10 Circleback AI alternatíva csapatok és értekezletek számára 2025-ben

Ha az utóbbi időben több Zoom-híváson vett részt, mint ebédszüneten, akkor valószínűleg kipróbálta a Circleback AI-t – a csendes munkatársat, aki jegyzeteket készít a megbeszélésekről, összefoglalókat ír és nyomon követi a teendőket.

Ez egy praktikus eszköz, de gyorsan drágává válhat. Ha az értekezletei gyors tempójúak vagy kaotikusak, a jegyzetek nem feltétlenül lesznek pontosak. Ráadásul hiányoznak belőle azok a mélyebb testreszabási és csapatmunkát segítő funkciók, amelyekre sok GTM-csapatnak szüksége van.

Ha már kinőtte az alapbeállításokat, összeállítottuk a legjobb Circleback AI alternatívákat – olyan AI-alapú jegyzetelő eszközöket, amelyek valóban megértik, hogyan működnek a modern csapatok, hogyan osztják meg és hajtják végre a feladatokat.

Az intelligens átiratoktól a zökkenőmentes integrációkig, ezek az eszközök visszahozzák a tisztaságot és az irányítást a naptárába, anélkül, hogy kétségbe vonná a találkozókon elhangzottakat.

Mit kell keresnie egy Circleback AI alternatívában?

A Forbes szerint naponta körülbelül 55 millió megbeszélés zajlik, amelyek fele időpazarlás.

A leírási eszköz segítségével időt takaríthat meg és pontos jegyzetekkel és javaslatokkal megvalósíthatja a megbeszélésen szerzett ismereteket, így a megbeszélés után valóban produktív lehet.

Ha a Circleback AI nem felel meg az elvárásoknak, akkor az alábbi tulajdonságokat vegye figyelembe, hogy kiválaszthassa a legmegfelelőbb alternatívát:

Pontos értekezlet-rögzítés : Rögzítse a beszélgetéseket valós időben, a beszélők megjelölésével – még zavaros vagy gyors tempójú beszélgetések esetén is. Keresse meg az olyan funkciókat, mint a zajcsökkentés, az időbélyegzés és a különböző akcentusok támogatása, hogy a jegyzetek kristálytiszták legyenek.

Intelligens AI-támogatás : kivonhatja a teendőket, elemezheti a hangulatot és automatizálhatja a korábbi értekezletek utáni nyomon követést. Plusz pontokat kap, ha a : kivonhatja a teendőket, elemezheti a hangulatot és automatizálhatja a korábbi értekezletek utáni nyomon követést. Plusz pontokat kap, ha a beszéd-szöveggé alakító szoftver idővel javul, mert megtanulja a csapata szokásait.

Több platformon való integráció : Szinkronizálja a Zoom, Google Meet, Slack, Notion és CRM rendszerekkel a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében. A legjobb jegyzetelő automatikusan elküldi a jegyzeteket a meglévő technológiai rendszerébe.

Egyedi összefoglalási opciók : Állítsa be az összefoglalók hangnemét, hosszát és formátumát – függetlenül attól, hogy pontokba szedett vagy teljes leírásra van szüksége –, hogy mindenki a számára legmegfelelőbb módon férhessen hozzá a találkozók jegyzőkönyveihez.

Sablonok: Használjon Használjon értekezlet-jegyzet sablonokat értékesítési hívásokhoz, standupokhoz, retrospektívákhoz és egyebekhez. A sablonok csökkentik a kézi munkát és biztosítják a csapat teljesítményének állandóságát.

Együttműködést elősegítő funkciók : Dolgozzon együtt a találkozók jegyzetén megosztott irányítópultok, csapatcímkézés és szerkeszthető összefoglalók segítségével, hogy mindenki összhangban legyen és felelősséget vállaljon.

Vállalati szintű biztonság : Védje adatait végpontok közötti titkosítással, biztonságos felhőalapú tárolással, szerepkörökön alapuló hozzáféréssel és olyan szabványoknak való megfeleléssel, mint a SOC 2, a GDPR vagy a HIPAA.

Tartalomra kész exportok: Exportálja a kidolgozott értekezletjegyzeteket több formátumban – többek között PDF-ben, markdownban vagy közvetlenül a feladatkezelőjébe –, így az ötletek gyorsan megvalósulhatnak.

🧠 Érdekes tény: Az OpenAI Whisper nevű, AI-alapú beszédfelismerő rendszere néha hallucinál, és teljes mondatokat és kifejezéseket talál ki. Képzelje el, hogy ez történik az Ön értekezlet-jegyzeteiben! Ha az Ön eszköze nem képes kezelni a gyors tempójú beszélgetéseket, a beszélők egymást átfedő beszédét vagy az akcentusváltozásokat, akkor előfordulhat, hogy hamis cselekvési pontokat hoz létre, vagy ami még rosszabb, kihagy fontosakat.

A Circleback AI alternatívái egy pillantásra

Íme az egyes AI-alapú jegyzetelők használati esetei és legfontosabb funkciói, amelyeket ebben a blogban bemutatunk:

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak ClickUp Minden méretű csapat számára AI-alapú jegyzetelő, értekezlet-összefoglalók, felvételek, közös dokumentumok, sablonok, feladatok automatizálása Örökre ingyenes; korlátlan: a fizetős csomagok ára 7 dollártól kezdődik. Fireflies. ai Egészségügy, kockázati tőke társaságok Automatikus átírások, érzelemelemzés, intelligens szűrők, AI-összefoglalók Örökre ingyenes; fizetős csomagok 18 dollártól Sembly AI Közepes és nagyvállalatok AI csevegés, kiemelt részek, intelligens címkézés, javaslatok generálása Személyes: Örökre ingyenes; fizetős csomagok 15 dollártól Fathom Közepes méretű vállalatok Élő összefoglalók, CRM szinkronizálás, valós idejű exportálás, többnyelvűség Örökre ingyenes; fizetős csomagok 19 dollártól tl;dv Globális csapatok Többnyelvű átírások, versenytárs/kifejezés felismerés Örökre ingyenes; fizetős csomagok 29 dollártól Fellow. app Kis- és középvállalkozások AI-alapú értekezlet-napirendek, kontextusfüggő jegyzőkönyvek, teendők Örökre ingyenes; fizetős csomagok 19 dollártól MeetGeek AI Vállalatok Egyidejű felvételek, tárcsázó integráció, automatizált nyomon követés Alap: Örökre ingyenes; fizetős csomagok 19 dollártól Tactiq Kisvállalkozások, egyéni vállalkozók Munkafolyamatok testreszabása, ChatGPT összefoglalók, nyomon követés Örökre ingyenes; fizetős csomagok 12 dollártól Rev Kutatás, média, jog Kulcsfontosságú tények kivonása, többnyelvű feliratok, emberi/AI átírás Örökre ingyenes; fizetős csomagok 14,99 dollártól. Grain Nagy IT-vállalatok Lejátszási listák, lépésről lépésre szóló útmutatók, trendelemzések Örökre ingyenes; fizetős csomagok 19 USD/hó/felhasználó áron

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

A legjobb Circleback AI alternatívák

Most, hogy már tudja, milyen az ideális Circleback AI alternatíva, nézzük át a legjobb lehetőségek funkcióit.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú értekezletjegyzetek és feladatok automatizálása)

Kövesse nyomon a találkozók minden percét, és készítsen hasznos összefoglalókat a ClickUp AI Notetaker segítségével.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely beépített AI jegyzetelővel és integrált naptárral rendelkezik, amely megkönnyíti a találkozók szervezését, az ötletek rögzítését és a megbeszélések cselekvéssé alakítását.

A ClickUp, mint robusztus Circleback AI alternatíva, messze túlmutat a passzív átíráson és jegyzetelésen.

Aktívan hallgat, megérti és átalakítja az értekezleteket strukturált eredményekké, amelyeket a csapata ténylegesen felhasználhat. Akár értékesítési csapat, alapító vagy GTM vezető, aki egymást követő hívásokkal foglalkozik, a platform biztosítja, hogy minden kritikus pillanat rögzítésre, feldolgozásra és tárolásra kerüljön, anélkül, hogy bármi is kimaradna.

Pontos értekezlet-jegyzetek készítése a ClickUp AI Notetaker segítségével

Kezdje el egyszerűsíteni értekezleteit a ClickUp AI Notetaker segítségével, amely automatikusan csatlakozik a Zoom, Google Meet vagy Microsoft Teams hívásaihoz.

A program legfeljebb egy órás találkozókat rögzít, és azokat valós időben továbbítja, kereshető átiratokkal és a beszélők nevével ellátva. Így még a gyors tempójú beszélgetések során is egyértelműen látható, ki mit mondott és mikor. Ezeket az átiratokat ezután privát ClickUp Docs fájlokban tárolják, a találkozó nevével és dátumával ellátva, így könnyen megtalálhatók és hivatkozhatók.

Készítsen értekezlet-összefoglalókat a ClickUp Brain segítségével

Miután elkészült a jegyzet, a ClickUp Brain átveszi a feladatot. Ez az AI-asszisztens a megbeszélések jegyzetét átvizsgálja, azonnal azonosítja a teendőket, és segít azokat végrehajtható ClickUp-feladatokká alakítani, határidővel és felelősökkel együtt.

Nincs többé végtelen jegyzetek átlapozása – csak kérdezze meg Brain-t, és a találkozója tartalma világos, tömör betekintéssé válik, amely alapján csapata cselekedhet. Pillanatok alatt megtudhatja, hogy egy ügyfél említett-e egy funkciót, vagy egy kollégája ígéretet tett-e valamire.

Dolgozzon együtt a találkozók napirendjén és jegyzeteken a ClickUp Docs segítségével!

A folyamatos együttműködés támogatása érdekében a ClickUp Docs lehetővé teszi csapatának, hogy valós időben közösen szerkessze a találkozók napirendjét és jegyzőkönyvét. Közvetlenül a dokumentumban tehet megjegyzéseket, címkézhet és rendelhet hozzá követési feladatokat.

Minden munkaterületen elérhető funkcióval formázhatja jegyzetét, hogy vizuálisan rendszerezze azokat, és amikor készen áll, bármely elemet feladattá alakíthat – határidővel, felelőssel és prioritásokkal együtt. Ez egy egyszerű módszer arra, hogy másodpercek alatt „csak egy gondolatból” valódi eredmény szülessen.

Ráadásul a ClickUp-on belül Autopilot ügynökök állnak rendelkezésre, amelyeket úgy lehet beállítani, hogy a találkozók összefoglalóját a megfelelő csevegőcsatornákra küldjék, segítsenek a csapat tagjainak a találkozók jegyzőkönyvei alapján megtalálni a válaszokat, és még sok más.

A ClickUp Autopilot Agents segítségével könnyedén automatizálhatja a rutinmunkákat.

Vizuális dokumentációra van szüksége? Használja a ClickUp Clips alkalmazást a találkozók képernyőfelvételéhez vagy rövid videók megosztásához aszinkron frissítésekhez. Ezek a klipek beágyazhatók a Feladatokba, Dokumentumokba és Csevegésekbe, hogy további kontextust nyújtsanak, megkönnyítve a későbbi áttekintést vagy mások bevonását.

Mindezen funkciók mellett a ClickUp jegyzetkészítő sablonjai rengeteg időt és energiát takaríthatnak meg Önnek, amikor a csapatok termelékenységének növeléséről van szó.

Ingyenes sablon A ClickUp Meeting Minutes Template segítségével könnyedén rendszerezheti az értekezletek jegyzőkönyveit.

A ClickUp Meeting Minutes Template(ClickUp értekezlet-jegyzőkönyv sablon) például segít megírni az értekezlet napirendjét, megszervezni a résztvevőket, a jegyzeteket és a következő lépéseket, így soha nem marad le a fontos részletekről.

Emellett megkönnyíti a nyomon követést is, mivel lehetővé teszi a találkozók jegyzőkönyveinek közvetlen átalakítását feladatokká.

Ezenkívül az elengedhetetlen egyéni megbeszélésekhez kipróbálhatja a ClickUp Employee & Manager 1:1 Template sablont.

Ingyenes sablon Kövesse nyomon az alkalmazottak és a vezetők közötti beszélgetéseket a ClickUp Employee & Manager 1:1 Template segítségével.

Ez a sablon segít összehangolni a célokat, nyomon követni a megbeszéléseket és olyan visszajelzéseket adni, amelyek valódi javuláshoz vezetnek. Tervezhet ismétlődő üléseket, nyomon követheti az előrehaladást, és biztosíthatja, hogy minden találkozó eredményeket hozzon.

A fejlett átírási funkcióval, intelligens összefoglalásokkal, zökkenőmentes együttműködéssel, szoros feladatintegrációval és használatra kész, integrálható sablonokkal a ClickUp a Circleback AI-t csupán egy első vázlatnak érezheti.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók eleinte túlterhelőnek találhatják a kiterjedt funkciókat.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A ClickUp rendkívül intuitív és rugalmas. Különösen tetszik a címkézési funkció – ez nagyon segít nekünk az összes projektünk üzleti egységek szerinti szervezésében, majd az egyes üzleti egységeknél eltöltött idő/erőforrások jelentésében. A csapatnak nagyon könnyű volt megtanulni és elkezdeni használni, amikor először bevezettük; minden nap használjuk. Most minden egy helyen van – az összes feladatunk és jegyzetünk. Nagyon könnyű a megbeszélésekből származó teendőket feladatokká alakítani, ami korábban problémát jelentett. Korábban az EasyProjects programot használtuk, amelynek keresőfunkciója rettenetes volt, így soha nem lehetett megtalálni a szükséges információkat, és túlságosan bonyolult volt. Tetszik nekünk a naptár funkció is, amelyet korábban külön kellett karbantartanunk a Sharepointon. Most minden, amire szükségünk van, egy helyen van!

A ClickUp rendkívül intuitív és rugalmas. Különösen tetszik a címkézési funkció – ez valóban segít nekünk az összes projektünket üzleti egységek szerint rendszerezni, majd jelentést készíteni az egyes üzleti egységeknél eltöltött időről/erőforrásokról. A csapatnak nagyon könnyű volt megtanulni és elkezdeni használni, amikor először bevezettük; minden nap használjuk. Most minden egy helyen van – az összes feladatunk és jegyzetünk. Nagyon könnyű a megbeszélésekből származó teendőket feladatokká alakítani, ami korábban problémát jelentett. Korábban az EasyProjects programot használtuk, amelynek keresőfunkciója rettenetes volt, így soha nem lehetett megtalálni a szükséges információkat, és túlságosan bonyolult volt. Tetszik nekünk a naptár funkció is, amelyet korábban külön kellett karbantartanunk a Sharepointon. Most minden, amire szükségünk van, egy helyen van!

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Forms alkalmazást, hogy minden találkozó után visszajelzéseket gyűjtsön, és megismerje csapata véleményét arról, hogy mennyire volt eredményes a találkozó, és mit lehetett volna tenni annak hatékonyságának növelése érdekében.

2. Fireflies. ai (A legjobb az online találkozók során felmerülő érzelmek elemzéséhez)

Míg a Circleback AI gyakran csak az alapvető átírásoknál marad, a Fireflies. ai intelligens betekintést és együttműködést kínál, amely messze meghaladja az AI-találkozók jegyzetelését.

A találkozókra vonatkozó információk nyomon követésén túl ez a találkozókezelő szoftver kiemelkedik érzelemelemző funkciójával, amely pontosan megmutatja, hogyan érezték magukat a találkozó résztvevői a megbeszélés során.

A Fireflies. ai segít az egészségügyi vállalatoknak a klinikai jegyzetek automatizálásában és a betegekről szóló információk rögzítésében. Az érzékeny orvosi információkat tárolhatja, és fenntarthatja a vállalati szintű biztonsági előírások betartását.

Fireflies. ai legjobb funkciói

Automatikusan rögzítse az értekezleteket a CRM-ben, a teendőkkel és a jegyzetekkel együtt.

Keresés a jegyzetekben beszélő, téma vagy hangulat szerint intelligens szűrők segítségével

A hangbeszélgetéseket alakítsa feladatokká, jegyekké és nyomon követendő tennivalókká a meglévő technológiai eszközök segítségével.

Összefoglalja a hosszú hívásokat az AI által generált értekezlet-összefoglalók és pontok segítségével

Fireflies. ai korlátai

A leírási eszköz kisvállalkozások és induló cégek számára drága lehet.

Fireflies. ai árak

Örökre ingyenes

Pro: 18 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 29 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 39 USD/hó felhasználónként

Fireflies. ai értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (680+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Fireflies.ai-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Egyes Teams-megbeszéléseken (a jogosultságoktól vagy a megbeszélés beállításaitól függően) a bot csatlakozása késhet, vagy manuális meghívást igényelhet. Ez nem nagy probléma, de érdemes figyelni rá. Zajos környezetben a Fireflies továbbra is kiválóan felismeri a beszélgetéseket, de ritkán előfordul, hogy félreérti a mondottakat, és manuálisan kell módosítani a találkozó jegyzetét – ami az online platformjukon nagyon egyszerűen megtehető. Nagyszerű lenne, ha összefoglalná és rögzítené a telefonos találkozókat – ez a funkció jelenleg nem elérhető.

Egyes Teams-megbeszéléseken (a jogosultságoktól vagy a megbeszélés beállításaitól függően) a bot csatlakozása késhet, vagy manuális meghívást igényelhet. Ez nem nagy probléma, de érdemes figyelni rá. Zajos környezetben a Fireflies továbbra is kiválóan felismeri a beszélgetéseket, de ritkán előfordul, hogy félreérti a mondottakat, és manuálisan kell módosítani a találkozó jegyzetét – ami az online platformjukon nagyon egyszerűen megtehető. Nagyszerű lenne, ha összefoglalná és rögzítené a telefonos találkozókat – ez a funkció jelenleg nem elérhető.

📮 ClickUp Insight: Hétfő reggeli depresszió? Kiderült, hogy a hétfő a heti termelékenység gyenge láncszeme (a szójáték nem szándékos), a munkavállalók 35%-a tartja a legkevésbé produktív napnak. Ez a visszaesés annak tudható be, hogy hétfő reggelenként időt és energiát kell fordítani a frissítések és a heti prioritások keresésére. Egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, mint a ClickUp, segíthet ebben. Például a ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense, másodpercek alatt „felzárkóztat” minden fontos frissítéshez és prioritáshoz. A ClickUp Connected Search segítségével pedig minden, ami a munkához szükséges, beleértve az integrált alkalmazásokat is, kereshető. A ClickUp Knowledge Management segítségével könnyű létrehozni egy közös referenciapontot a szervezet számára! 💁

3. Sembly AI (A legjobb automatikus javaslatok generálására az értekezletekből)

A valós idejű beszélő azonosítás és kulcsszókövetés segítségével a Sembly AI segít leküzdeni a Circleback AI átírási korlátait. Ez a platform kereshető adattárrá alakítja az értekezleteit, így megbízható alternatívát kínál.

A megbeszélések alapján javaslatokat is készíthet, és csapata tagjai konkrét pillanatokat jelölhetnek meg, valamint feladatokat rendelhetnek hozzájuk közvetlenül a Sembly AI-n. Ezenkívül a beépített AI-csevegő válaszolhat a találkozóval kapcsolatos kérdésekre, és több találkozó alapján egyszerre több következtetést is levonhat, így segítve Önt a legjobb munkavégzésben.

A Sembly AI legjobb funkciói

A beszélők automatikus felismerése és megjelölése a jegyzetek rendezettségének érdekében

Használja a Semblian 2. 0-t, a eszköz mesterséges intelligenciával rendelkező botját, hogy cselekvési tételeket, döntéseket és kiemelt pontokat generáljon.

Keresés a találkozók jegyzőkönyveiben kulcsszavak, szűrők vagy a beszélők nevei alapján

Exportálja a találkozók jegyzetét és összefoglalóját olyan eszközökbe, mint a Notion, a Slack vagy a Trello, hogy könnyen átadhassa azokat és folytathassa az együttműködést a különböző platformok között.

A Sembly AI korlátai

A csapat méretének növekedésével az árak is emelkednek

Sembly AI árak

Személyes: Örökre ingyenes

Professzionális: 15 USD/hó

Csapat: 29 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Sembly AI értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elérhető értékelés

Mit mondanak a Sembly AI-ről a valós ügyfelek?

A G2 egyik értékelése szerint:

Imádom az AI Chat-et. Az AI Chat utasításokkal feldolgozhatja a találkozó jegyzeteket. Valójában sokkal gyorsabb és jobb volt, mint egy ember. Utálom ezt mondani. 🙂

Imádom az AI Chat-et. Az AI Chat utasításokkal feldolgozhatja a találkozó jegyzeteket. Valójában sokkal gyorsabb és jobb volt, mint egy ember. Utálom ezt mondani. 🙂

🧠 Érdekesség: A legnagyobb résztvevői létszám egy virtuális üzleti konferencián egy héten belül a The Home Service Super Summit és a CONQUER® (USA) rendezvényen volt , ahol 21 261 ember vett részt. Ezzel még a Guinness-rekordok könyvébe is bekerült!

4. Fathom (A legjobb valós idejű kiemeléscímkézéshez megbeszélések során)

via Fathom

Nem szeretné, ha a megbeszélés fontos részeit még annak során jelölhetné meg, ahelyett, hogy utána kellene keresgélnie? A Circleback AI-vel ellentétben a Fathom lehetővé teszi, hogy valós időben jelölje meg a legfontosabb pillanatokat, és azonnali, időbélyeggel ellátott összefoglalásokat kapjon a hatékonyabb megbeszélések érdekében. Nincs több visszatekerés vagy újranézés.

A platform valós időben szinkronizálja a találkozók legfontosabb pontjait, döntéseit és teendőit a CRM-be. A találkozó során rögzítheti és megoszthatja a konkrét beszélgetések részleteit. Ezenkívül 28 idegen nyelven, többek között franciául, németül és spanyolul is lefordítja és összefoglalja a hívásokat.

Ismerje meg a legjobb funkciókat

Kiemelje és foglalja össze a legfontosabb pillanatokat élőben a megbeszélések során, a beszélő felismerésével együtt.

Szinkronizálja több értekezlet jegyzetét és összefoglalóját közvetlenül olyan eszközökkel, mint a HubSpot és a Salesforce.

Ossza meg az értekezletek összefoglalóit azonnal e-mailben vagy a Slacken keresztül!

Az információk automatikus kategorizálása téma, projekt és előadó szerint

Fathom korlátai

Az AI jegyzetelő résztvevő még kétfős megbeszéléseken is egy egész felhasználói mezőt foglal el, ami elég zavaró.

Fathom árak

Örökre ingyenes

Prémium: 19 USD/hó felhasználónként

Csapatcsomag: 29 USD/hó felhasználónként

Team Edition Pro: 39 USD/hó felhasználónként

Fathom értékelések és vélemények

G2: 5/5 (4900+ értékelés)

Capterra: 5/5 (770+ értékelés)

Mit mondanak a Fathomról a valós ügyfelek?

A G2 egyik értékelése szerint:

Egy ideje kerestünk egy jegyzetelőt, és megnéztük a Decisions programot, de miután megbeszéltük a kis- és középvállalkozásokkal, rájöttünk, hogy az ár nem reális számunkra. Ezután elvégeztünk néhány kutatást, amelynek eredményeként a Fathomhoz jutottunk. Miután kipróbáltuk a Decisions és a Fathom próbaverzióit, a Fathomot ajánlom a Decisions helyett, mivel jegyzetelőként jobban használható, és linkeket tartalmaz az eredeti értekezlethez, így visszahallgathatja a kommunikációt, hogy megbizonyosodjon a kivont információk helyességéről, és alapul használhatja a jövőbeni hivatkozásokhoz, így gyakran használhatja az értekezletek ellenőrzéséhez. Nagyon gyorsan bevezettük, mivel könnyen beilleszthető a mindennapi munkánkba.

Egy ideje kerestünk egy jegyzetelőt, és megnéztük a Decisions programot, de miután megbeszéltük a kis- és középvállalkozásokkal, rájöttünk, hogy az ár nem reális számunkra. Ezután elvégeztünk néhány kutatást, amelynek eredményeként a Fathomhoz jutottunk. Miután kipróbáltuk a Decisions és a Fathom próbaverzióit, a Fathomot ajánlom a Decisions helyett, mivel jegyzetelőként jobban használható, és linkeket tartalmaz az eredeti értekezlethez, így visszahallgathatja a kommunikációt, hogy megbizonyosodjon a kivont információk helyességéről, és alapul használhatja a jövőbeni hivatkozásokhoz, így gyakran használhatja az értekezletek ellenőrzéséhez. Nagyon gyorsan bevezettük, mivel könnyen beilleszthető a mindennapi munkánkba.

5. tl;dv (A legjobb többnyelvű átírásokhoz)

Ha globális csapatokkal dolgozik, akkor tudja, mennyire fontos a többnyelvű támogatás a leírási eszközökben. Ki akar minden leírást egy másik eszközbe átfordítani, hogy a csapatok határokon túl is összehangoltan tudjanak dolgozni? A tl;dv célja, hogy megkönnyítse a többnyelvű leírást.

A platform feldolgozza az értekezleteken elhangzott beszélgetéseket és megbeszéléseket, valamint ennek megfelelően követő e-maileket küld. Ez pedig olyasmi, amit a Circleback AI-val nem lehet megtenni.

tl:dv legjobb funkciók

A CRM automatikus frissítése az ügyfélmegbeszéléseken elhangzottak alapján

Kövesse nyomon a versenytársak említéseit, valamint egyéb fontos részleteket az elmúlt 20 találkozón.

Küldjön automatikus értekezlet-frissítéseket hetente a beérkező levelek mappájába

Fordítsa le az értekezletek jegyzőkönyveit több mint 30 nyelvre

tl:dv korlátozások

A felület kezdők számára kissé zavaros lehet.

tl:dv árak

Örökre ingyenes

Pro: 29 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 65 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

tl:dv értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (380+ értékelés)

Capterra: Nincs elérhető értékelés

Mit mondanak a tl:dv-ről a valós ügyfelek?

A G2 egyik értékelése szerint:

A tl;dv elengedhetetlen részévé vált a napi munkámnak. Használom az összes megbeszélésem rögzítésére, leírására és összefoglalására – legyen szó belső megbeszélésekről a csapatommal vagy külső megbeszélésekről ügyfelekkel és beszállítókkal. A leírások rendkívül pontosak, az összefoglalók rengeteg időt takarítanak meg nekem, és az AI kiemelt részei meglepően relevánsak. Jelentősen javította a kommunikációt és a felelősségvállalást a szervezetemben, különösen amikor visszatérünk a cselekvési pontokra vagy megosztjuk a legfontosabb tanulságokat a távol lévő érdekelt felekkel.

A tl;dv elengedhetetlen részévé vált a napi munkámnak. Használom az összes megbeszélésem rögzítésére, leírására és összefoglalására – legyen szó belső megbeszélésekről a csapatommal vagy külső megbeszélésekről ügyfelekkel és beszállítókkal. A leírások rendkívül pontosak, az összefoglalók rengeteg időt takarítanak meg nekem, és az AI kiemelt részei meglepően relevánsak. Jelentősen javította a kommunikációt és a felelősségvállalást a szervezetemben, különösen amikor visszatérünk a cselekvési pontokra vagy megosztjuk a legfontosabb tanulságokat a távol lévő érdekelt felekkel.

👀 Tudta? A vezérigazgatók idejük 72%-át megbeszéléseken töltik. Ez rengeteg beszélgetést jelent. A pontos, AI-alapú megbeszélési jegyzetekre támaszkodni nem csupán luxus, hanem szükségszerűség.

6. Fellow. app (A legjobb a közelgő értekezletek tervezéséhez)

Míg a Circleback korlátozott funkciókkal rendelkezik a közelgő értekezletek napirendjének közös megtervezéséhez, a Fellow. app ebben a területen kiemelkedő teljesítményt nyújt. Mesterséges intelligencia asszisztensként használhatja értekezletek napirendjének megtervezéséhez, a résztvevők kiválasztásához, sőt egyéni megbeszélések lebonyolításához is közvetlenül a platformon.

Természetesen valós időben jegyzeteket készít minden találkozóról.

A Fellow. app legjobb funkciói

Pontos értekezletjegyzeteket készíthet még a legtechnikaiabb megbeszéléseken is.

Az AI segítségével automatikusan generálhatja az értekezletek napirendjét és a megbeszélendő témákat.

Ossza fel a találkozók jegyzőkönyveit kontextus szerinti fejezetekre, teendőkre és döntésekre.

Korlátozza az értekezletek időtartamát és maximalizálja azok hatékonyságát a beépített AI értekezlet-irányelvekkel.

A Fellow. app korlátai

Gyakran egy percet késik a találkozók jegyzőkönyveinek rögzítésében.

Fellow. app árak

Örökre ingyenes

Solo: 19 USD/hó felhasználónként

Csapat: 11 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 23 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 25 USD/hó felhasználónként

Fellow. app értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a Fellow. app-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik véleménye szerint :

A Fellow-ban a legjobban a teendők funkciót kedvelem. Ezzel tudom elvégezni a feladataimat. A munkám minden területén, valamint a személyes teendőimben is a teendők funkcióra támaszkodom. A teendők panel fantasztikus. Lehetővé teszi, hogy prioritásokat állítsak fel a teendőlistámon, ami óriási előny, mert így a fontosabb feladatokat tudom először elvégezni.

A Fellow-ban a legjobban a teendők funkciót kedvelem. Ezzel tudom elvégezni a feladataimat. A munkám minden területén, valamint a személyes teendőimben is a teendők funkcióra támaszkodom. A teendők panel fantasztikus. Lehetővé teszi, hogy prioritásokat állítsak fel a teendőlistámon, ami óriási előny, mert így a fontosabb feladatokat tudom először elvégezni.

7. MeetGeek. ai (A legjobb a találkozók kontextusának nyomon követéséhez)

Az angol nyelvű csapatmegbeszélésektől a francia nyelvű ügyfélprezentációkig a MeetGeek pontosan érzékeli a találkozók hangulatát, ellentétben a Circleback AI-vel. Profi módon azonosítja a nyelvet, a találkozó típusát és a kontextust, így a jegyzetek pontosan tükrözik a tartalmat. Nincs gombnyomás, nincs beállítási stressz!

Erősségei közé tartozik az automatikus videofelvétel, a pontos átírás, valamint az AI által generált értekezletjegyzetek és összefoglalók azonnali kézbesítése minden hívás után.

A Circleback AI-tól eltérően a MeetGeek nagy hangsúlyt fektet a részletes értekezletelemzésekre és a személyre szabott jegyzet sablonokra. Emellett robusztus integrációkat is kínál, így ideális megoldás többnyelvű értekezleteket lebonyolító vagy mélyreható munkafolyamat-automatizálásra szoruló csapatok számára.

MeetGeek. ai legjobb funkciói

Több értekezletet rögzíthet és egyidejűleg átiratokat készíthet

A ROI-kalkulátor segítségével felmérheti, mennyit takaríthat meg a találkozók költségein.

Telefonos megbeszélések átírása és rögzítése tárcsázó integrációkkal

Automatizálja az értekezletek adatainak bevitelét és a nyomon követést

Integrálja más eszközökkel, hogy szinkronizálja a jegyzeteket, a teendőket és az információkat a munkafolyamatába.

MeetGeek. ai korlátai

Ha nem tervezte előre a találkozó leírását, akkor azt a közepétől kell leírnia.

MeetGeek. ai árak

Alap: Örökre ingyenes

Pro: 19 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 59 USD/hó felhasználónként

MeetGeek. ai értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (440+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a MeetGeek.ai-ról a valódi ügyfelek?

A G2 egyik értékelése szerint:

A legjobban az tetszik benne, hogy van Chrome-bővítménye, és manuálisan meghívhatom egy folyamatban lévő értekezletre. [De] az értekezlet felvételének és a jegyzetek megosztása körülbelül 30 percet vesz igénybe, ami túl hosszú idő.

A legjobban az tetszik benne, hogy van Chrome-bővítménye, és manuálisan meghívhatom egy folyamatban lévő értekezletre. [De] az értekezlet felvételének és a jegyzetek megosztása körülbelül 30 percet vesz igénybe, ami túl hosszú idő.

8. Tactiq (legalkalmasabb kisvállalkozások és egyéni vállalkozók számára)

via Tactiq

A Tactiq élő, beszélőspecifikus értekezlet-jegyzőkönyveket biztosít a Google Meet, a Zoom és a Microsoft Teams számára anélkül, hogy rögzítené az értekezletet vagy bot csatlakozását igényelné. Ez a megközelítés előtérbe helyezi a magánélet védelmét és a résztvevők kényelmét, mivel csak a jegyzőkönyv készül el, és nem tárolnak hangfelvételt.

Ez az eszköz – egy Chrome-bővítmény – hasznos Circleback alternatíva, ha megfizethető AI-alapú jegyzőkönyv-generátort keres. Nem tolakodó, botmentes beállítása, az élő, ülés közbeni átírásra való összpontosítása és azonnali használhatósága ideálisvá teszi azoknak a csapatoknak, akik el akarják kerülni a felvételeket, és közvetlenül az átírásból szeretnék egyszerűsíteni a nyomon követést.

A Tactiq legjobb funkciói

Címkézze, jelölje meg és exportálja a legfontosabb pillanatokat vagy teendőket különböző formátumokban.

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Slack, a Notion és a HubSpot a zökkenőmentes együttműködés érdekében.

Készítsen ChatGPT összefoglalókat, teendőket és legfontosabb pontokat azonnal

Használja ki az AI-alapú utasításokat egyedi összefoglalók, nyomon követő e-mailek vagy projektfrissítések létrehozásához.

A Tactiq korlátai

Néhány fordítás (például a spanyol) nem elég kifinomult.

A Tactiq árai

Örökre ingyenes

Pro : 12 USD/hó felhasználónként

Csapat : 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Tactiq értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Tactiq-ról a valódi ügyfelek?

A Product Hunt egyik véleménye szerint :

Szuperképességek az értekezletekhez. Már önmagában is megéri a belépési díjat, hogy archívumot kapunk arról, ki mit mondott az egyes értekezleteken, de az, hogy összefoglalásokat és teendőket is kérhetünk, teljesen új dimenziót nyit meg!

Szuperképességek az értekezletekhez. Már önmagában is megéri a belépési díjat, hogy archívumot kapunk arról, ki mit mondott az egyes értekezleteken, de az, hogy összefoglalásokat és teendőket is kérhetünk, teljesen új dimenziót nyit meg!

📖 Olvassa el még: Hogyan lehet hatékony értekezleteket tartani a maximális hatékonyság érdekében?

9. Rev (Legalkalmasabb kutatócsoportok, médiavállalatok és jogi cégek számára)

via Rev

A jogi és kutatócsoportok nem engedhetik meg maguknak, hogy virtuális hívásokkal szórakozzanak. Pontos, megbízható értekezlet-jegyzőkönyvekre van szükségük, amelyekkel az ügyiratok pontosak maradnak, a szabályoknak megfelelnek, és a adatok könnyedén áttekinthetők.

A Circleback AI-tól eltérően a Rev a kutatási munkafolyamatok figyelembevételével készült. Itt leírhatja az interjúkat és a találkozókat, és ellenőrizheti az emberi leírások pontosságát. Lehetővé teszi, hogy több hang- és videofájlt töltsön fel tanúvallomásokról, interjúkról és vallomásokról, és másodpercek alatt feltárja a fájlok legfontosabb tényeit és ellentmondásait.

A Rev legjobb funkciói

Töltsön fel audio-/videofájlokat, vagy integrálja a Zoom alkalmazással az egyszerű átírások létrehozásához.

Időbélyegekkel, beszélő azonosítással és szerkeszthető szöveggel ellátott átiratokat kaphat.

Válasszon emberi vagy AI-alapú átírást a sebesség, a pontosság és a költségvetés alapján.

Adjon hozzá ember által fordított globális feliratokat 17+ nyelven videóihoz

A fájlok legfontosabb tényeinek és ellentmondásainak azonosítása

Rev korlátozások

A videofeltöltési funkció időnként lassú.

Rev árak

Örökre ingyenes

Alap : 14,99 USD/hó felhasználónként

Pro : 34,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a Rev-ről a valódi ügyfelek?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Rev rengeteg időt takarít meg nekem a videóinterjúk átírásakor, így a szövegek alapján cikkeket lehet írni. Az is tetszik, hogy kiszűri a felesleges töltelékszavakat és az „ööö”-ket az interjúkból, így a leiratok sokkal könnyebben olvashatók és használhatók, alig vagy egyáltalán nem kell szerkeszteni őket. Összességében a Rev nagyon könnyen használható.

A Rev rengeteg időt takarít meg nekem a videóinterjúk átírásakor, így a szövegek alapján cikkeket lehet írni. Az is tetszik, hogy kiszűri a felesleges töltelékszavakat és az „ööö”-ket az interjúkból, így a leiratok sokkal könnyebben olvashatók és használhatók, alig vagy egyáltalán nem kell szerkeszteni őket. Összességében a Rev nagyon könnyen használható.

🧠 Érdekesség: A méhek is tartanak megbeszéléseket! Amikor új otthont keresnek, több száz méh vizsgálja meg a különböző fészeklehetőségeket, majd újracsoportosulnak, hogy közös döntést hozzanak. Ahogyan a csapata is értékeli a projektfrissítéseket vagy az ügyfelek visszajelzéseit a megbeszéléseken, a méhek is együttműködnek a legjobb eredmény elérése érdekében, bizonyítva, hogy még a természetben is fontosak a hatékony megbeszélések (és a jó jegyzetelés!).

10. Grain (A legjobb belső szoftveres képzéshez)

via Grain

A technikai erőforrások megosztása a gyakornokaival nem lehet olyan, mintha egy rejtvényt kellene megoldani. De a Circleback AI-vel ez valahogy mégis így van. Az a sok szakzsargon és bonyolultság? Csak lassítja a dolgokat.

A Grain megkönnyíti a dolgát. Átírja a jegyzeteket világos, lépésről lépésre követhető útmutatókká, amelyeket csapata könnyen követhet. Lejátszási listákat és történeteket is létrehozhat, hogy rendszerezze a találkozók felvételeit és jegyzetét. Ha szeretné nyomon követni, amikor valaki egy fontos kifejezést említ, állítson be kulcsszó-értesítéseket, és a Grain figyelmezteti Önt.

A Grain legjobb funkciói

Szervezze és ossza meg az értekezletek jegyzőkönyveit történet és lépésről lépésre bemutató formátumban.

Csatoljon útmutatókat, tippeket vagy fontos megjegyzéseket az értekezlet jegyzőkönyvének bizonyos elemeihez a jobb megértés érdekében.

Készítsen erőforrás-lejátszási listát közvetlenül a platformon, és ossza meg azt a képzésben résztvevőkkel!

Felismerje a trendeket és kövesse nyomon a legfontosabb kifejezéseket az értekezletek jegyzőkönyveiből!

Grain korlátozások

A kifejezések felismerése az intelligens címkékben korlátozott

Gabonaárak

Örökre ingyenes

Starter: 19 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 290 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Grainről a valós ügyfelek?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Grain-t nagyon könnyűnek találtam a vállalatunkban való alkalmazás és bevezetés szempontjából. Zach nagyon segítőkész volt a kérdéseimre a próbaidőszak alatt, és a szoftvert azonnal használatba vehettük. Könnyű volt új sablonokat létrehozni, és csapatunk sokat tanult a coaching funkcióból. Integráltuk a Grain-t a HubSpot-fiókunkkal, és máris jelentős javulást tapasztaltunk az adatainkban.

A Grain-t nagyon könnyűnek találtam a vállalatunkban való alkalmazás és bevezetés szempontjából. Zach nagyon segítőkész volt a kérdéseimre a próbaidőszak alatt, és a szoftvert azonnal használatba vehettük. Könnyű volt új sablonokat létrehozni, és csapatunk sokat tanult a coaching funkcióból. Integráltuk a Grain-t a HubSpot-fiókunkkal, és máris jelentős javulást tapasztaltunk az adatainkban.

A ClickUp segítségével minden értekezlet percét cselekvéssé alakíthatja

A megfelelő Circleback AI alternatívával csapata nem fog többé jegyzetek után kutatni, hanem valódi tanulságok alapján fog cselekedni.

Bár az összes fent említett eszköz segíthet az értekezletek leírásában, a ClickUp kiemelkedik rendkívül testreszabható elrendezésével, pontos felvételkészítésével és jegyzetelési funkciójával, valamint pontos, AI által generált összefoglalásaival.

Együttműködhet csapatával a találkozók napirendjének kidolgozásában, megbeszélheti a jövőbeli ötleteket, és a megbeszélések során felmerült ötleteket ütemezett feladatokkal is nyomon követheti. A ClickUp választása azt jelenti, hogy a találkozók hatékonyságát is megugrasztja!

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tapasztalja meg saját maga az automatizált jegyzetek előnyeit.