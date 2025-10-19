ClickUp blog

A 13 legjobb folyamatos integrációs eszköz fejlesztők számára (2025)

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
2025. október 19.

A folyamatod ma már harmadszor is meghibásodott. Ugyanaz a hiba, ugyanaz a javítás, ugyanaz az érzés, hogy ennek biztosan van jobb megoldása is.

A listán szereplő folyamatos integrációs eszközöket olyan emberek fejlesztették, akik tudják, hogy az idejét jobban tölti kódírásra, mint a telepítési folyamatokkal való küszködésre.

Melyik fog véget vetni a CI-vel kapcsolatos rémálmainak? Derítsük ki! 🤔

A legjobb folyamatos integrációs eszközök áttekintése

Ezek a legjobb folyamatos integrációs eszközök a szoftverfejlesztési kihívások leküzdéséhez. 💁

EszközLegalkalmasabbA legjobb funkciókÁrak
ClickUpAll-in-one szoftverprojekt-menedzsment és DevOps láthatóságCsapat mérete: Ideális egyének, startupok és nagyvállalatok számáraSprint követés, GitHub/GitLab szinkronizálás, CI-hez kapcsolódó feladatok, automatizálás és AI által generált kiadási megjegyzések az agilis szoftverfejlesztési életciklushoz.Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára
GitLabA szoftverfejlesztés teljes életciklusa a commit-tól a telepítésig Csapat mérete: Ideális azoknak a csapatoknak, amelyek egy eszközzel szeretnék megvalósítani a teljes folyamatotÖsszevonási kérések, konténer-nyilvántartás, pipeline-sablonok, Kubernetes-telepítés, megfigyelhetőségIngyenes; fizetős csomagok 29 dollártól/hó
JenkinsEgyedi CI/CD-folyamatok plugin-alapú rugalmassággal Csapatméret: Ideális nagy csapatok számára, komplex munkafolyamatokkalTöbb mint 1800 plugin, Groovy szkriptelés, REST API-k, ütemezett buildek, master-agent architektúraIngyenes
Travis CIEgyszerű GitHub-alapú buildek nyílt forráskódú és kis projektekhez Csapat mérete: Ideális GitHub-first fejlesztői csapatok számáraTöbb operációs rendszerre épülő verziók, YAML beállítás, verzió-gyorsítótár, nyelvfelismerés és platformtelepítésHasználat alapú: 15 USD/hó áron
CircleCIDocker-natív buildek újrafelhasználható orbokkal és munkafolyamat-vizualizációval Csapatméret: Ideális konténeralapú és gyorsan skálázódó fejlesztői és üzemeltetői csapatok számáraDocker gyorsítótár, orbs, mátrix-összeállítások, munkafolyamat-indítók, részletes munkavégzési adatokIngyenes; fizetős csomagok 15 dollártól/hónap
Azure DevOpsMicrosoft-kompatibilis CI/CD alkalmazások és környezetek közöttCsapat mérete: Ideális Visual Studio és Azure alapú szoftverfejlesztő csapatok számáraTáblák + folyamatok, többlépcsős telepítések, jelentések, Azure integrációIngyenes; egyedi árazás
BambooTelepítési automatizálás Atlassian-központú munkafolyamatokhoz Csapat mérete: Ideális Jira + Bitbucket felhasználók számára, szakaszos építésekkelÖsszekapcsolt Jira-problémák, telepítési projektek, távoli ügynökök, auditnaplókIngyenes próba; az adatközpont ára 1200 USD/évtől kezdődik.
BuddyDrag-and-drop pipeline beállítás a vizuális konfigurációhozCsapat mérete: Ideális kis csapatok és nem programozók számáraTöbb mint 100 művelet, visszavonás, valós idejű naplózás, párhuzamos futtatás, telepítési előnézetekIngyenes; fizetős csomagok 29 dollártól/hó
TeamCityKomplex build lánc végrehajtás és JetBrains eszköz integráció Csapat mérete: Ideális az IntelliJ ökoszisztémát használó vállalati fejlesztői csapatok számáraIntelligens gyorsítótár, párhuzamos építések, építési triggerek, tesztelemések, DSL konfigurációkEgyedi árazás
Bitbucket PipelinesCI Bitbucket-alapú tárolókhoz YAML konfigurációs egyszerűséggel Csapat mérete: Ideális Bitbucket + Jira csapatok számáraYAML munkafolyamatok, Docker-építések, ágszűrők, Jira-automatizálásIngyenes; fizetős csomagok 3,30 USD/hó/felhasználó áron
AWS CodePipelineNatív CI/CD az AWS infrastruktúrában és eszközökbenCsapat mérete: Ideális AWS-first mérnöki csapatok számáraTöbbfázisú folyamatok, Lambda triggerek, CloudWatch mutatók, CodeBuild/CodeDeploy integrációIngyenes; egyedi árazás haladó felhasználás esetén
SemaphoreGyors építés intelligens gyorsítótár és párhuzamosság segítségével Csapat mérete: Ideális nagy teljesítményű csapatok számára, amelyek gyors végrehajtásra szorulnakOptimalizált munkafolyamatok, cache-érzékeny folyamatok, intelligens párhuzamosság, jelentésekIngyenes; fizetős csomagok 49 dollártól/hónap
SpinnakerTöbbfelhős telepítések vállalati szintű vezérléssel Csapat mérete: Ideális nagyméretű, felhőalapú szervezetek számáraCanary kiadások, visszavonás, GCP/AWS/Azure támogatás, mérőszámok műszerfalaIngyenes

Mit kell keresnie a folyamatos integrációs eszközökben?

A megfelelő folyamatos kódintegrációs eszköz kiválasztása egyszerűsítheti a fejlesztést és csökkentheti a kiadás kockázatait. Íme, mire érdemes figyelni a kollaboratív szoftverfejlesztő eszközöknél. ⛏️

  • Nyelv és keretrendszer kompatibilitás: Komplex megoldások nélkül támogatja technológiai eszközeit.
  • VCS integráció: Csatlakozik a GitHubhoz, a GitLabhoz, a Bitbuckethez vagy más verziókezelő rendszerekhez.
  • Teljesítmény skálázhatóság: Párhuzamos tesztelés, build cache és automatikus skálázás a gyorsabb DevOps folyamatok érdekében.
  • Automatizált tesztelési támogatás: integrálható tesztelési keretrendszerekkel a problémák korai felismerése érdekében.
  • Konténeresítés és telepítési készenlét: Támogatja a Docker és más konténeres eszközöket a megbízható telepítések érdekében.
  • Értesítések és integrációk: Csatlakozik e-mail vagy projektmenedzsment eszközökhöz, hogy a csapatok összehangoltan dolgozhassanak.
  • Tiszta naplófájlok és hibakövetés: Egyszerűsíti a hibás összeállítások azonosítását, hibakeresését és visszagörgetését.

A legjobb folyamatos integrációs eszközök

Ideje mélyebbre merülni a legjobb folyamatos integrációs eszközökben, amelyek megkönnyítik a szoftverfejlesztők életét. Kezdjük! 💪🏼

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál

Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak.

Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

1. ClickUp (A legjobb all-in-one szoftverprojekt-menedzsment és csapatmunka-támogatás)

ClickUp Tasks: Tervezzen, osszon ki feladatokat, kövesse nyomon a munkát és működjön együtt bármilyen méretű projekten.
Hozza létre első feladatát a ClickUp-ban
Kövesse nyomon és rendelje hozzá a problémákat a teljes kiadási kontextusban a ClickUp Agile projektmenedzsment szoftver segítségével.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI-alapú technológiával, amely segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

A ClickUp Agile projektmenedzsment szoftverrel kombinálva ez a tökéletes eszköz a sprintek tervezéséhez, az előrehaladás nyomon követéséhez, a hátralékok kezeléséhez és a szoftverek gyorsabb szállításához.

A problémák gyorsabb nyomon követése és megoldása

Kezdje a ClickUp Tasks-szal!

Tegyük fel, hogy egy regresszió jelenik meg a stagingben, amely egy nemrégiben végzett checkout frissítéshez kapcsolódik. Létrehoz egy feladatot, megjelöli a fejlesztőt, aki összevonta a változást, összekapcsolja a sikertelen tesztesettel, és hozzáad egy megjegyzést a minőségbiztosítás számára, hogy a javítás beépítése után újra teszteljék.

A ClickUp Software Team PM Software-ben minden egy szálon marad, a sikertelen lépéstől a végső megoldásig.

Fogja meg a blokkolókat, mielőtt azok hólyagként növekednek

ClickUp Sprints: Agilis munkafolyamatok kezelése, a haladás nyomon követése és gyorsabb teljesítés
A ClickUp Sprints segítségével felismerheti a megakadt munkákat és biztosíthatja a kiadások folyamatos haladását

A gyorsabb haladás érdekében futtathatja a ClickUp Sprints alkalmazást, hogy még időben felismerje az akadályokat, mielőtt azok megzavarják az ütemtervét.

A hét közepén észreveszi, hogy három háttérfeladat hétfő óta nem haladt előre. Mindegyik egy tesztkonténerre vár, amelyet még nem építettek újra. Bejegyzi az új feladatot a javításhoz, bevonja a jelenlegi sprintbe, és a nap végére a többi feladat is elindulhat.

ClickUp Automations: Automatizálja az ismétlődő műveleteket, mint például a feladatok létrehozása, az állapotváltozások és a megbízottak frissítése.
A ClickUp Automation segítségével alakítsa a build hibákat kijelölt, végrehajtható feladatokká

Ha valami meghibásodik, a ClickUp Automation már akkor kezelni kezdi, mielőtt bárki is észrevenné.

Egy éjszakai folyamat megszakad, miután egy hibás függőséget rögzítenek. A ClickUp azonnal létrehoz egy hiba feladatot, összekapcsolja a megszakadt munkát, megjelöli a rögzítőt, és a feladatot a „Javítandó” listába helyezi. Senkinek nem kell manuálisan válogatnia vagy időt pazarolnia a munkák kiosztására; a folyamat már elindult.

Készítsen kiadási megjegyzéseket másodpercek alatt

ClickUp Brain: AI-alapú asszisztens a feladatok összefoglalásához és a projekttel kapcsolatos kérdések megválaszolásához
Készítsen tiszta, fejlesztőbarát kiadási összefoglalókat a ClickUp Brain segítségével

A manuális jelentések számának csökkentése érdekében a platform beépített AI-asszisztense, a ClickUp Brain segít csapatának összefoglalók és tartalmak létrehozásában a meglévő feladatadatok felhasználásával.

Ha a hét végén kiadási megjegyzésekre van szüksége, használja a szoftverfejlesztéshez az AI-t, hogy összefoglalja a „Release v2. 1” címkével ellátott befejezett jegyeket (természetes nyelven). Így azonnal megkapja a szállított funkciók és javítások egyértelmű listáját, amelyet azonnal beilleszthet a változásnaplójába.

Ne írjon többé „hibajavításokat”. Írjon olyan kiadási megjegyzéseket, amelyeket az emberek tényleg elolvasnak. Tudja meg, hogyan!

Haladjon előre a feladatokkal minden egyes commit után

ClickUp integrációk: Csatlakozzon harmadik féltől származó eszközökhöz a jobb munkafolyamat érdekében
Szinkronizálja a GitHubot a feladataival a ClickUp Integrations segítségével

A fejlesztési ciklus során a ClickUp Integrations with GitHub és GitLab szinkronban tartja az új kódot és a feladatok állapotát. A fejlesztő összekapcsolja a pull requestjét egy feladattal. Az egyesítés után a feladat automatikusan átkerül a „Ready for QA” (Kész a minőségbiztosításra) állapotba, és a PR továbbra is csatolva marad, így a tesztelők pontosan tudják, mi változott és hol kell ellenőrizni.

A ClickUp legjobb funkciói

  • A haladás vizualizálása: A ClickUp Dashboards segítségével nyomon követheti a telepítés előrehaladását, a nyitott hibákat, a tesztelési lefedettséget, a szállítási határidőket és egyéb szoftverfejlesztési KPI-ket.
  • Dokumentumjavítások: Írjon és osszon meg kiadási megjegyzéseket, tesztösszefoglalókat és visszavonási lépéseket a kollaboratív ClickUp Docs segítségével.
  • Egyszerűsítse a kommunikációt: tegyen megjegyzéseket, hozza meg döntéseit és ossza meg gyors frissítéseit közvetlenül a ClickUp Chatben, amely a kontextushoz kapcsolódik.
  • Fedezze fel, mi marad le: Szűrje a feladatokat állapot, címke vagy prioritás szerint, hogy gyorsan megtalálja, mi igényel eskalálást.
  • Szabványosítsa a folyamatokat a csapatok között: Készítsen és használjon újra egyedi szoftverfejlesztési sablonokat a hibák osztályozásához, a gyorsjavítások ciklusaihoz vagy az incidensek kezeléséhez.

A ClickUp korlátai

  • A kiterjedt testreszabási lehetőségek miatt meredek a tanulási görbe.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Hallgassa meg egy elégedett felhasználó véleményét a G2-n:

A ClickUp egy helyen egyesíti mindazt, amire szükségünk van – a feladatkezeléstől a dokumentumokig, az automatizálásig, az időkövetésig és még a célkövetésig is. A nézetek testreszabásának, az egyéni mezők használatának és az ismétlődő műveletek automatizálásának rugalmassága hetente több órát takarít meg nekünk. Az is tetszik, hogy skálázható: egyénileg is jól működik, de a csapat növekedésével még hatékonyabbá válik.

A ClickUp egy helyen egyesíti mindazt, amire szükségünk van – a feladatkezeléstől a dokumentumokig, az automatizálásig, az időkövetésig és még a célkövetésig is. A nézetek testreszabásának, az egyéni mezők használatának és az ismétlődő műveletek automatizálásának rugalmassága hetente több órát takarít meg nekünk. Az is tetszik, hogy skálázható: egyénileg is jól működik, de a csapat növekedésével még hatékonyabbá válik.

📮ClickUp Insight: Felmérésünkből kiderült, hogy a tudásmunkások naponta átlagosan 6 kapcsolatot tartanak fenn a munkahelyükön. Ez valószínűleg többszöri e-mailek, csevegések és projektmenedzsment eszközök közötti üzenetváltást jelent. Mi lenne, ha mindezeket a beszélgetéseket egy helyen tudná összefogni? A ClickUp segítségével ez lehetséges! Ez egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely Önnek és csapatának segít gyorsabban és okosabban dolgozni.

2. GitLab (A legjobb végpontok közötti DevOps munkafolyamatokhoz)

GitLab: Erős integrációs képességekkel segíti a fejlesztőket az új funkciók gyorsabb szállításában.

via GitLab

A GitLab koherens termelési környezetet biztosít az alkalmazások tervezéséhez, fejlesztéséhez, telepítéséhez és figyelemmel kíséréséhez. Beépített hibajelentés-követő funkciója, egyesített kérései és konténer-nyilvántartása zökkenőmentes szoftverprojekt-menedzsment munkafolyamatot biztosít.

A folyamatos integrációs eszköz egyszerű automatizálási feladatokat és komplex, vállalati szintű telepítéseket egyaránt kezel, miközben biztosítja a láthatóságot a szoftver szállítási folyamatában.

A GitLab legjobb funkciói

  • Futtasson párhuzamos feladatokat több futtatóprogramon, hogy felgyorsítsa a fejlesztési időt.
  • Állítson be automatikus méretezést végző futtatókat, amelyek igény szerint indulnak el a költséghatékonyság érdekében.
  • Telepítsen közvetlenül a Kubernetes klaszterekbe a pipeline konfigurációjából.
  • Figyelje az alkalmazások teljesítményét és hibáit integrált megfigyelhetőségi eszközökkel.

A GitLab korlátai

  • Nagy léptékű telepítések esetén erőforrás-igényessé válik.
  • Az önállóan üzemeltetett példányok jelentős karbantartási költségekkel járnak.

GitLab árak

  • Ingyenes
  • Egyedi árazás

GitLab értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (830+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (1195+ értékelés)

Mit mondanak a GitLabról a valós felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó így fogalmazott:

Igen, nagyon jó. Használhat olyan funkciókat, mint a csomagregiszter, a konténerregiszter, és építhet csővezetékeket is.

Igen, nagyon jó. Használhat olyan funkciókat, mint a csomagregiszter, a konténerregiszter, és építhet csővezetékeket is.

💡 Profi tipp: Tárolja CI-konfigurációit (például Jenkinsfiles vagy GitHub Actions YAML-eket) verziókezelésben, akárcsak az alkalmazás kódját. Használjon pull requesteket a változások áttekintéséhez és a frissítések teszteléséhez az egyesítés előtt.

3. Jenkins (a legjobb testreszabható automatizálási folyamatokhoz)

Jenkins: Nyílt forráskódú automatizálási szerver a folyamatos integrációhoz és a szoftverminőség nyomon követéséhez

via Jenkins

A Jenkins rugalmasságával tűnik ki, amelynek hatalmas plugin-ökoszisztémájának köszönhetően a csapatok gyakorlatilag bármilyen elképzelhető DevOps automatizálási munkafolyamatot létrehozhatnak. Ez a rugalmasság azonban komplexitással jár: időt kell fordítania a beállítások konfigurálására és karbantartására.

Az eszköz mindent kezel, az egyszerű építési automatizálástól a komplex, többfázisú telepítésekig a hibrid felhőalapú környezetekben. Ez különösen értékessé teszi a különböző technológiai stackekkel rendelkező szervezetek számára.

A Jenkins legjobb funkciói

  • Telepítsen bővítményeket a több mint 1800 rendelkezésre álló opció közül a funkcionalitás bővítése érdekében.
  • Hozzon létre egyedi pipeline szkripteket a Groovy segítségével komplex automatizálási logikához.
  • Integrálja gyakorlatilag bármilyen eszközzel a REST API-k és webhookok segítségével.
  • Idő, kódváltozások vagy külső kiváltó események alapján ütemezheti a fejlesztéseket.

A Jenkins korlátai

  • A bővítmények kompatibilitási problémái a rendszer instabilitásához vezethetnek.
  • A bővítmények biztonsági rései folyamatos kockázatot jelentenek

Jenkins árak

  • Ingyenes

Jenkins értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (520+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (560+ értékelés)

Mit mondanak a Jenkinsről a valós felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés erről az eszközről:

A Jenkins kiváló eszköz a folyamatos integráció és a folyamatos szállítás területén. Rugalmas és skálázható... Bár a Jenkins mindenképpen hasznos és alkalmazkodó eszköz, vannak olyan részei, amelyeket problémásnak találok. A telepítés és konfigurálás magas szintű bonyolultsága a legjelentősebb hátránya. Az újoncok zavarba jöhetnek a Jenkinsben elérhető számos opció és bővítmény miatt.

A Jenkins kiváló eszköz a folyamatos integráció és a folyamatos szállítás területén. Rugalmas és skálázható... Bár a Jenkins mindenképpen hasznos és alkalmazkodó eszköz, vannak olyan részei, amelyeket problémásnak találok. A telepítés és konfigurálás magas szintű bonyolultsága a legjelentősebb hátránya. Az újoncok zavarba jöhetnek a Jenkinsben elérhető számos opció és bővítmény miatt.

4. Travis CI (a legjobb GitHub integrációs egyszerűség szempontjából)

TravisCI: Több fejlesztőt támogat gyors építésekkel és kódminőség-ellenőrzésekkel a kiváló minőségű szoftverek érdekében.

via Travis CI

A Travis CI hírnevét az open source közösségnek nyújtott szolgáltatásokkal építette fel, ingyenes build-eket kínálva a GitHub nyilvános repository-jainak. A egyszerűségre helyezi a hangsúlyt: Ön meghatározza a build folyamatot egy YAML fájlban, a Travis CI pedig elvégzi a többit. Ez az egyszerű megközelítés különösen vonzóvá teszi kisebb csapatok vagy projektek számára, amelyek nem igényelnek kiterjedt testreszabást.

A Travis CI automatikusan felismeri a programozási nyelveket és javaslatot tesz a megfelelő fejlesztési környezetre, ezzel csökkentve az új projektek kezdeti beállítási terheit.

A Travis CI legjobb funkciói

  • Tesztelje a kódot egyszerre több operációs rendszeren és nyelvi verzión
  • Telepítsen alkalmazásokat különböző felhőalapú platformokra a beépített integrációk segítségével.
  • Részletes naplófájlok és értesítések segítségével figyelje a fejlesztés állapotát.
  • Tárolja a build-ek közötti függőségeket a végrehajtási idő csökkentése érdekében.

A Travis CI korlátai

  • Korlátozott testreszabási lehetőségek a rugalmasabb platformokhoz képest
  • A csúcsforgalmi időszakokban a fejlesztési idő hosszabb lehet.

Travis CI árak

  • Használat alapú: 15 USD/hó
  • Korlátlan csomag: 78 USD+/hó
  • Szerver: 34 USD/hó

Travis CI értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (90+ értékelés)
  • Capterra: 4,1/5 (120+ értékelés)

💡 Profi tipp: Igen, automatizálja a build-eket, az integrációs teszteket és a telepítéseket, de kezdje a legfontosabb munkafolyamatokkal. Futtasson egységteszteket és füstteszteket minden commitnél, és tartalékolja a hosszabb tesztcsomagokat az éjszakai vagy a kiadás előtti build-ekhez.

5. CircleCI (A legjobb gyors Docker-alapú építésekhez)

CircleCI: Népszerű folyamatos telepítési eszköz a modern szoftverfejlesztési gyakorlat és sebesség érdekében.

via CircleCI

A CircleCI forradalmasította a CI/CD teljesítményét a Docker-first megközelítésével, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy másodpercek alatt, nem pedig percek alatt hozzanak létre izolált építési környezeteket. Az orbs funkciója lehetővé teszi a csapatok számára, hogy újrafelhasználható konfigurációs részleteket osszanak meg, csökkentve ezzel a projektek közötti duplikációt.

Ezenkívül a platform munkafolyamat-vizualizációja segít a csapatoknak egy pillanat alatt megérteni a komplex telepítési folyamatokat. A folyamatos telepítési eszköz különösen azoknak a csapatoknak nyújt előnyt, amelyek már konténeres alkalmazásokat használnak a termelésben.

A CircleCI legjobb funkciói

  • Használja az orbokat olyan általános feladatok végrehajtásához, mint a tesztelés, a telepítés és az értesítések.
  • Komplex munkafolyamatok vizualizálása intuitív grafikus felületen keresztül
  • Cache Docker-képek, függőségek és build-artefaktumok intelligens tárolása
  • Indítson munkafolyamatokat meghatározott fájlváltozások vagy ágminták alapján

A CircleCI korlátai

  • A Docker koncepcióival még nem ismerős csapatoknak tanulási folyamaton kell átesniük.
  • A Linux környezetekhez képest korlátozott Windows-támogatás

CircleCI árak

Felhő

  • Ingyenes
  • Teljesítmény: 15 USD/hó áron
  • Ár: 2000 dollártól/hónap

Szerver

  • Egyedi árazás

CircleCI értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (500+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)

📖 Olvassa el még: A legjobb kódszerkesztők szoftverfejlesztőknek

6. Azure DevOps (a legjobb a Microsoft ökoszisztéma integrációjához)

Azure DevOps: Teljes körű CI/CD konfigurációkezeléssel

Az Azure DevOps segítségével

Az Azure DevOps átfogó fejlesztői eszközkészletet kínál, amely zökkenőmentesen integrálódik a Microsoft szélesebb ökoszisztémájába.

Azok a csapatok, amelyek már használják a Visual Studio, az Azure felhőszolgáltatásokat vagy az Office 365-öt, különösen értékesnek fogják találni a platform egységes hitelesítését és megosztott szolgáltatásait. A hagyományos CI/CD képességeket olyan funkciókkal kombinálja, amelyek a szoftver tesztelésének teljes életciklusát támogatják.

Az Azure DevOps legjobb funkciói

  • Kezelje a kódtárolókat, építse ki a folyamatokat és a kiadásokat a felületen belül.
  • Telepítsen alkalmazásokat az Azure szolgáltatásokra előre konfigurált sablonok segítségével.
  • Hozzon létre többfázisú folyamatokat jóváhagyási kapukkal és manuális beavatkozásokkal.
  • Részletes jelentéseket készíthet a build teljesítményéről és a telepítés sikerességi arányáról.

Az Azure DevOps korlátai

  • Ez túlterhelő lehet azoknak a csapatoknak, amelyeknek csak alapvető CI/CD funkciókra van szükségük.
  • Egyes fejlett funkciók az Azure platform szolgáltatásainak alapos ismeretét igénylik.

Azure DevOps árak

  • Ingyenes
  • Egyedi árazás

Azure DevOps értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (585+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (140+ értékelés)

Mit mondanak az Azure DevOps-ról a valós felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó megosztotta ezt:

Az Azure DevOps az egyik legjobb eszközcsomag a piacon. Az egyetlen ok, amiért nem érdemes használni, ha nem fejleszt Microsoft-termékekkel kapcsolatos alkalmazásokat, vagy ha olyan munkatársai vannak, akik más technológiákban jártasak, és szeretné kihasználni tapasztalataikat és tudásukat.

Az Azure DevOps az egyik legjobb eszközcsomag a piacon. Az egyetlen ok, amiért nem érdemes használni, ha nem fejleszt Microsoft-termékekkel kapcsolatos alkalmazásokat, vagy ha olyan munkatársai vannak, akik más technológiákban jártasak, és szeretné kihasználni tapasztalataikat és tudásukat.

7. Bamboo (a legjobb az Atlassian eszközök integrációjához)

Bamboo: Integrációs képességeket és fejlett tesztelési támogatást biztosít a szoftverminőség biztosításához.

via Bamboo

A Bamboo azoknak a csapatoknak szól, amelyek már befektettek az Atlassian ökoszisztémájába, és szoros integrációt kínál a Jira, a Bitbucket és a Confluence programokkal. Ez az integráció egy összekapcsolt szoftverfejlesztési folyamatot hoz létre, amelyben a problémák, a kódfelülvizsgálatok és a telepítések automatikusan összekapcsolódnak és nyomon követhetők.

Az eszköz ügynökalapú architektúrája rugalmas erőforrás-elosztást tesz lehetővé az infrastruktúrában. A Bamboo erőssége abban rejlik, hogy képes komplex telepítési folyamatokat létrehozni, amelyek emberi jóváhagyást és kifinomult visszavonási mechanizmusokat igényelnek.

A Bamboo legjobb funkciói

  • A linkek automatikusan a Jira-problémákhoz és a Bitbucket-commitekhez kapcsolódnak.
  • Hozzon létre telepítési projekteket a több környezetben történő kiadások kezeléséhez.
  • Használjon távoli ügynököket a build-ek infrastruktúráján belüli terjesztéséhez.
  • Készítsen átfogó jelentéseket a fejlesztési és telepítési mutatókról.

A Bamboo korlátai

  • Az eszköz Atlassian licencet igényel, ami drága lehet.
  • A konfiguráció komplexitása jelentősen megnő a fejlett felhasználási esetekben.

Bamboo árak

  • Ingyenes próba
  • Adatközpont: 1200 dollár (korlátlan számú feladat, egy távoli ügynök)

Bamboo értékelések és vélemények

  • G2: 4. 1/5 (60+ értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Bamboo-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése így foglalta össze:

Ez egy nagyon hasznos eszköz a feladatok automatizálásához, amely időt takarít meg a fejlesztőknek/tesztelőknek. Integrálhatja a tárolójával, és hozzáadhatja a szkripteket vagy szakaszokat, amelyeket a commit során kell végrehajtani. Segít a flake8, black és hasonló kódtervezésekben, a bevált gyakorlatok követésében, számos művelet elvégzésében a szkriptek írásával, valamint a kódból történő build-ek létrehozásában.

Ez egy nagyon hasznos eszköz a feladatok automatizálásához, amely időt takarít meg a fejlesztőknek/tesztelőknek. Integrálhatja a tárolójával, és hozzáadhatja a szkripteket vagy szakaszokat, amelyeket a commit során kell végrehajtani. Segít a flake8, black és hasonló kódtervezésekben, a bevált gyakorlatok követésében, számos művelet elvégzésében a szkriptek írásával, valamint a kódból történő build-ek létrehozásában.

8. Buddy (A legjobb vizuális folyamatok létrehozásához)

Buddy: CI rendszer, amely egyszerűsíti a kód telepítését és támogatja a vizuális munkafolyamatokat.

via Buddy

A Buddy a CI/CD konfigurációt kódalapú szkriptekből vizuális munkafolyamatokká alakítja, amelyeket bárki megérthet és módosíthat. Drag-and-drop felülete különösen vonzóvá teszi a különböző technikai háttérrel rendelkező csapatok számára.

És ami még jobb: a Buddy cselekvésalapú megközelítése a komplex telepítéseket kezelhető lépésekre bontja, amelyek mindegyike egyértelmű bemenetekkel és kimenetekkel rendelkezik.

A Buddy legjobb funkciói

  • Válasszon több mint 100 előre elkészített művelet közül a gyakori telepítési feladatokhoz.
  • Több környezetben is telepítheti a feltételes logikával és jóváhagyási kapukkal.
  • Kövesse nyomon a telepítéseket valós időben részletes végrehajtási naplókkal.
  • A problémák észlelésekor azonnal vonja vissza a telepítéseket!

Buddy korlátozások

  • Kevesebb integrációja van niche eszközökkel és szolgáltatásokkal.
  • Az eszköz megközelítése korlátozónak tűnhet azoknak a csapatoknak, amelyek a kódalapú konfigurációt részesítik előnyben.

Buddy árak

  • Ingyenes
  • Pro: 29 USD/hó két felhasználó számára
  • Hyper: 99 USD/hó öt felhasználó számára

Buddy értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (205+ értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (175+ értékelés)

Mit mondanak a Buddy-ról a valós felhasználók?

Egy G2-vélemény így fogalmaz:

A felhasználói felület remek és könnyen kezelhető. Gyors és elvégzi a feladatát. A buddy. works-ra való átállás is egyszerű, azonnal működött... A projekt tulajdonjogának átruházása kissé nehézkes lehet.

A felhasználói felület remek és könnyen kezelhető. Gyors és elvégzi a feladatát. A buddy. works-ra való átállás is egyszerű, azonnal működött... A projekt tulajdonjogának átruházása kissé nehézkes lehet.

9. TeamCity (A legjobb komplex vállalati fejlesztésekhez)

TeamCity: Intelligens folyamatokkal javítja a tesztelési folyamatokat a megbízható szoftver szállítás érdekében.

via TeamCity

A TeamCity kezeli a legigényesebb építési forgatókönyveket is, amelyek egyszerűbb CI eszközöket túlterhelnének. A JetBrains úgy tervezte a platformot, hogy kezelni tudja a nagy kódbázisokat, a komplex függőségi láncokat és a kifinomult tesztelési követelményeket, amelyeket a vállalati alkalmazások gyakran megkövetelnek.

A build grid architektúra több ügynök között osztja el a munkaterhelést, miközben megőrzi a központi irányítást és átláthatóságot. A TeamCity szoros integrációja az IntelliJ IDEA-val és más JetBrains eszközökkel zökkenőmentes fejlesztési élményt biztosít azoknak a csapatoknak, amelyek már használják ezeket a fejlesztési környezeteket.

A TeamCity legjobb funkciói

  • Ossza szét a buildeket több ügynök között intelligens terheléselosztással.
  • Elemezze a build teljesítményét és azonosítsa a szűk keresztmetszeteket részletes jelentések segítségével.
  • Hozzon létre olyan építési láncokat, amelyek automatikusan elindítják a függő építéseket.

A TeamCity korlátai

  • Az API dokumentáció gyengének tekinthető, különösen komplex, nem alapvető integrációk esetében.
  • Az adminisztrációs panelt gyakran zavarosnak és bonyolultnak írják le.

TeamCity árak

  • Egyedi árazás

TeamCity értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (80+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (45+ értékelés)

📖 Olvassa el még: A legjobb automatizált minőségbiztosítási tesztelő eszközök és szoftverek

10. Bitbucket Pipelines (legalkalmasabb az Atlassian által üzemeltetett Git munkafolyamatokhoz)

Bitbucket Pipelines: Harmadik féltől származó eszközökkel integrálható, hogy egyszerűsítse a fejlesztői csapatok CI-jét.

a Bitbucket Pipelines segítségével

A Bitbucket Pipelines közvetlenül a Git-tárházából indul, így nincs szükség külső CI/CD-szolgáltatások konfigurálására vagy a rendszerek közötti hitelesítés kezelésére. Ez a szoros integráció azt jelenti, hogy a build-konfigurációja a kódjával együtt él.

Az eszköz konténeralapú megközelítése biztosítja, hogy a buildek izolált környezetben fussanak, miközben az Atlassian felhőalapú infrastruktúráját használja a méretezhetőséghez. Különösen azoknak a csapatoknak előnyös, amelyek már a Bitbucketet használják forráskód-kezelésre, és CI/CD-képességeket szeretnének hozzáadni.

A Bitbucket Pipelines legjobb funkciói

  • Konfigurálja a build-eket a közvetlenül a repository-ban tárolt YAML fájlok segítségével.
  • Futtassa a buildeket Docker konténerekben az egységes, reprodukálható környezetek érdekében.
  • Hozzon létre egyedi, a saját technológiai stackjéhez igazított build képeket.
  • Figyelje a build állapotát és a naplókat a Bitbucket integrált felületén keresztül.

A Bitbucket Pipelines korlátai

  • Az erőforrás-igényes projekteknél a fejlesztési idő gyorsan elfogyhat.
  • A hibakeresési funkciók kevésbé kifinomultak, mint a speciális eszközöké.

Bitbucket Pipelines árak

  • Ingyenes
  • Alapcsomag: 3,30 USD/hó felhasználónként
  • Prémium: 6,60 USD/hó felhasználónként

Bitbucket Pipelines értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (945+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (1350+ értékelés)

Mit mondanak a Bitbucket Pipelines-ről a valós felhasználók?

Közvetlenül a G2 értékeléséből:

A Bitbucketben az integráció a Jira-val tetszett nekem a legjobban. Számunkra elengedhetetlen, hogy a jegyek automatikusan frissüljenek, amint elmentjük őket a tárolóba... Van tapasztalatom a GitHub-bal is, és a Bitbucket biztosan nagyon lemarad a GitHub Actions és Pipelines-hez képest.

A Bitbucketben az integráció a Jira-val tetszett nekem a legjobban. Számunkra elengedhetetlen, hogy a jegyek automatikusan frissüljenek, amint elmentjük őket a tárolóba... Van tapasztalatom a GitHub-bal is, és a Bitbucket biztosan nagyon lemarad a GitHub Actions és Pipelines-hez képest.

11. AWS CodePipeline (A legjobb AWS-natív telepítésekhez)

AWS CodePipeline: automatizálja a fejlesztést és a kiadást tesztelő eszközök segítségével a skálázható szállítás érdekében.

az AWS CodePipeline segítségével

Az AWS CodePipeline az Amazon felhőalapú ökoszisztémáján belül koordinálja a teljes szoftverkiadási folyamatot, zökkenőmentes integrációt biztosítva más AWS-szolgáltatásokkal, például a Lambda, ECS és S3 szolgáltatásokkal.

A platform szerver nélküli architektúrája azt jelenti, hogy csak az aktív folyamatokért fizet, a dedikált infrastruktúra fenntartásának költségei nélkül. Erőssége abban rejlik, hogy kifinomult kiadási munkafolyamatokat hozhat létre, amelyek kihasználják az AWS kiterjedt szolgáltatási katalógusát, a CodeBuild automatizált tesztelésétől a CodeDeploy kék-zöld telepítéseiig.

Az AWS CodePipeline legjobb funkciói

  • Indítsa el automatikusan a folyamatokat a kód elküldése vagy külső események alapján.
  • Figyelje a folyamat végrehajtását a CloudWatch mutatók és riasztások segítségével.
  • Gyorsítsa fel a komplex folyamatos telepítési folyamatokat párhuzamos végrehajtással

Az AWS CodePipeline korlátai

  • A fejlett konfigurációkhoz az AWS szolgáltatások mélyreható ismerete szükséges.
  • A beszállítói függőség megnehezíti az áttérést más felhőszolgáltatókra.

AWS CodePipeline árak

  • Ingyenes
  • Egyedi árazás

AWS CodePipeline értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (65+ értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az AWS CodePipeline-ről a valós felhasználók?

Ez a Reddit-felhasználó elmagyarázza, mi működik (és mi nem):

Én személy szerint nagyon szeretek az AWS CodePipeline-nel dolgozni, és azoknak a környezeteknek ajánlom, amelyek CDK-t használnak IaC-ként. Különösen az új CDK Pipelines könyvtár használatával... Értem, hogy az emberek panaszkodnak a beszállítói függőségre, de ugyanakkor nem lehet kihasználni az AWS előnyeit, ha nem próbáljuk meg a lehető legjobban kihasználni a natív eszközöket.

Én személy szerint nagyon szeretek az AWS CodePipeline-nel dolgozni, és azoknak a környezeteknek ajánlom, amelyek CDK-t használnak IaC-ként. Különösen az új CDK Pipelines könyvtár használatával... Értem, hogy az emberek panaszkodnak a beszállítói függőségre, de ugyanakkor nem lehet kihasználni az AWS előnyeit, ha nem próbáljuk meg a lehető legjobban kihasználni a natív eszközöket.

12. Semaphore (A legjobb teljesítményközpontú CI/CD-hez)

Semaphore: Nagy teljesítményű CI rendszer, ideális kódok telepítéséhez és hatékony tesztek futtatásához.

via Semaphore

A Semaphore mindenekelőtt a sebességet tartja szem előtt, fejlett gyorsítótár-stratégiákat és párhuzamos végrehajtást alkalmazva a build idő minimalizálása érdekében. A platform architektúrája automatikusan optimalizálja az erőforrások elosztását a projekt konkrét követelményei alapján, biztosítva, hogy a build minél gyorsabban elkészüljön.

A függőségek gyorsítótárazása különösen kifinomult, azonosítja és tárolja a gyakran használt könyvtárakat, Docker-képeket és build-artefaktokat, hogy elkerülje a felesleges letöltéseket.

A Semaphore legjobb funkciói

  • Végezzen automatikusan párhuzamos teszteket több gépen
  • Növelje vagy csökkentse a fejlesztési kapacitást az aktuális munkaterhelés igényei alapján.
  • Hozzon létre komplex munkafolyamatokat feltételes logikával és manuális vezérléssel.

A szemafor korlátai

  • A YAML konfiguráció bonyolultnak tűnik, annak ellenére, hogy grafikus szerkesztővel egészült ki.
  • A felhasználók gyakori üzemszünetekről számolnak be

Semaphore árak

  • Ingyenes
  • Pro: 49 USD/hó
  • Vállalati: 20 000 USD/év (éves számlázás)

Semaphore értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (185+ értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Semaphore-ról a valódi felhasználók?

Egy rövid idézet egy valódi felhasználótól:

A Semaphore-instanciáink konfigurálásának hozzáférhetősége és rugalmassága segített nekünk átlagosan 10 perc alá csökkenteni a CI/CD-folyamatainkat... Előfordulnak néha kisebb problémák, amikor az ügynökök lassan reagálnak, és néha leállások is vannak, de ezeket a csapat általában nagyon gyorsan megoldja.

A Semaphore-instanciáink konfigurálásának hozzáférhetősége és rugalmassága segített nekünk átlagosan 10 perc alá csökkenteni a CI/CD-folyamatainkat... Előfordulnak néha kisebb problémák, amikor az ügynökök lassan reagálnak, és néha leállások is vannak, de ezeket a csapat általában nagyon gyorsan megoldja.

💡Profi tipp: Mielőtt a kód eljutna a fő ághoz, használjon pull request pipeline-okat a lint ellenőrzések, egységtesztek és statikus elemzések futtatásához. Ha valami nem sikerül, blokkolja az egyesítéseket; így a fő ág mindig stabil és termeléskész marad.

13. Spinnaker (a legjobb többfelhős telepítésekhez)

Spinnaker: Támogatja a tesztelési folyamatokat és integrálható a CI eszközökkel a megbízható szoftver szállítás érdekében.

via Spinnaker

A Spinnaker kezeli az alkalmazások több felhőszolgáltató és környezet közötti telepítésének komplexitását. A Netflix és a Google eredetileg a hatalmas méretű telepítések kezelésére fejlesztette ki a platformot, és az ma is megtartotta vállalati szintű fókuszát.

A folyamatos integrációs eszköz kanári kiadásokat, kék-zöld telepítéseket és gördülő frissítéseket kínál, mindegyik automatikus visszagörgetési funkcióval, ha problémát észlelnek.

A Spinnaker legjobb funkciói

  • Telepítsen alkalmazásokat egyszerre az AWS, a Google Cloud, az Azure és a Kubernetes platformokra.
  • Vezessen be kanári telepítéseket automatizált forgalomátirányítással és visszavonással.
  • Figyelje a telepítés állapotát integrált mutatók és riasztások segítségével.
  • Központilag kezelje az alkalmazáskonfigurációkat különböző környezetekben

A Spinnaker korlátai

  • Moduláris, mikroszolgáltatásokból álló architektúrája (Clouddriver, Orca, Deck stb.) magas működési költségeket eredményez.
  • A egyszerűbb folyamatos integrációs eszközökhöz képest korlátozott szoftvertervezési dokumentáció és közösségi támogatás

Spinnaker árak

  • Ingyenes

Spinnaker értékelések és vélemények

  • G2: 3,9/5 (20+ értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Spinnakerről a valós felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmazott:

A felhasználói felület jó, és a canary deployment funkció a legjobb a piacon lévő többi eszközhöz képest. Az Eventho Jenkins versenyképes, a Spinnaker ugyanolyan jó... A pipeline struktúra összetettsége, az erőforrások minimális felhasználása és a nem túl jó felhasználói felület javításra szorul. Emellett több kiegészítő és egyéni módú plugin is jó fejlesztés lenne.

A felhasználói felület jó, és a canary deployment funkció a legjobb a piacon lévő többi eszközhöz képest. Az Eventho Jenkins versenyképes, a Spinnaker ugyanolyan jó... A pipeline struktúra összetettsége, az erőforrások minimális felhasználása és a nem túl jó felhasználói felület javításra szorul. Emellett több kiegészítő és egyéni módú plugin is jó fejlesztés lenne.

CI Yourself Successful With ClickUp

A fejlesztői csapatoknak olyan folyamatos integrációs eszközökre van szükségük, amelyek zökkenőmentesen segítik elő a munkát. A ClickUp összefogja a kódokat, feladatokat, kiadásokat és felülvizsgálatokat, így az egész CI-folyamat átlátható és végrehajtható marad.

Minden hiba feladattá válik. Minden sprint a terv szerint halad. Minden kiadás megkapja a neki járó egyértelműséget. Ha jelenlegi felállása szétszórtnak vagy lassúnak tűnik, a ClickUp egy olyan helyet biztosít csapatának, ahol mindent kezelhet anélkül, hogy időt, kontextust vagy lendületet veszítene.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp