A 11 legjobb AI munkafolyamat-automatizálási eszköz 2025-re

Az AI ugyanúgy megváltoztatja a munkavégzés és az üzleti tevékenységek módját, mint annak idején az internet bevezetése.

Az ismétlődő munkák rombolják a termelékenységet – senki sem vállalja szívesen a végtelen kézi feladatokat, mégis úgy tűnik, hogy azok gyorsabban halmozódnak fel, mint amennyit el lehet végezni.

Szerencsére, a legtöbb más szektorhoz hasonlóan, az AI-nak is nagy potenciálja van a munkafolyamat-automatizálás forradalmasításában.

Az AI munkafolyamat-automatizálási megoldások egyszerűsítik a projektmenedzserek, üzleti vezetők és termelékenység-rajongók életét azáltal, hogy optimalizálják az üzleti folyamatokat, automatizálják a jóváhagyásokat és csökkentik az emberi hibák számát.

A természetes nyelvfeldolgozástól a prediktív elemzésig, a legújabb AI munkafolyamat-automatizálási eszközök előre gondolkodnak, hogy megkönnyítsék a munkáját.

Ez a cikk bemutatja a legjobb AI munkafolyamat-automatizálási eszközöket, amelyek segítségével a folyamatok helyett az eredményekre koncentrálhat, és így növelheti a termelékenységet.

Bardeen. ai: A legjobb adatbevitelhez és -kezeléshez

Copy. ai: A legjobb marketing- és értékesítési feladatok automatizálásához

N8N: A legjobb natív AI munkafolyamat-automatizálás technikai ismeretekkel rendelkező felhasználók számára

Aisera: A legjobb IT-szolgáltatáskezeléshez

Taskade: A legjobb képzett AI-ügynökök létrehozásához

Kissflow: A legjobb kódolás nélküli egyedi alkalmazások készítéséhez

Zapier: A legjobb az alkalmazások integrációjának automatizálásához

HubSpot: A legjobb CRM-automatizáláshoz

Gamma: A legjobb prezentációk és weboldalak készítéséhez

Pipefy: A legjobb üzleti folyamatok automatizálásához

A megfelelő AI munkafolyamat-eszközök kiválasztása elengedhetetlen a folyamatok javításához, a manuális munkaterhelés csökkentéséhez és a termelékenység növeléséhez. Az alábbiakban bemutatjuk azokat a legfontosabb funkciókat, amelyeket figyelembe kell venni annak érdekében, hogy az eszköz megfeleljen az Ön igényeinek:

Könnyű használat: Válasszon intuitív felülettel rendelkező eszközöket, például drag-and-drop automatizálási eszközöket, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatok létrehozását és biztosítsa a csapat gyors alkalmazkodását.

Testreszabhatóság és rugalmasság: Válasszon olyan eszközöket, amelyek lehetővé teszik a munkafolyamatok testreszabását az Ön egyedi igényeinek megfelelően, és alkalmazkodnak a változó folyamatokhoz anélkül, hogy jelentős átalakításokra lenne szükség.

AI integráció: Győződjön meg arról, hogy az eszköz AI-t használ a feladatok automatizálásához, például a munkafolyamatok létrehozásához, a tartalomkészítéshez és az adatok összefoglalásához, ezzel időt takarítva meg.

Integráció más alkalmazásokkal: Keressen olyan eszközt, amely zökkenőmentesen kapcsolódik meglévő szoftvereihez, például adatbázisokhoz és kommunikációs alkalmazásokhoz, hogy biztosítsa a munkafolyamatok zavartalan működését.

Együttműködési funkciók: Válassza a Válassza a valós idejű, funkciók közötti együttműködést , a többfelhasználós hozzáférést és a beépített kommunikációs eszközöket, amelyek elengedhetetlenek a csapatmunka és a koordináció javításához.

Skálázhatóság és teljesítmény: Válasszon olyan eszközt, amely az üzleti tevékenységével együtt növekszik, hatékonyan kezeli a növekvő munkaterhelést, és egyúttal betekintést nyújt a teljesítménymutatókba.

Biztonság és megfelelőség: Adjon elsőbbséget az erős biztonsági funkciókkal és a szabályozási előírásoknak megfelelő eszközöknek, hogy megvédje az érzékeny adatokat és csökkentse a kockázatokat.

Fejlett elemzés: Keressen valós idejű figyelemmel kísérési és átfogó jelentéskészítési funkciókat a munkafolyamatok teljesítményének nyomon követéséhez és a fejlesztésre szoruló területek azonosításához.

💡 Profi tipp: Az AI munkafolyamat-automatizálás bevezetésekor kezdje alacsony kockázatú, nagy hatással bíró folyamatokkal, hogy gyorsan bizonyítsa az értékét és belső támogatást építsen ki a további bevezetéshez.

Akár adatbevitelhez keres AI-támogatást, akár üzleti folyamatokat szeretne automatizálni, ezek az AI-alapú munkafolyamat-automatizáló eszközök megoldást kínálnak Önnek:

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú projektmenedzsment munkafolyamat-automatizálással)

A ClickUp segítségével egyetlen helyen láthatja és kezelheti az összes munkafolyamatot és a kapcsolódó feladatokat.

A ClickUp egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé. A ClickUp Brain és a fejlett automatizálási funkciókhoz hasonló hatékony funkciók segítségével hatékonyabban és eredményesebben kezelheti a folyamatokat.

Akár a munkafolyamatok javításáról, ötletek vizualizálásáról vagy a zökkenőmentes együttműködésről van szó, a ClickUp rugalmasságot és lehetőséget kínál arra, hogy mindent egy robusztus platformon központosítson.

A ClickUp Automations egyszerűsíti a munkaterhelését az ismétlődő feladatok automatizálásával. Könnyedén beállíthat előre meghatározott, szabályalapú műveleteket és kiváltókat a feladatok végrehajtásához a ClickUp-on belül.

Állítson be értesítési triggereket, automatizálja a folyamatok frissítését és a kommunikációt a ClickUp Automations segítségével.

Például:

Frissítse a feladatokat, rendeljen hozzá erőforrásokat, és küldjön értesítéseket automatikusan.

Hozzon létre egyedi automatizálásokat, amelyek csapata speciális igényeire vannak szabva.

Szüntesse meg a manuális, unalmas folyamatokat, hogy csapata a legfontosabb célokra koncentrálhasson.

📮ClickUp Insight: Nemrégiben kiderült, hogy a tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta 1–3 embernek küld üzenetet, hogy megkapja a szükséges információkat. De mi lenne, ha minden információ dokumentálva és könnyen elérhető lenne? A ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével a kontextusváltás már a múlté.

A ClickUp Brain az AI segítségével összekapcsolja vállalatának feladatait, dokumentumait, munkatársait és tudását, ezzel javítva a projektmenedzsmentet. Ez a fejlett neurális hálózat a következőket teszi lehetővé:

Automatizált munkafolyamatok: Az NLP (Natural Language Processing) Automation Builder segítségével egyszerű angol nyelvű utasítások alapján hozhat létre egyedi munkafolyamatokat, ezzel időt és energiát takarítva meg.

Hozzon létre egyedi automatizálásokat természetes nyelvű parancsokkal a ClickUp Brain segítségével.

AI-alapú kommunikáció : Csevegjen az AI-vel, hogy összefoglalja a témákat, megválaszolja a kérdéseket, és akár cselekvési tételeket is generáljon a ClickUp csevegési előzményeiből.

Intelligens betekintés: Azonnali válaszokat kaphat a ClickUp munkaterületén található feladatokkal, dokumentumokkal és csapattagokkal kapcsolatos kérdéseire. A ClickUp Brain összefoglalókat és csapatjelentéseket is készít, valamint segíti a feladatok megírását, lehetővé téve az intelligens kommunikációt.

A ClickUp Brain segítségével AI projektmenedzser áll rendelkezésére, amely automatikusan kezeli és frissíti a feladatokat, AI tudásmenedzser, amely a dokumentumok, feladatok és csapatadatok elemzésével ad válaszokat, valamint AI író, amely segítségével könnyedén személyre szabott és informatív tartalmakat készíthet.

Minden egy helyen.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy tippeket kapjon az egyes munkafolyamat-elemek automatizálásához és optimalizálásához.

A ClickUp mesterséges intelligencia asszisztense intuitív és felhasználóbarát. NLP-n alapul, ezért megérti az egyszerű szövegalapú utasításokat, így nincs szükség kódolásra vagy bonyolult bevitelekre.

Különböző alkalmazásokhoz használható, például tartalom létrehozásához, kutatások elvégzéséhez, adatok összefoglalásához vagy munkafolyamatok egyszerű generálásához.

Az AI funkciók mellett a ClickUp diagramkészítő funkciókat is kínál, amelyekkel mindenféle diagramot készíthet, a munkafolyamat-diagramoktól a brainstormingig és a tervezésig:

Közös ötletelés : Használja : Használja az interaktív ClickUp Whiteboards táblákat , hogy vizuálisan generáljon és osszon meg ötleteket a csapatával.

Szervezett tervezés : ábrázolja a kapcsolatokat és vizualizálja projektje alakulását : ábrázolja a kapcsolatokat és vizualizálja projektje alakulását a ClickUp Mind Maps segítségével.

Jobb áttekinthetőség: ezekkel az eszközökkel áttekinthető képet kaphat a projektjéről, ami segít a csapatának összehangolni a munkát és a terv szerint haladni.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp felhasználóbarát felületének köszönhetően könnyedén elindulhat, függetlenül a technikai szakértelemtől.

Testreszabhatja munkaterületét különböző nézetekkel, például listákkal, táblákkal, Kanban-táblákkal és naptárakkal.

Használja az egyéni mezőket, az egyéni állapotokat és az integrációkat kedvenc eszközeivel, hogy a platformot saját igényeihez igazítsa.

Használja a beépített folyamatábrázolási sablonokat és munkafolyamat-sablonokat a folyamatok vizualizálásához, tervezéséhez és optimalizálásához.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók a ClickUp importálási funkcióját megbízhatatlannak tartják, hibákat és következetlenségeket jelentenek.

A platform kiterjedt funkciókészlete túlnyomó lehet, ami zavart okozhat és meredek tanulási görbét eredményezhet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Kipróbáltunk más platformokat is, de egyik sem kínált olyan szintű testreszabhatóságot és automatizálást, amire szükségünk volt. A ClickUp lehetővé teszi számunkra, hogy átláthatóan működjünk.

Kipróbáltunk más platformokat is, de egyik sem kínált olyan szintű testreszabhatóságot és automatizálást, amire szükségünk volt. A ClickUp lehetővé teszi számunkra, hogy átláthatóan működjünk.

👀 Tudta? A Deloitte szerint a munkahelyi automatizálás bevezetésének két legnagyobb akadálya a folyamatok fragmentáltsága és az IT-készültség.

2. Bardeen (A legjobb adatbevitelhez és -kezeléshez)

via Bardeen

A Bardeen egy felhőalapú munkafolyamat-automatizáló szoftvereszköz, amelyet minden méretű vállalkozás felhasználhat robotizált folyamatok automatizálására.

A Bardeen számos feladatot automatizálhat, többek között az adatbevitelt, az e-mailes marketinget és a közösségi médiában való posztolást. Emellett egy AI-alapú webes adatgyűjtő eszközt is kínál, amely képes kivonni az aktuális weboldalon található adatokat, gazdagítani a linkek listájából származó adatokat, vagy automatizálást indítani, ha egy weboldal megváltozik.

A Bardeen legjobb funkciói

Hozzon létre igényeinek megfelelő egyedi osztályozókat. Határozza meg a kritériumokat, és a Bardeen elvégzi az adatok, például e-mail címek, potenciális ügyfelek stb. kategorizálását.

Automatizálja az unalmas feladatokat a Bardeen gépi tanulási képességeivel. Szűrje a potenciális ügyfeleket, irányítsa az e-maileket, és szervezze meg a támogatási kérdéseket könnyedén.

A Bardeen SOC 2 Type II tanúsítványa révén az adatbiztonság elsőbbséget élvez, így biztosítva, hogy érzékeny adatai védelem alatt maradjanak.

A Bardeen rugalmas árazásának köszönhetően kihasználhatja a hatékony automatizálás előnyeit anélkül, hogy megterhelné a költségvetését.

A Bardeen korlátai

Más közösségi médiafigyelő eszközökhöz képest meredekebb tanulási görbe

A fejlett automatizálások beállításához technikai ismeretekre van szükség.

Bardeen árak

Ingyenes

Pro: 60 USD/hó

Üzleti: Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árak

Bardeen értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs értékelés

🧠Érdekesség: A Bardeen tanul, miközben figyeli a munkáját. Képes automatizálási lehetőségeket javasolni a szokásai alapján – még mielőtt Ön rájönne, hogy szüksége van rájuk.

3. Copy. ai (A legjobb marketing- és értékesítési feladatok automatizálásához)

A fejlett AI algoritmusok kihasználásával a Copy.ai lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén kiváló minőségű tartalmakat hozzanak létre.

Akár tapasztalt marketinges, kezdő író vagy elfoglalt vállalkozó, a Copy. ai segítségével leküzdheti az írói blokkot, racionalizálhatja munkafolyamatát és olyan vonzó tartalmakat hozhat létre, amelyek rezonálnak a célközönségével.

Copy. ai legjobb funkciói

Hozzáférés egy hatalmas, AI-alapú sablonokból álló könyvtárhoz, amely megkönnyíti az írási folyamatot és időt takarít meg.

Valós idejű javaslatokat és fejlesztéseket kaphat írásstílusának, hangnemének és érthetőségének javításához.

A generált tartalmat igazítsa saját márkájának hangvételéhez, stílusához és a közönség preferenciáihoz.

Fordítsa le tartalmát több nyelvre, hogy globális közönséget érjen el.

Tesztelje tartalmának különböző változatát, hogy meghatározza a leghatékonyabb megközelítést.

Copy. ai korlátai

A tartalom néha nagyon általánosnak tűnhet.

Kiterjedt tényellenőrzés szükséges.

Copy. ai árak

Ingyenes

Starter: 49 USD/hó

Haladó: 249 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

Copy. ai értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 180 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

Mit mondanak a Copy.ai-ról a valós felhasználók?

A Copy. ai időt takaríthat meg rövid tartalmak, például termékleírások, e-mailek, hírlevelek vagy más marketinganyagok létrehozásakor. Könnyen használható, és munkafolyamat-automatizálási funkciókat kínál, amelyek kiválóan alkalmasak a tartalomkészítési folyamat racionalizálására.

A Copy. ai időt takaríthat meg rövid tartalmak, például termékleírások, e-mailek, hírlevelek vagy más marketinganyagok létrehozásakor. Könnyen használható, és munkafolyamat-automatizálási funkciókat kínál, amelyek kiválóan alkalmasak a tartalomkészítési folyamat racionalizálására.

4. N8N (A legjobb natív AI munkafolyamat-automatizálás technikai ismeretekkel rendelkező felhasználók számára)

via N8N

Az N8N egy nyílt forráskódú munkafolyamat-kezelő eszköz, amelyet kifejezetten technikai felhasználók számára terveztek. Hatékony és rugalmas platformot biztosít különböző alkalmazások és szolgáltatások összekapcsolásához, feladatok automatizálásához és a munkafolyamatok javításához.

Az N8N-t saját szerverére vagy felhőalapú infrastruktúrájára telepítheti és futtathatja, mint önállóan üzemeltetett megoldást. Ezzel teljes ellenőrzést kap az adatok és a munkafolyamatok felett.

Az N8N legjobb funkciói

Integrálja népszerű AI-szolgáltatásokkal, mint a TensorFlow és az OpenAI, hogy olyan munkafolyamatokat hozzon létre, amelyek gépi tanulási és mesterséges intelligencia képességeket tartalmaznak.

Dolgozzon kódalapú kiterjesztésekkel JavaScript és Python segítségével. Ez lehetővé teszi az N8N funkcionalitásának kiterjesztését, hogy még a legbonyolultabb feladatokat is automatizálhassa.

Kezelje a nagy mennyiségű munkafolyamat-végrehajtást, így alkalmas nagyvállalatok és komplex automatizálási forgatókönyvek számára.

A szerepköralapú hozzáférés-vezérlés és a SOC 2 megfelelőségi követelményeknek való megfelelés révén nem kell aggódnia a biztonság miatt.

Használja és módosítsa szabadon az N8N-t, mivel ez egy nyílt forráskódú projekt, fair-code licenccel.

Az N8n korlátai

Más platformokhoz képest kisebb előre elkészített integrációs könyvtár, amely bizonyos szolgáltatásokhoz gyakran egyedi csomópontokat igényel.

Korlátozott hivatalos támogatási lehetőségek, elsősorban a közösségi támogatásra és a dokumentációra támaszkodva.

N8n árak

Starter: 24 USD/hó

Pro: 60 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

N8N értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

👀 Tudta? A munkafolyamatok modern története Frederick Taylorra és Henry Ganttre vezethető vissza, bár a „munkafolyamat” kifejezést még életükben nem használták. Valójában a „munkafolyamat” kifejezés egyik legkorábbi példája egy 1921-es vasúti mérnöki folyóiratban található.

5. Aisera (A legjobb IT-szolgáltatáskezeléshez)

via Aisera

Az AI-alapú IT-szolgáltatásmenedzsment (ITSM) speciális megoldásai közül az Aisera kiemelkedik.

A fejlett AI és gépi tanulási technológiák kihasználásával az Aisera feladat-automatizáló szoftvere automatizálja a rutin feladatokat, javítja az incidensek megoldási idejét és növeli az általános IT-hatékonyságot.

Az Aisera platformja lehetővé teszi az IT-csapatok számára, hogy kivételes szolgáltatási élményt nyújtsanak a jegyek osztályozásának, prioritásainak és megoldásának automatizálásával.

Az AI-alapú betekintés segítségével az IT-csapatok proaktívan azonosíthatják a potenciális problémákat, csökkenthetik az állásidőt és javíthatják a felhasználói elégedettséget.

Az Aisera legjobb funkciói

Automatikusan osztályozza és rangsorolja a jegyeket, azonosítsa az incidensek kiváltó okát, és javasoljon – vagy automatizáljon – megoldásokat.

Használja az AI-t a potenciális incidensek proaktív azonosítására, mielőtt azok hatással lennének a felhasználókra, így az IT-csapatok megelőző intézkedéseket hozhatnak.

Használja az Agent Assist szolgáltatást, hogy az ügynökök releváns információk és javasolt megoldások segítségével gyorsabban végezhessék el feladataikat.

Integrálja a meglévő jegyrendszerekkel és kommunikációs csatornákkal, hogy a felhasználók számára egy beszélgetési felületet biztosítson, ahol kéréseket nyújthatnak be és segítséget kaphatnak.

Az Aisera korlátai

A kezdeti beállítás és telepítés bonyolult lehet és problémákkal járhat, annak ellenére, hogy a ügyfélszolgálati menedzserek segítséget nyújtanak.

Nehézségek a komplex lekérdezések pontos keresési eredményeinek biztosításában, ami befolyásolja a hibaelhárítási erőfeszítéseket.

Aisera árak

Egyedi árazás

Aisera értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (110+ értékelés)

Capterra: Nincs értékelés

Mit mondanak az Aisera-ról a valós felhasználók?

Az Aisera mesterséges intelligenciát használ önkiszolgáló megoldások, például csevegőrobotok és virtuális ügynökök biztosításához, amelyek hatékonyan kezelik a fogyasztók széles körű kérdéseit. Ez csökkenti az emberi ügynökökre való támaszkodást és megtakarítást jelent a működési költségekben. A platform állandó rendelkezésre állást biztosít, ami elengedhetetlen a globálisan működő, több időzónában ügyfelekkel rendelkező e-kereskedelmi vállalkozások számára.

Az Aisera mesterséges intelligenciát használ önkiszolgáló megoldások, például csevegőrobotok és virtuális ügynökök biztosításához, amelyek hatékonyan kezelik a fogyasztók széles körű kérdéseit. Ez csökkenti az emberi ügynökökre való támaszkodást és megtakarítást jelent a működési költségekben. A platform állandó rendelkezésre állást biztosít, ami elengedhetetlen a globálisan működő, több időzónában ügyfelekkel rendelkező e-kereskedelmi vállalkozások számára.

6. Taskade (A legjobb képzett AI-ügynökök létrehozásához)

via Taskade

Bár elsősorban projektmenedzsment eszköz, a Taskade támogatja az AI képzést az adatok szervezésével, az együttműködés megkönnyítésével és az információkhoz való valós idejű hozzáférés biztosításával. Az adatkészletek strukturálása a Taskade tábláin és feladataiban segít racionalizálni az AI tanulást, míg az együttműködési funkciók lehetővé teszik a tudásmegosztást és a visszajelzéseket, így interaktívabb képzési környezetet teremtve.

A Taskade legjobb funkciói

Gyűjtse össze a különböző forrásokból származó adatokat, például dokumentumokat, fájlokat, webes forrásokat és akár YouTube-videókat is, hogy kiképezze az AI-ügynököket.

Adjon hozzáférést AI-ügynökének az élő projektekhez. Ez lehetővé teszi az ügynök számára, hogy valós időben tanuljon, miközben Ön a projektekkel dolgozik.

A Taskade korlátai

Az esztétikai és elrendezési testreszabás nem feltétlenül felel meg minden felhasználó igényeinek.

Alapvető feladatidőzítést kínál, de hiányoznak belőle az átfogó időkövetési funkciók.

Taskade árak

Ingyenes

Taskade Pro: 10 USD/hó felhasználónként

Taskade for Teams: 20 USD/hó felhasználónként

Taskade értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)

💡 Profi tipp: Kombinálja a munkafolyamat-automatizálási eszközöket az AI-alapú csevegőrobotokkal a teljes körű ügyfélszolgálati automatizáláshoz, beleértve a jegyek létrehozását és megoldását.

7. Kissflow (a legjobb kódolás nélküli egyedi alkalmazások készítéséhez)

via Kissflow

A Kissflow egy forradalmian új, alacsony kódszükségletű/kódmentes alkalmazásfejlesztő platform, amely technikai szakértelemtől függetlenül bárki számára lehetővé teszi egyedi üzleti alkalmazások készítését.

A Kissflow intuitív felülete és drag-and-drop funkciója kiküszöböli a bonyolult kódolás szükségességét, lehetővé téve az üzleti felhasználók és a fejlesztők számára, hogy hatékony alkalmazásokat hozzanak létre, amelyek optimalizálják a munkafolyamatokat, automatizálják a feladatokat és javítják az üzleti hatékonyságot.

A Kissflow legjobb funkciói

Vizuálisan tervezze meg alkalmazásának elrendezését, funkcióit és munkafolyamatait anélkül, hogy egyetlen sor kódot is írnia kellene.

Használja ki a tipikus üzleti alkalmazásokhoz előre elkészített sablonok könyvtárát, például szabadságkérelmek, költségjelentések és jóváhagyási munkafolyamatokhoz.

Az alkalmazásadatok biztonságos tárolása és kezelése robusztus adatkezelési funkciókkal, amelyekkel ellenőrizheti a felhasználói hozzáféréseket és jogosultságokat.

Integrálja a meglévő üzleti rendszerekkel, például CRM, ERP és felhőalapú tárolási platformokkal.

Rugalmasan telepítheti, amikor csak akarja, így alkalmazásait helyben vagy a felhőben is tárolhatja.

A Kissflow korlátai

A korlátozott API-támogatás akadályozhatja azokat a vállalkozásokat, amelyek kiterjedt integrációs képességekre szorulnak.

A műszerfalon időnként hibák lépnek fel, amelyek befolyásolják a használhatóságot.

Kissflow árak

Alap: 1500 USD/hó (50 felhasználót tartalmaz)

Vállalati: Egyedi árak

Kissflow értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (580+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a Kissflow-ról a valós felhasználók?

Integrációi előre elkészített interfészeket biztosítanak a specifikus folyamatok automatizálásához és a rendszerek közötti adatcseréhez, és a munkafolyamatok hihetetlenül könnyen használhatók, még azok számára is, akik nem rendelkeznek fejlesztési tapasztalattal.

Integrációi előre elkészített interfészeket biztosítanak a specifikus folyamatok automatizálásához és a rendszerek közötti adatcseréhez, a munkafolyamatok pedig hihetetlenül könnyen használhatók, még azok számára is, akik nem rendelkeznek fejlesztési tapasztalattal.

8. Zapier (A legjobb az alkalmazások integrációjának automatizálásához)

a Zapier segítségével

Ha automatizálni szeretné a munkafolyamatokat, miközben összekapcsolja kedvenc alkalmazásait, a Zapier fantasztikus megoldást kínál.

Képzelje el egy olyan világot, ahol az adatok könnyedén áramlanak a CRM, az e-mail marketing platform és a projektmenedzsment eszköz között, így nincs szükség manuális adatbevitelre, és Ön több időt fordíthat stratégiai feladatokra.

A Zapier ezt több mint 7000 támogatott alkalmazásból álló hatalmas könyvtárával teszi lehetővé, amely a termelékenységi eszközöktől a marketingplatformokig mindent magában foglal.

A Zapier legjobb funkciói

Használja ki a „Zaps” erejét, az egyszerű drag-and-drop felületen létrehozható automatizált munkafolyamatokat, hogy megszabaduljon a fárasztó munkától.

Búcsút inthet a bonyolult kódolásnak! A Zapier a felhasználóbarát működést helyezi előtérbe. Intuitív felületének köszönhetően bárki létrehozhat hatékony automatizálási megoldásokat.

Automatizálja az olyan feladatokat, mint új potenciális ügyfelek hozzáadása a CRM-hez űrlapok kitöltése alapján, vagy követő e-mailek küldése az ügyfelekkel való interakciók alapján.

Testreszabhatja a Zaps-ot feltételes logikával, szűrőkkel és késleltetésekkel, hogy megfeleljen az Ön egyedi igényeinek.

A Zapier korlátai

A Zapier nem rendelkezik mobilalkalmazással, ami megakadályozza az alkalmazások integrációjának létrehozását telefonokon vagy táblagépeken.

Az árak az automatizálások és a zappok számával emelkednek, ami megterhelheti a szűkös költségvetéseket.

Zapier árak

Ingyenes

Profi: 29,99 USD/hó

Csapat: 103,50 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

Zapier értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2900 értékelés)

💡 Profi tipp: Használja a feltételes logikát (if-then szabályok) az AI munkafolyamat-eszközökben, hogy dinamikus munkafolyamatokat hozzon létre, amelyek automatikusan alkalmazkodnak az adatok vagy folyamatok változásaihoz.

9. HubSpot (a legjobb CRM-automatizáláshoz)

via HubSpot

A HubSpot Operations Hub forradalmi változást hoz azoknak a vállalkozásoknak, amelyek automatizálni szeretnék értékesítési folyamataikat és növelni szeretnék munkafolyamatuk hatékonyságát.

Ez a csomag túlmutat az alapvető kapcsolattartáson, és hatékony automatizálási funkciókat kínál az értékesítési folyamat optimalizálásához, a potenciális ügyfelek ápolásához és az üzletek gyorsabb lezárásához.

A Hubspot legjobb funkciói

Hozzon létre automatizált munkafolyamatokat, amelyek meghatározott kritériumok alapján indítanak el műveleteket. Például automatikusan rendeljen hozzá potenciális ügyfeleket az értékesítőkhöz, vagy küldjön nyomon követő e-maileket.

Tartsa naprakészen értékesítési folyamatát azáltal, hogy a potenciális ügyfeleket a megfelelő szakaszokba húzhatja. Kövesse nyomon az ügyletek előrehaladását, automatizálja a frissítéseket, és szerezzen értékes betekintést értékesítési teljesítményébe.

Vonzza be a potenciális ügyfeleket személyre szabott e-mail sorozatokkal, amelyeket meghatározott cselekvések indítanak el. Ápolja a potenciális ügyfeleket értékes tartalommal, hogy az egész vásárlási folyamat során az Ön terméke vagy szolgáltatása maradjon az első helyen.

A beépített értekezlet-linkek és a körbejárásos ütemezés segítségével könnyedén ütemezheti megértekezleteit.

Részletes jelentések és irányítópultok segítségével értékes betekintést nyerhet értékesítési teljesítményébe. Kövesse nyomon az olyan mutatókat, mint az üzletkötési arányok és a potenciális ügyfelek forrásai.

A Hubspot korlátai

Az alacsonyabb szintű csomagok nem tartalmaznak A/B tesztelési funkciókat, ami korlátozza a kísérleti lehetőségeket.

A HubSpot nem rendelkezik iparág-specifikus oszlopokkal vagy nyomkövetőkkel, ezért kevésbé igazodik a niche követelményekhez.

Hubspot árak

Ingyenes

Operations Hub Starter: 20 USD/hó/felhasználó

Starter ügyfélplatform: 20 USD/hó/felhasználó

Operations Hub Professional: 800 USD/hó (egy felhasználói helyet tartalmaz; további felhasználói helyek 50 USD/hó áron)

Operations Hub Enterprise: 2000 USD/hó (egy felhasználói helyet tartalmaz; további felhasználói helyek ára 75 USD/hótól kezdődik)

Hubspot értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (460+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 260 értékelés)

10. Gamma (A legjobb prezentációk és weboldalak készítéséhez)

via Gamma

A Gamma segítségével a tervezés könnyebb, mint valaha: ez az AI-alapú tervezőeszköz automatizálja a lenyűgöző prezentációk és weboldalak létrehozását.

A fejlett AI algoritmusok kihasználásával a Gamma elemzi a tartalmát, vizuálisan vonzó elrendezéseket generál, tervezési elemeket javasol és optimalizálja a tartalmat a maximális hatás elérése érdekében.

A Gamma legjobb funkciói

Használja ki az AI erejét, hogy automatikusan gyönyörű és professzionális elrendezéseket hozzon létre prezentációihoz és webhelyeihez.

Importáljon tartalmat meglévő prezentációkból vagy dokumentumokból, ezzel időt takarítva meg.

Vonzza be közönségét interaktív elemekkel, például galériákkal, videókkal és diagramokkal.

Testreszabhatja a betűtípusokat, színeket, elrendezéseket és képeket, hogy tartalma tükrözze egyedi márkaidentitását.

Dolgozzon együtt csapatával valós időben prezentációkon és weboldalakon. Ossza meg projektjeit, hagyjon megjegyzéseket, és dolgozzon együtt anélkül, hogy csevegni és e-maileket küldözgetni kellene.

Gamma korlátozások

A nagy számú felhasználó és projekt kezelése bonyolult lehet, ezért ez a megoldás nem ideális nagy csapatok számára.

Az olyan AI automatizálási eszközök , mint a Gamma, megtarthatják a képzési adataikból származó kulturális elfogultságokat, ami befolyásolhatja a tartalom semlegességét.

Gamma árak

Ingyenes

Plusz: 10 USD/hó/felhasználó

Pro: 20 USD/hó/felhasználó

Gamma értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs értékelés

🧠 Érdekesség: Az AI ma már képes automatizálni a teljes videószerkesztési munkafolyamatot azáltal, hogy felismeri a legfontosabb jeleneteket, átmeneteket alkalmaz, és akár automatikusan feliratokat is generál.

11. Pipefy (A legjobb üzleti folyamatok automatizálásához)

via Pipefy

A Pipefy egy vezető üzleti folyamatok automatizálására (BPA) szolgáló platform, amelynek célja, hogy minden méretű szervezet számára lehetővé tegye a munkafolyamatok javítását, a szűk keresztmetszetek megszüntetését és a kiváló működés elérését.

A hagyományos, merev BPA-megoldásokkal ellentétben a Pipefy AI munkafolyamat-automatizáló eszköze felhasználóbarát, kódolás nélküli megközelítést kínál, amelynek segítségével bárki perceken belül létrehozhat és kezelhet egyedi munkafolyamatokat.

A Pipefy legjobb funkciói

Vizuálisan tervezze meg a munkafolyamatokat testreszabható fázisokkal, automatizált feladatokkal és feltételes logikával, intuitív drag-and-drop felületen.

Szerezzen értékes betekintést munkafolyamataiba a valós idejű jelentések és irányítópultok segítségével. Kövesse nyomon az előrehaladást, azonosítsa a szűk keresztmetszeteket, és hozzon adat alapú döntéseket.

Válasszon rugalmas csomagokat és testreszabási lehetőségeket, hogy az Ön egyedi igényeinek megfelelően bővíthesse vállalkozását.

Integrálja a vállalati szintű biztonsági funkciókat, és ellenőrizze a felhasználói hozzáférést az optimális adatbiztonság érdekében.

A Pipefy korlátai

Nem minden mező kereshető, ami megnehezítheti az egyes kártyák vagy adatok gyors megtalálását.

A navigáció kihívást jelenthet, és a csöveken belüli automatizálások túlságosan bonyolultnak tűnhetnek.

Pipefy árak

Starter: Ingyenes

Üzleti: Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árak

Korlátlan: Egyedi árazás

Pipefy értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 220 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (310+ értékelés)

Mit mondanak a Pipefy-ről a valós felhasználók?

Lenyűgözött a Pipefy intuitív, felhasználóbarát felülete. Könnyű volt elkezdeni a használatát, és a komplex funkciókat is könnyedén tudtam használni, anélkül, hogy túlterhelve éreztem volna magam! Ezzel a hatékony eszközzel gyorsan tudtam létrehozni funkcionális folyamatábrákat, amelyek pontosan tükrözték az ötletemet vagy tervemet – ez felbecsülhetetlen értékű forrás olyan professzionális kiállítók számára, mint én.

Lenyűgözött a Pipefy intuitív, felhasználóbarát felülete. Könnyű volt elkezdeni a használatát, és a komplex funkciókat is könnyedén tudtam használni, anélkül, hogy túlterhelve éreztem volna magam! Ezzel a hatékony eszközzel gyorsan tudtam létrehozni funkcionális folyamatábrákat, amelyek pontosan tükrözték az ötletemet vagy tervemet – ez felbecsülhetetlen értékű forrás olyan professzionális kiállítók számára, mint én.

