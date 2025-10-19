A 13 legjobb folyamatos integrációs eszköz fejlesztők számára (2025)

A folyamatod ma már harmadszor is meghibásodott. Ugyanaz a hiba, ugyanaz a javítás, ugyanaz az érzés, hogy ennek biztosan van jobb megoldása is.
A listán szereplő folyamatos integrációs eszközöket olyan emberek fejlesztették, akik tudják, hogy az idejét jobban tölti kódírásra, mint a telepítési folyamatokkal való küszködésre.
Melyik fog véget vetni a CI-vel kapcsolatos rémálmainak? Derítsük ki! 🤔
A legjobb folyamatos integrációs eszközök áttekintése
Ezek a legjobb folyamatos integrációs eszközök a szoftverfejlesztési kihívások leküzdéséhez. 💁
|Eszköz
|Legalkalmasabb
|A legjobb funkciók
|Árak
|ClickUp
|All-in-one szoftverprojekt-menedzsment és DevOps láthatóságCsapat mérete: Ideális egyének, startupok és nagyvállalatok számára
|Sprint követés, GitHub/GitLab szinkronizálás, CI-hez kapcsolódó feladatok, automatizálás és AI által generált kiadási megjegyzések az agilis szoftverfejlesztési életciklushoz.
|Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára
|GitLab
|A szoftverfejlesztés teljes életciklusa a commit-tól a telepítésig Csapat mérete: Ideális azoknak a csapatoknak, amelyek egy eszközzel szeretnék megvalósítani a teljes folyamatot
|Összevonási kérések, konténer-nyilvántartás, pipeline-sablonok, Kubernetes-telepítés, megfigyelhetőség
|Ingyenes; fizetős csomagok 29 dollártól/hó
|Jenkins
|Egyedi CI/CD-folyamatok plugin-alapú rugalmassággal Csapatméret: Ideális nagy csapatok számára, komplex munkafolyamatokkal
|Több mint 1800 plugin, Groovy szkriptelés, REST API-k, ütemezett buildek, master-agent architektúra
|Ingyenes
|Travis CI
|Egyszerű GitHub-alapú buildek nyílt forráskódú és kis projektekhez Csapat mérete: Ideális GitHub-first fejlesztői csapatok számára
|Több operációs rendszerre épülő verziók, YAML beállítás, verzió-gyorsítótár, nyelvfelismerés és platformtelepítés
|Használat alapú: 15 USD/hó áron
|CircleCI
|Docker-natív buildek újrafelhasználható orbokkal és munkafolyamat-vizualizációval Csapatméret: Ideális konténeralapú és gyorsan skálázódó fejlesztői és üzemeltetői csapatok számára
|Docker gyorsítótár, orbs, mátrix-összeállítások, munkafolyamat-indítók, részletes munkavégzési adatok
|Ingyenes; fizetős csomagok 15 dollártól/hónap
|Azure DevOps
|Microsoft-kompatibilis CI/CD alkalmazások és környezetek közöttCsapat mérete: Ideális Visual Studio és Azure alapú szoftverfejlesztő csapatok számára
|Táblák + folyamatok, többlépcsős telepítések, jelentések, Azure integráció
|Ingyenes; egyedi árazás
|Bamboo
|Telepítési automatizálás Atlassian-központú munkafolyamatokhoz Csapat mérete: Ideális Jira + Bitbucket felhasználók számára, szakaszos építésekkel
|Összekapcsolt Jira-problémák, telepítési projektek, távoli ügynökök, auditnaplók
|Ingyenes próba; az adatközpont ára 1200 USD/évtől kezdődik.
|Buddy
|Drag-and-drop pipeline beállítás a vizuális konfigurációhozCsapat mérete: Ideális kis csapatok és nem programozók számára
|Több mint 100 művelet, visszavonás, valós idejű naplózás, párhuzamos futtatás, telepítési előnézetek
|Ingyenes; fizetős csomagok 29 dollártól/hó
|TeamCity
|Komplex build lánc végrehajtás és JetBrains eszköz integráció Csapat mérete: Ideális az IntelliJ ökoszisztémát használó vállalati fejlesztői csapatok számára
|Intelligens gyorsítótár, párhuzamos építések, építési triggerek, tesztelemések, DSL konfigurációk
|Egyedi árazás
|Bitbucket Pipelines
|CI Bitbucket-alapú tárolókhoz YAML konfigurációs egyszerűséggel Csapat mérete: Ideális Bitbucket + Jira csapatok számára
|YAML munkafolyamatok, Docker-építések, ágszűrők, Jira-automatizálás
|Ingyenes; fizetős csomagok 3,30 USD/hó/felhasználó áron
|AWS CodePipeline
|Natív CI/CD az AWS infrastruktúrában és eszközökbenCsapat mérete: Ideális AWS-first mérnöki csapatok számára
|Többfázisú folyamatok, Lambda triggerek, CloudWatch mutatók, CodeBuild/CodeDeploy integráció
|Ingyenes; egyedi árazás haladó felhasználás esetén
|Semaphore
|Gyors építés intelligens gyorsítótár és párhuzamosság segítségével Csapat mérete: Ideális nagy teljesítményű csapatok számára, amelyek gyors végrehajtásra szorulnak
|Optimalizált munkafolyamatok, cache-érzékeny folyamatok, intelligens párhuzamosság, jelentések
|Ingyenes; fizetős csomagok 49 dollártól/hónap
|Spinnaker
|Többfelhős telepítések vállalati szintű vezérléssel Csapat mérete: Ideális nagyméretű, felhőalapú szervezetek számára
|Canary kiadások, visszavonás, GCP/AWS/Azure támogatás, mérőszámok műszerfala
|Ingyenes
Mit kell keresnie a folyamatos integrációs eszközökben?
A megfelelő folyamatos kódintegrációs eszköz kiválasztása egyszerűsítheti a fejlesztést és csökkentheti a kiadás kockázatait. Íme, mire érdemes figyelni a kollaboratív szoftverfejlesztő eszközöknél. ⛏️
- Nyelv és keretrendszer kompatibilitás: Komplex megoldások nélkül támogatja technológiai eszközeit.
- VCS integráció: Csatlakozik a GitHubhoz, a GitLabhoz, a Bitbuckethez vagy más verziókezelő rendszerekhez.
- Teljesítmény skálázhatóság: Párhuzamos tesztelés, build cache és automatikus skálázás a gyorsabb DevOps folyamatok érdekében.
- Automatizált tesztelési támogatás: integrálható tesztelési keretrendszerekkel a problémák korai felismerése érdekében.
- Konténeresítés és telepítési készenlét: Támogatja a Docker és más konténeres eszközöket a megbízható telepítések érdekében.
- Értesítések és integrációk: Csatlakozik e-mail vagy projektmenedzsment eszközökhöz, hogy a csapatok összehangoltan dolgozhassanak.
- Tiszta naplófájlok és hibakövetés: Egyszerűsíti a hibás összeállítások azonosítását, hibakeresését és visszagörgetését.
A legjobb folyamatos integrációs eszközök
Ideje mélyebbre merülni a legjobb folyamatos integrációs eszközökben, amelyek megkönnyítik a szoftverfejlesztők életét. Kezdjük! 💪🏼
Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál
Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak.
Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.
1. ClickUp (A legjobb all-in-one szoftverprojekt-menedzsment és csapatmunka-támogatás)
A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI-alapú technológiával, amely segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.
A ClickUp Agile projektmenedzsment szoftverrel kombinálva ez a tökéletes eszköz a sprintek tervezéséhez, az előrehaladás nyomon követéséhez, a hátralékok kezeléséhez és a szoftverek gyorsabb szállításához.
A problémák gyorsabb nyomon követése és megoldása
Kezdje a ClickUp Tasks-szal!
Tegyük fel, hogy egy regresszió jelenik meg a stagingben, amely egy nemrégiben végzett checkout frissítéshez kapcsolódik. Létrehoz egy feladatot, megjelöli a fejlesztőt, aki összevonta a változást, összekapcsolja a sikertelen tesztesettel, és hozzáad egy megjegyzést a minőségbiztosítás számára, hogy a javítás beépítése után újra teszteljék.
A ClickUp Software Team PM Software-ben minden egy szálon marad, a sikertelen lépéstől a végső megoldásig.
Fogja meg a blokkolókat, mielőtt azok hólyagként növekednek
A gyorsabb haladás érdekében futtathatja a ClickUp Sprints alkalmazást, hogy még időben felismerje az akadályokat, mielőtt azok megzavarják az ütemtervét.
A hét közepén észreveszi, hogy három háttérfeladat hétfő óta nem haladt előre. Mindegyik egy tesztkonténerre vár, amelyet még nem építettek újra. Bejegyzi az új feladatot a javításhoz, bevonja a jelenlegi sprintbe, és a nap végére a többi feladat is elindulhat.
Ha valami meghibásodik, a ClickUp Automation már akkor kezelni kezdi, mielőtt bárki is észrevenné.
Egy éjszakai folyamat megszakad, miután egy hibás függőséget rögzítenek. A ClickUp azonnal létrehoz egy hiba feladatot, összekapcsolja a megszakadt munkát, megjelöli a rögzítőt, és a feladatot a „Javítandó” listába helyezi. Senkinek nem kell manuálisan válogatnia vagy időt pazarolnia a munkák kiosztására; a folyamat már elindult.
Készítsen kiadási megjegyzéseket másodpercek alatt
A manuális jelentések számának csökkentése érdekében a platform beépített AI-asszisztense, a ClickUp Brain segít csapatának összefoglalók és tartalmak létrehozásában a meglévő feladatadatok felhasználásával.
Ha a hét végén kiadási megjegyzésekre van szüksége, használja a szoftverfejlesztéshez az AI-t, hogy összefoglalja a „Release v2. 1” címkével ellátott befejezett jegyeket (természetes nyelven). Így azonnal megkapja a szállított funkciók és javítások egyértelmű listáját, amelyet azonnal beilleszthet a változásnaplójába.
Ne írjon többé „hibajavításokat”. Írjon olyan kiadási megjegyzéseket, amelyeket az emberek tényleg elolvasnak. Tudja meg, hogyan!
Haladjon előre a feladatokkal minden egyes commit után
A fejlesztési ciklus során a ClickUp Integrations with GitHub és GitLab szinkronban tartja az új kódot és a feladatok állapotát. A fejlesztő összekapcsolja a pull requestjét egy feladattal. Az egyesítés után a feladat automatikusan átkerül a „Ready for QA” (Kész a minőségbiztosításra) állapotba, és a PR továbbra is csatolva marad, így a tesztelők pontosan tudják, mi változott és hol kell ellenőrizni.
A ClickUp legjobb funkciói
- A haladás vizualizálása: A ClickUp Dashboards segítségével nyomon követheti a telepítés előrehaladását, a nyitott hibákat, a tesztelési lefedettséget, a szállítási határidőket és egyéb szoftverfejlesztési KPI-ket.
- Dokumentumjavítások: Írjon és osszon meg kiadási megjegyzéseket, tesztösszefoglalókat és visszavonási lépéseket a kollaboratív ClickUp Docs segítségével.
- Egyszerűsítse a kommunikációt: tegyen megjegyzéseket, hozza meg döntéseit és ossza meg gyors frissítéseit közvetlenül a ClickUp Chatben, amely a kontextushoz kapcsolódik.
- Fedezze fel, mi marad le: Szűrje a feladatokat állapot, címke vagy prioritás szerint, hogy gyorsan megtalálja, mi igényel eskalálást.
- Szabványosítsa a folyamatokat a csapatok között: Készítsen és használjon újra egyedi szoftverfejlesztési sablonokat a hibák osztályozásához, a gyorsjavítások ciklusaihoz vagy az incidensek kezeléséhez.
A ClickUp korlátai
- A kiterjedt testreszabási lehetőségek miatt meredek a tanulási görbe.
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?
Hallgassa meg egy elégedett felhasználó véleményét a G2-n:
A ClickUp egy helyen egyesíti mindazt, amire szükségünk van – a feladatkezeléstől a dokumentumokig, az automatizálásig, az időkövetésig és még a célkövetésig is. A nézetek testreszabásának, az egyéni mezők használatának és az ismétlődő műveletek automatizálásának rugalmassága hetente több órát takarít meg nekünk. Az is tetszik, hogy skálázható: egyénileg is jól működik, de a csapat növekedésével még hatékonyabbá válik.
A ClickUp egy helyen egyesíti mindazt, amire szükségünk van – a feladatkezeléstől a dokumentumokig, az automatizálásig, az időkövetésig és még a célkövetésig is. A nézetek testreszabásának, az egyéni mezők használatának és az ismétlődő műveletek automatizálásának rugalmassága hetente több órát takarít meg nekünk. Az is tetszik, hogy skálázható: egyénileg is jól működik, de a csapat növekedésével még hatékonyabbá válik.
📮ClickUp Insight: Felmérésünkből kiderült, hogy a tudásmunkások naponta átlagosan 6 kapcsolatot tartanak fenn a munkahelyükön. Ez valószínűleg többszöri e-mailek, csevegések és projektmenedzsment eszközök közötti üzenetváltást jelent. Mi lenne, ha mindezeket a beszélgetéseket egy helyen tudná összefogni? A ClickUp segítségével ez lehetséges! Ez egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely Önnek és csapatának segít gyorsabban és okosabban dolgozni.
2. GitLab (A legjobb végpontok közötti DevOps munkafolyamatokhoz)
via GitLab
A GitLab koherens termelési környezetet biztosít az alkalmazások tervezéséhez, fejlesztéséhez, telepítéséhez és figyelemmel kíséréséhez. Beépített hibajelentés-követő funkciója, egyesített kérései és konténer-nyilvántartása zökkenőmentes szoftverprojekt-menedzsment munkafolyamatot biztosít.
A folyamatos integrációs eszköz egyszerű automatizálási feladatokat és komplex, vállalati szintű telepítéseket egyaránt kezel, miközben biztosítja a láthatóságot a szoftver szállítási folyamatában.
A GitLab legjobb funkciói
- Futtasson párhuzamos feladatokat több futtatóprogramon, hogy felgyorsítsa a fejlesztési időt.
- Állítson be automatikus méretezést végző futtatókat, amelyek igény szerint indulnak el a költséghatékonyság érdekében.
- Telepítsen közvetlenül a Kubernetes klaszterekbe a pipeline konfigurációjából.
- Figyelje az alkalmazások teljesítményét és hibáit integrált megfigyelhetőségi eszközökkel.
A GitLab korlátai
- Nagy léptékű telepítések esetén erőforrás-igényessé válik.
- Az önállóan üzemeltetett példányok jelentős karbantartási költségekkel járnak.
GitLab árak
- Ingyenes
- Egyedi árazás
GitLab értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (830+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (1195+ értékelés)
Mit mondanak a GitLabról a valós felhasználók?
Egy Reddit-felhasználó így fogalmazott:
Igen, nagyon jó. Használhat olyan funkciókat, mint a csomagregiszter, a konténerregiszter, és építhet csővezetékeket is.
Igen, nagyon jó. Használhat olyan funkciókat, mint a csomagregiszter, a konténerregiszter, és építhet csővezetékeket is.
💡 Profi tipp: Tárolja CI-konfigurációit (például Jenkinsfiles vagy GitHub Actions YAML-eket) verziókezelésben, akárcsak az alkalmazás kódját. Használjon pull requesteket a változások áttekintéséhez és a frissítések teszteléséhez az egyesítés előtt.
3. Jenkins (a legjobb testreszabható automatizálási folyamatokhoz)
via Jenkins
A Jenkins rugalmasságával tűnik ki, amelynek hatalmas plugin-ökoszisztémájának köszönhetően a csapatok gyakorlatilag bármilyen elképzelhető DevOps automatizálási munkafolyamatot létrehozhatnak. Ez a rugalmasság azonban komplexitással jár: időt kell fordítania a beállítások konfigurálására és karbantartására.
Az eszköz mindent kezel, az egyszerű építési automatizálástól a komplex, többfázisú telepítésekig a hibrid felhőalapú környezetekben. Ez különösen értékessé teszi a különböző technológiai stackekkel rendelkező szervezetek számára.
A Jenkins legjobb funkciói
- Telepítsen bővítményeket a több mint 1800 rendelkezésre álló opció közül a funkcionalitás bővítése érdekében.
- Hozzon létre egyedi pipeline szkripteket a Groovy segítségével komplex automatizálási logikához.
- Integrálja gyakorlatilag bármilyen eszközzel a REST API-k és webhookok segítségével.
- Idő, kódváltozások vagy külső kiváltó események alapján ütemezheti a fejlesztéseket.
A Jenkins korlátai
- A bővítmények kompatibilitási problémái a rendszer instabilitásához vezethetnek.
- A bővítmények biztonsági rései folyamatos kockázatot jelentenek
Jenkins árak
- Ingyenes
Jenkins értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (520+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (560+ értékelés)
Mit mondanak a Jenkinsről a valós felhasználók?
Íme egy G2-es értékelés erről az eszközről:
A Jenkins kiváló eszköz a folyamatos integráció és a folyamatos szállítás területén. Rugalmas és skálázható... Bár a Jenkins mindenképpen hasznos és alkalmazkodó eszköz, vannak olyan részei, amelyeket problémásnak találok. A telepítés és konfigurálás magas szintű bonyolultsága a legjelentősebb hátránya. Az újoncok zavarba jöhetnek a Jenkinsben elérhető számos opció és bővítmény miatt.
A Jenkins kiváló eszköz a folyamatos integráció és a folyamatos szállítás területén. Rugalmas és skálázható... Bár a Jenkins mindenképpen hasznos és alkalmazkodó eszköz, vannak olyan részei, amelyeket problémásnak találok. A telepítés és konfigurálás magas szintű bonyolultsága a legjelentősebb hátránya. Az újoncok zavarba jöhetnek a Jenkinsben elérhető számos opció és bővítmény miatt.
4. Travis CI (a legjobb GitHub integrációs egyszerűség szempontjából)
via Travis CI
A Travis CI hírnevét az open source közösségnek nyújtott szolgáltatásokkal építette fel, ingyenes build-eket kínálva a GitHub nyilvános repository-jainak. A egyszerűségre helyezi a hangsúlyt: Ön meghatározza a build folyamatot egy YAML fájlban, a Travis CI pedig elvégzi a többit. Ez az egyszerű megközelítés különösen vonzóvá teszi kisebb csapatok vagy projektek számára, amelyek nem igényelnek kiterjedt testreszabást.
A Travis CI automatikusan felismeri a programozási nyelveket és javaslatot tesz a megfelelő fejlesztési környezetre, ezzel csökkentve az új projektek kezdeti beállítási terheit.
A Travis CI legjobb funkciói
- Tesztelje a kódot egyszerre több operációs rendszeren és nyelvi verzión
- Telepítsen alkalmazásokat különböző felhőalapú platformokra a beépített integrációk segítségével.
- Részletes naplófájlok és értesítések segítségével figyelje a fejlesztés állapotát.
- Tárolja a build-ek közötti függőségeket a végrehajtási idő csökkentése érdekében.
A Travis CI korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek a rugalmasabb platformokhoz képest
- A csúcsforgalmi időszakokban a fejlesztési idő hosszabb lehet.
Travis CI árak
- Használat alapú: 15 USD/hó
- Korlátlan csomag: 78 USD+/hó
- Szerver: 34 USD/hó
Travis CI értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (90+ értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (120+ értékelés)
💡 Profi tipp: Igen, automatizálja a build-eket, az integrációs teszteket és a telepítéseket, de kezdje a legfontosabb munkafolyamatokkal. Futtasson egységteszteket és füstteszteket minden commitnél, és tartalékolja a hosszabb tesztcsomagokat az éjszakai vagy a kiadás előtti build-ekhez.
5. CircleCI (A legjobb gyors Docker-alapú építésekhez)
via CircleCI
A CircleCI forradalmasította a CI/CD teljesítményét a Docker-first megközelítésével, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy másodpercek alatt, nem pedig percek alatt hozzanak létre izolált építési környezeteket. Az orbs funkciója lehetővé teszi a csapatok számára, hogy újrafelhasználható konfigurációs részleteket osszanak meg, csökkentve ezzel a projektek közötti duplikációt.
Ezenkívül a platform munkafolyamat-vizualizációja segít a csapatoknak egy pillanat alatt megérteni a komplex telepítési folyamatokat. A folyamatos telepítési eszköz különösen azoknak a csapatoknak nyújt előnyt, amelyek már konténeres alkalmazásokat használnak a termelésben.
A CircleCI legjobb funkciói
- Használja az orbokat olyan általános feladatok végrehajtásához, mint a tesztelés, a telepítés és az értesítések.
- Komplex munkafolyamatok vizualizálása intuitív grafikus felületen keresztül
- Cache Docker-képek, függőségek és build-artefaktumok intelligens tárolása
- Indítson munkafolyamatokat meghatározott fájlváltozások vagy ágminták alapján
A CircleCI korlátai
- A Docker koncepcióival még nem ismerős csapatoknak tanulási folyamaton kell átesniük.
- A Linux környezetekhez képest korlátozott Windows-támogatás
CircleCI árak
Felhő
- Ingyenes
- Teljesítmény: 15 USD/hó áron
- Ár: 2000 dollártól/hónap
Szerver
- Egyedi árazás
CircleCI értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (500+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)
📖 Olvassa el még: A legjobb kódszerkesztők szoftverfejlesztőknek
6. Azure DevOps (a legjobb a Microsoft ökoszisztéma integrációjához)
Az Azure DevOps segítségével
Az Azure DevOps átfogó fejlesztői eszközkészletet kínál, amely zökkenőmentesen integrálódik a Microsoft szélesebb ökoszisztémájába.
Azok a csapatok, amelyek már használják a Visual Studio, az Azure felhőszolgáltatásokat vagy az Office 365-öt, különösen értékesnek fogják találni a platform egységes hitelesítését és megosztott szolgáltatásait. A hagyományos CI/CD képességeket olyan funkciókkal kombinálja, amelyek a szoftver tesztelésének teljes életciklusát támogatják.
Az Azure DevOps legjobb funkciói
- Kezelje a kódtárolókat, építse ki a folyamatokat és a kiadásokat a felületen belül.
- Telepítsen alkalmazásokat az Azure szolgáltatásokra előre konfigurált sablonok segítségével.
- Hozzon létre többfázisú folyamatokat jóváhagyási kapukkal és manuális beavatkozásokkal.
- Részletes jelentéseket készíthet a build teljesítményéről és a telepítés sikerességi arányáról.
Az Azure DevOps korlátai
- Ez túlterhelő lehet azoknak a csapatoknak, amelyeknek csak alapvető CI/CD funkciókra van szükségük.
- Egyes fejlett funkciók az Azure platform szolgáltatásainak alapos ismeretét igénylik.
Azure DevOps árak
- Ingyenes
- Egyedi árazás
Azure DevOps értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (585+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (140+ értékelés)
Mit mondanak az Azure DevOps-ról a valós felhasználók?
Egy Reddit-felhasználó megosztotta ezt:
Az Azure DevOps az egyik legjobb eszközcsomag a piacon. Az egyetlen ok, amiért nem érdemes használni, ha nem fejleszt Microsoft-termékekkel kapcsolatos alkalmazásokat, vagy ha olyan munkatársai vannak, akik más technológiákban jártasak, és szeretné kihasználni tapasztalataikat és tudásukat.
Az Azure DevOps az egyik legjobb eszközcsomag a piacon. Az egyetlen ok, amiért nem érdemes használni, ha nem fejleszt Microsoft-termékekkel kapcsolatos alkalmazásokat, vagy ha olyan munkatársai vannak, akik más technológiákban jártasak, és szeretné kihasználni tapasztalataikat és tudásukat.
7. Bamboo (a legjobb az Atlassian eszközök integrációjához)
via Bamboo
A Bamboo azoknak a csapatoknak szól, amelyek már befektettek az Atlassian ökoszisztémájába, és szoros integrációt kínál a Jira, a Bitbucket és a Confluence programokkal. Ez az integráció egy összekapcsolt szoftverfejlesztési folyamatot hoz létre, amelyben a problémák, a kódfelülvizsgálatok és a telepítések automatikusan összekapcsolódnak és nyomon követhetők.
Az eszköz ügynökalapú architektúrája rugalmas erőforrás-elosztást tesz lehetővé az infrastruktúrában. A Bamboo erőssége abban rejlik, hogy képes komplex telepítési folyamatokat létrehozni, amelyek emberi jóváhagyást és kifinomult visszavonási mechanizmusokat igényelnek.
A Bamboo legjobb funkciói
- A linkek automatikusan a Jira-problémákhoz és a Bitbucket-commitekhez kapcsolódnak.
- Hozzon létre telepítési projekteket a több környezetben történő kiadások kezeléséhez.
- Használjon távoli ügynököket a build-ek infrastruktúráján belüli terjesztéséhez.
- Készítsen átfogó jelentéseket a fejlesztési és telepítési mutatókról.
A Bamboo korlátai
- Az eszköz Atlassian licencet igényel, ami drága lehet.
- A konfiguráció komplexitása jelentősen megnő a fejlett felhasználási esetekben.
Bamboo árak
- Ingyenes próba
- Adatközpont: 1200 dollár (korlátlan számú feladat, egy távoli ügynök)
Bamboo értékelések és vélemények
- G2: 4. 1/5 (60+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Bamboo-ról a valós felhasználók?
A G2 egyik értékelése így foglalta össze:
Ez egy nagyon hasznos eszköz a feladatok automatizálásához, amely időt takarít meg a fejlesztőknek/tesztelőknek. Integrálhatja a tárolójával, és hozzáadhatja a szkripteket vagy szakaszokat, amelyeket a commit során kell végrehajtani. Segít a flake8, black és hasonló kódtervezésekben, a bevált gyakorlatok követésében, számos művelet elvégzésében a szkriptek írásával, valamint a kódból történő build-ek létrehozásában.
Ez egy nagyon hasznos eszköz a feladatok automatizálásához, amely időt takarít meg a fejlesztőknek/tesztelőknek. Integrálhatja a tárolójával, és hozzáadhatja a szkripteket vagy szakaszokat, amelyeket a commit során kell végrehajtani. Segít a flake8, black és hasonló kódtervezésekben, a bevált gyakorlatok követésében, számos művelet elvégzésében a szkriptek írásával, valamint a kódból történő build-ek létrehozásában.
8. Buddy (A legjobb vizuális folyamatok létrehozásához)
via Buddy
A Buddy a CI/CD konfigurációt kódalapú szkriptekből vizuális munkafolyamatokká alakítja, amelyeket bárki megérthet és módosíthat. Drag-and-drop felülete különösen vonzóvá teszi a különböző technikai háttérrel rendelkező csapatok számára.
És ami még jobb: a Buddy cselekvésalapú megközelítése a komplex telepítéseket kezelhető lépésekre bontja, amelyek mindegyike egyértelmű bemenetekkel és kimenetekkel rendelkezik.
A Buddy legjobb funkciói
- Válasszon több mint 100 előre elkészített művelet közül a gyakori telepítési feladatokhoz.
- Több környezetben is telepítheti a feltételes logikával és jóváhagyási kapukkal.
- Kövesse nyomon a telepítéseket valós időben részletes végrehajtási naplókkal.
- A problémák észlelésekor azonnal vonja vissza a telepítéseket!
Buddy korlátozások
- Kevesebb integrációja van niche eszközökkel és szolgáltatásokkal.
- Az eszköz megközelítése korlátozónak tűnhet azoknak a csapatoknak, amelyek a kódalapú konfigurációt részesítik előnyben.
Buddy árak
- Ingyenes
- Pro: 29 USD/hó két felhasználó számára
- Hyper: 99 USD/hó öt felhasználó számára
Buddy értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (205+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (175+ értékelés)
Mit mondanak a Buddy-ról a valós felhasználók?
Egy G2-vélemény így fogalmaz:
A felhasználói felület remek és könnyen kezelhető. Gyors és elvégzi a feladatát. A buddy. works-ra való átállás is egyszerű, azonnal működött... A projekt tulajdonjogának átruházása kissé nehézkes lehet.
A felhasználói felület remek és könnyen kezelhető. Gyors és elvégzi a feladatát. A buddy. works-ra való átállás is egyszerű, azonnal működött... A projekt tulajdonjogának átruházása kissé nehézkes lehet.
9. TeamCity (A legjobb komplex vállalati fejlesztésekhez)
via TeamCity
A TeamCity kezeli a legigényesebb építési forgatókönyveket is, amelyek egyszerűbb CI eszközöket túlterhelnének. A JetBrains úgy tervezte a platformot, hogy kezelni tudja a nagy kódbázisokat, a komplex függőségi láncokat és a kifinomult tesztelési követelményeket, amelyeket a vállalati alkalmazások gyakran megkövetelnek.
A build grid architektúra több ügynök között osztja el a munkaterhelést, miközben megőrzi a központi irányítást és átláthatóságot. A TeamCity szoros integrációja az IntelliJ IDEA-val és más JetBrains eszközökkel zökkenőmentes fejlesztési élményt biztosít azoknak a csapatoknak, amelyek már használják ezeket a fejlesztési környezeteket.
A TeamCity legjobb funkciói
- Ossza szét a buildeket több ügynök között intelligens terheléselosztással.
- Elemezze a build teljesítményét és azonosítsa a szűk keresztmetszeteket részletes jelentések segítségével.
- Hozzon létre olyan építési láncokat, amelyek automatikusan elindítják a függő építéseket.
A TeamCity korlátai
- Az API dokumentáció gyengének tekinthető, különösen komplex, nem alapvető integrációk esetében.
- Az adminisztrációs panelt gyakran zavarosnak és bonyolultnak írják le.
TeamCity árak
- Egyedi árazás
TeamCity értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (80+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (45+ értékelés)
10. Bitbucket Pipelines (legalkalmasabb az Atlassian által üzemeltetett Git munkafolyamatokhoz)
a Bitbucket Pipelines segítségével
A Bitbucket Pipelines közvetlenül a Git-tárházából indul, így nincs szükség külső CI/CD-szolgáltatások konfigurálására vagy a rendszerek közötti hitelesítés kezelésére. Ez a szoros integráció azt jelenti, hogy a build-konfigurációja a kódjával együtt él.
Az eszköz konténeralapú megközelítése biztosítja, hogy a buildek izolált környezetben fussanak, miközben az Atlassian felhőalapú infrastruktúráját használja a méretezhetőséghez. Különösen azoknak a csapatoknak előnyös, amelyek már a Bitbucketet használják forráskód-kezelésre, és CI/CD-képességeket szeretnének hozzáadni.
A Bitbucket Pipelines legjobb funkciói
- Konfigurálja a build-eket a közvetlenül a repository-ban tárolt YAML fájlok segítségével.
- Futtassa a buildeket Docker konténerekben az egységes, reprodukálható környezetek érdekében.
- Hozzon létre egyedi, a saját technológiai stackjéhez igazított build képeket.
- Figyelje a build állapotát és a naplókat a Bitbucket integrált felületén keresztül.
A Bitbucket Pipelines korlátai
- Az erőforrás-igényes projekteknél a fejlesztési idő gyorsan elfogyhat.
- A hibakeresési funkciók kevésbé kifinomultak, mint a speciális eszközöké.
Bitbucket Pipelines árak
- Ingyenes
- Alapcsomag: 3,30 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 6,60 USD/hó felhasználónként
Bitbucket Pipelines értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (945+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (1350+ értékelés)
Mit mondanak a Bitbucket Pipelines-ről a valós felhasználók?
Közvetlenül a G2 értékeléséből:
A Bitbucketben az integráció a Jira-val tetszett nekem a legjobban. Számunkra elengedhetetlen, hogy a jegyek automatikusan frissüljenek, amint elmentjük őket a tárolóba... Van tapasztalatom a GitHub-bal is, és a Bitbucket biztosan nagyon lemarad a GitHub Actions és Pipelines-hez képest.
A Bitbucketben az integráció a Jira-val tetszett nekem a legjobban. Számunkra elengedhetetlen, hogy a jegyek automatikusan frissüljenek, amint elmentjük őket a tárolóba... Van tapasztalatom a GitHub-bal is, és a Bitbucket biztosan nagyon lemarad a GitHub Actions és Pipelines-hez képest.
11. AWS CodePipeline (A legjobb AWS-natív telepítésekhez)
az AWS CodePipeline segítségével
Az AWS CodePipeline az Amazon felhőalapú ökoszisztémáján belül koordinálja a teljes szoftverkiadási folyamatot, zökkenőmentes integrációt biztosítva más AWS-szolgáltatásokkal, például a Lambda, ECS és S3 szolgáltatásokkal.
A platform szerver nélküli architektúrája azt jelenti, hogy csak az aktív folyamatokért fizet, a dedikált infrastruktúra fenntartásának költségei nélkül. Erőssége abban rejlik, hogy kifinomult kiadási munkafolyamatokat hozhat létre, amelyek kihasználják az AWS kiterjedt szolgáltatási katalógusát, a CodeBuild automatizált tesztelésétől a CodeDeploy kék-zöld telepítéseiig.
Az AWS CodePipeline legjobb funkciói
- Indítsa el automatikusan a folyamatokat a kód elküldése vagy külső események alapján.
- Figyelje a folyamat végrehajtását a CloudWatch mutatók és riasztások segítségével.
- Gyorsítsa fel a komplex folyamatos telepítési folyamatokat párhuzamos végrehajtással
Az AWS CodePipeline korlátai
- A fejlett konfigurációkhoz az AWS szolgáltatások mélyreható ismerete szükséges.
- A beszállítói függőség megnehezíti az áttérést más felhőszolgáltatókra.
AWS CodePipeline árak
- Ingyenes
- Egyedi árazás
AWS CodePipeline értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (65+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak az AWS CodePipeline-ről a valós felhasználók?
Ez a Reddit-felhasználó elmagyarázza, mi működik (és mi nem):
Én személy szerint nagyon szeretek az AWS CodePipeline-nel dolgozni, és azoknak a környezeteknek ajánlom, amelyek CDK-t használnak IaC-ként. Különösen az új CDK Pipelines könyvtár használatával... Értem, hogy az emberek panaszkodnak a beszállítói függőségre, de ugyanakkor nem lehet kihasználni az AWS előnyeit, ha nem próbáljuk meg a lehető legjobban kihasználni a natív eszközöket.
Én személy szerint nagyon szeretek az AWS CodePipeline-nel dolgozni, és azoknak a környezeteknek ajánlom, amelyek CDK-t használnak IaC-ként. Különösen az új CDK Pipelines könyvtár használatával... Értem, hogy az emberek panaszkodnak a beszállítói függőségre, de ugyanakkor nem lehet kihasználni az AWS előnyeit, ha nem próbáljuk meg a lehető legjobban kihasználni a natív eszközöket.
12. Semaphore (A legjobb teljesítményközpontú CI/CD-hez)
via Semaphore
A Semaphore mindenekelőtt a sebességet tartja szem előtt, fejlett gyorsítótár-stratégiákat és párhuzamos végrehajtást alkalmazva a build idő minimalizálása érdekében. A platform architektúrája automatikusan optimalizálja az erőforrások elosztását a projekt konkrét követelményei alapján, biztosítva, hogy a build minél gyorsabban elkészüljön.
A függőségek gyorsítótárazása különösen kifinomult, azonosítja és tárolja a gyakran használt könyvtárakat, Docker-képeket és build-artefaktokat, hogy elkerülje a felesleges letöltéseket.
A Semaphore legjobb funkciói
- Végezzen automatikusan párhuzamos teszteket több gépen
- Növelje vagy csökkentse a fejlesztési kapacitást az aktuális munkaterhelés igényei alapján.
- Hozzon létre komplex munkafolyamatokat feltételes logikával és manuális vezérléssel.
A szemafor korlátai
- A YAML konfiguráció bonyolultnak tűnik, annak ellenére, hogy grafikus szerkesztővel egészült ki.
- A felhasználók gyakori üzemszünetekről számolnak be
Semaphore árak
- Ingyenes
- Pro: 49 USD/hó
- Vállalati: 20 000 USD/év (éves számlázás)
Semaphore értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (185+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Semaphore-ról a valódi felhasználók?
Egy rövid idézet egy valódi felhasználótól:
A Semaphore-instanciáink konfigurálásának hozzáférhetősége és rugalmassága segített nekünk átlagosan 10 perc alá csökkenteni a CI/CD-folyamatainkat... Előfordulnak néha kisebb problémák, amikor az ügynökök lassan reagálnak, és néha leállások is vannak, de ezeket a csapat általában nagyon gyorsan megoldja.
A Semaphore-instanciáink konfigurálásának hozzáférhetősége és rugalmassága segített nekünk átlagosan 10 perc alá csökkenteni a CI/CD-folyamatainkat... Előfordulnak néha kisebb problémák, amikor az ügynökök lassan reagálnak, és néha leállások is vannak, de ezeket a csapat általában nagyon gyorsan megoldja.
💡Profi tipp: Mielőtt a kód eljutna a fő ághoz, használjon pull request pipeline-okat a lint ellenőrzések, egységtesztek és statikus elemzések futtatásához. Ha valami nem sikerül, blokkolja az egyesítéseket; így a fő ág mindig stabil és termeléskész marad.
13. Spinnaker (a legjobb többfelhős telepítésekhez)
via Spinnaker
A Spinnaker kezeli az alkalmazások több felhőszolgáltató és környezet közötti telepítésének komplexitását. A Netflix és a Google eredetileg a hatalmas méretű telepítések kezelésére fejlesztette ki a platformot, és az ma is megtartotta vállalati szintű fókuszát.
A folyamatos integrációs eszköz kanári kiadásokat, kék-zöld telepítéseket és gördülő frissítéseket kínál, mindegyik automatikus visszagörgetési funkcióval, ha problémát észlelnek.
A Spinnaker legjobb funkciói
- Telepítsen alkalmazásokat egyszerre az AWS, a Google Cloud, az Azure és a Kubernetes platformokra.
- Vezessen be kanári telepítéseket automatizált forgalomátirányítással és visszavonással.
- Figyelje a telepítés állapotát integrált mutatók és riasztások segítségével.
- Központilag kezelje az alkalmazáskonfigurációkat különböző környezetekben
A Spinnaker korlátai
- Moduláris, mikroszolgáltatásokból álló architektúrája (Clouddriver, Orca, Deck stb.) magas működési költségeket eredményez.
- A egyszerűbb folyamatos integrációs eszközökhöz képest korlátozott szoftvertervezési dokumentáció és közösségi támogatás
Spinnaker árak
- Ingyenes
Spinnaker értékelések és vélemények
- G2: 3,9/5 (20+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Spinnakerről a valós felhasználók?
Egy G2-értékelő így fogalmazott:
A felhasználói felület jó, és a canary deployment funkció a legjobb a piacon lévő többi eszközhöz képest. Az Eventho Jenkins versenyképes, a Spinnaker ugyanolyan jó... A pipeline struktúra összetettsége, az erőforrások minimális felhasználása és a nem túl jó felhasználói felület javításra szorul. Emellett több kiegészítő és egyéni módú plugin is jó fejlesztés lenne.
A felhasználói felület jó, és a canary deployment funkció a legjobb a piacon lévő többi eszközhöz képest. Az Eventho Jenkins versenyképes, a Spinnaker ugyanolyan jó... A pipeline struktúra összetettsége, az erőforrások minimális felhasználása és a nem túl jó felhasználói felület javításra szorul. Emellett több kiegészítő és egyéni módú plugin is jó fejlesztés lenne.
CI Yourself Successful With ClickUp
A fejlesztői csapatoknak olyan folyamatos integrációs eszközökre van szükségük, amelyek zökkenőmentesen segítik elő a munkát. A ClickUp összefogja a kódokat, feladatokat, kiadásokat és felülvizsgálatokat, így az egész CI-folyamat átlátható és végrehajtható marad.
Minden hiba feladattá válik. Minden sprint a terv szerint halad. Minden kiadás megkapja a neki járó egyértelműséget. Ha jelenlegi felállása szétszórtnak vagy lassúnak tűnik, a ClickUp egy olyan helyet biztosít csapatának, ahol mindent kezelhet anélkül, hogy időt, kontextust vagy lendületet veszítene.
Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅