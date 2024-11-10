A szoftvertesztelési életciklus (STLC): áttekintés és fázisok

Gondoljon egy „jó minőségű” termékre – bármire, amit jó minőségűnek tart. Melyek a jellemzői? Könnyű használat, kellemes élmény, biztonság, célnak való megfelelőség, innováció? Biztosan más jellemzők is eszébe jutnak.

A minőség lehet bármi, amit Ön annak definiál.

A minőség azonban általában az ár egyik legfontosabb mutatója. A gondosan kézzel készített luxuscikkek több ezer dollárba kerülnek. Az eredetiség és a minőség biztosítása érdekében a vásárlók jelentős összegeket költenek a minőség-ellenőrzésre.

A középkori céhektől a mai Scrum-csapatokig a minőség az értékes termékek és szolgáltatások alapja.

Ha kiváló minőségű digitális terméket szeretne létrehozni, el kell sajátítania a szoftvertesztelési életciklust (STLC). Ebben a blogbejegyzésben részletesen bemutatjuk az STLC-t, és elmagyarázzuk, miért van rá szüksége, és hogyan valósíthatja meg a szervezetében.

Mi az a szoftvertesztelési életciklus?

Az STLC egy átfogó folyamat, amelyet a termékfejlesztő csapatok követnek a szoftverek minőségének tesztelése érdekében. Ezzel ellenőrzik a szoftver megbízhatóságát, biztonságát és teljesítményét, biztosítva, hogy az megfeleljen a műszaki előírásoknak és az üzleti elvárásoknak.

A szoftvertesztelési életciklus hat lépésből áll, amelyeket az alábbiakban részletesen ismertetünk. De először is tisztázzuk, miért van szükség az STLC-re.

Stratégiai minőség-ellenőrzés: Az STLC biztosítja, hogy átfogó stratégiával rendelkezzen a szoftver minőségének garantálásához. Segít a csapatoknak a termékfejlesztési folyamat minden aspektusát holisztikusan lefedni.

Korai hibajelzés: Az STLC hat fázisának követésével nagyobb eséllyel fedezhet fel hibákat korai szakaszban, és javíthatja ki azokat, mielőtt azok problémát okoznának a felhasználóknak.

Költségmegtakarítás: Az STLC több szempontból is költségmegtakarítást jelent. Megelőzi a komoly problémákat, így megtakarítva a következmények vagy az újramunka költségeit. Segít a csapatoknak optimalizálni a szoftver teljesítményét, így megtakarítva az infrastruktúra és a számítástechnika költségeit.

Ügyfélélmény: A különböző környezetekben, konfigurációkban és felhasználási esetekben végzett szisztematikus tesztelés révén az STLC minimálisra csökkenti annak esélyét, hogy hibás szoftvert szállítson az ügyfélnek. A jó minőségű termékek jobb ügyfélélményt nyújtanak. Arra ösztönzik az embereket, hogy több időt töltsenek a termékével, nagyobb mértékben vegyenek részt benne, és a versenytársak termékei helyett az Ön termékét válasszák, ami közvetlenül hatással van a bevételére.

Megfelelés: A jó agilis tesztelési folyamatok alapvető fontosságúak annak biztosításához, hogy termékei megfeleljenek a helyi, állami, szövetségi és nemzetközi törvényeknek.

Ez egyben felelősségvállalási szervezeti kultúrát is teremt. Ha világosan meghatározott STLC-je van, minden csapattag felelősséget vállal a saját munkájáért, ami összességében javítja a szoftver minőségét.

Ahhoz azonban, hogy a szoftvertesztelési életciklus hatékonyan működjön, be kell integrálni egy másik keretrendszerbe, a szoftverfejlesztési életciklusba (SDLC). Vizsgáljuk meg mindkettőt!

Az STLC szerepe az SDLC-ben

A termékfejlesztésben a szoftverfejlesztési életciklus (SDLC) és a szoftvertesztelési életciklus (STLC) alapvető keretrendszerek, amelyek iránymutatást nyújtanak a szoftverek létrehozásához és validálásához.

Az SDLC a szoftvertermékek tervezésének, fejlesztésének (és tesztelésének), telepítésének és karbantartásának folyamata.

Az STLC az SDLC egy részhalmaza, amely a minőségbiztosításra helyezi a hangsúlyt.

A tesztelés általában az SDLC fejlesztési fázisát követi, de a teszteléssel kapcsolatos tevékenységek sokkal korábban megkezdődnek.

Például az SDLC követelményelemzési fázisában a minőségbiztosítási szakemberek (QA) is részt vehetnek a minőségi követelmények összegyűjtésében.

Ezen túlmenően számos fontos különbség is van.

Az STLC és az SDLC közötti különbség

Ez a két folyamat szorosan összefügg, de céljaik és fázisaik eltérőek. Ha megértjük a köztük lévő különbségeket, könnyebben megérthetjük, hogyan illeszkedik a tesztelés a szoftverfejlesztés tágabb kontextusába.

Funkció SDLC STLC Cél Teljesen funkcionális szoftver létrehozása és szállítása A szoftver minőségének és megbízhatóságának biztosítása Hatály A szoftverfejlesztés teljes életciklusát lefedi, a követelmények összegyűjtésétől a karbantartásig. Csak a tesztelési szakaszokat fedi le, a tervezéstől a végrehajtásig és a lezárásig. Kimenet A felhasználók számára bevezetésre kész szoftvertermék A kiadásra való felkészültséget jelző jelentés vagy a kijavítandó hibák listája Érdekelt felek Széles körű csapat, beleértve üzleti elemzőket, fejlesztőket, projektmenedzsereket stb. Kisebb csapat, kizárólag minőségbiztosítással és tesztelőkkel Fázisok Követelményelemzés > Tervezés > Fejlesztés és tesztelés > Bevezetés > Karbantartás Tesztkövetelmények elemzése > Teszttervezés > Tesztesetek kidolgozása > Környezet beállítása > Teszt végrehajtása > Teszt lezárása

Miután ezt tisztáztuk, nézzük meg, mit is jelent valójában az STLC.

Az STLC fázisai

A szoftvertesztelési életciklus egy körkörös folyamat, amely hat különálló fázisból áll, mindegyik fázisnak előre meghatározott belépési és kilépési kritériumokkal. Mindegyik fázis egy adott funkciót lát el és egy bizonyos célt valósít meg. Nézzük meg, hogy ez mit jelent.

1. Követelményelemzés

Ez az STLC első és alapvető fázisa. Itt a minőségbiztosítási csapatok összegyűjtik a szoftver funkcionális és nem funkcionális követelményeit.

Például, ha a fejlesztők bejelentkezési funkciót építenek, a tesztelőként a minőségbiztosítás összegyűjti a tervezett bejelentkezési folyamatra, a várt biztonságra, a felhasználói élményre és a teljesítményre vonatkozó követelményeket.

Ennek a lépésnek a fő célja annak pontos meghatározása, hogy mit fogunk tesztelni és milyen szabványok alapján. A legjobb időpont erre a szoftverfejlesztési folyamat követelménygyűjtési szakaszával párhuzamosan van. Ez segít a minőségbiztosítási csapatoknak az üzleti elemzőkkel, fejlesztőkkel és ügyfelekkel való együttműködésben, hogy tisztázzák a követelményekben szereplő esetleges kétértelműségeket.

Azonban általános gyakorlat, hogy ezt a fejlesztés utolsó szakaszában vagy a fejlesztés befejezése után kezdik el.

2. Teszttervezés

A követelmények és célok megfogalmazása után itt az ideje egy átfogó tesztstratégia és a hozzá tartozó terv kidolgozásának. A teszttervezési fázis eredménye egy részletes dokumentum, amely iránymutatást ad a későbbi minőség-ellenőrzési tevékenységekhez.

Ebben a szakaszban a tesztvezető vagy a menedzser a következőket vázolja fel.

Hatály : Elvégzendő : Elvégzendő szoftvertesztelési típusok (pl. funkcionális, teljesítmény, biztonság)

Szabványok : Az egyes tesztek elfogadásának kritériumai

Erőforrások : A tesztterv végrehajtásához szükséges emberek, idő és eszközök

Ütemezés : A tesztterv végrehajtásának napról napra szóló terve

Kockázatelemzés: a kockázatok mértéke és a potenciális üzleti hatások

A tesztelési tervek általában a teljes szoftverre vonatkoznak, nem pedig konkrét funkciókra. Ez azt jelenti, hogy a tesztelési tervezés gyakran párhuzamosan zajlik az SDLC tervezési fázisával.

3. Tesztesetek fejlesztése

Ezután a minőségbiztosítási csapatok teszteseteket dolgoznak ki. Egyszerűen fogalmazva, a teszteset egy sor művelet, amelynek segítségével ellenőrizhető, hogy egy szoftver/funkció a várakozásoknak megfelelően működik-e.

Minden teszteset az első lépésben összegyűjtött követelményeken alapul. Néha a csapatok a gyorsaság és a következetesség érdekében tesztesetsablonokat használnak. Ha nincs sablon, a minőségbiztosítási szakemberek részletes teszteseteket írnak.

Egy tipikus teszteset a következőket tartalmazza:

Teszteset-azonosító : Egyedi azonosító, amelyet gyakran a hibakövető eszköz generál automatikusan.

Funkció leírása : Rövid, szubjektív leírás a funkció rendeltetéséről.

Tesztelési lépések : A funkcióban végzett műveletek sorrendje

Várható eredmény: Mit várunk el az alkalmazástól?

Általában minden funkcióhoz több teszteset tartozik. Valójában a tesztcsapatok legalább két tesztesetet hoznak létre, egyet pozitív és egyet negatív.

Például a bejelentkezési funkció alapvető tesztesete magában foglalhatja a felhasználónév és a jelszó megadását, a bejelentkezés gomb megnyomását és annak ellenőrzését, hogy a felhasználó sikeresen bejelentkezett-e. A csapatok azonban számos forgatókönyvhez készíthetnek teszteseteket, például: A felhasználónév és jelszó mezők letiltásra kerülnek, ha a felhasználó már be van jelentkezve.

Helytelen felhasználónév megadása

Helytelen jelszó megadása

Tiltott karakterek beírása a felhasználónévbe vagy a jelszóba

Ezenkívül előkészítheti a tesztadatokat (pl. felhasználóneveket és jelszavakat). A tesztesetek elkészülte után azokat szakértők ellenőrzik, hogy biztosítsák azok pontosságát és az összes lehetséges forgatókönyv lefedettségét, például az érvényes és érvénytelen bemeneti adatok tesztelését.

4. Tesztkörnyezet beállítása

A stratégiai szoftvertesztelés előkészítésének következő lépése a környezet beállítása. Ez magában foglalja a teszteléshez szükséges hardver és szoftver feltételek előkészítését.

Itt a tesztelő csapatok a következőket végzik.

Állítsa be a hardvert, például az infrastruktúrát, a szervereket, a hálózati konfigurációkat stb.

Telepítsen szoftvereket, például adatbázisokat, operációs rendszereket stb.

Füsttesztelje a környezetet

Tartsa a környezetet a lehető legközelebb a termelési beállításokhoz

Például, ha az alkalmazásnak NGINX 3. 19. 0 rendszeren kell futnia, akkor a tesztkörnyezetnek ezt kell utánoznia. Meg kell győződnie arról is, hogy minden függőség, például harmadik féltől származó API-k vagy szolgáltatások elérhetők és működőképesek.

5. Teszt végrehajtás

Most már minden készen áll a végrehajtásra.

Futtassa a teszteseteket a terv szerint

Hasonlítsa össze a tényleges eredményeket a várt eredményekkel!

Ellenőrizze, hogy a várakozásoknak megfelelően működik-e

Egyéb esetben jegyezze fel a hibákat.

Jelentse a hibát a fejlesztőcsapatnak, és adja meg a hiba reprodukálásához szükséges lépéseket.

Például, ha a bejelentkezési funkció helytelen érvényesítés miatt nem működik, jelentsd a hibát a probléma részleteivel és a hiba reprodukálásának lépéseivel együtt.

Általában a fejlesztőcsapat kijavítja a hibát, majd visszaküldi tesztelésre. Ezután újra kell tesztelni a kijavított hibákat, valamint a teljes funkciót, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a hibák kijavítása nem okozott új problémákat. Ez a fázis addig folytatódik, amíg az összes tervezett tesztet el nem végzik, és az összes kritikus problémát meg nem oldják.

Mivel ez a ciklikus újratesztelési folyamat unalmassá válhat, a csapatok gyakran használnak tesztelési automatizálási eszközöket. A következő szakaszban megbeszéljük, hogyan automatizálhatja a tesztelést. De előbb zárjuk le az STLC-t.

6. A tesztciklus lezárása

Miután a terméket tesztelték és készen állnak a gyártásra, a tesztciklus hivatalosan lezárul. Ez a felülvizsgálat és a visszatekintés fázisa.

Felülvizsgálat : Értékelje a teszt eredményeit, beleértve a hibajelentéseket és a lefedettséget.

Mérés : Kövesse nyomon a legfontosabb mutatókat, például a végrehajtott tesztek számát, a sikeres/sikertelen arányokat, valamint a nyitott és lezárt hibák számát.

Elemzés: Beszélje meg a teljesítményt az üzleti, fejlesztési és tesztelő csapatokkal. Gyűjtse össze a visszajelzéseket a folyamatos fejlesztési folyamatokhoz.

Most, hogy megértette a szoftvertesztelés teljes életciklusát, nézzük meg, hogyan automatizálhatja a különböző lépéseket, hogy azok költséghatékonyabbak és eredményesebbek legyenek.

Hogyan automatizálhatja szoftvertesztelési folyamatát?

Az STLC során számos helyen automatizálhatja a folyamatokat. A csapatok többnyire az automatizálást az egységteszteléshez (az egyes kódegységek validálásához) és az integrációs teszteléshez (a kapcsolódó kódrészek validálásához) használják. A felhasználói élmény szabványainak validálásához végzett végpontok közötti tesztelést gyakran manuálisan végzik.

A tényleges tesztelésen túl azonban még sok más is automatizálható. Nézzünk meg néhány népszerű folyamatot, amelyet automatizálhat egy agilis projektmenedzsment eszközzel, például a ClickUp-pal.

Az agilis tesztelési folyamatok automatizálása

A mai szoftverfejlesztő csapatok többsége agilis fejlesztési gyakorlatokat követ, és a termékeket apró, egymással összekapcsolt komponensekből, fokozatosan és iteratív módon építi fel. Ez a megközelítés a tesztelésnél is működik.

Integrálja az STLC-t az SDLC-be

Kezelje a tesztelést a fejlesztéssel párhuzamosan zajló folyamatos folyamatként, amely gyorsabb visszajelzéseket és a változásokhoz való gyors alkalmazkodást tesz lehetővé. Tervezze meg a teszteseteket a sprint tervezés során.

Mivel az agilis fejlesztés és a mikroszolgáltatások a folyamatos integrációra összpontosítanak, válasszon agilis tesztelő eszközöket, hogy támogassa erőfeszítéseit.

Írjon automatizált teszteket, és integrálja azokat a folyamatos integrációs (CI) folyamatba folyamatos telepítési eszközökkel. Telepítsen egy olyan eszközt, mint a ClickUp, hogy az agilis csapatok kezelhessék a tesztelési életciklust a termékek, sprintek és projektek között.

Könnyed agilis tesztelés a ClickUp segítségével

A tesztesetek létrehozásának automatizálása

A tesztesetek automatizálása olyan teszt szkriptek létrehozásának és végrehajtásának folyamata, amelyek manuális beavatkozás nélkül ellenőrzik az alkalmazás funkcionalitását. A legjobb modern minőségbiztosítási tesztelő eszközök mindezt és még többet is képesek megtenni.

Például ugyanazokat a teszteket többször is lefuttathatja különböző környezetekben, platformokon vagy konfigurációkban, biztosítva ezzel a konzisztenciát és időt takarítva meg.

Töltse le ezt a sablont ClickUp teszteset-sablonja

Ez a folyamat még hatékonyabbá tehető egy bevált keretrendszer, például a ClickUp teszteset-sablonjának használatával. Ezzel a sablonnal teszteseteket hozhat létre, rendszerezhet és rangsorolhat anélkül, hogy a dokumentációval kellene foglalkoznia. Használja ezt a tesztesetek fejlesztési fázisának egyszerűsítésére és a maximális tesztelési lefedettséget biztosító, konzisztens automatizálás kialakítására.

A tesztkezelés automatizálása

Nem elég csak a hibákat azonosítani. A hatékony minőségbiztosítás magában foglalja a naplózást, a jelentéstételt, a nyomon követést, az újratesztelést és annak biztosítását, hogy a funkció készen álljon a termelésre. Ehhez automatizált folyamatra van szükség. Az automatizált hibakövető szoftver mindezt és még többet is képes elvégezni.

Hibajelentés

Könnyítse meg a tesztelők számára a hibák naplózását. Használjon űrlapokat a szoftvercsapatok számára, hogy az Önnek megfelelő formátumban adhassák meg az összes szükséges információt. Ne kezdje el a nulláról. Használja a ClickUp előre megtervezett hibajelentési sablonjait, hogy azonnal belevághasson a munkába.

Probléma nyomon követése

A ClickUp hibajelentési és problémakövetési sablonja ideális ehhez a lépéshez. Ez a nagymértékben testreszabható, fejlett munkafolyamat segít minden hiba kiváltó okát nyomon követni. Az információkat egy helyen konszolidálja, így fejlesztői csapatai könnyedén elháríthatják az összes hibát!

Töltse le ezt a sablont A ClickUp hibajelentési és problémakövetési sablonja

Erőforrás-elosztás

Használja a ClickUp Automations szolgáltatást, hogy előre beállított szabályok alapján hibákat rendeljen a fejlesztőkhöz. Például automatikusan hozzárendelhet egy funkció hibáit ahhoz a fejlesztőhöz, aki a megfelelő fejlesztési feladatot kapta.

Tesztkezelés

A több hibát, tesztesetet, használati esetet, funkciót, követelményt és elfogadási kritériumot kezelő átfogó folyamat unalmas lehet. A káosz kezeléséhez hozzon létre egy egyszerű és könnyen használható STLC-struktúrát, és automatizáljon mindent, amit csak lehet.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp tesztkezelési sablonja

Használja a ClickUp tesztkezelési sablonját, hogy felállítsa az STLC kezelésére szolgáló teljes körű megoldását. A tesztstratégiák kidolgozásától a tesztek elvégzésén, az eredmények értékelésén és a csapattagokkal való együttműködésen át, használja a középhaladó szintű sablont alapként.

Például ezzel a sablonnal létrehozhat egy tesztciklus-mappát minden kiadáshoz, hozzáadhat teszteseteket az új funkciókhoz, hozzárendelheti őket a csapat tagjaihoz, frissítheti az állapotokat, jelentéseket generálhat és még sok mást.

A tesztjelentések automatizált generálása

Mi haszna van az összes mesterséges intelligenciának a világon, ha nem tud jelentéseket generálni? Használja ki a legújabb technológiát a tesztzárási jelentések automatizált generálásával.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást az adatok/frissítések összevonásához a különböző feladatok és tesztek között, hogy minden érdekelt fél számára átfogó képet kapjon. Lehetővé teszi a csapat tagjai számára, hogy valós időben kérdéseket tegyenek fel a minőségbiztosítási folyamatokkal, állapotfrissítésekkel, teljesítménnyel stb. kapcsolatban.

Automatizált tesztjelentés-készítés a ClickUp Brain segítségével

Valami hagyományosabb megoldásra van szüksége? Próbálja ki a ClickUp tesztjelentés-sablonját, hogy jó alapokkal indulhasson.

A haladás nyomon követésének automatizálása

A tesztjelentések generálása részletes, általában minden egyes funkcióra/sprintre külön készül. Az átfogóbb képet a ClickUp Dashboards segít megkapni.

Az egész STLC-t egy helyen láthatja. Valós időben figyelheti a teszt végrehajtásának állapotát, a nagy felbontást, a projekt állapotát és még sok mást. Készítsen egyedi widgeteket az igényeinek megfelelően, például a munkaterhelés nézetét, a célok nyomon követését stb.

Tartsa kézben az STLC-t a ClickUp Dashboards segítségével

A fenti lista csak a kezdet. A ClickUp segítségével több tucat, ha nem több száz projektmenedzsment folyamatot automatizálhat könnyedén. Inspirációként íme néhány automatizálási példa.

Kezelje hatékonyan STLC-jét a ClickUp segítségével

A szoftverfejlesztésben a jó minőséget számos tényező határozza meg. Elvégzi-e a tőle elvárt feladatot? Könnyen használható? Gyors? Biztonságos? Túl sok hálózati sávszélességet használ? Jól működik-e a termék egyéb funkcióival együtt? És így tovább.

A szoftvertesztelési életciklus elsődleges célja, hogy biztosítsa a fenti kérdésekre és még sok másra adott helyes válaszokat. Tekintettel a ma fejlesztett szoftverek méretére és összetettségére, a tesztelés nem lehet hatékony, ha teljes egészében manuális.

Ez vonatkozik az STLC projektmenedzsmentre is. A ClickUp szoftvercsapatok számára ezt megérti, és az Ön igényeihez igazodik. Számos, kifejezetten szoftverteszteléshez tervezett funkcióval rendelkezik.

Például létrehozhat feladatokat minden azonosított hibához, és a feladat típusát „hiba”ként állíthatja be. Megjelenítheti a hibákra vonatkozó burnup és burndown diagramokat. Létrehozhat elfogadási kritériumok sablonjait minden hibatípushoz, és automatikusan hozzáadhatja azokat a megfelelő feladatokhoz.

A ClickUp segítségével könnyedén készíthet kiváló minőségű szoftvereket azáltal, hogy korán felismeri és megoldja a hibákat, csökkenti a költségeket és javítja a felhasználói elégedettséget.

Nézze meg, hogyan változtatja meg a ClickUp a szoftverfejlesztő csapatok munkáját.

Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyen!