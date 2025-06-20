Ingyenes kártyaszelektálási sablonok UX-kutatáshoz és szervezéshez

Miért vannak olyan weboldalak, amelyek intuitívak, míg másokon alapvető információkat is nehezen lehet megtalálni? A válasz gyakran az információs architektúrában rejlik. A kártyaszelektálás pedig az egyik legjobb módszer ennek megfelelő kialakítására.

Ez az UX-kutatási módszer megmutatja, hogyan csoportosítják és címkézik a tartalmakat a valódi felhasználók, segítve Önt egy valóban értelmes navigáció kialakításában.

De itt van a bökkenő: szilárd rendszer nélkül a kártyaszelektálás gyorsan kaotikusvá válhat – gondoljon csak a mindenhol szétrakott post-it cetlikre és a fordítás során elveszett betekintésekre. Itt jönnek jól a sablonok. Egy jól megtervezett kártyaszelektálási sablon segít megszervezni a munkát, egyértelművé tenni az eredményeket és világossá tenni a következő lépéseket.

Az alábbiakban bemutatunk néhányat a legjobb ingyenes sablonok közül, amelyekkel UX-kutatását a terv szerint folytathatja, és csapata összehangoltan dolgozhat.

🧠 Érdekesség: A pszichológia és az UX-kutatás egyaránt „kártyasorba rendezést” használ a résztvevők információinak kategorizálására. A technika az 1940-es évekre nyúlik vissza, amikor kognitív pszichológiai technikaként használták.

Mik azok a kártyaszelektálási sablonok?

A kártyaszelektálási sablonok kiküszöbölik a tartalom szervezésével kapcsolatos találgatásokat. Ezek kész keretrendszerek, amelyek segítségével az UX-csapatok gyorsan megérthetik, hogy a felhasználók hogyan csoportosítják természetesen az információkat, legyen szó weboldal menüről, alkalmazás elrendezéséről vagy általános navigációs folyamatokról.

Ahelyett, hogy a nulláról kezdené, ezek a sablonok egyértelmű struktúrát nyújtanak: digitális kártyák a tartalomhoz, kategóriaterek (előre beállított vagy üres), lépésről lépésre követhető utasítások a résztvevőknek, valamint hely a kártyák rendezésének dokumentálására.

A kártyaszelektálási sablonok háromféle szelektálási módszert támogatnak az UX-kutatásban:

Nyitott rendezés: A felhasználók saját kategóriákat hoznak létre.

Zárt rendezés: A felhasználók a kártyákat a megadott kategóriákba rendezik.

Hibrid rendezés: A két módszer kombinációja a mélyebb betekintés érdekében.

👀 Tudta? A Z generáció közönségének 70%-a elvárja, hogy a weboldalak intuitív módon működjenek, előre megértsék preferenciáikat.

Mi jellemzi a jó kártyaszelektálási sablont?

Egy hatékony kártyaszelektálási sablon gyors, felhasználóközpontú módszer a visszajelzések gyűjtésére, a minták felismerésére és olyan intuitív digitális élmények kialakítására, amelyek valóban értelmesek a felhasználók számára.

A sablon kiválasztásakor figyeljen az alábbiakra:

Egyszerű, áttekinthető elrendezés: A kártyák tartalmára és a kategóriák nevére összpontosít.

Szerkeszthető digitális kártyák: lehetővé teszik az elemek testreszabását a projektjéhez.

Nyitott, zárt és hibrid rendezés támogatása: Rugalmasságot biztosít a módszer kiválasztásában.

Egyszerű együttműködés: Távoli részvétel és csapat visszajelzés lehetővé tétele

Világos utasítások: Segítsen a résztvevőknek magabiztosan eligazodni a munkamenetben.

Exportálható kártyaszelektálási eredmények: Gyorsítsa fel az elemzést és emelje ki a felhasználói viselkedési mintákat

Reszponzív tervezés: Zökkenőmentesen működik minden eszközön Zökkenőmentesen működik minden eszközön a távoli felhasználói kutatásokhoz

Beépített elemzés vagy címkézés : azonosítsa a csoportosításokat, a névadási trendeket és a résztvevők viselkedését.

A munkamenet előtti tesztelés vagy előnézetek: Lehetővé teszik a folyamat, az egyértelműség és a tartalom beállításának ellenőrzését, mielőtt a résztvevőkkel élőben elindítaná a munkamenetet.

A résztvevők előrehaladásának nyomon követése: Megmutatja, hol akadhatnak el vagy szállhatnak ki a felhasználók a távoli munkamenetek során.

Többnyelvű támogatás: Különböző nyelveken beszélő, sokszínű résztvevői csoportok számára alkalmas.

Verziótörténet vagy változáskövetés: Naplózza a kollaborátorok által végzett szerkesztéseket a kutatás integritásának fenntartása érdekében.

👀 Tudta? A hibrid kártyaszelektálás a legjobb megoldás mindkét világból – szó szerint. Először a felhasználók szabadon csoportosíthatják a tartalmakat (nyitott szelektálás), majd ellenőrzi, hogy mennyire illeszkednek az előre meghatározott kategóriákhoz (zárt szelektálás). Ez a hatékony kombináció segít az UX-csapatoknak feltárni a felhasználói elvárásokat és érvényesíteni a tervezési döntéseket, ami könnyen érthető tartalmi struktúrákhoz vezet.

Kártyaszelektálási sablonok

A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás gondosan összeválogatott sablonjainak gyűjteménye segítségével kártyaszelektálási munkálatai szervezettebbek, több betekintést nyújtanak és felhasználóközpontúbbak lesznek. Gyorsabban szervezheti a tartalmakat, hatékonyabban együttműködhet és magabiztosabban tervezhet – a szokásos beállítási gondok nélkül.

1. ClickUp kártyaszelektálási sablon

Ingyenes sablon letöltése Kezdje el webhelyének tervezését másodpercek alatt a ClickUp kártyaszelektálási sablon segítségével.

A ClickUp kártyaszelektálási sablon a titkos fegyvere, amellyel a kaotikus tartalmat kristálytiszta struktúrává alakíthatja.

Felejtse el a post-it cetliket és a szétszórt táblázatokat – ez a sablon digitális kártyákat, rendezésre kész kategóriákat és drag-and-drop felületet kínál, amelyekkel a kártyasorozási munkamenetek lebonyolítása gyerekjáték lesz.

Akár azt szeretné megtudni, hogy a felhasználók hogyan csoportosítják az információkat (nyitott rendezés), akár webhelye struktúráját teszteli (zárt rendezés), ez a sablon mindent rendezett, vizuális és együttműködésbarát módon tart.

Tökéletes azoknak a csapatoknak, akik nem akarnak többé találgatni, hanem a felhasználói betekintés alapján szeretnének tervezni.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Testreszabhatja a digitális kártyákat, hogy azok a valós tartalmi elemeket tükrözzék, és megismerheti, hogyan kategorizálják a felhasználók az információkat.

Hozzon létre egyéni feladatállapotokat , például „Nyitott” és „Befejezett”, hogy nyomon követhesse az egyes kártyák rendezésének előrehaladását.

Rögzítse a résztvevők csoportosítását tiszta, vizuális formátumban.

A ClickUp Docs segítségével valós időben, helyszínektől függetlenül együttműködhet a csapatokkal.

Exportálja a válogatási eredményeket a gyorsabb elemzés és döntéshozatal érdekében.

🔑 Ideális: UX-kutatók számára, akik kártyaszelektálási tanulmányokat végeznek a weboldalak vagy alkalmazások navigációjának fejlesztése érdekében.

2. ClickUp webhelytérkép-sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Sitemap Template segítségével zökkenőmentesen konvertálhatja a Whiteboard objektumokat feladatokká.

Ha a felhasználók körbe-körbe kattintanak az alapvető információk megtalálásához, akkor problémája van a webhelytérképpel. A ClickUp webhelytérkép-sablon segítségével a alapvető problémák megoldása rendkívül egyszerűvé válik.

Ez a sablon vizuális, drag-and-drop felületet kínál webhelye struktúrájának – oldalak, aloldalak, konkrét kategóriák és minden más – feltérképezéséhez. Ez a leggyorsabb módja az intuitív navigáció megtervezésének és annak biztosításának, hogy tartalma logikusan áramoljon a felhasználók számára.

Akár új weboldalt indít, akár egy meglévőt újít fel, ez a sablon segít vizualizálni, hogy az egyes oldalak hogyan kapcsolódnak egymáshoz, így csapata a kezdetektől fogva összehangoltan dolgozhat.

Ez a sablon lehetővé teszi Önnek, hogy:

Könnyedén vázolja fel az elsődleges és másodlagos navigációt

Térképezze fel a lapok közötti szülő-gyermek kapcsolatokat

Dolgozzon együtt az érdekelt felekkel a webhely hierarchiájának véglegesítésén a ClickUp Whiteboards segítségével.

Fejlesztés előtt fedezze fel a tartalmi hiányosságokat és átfedéseket

Ossza meg a tervező és fejlesztő csapatokkal a világos webhelytérképet a zökkenőmentes végrehajtás érdekében.

🔑 Ideális: UX-tervezők, termékmenedzserek és webes csapatok számára, akik intuitív weboldal-struktúrákat terveznek.

💡 Profi tipp: Használja ezt a sablont rendszeresen a meglévő webhely struktúrájának ellenőrzéséhez. A webhelyek idővel egyre rendezetlenebbé válnak, ezért a tartalom áramlásának negyedéves feltérképezése segíthet a tisztaság fenntartásában.

3. ClickUp tervezési brief whiteboard sablon

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp Design Brief Whiteboard sablont a sikeres projektek megtervezéséhez.

Semmi sem tudja gyorsabban tönkretenni egy kreatív projektet, mint egy homályos brief. Ha a célok nem egyértelműek és az elvárások szétszórtak, csak idő kérdése, hogy mikor kezdődik a ping-pongszerű átdolgozás. A ClickUp Design Brief Whiteboard Template segít abban, hogy már az első naptól kezdve tisztázza a dolgokat.

Ez a vizuális irányító központja, amelynek segítségével világosan és együttműködve indíthatja el tervezési projektjeit. Gondoljon rá úgy, mint egy digitális táblára, amelyen megtervezheti a célokat, meghatározhatja a közönségét, idővonalakat állíthat be, és szó szerint mindenki számára egyértelművé teheti a feladatokat.

Mivel minden egy helyen található, csapata a hiányzó információk keresése helyett a tervezésre koncentrálhat.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Brainstorming, mentális modellek feltérképezése és az információs architektúra vizuális szervezése valós időben a ClickUp Whiteboards segítségével.

Rögzítse a közönség személyiségét, igényeit és kihívásait

Összehangolja az érdekelt feleket a projekt víziójával és eredményeivel kapcsolatban

Rendezze vizuálisan az ütemterveket, a feladatok felelőseit és a határidőket!

🔑 Ideális: UX-csapatok, tervezők és projektmenedzserek számára, akik zökkenőmentesebb projektindítást és kevesebb „Ó, ezt elnéztük” pillanatot szeretnének.

4. ClickUp tartalom mátrix táblasablon

Ingyenes sablon letöltése Fejlessze tartalommarketing stratégiáját a ClickUp Content Matrix Whiteboard Template segítségével.

A tartalom káosz csendesen alakul ki. Egyik nap még csak néhány blogbejegyzésed van, majd hirtelen már landing oldalakkal, e-mail kampányokkal, közösségi bejegyzésekkel és termékleírásokkal kell foglalkoznod – egyértelmű stratégia nélkül.

A ClickUp tartalom mátrix táblasablon segít rendet teremteni a káoszban.

Vizuális rácsos elrendezésével ez a vázlat sablon megkönnyíti a tartalomtípusok szervezését, azoknak a felhasználói utakhoz való illesztését és az üzleti célokhoz való igazítását. Ez nem csak egy táblázatkezelő program, hanem egy olyan együttműködési felület, ahol az egész csapat láthatja, hogyan kapcsolódnak össze a tartalmak a különböző platformokon és csatornákon.

Akár weboldal átalakítását tervezi, akár új termék bevezetését, ez a sablon biztosítja, hogy minden tartalom célszerű és összehangolt legyen.

Ez a sablon lehetővé teszi Önnek, hogy:

A ClickUp egyéni mezők segítségével kategorizálhatja a tartalmakat típus, platform és közönségszint szerint.

Azonosítsa a tartalmi hiányosságokat és szüntesse meg a redundanciákat

A témákat stratégiai fontosságuk alapján rangsorolja

Dolgozzon együtt a tervező, SEO és marketing csapatokkal

Vizualizálja a tartalom kapcsolatokat, hogy javítsa az UX áramlást a ClickUp különböző konfigurációiban található különböző nézetek segítségével, az egyéni nézetek használatával.

🔑 Ideális: Tartalomstratégák, UX-írók és marketingcsapatok számára, akik strukturált, felhasználóközpontú tartalom-ökoszisztémákat építenek.

5. ClickUp ügyfélút térkép sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg az ideális ügyfélútvonalat a ClickUp ügyfélútvonal-sablon segítségével.

Minden terméknek megvan a maga története – de vajon a felhasználója a történet hőse? A ClickUp ügyfélút-térkép sablon segít Önnek beleképzelni magát a felhasználók helyébe, és követni az útjukat a kíváncsi látogatótól a hűséges ügyfélig.

Ez nem csak egy folyamatábra. Ez egy teljes képet ad arról, hogy a vásárlók hogyan élik meg a márkáját – a jó, a frusztráló és azok a pillanatok, amikor igazán kiemelkedhet. Rajzolja le a legfontosabb interakciókat, rögzítse, hogy a felhasználók hogyan érzik magukat minden lépésnél, és pontosan meghatározza, hol van szükség fejlesztésre.

Ezzel a vizuális, együttműködésen alapuló eszközzel az egész csapata empátiát tud kialakítani, és olyan élményeket tud tervezni, amelyek jól működnek és jó érzést keltenek.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Térképezze fel a felhasználói cselekvéseket, gondolatokat és érzelmeket a kapcsolódási pontokon, és kövesse nyomon a kártyaszelektálási tanulmány legfontosabb fázisait a ClickUp Milestones segítségével.

Vizualizálja a teljes utat, a felfedezéstől a konverzióig.

Azonosítsa a súrlódási pontokat és a rejtett kilépési pillanatokat

Összehangolja a csapatokat a felhasználóközpontú fejlesztések körül

Találja meg a gyors sikereket és a hosszú távú UX lehetőségeket

🔑 Ideális: UX-tervezők, termékmenedzserek és marketingesek számára, akik simább, értelmesebb ügyfélélményt szeretnének kialakítani .

💡 Profi tipp: Ez a sablon segíthet feltérképezni az érzelmi állapotokat az ügyfélút során. A frusztrációs pontok megértése segíthet olyan megoldások kidolgozásában, amelyek az ügyfelek elégedettségéhez vezetnek.

6. ClickUp felhasználói áramlási sablon

Ingyenes sablon letöltése Kínáljon ügyfeleinek zökkenőmentes navigációs élményt a ClickUp felhasználói áramlási sablon segítségével.

A zavaros felhasználók nem konvertálnak. Egyszerűen továbbkattintanak. A ClickUp felhasználói folyamat sablon segít megoldani ezt a problémát azáltal, hogy zökkenőmentes, logikus és egyenesen kielégítő felhasználói utakat tervez.

Az első interakciótól a végső cselekvésig pontosan láthatja, hogyan mozognak a felhasználók az alkalmazásában vagy webhelyén. Minden lépés, minden választás, minden „Aha!” pillanat vizuálisan megjelenik, így csapata könnyen felismerheti, mi működik és mi nem.

Akár új funkciót fejleszt, onboarding folyamatot tervez vagy a fizetési folyamatot egyszerűsíti, ez a sablon segít tisztázni ötleteit és szem előtt tartani a felhasználókat.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Használja a ClickUp táblázatos nézetet, hogy vizuális, testreszabott felhasználói folyamatábrát hozzon létre a felhasználói műveletekkel, döntési pontokkal és eredményekkel.

Húzza át az elemeket, hogy egyértelmű, együttműködésen alapuló felhasználói útvonal térképet hozzon létre a Whiteboards segítségével.

Egyszerűsítse a komplex folyamatokat tiszta, intuitív folyamatokká

Fedezze fel az akadályokat és optimalizálja a navigációs útvonalakat

Összehangolja a tervező, termékfejlesztő és fejlesztő csapatokat a felhasználói élmény tekintetében

Növelje a konverziókat a súrlódásmentes felhasználói utazások tervezésével.

🔑 Ideális: UX-tervezők, termékmenedzserek és fejlesztők számára, akik zökkenőmentes, frusztrációmentes élményt szeretnének teremteni, amelyet a felhasználók imádnak.

7. ClickUp affinitási diagram sablon

Ingyenes sablon letöltése Csoportosítsa az információkat logikai klaszterekbe a ClickUp Affinity Diagram Template segítségével.

A post-it cetlik remekek – amíg el nem kezdik elborítani az asztalát, a falait és az ép eszét. A ClickUp Affinity Diagram Template sablon a brainstorming ülés kreatív szabadságát kínálja Önnek, anélkül, hogy papírhalom borítaná el az asztalát.

Ez a legalkalmasabb eszköz a rendezetlen ötletek rendszerezéséhez, a kutatási eredmények csoportosításához és a rejtett minták felismeréséhez. Akár felhasználói visszajelzéseket szintetizál, funkciókat tervez vagy csapatötleteket hangol össze, ez a vizuális sablon a szétszórt gondolatokat strukturált zsenialitássá alakítja.

Könnyedén húzhatja, ejtheti és csoportosíthatja az ötleteket, így egyszerűbbé válik az együttműködés, a prioritások meghatározása és az átállás a „Mit is csinálunk egyáltalán?” kérdésről a „Itt van a terv” kérdésre.

Használja ezt az affinitási diagram sablont a következőkre:

Összegyűjtse és rendszerezze az ötleteket, visszajelzéseket és kutatási eredményeket.

Csoportosítsa a kapcsolódó fogalmakat, hogy feltárja a témákat és összefüggéseket.

Címkézze meg a csapat tagjait, hogy véleményt mondjanak, pontosítsanak vagy jóváhagyják a Whiteboards használatát.

A ClickUp Tasks segítségével alakítsa át az ismereteket megvalósítható feladatokká!

Összegezze az affinitási diagram munkamenetet, rögzítse a gyors betekintéseket, és vázolja fel a cselekvési terveket a ClickUp Docs-ban, amely a Whiteboards-hoz kapcsolódik.

🔑 Ideális: UX-kutatók, termékfejlesztő csapatok és tervezők számára, akiknek komplex ötleteket kell világos, megvalósítható betekintéssé szervezniük.

8. ClickUp felhasználói tanulmányok sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp felhasználói tanulmányok sablonjával könnyedén rendezheti, szervezheti és elemezheti a felhasználói visszajelzéseket.

A felhasználói kutatás az, ahol a varázslat megtörténik. De terv nélkül ez a varázslat gyorsan káosszá válhat. A ClickUp felhasználói tanulmányok sablonja mindent rendszerez, így a kutatás valóban az Ön számára dolgozik.

Ez egy központi platformot biztosít az Ön által végzett minden felhasználói tanulmány tervezéséhez, kezeléséhez és nyomon követéséhez. A kutatási célok meghatározásától a résztvevők észrevételeinek dokumentálásáig segít csapatának összehangoltan és céltudatosan dolgozni a jelentőségteljes eredmények elérése érdekében.

Nincs többé részletek után kutatás vagy a kerék újrafeltalálása minden egyes tanulmányhoz. Minden, amire szüksége van, egy rendezett, együttműködésen alapuló térben található.

Ez a sablon lehetővé teszi Önnek, hogy:

Tervezze meg és kezelje a felhasználói interjúkat, felméréseket és használhatósági teszteket

Kövesse nyomon a résztvevőket, a kutatási célokat és a módszertanokat

Tartson rendezett nyilvántartást a tanulmányokról a jövőbeni hivatkozáshoz.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást , hogy automatizálja és felgyorsítsa ezeket a feladatokat kutatási tervek készítésével, az eredmények összefoglalásával és a kártyaszelektálási adatok alapján javasolt következő lépésekkel.

🔑 Ideális: UX-kutatók, termékfejlesztő csapatok és tervezők számára, akik felhasználói tanulmányokat végeznek és a megszerzett ismereteket megvalósítható fejlesztésekbe fordítják.

9. ClickUp webdesign Kanban táblasablon

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp webtervezési sablont, hogy hatékony és szervezett maradjon.

A webtervezési projekteknek sok mozgó eleme van – makettek, visszajelzések, felülvizsgálatok, fejlesztési átadások és szoros határidők. Ezek nyomon követése nem kell, hogy nyomasztó legyen. A ClickUp webtervezési Kanban táblasablon egyszerű, vizuális módszert kínál a tervezési munkafolyamat minden szakaszának kaotikus helyzetek nélküli kezelésére.

Ezzel a sablonnal a feladatokat egyszerű oszlopokba rendezheti, például „Teendők”, „Folyamatban”, „Felülvizsgálat” és „Kész”. Az egész csapata láthatja, mi történik, ki min dolgozik, és mi áll készen a továbblépésre.

Akár egy céloldalt épít, akár egy teljes weboldal átalakítását irányítja, ez a táblázat segít koncentrálni, a feladatokat fontossági sorrendbe állítani, és a projekteket gyorsabban, mindenféle találgatás nélkül megvalósítani.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Bontsa fel a webtervezési projekteket világos, nyomon követhető szakaszokra

Hozzon létre egy vizuális Kanban táblát a feladatok előrehaladásának megjelenítéséhez és a prioritások valós idejű módosításához.

Zökkenőmentes együttműködés tervezőkkel, fejlesztőkkel és ügyfelekkel

Használja a ClickUp Dependencies funkciót a feladatok közötti függőségek beállításához (pl. „A tervezés csak akkor kezdődhet, ha a tartalom készen áll”), hogy a munkafolyamat zökkenőmentes legyen.

Állítson be ismétlődő feladatokat a webhely rendszeres ellenőrzéséhez, a tartalom frissítéséhez vagy a teljesítmény felülvizsgálatához a ClickUp Automations segítségével.

🔑 Ideális: webtervezők, kreatív vezetők és projektmenedzserek számára, akik átlátható és gyors, zökkenőmentes weboldal-tervezési munkafolyamatokat szeretnének megvalósítani.

📖 Olvassa el még: Hogyan javíthatja digitális szervezését a PARA módszerrel?

10. ClickUp felhasználói személyiség sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp felhasználói személyiség sablon segítségével mélyebb betekintést nyerhet célközönségébe.

A mindenki számára történő tervezés olyan élményeket eredményez, amelyek senkivel sem állnak kapcsolatban. A ClickUp felhasználói személyiség sablon segít Önnek a tényleges felhasználókra koncentrálni – igényeikre, céljaikra, frusztrációikra és arra, ami számukra igazán fontos.

Ez a sablon a csapatod egyetlen megbízható forrása a részletes, kutatásokon alapuló felhasználói személyiségek kialakításához. A szétszórt jegyzetek és feltételezések helyett strukturált profilokkal fogsz rendelkezni, amelyek egyértelműen irányítják a tervezési, tartalmi és termékkel kapcsolatos döntéseidet.

Dokumentálhatja a demográfiai adatokat, motivációkat, kihívásokat és felhasználói történeteket, így az egész csapat összhangban marad azzal, hogy kinek terveznek. Egyszerű, vizuális és együttműködésen alapuló, így mindenki, a tervezőktől az érdekelt felekig, a valódi felhasználói igényekre koncentrálhat.

Erős személyiségek segítségével projektjei megalapozottak, célzottak és hatékonyak maradnak.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Rögzítse az egyes személyiségekhez tartozó konkrét adatokat (például korcsoport, tervezőszoftver-használat vagy frusztrációk), hogy segítsen az UX-csapatoknak a felhasználói csoportok szegmentálásában és a digitális termékek funkcióinak az igényeikhez való igazításában.

Szűrje és hasonlítsa össze a személyiségeket demográfiai adatok vagy viselkedés alapján (pl. nem, személyiségek listája) az Egyéni nézetek segítségével.

Összpontosítsa az összes kvalitatív betekintést a ClickUp Docs-ban, így a tervezők, kutatók és termékmenedzserek könnyedén hivatkozhatnak a valódi felhasználói motivációkra és problémákra.

Irányítsa az UX tervezést, a termékfunkciókat és a tartalmi stratégiát

Tartsa naprakészen a személyiségeket a felhasználói kutatási módszerek fejlődésével

🔑 Ideális: UX-tervezők, termékcsapatok és marketingesek számára, akik valós közönségi betekintés alapján felhasználóközpontú tervezést és stratégiát hoznak létre.

11. ClickUp weboldal-tervezési projektterv sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon webhelye tervezésének minden elemét a ClickUp webhelytervezési projektterv sablonjával.

A weboldal elindítása nem csak a remek tervezésről szól. Ez egy teljes körű projekt, amely feladatokkal, ütemtervekkel, tartalommal, jóváhagyásokkal és rengeteg mozgó elemmel jár. A ClickUp weboldal-projektterv sablonja mindent rendszerez, így csapata a kiváló weboldal elkészítésére koncentrálhat, ahelyett, hogy a problémák megoldásával foglalkozna.

Ez a sablon strukturált tervet nyújt minden weboldal-építési fázis kezeléséhez, a kezdeti tervezéstől a bevezetés utáni felülvizsgálatokig. Világos képet kap a feladatokról, a határidőkről, a függőségekről és a csapat felelősségeiről, így könnyen összehangolhatja és nyomon követheti a munkát.

Nincs többé szétszórt táblázatok és végtelen oda-vissza levelezés. Ezzel a sablonnal profi módon kezelheti weboldal-projektjét, és időben teljesítheti a feladatot – anélkül, hogy az utolsó pillanatban pánikba esne.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Bontsa fel a weboldal-projekteket kezelhető fázisokra és feladatokra

Használja az olyan egyéni állapotokat, mint „Nem kezdődött el”, „Folyamatban”, „Késik”, „Befejeződött” és „Törölve”, hogy valós időben nyomon követhesse az egyes feladatok állapotát.

Állítson be egyértelmű határidőket, mérföldköveket és függőségeket, és ossza ki a felelősségi köröket a ClickUp Tasks segítségével.

Összesítse a legfontosabb projektmutatókat, például a befejezett feladatokat, a késedelmes elemeket és a csapat munkaterhelését vizuális widgetekbe a ClickUp Dashboards segítségével.

🔑 Ideális: Projektmenedzserek, webes csapatok és ügynökségek számára, akik weboldalak építését, átalakítását vagy több érdekelt felet érintő webes projekteket felügyelnek.

Rendezze el a ClickUp segítségével a jobb UX érdekében

A jó felhasználói élmény nem varázslat, hanem módszer. A kártyaszelektálás segít megfejteni a felhasználók gondolkodásmódját, így tartalma rendezett, egyszerű és intuitív lesz.

De ehhez nem kell feltalálnia a kereket (vagy végtelenül kevergetnie a post-it cetliket). Ezekkel a használatra kész kártyaszelektálási sablonokkal gyorsabban rendszerezheti az információkat, hatékonyabban együttműködhet és magabiztosan hozhat adat alapú tervezési döntéseket.

A felhasználói áramlások feltérképezésétől a webhelytérképek finomhangolásáig a ClickUp sablonjai támogatják Önt, hogy kutatása precíz és projektjei a terv szerint haladjanak.

Készen áll a kutatás optimalizálására és a felhasználóbarát tervezésre? Regisztráljon a ClickUp-ra, hogy hozzáférjen az ingyenes kártyaszelektálási sablonokhoz, és együtt tervezhessünk okosabban.