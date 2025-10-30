Sunsama és Todoist: melyik feladatkezelő illik legjobban a munkafolyamatához?

A megfelelő feladatkezelő kiválasztása döntő hatással lehet a napi munkamenetére.

Ha a Sunsama és a Todoist között vacillál, nem vagy egyedül – mindkét eszköz népszerű, de különböző típusú felhasználóknak és igényeknek felelnek meg.

Ebben az összehasonlításban bemutatjuk a legfontosabb funkciókat, az árakat, az előnyöket és hátrányokat, valamint azt, hogy melyik eszköz melyik felhasználó számára a legalkalmasabb.

Ha egyik sem felel meg minden követelménynek, megmutatjuk, miért lehet a ClickUp az az all-in-one megoldás, amelyet keresett.

Sunsama és Todoist – és a legjobb alternatíva egy pillantásra

Funkció Sunsama Todoist Legjobb alternatíva: ClickUp Feladat létrehozása Kézi feladatbevitel strukturált tervezéssel Természetes nyelvű bevitel a gyors feladatbevitelihez Intelligens feladat létrehozás csevegés, dokumentumok, mesterséges intelligencia és sablonok segítségével Munkafolyamat-automatizálás Alapvető munkafolyamatok és ismétlődő feladatok Címkék, szűrők, alfeladatok és projektek Teljes testreszabás állapotokkal, mezőkkel, függőségekkel, címkékkel, sablonokkal Naptárintegráció Kétirányú szinkronizálás a Google, Outlook és iCloud szolgáltatással Naptár nézet integrációk segítségével AI-alapú naptár automatikus feladatütemezéssel és fókuszidővel Időkövetés és időkeretezés Beépített időkövetés és manuális időkeret-beosztás Nincs natív időkövetés Beépített időkövetés, tervezett és tényleges összehasonlítás, valamint termelékenységi jelentések Platformok közötti szinkronizálás Webes és asztali alkalmazások (mobil eszközökön korlátozottan) Teljes eszközök közötti szinkronizálás, beleértve a hordható eszközöket is Szinkronizálás asztali számítógépen, mobilon, böngészőbővítményeken és integrációkon keresztül Csapatmunka Megosztott feladatlisták és Slack/e-mail integráció Megosztott projektek megjegyzésekkel és mellékletekkel Valós idejű együttműködés csevegéssel, dokumentumokkal, célokkal és munkaterhelés-nézettel AI funkciók Nincs AI-támogatás Nincs AI-támogatás ClickUp Brain: intelligens összefoglalók, tartalomírás, automatikus ütemezés, betekintés Automatizálás Kizárólag manuális folyamatok Alapvető ismétlődő feladatok beállítása Teljes munkafolyamat-automatizálás eszközök közötti triggerekkel és műveletekkel Sablonok Nem elérhető Testreszabható sablonok különböző felhasználási esetekhez Több tucat sablon + ClickUp naptár teendőlista sablon *Árak 20 USD/hó 2 USD/hó (Pro), 8 USD/hó (Business) Örökre ingyenes csomag; testreszabási lehetőségek vállalatok számára

Mi az a Sunsama?

via Sunsama

A Sunsama egy digitális napi tervező, amelynek célja, hogy segítse a szakembereket a feladatok kezelésében, a napjuk tervezésében és a munka-magánélet egyensúlyának megteremtésében.

Ez a feladatkezelő eszköz egyetlen nézetben egyesíti a teendőlistát, a naptári eseményeket, az e-maileket és a találkozókat. Ideális azoknak az egyéneknek és csapatoknak, akiknek strukturált ütemtervre van szükségük ahhoz, hogy produktívak maradjanak anélkül, hogy több alkalmazást kellene egyszerre kezelniük.

👀 Tudta? A többfeladatos munkavégzés akár 40%-kal is csökkentheti a termelékenységet .

A Sunsama funkciói

Így teszi a Sunsama a napi tervezést könnyűvé:

1. funkció: Napi tervezés

via Sunsama

A Sunsama nem csak a napi feladatok kezelésében segít, hanem strukturált napi tervezési folyamaton is végigvezet. Minden reggel felkéri Önt, hogy tekintse át az összes feladatát, állítson be reális célokat, és rendeljen hozzá becsült időtartamokat az egyes tevékenységekhez.

Ezzel elkerülhető, hogy túlterhelje a naptárát, vagy alábecsülje a feladat elvégzéséhez szükséges időt – ez egy gyakori csapda, amelyet tervezési tévedésnek neveznek. A Sunsama a feladatütemezés és a tudatos, lépésről lépésre történő megközelítés integrálásával segít fenntartani a kiegyensúlyozott munkaterhelést, miközben folyamatosan haladhat a céljai felé.

2. funkció: Hatékony Google Naptár integráció

via Sunsama

A Sunsama Google Naptár integrációja jól működik azoknak a szakembereknek, akik naptárukat használják a napjuk szervezéséhez. Sok más termelékenységi eszközzel ellentétben a Sunsama kétirányú szinkronizálást kínál, ami azt jelenti, hogy minden, a Sunsamában ütemezett feladat megjelenik a naptárában, és fordítva.

Ezzel elkerülhető a több platform kézi frissítésének gondja. Ráadásul támogatja az Outlook és az iCloud naptárakat, így egy olyan feladatkezelő rendszerré válik, amely alkalmazkodik a munkafolyamatához, függetlenül attól, hogy melyik naptáralkalmazást használja.

3. funkció: Feladatkezelés

via Sunsama

Mindannyiunknak vannak olyan feladatai, amelyeket rendszeresen el kell végezni, legyen az heti jelentés, havi csapatértekezlet, vagy akár valami olyan egyszerű, mint a nyomon követő e-mailek küldése. A Sunsama lehetővé teszi az ismétlődő feladatok beállítását, így nem kell azokat minden alkalommal manuálisan újra bevinni.

Ezenkívül lehetővé teszi, hogy más eszközökből, például a Trello, az Asana és a ClickUp alkalmazásokból importáljon feladatokat, így minden munkáját egy helyen szervezheti. A legjobb rész? Az importált feladatok szinkronizálva maradnak az összes csatlakoztatott platformon, így nem kell aggódnia azok külön-külön történő frissítése miatt.

💡 Profi tipp: Amikor időt osztasz a Sunsamában, mindig adj hozzá 15 perces puffert a feladatok között. Ezzel figyelembe veszed a váratlan késéseket, és megakadályozod, hogy a napirended felboruljon.

4. funkció: Időkövetés és időkeretezés

via Sunsama

A Sunsama a beépített időkövetési és időkeret-funkcióival túlmutat az egyszerű teendőlista-alkalmazásokon. Az időkövetés lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse az egyes feladatokra és projektekre fordított időt, segítve ezzel a szűk keresztmetszetek azonosítását és a hatékonyság javítását.

A timeboxing viszont lehetővé teszi, hogy a feladatokat közvetlenül a naptárába ütemezze, így biztosítva, hogy minden tevékenységnek legyen egy külön időrésze. Ez a megközelítés különösen hasznos komplex projektek kezelésénél, mivel biztosítja, hogy a magas prioritású feladatok ne maradjanak figyelmen kívül.

A legtöbb eszköz egy vagy két lépést valósít meg ezek közül. A ClickUp azonban segít a felhasználóknak akár 5 vagy több alkalmazást is összevonni a platformunk segítségével! Próbálja ki az AI-alapú ütemezést, amelynek segítségével a feladatokat és a találkozókat prioritási szintjük alapján könnyedén eloszthatja a naptárában lévő szabad időpontokra. A ClickUp Brain segítségével egyedi automatizálási szabályokat is beállíthat a rutin feladatok kezeléséhez. Búcsút inthet a túlterheltségnek!

5. funkció: Csapatmunka

Az olyan integrációk, mint a Slack, a Microsoft Teams, a Gmail és az Outlook lehetővé teszik, hogy az e-maileket és üzeneteket végrehajtható feladatokká alakítsa. Ez kevesebb elfelejtett e-mailt és kevesebb zavaró tényezőt jelent.

Ezenkívül a Sunsama csapatmunkát támogató funkciói megkönnyítik a feladatok megosztását és a kollégákkal való koordinációt. Akár feladatokat osztasz ki, akár a feladatok nyomon követését végzed, a Sunsama strukturált megközelítést kínál, hogy minden a terv szerint haladjon.

A Sunsama árai

Ingyenes: 14 napos próba

Éves előfizetés: 16 USD/hó

Havi előfizetés: 20 USD/hó

Mi az a Todoist?

via Todoist

A Todoist egy feladatkezelő alkalmazás, amelynek célja, hogy segítse a felhasználókat a teendőik egyszerű szervezésében, prioritásainak meghatározásában és elvégzésében. Akár profi vagy, aki határidőkkel jonglál, akár diák, aki nyomon követi a feladatait, akár csak valaki, aki próbálja kézben tartani a mindennapi életét, a Todoist strukturált, mégis rugalmas módszert kínál a feladatok hatékony kezelésére.

Minimalista, felhasználóbarát felületével és hatékony automatizálási funkcióival a Todoist segít koncentrálni, szervezett maradni és kézben tartani a dolgokat, még akkor is, ha a teendőlistája túlterhelővé válik. Ráadásul a szinkronizálásnak köszönhetően asztali számítógépen, mobilon és akár hordható eszközökön is mindig kéznél vannak a feladatok.

A Todoist funkciói

A Todoist a következő tulajdonságokkal tűnik ki:

1. funkció: Természetes nyelvű bevitel

via Todoist

A feladatok kézi begépelése unalmas lehet, de a Todoist természetes nyelvű bevitelével intuitívvá teszi a folyamatot.

Ahelyett, hogy a menükön kattintgatna, egyszerűen beírhatja, hogy „Jelentést benyújtani minden hétfőn 10 órakor”, és az alkalmazás automatikusan ismétlődő feladatként ütemezi be. Ez a funkció időt takarít meg, és a feladatok hozzáadását olyan egyszerűvé teszi, mint egy jegyzet írását.

2. funkció: Platformok közötti szinkronizálás

via Todoist

A feladatkezelő csak akkor hasznos, ha elérhető, és a Todoist kiemelkedik a platformok közötti hozzáférhetőség terén.

Az alkalmazás zökkenőmentesen szinkronizálódik asztali számítógépeken, mobil eszközökön, táblagépeken, okosórákban, e-mail kiegészítőkben és böngészőbővítményekben, így a felhasználók bárhol is legyenek, mindig naprakészek maradhatnak.

Akár mobilalkalmazáson keresztül ad hozzá feladatot, akár laptopon ellenőrzi a teendőket, akár okosórán használja a hangparancsokat, a Todoist biztosítja, hogy minden valós időben naprakész legyen.

3. funkció: Feladatok ütemezése és szervezése

via Todoist

A Todoist ütemezési és szervezési eszközöket kínál, hogy mindig kézben tarthassa feladatait.

A határidők és az ismétlődő emlékeztetők biztosítják, hogy a fontos feladatok mindig prioritást élvezzenek, míg a projektek, szakaszok és alfeladatok lehetővé teszik a munka részletes strukturálását.

A feladatokat címkék és szűrők segítségével kategorizálhatja, így könnyen megtalálhatja a sürgősség, a prioritás vagy a konkrét kontextus alapján a feladatokat.

💡 Profi tipp: Használja a Todoist alfeladatokat és a projekt hierarchiát, hogy a nagy projekteket kezelhető lépésekre bontsa. Ez megakadályozza a túlterheltséget és megkönnyíti a haladás nyomon követését.

4. funkció: Csapatmunka

via Todoist

A Todoist nem csak a személyes termelékenységet növeli, hanem a csapatmunkát is támogatja. Létrehozhat közös projekteket, feladatokat rendelhet hozzá konkrét csapattagokhoz, valamint megjegyzéseket és mellékleteket adhat hozzá, hogy a feladatokon belül szervezetten folyjon a megbeszélés.

A tevékenységi napló biztosítja az átláthatóságot, lehetővé téve a csapat tagjai számára, hogy könnyedén nyomon kövessék a változásokat és frissítéseket. Ezek a funkciók biztosítják a csoportok összehangolt és produktív munkáját anélkül, hogy szétszórt e-mail láncokra vagy több kommunikációs eszközre kellene támaszkodniuk.

5. funkció: Testreszabható sablonok

Azok számára, akik strukturált kiindulási pontra van szükségük, a Todoist különböző munkafolyamatokhoz igazított, testreszabható sablonokat kínál.

Akár találkozó napirendjére, projektkövetőre, projektmenedzsment naptárra vagy szokáskövetőre van szüksége, ezek az előre megtervezett Todoist sablonok segítenek a feladatok azonnali beállításában.

Ez a funkció egy termelékenységi trükk üzleti csapatok, diákok és vállalkozók számára, mivel kész keretrendszert biztosít a szervezettség fenntartásához anélkül, hogy időt kellene fordítani a kézi beállításokra.

Todoist árak

Kezdők: Ingyenes

Előny: 2 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 8 USD/hó felhasználónként

Sunsama és Todoist: funkciók összehasonlítása

A Sunsama és a Todoist között vacillál? Minden attól függ, hogy hogyan szeretné megszervezni a napját.

1. funkció: Napi tervezés és naptárintegráció

Sunsama: A naptárintegrációkon kívül a Sunsama naptárnézete előtérben van, így a naptári eseményeket a feladatok mellett láthatja, ami igazán hatékony időbeosztást tesz lehetővé. Ez a vizuális ábrázolás segít egy valóságos napi terv elkészítésében, amely figyelembe veszi az összes kötelezettséget.

Todoist: Noha naptárintegrációt kínál, nem ugyanazt a vezérelt megközelítést alkalmazza – a feladatok ütemezve vannak, de nem ágyazódnak be egy lépésről lépésre haladó napi munkafolyamatba, mint a Sunsama esetében.

🏆 Győztes: A naptárszervezés terén a Sunsama viszi a pálmát.

2. funkció: Feladatkezelési képességek

Sunsama: Szilárd feladatkezelést kínál, de a komplex szervezési rendszereknél inkább a napi munkafolyamatra helyezi a hangsúlyt. Bár hatékonyan kezeli és szervezi a feladatokat, hiányoznak belőle a Todoist fejlettebb szűrési és rendezési funkciói.

Todoist: Az AI feladatkezelési funkciói, mint például a feladatok létrehozásához szükséges természetes nyelvértés, páratlanok. Ezenkívül a projektek, alfeladatok, címkék, szűrők és prioritásokból álló szervezési rendszere szilárd munkafolyamatot biztosít a feladatok szervezéséhez anélkül, hogy túlterhelné a felhasználókat.

🏆 Győztes: A Todoist feladatok nyerték ezt a kört!

3. funkció: Csapatmunka

Sunsama: A csapatok megoszthatják a csatornákat, láthatják egymás napi terveit és hatékonyabban koordinálhatják a munkát. Azonban nem rendelkezik olyan funkciókkal, mint a feladatkiosztás, a csapatmegbeszélések vagy a fájlmegosztás, ezért kevésbé ideális csapatalapú feladatkezeléshez.

Todoist: Robusztus csapatmunkát támogató eszközöket kínál, beleértve a megosztott projekteket, a feladatkiosztást, a valós idejű megjegyzéseket és a haladás nyomon követését. Ugyanakkor hiányzik belőle a Sunsama által kínált naptár láthatósága és a munkaterhelés átláthatósága.

🏆 Győztes: Döntetlen! A választás itt teljes mértékben az Ön igényeitől függ.

Sunsama: A mély, munkafolyamat-orientált integrációkra összpontosít, amelyek lehetővé teszik, hogy olyan eszközökből, mint az Asana, a Trello, a Jira és a GitHub, feladatokat importáljon, és azokat a naptárával együtt megtekintse és kezelje.

A Todoist több mint 200 integrációt kínál más termelékenységi eszközökkel natív kapcsolatok és a Zapier segítségével, beleértve a Slacket, a Gmailt és a Google Naptárat.

🏆 Győztes: Döntetlen! A Sunsama szorosabban integrálódik a projektkezelő eszközökkel, míg a Todoist egy szélesebb ökoszisztémához kapcsolódik.

Sunsama és Todoist a Redditen

Semmi sem segít úgy, mint egy őszinte felhasználói vélemény, igaz? Nos, megnéztük a Redditen, mit mondanak az emberek a Sunsama és a Todoistról, és íme, mit találtunk.

Az r/productivity oldalon egy felhasználó, Rejendra2124, kiemeli a Sunsama időblokkoló képességeit.

Személyesen használtam a Sunsamát időbeosztáshoz, és ez jelentősen megváltoztatta a termelékenységemet és a szervezettségemet.

Személyesen használtam a Sunsamát időbeosztáshoz, és ez jelentősen megváltoztatta a termelékenységemet és a szervezettségemet.

Egy másik felhasználó, littlelorax, a Todoistot tartja jobb választásnak a feladatkezeléshez.

…Ezt a megoldást a Todoist segítségével találtam meg. Imádom, hogy csak billentyűparancsokat kell használnom, és természetes nyelven gyorsan hozzáadhatok dolgokat, ahelyett, hogy ezer legördülő menüre kellene kattintanom. Nem feltétlenül végez időblokkolást, de ez a módszer nekem egyébként sem volt soha sikeres. De beállíthatok határidőket, ismétlődő feladatokat, és egy „ma” nézetben láthatom az összes dolgot, amit aznap meg kell tennem, függetlenül attól, hogy az életem melyik területéhez tartozik.

…Ezt a megoldást a Todoist segítségével találtam meg. Imádom, hogy csak billentyűparancsokat kell használnom, és természetes nyelven gyorsan hozzáadhatok dolgokat, ahelyett, hogy ezer legördülő menüre kellene kattintanom. Nem feltétlenül végez időblokkolást, de ez a módszer nekem egyébként sem volt soha sikeres. De beállíthatok határidőket, ismétlődő feladatokat, és egy „ma” nézetben láthatom az összes dolgot, amit aznap meg kell tennem, függetlenül attól, hogy az életem melyik területéhez tartozik.

Szeretne szakértői véleményt a Sunsamáról? Íme, mit mond a Sunsama alapítója, sunsamahq az r/msp oldalon.

…A Sunsama valójában egy napi tervező, és akkor működik a legjobban, ha külön eszközzel rendelkezik a projektek nyilvántartására. Így a hosszú távú feladatokat a másik eszközben tervezheti meg, és a Sunsamában csak azokat a néhány dolgokat, amelyeket minden nap el kell végeznie.

…A Sunsama valójában egy napi tervező, és akkor működik a legjobban, ha külön eszközzel rendelkezik a projektek nyilvántartására. Így a hosszú távú feladatokat a másik eszközben tervezheti meg, és a Sunsamában csak azokat a néhány dolgokat, amelyeket minden nap el kell végeznie.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Sunsama és a Todoist legjobb alternatíváját!

Ha még mindig nem tud dönteni a Sunsama és a Todoist között, vagy olyan alternatívát keres, amely mindkét alkalmazás legjobb funkcióit ötvözi, akkor ne keressen tovább, mint a ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása!

A ClickUp egy átfogó projektkezelő eszköz, amelynek funkciói a termelékenység növelésére, a munkafolyamatok optimalizálására és az egyszerű együttműködés elősegítésére szolgálnak.

Akár személyes feladatokat kezel, akár komplex csapatprojekteket felügyel, a ClickUp így könnyíti meg az életét.

ClickUp első előnye: Feladatok létrehozása másodpercek alatt

Felejtse el az alapvető ellenőrzőlistákat – a ClickUp Tasks valódi munkavégzésre lett kifejlesztve. A Todoist egyszerű feladatkezelő rendszerével vagy a Sunsama napi tervezőjével ellentétben a ClickUp lehetővé teszi a munkafolyamat teljes testreszabását alfeladatok, függőségek és projektspecifikus mezők segítségével.

Tartsa kézben minden feladatot a ClickUp Tasks testreszabható munkafolyamataival!

Ezeket a feladatokat testreszabott állapotokkal, testreszabott mezőkkel és címkékkel optimalizálhatja, hogy kiemelje a prioritásokat és nyomon kövesse az előrehaladást. A legjobb rész? A feladatot szinte bárhonnan létrehozhatja, például a beépített ClickUp Chat és ClickUp Docs alkalmazásokból, vagy akár az AI-vel is elvégezheti.

Átfogó képet szeretne kapni? Váltson a ClickUp táblázatos nézet, listás nézet, ClickUp naptár nézet és egyéb nézetek között, hogy mindent kezelhessen a napi teendőkön át a hosszú távú projektekig.

ClickUp előnye #2: Intelligens időkövetés pontosan ott, ahol dolgozik

A napi tervezés során az emberek legnagyobb problémája, hogy nem tudják, hova tűnik az idejük.

A ClickUp Project Time Tracking funkcióval naplózhatja az órákat, összehasonlíthatja a tervezett és a tényleges munkát, és részletes termelékenységi jelentéseket készíthet közvetlenül a feladatokon belül. Ez segít nyomon követni a számlázható órákat, és biztosítja, hogy a munka időben elkészüljön.

Kövesse nyomon az időt automatikusan vagy manuálisan a ClickUp Project Time Tracking segítségével.

A ClickUp előnye #3: AI-támogatás, amikor csak szüksége van rá

Szeretné, ha a termelékenységi eszköze előre gondolkodna Ön helyett? A ClickUp Brain pontosan ezt teszi.

Egyszerűsíti a munkafolyamatot az ismétlődő feladatok automatizálásával, intelligens javaslatok generálásával és azonnali összefoglalók biztosításával.

Elakadt egy feladatnál? Kérdezze meg a ClickUp Brain-t, hogy valós idejű frissítéseket kapjon a csapatáról, a projektről vagy automatikusan generált jelentéseket. Olyan, mintha lenne egy személyi asszisztense, aki megérti a munkáját.

Íme egy példa a ClickUp Brain működésére 👇🏼

Hívja le az információkat a feladataiból és beszélgetéseiből a ClickUp Brain segítségével.

Ha azt hitted, hogy a Brain csak ennyit tud, akkor meglepetés vár rád! Hányszor küzdöttél már a tartalom írásával, és botladoztál az olyan LLM-ek között, mint a ChatGPT, a Gemini és a Claude? Nos, találd ki, mi van! A ClickUp mindezeket az eszközöket elhozza a munkaterületedre!

Hozzáférjen minden kedvenc AI eszközéhez a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain MAX, a desktop AI szuperalkalmazás fejlett mesterséges intelligenciát használ a feladatok automatizálásához, prioritásainak meghatározásához és összefoglalásához, így a feladatkezelés gyorsabbá és okosabbá válik.

Emellett lehetővé teszi a munkák Talk-to-Text funkción keresztül történő kezelését, integrálható a dokumentumaival és naptárával, valamint személyre szabott ajánlásokat és automatizált jelentéseket nyújt – mindezt egy helyen.

ClickUp előnye #4: Naptárak egyszerű kezelése

A naptár kezelése nem lehet egy második munka.

Az AI-alapú ClickUp Calendar automatikusan ütemezi a feladatokat és eseményeket prioritás alapján, így a tervezésből eltűnik a manuális munka.

A ClickUp-nál a naptár az összes munkád kontextusában jelenik meg. Nézd meg ezt a videót, hogy megtudd, hogyan👇🏼

A Sunsama manuális tervezésével és a Todoist egyszerű ütemezésével ellentétben a naptár egy AI naptáralkalmazás képességeivel rendelkezik. Intelligensen blokkolja a koncentrációs időt, ütközések esetén átütemezi az összes feladatot, és zökkenőmentesen szinkronizálódik a Google Naptárral és más platformokkal.

Ha azonban segítségre van szüksége a beállításhoz, a ClickUp naptár teendőlista sablonja készen használható megoldás. Szervezi a feladatokat, eseményeket és határidőket, így biztosítva, hogy a napja az Önnek dolgozzon, és ne fordítva.

Ingyenes sablon A ClickUp naptár teendőlista sablonjával szervezheti és rangsorolhatja személyes és szakmai projektjeinek feladatait.

Íme, hogyan segíthet Önnek ez a feladatkezelési sablon.

Könnyedén ütemezheted a feladatokat, és mindent egy helyen tarthatsz nyomon.

Osztja fel feladatait egyértelmű kategóriákba, hogy elkülöníthesse a munkát, a személyes célokat és a prioritást élvező projekteket a jobb szervezés érdekében.

A valós idejű nyomon követés segítségével részletesen megismerheti a feladatok részleteit, így mindig tudja, mi a következő lépés és mire kell figyelnie.

Használjon egyéni állapotokat, például „Nyitott” és „Befejezett”, hogy egy pillanat alatt nyomon követhesse az előrehaladást, és kézben tarthassa a munkafolyamatot.

Többféle nézet, például „Találkozókérelmek”, „Szerepkör szerint”, „Kategória szerint” és „Ütemezés” segítségével javíthatja tervezési képességeit, így rugalmas és strukturált megközelítést alkalmazhat.

A ClickUp 5. előnye: automatizálja az ismétlődő feladatokat

Még mindig manuálisan frissíti a feladatokat és projekteket? Mostantól nem kell.

A ClickUp Automations + AI Agents segítségével saját magukban futó, egyedi munkafolyamatokat állíthat be. Új projekt? Automatikusan rendeljen hozzá csapattagokat és küldjön emlékeztetőket. Megváltozott a feladat állapota? Indítson automatikus frissítéseket.

Több mint 100 előre elkészített automatizálási recepttel a ClickUp elvégzi a nehéz munkát, így Ön a fontos dolgokra koncentrálhat: a feladatok elvégzésére.

A nagy tervezési projektektől az egyszerű teendőlistákig a ClickUp segítségével végezzük el a feladatokat. A cég egészében használjuk, és megoldja a feladatkezelés problémáját, hogy lássuk a haladást és a végrehajtandó folyamatban lévő feladatokat.

A nagy tervezési projektektől az egyszerű teendőlistákig a ClickUp segítségével végezzük el a feladatokat. A cég egészében használjuk, és megoldja a feladatkezelés problémáját, hogy lássuk a haladást és a végrehajtandó folyamatban lévő feladatokat.

Az AI-alapú betekintéssel, mélyreható testreszabási lehetőségekkel, időkövetéssel és automatizálással a ClickUp minden, amire szüksége van, egy helyen.

Az okosabb választás: ClickUp

A Sunsama ideális a napod tervezéséhez, a Todoist pedig egy jó feladatütemező szoftver.

De miért elégedjen meg eggyel, ha mindkettőt megkaphatja?

A ClickUp egy hatékony platformban ötvözi a feladatkezelést, az időkövetést, a naptártervezést, az AI-alapú segítségnyújtást, az automatizálást és a zökkenőmentes együttműködést. Nincs többé ugrálás a különböző eszközök között vagy elmerülés a lapok között – egyetlen intelligens munkaterület, amely mindent elvégez.

Ha készen áll arra, hogy abbahagyja az eszközökkel való zsonglőrködést, és okosabban kezdjen el dolgozni, akkor a ClickUp a megfelelő választás. Regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra!