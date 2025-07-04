A 11 legjobb Height App alternatíva a projektmenedzsmenthez 2025-ben

Ha Ön a Height alkalmazás felhasználója, akkor ez biztosan ismerős Önnek: épp most érte el a termelékenység csúcsát – a feladatok gördülékenyen haladnak, a határidők (többnyire) betartásra kerülnek, és végre egyszer a csapata nem veszik el a végtelen „Várj, ki foglalkozik ezzel?” körforgásban.

Aztán hirtelen a Height bombát dobott: bezárja kapuit.

Olyan, mintha a kedvenc élelmiszerboltja hirtelen átrendezné az árukat. Most ott áll a folyosó közepén, és azon töri a fejét, hová rejtették a mogyoróvajat.

De ne aggódjon, mi már elvégeztük a kutatómunkát Ön helyett!

Mi az a Height App?

A Height App egy dinamikus projektmenedzsment eszköz, amelyet olyan csapatok számára terveztek, amelyeknek valós idejű együttműködésre, automatizálásra és egyedi munkafolyamatokra van szükségük. Könnyedén ötvözi a feladatkezelést, a problémák nyomon követését és a kommunikációt egyetlen platformon.

Testreszabható munkafolyamatokkal, Kanban táblákkal és listanézetekkel megakadályozza, hogy projektjei ragadós jegyzetekből álló, kezelhetetlen dzsungellé váljanak. Projektmenedzsment automatizálásra van szüksége? A Height App megadja Önnek. Integrációk? Csatlakozik a Slackhez, a GitHubhoz, a Figma-hoz és még sok máshoz. Még egyéni attribútumokat is hozzáadhat, így feladatait olyan részletesen (vagy egyszerűen) állíthatja be, ahogyan Önnek szükséges.

🧠 Érdekesség: A vállalkozások több mint 85%-a projektmenedzsment szoftverekre támaszkodik, és a piac értéke várhatóan eléri a 7 milliárd dollárt.

Miért érdemes a Height App alternatíváit választani?

A Height elegáns felülettel és megbízható feladatkezeléssel rendelkezik, de mint minden más eszköz, ez sem tökéletes. Mivel a Height megszünteti projektmenedzsment szolgáltatásait, most a tökéletes alkalom, hogy újraértékelje igényeit, és megtalálja a munkafolyamatához valóban illeszkedő eszközt.

Íme, mit érdemes figyelembe venni a következő platform kiválasztásakor.

Jelentések és elemzések: A Height nem rendelkezik testreszabható irányítópultokkal és mélyreható betekintéssel a komoly, adatalapú döntéshozatalhoz, annak ellenére, hogy alapvető nyomonkövetési funkciókkal rendelkezik.

Erőforrás-elosztás: A nagyméretű projektcsapatok más A nagyméretű projektcsapatok más feladatkezelő szoftverekhez képest nehezebben tudják egyensúlyba hozni a munkaterhelést és a kapacitástervezést.

Pénzügyi menedzsment: A piacon elérhető egyéb eszközök jobb lehetőségeket kínálnak a költségvetés nyomon követéséhez és a számlázáshoz.

Előre elkészített sablonok: Bár a Height kész projekttervezési sablonok könyvtárát kínálja, ez nem feltétlenül olyan kiterjedt, mint más eszközöké.

Időkövetés: A Height nem rendelkezik beépített időkövető rendszerrel, ezért harmadik féltől származó integrációkra kell támaszkodnia a munkaidő rögzítéséhez.

Ha ezek közül bármelyik elengedhetetlen a csapatod számára, ne aggódj – van egy listánk hatékony eszközökről, amelyek készen állnak a feladatra!

👀 Tudta? A munkavállalók 46%-a valamilyen mértékben vagy nagyon elégedetlen a szervezetének jelenlegi projektmenedzsment-érettségi szintjével.

11 Height App alternatíva egy pillantásra

Íme egy rövid áttekintés az összes eszközről és azok legfőbb előnyeiről:

Eszköz Ideális Főbb jellemzők Árak ClickUp Szabadúszók, startupok, kisvállalkozások és nagyvállalatok Mesterséges intelligenciával támogatott feladatok, automatizálás és valós idejű együttműködés Ingyenes csomag; fizetős csomagok 7 USD/felhasználó/hónap áron Asana Kis- és középvállalkozások Feladatlisták, csapatkommunikáció és Kanban táblák Ingyenes csomag; fizetős csomagok 10,99 USD/felhasználó/hónap áron. Trello Kreatív csapatok, kis csapatok és szabadúszók Kanban táblák, automatizálás és feladatállapotok Ingyenes csomag; fizetős csomagok 5 USD/felhasználó/hónap áron Notion Egyének, kis csapatok és távoli csapatok Jegyzetek, adatbázisok, feladatlisták és fájlmegosztás Ingyenes csomag; fizetős csomagok 8 USD/felhasználó/hónap áron Wrike Nagyvállalatok és marketingcsapatok Egyedi munkafolyamatok, projekt-irányítópultok és valós idejű frissítések Ingyenes csomag; fizetős csomagok 9,80 USD/felhasználó/hónap áron Basecamp Kis- és középvállalkozások és kreatív csapatok Üzenőfalak, fájlmegosztás és csapatkommunikációs alkalmazások 15 USD/felhasználó/hónap vagy 299 USD/hónap korlátlan felhasználói szám esetén Jira Szoftverfejlesztő és mérnöki csapatok Probléma nyomon követés, sprintek és backlog menedzsment Ingyenes csomag; fizetős csomagok 7,75 USD/felhasználó/hónap áron Monday.com Magánszemélyek, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok Automatizálja a munkafolyamatokat, az egyéni mezőket és a Gantt-diagramokat. Ingyenes csomag; fizetős csomagok 9 USD/felhasználó/hónap áron Zoho Projects Költségtudatos kis- és középvállalkozások Időkövetés, projekttervezés és erőforrás-elosztás Ingyenes csomag; fizetős csomagok 5 USD/felhasználó/hónap áron MeisterTask Egyének, kis és nagy csapatok, valamint szabadúszók Kanban táblák, automatizálás és csapat termelékenység Ingyenes csomag; fizetős csomagok 6,50 USD/felhasználó/hónap áron Scoro Professzionális szolgáltató cégek és pénzügyi csapatok Stratégiai projektmenedzsment, projektállapot és jelentések Fizetős csomagok 26 USD/felhasználó/hónap áron

A 11 legjobb Height App alternatíva

Akár szabadúszó, akár növekvő startup, akár egy nagyvállalat tagja, itt találja a legjobb projektmenedzsment eszközöket, amelyek a projektek zökkenőmentes lebonyolításához szükséges funkciókat, rugalmasságot és hatékonyságot kínálják. Nézzük meg őket!

1. ClickUp (A legjobb all-in-one projektmenedzsmenthez)

Egységesítse teljes munkafolyamatát egy all-in-one ökoszisztémában a ClickUp segítségével.

A feladatkezelés terén a ClickUp nem csak a tortát viszi el, hanem megsüti a munkáját, díszíti és ezüsttálcán tálalja. Ezért ez a mindenre kiterjedő alkalmazás a munkához!

Mesterséges intelligenciával támogatott funkcióival, testreszabható feladataival és együttműködési eszközeivel a ClickUp segítségével a projektmenedzsment kevésbé lesz teher, és inkább a csapatod második természetévé válik.

A ClickUp középpontjában a ClickUp Tasks áll, amely minden projekt alapját képezi. De ezek nem csak szokványos teendőlisták – minden feladat nagymértékben testreszabható, egyedi mezőkkel és egyedi állapotokkal, amelyek lehetővé teszik a munkafolyamatok csapatának igényeihez való igazítását.

Testreszabhatja, kioszthatja, nyomon követheti és teljesítheti feladatait a ClickUp Tasks rugalmas feladatkezelő rendszerével.

A ClickUp segítségével nem kell egyetlen elrendezéshez ragaszkodnia, hanem úgy dolgozhat, ahogy Önnek a legkényelmesebb. Szereti a rendszerezettséget? A List View funkcióval minden a helyén marad. Idővonalra van szüksége? A ClickUp Gantt Chart View funkció a legjobb barátja lesz. A ClickUp Board View funkcióval pedig Kanban-stílusú vizuális tervezést végezhet.

Turbózza fel munkafolyamatát – kérje meg a ClickUp AI-t, hogy azonnal készítsen vázlatot, összefoglalót vagy ötleteljen!

De ami igazán megkülönbözteti a ClickUp-ot, az az AI-alapú feladatkezelés. Képzelje el, hogy soha többé nem kell végtelen e-mail szálakat vagy Slack üzeneteket átnéznie – a ClickUp Brain, az AI asszisztens automatikusan generál feladatösszefoglalókat, haladási frissítéseket, sőt, cselekvési tételeket is a beszélgetéseiből.

Ráadásul ez egy beépített AI tartalomgenerátor és ötletgenerátor is. Csak mondja el, mire van szüksége, és másodpercek alatt testreszabható eredményeket kap. Konkrét LLM-ekkel kell dolgoznia? Ne aggódjon! A ClickUp Brain lehetővé teszi, hogy az alkalmazáson belül GPT-re vagy Claude-ra váltson – nincs többé tabok közötti váltás!

Mi van akkor, ha kommunikálnia kell a csapatával? A ClickUp Chat minden beszélgetést egy helyen tárol, így brainstormingot, stratégiát kidolgozhat és döntéseket hozhat anélkül, hogy az alkalmazások között kellene ugrálnia. Bónusz? Ezeket a csevegéseket másodpercek alatt, egyetlen kattintással végrehajtható feladatokká alakíthatja.

Lehet, hogy a projektjegyzetei, az értekezletek jegyzőkönyvei és a brainstorming ülései valóban valamit is eredményeznek, ahelyett, hogy csak ott porosodnának? Igen, lehetséges.

A ClickUp Docs nem csak ötletek lejegyzésére szolgál – ez egy interaktív munkaterület, ahol projektjelentéseket írhat, dokumentumokat kapcsolhat feladatokhoz, feladatokat rendelhet hozzá, jegyzeteket nyomon követhető teendőkvé alakíthat, és elősegítheti a csapat együttműködését.

De várjon, még van más is! A ClickUp Automations segítségével automatizálhatja a feladatok frissítését, az állapotváltozásokat, az értesítéseket és a feladatok kiosztását, így a projektek előrehaladnak anélkül, hogy Önnek bármit is tennie kellene. Az előre elkészített sablonok és egyéni szabályok segítségével beállíthatja a rendszert, és többé nem kell foglalkoznia vele.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, és hagyja, hogy projektjei autopilótán fussanak a ClickUp Automations segítségével.

Röviden: a ClickUp projektmenedzsment csapatok számára mindent megtesz – szervezi a feladatokat, jegyzeteket készít a megbeszélésekről, nyomon követi az időt, automatizálja a teendőket, és még energiája is marad másra.

Ha tehát készen áll a munkafolyamatok szintjének emelésére, a ClickUp segít Önnek.

A ClickUp legjobb funkciói

Automatizálja a feladatkezelést, rangsorolja a munkákat, és hozzon létre cselekvési tételeket a beszélgetésekből.

Használja a kiterjedt könyvtárat, hogy azonnal elindítsa projektjeit a projektmenedzsment vagy kommunikációs terv sablonokkal

Vizuális brainstorming a ClickUp Whiteboards segítségével, ötletek felvázolása, azok feladatokhoz való kapcsolása és a tervek megvalósítása.

Integrálja több mint 1000 eszközzel, beleértve a Slacket, a Google Drive-ot és a Zoomot, hogy az egész munkaterületét összekapcsolva tartsa, anélkül, hogy folyamatosan lapokat kellene váltania.

A ClickUp korlátai

Kezdetben tanulási görbe szükséges

Egyes funkciók jobban működhetnek az asztali alkalmazásban.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Alessandro I, társalapító és művészeti igazgató, így nyilatkozik:

Imádom, hogy a ClickUp több termelékenységi eszközt egyesít egy helyen – feladatkezelés, dokumentumok, táblák, jelentések –, így egyszerűen mindent rendszerezni lehet. Elég rugalmas ahhoz, hogy bármilyen munkafolyamathoz illeszkedjen, és a testreszabható nézetek (például Lista, Tábla és Gantt) lehetővé teszik, hogy a projekteket a kívánt formátumban tekintse meg. Ráadásul az Automatizálás és a Sablonok funkciók rengeteg időt takarítanak meg. Olyan, mint egy termelékenységi központ, amely az Ön igényeihez igazodik!

Imádom, hogy a ClickUp több termelékenységi eszközt egyesít egy helyen – feladatkezelés, dokumentumok, táblák, jelentések –, így egyszerűen mindent rendszerezni lehet. Elég rugalmas ahhoz, hogy bármilyen munkafolyamathoz illeszkedjen, és a testreszabható nézetek (például Lista, Tábla és Gantt) lehetővé teszik, hogy a projekteket a kívánt formátumban tekintse meg. Ráadásul az Automatizálás és a Sablonok funkciók rengeteg időt takarítanak meg. Olyan, mint egy termelékenységi központ, amely az Ön igényeihez igazodik!

2. Asana (A legjobb skálázható projektmenedzsmenthez)

via Asana

Ha fontosnak tartja a szervezettséget, vagy csak egy mozgalmas munkahétet kell kezelnie, az Asana megbízható projektmenedzsment megoldást kínál. Az egyszerűtől a komplex munkafolyamatokig segít összehangolni a csapatot és egy helyen strukturálni a feladatokat.

Az Asana segítségével többféle módon is vizualizálhatja munkáját, AI-t használhat a termelékenység növelésére, és biztosíthatja, hogy egyetlen feladat se vesszen el a „Azt hittem, te intézed” mélységében.

Az Asana legjobb funkciói

Testreszabhatja a projektnézeteket listával, Kanban-táblával, naptárral, idővonallal vagy Gantt-diagrammal.

Szervezze meg a feladatokat egyértelmű felelősökkel, határidőkkel és prioritásokkal.

Automatizálja a munkafolyamatokat és az ismétlődő feladatokat az Asana AI segítségével.

Integrálható több mint 270 alkalmazással, beleértve a Slacket és a Google Drive-ot is.

Az Asana korlátai

A feladatoknak csak egy megbízottja lehet, ami zavart okozhat, ha több ember vesz részt a munkában.

A korlátozott jelentési lehetőségek megnehezítik az egyedi projektadatok nyomon követését.

Az ingyenes verzió funkciói korlátozottak, ezért kevésbé alkalmas komplex igények kielégítésére.

Asana árak

Személyes: Örökre ingyenes

Starter: 13,49 USD/hó felhasználónként

Haladó: 30,49 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Enterprise+: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 11 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 000 értékelés)

Mit mondanak az Asana-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az Asana remekül segít megszervezni az összes ügyfelemet. Imádom, hogy ismétlődő feladatokat állíthatok be, olyan időközönként, amilyenre szükségem van, hogy semmi ne maradjon ki. Ahogy a vállalkozásom növekedett, tudtam, hogy nem tudom mindent a fejemben tartani. Mint minden ismeretlen szoftver esetében, itt is volt egy kis tanulási görbe, de ha egyszer megtanulod, nagyon felhasználóbarát.

Az Asana remekül segít megszervezni az összes ügyfelemet. Imádom, hogy ismétlődő feladatokat állíthatok be, olyan időközönként, amilyenre szükségem van, hogy semmi ne maradjon ki. Ahogy a vállalkozásom növekedett, tudtam, hogy nem tudom mindent a fejemben tartani. Mint minden ismeretlen szoftver esetében, itt is volt egy kis tanulási görbe, de ha egyszer megtanulod, nagyon felhasználóbarát.

3. Trello (A legjobb vizuális feladatkezeléshez)

via Trello

A Trello egyszerűbb alternatívát kínál, ha a táblázatok és a bonyolult eszközök lassítják a csapat munkáját. Intuitív drag-and-drop felületével még a legkevésbé technikaértő csapat tagok is gyorsan megtanulhatják a használatát.

Kiváló választás vizuális gondolkodók, kis csapatok és mindenki számára, aki a projektmenedzsment egyszerű megközelítését részesíti előnyben.

A Trello legjobb funkciói

Húzza át a feladatokat a listák között, a „Teendők” listáról a „Kész” listára.

Automatizálja az ismétlődő műveleteket a Butler segítségével

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Slack és a Jira, hogy minden egy helyen legyen összekapcsolva.

Használja a Trello AI-t ötleteléshez, tartalom finomításához és unalmas feladatok automatizálásához.

A Trello korlátai

Nincs fejlett jelentéskészítési funkciója

Lehet, hogy nem alkalmas komplex projektekhez.

Trello árak

Örökre ingyenes

Standard: 6 USD/hó felhasználónként

Prémium: 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)

Mit mondanak a Trello-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő így ír:

A Trello rendkívül testreszabható és számos funkcióval rendelkezik, amelyek segítenek a szervezésben. Projektmenedzsment célokra használom, hogy nyomon követhessem az egyes projektek folyamatát, ahogy azok végigmennek a gyártási részlegeken.

A Trello rendkívül testreszabható és számos funkcióval rendelkezik, amelyek segítenek a szervezésben. Projektmenedzsment célokra használom, hogy nyomon követhessem az egyes projektek folyamatát, ahogy azok végigmennek a gyártási részlegeken.

4. Notion (A legjobb rugalmas és testreszabható munkafolyamatokhoz)

via Notion

A Notion olyan, mint egy üres vászon a munkafolyamatához. Akár projekteket szervez, csapatwiki-t épít, vagy feladatokat követ nyomon, az alkalmazás az Ön igényeihez igazodik.

Ideális azoknak a csapatoknak, akik saját munkaterületet szeretnének, ahol rugalmasan hozhatnak létre egyedi irányítópultokat, adatbázisokat és közös dokumentumokat egy helyen.

A Notion legjobb funkciói

Szervezze munkáját több mint 100 tartalomtípussal, beleértve szöveget, táblázatokat, képeket és beágyazott adatbázisokat.

Testreszabhatja a projektnézeteket naptárakkal és ütemtervekkel.

Növelje termelékenységét a Notion AI segítségével tartalomtervezetek készítéséhez, projektdokumentációk írásához , jegyzetek összefoglalásához és ötletek kidolgozásához.

Szervezze meg a projekteket külön csapatok számára kialakított területekkel a különböző részlegek számára.

A Notion korlátai

Nincs fejlett jelentéskészítési funkció

Korlátozott testreszabási lehetőségek komplex projektek esetén

Notion árak

Örökre ingyenes

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2500+ értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

A Notion eddig a legnépszerűbb eszköz volt. Kényelmes, gyorsan betöltődik, és mások ötleteit is pillanatok alatt lemásolhatja. Bár nagyon hatékony eszköz, több optimalizálási és testreszabási funkcióra lenne szüksége.

A Notion eddig a legnépszerűbb eszköz volt. Kényelmes, gyorsan betöltődik, és mások ötleteit is pillanatok alatt lemásolhatja. Bár nagyon hatékony eszköz, több optimalizálási és testreszabási funkcióra lenne szüksége.

💡 Profi tipp: Ne csak a határidőket vegye figyelembe. Használjon címkézési rendszereket, például „Nagy erőfeszítés, kis hatás” vagy Eisenhower-mátrix logikát, hogy csapata ne csak időrendben, hanem stratégiailag is rangsorolhassa a feladatokat.

5. Wrike (A legjobb komplex projektmenedzsmenthez)

via Wrike

Ha a projektjei sok mozgó alkatrészből állnak, akkor azok domino-láncreakcióhoz hasonlítanak. A Wrike itt segít Önnek.

A Wrike rendet teremt a káoszban Gantt-diagramokkal, Kanban-táblákkal, valós idejű irányítópultokkal és munkafolyamatokkal. Legfőbb előnye a testreszabási lehetőségek. Akár marketingkampányokat, IT-projekteket vagy termékbevezetéseket követ nyomon, a Wrike mindent (és mindenkit) a terv szerint tart, az Ön elképzeléseinek megfelelően.

A Wrike legjobb funkciói

Kezeljen több projektet dinamikus Gantt-diagramokkal és Kanban-táblákkal.

Legyen mindig egy lépéssel előrébb az intelligens keresővel, az előre elkészített projektmenedzsment sablonokkal és az egyedi igényű űrlapokkal.

Hozzon adat alapú döntéseket a részletes elemzések és a valós idejű előrehaladási jelentések segítségével.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, hogy csökkentse a felesleges munkát és növelje a csapat termelékenységét.

A Wrike korlátai

Nincs beépített csevegési funkciója.

Kisebb csapatok számára drága lehet.

A Wrike árai

Örökre ingyenes

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (3800+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2700 értékelés)

Mit mondanak a Wrike-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

Imádtam ezt a szoftvert, amikor csak én használtam. A vizuális elrendezés és a különböző színek segítségével pontosan láthattam, hogy hol tartok az egyes feladatokban. Ahogy azonban nőttünk, túl drágává vált a felhasználók hozzáadása.

Imádtam ezt a szoftvert, amikor csak én használtam. A vizuális elrendezés és a különböző színek segítségével pontosan láthattam, hogy hol tartok az egyes feladatokban. Ahogy azonban nőttünk, túl drágává vált a felhasználók hozzáadása.

6. Basecamp (A legjobb egyszerűsített projektmenedzsmenthez és együttműködéshez)

via Basecamp

Ha a projektmenedzsment eszközöket inkább bonyolultnak, mint hasznosnak találja, a Basecamp egy egyszerűbb megoldást kínál. Egy helyen szervezi a feladatokat, a megbeszéléseket, a fájlokat és az ütemterveket, így a csapatok könnyen nyomon követhetik a haladást.

Kiválóan alkalmas kis- és közepes méretű csapatok, ügynökségek és tanácsadók számára, akik egyszerű együttműködést keresnek.

A Basecamp legjobb funkciói

Szervezze meg projektjeit a teendőlistákat, üzenőfalakat, ütemterveket és fájlokat tartalmazó irányítópultokkal.

Tartsd magad naprakészen a Hey! menü értesítéseivel, és használd a Pingeket a közvetlen üzenetküldéshez.

Kövesse nyomon a haladást vizuálisan a Hill Charts és a Mission Control segítségével, hogy világos képet kapjon a projektről.

Dolgozzon együtt ügyfeleivel a frissítések megosztásával, belső megbeszélések nélkül.

A Basecamp korlátai

Nincs beépített időkövetés

Nincsenek feladatfüggőségek és alfeladatok

Basecamp árak

Örökre ingyenes

Plusz: 15 USD/hó felhasználónként

Pro Unlimited: 299 USD/hó

Basecamp értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (4300+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (14 500+ értékelés)

Mit mondanak a Basecamp-ről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

…Felhasználóbarát felülete és átgondolt kialakítása megkönnyíti a navigációt és a robusztus projektmenedzsment eszközök használatát. Bár a szoftver sok szempontból kiemelkedő, egy területen még javulhatna: finomabb mutatókat kínálhatna a projekt ütemtervének nyomon követéséhez…

…Felhasználóbarát felülete és átgondolt kialakítása megkönnyíti a navigációt és a robusztus projektmenedzsment eszközök használatát. Bár a szoftver sok szempontból kiváló, egy területen még javulhatna: finomabb mutatókat kínálhatna a projekt ütemtervének nyomon követéséhez…

📮 ClickUp Insight: Az átlagos szakember naponta több mint 30 percet tölt munkával kapcsolatos információk keresésével – ez több mint 120 óra évente, amit e-mailek, Slack-szálak és szétszórt fájlok átkutatásával veszít el. A munkaterületébe beépített intelligens AI-asszisztens megváltoztathatja ezt. Ismerje meg a ClickUp Brain-t. Az alkalmazás másodpercek alatt megjeleníti a megfelelő dokumentumokat, beszélgetéseket és feladatokat, így azonnali betekintést és válaszokat nyújt, így nem kell tovább keresgélnie, hanem azonnal munkához láthat. 💫 Valós eredmények: A QubicaAMF-hez hasonló csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát spóroltak meg – ez évente több mint 250 óra fejenként –, mivel megszüntették az elavult tudásmenedzsment folyamatokat. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy plusz hét termelékenységgel minden negyedévben!

7. Jira (A legjobb szoftvercsapatok projektmenedzsmentjéhez)

via Jira

A Jira egy projektmenedzsment eszköz, amely alkalmas az agilis módszertanokat alkalmazó csapatok számára. Ha csapata sprintekkel, backlogokkal és aprólékos munkafolyamatokkal dolgozik, ez az eszköz biztosítja a struktúrát és a rugalmasságot, hogy minden zökkenőmentesen működjön.

A fejlesztőcsapatok számára tervezett, de a marketingesek és termékmenedzserek számára is elég sokoldalú Jira segít a projektek pontos tervezésében, nyomon követésében és optimalizálásában.

A Jira legjobb funkciói

Kezelje és rangsorolja a feladatokat a backlog menedzsment segítségével.

Kövesse nyomon a függőségeket és a határidőket az idővonal nézet segítségével.

Figyelje nyomon az előrehaladást testreszabható projekt táblákkal

Integrálja több mint 3000 eszközzel, például a Microsoft Teams-szel és a Figma-val.

A Jira korlátai

Meredek tanulási görbe

Korlátozott erőforrás-kezelési funkciók

Jira árak

Örökre ingyenes

Standard: 8,60 USD/hó felhasználónként

Prémium: 17 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Jira értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3600 értékelés)

Mit mondanak a Jira-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

Kezdetben ijesztő lehet a rengeteg eszköz miatt, de ha egyszer megismeri őket, nagyon hasznos eszközzé válik, rengeteg opcióval és testreszabási lehetőséggel, hogy a legjobban megfeleljen a csapatának és automatizálja a menedzsment folyamatot.

Kezdetben ijesztő lehet a rengeteg eszköz miatt, de ha egyszer megismeri őket, nagyon hasznos eszközzé válik, rengeteg opcióval és testreszabási lehetőséggel, hogy a legjobban megfeleljen a csapatának és automatizálja a menedzsment folyamatot.

8. Monday.com (A legjobb komplex projektmenedzsment vizualizálásához)

A Monday.com egy vizuálisan intuitív platform, amely a feladatkövetést szervezett, színkódolt élménnyé teszi. Egyszerűsíti a projektmenedzsmentet, így a csapatok könnyen összehangoltan tudnak dolgozni anélkül, hogy a részletekben elmerülnének.

Az egyik legnépszerűbb csapatkommunikációs alkalmazásként gyors frissítéseket nyújt a projekt állásáról, segítve a csapatokat a feladatok és felelősségek hatékonyabb kezelésében.

Monday.com legjobb funkciói

Használja a Gantt-diagramokat az ütemtervek, mérföldkövek és függőségek ábrázolásához.

Testreszabhatja a műszerfalakat a valós idejű projektinformációkhoz.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, hogy időt takarítson meg

Kezelje az erőforrások elosztását a munkaterhelés kiegyensúlyozása érdekében.

Monday.com korlátai

Az ingyenes csomagból hiányoznak néhány fejlett funkciók.

Kis csapatok számára drága lehet

Monday.com árak

Örökre ingyenes

Alap: 12 USD/hó felhasználónként

Standard: 14 USD/hó felhasználónként

Pro: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 12 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (5400+ értékelés)

Mit mondanak a Monday.com-ról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-vélemény így szól:

…Kisebb csapatok számára a Monday.com egyszerűsége és skálázhatósága megkönnyíti a kezdést, anélkül, hogy túlterhelő lenne. Másrészt elég robusztus ahhoz, hogy komplex projekteket és osztályok közötti együttműködést kezeljen. Az ára versenyképes az általa kínált értékhez képest, bár nagyobb csapatok esetében a költségek megnőhetnek. Mindenképpen érdemes kipróbálni az ingyenes próbaverziót, hogy megnézze, megfelel-e az Ön igényeinek.

…Kisebb csapatok számára a Monday.com egyszerűsége és skálázhatósága megkönnyíti a kezdést, anélkül, hogy túlterhelő lenne. Másrészt elég robusztus ahhoz, hogy komplex projekteket és osztályok közötti együttműködést kezeljen. Az ára versenyképes az általa kínált értékhez képest, bár nagyobb csapatok esetében a költségek megnőhetnek. Mindenképpen érdemes kipróbálni az ingyenes próbaverziót, hogy megnézze, megfelel-e az Ön igényeinek.

9. Zoho Projects (A legjobb költségvetés-projektmenedzsmenthez)

a Zoho Projects segítségével

A Zoho Projects átfogó projektmenedzsment megoldást kínál, amely egyensúlyt teremt a funkcionalitás és a megfizethetőség között. A tervezéstől és a feladatok nyomon követésétől az automatizálásig és a jelentésekig mindenre kiterjed, így egyszerűsített felhasználói élményt biztosít a csapatok számára.

Különösen hasznos azoknak a vállalkozásoknak, amelyek már a Zoho ökoszisztémában működnek, mivel segít a projektek szervezettségének és a munkafolyamatok hatékonyságának fenntartásában.

A Zoho Projects legjobb funkciói

Használja a Gantt-diagramokat a projekt ütemtervének vizualizálásához és a feladatok függőségének kezeléséhez.

A munkaidő-nyilvántartó modul segítségével rögzítheti a számlázható és nem számlázható órákat a zökkenőmentes számlázás érdekében.

Automatizálja a munkafolyamatokat egy egyszerű drag-and-drop felülettel, hogy csökkentse a manuális munkát.

Javítsa a csapat együttműködését a beépített csevegővel, fórumokkal és tevékenységi hírcsatornával.

A Zoho Projects korlátai

Más eszközökhöz képest korlátozott integrációs lehetőségek

A mobilalkalmazás nem rendelkezik a desktop verzió teljes funkcionalitásával.

Zoho Projects árak

Örökre ingyenes

Prémium: 5 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 10 USD/hó felhasználónként

Projects plus: Egyedi árazás

Zoho Projects értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (800+ értékelés)

Mit mondanak a Zoho Projects-ről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így ír:

A Zoho Projects egy robusztus projektmenedzsment eszköz, amely kiváló feladat-automatizálási, együttműködési és integrációs funkciókkal rendelkezik. Bár megkövetel némi tanulási időt, jelentősen javítja a munkafolyamatok hatékonyságát.

A Zoho Projects egy robusztus projektmenedzsment eszköz, amely kiváló feladat-automatizálási, együttműködési és integrációs funkciókkal rendelkezik. Bár megkövetel némi tanulási időt, jelentősen javítja a munkafolyamatok hatékonyságát.

10. MeisterTask (A legjobb egyszerű feladatkezeléshez és együttműködéshez)

via MeisterTask

A MeisterTask egyszerűen használható Kanban tábláival a projektmenedzsment egyszerűvé és könnyeddé válik. Kiválóan integrálható olyan eszközökkel, mint a Slack és a Google Drive, így segítve a csapatok zökkenőmentes együttműködését.

A MeisterTask azoknak ajánlott, akik értékelik az egyszerűséget. A program szervezi a feladatokat, automatizálja az ismétlődő munkákat, és segít a csapatoknak a projektek során a tervhez tartani magukat és produktívak maradni.

A MeisterTask legjobb funkciói

Használjon Kanban táblákat a feladatok előrehaladásának áttekinthető, vizuális bemutatásához.

Automatizálja az ismétlődő folyamatokat, hogy időt takarítson meg és csökkentse a manuális munkát.

Indítsa el projektjeit gyorsabban a bevált gyakorlatokon alapuló, kész sablonokkal.

Valós időben együttműködhet megjegyzések, fájlmegosztás és külső meghívók segítségével.

A MeisterTask korlátai

Az ingyenes csomag három projektre korlátozódik.

Nincs offline hozzáférés

MeisterTask árak

Örökre ingyenes

Pro: 9 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 16 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

MeisterTask értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1100+ értékelés)

Mit mondanak a MeisterTask-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

A MeisterTask feladatok, projektek és munkák kezelésére szolgáló eszközöket kínál, amelyek automatizálással segítik az időmegtakarítást és a hibák kiküszöbölését. Sajnos a MeisterTask webalapú, és offline hozzáférési lehetőségek hiányában nagymértékben függ az internetkapcsolattól.

A MeisterTask feladatok, projektek és munkák kezelésére szolgáló eszközöket kínál, amelyek automatizálással segítik az időmegtakarítást és a hibák kiküszöbölését. Sajnos a MeisterTask webalapú, és offline hozzáférési lehetőségek hiányában nagymértékben függ az internetkapcsolattól.

11. Scoro (A legjobb integrált projekt- és pénzügyi menedzsmenthez)

via Scoro

A tanácsadó cégek, ügynökségek és szakmai szolgáltatók csapatai számára a Scoro többet kínál, mint egyszerű feladatkövetést. A projekttervezést, az erőforrás-kezelést és a pénzügyi felügyeletet egyetlen platformba ötvözi, segítve a csapatokat a szervezettség és a jövedelmezőség fenntartásában.

Ez a holisztikus megközelítés zökkenőmentes együttműködést tesz lehetővé, miközben a projektek a terv szerint haladnak és a költségvetés is ellenőrzés alatt marad.

A Scoro legjobb funkciói

Tervezzen vizuálisan Gantt-diagramokkal, amelyek feltérképezik a projekt ütemtervét és a feladatok függőségét.

Pontosan kövesse nyomon az időt a számlázható és nem számlázható órák naplózásával.

Optimalizálja a munkaterhelést erőforrás-tervező eszközökkel, hogy megelőzze a kiégést és a kihasználatlanságot.

Kezelje pénzügyeit számlázással, költségkövetéssel és jövedelmezőségi betekintéssel

A Scoro korlátai

Egyes integrációk beállítása bonyolult lehet.

Kisebb csapatok számára drága lehet.

Scoro árak

Alap: 23,90 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 38,90 USD/hó felhasználónként

Teljesítmény: 59,90 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Scoro értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (400+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Scoro-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

A Scoro folyamatosan segített nekem és javította a csapat termelékenységét. Másrészt néhány funkció hiányzott, és az alkalmi keresési nehézségek miatt nem volt tökéletes. Bár hatalmas lehetőségekkel rendelkezik, és alig várom, hogy hogyan fog alkalmazkodni.

A Scoro folyamatosan segített nekem és javította a csapat termelékenységét. Másrészt néhány funkció hiányzott, és az alkalmi keresési nehézségek miatt nem volt tökéletes. Bár hatalmas lehetőségekkel rendelkezik, és alig várom, hogy hogyan fog alkalmazkodni.

💡 Profi tipp: Mielőtt elkötelezi magát egy eszköz mellett, határozza meg csapata projektmenedzsment módszereit, integrációs igényeit és költségvetését. A legtöbb eszköz ingyenes próbaverziót kínál, ezért teszteljen meg néhányat, mielőtt végleges döntést hozna!

Minden feladat, gond nélkül a ClickUp segítségével

A megfelelő eszköz nélkül végzett projektek gyakran káoszhoz, zavarhoz és határidők elmulasztásához vezetnek. A dolgok nyomon követéséhez struktúrára, átláthatóságra és automatizálásra van szükség.

Ahelyett, hogy beérnéd az alapokkal, törekedj valami kivételesre. A ClickUp több, mint egy egyszerű projektmenedzsment eszköz – ez egy stratégiai projektmenedzsment motorja.

Az AI-alapú feladatkezelés, az automatizálás, a zökkenőmentes együttműködés és a részletes jelentések segítségével a ClickUp új szintre emeli a projektmenedzsmentet. Készen áll a különbség megtapasztalására? Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyen!