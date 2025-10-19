A 13 legjobb folyamatos integrációs eszköz fejlesztők számára (2025)

A folyamatod ma már harmadszor is meghibásodott. Ugyanaz a hiba, ugyanaz a javítás, ugyanaz az érzés, hogy ennek biztosan van jobb megoldása is.

A listán szereplő folyamatos integrációs eszközöket olyan emberek fejlesztették, akik tudják, hogy az idejét jobban tölti kódírásra, mint a telepítési folyamatokkal való küszködésre.

Melyik fog véget vetni a CI-vel kapcsolatos rémálmainak? Derítsük ki! 🤔

Ezek a legjobb folyamatos integrációs eszközök a szoftverfejlesztési kihívások leküzdéséhez. 💁

Eszköz Legalkalmasabb A legjobb funkciók Árak ClickUp All-in-one szoftverprojekt-menedzsment és DevOps láthatóságCsapat mérete: Ideális egyének, startupok és nagyvállalatok számára Sprint követés, GitHub/GitLab szinkronizálás, CI-hez kapcsolódó feladatok, automatizálás és AI által generált kiadási megjegyzések az agilis szoftverfejlesztési életciklushoz. Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára GitLab A szoftverfejlesztés teljes életciklusa a commit-tól a telepítésig Csapat mérete: Ideális azoknak a csapatoknak, amelyek egy eszközzel szeretnék megvalósítani a teljes folyamatot Összevonási kérések, konténer-nyilvántartás, pipeline-sablonok, Kubernetes-telepítés, megfigyelhetőség Ingyenes; fizetős csomagok 29 dollártól/hó Jenkins Egyedi CI/CD-folyamatok plugin-alapú rugalmassággal Csapatméret: Ideális nagy csapatok számára, komplex munkafolyamatokkal Több mint 1800 plugin, Groovy szkriptelés, REST API-k, ütemezett buildek, master-agent architektúra Ingyenes Travis CI Egyszerű GitHub-alapú buildek nyílt forráskódú és kis projektekhez Csapat mérete: Ideális GitHub-first fejlesztői csapatok számára Több operációs rendszerre épülő verziók, YAML beállítás, verzió-gyorsítótár, nyelvfelismerés és platformtelepítés Használat alapú: 15 USD/hó áron CircleCI Docker-natív buildek újrafelhasználható orbokkal és munkafolyamat-vizualizációval Csapatméret: Ideális konténeralapú és gyorsan skálázódó fejlesztői és üzemeltetői csapatok számára Docker gyorsítótár, orbs, mátrix-összeállítások, munkafolyamat-indítók, részletes munkavégzési adatok Ingyenes; fizetős csomagok 15 dollártól/hónap Azure DevOps Microsoft-kompatibilis CI/CD alkalmazások és környezetek közöttCsapat mérete: Ideális Visual Studio és Azure alapú szoftverfejlesztő csapatok számára Táblák + folyamatok, többlépcsős telepítések, jelentések, Azure integráció Ingyenes; egyedi árazás Bamboo Telepítési automatizálás Atlassian-központú munkafolyamatokhoz Csapat mérete: Ideális Jira + Bitbucket felhasználók számára, szakaszos építésekkel Összekapcsolt Jira-problémák, telepítési projektek, távoli ügynökök, auditnaplók Ingyenes próba; az adatközpont ára 1200 USD/évtől kezdődik. Buddy Drag-and-drop pipeline beállítás a vizuális konfigurációhozCsapat mérete: Ideális kis csapatok és nem programozók számára Több mint 100 művelet, visszavonás, valós idejű naplózás, párhuzamos futtatás, telepítési előnézetek Ingyenes; fizetős csomagok 29 dollártól/hó TeamCity Komplex build lánc végrehajtás és JetBrains eszköz integráció Csapat mérete: Ideális az IntelliJ ökoszisztémát használó vállalati fejlesztői csapatok számára Intelligens gyorsítótár, párhuzamos építések, építési triggerek, tesztelemések, DSL konfigurációk Egyedi árazás Bitbucket Pipelines CI Bitbucket-alapú tárolókhoz YAML konfigurációs egyszerűséggel Csapat mérete: Ideális Bitbucket + Jira csapatok számára YAML munkafolyamatok, Docker-építések, ágszűrők, Jira-automatizálás Ingyenes; fizetős csomagok 3,30 USD/hó/felhasználó áron AWS CodePipeline Natív CI/CD az AWS infrastruktúrában és eszközökbenCsapat mérete: Ideális AWS-first mérnöki csapatok számára Többfázisú folyamatok, Lambda triggerek, CloudWatch mutatók, CodeBuild/CodeDeploy integráció Ingyenes; egyedi árazás haladó felhasználás esetén Semaphore Gyors építés intelligens gyorsítótár és párhuzamosság segítségével Csapat mérete: Ideális nagy teljesítményű csapatok számára, amelyek gyors végrehajtásra szorulnak Optimalizált munkafolyamatok, cache-érzékeny folyamatok, intelligens párhuzamosság, jelentések Ingyenes; fizetős csomagok 49 dollártól/hónap Spinnaker Többfelhős telepítések vállalati szintű vezérléssel Csapat mérete: Ideális nagyméretű, felhőalapú szervezetek számára Canary kiadások, visszavonás, GCP/AWS/Azure támogatás, mérőszámok műszerfala Ingyenes

A megfelelő folyamatos kódintegrációs eszköz kiválasztása egyszerűsítheti a fejlesztést és csökkentheti a kiadás kockázatait. Íme, mire érdemes figyelni a kollaboratív szoftverfejlesztő eszközöknél. ⛏️

Nyelv és keretrendszer kompatibilitás: Komplex megoldások nélkül támogatja technológiai eszközeit.

VCS integráció: Csatlakozik a GitHubhoz, a GitLabhoz, a Bitbuckethez vagy más verziókezelő rendszerekhez.

Teljesítmény skálázhatóság: Párhuzamos tesztelés, build cache és automatikus skálázás Párhuzamos tesztelés, build cache és automatikus skálázás a gyorsabb DevOps folyamatok érdekében.

Automatizált tesztelési támogatás: integrálható tesztelési keretrendszerekkel a problémák korai felismerése érdekében.

Konténeresítés és telepítési készenlét: Támogatja a Docker és más konténeres eszközöket a megbízható telepítések érdekében.

Értesítések és integrációk: Csatlakozik e-mail vagy projektmenedzsment eszközökhöz, hogy a csapatok összehangoltan dolgozhassanak.

Tiszta naplófájlok és hibakövetés: Egyszerűsíti a hibás összeállítások azonosítását, hibakeresését és visszagörgetését.

Ideje mélyebbre merülni a legjobb folyamatos integrációs eszközökben, amelyek megkönnyítik a szoftverfejlesztők életét. Kezdjük! 💪🏼

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

1. ClickUp (A legjobb all-in-one szoftverprojekt-menedzsment és csapatmunka-támogatás)

Hozza létre első feladatát a ClickUp-ban Kövesse nyomon és rendelje hozzá a problémákat a teljes kiadási kontextusban a ClickUp Agile projektmenedzsment szoftver segítségével.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI-alapú technológiával, amely segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

A ClickUp Agile projektmenedzsment szoftverrel kombinálva ez a tökéletes eszköz a sprintek tervezéséhez, az előrehaladás nyomon követéséhez, a hátralékok kezeléséhez és a szoftverek gyorsabb szállításához.

A problémák gyorsabb nyomon követése és megoldása

Kezdje a ClickUp Tasks-szal!

Tegyük fel, hogy egy regresszió jelenik meg a stagingben, amely egy nemrégiben végzett checkout frissítéshez kapcsolódik. Létrehoz egy feladatot, megjelöli a fejlesztőt, aki összevonta a változást, összekapcsolja a sikertelen tesztesettel, és hozzáad egy megjegyzést a minőségbiztosítás számára, hogy a javítás beépítése után újra teszteljék.

A ClickUp Software Team PM Software-ben minden egy szálon marad, a sikertelen lépéstől a végső megoldásig.

Fogja meg a blokkolókat, mielőtt azok hólyagként növekednek

A ClickUp Sprints segítségével felismerheti a megakadt munkákat és biztosíthatja a kiadások folyamatos haladását

A gyorsabb haladás érdekében futtathatja a ClickUp Sprints alkalmazást, hogy még időben felismerje az akadályokat, mielőtt azok megzavarják az ütemtervét.

A hét közepén észreveszi, hogy három háttérfeladat hétfő óta nem haladt előre. Mindegyik egy tesztkonténerre vár, amelyet még nem építettek újra. Bejegyzi az új feladatot a javításhoz, bevonja a jelenlegi sprintbe, és a nap végére a többi feladat is elindulhat.

A ClickUp Automation segítségével alakítsa a build hibákat kijelölt, végrehajtható feladatokká

Ha valami meghibásodik, a ClickUp Automation már akkor kezelni kezdi, mielőtt bárki is észrevenné.

Egy éjszakai folyamat megszakad, miután egy hibás függőséget rögzítenek. A ClickUp azonnal létrehoz egy hiba feladatot, összekapcsolja a megszakadt munkát, megjelöli a rögzítőt, és a feladatot a „Javítandó” listába helyezi. Senkinek nem kell manuálisan válogatnia vagy időt pazarolnia a munkák kiosztására; a folyamat már elindult.

Készítsen kiadási megjegyzéseket másodpercek alatt

Készítsen tiszta, fejlesztőbarát kiadási összefoglalókat a ClickUp Brain segítségével

A manuális jelentések számának csökkentése érdekében a platform beépített AI-asszisztense, a ClickUp Brain segít csapatának összefoglalók és tartalmak létrehozásában a meglévő feladatadatok felhasználásával.

Ha a hét végén kiadási megjegyzésekre van szüksége, használja a szoftverfejlesztéshez az AI-t, hogy összefoglalja a „Release v2. 1” címkével ellátott befejezett jegyeket (természetes nyelven). Így azonnal megkapja a szállított funkciók és javítások egyértelmű listáját, amelyet azonnal beilleszthet a változásnaplójába.

Ne írjon többé „hibajavításokat”. Írjon olyan kiadási megjegyzéseket, amelyeket az emberek tényleg elolvasnak. Tudja meg, hogyan!

Haladjon előre a feladatokkal minden egyes commit után

Szinkronizálja a GitHubot a feladataival a ClickUp Integrations segítségével

A fejlesztési ciklus során a ClickUp Integrations with GitHub és GitLab szinkronban tartja az új kódot és a feladatok állapotát. A fejlesztő összekapcsolja a pull requestjét egy feladattal. Az egyesítés után a feladat automatikusan átkerül a „Ready for QA” (Kész a minőségbiztosításra) állapotba, és a PR továbbra is csatolva marad, így a tesztelők pontosan tudják, mi változott és hol kell ellenőrizni.

A ClickUp legjobb funkciói

A haladás vizualizálása: A ClickUp Dashboards segítségével nyomon követheti a telepítés előrehaladását, a nyitott hibákat, a tesztelési lefedettséget, a szállítási határidőket és egyéb A ClickUp Dashboards segítségével nyomon követheti a telepítés előrehaladását, a nyitott hibákat, a tesztelési lefedettséget, a szállítási határidőket és egyéb szoftverfejlesztési KPI-ket

Dokumentumjavítások: Írjon és osszon meg kiadási megjegyzéseket, tesztösszefoglalókat és visszavonási lépéseket Írjon és osszon meg kiadási megjegyzéseket, tesztösszefoglalókat és visszavonási lépéseket a kollaboratív ClickUp Docs segítségével.

Egyszerűsítse a kommunikációt: tegyen megjegyzéseket, hozza meg döntéseit és ossza meg gyors frissítéseit közvetlenül tegyen megjegyzéseket, hozza meg döntéseit és ossza meg gyors frissítéseit közvetlenül a ClickUp Chatben , amely a kontextushoz kapcsolódik.

Fedezze fel, mi marad le: Szűrje a feladatokat állapot, címke vagy prioritás szerint, hogy gyorsan megtalálja, mi igényel eskalálást.

Szabványosítsa a folyamatokat a csapatok között: Készítsen és használjon újra egyedi Készítsen és használjon újra egyedi szoftverfejlesztési sablonokat a hibák osztályozásához, a gyorsjavítások ciklusaihoz vagy az incidensek kezeléséhez.

A ClickUp korlátai

A kiterjedt testreszabási lehetőségek miatt meredek a tanulási görbe.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Hallgassa meg egy elégedett felhasználó véleményét a G2-n:

A ClickUp egy helyen egyesíti mindazt, amire szükségünk van – a feladatkezeléstől a dokumentumokig, az automatizálásig, az időkövetésig és még a célkövetésig is. A nézetek testreszabásának, az egyéni mezők használatának és az ismétlődő műveletek automatizálásának rugalmassága hetente több órát takarít meg nekünk. Az is tetszik, hogy skálázható: egyénileg is jól működik, de a csapat növekedésével még hatékonyabbá válik.

A ClickUp egy helyen egyesíti mindazt, amire szükségünk van – a feladatkezeléstől a dokumentumokig, az automatizálásig, az időkövetésig és még a célkövetésig is. A nézetek testreszabásának, az egyéni mezők használatának és az ismétlődő műveletek automatizálásának rugalmassága hetente több órát takarít meg nekünk. Az is tetszik, hogy skálázható: egyénileg is jól működik, de a csapat növekedésével még hatékonyabbá válik.

📮ClickUp Insight: Felmérésünkből kiderült, hogy a tudásmunkások naponta átlagosan 6 kapcsolatot tartanak fenn a munkahelyükön. Ez valószínűleg többszöri e-mailek, csevegések és projektmenedzsment eszközök közötti üzenetváltást jelent. Mi lenne, ha mindezeket a beszélgetéseket egy helyen tudná összefogni? A ClickUp segítségével ez lehetséges! Ez egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely Önnek és csapatának segít gyorsabban és okosabban dolgozni.

2. GitLab (A legjobb végpontok közötti DevOps munkafolyamatokhoz)

via GitLab

A GitLab koherens termelési környezetet biztosít az alkalmazások tervezéséhez, fejlesztéséhez, telepítéséhez és figyelemmel kíséréséhez. Beépített hibajelentés-követő funkciója, egyesített kérései és konténer-nyilvántartása zökkenőmentes szoftverprojekt-menedzsment munkafolyamatot biztosít.

A folyamatos integrációs eszköz egyszerű automatizálási feladatokat és komplex, vállalati szintű telepítéseket egyaránt kezel, miközben biztosítja a láthatóságot a szoftver szállítási folyamatában.

A GitLab legjobb funkciói

Futtasson párhuzamos feladatokat több futtatóprogramon, hogy felgyorsítsa a fejlesztési időt.

Állítson be automatikus méretezést végző futtatókat, amelyek igény szerint indulnak el a költséghatékonyság érdekében.

Telepítsen közvetlenül a Kubernetes klaszterekbe a pipeline konfigurációjából.

Figyelje az alkalmazások teljesítményét és hibáit integrált megfigyelhetőségi eszközökkel.

A GitLab korlátai

Nagy léptékű telepítések esetén erőforrás-igényessé válik.

Az önállóan üzemeltetett példányok jelentős karbantartási költségekkel járnak.

GitLab árak

Ingyenes

Egyedi árazás

GitLab értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (830+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1195+ értékelés)

Mit mondanak a GitLabról a valós felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó így fogalmazott:

Igen, nagyon jó. Használhat olyan funkciókat, mint a csomagregiszter, a konténerregiszter, és építhet csővezetékeket is.

Igen, nagyon jó. Használhat olyan funkciókat, mint a csomagregiszter, a konténerregiszter, és építhet csővezetékeket is.

💡 Profi tipp: Tárolja CI-konfigurációit (például Jenkinsfiles vagy GitHub Actions YAML-eket) verziókezelésben, akárcsak az alkalmazás kódját. Használjon pull requesteket a változások áttekintéséhez és a frissítések teszteléséhez az egyesítés előtt.

3. Jenkins (a legjobb testreszabható automatizálási folyamatokhoz)

via Jenkins

A Jenkins rugalmasságával tűnik ki, amelynek hatalmas plugin-ökoszisztémájának köszönhetően a csapatok gyakorlatilag bármilyen elképzelhető DevOps automatizálási munkafolyamatot létrehozhatnak. Ez a rugalmasság azonban komplexitással jár: időt kell fordítania a beállítások konfigurálására és karbantartására.

Az eszköz mindent kezel, az egyszerű építési automatizálástól a komplex, többfázisú telepítésekig a hibrid felhőalapú környezetekben. Ez különösen értékessé teszi a különböző technológiai stackekkel rendelkező szervezetek számára.

A Jenkins legjobb funkciói

Telepítsen bővítményeket a több mint 1800 rendelkezésre álló opció közül a funkcionalitás bővítése érdekében.

Hozzon létre egyedi pipeline szkripteket a Groovy segítségével komplex automatizálási logikához.

Integrálja gyakorlatilag bármilyen eszközzel a REST API-k és webhookok segítségével.

Idő, kódváltozások vagy külső kiváltó események alapján ütemezheti a fejlesztéseket.

A Jenkins korlátai

A bővítmények kompatibilitási problémái a rendszer instabilitásához vezethetnek.

A bővítmények biztonsági rései folyamatos kockázatot jelentenek

Jenkins árak

Ingyenes

Jenkins értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (520+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (560+ értékelés)

Mit mondanak a Jenkinsről a valós felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés erről az eszközről:

A Jenkins kiváló eszköz a folyamatos integráció és a folyamatos szállítás területén. Rugalmas és skálázható... Bár a Jenkins mindenképpen hasznos és alkalmazkodó eszköz, vannak olyan részei, amelyeket problémásnak találok. A telepítés és konfigurálás magas szintű bonyolultsága a legjelentősebb hátránya. Az újoncok zavarba jöhetnek a Jenkinsben elérhető számos opció és bővítmény miatt.

A Jenkins kiváló eszköz a folyamatos integráció és a folyamatos szállítás területén. Rugalmas és skálázható... Bár a Jenkins mindenképpen hasznos és alkalmazkodó eszköz, vannak olyan részei, amelyeket problémásnak találok. A telepítés és konfigurálás magas szintű bonyolultsága a legjelentősebb hátránya. Az újoncok zavarba jöhetnek a Jenkinsben elérhető számos opció és bővítmény miatt.

4. Travis CI (a legjobb GitHub integrációs egyszerűség szempontjából)

via Travis CI

A Travis CI hírnevét az open source közösségnek nyújtott szolgáltatásokkal építette fel, ingyenes build-eket kínálva a GitHub nyilvános repository-jainak. A egyszerűségre helyezi a hangsúlyt: Ön meghatározza a build folyamatot egy YAML fájlban, a Travis CI pedig elvégzi a többit. Ez az egyszerű megközelítés különösen vonzóvá teszi kisebb csapatok vagy projektek számára, amelyek nem igényelnek kiterjedt testreszabást.

A Travis CI automatikusan felismeri a programozási nyelveket és javaslatot tesz a megfelelő fejlesztési környezetre, ezzel csökkentve az új projektek kezdeti beállítási terheit.

A Travis CI legjobb funkciói

Tesztelje a kódot egyszerre több operációs rendszeren és nyelvi verzión

Telepítsen alkalmazásokat különböző felhőalapú platformokra a beépített integrációk segítségével.

Részletes naplófájlok és értesítések segítségével figyelje a fejlesztés állapotát.

Tárolja a build-ek közötti függőségeket a végrehajtási idő csökkentése érdekében.

A Travis CI korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek a rugalmasabb platformokhoz képest

A csúcsforgalmi időszakokban a fejlesztési idő hosszabb lehet.

Travis CI árak

Használat alapú: 15 USD/hó

Korlátlan csomag: 78 USD+/hó

Szerver: 34 USD/hó

Travis CI értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (120+ értékelés)

💡 Profi tipp: Igen, automatizálja a build-eket, az integrációs teszteket és a telepítéseket, de kezdje a legfontosabb munkafolyamatokkal. Futtasson egységteszteket és füstteszteket minden commitnél, és tartalékolja a hosszabb tesztcsomagokat az éjszakai vagy a kiadás előtti build-ekhez.

5. CircleCI (A legjobb gyors Docker-alapú építésekhez)

via CircleCI

A CircleCI forradalmasította a CI/CD teljesítményét a Docker-first megközelítésével, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy másodpercek alatt, nem pedig percek alatt hozzanak létre izolált építési környezeteket. Az orbs funkciója lehetővé teszi a csapatok számára, hogy újrafelhasználható konfigurációs részleteket osszanak meg, csökkentve ezzel a projektek közötti duplikációt.

Ezenkívül a platform munkafolyamat-vizualizációja segít a csapatoknak egy pillanat alatt megérteni a komplex telepítési folyamatokat. A folyamatos telepítési eszköz különösen azoknak a csapatoknak nyújt előnyt, amelyek már konténeres alkalmazásokat használnak a termelésben.

A CircleCI legjobb funkciói

Használja az orbokat olyan általános feladatok végrehajtásához, mint a tesztelés, a telepítés és az értesítések.

Komplex munkafolyamatok vizualizálása intuitív grafikus felületen keresztül

Cache Docker-képek, függőségek és build-artefaktumok intelligens tárolása

Indítson munkafolyamatokat meghatározott fájlváltozások vagy ágminták alapján

A CircleCI korlátai

A Docker koncepcióival még nem ismerős csapatoknak tanulási folyamaton kell átesniük.

A Linux környezetekhez képest korlátozott Windows-támogatás

CircleCI árak

Felhő

Ingyenes

Teljesítmény: 15 USD/hó áron

Ár: 2000 dollártól/hónap

Szerver

Egyedi árazás

CircleCI értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)

📖 Olvassa el még: A legjobb kódszerkesztők szoftverfejlesztőknek

6. Azure DevOps (a legjobb a Microsoft ökoszisztéma integrációjához)

Az Azure DevOps segítségével

Az Azure DevOps átfogó fejlesztői eszközkészletet kínál, amely zökkenőmentesen integrálódik a Microsoft szélesebb ökoszisztémájába.

Azok a csapatok, amelyek már használják a Visual Studio, az Azure felhőszolgáltatásokat vagy az Office 365-öt, különösen értékesnek fogják találni a platform egységes hitelesítését és megosztott szolgáltatásait. A hagyományos CI/CD képességeket olyan funkciókkal kombinálja, amelyek a szoftver tesztelésének teljes életciklusát támogatják.

Az Azure DevOps legjobb funkciói

Kezelje a kódtárolókat, építse ki a folyamatokat és a kiadásokat a felületen belül.

Telepítsen alkalmazásokat az Azure szolgáltatásokra előre konfigurált sablonok segítségével.

Hozzon létre többfázisú folyamatokat jóváhagyási kapukkal és manuális beavatkozásokkal.

Részletes jelentéseket készíthet a build teljesítményéről és a telepítés sikerességi arányáról.

Az Azure DevOps korlátai

Ez túlterhelő lehet azoknak a csapatoknak, amelyeknek csak alapvető CI/CD funkciókra van szükségük.

Egyes fejlett funkciók az Azure platform szolgáltatásainak alapos ismeretét igénylik.

Azure DevOps árak

Ingyenes

Egyedi árazás

Azure DevOps értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (585+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (140+ értékelés)

Mit mondanak az Azure DevOps-ról a valós felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó megosztotta ezt:

Az Azure DevOps az egyik legjobb eszközcsomag a piacon. Az egyetlen ok, amiért nem érdemes használni, ha nem fejleszt Microsoft-termékekkel kapcsolatos alkalmazásokat, vagy ha olyan munkatársai vannak, akik más technológiákban jártasak, és szeretné kihasználni tapasztalataikat és tudásukat.

Az Azure DevOps az egyik legjobb eszközcsomag a piacon. Az egyetlen ok, amiért nem érdemes használni, ha nem fejleszt Microsoft-termékekkel kapcsolatos alkalmazásokat, vagy ha olyan munkatársai vannak, akik más technológiákban jártasak, és szeretné kihasználni tapasztalataikat és tudásukat.

7. Bamboo (a legjobb az Atlassian eszközök integrációjához)

via Bamboo

A Bamboo azoknak a csapatoknak szól, amelyek már befektettek az Atlassian ökoszisztémájába, és szoros integrációt kínál a Jira, a Bitbucket és a Confluence programokkal. Ez az integráció egy összekapcsolt szoftverfejlesztési folyamatot hoz létre, amelyben a problémák, a kódfelülvizsgálatok és a telepítések automatikusan összekapcsolódnak és nyomon követhetők.

Az eszköz ügynökalapú architektúrája rugalmas erőforrás-elosztást tesz lehetővé az infrastruktúrában. A Bamboo erőssége abban rejlik, hogy képes komplex telepítési folyamatokat létrehozni, amelyek emberi jóváhagyást és kifinomult visszavonási mechanizmusokat igényelnek.

A Bamboo legjobb funkciói

A linkek automatikusan a Jira-problémákhoz és a Bitbucket-commitekhez kapcsolódnak.

Hozzon létre telepítési projekteket a több környezetben történő kiadások kezeléséhez

Használjon távoli ügynököket a build-ek infrastruktúráján belüli terjesztéséhez.

Készítsen átfogó jelentéseket a fejlesztési és telepítési mutatókról.

A Bamboo korlátai

Az eszköz Atlassian licencet igényel, ami drága lehet.

A konfiguráció komplexitása jelentősen megnő a fejlett felhasználási esetekben.

Bamboo árak

Ingyenes próba

Adatközpont: 1200 dollár (korlátlan számú feladat, egy távoli ügynök)

Bamboo értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (60+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Bamboo-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése így foglalta össze:

Ez egy nagyon hasznos eszköz a feladatok automatizálásához, amely időt takarít meg a fejlesztőknek/tesztelőknek. Integrálhatja a tárolójával, és hozzáadhatja a szkripteket vagy szakaszokat, amelyeket a commit során kell végrehajtani. Segít a flake8, black és hasonló kódtervezésekben, a bevált gyakorlatok követésében, számos művelet elvégzésében a szkriptek írásával, valamint a kódból történő build-ek létrehozásában.

Ez egy nagyon hasznos eszköz a feladatok automatizálásához, amely időt takarít meg a fejlesztőknek/tesztelőknek. Integrálhatja a tárolójával, és hozzáadhatja a szkripteket vagy szakaszokat, amelyeket a commit során kell végrehajtani. Segít a flake8, black és hasonló kódtervezésekben, a bevált gyakorlatok követésében, számos művelet elvégzésében a szkriptek írásával, valamint a kódból történő build-ek létrehozásában.

8. Buddy (A legjobb vizuális folyamatok létrehozásához)

via Buddy

A Buddy a CI/CD konfigurációt kódalapú szkriptekből vizuális munkafolyamatokká alakítja, amelyeket bárki megérthet és módosíthat. Drag-and-drop felülete különösen vonzóvá teszi a különböző technikai háttérrel rendelkező csapatok számára.

És ami még jobb: a Buddy cselekvésalapú megközelítése a komplex telepítéseket kezelhető lépésekre bontja, amelyek mindegyike egyértelmű bemenetekkel és kimenetekkel rendelkezik.

A Buddy legjobb funkciói

Válasszon több mint 100 előre elkészített művelet közül a gyakori telepítési feladatokhoz.

Több környezetben is telepítheti a feltételes logikával és jóváhagyási kapukkal.

Kövesse nyomon a telepítéseket valós időben részletes végrehajtási naplókkal.

A problémák észlelésekor azonnal vonja vissza a telepítéseket!

Buddy korlátozások

Kevesebb integrációja van niche eszközökkel és szolgáltatásokkal.

Az eszköz megközelítése korlátozónak tűnhet azoknak a csapatoknak, amelyek a kódalapú konfigurációt részesítik előnyben.

Buddy árak

Ingyenes

Pro: 29 USD/hó két felhasználó számára

Hyper: 99 USD/hó öt felhasználó számára

Buddy értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (205+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (175+ értékelés)

Mit mondanak a Buddy-ról a valós felhasználók?

Egy G2-vélemény így fogalmaz:

A felhasználói felület remek és könnyen kezelhető. Gyors és elvégzi a feladatát. A buddy. works-ra való átállás is egyszerű, azonnal működött... A projekt tulajdonjogának átruházása kissé nehézkes lehet.

A felhasználói felület remek és könnyen kezelhető. Gyors és elvégzi a feladatát. A buddy. works-ra való átállás is egyszerű, azonnal működött... A projekt tulajdonjogának átruházása kissé nehézkes lehet.

9. TeamCity (A legjobb komplex vállalati fejlesztésekhez)

via TeamCity

A TeamCity kezeli a legigényesebb építési forgatókönyveket is, amelyek egyszerűbb CI eszközöket túlterhelnének. A JetBrains úgy tervezte a platformot, hogy kezelni tudja a nagy kódbázisokat, a komplex függőségi láncokat és a kifinomult tesztelési követelményeket, amelyeket a vállalati alkalmazások gyakran megkövetelnek.

A build grid architektúra több ügynök között osztja el a munkaterhelést, miközben megőrzi a központi irányítást és átláthatóságot. A TeamCity szoros integrációja az IntelliJ IDEA-val és más JetBrains eszközökkel zökkenőmentes fejlesztési élményt biztosít azoknak a csapatoknak, amelyek már használják ezeket a fejlesztési környezeteket.

A TeamCity legjobb funkciói

Ossza szét a buildeket több ügynök között intelligens terheléselosztással.

Elemezze a build teljesítményét és azonosítsa a szűk keresztmetszeteket részletes jelentések segítségével.

Hozzon létre olyan építési láncokat, amelyek automatikusan elindítják a függő építéseket.

A TeamCity korlátai

Az API dokumentáció gyengének tekinthető, különösen komplex, nem alapvető integrációk esetében.

Az adminisztrációs panelt gyakran zavarosnak és bonyolultnak írják le.

TeamCity árak

Egyedi árazás

TeamCity értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (45+ értékelés)

📖 Olvassa el még: A legjobb automatizált minőségbiztosítási tesztelő eszközök és szoftverek

10. Bitbucket Pipelines (legalkalmasabb az Atlassian által üzemeltetett Git munkafolyamatokhoz)

a Bitbucket Pipelines segítségével

A Bitbucket Pipelines közvetlenül a Git-tárházából indul, így nincs szükség külső CI/CD-szolgáltatások konfigurálására vagy a rendszerek közötti hitelesítés kezelésére. Ez a szoros integráció azt jelenti, hogy a build-konfigurációja a kódjával együtt él.

Az eszköz konténeralapú megközelítése biztosítja, hogy a buildek izolált környezetben fussanak, miközben az Atlassian felhőalapú infrastruktúráját használja a méretezhetőséghez. Különösen azoknak a csapatoknak előnyös, amelyek már a Bitbucketet használják forráskód-kezelésre, és CI/CD-képességeket szeretnének hozzáadni.

A Bitbucket Pipelines legjobb funkciói

Konfigurálja a build-eket a közvetlenül a repository-ban tárolt YAML fájlok segítségével.

Futtassa a buildeket Docker konténerekben az egységes, reprodukálható környezetek érdekében.

Hozzon létre egyedi, a saját technológiai stackjéhez igazított build képeket.

Figyelje a build állapotát és a naplókat a Bitbucket integrált felületén keresztül.

A Bitbucket Pipelines korlátai

Az erőforrás-igényes projekteknél a fejlesztési idő gyorsan elfogyhat.

A hibakeresési funkciók kevésbé kifinomultak, mint a speciális eszközöké.

Bitbucket Pipelines árak

Ingyenes

Alapcsomag: 3,30 USD/hó felhasználónként

Prémium: 6,60 USD/hó felhasználónként

Bitbucket Pipelines értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (945+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1350+ értékelés)

Mit mondanak a Bitbucket Pipelines-ről a valós felhasználók?

Közvetlenül a G2 értékeléséből:

A Bitbucketben az integráció a Jira-val tetszett nekem a legjobban. Számunkra elengedhetetlen, hogy a jegyek automatikusan frissüljenek, amint elmentjük őket a tárolóba... Van tapasztalatom a GitHub-bal is, és a Bitbucket biztosan nagyon lemarad a GitHub Actions és Pipelines-hez képest.

A Bitbucketben az integráció a Jira-val tetszett nekem a legjobban. Számunkra elengedhetetlen, hogy a jegyek automatikusan frissüljenek, amint elmentjük őket a tárolóba... Van tapasztalatom a GitHub-bal is, és a Bitbucket biztosan nagyon lemarad a GitHub Actions és Pipelines-hez képest.

11. AWS CodePipeline (A legjobb AWS-natív telepítésekhez)

az AWS CodePipeline segítségével

Az AWS CodePipeline az Amazon felhőalapú ökoszisztémáján belül koordinálja a teljes szoftverkiadási folyamatot, zökkenőmentes integrációt biztosítva más AWS-szolgáltatásokkal, például a Lambda, ECS és S3 szolgáltatásokkal.

A platform szerver nélküli architektúrája azt jelenti, hogy csak az aktív folyamatokért fizet, a dedikált infrastruktúra fenntartásának költségei nélkül. Erőssége abban rejlik, hogy kifinomult kiadási munkafolyamatokat hozhat létre, amelyek kihasználják az AWS kiterjedt szolgáltatási katalógusát, a CodeBuild automatizált tesztelésétől a CodeDeploy kék-zöld telepítéseiig.

Az AWS CodePipeline legjobb funkciói

Indítsa el automatikusan a folyamatokat a kód elküldése vagy külső események alapján.

Figyelje a folyamat végrehajtását a CloudWatch mutatók és riasztások segítségével.

Gyorsítsa fel a komplex folyamatos telepítési folyamatokat párhuzamos végrehajtással

Az AWS CodePipeline korlátai

A fejlett konfigurációkhoz az AWS szolgáltatások mélyreható ismerete szükséges.

A beszállítói függőség megnehezíti az áttérést más felhőszolgáltatókra.

AWS CodePipeline árak

Ingyenes

Egyedi árazás

AWS CodePipeline értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (65+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az AWS CodePipeline-ről a valós felhasználók?

Ez a Reddit-felhasználó elmagyarázza, mi működik (és mi nem):

Én személy szerint nagyon szeretek az AWS CodePipeline-nel dolgozni, és azoknak a környezeteknek ajánlom, amelyek CDK-t használnak IaC-ként. Különösen az új CDK Pipelines könyvtár használatával... Értem, hogy az emberek panaszkodnak a beszállítói függőségre, de ugyanakkor nem lehet kihasználni az AWS előnyeit, ha nem próbáljuk meg a lehető legjobban kihasználni a natív eszközöket.

Én személy szerint nagyon szeretek az AWS CodePipeline-nel dolgozni, és azoknak a környezeteknek ajánlom, amelyek CDK-t használnak IaC-ként. Különösen az új CDK Pipelines könyvtár használatával... Értem, hogy az emberek panaszkodnak a beszállítói függőségre, de ugyanakkor nem lehet kihasználni az AWS előnyeit, ha nem próbáljuk meg a lehető legjobban kihasználni a natív eszközöket.

12. Semaphore (A legjobb teljesítményközpontú CI/CD-hez)

via Semaphore

A Semaphore mindenekelőtt a sebességet tartja szem előtt, fejlett gyorsítótár-stratégiákat és párhuzamos végrehajtást alkalmazva a build idő minimalizálása érdekében. A platform architektúrája automatikusan optimalizálja az erőforrások elosztását a projekt konkrét követelményei alapján, biztosítva, hogy a build minél gyorsabban elkészüljön.

A függőségek gyorsítótárazása különösen kifinomult, azonosítja és tárolja a gyakran használt könyvtárakat, Docker-képeket és build-artefaktokat, hogy elkerülje a felesleges letöltéseket.

A Semaphore legjobb funkciói

Végezzen automatikusan párhuzamos teszteket több gépen

Növelje vagy csökkentse a fejlesztési kapacitást az aktuális munkaterhelés igényei alapján.

Hozzon létre komplex munkafolyamatokat feltételes logikával és manuális vezérléssel.

A szemafor korlátai

A YAML konfiguráció bonyolultnak tűnik, annak ellenére, hogy grafikus szerkesztővel egészült ki.

A felhasználók gyakori üzemszünetekről számolnak be

Semaphore árak

Ingyenes

Pro: 49 USD/hó

Vállalati: 20 000 USD/év (éves számlázás)

Semaphore értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (185+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Semaphore-ról a valódi felhasználók?

Egy rövid idézet egy valódi felhasználótól:

A Semaphore-instanciáink konfigurálásának hozzáférhetősége és rugalmassága segített nekünk átlagosan 10 perc alá csökkenteni a CI/CD-folyamatainkat... Előfordulnak néha kisebb problémák, amikor az ügynökök lassan reagálnak, és néha leállások is vannak, de ezeket a csapat általában nagyon gyorsan megoldja.

A Semaphore-instanciáink konfigurálásának hozzáférhetősége és rugalmassága segített nekünk átlagosan 10 perc alá csökkenteni a CI/CD-folyamatainkat... Előfordulnak néha kisebb problémák, amikor az ügynökök lassan reagálnak, és néha leállások is vannak, de ezeket a csapat általában nagyon gyorsan megoldja.

💡Profi tipp: Mielőtt a kód eljutna a fő ághoz, használjon pull request pipeline-okat a lint ellenőrzések, egységtesztek és statikus elemzések futtatásához. Ha valami nem sikerül, blokkolja az egyesítéseket; így a fő ág mindig stabil és termeléskész marad.

13. Spinnaker (a legjobb többfelhős telepítésekhez)

via Spinnaker

A Spinnaker kezeli az alkalmazások több felhőszolgáltató és környezet közötti telepítésének komplexitását. A Netflix és a Google eredetileg a hatalmas méretű telepítések kezelésére fejlesztette ki a platformot, és az ma is megtartotta vállalati szintű fókuszát.

A folyamatos integrációs eszköz kanári kiadásokat, kék-zöld telepítéseket és gördülő frissítéseket kínál, mindegyik automatikus visszagörgetési funkcióval, ha problémát észlelnek.

A Spinnaker legjobb funkciói

Telepítsen alkalmazásokat egyszerre az AWS, a Google Cloud, az Azure és a Kubernetes platformokra.

Vezessen be kanári telepítéseket automatizált forgalomátirányítással és visszavonással.

Figyelje a telepítés állapotát integrált mutatók és riasztások segítségével.

Központilag kezelje az alkalmazáskonfigurációkat különböző környezetekben

A Spinnaker korlátai

Moduláris, mikroszolgáltatásokból álló architektúrája (Clouddriver, Orca, Deck stb.) magas működési költségeket eredményez.

A egyszerűbb folyamatos integrációs eszközökhöz képest korlátozott szoftvertervezési dokumentáció és közösségi támogatás

Spinnaker árak

Ingyenes

Spinnaker értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Spinnakerről a valós felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmazott:

A felhasználói felület jó, és a canary deployment funkció a legjobb a piacon lévő többi eszközhöz képest. Az Eventho Jenkins versenyképes, a Spinnaker ugyanolyan jó... A pipeline struktúra összetettsége, az erőforrások minimális felhasználása és a nem túl jó felhasználói felület javításra szorul. Emellett több kiegészítő és egyéni módú plugin is jó fejlesztés lenne.

A felhasználói felület jó, és a canary deployment funkció a legjobb a piacon lévő többi eszközhöz képest. Az Eventho Jenkins versenyképes, a Spinnaker ugyanolyan jó... A pipeline struktúra összetettsége, az erőforrások minimális felhasználása és a nem túl jó felhasználói felület javításra szorul. Emellett több kiegészítő és egyéni módú plugin is jó fejlesztés lenne.

CI Yourself Successful With ClickUp

A fejlesztői csapatoknak olyan folyamatos integrációs eszközökre van szükségük, amelyek zökkenőmentesen segítik elő a munkát. A ClickUp összefogja a kódokat, feladatokat, kiadásokat és felülvizsgálatokat, így az egész CI-folyamat átlátható és végrehajtható marad.

Minden hiba feladattá válik. Minden sprint a terv szerint halad. Minden kiadás megkapja a neki járó egyértelműséget. Ha jelenlegi felállása szétszórtnak vagy lassúnak tűnik, a ClickUp egy olyan helyet biztosít csapatának, ahol mindent kezelhet anélkül, hogy időt, kontextust vagy lendületet veszítene.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅