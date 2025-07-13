A 15 legjobb Buffer alternatíva a közösségi média kezeléséhez 2025-ben

A közösségi média kezelése nem könnyű feladat – a folyamatos frissítések, a növekvő elkötelezettségi igények és a teljesítmény nyomon követése között sok mindent kell egyensúlyozni. Éppen ezért a megfelelő közösségi média kezelő eszköz nagy különbséget jelenthet.

A Buffer egy ilyen közösségi média ütemező eszköz, amely népszerűségét annak köszönheti, hogy segít a közösségi média csapatoknak a bejegyzések ütemezésében, a tartalomnaptár kezelésében és az alapvető interakciók szervezésében. Ahogy azonban a közösségi stratégiák egyre összetettebbé válnak, a Buffer alapvető elemzési és korlátozott automatizálási képességei egyre inkább előtérbe kerülnek, különösen az alacsonyabb szintű csomagok esetében.

Mi az előnye? Számos Buffer alternatíva gazdagabb funkciókat, okosabb munkafolyamatokat és jobb értéket kínál.

Ebben az útmutatóban 15 legjobb Buffer alternatívát mutatunk be, és megmutatjuk, hogyan teheti hatékonyabbá közösségi média munkafolyamatát a ClickUp segítségével. Kezdjük! 🚀

5 Buffer-korlátozás, amely befolyásolja a közösségi média kezelési folyamatait

📌 Mielőtt megvizsgálnánk a Buffer alternatíváit, nézzük meg közelebbről, miért nem felel meg a Buffer a növekvő csapatok és komplex stratégiák igényeinek:

Nincs támogatás a Google üzleti profilhoz: Egyes közösségi média kezelő platformokkal ellentétben a Buffer nem támogatja a Google üzleti profilt, ami megnehezíti a helyi üzleti marketinget.

Alapvető elemzés és jelentések: Bár a Buffer közösségi média elemzéseket kínál, hiányoznak belőle a közösségi média teljesítményének nyomon követéséhez, a versenytársak elemzéséhez és a közösségi média aktivitásához szükséges mélyreható elemzések.

Nincs natív közösségi médiafigyelő eszköz: A közösségi médiafigyelés elengedhetetlen a márka említéseinek, trendjeinek és elkötelezettségének nyomon követéséhez. A Buffer nem rendelkezik közösségi médiafigyelő funkciókkal a mélyebb betekintéshez.

A csapatmunka korlátozott: Több közösségi média fiókot kezel egy csapattal? A Buffer alacsonyabb szintű csomagjai korlátozzák a csapat tagjainak számát, ami megnehezíti a marketingcsapatok és ügynökségek együttműködését.

Korlátozott automatizálási és AI funkciók: Más Más közösségi média kezelő eszközök fejlett funkciókat kínálnak, mint például az AI-vezérelt tartalomszerkesztés és a vizuális tartalomtervezés – a Buffer automatizálási funkciói nem elégségesek.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 37%-a használja az AI-t tartalomkészítéshez, beleértve az írás, a szerkesztés és az e-mailek írását. Ez a folyamat azonban általában különböző eszközök, például tartalomkészítő eszközök és a munkaterület közötti váltást igényel. A ClickUp segítségével AI-alapú írási segítséget kaphat a munkaterület egészén, beleértve az e-maileket, megjegyzéseket, csevegéseket, dokumentumokat és egyebeket, miközben megőrzi a munkaterület egészének kontextusát.

Buffer alternatívák áttekintése

Mielőtt belemennénk a részletekbe, íme egy rövid áttekintés a legjobb Buffer alternatívákról:

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak ClickUp – AI-alapú tartalomkészítés – Feladatkezelés – Ütemezés és elemzés – Együttműködés és integráció Csapatok, amelyeknek átfogó platformra van szükségük a közösségi média kezeléséhez, tartalomkészítéshez és ütemezéshez. Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára. Hootsuite – Több platformon történő ütemezés – Elemzés és jelentések – Közösségi média figyelés – Csapatmunka Több közösségi média fiókot kezelő és a közösségi média teljesítményét elemző csapatok Professzionális: 149 USD/hó/felhasználó áron Sprout Social – Ütemezés és közzététel – Fejlett elemzés – Közösségi médiafigyelés – Egységes beérkező üzenetek mappa az üzenetek kezeléséhez Átfogó közösségi média menedzsmentre és fejlett elemzésekre szoruló vállalkozások Standard: 199 USD/hó/felhasználó áron kezdődik SocialPilot – Költséghatékony ütemezés – Teljesítményelemzés – Tartalomszerkesztés és csapatmunka Kisvállalkozások és szabadúszók, akik közösségi média bejegyzéseket és tartalmakat kezelnek Alapvető szolgáltatások: 30 USD/hó/felhasználó áron Agorapulse – Egységes beérkező üzenetek a kapcsolattartáshoz – Automatizált moderálás – Közösségi média figyelés – Részletes jelentések A közösségi média aktivitásra, interakciókra és automatizálásra összpontosító csapatok Örökre ingyenes; Standard: 79 USD/hó/felhasználó áron CoSchedule – Szerkesztői naptár – ReQueue funkció a bejegyzések újrahasznosításához – Integráció a WordPress és a HubSpot szolgáltatással Tartalomközpontú vállalkozások, amelyeknek ütemezési és tartalommarketing eszközökre van szükségük Örökre ingyenes; Social Calendar: 19 USD/hó/felhasználó áron SocialBee – AI-vezérelt tartalomütemezés – Tartalomkategorizálás – Teljesítményelemzés Olyan vállalkozások, amelyeknek mesterséges intelligencia segítségére van szükségük a tartalom ütemezéséhez és a közösségi médiában való sokszínű jelenlét fenntartásához. Bootstrap: 29 USD/hó/felhasználó áron Később – Vizuális tartalom ütemezése – Instagram, Pinterest, Facebook ütemezése – Drag-and-drop naptár Az Instagram és a Pinteresthez hasonló vizuális platformokra összpontosító csapatok Örökre ingyenes; Starter: 25 USD/hó/felhasználó áron indul Zoho Social – Valós idejű figyelés – Fejlett elemzés – Platformok közötti ütemezés – Teljesítménykövetés Adatvezérelt vállalkozások, amelyek a közösségi média teljesítményét szeretnék figyelemmel kísérni és nyomon követni Örökre ingyenes; Standard: 15 USD/hó/felhasználó áron kezdődik Sendible – Több fiók kezelése – Elemzés és jelentések – Ügyfélkezelő rendszer Ügynökségek és szabadúszók, akik több ügyfélprofilt és közösségi média fiókot kezelnek Alkotó: 29 USD/hó/felhasználó áron kezdődik Metricool – Teljesítményelemzés – Google Analytics integráció – Közösségi média bejegyzések ütemezése A közösségi média menedzserek és marketingesek az elemzésekre és a posztok teljesítményének nyomon követésére koncentráltak. Örökre ingyenes; Starter: 22 USD/hó/felhasználó áron kezdődik Loomly – Tartalomnaptár – Posztoptimalizálási javaslatok – Integráció a Canva és az Unsplash alkalmazásokkal Tartalomorientált csapatok, akik intuitív eszközt keresnek a tartalomkészítéshez és -ütemezéshez Base: 42 USD/hó áron, maximum 2 felhasználó számára HubSpot – Közösségi média ütemezés – CRM integráció – Közösségi médiafigyelő eszközök – Interakciós elemzés A HubSpotot integrált marketing és ügyfélkapcsolat-kezelés céljára használó vállalkozások Örökre ingyenes; Marketing Hub Starter: 20 USD/hó/felhasználó áron Planable – Csapatmunka – Tartalomjóváhagyási munkafolyamatok – Tartalomnaptár – Vizuális bejegyzéskezelés Csapatok, amelyeknek közös tartalomkészítésre és jóváhagyásra van szükségük a publikálás előtt Örökre ingyenes; Alapcsomag: 39 USD/hó/felhasználó áron Tailwind – Tömeges képfeltöltés – Hashtag-javaslatok – Teljesítményelemzés – Instagram és Pinterest ütemezés Bloggerek, influencerek és vállalkozások, akik az Instagram és a Pinterest vizuális tartalmára koncentrálnak. Örökre ingyenes; Pro: 24,99 USD/hó/felhasználó áron kezdődik.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így bízhat abban, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt talál egy részletes összefoglalót arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Íme a 15 legjobb eszköz, amelyekkel egyszerűsítheti közösségi média kezelését, növelheti az elkötelezettséget és javíthatja általános teljesítményét:

1. ClickUp (a legjobb all-in-one közösségi média és projektkezelő eszköz)

Míg a Buffer kizárólag a közösségi média ütemezésére és az interakcióra koncentrál, a ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, ahol az egész közösségi média stratégiája – a tervezéstől és a tartalomkészítéstől az ütemezés felügyeletéig és a teljesítményelemzésig – más marketingprojekteivel együtt megtalálható. Ideális azoknak a csapatoknak, akiknek központi hubra van szükségük a teljes közösségi média munkafolyamat kezeléséhez, nem csak a posztoláshoz.

Akár kampányokat tervez, tartalmakat hoz létre, vagy több platformon követi nyomon az elkötelezettséget, a ClickUp mindent biztosít.

Növelje hatékonyságát a ClickUp Brain segítségével!

A ClickUp Brain, a platform mesterséges intelligenciával működő asszisztense segít a tartalomkészítésben, azonnali javaslatokat ad a képaláírásokhoz, hashtagekhez és az interakciót ösztönző közösségi média bejegyzésekhez.

Készíts Instagram-feliratokat, hashtageket és jövőbeli posztötleteket a ClickUp Brain segítségével

Nehézséget okoz az Instagram-bejegyzéshez vagy a következő Facebook-kampányhoz tartozó szöveg megírása? A ClickUp Brain a korábbi interakciós trendek alapján adat alapú javaslatokat generál, így nem kell találgatnia, hogy mi működik.

A közösségi média menedzserek automatizálhatják a válaszokat, összefoglalhatják a versenytársak elemzéséből származó legfontosabb tanulságokat, és finomíthatják a tartalmat a teljesítményre vonatkozó betekintés alapján – mindezt valós időben.

A ClickUp Brain felhasználójaként kiválaszthatja azt a nagy nyelvi modellt (LLM), amely leginkább illik márkájához, függetlenül attól, hogy merész és szellemes, vagy professzionális és tömör stílust szeretne. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy a tartalom generálását minden platformhoz és közönségszegmenshez igazítsa.

Ráadásul a ClickUp AI ügynökökkel automatizálhatja az ismétlődő munkafolyamatokat, és a rutin feladatokat intelligens ügynökökre bízhatja, akik a csapatával együtt dolgoznak. Az ügynökök mindent elvégeznek, a bejegyzések ütemezésétől és az elkötelezettség figyelemmel kísérésétől a jelentések készítéséig és a hasznosítható betekintések feltárásáig, így Önnek több ideje marad a stratégiára és a kreativitásra koncentrálni.

Tervezz okosabban a ClickUp naptárral

Egyszerűsítse az ütemezést a ClickUp Calendar segítségével

A ClickUp Calendar segít a közösségi média csapatoknak a szétszórt tartalmi ötleteket világos, megvalósítható ütemtervvé alakítani. Egyszerű drag-and-drop funkcióval azonnal megtervezhet kampányokat, megjelenítheti a közelgő bejegyzéseket, kijelölheti a tartalom tulajdonosait és módosíthatja az ütemtervet.

Különböző platformokhoz újrafelhasználható munkafolyamatokat hozhat létre, egyéni mezőket adhat hozzá hashtagekhez, képekhez vagy közönségszegmensekhez, és minden feladatot – az ötleteléstől a végső ellenőrzésig – egy helyen szervezhet. Akár többcsatornás kampányt kezel, akár egy hónap tartalmát tervezi, a Naptár nézet mindent összehangol.

A ClickUp lehetővé teszi, hogy több nézet között váltson – naptár, lista vagy tábla –, attól függően, hogy a csapata hogyan szeret tervezni. A beépített valós idejű együttműködés, tartalomfelülvizsgálat és összekapcsolt feladatok segítségével soha nem veszíti szem elől, hogy mi történik és mikor.

Ha a tartalom mögötti mikor és hogyan kérdéseket is kezeli – nem csak a közzétételt –, a ClickUp Calendar olyan áttekinthetőséget és ellenőrzést biztosít, amit a Buffer nem tud.

Ezenkívül, ha szinkronizálni szeretne a Google Naptárral, a ClickUp zökkenőmentessé teszi ezt, így marketingfeladatai szinkronban maradnak, és ütemezése is kézben tartható. Soha nem marad le semmiről, legyen az LinkedIn-frissítés, X-bejelentés vagy Instagram Reel.

Egyszerűsítse a tartalomszerkesztést, stratégiát és kezelést a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp Docs a brainstorming, a vázlatok készítése és a közösségi média tartalmak szervezése központi munkaterülete. Együtt szerkesztheti az élő dokumentumokat, visszajelzéseket hagyhat, és akár szöveget is végrehajtható feladatokká alakíthat – anélkül, hogy eszközt kellene váltania.

Dolgozzon együtt a csapatokkal élő visszajelzésekért vagy közös szerkesztésért a ClickUp Docs segítségével

Segít a tartalmi stratégiák kidolgozásában, a márkairányelvek tárolásában és a marketing briefek kidolgozásában.

➡️ További információ: Ingyenes tartalomírási sablonok a gyorsabb tartalomkészítéshez

Vidd a közösségi média kezelését egy új szintre a ClickUp Marketing Tool segítségével!

A ClickUp marketing megoldásaival egy hatékony termelékenységi platformon belül brainstormingot folytathat, tervezhet és végrehajthatja csapata marketingprogramjait – többcsatornás kampányokat, globális eseményeket vagy bármi mást.

Ezenkívül a ClickUp Dashboards pillanatképet nyújt a teljesítménymutatókról, a ClickUp Automations pedig megszünteti az ismétlődő feladatokat.

Készíts áttekintést marketingtevékenységeiről a ClickUp Marketing Campaigns irányítópult segítségével

Így segít Önnek:

Egyszerűsítse a kampányok tervezését és végrehajtását automatizált munkafolyamatokkal.

Kövesse nyomon a közösségi média teljesítményét valós időben testreszabható irányítópultokkal.

Időt takaríthat meg az ismétlődő feladatok, például az ütemezés és a jelentések automatizálásával.

A megosztott munkaterületek és feladatok segítségével zökkenőmentesen együttműködhetsz a csapatoddal.

ClickUp közösségi média sablon

Ingyenes sablon Egyszerűsítse tartalomtervezését a ClickUp közösségi média sablon segítségével.

A ClickUp közösségi média sablon segít megtervezni, ütemezni és nyomon követni a tartalmakat több platformon is. A központi munkaterületnek köszönhetően a csapatok zökkenőmentesen együttműködhetnek, egyszerűsíthetik a jóváhagyási folyamatot és biztosíthatják a márka egységességét minden bejegyzésben.

A tartalomötletektől a teljesítmény nyomon követéséig ez a sablon egyszerűsíti a közösségi média kezelését egyedi állapotokkal, automatizált munkafolyamatokkal és szervezett nézetekkel.

Főbb jellemzők:

Kövesse nyomon a bejegyzések előrehaladását egyedi állapotokkal, mint például „Jóváhagyásra vár” és „Folyamatban”.

Használja a tartalomjavaslat-űrlapot, hogy a csapat tagjai is hozzájárulhassanak a tartalomötletekhez.

Figyelje a lájkokat, megosztásokat és követőket a ClickUp Dashboards segítségével.

Ideális: Közösségi média menedzserek, marketingcsapatok és tartalomkészítők számára, akik egy közös felületen szeretnék egyszerűsíteni a tartalomtervezést, jóváhagyásokat és elemzéseket.

💡 Bónusz tipp: Szeretné, hogy közösségi média bejegyzései következetesek és vonzóak legyenek? Használja ezt a ClickUp közösségi média bejegyzés ütemezési sablont a tartalom egyszerű tervezéséhez, ütemezéséhez és nyomon követéséhez! 🚀

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp naptár segítségével ütemezheti a bejegyzéseket, határidőket állíthat be és vizualizálhatja a kampányokat.

Ötleteljen, finomítson és optimalizáljon közösségi média tartalmakat a ClickUp Brain segítségével.

Tervezze meg közösségi média stratégiáit és együttműködési ötleteit a ClickUp Whiteboards segítségével.

A ClickUp Docs segítségével szerkesztheti, rendezheti és szervezheti közösségi média bejegyzéseit, feliratait és stratégiai dokumentumait.

Beszélje meg a tartalmi ötleteket, hagyja jóvá a bejegyzéseket, és kapjon azonnali visszajelzést a csapatától a ClickUp Chat segítségével.

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazásból hiányoznak a desktop verzióban elérhető néhány fejlett funkciók.

Nem tartalmaz beépített tartalomközzétételi funkciókat.

A sokféle funkció és a testreszabható munkafolyamatok miatt az új felhasználók számára túlterhelőnek tűnhet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

A G2 felhasználói értékelése szerint:

Személy szerint nagyon szeretem a ClickUp táblázatos nézetét és a „Me Mode” funkcióját, mert így mindig tisztában vagyok az összes feladatommal. Az oszlopokat is könnyen testreszabhatom, hogy csak a kívántakat jelenítsem meg, ami nagyon tetszik. Értékelem az automatizálási funkcióját (ClickUpBot) is. Ha például elfelejtek néhány feladatot egy korábbi sprintből, akkor azokat automatikusan hozzáadja a jelenlegi sprintemhez. Segít automatizálni a feladatok állapotának frissítését is. Ezenkívül a ClickUp kiváló támogatást nyújt. Néhány napja elakadtam néhány problémával, de a fórumon könnyen megtaláltam a megoldást.

Személy szerint nagyon szeretem a ClickUp táblázatos nézetét és a „Me Mode” funkcióját, mert így mindig tisztában vagyok az összes feladatommal. Az oszlopokat is könnyen testreszabhatom, hogy csak a kívántakat jelenítsem meg, ami nagyon tetszik. Értékelem az automatizálási funkcióját (ClickUpBot) is. Ha például elfelejtek néhány feladatot egy korábbi sprintből, akkor azokat automatikusan hozzáadja a jelenlegi sprintemhez. Segít automatizálni a feladatok állapotának frissítését is. Ezenkívül a ClickUp kiváló támogatást nyújt. Néhány napja elakadtam néhány problémával, de a fórumon könnyen megtaláltam a megoldást.

2. Hootsuite (a legjobb több közösségi média csatornán történő posztok ütemezéséhez)

via Hootsuite

A Buffer régóta fennálló versenytársa, a Hootsuite lehetővé teszi, hogy előre ütemezzen bejegyzéseket a főbb közösségi média platformokon, mint a Facebook, Instagram, LinkedIn és X (korábban Twitter). Például bejegyzéseket ütemezhet úgy, hogy azok a legaktívabb időszakokban jelenjenek meg, növelve ezzel a láthatóságot.

Ezenkívül közösségi média elemzéseket is kínál a teljesítmény nyomon követéséhez, segítve Önt a közösségi média stratégiájának finomításában. Ez lehetővé teszi az elkötelezettség és az elérés nyomon követését, megkönnyítve az adatokon alapuló döntések meghozatalát, amelyek elősegítik a jövőbeli kampányok és az általános teljesítmény javítását.

A Hootsuite legjobb funkciói

Figyelje a közösségi média csatornákat a márka említései és kulcsszavai szempontjából.

Elemezze a közösségi média teljesítményét átfogó elemzésekkel.

Dolgozzon együtt csapattagjaival integrált eszközök segítségével

A Hootsuite korlátai

Nincs AI-képessége és platformspecifikus tartalomoptimalizálása.

Kényelmetlen, elavult felülettel rendelkezik, amelyen nehéz navigálni.

Hootsuite árak

Professzionális: 149 USD/hó felhasználónként

Csapat: 399 USD/hó, maximum 3 felhasználó számára

Vállalati: Egyedi árazás

Hootsuite értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 5100 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 3700 értékelés)

A G2 felhasználói értékelése szerint:

A Hootsuite-ban leginkább azt szeretem, hogy egyszerűsíti a komplex közösségi média munkafolyamatokat egy intuitív felületen. Különösen értékelem a fehér címkés jelentéseket – ami korábban órákat vett igénybe, most másodpercek alatt elkészül, és a grafikonok is professzionálisak és ügyfélbarátok. A Canva és a Feedly kombinációja segít koncentrálni és rendszerezni, így ugyanazon a felületen kezelhetem a tervezést és a tartalomszerkesztést is.

A Hootsuite-ban leginkább azt szeretem, hogy egyszerűsíti a komplex közösségi média munkafolyamatokat egy intuitív felületen. Különösen értékelem a fehér címkés jelentéseket – ami korábban órákat vett igénybe, most másodpercek alatt elkészül, és a grafikonok is professzionálisak és ügyfélbarátok. A Canva és a Feedly kombinációja segít koncentrálni és rendszerezni, így ugyanazon a felületen kezelhetem a tervezést és a tartalomszerkesztést is.

3. Sprout Social (A legjobb átfogó közösségi média kezeléshez)

via Sprout Social

Ha olyan vállalati szintű platformot keres, amely egy helyen kínál ütemezési, elemzési és interakciós funkciókat, próbálja ki a Sprout Socialt. Ez lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy több közösségi hálózaton is közzétegyék és ütemezzék bejegyzéseiket. Emellett részletes elemzésekkel nyomon követi a teljesítményt, és egységes közösségi beérkező levelek segítségével lép kapcsolatba a közönséggel.

Ezenkívül a Sprout Social mesterséges intelligenciával működő közösségi médiafigyelő és interakciós eszközöket kínál, amelyek segítségével a márkák nyomon követhetik a trendeket és a vásárlói hangulatot.

A Sprout Social legjobb funkciói

Kövesse nyomon a márka említéseit és az iparági trendeket az AI-alapú közösségi médiafigyelő funkciók segítségével.

Kezelje az üzeneteket platformokon átívelően egy egységes beérkező levelek mappával.

Hozzon adat alapú döntéseket fejlett elemzési és jelentési funkciók segítségével.

A Sprout Social korlátai

Az árak magasabbak, mint más közösségi média kezelő platformok esetében.

A posztoptimalizálás automatizálási funkciói korlátozottak.

A Sprout Social árai

Alapcsomag: 199 USD/hó felhasználónként

Profi: 299 USD/hó felhasználónként

Haladó: 399 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Sprout Social értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 3800 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (590+ értékelés)

A G2 felhasználói értékelése szerint:

Annyira szeretem a Sprout minden funkcióját, hogy amikor a régi állásomból a jelenlegihez váltottam, nagyon szorgalmaztam a használatát. A felület nagyon könnyen használható, nagyon szép, és szinte „minden egy helyen” megoldható vele a közösségi média posztok ütemezése. Naponta többször is használom.

Annyira szeretem a Sprout minden funkcióját, hogy amikor a régi állásomból a jelenlegihez váltottam, nagyon szorgalmaztam a használatát. A felület nagyon könnyen használható, nagyon szép, és szinte „minden egy helyen” megoldható vele a közösségi média posztok ütemezése. Naponta többször is használom.

🔎 Tudta? Az első tweet? Ez egy egyszerű „just setting up my twttr” (csak beállítom a twttr-emet) volt Jack Dorsey-tól, a platform társalapítójától, még 2006-ban. Ez a szerény üzenet jelölte egy olyan platform születését, amely forradalmasította a kommunikációt és digitális világunk sarokkövévé vált.

4. SocialPilot (a legjobb költséghatékony közösségi média ütemezéshez)

via SocialPilot

A SocialPilot egy népszerű közösségi média kezelő platform, amely ideális kisvállalkozások és ügynökségek számára, akik tartalmakat kezelnek a főbb közösségi média platformokon. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy több közösségi hálózaton is bejegyzéseket ütemezzenek és tegyenek közzé, csapatokkal együttműködjenek, valamint hozzáférjenek az elemzésekhez a teljesítmény nyomon követése érdekében.

A SocialPilot tartalomkurátori funkcióval is rendelkezik, amely segít a felhasználóknak a trendi témák felfedezésében és a releváns tartalmak megosztásában a közönségükkel.

A SocialPilot legjobb funkciói

Tömeges ütemezés a tartalom előre történő megtervezéséhez és közzétételéhez

Értékelje az egyes bejegyzések, hashtagek és a közönség demográfiai adatainak teljesítményét.

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Canva, a Google Drive és a Dropbox, hogy javítsa a tartalomkészítést.

A SocialPilot korlátai

Nem támogatja az Instagram Reels közvetlen ütemezését.

A korlátozott interakciós funkciók gátolhatják a hálózat növekedését.

A SocialPilot árai

Alapvető szolgáltatások: 30 USD/hó felhasználónként

Alapcsomag: 50 USD/hó felhasználónként

Prémium: 100 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 200 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

SocialPilot értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (370+ értékelés)

A G2 felhasználói értékelése szerint:

A SocialPilot egy elegáns és jól szervezett eszköz, amely megkönnyíti a közösségi média menedzserek számára a bejegyzések létrehozását és szerkesztését több közösségi média fiókra az összes főbb platformon. A SocialPilot használata során alig vagy egyáltalán nem tapasztaltam problémákat, ami megkönnyíti az életemet! Ha bármilyen probléma adódik, az ügyfélszolgálat gyakran nagyon gyorsan válaszol! A SocialPilotot minden nap használom a munkámhoz, ezért nagyon hálás vagyok, hogy hozzáférhetek egy ilyen egyszerű és áttekinthető eszközhöz!

A SocialPilot egy elegáns és jól szervezett eszköz, amely megkönnyíti a közösségi média menedzserek számára a bejegyzések létrehozását és szerkesztését több közösségi média fiókra az összes főbb platformon. A SocialPilot használata során alig vagy egyáltalán nem tapasztaltam problémákat, ami megkönnyíti az életemet! Ha bármilyen probléma adódik, az ügyfélszolgálat gyakran nagyon gyorsan válaszol! A SocialPilotot minden nap használom a munkámhoz, ezért nagyon hálás vagyok, hogy hozzáférhetek egy ilyen egyszerű és áttekinthető eszközhöz!

5. Agorapulse (A legjobb a közösségi média aktivitás és a beérkező üzenetek kezeléséhez)

via Agorapulse

Az Agorapulse a közösségi média beszélgetéseire és interakcióira összpontosít, és egységes beérkező levelek mappát kínál a kommentek, üzenetek és márkaemlítések platformok közötti kezeléséhez. Emellett kiadói eszközöket, közösségi médiafigyelést és részletes jelentéseket is tartalmaz a közösségi média stratégia javítása érdekében.

Ezenkívül az Agorapulse automatizált beérkező üzenetek moderálását is biztosítja, hogy a vállalkozások hatékonyan kezelhessék a nagy mennyiségű interakciót.

Az Agorapulse legjobb funkciói

Kezelje a közösségi média interakciókat az egységes beérkező üzenetek funkcióval.

Kövesse nyomon az említéseket és a trendeket a közösségi médiafigyelő funkciók segítségével.

Tegye hatékonyabbá a nagyszabású interakciókat automatizált moderációs eszközökkel.

Az Agorapulse korlátai

Nem támogatja az Instagram Stories vagy több fotót tartalmazó bejegyzések közzétételét.

Az elemzések nem elég mélyrehatóak és részletesek ahhoz, hogy hasznosítható információkat nyújtsanak.

Agorapulse árak

Örökre ingyenes

Standard: 99 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 149 USD/hó felhasználónként

Haladó: 199 USD/hó/felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Agorapulse értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (940+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 700 értékelés)

A Capterra felhasználói értékelése szerint:

Tetszik, hogy milyen könnyen ütemezhetem a közösségi média bejegyzéseinket, azonban szerintem az Agora-nak fejlesztenie kell a mesterséges intelligenciáját. Hiányoznak azok a funkciók, amelyek más közösségi média eszközökben már elérhetők.

Tetszik, hogy milyen könnyen ütemezhetem a közösségi média bejegyzéseinket, azonban szerintem az Agora-nak fejlesztenie kell a mesterséges intelligenciáját. Hiányoznak azok a funkciók, amelyek más közösségi média eszközökben már elérhetők.

💡 Profi tipp: Sikeres tartalmi stratégiát szeretne kidolgozni? Ismerje meg, hogyan készíthet tartalmi marketing tervet példákkal és lépésekkel, hogy megtervezhesse és végigkövethesse azt: 📋 Készítsen céljaihoz igazított tartalommarketing-tervet – legyen szó márkaismertségről, piaci részesedésről vagy ügyfélmegtartásról.

⏳ Merüljön el a közönségről, a márka megítéléséről és a versenytársakról szóló információkban, hogy finomítsa stratégiáját.

🎯 Állítson fel reális, mérhető célokat, és bontsa azokat egyértelmű prioritásokkal rendelkező feladatokra.

📊 Szervezzen mindent strukturált ütemtervbe, majd rendszeresen vizsgálja felül és finomítsa útitervét.

6. CoSchedule (A legjobb tartalommarketinghez és szerkesztői naptárkezeléshez)

via CoSchedule

A CoSchedule egy tartalommarketingre fókuszáló, közösségi médiára specializálódott mesterséges intelligencia eszköz, amely segít a csapatoknak a blogtartalmak és marketingkampányok mellett a bejegyzések tervezésében, létrehozásában és ütemezésében.

Szerkesztői naptárral, munkafolyamat-automatizálással, valamint WordPress- és marketingeszközökkel való integrációval rendelkezik. A CoSchedule ReQueue funkciója automatizálja a közösségi média ütemezését a legjobban teljesítő bejegyzések újrahasznosításával.

A CoSchedule legjobb funkciói

Tervezze meg a tartalmat és ütemezze be a szerkesztői naptár segítségével!

A ReQueue automatizálási funkcióval újrahasznosíthatja a jól teljesítő tartalmakat.

Zökkenőmentesen integrálható a WordPress, a HubSpot és más marketingeszközökkel.

A CoSchedule korlátai

Elsősorban a közösségi média aktivitáson túli tartalommarketingre összpontosít.

A fejlett funkciók magasabb árkategóriájú csomagokhoz kapcsolódnak.

CoSchedule árak

Örökre ingyenes

Közösségi naptár: 19 USD/hó felhasználónként

Ügynökségi naptár: 49 USD/hó felhasználónként

Tartalomnaptár: Egyedi árazás

Marketing Suite: Egyedi árazás

CoSchedule értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

A G2 felhasználói értékelése szerint:

A CoSchedule Marketing Suite lenyűgözött az átfogó marketingeszközökkel, amelyek harmonikusan működnek együtt a kampánytervezés egyszerűsítése, a munkafolyamatok automatizálása, az együttműködés elősegítése és a marketing hatékonyságának maximalizálása érdekében, ami végső soron növeli a hatékonyságot és kiemelkedő eredményeket hoz.

A CoSchedule Marketing Suite lenyűgözött az átfogó marketingeszközökkel, amelyek harmonikusan működnek együtt a kampánytervezés egyszerűsítése, a munkafolyamatok automatizálása, az együttműködés elősegítése és a marketing hatékonyságának maximalizálása érdekében, ami végső soron növeli a hatékonyságot és kiemelkedő eredményeket hoz.

💡 Bónusz: A legjobb módszert keresi marketingkampányai egyszerűsítéséhez? Az automatizálástól az elemzésig, ezek a legjobb kampánykezelő szoftverek segítenek a munkafolyamatok optimalizálásában, a teljesítmény nyomon követésében és az elkötelezettség növelésében.

7. SocialBee (a legjobb AI-alapú közösségi média kezeléshez)

via SocialBee

A SocialBee egy mesterséges intelligenciával működő közösségi média ütemező eszköz, amely egyszerűsíti a tartalomkészítést, a bejegyzések kategorizálását és a több közösségi média platformon való részvételt. Tartalomkategorizáló funkciója lehetővé teszi a bejegyzések kiegyensúlyozott keverékének fenntartását, biztosítva ezzel a változatos és vonzó közösségi média jelenlétet.

Ezzel az eszközzel kategóriákat hozhat létre promóciók, blogbejegyzések és felhasználók által generált tartalmak számára, és ezeket megfelelően ütemezheti, hogy közönsége érdeklődését fenntartsa.

A SocialBee legjobb funkciói

Automatizálja a tartalom ütemezését, hogy fenntarthassa a következetes posztolási rutinját.

Kategorizálja a tartalmakat a kiegyensúlyozott és változatos közösségi média feed érdekében.

Elemezze a teljesítményt fejlett elemzési és jelentési eszközökkel.

A SocialBee korlátai

A 14 napos ingyenes próbaidőszak túl rövid lehet ahhoz, hogy az összes funkciót teljes mértékben felfedezze.

A felhasználók alkalmi publikálási hibákról és késésekről számoltak be.

A SocialBee árai

Standard Bootstrap : 29 USD/hó felhasználónként Accelerate: 49 USD/hó felhasználónként Pro: 99 USD/hó felhasználónként

Bootstrap : 29 USD/hó felhasználónként

Accelerate: 49 USD/hó felhasználónként

Pro: 99 USD/hó felhasználónként

Ügynökség Pro50 (kicsi): 179 USD/hó felhasználónként Pro100 (közepes): 329 USD/hó felhasználónként Pro150 (nagy) : 449 USD/hó felhasználónként

Pro50 (kicsi): 179 USD/hó felhasználónként

Pro100 (közepes): 329 USD/hó felhasználónként

Pro150 (nagy): 449 USD/hó felhasználónként

Bootstrap : 29 USD/hó felhasználónként

Accelerate: 49 USD/hó felhasználónként

Pro: 99 USD/hó felhasználónként

Pro50 (kicsi): 179 USD/hó felhasználónként

Pro100 (közepes): 329 USD/hó felhasználónként

Pro150 (nagy): 449 USD/hó felhasználónként

SocialBee értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (430+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

Íme, mit mond egy G2-felhasználó erről az eszközről:

Tetszik, hogy egy helyről több platformra is posztolhatok. A műszerfal figyelmeztet, ha változtatásokat kell végrehajtanom, hogy megfeleljek egy adott csatorna szabályainak.

Tetszik, hogy egy helyről több platformra is posztolhatok. A műszerfal figyelmeztet, ha változtatásokat kell végrehajtanom, hogy megfeleljek egy adott csatorna szabályainak.

8. Later (A legjobb vizuális tartalom ütemezéséhez)

via Later

A Later az egyik legjobb Buffer alternatíva, amely vizuális tartalomtervezési képességeiről híres, így ideális olyan platformokhoz, mint az Instagram. Drag-and-drop tartalomnaptárával könnyedén ütemezheti a közösségi média bejegyzéseit a tartalom vizuális ábrázolásával.

Ezenkívül a Later egy médiakönyvtárat is kínál, ahol tárolhatja és rendszerezheti fényképeit és videóit, így egyszerűsítve a tartalomkészítési folyamatot.

🔎 Tudta? Az első közösségi média platform a SixDegrees nevet viselte, és még 1997-ben indult! 😲 Lehetővé tette a felhasználók számára, hogy online kapcsolatba lépjenek barátaikkal és családtagjaikkal. Olyan volt, mint a ma ismert és szeretett közösségi média nagyon korai változata! 🌐

A Later legjobb funkciói

Használja a közösségi média kezelési funkciókat, például a drag-and-drop funkciót, hogy vizuálisan tervezhesse a feedjét.

Tervezze meg bejegyzéseit olyan platformokon, mint a Facebook, Instagram, LinkedIn és Pinterest.

Elemezze a bejegyzések teljesítményét a jövőbeli tartalmak optimalizálása érdekében.

Későbbi korlátozások

Korlátozott funkcionalitást kínál az Instagramon kívüli közösségi platformokhoz.

Nincsenek fejlett funkciói, mint például a közösségi média figyelése és a részletes jelentések készítése.

Későbbi árazás

Egyének és kis csapatok Starter: 25 USD/hó Growth: 45 USD/hó Advanced: 80 USD/hó

Starter: 25 USD/hó

Növekedés: 45 USD/hó

Haladó: 80 USD/hó

Ügynökségek és vállalkozások Ügynökség: 200 USD/hó Vállalkozás: Egyedi árak

Ügynökség: 200 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Starter: 25 USD/hó

Növekedés: 45 USD/hó

Haladó: 80 USD/hó

Ügynökség: 200 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Későbbi értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (390+ értékelés)

A G2 felhasználói értékelése szerint:

Könnyen használható, és segít a közösségi média tartalmak egyszerű ütemezésében. A bevezetés egyszerű volt, és az ügyfélszolgálat mindig segít, ha kérdésem van.

Könnyen használható, és segít a közösségi média tartalmak egyszerű ütemezésében. A bevezetés egyszerű volt, és az ügyfélszolgálat mindig segít, ha kérdésem van.

9. Zoho Social (a legjobb a közösségi média teljesítményének nyomon követéséhez)

via Zoho Social

A Zoho Social a Zoho csomag része, egy átfogó közösségi média kezelő platform, amely valós idejű monitorozást kínál, lehetővé téve, hogy azonnal nyomon kövesse és bevonja közönségét. A platform fejlett elemzői mélyreható betekintést nyújtanak a közösségi média teljesítményébe, segítve a közösségi média projektkezelési stratégiáinak finomítását.

A platform több közösségi média platformon történő ütemezését is támogatja, így biztosítva, hogy tartalma a megfelelő időben elérje a megfelelő közönséget.

A Zoho Social legjobb funkciói

Kövesse nyomon a közösségi médiában megjelenő említéseket valós időben

Könnyedén ütemezheti be a bejegyzéseket több platformon is.

Hozzon létre testreszabható jelentéseket a teljesítmény nyomon követéséhez.

A Zoho Social korlátai

A YouTube-videók feltöltésének maximális fájlméretét 5 GB-ra korlátozza.

Korlátozza az együttműködést, mivel csak egy csapattagot engedélyez egy fiókhoz.

Zoho Social árak

Vállalkozások számára Örökre ingyenes Standard: 15 USD/hó felhasználónként Professional: 40 USD/hó felhasználónként Premium: 65 USD/hó legfeljebb 3 csapattag számára

Örökre ingyenes

Alapcsomag: 15 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 40 USD/hó felhasználónként

Prémium: 65 USD/hó, maximum 3 csapattag számára

Ügynökségek számára Ügynökség: 320 USD/hó, maximum 5 csapattag számára Ügynökség Plus: 460 USD/hó, maximum 5 csapattag számára

Ügynökség: 320 USD/hó, maximum 5 csapattag számára

Agency Plus: 460 USD/hó, maximum 5 csapattag számára

Örökre ingyenes

Alapcsomag: 15 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 40 USD/hó felhasználónként

Prémium: 65 USD/hó, maximum 3 csapattag számára

Ügynökség: 320 USD/hó, maximum 5 csapattag számára

Agency Plus: 460 USD/hó, maximum 5 csapattag számára

Zoho Social értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

Íme, mit mond egy Capterra-felhasználó erről az eszközről:

Tetszik, hogy a Zoho Social segítségével különböző közösségi médiákat használhatok egy helyen, és a posztjaimat a kívánt időpontra ütemezhetem. A jelentés segít megnézni a posztjaim teljesítményét, így tudom, hol tudok fejlődni.

Tetszik, hogy a Zoho Social segítségével különböző közösségi médiákat használhatok egy helyen, és a posztjaimat a kívánt időpontra ütemezhetem. A jelentés segít megnézni a posztjaim teljesítményét, így tudom, hol tudok fejlődni.

💡 Profi tipp: Szeretnéd AI segítségével turbóztatni a tartalommarketingedet? Tanulj meg, hogyan használd az AI-t a tartalommarketingben, és alakítsd át stratégiádat: ✨Friss tartalmi ötleteket generálhat a trendi témák és a kulcsszavak elemzésével.

📝 Készítsen részletes blogvázlatokat másodpercek alatt olyan AI-alapú eszközökkel, mint a ClickUp Brain.

🎯 Összefoglalja és finomítsa a tartalmat könnyedén – búcsút a szakzsargonnak, üdvözöljük a világosságot!

📈 Optimalizálja SEO stratégiáit AI-alapú kulcsszó-kutatás és versenytárs-elemzés segítségével.

💡 Automatizálással növelje a tartalomgyártás hatékonyságát, miközben megőrzi az emberi érintést.

10. Sendible (a legjobb több ügyfél kezeléséhez)

via Sendible

A Sendible kifejezetten ügynökségek és csapatok számára készült, amelyek számos ügyfélprofilt kezelnek. Ügyfélkezelő rendszerének köszönhetően a csapat tagjai olyan bejegyzéseket készíthetnek, amelyeket Ön átnézhet és jóváhagyhat, így biztosítva az összes közösségi média csatornán az egységes minőséget.

A Sendible részletes elemzéseket és jelentéseket is biztosít a kisvállalkozások számára a közösségi média kezelésének optimalizálása érdekében.

A Sendible legjobb funkciói

Kezeljen több közösségi fiókot egyetlen irányítópultról

Tervezze meg a különböző platformokon történő posztolásokat, hogy biztosítsa a következetességet.

Figyelje a márkájával kapcsolatos említéseket, hogy naprakész legyen a beszélgetésekkel kapcsolatban.

A Sendible korlátai

A kisebb vállalkozások számára a költségek magasak lehetnek.

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy nagy képfájlok feltöltése vagy szerkesztése közben a program összeomlik.

Sendible árak

Alkotó: 29 USD/hó felhasználónként

Traction: 89 USD/hó, maximum 4 felhasználó számára

Ár: 199 USD/hó, maximum 7 felhasználó számára

Haladó : 299 USD/hó, maximum 20 felhasználó számára

Vállalati: 750 USD/hó, maximum 80 felhasználó számára

Sendible értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (880+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 130 értékelés)

A G2 felhasználói értékelése szerint:

Ez az egyik legköltséghatékonyabb módszer a több platformra történő posztok ütemezésére. Sokkal kedvezőbb árú, mint egyes versenytársai. Jelenlegi munkahelyemen naponta használom, mert előző munkahelyemen is a Sendible-t használtam. Összességében megbízható, hatékony platform. Az ügyfélszolgálat is mindig nagyon gyorsan válaszolt nekem.

Ez az egyik legköltséghatékonyabb módszer a több platformra történő posztok ütemezésére. Sokkal kedvezőbb árú, mint egyes versenytársai. Jelenlegi munkahelyemen naponta használom, mert előző munkahelyemen is a Sendible-t használtam. Összességében egy megbízható, hatékony platform. Az ügyfélszolgálat is mindig nagyon gyorsan válaszolt nekem.

➡️ Olvassa el még: A legjobb közösségi média kezelő eszközök ügynökségek számára

11. Metricool (a bejegyzések átfogó elemzéséhez a legalkalmasabb)

via Metricool

A Metricool a közösségi média platformok, weboldalak (a Google Analytics segítségével) és online hirdetési platformok (Google/Facebook Ads) közösségi média elemzéseinek egyetlen irányítópultba történő összevonására összpontosít a teljesítmény holisztikus nyomon követése érdekében.

Több közösségi platformra is bejegyzéseket ütemezhet, és a közösségi média részletes elemzésével finomíthatja stratégiáját. Ez az eszköz ideális azoknak a közösségi média menedzsereknek és marketingeseknek, akik optimalizálni szeretnék közösségi média tevékenységüket.

A Metricool legjobb funkciói

Elemezze a teljesítménymutatókat, hogy finomítsa közösségi média stratégiáját.

Figyelje a márkájával kapcsolatos említéseket, hogy naprakész legyen a közönség beszélgetéseiről.

Hozzon létre testreszabható jelentéseket, hogy bemutassa közösségi média tevékenységét.

A Metricool korlátai

Nincs robusztus tartalomszerkesztési funkciója

A jelentési sablonok használata csak a magasabb szintű csomagokban lehetséges.

Metricool árak

Örökre ingyenes

Starter : 22 USD/hó felhasználónként

Haladó : 54 USD/hó felhasználónként

Egyedi: Egyedi árazás

Metricool értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (80+ értékelés)

A G2 felhasználói értékelése szerint:

A Planner funkcióval könnyedén ütemezhet bejegyzéseket több közösségi média csatornára. Az elemzések fontos információkat nyújtanak, az integrált beérkező levelek mappája pedig lehetővé teszi, hogy minden interakciót egy helyen láthasson és válaszolhasson rájuk. Könnyű beállítani a kapcsolatokat az összes fiókjához, és miután összekapcsolta őket, azok karbantartása is egyszerű.

A Planner funkcióval könnyedén ütemezhet bejegyzéseket több közösségi média csatornára. Az elemzések fontos információkat nyújtanak, az integrált beérkező levelek mappája pedig lehetővé teszi, hogy minden interakciót egy helyen láthasson és válaszolhasson rájuk. Könnyű beállítani a kapcsolatokat az összes fiókjához, és miután összekapcsolta őket, azok karbantartása is egyszerű.

💡 Bónusz tipp: Kíváncsi arra, hogyan maradnak szervezettek és hatékonyak a legjobb marketingcsapatok? 🤔 Nézze meg, hogyan használja a ClickUp marketingcsapata a ClickUp-ot a kampányok egyszerűsítésére, SMART célok kitűzésére és az előrehaladás nyomon követésére – mindezt egy helyen! Minden kezdeményezés a maximális hatékonyságra van felépítve, a Spaces-ben történő munkafolyamatok szervezésétől a ClickUp Views segítségével történő valós idejű betekintésig.

12. Loomly (A legjobb tartalomkészítéshez és tömeges ütemezéshez)

via Loomly

A Loomly egy felhasználóbarát közösségi média kezelő platform, amely segít a tartalom létrehozásában és ütemezésében. Intuitív naptárnézete lehetővé teszi a különböző közösségi média csatornákon történő posztok tervezését és szervezését, így ez az egyik legjobb Buffer alternatíva.

Például elkészítheti a heti tartalmat, optimalizálási tippeket kaphat, és bejegyzéseket ütemezhet, hogy biztosítsa a következetes elkötelezettséget.

A Loomly legjobb funkciói

Tervezze meg és ütemezze be a bejegyzéseket egy vizuális tartalomnaptár segítségével.

Kapj posztötleteket és inspirációt tartalomstratégiád fejlesztéséhez!

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Canva és az Unsplash a tartalomkészítéshez.

A Loomly korlátai

Az elemzések nem elég mélyrehatóak a tartalom teljesítményének értékeléséhez

A naptárak és fiókok időnként figyelmeztetés nélkül válnak le egymásról.

Loomly árak

Alapcsomag : 42 USD/hó, maximum 2 felhasználó számára

Standard : 80 USD/hó, maximum 6 felhasználó számára

Haladó : 175 USD/hó, maximum 14 felhasználó számára

Prémium: 369 USD/hó, maximum 30 felhasználó számára

Loomly értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)

Íme, mit mond egy felhasználó az eszközről:

Kipróbáltam néhány különböző közösségi média ütemező platformot, és a Loomly nagyon meggyőző volt. Ha valami egyszerűt keresel, akkor ez a platform nagyon könnyen használható. Ha valami nem teljesen megfelelő, akkor a platformon belül is szerkesztheted a médiát. Szükség esetén jóváhagyásra is elküldheted.

Kipróbáltam néhány különböző közösségi média ütemező platformot, és a Loomly nagyon meggyőző volt. Ha valami egyszerűt keresel, akkor ez a platform nagyon könnyen használható. Ha valami nem teljesen megfelelő, akkor a platformon belül is szerkesztheted a médiát. Szükség esetén jóváhagyásra is elküldheted.

13. HubSpot (A legjobb integrált marketing megoldásokhoz)

via HubSpot

A HubSpot, amely a szélesebb körű Marketing Hub része, egy másik Buffer alternatíva, amely lehetővé teszi az interakciók figyelemmel kísérését, a bejegyzések ütemezését és a közösségi média teljesítményének elemzését. Például nyomon követheti márkájának említéseit, ütemezheti a tartalmakat a legmagasabb aktivitású időszakokra, és értékelheti, melyik bejegyzések generálják a legtöbb forgalmat.

Ez a közösségi média ütemező eszköz azoknak a vállalkozásoknak előnyös, amelyek közösségi média tevékenységüket szélesebb körű marketingstratégiákkal szeretnék összehangolni.

A HubSpot legjobb funkciói

Integrálja a közösségi média adatait a CRM-mel a jobb ügyfélismeret érdekében.

A beépített eszközök segítségével együttműködhet a csapat tagjaival.

Használja a közösségi médiafigyelést, hogy naprakész legyen a márkájával kapcsolatos említésekkel kapcsolatban.

A HubSpot korlátai

A feltöltés mérete fájlonként 100 MB-ra korlátozott, több fájl esetén pedig 500 MB-ra.

A kiterjedt funkciókészlet meredek tanulási görbével jár.

HubSpot árak

Örökre ingyenes

Marketing Hub Starter : 20 USD/hó/felhasználó

Starter ügyfélplatform : 20 USD/hó/felhasználó

Marketing Hub Professional: 890 USD/hó, maximum 3 felhasználó számára

Marketing Hub Enterprise: 3650 USD/hó, maximum 5 felhasználói hely

HubSpot értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 6000 értékelés)

Íme, mit mond egy felhasználó a Hubspotról:

A Hubspot nagyon felhasználóbarát, különösen más eszközökhöz, például a Salesforce/Pardot-hoz képest. Imádom, hogy ez egy all-in-one eszköz, és hogy az adatok ott vannak. Ez megkönnyíti a szegmentálást marketing tevékenységek végrehajtásakor. A bevezetése is nagyon egyszerű, és ha bármilyen kérdés merül fel, sokféle módon lehet kapcsolatba lépni az ügyfélszolgálattal.

A Hubspot nagyon felhasználóbarát, különösen más eszközökhöz, például a Salesforce/Pardot-hoz képest. Imádom, hogy ez egy all-in-one eszköz, és hogy az adatok ott vannak. Ez megkönnyíti a szegmentálást marketing tevékenységek végrehajtásakor. A bevezetése is nagyon egyszerű, és ha bármilyen kérdés merül fel, sokféle módon lehet kapcsolatba lépni az ügyfélszolgálattal.

14. Planable (A legjobb csapatmunka és tartalomjóváhagyáshoz)

via Planable

A Planable segítségével hozzáférhet egy vizuális munkaterülethez, ahol Ön és csapata létrehozhat, áttekinthet és jóváhagyhat tartalmakat, mielőtt azok megjelennek. Készítsen posztvázlatokat, gyűjtsön visszajelzéseket, és véglegesítse a tartalmakat közösen.

Ez a tartalomkurátori eszköz tökéletes azoknak a marketingcsapatoknak, amelyek javítani szeretnék munkafolyamatukat és biztosítani szeretnék a tartalom minőségét több közösségi média platformon.

A Planable legjobb funkciói

Hozzon létre és ütemezzen be bejegyzéseket egy felhasználóbarát tartalomnaptár segítségével.

Kezeljen több ügyfelet vagy márkát dedikált munkaterületekkel

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Canva, a zökkenőmentes tartalomkészítés érdekében.

A Planable korlátai

Az ingyenes csomagban a közösségi média posztok száma összesen 50-re korlátozódik.

A videofájlok feltöltése 1 GB maximális fájlméretre korlátozódik.

Planable árak

Örökre ingyenes

Alap: 39 USD/hó felhasználónként

Pro: 59 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Planable értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

A G2 felhasználói értékelése szerint:

A Planable a legmegbízhatóbb az összes általunk tesztelt közösségi média ütemező szoftver közül, és már néhány éve használjuk. Mindig úgy éreztük, hogy más platformokból hiányzik legalább egy alapvető funkció, amire szükségünk volt, de a Planable-lel végre nem volt ilyen problémánk. A támogatás gyors és megbízható.

A Planable a legmegbízhatóbb az összes általunk tesztelt közösségi média ütemező szoftver közül, és már néhány éve használjuk. Mindig úgy éreztük, hogy más platformokból hiányzik legalább egy alapvető funkció, amire szükségünk volt, de a Planable-lel végre nem volt ilyen problémánk. A támogatás gyors és megbízható.

💡 Bónusz: Nehézségeket okoz a közösségi média folyamatainak egyszerűsítése? Ezek a bevált módszerek a hatékony közösségi média munkafolyamatok létrehozásához segítenek a szervezettség megőrzésében és a hatékonyság növelésében!

15. Tailwind (a legjobb tömeges képfeltöltéshez és hashtag-javaslatokhoz)

via Tailwind

A Tailwind a vizuális tartalmak ütemezésére specializálódott, különösen a Pinterest és az Instagram esetében, így kiváló választás azoknak a tartalomkészítőknek, akik vizuális platformokra koncentrálnak. Olyan funkciókat kínál, mint a tömeges képfeltöltés, a drag-and-drop naptár és a hashtag-javaslatok a hatékony közösségi média kezeléshez.

A Buffer megfelelő alternatívájaként a Tailwind ideális bloggerek, influencerek és olyan vállalkozások számára, amelyek vizuális platformokra koncentrálnak a közösségi média jelenlétük erősítése érdekében.

A Tailwind legjobb funkciói

Készíts vonzó feliratokat és dizájnokat, egyszerűsítve a tartalomkészítést.

Hozzáférés betekintő elemzésekhez a teljesítmény nyomon követéséhez

Kapjon releváns hashtag-ajánlásokat a maximális elkötelezettség érdekében.

A Tailwind korlátai

A Pinterestre és az Instagramra való összpontosítás korlátozza a más platformokon való használhatóságot.

A magas ár miatt kevésbé alkalmas kisvállalkozások számára.

A Tailwind árai

Örökre ingyenes

Pro: 24,99 USD/hó felhasználónként

Haladó: 49,99 USD/hó, maximum 2 fiókra

Max: 99,99 USD/hó, maximum 3 fiókra

Tailwind értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 130 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

A G2 felhasználói értékelése szerint:

A Tailwind kiválóan alkalmas a Pinterest és Instagram platformokon történő tartalomütemezés egyszerűsítésére. A SmartSchedule funkció különösen lenyűgöző, mivel automatikusan kiválasztja a közönség elkötelezettségének alapján a posztoláshoz legalkalmasabb időpontokat. Nagyra értékelem a Tailwind Create funkciót is, amely egyszerűsíti a vizuálisan vonzó posztok létrehozásának folyamatát, így időt takarítok meg a tervezési feladatokon. A Tailwind Tribes funkciója egyedülálló lehetőséget kínál a hasonló gondolkodású felhasználókkal való kapcsolatfelvételre és a közösség által vezérelt tartalom megosztásán keresztül a hatókör bővítésére.

A Tailwind kiválóan alkalmas a Pinterest és Instagram platformokon történő tartalomütemezés egyszerűsítésére. A SmartSchedule funkció különösen lenyűgöző, mivel automatikusan kiválasztja a közönség elkötelezettségének alapján a posztoláshoz legalkalmasabb időpontokat. Nagyra értékelem a Tailwind Create funkciót is, amely egyszerűsíti a vizuálisan vonzó posztok létrehozásának folyamatát, így időt takarítok meg a tervezési feladatokon. A Tailwind Tribes funkciója egyedülálló lehetőséget kínál a hasonló gondolkodású felhasználókkal való kapcsolatfelvételre és a közösség által vezérelt tartalom megosztásán keresztül a hatókör bővítésére.

✨ Külön említésre méltó A fent említett különböző Buffer alternatívák mellett még néhányat érdemes megemlíteni: Publer : Tervezze, ütemezze és elemezze a közösségi média bejegyzéseit csapatmunkával eClincher : Kezelje a közösségi média bejegyzéseit, kövesse nyomon az interakciókat és automatizálja a közzétételt Postoplan : Ütemezze és automatizálja a bejegyzéseket több platformon AI segítségével

Optimalizálja közösségi média és marketing munkafolyamatait a ClickUp segítségével!

A közösségi média munkafolyamatának optimalizálása kulcsfontosságú az egységesség fenntartása, az elkötelezettség növelése és az eredmények elérése szempontjából.

A 15 általunk bemutatott Buffer alternatíva hatékony ütemezési, együttműködési és elemzési eszközöket kínál, de a közösségi média kezelése nem csupán tartalom közzétételét jelenti.

Ehhez stratégiai tervezés, zökkenőmentes csapatmunka, tartalomkészítés, jóváhagyások és teljesítménykövetés szükséges, amelyek összhangban állnak az általános marketingcéljaival. Ez az, amiben a ClickUp kiemelkedik.

A ClickUp az egész közösségi média munkafolyamatot egy platformra hozza össze: tervezzen kampányokat a Docs-ban, kezelje a feladatokat, brainstormingozzon az AI segítségével, és vizualizálja az ütemterveket a Naptár nézetben. Minden egy helyen található, és összekapcsolódik az Ön szélesebb körű marketingtevékenységeivel.

Készen állsz az egész marketing munkafolyamatod egyszerűsítésére – nem csak az ütemezését?

Regisztrálj a ClickUp-ra, és kezelj a közösségi média stratégiádat átláthatóan és kontrolláltan. 📈