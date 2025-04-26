A 10 legjobb AI-tanfolyam marketingeseknek a stratégia és a ROI javításához 2025-ben

Az olyan AI-eszközök, mint a ChatGPT, a Midjourney, a Jasper és a ClickUp AI, átalakítják a marketingkampányok felépítését és értékelését. Egy kissé kényelmetlen mellékhatás? A marketingesek egyre nagyobb nyomás alatt állnak, hogy gyorsan alkalmazkodjanak.

De az élen maradás nem csak azt jelenti, hogy lépést tartunk a fejlődéssel, hanem azt is, hogy megtanuljuk, hogyan lehet okosabb módon dolgozni az AI segítségével. Itt egy figyelmeztető jel: a vállalatok 41%-a tervezi, hogy 2030-ig AI-vezérelt munkafolyamatok segítségével csökkenti a létszámot, míg 62%-uk versenyt fut az AI-vel való munkában jártas tehetségek felvételéért.

Az üzenet egyértelmű. Fejleszd készségeidet most, vagy kockáztasd, hogy lemaradsz. De ennyi kurzus közül hogyan válassz ki azt, amelyik valóban segít fejlődni?

Ebben a blogban áttekintjük a 2025 legjobb AI-tanfolyamait a marketing területén. Akár digitális marketing szakember, tartalomkészítő, stratéga vagy vezető beosztású munkatárs, ezek a programok segítenek Önnek az AI integrálásában marketingtevékenységeibe, teljesítményének javításában és karrierje jövőbiztosításában.

Az AI legfontosabb alkalmazásai a marketingben

A marketing sikere három fontos tényezőtől függ: a teljesítménytől, a személyre szabástól és a mérhető ROI-tól, mindezt nagy léptékben. Az AI nem csupán egy hasznos eszköz ebben az egyenletben – ez az a motor, amely mindezt lehetővé teszi, páratlan sebességet, éles pontosságot és prediktív intelligenciát biztosítva minden kampányhoz.

A mélyreható viselkedési betekintéstől a valós idejű döntéshozatalig az AI a marketinget sokkal személyre szabottabb élménnyé alakítja.

Íme a leginkább átalakító módszerek, ahogyan a marketingesek az AI-t használják:

1. Ügyfélszegmentálás és hiper-személyre szabás

A statikus demográfiai adatok ideje lejárt. Az AI-vezérelt szegmentálás valós időben mélyrehatóan elemzi a felhasználói viselkedést, figyelembe véve a böngészési előzményeket, a vásárlási szokásokat, az érzelmi hangulatot és még a napszakot is.

Az AI segítségével a marketingesek:

A felhasználókat dinamikusan csoportosítsa mikroszegmensekbe az élő viselkedésük alapján.

Személyre szabott ajánlások (gondoljon csak a Netflixre vagy az Amazonra)

A felhasználói tevékenységek alapján valós időben indítson el tartalmakat és ajánlatokat

Az Amazon beépített AI asszisztense, Rufus segít az ügyfeleknek okos vásárlási döntéseket hozni, és akár kapcsolódó termékeket is javasol a vásárlási előzmények alapján.

Ez a szintű személyre szabás jelentősen javítja az ügyfelek elkötelezettségét, és pozitív hatással lehet az ügyfelek életre szóló értékére.

2. Prediktív analitika az okosabb döntéshozatalért

Az AI képessége, hogy hatalmas adathalmazokat elemezzen és rejtett mintákat fedezzen fel, központi szerepet játszik a marketing sikereiben. A prediktív elemzés segítségével a marketingesek előre jelezhetik a jövőbeli viselkedést, és olyan betekintést nyerhetnek, amely korábban elérhetetlen volt. A legfontosabb felhasználási területek a következők:

Az ügyfélelvándorlás előrejelzése és proaktív beavatkozás megtartási stratégiákkal

Bevétel vagy kampány ROI előrejelzése a múltbeli trendek alapján

Az e-mailek vagy push értesítések küldésének legjobb időpontjainak meghatározása

A konverzió valószínűségének pontozása

3. AI-vezérelt tartalomkészítés és optimalizálás

A marketingesek az AI eszközöket nemcsak tartalom létrehozására, hanem annak tesztelésére és optimalizálására is használják. A blogbejegyzésektől a közösségi média szövegeiig az AI felgyorsítja a kreatív munkafolyamatokat.

Az olyan eszközök, mint a ChatGPT, a Jasper, a Grammarly AI és a ClickUp Brain segítenek a marketingeseknek:

Készítsen magas konverziós arányú e-mail tárgyakat

A célszemélyekhez igazítsa a céloldal szövegét

Készítsen SEO-optimalizált blogbejegyzéseket perceken belül

Tartalom újrafelhasználása több csatornán

Egyes platformok akár automatikus A/B teszteket is futtatnak a legjobban teljesítő tartalmak kiválasztása érdekében, így a marketingesek magabiztosan tudnak terjeszkedni.

4. Automatizált kampánykezelés

A kampánykezelés kaotikus lehet – több határidő, kreatív anyagok, közönségszegmensek, platformok és költségvetések. Az AI segít a marketingeseknek a legfontosabb feladatok automatizálásában, biztosítva a kampányok zökkenőmentes futását minden csatornán. Az AI-alapú kampánykezelés a következőket tartalmazza:

A közönség viselkedésén alapuló intelligens ütemezés

Automatizált hirdetésszöveg-generálás és tesztelés

Többcsatornás koordináció (e-mail, közösségi média, SMS stb.)

Teljesítményadatokon alapuló valós idejű kiigazítások

5. AI-alapú csevegőrobotok és virtuális asszisztensek az ügyfélélményben

A vásárlók elvárásai megváltoztak. Gyors, személyre szabott és zökkenőmentes interakciókat igényelnek a nap 24 órájában. Az AI-alapú csevegőrobotok és virtuális asszisztensek segítenek kielégíteni ezt az igényt, anélkül, hogy tönkretenné a bankot.

Ezek a tanfolyamok segítenek Önnek a következők biztosításában:

24/7 ügyfélszolgálat a személyzet bővítése nélkül

Gyorsabb válaszidők és rövidebb várakozási idők

A felhasználói előzmények alapján személyre szabott interakciók

Integráció CRM-ekkel a kontextusfüggő beszélgetésekhez

Lehet, hogy már találkozott a ClickUp AI asszisztensével, amikor böngészte weboldalainkat.

Ezek az AI-alapú csevegőrobotok azonban nem csak ügyfélszolgálati célokra használhatók. Használhatók potenciális ügyfelek felkutatására, felmérések elvégzésére és a vásárlás utáni kapcsolattartásra is.

6. Hirdetéscélzás és programozott médiavásárlás

Az AI átalakította a digitális reklámozást azáltal, hogy hipercélzott, adatalapú hirdetéselhelyezést tett lehetővé. Folyamatosan elemzi, mely kreatívok, platformok és demográfiai adatok eredményezik a legjobb ROI-t, és ennek megfelelően módosítja a kampányokat.

Az AI a következő területeken jeleskedik:

A magas konverziós arányú közönségszegmensek azonosítása

A kattintási arány (CTR) és a konverziók előrejelzése a bevezetés előtt

Hirdetéselhelyezés, licitstratégiák és kreatív elemek optimalizálása

Ez stratégiaibb hirdetési kiadásokat jelent, ami magasabb hozamot és alacsonyabb akvizíciós költséget (CPA) eredményez.

➡️ További információ: Hogyan alakíthatja át üzleti tevékenységét az AI as a Service?

Hogyan növeli az AI a marketing hatékonyságát?

Az AI marketingben való használatának elsődleges előnye? Növekedett hatékonyság! Az ismétlődő feladatok automatizálásával, a kreativitás fokozásával és a célzás javításával az AI lehetővé teszi a marketingszakemberek számára, hogy kevesebb erőfeszítéssel többet érjenek el.

Így működik az AI:

✅ Megszünteti az ismétlődő feladatokatAz AI automatizálhatja az ütemezést, a jelentések készítését, a naptárkezelést és a hozzászólások moderálását, így a marketingesek időt takaríthatnak meg az adminisztratív feladatokon.

✅ Fokozza a kreativitást és az ötleteléstSegíthet tartalmi ötletek generálásában, tárgyvonalak javaslásában, sőt, olyan eszközökkel, mint a Canva AI és az Adobe Firefly, a tervezés iterálásában is.

✅ Javítja a célzást és az ügyfelekről szerzett ismereteketAz AI segítségével mindig a megfelelő közönséghez szól, a megfelelő üzenettel, a viselkedés és a várható cselekvések alapján.

✅ Racionalizálja a műveleteket és csökkenti a hibákatAz AI-vezérelt munkafolyamatok biztosítják, hogy a feladatok időben el legyenek végezve, és hogy a problémák korán felismerhetők és megoldhatók legyenek.

✅ Növeli a ROI-t és a marketingteljesítménytA fizetett média, a tartalomgyártás és az ügyfélszerzés költségeinek optimalizálásával az AI a McKinsey szerint 5-15%-kal csökkentheti a marketingköltségeket.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő AI marketing tanfolyamot?

Az interneten rengeteg AI-tanfolyam található. Néhányuk átfogó és elméleti, mások gyakorlatiasak és interaktívak. A megfelelő tanfolyam kiválasztása az Ön jelenlegi pozíciójától, céljaitól és tanulási stílusától függ.

Íme egy stratégiai módszer az opciók értékeléséhez:

🎯 Jelenleg milyen szintű AI-ismeretekkel rendelkezik?

Kezdőknek: Ha még nem ismeri az AI-t, és szeretné megérteni az alapjait, keresse meg az „AI in Marketing 101” (AI a marketingben 101) vagy a bevezető szintű workshopokat.

Középhaladó: Ismeri az AI fogalmait, és szeretné alkalmazni őket – válasszon olyan, használati esetekre fókuszáló tanfolyamokat, mint az „AI a növekedésért” vagy a „Marketing generatív AI-val”.

Haladó/vezető: Ha bevezetést, stratégiai vezetést vagy innovációt szeretne megvalósítani, fontolja meg az Oxford, a Harvard vagy a Cambridge vezetői szintű programjait.

🎯 Mit szeretne elérni?

A különböző tanfolyamok különböző problémákat oldanak meg. Ha a tanfolyamot konkrét célokhoz igazítja, az időbe és befektetésébe fektetett tőke megtérülése is nagyobb lesz. Például a következőket próbálhatja elérni:

Automatizálja a tartalomgyártást vagy a kampánykezelést

Javítsa adatelemzési készségeit és értelmezze az AI által generált betekintéseket

Tanuljon meg gyors mérnöki munkát AI eszközökhöz

Fejlesszen AI-alapú marketingstratégiákat csapatának!

🎯 Milyen formátum illik az Ön időbeosztásához és tanulási stílusához?

Gondoljon arra, hogy Ön hogyan tanul a legjobban, és milyen gyorsan szeretné alkalmazni új készségeit. Például:

Az önálló tempójú videó tanfolyamok kiválóan alkalmasak a rugalmasság és az önálló tanuláshoz.

Az élő online csoportok strukturált útmutatást és társas interakciót kínálnak.

A campuson zajló programok magával ragadó, interaktív tanulási élményt nyújtanak.

A workshopok és boot campek rövid idő alatt gyors eredményeket hoznak.

🎯 Szüksége van elismert tanúsítványra?

Ha karrierjét szeretné előrelépni, marketinges szakértőként tekintélyt szerezni, vagy új pozícióba vagy csapatba szeretne átlépni, egy neves egyetem vagy intézmény által kiadott tanúsítvány hatékony kiegészítője lehet önéletrajzának vagy LinkedIn-profiljának. Egyes szolgáltatók szakmai jelvényeket vagy CPD krediteket is kínálnak, amelyeket olyan iparágakban ismernek el, mint a pénzügy, a tanácsadás és az egészségügy.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 18%-a szeretné az AI-t használni életének szervezésére naptárak, feladatok és emlékeztetők segítségével. További 15% szeretné, ha az AI végezné a rutin feladatokat és az adminisztratív munkát. Ehhez az AI-nak képesnek kell lennie a következőkre: megérteni a munkafolyamatban szereplő egyes feladatok prioritási szintjeit, végrehajtani a feladatok létrehozásához vagy módosításához szükséges lépéseket, valamint automatizált munkafolyamatokat beállítani. A legtöbb eszköz egy vagy két lépést valósít meg ebből a folyamatból. A ClickUp azonban segít a felhasználóknak akár 5 vagy több alkalmazást is összevonni a platformunk segítségével! Próbálja ki az AI-alapú ütemezést, amelynek segítségével a feladatok és a találkozók prioritási szintjük alapján könnyen eloszthatók a naptárában lévő szabad időpontokra. A ClickUp Brain segítségével akár egyedi automatizálási szabályokat is beállíthat a rutin feladatok kezeléséhez!

A 10 legjobb AI-tanfolyam a marketing területén

1. Mesterséges intelligencia a marketingben, Oxford Egyetem

Az Oxfordi Egyetem Saïd Business Schooljának online tanfolyama azt vizsgálja, hogyan alakíthatja át az AI a marketingstratégiákat. A modulok a márkaépítés, a pszichológia és a gépi tanulás különböző aspektusait ötvözik. A résztvevők megtanulják, hogyan lehet AI-alapú kampányokat tervezni, és hogyan lehet üzleti eseteket építeni az AI segítségével.

🌟 Kiknek szól: marketingvezetők, stratégák, digitális átalakulásért felelős vezetők és üzleti szakemberek

💡 Mit fogsz tanulni:

Ismerje meg az AI ökoszisztémákat és a marketingre jellemző felhasználási eseteket!

Fejlesszen ki stratégiai megközelítéseket az AI integrációjához

Építsen AI-vezérelt ügyfél-elkötelezettségi és személyre szabott stratégiákat

🕓 Időtartam: 14 hét (6–8 óra/hét)

🎯 Vegyen részt a tanfolyamon: Oxfordi Egyetem

2. AI üzleti vezetőknek a Cambridge-i Egyetem által

Ez a rövid, 3 napos tanfolyam segít a tapasztalt szakembereknek megérteni és alkalmazni a generatív AI-t az üzleti funkciókban. Kiemelten foglalkozik a gyakorlati alkalmazási esetekkel, az etikai szempontokkal és a sikeres AI-bevezetés stratégiáival.

🌟 Kiknek szól: Vezetők, felsővezetők, vállalkozók és technológiai vezetők

💡 Mit fogsz tanulni:

Azonosítsa és elemezze a valós világban fellelhető AI üzleti lehetőségeket

Kezelje az AI-vel kapcsolatos kockázatokat és értékelje a megvalósítási stratégiákat

Szerezzen be személyre szabott tanácsokat, amelyek az Ön egyéni vagy szervezeti igényeinek megfelelnek.

🕓 Időtartam: 3 nap

🎯 Vegyen részt a tanfolyamon: Cambridge-i Egyetem

3. AI a marketingben, Kaliforniai Egyetem, Berkeley

A Berkeley Executive Education kurzusán megismerheti, hogyan javíthatja a marketingelemzés és az AI a ROI-t, a szegmentációt és a kampányok sikerét. Esettanulmányok és élő foglalkozások keretében a résztvevők kipróbálhatják a gyakorlati eszközöket, és megtanulhatják, hogyan alkalmazhatják az AI-t a marketingcsatornában.

🌟 Kiknek szól: marketinges szakemberek, elemzők és digitális marketingesek

💡 Mit fogsz tanulni:

Használja az AI-t szegmentáláshoz, árképzéshez és személyre szabáshoz

Alkalmazzon elemzéseket a kampányok hatékonyságának mérésére

Integrálja a prediktív modelleket a marketingstratégiákba

🕓 Időtartam: 2 hónap (4–6 óra/hét)

🎯 Vegyen részt a tanfolyamon: Kaliforniai Egyetem

4. Generatív AI a marketingben – szakirány a Darden School of Business-tól

Az UVA Darden School of Business által létrehozott, rugalmas online tanfolyam segít a marketingeseknek az AI használatában a növekedési stratégiák kidolgozásában, az ügyfélélmény optimalizálásában és az automatizálási eszközök bevezetésében.

🌟 Kiknek szól: növekedési marketingesek, vállalkozók, értékesítési vezetők és stratégák

💡 Mit fogsz tanulni:

Fejlesszen AI-alapú növekedési marketingstratégiákat

Automatizálja és optimalizálja az ügyfélkapcsolatokat az AI segítségével

Építsen és alkalmazzon elemzésalapú marketingcsatornákat

🕓 Időtartam: 1 hónap (heti 3 óra)

🎯 Vegyen részt a tanfolyamon: Coursera (a Darden School of Business szervezésében)

A LinkedIn Learning gyakorlati, interaktív tanfolyama a modern marketinget átalakító leghatékonyabb AI-eszközöket mutatja be. Anson Alexander digitális marketing szakértő vezetésével megtanulhatja, hogyan használhatja az AI-t okosabb személyiségek kialakításához, vonzó tartalmak létrehozásához, vizuális elemek készítéséhez és a kampányok teljesítményének javításához.

🌟 Kiknek szól: Minden szintű marketingeseknek – különösen azoknak, akik versenyképesek szeretnének maradni az AI-vezérelt környezetben.

💡 Mit fogsz tanulni:

Személyre szabott ügyfélélményt teremtsen az AI segítségével

Használjon AI eszközöket grafikák, infografikák és optimalizált tartalmak létrehozásához.

Javítsd a SEO-t és a kampánycélzást prediktív elemzések segítségével

Ismerje meg az etikus AI-használat legjobb gyakorlatait a marketingben.

🕓 Időtartam: 51 perc

🎯 Vegyen részt a tanfolyamon: LinkedIn Learning

6. AI for Marketing (Mesterséges intelligencia a marketingben) a HubSpot Academy-tól

A HubSpot Academy ingyenes online tanfolyama kezdőknek szóló bevezetést nyújt az AI használatába a digitális marketingben. Átfogó alapismereteket és gyakorlati eszközöket kínál a tartalmi stratégia, az ügyfélismeretek és a kampányoptimalizálás fejlesztéséhez.

🌟 Kiknek szól: marketinges szakemberek, szabadúszók és kisvállalkozások tulajdonosai

💡 Mit fogsz tanulni:

Tartalom és marketing ötletek generálása AI eszközökkel

Használja az AI-t az ügyfelek szegmentálására és az élmények személyre szabására

Alkalmazzon AI eszközöket az okosabb döntéshozatal érdekében

🕓 Időtartam: 2 óra 49 perc (saját tempóban)

🎯 Vegyen részt a tanfolyamon: HubSpot Academy

7. Stratégiák átalakítása generatív AI segítségével a Harvard Professional Development által

A Harvard Professional Development kétnapos programja a generatív AI stratégiai felhasználására összpontosít a marketingben. A hiper-személyre szabás, az AI-vezérelt tartalomkészítés és a prediktív analitika témáit fedi le, hogy ösztönözze az ügyfelek elkötelezettségét és az üzleti növekedést.

🌟 Kiknek szól: 5–10 éves tapasztalattal rendelkező közép- és felsővezetői szintű marketingesek

💡 Mit fogsz tanulni:

Használja a generatív AI-t kampányok automatizálásához és személyre szabásához

Elemezze a közönség viselkedését prediktív elemzésekkel

Integrálja az AI eszközöket marketing technológiai eszköztárába

🕓 Időtartam: 2 nap

🎯 Vegyen részt a tanfolyamon: Harvard Professional Development

8. AI-pilótázás a Marketing Artificial Intelligence Institute-nál

A Piloting AI for Marketers egy gyakorlati, igény szerinti tanfolyam, amelynek célja, hogy segítse a marketingeseket az AI kipróbálásában és bevezetésében csapataikban. Több mint 18 leckével ez egy lépésről lépésre bemutató útmutató az AI teszteléséhez és méretezésehez valós kampányokban.

🌟 Kiknek szól: Marketingesek, csapatvezetők és döntéshozók, akik az AI alkalmazását tervezik.

💡 Mit fogsz tanulni:

Azonosítsa a marketingben gyorsan eredményt hozó AI-alkalmazási eseteket

Szerezzen be forrásokat az AI e-mailben, SEO-ban, reklámozásban és elemzésben való alkalmazásához.

Sikerező AI-bevezetések skálázása a hosszú távú érték érdekében

🕓 Időtartam: kb. 8 óra (saját tempóban)

🎯 Vegyen részt a tanfolyamon: Marketing Artificial Intelligence Institute

9. AI a digitális marketingben, My Great Learning

Ez a rövid, önállóan végezhető tanfolyam bemutatja a tanulóknak, hogyan alakítja át az AI a digitális marketinget. Praktikus alkalmazásokkal, mint a chatbotok, a dinamikus árazás és a személyre szabás, ez egy remek kiindulási pont a kezdők számára.

🌟 Kiknek szól: Diákoknak, pályakezdő marketingeseknek és a digitális marketing iránt érdeklődőknek.

💡 Mit fogsz tanulni:

Ismerje meg, hogyan javítja az AI a digitális marketing stratégiákat!

Fedezze fel az automatizálást, a személyre szabást és a csevegőrobotok építését!

Ismerje meg az AI szerepét a tartalom és a közkapcsolatok terén!

🕓 Időtartam: 1 óra 30 perc

🎯 Vegyen részt a tanfolyamon: My Great Learning

10. AI marketing stratégia kidolgozása és megvalósítása, Thalita Milan

Ez az átfogó Udemy tanfolyam lépésről lépésre bemutatja, hogyan lehet adatvezérelt AI marketing stratégiát kidolgozni és végrehajtani. A marketing automatizálás szakértője, Thalita Milan által kidolgozott tanfolyam az AI alapjaitól a fejlett alkalmazásokig mindenre kiterjed, így biztosítva, hogy a marketingesek zökkenőmentesen integrálhassák az AI-t kampányaikba. ​

🌟 Kiknek szól: Digitális marketingesek, vállalkozók és vállalkozók, akik az AI-t szeretnék kihasználni a marketingteljesítmény javítása érdekében.

💡 Mit fogsz tanulni:

Készítsen egy személyre szabott, AI-alapú marketingstratégiát a semmiből!

Használja az AI eszközöket piacelemzéshez és ügyfél-elemzéshez

Optimalizálja a marketingcsatornákat és a tartalomkészítést generatív AI segítségével

Vezessen be AI-alapú e-mail szegmentálást és lead nurturinget

Elemezze és finomítsa marketingteljesítményét AI-elemzések segítségével

🕓 Időtartam: Saját tempóban

🎯 Vegyen részt a tanfolyamon: Udemy

Az AI bevezetése a marketingben

Az AI-ról tanulni egy dolog, de beépíteni azt a napi marketing munkájába az igazi kihívás. A marketingesek számára a kihívás nem csak az AI megértése. Hanem a stratégia, a végrehajtás és az elemzés összehangolása a szétszórt eszközök és végtelen számú lap között – miközben megpróbálnak lépést tartani a fejlődéssel.

Itt jön be a ClickUp. Gondoljon rá úgy, mint egy mindent magában foglaló „mindenes alkalmazásra” a munkához – egy egyetlen platformra, amely egyesíti a feladatkezelést, a dokumentumokat, a célkövetést, a műszerfalakat, az automatizálást, és most már a ClickUp Brain segítségével az AI-alapú betekintést is.

Nincs többé váltogatás a tartalomnaptárak, elemzési műszerfalak, Slack-szálak és kreatív briefek között. A ClickUp for Marketing lehetővé teszi csapatának, hogy ötleteket gyűjtsön, feladatokat osszon ki, együttműködjön más csapatokkal, határidőket kezeljen, sőt, automatizálja a jelentéseket – mindezt egy helyen.

A ClickUp Brainnek köszönhetően az AI nem egy kiegészítő funkció, hanem szerves részét képezi a munkamódszereinek. A tartalomgenerálástól a projektfrissítésekig és az intelligens javaslatokig segít gyorsabban haladni, szervezett maradni és kevesebb erőfeszítéssel többet elérni. Nézzük meg, hogyan!

AI-val támogatott tartalom-munkafolyamatok az elejétől a végéig

Integrálja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy könnyedén írjon, összefoglaljon és fejlessze dokumentumait.

Először is, a ClickUp Brain integrálva van a munkaterületébe – a ClickUp Docs, ClickUp Tasks, ClickUp Whiteboards és más alkalmazásokba. Ez azt jelenti, hogy az olyan marketingesek, mint Ön és én, blogbejegyzések, közösségi média bejegyzések, e-mail sorozatok és kampányismertetők első vázlatait elkészíthetik anélkül, hogy elhagynák a munkaterületet. Az AI asszisztens a hangnemet módosíthatja, szakaszokat átírhat vagy a tartalmat pillanatok alatt összefoglalhatja.

Nincs többé váltogatás a különböző eszközök között, nincs többé lendületvesztés: az ötletelés és a kivitelezés egy helyen történik.

Akár negyedéves kampányt tervez, akár tartalomnaptárat állít össze, a ClickUp AI írási funkciói felgyorsítják minden lépést – az ötletek kidolgozásától a végső eredmények finomításáig.

Intelligens kampánytervezés és idővonal-optimalizálás

A ClickUp Brain segítségével hozza létre marketingfeladatait a meglévő céljai és tevékenységei alapján.

A ClickUp egyik legfőbb erőssége a projekttervezés, és az AI segítségével ez még okosabbá válik. A ClickUp Brain természetes nyelvű parancsaival másodpercek alatt teljes kampánymunkafolyamatokat hozhat létre. Csak írja be, hogy „Készítsen tartalomindítási tervet egy termék harmadik negyedévi bevezetéséhez”, és a rendszer automatikusan létrehoz egy feladatlistát a határidőkkel, függőségekkel és a csapat feladataival.

A ClickUp funkcióival, az egyéni nézetekkel, a Gantt-diagramokkal és a függőségekkel kombinálva marketing ütemtervei nem csak szervezettek lesznek, hanem előre jelezhetőek és alkalmazkodnak a változásokhoz.

Az automatizált feladatkezelés egyszerűen

A ClickUp Automations segítségével könnyedén beállíthat egyedi automatizálási szabályokat.

A ClickUp automatizálási funkciói segítségével a marketingesek kiküszöbölhetik az időigényes manuális lépéseket. Automatizálhatja a munkafolyamatokat, például a kreatív feladatok kiosztását a briefek jóváhagyása után, a kártyák áthelyezését a státuszok változása esetén, vagy emlékeztetőket küldhet a határidők előtt.

A ClickUp Brain segítségével pedig automatizált folyamatok keretében AI-műveleteket indíthat el. Például automatikusan összefoglalhatja a megbeszélések jegyzetét, amikor egy feladatot befejezettként jelöl meg, vagy választervezetet készíthet egy kommentárszálra.

Kampányjelentések valós időben, AI-alapú betekintéssel

A marketingcsapatoknak már nem kell megvárniuk, hogy az elemzők elkészítsék a jelentéseket.

A ClickUp Dashboards segítségével valós idejű nézeteket hozhat létre a kampány teljesítményéről, egyedi widgetek segítségével, olyan KPI-khoz, mint a megnyitási arány, a konverziós mutatók, a tartalom sebessége vagy a kreatív teljesítmény. És nem, nem kell „kódolni” ahhoz, hogy ezeket a testreszabható irányítópultokat létrehozza.

Szerezzen AI-generált irányítópult-elemzéseket, és állítson fel célokat a meglévő feladataid és tevékenységeid alapján a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Brain még egy lépéssel tovább megy, és AI által generált összefoglalókat készít a feladatokról, dokumentumokról és projektfrissítésekről. Válaszol olyan kérdésekre, mint „Mi akadályozza kampányunk elindítását?” vagy „Mely feladatok vannak lemaradásban a héten?”, így nem kell utánajárnia a dolgoknak, mégis tisztán láthatja a helyzetet.

Az eredmény: zökkenőmentesebb együttműködés, gyorsabb végrehajtás és végre összehangolt marketingcsapat. ✨

ClickUp: ahol az AI találkozik a marketing kiválóságával

Az AI a marketingben azt jelenti, hogy okosabban dolgozunk, összhangban maradunk és növeljük a hatást. Ezért fordulnak a modern marketingcsapatok olyan platformokhoz, amelyek az AI-t beépítik munkafolyamataik középpontjába.

A ClickUp egyetlen, intelligens munkaterületével, amely kampánytervezés, tartalomkészítés, együttműködés és jelentéskészítés céljára szolgál, végre átláthatja a zajt, és arra koncentrálhat, ami eredményeket hoz.

A beépített AI, amely a csapatával együtt gondolkodik – összefoglalja a terveket, felveti az ötleteket és valós időben válaszol a kérdésekre –, nem csak lépést tart a fejlődéssel. Hanem előre is halad!

👉 Készen áll arra, hogy bevezesse az AI-t marketingfolyamatába? Kezdje el még ma a ClickUp használatát!