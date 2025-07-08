10 monday.com CRM-sablon az értékesítési sikerhez 2025-ben

Az értékesítés rendszertelen kezelése olyan, mintha egy kézzel a hátunk mögé kötve próbálnánk egyszerre ügyfeleket, utánkövetéseket és üzletkötéseket kezelni. Ez rendetlenséget, káoszt és ami a legrosszabb, költségeket eredményez.

Itt jönnek képbe a CRM-sablonok. Ezek a leggyorsabb módszerek a potenciális ügyfelek és a folyamatban lévő ügyletek kezelésének megkezdéséhez. Akár új potenciális ügyfeleket követ nyomon, akár folyamatban lévő ügyleteket ápol, a megfelelő sablon segítségével minden szervezett marad és halad előre.

Használhatja a monday.com CRM-sablont vagy más testreszabható sablonokat, amelyek túlmutatnak az alapvető nyomon követésen. Ez az útmutató bemutatja a legjobbakat!

Mi teszi jóvá a monday.com CRM-sablont?

A nagy teljesítményű, előre konfigurált CRM-sablon nem csak a kapcsolattartási adatokat tárolja, hanem rendszerezi az ügyféladatokat, rangsorolja az értékesítéseket és nyomon követi a folyamatban lévő ügyleteket. Komplex szoftverek nélkül optimalizálja a CRM-folyamatot.

Ha a monday CRM-sablonok használatát fontolgatja, ellenőrizze, hogy az alábbiakat lehetővé teszi-e:

Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket minden szakaszban : áttekinthető oszlopok a kezdeti kapcsolatfelvételtől a lezárt ügyletekig.

A megfelelő adatok egy pillanat alatt elérhetők : kapcsolattartási adatok és egyéb ügyféladatok, utolsó érintkezési pontok, üzletérték és további üzletek valószínűsége.

Könnyedén láthatja a haladást : táblák, irányítópultok vagy Gantt-nézetek segítségével központi helyen kaphat teljes képet a folyamatban lévő ügyletekről.

Testreszabható a folyamatához : Az egyes szakaszok, címkék és mezők a marketingkampány során az Ön egyedi értékesítési folyamatához igazíthatók.

Automatizálja az ismétlődő műveleteket : szabályok a nyomon követési feladatokhoz, állapotváltozásokhoz vagy riasztásokhoz a potenciális ügyfelek kezelésének optimalizálása és időmegtakarítás érdekében.

Integrálja eszközeivel: E-mailek, naptárak és potenciális ügyfelek adatainak rögzítésére szolgáló űrlapok zökkenőmentes szinkronizálása : E-mailek, naptárak és potenciális ügyfelek adatainak rögzítésére szolgáló űrlapok zökkenőmentes szinkronizálása a CRM-platformon belül.

Röviden? A legjobb CRM-sablonok elvégzik a nehéz munkát, így csapata az értékesítésre koncentrálhat, nem pedig a rendszerezésre.

🧠 Érdekesség: A CRM-ek és a digitális irányítópultok megjelenése előtt is virágzott a strukturált értékesítési stratégiák alkalmazása, köszönhetően John H. Pattersonnek, a National Cash Register Company alapítójának. Már az 1900-as években Patterson forgatókönyv alapján, ügyfélprofilok és formális értékesítési képzési programok segítségével képezte értékesítőit. Sőt, úttörő szerepet játszott a szerepjátékok és a területalapú értékesítés bevezetésében is, hogy növelje a teljesítményt és a következetességet. Ezek a korai innovációk alapozták meg a modern értékesítési stratégiákat és folyamatokat.

monday.com CRM-sablonok

Az alábbi monday.com CRM-sablonok mindegyike úgy lett kialakítva, hogy egyszerűsítse az értékesítési vagy ügyfél-munkafolyamat egy adott részét, segítve ezzel csapatát az eredményorientált munkavégzésben.

1. Marketingtevékenységek sablon

Több csatornán kell kampányokat, kéréseket és határidőket kezelnie? A Marketing tevékenységek sablon segítségével az egész marketing ökoszisztémáját egy helyen szervezheti.

Tökéletes a csapatok összehangolásához, a teljesítések nyomon követéséhez és annak biztosításához, hogy minden kampány időben és teljes átláthatósággal futjon. Akár új terméket dob piacra, akár heti tartalomközzétételeket kezel, ez a táblázat minden igényét kielégíti.

Egyszerűsítse munkáját ezzel a sablonnal az alábbiakhoz:

Központosítsa a kampányok tervezését és végrehajtását a csapatok között

Kövesse nyomon a kreatív produkciót, a felülvizsgálati ciklusokat és a bevezetési dátumokat.

Állítson be egyedi űrlapokat marketingigényekhez és eszközfelvételhez

A haladás vizualizálása hét, hónap vagy kampány szerint

Automatizálja a jóváhagyásokat, emlékeztetőket és állapotfrissítéseket

🔑 Ideális: nagy volumenű kampányokat és több csapat közötti együttműködést irányító marketingcsapatok számára.

2. Ingatlan CRM-sablon

Több ingatlan hirdetés, potenciális ügyfél és bemutató kezelése gyorsan túlterhelővé válhat, ha nincs egy ingatlanügynökségek számára kialakított rendszer.

Az Ingatlan CRM sablon úgy lett kialakítva, hogy segítsen az ügynököknek, brókereknek és csapatoknak minden szervezésében, az ingatlanlistáktól a vevőkkel való kommunikációig. Egyszerűsíti az értékesítési ciklust, így Ön az üzletek lezárására koncentrálhat, nem pedig a táblázatok kezelésére.

Használja ki a sablon előnyeit az alábbiakhoz:

Rendezze el az ingatlanhirdetéseket az ár, a helyszín és az állapot egyedi mezőivel.

Kövesse nyomon minden potenciális ügyfél előrehaladását az első kapcsolatfelvételtől a szerződés megkötéséig.

Tervezze meg az open house-okat és rendeljen hozzájuk ügynököket a nyomon követéshez.

Ábrázolja üzletkötéseinek folyamatát képviselők, régiók vagy folyamatok szakasza szerint.

Automatizálja az ügyfelekkel való kommunikációt és a szakaszfrissítéseket

🔑 Ideális: Ingatlanügynökök és csapatok számára, akik több ingatlant és vevői folyamatot kezelnek.

3. Ügyfélprojektek sablon

Ha több projektben próbál potenciális ügyfeleket megszerezni, a láthatóság a legfontosabb. A Vásárlói projektek sablon segít a feladatok szervezésében, az ütemtervek kezelésében, és abban, hogy mindenki, a belső csapatoktól a külső ügyfelekig, ugyanazon az oldalon legyen.

Úgy lett kialakítva, hogy kezelje a számlázható órákat, a megosztott fájlokat és a valós idejű frissítéseket anélkül, hogy szem elől tévesztené a legfontosabb eredményeket.

Használja ezt a sablont, hogy:

Kövesse nyomon az összes ügyfélprojekt előrehaladását egy helyen

Rögzítse a számlázható órákat, és kapcsolja össze őket a projekt feladataival.

Dolgozzon együtt ügyfeleivel és belső csapataival megosztott fájlok és jegyzetek segítségével.

Rendeljen tulajdonjogot és határidőket minden feladathoz

Figyelje a projekt állapotát a státusz, prioritás és ütemterv nézetek segítségével.

🔑 Ideális: Ügynökségek és szolgáltatók számára, akik egyszerre több ügyfélorientált projektet valósítanak meg.

4. Ügyfél-bevezetési sablon

Az első benyomás nagyon fontos, különösen egy új ügyfél fogadásakor. A Customer Onboarding Template sablon biztosítja, hogy minden feladat, mérföldkő és kommunikáció strukturált legyen, így zökkenőmentes élményt nyújtva.

Összehozza ügyfélsiker-, implementációs és értékesítési csapatait, így semmi sem veszik el a fordítás során.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Készítsen lépésről lépésre bevezetési munkafolyamatokat minden ügyfél számára

Kövesse nyomon az egyes fiókokhoz tartozó időráfordítást és a mérföldkövek teljesítését.

Összehangolja az osztályokat egyértelműen kijelölt felelősségi körökkel

Dokumentálja a jegyzeteket, fájlokat és fontos frissítéseket az egyes ügyfélpaneleken.

Automatizálja az átadásokat és az állapotértesítéseket a zökkenőmentes előrehaladás érdekében.

🔑 Ideális: Ügyfélsiker- és implementációs csapatok számára, akik egységesítik az új munkatársak beillesztési folyamatát.

A Kapcsolatok sablon egy alapvető CRM-sablon, amely segít központosítani a potenciális ügyfelek és a meglévő ügyfelek adatait, így csapata könnyedén kereshet, szűrhet és intézkedhet. Nincs többé szétszórt táblázat vagy duplikált bejegyzés – csak áttekinthető, rendezett kapcsolati adatok, amelyek minden ügyfélkapcsolati tevékenységet támogatnak.

Kezdje el használni ezt a sablont a következő célokra:

Tárolja a névjegyeket testreszabható mezőkkel az iparág, a szerepkör és a régió szerint.

Szegmentálja a kapcsolatokat életciklus-szakasz, potenciális ügyfél pontszám vagy elkötelezettség szerint.

Rögzítse és kövesse nyomon az összes ügyfélkapcsolatot

Távolítsa el az ismétlődő bejegyzéseket a tisztább adatok érdekében

Szinkronizálja az új bejegyzéseket automatikusan űrlapok vagy CRM-integrációk segítségével.

🔑 Ideális: Értékesítési, marketing és ügyfélszolgálati csapatok számára, akik szervezett kapcsolattartási központot keresnek.

6. Értékesítési anyagok sablonja

A legújabb prezentáció vagy termékleírás keresése nem tarthat tovább, mint maga az értékesítési beszélgetés. A Támogató értékesítési anyagok sablon egy élő könyvtárként működik a jóváhagyott kiegészítő anyagok számára, így csapata könnyedén megtalálhatja, igényelheti és terjesztheti a megfelelő anyagokat a megfelelő időben.

Az értékesítés és a marketing összehangoltan működik, és az értékesítők mindig rendelkeznek mindennel, amire szükségük van a bizalommal történő üzletkötéshez.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Osztályozza a marketingeszközöket termék, régió vagy értékesítési szakasz szerint.

Kövesse nyomon a verziótörténetet és frissítse az állapotot minden fájlban.

Állítson be jóváhagyási munkafolyamatokat az eszközök létrehozásához vagy frissítéséhez.

Kapcsolja össze az erőforrásokat közvetlenül az üzletekkel vagy kampányokkal

Biztosítsa a márka egységességét a központosított hozzáféréssel

🔑 Ideális: Értékesítési és marketing csapatok számára, akik az eszközök szállításán és a márka konzisztenciáján dolgoznak együtt.

7. Esemény utáni lehetőségek sablon

Az események energiát generálnak, de a bevételt a követés biztosítja. Ha potenciális ügyfeleket szeretne megszerzni, a következő lépéseket kijelölni és a lehetőségeket a folyamatban tartani, mielőtt azok elszaladnának, próbálja ki a Post-Event Opportunities Template sablont.

Akár egy szakkiállításról, webináriumról vagy kerekasztal-megbeszélésről érkezik, ezek a sablonok biztosítják, hogy minden beszélgetés értelmes cselekvéssé váljon.

Használja ezt a sablont az esemény utáni ROI felszabadításához:

Rögzítse az eseményekből származó potenciális ügyfeleket, és kövesse nyomon mozgásukat az értékesítési csatornában.

Kövesse nyomon a feladatokat és állítson be emlékeztető dátumokat

Értékelje és rangsorolja a potenciális ügyfeleket az elkötelezettség vagy a potenciál alapján.

Adjon hozzá jegyzeteket, fájlokat és esemény-specifikus kontextust minden potenciális ügyfélhez.

Szűrje és szegmentálja az üzleti lehetőségeket képviselő, esemény vagy régió szerint.

🔑 Ideális: Értékesítési és marketing csapatok számára, akik az események körüli felhajtást értékesítési lehetőségekké alakítják.

8. Megrendelőlap sablon

A kézi megrendeléskövetés kaotikusvá válik a nagy mennyiségű vagy egyedi megrendelések kezelése során? Az Order Form Template (Megrendelőlap sablon) átláthatóságot biztosít a beérkező megrendelések és a teljesítés folyamatában, így csapata egyetlen forrásból tájékozódhat a megrendelések követéséről, dokumentálásáról és jóváhagyásáról.

Vegye kézbe a megrendelések irányítását ezzel a sablonnal, hogy:

Gyűjtse össze a termék- vagy szolgáltatásrendeléseket testreszabható űrlapok segítségével.

Kövesse nyomon a megrendelések állapotát, a fizetéseket és a szállítási határidőket.

A teljesítési feladatokat és jóváhagyásokat a megfelelő csapatoknak rendelje hozzá.

Szűrje és rendszerezze a megrendeléseket ügyfél, régió vagy sürgősség szerint.

Csatoljon nyugtákat, dokumentációt vagy vásárlási jegyzeteket az egyes megrendelésekhez.

🔑 Ideális: Megrendelések fogadását, szállítását és dokumentálását kezelő operációs és értékesítési csapatok számára.

9. Ügyfélkérelmek sablon

Amikor az ügyfélkérések kezdik felhalmozódni, a szervezettség előnyt jelent. A Ügyfélkérések sablon egyszerű módszert kínál a kérések rögzítésére, a megfelelő személyekhez való hozzárendelésére, valamint annak biztosítására, hogy minden ügyfél időben hasznos választ kapjon.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Gyűjtse össze a kéréseket beágyazott űrlapok vagy e-mail integrációk segítségével.

A jegyeket típusuk vagy sürgősségük alapján a megfelelő csapatokhoz irányítsa.

Kövesse nyomon a kérések előrehaladását a státusz, prioritás és tulajdonos mezők segítségével.

Automatizálja az eskalációkat és a megoldási riasztásokat

Kereshető archívumot vezethet a megoldott kérdésekről.

🔑 Ideális: nagy mennyiségű szolgáltatás- vagy funkcióigényt kezelő támogatási és sikercsapatok számára.

10. Számlavezetés a Compass sablon segítségével

A Compass sablon által nyújtott fiókkezelés segít strukturáltan és állandó ritmusban kezelni a nagy értékű fiókokat. Egy testreszabható nézetben nyomon követheti a tevékenységeket, figyelemmel kísérheti az állapotot és erősítheti a hosszú távú kapcsolatokat.

Erősítse ügyfélstratégiáját ezzel a sablonnal, hogy:

Naplózza a megbeszéléseket, visszajelzéseket és fontos kapcsolatokat az ügyfélszámlákban.

Kövesse nyomon az ügyfelek KPI-jait, a szerződésmegújításokat és a kockázati mutatókat.

Belső nyomon követési feladatokat rendeljen konkrét tulajdonosokhoz vagy csapatokhoz.

Tervezze meg negyedéves értékeléseit, felárértékesítéseit és elkötelezettségi tevékenységeit

Szegmentálja a fiókokat méret, bevétel vagy egészségi állapot szerint

🔑 Ideális: Ügyfélkapcsolati menedzserek és ügyfélszolgálati csapatok számára, akik az ügyfélmegtartásra és a hosszú távú növekedésre koncentrálnak.

monday.com sablonok korlátai

Bár a monday.com jó választékot kínál CRM munkafolyamat-eszközökből, vannak hátrányai is, különösen a fejlődő vagy összetett igényekkel rendelkező értékesítési csapatok számára. Íme néhány korlátozás, amelyet érdemes szem előtt tartani a szoftver és sablonjainak használata előtt:

Korlátozott CRM-mélység: A monday.com elsősorban projektmenedzsmentre lett kifejlesztve, ezért CRM-sablonjai kissé felületesnek tűnhetnek. Az olyan funkciók, mint a testreszabható lead scoring, a többfázisú előrejelzés vagy a fejlett üzletkövetés gyakran megkerülő megoldásokat vagy harmadik féltől származó integrációkat igényelnek.

Az alacsonyabb szintű csomagok automatizálási korlátai: A beépített munkafolyamatok hasznosak, de a monday.com korlátozza az automatizálások számát, hacsak nem rendelkezik magasabb szintű csomaggal. Ez azt jelenti, hogy a sablonalapú munkafolyamatok gyorsan elérhetik a korlátokat.

Fragmentált jelentések: Részletes értékesítési jelentéseket vagy bevételi irányítópultokat szeretne? A CRM-sablonok nem tartalmaznak előre beépített részletes jelentéskészítési funkciókat, és azok testreszabása időt, erőfeszítést vagy külső eszközöket igényelhet.

A nagy adatmennyiségű munkafolyamatok méretezési problémái: Ahogy az ügyféladatok mennyisége növekszik, a monday.com táblák egyre zsúfoltabbá válnak, és nehezebb lesz bennük eligazodni. A CRM-sablonok nem mindig vannak optimalizálva a nagy volumenű, nagy adatmennyiségű munkafolyamatokhoz.

Beépített e-mail eszközök hiánya: A monday.com nem kínál natív e-mail nyomon követési vagy kommunikációs naplózási funkciót CRM-sablonjaiban. Külső alkalmazásokra vagy külön CRM-platformra lesz szüksége az ügyfelekkel folytatott beszélgetések és e-mail tevékenységek nyomon követéséhez.

Korlátozott AI komplex munkafolyamatokhoz: A monday.com CRM-sablonok alapvető automatizálást kínálnak, de az AI nem elég fejlett ahhoz, hogy nem szabványos értékesítési ciklusokat testreszabjon vagy egyedi üzleti folyamatokhoz alkalmazkodjon.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 32%-a úgy véli, hogy az automatizálás egyszerre csak néhány percet takarít meg, de 19% szerint hetente 3–5 órát is megtakaríthat. A valóságban azonban a legkisebb időmegtakarítások is összeadódnak hosszú távon. Például, ha naponta csak 5 percet takarít meg az ismétlődő feladatokon, az negyedévente több mint 20 óra időmegtakarítást jelenthet, amelyet értékesebb, stratégiai munkára fordíthat. A ClickUp segítségével a kis feladatok automatizálása – például a határidők kijelölése vagy a csapattagok megjelölése – kevesebb mint egy percet vesz igénybe. Beépített AI-ügynökök állnak rendelkezésre az automatikus összefoglalók és jelentések elkészítéséhez, míg az egyedi ügynökök a speciális munkafolyamatokat kezelik. Szerezze vissza az idejét! 💫 Valós eredmények: A STANLEY Security a ClickUp testreszabható jelentéskészítő eszközeinek köszönhetően 50%-kal vagy annál is többel csökkentette a jelentések elkészítésére fordított időt, így csapataiknak kevesebb időt kellett a formázással tölteniük, és többet tudtak a prognózisokra koncentrálni.

Alternatív monday.com sablonok

Azok számára, akik többet akarnak, mint csak kapcsolattartó táblákat és alapvető automatizálást, ott van a ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása.

A monday.com-hoz képest a ClickUp CRM-je inkább a Friday-hez hasonlít.

A ClickUp segítségével létrehozhatja saját CRM-jét, és ingyenes sablonokat használhat, amelyek összefogják az értékesítést, a szolgáltatást és a stratégiát.

A folyamatban lévő ügyletek nyomon követésétől az ügyfélhívások, jutalékok és jelentések rögzítéséig – mindezt anélkül, hogy el kellene hagynia a vezérlőpultot – a ClickUp sablonjai és vezérlőpultjai testreszabható widgetekkel rendelkeznek, és olyan gyorsan változó csapatok számára készültek, amelyeknek rugalmasságra van szükségük a pontosság feláldozása nélkül.

Fedezze fel a ClickUp CRM-sablonjait, amely ek a monday.com legjobb alternatívái.

1. ClickUp fejlett CRM-sablon

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp Advanced CRM sablont, hogy egyedi lead scoring rendszereket állítson be, és így gyorsabban minősíthesse a potenciális ügyfeleket.

A ClickUp Advanced CRM sablon pontosságot és hatékonyságot igénylő értékesítési csapatok számára készült, és teljes ellenőrzést biztosít az egész értékesítési folyamat felett.

A potenciális ügyfelek megszerzésétől a lezárt ügyletekig minden érintkezési pont dokumentálásra, hozzárendelésre és automatizálásra kerül. Az egyedi ClickUp irányítópultokkal és többfázisú munkafolyamatokkal könnyedén támogatja a nagy volumenű vagy összetett üzleti ciklusokat.

Használja ezt a vizuális sablont a következőkre:

Készítsen többfázisú folyamatokat olyan egyéni mezőkkel, mint az üzlet értéke, forrása vagy prioritása.

A „Saját feladatok” nézet segítségével tulajdonosokat rendelhet hozzá és határidőket állíthat be minden egyes lehetőséghez.

Kövesse nyomon az üzletek előrehaladását táblázatos, listás vagy táblázatos nézetben.

Automatizálja a nyomon követést, az emlékeztetőket és a potenciális ügyfelek átadását a ClickUp Automations segítségével.

Vizualizálja a bevételi előrejelzéseket és a képviselők teljesítményét valós időben.

🔑 Ideális: Értékesítési vezetők és gyorsan növekvő csapatok számára, akik nagy vagy összetett folyamatokat kezelnek.

💡 Profi tipp: Használjon sabloncímkéket vagy színkódokat a potenciális ügyfelek szakaszainak, iparágainak vagy képviselőinek vizuális elkülönítéséhez. Ez csökkenti a zsúfolt folyamatok zavarosságát, és azonnali áttekinthetőséget biztosít anélkül, hogy manuálisan kellene szűrni. Mind a ClickUp, mind a monday.com esetében a színszabályok automatizálhatók, hogy az üzlet állapota változásával dinamikusan frissüljenek. Például, amikor egy potenciális ügyfélből üzleti lehetőség lesz, a feladat színe sárgáról zöldre változik. Ez a vizuális értékesítés legjobb formája – gyors felismerés, extra kattintások nélkül.

2. A ClickUp egyszerű CRM-sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Simple CRM sablon segítségével a minimális egyéni mezők és feladatnézetek használatával a lényegre koncentrálhat.

A ClickUp Simple CRM sablon egy tiszta, könnyen használható rendszert kínál a potenciális ügyfelek nyomon követéséhez és a követés kezeléséhez. Elhagyja a felesleges elemeket, és csak azt adja meg, amire szüksége van, hogy az értékesítési folyamatot kézben tartsa – tökéletes megoldás szabadúszók, egyéni vállalkozók vagy kis csapatok számára, akik a komplexitás helyett a gyorsaságot értékelik.

Használja ki a sablon előnyeit az alábbiakhoz:

Rögzítse a potenciális ügyfelek adatait, például a kapcsolattartók releváns adatait, az üzletkötés szakaszát és állapotát.

Rendezze a potenciális ügyfeleket prioritás, folyamat szakasza vagy szolgáltatás típusa szerint.

Kövesse nyomon a következő lépéseket, és rendeljen hozzájuk határidővel ellátott utánkövetési feladatokat.

Kövesse nyomon az ügyletek előrehaladását a táblázat vagy lista nézet segítségével.

Tartsa CRM-jét egyszerűnek és fókuszáltnak minimális beállítással.

🔑 Ideális: szabadúszók, tanácsadók és kis értékesítési csapatok számára, akik alacsony karbantartási igényű CRM-et keresnek.

3. ClickUp jutaléknyomkövető sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp jutaléknyomkövető sablon segítségével könnyedén nyomon követheti a jóváhagyásokat és a kifizetések előrehaladását.

A jutalékok kézi kiszámítása időigényes és hibalehetőségekkel jár. A ClickUp jutaléknyomkövető sablon megoldja ezt a problémát.

A sablonok úgy lettek kialakítva, hogy nyomon kövessék az egyes képviselők, ügyletek vagy termékcsaládok bevételeit, rugalmas képletekkel és mezőkkel, amelyek tükrözik az Ön egyedi kifizetési struktúráját. A jutalékfolyamat minden szakaszának átláthatóságával biztosítja a pénzügyi és értékesítési csapatok közötti összhangot.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Rögzítse a lezárt ügyleteket, és kapcsolja őket a jutalékokhoz.

Állítson be képleteket átalánydíjas, többszintű vagy százalékalapú kifizetésekhez a ClickUp Formula Fields segítségével.

Kövesse nyomon a kifizetések állapotát és a jóváhagyási ellenőrzési pontokat

Kövesse nyomon a bevételeket képviselő, hónap vagy termék szerint

Tartsa az összes jutalékadatot ellenőrzésre készen és központosítva

🔑 Ideális: Üzleti műveletek és pénzügyi csapatok számára, akiknek pontos, automatizált jutaléknyomkövetésre van szükségük.

4. ClickUp értékesítési folyamat sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Sales Pipeline Template drag-and-drop szakaszaival vizuálisan azonosíthatja és megoldhatja a szűk keresztmetszeteket.

A folyamatának többet kell nyújtania, mint egy üzletek listáját. Pontosan meg kell mutatnia, hogy mire kell összpontosítania a következő lépésben.

A ClickUp értékesítési folyamat sablonja dinamikus, testreszabható folyamatnézetet biztosít, amely alkalmazkodik az értékesítési folyamatához, segít vizualizálni az előrehaladást, azonosítani a szűk keresztmetszeteket és gyorsabban lezárni az ügyleteket. Akár egyedül értékesít, akár egy teljes csapatot irányít, ez a sablon átláthatóságot biztosít a munkafolyamatában.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Készítsen szakaszalapú folyamatokat a drag-and-drop Kanban nézetek segítségével.

Adjon hozzá egyéni mezőket az üzlet méretéhez, a kapcsolattartási adatokhoz és a várható lezárási dátumhoz.

A ClickUp Tasks segítségével rendeljen hozzá képviselőket és hozzon létre feladatokat, amelyek konkrét lehetőségekhez kapcsolódnak.

Szűrje az üzleteket régió, termék vagy képviselő szerint

Automatizálja a szakaszfrissítéseket és ütemezze meg a követő lépéseket az Automatizálás funkcióval.

🔑 Ideális: Értékesítési csapatok számára, akik testreszabható, vizuális folyamatot keresnek a potenciális ügyfelek és üzletek kezeléséhez.

5. A ClickUp értékesítési CRM-sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Sales CRM sablon segítségével valós időben láthatja az értékesítők teljesítményét az összes értékesítési csatornán.

Az értékesítés kezelésének zökkenőmentesnek kell lennie; nem szabad, hogy különböző eszközök vagy táblázatok között ugráljon. A ClickUp Sales CRM sablon egy központi rendszert biztosít az ügyfelek nyomon követéséhez, a folyamatok figyelemmel kíséréséhez és minden ügyfélkapcsolat dokumentálásához.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Kövesse nyomon az összes potenciális ügyfelet, fiókot és üzletet egy egyszerűsített nézetben.

Hozzon létre feladatokat a nyomon követéshez, bemutatókhoz vagy szerződésfelülvizsgálatokhoz.

Naplózza a megbeszéléseket, e-maileket és jegyzeteket közvetlenül az egyes fiókokban.

A testreszabható irányítópultok és jelentéskészítő widgetek segítségével vizualizálhatja az üzletkötések előrehaladását.

Fedezze fel az értékesítési teljesítmény mutatóit (például az ügyfélszerzési arányt, az életre szóló értéket és az ügyfélvesztési arányt), és támogassa az adatokon alapuló döntéshozatalt a ClickUp Brain segítségével.

🔑 Ideális: Értékesítési csapatok számára, akik készek az egész ügyfélútvonalat egyetlen egységes felületen kezelni.

6. ClickUp értékesítési jelentés sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp értékesítési jelentés sablonjával vizuálisan emelje ki a trendeket és a bevételek alakulását.

Az értékesítési adatok csak akkor hasznosak, ha ténylegesen tudsz is cselekedni alapjánuk. A ClickUp értékesítési jelentés sablonjával a teljesítménymutatókat vizuális betekintéssé alakíthatod. A bevételi előrejelzésektől az egyes képviselők nyomon követéséig minden valós időben frissül, így soha nem maradsz le semmiről.

Így használhatja ezt a sablont a jelentések színvonalának emelésére:

Hozzon létre egyedi irányítópultokat a bevételek, a nyereségességi arányok és az üzletkötések sebességének vizualizálására.

Kövesse nyomon a KPI-ket az értékesítők, csapatok vagy termékkategóriák között.

Készítsen gyors éves, negyedéves és havi jelentéseket a mellékelt nézetek segítségével.

Szűrje a jelentéseket régió, időtartam vagy folyamat szakasza szerint.

Állítsa be, kövesse nyomon és ellenőrizze az értékesítési célokat a ClickUp Goals segítségével, így biztosítva, hogy csapata koncentrált maradjon és felelősséget vállaljon a jelentések eredményei alapján kitűzött célokért.

Hívja meg csapattagjait vagy vendégeit a munkaterületére, hogy valós időben együttműködhessenek, visszajelzéseket adhassanak és megoszthassák az értékesítési jelentésekkel kapcsolatos tevékenységeket.

🔑 Ideális: Értékesítési vezetők és operatív csapatok számára, akiknek gyors, adatalapú betekintésre van szükségük táblázatok nélkül.

7. ClickUp értékesítési nyomkövető sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Sales Tracker sablon segítségével nyomon követheti minden értékesítési tevékenységet és kapcsolattartási naplót.

Ha naponta több potenciális ügyféllel, feladattal és céllal kell foglalkoznia, a szervezettség a siker felét jelenti. A ClickUp Sales Tracker sablon egy koncentrált munkaterületet biztosít csapatának, ahol nyomon követhetik a kapcsolatfelvételeket, figyelemmel kísérhetik a tevékenységeket és fenntarthatják a lendületet – anélkül, hogy egyetlen lépést is kihagynának.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Naplózza a hívásokat, e-maileket, találkozókat és kapcsolattartási feladatokat egy helyen

Kövesse nyomon a potenciális ügyfelek előrehaladását és frissítse az állapotokat valós időben.

Használja a ClickUp Milestones funkciót a fontosabb eredmények (pl. értékesítési kvóta elérése) megjelölésére.

Szűrje a tevékenységeket képviselő, üzletkötési szakasz vagy dátum szerint

Kövesse nyomon az értékesítést termékek és hónapok szerint az egyéni nézetek segítségével.

Automatizálja a nyomon követést és az ismétlődő értékesítési tevékenységeket (pl. havi jelentkezések, jelentések frissítései).

🔑 Ideális: értékesítési képviselők és menedzserek számára, akiknek strukturált, napi szintű áttekintésre van szükségük a teljesítményről és a folyamatban lévő ügyletekről.

8. ClickUp értékesítési hívások sablon

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp Sales Calls sablont, hogy szkripteket és hívásjegyzeteket ágyazzon be közvetlenül az egyes feladatokba.

Szüksége van egy egyszerű módszerre az értékesítési beszélgetések előkészítéséhez, dokumentálásához és nyomon követéséhez? A ClickUp értékesítési hívások sablonja segít megszervezni az ügyfelekkel való kapcsolattartást, így soha nem marad le fontos információkról vagy teendőkről.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Ütemezzen hívásokat, és rögzítsen fontos részleteket, mint például az időpont, a kapcsolattartó és a cél.

Rögzítse a hívások jegyzetét, eredményeit és az ügyfelek visszajelzéseit valós időben.

A hívás után közvetlenül rendeljen hozzá követési feladatokat és határidőket.

Osztályozza a hívásokat ügyféltípus, termék vagy régió szerint

Használja a ClickUp időkövetést , címkéket, függőségi figyelmeztetéseket és e-mail integrációt az értékesítési hívások kezelésének egyszerűsítéséhez és a megfelelő időben történő visszajelzések biztosításához.

🔑 Ideális: olyan értékesítési csapatok számára, amelyek nagy mennyiségű ügyfélhívást bonyolítanak le, és egyértelmű dokumentációra és nyomon követésre van szükségük.

9. ClickUp értékesítési folyamat sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen következetes, megismételhető munkafolyamatokat a ClickUp értékesítési folyamat sablonjával.

A következetesség kulcsfontosságú az értékesítési csapatok bővítéséhez, és a ClickUp értékesítési folyamat sablonja megadja az ehhez szükséges keretrendszert. Az egész értékesítési folyamatot feltérképezi – a potenciális ügyfelek felkutatásától a szerződéskötésig –, így minden értékesítő tudja, mit kell tennie, mikor kell megtennie, és hogyan tudja magabiztosan előrevinni az üzleteket.

Hozza ki a legtöbbet ebből a sablonból az alábbiakhoz:

Határozza meg az értékesítési ciklus minden szakaszát egyértelmű feladatokkal és felelősökkel.

Osztja el a felelősségi köröket és állítsa be a határidőket a csapat tagjai számára.

Kövesse nyomon az ügyletek alakulását és előrehaladását valós idejű állapotfrissítésekkel.

Készítsen és dolgozzon együtt értékesítési stratégiákon, forgatókönyveken vagy piackutatásokon a ClickUp Docs segítségével.

Csökkentse a manuális munkát a rutin műveletek (pl. állapotváltozások, értesítések) automatizálásával.

🔑 Ideális: Értékesítési csapatok számára, akik ismétlődő folyamatokat szeretnének kialakítani és nagy léptékben növelni a teljesítményt.

💡 Profi tipp: A ClickUp lehetővé teszi videók közvetlen beágyazását a CRM-feladatokba, ami különösen hasznos komplex ügyfélelőzmények átadásakor. Képzelje el, hogy egy értékesítési vezető rögzíti a gyors összefoglalót, és beágyazza azt az ügyletbe a kontextus érdekében. Ezzel mindenki megkímélhető a hosszú jegyzetek olvasásától és az időveszteségtől a szinkronizáló hívások során. Ez nem csupán egy termelékenységi trükk, hanem empátiával áthatott kommunikáció.

Miért a ClickUp a legokosabb választás a CRM sikeréhez?

A megfelelő CRM-sablon kiválasztásánál a funkcionalitás, a folyamatok és a legjobb megoldás megtalálása a legfontosabb, amely kiegészíti munkáját és tehermentesíti értékesítési képviselőit.

A monday.com és sablonjai segíthetnek az alapvető potenciális ügyfelek nyomon követésében és a feladatok automatizálásában. A ClickUp és sablonjai azonban lehetővé teszik, hogy saját CRM-ökoszisztémát építsen ki, ami döntő különbséget jelent a kihagyott utánkövetések és a lezárt üzletek között.

A ClickUp CRM-sablonok mélyreható testreszabási lehetőségeket, fejlett mesterséges intelligenciát és komplex értékesítési folyamatokhoz való skálázhatóságot kínálnak. Minden sablon az Ön munkafolyamatához igazítható, és egyetlen egységes munkaterületen segít a CRM- és értékesítési folyamat minden szakaszában, az ügyféladatok rögzítésétől a bevételek előrejelzéséig.

Maradjon szervezett és növekedjen korlátok nélkül. Kezdje a Monday-val, de zárja a ClickUp-pal!