A 13 legjobb hívásrögzítő szoftver vállalkozások és csapatok számára 2025-ben

Egy megbízható hívásrögzítő szoftver jelentősen megváltoztathatja a helyzetet, függetlenül attól, hogy üzleteket köt, ügyfél-visszajelzéseket gyűjt vagy a csapat összehangolását biztosítja. De ennyi eszköz közül hogyan válassza ki a vállalkozásának legmegfelelőbbet?

Kiválasztottunk 13 legjobb hívásrögzítő szoftvert, hogy segítsünk megtalálni a megfelelő megoldást, amely egyensúlyt teremt a szabályoknak való megfelelés, a minőség és a használhatóság között.

Fedezze fel a hanghívás-rögzítő szoftvert, amely megváltoztatja csapata kommunikációját ebben az évben.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Szüksége van egy hívásrögzítő megoldásra, de nem tudja, hol kezdje? Itt talál egy rövid áttekintést a 13 legjobb hívásrögzítő szoftverről és azok legfőbb előnyeiről: ClickUp : A legjobb megoldás a hívásfelvételek integrálására feladatokkal, coachinggal és együttműködéssel. A legjobb megoldás a hívásfelvételek integrálására feladatokkal, coachinggal és együttműködéssel. Gong: A legjobb AI-alapú értékesítési betekintés és üzletkövetéshez Aircall: A legjobb felhőalapú hívásrögzítéshez és CRM-integrációhoz Talkdesk: A legjobb AI-vezérelt hívásrögzítéshez ügyfélszolgálati központokban RingCentral: A legjobb az egységes kommunikációhoz és a skálázható hívásrögzítéshez Dialpad: A legjobb AI-alapú valós idejű átíráshoz és híváselemzéshez The Rev Call Recorder: A legjobb ingyenes hívásrögzítő pontos átírásokkal TapeACall: A legjobb okostelefonos hívásrögzítéshez, korlátlan tárhellyel. All Call Recorder: A legjobb rugalmas felvételi és audioformátum-beállításokhoz Android rendszeren Cube Call Recorder: A legjobb VoIP- és mobilhívások rögzítésére Android és iPhone eszközökön Google Voice: A legjobb egyszerű, költséghatékony VoIP hívásrögzítéshez Call Master: A legjobb hívásrögzítés beépített spamszűrővel Call Recorder Automatic: A legjobb kézmentes hívásrögzítéshez spamszűréssel

Mit kell keresnie a hívásrögzítő szoftverben?

Mielőtt megvizsgálnánk a legjobb hívásrögzítő eszközöket, határozzuk meg, mi teszi egy hívásrögzítő szoftvert jónak.

📌 Íme a hívásrögzítő szoftverének rendelkeznie kell a következő főbb funkciókkal:

Automatikus hívásrögzítés: Rögzítse a bejövő és kimenő hívásokat, anélkül, hogy bármit is kihagyná.

Felhőalapú biztonsági mentés korlátlan tárhelyhez: soha többé ne veszítsen el fontos beszélgetéseket a biztonságos, skálázható tárhelynek köszönhetően.

Hívásnaplók a szervezett nyomon követéshez: A időbélyegek, a hívóazonosító és a hívás időtartama egy pillanat alatt elérhető.

Intelligens keresés a gyors hozzáférésért: Keressen meg konkrét rögzített telefonhívásokat kulcsszavak, dátumok vagy a hívó fél adatai alapján.

CRM-integráció a zökkenőmentes munkafolyamat érdekében: szinkronizálja a hívásrögzítéseket közvetlenül az ügyfélprofilokkal.

VoIP és telefonrendszer kompatibilitás a rugalmasság érdekében: Vezetékes telefonok, VoIP alkalmazások és mobil eszközök használata

Adat titkosítás a biztonság érdekében: Védje az értékesítési hívásokat és az érzékeny üzleti információkat

Megfelelőségi funkciók a jogi védelem érdekében: Tartsa be a GDPR, HIPAA és CCPA előírásokat.

Hívásátírás az egyszerű elemzés érdekében: A hanghívás-felvételek kereshető szöveggé alakítása

Valós idejű monitorozás coaching céljából: Segítsen az értékesítési csapatoknak finomítani a megközelítésüket élő hívások során.

A legjobb hívásrögzítő szoftverek

Akár a képzés fejlesztését, a szabályoknak való megfelelést vagy az ügyfélszolgálat javítását szeretné elérni, a megfelelő hívásrögzítő eszközök segítségével könnyedén rögzítheti a fontos beszélgetéseket.

Fedezzük fel a legjobb hívásrögzítő szoftverek közül néhányat, amelyekkel javíthatja kommunikációs stratégiáját!

1. ClickUp (A legjobb a hívásrögzítések feladatokkal, coachinggal és együttműködéssel való integrálásához)

Rögzítse minden részletet – a ClickUp AI Notetaker automatikusan rögzíti az ötleteket, a teendőket és a megbeszélések jegyzetét

Bár sok vállalat állítja, hogy „all-in-one” megoldásokat kínál, valójában csak önálló modulokat csomagolnak össze. Továbbra is különböző felületekkel, bejelentkezésekkel vagy adatsilókkal kell szembesülnie. A ClickUp itt változtat a helyzeten, mivel valóban mindenre kiterjedő alkalmazás a munkához.

A ClickUp egy platformba integrálja a hívásrögzítéseket, a feladatokat, az AI-alapú automatizálást és az együttműködési eszközöket, így a csapatok könnyedén együttműködhetnek egy egységes felületen.

ClickUp AI Notetaker

Mindannyian jártunk már ebben a helyzetben: kétségbeesetten kutattunk végtelen e-mailek, értekezletek jegyzőkönyvei és véletlenszerűen elhelyezett jegyzetek között, hogy megtaláljuk azt az egy fontos részletet a múlt heti értekezletről.

A ClickUp AI Notetaker segítségével azonban búcsút inthet ennek a káosznak. Az AI-alapú automatikus átírások, összefoglalók és teendők segítségével minden hívás könnyedén rögzíthető és rendszerezhető – nincs többé találgatás, nincs többé rendetlenség – csak kristálytiszta jegyzetek, mindig kéznél.

A ClickUp AI Notetaker automatikusan létrehozhat feladatokat a megbeszélésekből, vagy közvetlenül megoszthatja az összefoglalót a csapat csevegésében. Így mindenki naprakész marad, és semmi sem marad ki.

📋 A ClickUp AI Notetaker az alábbiakat kínálja Önnek:

✅ Automatikusan rögzíti és leírja a megbeszéléseket

✅ Összefoglalók készítése a legfontosabb tanulságokkal és teendőkkel

✅ Teljes hangfelvételeket rögzít referencia céljából

✅ Felsorolja a résztvevőket és rendszerezi a jegyzeteket a ClickUp Docs-ban.

✅ Lehetővé teszi a leiratok keresését, hogy azonnal megtalálja a fontos részleteket.

✅ Kompatibilis a Zoom, a Google Meet és a Teams alkalmazásokkal a zökkenőmentes integráció érdekében.

✅ Szinkronizálható a ClickUp naptár nézetével , hogy automatikusan csatlakozzon és jegyzeteket készítsen

ClickUp Clips

Mindannyian jártunk már ebben a helyzetben: hosszadalmas e-maileket írtunk vagy még egy újabb megbeszélésre ugrottunk be, csak azért, hogy elmagyarázzunk valamit, amit másodpercek alatt megmutathattunk volna. A munkahelyi kommunikáció nem működik, de a ClickUp Clips megoldja ezt a problémát. 🏆

A ClickUp Clips segítségével rögzítheti, szerkesztheti és megoszthatja hang- és videohívásait, így a kommunikáció gyorsabbá, egyértelműbbé és hatékonyabbá válik. Nincs többé zavar, nincs többé oda-vissza üzenetváltás – csak nyomja meg a felvétel gombot, magyarázza el vizuálisan, és küldje el.

Hívások rögzítése, képernyőfelvételek készítése, valamint zökkenőmentes kommunikáció biztosítása szerkesztési, megosztási és letöltési lehetőségekkel a ClickUp Clips segítségével

📹 A ClickUp Clips az alábbiakat kínálja Önnek:

✅ Hanghívások, videohívások és képernyőfelvételek rögzítése az azonnali érthetőség érdekében✅ Klipek közvetlen beágyazása a ClickUp Docs és a ClickUp Chat alkalmazásokba — a kommunikáció egyszerűsítése érdekében✅ Klipek egyszerű szerkesztése, megosztása és letöltése✅ Automatikus átírás a ClickUp Brain segítségével, időbélyegekkel a könnyű keresés érdekében✅ Klipek feladatokká alakítása a ClickUp Tasks segítségével —így semmi sem vész el a fordítás során✅ Szinkronizálás a ClickUp Docs-szal a részletes magyarázatok és útmutatók érdekében

💡 Profi tipp: Minden ClickUp Chat-ben elküldött klip automatikusan beágyazódik a gyors hozzáférés érdekében – nem kell linkeket vagy e-maileket böngészni!

A ClickUp több mint 1000 alkalmazással is zökkenőmentesen integrálható, többek között a Google Meet, a Zoom, a Microsoft Teams és más VoIP- és konferencia-híváskezelő szoftverekkel, így biztosítva a zökkenőmentes munkafolyamatot anélkül, hogy platformok között kellene váltani.

Ezeknek a funkcióknak a kombinálásával a ClickUp a hívások és értekezletek minden aspektusának kezelésére szolgáló központi csomóponttá válik:

Tárolja a megbeszélések jegyzetét, felvételeit és a teendőket egy helyen.

Dolgozzon együtt csapatával a nyomon követés és a következő lépések terén.

Használja a ClickUp robusztus feladatkezelési funkcióit a felelősségre vonhatóság és az előrehaladás biztosításához.

Ahogy Ray Chan, a San Diego Padres IT-alelnöke tanúsítja:

A ClickUp használatával kapcsolatban maradhatunk és áttekinthetjük, mi történik a szervezet egészében.

A ClickUp legjobb funkciói

Rögzítés és megosztás: Rögzítse a csapatképzéseket és bemutatókat coaching és tudásmegosztás céljából.

AI-alapú átírás: Írja le a hanghívás-felvételeket intelligens összefoglalásokkal a ClickUp Brain segítségével.

Kontextusfüggő együttműködés: Időbélyeggel ellátott megjegyzéseket adhat hozzá a klipekhez, hogy könnyebben hivatkozhasson rájuk.

Hasznos információk: Hozzon létre feladatokat a felvételekből, hogy a kulcsfontosságú pillanatokat cselekvéssé alakítsa.

Chrome-bővítmény a termelékenység érdekében: Időkövetés, feladatok létrehozása és képernyőképek készítése a böngészőben Időkövetés, feladatok létrehozása és képernyőképek készítése a böngészőben a ClickUp Chrome-bővítményével

Vizuális dokumentáció a ClickUp Docs segítségével: A videofelvételeket közvetlenül beágyazhatja a ClickUp Docs-ba, hogy könnyen elmagyarázhassa vagy bemutathassa azokat.

Felvételek rögzítése és beágyazása a ClickUp Tasks alkalmazásba: Hangfelvételek vagy képernyőfelvételek rögzítése és csatolása a ClickUp Tasks alkalmazásba, így minden releváns információ egy helyen található.

A ClickUp korlátai

Kiterjedt funkciói miatt egyes felhasználók számára bonyolult lehet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp AI Notetaker: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, mindössze 6 dollár/hó/felhasználó áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A ClickUp-ban azt szeretem a legjobban, hogy egyetlen helyen helyettesíti több eszközt. Nincs többé váltás több alkalmazás között. Más szoftverekhez képest páratlanul sok funkciót kínál.

🔮 Főbb információk: A ClickUp Meetings minden információt egy helyen tárol – jegyzeteket, értekezletek napirendjét és teendőket –, így csapata mindig tudja, mi a következő lépés. Nincs többé szétszórt dokumentumok között való keresgélés vagy elfelejtett teendők! Az AI-alapú jegyzetelés, ellenőrzőlisták és hozzárendelt megjegyzések segítségével minden értekezlet szervezett, megvalósítható és könnyen visszakereshető. 🚀

2. Gong (A legjobb AI-alapú értékesítési betekintés és üzletkövetéshez)

Via Gong

A Gong egy fejlett hívásrögzítő szoftver, amely automatikusan rögzíti, leírja és elemzi az értékesítési hívásokat, hogy hasznos információkat nyújtson.

A Gong mesterséges intelligenciát használva azonosítja az ügyfelek hangulatát, a legfontosabb témákat és az ellenérveket, és segít az értékesítési csapatoknak javítani a bemutatókat és lezárni az üzleteket.

A Gong integrálható CRM-ekkel, webkonferencia- és e-mail platformokkal is, így biztosítva, hogy minden ügyfélkapcsolat rögzítésre és elemzésre kerüljön a jobb döntéshozatal érdekében.

A Gong legjobb funkciói

A bejövő és kimenő hívásokat szöveggé alakíthatja, kulcsszavak alapján kereshetővé téve azokat.

Felismerje a legfontosabb témákat, ellenvetéseket és az ügyfelek hangulatát az értékesítési stratégiák javítása érdekében.

Integrálja a hívásfelvételeket a CRM-komponensekkel , hogy zökkenőmentesen nyomon követhesse az üzleteket, és teljes áttekintést kapjon az értékesítési folyamatokról.

Azonosítsa a több híváson átívelő mintákat az értékesítési coaching és üzenetküldés finomítása érdekében.

Jelölje meg a hívások kritikus pillanatait a könnyű hivatkozás és nyomon követés érdekében.

Adat alapú visszajelzésekkel javíthatja az egyéni értékesítési teljesítményt.

A Gong korlátai

A hívások megszakadása vagy az audiohibák befolyásolhatják az átírás pontosságát.

Korlátozott lehetőség nagy adatállományok külső felhasználásra történő exportálására

Legfeljebb 7 órás felvételeket támogat, hosszabb megbeszéléseket fel kell osztani.

Gong árak

Egyedi árazás

Gong értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 500 értékelés)

Mit mondanak a Gongról a valós felhasználók?

A G2 felhasználó szerint:

A Gong segít koncentrálni és aktívan részt venni minden megbeszélésen, mivel minden jegyzetet elvégzi helyettem. Ez rendkívül hasznos, mert így aktívan figyelhetek ügyfeleimre, és felfedezhetem valódi problémáikat, ami üzleti lehetőségeket eredményez számomra.

A Gong segít koncentrálni és aktívan részt venni minden megbeszélésen, mivel minden jegyzetet elvégzi helyettem. Ez rendkívül hasznos, mert így aktívan figyelhetek ügyfeleimre, és felfedezhetem valódi problémáikat, ami üzleti lehetőségeket eredményez számomra.

🌟 Érdekesség: Míg a telefonközpontok (operátorokkal) már az 1800-as évek végén megjelentek, a dedikált „hívásközpont” koncepciója gyakran az 1960-as évekre vezethető vissza. A brit Birmingham Press and Mail céget gyakran emlegetik, mint az egyik legkorábbi ismert kereskedelmi rendszer telepítőjét, amely az ügyfelek hívásait kijelölt ügynökökhöz irányította.

3. Aircall (A legjobb felhőalapú hívásrögzítéshez és CRM-integrációhoz)

Az Aircall segítségével

Az Aircall egy híváskezelő szoftver, amelyet olyan vállalkozások számára terveztek, amelyek a platformon keresztül kezdeményezett bejövő és kimenő hívásokat szeretnék rögzíteni és tárolni.

Ez az eszköz segít a csapatoknak javítani az ügyfélszolgálatot, az értékesítési teljesítményt és a minőségbiztosítást azáltal, hogy megbízható feljegyzéseket készít az ügyfelekkel való interakciókról. Kapcsolatkezelő szoftverként is használható, köszönhetően azoknak a funkcióinak, amelyek segítenek a vállalkozásoknak a felhőalapú platformon belül kezelni a belső kapcsolattartó központ működését.

Az Aircall legjobb funkciói

Rögzítse és érje el az Aircall telefonszámon keresztül kezdeményezett és fogadott hívásokat.

Testreszabhatja a felvételi beállításokat, hogy csak bizonyos hívásokat rögzítsen, vagy automatikusan minden beszélgetést rögzítsen.

Értékelje az alkalmazottak teljesítményét , és célzott coachingot biztosítson a hívásfelvételek segítségével.

Szerezzen értékes információkat az ügyfelekről az interakciók áttekintésével, hogy megértse az ügyfelek igényeit és problémáit.

Biztosítsa az iparági előírások betartását pontos hívásnaplók és feljegyzések vezetésével.

Az Aircall korlátai

A 4 óránál hosszabb hívások nem kerülnek mentésre.

Az Aircall felhasználók közötti belső hívások nem kerülnek rögzítésre.

Aircall árak

Alapvető: 40 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 70 USD/hó felhasználónként

Egyedi: Az árakról érdeklődjön

Aircall értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak az Aircallról a valódi felhasználók?

Íme, mit mond egy Capterra-felhasználó az Aircallról:

Távoli csapatunkban az Aircallt és annak HubSpot-integrációját használjuk, és nagyon jól működik. Minden automatikusan naplózásra kerül, és akár bizonyos Aircall-szabályok alapján is elvégezhetjük a munkafolyamatokat.

Távoli csapatunkban az Aircall szoftvert és annak HubSpot integrációját használjuk, és nagyon jól működik. Minden automatikusan naplózásra kerül, és akár bizonyos Aircall szabályok alapján is elvégezhetjük a munkafolyamatokat.

💡 Profi tipp: Ezekkel a 10 ingyenes telefonhívás-napló sablonnal könnyedén nyomon követheti a bejövő és kimenő hívásokat.

Via Talkdesk

A Talkdesk egy hívásrögzítő szoftver, amelyet ügyfélszolgálati csapatok és ügyfélszolgálati központok számára terveztek az ügynökök és az ügyfelek közötti telefonhívások rögzítésére és tárolására.

Az AI-alapú betekintés és a valós idejű hívásfigyelés funkcióknak köszönhetően a Talkdesk egyszerre javítja az ügyfélélményt és a minőségellenőrzést a nagy forgalmú híváskezelési környezetekben.

A Talkdesk legjobb funkciói

Állítson be testreszabható rögzítési paramétereket, hogy szabályozza, mikor és mennyi ideig rögzítik a hívásokat.

Tekintse át a hívásokat minőségirányítási eszközökkel, beleértve az időbélyeggel ellátott jegyzeteket a részletes elemzéshez.

Figyelje a hívásokat valós időben az élő felvétel-vezérlés és a szüneteltetés/folytatás opciók segítségével.

Válasszon rugalmas tárolási lehetőségeket a megőrzési irányelvek és a tárhely kezeléséhez.

Használja az AI-alapú betekintést beszélgetési összefoglalók készítéséhez, az ügyfelek hangulatának felismeréséhez és releváns tudáscikkek javaslásához.

A Talkdesk korlátai

A hosszabb csenddel tarkított hívások nem kerülnek rögzítésre.

Alapértelmezés szerint a hívásátirányítások során a felvétel folytatódik, de a beállítások módosíthatók.

Az ügynökök közötti hívások rögzítéséhez rendszergazdai konfiguráció szükséges.

Talkdesk árak

Pénzügyi szolgáltatások Experience Cloud banki kiadás: 225 USD/hó felhasználónként

Pénzügyi szolgáltatások Experience Cloud biztosítási kiadás: 225 USD/hó felhasználónként

Healthcare Experience Cloud for Providers Edition: 225 USD/hó felhasználónként

Retail Experience Cloud Edition: 225 USD/hó felhasználónként

CX Cloud Government Edition: 225 USD/hó felhasználónként

Talkdesk értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 700 értékelés)

Mit mondanak a Talkdesk-ről a valódi felhasználók?

A G2 felhasználó szerint:

Szeretem a Talkdesk egyszerű használatát, nagyon könnyen megérthető és bemutatható az új ügynököknek. A Talkdesk-et minden nap használjuk az ügyfelekkel való hívások kezdeményezésére és fogadására, ezért fontos számunkra, hogy jól működő szoftverünk legyen.

Szeretem a Talkdesk egyszerű használatát, nagyon könnyen megérthető és bemutatható az új ügynököknek. A Talkdesk-et minden nap használjuk az ügyfelekkel való hívások kezdeményezésére és fogadására, ezért fontos számunkra, hogy jól működő szoftverünk legyen.

🌟 Érdekes tény: Az ügyfélszolgálati képzésben van egy jól ismert mondás: „Az ügyfelek hallják a mosolyt.” A hangminőségre vonatkozó kutatások azt mutatják, hogy a mosoly megváltoztatja a hangszínedet (ez észrevehető hatással van a hangmagasságra és a rezonanciára). Segít közvetíteni a barátságosságot és a melegséget, még akkor is, ha az ügyfél nem láthat téged.

5. RingCentral (A legjobb egységes kommunikációhoz és skálázható hívásrögzítéshez)

Via RingCentral

A kommunikációs alkalmazások sokaságának átkutatásával sok időt veszíthetünk el a tényleges munkavégzésből, különösen az értékesítési képviselők esetében. Ezt a problémát oldja meg a RingCentral.

A RingCentral egy olyan hívásrögzítő szoftver, amelyet olyan vállalkozások számára fejlesztettek ki, amelyeknek központi kommunikációs platformra van szükségük a telefonhívások, értékesítési hívások és ügyfélkapcsolatok kezeléséhez.

Ez a szoftver automatikus és igény szerinti hívásrögzítést kínál, így rugalmas választás értékesítési csapatok, ügyfélszolgálatok és üzleti vezetők számára.

A RingCentral legjobb funkciói

Engedélyezze az automatikus hívásrögzítést a bejövő és kimenő hívásokhoz, igény szerinti rögzítési lehetőségekkel.

A felvételeket hatékonyan tárolhatja a nagy tárolókapacitás és a testreszabható megőrzési beállítások segítségével.

Testreszabhatja az audio értesítéseket, hogy a hívók tudják, mikor kezdődik a felvétel.

Használja ki az AI-alapú elemzéseket a hívások összefoglalásához, átírásához és kulcsszavak nyomon követéséhez .

Zökkenőmentesen integrálható olyan CRM-platformokkal, mint a Salesforce és a HubSpot , a jobb hívásnaplózás és ügyfél-elemzések érdekében.

megfelel a HIPAA, a GDPR és más iparági előírásoknak. Biztosítson biztonságos felhőalapú tárolást a RingCentral natív felhőalapú telefonrendszerével , amely

A RingCentral korlátai

Maximális tárolási korlátok fiókonként, amelyek nagy hívásforgalom esetén gyorsan megtelik.

A felvételek automatikus, időalapú törlése, még akkor is, ha a tárhely kapacitása nem érte el a határértéket.

A korlátlan tárhely csak a magasabb szintű csomagokban érhető el.

RingCentral árak

Alap: 30 USD/hó felhasználónként

Haladó: 35 USD/hó felhasználónként

Ultra: 45 USD/hó felhasználónként

RingCentral értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 230 értékelés)

📮 ClickUp Insight: A vállalkozások egy központi rendszerrel működnek a legjobban, de ennek hiányában a fontos nyomon követések és döntések gyakran elvesznek a több eszköz között. Kutatások szerint a munkavállalók 43%-a naponta csak 0-10 üzenetet küld, ami azt jelentheti, hogy koncentráltabb, értelmesebb beszélgetéseket folytatnak, vagy hogy különböző platformok között szétszórt kommunikációval küzdenek. Itt válik elengedhetetlenül fontossá egy olyan all-in-one termelékenységi platform, mint a ClickUp, amely segít a csapatoknak a beszélgetéseket, felvételeket, projektfrissítéseket és tudásmegosztást egy munkaterületen központosítani.

6. Dialpad (A legjobb AI-alapú valós idejű átíráshoz és híváselemzéshez)

Via Dialpad

Egy elmulasztott megbeszélés hetekre szóló lemaradást jelenthet a munkaterhelésében. Ezt a problémát a Dialpad oldja meg.

A Dialpad egy hívásrögzítő és átírási szoftver, amely intelligens keresési funkciójáról és AI-alapú összefoglalóiról ismert. Ez a funkció biztosítja, hogy a vállalkozások hatékonyan áttekinthetik a hívásokat, és kivonhatják azokat a legfontosabb információkat, amelyek felhasználhatók a hívások minőségének javítására.

A Dialpad különösen ideális értékesítési csapatok és ügyfélszolgálati képviselők számára, és segít javítani az ügyfélszolgálatot, a képzést és a teljesítmény nyomon követését.

A Dialpad legjobb funkciói

Írja le a hívásokat valós időben , hogy rögzíthesse a bejövő és kimenő hívásokat, amint azok megtörténnek.

AI-alapú hívásösszefoglalók készítése a legfontosabb pontok kiemelése és az ügyfelek véleményének elemzése érdekében.

A felvételek automatikus szüneteltetése megakadályozza a hitelkártyaadatok vagy bizalmas adatok rögzítését.

Keresés és szűrés a felvételek között , hogy kulcsszavak és kritériumok alapján gyorsan megtalálja a kívánt rögzített telefonhívásokat.

Címkézze és kategorizálja a hívásokat a könnyű szervezés és a részletes híváselemzés érdekében.

Integrálja CRM platformokkal, hogy a hívásfelvételeket összekapcsolja az ügyféladatokkal, és így javítsa az értékesítés és az ügyfélszolgálat nyomon követhetőségét.

A Dialpad korlátai

Az automatikus hívásrögzítés nem elérhető az alapvető Standard csomagban, és manuálisan kell elindítani.

A hozzáférés-vezérlés a képzésben résztvevők felvételeit kizárólag az adminisztrátorok és a trénerek számára teszi elérhetővé.

A Dialpad-találkozókon nincs videó- vagy képernyőfelvétel; csak a PSTN-vonalak hangja kerül rögzítésre.

A Dialpad árai

Standard: 27 USD/hó felhasználónként

Pro: 35 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Dialpad értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 500 értékelés)

Mit mondanak a Dialpadról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó véleménye:

Imádom az egyszerűségét és a könnyű használatát, ami miatt a Dialpad használata könnyebb, mint egy normál vezetékes irodai telefoné. Könnyű navigálni az alkalmazásban és felfedezni az összes funkciót, és zökkenőmentesen, gond nélkül és extra lépések nélkül továbbíthatja hívásait az irodában/szervezeten belül.

Imádom az egyszerűségét és a könnyű használatát, ami miatt a Dialpad használata könnyebb, mint egy normál vezetékes irodai telefoné. Könnyű navigálni az alkalmazásban és felfedezni az összes funkciót, és zökkenőmentesen, gond nélkül és extra lépések nélkül továbbíthatja hívásait az irodában/szervezeten belül.

🔮 Fontos információ: A hívásrögzítések remekek, de néha a látás ugyanolyan fontos, mint a hallás – kombinálja őket a 15 legjobb vízjel nélküli képernyőfelvevő szoftverrel a teljes kontextus érdekében!

7. TapeACall (A legjobb okostelefonokon történő hívásrögzítéshez, korlátlan tárhellyel)

Via TapeACall

A TapeACall egy hívásrögzítő alkalmazás, amelyet azoknak a okostelefon-felhasználóknak terveztek, akiknek könnyedén kell rögzíteniük a bejövő és kimenő hívásokat.

Ez az alkalmazás biztosítja, hogy egyetlen fontos telefonhívás részlete se vesszen el, így számos felhasználási területen – üzleti megbeszélések, értékesítési hívások, interjúk, jogi dokumentáció vagy személyes feljegyzések – alkalmas hívásrögzítő szoftver.

A TapeACall legjobb funkciói

Korlátlan számú bejövő és kimenő hívás rögzítése tárolási korlátozás nélkül

A rögzített telefonhívások automatikus átírása nagy pontossággal

Integrálja olyan felhőalapú tárolóplatformokkal, mint a Google Drive, a Dropbox és az Evernote .

A felvételeket azonnal megoszthatja e-mailben, SMS-ben és a közösségi médiában.

Zökkenőmentes szinkronizálás az eszközök között a könnyű felvételátvitel érdekében.

A TapeACall korlátai

Háromirányú hívás támogatás szükséges a hívások egyesítéséhez és rögzítéséhez.

Korlátozott ingyenes verzió, amely csak a felvétel első 60 másodpercének lejátszását teszi lehetővé.

TapeACall árak

Egyedi árazás

TapeACall értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Olvassa el még: 10 ingyenes jegyzet sablon a jobb jegyzeteléshez

8. The Rev Call Recorder (A legjobb ingyenes hívásrögzítő pontos átírásokkal)

Via The Rev Call Recorder

A Rev Call Recorder egy hívásrögzítő alkalmazás, amelyet azoknak az iPhone-felhasználóknak terveztek, akiknek ingyenes, korlátlan hívásrögzítőre van szükségük, nagy pontosságú átírási lehetőséggel.

Akár értékesítési beszélgetéseket, interjúkat vagy üzleti hívásokat rögzít, a Rev Call Recorder biztosítja, hogy minden szót rögzítsen, és szükség esetén pontos átiratokat rendeljen.

A Rev Call Recorder legjobb funkciói

Korlátlan számú bejövő és kimenő hívás rögzítése rejtett díjak nélkül

Rögzítsen kiváló minőségű hanganyagot, vagy importáljon külső fájlokat, például hangjegyzeteket.

A rögzített telefonhívások 99%-os pontossággal történő leírása (fizetős szolgáltatás)

Rendezze a felvételeket mappákba, és ossza meg őket több csatornán keresztül.

Integrálja a Dropbox, SMS és e-mail szolgáltatásokkal a fájlok egyszerű kezelése érdekében.

A Rev Call Recorder korlátai

Csak az Egyesült Államokban és Kanadában kezdeményezett hívásokat támogatja

A felvételek átírásához manuális feltöltés szükséges, mivel az alkalmazás nem végez automatikus átírást.

A Rev Call Recorder árai

Ingyenes csomag

Alap: 14,99 USD/hó felhasználónként

Pro: 34,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

A Rev Call Recorder értékelései és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Olvassa el még: A 10 legjobb CRM szoftver példa és azok felhasználási esetei a termelékenység növelése érdekében

9. All Call Recorder (A legjobb rugalmas felvételi és audioformátum-beállításokhoz Androidon)

Via All Call Recorder

Az All Call Recorder egy Android-eszközökre készült hívásrögzítő alkalmazás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a telefonhívások rögzítését, mentését és kezelését testreszabható beállításokkal.

Ez különösen hasznos, ha beszélgetéseit biztonsági másolatra kell mentenie, értékesítési csapatát képeznie kell, vagy hívásainak minőségét kell javítania.

Ezenkívül az All Call Recorder többféle felvételi formátumot, átírási szolgáltatásokat és megosztási lehetőségeket kínál a nagyobb rugalmasság érdekében.

Az All Call Recorder legjobb funkciói

Hívások rögzítése szám, névjegy vagy kiválasztott névjegyek alapján

Több felvételi formátum támogatása, beleértve az MP3, M4A, OGG, WAV, AMR, 3GP, FLAC és MP4 formátumokat.

Írja le a felvételeket egy ingyenes angol átírási szolgáltatással

A rögzített telefonhívások meghatározott részeinek megosztása

Felvételek átvitele eszközök között

Szűrje a hívásokat egy fehér listával, hogy kiválaszthassa, mely hívásokat szeretné rögzíteni.

Az optimális tárolás és tisztaság érdekében állítsa be az audio minőségét.

Az All Call Recorder korlátai

Egyes harmadik féltől származó alkalmazások blokkolhatják a hívásrögzítő működését, ezért manuális fehérlistázás szükséges.

Az All Call Recorder árai

Ingyenes

Egyedi árazás

Minden Call Recorder értékelés és vélemény

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Tudta? A szakemberek 67%-a szerint a virtuális értekezletek ugyanolyan produktívak, mint a személyes találkozók – de csak akkor, ha jól felépítettek! Tanulja meg a virtuális értekezletek etikettjét ezzel a 10 bevált módszerrel, hogy hívásai hatékonyak és érdekesek legyenek.

10. Cube Call Recorder (A legjobb VoIP- és telefonhívások rögzítésére Android és iPhone eszközökön)

Via Cube Call Recorder

A Cube Call Recorder (Cube ACR) egy hívásrögzítő alkalmazás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy telefonhívásokat és VoIP-beszélgetéseket rögzítsenek Android és iPhone eszközökön egyaránt. Ez az alkalmazás jól működik a WhatsApp, Skype és más népszerű VoIP-eszközökön történő hívások rögzítésére.

A Cube ACR emellett kiváló minőségű hangfelvételt, felhőalapú biztonsági mentést és fejlett biztonsági funkciókat is kínál a felhasználóknak.

A Cube Call Recorder legjobb funkciói

A felvételeket biztonságos tárolás céljából mentse a Google Drive-ra vagy e-mailben.

A rögzített hívások földrajzi címkézésével nyomon követheti, hol zajlottak a beszélgetések (csak Android esetén).

A régi felvételek automatikus törlésével könnyedén szabadíthat fel tárhelyet

Biztonságos felvételek PIN-kóddal, TouchID-vel vagy FaceID-vel a fokozott adatvédelem érdekében.

Rázza meg a készüléket, hogy megjelölje a fontos beszélgetési pontokat, és könnyebben visszakereshesse őket (csak Android esetén).

A Cube Call Recorder korlátai

Egyoldalú felvételi problémák, amikor csak az egyik fél hangja kerül rögzítésre, ami az audioforrás beállítását igényli.

Az alkalmazás beállításaitól függően a felvétel időtartamára korlátozások vonatkozhatnak, ami hosszabb hívások megszakítását eredményezheti.

A Cube Call Recorder árai

Ingyenes

Egyedi árazás

Cube Call Recorder értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🌟 Érdekesség: A korai hívásrögzítés mágneses szalagokat és fizikai kapcsolótáblákat igényelt. Az 1960-as és 70-es években a vállalkozások és kormányzati szervezetek minőségbiztosítási és biztonsági célokból elkezdték alkalmazni a tekercses felvételeket. A mai digitális hívásrögzítő rendszerek ezeknek a korai analóg eszközöknek köszönhetik létrejöttüket.

11. Google Voice (a legjobb egyszerű, költséghatékony VoIP hívásrögzítéshez)

A Google Voice *segítségével

A Google Voice egy VoIP-szolgáltatás, amely alapvető hívásrögzítő szoftverfunkciókat kínál azoknak a vállalkozásoknak, amelyek megfizethető és könnyen használható megoldást keresnek.

A különböző igényeknek megfelelően a Google Voice asztali és mobil eszközökön egyaránt elérhető. A Google Voice támogatja a hívásrögzítést, a híváselőzmények nyomon követését, a hangpostát, az SMS-eket és a hívásirányítást.

A Google Voice legjobb funkciói

Rögzítse a bejövő és kimenő hívásokat egyaránt

Tárolja a híváselőzményeket, beleértve a dátumot, az időt, a időtartamot és a hívó adatait.

Hangos bejelentés a felvétel kezdetekor

A felvétel leállításához nyomja meg újra a 4-es gombot, vagy fejezze be a hívást.

A Google Voice korlátai

A hívásrögzítés nem minden országban vagy régióban elérhető.

Csak a bejövő hívások rögzíthetők

A Google Voice árai

Business Starter: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti alapcsomag: 14 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 22 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Google Voice értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (150+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (700+ értékelés)

Mit mondanak a Google Voice-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik felhasználója szerint:

Üzleti telefonvonalamhoz a Google Voice-t használom, ami nagyon kényelmes és mindig ingyenes volt! Több telefonról és a laptopomról is hozzáférhetek, így soha nem maradok le ügyfeleim hívásairól vagy üzeneteiről.

Üzleti telefonvonalamhoz a Google Voice-t használom, ami nagyon kényelmes és mindig ingyenes volt! Több telefonról és a laptopomról is hozzáférhetek, így soha nem maradok le ügyfeleim hívásairól vagy üzeneteiről.

Olvassa el még: 8 ingyenes névjegyzék-sablon Excelben és ClickUpban

12. Call Master (A legjobb beépített spamszűrővel rendelkező hívásrögzítő)

via CallMaster

Az automatikus hívásrögzítés és a hívásblokkoló kombinálásával a Call Master biztosítja, hogy a felhasználók rögzíthessék a fontos beszélgetéseket, miközben kiszűrik a zavaró hívásokat.

A Call Master különösen hasznos az új felhasználók számára, köszönhetően könnyen használható felületének és olyan funkcióinak, mint a névjegyzék-integráció, amelyek a hívásrögzítést viszonylag egyszerűvé teszik.

A Call Master legjobb funkciói

A bejövő és kimenő hívások rögzítése manuális indítás nélkül

Blokkolja a spameket és a nem kívánt számokat, hogy csökkentsék a zavaró hívások számát.

A könnyen használható felületen gyorsan hozzáférhet a felvételekhez.

Integrálja a névjegyzékekkel a zökkenőmentes hívóazonosítás érdekében.

A Call Master korlátai

Bizonyos telefonmodelleken nem működik optimálisan, ami rossz felvételi minőséget eredményezhet.

A tárolási korlátozások a csomagtól függően változhatnak.

Call Master árak

Egyedi árazás

Call Master értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🌟 Érdekesség: Bár sokan még mindig inkább a telefonos emberi interakciót részesítik előnyben, az AI-vezérelt csevegőrobotok és virtuális asszisztensek egyre inkább átveszik az első vonalbeli ügyfélszolgálatot. A Gartner szerint 2027-re az ügyfélszolgálati tevékenységek körülbelül 25%-a virtuális ügyfélszolgálati asszisztensekre (VCA) támaszkodhat a rutin jellegű kérések kezelésében, így az emberi ügynököknek több idejük marad a bonyolultabb feladatokra.

13. Call Recorder Automatic (A legjobb kézmentes hívásrögzítéshez spamszűréssel)

via Call Recorder Automatic

A Call Recorder Automatic egy sokoldalú eszköz, amely olyan funkciókat kínál, mint a hívóazonosító, a spamszűrés és a többnyelvű támogatás azoknak a felhasználóknak, akik automatikus hívásrögzítést igényelnek, anélkül, hogy ezzel külön erőfeszítést kellene tenniük.

Akár üzleti beszélgetéseket ment, értékesítési hívásokat hallgat vissza, vagy fontos megbeszéléseket archivál, a Call Recorder Automatic segítségével könnyedén tárolhatja, rendszerezheti és megoszthatja a felvételeket.

Call Recorder Automatic legjobb funkciói

Rendezze és mentse a felvételeket név vagy dátum szerint.

Hozzon létre egy figyelmen kívül hagyandó listát, hogy bizonyos számokat automatikusan kizárjon a felvételből.

Blokkolja a spameket és a nem kívánt hívásokat

A felvételek lejátszása és megosztása az alkalmazáson belül

Rögzítsen VoIP-hívásokat Androidon, és készítsen hangjegyzeteket iPhone-on

Az alkalmazás több nyelven elérhető, többek között angolul, arabul, hindiul és olaszul.

Hívásrögzítő Automatikus korlátozások

A tárolási hely problémát jelenthet, mivel a felvételek a telefon belső memóriájában kerülnek tárolásra.

Jogi korlátozások miatt előfordulhat, hogy a beszélgetés rögzítése előtt minden felet tájékoztatni kell.

Az eszközök kompatibilitása eltérő, és egyes telefonok nem támogatják a natív hívásrögzítést.

Call Recorder Automatikus árképzés

Egyedi árazás

Call Recorder Automatikus értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Íme néhány további hívásrögzítő szoftver, amely nem került be a legjobbak listájára, de kiváló választás CRM-integrációhoz, értékesítési csapatokhoz és kisvállalkozások tulajdonosaihoz:

8×8 Contact Center: Felhőalapú hívásrögzítő szoftver AI-vezérelt elemzéssel, érzelemfelismeréssel és megfelelőségi tárolással a zökkenőmentes ügyfélkapcsolatok érdekében.

CallRail: Marketing- és értékesítési csapatok számára tervezett híváskövető és -rögzítő megoldás, amely beszélgetéselemzési és kulcsszófelismerési funkciókkal rendelkezik a jobb leadkezelés érdekében.

Vonage Business Communications: Beépített hívásrögzítéssel rendelkező VoIP-alapú telefonrendszer, amely átírási, CRM-szinkronizálási és híváskezelési funkciókat kínál az üzleti tevékenységek javítása érdekében.

Kattintson. Hívjon. Zárja le. Ismételje meg. A ClickUp ennyire egyszerűvé teszi!

A Deloitte tanulmánya szerint a munkahelyi beszélgetések 75%-át rögzítik és elemzik, hogy értékes információkat nyerjenek és csökkentsék a kockázatokat. Ez nem csak egy trend, hanem az intelligens döntéshozatal jövője.

Pontosan ezért van szükség a megfelelő hívásrögzítő szoftverre a versenyképesség érdekében. A ClickUp egy AI-alapú, teljesen integrált platformon egyesíti mindezt, így nem kell többé kétségbeesetten jegyzeteket készítenie arról, hogy mit is mondott valójában az ügyfél.

Az automatikus hívásrögzítés, a kereshető átírások, a zökkenőmentes CRM-integrációk és az intelligens elemzések segítségével a ClickUp megkönnyíti minden fontos hívás rögzítését, rendszerezését és feldolgozását, anélkül, hogy megzavarná a munkafolyamatot.

Regisztráljon még ma a ClickUp-on, és tapasztalja meg a különbséget!