A 10 legjobb AI szószámláló a jobb írásért

Előfordult már, hogy annyira belemerült az írásba, hogy elvesztette a szószámlálást?

Mindannyian jártunk már ebben a helyzetben.

🧠 Érdekesség: Az átlagember percenként 40 szót gépel, míg egy profi gépíró percenként akár 80 szót is meghaladhat!

Akár diákként dolgozik egy feladaton, akár marketingesként optimalizálja a SEO-t, a szavak számának nyomon követése egy másik feladat, amelyre figyelnie kell. Szerencsére a legtöbb dokumentumszerkesztő program rendelkezik beépített szószámlálóval, amely elvégzi ezt a feladatot.

A modern AI szószámlálók azonban nem csak a szavak számát számolják össze. Javíthatják az olvashatóságot, elvégezhetik a nyelvtani ellenőrzést, felismerhetik a plágiumot és finomíthatják az írásstílusát.

Ha tehát valami extrát keres, összeállítottunk néhányat a legjobb AI szószámlálók közül, amelyek segítenek gyorsabban írni!

A legjobb AI szószámlálók egy pillantásra

Mit kell keresni az AI szószámlálókban?

Már említettük, hogy az AI szószámlálók nem csak pontos szószámlálást végeznek. Tehát, hogy a lehető legjobban kihasználhassa az AI szószámláló eszközt, figyeljen a következő funkciókra:

Valós idejű szó- és karakter számlálás : Válasszon olyan eszközt, amely a mondatok, szavak és karakterek számát azonnal, a gépelés közben jeleníti meg. Az ilyen azonnali visszajelzés lehetővé teszi, hogy megfeleljen a szószám követelményeknek és betartsa a szószám korlátozásokat anélkül, hogy manuálisan ellenőriznie kellene.

Olvashatóság és komplexitás elemzése : A szószám megosztása mellett válasszon egy olyan AI szószámláló eszközt, amely olvashatósági pontszámokat (pl. Flesch-Kincaid) ad, és javításokat javasol a mondatszerkezet, a komplexitás, a passzív hangnem stb. elemzésével, hogy optimalizálja az olvasási szintet.

Nyelvtani és stilisztikai javaslatok : Válasszon egy AI szószámláló eszközt, amely azonosítja és kijavítja a nyelvtani hibákat, például a helyesírási hibákat, a hiányzó írásjeleket stb. Emellett stilisztikai javaslatokat is kell tennie, hogy megfeleljen az írási céljainak, kiemelve a furcsa kifejezéseket és a világosságot érintő problémákat a kifinomult és professzionális írás érdekében.

AI-alapú összefoglalás : Válasszon kiváló minőségű, összefoglalási funkcióval rendelkező AI-alapú szószámláló eszközöket, amelyekkel a hosszú szövegeket a legfontosabb információkra lehet rövidíteni. Ez a funkció különösen hasznos diákok, szakemberek és tartalomkészítők számára, akik hosszú dokumentumokból szeretnének gyorsan kiemelni a legfontosabb információkat.

Kulcsszó sűrűség és SEO-elemzések : A tartalom-marketingesek és írók olyan szószámláló eszközt kell keresniük, amely nyomon követi a kulcsszavak sűrűségét, hogy optimalizálják és egyensúlyba hozzák a SEO-követelményeket a tartalom megbízhatóságával és vonzerejével.

Plagizálás és AI által generált tartalom felismerése : Az egyetemi felvételi esszéket értékelő oktatóknak olyan szószámláló eszközt kell választaniuk, amely felismeri az AI által generált tartalmat és a plágiumot. Ez növeli a szöveg eredetiségének hitelességét.

Becsült olvasási idő számítása: Elsőbbséget élvezzenek azok a szószámláló eszközök, amelyek becsült olvasási vagy beszédidőt adnak meg, hogy segítsenek olyan vonzó és időtudatos tartalmak kidolgozásában, amelyek maximalizálják az elkötelezettséget.

A legjobb AI szószámlálók

Íme a legjobb szószámláló eszközök listája, amelyek nem csak a teljes dokumentumban szereplő szavak számát mutatják meg:

1. ClickUp (A legjobb integrált íráshoz és termelékenységhez)

Próbáld ki most! Dolgozzon együtt csapatával anélkül, hogy túllépné a szószám-korlátozást, a ClickUp Docs + ClickUp Brain erőteljes kombinációjával.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely mesterséges intelligenciával támogatott írási, szószámlálási és dokumentum-együttműködési funkciókat egyesít egyetlen munkaterületen! Írók, marketingesek és csapatok számára tervezett ClickUp zökkenőmentesen ötvözi a szószámlálást, az intelligens javaslatokat és az együttműködési eszközöket, így tökéletes megoldás azoknak a szakembereknek, akiknek nem csak egy egyszerű számlálóra van szükségük.

A ClickUp Brain egy AI asszisztens, amely minden írási és szerkesztési feladatot elvégez. Használhatja írásos tartalom létrehozására, összefoglalásra, fordításra és még sok másra. Ez az AI eszköz felgyorsítja az írási folyamatot azáltal, hogy új tartalmi ötleteket generál, cikkeket szerkeszt és akár hosszú dokumentumokat is másodpercek alatt összefoglal.

Képzelje el, hogy blogbejegyzést készít a vállalat legújabb termékének piacra dobásáról. Ön csak megosztja a legfontosabb pontokat, és a ClickUp Brain megírja a figyelemfelkeltő cikket, javaslatokat tesz a figyelemfelkeltő címsorokra, és finomítja az írását az egyértelműség és a hatás kedvéért. Emellett újrafelhasználható sablonokat is létrehozhat a jövőbeli bejegyzésekhez, lefordíthatja a tartalmát a globális közönség számára, és egy helyen rendszerezheti az összes kutatási anyagát.

Készítsen márkájához illő blogokat, jelentéseket, e-maileket és egyebeket a ClickUp Brain mesterséges intelligenciával működő írási segédprogramjával.

A ClickUp Brain írási asszisztenssel időt takaríthat meg, fokozhatja kreativitását, és biztosíthatja, hogy üzenete mindig célba érjen.

Az alapvető szószámlálóktól eltérően a ClickUp egy központi csapatközpont létrehozásával igen hatékony. Lehetővé teszi dokumentumok megosztását, projektek nyomon követését, a munkafolyamatok optimalizálását és még sok mást – mindezt egy helyen.

A ClickUp Docs lehetővé teszi dokumentumok közös létrehozását és szerkesztését. Amíg a csapata a dokumentumon dolgozik, a beépített szószámláló valós időben jeleníti meg a dokumentumban szereplő szavak számát, segítve Önt a szószámra vonatkozó követelmények teljesítésében.

Ezenkívül a ClickUp Docs az automatikus mentés funkcióval mindent elment a felhőbe, és verziótörténetet vezet, hogy egyetlen megbízható forrás álljon rendelkezésre.

Tehát akár tartalom létrehozásáról, üzleti dokumentumok közös szerkesztéséről, akár íráskészségének fejlesztéséről van szó, a ClickUp segít abban, hogy minden szó jelentőségteljes, magas színvonalú íráshoz járuljon hozzá.

A ClickUp legjobb funkciói

Használja a ClickUp AI-t teljes dokumentumok vagy kiválasztott szövegek összefoglalásához, így könnyedén készíthet vezetői összefoglalókat vagy gyors áttekintéseket.

Dolgozzon együtt csapattársaival valós időben – tegyen hozzá megjegyzéseket, rendeljen hozzá feladatokat, és kövesse nyomon a változásokat közvetlenül a dokumentumban.

Kössd össze írásaidat közvetlenül a feladatokkal a ClickUp Tasks segítségével, így vázlatokat rendelhetsz hozzájuk, határidőket állíthatsz be, és nyomon követheted a projekt munkálatainak előrehaladását.

Hozzáférhet a Dokumentumok korábbi verzióihoz, összehasonlíthatja a változásokat, és szükség esetén visszaállíthatja a korábbi vázlatokat.

Szüntesse meg a zavaró tényezőket a Fókusz móddal, amely elrejti az oldalsávokat és elsötétíti az egyéb tartalmakat, így Ön az írásra koncentrálhat.

Adjon hozzá egyéni mezőket a ClickUp-ban, például szószám-célokat, olvasási szintet vagy tartalomállapotot az írási feladatokhoz a jobb nyomon követés és jelentéskészítés érdekében.

Állítson be automatizálásokat a ClickUp-ban , hogy az írási feladatokat a munkafolyamaton keresztül mozgathassa, értesíthesse a szerkesztőket, vagy frissíthesse az állapotokat, amikor a vázlatok készen állnak a felülvizsgálatra.

Használjon vagy hozzon létre sablonokat blogbejegyzésekhez, jelentésekhez vagy összefoglalókhoz, hogy biztosítsa a következetességet és időt takarítson meg az ismétlődő írási feladatoknál.

A ClickUp AI segítségével gyorsan létrehozhat csapatfrissítéseket vagy standup jegyzeteket a legutóbbi írási tevékenységeiből.

A Connected Search segítségével azonnal kereshet az összes dokumentumában, feladatában és megjegyzésében, hogy megtalálja a kívánt tartalmat, kulcsszavakat vagy hivatkozásokat.

A ClickUp korlátai

A kiterjedt funkciókészlet új felhasználók számára túlnyomó lehet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Íme, mit mond Dayana Mileva, a Pontica Solutions ügyfélkapcsolati igazgatója a ClickUp-ról:

Szervezetünk innovatív szakemberei mindig arra törekszenek, hogy jobbá váljanak, és folyamatosan keresik azokat a módszereket, amelyekkel még egy percet, egy órát, vagy akár egy egész napot is megtakaríthatunk. A ClickUp sok olyan problémát megoldott számunkra, amelyeket visszatekintve olyan használhatatlan eszközökkel próbáltunk kezelni, mint az Excel táblázatok és a Word dokumentumok.

Szervezetünk innovatív szakemberei mindig törekednek a jobbá válásra, és folyamatosan keresik azokat a módszereket, amelyekkel még egy percet, egy órát, vagy akár egy egész napot is megtakaríthatunk. A ClickUp sok olyan problémát megoldott számunkra, amelyeket visszagondolva olyan használhatatlan eszközökkel próbáltunk megoldani, mint az Excel táblázatok és a Word dokumentumok.

2. Grammarly (A legjobb AI-alapú nyelvtani és stilisztikai javaslatokhoz)

via Grammarly

A Grammarly leginkább fejlett nyelvtani és helyesírás-ellenőrző funkcióiról ismert, de pontos, AI-alapú szószámlálóként is működik. Ez az AI-támogatott nyelvtani ellenőrző segít íróknak, diákoknak és szakembereknek nyomon követni a szavak számát, miközben betekintést nyerhetnek az olvashatóságba, a hangnembe és a világosságba.

A Grammarly valós idejű frissítései kiváló társává teszik azok számára, akik esszéket, jelentéseket vagy olyan tartalmakat írnak, amelyeknek meg kell felelniük bizonyos hosszúsági követelményeknek. A szavak számlálása mellett a Grammarly betekintést nyújt a mondatszerkezetbe, a tömörségbe és a szóismétlésekbe. Intuitív felülete biztosítja, hogy ne csak betartsa a szószámkorlátot, hanem finomítsa is írását.

A Grammarly legjobb funkciói

Könnyedén kövesse nyomon a szavak számát valós idejű frissítésekkel minden dokumentumtípusban.

Kapjon kontextusfüggő betekintést a mondatok hosszába, érthetőségébe és vonzerejébe!

Igazítsa írását a hosszúságra vonatkozó követelményekhez anélkül, hogy az összefüggés elveszne.

Integrálja a különböző platformokba a böngészőbővítmények és asztali alkalmazások segítségével a zökkenőmentes nyomon követés érdekében.

A Grammarly korlátai

A Grammarly nem mindig 100%-osan pontos, néha helyes mondatokat is hibaként jelöl meg.

A részletes elemzésekhez, amelyek túlmutatnak az alapvető szószámláláson, prémium verzió szükséges.

A Grammarly árai

Ingyenes

Pro : 30 USD/hó/tag

Vállalati: Egyedi árazás

Grammarly értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (7100+ értékelés)

Mit mondanak a Grammarly-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő így fogalmaz:

Már egy ideje használom a Grammarly-t, és nagyon elégedett vagyok az eredményekkel. Sok hagyományos helyesírás- és nyelvtani ellenőrző programmal ellentétben ez a platform messze túlmutat az alapvető funkciókon. Segít javítani az írási stílusodon azáltal, hogy alkalmazkodik a szöveg típusához – legyen az formális e-mail, jelentés, tudományos cikk vagy akár kreatív tartalom –, és ami még fontosabb, figyelembe veszi a célközönségedet is.

Már egy ideje használom a Grammarly-t, és nagyon elégedett vagyok az eredményekkel. Sok hagyományos helyesírás- és nyelvtani ellenőrző programmal ellentétben ez a platform messze túlmutat az alapvető funkciókon. Segít javítani az írási stílusodon azáltal, hogy alkalmazkodik a szöveg típusához – legyen az formális e-mail, jelentés, tudományos cikk vagy akár kreatív tartalom –, és ami még fontosabb, figyelembe veszi a célközönségedet is.

3. Hemingway Editor (a legjobb az olvashatóság és a tömörség javításához)

via Hemingway Editor

A Hemingway Editor egy egyedülálló AI írási eszköz, amely a olvashatóságra összpontosít, miközben pontos szószámlálást biztosít. Ez az online eszköz valós időben elemzi a mondatok összetettségét és szószaporaságát, ami előnyös azoknak az íróknak, akik tömör és hatásos szövegeket szeretnének írni.

A Hemingway nem csak a szavakat számolja, hanem kiemeli a túlzott melléknévhasználatot, a bonyolult mondatokat és a passzív hangnemet is, így kiváló eszköz azok számára, akik tömör és hatásos tartalmat szeretnének létrehozni. Könnyen olvasható felülete egyszerűsíti a szavak nyomon követését, felesleges zavaró tényezők nélkül.

A Hemingway Editor legjobb funkciói

Azonosítsa a szószaporító mondatokat, és csökkentse a felesleges bonyolultságot!

Tartsa fenn a tömörséget a mondatok hosszáról szóló valós idejű visszajelzésekkel

A szöveget zökkenőmentesen exportálhatja más írási platformokon való felhasználáshoz.

Hozzáférhet hozzá akkor is, ha nincs aktív internetkapcsolata.

A Hemingway Editor korlátai

Más szövegszerkesztőkhöz képest korlátozott formázási lehetőségek

Nincs integráció a felhőalapú tárolóval, a felhasználóknak manuálisan kell menteniük és átvinniük a tartalmat.

Hemingway Editor árak

Ingyenes

Hemingway Editor Plus (egyéni 5K): 18,33 USD/hó

Hemingway Editor Plus (Individual 10K) : 12,50 USD/hó

Hemingway Editor Plus (Team 5K): 12,50 USD/hó felhasználónként

Hemingway Editor értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Hemingway Editorról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Tetszik, hogy írás közben is méri a szavakat. Ez egy jó mérőeszköz és következetes módszer a széles közönség számára történő íráshoz. Írásaimat nagyon érthetővé teszi.

Tetszik, hogy írás közben is méri a szavakat. Ez egy jó mérőeszköz és következetes módszer a széles közönség számára történő íráshoz. Írásaimat nagyon érthetővé teszi.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 62%-a olyan beszélgetős AI-eszközökre támaszkodik, mint a ChatGPT és a Claude. Ismerős chatbot-felületük és sokoldalú képességeik – tartalom generálása, adatok elemzése és még sok más – lehet az oka annak, hogy ilyen népszerűek a különböző szerepkörökben és iparágakban. Ha azonban a felhasználónak minden alkalommal másik fülre kell váltania, hogy kérdést tegyen fel az AI-nak, akkor a kapcsolódó váltási költségek és a kontextusváltás költségei idővel összeadódnak. A ClickUp Brain esetében azonban ez nem így van. Ez a munkaterületén található, tudja, min dolgozik, megérti a sima szöveges utasításokat, és rendkívül releváns válaszokat ad a feladatokra! A ClickUp segítségével kétszeresére növelheti termelékenységét!

4. ProWritingAid (A legjobb részletes íráselemzéshez és visszajelzéshez)

via ProWritingAid

A ProWritingAid egy átfogó, AI-alapú írási asszisztens, beépített szószámlálóval, amely segít a felhasználóknak hatékonyan nyomon követni a dokumentumok hosszát. Ideális szerzők, szerkesztők és tartalomkészítők számára, nyomon követi a szószámot és részletes írási javaslatokat ad, beleértve a stílusjavításokat és a nyelvtani ellenőrzéseket.

A ProWritingAid kiemelkedő tulajdonsága, hogy kontextusfüggő visszajelzést ad, és mindent elemez, a mondatok hosszától a túl gyakran használt szavakig.

A ProWritingAid legjobb funkciói

Végezzen mélyreható nyelvtani és stilisztikai elemzést több mint 20 jelentéssel!

Optimalizálja a tempót a szavak áramlásának és a bekezdések egyensúlyának megértésével, különösen a kreatív írás esetében.

Testreszabhatja a szószámkorlátokat különböző tartalomtípusokhoz, beleértve regényeket és üzleti jelentéseket is.

Szerezzen be egy alkalmazáson belüli szinonimaszótárt és szójavaslatokat, hogy bővítse szókincsét!

A ProWritingAid korlátai

Lassú feldolgozási sebesség nagy dokumentumok esetén.

A teljes funkcionalitás drága, ezért egyes felhasználók a ProWritingAid alternatíváit keresik.

ProWritingAid árak

Ingyenes

Prémium : 30 USD/hó

Premium Pro: 36 USD/hó

ProWritingAid értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (490+ értékelés)

Mit mondanak a ProWritingAid-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A ProWritingAid hihetetlenül sok funkcióval rendelkezik. Kiválaszthatja, hogy milyen nyelvet szeretne használni (üzleti, informális, tudományos stb.), és a javaslatok általában rendkívül pontosak. A szoftver különösen jó a töltelékszavak azonosításában és a szövegek egyszerűsítésében, valamint természetesen a helyesírási hibák kijavításában!

A ProWritingAid hihetetlenül sok funkcióval rendelkezik. Kiválaszthatja, hogy milyen nyelvet szeretne használni (üzleti, informális, tudományos stb.), és a javaslatok általában rendkívül pontosak. A szoftver különösen jó a töltelékszavak azonosításában és a szövegek egyszerűsítésében, valamint természetesen a helyesírási hibák kijavításában!

🧠 Érdekesség: A közel 345 millió előfizetővel és a becslések szerint 321 millió aktív felhasználóval a Microsoft 365-ön rengeteg dokumentum, táblázat és prezentáció készül, amelyek között a Microsoft Word is megtalálható!

5. Google Docs (A legjobb valós idejű együttműködéshez és felhőalapú tároláshoz)

Google Docs -on keresztül

A Google Docs egy népszerű felhőalapú íróplatform, amely egy könnyen hozzáférhető szószámlálót integrál az AI-alapú dokumentumcsomagjába. Írók, diákok és szakemberek azonnal ellenőrizhetik a szavak számát a tartalom megírása közben, így ez egy kiváló eszköz szigorú hosszúsági követelményekkel rendelkező projektekhez.

A Google Docs lehetővé teszi, hogy több felhasználó valós időben dolgozzon ugyanazon a dokumentumon, így központosítva a projekt dokumentációját. Ezenkívül a Google Drive-val való integrációja biztosítja, hogy az összes fájl biztonságosan tárolva legyen és bárhonnan elérhető legyen.

A Google Docs legjobb funkciói

Hatékony együttműködés a változások és a szószámkorlátozások nyomon követése mellett

A dokumentumok automatikus mentése a felhőbe, megelőzve az adatvesztést

Használja a hangalapú gépelést a szöveg diktálásához, miközben figyelemmel kíséri a szavak számát.

Hozzáférés az alapvető nyelvtani és helyesírás-ellenőrzéshez

A Google Docs korlátai

Korlátozott AI-alapú nyelvtani ellenőrzések és stílusjavaslatok

Az offline hozzáféréshez manuális beállítás és csak egy fiókhoz való kapcsolódás szükséges.

Google Docs árak

Ingyenes Google-fiókkal

Google Docs értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (28 360+ értékelés)

Mit mondanak a Google Docs-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelője a következőket írta a Google Docs-ról:

Imádom, hogy milyen egyszerűen lehet együttműködni a kollégákkal, akár egyszerre szerkeszteni, akár megjegyzéseket hozzáadni és változtatásokat javasolni anélkül, hogy megzavarnánk a dokumentum szerkesztésének folyamatát. A megosztási lehetőségek is remekek, hiszen korlátozhatjuk a megosztást a Google Workspace domain, egy adott e-mail cím vagy csak az adott linkkel rendelkező személyek alapján.

Imádom, hogy milyen egyszerűen lehet együttműködni a kollégákkal, akár egyszerre szerkeszteni, akár megjegyzéseket hozzáadni és változtatásokat javasolni anélkül, hogy megzavarnánk a dokumentum szerkesztésének folyamatát. A megosztási lehetőségek is remekek, hiszen korlátozhatjuk a megosztást a Google Workspace domain, egy adott e-mail cím vagy csak az adott linkkel rendelkező személyek alapján.

💡 Profi tipp: Bízza az AI-ra a dokumentáció unalmas munkáját, hogy Ön újra a lényegre koncentrálhasson. Hogyan? Az AI automatizálja a formázást, kiszűri a hibákat és javítja az olvashatóságot, így Önnek nem kell foglalkoznia a fontos feladatokkal. Ezenkívül személyre szabja a tartalmat, csökkenti a költségeket és elősegíti a csapat valós idejű együttműködését.

6. Microsoft Word (a legjobb a hagyományos íráshoz AI-támogatással)

Microsoft Word segítségével

Az 1983-ban először megjelent Microsoft Word továbbra is az egyik legmegbízhatóbb szövegszerkesztő szoftver. Megbízható szószámlálót kínál, amely valós időben frissül.

Akár jelentéseket, kutatási cikkeket vagy kreatív tartalmakat szerkeszt, a Word integrált szószámláló funkciója segítségével a felhasználók könnyedén betarthatják a megadott korlátokat. Az MS Word olvashatósági, karakter- és becsült olvasási időre vonatkozó információi kiváló választássá teszik a szakemberek számára.

Bár kezdetben egyszerű szövegszerkesztő funkciókkal rendelkezett, a Microsoft Word ma már olyan AI-alapú funkciókkal van ellátva, mint a nyelvtani és stilisztikai javaslatok, a szövegjavaslat és a beszéd-szöveggé alakítás. AI-alapú szerkesztőeszközei biztosítják, hogy a szószámlálás ne csak egy szám legyen, hanem egy kifinomult írási folyamat része.

A Microsoft Word legjobb funkciói

Írás közben az alsó eszköztáron élőben követheti nyomon a szavak számát.

Szószám-korlátozások beállítása feladatokhoz, blogbejegyzésekhez és jelentésekhez

Használja az AI-alapú szerkesztést a szerkezet finomításához anélkül, hogy túllépné a korlátokat.

Használja a beépített fordítóeszközöket többnyelvű íráshoz és tartalom lokalizáláshoz.

A Microsoft Word korlátai

A dedikált írási asszisztensekhez képest hiányoznak a fejlett AI-alapú átírási funkciók.

Az előfizetésen alapuló funkciók korlátozzák a teljes hozzáférést fizetős csomag nélkül.

A Microsoft Word árai

Microsoft 365 Personal : 9,99 USD/hó

Microsoft 365 Family : 12,99 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Apps for Business: 9,99 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/hó felhasználónként

Microsoft Word értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (1870+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2470+ értékelés)

Mit mondanak a Microsoft Wordról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelője a következőket írta a Microsoft Wordról:

A Microsoft Word egy igazán remek eszköz dokumentumok gépeléséhez és szerkesztéséhez. Imádom, hogy különböző sablonokat kínál mindenféle dokumentumhoz, amit csak gépelni kell – levelekhez, önéletrajzokhoz, szórólapokhoz és egyebekhez. Hasznos funkciók, mint például a számos betűtípus és -méret, színformátumok, helyesírás-ellenőrzés, nyelvtani ellenőrzés és egyebek segítenek abban, hogy dokumentumaim sokkal jobbak legyenek, mint a szokásosak. Az is nagyon jó, hogy ezeknek a remek funkcióknak a többsége ingyenes, és valószínűleg soha nem kell fizetni a frissítésekért. A navigáció nagyon egyszerű. Még a kezdő felhasználók sem találják nehéznek a használatát.

A Microsoft Word egy igazán remek eszköz dokumentumok gépeléséhez és szerkesztéséhez. Imádom, hogy különböző sablonokat kínál mindenféle dokumentumhoz, amit csak gépelni kell – levelekhez, önéletrajzokhoz, szórólapokhoz és egyebekhez. Hasznos funkciók, mint például a számos betűtípus és -méret, színformátumok, helyesírás-ellenőrzés, nyelvtani ellenőrzés és egyebek segítenek abban, hogy dokumentumaim sokkal jobbak legyenek, mint a szokásosak. Az is nagyon jó, hogy ezeknek a remek funkcióknak a többsége ingyenes, és valószínűleg soha nem kell fizetni a frissítésekért. A navigáció nagyon egyszerű. Még a kezdő felhasználók sem találják nehéznek a használatát.

7. QuillBot (A legjobb AI-alapú átfogalmazáshoz és összefoglaláshoz)

via QuillBot

A QuillBot egy AI-alapú írási asszisztens, amelynek célja az írás javítása parafrázisok, összefoglalások és nyelvtani javítások segítségével. Hatékony AI-szószámlálóként is működik.

Az a különleges képessége, hogy a jelentés megőrzése mellett csökkenti a szavak számát, különösen hasznosvá teszi diákok, közösségi média menedzserek, marketingesek és írók számára, akiknek hatékonyan kell rövidíteniük vagy bővíteniük a szöveget, miközben nyomon követik a hosszát.

A QuillBot legjobb funkciói

Hosszú tartalmakat tömör kulcsfontosságú pontokba foglalja össze

Végezzen nyelvtani ellenőrzéseket és jelölje ki a hibákat a tartalom finomítása érdekében.

Csökkentse vagy bővítse a szöveget, hogy könnyedén megfeleljen a szükséges szószám-korlátozásoknak.

Integrálja a Google Docs-szal a zökkenőmentes tartalomszerkesztés érdekében.

A QuillBot korlátai

A szabad változatban a parafrazálás néhány szóra vagy karakterre korlátozódik.

Nehézségek a hosszú átfogalmazások kontextusának megőrzésében

QuillBot árak

Ingyenes

Prémium : 4,17 USD/hó

Csapat: Egyedi árazás

QuillBot értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (150+ értékelés)

Mit mondanak a QuillBotról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A közösségi médiában való gyors posztíráshoz a QuillBotot használom az írásstílus javítására. Nem csak átfogalmazást kínál, hanem számos más funkcióval is rendelkezik, például nyelvtani és plágiumellenőrzővel. Ez az eszköz nagyon hasznosnak bizonyult számomra. Gyorsan átfogalmazhatom ugyanazt a szöveget két-három különböző változatba, és különböző platformokon tehetem közzé.

A közösségi médiában való gyors posztíráshoz a QuillBotot használom az írásstílus javítására. Nem csak átfogalmazást kínál, hanem számos más funkcióval is rendelkezik, például nyelvtani és plágiumellenőrzővel. Nagyon hasznosnak találtam ezt az eszközt. Gyorsan átfogalmazhatom ugyanazt a szöveget két-három különböző változatba, és különböző platformokon tehetem közzé.

8. Originality. ai (A legjobb AI-tartalomfelismeréshez és plágiumellenőrzéshez)

Az Originality.ai elsősorban mesterséges intelligencia alapú felismerő és plágiumellenőrző eszköz. Beépített szószámlálóval rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a dokumentumok hosszának nyomon követését. Emellett tényellenőrzéseket is végez, hogy biztosítsa tartalmának egyediségét és pontosságát.

Ez az eszköz különösen hasznos a SEO-központú tartalmak esetében. A szószámlálás mellett betekintést nyújt a szöveg szerkezetébe és olvashatóságába is. Biztosítja, hogy a cikkek megfeleljenek a hosszúsági követelményeknek, miközben megőrzik eredetiségüket.

Originality. ai legjobb funkciói

Egyszerűen illessze be a tartalmat, hogy felismerje az AI által generált tartalmakat, beleértve a ChatGPT és GPT-4 modellek kimeneteit is.

Azonnali szószámlálás több forrásból származó plágiumellenőrzés közben

Létrehoz egy tartalom eredetiség pontszámot, amely meghatározza a hitelességet.

Lehetővé teszi a csapatok együttműködését, ami hasznos lehet kiadók és ügynökségek számára.

Eredetiség. ai korlátai

Néha hamis pozitív eredményeket generál, mivel egyetlen AI-detektor sem 100%-osan pontos.

Nincs nyelvtani vagy olvashatósági ellenőrző funkciója, ezért más eszközökkel kell integrálni.

Originality. ai árak

Fizessen használat szerint : 30 dollár (egyszeri fizetés)

Pro : 14,95 USD/hó

Vállalati: 179 USD/hó

Originality. ai értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Originality.ai-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Rendszeresen használjuk ezt a platformot az AI által generált és plagizált tartalmak ellenőrzésére. Az eszköz könnyen használható, és a színkódokkal jelölt részek segítségével egyszerűen meg lehet állapítani, hogy a tartalom mely részei lehetnek AI által generáltak. Gyorsan beolvassa a dokumentumokat, és a jelentések részletesek, így hatékonyan ellenőrizhetjük az eredetiséget.

Rendszeresen használjuk ezt a platformot az AI által generált és plagizált tartalmak ellenőrzésére. Az eszköz könnyen használható, és a színkódokkal jelölt részek segítségével egyszerűen meg lehet állapítani, hogy a tartalom mely részei lehetnek AI által generáltak. Gyorsan beolvassa a dokumentumokat, és a jelentések részletesek, így hatékonyan ellenőrizhetjük az eredetiséget.

🧠 Érdekes tény: Egy friss tanulmány szerint az emberek 88%-a már használt mesterséges intelligenciát a feladatmegoldási paralízis leküzdésére.

9. Wordcounter. ai (A legjobb alapvető szószámláláshoz és egyszerű szövegelemzéshez)

Ha egyszerű számláló eszközt keres, akkor a Wordcounter.ai a megfelelő választás. Nagyon sokoldalú, mondat- és bekezdésszámlálóként, valamint szószámlálóként is működik.

Az eszköz a beviteli mezőben megjeleníti a tartalom teljes olvasási és beszédidejét. Megoszthat egy kulcsszó listát is, amelynek kulcsszó sűrűségét megjeleníti, és amelyet CSV vagy TXT formátumban exportálhat.

A Wordcounter.ai legjobb funkciói

Használja szószámlálóként, mondatszámlálóként és bekezdésszámlálóként – mindezt egyszerre!

Elemezze a kulcsszavak sűrűségét, támogatva a keresőmotorok optimalizálását.

Jelölje ki a túl gyakran használt szavakat a szókincs diverzifikálása érdekében.

Regisztráció és böngészőben való munkavégzés nélkül is eredményeket kaphat, így gyorsan hozzáférhet a szolgáltatáshoz.

Wordcounter. ai korlátai

Nem kínál nyelvtani vagy helyesírás-ellenőrzést, ezért más eszközökkel való integrációra van szükség.

Nincs fejlett AI írásjavító funkció, mint például mondatjavítás és olvashatósági javaslatok.

Wordcounter. ai árak

Ingyenes

Wordcounter. ai értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. ZeroGPT (A legjobb AI-generált szövegek felismerésére)

via ZeroGPT

Az Originality.ai-hoz hasonlóan a ZeroGPT is segít megkülönböztetni az AI és az emberi tartalmakat. Integrált karakter- és szószámlálóival ez az eszköz nagyon hasznos lehet oktatók, kiadók és vállalkozások számára.

Az eszköz fejlett AI-felismerő algoritmusokat használ a szövegek átvizsgálására és elemzésére, hogy megtalálja az eredetüket jelző mintákat. A részletes ZeroGPT-jelentések hitelesítik a beolvasott tartalmat.

A ZeroGPT legjobb funkciói

Zökkenőmentesen kövesse nyomon a szavak számát, miközben felismeri az AI-szöveget.

Biztosítson emberhez hasonló írásmódot a korlátok túllépése nélkül!

Használja az AI-alapú elemzéseket a mondatszerkezetek finomításához

Optimalizálja tudományos írásait strukturált szókövetéssel

A ZeroGPT korlátai

Nem teljesen megbízható, mivel gyakran téves pozitív vagy negatív eredményeket generál.

Nincs integrálva a főbb tartalomplatformokkal

ZeroGPT árak

Ingyenes

Pro : 9,50 USD/hó

Plusz : 19 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

ZeroGPT értékelések és vélemények

G2 : 4/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a ZeroGPT-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A ZeroGPT-ben leginkább a felhasználói felület és a könnyű használat tetszik. Az AI-felismerő funkción kívül számos más funkciót is kínál, például nyelvtani ellenőrzőt, szövegösszefoglalót, átfogalmazást, AI-fordítót stb. Emellett WhatsApp és Telegram alkalmazásokban is elérhető, ami még könnyebbé teszi a használatát minden eszközön. Az AI-felismerés eredményéről azonnal PDF-jelentést generál, ami megfelelő átláthatóságot és hitelességet biztosít.

A ZeroGPT-ben leginkább a felhasználói felület és a könnyű használat tetszik. Az AI-felismerő funkción kívül számos más funkciót is kínál, például nyelvtani ellenőrzőt, szövegösszefoglalót, átfogalmazást, AI-fordítót stb. Emellett WhatsApp és Telegram alkalmazásokban is elérhető, ami még könnyebbé teszi a használatát minden eszközön. Az AI-felismerés eredményéről azonnal PDF-jelentést generál, ami megfelelő átláthatóságot és hitelességet biztosít.

💡 Profi tipp: Ossza fel a hosszú mondatokat rövidebbekre. Így kevésbé valószínű, hogy AI által generált tartalomként jelzik őket.

Hogy minden szó számít a ClickUp segítségével

A megfelelő ingyenes szószámláló kiválasztása az Ön egyedi igényeitől is függ. Akár AI-alapú nyelvtani ellenőrzést, tartalom eredetiségének felismerését vagy zökkenőmentes dokumentum-együttműködést keres a szószámlálók mellett, a fenti lehetőségek közül választhat.

Például a Hemingway Editor javítja az olvashatóságot, míg a ZeroGPT és az Originality.ai ellenőrzi a tartalom hitelességét, a Grammarly pedig a nyelvtan helyességét – és a lista még folytatódik.

Ha azonban olyan sokoldalú eszközt keres, amely ötvözi a legjobb szószámlálást, az AI-alapú írási segítséget és a csapatmunkát, akkor a ClickUp a legjobb választás. A ClickUp Docs és a ClickUp Brain integrálásával zökkenőmentesen és hatékonyan érheti el írási céljait. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és csatlakozzon az AI-vezérelt tartalomkészítés hullámához!