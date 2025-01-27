25 szoftverfejlesztési KPI példákkal

A célok kitűzését elkerülhetetlenül követi azok megvalósításának nyomon követése. Ez minden projektmenedzser egyik legfontosabb feladata, és a szoftverfejlesztési menedzserek sem kivételek ez alól.

A projektmenedzserek speciális KPI-ket használnak a szoftverfejlesztési projektek hatékony irányításához. A fejlesztési sebesség, a ciklusidő és az átfutási idő mind olyan KPI-k, amelyek felhasználhatók a szoftverprojektek nyomon követésére.

Ezek a szoftverfejlesztési KPI-k objektív adatokból álló eszközkészletet jelentenek, amelyekkel nyomon követheti a szoftverfejlesztési életciklus minden lépését, azonosíthatja a szűk keresztmetszeteket és folyamatos fejlesztésen dolgozhat.

Nézzük meg, hogyan optimalizálhatják a szoftverfejlesztő csapatok a fejlesztési folyamatot a 25 legfontosabb szoftverfejlesztési KPI (kulcsfontosságú teljesítménymutató) segítségével, hogy megkönnyítsék a döntéshozatalt.

25 KPI mutató a szoftverfejlesztéshez

Számtalan KPI létezik, amelyek konkrét üzleti célokhoz és folyamatban lévő projektekhez vannak igazítva. Íme a 25 legfontosabb, amelyek átfogóan segítik fejlesztői csapatát a célok elérésében.

1. Fejlesztési sebesség

Javítsd a jövőbeli Sprint becsléseket pontos és vizuálisan vonzó sebességjelentések létrehozásával a ClickUp-ban.

Mérje a szoftverfejlesztő csapat teljesítményét a fejlesztési sebességgel. Ez jelzi a csapat által egy sprint (a feladatok elvégzésére meghatározott időszak) alatt elvégezhető teljes munkamennyiséget.

Egy sprint során használjon story pointokat, hogy 1-től 10-ig terjedő skálán számolja ki a feladat elvégzéséhez szükséges erőfeszítést, ahol az 1 a leggyorsabb, a 10 pedig a legbonyolultabb. Az egyes sprintok és story pointok mérése révén megismerheti fejlesztői csapatának átlagos sebességét három sprint alatt.

Ezen mutatók nélkül nehéz lesz megtervezni, prioritásokat felállítani, erőforrásokat elosztani és reális elvárásokat meghatározni a jövőbeli projektekkel kapcsolatban.

Fejlesztési sebesség = egy sprintben teljesített összes story pont

2. Ciklusidő

Kövesse nyomon a ciklusidőt a ClickUp-ban

A ciklusidő egy DevOps Research and Assessment (DORA) mutató, amely egy adott feladat elvégzéséhez szükséges időt méri. Ez számszerűsíti a csapat teljesítményét és becsüli a jövőbeli feladatok elvégzéséhez szükséges időt.

Például a szoftverfejlesztésben a ciklusidő arra az időre utalhat, amely egy hiba kijavításához szükséges, attól kezdve, hogy a hibát egy fejlesztőnek hozzárendelik, és a kód stabilitását és tesztelését elvégzik, egészen addig, amíg a hibát kijavítják és a minőségbiztosítás jóváhagyja.

Ez a mutató segít értékelni a fejlesztői csapat termelékenységét és azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket. Összehasonlíthatja az egyes feladatok ciklusidejét a kívánt időtartammal, hogy elemezze, hol vannak hiányosságok a csapatban.

Ciklusidő = Befejezési idő – Kezdési idő

3. Kódlefedettség

A kódlefedettség, más néven tesztlefedettség, a tesztelt kód százalékos arányát méri. Ez a DevOps mutató a szoftver minőségét méri gyártási és tesztelési célokra.

Elsőbbséget ad a tesztvezérelt fejlesztésnek (TDD) és azonosítja a kódokban található hibákat. Minél nagyobb a kód lefedettsége, annál kisebb a hibák esélye.

Kódlefedettség = (a tesztek által végrehajtott kódsorok száma / a kódsorok teljes száma) X100

4. Telepítési gyakoriság

Az agilis módszerek bevezetése megnehezítheti a vállalat teljesítményének mérését, mivel az egész csapatnak az agilis mutatókat kell nyomon követnie a fejlesztési ciklus során. Ha ilyen folyamat keretében követi nyomon a szoftverfejlesztési eszközök és folyamatok teljesítményét, akkor a telepítési gyakoriság KPI-re támaszkodhat.

Ez határozza meg azt a sebességet, amellyel a telepítési csapat a kódot különböző részlegekbe telepíti, például a staging, tesztelés és termelés részlegekbe. Ez a KPI a négy DORA mutató egyike, és összefügg más mutatókkal, például a változások sikertelenségi arányával, a változások átfutási idejével és a helyreállítás átlagos idejével.

Ez a szoftver KPI betekintést nyújt a fejlesztőcsapat hatékonyságába és rugalmasságába, referenciaértékeket állapít meg a telepítési gyakorlatok javításához, és segít a folyamatos fejlesztésben.

Telepítési gyakoriság = Telepítések teljes száma / Időszak

5. Nettó ajánlói pontszám

A Net Promoter Score (NPS) a vevői elégedettséget nullától tízig terjedő skálán méri, ahol a nulla a legrosszabb felhasználói élményt, a tíz pedig a legjobbat jelenti.

Azokat, akik a szoftvert 0 és 6 között értékelik, kritikusoknak, a 7 és 8 között értékelőket passzívnak, a 9 és 10 között értékelőket pedig támogatóknak nevezzük. Ha a támogatók száma meghaladja a kritikusokét, akkor a szoftver jól teljesít.

Net Promoter Score = (% támogatók) – (% kritikusok)

6. Átlagos meghibásodás közötti idő (MTBF)

A szoftver megbízhatóságának felméréséhez az MTBF mutató számszerűsíti a két szoftverhiba közötti átlagos időt.

A szoftverfejlesztés területén, ahol a hibák elkerülhetetlenek, az MTBF mutató kritikus fontosságú a szoftverfeladatok értékelésében és a javítási stratégiák kidolgozásában.

Átlagos meghibásodás közötti idő (MTBF) = Teljes üzemidő/Teljes meghibásodások száma

7. Változási hibaarány

A szoftverminőség mérése komplex feladat, mivel szubjektív. A változási hibaarány mutató betekintést nyújt a szoftverminőségbe azáltal, hogy kiszámítja a termelés során hibához vezető telepítések százalékos arányát.

Az alacsony változási hibaarány kevesebb hibát és magas minőséget jelez. Ezzel szemben a magas arány több hibát és a csapat számára a kód átalakításának szükségességét jelenti.

CFR = (A sikertelen változtatások száma/A változtatások száma)/100

A ClickUp egyszerűen összekapcsolható a Git integrációkon keresztül olyan feladatokhoz, mint például a pull requestek.

8. Pull Request (PR) méret

A pull request mérete egy szoftverfejlesztési mutató, amely egy adott pull requestben végzett kódmódosítások számát méri, tükrözve a fejlesztő által bevezetett módosítások méretét vagy hatókörét.

A kisebb pull requestek könnyebben áttekinthetők és feldolgozhatók, ami megkönnyíti a gyorsabb integrációt, pontosabb visszajelzéseket tesz lehetővé és csökkenti a hibák kockázatát. Ezzel szemben a nagyobb pull requestek megértése, áttekintése és kijavítása több időt igényel.

9. Hibaérzékelési arány (DDR)

A DDR arány méri a kiadás előtt talált hibák számát a kiadás után talált hibák számához viszonyítva.

Használja a DDR mutatószámot annak értékeléséhez, hogy a tesztelő csapat hány hibát nem vett észre, és azok milyen negatív hatással voltak az ügyfelek felhasználói élményére.

Hibajelentési arány = (egy fázisban talált hibák + összes hiba) X 100

10. Kódváltás

A kódokat gyakran felül kell vizsgálni a szoftverfrissítések és az új funkciók bevezetése miatt. A kódforgalom mutatója azt méri, hogy egy adott időszak alatt hányszor kell egy szoftverkódot iterálni. A magasabb kódforgalom magasabb karbantartási költségeket és kockázatot jelent.

Például a DevOp csapatok általában átlagosan 25%-os kódváltási arány mellett működnek, ami azt jelenti, hogy a kódok 75%-os hatékonysággal működnek.

Kódváltási arány = A kezdeti teljes kódsorok száma – (hozzáadott sorok + törölt sorok + módosított sorok)/ teljes kódsorok száma X 100

11. Kód egyszerűsége

Egy egyszerű, sikeresen végrehajtott kód jobb, mint egy komplex kód, amely folyamatos iterációkat igényel. A kód egyszerűségét több mutatóval is lehet mérni, például ciklomatikus komplexitással, kódduplikációval, kódforgalommal stb.

A kód egyszerűsége azt jelzi, hogy a kód kevesebb időt igényel, kevesebb iterációra van szükség, és kevesebb hibát tartalmaz.

Nincs közvetlen képlet a kód egyszerűségének mérésére, mint például a ciklomatikus komplexitás, mivel ez inkább kvalitatív, mint kvantitatív mutató.

12. Kumulatív áramlás

Használjon olyan jelentéseket, mint a kumulatív áramlások vagy a kiégésdiagramok, hogy megértse a sprint előrehaladását.

A szoftverfejlesztési vezetők gyakran szeretnék tudni, hogy a szoftverfejlesztési projektek milyen szakaszban vannak. A kumulatív áramlás vizuális diagramok segítségével mutatja, hogy egy feladat jóváhagyott, folyamatban lévő vagy elmaradt állapotban van-e.

A különböző színek különböző állapotokat jelölnek. Ezenkívül a sáv szélessége a ciklusidőt jelzi. Ez a szoftverfejlesztési KPI lehetővé teszi a szoftverfejlesztés állapotának felmérését, a szűk keresztmetszetek azonosítását és a hátralékos tételek befejezéséhez szükséges erőfeszítés kiszámítását.

13. Hibaarányok

A hibaarány a szoftvertesztelés során azonosított hibák számát jelzi. A legtöbb szoftverfejlesztő csapat ezt a mutatót használja a hibaarányok összehasonlítására a projektek, csapatok és időkeretek között, referenciaértékek megállapítására és reális célok kitűzésére a hibák csökkentése érdekében.

Két szempontból is megvizsgálhatja őket: az észlelt hibák teljes száma és az azonosított hibák súlyossága.

Hibaarány = (az észlelt hibák száma/a kódsorok teljes száma) X 100

14. Sprint Burndown

Vizualizálja a sprint jelentéseket a ClickUp-on Burnup és Burndown diagramokkal

Mérje meg a sprint során végrehajtott feladatok teljes számát a sprint burndown mutatóval. Ez az egyik legfontosabb szoftverfejlesztési KPI, amely meghatározza a sprint során elvégzett munkát. Ha az eredmények nem felelnek meg az elvárásoknak, módosítsa a csapat teljesítményét.

A vállalatok gyakran használnak sprint burndown diagramokat, és a történetpontokban mérik a befejezéshez szükséges időt és munkamennyiséget, hogy ellenőrizzék az ideális előrehaladástól való eltéréseket.

15. Kiadási burndown

A kiadás burndown KPI mutatója méri a termékkiadás előrehaladását, és a korábbi sprintek alapján megjósolja, hogy hány sprintre lesz szükség egy verzió elkészítéséhez.

Használjon kiadási burndown diagramot, hogy felmérje, az operációk időben vagy késéssel haladnak-e, és bemutassa a projekt előrehaladását az érdekelt feleknek.

16. Áramlási hatékonyság

A folyamat hatékonyságának kulcsfontosságú teljesítménymutatója nyomon követi a teljes és az aktív idő arányát, hogy betekintést nyújtson a leállási időszakba és optimalizálja a munkafolyamatot.

Áramlási hatékonyság = (értékteremtő idő / átfutási idő) X 100

Értéknövelő idő = Az ügyfél igényeinek közvetlenül megfelelő tevékenységekre fordított idő, például forráskód/tesztelés.

Teljes átfutási idő = Az az idő, amely egy munkatétel belépésétől a Kanban rendszerbe a vevőnek történő leszállításáig telik el.

17. Átlagos javítási idő (MTTR)

A javítás átlagos ideje azt az időtartamot jelenti, amely alatt a rendszer egy problémát vagy meghibásodást kijavít. Ez magában foglalja a javítás és tesztelés idejét, valamint az összes időt, amely a szoftver teljes működőképességének helyreállításához szükséges.

A szoftverfejlesztési projektekben a magas MTTR nem tervezett leállásokhoz vezethet.

Az MTTR értékeli rendszereinek és berendezéseinek megbízhatóságát és rendelkezésre állását, valamint azonosítja a fejlesztésre szoruló területeket és a meghibásodások tendenciáit, hogy szoftverfejlesztői optimalizálhassák a karbantartási stratégiákat.

MTTR = Teljes karbantartási idő / Javítások száma

18. Várakozási idő

A várakozási idő az a feldolgozási idő, amely a jegy kiadásától a megoldásáig telik el. Azon időszakra utal, amikor a jegy még a sorban van, és még nem került feldolgozásra vagy megoldásra.

A hosszú várakozási idők oka lehet a minőségbiztosítási szakemberek hiánya, a rossz belső kommunikáció vagy a nem megfelelő eszközök és támogatás. Ez a KPI mutatja, mennyire optimalizált a folyamat; ezért minél alacsonyabb, annál jobb.

19. A projekt teljesítésének aránya

Minél gyorsabb a jegykezelési folyamat, annál pozitívabban hat a szoftverfejlesztő csapat hatékonyságára. A hatókör teljesítési aránya egy olyan mutató, amely meghatározza a sprint során teljesített jegyek teljes számát.

Az alacsony teljesítési arány nem optimalizált folyamatokra, irreális célokra vagy túl kevés alkalmazottra utalhat.

20. Hozzáadott hatókör

A hozzáadott hatókör minden szoftverfejlesztési vezető számára kritikus mutató, mivel a sprint kezdete után hozzáadott story pontok teljes számát jelenti.

A magas hatókör-növekedési százalék a jövőbeli kihívások meghatározására szolgáló tervezés hiányát jelzi. Ez megzavarja a sprint tervezését, mivel csökkenti az új munkák elvégzésének lehetőségét.

A hozzáadott hatókör csökkentése érdekében távolítsa el azokat a funkciókat, amelyek több időt igényelnek, mint amennyit a csapata szánni tud rájuk. Készíthet karbantartási előrejelzést is, amelyben meghatározza a funkció hosszú távú működéséhez szükséges időt és erőfeszítést.

21. Átfutási idő

Testreszabhatja a ClickUp segítségével az átfutási idő grafikonokat, hogy nyomon követhesse a kritikus projektmutatókat.

A lead time egy feladat teljes időtartamát méri a kérésétől a befejezéséig. A szoftverfejlesztő csapatok ciklusidejétől eltérően ez figyelembe veszi a feladat befejezése előtt szükséges várakozási időt, jóváhagyásokat és felülvizsgálatokat is.

A rövidebb átfutási idő gyorsabb piacra lépést, nagyobb rugalmasságot és hatékonyabb erőforrás-kihasználást jelent. Ezek a tényezők együttesen hozzájárulnak a magasabb ügyfél-elégedettséghez.

Átfutási idő = Telepítés időbélyege – Elkötelezettség időbélyege

22. Elpazarolt erőfeszítés

A pazarló erőfeszítés mutatója méri a végső projekt vagy az üzleti célok eléréséhez nem járuló feladatokra fordított időt és erőforrásokat.

Például, ha a csapat egy olyan szoftverfunkción dolgozott, amelyet két hét után irrelevánsnak ítéltek, akkor a pazarolt erőfeszítés az lenne, amennyit az összes fejlesztőnek fizettek a két hét alatt végzett munkájukért.

A termelékenység növelése és a piacra jutás idejének csökkentése érdekében mérje a szoftverfejlesztés KPI-jait, például a felesleges erőfeszítéseket, és keressen módszereket azok csökkentésére a projekt sikerének érdekében.

Elpazarolt erőfeszítés = (teljes elpazarolt erőfeszítés / teljes erőfeszítés) X 100

23. Megszakítások

A megszakítások mutatói egy adott időszakon belül a megszakított feladatok teljes számát mérik. A teljes képet megkapni, megmérheted a feladatokon belüli megszakítások teljes számát is.

A zavaró tényezők közvetlenül befolyásolják a teljesítményt, ezért mérni kell őket, hogy a valós ütemtervet betarthassuk. A zavaró tényezők közé tartoznak például a technikai problémák, a rendszerhibák, a személyes zavaró tényezők vagy az erőforrások elérhetetlensége.

Megszakítási arány = (megszakítások teljes száma / teljes ledolgozott idő) X 100

24. Felvétel és beilleszkedési idő

A szoftverfejlesztési életciklus végrehajtásához megfelelő erőforrásokra van szükség. A képzett fejlesztőkből álló csapat felvétele néha időbe telik, ezért fontos, hogy reális elvárásokat állítson a feladatok elvégzésével kapcsolatban.

A felvételi idő azt az időszakot jelenti, amely a jelölt álláspályázata és az állás elfogadásának időpontja között telik el. Ehhez vegye figyelembe a beilleszkedési időt is, amely a jelölt felvétele és a teljes munkaképesség elérésének időpontja között telik el.

A szoftverfejlesztési életciklus becslésekor vegye figyelembe mindkét mutatót.

Az érdekelt felek gyakran kérik a szoftver befejezésének becsült szállítási dátumát, és ez a KPI segíti a többfunkciós részlegeket munkájuk tervezésében.

A szállítási dátum a műveletek előrehaladtával változhat, és módosulhat, ha változások történnek.

A szoftverfejlesztési KPI-k bevezetésének kihívásai és azok leküzdésére szolgáló tippek

A megfelelő KPI-k kiválasztása

A szoftverfejlesztési KPI-k meghatározásakor kihívást jelenthet a projekt szempontjából legrelevánsabb mutatók kiválasztása. Hogyan válassza ki a legfontosabb teljesítménymutatókat a számos lehetőség közül?

Javasoljuk, hogy kezdje a szervezeti célokkal és KPI-kkal, amelyek támogatják a stratégiai kezdeményezéseket. Például a szoftverfejlesztés jelentősen befolyásolhatja a termékminőség javítását, a vevői elégedettség növelését és a piacra jutás idejének csökkentését.

A üzleti értéket növelő KPI-k között szerepel a kód lefedettség, a ciklusidő, a kód minősége, a termékminőség javítását szolgáló MTTR, az ügyfél-elégedettséget mérő NPS és a piacra lépéshez szükséges telepítési gyakoriság.

Gyűjtsön be információkat mérnököktől, tesztelőktől, fejlesztőktől, projektmenedzserektől és termékfejlesztőktől, hogy ez egy közös erőfeszítés legyen, és növelje a sikeres megvalósítás esélyét.

A KPI-k rendszeres kiigazítása és nyomon követése

A KPI-k nem statikusak, hanem rendszeresen ki kell igazítani őket a változó követelményekhez és üzleti célokhoz. Ezeket táblázatokban is nyomon követheti, azonban ez korlátozottan skálázható a verziókezelés, az automatizált adatmódosítások hiánya és a szerepkörökön alapuló hozzáférés miatt.

Szüksége van egy szoftverre vagy sablonra, amellyel nyomon követheti és módosíthatja a szoftverfejlesztési KPI-ket a projekt sikeres befejezése érdekében.

A csapatok közötti összehangoltság hiánya

Tegyük fel, hogy a fejlesztőcsapat méri és rangsorolja az NPS pontszámot, de elfelejti ezt közölni az ügyfélszolgálati csapattal. Ezen összehangolás hiányában az ügyfélszolgálati csapat a sebességet helyezheti előtérbe az ügyfélélmény helyett, ami aláássa az üzleti célkitűzést.

A releváns KPI-mutatók mérése mellett azokat közölnie kell a releváns csapattagokkal is, hogy megértsék azok jelentőségét és összhangját a vállalati célokkal.

Közös irányítópult vagy szoftver használata nélkül hogyan biztosíthatja, hogy mindenki egyetért a KPI-kkal, és képes hozzájárulni azok eléréséhez?

Az adatok minősége és pontossága

A táblázatokon alapuló adatkövetésnek számos hátránya van, többek között a duplikált bejegyzések, a kézi adatbevitel hibái és az elavult információk, amelyek félrevezető döntésekhez vezethetnek.

Adatsilók jönnek létre sok vállalatnál, ahol az egyes részlegek egymástól elszigetelten, saját adataikkal és módszereikkel dolgoznak.

Például a szervezeten belüli kiberbiztonsági csapat különböző adatforrásokkal dolgozhat. Ezzel szemben a fejlesztőcsapatnak lehetnek külön módszerei, miközben ezeknek a csapatoknak közös céljuk van: a kibertámadásokra hajlamos szoftver sebezhetőségek csökkentése.

Az eredmény egy fragmentált környezet, amelyben nincs egyetlen hiteles forrás. A szervezetek nem becsülhetik alá az adatok tisztaságának és időszerűségének fontosságát a megalapozott döntéshozatal szempontjából, különösen akkor, ha többfunkciós csapatok működnek együtt egy közös cél elérése érdekében. Elengedhetetlen, hogy legyen egy egységes hiteles forrás, amelyhez minden csapat hozzáférhet ugyanazon központi adatokhoz.

Kövesse nyomon és valósítsa meg a szoftverfejlesztési KPI-ket a ClickUp Dashboards segítségével

Miután megismerte a legfontosabb szoftverfejlesztési KPI-ket, a következő kérdés az, hogy hogyan fogja nyomon követni és megvalósítani azokat.

A szoftver KPI-k nyomon követése időigényes és hibás lehet, ha nincs hatékony eszköz, amely egyértelmű és felhasználható módon biztosít különálló adatpontokat.

A ClickUp egy átfogó platform, amelyen nyomon követheti a szoftverprojektjéhez kapcsolódó összes kulcsfontosságú teljesítménymutatót, és biztosíthatja, hogy azok összhangban legyenek üzleti és stratégiai céljaival.

A ClickUp Dashboards alkalmazást testreszabhatja, hogy valós idejű adatokkal követhesse a legrelevánsabb KPI-ket, és hatékony és időszerű döntéseket hozhasson. A műszerfal sprint jelentési kártyákkal testreszabható, például sebességkártyákkal, burndown kártyákkal, burnup kártyákkal, kumulatív áramlással, ciklusidővel és átfutási idővel.

Fedezze fel a ClickUp irányítópultokat Készítse el a tökéletes irányítóközpontot bármely projekthez a ClickUp Dashboards segítségével!

Mindezek a kártyák rendszeresen frissülnek (kivéve a sebességet), hogy egyszerűbbé tegyék a KPI-k nyomon követését és a fejlesztési erőfeszítések mérését. Ezek a kártyák különböző testreszabási lehetőségekkel rendelkeznek, beleértve a forrást, az időtartományt, a mintavételi időszakot, a munkamennyiséget, a feladat szűrőket stb.

A ClickUp Dashboards különböző forrásokból származó értékes adatokat integrál, hogy átfogó képet nyújtson a szoftverfejlesztési projekt mutatóiról és teljesítményéről. Ezek az adatok felhasználhatók a szoftverfejlesztési folyamattal kapcsolatos, adatokon alapuló döntések meghozatalához, az erőforrások elosztásának optimalizálásához és az általános fejlesztési folyamat javításához.

ClickUp KPI sablonok

A siker titka, hogy a KPI-k előtt járjon, és mint vezetőnek meg kell mérnie, mi működik és mi nem a szoftverfejlesztő csapatában.

A ClickUp szoftverfejlesztési sablonjai kiváló minőségű szoftverfejlesztéshez lettek kialakítva. Használatra kész, teljes mértékben testreszabható alkategóriákkal rendelkeznek, és egyedi nézetekkel, állapotokkal és mezőkkel segítik a projektmenedzsment KPI-k nyomon követését.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon KPI-jeit a ClickUp KPI-követési sablon segítségével.

A ClickUp KPI sablon segítségével a KPI mérése gyerekjáték lesz, függetlenül attól, hogy Ön egy induló vagy egy már megalapozott vállalkozás. Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Legyen naprakész a legfontosabb adatpontokról – mindez egy helyen, az összes szoftverfejlesztő számára.

Kövesse nyomon a fejlesztőcsapat munkáját az elért eredmények és a kitűzött célok összehasonlításával.

Azonosítsa a trendeket, és kövesse nyomon és mérje a legfontosabb teljesítménymutatók (KPI-k) előrehaladását egy vizuális diagram segítségével.

Így egyszerűsíti a ClickUp for Software Development Teams a KPI-k mérését:

Célok kitűzése : Határozzon meg mérhető és elérhető célokat, amelyek összhangban vannak hosszú és rövid távú céljaival.

ClickUp Dashboard : Határozza meg az Ön igényeinek leginkább megfelelő mutatókat, és használja a műszerfalat azok nyomon követéséhez.

Készítsen mérföldköveket : kövesse nyomon a mutatókat saját maga, vagy használjon automatizált elemző eszközöket a valós idejű teljesítmény nyomon követéséhez.

Eredmények elemzése: Használja a ClickUp Gantt-diagram nézetét vagy táblázat nézetét az eredmények elemzéséhez és a célok szükség szerinti módosításához.

A minőségbiztosítás hatása a szoftverfejlesztési KPI-kra

A minőségbiztosításnak központi szerepet kell játszania a szoftverfejlesztési mutatók mérésében, a biztonsági hibák azonosításától a szoftver hibakeresésig.

A strukturált és megbízható tesztelési folyamat biztosítja, hogy a fejlesztőcsapat minden hibát és problémát kijavítson, mielőtt az ügyfél használni kezdi a termékét/szoftverét.

Ezenkívül az optimális minőségű szállítás csökkenti a kód átdolgozási idejét, valamint a hibaarányt és a hibák észlelési arányát. Ezért javasoljuk a minőségbiztosítás optimalizálását a gyors és zökkenőmentes szoftverfejlesztési folyamatok érdekében.

Mérje a szoftverfejlesztési KPI-ket, hogy maximalizálja a projekt megvalósításának esélyeit

A szoftverfejlesztés egy iteratív folyamat, amely gyakori figyelemmel kísérést és kiigazításokat igényel a projekt sikerének biztosítása érdekében. A szoftverfejlesztési KPI-k meghatározása mindenki számára felelősségvállalást jelent, és biztosítja, hogy a szoftverfejlesztési erőfeszítések az üzleti célokra összpontosuljanak.

Ezek a mutatók iránytűként szolgálnak a szoftverfejlesztő csapatok számára, mérik a napi előrehaladást, és segítenek a vezetőknek és a menedzsereknek jobban átlátni a teljes képet.

Integrálja a ClickUp projektmenedzsment szoftvert a szoftver szállítási folyamatba, hogy mérje az előrehaladást, kövesse nyomon a KPI-ket, szükség szerint módosítsa azokat, és optimalizálja a fejlesztési folyamatot.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, hogy beállítsa és nyomon kövesse szoftverfejlesztési KPI-jeit.