10 alkalmazotti fájlkezelő szoftver 2025-ben

Véletlenszerű mappák, rosszul elnevezett fájlok és rejtélyes táblázatok között kutat, csak hogy megtaláljon egy bevezető dokumentumot.

Nem túl szórakoztató, igaz? Ráadásul kockáztatja, hogy elveszíti a fontos alkalmazotti fájlokat, és teljes kudarcba fullad. Ha HR-szakember, akkor valószínűleg már volt ilyen helyzetben.

És ezzel nincs egyedül! A ClickUp jelentése szerint az átlagos szakember naponta több mint 30 percet tölt munkahelyi információk keresésével. Ez évente több mint 120 elvesztegetett óra, amelyet valódi feladataid elvégzésére fordíthattál volna.

Ezért itt az ideje, hogy áttérjen egy olyan HR-alkalmazotti fájlkezelő szoftverre, amely könnyebbé teszi az életét.

Akár egy gyorsan növekvő startupot vezet, akár csak rendet próbál teremteni a káoszban, itt van 10 alkalmazotti fájlkezelő szoftver, amelyet érdemes megnéznie.

Az alkalmazotti fájlkezelő szoftverek áttekintése

Mit kell keresnie egy alkalmazotti fájlkezelő szoftverben?

Nem minden alkalmazotti dokumentumkezelő rendszer, amelybe belebotlik, lesz megfelelő az Ön számára. Íme egy ellenőrzőlista, amely segít kiválasztani azt az eszközt, amely a dokumentumkezelés rémálmát HR-zenné változtatja:

Központosított dokumentumtárolás: Minden szerződést, személyazonosító okmányt és szabályzati fájlt – az összes alkalmazotti dokumentumot egy rendezett helyen tárolja, és Minden szerződést, személyazonosító okmányt és szabályzati fájlt – az összes alkalmazotti dokumentumot egy rendezett helyen tárolja, és ingyenes HR-sablonokat kínál a könnyű szervezéshez.

Részletes szűrők és keresési lehetőségek: Kiterjedt szűrőket (nevek, címkék vagy akár kulcsszavak) kínál, így csapata könnyedén használhatja a HR-dokumentumkezelő szoftvert.

Automatizált adminisztratív feladatok: Lehetővé teszi a fájlnevezés, a verziókezelés és a lejárati figyelmeztetések szabályainak beállítását. Lehetővé teszi a fájlnevezés, a verziókezelés és a lejárati figyelmeztetések szabályainak beállítását. Egy ilyen alkalmazotti menedzsment szoftverrel HR-csapata kevesebb időt tölt kattintással, és több időt fordíthat a valóban fontos feladatokra.

Valós idejű szerkesztési frissítések: A verziótörténet segítségével egyértelműen látható, ki, mit és mikor szerkesztett. Nincs többé rejtélyes változás vagy „Ki törölte ezt?!” pillanat.

Zökkenőmentes integráció a meglévő eszközökkel: Szinkronizálható a meglévő HR-rendszerével, bérszámfejtő szoftverével, videokonferencia-eszközeivel és felhőalapú tárolójával.

Vállalati szintű biztonság : Teljes körű titkosítás, hozzáférés-vezérlés, : Teljes körű titkosítás, hozzáférés-vezérlés, biztonságos fájlmegosztás üzleti célokra és biztonsági mentések a fájlok védelme érdekében. Kevesebb szabályozási probléma, amit a HR-nek kell megoldania.

Mobilalkalmazás: Mobilalkalmazást kínál, amellyel útközben is megtekinthetők vagy feltölthetők a dokumentumok. Tökéletes megoldás hibrid csapatok és spontán „most azonnal kell” helyzetek esetén.

👀 Tudta-e: A Nitro felmérése szerint a tudásmunkások csupán 3%-a elégedett a vállalat dokumentumkezelési folyamatával. Ez azt jelenti, hogy a szervezetek többségének dokumentumkezelési munkafolyamatai nem működnek megfelelően.

A 10 legjobb alkalmazotti fájlkezelő szoftver

Most, hogy már tudja, milyen az ideális HR-dokumentumkezelő szoftver, íme a tíz legjobb lehetőség.

1. ClickUp (A legjobb központi dokumentumkezeléshez és feladatkövetéshez)

Figyelje az alkalmazottak teljesítményét, elkötelezettségét és fejlődését a ClickUp projektmenedzsment szoftverrel HR-csapatok számára.

A ClickUp a világ első konvergens AI munkaterülete és a tökéletes, egy helyen elérhető megoldás az alkalmazotti fájlok kezeléséhez.

Legyen szó munkaszerződésekről, beilleszkedési dokumentumokról vagy teljesítményértékelésekről, a ClickUp mindent egy helyen rendszerez és könnyen megtalálhatóvá tesz. Olyan, mint egy digitális irattár, csak anélkül, hogy papírvágásokkal és elveszett dokumentumok káoszával kellene bajlódnia.

ClickUp Brain és Brain MAX

Összegyűjtse az összes alkalmazotti fájlkezelési igényét egy egyetlen, hatékony, AI-alapú munkaterületen a Brain MAX in ClickUp segítségével. Íme, hogyan:

Intelligens keresés: Azonnal kereshet a ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint és MINDEN csatlakoztatott alkalmazásában, valamint az interneten, hogy megtalálja a fájlokat, dokumentumokat és mellékleteket.

Használja a Talk to Text funkciót, hogy hanggal kérdezzen, diktáljon és utasítson – kéz nélkül, bárhol.

Használja ki a prémium külső AI modelleket, mint a ChatGPT, Claude és Gemini egy egyetlen, kontextusfüggő, vállalati szintű megoldással.

Automatizált szervezés: A tartalom és a használati szokások alapján mappákat, címkéket vagy kategóriákat javasol a fájlokhoz, így minden rendezett és áttekinthető marad.

Ezenkívül megkérheti a ClickUp Brain-t, hogy keresse meg a fájlokat és dokumentumokat a munkaterületéről, vagy még jobb, ha Önnel együtt hozza létre őket, és nézze meg, ahogy másodpercek alatt elvégzi a feladatot.

A Brain segítségével a HR-szakemberek egyetlen parancsra gyorsan elkészíthetik a munkaköri leírásokat, a szabályzati dokumentumokat és a munkavállalóknak szóló közleményeket. Biztosítja, hogy a tartalom világos, következetes és a célközönségre szabott legyen, így értékes időt takaríthat meg a szövegek megfogalmazásán és szerkesztésén.

A Brain segítségével a HR-esek több időt fordíthatnak az emberekre és a stratégiára, míg az AI elvégzi a tartalomkészítés nehéz munkáját.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást a kommunikáció automatizálásához, a rutin feladatok kezeléséhez és a fájlok azonnali visszakereséséhez.

ClickUp Chat és mappák

De nem csak ennyi! Ügyes alkalmazotti fájlkezelő rendszerünk ClickUp Chat funkcióval is rendelkezik, ahol Ön és csapata megbeszélhetik a fontos HR-politikákat, az alkalmazottak teljesítményét és minden egyéb kérdést.

Most, hogy elkészült az alkalmazotti profil és az egyéb alkalmazotti információk vázlata, a ClickUp Project Hierarchy segítségével mindent rendezett formában tárolhat.

Hozzon létre átlátható parancsnoki láncot a ClickUp Project Hierarchy segítségével

Kezdje azzal, hogy létrehoz egy teret a HR-csapat számára. Ezen a téren belül létrehozhat ClickUp mappákat az egyes részlegek számára, például marketing, mérnöki és ügyfélszolgálat. Az egyes alkalmazotti mappákba adjon hozzá más releváns dokumentumokat, például beágyazott oldalakat vagy alfejezeteket:

Beilleszkedés

Teljesítményértékelések

Tanúsítványok

Nyilvántartások

Minden almappához ellenőrzőlistákat is hozzáadhat. Amikor bővíti csapatát, a mappák és almappák száma természetesen növekedni fog. Ennek ellenére a dokumentumok keresése nem lehet olyan, mintha kincskeresésre indulna, és alkalmazotti dokumentumkezelő szoftverünk ezt a problémát is megoldja.

ClickUp Enterprise Search

A ClickUp Enterprise Search segítségével néhány kattintással megtalálhat bármilyen fájlt, dokumentumot vagy feladatot az integrált technológiai rendszerében.

A ClickUp Connected Search segítségével könnyedén kereshet bármelyik alkalmazotti fájlban.

Alkalmazotti szerződést keres? Vagy talán egy adott alkalmazotti értékelést kell megtalálnia? Csak keressen kulcsszó, tulajdonos vagy más releváns attribútumok alapján, és BAM! A kívánt dokumentum ott van.

Csak annyit kell tennie, hogy integrálja meglévő HR-eszközeit a ClickUp-pal, és a kapcsolódó keresőfunkció minden szükséges információt előhív. Így nem kell többé végtelen mappákat átnéznie és reménykednie, hogy nem hagy ki semmit.

Ennyi tervezés után egyetlen elmulasztott HR-feladat is tönkreteheti az összes erőfeszítését. De a ClickUp Project Management for HR Teams segítségével minden feladatot nyomon követhet.

Kezelje HR-feladatait a ClickUp projektmenedzsmenttel HR-csapatok számára

Ezzel az onboarding terveket és egyéb HR-stratégiákat ClickUp feladatokká alakíthatja. Mindegyiket a megfelelő csapattaghoz rendelheti, határidőket állíthat be, és egy helyen követheti nyomon az előrehaladást.

ClickUp Ambient Agents

De ez még nem minden. A ClickUp Agents bizonyos kiváltó eseményekre reagál és meghatározott helyszínen hajt végre műveleteket.

Hagyja, hogy egy egyedi Autopilot Agent végezze el a nehéz munkát – állítsa be a szabályokat, és nézze, ahogy profi módon kezeli a HR-rel kapcsolatos kérdéseket.

Használati eset: Például a HR-csapat csatornáját elárasztják az új HR-esek, akik dokumentumokat és fájlokat kérnek. A HR-vezető AI-t szeretne használni, hogy előkeresse ezeket a fájlokat, és így időt szabadítson fel a csapatának. Létrehoznak egy egyéni Autopilot ügynököt a csatornában, és utasítják, hogy ossza meg a fájlt a tudásbázisban, amelyhez hozzáférhet. Meghatározzák, hogy az Autopilot ügynök csak akkor válaszoljon, ha a felhasználó üzenete egyértelmű és közvetlen példát tartalmaz. Még példákat is adnak az Autopilot ügynöknek a kérdésekre.

ClickUp Docs

A ClickUp Docs segítségével létrehozhatja, tárolhatja és rendszerezheti az összes alkalmazotti adatot, és feljegyezheti a releváns részleteket. Könnyedén elkészítheti az alkalmazotti szerződéseket, HR-irányelveket, űrlapokat és a beilleszkedési lépéseket a csapatával.

Hozzon létre és kezeljen egyéni alkalmazotti profilokat és HR-terveket a ClickUp Docs segítségével.

Ne feledje, hogy az érintettek egyszerre szerkeszthetik a dokumentumot, és megjegyzéseket fűzhetnek bizonyos csapattagokhoz a ClickUp Assign Comments funkciójával.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az új felhasználók számára a kiterjedt HR-kezelési funkciók eleinte kissé bonyolultnak tűnhetnek.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Anne Thomas, a Snowville Creamery LLC irodai HR-menedzsere így nyilatkozik:

A ClickUp lehetővé teszi, hogy a vállalatunk minden területén zajló kommunikációt egy központi helyen tegyük közzé. Ezzel könnyen és kényelmesen kaphatunk értesítéseket, és kezelhetjük a vállalatunk ütemterveit, útvonalait és szállításait.

A ClickUp lehetővé teszi, hogy a vállalatunk minden területén zajló kommunikációt egy központi helyen tegyük közzé. Ezzel könnyen és kényelmesen kaphatunk értesítéseket, és kezelhetjük a vállalatunk ütemterveit, útvonalait és szállításait.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Relationships funkciót a feladatok, dokumentumok vagy akár egész listák összekapcsolásához! Például összekapcsolhatja egy alkalmazott beilleszkedési feladatát a teljesítményértékelésével, HR-ellenőrzőlistájával és képzési dokumentumaival, így minden kontextuálisan összekapcsolódik, és könnyen navigálható, anélkül, hogy tabok között kellene ugrálnia!

2. Bamboo HR (A legjobb önkiszolgáló lehetőség az alkalmazottak számára)

via Bamboo HR

Az alkalmazottak adatainak, az új munkavállalók beillesztésének és a szabadságigények nyomon követése nem feltétlenül kell teljes munkaidős feladatnak lennie. Az alkalmazottak adatainak kezelésére szolgáló megoldások, mint például a BambooHR, megkönnyíthetik az Ön munkáját.

Ez a szoftver egy helyen tartja rendben és zökkenőmentesen működteti az összes személyzeti feladatot, az új munkavállalók beillesztésétől a szabadságok nyomon követésén és a teljesítménymenedzsmenten át. Ráadásul az előre elkészített HR-jelentések megkönnyítik a munkavállalói adatok nyomon követését, ami elősegíti a HR-folyamatok fejlesztését.

A Bamboo HR legjobb funkciói

Kövesse nyomon az alkalmazottak adatait, juttatásait, szabadságait és munkatörténetét egy helyen

Használja a beépített beilleszkedési eszközöket, hogy könnyedén végigvezesse az új alkalmazottakat minden lépésen.

Automatizálja a szabadságkérelmeket és jóváhagyásokat naptárintegrációval

Engedélyezze az e-aláírásokat a dokumentáció egyszerűsítése érdekében, anélkül, hogy nyomtatóval és papírral kellene bajlódnia.

A Bamboo HR korlátai

A HR-dokumentumkezelő szoftverek nagyobb csapatok számára meglehetősen drágák lehetnek.

Bamboo HR árak

Egyedi árazás

Bamboo HR értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 csillag (több mint 2400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 csillag (több mint 3000 értékelés)

📮 ClickUp Insight: Az átlagos szakember naponta több mint 30 percet tölt munkahelyi információk keresésével – ez évente több mint 120 óra, amelyet e-mailek, Slack-szálak és szétszórt fájlok átkutatásával veszteget el. A munkaterületébe beépített intelligens AI-asszisztens megváltoztathatja ezt. Ismerje meg a ClickUp Brain szolgáltatást! Azonnali betekintést és válaszokat nyújt, másodpercek alatt előkeresve a megfelelő dokumentumokat, beszélgetéseket és feladatokat – így nem kell tovább keresgélnie, hanem azonnal munkához láthat. 💫 Valós eredmények: A QubicaAMF-hez hasonló csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát spóroltak meg – ez évente több mint 250 óra fejenként –, mivel megszüntették az elavult tudáskezelési folyamatokat. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy plusz hétnyi termelékenységgel minden negyedévben!

3. Rippling (A legjobb HR-munkafolyamatok automatizálásához)

via Rippling

A Rippling egy munkaerő-menedzsment platform, amely egyesíti a HR, az IT és a pénzügyi műveleteket egyetlen, koherens rendszerbe. Az alkalmazotti adatok rendszerezésén túl ez a dokumentum-automatizáló szoftver automatizálja a HR-megfelelési feladatokat, a számlázható órák nyomon követését, a bérszámfejtést és az új alkalmazottak beillesztését, így csapata a stratégiákra koncentrálhat.

A Rippling legjobb funkciói

Tartsa az összes alkalmazotti adatot, a munkaköröktől a kiadott felszerelésekig, egy dinamikus profilban, amely automatikusan frissül minden csatlakoztatott rendszeren.

Távolról rendelje hozzá, kezelje és akár törölje a vállalati eszközöket, hogy az alkalmazottak adatai és más belső információk biztonságban legyenek.

Automatizálja a munkafolyamatokat, a szerződésmegújításra vonatkozó emlékeztető küldésétől a teljesítményértékelések megfelelő vezetőhöz való továbbításáig.

Fizesse ki nemzetközi alkalmazottait és alvállalkozóit helyi pénznemben, a szabályoknak való megfelelés biztosítva.

Rippling korlátai

Nincsenek testreszabási lehetőségek a funkciókhoz.

Egyes felhasználók a munkafolyamatok és integrációk bonyolult konfigurációjáról, valamint a harmadik felek által kínált bérszámfejtési integrációk korlátozott számáról számolnak be.

Rippling árazás

Egyedi árazás

Rippling értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 csillag (7600+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 csillag (3800+ értékelés)

Mit mondanak a Ripplingről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A Ripplingben leginkább azt szeretem, hogy több rendszert – bérszámfejtés, juttatások, új munkavállalók beillesztése, eszközkezelés – egyesít egy helyen. A zökkenőmentes integráció rengeteg időt takarít meg és csökkenti a manuális hibák számát, ami forradalmi változást jelent a csapatok bővítése szempontjából. Úgy érzem, hogy a platformot valóban a végfelhasználók igényeinek figyelembevételével fejlesztették ki.

A Ripplingben leginkább azt szeretem, hogy több rendszert – bérszámfejtés, juttatások, új munkavállalók beillesztése, eszközkezelés – egyesít egy helyen. A zökkenőmentes integráció rengeteg időt takarít meg és csökkenti a manuális hibák számát, ami forradalmi változást jelent a csapatok bővítése szempontjából. Úgy érzem, hogy a platformot valóban a végfelhasználók igényeinek figyelembevételével fejlesztették ki.

🧠 Érdekesség: A rugalmas munkaidő koncepcióját a német Messerschmitt-Bölkow-Blohm repülőgépgyártó cég vezette be. Bevezették a „Gleitzeit” fogalmát, ami csúszó munkaidőt jelent, és amelynek keretében a munkavállalók rugalmasan kezdhetik és fejezhetik be a munkát.

4. Zoho People (A legjobb mobilbarát alkalmazotti dokumentáció és menedzsment)

via Zoho People

Emlékszik, hogy azt mondtuk, hogy fontos, hogy a munkavállalói dokumentumkezelő szoftverhez mobilalkalmazás is tartozzon, hogy útközben is vezetni tudja a nyilvántartásokat? A Zoho People ideális platform erre a célra.

A HR-rendszer nagymértékben testreszabható, hogy megfeleljen a dinamikus igényeinek. Mivel felhőalapú, soha többé nem kell attól tartania, hogy elveszíti a fontos alkalmazotti adatokat.

Használhatja automatizált felvételi és beilleszkedési munkafolyamatokhoz is. Ezenkívül a Zoho People HR-helpdesket is kínál, amelyet alkalmazottai jegyzetek létrehozására és problémák megoldására használhatnak.

A Zoho People legjobb funkciói

Használja az esetkezelő modult az alkalmazottak kérdéseinek kezeléséhez, szolgáltatási szintű megállapodásokkal és eskalációs szabályokkal.

Hozzon létre és vezessen be testreszabható HR-munkafolyamatokat, és használjon könyvtár sablonokat az alkalmazotti adatok egyszerű kezeléséhez.

Készítsen pulzusfelméréseket, hogy összegyűjtse az alkalmazottak visszajelzéseit és nyomon kövesse az elkötelezettség alakulását az idő múlásával.

A beépített LMS segítségével nyomon követheti a képzés előrehaladását, így biztosítva, hogy csapata folyamatosan tanuljon és fejlődjön.

A Zoho People korlátai

A be- és kijelentkezési funkciók gyakran hibásan működnek.

Egyes felhasználók szerint a felhasználói felület és a felhasználói élmény nem elég kiforrott, illetve nem olyan felhasználóbarát, mint más HR-szoftvereké.

Zoho People árak

Egyedi árazás

Zoho People értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 csillag (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 csillag (több mint 270 értékelés)

📖 Olvassa el még: Fájlok és mappák szervezése: stratégiák a munkafolyamatok javításához

5. Gusto (A legjobb kisvállalkozások bérszámfejtéséhez)

via Gusto

Felejtse el a fizetési csekkeket, a papírmunkát és a pánikot, mert a Gusto segít mindháromat elkerülni. Ez a HR-platform a bérszámfejtést, az új munkavállalók beillesztését, a juttatásokat és a csapatmenedzsmentet egyesíti egy felhasználóbarát felületen.

Távoli csapatai különböző amerikai államokban dolgoznak? Regisztráljon egyszerűen a 50 állam összes bérszámfejtési adójára közvetlenül a Gusto-n, hogy egyszerűsítse a bérszámfejtést. Ezenkívül integrálható a népszerű teljesítménymenedzsment szoftverekkel, így egy helyen követheti nyomon és mérheti az alkalmazottak teljesítményét és elkötelezettségét.

A Gusto legjobb funkciói

Új munkavállalók felvétele digitális ajánlatlevelekkel, e-aláírásokkal és előre elkészített ellenőrzőlistákkal

Szinkronizálja a bérszámfejtést a juttatásokkal és az időnyilvántartással, így minden automatikusan működik.

Személyre szabott jelentéseket készíthet a létszámtervezéshez, a javadalmazás elemzéséhez és egyebekhez.

Kínáljon az alkalmazottaknak egy önkiszolgáló portált, ahol bármikor megtekinthetik profiljukat, fizetési jegyzékeiket, juttatásaikat és adóügyi dokumentumaikat.

A Gusto korlátai

Ha kezdő vagy, akkor egy kis időbe telik, mire megismered az összes funkciót.

Korlátozott skálázhatóság és jelentéskészítési funkciók

Gusto árak

Egyszerű: 49 USD/hó + 6 USD/hó személyenként

Plusz: 80 USD/hó + 12 USD/hó személyenként

Prémium: 180 USD/hó + 22 USD/hó személyenként

Gusto értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 csillag (több mint 2300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 csillag (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a Gusto-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő szerint:

Néhány éve használom a Gusto szoftvert. Nagyon könnyen kezelhető, egyszerűen beállítható, és havonta semmit sem kell tennem, mégis zökkenőmentesen működik. Az is tetszik, hogy naprakészek az adóváltozásokkal és a szabályozásokkal kapcsolatban – tájékoztatnak, megmondják, mit kell tennem, és ha akarom, el is intézik.

Néhány éve használom a Gusto szoftvert. Nagyon könnyen kezelhető, egyszerűen beállítható, és havonta semmit sem kell tennem, mégis zökkenőmentesen működik. Az is tetszik, hogy naprakészek az adóváltozásokkal és a szabályozásokkal kapcsolatban – tájékoztatnak, megmondják, mit kell tennem, és ha akarom, el is intézik.

6. Namely (A legjobb alkalmazottak és vezetők önkiszolgáló platformjának megvalósításához)

via Namely

A Namely önkiszolgáló portált kínál az alkalmazottak és a vezetők számára, amely minden információt, a fizetési bizonylatoktól a juttatásokig és a szabadságkérelmekig, egy helyen összegyűjt, így nem kell több tucat platformon keresgélni az információkat. Higgye el, ez nagyon fontos.

A Harvard Business Review szerint az alkalmazottak 27%-a úgy érzi, hogy túlterhelt az információkkal, annyira, hogy már nem is próbál lépést tartani velük.

Ez az alkalmazotti adatbázis-szoftver rendet teremt a káoszban, és tiszta, központi helyet biztosít csapatának, hogy mindig naprakész legyen. Használhatja állami és szövetségi W-4-es nyomtatványok kézbesítésére, aláírásukra, valamint az adóügyi megfelelés és adóbevallás egyszerűsítésére.

Emellett egy hírcsatorna is integrálva van a Slack-csatornájába, ahol fontos bejelentéseket oszthat meg, eredményeket ünnepelhet, munkaviszonyban töltött évfordulókat, születésnapokat és egyebeket.

A legjobb funkciók

Adjon az alkalmazottaknak ellenőrzést a profilkezelő eszközök felett, hogy saját személyes és adóadataikat frissíthessék anélkül, hogy űrlapokat kellene benyújtaniuk a HR-nek.

Lehetővé teszi az önálló jelentkezést a juttatásokra a nyílt jelentkezési időszakban vagy életesemények során, így a folyamat zökkenőmentesebbé és átláthatóbbá válik.

Használja a testreszabható hírcsatornákat, hogy egy mindenki számára könnyen megtalálható helyen ossza meg a frissítéseket és bejelentéseket.

Kövesse nyomon a célokat és a teljesítményt a beépített értékelési sablonokkal és visszajelzési eszközökkel, amelyeket az alkalmazottak és a vezetők önállóan használhatnak.

Namely korlátozások

Az ügyfélszolgálat lassú

Egyes felhasználók problémákat jelentettek a szoftver felületével kapcsolatban, többek között az információk frissítésével, hibákkal és bizonyos funkciók, például a fizetési bizonylatok elérésével kapcsolatos problémákkal.

Namely árak

Namely Now: 9 dollártól/hónap/felhasználó

Namely Plus, Plus People és Complete: Egyedi árazás

Namely értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 csillag (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,2/5 csillag (több mint 400 értékelés)

👀 Tudta-e: Egyetlen alkalmazott évente 10 000 lap papírt használhat el, ami körülbelül 80 dollárba kerül. Ha ezt az egész munkaerőre kivetíti, nem tűnik a dokumentumkezelő rendszerre való áttérés a legbölcsebb választásnak?

7. Paycor (A legjobb egészségügyi és gyártó vállalatok számára)

via Paycor

A Paycor integrált alkalmazotti dokumentumkezelő rendszert kínál az egészségügyi, gyártási és szolgáltatóipar számára. A dokumentumkezelő rendszer mellett AI-alapú toborzási eszközt is kínál, amelynek segítségével megfelelő jelölteket lehet kiválasztani egy kiterjedt tehetségpoolból.

Automatizálhatja toborzási kampányait, hozzáférhet a jelöltek értékelési lapjaihoz és egyszerűsítheti az új munkavállalók beillesztési folyamatát. Ez az eszköz megkönnyíti a számlázható órák nyomon követését és a munkarend összeállítását is, így minden alkalmazottja méltányos munkaterhelést és időbeni fizetést kap.

A Paycor legjobb funkciói

Találja meg és vegye fel a megfelelő tehetségeket, és tartsa rendezett állapotban az összes információt közvetlenül a platformon.

Rögzítse és kövesse nyomon az alkalmazottak munkaidejét AI-alapú eszközökkel

Optimalizálja az alkalmazottak műszakbeosztását az üzleti igényeinek és az alkalmazottak rendelkezésre állásának figyelembevételével, valós időben történő műszakcserével.

Kövesse nyomon a munkaerő-költségeket valós időben, a túlórákra vonatkozó költségvetési riasztásokkal, amelyek segítenek a munkaerő-költségek felügyeletében.

A Paycor korlátai

A fejlett funkciók és szolgáltatások hiánya, ami korlátozhatja a komplex HR-műveletekhez való használhatóságát.

A felhasználók szerint az ügyfélszolgálat nem reagál

Paycor árak

Egyedi árazás

Paycor értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 csillag (1000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 csillag (több mint 2900 értékelés)

Mit mondanak a Paycorról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

Az én tapasztalataim pozitívak. 10 éve dolgozom a Paycorral, és nagyon elégedett vagyok mindazzal, amit nyújtanak.

Az én tapasztalataim pozitívak. 10 éve dolgozom a Paycorral, és nagyon elégedett vagyok mindazzal, amit nyújtanak.

📖 Olvassa el még: Digitális rendrakási útmutató a produktív munkakörnyezet megteremtéséhez

8. ADP Workforce Now (a legjobb HR-kihelyezéshez)

az ADP Workforce Now segítségével

Kis HR-csapata nehezen boldogul az alkalmazottak beillesztésével és a menedzsment feladatokkal? Használja az ADP Workforce Now szoftvert. Ez a dokumentumkezelő szoftver rendszerezve tárolja az összes alkalmazotti adatot, és szakértő HR-szakemberek segítségét kínálja az emberi erőforrások terén felhalmozódott lemaradások kezelésében.

Ha több mint 1000 alkalmazottja van, az ADP Workforce Now még egy integrált, vállalkozására szabott HCM- és bérszámfejtési megoldást is kínál Önnek.

Az ADP Workforce Now legjobb funkciói

Állítson be lejárati dátumokat a dokumentumokhoz, és kapjon automatikus értesítéseket a szabályoknak való megfelelés és a pontos frissítések biztosítása érdekében.

Személyre szabott jelentéseket és ellenőrzési nyomvonalakat hozhat létre a dokumentumokhoz való hozzáférés és a módosítások nyomon követése érdekében, biztosítva ezzel az átláthatóságot.

Egyszerűsítse a dokumentumok aláírását biztonságos, integrált elektronikus aláírásokkal a gyorsabb munkafolyamatok érdekében.

A felhasználói szerepkörök alapján ellenőrizze és biztosítsa a hozzáférési jogosultságokat, így garantálva, hogy az érzékeny alkalmazotti adatokhoz csak az arra jogosult személyzet férhessen hozzá.

Az ADP Workforce Now korlátai

A jelentéskészítési funkció meglehetősen bonyolult.

A harmadik féltől származó eszközökkel való integráció is problémás lehet.

ADP Workforce Now árak

Egyedi árazás

ADP Workforce Now értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 csillag (több mint 3500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 csillag (7000+ értékelés)

🎥 Nézze meg: Hogyan használható az AI a dokumentációhoz:

9. SAP SuccessFactors (A legjobb az alkalmazottak karrierjének fejlesztéséhez)

via SAP SuccessFactors

Az emberek 63%-a azért hagyja ott a munkahelyét, mert nem kap elég vagy nem megfelelő minőségű visszajelzést. Miért? Mert így nem tudnak a fejlődésükről, és nem tudnak konkrét lépéseket tenni a javulás érdekében.

Megelőzheti ezt az SAP SuccessFactors segítségével, egy HR-dokumentumkezelő szoftverrel, amely Growth Portfolio funkcióval rendelkezik. Amellett, hogy biztonságban és rendezett formában tárolja az alkalmazottak adatait, lehetővé teszi a munkaerő számára, hogy elemezze teljesítményét és végrehajtsa a javasolt intézkedéseket.

Az SAP SuccessFactors legjobb funkciói

Természetes nyelvű lekérdezésekkel hívhatja elő az alkalmazottak profiladatait és a HR-irányelvek dokumentumait.

Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy beszélgetős felületen nyújtsák be szabadságkérelmeiket és keressenek HR-irányelvekkel kapcsolatos információkat, javítva ezzel az alkalmazotti élményt.

Biztosítson az új munkavállalóknak automatizált, személyre szabott beilleszkedési feladatokat és ellenőrzőlistákat, hogy zökkenőmentesen integrálódhassanak a vállalati kultúrába.

Figyelje és jelölje meg a potenciális szabályozási problémákat valós időben

Az SAP SuccessFactors korlátai

Ez a HR-dokumentumkezelő szoftver betöltése hosszabb időt vesz igénybe, mint alternatívái.

SAP SuccessFactors árak

SAP SuccessFactors Employee Central (Core HR): 75,60 USD/hó felhasználónként

SAP SuccessFactors értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 csillag (670+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 csillag (280+ értékelés)

Mit mondanak a SAP SuccessFactorsról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A SAP SuccessFactors-ban leginkább azt szeretem, hogy az összes HR-feladatot egy könnyen használható rendszerben egyesíti. Bármilyen méretű vállalkozás számára kiváló, hatékony jelentésekkel segít értelmezni az alkalmazotti adatokat, és különböző országokban és nyelveken is jól működik. Interjúkat ütemezhetek, ajánlatokat adhatok ki, az új alkalmazottak beilleszkedését kezelhetem és még sok minden mást. Ez egy eszköz mindenre.

A SAP SuccessFactors-ban leginkább azt szeretem, hogy az összes HR-feladatot egy könnyen használható rendszerben egyesíti. Bármilyen méretű vállalkozás számára kiváló, hatékony jelentésekkel segít értelmezni az alkalmazotti adatokat, és különböző országokban és nyelveken is jól működik. Interjúkat ütemezhetek, ajánlatokat adhatok ki, az új alkalmazottak beilleszkedését kezelhetem és még sok minden mást. Ez egy eszköz mindenre.

🧠 Érdekesség: A Westinghouse Electric & Manufacturing Company készítette az első vállalati képzési filmet, amelyben a munkavállalóknak a megfelelő biztonsági eljárásokat és munkatechnikákat tanították. Úgy tűnik, már a PowerPoint megjelenése előtt is tudták, mennyire fontos megmutatni a munkavállalóknak, hogyan kell biztonságosan dolgozni!

10. DocuWare (A legjobb HR-adatok szabályozásának fenntartásához)

via DocuWare

A HR-szabályoknak való megfelelés, különösen egy globális csapat esetében, rendkívül nagy kihívást jelent. Egyetlen hiba, és máris zavaros jogi problémákba keveredik.

Vállalati szintű biztonsági és szabályozási jelölési funkcióival a DocuWare ideális társ az alkalmazotti adatok biztonságos gyűjtéséhez és tárolásához. Minden fájltípust biztonságosan archivál egy központi rendszerben, így HR-tevékenységei megfelelnek a HIPAA, a GDPR és más szabályozásoknak.

A rendkívül specifikus felhasználói jogokkal, sziklaszilárd munkafolyamatokkal és hamisíthatatlan bejegyzésekkel védve van az adatvesztéstől, az összekeveredéstől és a gyanús szerkesztésektől.

A DocuWare legjobb funkciói

Könnyítse meg a dokumentumok biztonságos digitális aláírását, racionalizálja a munkafolyamatokat és csökkentse a papír alapú dokumentumok mennyiségét.

Személyre szabott jelentéseket és ellenőrzési nyomvonalakat hozhat létre a dokumentumok szerkesztésének nyomon követéséhez és a hozzáférés ellenőrzéséhez.

Készítsen bérlapokat bármely bérszámfejtési platformon, és tárolja azokat automatikusan az alkalmazottak digitális személyzeti aktáiban.

Gyorsan megtalálhatja az alkalmazottak adatait intelligens keresési szűrők, például név, osztály, dokumentumtípus vagy státusz segítségével.

A DocuWare korlátai

Bár a DocuWare rendszerben nincs beépített fájlméret-korlátozás, a feltöltési sebesség nagyon nagy dokumentumok esetén tényező lehet.

A DocuWare árai

Egyedi árazás

DocuWare értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 csillag (több mint 240 értékelés)

Capterra: 4,6/5 csillag (100+ értékelés)

