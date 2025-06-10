A 10 legjobb munkafolyamat-koordinációs eszköz a hatékonyság érdekében 2025-ben

Az IT-vezetők, a DevOps szakemberek és az üzleti folyamatok elemzőinek élete... kaotikus.

Az egyik pillanatban még egy meghibásodott adatcsatornát javít, a következőben pedig hajnali 2-kor egy rosszul működő automatizálási rendszert próbál megjavítani. És semmi sem olyan „szórakoztató”, mint az integrációs hibák elhárítása közvetlenül a határidő előtt.

Ha a zökkenőmentes működés forog kockán, akkor nem csak automatizálásra van szükség. Koordinációra is szükség van.

👀 Tudta? Az üzleti hatékonyság hiánya évente 20–30%-kal csökkenti a vállalatok bevételeit.

A munkafolyamat-koordinációs eszközök segítségével meghatározhatja, ütemezheti és figyelemmel kísérheti a csapatok és rendszerek közötti munkafolyamatokat, így biztosítva, hogy még a legbonyolultabb munkafolyamatok is minimális manuális beavatkozással fussanak.

Hogy segítsünk Önnek a bölcs választásban, összeállítottuk a legjobb munkafolyamat-koordinációs platformokat és azok kiemelkedő tulajdonságait. Kezdjük!

Szeretne egy gyors összehasonlítást az összes eszközről? Itt talál egy áttekintést, mielőtt részletesen megvitatnánk őket.

Mielőtt rátérnénk a listára, beszéljünk azokról a legfontosabb funkciókról, amelyeket figyelembe kell venni a megfelelő IT-automatizálási szoftver kiválasztásakor.

Skálázhatóság: Keressen olyan skálázható architektúrát, amely alkalmazkodik üzleti igényeihez, függetlenül attól, hogy néhány munkafolyamatot kezel, vagy vállalati szintű automatizálást szervez.

Felhasználóbarát: Válasszon olyan munkafolyamat-koordinációs szoftvert, amely intuitív felülettel, drag-and-drop munkafolyamat-építővel és zökkenőmentes navigációval rendelkezik, így használatához nincs szükség speciális technikai ismeretekre.

Munkafolyamat-figyelés: Valós idejű figyelemmel és riasztásokkal előzze meg a hibákat. Egy Valós idejű figyelemmel és riasztásokkal előzze meg a hibákat. Egy jó munkafolyamat-kezelő rendszernek részletes naplókat, vizuális munkafolyamat-teljesítménykövetést és proaktív értesítéseket kell kínálnia, hogy a problémákat még azok elszabadulása előtt megoldhassa.

Automatizálási funkciók: Válasszon olyan Válasszon olyan munkafolyamat-automatizálási platformot, amely minimálisra csökkenti a manuális beavatkozást. Keressen olyan funkciókat, mint a dinamikus leképezés, az automatikus újrakísérletek és a függőségek kezelése, hogy a munkafolyamatok zökkenőmentesen működjenek.

Integrációk: Válasszon olyan eszközt, amely könnyedén integrálható a felhőszolgáltatásokkal, adattavakkal, adatbázisokkal és vállalati alkalmazásokkal, így biztosítva a zökkenőmentes adatmozgást.

A megfelelő eszközzel a munka gyerekjáték lesz, és javul a termelékenység az egész vállalatban. El sem fogja tudni képzelni, hogy eddig hogyan boldogult nélküle!

💡 Profi tipp: Ne csak a jelenlegi igényeid alapján értékeld az eszközöket. A munkafolyamat-szoftver kiválasztásakor vedd figyelembe a szervezeted hároméves tervét is.

Most, hogy már tudja, mi a prioritása, nézzük meg a legjobbakat!

1. ClickUp (A legjobb a munkafolyamatok automatizálásával és valós idejű együttműködéssel történő racionalizálásához)

A mai munkafolyamatok nem működnek megfelelően. Projektjeink, tudásunk és kommunikációnk különböző, egymástól független eszközök között szétszóródnak, ami lassítja munkánkat.

Ha komplex munkafolyamatokat épít, a ClickUp az az eszköz, amelyet bárcsak hamarabb elkezdett volna használni.

A mindenre kiterjedő munkaalkalmazásként a ClickUp egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.

🧠 Érdekesség: A ClickUp felhasználók 40,9%-a három vagy több eszközt tudott lecserélni, miután áttért a ClickUp-ra.

Tegyük fel, hogy a DevOps csapata egy nagy volumenű telepítést kezel. Szerverfrissítéseket kell végrehajtani, tesztelési folyamatokat kell figyelni, kiadási megjegyzéseket kell frissíteni... alapvetően rengeteg mozgó alkatrészt kell kezelni. Az első lépés az, hogy az egész hatalmas projektet kisebb, nyomon követhető feladatokra bontjuk.

A ClickUp Tasks segítségével ez egyszerűen megvalósítható. Használja őket részletes feladatok és alfeladatok létrehozásához, a megfelelő személyekhez való hozzárendeléshez, határidők beállításához, prioritások kezeléséhez, sőt függőségek összekapcsolásához is.

Új belső eszközt indít? Ossza fel a következőkre: fejlesztői környezet beállítása, UI/UX véglegesítése és a v1. 0 bevezetése. A feladatok sürgősségétől függően állítson be prioritásokat, például Sürgős, Magas, Normál és Alacsony. Ez biztosítja, hogy minden lépés a megfelelő sorrendben történjen.

A ClickUp Tasks segítségével könnyedén szervezheti, rangsorolhatja és nyomon követheti a feladatokat, hogy csapata összehangoltan és produktívan dolgozzon.

Mi van akkor, ha több kontextust kell hozzáadnia a feladatokhoz, például sprintszámokat vagy jóváhagyási dátumokat? A ClickUp egyéni mezőkkel elkerülhetővé válik több táblázat és véletlenszerű jegyzet megosztása, mivel segítségükkel a csapat számára szükséges információkat közvetlenül a feladathoz adhatja hozzá.

Ezenkívül a ClickUp egyéni feladatállapotok segítségével csapata nyomon követheti az egyes feladatok aktuális állapotát, így Ön és csapata mindig naprakész információkkal rendelkezik a projekt előrehaladásáról.

Miután kiosztotta a feladatokat, hogyan tekintheti meg azokat? Mi azt mondjuk, hogy úgy, ahogy Ön szeretné! A ClickUp több mint 15 nézetét testreszabhatja, és így a munkafolyamatokat a saját elképzelése szerint jelenítheti meg.

Akár a ClickUp List View-t szeretné használni a tökéletesen strukturált feladatlista elkészítéséhez, akár a ClickUp Gantt View-t a projekt ütemtervének és függőségeinek megtekintéséhez, a ClickUp mindkettőt kínálja!

A ClickUp Gantt View segítségével vizualizálhatja a projekt ütemtervét, kezelheti a függőségeket és profi módon betarthatja a határidőket.

Miután a feladatok elindultak, biztosan szeretné, hogy senkinek ne legyenek kérdései. Ahelyett, hogy különböző csatornákon keresztül szétszórt kommunikációra támaszkodna, használja a ClickUp Chat és a ClickUp Assigned Comments funkciókat a beszélgetések központosításához.

Kapjon valós idejű frissítéseket, @említse csapattársait, és oldja meg az akadályokat közvetlenül a feladatban vagy egy központi csevegőcsatornán, amely kapcsolódik a feladatlistájához és a projektterületéhez. Ez segít hatékonyabbá tenni a csapat kommunikációját és megelőzni a termelékenység legnagyobb ellenségét: a kontextusváltást.

Egységesítse a beszélgetéseket, működjön együtt másokkal, és hatékonyan oldja meg a kérdéseket a ClickUp Chat segítségével.

📮ClickUp Insight: A kontextusváltás csendben rontja csapata termelékenységét. Kutatásaink szerint a munkahelyi zavarok 42%-a a platformok közötti váltásból, az e-mailek kezeléséből és a megbeszélések közötti ugrálásból származik. Mi lenne, ha megszüntethetné ezeket a költséges zavarokat? A ClickUp egyetlen, egyszerűsített platformon egyesíti a munkafolyamatokat (és a csevegést). Indítsa el és kezelje feladatait csevegés, dokumentumok, táblák és más eszközök segítségével, miközben az AI-alapú funkciók biztosítják a kontextus összekapcsolását, kereshetőségét és kezelhetőségét!

A munkafolyamat-kezelés egyik fő célja az ismétlődő feladatokkal kapcsolatos időmegtakarítás.

A ClickUp Automations segítségével kiküszöbölheti a manuális lépéseket, például a feladatok hozzárendelését az állapotváltozáskor vagy az emlékeztető küldését a határidő előtt, az akciókat önállóan végrehajtó egyéni kiváltókkal.

Szüntesse meg az ismétlődő feladatokat, állítson be intelligens indítókat, és hagyja, hogy a munkafolyamatok automatikusan futjanak a ClickUp Automations segítségével.

👀 Tudta? A ClickUp megállapította, hogy az emberek 21%-a szerint munkanapjuk több mint 80%-át ismétlődő feladatokra fordítják. További 20% szerint az ismétlődő feladatok legalább a napjuk 40%-át teszik ki. Ez a munkahét közel felét (41%) jelenti, amelyet olyan feladatokra fordítanak, amelyek nem igényelnek sok stratégiai gondolkodást vagy kreativitást (például a visszajelző e-mailek 👀).

Képzelje el egy olyan munkafolyamatot, ahol a jegyek kiosztásra kerülnek, jóváhagyásokra van szükség, és jelentések készülnek – anélkül, hogy Önnek bármit is tennie kellene. Ez a megfelelő automatizálás.

Szeretne még egy lépéssel tovább menni? A ClickUp Brain segít a munkák fontossági sorrendjének megállapításában a határidők, a munkaterhelés és a függőségek alapján. A ClickUp munkaterületébe beépített AI asszisztens még a folyamatok optimalizálásának módjait is javasolja, felismerve a késedelmeket vagy az átfedéseket.

Tervezze, kövesse nyomon, rangsorolja és optimalizálja a feladatokat a munkaterületéről a ClickUp Brain segítségével.

Ha pedig önállóan elvégzendő feladatokra van szüksége, a ClickUp Autopilot Agents hatalmas segítséget nyújt. Segítségükkel összefoglalhatja a csapat standup-jainak frissítéseit, megválaszolhatja a csevegésben ismétlődő kérdéseket, és napi vagy heti feladatjelentéseket készíthet, így Ön a fontosabb feladatokra koncentrálhat.

A ClickUp Autopilot Agents segítségével a munka automatikusan halad előre.

Azt mondtuk, hogy a ClickUp mindent megcsinál, nem igaz?

A valós idejű együttműködéstől a hatékony automatizálásig a ClickUp eltávolítja a munkafolyamatokból az akadályokat, így Ön a legfontosabbra koncentrálhat: az eredmények elérésére.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Kezdetben tanulási görbe szükséges.

A mobilalkalmazás még nem rendelkezik a desktop verzió összes funkciójával.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Egy Capterra felhasználó így nyilatkozik:

Intuitív feladatkövető rendszere világos áttekintést nyújt a felelősségi körökről és a projekt előrehaladásáról, biztosítva a zökkenőmentes együttműködést. A platform felhasználóbarát és vizuálisan is vonzó, így könnyű nyomon követni a munkafolyamatokat és szervezett maradni. Akár egyéni használatra, akár csapatkezelésre, a ClickUp rendkívül értékes eszköznek bizonyul.

Intuitív feladatkövető rendszere világos áttekintést nyújt a felelősségi körökről és a projekt előrehaladásáról, biztosítva a zökkenőmentes együttműködést. A platform felhasználóbarát és vizuálisan is vonzó, így könnyű nyomon követni a munkafolyamatokat és szervezett maradni. Akár egyéni használatra, akár csapatkezelésre, a ClickUp rendkívül értékes eszköznek bizonyul.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 64%-a alkalmanként vagy gyakran dolgozik a tervezett munkaidőn túl, 24%-uk pedig szinte minden nap túlórázik! Ez nem rugalmasság, hanem végtelen munka. 😵‍💫 A ClickUp Tasks segít a nagy célokat kisebb, kezelhető lépésekre bontani, így mindig tudja, mi a következő feladat, anélkül, hogy túlterhelve érezné magát. Csak kérje meg a ClickUp mesterséges intelligenciáját, hogy generáljon alfeladatokat, adjon hozzá ellenőrzőlistákat és térképezze fel a függőségeket, hogy szervezett maradjon és kézben tartsa a dolgokat. Eközben a ClickUp Automations egyszerűsíti a rutinmunkát azáltal, hogy kezeli a frissítéseket, a feladatokat és az emlékeztetőket, így kevesebb időt kell fordítania a rohanós munkára, és több időt tud szentelni a fontosabb dolgoknak. 🚀 💫 Valós eredmények: A Pigment a ClickUp segítségével 20%-kal javította a csapatok kommunikációs hatékonyságát, így a csapatok jobban összekapcsolódtak és összehangoltabbak lettek.

2. Apache Airflow (a legjobb Python-alapú dinamikus munkafolyamat-koordináláshoz)

az Apache Airflow segítségével

Ha Ön komplex adatfolyamokkal foglalkozó IT-szakember, az Apache Airflow megkönnyítheti az életét. Az Apache Airflow programot eredetileg 2014-ben az Airbnb fejlesztette ki, és programozási úton dinamikus vezérléssel ütemezi, figyelemmel kíséri és kezeli a munkafolyamatokat.

Python-first megközelítésével, irányított ciklusmentes gráfok (DAG) alapú végrehajtásával és egyszerű integrációival ideális skálázható adatcsatornák, gépi tanulási munkafolyamatok és üzleti automatizálás koordinálásához.

Az Apache Airflow legjobb funkciói

Határozza meg a munkafolyamatokat Python kódként, automatizálja a komplex függőségeket, és könnyedén testreszabhatja a végrehajtási logikát.

Ossza szét a feladatokat több munkavállalói csomópont között, kezelje a nagy párhuzamosságú munkafolyamatokat, és biztosítsa a hibatűrést.

Csatlakozzon az AWS, a Google Cloud, a MySQL, az Apache Hive és más harmadik féltől származó platformokhoz a jobb automatizálás érdekében.

Kövesse nyomon a feladatok végrehajtását, hibaelhárítás részletes naplókkal, és valós időben vizualizálja a DAG-eket.

Az Apache Airflow korlátai

A munkafolyamatok hatékony meghatározásához Python szakértelem szükséges.

Nincs támogatása a valós idejű munkafolyamat-koordináláshoz

Az Apache Airflow árai

Örökre ingyenes

Apache Airflow értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (85+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Apache Airflow-ról a valós felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Az Airflow a leg intuitívabb felület a napi munkafolyamatok beállításához, amit eddig láttam. Az API-k többnyire könnyen megtanulhatók/használhatók, és imádom, hogy mind Pythonban vannak. A csapatomban van néhány ember, aki nem képzett programozó, de ők is rájöttek, hogyan lehet egyszerű napi feladatokat létrehozni.

Az Airflow a leg intuitívabb felület a napi munkafolyamatok beállításához, amit eddig láttam. Az API-k többnyire könnyen megtanulhatók/használhatók, és imádom, hogy mind Pythonban vannak. A csapatomban van néhány ember, aki nem képzett programozó, de ők is rájöttek, hogyan lehet egyszerű napi feladatokat létrehozni.

3. AWS Step Functions (a legjobb a szerver nélküli alkalmazások vizuális munkafolyamat-koordinálásához)

az AWS Step Functions segítségével

Az Amazon Web Services (AWS) Step Functions egy szerver nélküli munkafolyamat-koordinációs platform, amelyet modern alkalmazásokhoz terveztek. Vizuális megközelítésével egyszerűsíti a komplex folyamatokat, függetlenül attól, hogy adatcsatornákat automatizál, mikroszolgáltatásokat kezel vagy gépi tanulási munkafolyamatokat koordinál.

Beépített hibakezelése, skálázhatósága és több mint 220 AWS-szolgáltatással való zökkenőmentes integrációja lehetővé teszi a csapatok számára, hogy az infrastruktúra gondjai nélkül az üzleti logikára koncentrálhassanak.

Az AWS Step Functions legjobb funkciói

Építsen, módosítson és hibakeresést végezzen állapotgépeken egy intuitív drag-and-drop szerkesztő segítségével.

Hosszú távú munkafolyamatok futtatása (Standard) vagy nagy gyakoriságú feladatok kezelése (Express) infrastruktúra-kezelés nélkül.

Csatlakozzon a Lambda, S3, DynamoDB, SageMaker és külső API-khoz a teljes körű automatizálás érdekében.

Élvezze a több fél közötti biztonságos adatmegosztást, és elemezze a megosztott adatkészleteket anélkül, hogy a nyers adatokat nyilvánosságra hozná az AWS Clean Rooms segítségével.

Az AWS Step Functions korlátai

Korlátozott rugalmasság a nem AWS integrációk esetében

A munkafolyamatok összetettségének növekedésével az árak is emelkedhetnek.

AWS Step Functions árak

Örökre ingyenes

Egyedi árazás

AWS Step Functions értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az AWS Step Functions-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése így fogalmaz:

Ebben a szolgáltatásban könnyű ETL-folyamatot létrehozni. Lehetőséget biztosít a munkafolyamatok vizuális létrehozására; a háttérben a vizuálisan előkészített folyamatnak megfelelően hozza létre a teljes JSON-t.

Ebben a szolgáltatásban könnyű ETL-folyamatot létrehozni. Lehetőséget biztosít a munkafolyamatok vizuális létrehozására; a háttérben a vizuálisan előkészített folyamatnak megfelelően hozza létre a teljes JSON-t.

4. Microsoft Power Automate (a legjobb Microsoft-központú munkafolyamat-automatizáláshoz)

a Microsoft Power Automate segítségével

Ha vállalkozása Microsoft 365 rendszeren fut, a Power Automate lehet az automatizálás segédeszköze. Automatizálja az Outlook, a Teams, a SharePoint és az Excel ismétlődő feladatait, csökkentve ezzel a kézi munkát és a hibákat.

Az AI Builder és a robotikus folyamatok automatizálása (RPA) segítségével kódolás nélkül hozhat létre intelligens munkafolyamatokat és automatizálhatja a régi rendszereket. Ezenkívül a számos munkafolyamat-automatizálási példát bemutató hatalmas csatlakozókönyvtár segítségével automatikusan mentheti az e-mail mellékleteket, küldhet riasztásokat és még sok mást, hogy javítsa munkafolyamatát.

A Microsoft Power Automate legjobb funkciói

Automatizálja a feladatokat a Microsoft 365 alkalmazásokban, például az Excelben, a OneDrive-ban és a Teamsben, natív támogatással.

Használja az AI munkafolyamat-automatizálást az adatok feldolgozásához, a döntések automatizálásához és a munkafolyamatok fejlesztéséhez az AI Builder segítségével.

Automatizálja a régi rendszereket és asztali alkalmazásokat felügyelt és felügyelet nélküli RPA segítségével.

Gyorsítsa fel az automatizálást több mint 1000 előre elkészített sablon és egyedi integrációs lehetőség segítségével.

A Microsoft Power Automate korlátai

A komplex automatizálás mélyebb szakértelmet igényel

A fejlett RPA funkciók csak fizetős csomagokban érhetők el.

A Microsoft Power Automate árai

Power Automate Premium: 15 USD/hó felhasználónként

Power Automate Process: 150 USD/hó felhasználónként

Power Automate Hosted Process: 215 USD/hó felhasználónként

Microsoft Power Automate értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (550+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Microsoft Power Automate-ről a valós felhasználók?

Egy Capterra felhasználó így nyilatkozik:

A Power Automate-tel kapcsolatos tapasztalataim nagyrészt pozitívak. Ez egy sokoldalú és hatékony eszköz az O365 ökoszisztémán belüli feladatok széles körének automatizálásához, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy időt takarítsanak meg és csökkentsék a hibákat az ismétlődő folyamatokban.

A Power Automate-tel kapcsolatos tapasztalataim nagyrészt pozitívak. Ez egy sokoldalú és hatékony eszköz az O365 ökoszisztémán belüli feladatok széles körének automatizálásához, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy időt takarítsanak meg és csökkentsék a hibákat az ismétlődő folyamatokban.

5. Nected (A legjobb alacsony kódszintű, szabályalapú munkafolyamat-koordinációhoz)

via Nected

Ha hatékony, mégis rugalmas munkafolyamat-automatizálási eszközre van szüksége, amely ötvözi a döntési logikát, az API-kezelést és a folyamatok összehangolását, akkor a Nected forradalmi változást hozhat.

A legjobb az egészben, hogy technikai és nem technikai felhasználók számára egyaránt alkalmas, és egyszerűsíti a komplex munkafolyamatokat. Ez lehetővé teszi az egyszerű adatfeldolgozást és az intelligens döntéshozatalt, anélkül, hogy bonyolult kódolásra lenne szükség.

A Nected legjobb funkciói

Szüntesse meg a manuális feladatokat azáltal, hogy a több lépésből álló folyamatokat a kezdetektől a végéig megszervezi.

Használjon döntési táblázatokat, szabályláncokat és feltételes logikát az intelligens automatizálás elősegítéséhez.

Készítsen munkafolyamatokat egyszerűen drag-and-drop eszközökkel, miközben a fejlesztőknek lehetőséget ad a további testreszabásra.

Csatlakozzon adatbázisokhoz és harmadik féltől származó API-khoz a zökkenőmentes, valós idejű adatcseréhez.

Nected korlátozások

A fejlett testreszabásokhoz technikai segítségre lehet szükség.

A régebbi rendszerek esetében további beállításokra lehet szükség a zökkenőmentes átálláshoz.

Nected árak

Örökre ingyenes

Startupok: Egyedi árazás

Növekedés: Egyedi árazás

Egyedi: Egyedi árazás

Nected értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 20 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Nectedről a valós felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Az elmúlt öt hónapban, mióta naponta használom a Nected AI-t, az üzleti tevékenységem irányítása soha nem volt ilyen egyszerű. Az eszköz segítségével könnyedén delegálhatom a feladatokat, és kis erőfeszítéssel jobb eredményeket érhetek el. Emellett API segítségével zökkenőmentesen integrálható más üzleti eszközeinkkel, például a MongoDB-vel és a Google Sheets-szel.

Az elmúlt öt hónapban, mióta naponta használom a Nected AI-t, az üzleti tevékenységem irányítása soha nem volt ilyen egyszerű. Az eszköz segítségével könnyedén delegálhatom a feladatokat, és kis erőfeszítéssel jobb eredményeket érhetek el. Emellett API segítségével zökkenőmentesen integrálható más üzleti eszközeinkkel, például a MongoDB-vel és a Google Sheets-szel.

6. Prefect (A legjobb Python-alapú, eseményvezérelt munkafolyamat-koordináláshoz)

via Prefect

A Prefect egy újabb Python-alapú munkafolyamat-szoftver megoldás. A Python kódját rugalmas, termeléskész munkafolyamatokká alakítja, a DAG-ek bonyolultsága nélkül.

Mindenre kiterjed, az adatcsatornák kezelésétől a gépi tanulási munkafolyamatokig és a felhőalapú automatizálásig, miközben biztosítja a skálázhatóságot és a megbízhatóságot. A Python-first megközelítésnek köszönhetően a Prefect nagyon népszerű az adatelemzők körében.

A Prefect legjobb funkciói

Határozza meg a feladatokat egyszerű dekorátorok segítségével, így nincs szükség merev DAG-struktúrákra.

Végezze el a munkafolyamatokat rugalmasan, dinamikus feladatkezeléssel és valós idejű eseményindítókkal.

Kövesse nyomon a feladatokat, engedélyezze az automatikus újrakísérleteket, és tárolja az eredményeket a hatékonyság javítása érdekében.

Indítson munkafolyamatokat valós idejű események alapján, például indítson el egy adatcsatornát, amikor egy fájl eléri a Google Cloud Storage-t.

Prefect korlátai

Korlátozott támogatás a Pythonon kívüli munkafolyamatokhoz

Egyes automatizálási és szerepkörökön alapuló vezérlők csak a fizetős verziókban érhetők el.

Tökéletes árképzés

Örökre ingyenes

Pro: Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Tökéletes értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 120 értékelés)

Capterra: Nincs elég vélemény

Mit mondanak a Prefectről a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A fejlesztői élmény zökkenőmentes. A kezdés nagyon egyszerű, és a keretrendszer rugalmassága messze meghaladja minden más, amit eddig használtam. És a hab a tortán, hogy a közösség és a fejlesztők, akik támogatják, nagyon segítőkészek mindenben, amit el akarsz érni.

A fejlesztői élmény zökkenőmentes. A kezdés nagyon egyszerű, és a keretrendszer rugalmassága messze meghaladja minden más, amit eddig használtam. És a hab a tortán, hogy a közösség és a fejlesztők, akik támogatják, nagyon segítőkészek mindenben, amit el akarsz érni.

7. Google Cloud Workflows (A legjobb szerver nélküli munkafolyamatokhoz a Google Cloud ökoszisztémában)

a Google Workflows segítségével

Ha olyan munkafolyamat-koordinációs eszközt keres, amely könnyedén összekapcsolja a Google Cloud szolgáltatásokat, API-kat és eseményvezérelt folyamatokat, akkor a Google Workflows a legjobb választás.

Teljesen felügyelt, szerver nélküli architektúrája kiküszöböli az infrastruktúrával kapcsolatos gondokat, így a csapatok a méretezéstől függetlenül a munkafolyamatok kiépítésére és automatizálására koncentrálhatnak.

A Google Cloud Workflows legjobb funkciói

Dinamikusan méretezheti a munkafolyamatokat, és csak a munkafolyamatok végrehajtásának számáért és az elfogyasztott erőforrásokért fizet, fix díjak nélkül.

Csatlakoztassa a BigQuery, Pub/Sub és Cloud Storage szolgáltatásokat a beépített hitelesítéssel.

Indítson munkafolyamatokat valós időben a Cloud Storage feltöltései, Pub/Sub üzenetek vagy HTTP-kérelmek alapján.

Biztosítsa a zökkenőmentes működést állapotfüggő munkafolyamatokkal, automatikus újrapróbálkozásokkal és hibatűréssel.

A Google Cloud Workflows korlátai

Korlátozott integrációk a Google Cloud ökoszisztémán kívül

A munkafolyamatokat YAML vagy JSON formátumban kell megadni, ami nagy folyamatok esetén bonyolult lehet.

A Google Cloud Workflows árai

Örökre ingyenes

Egyedi árazás

Google Cloud Workflows értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Google Cloud Workflows-ról a valós felhasználók?

Egy G2-felhasználó véleménye:

A Cloud Workflows egyszerűsíti a megoldás komplex architektúráját. Nem igényel semmilyen erőforrást a karbantartáshoz. Szükség szerint méretezhető. A megvalósítása meglehetősen egyszerű. Az integráció nagyon egyszerű az SDK segítségével.

A Cloud Workflows egyszerűsíti a megoldás komplex architektúráját. Nem igényel semmilyen erőforrást a karbantartáshoz. Szükség szerint méretezhető. A megvalósítása meglehetősen egyszerű. Az integráció nagyon egyszerű az SDK segítségével.

8. Azure Data Factory (A legjobb vállalati szintű hibrid adatintegrációhoz)

az Azure Data Factory segítségével

Az Azure Data Factory (ADF) tökéletes választás a felhőalapú, helyszíni vagy hibrid környezetekben végzett nagyméretű adatintegrációhoz, különösen a Microsoft ökoszisztémán belül.

Ez a vállalati munkafolyamat-kezelő szoftver időalapú ütemezést és eseményvezérelt indításokat tesz lehetővé. Több mint 90 előre elkészített csatlakozóval egyszerűsíti az adatok mozgatását. Alacsony kódszükségletű felületének köszönhetően bárki komplex folyamatokat hozhat létre anélkül, hogy mélyreható programozási ismeretekkel rendelkezne.

Az Azure Data Factory legjobb funkciói

Integrálja a több forrásból származó adatokat, beleértve az Amazon Redshift, Oracle és Salesforce adatokat.

Egyszerűsítse a komplex átalakításokat egy alacsony kódszintű, drag-and-drop felülettel.

Használjon valós idejű monitoring dashboardokat a folyamatok teljesítményének nyomon követéséhez.

Hozzáférés egy teljesen szervermentes architektúrához, amely automatikusan skálázódik a munkaterhelés igényei alapján.

Az Azure Data Factory korlátai

Korlátozott, nem Microsoft integrációk

Az egyedi átalakítások és hibrid beállítások technikai szakértelmet igényelnek.

Az Azure Data Factory árak

Egyedi árazás

Az Azure Data Factory értékelései és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 80 értékelés)

Capterra: Nincs elég vélemény

Mit mondanak az Azure Data Factory-ről a valós felhasználók?

Egy Reddit-vélemény így fogalmaz:

Ez egy megfelelő koordinátor, amely alapvető ETL-feladatokhoz is elég jó. A másolási funkció nagyon jó különböző forrásokból származó adatok átviteléhez. De nagyon drága lehet, ha az átalakításokat ADF-adatáramlásokon keresztül végzi. Emellett az adatáramlások alacsony kódszintű megközelítése nem feltétlenül felel meg mindenkinek.

Ez egy megfelelő koordinátor, amely alapvető ETL-feladatokhoz is elég jó. A másolási funkció nagyon jó különböző forrásokból származó adatok átviteléhez. De nagyon drága lehet, ha az átalakításokat ADF-adatáramlásokon keresztül végzi. Emellett az adatáramlások alacsony kódszintű megközelítése nem feltétlenül felel meg mindenkinek.

9. Control-M (A legjobb vállalati szintű munkafolyamat-koordinációhoz)

A BMC Software Control-M egy hatékony munkafolyamat-koordinációs eszköz, amelyet komplex adatfolyamok, alkalmazás-munkafolyamatok és fájlátvitelek automatizálására terveztek hibrid és többfelhős környezetekben.

Ideális megoldás a kritikus fontosságú munkaterheléseket kezelő vállalkozások számára. A Control-M automatizálással, prediktív elemzéssel és DevOps-barát funkciókkal növeli a hatékonyságot.

A Control-M legjobb funkciói

Könnyedén összekapcsolhatja a helyszíni és a felhőalapú környezetet az AWS, Azure és Google Cloud beépített integrációival.

A JSON vagy Python használatával integrálja a koordinációt a CI/CD folyamatokba a verziókezelés és tesztelés egyszerűsítése érdekében.

Használja a prediktív elemzést a lehetséges késések azonosításához és automatikus riasztások kiváltásához, mielőtt problémák merülnének fel.

Integrálja a fájlok mozgatását a munkafolyamatokba, miközben fenntartja a biztonságot, a megfelelőséget és a valós idejű nyomon követést.

A Control-M korlátai

Kisebb csapatok számára ez drága lehet.

A testreszabás és a hibaelhárítás szakértői segítséget igényelhet.

Control-M árak

Egyedi árazás

Control-M értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (50+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Control-M-ről a valós felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Tetszik, ahogy a program sorban figyeli a kötegelt feladatokat, és figyelmeztet minket a figyelmeztetésekre és hibákra, hogy azokat kijavíthassuk, és ez elősegíti az üzletmenet folytonosságát.

Tetszik, ahogy a program sorban figyeli a kötegelt feladatokat, és figyelmeztet minket a figyelmeztetésekre és hibákra, hogy azokat kijavíthassuk, és ez elősegíti az üzletmenet folytonosságát.

10. Flyte (A legjobb adat- és gépi tanulási projektekhez)

via Flyte

A Flyte nagy teljesítményű adat- és gépi tanulási (ML) munkafolyamatokhoz készült. Célja, hogy áthidalja a skálázhatóság és a könnyű használat közötti szakadékot, lehetővé téve dinamikus, termelési szintű folyamatok létrehozását.

Dinamikus munkafolyamatokkal, erős adatellenőrzéssel és többnyelvű támogatással egyszerűsíti a komplex folyamatokat, miközben biztosítja a reprodukálhatóságot az elosztott környezetekben.

A Flyte legjobb funkciói

Használja a @dynamic dekorátort olyan munkafolyamatok létrehozásához, amelyek futásidőben alkalmazkodnak, így tökéletesen alkalmasak hiperparaméter-beállításhoz és modellértékeléshez.

Szükség esetén térjen vissza a munkafolyamatok előző verziójához hibakeresés vagy kísérletezés céljából.

Bontsa fel a nagy számításokat térképfeladatok segítségével a gépi tanulás és a nagy adathalmazok munkafolyamataiban történő hatékony párhuzamosítás érdekében.

A sikertelen feladatok automatikus újrakísérlése, az eredmények gyorsítótárazása és az egy kattintással történő helyreállítás engedélyezése a leállási idő csökkentése érdekében.

A Flyte korlátai

A fejlett funkciók további szakértelmet igényelnek.

A versenytársakhoz képest kevesebb integrációt kínál.

Flyte árak

Egyedi árazás

Flyte értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég vélemény

