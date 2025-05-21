Niyati – Hogyan készítsünk marketing naptárat (példák + sablonok)

Napok választanak el egy jelentős termékbevezetéstől, és minden lemarad. A blogbejegyzést szerkeszteni kell, a közösségi média még tervezési szakaszban van, az e-mail kampány pedig jogi problémákba ütközik. Ráadásul rájössz, hogy kampányod ütközik egy olyan jelentős iparági eseménnyel, amelyet nem terveztél be.

A határidők közelednek, senki sem tudja, ki mit csinál, és a kapkodás közben pánik tör ki.

A világos terv hiánya zavarhoz, időpazarláshoz és frusztrációhoz vezet. Itt jön jól a marketing naptár. Ezzel egyetlen helyen szervezheti, tervezheti és összehangolhatja minden részletet, így tisztán láthatja és irányíthatja kampányát, hogy az hibátlanul végrehajtható legyen.

Vessünk egy pillantást arra, hogyan lehet olyan marketing naptárat készíteni, amelynek köszönhetően a „valamit elfelejtettem” érzés a múlté lesz.

Mi az a marketingnaptár?

A marketingnaptár egy marketingeszköz, amelynek segítségével megtervezheti, ütemezheti és nyomon követheti marketingkezdeményezéseit. Segítségével mindent nyomon követhet, a blogbejegyzésektől a közösségi média frissítéseken át az e-mail kampányokig és a termékbevezetésekig, hónapok, negyedévek vagy évek szerint bontva.

Ha mindent szervezetten tart, biztos lehet benne, hogy soha nem kerül ki a menetrendből, és könnyedén tartani tudja a céljait.

Tervezze meg, ütemezze be és hajtsa végre marketingtevékenységeit időben a marketingnaptár segítségével.

⚠️ Alulértékelt tanács: Ne terhelje túl a naptárát. Az, hogy van üres hely, még nem jelenti azt, hogy ki is kell töltenie. A legsikeresebb kampányok egy része a fókusz, nem pedig a mennyiség eredménye volt. Hagyjon szándékosan „lélegzetvételnyi helyet”, hogy legyen lehetőség spontaneitásra és reaktív tartalomra.

Miért van szüksége marketing naptárra?

A kiváló marketing nem véletlenül jön létre. Íme, miért jelenthet egy naptár olyan nagy különbséget:

Lássa át a teljes képet és tervezzen előre: A naptár segít előre megtervezni a kampányokat és a tartalmakat, hogy időben észrevegye az átfedéseket és a hiányosságokat. Nincs többé utolsó pillanatban bekövetkező meglepetés, mint például az e-mailek dupla ütemezése vagy a fontos iparági események kihagyása.

Következetesség = jobb márkaépítés: Az előre tervezés segít összehangolni a közösségi médiás bejegyzéseit, blogjait és e-mailjeit ugyanazon témák és célok mentén. Ráadásul márkaüzenete is egyértelmű és következetes marad.

Kövesse nyomon, mi működik (és mi nem): A naptár naplózza marketingtevékenységeit. Ez lehetővé teszi, hogy elemezze kampányai teljesítményét az idő múlásával. Például visszatekinthet, és megnézheti, mikor futtatta bizonyos promóciókat, és összefüggésbe hozhatja azokat az eredményekkel.

Soha ne hagyja ki a határidőket: Annyi mozgó alkatrész – írók, tervezők, termékcsapatok, partnerek – mellett a naptár segít mindenkinek összehangoltan dolgozni. Nyomon követi a határidőket, megmutatja, ki a felelős, és segít az egész csapatnak előrehaladni.

A marketing naptár legfontosabb jellemzői

Az integrált marketingnaptár nem csupán a dátumok és határidők nyomon követésére szolgál.

Íme a legfontosabb elemek:

Rugalmasan kezelje a változásokat: Marketing naptárát könnyen frissíthetővé kell tennie. Ideális esetben a feladatokat drag and drop módszerrel át lehet helyezni, és a kapcsolódó határidők automatikusan módosulnak.

Együttműködés és hozzáférhetőség: A marketingkampány-naptárnak egy megosztott, valós idejű eszköznek kell lennie, amelyhez az egész csapat hozzáférhet. A felhőalapú eszközök működnek itt a legjobban, mivel lehetővé teszik a feladatok kiosztását, megjegyzések vagy mellékletek hozzáadását, valamint a jogosultsági szintek beállítását.

Különböző tartalmak/csatornák kezelése: Naptárának támogatnia kell az összes tartalomtípust, különböző tulajdonosokkal és munkafolyamatokkal. Ezenkívül képesnek kell lennie címkék használatára a csatornák szerinti szűréshez, valamint fájlok vagy linkek csatolásához, például egy Google Docs-fájlhoz egy blogtervezethez.

Több nézet: Néha szükség van a jelenlegi hétre való ráközelítésre. Máskor pedig a negyedévre vonatkozó átfogó képre van szükség. A legjobb naptárak lehetővé teszik a nézetek közötti váltást az adatok duplikálása nélkül.

Egyértelmű felelősség és állapot: A naptár minden elemének tartalmaznia kell, hogy ki a felelős és milyen szakaszban van. Ezzel a naptár egy egyszerű ütemtervből valós idejű munkafolyamat-követővé válik, amely nemcsak azt mutatja, hogy mikor, hanem azt is, hogy hogyan haladnak a dolgok.

Marketingnaptárak típusai

Valószínűleg több különböző marketing naptárra lesz szüksége a különböző célok eléréséhez. Íme a főbb típusok áttekintése:

1. Szerkesztői naptár

A szerkesztői naptár segítségével megtervezheti és nyomon követheti, hogy milyen hosszú formátumú tartalmakat hoz létre, mikor kerülnek közzétételre, és ki felelős az egyes darabokért. Ez a tartalommarketing-csapatok kedvenc eszköze, és elengedhetetlen a szilárd tartalmi stratégia végrehajtásához.

Mit tartalmaz általában egy szerkesztői naptár:

Tartalom témája/címe (pl. „10 SEO-tipp bloggereknek”)

Tartalom típusa (blogbejegyzés, videó, hírlevél stb.)

Közzététel dátuma

Szerző/felelős személy

Állapot (ötlet/folyamatban/ütemezett/közzétett)

Kulcsszavak vagy hashtagek

Csatornák (Közzétételi platform: Instagram, Substack, weboldal stb.)

Tervezze, kövesse nyomon és szervezze marketingtartalmait egy szerkesztői naptár segítségével.

2. Közösségi média marketing naptár

Ha több csatornán is aktív, akkor elengedhetetlen egy közösségi média tartalomnaptár.

Pontosan meghatározza, hogy mi, mikor és hol jelenik meg, például hétfőn egy Instagram-karusszel, szerdán egy TikTok-videó, csütörtökön pedig egy LinkedIn-bejegyzés. Emellett olyan fontos részleteket is tartalmaz, mint a bejegyzés szövege, a tervezési eszközök, a hashtagek és a platformspecifikus módosítások – mindezt egy helyen.

Tervezze meg és kezelje a különböző platformokon megjelenő bejegyzéseket egy közösségi média marketing naptár segítségével.

3. Eseménymarketing-naptár

Az eseménymarketing-naptár feltérképezi a közelgő eseményeket, azok időpontjait, valamint az azok előtt, alatt és után végrehajtandó promóciókat.

Néhány általános jellemző:

Az esemény neve és dátuma (pl. „Nyári termékbemutató: július 10.”)

Esemény típusa (webinárium, konferencia, workshop, termékbemutató, akció stb.)

Marketingcsatornák (Instagram, LinkedIn, e-mail, Facebook-hirdetések stb.)

Promóciós tartalom (milyen bejegyzéseket, e-maileket vagy hirdetéseket fog közzétenni)

Ütemezés (mikor kezdje el a teaser posztokat, küldje el a meghívókat, tegye közzé a visszaszámlálást stb. )

Csapat szerepek (ki tervez, ír, ütemez, indít stb.)

Tervezze meg és koordinálja az eseménypromóciókat egy eseménymarketing-naptár segítségével.

4. Termékbevezetési naptár

A termékbevezetési naptár egy lépésről lépésre kidolgozott terv, amely felvázolja, hogy mi történjen egy új termék bevezetése előtt, alatt és után. Három fázisra oszlik:

Előzetes bevezetés: Tervezze meg a tartalmat, tervezze meg a termékoldalt, készítse elő az e-maileket és ütemezze meg a teaser bejegyzéseket.

Bevezetés: Kövesse nyomon a termék piacra dobását, ütemezze meg az e-maileket és a közösségi médiás bejegyzéseket, indítsa el a hirdetési kampányokat, és ossza ki, ki felel a kérdések és visszajelzések nyomon követéséért.

A bevezetés után: Ossza meg a véleményeket, tegye közzé az ajánlásokat, küldjön köszönő e-maileket, nyújtson támogatást, és kövesse nyomon a teljesítménymutatókat, például az eladásokat és a forgalmat.

Minden feladat egy adott dátumhoz, platformhoz (például Instagram vagy e-mail) és csapattaghoz van rendelve. Ezzel a bevezetés ütemezett és könnyen kezelhető marad.

A termékbevezetési naptár segítségével könnyedén megtervezheti az egyes bevezetési fázisokat.

Marketing naptárának elkészítése

Most pedig hozzunk létre egy marketing naptárat, amely sikerre vezeti Önt.

1. Határozzon meg egyértelmű marketingcélokat

Történt már Önnel, hogy hetekig dolgozott egy kampányon, majd később azon kapta magát, hogy „Várjunk csak, mi is volt valójában a célunk?” Ez történik, ha a marketingcélok nem elég élesek a kezdetektől fogva. Az intelligens tervezéshez:

Határozzon meg konkrét és mérhető célokat, ahelyett, hogy homályos célokat tűzne ki. Ez a világosság pontosan megmutatja, mit kell beütemezni – heti LinkedIn-hirdetéseket, célzott tartalmakat és rendszeres teljesítmény-ellenőrzéseket.

Példa: ❌ Növelje közönségünket ✅ Szerezzen 500 új minősített potenciális ügyfelet a LinkedIn hirdetéseiből 60 nap alatt, mivel a LinkedIn potenciális ügyfelei 40%-kal gyorsabban konvertálnak.

Használja a „Mit szüntetnénk meg először?” tesztet. Kérdezze meg csapatát: Ha holnap 90%-kal kellene csökkenteni marketingtevékenységeinket, melyik célt tartanánk meg? Ez egy egyszerű módszer arra, hogy kiderüljön, mi a legfontosabb jelenleg.

2. Válassza ki a megfelelő marketingcsatornákat és tartalomtípusokat

Válassza ki azokat a platformokat, amelyeket a közönsége használ. B2B esetében a LinkedIn vagy a webináriumok általában jól működnek. Fiatalabb közönség esetében az Instagram vagy a TikTok lehet hatékonyabb.

Ezután igazítsa a tartalom formátumait az ő preferenciáikhoz:

Elfoglalt szakemberek: Rövid LinkedIn-bejegyzések vagy gyorsan elolvasható hírlevelek

Hobbisták vagy vizuális közönség: Reels, infografikák vagy útmutató blogok

Ez megkönnyíti a csatornánkénti tartalom tervezését, a feladatok kiosztását és a hatékony megoldások nyomon követését.

🧠 Érdekesség: A Facebook, az Instagram és a TikTok azok a csatornák, amelyekbe a legtöbb B2B és B2C marketinges a legnagyobb beruházást tervezi. A Reddit, a Discord és a Threads is népszerű csatornákká válnak, amelyeket a marketingcsapatok 10%-a használ.

3. Vonja be a legfontosabb szereplőket

Ne készítse el a naptárat egyedül. A csapata ismeri legjobban a munkaterhelését. Ha nem vonja be őket, akkor késések, határidők elmulasztása és zavarok kockázatát vállalja.

Tervezze meg, hogy ki vesz részt az egyes szakaszokban, és mi a felelősségi körük:

Színpad Kik vesznek részt benne? Mit csinálnak? Ötletelés Értékesítési, termék- és ügyfélsiker-csapatok Ossza meg ügyfelei kérdéseit, visszajelzéseit és gyakori problémáit, hogy tartalmi ötleteket alakíthasson ki. Végrehajtás Írók, tervezők, videószerkesztők és csatornakezelők Világos feladatokra és határidőkre van szükség a tartalom létrehozásához és közzétételéhez Jóváhagyás Marketingvezetők , jogi csapat és megfelelőségi csapat Ellenőrizze a tartalom pontosságát, jogi kérdéseket és márka szabványokat

4. Határozza meg a naptár hosszát

Mennyire előre kell terveznie? Ez a munkafolyamatától és az iparág változásának gyorsaságától függ.

Éves: Tervezze meg a főbb kampányokat, termékbevezetéseket és szezonális eseményeket. Segít az átfogó tervezésben, de rugalmasságot igényel.

Negyedéves: Fókuszált ütemterv, amely struktúrát ad anélkül, hogy túl merev lenne.

Havi: Gyors ütemű iparágak számára ideális, mivel lehetővé teszi, hogy rugalmas maradjon és gyorsan alkalmazkodjon a változásokhoz.

Heti: A részletes tervezéshez a legalkalmasabb. Használja napi tartalmak, e-mailek és közösségi média bejegyzésekhez.

Semmi sem rontja el gyorsabban egy marketingprojekt tervét, mint a bevezetés dátumának elmulasztása. Ezért vázolja fel minden olyan fontos dátumot, amelytől marketingje függ. Ezzel naptárának világos szerkezete lesz, és előre megtervezheti a tartalmakat és a feladatokat.

Kövesse nyomon háromféle dátumot:

Külső: munkaszüneti napok, iparági események, figyelemfelkeltő napok, szezonális csúcsok

Belső: Termékbevezetések, webináriumok, értékesítési kampányok, ütemezett tartalmak

Kampány ütemterv: Minden kampányhoz egyértelmű indulási dátum vagy időtartam

💡 Profi tipp: Hozzon létre egy „Marketing dátumok és események” nevű fő dokumentumot egy dokumentumkezelő eszközben, például a ClickUp Docs-ban, amelyben a következőket tárolhatja: Linkek a ClickUp-ban található kapcsolódó feladatokhoz, listákhoz vagy mappákhoz A legfontosabb dátumok (ünnepek, események, termékbevezetések) fő listája A tervezett eredmények lebontása az egyes dátumokhoz kapcsolódóan

5. Készítse el marketing naptárát a ClickUp segítségével

Miután rendezte céljait, a fontos dátumokat, a csapatot és az ütemtervet, itt az ideje elkészíteni a naptárát.

Használhat táblázatot is, de azok nem kezelik jól a feladatok tulajdonjogát, a valós idejű frissítéseket vagy a csapatmunkát. Szüksége van egy olyan marketing naptár szoftverre, amely a csapatmunkát támogatja, és nem egy olyanra, amely a cellákba és oszlopokba szorítja a munkatársakat.

Itt jön képbe a ClickUp marketingprojekt-menedzsment szoftvere.

Összeállíthatja, együttműködhet és végigkövetheti a projekteket a ClickUp marketingprojekt-menedzsment platformjával.

Ez egy all-in-one munkaterület, amely segít Önnek:

Készítsen naptárakat tartalmakhoz, kampányokhoz, termékbevezetésekhez és eseményekhez.

Rendeljen hozzá végrehajtható feladatokat határidőkkel, felelősökkel és státuszokkal.

Kövesse nyomon a haladást, a visszajelzéseket és a jóváhagyásokat valós időben

A legjobb rész? Az AI-alapú ClickUp naptárral együtt jár, amely valós idejű pillanatképet ad a már beütemezett, folyamatban lévő és a következő feladatokról.

Így készítheti el marketing naptárát a ClickUp segítségével:

1. Hozzon létre vagy lépjen be a Tér, Mappa vagy Lista menüpontba, ahol a naptárat szeretné elhelyezni. Ezután kattintson a + Nézet gombra az oldal tetején.

Egyéni nézetek a ClickUp-ban

2. Válassza a Naptár lehetőséget a legördülő menüből.

Válassza ki a Naptár nézetet

3. Miután megnyílt, adjon nevet a naptárának.

Adjon nevet a naptárának

4. Most már elkezdheti a testreszabást.

📅 A naptárban feltétlenül szerepeltetendő elemek: Feladatok nevei: Világos, cselekvésre ösztönző címek Határidők: Minden feladat konkrét határideje Felelősök: Felelős csapat tagok Feladatállapot: Haladásfrissítések (pl. folyamatban, befejezve) Prioritás: Magas, Közepes, Alacsony Időbecslések: A feladat várható időtartama Kategóriák/címkék: Típus/csatorna szerint rendezve Linkek/eszközök: Csatoljon releváns fájlokat vagy URL-eket Kampány/projekt neve: Feladatok csoportosítása kezdeményezés szerint

A ClickUp naptárban alapértelmezés szerint a jelenlegi hónap jelenik meg. Ha azonban más nézetet szeretne, csak kattintson a bal felső sarokban található Időszak gombra, és válasszon a nap, 4 nap, hét és hónap közül.

Testreszabhatja az idővonal beállításait a ClickUp Naptárban.

5. A plusz (+) ikonra kattintva feladatok hozzáadása közvetlenül egy adott dátumhoz

Más nézetekben (például Nap vagy Hét) bármely üres időrésre kattintva létrehozhat egy feladatot. A kattintás időpontja lesz a feladat határideje. Ha van becsült idő (például 2 óra), a feladat ezt az időt blokkolja a naptárában.

Át kell ütemezni? Csak húzza át a feladatot egy új napra vagy időpontra, és a határidő azonnal frissül.

A ClickUp Calendar drag-and-drop funkciójával átütemezheti a feladatokat.

A feladatok létrehozása után adjon hozzá részletes leírást, például célokat, linkeket és rövid összefoglalót.

A ClickUp Brain segítségével feladatleírásokat is létrehozhat a feladatnevekből. Például, ha a feladata „Instagram-bejegyzés létrehozása termékbevezetéshez”, akkor a következő parancsot adhatja meg:

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 18%-a szeretné az AI-t használni életének szervezésére naptárak, feladatok és emlékeztetők segítségével. További 15% szeretné, ha az AI rutinfeladatokat és adminisztratív munkákat végezzen. Ehhez az AI-nek képesnek kell lennie megérteni a munkafolyamatban szereplő egyes feladatok prioritási szintjeit, végrehajtani a feladatok létrehozásához vagy módosításához szükséges lépéseket, valamint automatizált munkafolyamatokat beállítani. A legtöbb eszköz egy vagy két lépést tartalmaz. A ClickUp azonban segít a felhasználóknak akár 5 vagy több alkalmazást is összevonni a platformunk segítségével! Próbálja ki az AI-alapú ütemezést, amelynek segítségével a feladatok és a megbeszélések könnyen eloszthatók a naptár szabad időpontjai között a prioritási szintek alapján. A ClickUp Brain segítségével egyedi automatizálási szabályokat is beállíthat a rutin feladatok kezeléséhez. Búcsút inthet a túlterheltségnek!

6. Használjon egyedi nézeteket a különböző marketingigényekhez

A ClickUp Calendar kiválóan alkalmas ütemezésre. De néha más perspektívából is meg kell nézni a dolgokat.

Az alábbi nézetek között válthat:

ClickUp Kanban táblázata : Tökéletes a közösségi média kampányok, blogbejegyzések vagy e-mail marketing feladatok vizualizálására, amelyek több szakaszon haladnak át, mint például „Ötlet”, „Folyamatban”, „Felülvizsgálat” és „Befejezett”. Tökéletes a közösségi média kampányok, blogbejegyzések vagy e-mail marketing feladatok vizualizálására, amelyek több szakaszon haladnak át, mint példáulés

A ClickUp Kanban Board View segítségével testreszabható oszlopok segítségével szervezheti és követheti nyomon a feladatokat.

ClickUp Gantt-diagram nézet : A legjobb termékbevezetések vagy többfázisú marketingkampányok tervezéséhez és kezeléséhez. Nyomon követheti a feladatok függőségét, mérföldköveket állíthat be és kezelheti az egymást átfedő feladatokat.

A ClickUp Gantt-diagram nézet segítségével vizualizálhatja a projekt ütemtervét és a feladatok egymástól való függőségét.

Lista nézet : Ideális a feladatok szervezett, részletes formátumban történő kezeléséhez. Az összes feladatot egy egyszerű listában láthatja, amelyben különböző paraméterek, például a határidő, a megbízott személy vagy a prioritás szerint szűrhet, rendezhet és csoportosíthat, miközben nyomon követheti a határidőket és a felelősségi köröket. Ideális a feladatok szervezett, részletes formátumban történő kezeléséhez. Az összes feladatot egy egyszerű listában láthatja, amelyben különböző paraméterek, például a határidő, a megbízott személy vagy a prioritás szerint szűrhet, rendezhet és csoportosíthat, miközben nyomon követheti a határidőket és a felelősségi köröket.

A ClickUp List View segítségével egyszerű, rendezhető listában szervezheti és kezelheti a feladatokat.

7. Használja ki a sablonok hatékonyságát

A professzionális marketingesek gyakran használnak marketing naptár sablonokat, amelyek előre kitöltött feladatokkal, szakaszokkal és tartalmi utasításokkal ellátott, kész struktúrát kínálnak. Ezenkívül időt takarítanak meg, és az iparág legjobb gyakorlatait követik a beépített előrehaladási állapotokkal és egyéni mezőkkel, amelyeket a sikeres csapatok használnak.

A legjobb rész? A naptár sablonok különböző változatokban érhetők el, és kiválaszthatja azt, amelyik az Ön számára a legmegfelelőbb.

Például:

Tartalomnaptár-sablonok : Blogbejegyzések, közösségi média tartalmak és e-mailek tervezése és ütemezése

SEO-tartalom naptár sablonok : Tervezze meg SEO-alapú tartalmát a kulcsszavak kutatására, a célközönségre, a tartalmi hiányosságokra és a teljesítmény nyomon követésére összpontosítva.

Marketingterv-sablonok : vázolja fel a kampányokat, tűzze ki a célokat, kövesse nyomon az előrehaladást és kezelje a határidőket.

Az Ön számára összeállított nyolc ClickUp sablon, amelyekkel elindulhat:

1. ClickUp marketingnaptár sablon

Ingyenes sablon Tervezze meg és kövesse nyomon marketingkampányait, feladatait és költségvetését a ClickUp marketingnaptár sablon segítségével.

A ClickUp marketingnaptár-sablon kiváló kiindulási pont minden marketingcsapat számára. Egy helyen összpontosítja kampányait, feladatait, határidőit és eseményeit.

Termékbevezetést tervez? Ezzel a sablonnal létrehozhat egy „Termékbevezetési kampány” feladatot. Ezután bontsa kisebb részekre, például e-mailes marketingkampányokra, közösségi média bejegyzésekre, blogfrissítésekre és hirdetési kreatívokra – mindegyikhez megadva a határidőt, a költségvetést és a felelőst.

A ClickUp Naptár nézetével az összes kampányát és feladatát idővonalon láthatja. A Marketing folyamat nézet felvázolja a munkafolyamatot a brainstormingtól a publikálásig, míg a Költségvetés táblázat nézet segít nyomon követni a kiadásokat és a befektetés megtérülését.

🎯 Legalkalmasabb: Marketing szakemberek és projektkoordinátorok számára, akiknek átfogó képre van szükségük a határidőkkel, költségvetésekkel és a csapat feladataival kapcsolatban.

2. ClickUp közösségi média naptár sablon

Ingyenes sablon Kezelje és ütemezze a közösségi média bejegyzéseit a testreszabható ClickUp közösségi média naptár sablon segítségével.

A ClickUp közösségi média naptár sablon beépített projektmenedzsment funkcióival segít a tartalmak platformok közötti tervezésében és kezelésében.

Feladatokat oszthat ki a csapatának, például grafikusnak a képek elkészítését, szövegírónak a feliratok megírását, és határidőket állíthat be a vázlatok elkészítésére és a publikálásra, hogy a kezdetektől a végéig nyomon követhesse a haladást.

Tartalmazza az alábbi egyéni nézeteket:

Közösségi média naptár nézet: A tervezett bejegyzések dátum szerinti megtekintése (pl. kedvcsináló hétfőn, blog link szerdán)

Témák listája: Nyers tartalmi ötletek kezelése

Tartalomfolyamat-nézet: Az előrehaladás nyomon követése az ötlettől → a tervezésen → a felülvizsgálaton → a ütemezésen → a közzétételen át

🎯 Legalkalmasabb: Közösségi média menedzserek, tartalomstratégák és digitális marketing menedzserek, akik közösségi média kampányokat és platformok közötti posztolást kezelnek.

3. ClickUp tartalommarketing szerkesztői naptár sablon

Ingyenes sablon A ClickUp tartalommarketing szerkesztői naptár sablonjával vizualizálhatja és kezelheti tartalommarketing munkafolyamatát.

A tartalommarketing szerkesztői naptár sablon kifejezetten tartalommarketing csapatok számára készült. Segít nekik egy pillanat alatt áttekinteni, hogy milyen tartalmak készülnek, milyen szakaszban vannak, és hogy elérték-e a céljukat.

12 egyéni mezővel rendelkezik, amelyekkel minden kampány és eszköz különböző információit rögzítheti, például szövegíró, tartalmi pillér, tartalomtípus, vázlat, végleges kimenet, közzététel dátuma stb.

Ráadásul testreszabható nézetekkel is rendelkezik:

Tartalomterv Megtekintés: Lista nézet, amelyben ötleteket gyűjthet és rendszerezhet kulcsszavak és formátumok segítségével. Tervezi a potenciális ügyfelek számának növelését? Adjon hozzá ötleteket, például „A legjobb potenciális ügyfelek vonzása B2B márkák számára” vagy „Hogyan hozhatunk létre konvertáló e-mail csatornát”.

Kiadási naptár Megtekintés: Naptár elrendezés, amelyen látható, hogy az egyes tartalmak mikor kerülnek közzétételre.

Haladási táblázat Megtekintés: Kanban táblázat, amely az egyes tartalmak állapotát mutatja az ötlettől a befejezésig.

🎯 Legalkalmasabb: B2B tartalommarketing csapatok számára, akiknek egyértelmű rendszerre van szükségük a feladatok kiosztásához, a jóváhagyások nyomon követéséhez és a tartalom lead generációs célokhoz való igazításához.

4. ClickUp szerkesztői naptár lista sablon

Ingyenes sablon Szervezze és kövesse nyomon szerkesztői feladatait a ClickUp szerkesztői naptár lista sablonjával.

A ClickUp szerkesztői naptár lista sablonja egy listán alapuló módszert kínál a tartalom kezelésére az ötlettől a publikálásig, egy helyen.

Különösen hasznos a szerkesztői felállás bemutatásához az értekezleteken – a listák könnyen áttekinthetők és megvitathatók. Emellett négy egyedi nézetet is kap:

Tiszta, dokumentumszerű áttekintést szeretne? Használja a Doc View funkciót!

Inkább a listáról szeretné leellenőrizni a feladatokat? Válassza a Lista nézetet!

Előre kell terveznie? A Naptár nézet tökéletes a határidők vizualizálásához.

Ha szereti a feladatokat post-it cetlikkel szervezni, a Tábla nézet drag-and-drop Kanban-stílusú elrendezést kínál a jobb feladatkezelés érdekében.

🎯 Legalkalmasabb: Tartalomkészítők, bloggerek, marketingesek vagy kis csapatok számára, akiknek egyszerű módszerre van szükségük a tartalomgyártás több platformon történő szervezéséhez és nyomon követéséhez.

5. ClickUp posztolási naptár sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp posztolási naptár sablonjával egyszerűsítheti a tartalom ütemezését és nyomon követheti a haladást több platformon is.

Ha sok tartalmat publikál, és időzítésre fókuszáló naptárra van szüksége, akkor a ClickUp Posting Calendar Template a legjobb választás. Segít nyomon követni az összes készen álló (vagy majdnem készen álló) tartalmat, amelyeket közzé lehet tenni.

Hat egyéni státuszt tartalmaz, például Jóváhagyás, Tartalomírás, Tervezés és Teljes tartalomtár, hogy egyértelműen nyomon követhesse az előrehaladást.

A nézetek között is válthat:

Tartalomtípus nézet: Az összes bejegyzés típus szerinti megtekintése

Brand Book View: Annak ellenőrzésére, hogy a tartalom megfelel Annak ellenőrzésére, hogy a tartalom megfelel -e a márkának és az irányelveknek.

Állapot szerinti nézet: A tartalmi feladatok teljesítési szakaszok szerinti megtekintése

🎯 Legalkalmasabb: tartalomkezelők, közösségi média marketingesek és kreatív csapatok számára, akiknek biztosítaniuk kell a tartalmak időbeni megjelenését és a márka konzisztenciáját több platformon is.

6. ClickUp blog szerkesztői naptár sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Blog Editorial Calendar Template segítségével szervezze és ütemezze blogbejegyzéseit, hogy azok megjelenése következetes legyen.

A ClickUp Blog szerkesztői naptár sablonja blogírási munkafolyamatokra van szabva. Felveheti a blogötleteit, például „Hogyan maradjunk produktívak otthoni munkavégzés közben” vagy „A legjobb időpont a közösségi médiában való posztolásra”, határidőket állíthat be, és pontosan láthatja, mi és mikor esedékes.

Meg kell változtatnia a közzététel dátumát? Csak húzza át a feladatot a beépített naptárba. Ez megkönnyíti a menetrend módosítását és a tartalmi hiányosságok észlelését – például, ha a 4. héten nincs semmi tervbe véve –, és szükség szerint pótolhatja azokat.

🎯 Legalkalmasabb: Bloggerek és tartalomcsapatok, akik blogbejegyzéseket szeretnének szervezni, nyomon követni és közösen szerkeszteni egy áttekinthető szerkesztői sablon segítségével.

7. ClickUp tartalomnaptár-sablon

Ingyenes sablon Egyszerűsítse a tartalomtervezést, az ütemezést és a jóváhagyási folyamatokat a ClickUp tartalomnaptár-sablon segítségével.

A ClickUp tartalomnaptár-sablon egy egyszerűsített változata a marketing naptárnak, amely a tartalmakra és azok közzétételi ütemtervére összpontosít.

Képzelje el, hogy egy blogbejegyzést ír a vállalat weboldalára. A Hét mező beállításával felbonthatja a munkát, hogy nyomon követhesse a haladást. Hozzáadhat egy Tartalom pillér mezőt is a kategorizáláshoz – ez egy blog a „SEO tippekről”, „Marketing stratégiákról” vagy „Tartalomírásról”?

A Megjegyzések mező segítségével feltölthet kapcsolódó fájlokat vagy hozzáadhat speciális követelményeket. Végül a Ügyfél jóváhagyása mezőben jelölheti, hogy a terv jóváhagyásra került-e vagy még függőben van.

🎯 Legalkalmasabb: több ügyfélprojektet kezelő szabadúszó írók, napi bejegyzéseket és kampányokat tervező közösségi média menedzserek, valamint blogtartalmakat és e-mailes hírleveleket koordináló marketingcsapatok számára.

8. ClickUp marketingkampány-kezelési sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp marketingkampány-kezelési sablonjával egyszerűsítheti és szervezheti marketingkampányait.

A ClickUp marketingkampány-kezelési sablon aranyat ér, ha nagy kampányokat szervez. Ez a marketingnaptár minden kampány szakaszához tartalmaz példa feladatokat, beleértve a stratégiát, a tartalomkészítést, a bevezetést és az elemzést.

Ezenkívül számos lehetőség áll rendelkezésre a kampány megjelenítésének testreszabásához. Nézze meg a következőket:

Termékbevezetés nézet a bevezetéshez kapcsolódó feladatokhoz

Közösségi média naptár nézet kampányhoz kapcsolódó bejegyzésekhez

Naptár nézet az összes feladat idővonalon való megjelenítéséhez

Költségvetés-nyomkövető nézet a kiadások nyomon követéséhez

Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást a teljesítmény nyomon követéséhez. Ha egy közösségi média bejegyzés nem teljesít jól, gyorsan átrendezheti vagy új feladatokat hozhat létre a helyzet javítása érdekében. A legjobb rész? Minden érintett – a termék-, tartalom-, közösségi média- és tervezőcsapat – ugyanazon a projektfelületen dolgozik.

🎯 Legalkalmasabb: marketingmenedzserek és tartalomcsapatok számára, akik termékbevezetéseket, közösségi médiakampányokat és tartalomkészítési feladatokat koordinálnak.

Marketing naptárának megvalósítása és kezelése

A stratégia csak annyira erős, amennyire Ön következetes. Így kezelheti marketing naptárát profi módon:

1. Használja a drag and drop ütemezést

Minden készen áll a kampány pénteki publikálására, de az ügyfél hirtelen azt kéri, hogy szerdára legyen kész. Normális esetben ez azt jelenti, hogy frissíteni kell a feladatot, üzenetet kell küldeni a szerzőnek a Slacken, emlékeztetni kell a tervezőt, és át kell dolgozni a felülvizsgálati ütemtervet.

De a ClickUp Calendarban a feladatok drag and drop funkciójával egyszerűen áthelyezheti a feladatot szerdára. A határidő automatikusan frissül, és minden kijelölt személy, beleértve a szövegírót, a tervezőt és a szerkesztőt, azonnal értesítést kap.

A ClickUp Naptárban a feladatok áthelyezésével automatikusan frissülnek a határidők, és csapata azonnal értesítést kap.

2. A tervek változásához igazítsa stratégiáit

A marketingtervek folyamatosan változnak, és egy ilyen változás az egész naptárat felboríthatja.

A ClickUp Task Dependencies segítségével összekapcsolhatja a feladatokat „blokkoló” és „várakozó” kapcsolatokkal, például úgy, hogy a szövegírás várjon a tervezés befejezéséig, a közzététel pedig a szöveg jóváhagyásáig. Így, ha a tervezés előrehalad, a ClickUp automatikusan javasolja az attól függő összes feladat áthelyezését.

Marketing naptára mindig naprakész marad, és csapata mindig tudja, mi történik, anélkül, hogy Önnek egyenként kellene rögzítenie a dátumokat.

A ClickUp Task Dependencies segítségével automatikusan módosíthatja az ütemtervet, ha egy feladat blokkolja vagy megakadályozza egy másik feladat elvégzését.

3. Figyelje a haladást és a teljesítménymutatókat

Az egyik dolog a tartalom megtervezése, a másik pedig az, hogy tudjuk, hogyan alakulnak a dolgok összességében. Ebben az esetben ismét a ClickUp Dashboards segítségével hozhatunk létre egyedi kártyákat a haladás nyomon követéséhez.

Beállíthat egy kördiagramot, amely a feladatok állapotát mutatja, vagy létrehozhat egy vonaldiagramot, amely nyomon követi, hogy mennyi tartalmat tett közzé a hónap során.

A ClickUp Dashboards segítségével vizualizálhatja a marketing előrehaladását és a KPI-ket.

A teljesítmény méréséhez hozzon létre egy marketing KPI-k műszerfalat. Integrálhatja a Google Analytics szolgáltatást, vagy manuálisan hozzáadhat olyan mutatókat, mint a forgalom és a potenciális ügyfelek száma. Így összekapcsolhatja naptárát az eredményekkel, és láthatja, mi működik.

A kihívások leküzdése marketing naptárak segítségével

Még a legmegbízhatóbb marketing naptárak is találkozhatnak problémákkal. Nézzük meg néhány gyakori problémát, amellyel a marketingesek szembesülnek, és hogyan lehet azokat megoldani:

1. A csapat tagjai figyelmen kívül hagyják a naptárat

Már felállította, de néhányan továbbra is az utolsó pillanatban intézik a dolgokat, vagy nem frissítik a feladataikat.

A megoldás: Tegye a naptárat az egyetlen hiteles információforrássá azáltal, hogy beépíti azt az értekezletekbe.

Egyszerűsítse! Ha a naptár túl bonyolult, az emberek nem fogják használni. A ClickUp Home minden felhasználónak világos áttekintést nyújt a naptárból kivont heti feladatairól.

2. A naptár túlterhelővé válik

A nagy csapatok naptárában számos tétel szerepelhet, ami megnehezítheti az olvasást vagy a figyelem összpontosítását.

A megoldás: Készítsen külön naptárakat az egyes részlegekhez vagy csatornákhoz, például egyet a közösségi médiához és egyet a tartalomhoz. Használjon marketing irányítópultot , hogy mindkettőből lehívhassa a feladatokat. Tekintse meg az összeset együtt, vagy szűrje csapatok szerint, ha szükséges.

Rendszeresen archiválja vagy rejtse el a befejezett elemeket. A korábbi feladatok hasznosak lehetnek referenciaként, de nem szabad, hogy eltereljék a figyelmet a jelenlegi feladatokról.

Több osztály és ügyfél is folyamatosan friss információkat kér a marketing tevékenységekről, így Önnek számtalan állapotjelentést kell küldenie.

A megoldás: Ossza meg a naptárat a megfelelő hozzáféréssel. Hozzon létre egy csak olvasható linket a csapatának. Vagy adjon hozzá egy ügyfelet vendégként, hogy nyomon követhesse a tartalom állapotát.

Legyen tisztában azzal, hogy az egyes érdekelt felek mit szeretnének látni, és hozzon létre egy szűrt nézetet kifejezetten számukra.

Okosabb tervezés és jobb marketing a ClickUp segítségével

A marketing naptár elkészítése előzetesen némi erőfeszítést igényel, de javítja a csapat kommunikációját, erősíti a kampányokat, és felszabadítja a kreativitáshoz szükséges mentális teret azáltal, hogy kezeli a „mikor és mit” kérdéseket.

A ClickUp mesterséges intelligenciával működő naptára intuitív felületet biztosít, amelyen egy helyen láthatja és szervezheti összes marketingtevékenységét. A feladatokat áthúzással át is helyezheti, hogy átütemezze őket, összekapcsolhatja a kapcsolódó feladatokat, és több naptárnézet segítségével nyomon követheti a haladást a különböző csatornákon.

Ezenkívül a ClickUp marketing naptár sablonokat is kínál, amelyek előre elkészített struktúrákat biztosítanak a tartalomtervezéshez és a közösségi média kampányokhoz, így már az első naptól kezdve időt takaríthat meg.

