Hogyan számoljuk ki a ciklusidőt a termékek időben történő leszállításához?

Egy átlagos autó körülbelül 30 000 alkatrészből áll. Még egy látszólag egyszerű töltőtoll is körülbelül 25 különböző alkatrészből áll. Ezek közül néhány gyártása perceket vehet igénybe, míg másoké napokat.

A gyártásban a szervezetek többféle mérőszámot használnak a gyártási ciklus pontos ütemezéséhez és az egyes alkatrészek pontos időben történő beszerzéséhez. Az egyik legfontosabb mérőszám a ciklusidő.

Ez a mutató, amelyről ismert, hogy a karcsú gyártásból származik, mára népszerűvé vált a termék- és szolgáltatóiparban. Nézzük meg, miért és hogyan használhatja őket a termelési hatékonyság javítására.

Mi az a ciklusidő?

A ciklusidő egy munkatételnek a gyártási folyamat kezdetétől a befejezésig tartó tényleges időtartamát jelenti. Fontos megjegyezni, hogy ez a tényleges időtartamot méri a múltbeli teljesítmény alapján, nem pedig a jövőre vonatkozó előrejelzéseket/becsléseket.

Nézzünk meg néhány példát. Ha tollakat gyárt, ez az az idő, amely a PPC-pelletek befecskendezésétől az egyes tollak összeszerelésének befejezéséig telik el.

Ha kenyeret süt, akkor ez az az idő, amikor elkezd gyúrni a tésztát, és kivesszük a kenyeret a sütőből. Ha pólókat gyárt, akkor ez az az idő, amely az anyag kivágása és a szállításra kész csomagolás között telik el.

Ha ez más idővel kapcsolatos mutatókra emlékezteti, itt megtalálja mindazt , amit a ciklusidő és az átfutási időről tudni kell.

A ciklusidő és a szoftverfejlesztési életciklus

Bár eredetileg a gyártásból származik, a ciklusidő kritikus mutatóvá vált a szoftverfejlesztés sebességének, a mérnöki termelékenységnek és a hatékonyságnak a kiszámításában.

De először is határozzuk meg, mi is az. A szoftverfejlesztésben ez az az idő, amely egy csapat egy funkció kidolgozásának megkezdésétől annak termelésbe állításáig eltelik. A projektcsapatok a ciklusidőt különböző módon használják.

Szállítási előrejelzések : Jósolja meg, mennyi időbe telik egy feladat/funkció elvégzése.

Sprint tervezés : A funkciókat/feladatokat úgy ütemezze, hogy azok jól működjenek a sprintben.

Folyamatos fejlesztés : Építsen visszacsatolási ciklusokat a fejlesztési folyamatba a minőség javítása érdekében.

Vélemények: A ciklusidő segít a vezetőknek az egyéni és a csapat termelékenységének mérésében.

A ciklusidő az agilis projektmenedzsmentben

Az agilis szoftverfejlesztés hasonló a karcsúsított gyártáshoz, mivel a just-in-time ütemezésre, a folyamatok optimalizálására, a folyamatos fejlesztésre és a pazarlás kiküszöbölésére összpontosít.

Ezért a szoftverfejlesztés területén a ciklusidő kulcsfontosságú mutató a lead time kiszámításában, a hatékonyság és a szállítás sebességének javításában. Fontos szerepet játszik az agilis fejlesztés elvének támogatásában, amely szerint a működő szoftvereket gyakran kell szállítani.

Ez különösen igaz a szoftvertesztelésre, ahol a ciklusidő nyomon követése összetett szerepet játszhat a telepítés sebességében.

A ciklusidő szerepe és előnyei

A lead time, a TAKT time, a throughput stb. hasonlóan a ciklusidő is egy idő/sebességhez kapcsolódó mutató, amelyet a szervezetek különböző célokra használnak. Íme, hogyan járulhat hozzá ez az Ön szervezetének/projektjének az egyes esetekben.

Minél rövidebb a ciklusidő, annál jobb a hatékonyság.

A ciklusidő csökkentése közvetlen hatással van a folyamat hatékonyságára. Bármilyen hatékonyságnövekedés lehetővé teszi a csapat számára, hogy több ügyfélkéréssel foglalkozzon vagy gyorsabban megoldja a problémákat, ami produktívabb fejlesztési ciklushoz vezet.

Például egy csapat, amely finomítja kódintegrációs és tesztelési fázisait, hogy a ciklusidőt két héttől egy hétre csökkentse, ugyanazon időtartam alatt kétszeresére növelheti a szállított funkciók számát.

A gyorsabb ciklusok jobb minőséget eredményezhetnek.

Az emberek azt feltételezik, hogy a gyorsan elvégzett munka – amelyet általában sietségnek vagy rohanásnak tekintenek – befolyásolja a végeredmény minőségét. A scrum projektmenedzsmentben azonban éppen az ellenkezője lehet igaz.

A rövidebb ciklusidők ösztönzik a gyakoribb tesztelést és iterációkat, ami jobb minőségű szoftverekhez vezet. A gyors visszacsatolási ciklusok csökkentik annak valószínűségét, hogy jelentős hibák kerüljenek a termelésbe.

A ciklusidők kiszámítása előrejelzhetőséget teremt

Ha tudja, mennyi időt vesz igénybe egy feladat, akkor jobban tud tervezni. Pontosabban tudja előre jelezni a szállítási határidőket, és kezelni tudja az érdekelt felek elvárásait.

Ha például tudja, hogy egy új funkció bevezetésének átlagos ciklusideje három hét, akkor megbízhatóan ütemezheti a kiadásokat. Ez a kiszámíthatóság bizalmat épít ki az összes érdekelt félben.

A ciklusidő számításai elősegítik az alkalmazkodóképességet

Az agilitáshoz reagálnia kell a változásokra és kielégítenie kell az ügyfelek igényeit. A ciklusidő közvetlen mutatója annak, hogy milyen gyorsan tud reagálni. Az iparági benchmarking segítségével ésszerűen mérheti vállalkozása versenyelőnyét a ciklusidők alapján.

A ciklusidő tükrözi a folyamatos fejlesztési erőfeszítéseket.

A ciklusidő figyelemmel kísérése elősegíti a folyamatos fejlesztés kultúráját a fejlesztőcsapaton belül, segítve őket a hatékonysághiányok és a fejlesztésre szoruló területek következetes azonosításában.

Például egy csapat rájöhet, hogy a kódfelülvizsgálat jelent akadályt, és ennek megoldására párprogramozást alkalmazhat, ezáltal javítva az általános folyamatot és csökkentve a ciklusidőt.

Rövidebb ciklusok = elégedett ügyfelek

Minden ügyfél örül, ha gyorsabban kapja meg a végeredményt. Tehát a rövidebb ciklusidők közvetlenül javítják az ügyfél-elégedettséget.

Vegyünk egy olyan esetet, amikor egy szoftverfejlesztő csapat az új funkciók iránti kérelmek ciklusidejét egy hónapról két hétre csökkenti. Az ügyfelek gyorsabb frissítésekből profitálnak, ami közvetlen hatással lehet az eredményre.

Mindez együtt = boldog csapatok

A ciklusidő az egyéni és a csapat teljesítményének kritikus mutatója. A hatékony ciklusidőknek köszönhetően a csapat tagjai teljesítményüket elismertnek és értékesnek érzik. Az ügyfelek igényeinek kielégítése növeli a csapat morálját.

A folyamatos fejlesztés felgyorsítja a személyes tanulási görbéjüket, és büszkeséget ébreszt bennük a munkájuk iránt. Összességében a ciklusidő trendjei gyakran mérhetőek a csapat előrehaladásának.

Most, hogy ismeri ezeket az előnyöket, hogyan tudja azokat kihasználni? Vessünk egy pillantást rá!

Hogyan számoljuk ki a ciklusidőt?

A ciklusidő egyszerűen az az idő, amely alatt elvégzi egy feladatot attól a pillanattól kezdve, hogy elkezdte. Ezért a ciklusidő képlete meglehetősen egyszerű.

Ciklusidő képlete egyedi munkatételek esetén

Ciklusidő = Befejezési idő – kezdési idő

A fenti képlet leginkább egyedi munkákra alkalmazható. Például kenyér tésztájának dagasztásához vagy egy funkció kódolásához. Ha délután 12:30-kor kezdte és 14:30-kor fejezte be, akkor a feladat ciklusideje két óra.

Ciklusidő képlet kötegekhez

A legtöbb esetben azonban a folyamat egy részének ciklusideje – például a tészta gyúrása vagy a kódolás – önmagában nem feltétlenül a legértékesebb. A projektmenedzsernek jobb, ha ismeri a fejlesztéstől a bevezetésig tartó ciklusidőt.

Ezt a feladatgyűjteményt kötegnek nevezzük, és kötegciklusidőként mérjük.

Tételciklusidő = nettó ciklusidő/gyártott egységek száma

Itt a nettó ciklusidő a kötegben szereplő összes feladat ciklusidejének összege. Általában órában, napban vagy hétben mérik, a projektek terjedelmétől és méretétől függően. A gyártásban ezt nettó gyártási időnek is nevezik.

A gyártott egységek száma az összes munkatétel (pl. funkciók, hibajavítások, felhasználói történetek) száma, amelyet az adott időtartam alatt teljesítettek.

Ha ez egyszerűnek tűnik, gondolja át újra. A ciklusidő, különösen a kötegelt ciklusidő, több mozgó alkatrész összessége, amelyek mindegyike saját komplexitással rendelkezik. Egy apró hibás lépés eltorzíthatja a számításokat, ami különböző kihívásokat eredményezhet.

A ciklusidő téves kiszámításának következményei

A ciklusidő téves kiszámításának leggyakoribb következményei a következők:

Pontatlan projektütemtervek: A ciklusidő túlbecslése az erőforrások hatékony felhasználásának hiányához és a szállítás késedelméhez vezethet, míg alulbecslése agresszív határidőkhöz, stresszes helyzetekhez, a csapat elégedetlenségéhez és a minőség romlásához vezethet.

Rossz erőforrás-elosztás: A csapatok a ciklusidőket rosszul kiszámítva túl sok vagy túl kevés erőforrást oszthatnak el, ami szűk keresztmetszeteket okozhat, vagy az erőforrások kihasználatlanságához vezethet.

Ügyfél elégedetlenség: Az ügyfelek elvárják a termékek és frissítések időben történő szállítását. Az ügyfél szemszögéből a rosszul kiszámított ciklusidők gyanúsnak tűnhetnek, ami bizalomvesztéshez, negatív értékelésekhez és végső soron üzleti veszteséghez vezethet.

Pénzügyi veszteségek: A ciklusidő alulbecslése késedelmekhez vagy költségtúllépésekhez vezethet. A túlbecslés pedig erőforrások pazarlásához, felesleges kiadásokhoz és elszalasztott piaci lehetőségekhez vezethet.

Stresszes élmény: Minden érdekelt fél, beleértve az ügyfeleket, partnereket és alkalmazottakat, túlzott stressznek lehet kitéve a rosszul kiszámított ciklusidőkből fakadó irreális elvárások miatt. A kiégés kockázata is magas.

Ez végül lemorzsolódáshoz vezethet, ami további költségeket jelent az új tehetségek felvételével, beillesztésével és képzésével, nem is beszélve az intézményi tudás elvesztéséről.

Ciklusidő-számítási példák

Annak érdekében, hogy ne számoljon rosszul a ciklusidőket, meg kell értenie, hogyan kell helyesen elvégezni a számítást. Íme néhány valós ciklusidő-számítási példa a fenti képlet felhasználásával.

Szoftverfunkciók fejlesztési ciklusideje

Egy szoftverfejlesztő 3 órát tölt egy hiba kijavításával. Az összes hiba kijavításához szükséges átlagos idő az egyéni hibajavítási ciklusidő.

Csapatként 22 munkanap alatt nyolc funkciót készítenek el és indítanak el egy hónap alatt. A ciklusidő:

Ciklusidő = 22 nap/8 funkció = 2,75 nap funkciónként

Gyártási egység

Egy autógyár havonta 300 autót gyárt. Ha az első autó összeszerelésének megkezdésétől a 300. autó elkészültéig eltelt teljes gyártási idő 9000 óra:

Ciklusidő = 9000 óra/300 autó = 30 óra autónként

E-kereskedelmi platform

Egy e-kereskedelmi platform hetente 1000 megrendelést dolgoz fel és szállít ki, 24 órában, a hét minden napján. Ebben az esetben a ciklusidő:

Ciklusidő = 7 nap x 24 óra/1000 megrendelés = 0,168 óra megrendelésenként, azaz körülbelül 10 perc.

Most, hogy már tudja, hogyan kell kiszámítani a ciklusidőt, íme néhány tipp, hogyan használhatja azt a mindennapi projektmenedzsmentben.

A ciklusidő felhasználása a projektcélok eléréséhez és méréséhez, valamint a teljesítéshez

A ciklusidő mérése, rögzítése és optimalizálása minden projektmenedzsment egyik leginkább átalakító aspektusa. Mint fent láttuk, ez számos mutatóra hatással lehet, a csapat moráljától az ügyfelek eredményéig.

A ciklusidők következetes nyomon követése és javítása érdekében kezdje azzal, hogy egy erre a célra tervezett projektmenedzsment szoftvert használ, például a ClickUp-ot. Nézzük meg, hogyan.

1. Mérje meg a ciklusidőt

Mindenekelőtt hozzon létre rendszereket a ciklusidők mérésére. Általában ez az információ a munkaidő-nyilvántartásokban található, azonban a legtöbb szoftverfejlesztő csapat végül véletlenszerűen tölti ki a munkaidő-nyilvántartásokat.

A ciklusidő pontos nyomon követéséhez próbálja ki a ClickUp időkövetési funkcióit, amelyek lehetővé teszik minden csapattag számára, hogy elindítsa/leállítsa az időzítőt, vagy manuálisan adja meg az időt. A csapatok nyomon követhetik az egyes feladatok/alfeladatok időtartamát. Mi több, több csapattag is nyomon követheti ugyanazon feladat időtartamát.

2. Elemezze a ciklusidőket

Miután rögzítette az egyes feladatokhoz szükséges időt, elkezdheti elemezni a trendeket. A ClickUp Dashboard kiváló hely arra, hogy egy helyen összegyűjtse az összes szükséges információt.

Javítsa csapata tervezési és teljesítményét a ClickUp Sprint Dashboard segítségével, amely tartalmazza a sprint sebességet, a burn up-ot, a burn down-ot, az átfutási időt, a ciklusidőt és a kumulatív áramlási diagramokat.

Használja a ClickUp agilis projektmenedzsment szoftveréből származó ezeket az ismereteket stratégiai döntések meghozatalához, például az erőforrások újraelosztásához vagy a munkafolyamatok módosításához, a ciklusidő optimalizálásához, valamint a projekt eredményeinek és teljesítményének javításához.

3. Azonosítsa a termelékenységet gátló tényezőket

A ciklusidő-elemzés eredményeként azonosíthatja a termelékenységet gátló tényezőket. A leggyakoribb tényezők a következők.

Szűk keresztmetszetek

A szűk keresztmetszet akkor alakul ki, amikor a folyamat egy bizonyos szakasza lelassítja a munkafolyamatot, ami késedelmet okoz és megnöveli a ciklusidőket. Ez elkerülhető a következőképpen:

A ciklusidő mérése a kötegben található minden egyes munkatétel esetében

A túlzott időt igénylő tételek értékelése

Célzott fejlesztések végrehajtása ezeknek az akadályoknak a megszüntetése érdekében, például az erőforrások újraelosztása vagy a munkafolyamatok racionalizálása.

Várakozási idők és késések

Tegyük fel, hogy az egyéni ciklusidők összesen 20 órát tesznek ki, azonban ugyanazon folyamat kötegelt ciklusideje 80 óra. Ez azt jelenti, hogy valahol várakozási idő van.

Használja a ClickUp Gantt-diagramjait, hogy megtekintse az ugyanazon tételben egy ciklus vége és a következő kezdete közötti hézagokat. Ismerje meg a hatékonysági hiányosságokat a feladatok és projektek közötti erőforrás-ütemezés javítása érdekében.

Túlzott feldolgozás

Túlfeldolgozásról akkor beszélünk, amikor egy termékbe vagy szolgáltatásba több munkát fektetünk, mint amennyit az ügyfél megkövetel vagy a projekt megkíván. Ez rossz projektidő-gazdálkodáshoz vezethet.

A túlzott feldolgozás elkerülésének legjobb módja az, ha a ciklusidőket más projektekkel/ipari szabványokkal hasonlítjuk össze. Ha túl sok időbe telik valamit elkészíteni, vizsgálja meg, miért.

Ha nem tudja, hol kezdje, próbáljon ki néhány időgazdálkodási sablont. Alkalmazza őket a projektekben, hogy adatokat gyűjtsön a teljesítményértékeléshez.

4. Folyamatok javítása

Pontos számítások és betekintés alapján javítsa folyamatainkat a ciklusidő csökkentése érdekében.

Automatizálja azokat a folyamatokat, amelyeket nem kell manuálisan elvégezni. A ClickUp Automations több mint 100 sablont kínál a projektmenedzsment igényeinek kielégítésére.

ClickUp Automations a hatékonyabb projektmenedzsmentért

Egyszerűsítse az átadást a ClickUp feladatok, alfeladatok és ellenőrzőlisták segítségével. Írjon átfogó felhasználói történeteket a feladatleírásokba, és használja az ellenőrzőlistákat az elfogadás kritériumainak meghatározásához.

Egyszerűsítse a termékdokumentációt a ClickUp Brain segítségével. Használja az AI-t a dokumentáció írásához, lektorálásához, szerkesztéséhez és összefoglalásához.

A ClickUp segítségével minden projektet időben szállíthat

Akár önálló belsőépítész, akár egy nagy szoftverfejlesztő szervezet projektmenedzsere, a ciklusidő az elsődleges termelékenységi és hatékonysági mutatója.

Gyártóként vagy szolgáltatóként ez segít megérteni, hogy egy feladat mennyi időt vesz igénybe. A ciklusidőket legalábbis felhasználhatja az ügyfeleinek történő szállítási határidők előrejelzéséhez. Legfeljebb egyszerű jövedelmezőségi számításokat végezhet, hogy megnézze, vállalkozása fenntartható-e ebben a tempóban.

A ciklusidők felhasználhatók komplex szerelősorok optimalizálására, személyes fejlesztési igények kielégítésére, a megfelelő árstratégia kidolgozására vagy a költségvetés javítására.

A ciklusidők beépítése a projektekbe hatékony stratégia a termelékenység és a hatékonyság növelése érdekében. Gyorsítja a szállítási időket és javítja a kimenet általános minőségét.

A ClickUp rendkívül egyszerűvé teszi a ciklusidő-számítások beépítését a projekt munkafolyamataiba. Győződjön meg róla saját maga! Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyen!

GYIK a ciklusidőről

1. Mi a ciklusidő képlete?

Az egyes munkatételek ciklusidejének képlete a következő:

Ciklusidő = Befejezési idő – kezdési idő

A ciklusidő képlete a tételek, azaz a feladatot/szállítást teljesítő munkatételek gyűjteménye esetében a következő.

Tételciklusidő = nettó ciklusidő/gyártott egységek száma

2. Hogyan számolhatom ki a ciklusidőmet?

Határozza meg a kezdési és befejezési dátumokat: Határozza meg a projekt kezdési dátumát és a várható vagy tényleges befejezési dátumot.

Számítsa ki az időtartamot: vonja le a kezdő dátumot a befejezési dátumból.

Ha tervezés közben még nincs végső határidő, akkor a hasonló korábbi projektek alapján becsülheti meg a projekt időtartamát.

Időszakciklus = a projekt befejezésének dátuma – a projekt kezdetének dátuma

3. Hogyan számolják ki a gép ciklusidejét?

Határozza meg a mérendő művelet kezdő és végpontját.

Mérje meg a teljes gyártási időt, beleértve a tényleges feldolgozási időt, a be- és kirakodási időt, az ellenőrzési időt és az egyes műveletek közötti tétlen időt.

Számolja meg a gyártott egységek számát

Számítsa ki a ciklusidőt a következő képlet segítségével: Gépi ciklusidő = Teljes gyártási idő / Teljes gyártott darabszám

Például, ha egy gép 120 perc alatt 60 egységet gyárt, akkor a gép ciklusideje 120/60 = 2 perc/egység.

Ez azt jelenti, hogy átlagosan 2 percet vesz igénybe a gépnek egy ciklus teljesítése, amelynek során egy egységet állít elő.