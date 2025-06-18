A 10 legjobb Alchemer alternatíva felmérésekhez és adatgyűjtéshez

A pontos adatok intelligens döntéseket eredményeznek – de csak akkor, ha a felmérési és ügyfél-visszajelzési platformja valóban képes ezeket gond nélkül biztosítani.

Ha a legjobb Alchemer alternatívákat keresi, akkor valószínűleg a jelenlegi beállítása nem felel meg az elvárásainak – talán túl nehézkes, túl korlátozott, vagy egyszerűen nem nyújtja a szükséges betekintést.

Az ügyfelek visszajelzéseinek gyűjtésétől a munkavállalók hangulatának felméréséig a mai vállalkozásoknak intuitív, testreszabható és skálázható eszközökre van szükségük.

A megfelelő platformnak segítenie kell a felmérések egyszerű elkészítésében, az értékes betekintést nyújtó egyéni válaszok gyűjtésében, valamint olyan jelentéskészítési funkciókat kell kínálnia, amelyek egyértelművé teszik a következő lépést.

Tehát nézzük meg azokat a lehetőségeket, amelyek pontosan ezt teszik, anélkül, hogy összezavarnák Önt a zavaros funkciók és árak labirintusával.

Miért érdemes az Alchemer alternatíváit választani?

Az Alchemer (korábban SurveyGizmo) számos korlátozással rendelkezik, amelyek megnehezíthetik az adatgyűjtést. Íme néhány ok, amiért érdemes lehet alternatívákat keresni a munkavállalói felmérések, visszajelzések, jelentések és adatgyűjtés terén:

Megtanulása nehéz: Az Alchemer felülete kezdők számára ijesztő lehet. Ez hatással lehet azokra a csapatokra, akiknek gyorsan fel kell állítaniuk felméréseket vagy automatizálniuk kell bizonyos feladatokat.

Korlátozott jelentéskészítési funkciók: Bár funkcionálisak, a platform jelentéskészítő eszközei gyakran nem elég testreszabhatók és rugalmasak, ami megnehezíti a mélyreható betekintés kivonását.

Magas árak: Az Alchemer árstruktúrája kisebb vállalkozások vagy szűkös költségvetéssel rendelkező csapatok számára is kizáró tényező lehet.

Korlátozott irányítópult és AI funkcionalitás : A valós idejű elemzés és az irányítópult megosztása fizetős fiókot igényel; az ingyenes vagy próba verziók korlátozzák az adatokhoz való hozzáférést és a funkciókat, ami korlátozza az Alchemer AI képességeinek teljes körű kihasználását.

Archivált adatok: A felmérések és válaszok továbbra is tárolva maradnak, de frissítés nélkül nem érhetők el.

Kényelmetlen felhasználói élmény: A platform használhatósága és navigációja vegyes visszajelzéseket kapott, van még mit javítani.

Ezeket a korlátozásokat figyelembe véve nem meglepő, hogy sok felhasználó hatékonyabb és felhasználóbarátabb alternatívákat keres, amelyek kiváló jelentéskészítési, ügyfélszolgálati és általános funkcionalitást kínálnak.

👀 Tudta? Az ügynökök 79%-a úgy véli, hogy az AI mint másodpilóta növeli képességeiket, segítve őket a kiváló ügyfélszolgálat nyújtásában.

A legjobb Alchemer alternatívák egy pillantásra

Íme egy rövid összefoglaló a listánkon szereplő Alchemer alternatívák felhasználási eseteiről és legjobb funkcióiról:

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak ClickUp All-in-one munkafolyamat- és adatkezelés minden méretű csapat számára Fejlett űrlapkészítő feltételes logikával, automatizálással, AI-alapú betekintéssel, testreszabható sablonokkal és harmadik féltől származó alkalmazásokkal való integrációval. Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak elérhetők vállalatok számára. Typeform Interaktív felmérések és űrlapok közepes vagy nagyvállalatok számára Testreszabható űrlapok dinamikus kiegészítő kérdésekkel, márkás élmény és beágyazási lehetőségek Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 29 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Qualtrics Ügyfélélmény-kezelés és piackutatás nagyvállalatok számára AI-alapú elemzések, automatizált ajánlások, kész sablonok és Google Analytics integráció. Egyedi árazás Google Forms Egyszerű űrlapkészítés a Google ökoszisztémán belül magánszemélyek és kisvállalkozások számára Korlátlan számú űrlap és válasz, valós idejű adatelemzés, zökkenőmentes integráció a Google Workspace-szel. Ingyenes SurveyMonkey Mesterséges intelligenciával támogatott felmérések és űrlapok közepes és nagy méretű vállalkozások és ügynökségek számára. Feltételes elágazás, érzelemelemzés, globális panel hozzáférés és testreszabható sablonok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 39 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Jotform Fizetési funkcióval integrált űrlapok kisvállalkozások és egyéni vállalkozók számára Fizetési átjáró támogatás, többnyelvű űrlapok, automatizálás és több mint 10 000 sablon. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 39 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Zoho Survey Űrlapkészítés a Zoho ökoszisztémán belül Zoho felhasználók számára SSL-védelem, testreszabható jelentések, Google Sheets integráció és előre elkészített sablonok. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 9 dollártól kezdődik havonta. Microsoft Forms Űrlapkészítés a Microsoft Office 365 ökoszisztémán belül Microsoft-felhasználók és nagyvállalatok számára Többnyelvű támogatás, valós idejű együttműködés, automatikus diagramok és zökkenőmentes Office 365 integráció. Ingyenes Formstack Automatizált, HIPAA-kompatibilis űrlapok nagyvállalatok és ügynökségek számára Kódolás nélküli szerkesztő, dinamikus mezők, elektronikus aláírások és GDPR/HIPAA-megfelelőség Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 99 dollár/hó-tól kezdődik. Wufoo Űrlapjelentések és elemzések kisvállalkozások és ügynökségek számára SSL titkosítás, automatikusan frissülő irányítópultok, válaszok korlátozása és alkalmazásintegrációk. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 22 dollártól kezdődik havonta.

A 10 legjobb Alchemer alternatíva

Most nézzük meg a legjobb Alchemer alternatívákat, amelyek hatékonyan kielégíthetik vállalkozása felmérési jelentés és ügyfél-visszajelzés igényeit.

1. ClickUp (a legjobb az all-in-one munkafolyamatokhoz és adatkezeléshez)

Tervezzen űrlapokat olyan fejlett funkciókkal, mint a feltételes logika a ClickUp Form View segítségével.

A mindenre kiterjedő munkaalkalmazásként és hatékony munkamenedzsment szoftverként a ClickUp egyszerűsíti az adatgyűjtést és racionalizálja a munkafolyamatokat.

A leghatékonyabb funkciója? A ClickUp űrlapnézet. A beépített űrlapgenerátor segítségével hatékonyan használhatja a felméréseket bármilyen helyzetben, függetlenül attól, hogy alkalmazotti visszajelzéseket gyűjt, piackutatásokat végez vagy ügyfél-elemzéseket gyűjt.

A színektől a betűtípusokig és az űrlapok biztonságáig minden részlet testreszabható, hogy tükrözze márkájának személyiségét és illeszkedjen a célközönséghez.

Az űrlapok feltételes logikát is támogatnak, ami azt jelenti, hogy az egyes válaszok alapján módosíthatják a kérdések láthatóságát. Ez egy olyan szintű kifinomultságot ad, amely még a bonyolultabb igények esetén is megkönnyíti az űrlapok készítését.

A ClickUp Forms lehetővé teszi a marketingesek számára a potenciális ügyfelek megszerzését, a kutatók számára a felmérések elkészítését, a vállalkozások számára a felvételek egyszerűsítését, a szoftvercsapatok számára pedig a hibajelentések szervezését – mindezt egyetlen rugalmas eszközzel.

Még a munkafolyamatok automatizálására is használható.

Automatizálja a feladatokat az űrlapadatok elemzésétől az értesítések küldéséig a ClickUp Automations segítségével.

A ClickUp Automations több mint 100 előre elkészített automatizálása kritikus időt takarít meg Önnek. Minden űrlap beküldése feladatok létrehozását, tulajdonosok kijelölését, visszajelzések nyomon követését és nyomon követések elindítását teszi lehetővé, ezzel időt takarítva meg és csökkentve a manuális munkát.

És hogy még egy lépéssel tovább menjünk, a ClickUp Brain AI-alapú frissítésekkel és elemzésekkel bővíti ezeket a képességeket, biztosítva a hatékony feladatkezelést.

A Brain mesterséges intelligenciával működő eszközei lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy személyre szabott piackutatási felméréseket készítsenek és elemezzék a válaszokat, hogy feltárják a legfontosabb trendeket, mintákat és ügyfélpreferenciákat.

A ClickUp Brain segítségével azonnal elemezheti az űrlapok beküldéseit, és AI-alapú betekintést kaphat.

Használhatja arra, hogy gyorsan releváns felmérési kérdéseket generáljon, könnyedén adatokat gyűjtsön, és a válaszokat hasznosítható betekintéssé alakítsa. Ezen betekintésekkel alakíthatja termékét, irányíthatja marketingjét, és támogathatja az intelligens üzleti döntéseket.

Szeretne a ChatGPT-vel vagy a Claude-dal dolgozni? Válasszon a ClickUp nagy nyelvi modelljei (LLM) közül, és csökkentse a kontextusváltás miatt elvesztett időt és figyelmet.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők csupán 12%-a használja a termelékenységi csomagokba beépített AI funkciókat. Ez az alacsony elfogadottsági arány arra utal, hogy a jelenlegi implementációk nem rendelkeznek azzal a zökkenőmentes, kontextusba ágyazott integrációval, amely arra késztetné a felhasználókat, hogy áttérjenek a kedvelt önálló beszélgetési platformjaikról. Például képes-e az AI egy automatizált munkafolyamatot végrehajtani a felhasználó egyszerű szöveges utasítása alapján? A ClickUp Brain képes rá! Az AI szorosan integrálva van a ClickUp minden aspektusába, beleértve, de nem kizárólagosan a csevegési szálak összefoglalását, szövegek megfogalmazását vagy finomítását, információk lekérését a munkaterületről, képek generálását és még sok mást! ✨ Csatlakozzon a ClickUp ügyfeleinek 40%-ához, akik 3 vagy több alkalmazást cseréltek le a mi mindenre kiterjedő munkaalkalmazásunkra!

A platform fejlett elemzési funkciókkal, testreszabható sablonokkal és hasznos AI-ügynökökkel rendelkezik, amelyek segítségével a lehető legtöbbet hozhatja ki online felméréseiből. Ezek segíthetnek a versenytársak elemzésében, a trendek felismerésében, a felhasználói visszajelzések felhasználásában a közönség megértése érdekében, valamint a felmérési adatok vizualizálásában.

Összességében ez gyorsabbá, okosabbá és sokkal hatékonyabbá teszi a piackutatást – függetlenül a vállalkozás méretétől.

A ClickUp Dashboards segítségével láthatóvá teheti az előrehaladást, figyelemmel kísérheti a teljesítményt és adat alapú döntéseket hozhat.

Helyezze a felmérési információkat a ClickUp Dashboards-ba az egyszerű vizualizálás érdekében, így könnyen nyomon követheti a változásokat és előre jelezheti az eredményeket.

A ClickUp legjobb funkciói

Gyűjtse össze az űrlapok válaszait, és tegye azokat felhasználhatóvá a ClickUp Tasks segítségével.

Automatizálja a rutin feladatokat, mint például a feladatok kiosztása, az állapotok módosítása és a megjegyzések közzététele.

Használja a visszajelzési űrlap sablonokat visszajelzési űrlapok, kérelem űrlapok és felmérések gyors létrehozásához.

Elemezze a beküldött adatokat közvetlenül a ClickUp Dashboards-ban, hogy valós idejű betekintést nyerjen.

Integrálja az űrlapokat harmadik féltől származó alkalmazásokkal, például a Google Sheets, a Slack és a Zapier alkalmazásokkal a ClickUp Integrations segítségével.

Csatlakoztassa a ClickUp-ot több mint 1000 alkalmazáshoz (beleértve az e-mail/SMS eszközöket is) a felmérési válaszok által kiváltott munkafolyamatok automatizálásához.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak esetleg egy kis tanulási görbével kell szembenézniük.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4430+ értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A TrustRadius egyik értékelése szerint:

Csapataink űrlapokat és sablonokat használtak egyes munkafolyamatok szabványosításához. A beépített automatizálási funkciókat is használtuk egyes munkafolyamatok megkönnyítésére, különösen akkor, amikor az egyéni mezők olyan információkat rögzítenek, amelyek segítenek meghatározni, hogy kihez kell hozzárendelni egy feladatot. Végül az e-mail integrációs és API funkciókat is használtuk, hogy automatikusan feladatokat generáljunk, amikor egyes platformok figyelmeztetnek vagy lehetséges teljesítményproblémákat jeleznek.

Csapataink űrlapokat és sablonokat használtak egyes munkafolyamatok szabványosításához. A beépített automatizálási funkciókat is használtuk egyes munkafolyamatok megkönnyítésére, különösen akkor, amikor az egyéni mezők olyan információkat rögzítenek, amelyek segítenek meghatározni, hogy kihez kell hozzárendelni egy feladatot. Végül az e-mail integrációs és API funkciókat is használtuk, hogy automatikusan feladatokat generáljunk, amikor egyes platformok figyelmeztetnek vagy lehetséges teljesítményproblémákat jeleznek.

2. Typeform (legalkalmasabb interaktív, beszélgetésszerű űrlapok és felmérések létrehozásához)

via Typeform

Beszélgetésszerűbb megközelítést keres a felmérésekhez? A Typeform egyedülálló, felhasználóbarát kialakítása a hagyományos űrlapokat, felméréseket és kvízeket interaktív élménnyé varázsolja.

Az, hogy egyszerre csak egy kérdésre koncentrál, a felméréseket kevésbé unalmas feladatnak, inkább csevegésnek érezhetővé teszi, ami növeli a válaszadási arányt. A Typeform segítségével az AI-alapú elemzéseknek köszönhetően mélyreható betekintést nyerhet az ügyfelek viselkedésébe, vásárlási döntéseibe és hangulatába.

Az Alchemerrel ellentétben, amely bonyolult lehet, a Typeform egyszerűségével, zökkenőmentes integrációival és elegáns sablonjaival tűnik ki.

A Typeform legjobb funkciói

Személyre szabhatja az űrlapokat színekkel, betűtípusokkal, képekkel, GIF-ekkel és videókkal, hogy márkás élményt teremtsen.

Kérdéseket egyenként tegyen fel, így természetesebb és vonzóbb beszélgetést hozhat létre.

Könnyen beágyazhatja az űrlapokat a webhelyére, hogy növelje a láthatóságot.

Tegyen fel dinamikus kiegészítő kérdéseket, hogy a korábbi válaszok alapján mélyebb betekintést nyerjen.

Szerezzen fehér címkézést a magasabb szintű csomagokhoz

A Typeform korlátai

Az AI funkciók csak az Enterprise csomagokban érhetők el.

Az árak kisvállalkozások vagy egyéni vállalkozók számára drágák.

Typeform árak

Core Basic : 29 USD/hó felhasználónként

Core Plus : 59 USD/hó 3 felhasználó esetén

Alapvető üzleti tevékenység : 99 USD/hó 5 felhasználó esetén

Core Enterprise: Egyedi árazás

Growth Essentials : 199 USD/hó 3 felhasználói helyre

Growth Pro : 349 USD/hó 5 felhasználói helyre

Growth Custom: Egyedi árazás

Typeform értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (900+ értékelés)

Mit mondanak a Typeformról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A Typeform legnagyobb előnye, hogy komplex űrlapokat is könnyen lehet vele létrehozni, és mégis személyre szabottá tehető az űrlapot kitöltő személy számára. Ezzel jelentősen csökkent a spam-üzenetek száma a weboldalamon, és nőtt az általános érdeklődés. Az eredményoldal is nagyon hasznos az ügyfelek statisztikáinak gyors összegyűjtéséhez. Úgy érzem, még csak a Typeform lehetőségeinek felszínét kapargáltam meg.

A Typeform legnagyobb előnye, hogy komplex űrlapokat is könnyen lehet vele létrehozni, és mégis személyre szabottá tenni azokat az űrlapot kitöltő személy számára. Ezzel jelentősen csökkent a spam-üzenetek száma a weboldalamon, és nőtt az általános érdeklődés. Az eredményoldal is nagyon hasznos az ügyfelek statisztikáinak gyors összegyűjtéséhez. Úgy érzem, még csak a Typeform lehetőségeinek felszínét kapargáltam meg.

💡 Profi tipp: Az űrlapok tervezésekor helyezze előtérbe a mobil eszközöket, azaz először a kis képernyőkhöz igazítsa az űrlapokat, ne csak utólag módosítsa őket, és remélje, hogy működni fognak.

3. Qualtrics (A legjobb ügyfélélmény-kezeléshez [CXM] és piackutatáshoz)

via Qualtrics

Ha piackutató vagy, vagy az ügyfélélmény javításán dolgozol, a Qualtrics segíthet a megfelelő felmérések megtervezésében. Fejlett prediktív intelligencia és elemzés szolgáltatásokat kínál, amelyeket saját fejlesztésű iQ™ motorja támogat.

A Qualtrics automatizált ajánlásaival kiemelkedik az Alchemer alternatívái közül, amelyek a visszajelzéseket a megfelelő csapatokhoz irányítják, így könnyebb gyorsan reagálni az ügyfelek észrevételeire. A visszajelzések alapján célzott lépéseket tehet, ami segít maximalizálni intézkedései hatását.

A Qualtrics legjobb funkciói

Használja az AI és a gépi tanulás funkciókat a Stats iQ-val komplex elemzésekhez és a Text iQ-val visszajelzések elemzéséhez.

Integrálja a Google Analytics szolgáltatással az online űrlapok és felmérésekhez.

Készítsen felméréseket intuitív eszközökkel, és szerezzen hasznos betekintést a fejlett jelentéskészítési funkciók segítségével.

Használja a kész felmérési sablonokat értékes ügyfél-visszajelzések gyűjtéséhez.

A Qualtrics korlátai

Más Alchemer alternatívákhoz képest korlátozott online oktatóanyagok és támogató anyagok

Qualtrics árak

Egyedi árazás

Qualtrics értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

🧠 Érdekes tény: Az emberek általában átgondoltabb válaszokat adnak a felmérésekben, ha úgy gondolják, hogy válaszaik változást eredményeznek. Ezért sok eszköz ösztönzőket kínál vagy játékosítja a folyamatot!

4. Google Forms (A legjobb egyszerű űrlapok létrehozásához a Google ökoszisztémán belül)

a Google Forms segítségével

Ha csapata már megszokta a Gmail, a Google Apps vagy a Google Drive használatát, akkor a Google Forms is kézenfekvő választás. Rendkívül könnyen használható és kiváló kiindulási pont mindenkinek, aki felméréseket, kérdőíveket vagy űrlapokat szeretne készíteni.

Személyre szabhatja űrlapjait vállalatának színeivel, betűtípusaival és képeivel. Ezenkívül támogatja a feltételes logikát, amely lehetővé teszi az űrlapok válaszok alapján történő testreszabását.

A Google Forms legjobb funkciói

Készítsen korlátlan számú űrlapot és gyűjtsön korlátlan számú választ!

Válasszon a visszajelzési űrlapok, alkalmazások stb. számára előre megtervezett sablonok széles választékából.

Automatikusan generáljon diagramokat és grafikonokat a valós idejű adatelemzéshez.

Integrálja a Google Workspace eszközökkel, például a Google Sheets és a Google Analytics alkalmazásokkal.

A Google Forms korlátai

Korlátozott harmadik féltől származó integrációk

Google Forms árak

Ingyenes Google-fiókkal

Google Forms értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 42 800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 11 000 értékelés)

Mit mondanak a Google Forms-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A könnyű használat és az, hogy minden, ami egy kisvállalkozás működtetéséhez szükséges, egy helyen megtalálható. Tetszik az is, hogy minden egy kis díjért elérhető, ami nagyon rugalmasá teszi a rendszert.

A könnyű használat és az, hogy minden, ami egy kisvállalkozás működtetéséhez szükséges, egy helyen található. Tetszik az is, hogy minden egy kis díjért elérhető, ami nagyon rugalmasvá teszi a rendszert.

5. SurveyMonkey (A legjobb AI-alapú felmérésekhez és űrlapokhoz)

a SurveyMonkey segítségével

A SurveyMonkey szilárd eszközkészletet kínál, amely segít jobb kérdéseket feltenni és olyan válaszokat gyűjteni, amelyekből érdemes információkat nyerhet. Számos felhasználási esetben jól működik, függetlenül attól, hogy ügyfél-elégedettséget mér, alkalmazotti visszajelzéseket gyűjt vagy új piaci lehetőségeket kutat.

A platform naponta több mint 2,4 millió AI-alapú előrejelzést készít, és intelligens ajánlásokat kínál a felméréseinek finomításához.

Az Alchemerrel ellentétben a SurveyMonkey közvetlen hozzáférést biztosít egy beépített, több mint 335 millió embert számláló globális panelhez. Ez lehetővé teszi, hogy visszajelzést kérjen a célközönségtől anélkül, hogy magának kellene válaszadókat keresnie – mindössze 1 dollárért minden kitöltött válasz után.

A SurveyMonkey legjobb funkciói

Használja a SurveyMonkey sablonjait a gyors kezdéshez.

Növelje a pontosságot feltételes elágazásokkal és ugrási logikával

Ágyazza be a felméréseket az e-mailekbe, hogy növelje a válaszadási arányt.

Használja a WordCloud és a hangulatelemzés funkciókat az adatok elemzéséhez.

Exportálja az eredményeket olyan formátumokban, mint CSV, XLS, PDF, PPT és SPS.

A SurveyMonkey korlátai

A élő felmérések számát tíz kérdésre korlátozza, beleértve a szöveget és a képeket is, mivel a több kérdést tartalmazó felmérések szerkesztési korlátozásokkal szembesülhetnek, és nem másolhatók.

A fejlett funkciók és a részletes elemzések magasabb szintű csomagokat igényelnek.

SurveyMonkey árak

Alap: Ingyenes

Egyéni standard havi díj: 99 USD/hó

Egyéni előnyök éves szinten: 39 USD/hó

Egyéni Premier éves: 139 USD/hó

Csapat előny : 30 USD/hó felhasználónként

Team Premier : 92 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

SurveyMonkey értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 23 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 10 300 értékelés)

🧠 Érdekesség: A SurveyMonkey felbukkant a „The Office” egyik epizódjában, ahol Jim Halpert használja, hogy „Dundie Awards” felmérést végezzen munkatársai számára.

6. Jotform (A legjobb fizetési integrált űrlapok létrehozásához)

via Jotform

Ha az Alchemer alternatíváit keresi, érdemes megnéznie a Jotformot.

Míg az Alchemer inkább a haladó felhasználóknak szól, a Jotform intuitív drag-and-drop építőjének és több mint 10 000 kész sablonjának köszönhetően még a bonyolult űrlapok elkészítése is egyszerűvé válik. Nincs szükség szakértői ismeretekre – ez önmagában is megkülönbözteti a sok más űrlapkészítő eszköztől.

Automatizálhatja a munkafolyamatokat, feltételes logikát adhat hozzá, több nyelvet támogathat, és részletes elemzések segítségével nyomon követheti az egyéni válaszokat. Szerezzen rugalmasságot és betekintést a szokásos gondok nélkül.

A Jotform legjobb funkciói

Válasszon több mint 100 témából, hogy személyre szabhassa fizetési űrlapjait, felméréseit és egyebeket.

Automatizálja olyan feladatokat, mint a számlák, jelentések, e-mailes emlékeztetők és automatikus válaszok generálása.

Fogadjon fizetéseket 32 átjárón, ACH-n, hitel-/betéti kártyákon és e-csekkeken keresztül.

Gyűjtse aláírásokat a DocuSign segítségével

Fordítsa le az űrlapokat több mint 130 nyelvre a globális elérhetőség érdekében.

A Jotform korlátai

Az ingyenes verzió korlátozott számú űrlapot kínál.

Jotform árak

Starter: Ingyenes (5 űrlap)

Bronz : 39 USD/hó felhasználónként (25 űrlap)

Silver : 49 USD/hó felhasználónként (50 űrlap)

Gold: 129 USD/hó felhasználónként (100 űrlap)

Vállalati: Egyedi árazás

Jotform értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2500+ értékelés)

7. Zoho Survey (A legjobb űrlapkészítéshez a Zoho ökoszisztémán belül)

a Zoho Survey segítségével

A Zoho Survey rendkívül egyszerűvé teszi a felmérések létrehozását és kezelését, különösen, ha még nem ismeri a felmérési eszközöket. A drag-and-drop funkcióval gyorsan elkészítheti a kérdőíveket, és a könnyen használható felület tökéletes kisebb szervezetek vagy csapatok számára, amelyek nem rendelkeznek technikai szakértelemmel.

A testreszabás itt nagy előnyt jelent. A felmérés témájától kezdve a márka logójáig mindent módosíthat, sőt a fejléc és a navigációs gombok színeit is a márkájához igazíthatja.

Ráadásul a logikai funkciók lehetővé teszik a válaszok személyre szabását, így a kérdésekre adott válaszok alapján különböző céloldalakat rendelhet hozzá.

A Zoho Survey legjobb funkciói

Az SSL védelem biztosítja felmérései biztonságát és titkosságát.

Elemezze felmérési adatait a Google Sheets segítségével, hogy mélyebb betekintést nyerjen.

Testreszabhatja a jelentéseket, hogy láthatóvá tegye a válaszok tendenciáit, és megalapozott döntéseket hozhasson.

Hozzáférés több mint 200 előre elkészített sablonhoz, több mint 25 kérdés típusával.

A Zoho Survey korlátai

Leginkább Zoho One felhasználóknak ajánlott, korlátozott CRM integrációkkal.

Zoho Survey árak

Ingyenes

Alap: 9 USD/hó

Plusz : 35 USD/hó

Pro : 49 USD/hó

Vállalati: 109 USD/hó

Zoho Survey értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak a Zoho Survey-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Könnyen használható, és saját felméréseket hozhat létre vállalati vagy akár személyes használatra. Az ügyfélszolgálat fantasztikus.

Könnyen használható, és saját felméréseket hozhat létre vállalati vagy akár személyes használatra. Az ügyfélszolgálat fantasztikus.

8. Microsoft Forms (a legjobb az Office 365-be integrált űrlapok létrehozásához)

a Microsoft Forms segítségével

A tiszta, egyszerű és meglepően sokoldalú Microsoft Forms felesleges bonyodalmak nélkül végzi el a feladatot. Egy egyszerű irányítópultról elérhető az összes alapvető funkció: űrlapkészítés, sablonok, testreszabás és válaszok nyomon követése.

Előnye a beépített többnyelvű támogatás, amely segít szélesebb, sokszínűbb közönséggel kapcsolatba lépni.

Az oktatók különösen profitálnak olyan funkciókból, mint a kvízek és a feladatok nyomon követése, azzal a további előnnyel, hogy a válaszokat közvetlenül Excelbe exportálhatják. Ráadásul az intelligens AI-javaslatok segítenek jobb felméréseket készíteni, függetlenül attól, hogy alkalmazotti visszajelzéseket gyűjt vagy csapatbeli hozzászólásokat kezel.

A Microsoft Forms legjobb funkciói

Valós időben együttműködhet a csapat tagjaival

Válasszon a különféle kérdés típusok közül, például felmérések és kvízek közül.

Vizualizálja a válaszokat automatikus táblázatokkal és grafikonokkal

Zökkenőmentesen integrálható a Microsoft 365 eszközökkel, például az Excel és a OneNote programokkal.

A Microsoft Forms korlátai

Néhány fejlett funkció hiányzik

Nem támogatja a közvetlen fizetés beszedését.

A Microsoft Forms árai

Ingyenes

Microsoft Forms értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (250+ értékelés)

9. Formstack (a legjobb automatizált, HIPAA-kompatibilis űrlapok létrehozásához)

via Formstack

Az AI-alapú, kódolás nélküli építőkkel történő űrlapkészítés mellett a Formstack egy termelékenységi platform, amelyet olyan iparágakban használnak, mint az egészségügy, a pénzügyek és a jog. Más Alchemer alternatíváktól eltérően támogatja a dinamikus mezőket, a feltételes tartalmakat és az e-aláírásokat, valamint megfelel a GDPR, a HIPAA és a SOC 2 szabványoknak.

A platform állítása szerint hetente 17 órát takarít meg azáltal, hogy összekapcsolja a CRM-eket, ERP-rendszereket és egyéb eszközöket, ezáltal csökkentve a manuális feladatok számát. Az adatokat betekintéssé alakítja, AI-alapú dokumentumokat generál, e-aláírásokat tesz lehetővé és nyomon követi az űrlapok teljesítményét.

A Formstack legjobb funkciói

Importáljon űrlapokat más platformokról a Form Importer eszközzel.

Blokkolja a spameket a láthatatlan reCAPTCHA segítségével

Az AI űrlapkészítővel gyorsan több űrlapot is létrehozhat.

Hozzáférés valós idejű elemzésekhez értékes betekintés érdekében

A Formstack korlátai

A felhasználói felület néha hibásnak és zavarosnak tűnhet.

Formstack árak

Űrlapok: 99 USD/hó építő felhasználónként (éves számlázás)

Csomag : 299 USD/hó 3 fejlesztő felhasználó számára (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Formstack értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a Formstackról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Formstack for Salesforce hihetetlenül zökkenőmentes integrációt kínál, amely megkönnyíti a dokumentumok létrehozását és az űrlapok benyújtását. A natív felhasználói élmény biztosítja, hogy az adatok közvetlenül a Salesforce-ból áramoljanak, így nincs szükség manuális bevitelre és csökken a hibák száma. A munkafolyamatok automatizálásának rugalmassága, valamint a robusztus testreszabási lehetőségek együttesen zökkenőmentes és hatékony folyamatot tesznek lehetővé. Támogató csapatuk is gyors és segítőkész, ha szükség van rá.

A Formstack for Salesforce hihetetlenül zökkenőmentes integrációt kínál, amely megkönnyíti a dokumentumok létrehozását és az űrlapok benyújtását. A natív felhasználói élmény biztosítja, hogy az adatok közvetlenül a Salesforce-ból áramoljanak, így nincs szükség manuális bevitelre és csökken a hibák száma. A munkafolyamatok automatizálásának rugalmassága, valamint a robusztus testreszabási lehetőségek együttesen zökkenőmentes és hatékony folyamatot tesznek lehetővé. Támogató csapatuk is gyors és segítőkész, ha szükség van rá.

10. Wufoo (A legjobb űrlapjelentésekhez és elemzésekhez)

via Wufoo

Az űrlapok létrehozása nem lehet fárasztó feladat, és a Wufoo ezt bizonyítja is. Az egyszerű drag-and-drop építővel és a rugalmas Theme Designerrel minden űrlapot a márkájához igazíthat – logók, színek, betűtípusok, minden.

Azok számára, akiknek nem csak visszajelzésre van szükségük, támogatja a fizetések beszedését is a főbb szolgáltatókkal való integráció révén, így kiváló választás online áruházak, rendezvények díjainak beszedése vagy adományok gyűjtése esetén. Egyszerű, testreszabható és úgy lett kialakítva, hogy minden gyorsan menjen.

A Wufoo legjobb funkciói

Védje adatait 256 bites SSL titkosítással

Hozzon létre testreszabott jelentéseket automatikusan frissülő irányítópultokkal és beépített elemzési funkciókkal.

Állítson be űrlapkorlátozásokat a válaszok számának vagy a határidőknek a korlátozására.

Integrálható több mint 2300 alkalmazással, beleértve a PayPal-t is.

A Wufoo korlátai

A widget opciók korlátozottak a versenytársakhoz képest.

Az ingyenes csomag nagyon korlátozott.

Nem támogatja az offline űrlapokat.

Wufoo árak

Ingyenes

Starter: 22 USD/hó

Professzionális: 45 USD/hó

Haladó: 113 USD/hó

Ultimate: 286 USD/hó

Qualtrics értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (200+ értékelés)

Gyors űrlapkészítés és egyszerűsített adatkezelés a ClickUp segítségével!

A felmérései csak annyira jók, mint az általuk generált adatok és betekintések. Ha olyan Alchemer alternatívákat keres, amelyek többet nyújtanak, mint pusztán felmérések készítése, és segítenek a visszajelzések alapján intézkedéseket hozni, akkor a ClickUp a tökéletes megoldás.

Ötvözi a felmérések létrehozásának erejét a robusztus feladatkezeléssel, így a felmérésekre adott válaszokat automatikusan végrehajtható feladatokká alakíthatja. Akár a munkafolyamatok automatizálását, a visszajelzések szervezését vagy a haladás nyomon követését végzi, a ClickUp mindent egy helyen tart a maximális termelékenység érdekében.

Nincs többé platformok közötti ugrálás vagy fontos részletek elvesztése – csak egyszerűsített folyamatok és valós idejű betekintés.

Készen áll arra, hogy megnézze, hogyan működik? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és alakítsa felmérési eredményeit értelmes cselekvéssé!