Ügyfélélmény kontra felhasználói élmény: legfontosabb különbségek

Képzelje el a következő helyzetet: egy új, növényi alapú kávézóban van a városban. A hangulat meleg és barátságos, a hely makulátlanul tiszta, a személyzet pedig kedves és udvarias. Amikor azonban rendelni szeretne, a menü árai nem egyértelműek, és a kipróbálni kívánt ételek fele nem elérhető. A személyzet elnézést kér, de a végeredmény az, hogy az általános élménye nem éppen ideális. A kávézóból inkább frusztráltan távozik, mint elégedetten.

Ebben az esetben jó ügyfélélménye (CX) volt, de nem túl jó felhasználói élménye (UX). Ennek eredményeként kétszer is meggondolhatja, hogy ajánlja-e a kávézót barátainak és családtagjainak.

A fenti példa azt mutatja, hogy bár az ügyfélélmény egy átfogó kifejezés, amely magában foglalja a felhasználói élményt, ezek mégis különálló és egymástól függő fogalmak. Ezenkívül mindkettő kritikus szerepet játszik a vállalkozás marketing- és értékesítési eredményeiben.

Ez a cikk a CX és az UX közötti legfontosabb különbségeket, valamint azt tárgyalja, hogy az ügyfélkezelő eszközök hogyan segíthetnek mindkettő javításában. A CX szakembereknek és az UX tervezőknek meg kell érteniük ezeket a különbségeket, hogy javítsák az ügyfelek életre szóló értékét és biztosítsák a pozitív ügyfélélményt.

Mi az ügyfélélmény?

Az ügyfélélmény (CX) az a teljes élmény, amelyet egy vállalat ügyfeleinek nyújt. Ez összefoglalja a vállalkozás ügyfélközpontú erőfeszítéseit, amelyek célja a jó ügyfélélmény, az érték, valamint a tartós ügyfélelégedettség és ügyfélkapcsolatok biztosítása.

A CX nem csupán egy korlátozott tevékenységekből álló halmaz, hanem figyelembe veszi az ügyfelek márka vagy vállalat iránti érzéseit is az ügyfél és a vállalat közötti kapcsolat során. Magában foglalja mindazt, amit egy vállalkozás tesz az ügyfelek elvárásainak kielégítése, az ügyfél életciklusának kezelése és igényeik kielégítése érdekében.

Ahogy Annette Franz, az ügyfélélmény területének elismert szakértője megfogalmazza:

Az ügyfélélmény: az összes interakció (beleértve a termékkel és az árral kapcsolatosakat is!) összessége, amely az ügyfél és a vállalat között a „kapcsolat” fennállása alatt létrejön… és, ami még fontosabb, az ügyfélnek ezekkel az interakciókkal kapcsolatos érzései, érzelmei és észlelései.

Az, hogy az ügyfelek hogyan érzékelik a márkáját, összefügg a vásárlói megtartással és a márkahűséggel. Íme néhány kulcsfontosságú szempont a CX-szel kapcsolatban:

Érintkezési pontok: Az ügyfelekkel való interakció pontjai – weboldalak, közösségi média, e-mail és bolti látogatások.

Ügyfélút: Az ügyfél életre szóló értéke a tudatosságtól a vásárlásig és a vásárlás utáni támogatásig.

Szolgáltatás és termékminőség: A termék vagy szolgáltatás teljesítménye és a személyzet által nyújtott támogatás, beleértve a reagálóképességet és a barátságosságot.

Márkaimázs: Az ügyfelek észlelése a márka értékein, üzenetein és hírnevén alapul.

Érzelmi elkötelezettség: Az ügyfelek érzései és a márkához fűződő kapcsolataik befolyásolják a lojalitást.

Vásárlás utáni interakció: Visszajelzések gyűjtése az ügyfelektől, például felmérések és értékelések formájában, az élmény javítása érdekében.

A Fortune Business Insights jelentése szerint a globális hűségkezelési piac jelentősen bővülhet, 2023-ban 6,47 milliárd dollárról 2030-ra 28,65 milliárd dollárra nőhet. Ez a prognózis időszakában 23,7%-os összetett éves növekedési rátát (CAGR) jelent, ami azt jelenti, hogy a vállalatoknak jobb ügyfélélményt kell biztosítaniuk ügyfeleik számára.

Mi az a felhasználói élmény?

A CX-szel ellentétben az UX kifejezés kifejezetten arra vonatkozik, hogy a végfelhasználók hogyan interagálnak a termékrendszerével vagy szolgáltatásával, különös tekintettel a termék használhatóságára, hozzáférhetőségére és a teljes ügyfélélményre.

Egy kiváló felhasználói élmény stratégia biztosítja a felhasználók elégedettségét a termékkel való interakció előtt, alatt és után. Az UX a felhasználók, elvárásaik, értékrendjük, képességeik és korlátaik mélyreható megértésére összpontosít. Ha például egy utazásfoglalási alkalmazást veszünk, annak felhasználói élménye a következőket tartalmazza:

Mennyire vonzó az alkalmazás kialakítása

Mennyire egyszerű a fuvar lefoglalása a képernyőkön való navigálás során

Mennyire egyszerű a fizetés különböző módokon keresztül

Lehetővé teszi-e a fuvar gyors lemondását stb.

Íme egy példa az Uber felületéről. Látható, hogy a felületen elég sok fehér terület és navigációs elem található, amelyek segítenek a felhasználóknak a megfelelő műveletek elvégzésében.

via Uber

Az UX néhány fontos aspektusa:

Használhatóság: Mennyire könnyű a felhasználók számára megszerezni azt, amit akarnak, amikor a terméket használják.

Vizuális tervezés: A termék vizuális és funkcionális aspektusai

Érzelmi tervezés: Érzelmeket és elkötelezettséget vált-e ki

Akadálymentesség: A rendelkezésre állás és a használhatóság a különböző felhasználók számára

Információs architektúra: Az információk elhelyezése mennyire felel meg az ügyfelek igényeinek?

Felhasználói kutatás: A felhasználói igények és viselkedés prioritásainak meghatározása interjúk, felmérések és A felhasználói igények és viselkedés prioritásainak meghatározása interjúk, felmérések és használhatósági tesztek segítségével.

Következetesség: Egységes élmény fenntartása a termék egészében

A jól megtervezett felhasználói élmény nagyobb valószínűséggel teszi a felhasználói interakciókat kielégítőbbé, és a felhasználók úgy érzik, hogy figyelembe veszik az egyedi igényeiket. Az elégedett felhasználók nagyobb valószínűséggel térnek vissza és válnak visszatérő ügyfelekké, és örömmel osztják meg tapasztalataikat, ami organikus ajánlásokhoz és új ügyfelekhez vezet.

A kiváló felhasználói élmény kiemeli termékét a többi közül, javítja az ügyfelek véleményét a márkájáról és hitelességét. Arra is ösztönzi a felhasználókat, hogy több időt töltsenek a termékkel, így fenntartva érdeklődésüket és felfedező kedvüket.

Mi a különbség a CX és az UX között?

Bár mind a CX, mind az UX a pozitív élmények megteremtésére összpontosít, hatókörük és fókuszuk eltérő.

A felhasználói élmény a felhasználó és egy adott termék vagy szolgáltatás közötti interakcióra összpontosít. Ez magában foglalja az intuitív, hatékony és élvezetes használatú felületek tervezését.

Az ügyfélélmény az ügyfél teljes útját magában foglalja egy márkával, az első ismerkedéstől a vásárlás utáni interakciókig.

Ismerjük meg a CX és az UX hatókörét, fókuszát, céljait, legfontosabb mutatóit és mérési módszereit egy táblázat segítségével:

Aspektus Ügyfélélmény (CX) Felhasználói élmény (UX) Hatály A márkával kapcsolatos teljes ügyfélélmény Interakció egy adott termékkel vagy szolgáltatással Fókusz Általános márkaérzékelés és ügyfél-elégedettség A termék használhatósága és funkcionalitása Cél Hozzon létre pozitív általános élményt Biztosítsa a könnyű használatot és a hatékonyságot Mérés Net Promoter Score (NPS), ügyfél-elégedettségi pontszám (CSAT), ügyfél-erőfeszítési pontszám (CES) Feladat sikerességi arány, hibaarány, feladat elvégzéséhez szükséges idő Érintkezési pontok Többszörös (ügyfélszolgálat, marketing, értékesítés) Egyedi (termékfelület) Időtartam Hosszú távú kapcsolat Rövid távú interakció Felelősség Az egész szervezet Terméktervező és fejlesztő csapatok Példák Ügyfélszolgálat minősége, márka hírneve Weboldal navigáció, alkalmazások használhatósága

Célja, hogy mindkét élményt javítsa ügyfelei számára. Mi lenne, ha egy eszközt használna?

Az ügyfélélmény-kezelő szoftverek számos funkcióval segítik a CX és UX stratégiák fejlesztését. A ClickUp egy ilyen eszköz, amely online marketing eszközként is működik, és segít különböző digitális funkciók alkalmazásában az ügyfélút kezeléséhez, az ügyfélhűség és a márkaimázs javításához.

A ClickUp ügyfélszolgálati projektmenedzsment szoftvere jelentősen javíthatja mind az ügyfélélményt (CX), mind a felhasználói élményt (UX).

Növelje az ügyfél-elégedettséget és tartsa rendezett állapotban az információkat a ClickUp ügyfélszolgálati projektmenedzsment szoftverével.

Így teheti meg:

Ezenkívül a ClickUp tervezési projektmenedzsment szoftvere jelentősen javíthatja mind az ügyfélélményt (CX), mind a felhasználói élményt (UX) azáltal, hogy központi platformot biztosít a tervezési projektek kezeléséhez, a csapatokkal való együttműködéshez és az előrehaladás nyomon követéséhez.

Hozzon létre hatékony felhasználói élményt a ClickUp tervezési projektmenedzsment szoftverével.

Íme néhány módszer, amely segíthet ebben:

Gyorsítsa fel a projekt ütemtervét , hogy új termékeket vagy funkciókat gyorsabban hozhasson piacra.

Tartsa fenn a magas szintű minőség-ellenőrzést a termékhibák és problémák csökkentése érdekében.

Segítse elő a hatékony kommunikációt a tervezőcsapatok, a fejlesztők és más érdekelt felek között.

A felhasználói igények és preferenciák előtérbe helyezése a termékfejlesztési folyamat során

Kövesse nyomon a tervezési OKR-eket , az iterációkat , a visszajelzéseket és a tesztelési eredményeket, hogy elvégezze a szükséges módosításokat. , a visszajelzéseket és a tesztelési eredményeket, hogy elvégezze a szükséges módosításokat.

Lehetővé teszi a gyors visszajelzést és az iterációt, hogy kezelje a felhasználók aggályait és változtatásokat hajtson végre.

A ClickUp számos sablont is kínál, amelyek segítenek feltérképezni az ügyfél- és felhasználói élményeket, és ennek megfelelően módosítani stratégiáit.

1. ClickUp ügyfélút térkép sablon

Az ügyfélút magában foglalja az ügyfelek összes élményét, amelyet az Ön vállalkozásával való kapcsolattartás során szereznek. Ezen élmények feltérképezésével jobban megértheti az ügyfelek igényeit és elvárásait, pontosan meghatározhatja a fejlesztésre szoruló területeket, és stratégiákat dolgozhat ki az általános élmény javítása érdekében.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp ügyfélút-térkép sablonjával átfogó képet kaphat az ügyfélélményről az elejétől a végéig.

A ClickUp ügyfélút-térkép sablonja egyszerű, de hatékony eszköz az ügyfélút vizualizálásához és megértéséhez.

Ezzel a sablonnal könnyedén ábrázolhatja az ügyfél-interakciókat, és azonosíthatja a legfontosabb érintkezési pontokat és a potenciális súrlódási pontokat. Íme néhány előnye ennek a sablonnak:

Mélyítse el ismereteit az ügyfelek igényeiről, motivációiról és viselkedéséről.

Szerezzen értékes betekintést az ügyfelek termékével vagy szolgáltatásával való interakcióiba.

Készítsen átfogó képet az ügyfélélményről az elejétől a végéig.

Azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket és a növekedési lehetőségeket.

A ClickUp [csapatok] folyamatosan dolgoznak szolgáltatásuk fejlesztésén. Felelősségteljesen kezelik ügyfeleiket, és mindig figyelmesek az ő kívánságaikra.

2. ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérés sablon

Az ügyfelek visszajelzéseinek gyűjtése elengedhetetlen a termék vagy szolgáltatás legmagasabb minőségének fenntartásához. Az ügyfelek véleményének megértése – konkrét CX-mutatók alapján – lehetővé teszi, hogy megalapozott döntéseket hozzon, és javítsa a felhasználói élményt a vállalatával és kínálatával kapcsolatban.

Töltse le ezt a sablont Tudja meg, mit gondolnak ügyfelei a vállalatáról a ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérési sablonjával.

A ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérési sablonja úgy lett kialakítva, hogy hatékonyan mérhesse az ügyfél-elégedettséget. Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Könnyedén tervezzen és kezeljen ügyfél-felméréseket

Gyorsan rögzítse és értékelje a válaszokat

Elemezze a felmérési adatokat, hogy megvalósítható fejlesztéseket hajthasson végre.

Így használhatja ezt a sablont:

Brainstorming kérdések: Kezdje azzal, hogy összeállít egy listát azokról a kérdésekről, amelyekkel a szükséges információkat megszerezheti. Gondoskodjon arról, hogy kérdései célzottak és relevánsak legyenek, és kerülje az ügyfeleket túlterhelő kérdéseket.

Készítse el a kérdőívet: Miután elkészítette a kérdéseket, kezdje el összeállítani a kérdőívet. Használja a ClickUp ügyfél-elégedettségi kérdőív sablonját új kérdőív létrehozásához, vagy testreszabhatja a meglévőt az igényeinek megfelelően.

A felmérés terjesztése: Miután elkészült, terjessze azt ügyfelei körében e-mailben, közösségi médián vagy más rendelkezésre álló csatornákon keresztül.

Elemezze az eredményeket: A felmérésre adott válaszok összegyűjtése után elemezze az adatokat, hogy azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket és megoldja az ügyfelek problémáit.

Visszajelzések megvalósítása: Használja a visszajelzéseket az ügyfélélmény javítására irányuló, megvalósítható tervek kidolgozásához.

3. Egyéb sablonok

A felhasználói élmény (UX) elengedhetetlen a webes és mobil termékek sikeréhez. Egy hosszú távú stratégia kidolgozása, amely irányítja annak fejlődését, biztosítja, hogy terméke megfeleljen a felhasználói igényeknek és elérje céljait.

A ClickUp UX Roadmap Template tartalmaz egy UX Roadmapot, amelynek célja, hogy segítse az UX-tervezőket terveik idővonalon való vizualizálásában, a releváns elemek másolásában és terveik hatékony kivitelezésében.

Egy másik sablon, a ClickUp felhasználói folyamat sablon segíthet a felhasználói élmény vizuális szervezésében azáltal, hogy összehangolja azt a felhasználói felület kialakításával.

Hogyan működnek együtt az UX és a CX a marketingben és az értékesítésben?

A CX és az UX kiegészítő elemek, amelyek holisztikus ügyfélélményt teremtenek, integrálva a termékekkel való interakciókat és az általános márkaélményt. Jó UX nélkül nem lehet hosszú távon fenntartani az ügyfelek márkahűségét.

A CX befolyásolja az UX tervezési döntéseket, biztosítva az üzleti és ügyfélcélok összehangolását. Az UX a használhatóság és a tervezés révén javítja a CX-et.

Ezeknek együtt kell működniük, hogy:

Integrálja az érintési pontokat (weboldal, mobilalkalmazások, ügyfélszolgálat, közösségi média)

Növelje az ügyfél-elégedettséget és a lojalitást

Növelje a konverziós arányokat és a bevételeket

Növelje versenyképességét

Az UX és a CX egyaránt arra törekszik, hogy zökkenőmentes ügyfélélményt teremtsen a marketing és az értékesítés érintkezési pontjain. Ha összehangolják őket, segítenek koordinálni az üzeneteket és a márkaépítést a különböző csatornákon, intuitív weboldalakat és céloldalakat tervezni, valamint optimalizálni az ügyfélútvonalakat a konverzió érdekében.

Egy hatékony együttműködés keretében, ahol a CX és az UX összhangban van az üzleti marketingcélokkal, hatékonyabb személyre szabott tartalmak és ajánlások kidolgozása, a fizetési és bejelentkezési folyamatok egyszerűsítése, valamint omnichannel támogatás biztosítása.

Amikor egy vállalkozás hosszú távú céljai meghatározzák az UX és CX erőfeszítéseit, az előnyök a következők:

Zökkenőmentes élmény

Megnövekedett lojalitás

Magasabb konverziós arányok

A visszajelzések jobb kihasználása

Személyre szabás

Hatékony értékesítési folyamatok

És csökken:

Látogatói elhagyási arány

Kosár elhagyása

Ügyfélpanaszok

Kérdések támogatása

CX és UX példák

Mint korábban említettük, a CX és az UX céljai ugyanazok, de a stratégiák eltérőek. A CX-tervek átfogóak és az ügyfél teljes útjára koncentrálnak.

Íme néhány példa a CX-szakemberek számára követendő CX-bevált gyakorlatokra:

Az ügyfélútvonal feltérképezése : Vizualizálja az ügyfélélményt az első kapcsolatfelvételtől a vásárlás utáni interakciókig. : Vizualizálja az ügyfélélményt az első kapcsolatfelvételtől a vásárlás utáni interakciókig. A Starbucks feltérképezi az ügyfélinterakciókat , hogy azonosítsa a problémás pontokat és javítsa az élményt.

Személyre szabás: Gyűjtsön információkat a preferenciákról, a demográfiai adatokról és a vásárlási előzményekről. A Netflix az adatokat felhasználva : Gyűjtsön információkat a preferenciákról, a demográfiai adatokról és a vásárlási előzményekről. A Netflix az adatokat felhasználva személyre szabott tartalomajánlásokat nyújt.

via Netflix

Visszacsatolási ciklusok : Gyűjtsön adatokat felmérések, közösségi média vagy ügyfélszolgálati interakciók segítségével. : Gyűjtsön adatokat felmérések, közösségi média vagy ügyfélszolgálati interakciók segítségével. A Delta Airlines repülés utáni felméréseket gyűjt, hogy megoldja a problémákat és javítsa szolgáltatásait.

Hűségprogramok : Különböző szintű elkötelezettség vagy költés esetén különböző szintű ösztönzőket kínáljon. A Starbucks Rewards pontokkal és exkluzív ajánlatokkal ösztönzi a visszatérő vásárlásokat.

Empátia tréning a személyzet számára: Felszerelje alkalmazottait azokkal a készségekkel, amelyekkel megérthetik és kielégíthetik az ügyfelek igényeit. : Felszerelje alkalmazottait azokkal a készségekkel, amelyekkel megérthetik és kielégíthetik az ügyfelek igényeit. A Zappos személyre szabott, empatikus szolgáltatás nyújtására képezi alkalmazottait

Megállapítottuk, hogy ügyfeleink átlagosan legalább egyszer felhívnak minket, és ha jól kezeljük a hívást, lehetőségünk van érzelmi hatást gyakorolni rájuk és tartós emléket hagyni bennük. Naponta több ezer telefonhívást és e-mailt kapunk, és mindegyiket lehetőségnek tekintjük arra, hogy a Zappos márkát a legjobb ügyfélszolgálattal azonosítsák. Filozófiánk az, hogy a legtöbb pénzt, amelyet általában reklámra költöttünk volna, ügyfélszolgálatra kell fordítani, hogy ügyfeleink szájról szájra terjesszék a márkánkat.

Az UX feladatok egy adott termékre vagy szolgáltatásra és az azzal interakcióba lépő végfelhasználókra koncentrálnak. Íme néhány példa a csapatok számára követendő UX legjobb gyakorlatokra:

Felhasználói tesztelés : Figyelje meg a felhasználókat, amikor egy termékkel vagy szolgáltatással interakcióba lépnek. Végezzen használhatósági teszteket a problémás pontok azonosítása érdekében, ahogyan : Figyelje meg a felhasználókat, amikor egy termékkel vagy szolgáltatással interakcióba lépnek. Végezzen használhatósági teszteket a problémás pontok azonosítása érdekében, ahogyan az Airbnb teszi az új funkciók bevezetésekor.

Reszponzív dizájn: Készítsen olyan weboldalakat és alkalmazásokat, amelyek különböző képernyőméretekhez és eszközökhöz alkalmazkodnak. Például a Spotify felülete szélesebb, kevésbé zsúfolt Car nézetre vált, nagyobb gombokkal, ha telefonja/alkalmazása csatlakozik autója audiorendszeréhez.

via Spotify

Vázlatok és prototípusok készítése : Vizualizálja az elrendezéseket és interakciókat részletes tervezési elemek nélkül. Végezzen változtatásokat és fejlesztéseket a visszajelzések és tesztelések alapján.

Világos navigáció: Szervezze az információkat logikus és könnyen érthető módon. : Szervezze az információkat logikus és könnyen érthető módon. Az Amazon Prime Video UX legutóbbi frissítése kifejezetten a felhasználók visszajelzésein alapult, amelyek arra vonatkoztak, hogy megértsék, mi tartozik az előfizetésükhöz.

Az ügyfelek visszajelzései alapján egyértelmű, hogy sok Prime Video felhasználó „intuitívabb streaming élményt” szeretne. A felhasználói élmény javításával az ügyfelek egy könnyen navigálható szórakoztató platformot kapnak, ahol új címeket fedezhetnek fel és kedvenceiket élvezhetik, valamint néhány kattintással regisztrálhatnak vagy válthatnak kiegészítő előfizetéseket.

Akadálymentesítési funkciók: Kövesse az olyan irányelveket, mint a WCAG (Web Content Accessibility Guidelines, webtartalom-akadálymentesítési irányelvek), és írja le a képeket a látássérült felhasználók számára. Gondoskodjon arról, hogy a szöveg olvasható legyen a látássérült felhasználók számára. Az Apple 2024-es Design Award díj nyertese, az Oko olyan felhasználói élményre összpontosít, amely segít a látássérült felhasználóknak eligazodni a városokban.

via Oko

Következetes márkaépítés: Tartson fenn vizuálisan vonzó élményt az összes termék esetében, növelve ezzel a felhasználók ismertségét.

Optimalizálja az ügyfélélményt a ClickUp segítségével

A pozitív CX növelheti a lojalitást, míg a hatékony UX jelentősen javíthatja a felhasználói elégedettséget. A CX és UX stratégiák integrálásával a vállalkozások zökkenőmentes interakciókat hozhatnak létre minden érintkezési ponton, növelhetik az ügyfélhűséget, és végső soron fellendíthetik az értékesítést.

A ClickUp jelentősen javíthatja mind a CX-et, mind az UX-et.

Funkciói lehetővé teszik a vállalkozások számára az ügyféladatok központosítását, a munkafolyamatok racionalizálását és a hatékony kommunikáció elősegítését. A ClickUp használatával a vállalkozások személyre szabott élményt nyújthatnak, javíthatják a hatékonyságot, fokozhatják az együttműködést, valamint mérhetik és elemezhetik a teljesítményt.

Kezdje el még ma a ClickUp használatát!