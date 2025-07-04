A 17 legjobb B2B kapcsolattartói adatbázis a jobb potenciális ügyfelek generálásához

Ha értékesítéssel vagy marketinggel foglalkozik, akkor valószínűleg már megtapasztalta, milyen nehéz minőségi kapcsolatokat találni. A potenciális ügyfelek száma kimerült, a hideg e-mailekre nem érkezik válasz, a telefonhívások pedig soha nem jutnak túl a portásokon. Frusztráló, igaz?

Egy megbízható B2B kapcsolattartói adatbázis pontosan az lehet, amire szüksége van. Segít gyorsan elérni a megfelelő döntéshozókat, növeli a konverziós arányokat és sokkal zökkenőmentesebbé teszi az értékesítési tevékenységet.

De egy jó adatbázis nem csak a nevek és számok megszerzéséről szól. Ellenőrzött, naprakész információkat nyújt, hogy kapcsolatba lépjen a megfelelő emberekkel, és a megfelelő időben kövesse nyomon őket.

Szeretné kihasználni ezeket az előnyöket? Nézze meg ezeket a legjobb B2B kapcsolattartói adatbázisokat a jobb potenciális ügyfelekért!

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak* ClickUp CRM + projektmenedzsment egy eszközben, kapcsolattartási sablonok, AI asszisztens és automatizált munkafolyamatok, több mint 1000 integráció Kis- és nagyvállalati csapatok, amelyek testreszabható leadkezelésre és automatizálásra szorulnak Ingyenes csomag elérhető; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Apollo. io Több mint 275 millió kapcsolati adat, e-mailes elérhetőség, szegmentálás, értékesítési automatizálás Kis és nagy értékesítési csapatok, amelyek adatgazdag lead generálási és kimenő kampányokat kezelnek Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 59 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak vállalatok számára. Cognism Értékesítési intelligencia, GDPR-kompatibilis bővítés, CRM-integráció, vásárlói triggerek Közepes és nagy méretű csapatok, amelyeknek megfelelő B2B adatokra és azok kiegészítésére van szükségük Csak egyedi árazás LinkedIn Sales Navigator Több mint 45 fejlett szűrő, vásárlói szándékjelzések, valós idejű lead-riasztások Közepes méretű és nagyvállalati értékesítési csapatok, akik mélyreható lead-kutatásokat végeznek a LinkedIn-en Ingyenes próba elérhető; fizetős csomagok 99 dollártól/hó; egyedi árak vállalatok számára. Lusha E-mail és telefonszám adatok a LinkedIn-ről, Chrome kiterjesztés, tömeges adatgazdagítás Kis- és közepes méretű értékesítési csapatok, amelyek gyorsan szeretnék bővíteni kapcsolattartási adataikat Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 29,90 USD/hó áron; egyedi árak vállalatok számára. Kaspr LinkedIn-adatok exportálása, e-mail-ellenőrzés, CRM-szinkronizálás, automatizálás SDR-ek és értékesítési csapatok tömeges LinkedIn-kapcsolatok kinyerésével foglalkoznak Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 65 USD/hó-tól; egyedi árak vállalatok számára. UpLead Ellenőrzött kapcsolattartási adatok, szándékjelzések, valós idejű e-mail ellenőrzés Kis- és közepes méretű csapatok, akik gazdagított adatokkal keresnek minősített potenciális ügyfeleket Ingyenes próba elérhető; fizetős csomagok 99 dollártól/hó; egyedi árak vállalatok számára. Clearbit Vezető pozíciók gazdagítása, CRM szinkronizálás, automatikus frissítések, vállalati firmográfia Marketing- és értékesítési csapatok, amelyek valós idejű adatokkal gazdagítják a bejövő leadeket A fizetős csomagok ára 890 USD/hó-tól kezdődik (a HubSpot-on keresztül); egyedi árak vállalatok számára. ZoomInfo AI-alapú elemző motor, CRM-szinkronizálás, LinkedIn-adatgyűjtés, folyamatos adatfrissítés Közepes méretű és nagyvállalati értékesítési csapatok, amelyek értékesítési információkra és potenciális ügyfelek felkutatására szolgáló eszközökre szorulnak. Csak egyedi árazás RocketReach Globális kapcsolattartók keresése, Chrome-bővítmény, ellenőrzött e-mail/telefonszám, CRM-integrációk Nemzetközi kapcsolattartói listákat építő értékesítési és marketing csapatok A fizetős csomagok ára 99 dollártól kezdődik havonta. Adapt. io Több mint 250 millió kapcsolat, CRM-bővítés, LinkedIn-kiterjesztés, cégadat-szűrők Értékesítési csapatok, amelyeknek skálázható adatelemzésre és integrációkra van szükségük Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 49 USD/hó áron; egyedi árak vállalatok számára. Hunter. io E-mail ellenőrzés, domain keresés, hideg megkeresések ütemezése, tömeges eszközök Célzott e-mailes értékesítést végző kisvállalkozások és szabadúszók Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 49 USD/hó áron; egyedi árak vállalatok számára. Seamless. ai AI-alapú potenciális ügyfelek felkutatása, valós idejű adatok, vásárlói szándékok nyomon követése Kis- és nagyvállalati csapatok, amelyek nagy léptékben automatizálják a potenciális ügyfelek generálását Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok: csak egyedi árazás Lead411 Ellenőrzött adatok, CRM-integrációk, kampányeszközök, hitelátvitel Költségtudatos kis- és középvállalkozások értékesítési csapatai A fizetős csomagok ára 99 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik; egyedi árak vállalatok számára. 6sense AI-alapú vásárlói szándék előrejelzés, CRM-elemzések, kulcsszó-követés, kapcsolattartók ellenőrzése Prediktív értékesítési intelligenciát és ABM-et alkalmazó vállalati csapatok Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok: csak egyedi árazás SalesIntel Ember által ellenőrzött kapcsolatok, szándékadatok, igény szerinti kutatás, CRM szinkronizálás Közepes méretű és nagyvállalati csapatok, amelyek prioritásként kezelik a B2B adatok pontosságát Csak egyedi árazás Snov. io Domain/e-mail keresés, csepegtető automatizálás, Chrome kiterjesztés, többcsatornás értékesítés Kis- és közepes méretű értékesítési csapatok, amelyek többcsatornás potenciális ügyfelek felkutatását végzik A fizetős csomagok ára 39 dollártól kezdődik havonta; a Pro szintű csomagok ára egyedi.

A B2B kapcsolattartói adatbázis segít a vállalkozásoknak megtalálni és elérni a potenciális ügyfeleket azáltal, hogy hitelesített kapcsolattartói adatokat biztosít a célvállalatok döntéshozóiról. Gondoljon rá úgy, mint egy digitális címjegyzékre, amely tele van üzleti információkkal, amelyek felhasználhatók potenciális ügyfelek generálására – AI-val kiegészítve.

A legjobb B2B kapcsolattartói adatbázis-szolgáltatók több technikát kombinálnak a pontos, naprakész listák létrehozása és karbantartása érdekében. Webes adatgyűjtést alkalmaznak a nyilvánosan elérhető adatok összegyűjtésére, közvetlenül ellenőrzik a kapcsolattartókat telefonon vagy e-mailben, és rendszeresen tisztítják adatbázisaikat az elavult információk eltávolítása érdekében.

Sok adatbázis integrálható CRM platformokkal is, így könnyen átvihetők az adatok, és marketing- és értékesítési csapatai mindig hozzáférhetnek a legfrissebb, megbízható kapcsolattartási adatokhoz a célzott értékesítéshez.

💡 Profi tipp: A szervezetek a médiaköltségek 21%-át pazarolják el a rossz minőségű adatok miatt. A B2B kapcsolattartói adatbázis használata automatizálja az adatgyűjtést és -ellenőrzést, így növelheti értékesítési hatékonyságát. Ezáltal csapata olyan értékes feladatokra koncentrálhat, mint a potenciális ügyfelek ápolása és konverziója.

Egy kiváló B2B kapcsolattartói adatbázis öt fő előnnyel jár:

Célzott értékesítés, amely a megfelelő emberekkel hozza össze Önt

Időt és erőforrásokat takarít meg az ügyfélszerzés egyszerűsítésével.

Növelje a konverziós arányokat azáltal, hogy elérhetővé teszi a minősített potenciális ügyfeleket.

Valós idejű frissítéseket biztosít, hogy adatai mindig naprakészek legyenek.

Mélyreható piaci betekintést nyújt stratégiáinak finomításához és a versenytársak előtti előny megőrzéséhez.

🧠 Érdekesség: A legjobban teljesítő értékesítők körülbelül 18%-kal több időt töltenek CRM-rendszerük frissítésével, mint az átlagos teljesítményű értékesítők.

A megfelelő vállalati kapcsolattartói adatbázis kiválasztása jelentősen növelheti a hatékonyságot és az ROI-t, de ez nem egy könnyen meghozható döntés.

Egy jó B2B kapcsolattartói adatbázis a következőket nyújtja Önnek:

Tartsa adatait pontosnak és naprakésznek, így biztosítva, hogy mindig a legfrissebb információkkal dolgozik.

Győződjön meg arról, hogy az adatbázis megfelel a célközönségének, így nem pazarolja az idejét rossz kapcsolatokra.

Zökkenőmentesen integrálható a meglévő eszközeivel, növelve a hatékonyságot.

Intuitív felhasználói élményt kínáljon – mert a könnyű használat fontos!

Teljesítse az összes megfelelőségi és biztonsági szabványt, hogy megvédje vállalkozását.

Biztosítson megbízható ügyfélszolgálatot és képzési erőforrásokat

Segítünk Önnek a költségek és a tényleges érték összehasonlításában.

Ha most szán időt ezeknek a tényezőknek a gondos értékelésére, később sok fejfájástól kímélheti meg magát!

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Most, hogy már tudja, hogyan lehet megkülönböztetni a jó kapcsolattartói adatbázisokat a legjobbaktól, íme a 17 legjobb választásunk:

1. ClickUp (A legjobb a potenciális ügyfelek kezeléséhez és a munkafolyamatok optimalizálásához)

Próbálja ki ingyen a ClickUp CRM-et! Kezelje B2B kapcsolattartói adatbázisát a ClickUp CRM segítségével

Szüksége van egy központi helyre, ahol csapata nyomon követheti a kapcsolatokat, kezelheti a potenciális ügyfeleket és biztosíthatja a munkafolyamatok zavartalan működését? A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás a legjobb választás.

Az, hogy nem egy hagyományos B2B kapcsolattartói adatbázis, a ClickUp legnagyobb erőssége. Ahelyett, hogy merev struktúrába szorítaná Önt, a ClickUp CRM rugalmasságot biztosít az értékesítési csapatoknak, hogy saját módjukon építsék fel a kapcsolattartói rendszert, miközben a projektmenedzsment, az automatizálás, a jelentések és a csapatmunka mind ugyanazon a munkaterületen zajlik.

A ClickUp segítségével testreszabott folyamatokat hozhat létre kapcsolattartói számára az egyéni feladatállapotok használatával, biztosítva, hogy azok szervezetten és az értékesítési folyamat megfelelő szakaszában legyenek – a potenciális ügyféltől a lezárt, megnyert ügyfélig. Tekintse meg őket részletes listák vagy Kanban táblák segítségével, testreszabhatja a kapcsolattartási adatok mezőit (például az ügyfélforrás, az állapot vagy a vállalat mérete), és nyomon követheti az értékesítési csatornán belüli interakciókat.

Kövesse nyomon a potenciális ügyfelek és az üzletkötések állását a ClickUp egyéni feladatállapotainak a munkafolyamatához való igazításával.

Feladatokat is kioszthat, határidőket állíthat be, és dokumentumokat vagy korábbi kommunikációkat közvetlenül az egyes kapcsolattartókhoz rendelhet, így semmi sem maradhat ki. Akár potenciális ügyfeleket, ügyfélérdeklődéseket vagy csapatfeladatokat követ nyomon, a ClickUp for Sales Teams segít mindent egy helyen tartani.

A ClickUp hasznos sablonokat is kínál a szervezés egyszerűsítéséhez. Például a ClickUp kapcsolattartói lista sablon segít a kapcsolattartói adatok tárolásában és kategorizálásában.

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp kapcsolattartói lista sablont, hogy kapcsolattartói rendezettek legyenek.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Tárolja az összes kapcsolatot egy helyen : Központosítsa az összes kapcsolattartási adatot az egyszerű hozzáférés és szervezés érdekében.

Könnyen frissítheti a kapcsolattartási adatokat : Gyorsan szerkesztheti és naprakészen tarthatja a kapcsolattartási adatokat.

Kapcsolatok nyomon követése és kategorizálása : Használjon egyéni mezőket, például helyszínt, közösségi profilokat és értékeléseket a kapcsolatok szervezéséhez és kategorizálásához.

Kapcsolatok keresése kulcsszavak vagy kategóriák alapján : Hatékony keresési és szűrési lehetőségekkel gyorsan megtalálhatja a megfelelő kapcsolatot.

Legyen mindig naprakész a kommunikációban : állítson be egyéni státuszokat (pl. aktív, potenciális ügyfél, inaktív) a kapcsolattartások nyomon követéséhez és az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez.

Automatizálja az emlékeztetőket és frissítéseket: állítson be ismétlődő feladatokat és automatikus értesítéseket, hogy egyetlen kapcsolat se maradjon figyelmen kívül.

Használhatja a ClickUp fiókkezelési sablont és a ClickUp CRM sablont is, hogy jobb ügyfélkapcsolatokat és nyomon követést biztosítson. Beépített prioritási címkékkel rendelkeznek, hogy a legígéretesebb potenciális ügyfelekre koncentrálhasson, valamint beágyazott automatizálási funkciókkal, hogy csökkenthesse a manuális frissítések számát.

Ezek a sablonok kiválóan alkalmasak azoknak a csapatoknak, akik ingyenes alternatívát keresnek fejlett CRM munkafolyamat -funkciókkal.

💡 Profi tipp: A ClickUp Brain lehet a natív AI értékesítési asszisztensed a ClickUp-on belül. Azonnal összefoglalja az üzleti jegyzeteket, generálja a nyomon követési e-maileket, és megválaszolja az olyan kérdéseket, mint „Mi a helyzet a 10 legfontosabb potenciális ügyfelünkkel?” – valós idejű betekintést nyújtva a CRM-beállításokból. A ClickUp Brain segítségével valós idejű betekintést nyerhet az értékesítési adataiba a ClickUp (és a kapcsolódó alkalmazások) segítségével.

A ClickUp a hagyományos CRM-ektől abban különbözik, hogy a kapcsolattartás kezelését hatékony feladat- és projektkezelő eszközökkel ötvözi. Például:

Ez a ClickUp-ot sokoldalú választássá teszi azoknak az értékesítési csapatoknak, akiknek mindent egy értékesítési intelligencia platformba kell összevonniuk, hogy értékesítési tevékenységük szervezettebb, célzottabb és hatékonyabb legyen.

A ClickUp legjobb funkciói

Készítsen egyedi CRM-nézeteket egyszerű drag-and-drop funkcióval a rugalmas kapcsolattartás érdekében.

Szinkronizálja a kapcsolattartási adatokat a technológiai eszközök között olyan integrációk segítségével, mint a Salesforce, a HubSpot és a Zapier.

Kövesse nyomon a legfontosabb mutatókat, kezelje a feladatokat, férjen hozzá a kapcsolatokhoz, és szerezzen valós idejű betekintést a ClickUp Dashboards segítségével.

A címkék segítségével rendezheti és szűrheti a kapcsolatokat, hogy könnyedén megtalálja a megfelelő potenciális ügyfeleket.

Automatizálja a feladatok létrehozását és az értesítéseket a megfelelő időben történő nyomon követés érdekében, növelve ezzel az értékesítési termelékenységet.

A ClickUp korlátai

A tanulási görbe meredek lehet

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Közvetlenül a G2 értékeléséből:

A ClickUp egyértelműen a legjobb projektmenedzsment, ügyfélszerzés és ügyfélkapcsolat-kezelő eszköz a piacon. Kipróbáltam a Monday-t és az Asanát, valamint számos iparág-specifikus eszközt, de egyik sem ér fel ehhez. Azonnal használatba veheti a rengeteg sablonnal, vagy testreszabhatja minden lehetséges igényének megfelelően. Még a legkevésbé technikaértő munkatársaink is könnyedén használják, és a legtöbbünk még a magánéletünket is a ClickUp-ba tesszük, mert ez az egyetlen eszköz, amely mindent meg tud oldani.

A ClickUp egyértelműen a legjobb projektmenedzsment, ügyfélszerzés és ügyfélkapcsolat-kezelő eszköz a piacon. Kipróbáltam a Monday-t és az Asanát, valamint számos iparág-specifikus eszközt, de egyik sem ér fel ehhez. Azonnal használatba veheti a rengeteg sablonnal, vagy testreszabhatja minden lehetséges igényének megfelelően. Még a legkevésbé technikaértő munkatársaink is könnyedén használják, és a legtöbbünk még a magánéletünket is a ClickUp-ba tesszük, mert ez az egyetlen eszköz, amely mindent meg tud oldani.

2. Apollo. io (A legjobb adatgazdag potenciális ügyfelek generálásához)

az Apollo.io segítségével

Ha olyan megoldást keres, amely ötvözi az értékesítés automatizálását és a potenciális ügyfelek generálását, akkor érdemes megfontolnia az Apollo. io használatát. A több mint 275 millió kapcsolattartási rekordhoz való hozzáférés lehetővé teszi, hogy fejlett szegmentálás segítségével célzott kapcsolattartási listákat állítson össze és kezeljen.

Ezenkívül az Apollo. io lehetővé teszi, hogy e-mail kampányokat indítson közvetlenül a platformról, így még hatékonyabbá téve értékesítési tevékenységét.

Az Apollo.io legjobb funkciói

Építsen és kezeljen pontos kapcsolattartási adatokat intelligens szegmentálással

Automatizálja a feladatokat a hatékonyság növelése érdekében, és hagyja, hogy értékesítési csapata a magas értékű tevékenységekre koncentrálhasson.

Tartsa naprakészen B2B adatait a Data Health Center segítségével

Az Apoll.io korlátai

Az adatok pontossága néha elmaradhat a közvetlen LinkedIn-adatgyűjtés pontosságától.

A felhasználók alkalmanként lassulást jelentenek a csúcsforgalmi időszakokban.

Apollo. io árak

Ingyenes

Alap : 59 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 99 USD/hó felhasználónként

Szervezet: 149 USD/hó felhasználónként

Apollo. io értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (360+ értékelés)

Mit mondanak az Apollo.io-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Két hónap alatt máris új üzleteket hozott. Nagyon könnyen beilleszkedett a munkamenetembe, és azonnal hatékony kiegészítője lett. Az összes információ könnyen kereshető és felhasználható. Naponta használom, és a csapat tagjai is szívesen használják a munkájukhoz. Cégem nagyra értékeli, hogy jól integrálható a Salesforce-szel és más programokkal, mivel a szervezet egészében történő bevezetését tervezzük, ami megkönnyíti ezt a folyamatot.

Két hónap alatt máris új üzleteket hozott. Nagyon könnyen beilleszkedett a munkamenetembe, és azonnal hatékony kiegészítője lett. Az összes információ könnyen kereshető és felhasználható. Naponta használom, és a csapat tagjai is szívesen használják a munkájukhoz. Cégem nagyra értékeli, hogy jól integrálható a Salesforce-szel és más programokkal, mivel a szervezet egészében történő bevezetését tervezzük, ami megkönnyíti ezt a folyamatot.

3. Cognism (A legjobb értékesítési információkhoz)

via Cognism

A Cognism egy B2B kapcsolattartói adatbázis, amely pontos, naprakész értékesítési információkat biztosít az Ön számára. A platformot kiemeli a hatékony adatgazdagítási képessége, amely túlmutat a kapcsolattartói adatok értékesítési és marketing csapatok számára történő rendelkezésre bocsátásán.

A Cognism a meglévő adatait további információkkal – például munkakörökkel, vállalatmérettel és kulcsfontosságú döntéshozókkal – gazdagítva segít Önnek teljesebb és jobban felhasználható profilok létrehozásában. Ez biztosítja, hogy magabiztosan megcélozhassa és megszólíthassa a megfelelő potenciális ügyfeleket, növelve ezzel a jelentőségteljes kapcsolatok és a magasabb konverziós arányok esélyét.

A Cognism legjobb funkciói

Kövesse nyomon a fontos vállalati rekordváltozásokat az értékesítési események kiváltóival

Csatlakoztassa B2B adatait zökkenőmentesen a főbb CRM szoftverrendszerekhez.

Maradjon jogilag megfelelő a beépített GDPR és CCPA védelmi intézkedésekkel.

A Cognism korlátai

Az árak meglehetősen magasak lehetnek.

A havi kapcsolattartási korlátok még a magasabb szintű csomagok esetében is érvényesek.

Cognism árak

Egyedi árazás

Cognism értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Cognismről a valódi felhasználók?

Íme, amit egy felhasználó osztott meg a G2-n:

A Cognism-ban leginkább a pontos és GDPR-nak megfelelő B2B kapcsolattartói adatokat szeretem, amelyek sokkal hatékonyabbá teszik a potenciális ügyfelek felkutatását. A platform valós idejű adatgazdagítása biztosítja, hogy az értékesítési és marketingcsapatok naprakész információkkal rendelkezzenek, javítva ezzel az értékesítési tevékenységek sikerességi arányát. Ezenkívül a zökkenőmentes CRM-integrációk és a felhasználóbarát felület megkönnyítik a navigációt és a meglévő munkafolyamatokba való beépítést, időt takarítva meg és növelve a termelékenységet.

A Cognism-ban leginkább a pontos és GDPR-nak megfelelő B2B kapcsolattartói adatokat szeretem, amelyek sokkal hatékonyabbá teszik a potenciális ügyfelek felkutatását. A platform valós idejű adatgazdagítása biztosítja, hogy az értékesítési és marketingcsapatok naprakész információkkal rendelkezzenek, javítva ezzel az értékesítési tevékenységek sikerességi arányát. Ezenkívül a zökkenőmentes CRM-integrációk és a felhasználóbarát felület megkönnyítik a navigációt és a meglévő munkafolyamatokba való beépítést, időt takarítva meg és növelve a termelékenységet.

👀 Tudta? 1987-ben az ACT! volt az első kereskedelmi forgalomban kapható CRM szoftver. Eredetileg a kapcsolattartók és naptárak kezelésére tervezték, és segített meghatározni a CRM fogalmát. A szoftver felhasználóbarát felülete és az ügyfélkapcsolatok nyomon követésének képessége úttörővé tette a területen. Ma az ACT! továbbra is világszerte üzletfejlesztési csapatokat szolgál ki felhőalapú CRM megoldásként.

4. LinkedIn Sales Navigator (a legalkalmasabb a fejlett potenciális ügyfelek kutatásához)

a Sales Navigator segítségével

Ha valaha is szerette volna, hogy szélesebb hálót vethet ki a LinkedIn-en a potenciális ügyfelek megszerzésére, a LinkedIn Sales Navigator segít ebben. Ez az eszköz megkönnyíti a potenciális ügyfelek azonosítását és nyomon követését az értékesítési folyamat során.

Minden keresésnél akár 2500 találat is megjelenik – ez jóval több, mint az alap LinkedIn-fiókban elérhető 1000 találat –, így nagyobb potenciális ügyfélkörhöz juthat el. Ez olyan, mintha VIP-belépője lenne a LinkedIn hatalmas szakmai hálózatához.

A LinkedIn Sales Navigator legjobb funkciói

Végezzen korlátlan kereséseket 45 fejlett keresési szűrő segítségével.

Szerezzen be vásárlói szándékjelzéseket, amelyek több mint 180 tényezőt elemeznek a minősített potenciális ügyfelek felkutatásához.

Kövesse nyomon a potenciális ügyfelek tevékenységét és a vállalati adatok frissítéseit valós idejű riasztások segítségével.

A LinkedIn Sales Navigator korlátai

Magasabb ár, ami kisebb csapatok számára megterhelő lehet a költségvetés szempontjából.

Még nehezebb a tanulási görbe, különösen az új felhasználók számára

LinkedIn Sales Navigator árak

Core : 99 USD/hó

Haladó : 149 USD/hó

Advanced Plus: Egyedi árazás

LinkedIn Sales Navigator értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 1900 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (150+ értékelés)

Mit mondanak a LinkedIn Sales Navigatorról a valódi felhasználók?

Íme egy Capterra-értékelő véleménye:

A keresés egyszerűsége és az, hogy képviselőink közvetlenül a eszközön belül készíthetik el a potenciális ügyfelek listáját és kezelhetik a potenciális ügyfeleket, kulcsfontosságú a GTM-folyamatunkban.

A keresés egyszerűsége és az, hogy képviselőink közvetlenül a eszközön belül készíthetik el a potenciális ügyfelek listáját és kezelhetik a potenciális ügyfeleket, kulcsfontosságú a GTM-folyamatunkban.

via Lusha

Ha már használta a LinkedIn Sales Navigator szolgáltatást potenciális ügyfelek azonosítására és nyomon követésére, a Lusha segítségével még egy lépéssel tovább mehet. Használja a szolgáltatást, hogy közvetlenül a LinkedIn-profilokból szerezze meg a telefonszámokat és e-mail címeket. A legjobb az egészben? A kapcsolattartási adatok könnyen elérhetők, így értékesítési csapata gyorsan átmehet a potenciális ügyfelek felkutatásáról a kapcsolatfelvételre.

A Lusha legjobb funkciói

Találjon meg konkrét potenciális ügyfeleket a fejlett szűrők segítségével

A Chrome és Firefox böngésző kiterjesztései segítségével naprakész kapcsolattartási adatokat szerezhet.

Adja hozzá a kapcsolattartási adatokat egyszerre több potenciális ügyfélhez a tömeges adatgazdagítás segítségével.

A beépített integrációk segítségével exportálhatja a potenciális ügyfeleket közvetlenül a CRM-be.

A Lusha korlátai

Az adatok pontossága változó lehet

Nincs mobilalkalmazás az útközbeni potenciális ügyfelek felkutatásához

Lusha árak

Ingyenes

Pro : 29,90 USD/hó áron elérhető

Prémium : 69,90 USD/hó áron

Méretezés: Egyedi árazás

Lusha értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4/5 (300+ értékelés)

Mit mondanak a Lusha-ról a valódi felhasználók?

Egy SDR a Redditen megosztja:

…sokszor, amikor a ZI nem talál semmit, a Lusha rendelkezik az adatokkal (különösen pontos telefonszámokkal). Mindkettőt használom (a cég a ZI-t használja, de én a Lusha ingyenes fiókját is használom tartalékként).

…sokszor, amikor a ZI nem talál semmit, a Lusha rendelkezik az adatokkal (különösen pontos telefonszámokkal). Mindkettőt használom (a cég a ZI-t használja, de én a Lusha ingyenes fiókját is használom tartalékként).

6. Kaspr (a legjobb a LinkedIn-adatok tömeges exportjához)

via Kaspr

A Kaspr lehetővé teszi, hogy a LinkedIn-profilokból közvetlenül lekérdezze a ígéretes potenciális ügyfelek kapcsolattartási adatait. Egyedülálló funkciója a tömeges exportálás, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen lépésben rögzítse a teljes LinkedIn-listák, csoportok és események adatait, ezzel segítve az értékesítési csapatokat időmegtakarításban és a kapcsolattartási listák hatékony összeállításában.

A Kaspr legjobb funkciói

Állítson be automatikus nyomonkövetési e-maileket és emlékeztetőket, hogy kapcsolatba lépjen a kapcsolattartókkal.

Több ezer üzleti kapcsolatot exportálhat közvetlenül a LinkedInről.

Zökkenőmentesen integrálható olyan eszközökkel, mint a HubSpot és a Salesforce.

Ellenőrizze a kapcsolattartási adatokat valós időben a pontos, megbízható adatok érdekében.

Kaspr korlátai

A műszerfal zsúfoltnak és nehezen navigálhatónak tűnik.

A felhasználók gyakori technikai problémákról számolnak be.

Kaspr árak

Ingyenes

Starter : 65 USD/hó

Üzleti : 95 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Kaspr értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Kasprről a valódi felhasználók?

Egy SDR a G2-n így számol be:

A felhasználói felület nagyon könnyen érthető, és tetszik, hogy az adatok egyetlen űrlapon szerepelnek.

A felhasználói felület nagyon könnyen érthető, és tetszik, hogy az adatok egyetlen űrlapon szerepelnek.

7. UpLead (A legjobb adatgazdagításhoz)

via UpLead

A megfelelő döntéshozókkal szeretne kapcsolatba lépni? Az UpLead lehet a megfelelő eszköz az Ön számára. Ellenőrzött kapcsolattartási adatokat és valós idejű e-mail ellenőrző rendszert kínál, amely biztosítja, hogy pontos információkkal dolgozzon, mielőtt letölti a kapcsolattartási adatokat.

A platformot az különbözteti meg a többitől, hogy a kapcsolatokat számos kritérium alapján szűrheti, így mindig a legrelevánsabb potenciális ügyfeleket célozhatja meg.

Az UpLead legjobb funkciói

Hozzáférés ellenőrzött üzleti e-mail címekhez és közvetlen telefonszámokhoz

Keresjen minősített potenciális ügyfeleket a fejlett keresési szűrők segítségével, hogy pontosan megtalálja, akire szüksége van.

Szerezzen be vásárlói szándékjelzéseket, hogy felismerje azokat a vállalatokat, amelyek aktívan keresnek megoldásokat.

Az UpLead korlátai

A hitelalapú rendszer drága lehet, ha sok üzleti kapcsolathoz van szüksége.

Az ingyenes értékesítési terv próbaverziója korlátozottabb, mint a listán szereplő egyéb eszközöké.

UpLead árak

Ingyenes próba (7 nap)

Essentials : 99 USD/hó

Plusz : 199 USD/hó

Professzionális: Egyedi árazás

UpLead értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (780+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)

Mit mondanak az UpLead-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A szűrési folyamat lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy részletesen megvizsgálják a keresett tartalmakat, és így kiváló minőségű, megbízható listákat állítsanak össze marketingtevékenységeikhez.

A szűrési folyamat lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy részletesen megvizsgálják a keresett tartalmakat, és így kiváló minőségű, megbízható listákat állítsanak össze marketingtevékenységeikhez.

8. Clearbit (A legjobb valós idejű lead-gazdagításhoz)

via Clearbit

A hatalmas adatbázisra támaszkodva a Clearbit – amely ma már a Hubspot Breeze része – kiegészíti az alapvető információkat, mint a nevek és e-mail címek, olyan fontos részletekkel, mint a beosztás, a vállalat mérete, a bevétel, sőt még a közösségi profilok is. Ezzel teljes, hasznos képet kap a potenciális ügyfeleiről, ami segít abban, hogy a megfelelő időben jelentősebb kapcsolatot építsen ki a megfelelő emberekkel.

A Clearbit legjobb funkciói

Találja meg gyorsan a megfelelő döntéshozókat célzott potenciális ügyfelek felkutatásával

Ellenőrizze az e-mailek pontosságát, és keresse meg konkrét személyek kapcsolattartási adatait.

Futtasson automatizált, valós idejű adatgazdagítást, amely frissíti CRM-kapcsolatait.

A Clearbit korlátai

A platform tanulási görbéje meredek.

A rekordok gazdagítására szolgáló hitelalapú rendszer drága lehet.

Clearbit árak

Hubspot Marketing Hub Professional: 890 USD/hó három felhasználói helyért

Hubspot Marketing Hub Enterprise: 3600 USD/hó öt felhasználói helyért

Clearbit értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a Clearbitről a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó véleménye:

Az értékesítéshez sok cégtulajdonos adatait kell megtalálnunk, és ez az eszköz segít nekünk ezeket az adatokat megtalálni. A pontosság nagyon magas, és ezzel az eszközzel könnyedén megtalálhatjuk a korlátlan mennyiségű adatot. Nem csak a cégtulajdonosok, hanem az összes vezető beosztású alkalmazott e-mail azonosítóját is megtalálhatjuk ennek az eszköznek a segítségével.

Az értékesítéshez sok cégtulajdonos adatait kell megtalálnunk, és ez az eszköz segít nekünk ezeket az adatokat megtalálni. A pontosság nagyon magas, és ezzel az eszközzel könnyedén megtalálhatjuk a korlátlan mennyiségű adatot. Nem csak a cégtulajdonosok, hanem az összes vezető beosztású alkalmazott e-mail azonosítóját is megtalálhatjuk ennek az eszköznek a segítségével.

9. ZoomInfo (A legjobb értékesítési információkhoz és potenciális ügyfelek megszerzéséhez)

a ZoomInfo segítségével

A B2B adatbázisok terén a ZoomInfo széles körű adatlefedettségével és lenyűgöző pontosságával az iparág kedvence. Azonban ami igazán kiemeli a többi közül, az az AI-alapú elemző motorja.

Ez a funkció a kapcsolattartási adatait hasznos információkká alakítja, segítve Önt abban, hogy okosabb, tájékozottabb döntéseket hozzon a megfelelő potenciális ügyfelek és lehetőségek megcélzása érdekében.

A ZoomInfo legjobb funkciói

Kövesse nyomon a valós idejű frissítéseket a folyamatos adatfrissítési rendszer segítségével.

Hívja le a kapcsolattartási adatokat közvetlenül a LinkedInről és más webhelyekről.

Szűrők segítségével hozzon létre célzott potenciális ügyfél listákat, és szinkronizálja azokat CRM-jével.

A ZoomInfo korlátai

A kisebb vállalkozások számára ez az eszköz drága lehet más ZoomInfo alternatívákhoz képest.

A kiterjedt funkciókészlet új felhasználók számára tanulási görbével jár.

ZoomInfo árak

Egyedi árazás

ZoomInfo értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 8700 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (290+ értékelés)

Mit mondanak a ZoomInfo-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit ír erről a Capterra értékelése:

A megvalósítás egyszerű volt, az ügyfélszolgálat kiváló, és a megoldás minősége pontosan megfelel az elvárásoknak.

A megvalósítás egyszerű volt, az ügyfélszolgálat kiváló, és a megoldás minősége pontosan megfelel az elvárásoknak.

a RocketReach segítségével

👀 Tudta? Az értékesítési képviselők a hét kevesebb mint harmadát (28%) töltik tényleges értékesítéssel. A legtöbb időt egyéb feladatok, például az ügyletek kezelése és az adatok bevitelével töltik.

Gyorsan szeretne hozzáférni ellenőrzött kapcsolattartási adatokhoz? A RocketReach segít Önnek.

Több mint 700 millió szakember és 35 millió vállalat elérhetőségével világszerte könnyebb megtalálni a közvetlen e-mail címeket és telefonszámokat, amelyek gyakran közvetlenül a LinkedIn profilokból származnak. Emellett létrehozhat automatikusan frissülő, személyre szabott potenciális ügyfél listákat, nyomon követheti a vállalatok technológiai eszközeit és vásárlási szándékait, valamint azonnali hozzáférést kap a hitelesített mobilszámokhoz és közvetlen vonalakhoz.

Ez egy praktikus eszköz azoknak a csapatoknak, akik nem akarnak értékes időt adatkereséssel tölteni, hanem inkább a tényleges értékesítésre koncentrálnak.

A RocketReach legjobb funkciói

Használja a Chrome-bővítményt a kapcsolattartási adatok lekéréséhez, miközben a LinkedIn vagy a vállalati webhelyeket böngészi.

Integrálja olyan CRM-ekkel, mint a Salesforce vagy a HubSpot, hogy kapcsolattartási adatai szinkronban maradjanak.

Hozzáférés a RocketReach API-jához egyedi munkafolyamatok létrehozásához és a potenciális ügyfelek automatizált generálásához.

Kövesse nyomon az e-mailek megnyitását és a kattintásokat, hogy lássa, mi működik és kik vesznek részt a folyamatban.

A RocketReach korlátai

Több kapcsolattartói lista kezelése az eszközön belül zavaros lehet.

Egyes felhasználók szerint az eszköz egyéni használatra drága.

RocketReach árak

Essentials : 99 USD/hó

Pro : 165 USD/hó

Ultimate: 300 USD/hó

RocketReach értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (750+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 130 értékelés)

Mit mondanak a RocketReach-ről a valódi felhasználók?

Olvassa el ezt a Capterra-értékelést:

Kizárólag pozitív tapasztalataim vannak, és ez a termék tökéletesen illeszkedik az értékesítési ökoszisztémámhoz.

Kizárólag pozitív tapasztalataim vannak, és ez a termék tökéletesen illeszkedik az értékesítési ökoszisztémámhoz.

11. Adapt. io (A legjobb adatintelligencia)

az Adapt.io segítségével

Szüksége van egy módszerre, amellyel a megfelelő emberekre koncentrálhat anélkül, hogy eltévedne a kapcsolatok tengerében? Az Adapt. io segít megkönnyíteni az ügyfélszerzést.

Ezzel az értékesítési és marketingcsapatok hozzáférhetnek több mint 250 millió üzleti kapcsolathoz és 100 millió vállalati profilhoz. A rendszer előnye, hogy pont akkor tudja előkeresni és ellenőrizni a döntéshozók e-mail címeit, amikor szüksége van rájuk.

A legjobb funkciók alkalmazása

Készítsen célzott kapcsolattartói listákat több mint 25 adatpont felhasználásával.

Tartsa naprakészen CRM-adatait az automatizált kiegészítéssel

A LinkedIn Chrome-bővítmény segítségével azonnal megtalálhatja a hitelesített üzleti e-mail címeket.

Korlátozások alkalmazása

Egyes felhasználók szerint a felhasználói felületen lenne mit javítani.

Előfordulhat, hogy egyes kapcsolatok nem töltődnek be az adatokkal.

Árak

Ingyenes

Starter : 49 USD/hó

Alap : 99 USD/hó

Egyedi: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények adaptálása

G2 : 4,5/5 (több mint 2700 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak az Adaptról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelője kiemeli:

Az Adapt. io egy fantasztikus eszköz pontos, naprakész kapcsolattartási adatok megtalálásához. Hatalmas időmegtakarítást jelentett számunkra a potenciális ügyfelek felkutatásában, és a zökkenőmentes CRM-integráció még jobbá teszi. A felület lehetne simább, de a megbízható adatok és a kiváló támogatás ezt bőven kompenzálja.

Az Adapt. io egy fantasztikus eszköz pontos, naprakész kapcsolattartási adatok megtalálásához. Hatalmas időmegtakarítást jelentett számunkra a potenciális ügyfelek felkutatásában, és a zökkenőmentes CRM-integráció még jobbá teszi. A felület lehetne simább, de a megbízható adatok és a kiváló támogatás ezt bőven kompenzálja.

12. Hunter. io (A legjobb e-mail-ellenőrzéshez és domainkereséshez)

A Hunter. io, mint vezető B2B kapcsolattartói adatbázis, segít Önnek professzionális e-mail címeket találni és ellenőrizni nagy mennyiségben. Az egyik legjobb funkciója a domainkeresés, amelynek segítségével másodpercek alatt felfedezheti az összes nyilvános e-mail címet, amely egy vállalat weboldalához kapcsolódik.

Párosítsa ezt a tiszta felülettel és megbízható ellenőrző eszközökkel, és máris rendelkezésére áll a megbízható potenciális ügyfelek adatainak forrása.

A Hunter.io legjobb funkciói

Tervezze meg a hideg megkereséseket közvetlenül a platformon keresztül

Végezzen tömeges e-mail ellenőrzéseket az E-mail ellenőrző eszközzel.

Az integrációk segítségével zökkenőmentesen importálhatja és exportálhatja a B2B adatokat.

Hozzáférés minden e-mail bizalmi pontszámához a kézbesíthetőség értékelése érdekében.

A Hunter.io korlátai

Az ingyenes csomag havi keresési korlátai korlátozóak lehetnek a csapatok számára.

Előfordul, hogy a megosztott e-mail címek nem tartalmaznak címet, ami csökkenti azok hasznosságát.

Hunter.io árak

Ingyenes

Starter : 49 USD/hó

Növekedés : 149 USD/hó

Skálázhatóság: 299 USD/hó

Hunter.io értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (550+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (680+ értékelés)

Mit mondanak a Hunter.io-ról a valódi felhasználók?

Közvetlenül a Capterra értékeléséből:

A Hunter képes megtalálni az e-mail címeket akkor is, ha azok nincsenek feltüntetve a weboldalakon. Nagyon hasznos!!

A Hunter képes megtalálni az e-mail címeket akkor is, ha azok nincsenek feltüntetve a weboldalakon. Nagyon hasznos!!

13. Seamless. ai (A legjobb gyors lead generáláshoz)

Ha valaha is azt kívánta, hogy a potenciális ügyfelek felkutatása kevésbé hasonlítson találgatásra, és inkább egy személyre szabott keresőmotor használatára, akkor fontolja meg a Seamless. ai használatát. Ez az eszköz segít a csapatoknak rendkívül célzott listákat összeállítani anélkül, hogy elavult információkat kellene átnézniük.

Az egyik legjobb funkciója a valós idejű keresőmotor, amely több forrást is átkutat, hogy friss, releváns kapcsolatokat találjon, miközben Ön dolgozik. A gyorsaságra, a pontosságra és arra lett kialakítva, hogy egy lépéssel az elavult adatok előtt járjon.

A Seamless.ai legjobb funkciói

Az AI által generált betekintések segítségével rangsorolja a potenciális ügyfeleket

Dolgozzon együtt csapattagjaival a megosztott potenciális ügyfél listák segítségével.

Kövesse nyomon a vásárlási szándékot a vásárlói szándékadatok funkciók segítségével.

Napi hitelfrissítések és fejlett szervezési eszközök

Seamless. ai korlátai

Adatminőségi problémák, alkalmanként elavult vagy pontatlan információk

Bonyolult automatikus megújítási rendszer, amelynek lemondásához hosszú felmondási idő szükséges.

Seamless. ai árak

Ingyenes

Pro : Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Seamless. ai értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (4690+ értékelés)

Capterra: 3,7/5 (több mint 160 értékelés)

Mit mondanak a Seamless.ai-ról a valódi felhasználók?

Egy Capterra-felhasználó így fogalmaz:

Nagyon tetszik a Seamless és a Sales Navigator/LinkedIn közötti integráció, és alig várom, hogy lehetőségem legyen integrálni a Zoho-val is.

Nagyon tetszik a Seamless és a Sales Navigator/LinkedIn közötti integráció, és alig várom, hogy lehetőségem legyen integrálni a Zoho-val is.

14. Lead411 (A legjobb költségtudatos értékesítési csapatok számára)

via Lead411

A Lead411 egy költséghatékony platform, amely ellenőrzött kapcsolattartási információkat és vállalati adatokat nyújt, anélkül, hogy megterhelné a pénztárcáját. Rollover kreditrendszerrel rendelkezik, amelynek keretében a fel nem használt exportkreditek nem járnak le, amíg előfizetése aktív marad.

A Lead411 legjobb funkciói

Hozzáférés ellenőrzött kapcsolattartási adatokhoz, közvetlen telefonszámokkal és e-mail címekkel.

Könnyedén csatlakozhat több mint 25 CRM platformhoz és SaaS eszközhöz.

Ügyfélszerzési kampányok ütemezése és kezelése manuális beavatkozás nélkül

A Lead411 korlátai

A felhasználók úgy érzik, hogy a szűrési lehetőségek részletesebbek lehetnének.

Lead411 árak

Basic Plus Unlimited : 99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Lead411 értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (460+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (60+ értékelés)

Mit mondanak a Lead411-ről a valódi felhasználók?

Íme néhány kiemelt részlet a Capterra értékeléséből:

A eszköz legnagyobb előnye az értékesítési navigátorral való integráció és egy hasznos Chrome-bővítmény, amelynek segítségével a potenciális ügyfelek weboldalának megtekintésével megismerheti az ő adataikat.

A eszköz legnagyobb előnye az értékesítési navigátorral való integráció és egy hasznos Chrome-bővítmény, amelynek segítségével a potenciális ügyfelek weboldalának megtekintésével megismerheti az ő adataikat.

🧠 Érdekesség: A modern B2B kapcsolattartói adatbázis-ipar az 1990-es években kezdett kialakulni, a digitális adatkezelő eszközök megjelenésével. Az egyik első nagy B2B kapcsolattartói adatbázist létrehozó vállalat a 1841-ben alapított Dun & Bradstreet (D&B) volt . És még ma is létezik!

15. 6sense (A legjobb fejlett AI-alapú értékesítési intelligencia)

via 6sense

Képzelje el, hogy már azelőtt tudja, melyik vállalatok vásárolnak majd, hogy azok meglátogatnák a weboldalát. A 6sense pont ebben segít. Átugorja a felszínes információkat, és mélyreható, AI-alapú elemzésekkel feltárja a valódi vásárlási szándékot.

Az egyik legjobb tulajdonsága, hogy feltérképezi a vásárlói utat, így Ön a megfelelő pillanatban tud beavatkozni – kristálygömb nélkül.

A 6sense legjobb funkciói

Korlátlan számú kulcsszót követhet nyomon témák és kulcsszavak szintjén egyaránt.

Hozzáférés ellenőrzött kapcsolattartási adatokhoz

Szerezzen mélyebb betekintést az évek során felhalmozott CRM-adatbáz isból.

Automatizálja a kampányokat a vásárlási szakasz alapján

A 6sense korlátai

Az interfész lassúnak és nehézkesnek tűnhet az adatok frissítésekor.

A döntéshozók elérhetőségeinek néha manuális ellenőrzésre van szükségük.

6sense árak

Ingyenes

Csapat : Egyedi árazás

Növekedés : Egyedi árazás, beleértve a 6sense Intent szolgáltatást

Vállalati: Egyedi árazás fejlett AI funkciókkal

6sense értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a 6Sense-ről a valós felhasználók?

Íme egy G2-felhasználó véleménye a eszközről:

A 6sense segít nekünk a megfelelő időben megtalálni a megfelelő ügyfeleket, így erőfeszítéseinket a legfontosabb területekre összpontosíthatjuk. A 6sense legnagyobb előnye, hogy megmutatja nekünk, mely cégek keresnek valóban olyan megoldásokat, mint a miénk.

A 6sense segít nekünk a megfelelő időben megtalálni a megfelelő ügyfeleket, így erőfeszítéseinket a legfontosabb területekre összpontosíthatjuk. A 6sense legnagyobb előnye, hogy megmutatja nekünk, mely cégek keresnek valóban olyan megoldásokat, mint a miénk.

16. SalesIntel (A legjobb adatpontosság)

via SalesIntel

Egyes kiterjedt adatbázis-platformok bizonytalanságot hagynak maga után. A SalesIntel viszont a megbízható pontosságra összpontosít. Mi a kiemelkedő tulajdonsága? Minden kapcsolatot ember ellenőriz, így nem futhat bele zsákutcákba.

Ehhez adja hozzá a valós idejű szándékra vonatkozó betekintést, a Research-on-demand szolgáltatáson keresztül elérhető friss adatokat és a zökkenőmentes CRM-integrációkat, és máris rendelkezésére áll egy eszköz, amellyel biztosan eléri célját.

A SalesIntel legjobb funkciói

A célpiacra szabott szándékjelzések segítségével rangsorolja az értékesítési tevékenységeket.

Hozzáférés az iparágak döntéshozóinak több mint 95%-ához

Gazdagítsa meglévő CRM-adatbázisát frissített kapcsolattartási adatokkal.

Szűrje a potenciális ügyfeleket technográfiai és firmográfiai attribútumok alapján

A SalesIntel korlátai

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy az elérhetőségi adatok néha elavultak.

A magasabb árak megterhelhetik a kisebb csapatok költségvetését.

SalesIntel árak

Egyedi árazás

SalesIntel értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a SalesIntelről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az ember által ellenőrzött kapcsolatok megkímélnek attól, hogy rossz adatokkal vesztegessem az időmet, a szűrők pedig segítenek az ICP-re koncentrálni anélkül, hogy a zajban kellene turkálnom.

Az ember által ellenőrzött kapcsolatok megkímélnek attól, hogy rossz adatokkal vesztegessem az időmet, a szűrők pedig segítenek az ICP-re koncentrálni anélkül, hogy a zajban kellene turkálnom.

17. Snov. io (A legjobb többcsatornás lead generáláshoz)

A Snov. io integrálja a potenciális ügyfelek felkutatását, az értékesítési tevékenységet és az automatizálást, így könnyebbé teszi az értékesítési folyamat kezelését az elejétől a végéig. Legjobb funkciói segítenek megtalálni a potenciális ügyfeleket, és kevesebb erőfeszítéssel továbbítani őket a értékesítési folyamatban.

A Snov.io legjobb funkciói

Szerezze be a kapcsolattartási adatokat a domainnevekből és a LinkedIn-ből, majd ellenőrizze az e-mail címeket.

A Pro csomagokban korlátlan számú e-mail bemelegítést futtathat a kézbesítési arányok növelése érdekében.

Ossza meg CRM-sablonjait és potenciális B2B-adatait csapatával

A Snov.io korlátai

Egyes felhasználók apró, de bosszantó hibákat jelentenek a felületen.

A csepegtető marketing kampányok beállítása különösen kezdők számára igényel extra erőfeszítést.

Snov. io árak

Starter : 39 USD/hó

Pro csomagok: 99 USD/hó-tól

Snov. io értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 440 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (200+ értékelés)

Mit mondanak a Snov.io-ról a valódi felhasználók?

Közvetlenül a G2 értékeléséből:

Különösen tetszik a Chrome-bővítmény, amelynek segítségével néhány kattintással megtalálhatom az e-maileket, és amely minden nap segít a munkámban. Az ügyfélszolgálati csapatuk fantasztikus, és mindig készen áll, hogy segítsen bármilyen kérdésben.

Különösen tetszik a Chrome-bővítmény, amelynek segítségével néhány kattintással megtalálhatom az e-maileket, és amely minden nap segít a munkámban. Az ügyfélszolgálati csapatuk fantasztikus, és mindig készen áll, hogy segítsen bármilyen kérdésben.

💡 Profi tipp: Amikor B2B kapcsolattartói adatbázist választ, ügyeljen arra, hogy az jól integrálható legyen a meglévő CRM- és marketingeszközeivel. Ez segít egyszerűsíteni az adatkezelést és csökkenteni a komplexitást, így Ön a potenciális ügyfelek konvertálására koncentrálhat.

A megfelelő B2B kapcsolattartói adatbázis megtalálása elengedhetetlen az értékesítési célok eléréséhez. Az adatok megszerzése után azonban az igazi kihívás ezeknek a kapcsolatoknak a kezelése és a potenciális ügyfelek valódi ügyfelekké alakítása. Ehhez szükséges egy megbízható CRM-rendszer, mint például a ClickUp.

A ClickUp segítségével nem csak a kapcsolattartók kezelésére van lehetőség, hanem automatizálhatja az adatbevitelt, egyszerűsítheti a csapatok közötti együttműködést, és mindent egy helyen tárolhat. Ez a tökéletes megoldás, amely segít Önnek a szervezettségben és az üzletkötésekre való koncentrálásban.

Készen áll arra, hogy a kapcsolattartás könnyebb legyen, mint valaha?

