A 10 legjobb felhőalapú telefonrendszer 2025-ben (vélemények és árak)

Minden vállalkozásnak szüksége van a csapatok közötti folyamatos kommunikációra.

A hagyományos telefonrendszerek és mobiltelefonvonalak gyakran megbízhatatlanok, kényelmetlenek és túl drágák, ha össze szeretné hozni csapatát és közös munkát szeretne kezdeményezni.

A felhőalapú telefonrendszer az egyik legköltséghatékonyabb módszer az egységes kommunikációs rendszer létrehozására.

Sokoldalúságuknak köszönhetően a felhőalapú telefonrendszerek piaca jelentősen növekedett. A VoIP-piac értéke 2024-re várhatóan eléri a 194,5 milliárd dollárt.

A használati arány növekedése egyértelmű, hiszen még 2021-ben is a vállalkozások 31%-a támaszkodott VoIP-rendszerre. A magánvállalati telefonközpont vagy a hosztolt PBX egy példa a felhőalapú telefonrendszerekre.

Mivel egyre több vállalkozás választja a felhőalapú telefonrendszer szoftvert, a szoftver kiválasztásakor óvatosnak kell lenni.

Hogyan dönti el, melyik a legjobb a csapatának vagy szervezetének? Ne aggódjon, mi segítünk megoldani ezt a dilemmát. Nézzük meg a 2024-es év 10 legjobb felhőalapú telefonrendszerét.

Mit kell figyelni a felhőalapú telefonrendszereknél?

Számtalan felhőalapú telefonrendszer létezik, mindegyik egyedi funkciókkal. Azonban itt van néhány alapvető funkció, amelyet minden felhőalapú telefonrendszertől elvárhat.

Új rendszer kiválasztásakor feltétlenül vegye figyelembe az alábbiakat:

Megbízhatóság: Győződjön meg arról, hogy a VoIP megbízható szolgáltatásokat nyújt, üzemzavarok nélkül.

Skálázhatóság: Válasszon olyan rendszert, amely gyorsan skálázható, ahogy vállalkozása növekszik vagy változik.

Költséghatékonyság: Vizsgálja meg az árképzési modellt. Ellenőrizze, hogy tartalmaz-e beállítási díjakat, havi díjakat és a funkciókhoz kapcsolódó további költségeket.

Funkciók kiválasztása: Értékelje a kínált funkciókat, például a hangposta-e-mail, az automatikus telefonközpont, a hívásrögzítés, a hívásátirányítás és a videokonferencia funkciókat.

Integráció: Fontolja meg az integrációs lehetőségeket más üzleti eszközökkel, például CRM szoftverekkel és együttműködési platformokkal.

Eszközkompatibilitás: Győződjön meg arról, hogy a rendszer támogatja a mobil eszközöket, és Győződjön meg arról, hogy a rendszer támogatja a mobil eszközöket, és zökkenőmentes kommunikációt biztosít a távoli vagy mobil munkavállalók számára.

Hozzáférhetőség: Válasszon egy intuitív és felhasználóbarát felülettel rendelkező rendszert, hogy megkönnyítse alkalmazottai számára a tanulási folyamatot.

Biztonság: Értékelje a kommunikációs adatainak védelmét szolgáló biztonsági intézkedéseket.

A 10 legjobb felhőalapú telefonrendszer 2024-ben

1. Aircall

az AirCall segítségével

Ez az üzleti telefon- és kommunikációs platform célja, hogy minden hívást értelmes kapcsolattartási ponttá alakítson. Fő erőssége a különböző releváns alkalmazásokkal való zökkenőmentes integrációjában rejlik.

Az AirCall virtuális telefonrendszere egy másik kiemelkedő funkció, amely professzionális és skálázható kommunikációs megoldást kínál a vállalkozásoknak.

Ezenkívül az AirCall fejlett elemzési és jelentési eszközöket kínál, amelyek értékes betekintést nyújtanak a kommunikációs teljesítménybe.

Az Aircall legjobb funkciói

Releváns integrációk: Növelje termelékenységét az alapvető információkhoz való azonnali hozzáféréssel. Integrálja az Aircallt CRM-jével, ügyfélszolgálatával és más fontos alkalmazásokkal, mint például a HubSpot és a Salesforce.

Virtuális telefonrendszer: Egyszerűsítse üzleti kommunikációját az Aircall virtuális telefonrendszerével. Könnyedén állítson be helyi és nemzetközi számokat, hozzon létre egyedi IVR menüket, és irányítsa a hívásokat.

Jelentési és elemzési eszközök: Az AirCall robusztus elemzési és jelentési eszközeivel mélyrehatóan elemezheti hívásadatait. Fedezzen fel értékes információkat a hívások teljesítményéről olyan funkciók segítségével, mint a hívásfigyelés, a felvétel és az érzelemelemzés. Kövesse nyomon az ügynökök teljesítményét, fedezzen fel képzési lehetőségeket, és ismerje meg az ügyfelek érzelmeit.

Az Aircall korlátai

A bejelentkezési folyamatnak intuitívabbnak kell lennie, mivel folyamatosan kijelentkezik a felhasználókat.

Az alkalmazás túl gyakran kér visszajelzést, ami irritáló tényező.

Nem elég stabil Mac rendszeren

Az SMS-integráció javítható lenne

Aircall árak

Essentials: 30 USD/licenc

Professzionális: 50 USD/licenc

Egyedi árak

Aircall értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (930+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 400 értékelés)

2. Nextiva

via Nextiva

A Nextiva egy hatékony VoIP-megoldás, amely kiemelkedő funkciókkal rendelkezik, például a NextivaONE alkalmazással, amely mobil eszközét virtuális irodává alakítja.

A Nextiva háromirányú hívás funkciója akkor jön jól, ha csapatmunkát kell végeznie, vagy közösen kell megoldania az ügyfelek problémáit. A Call Presence funkcióval nyomon követheti, melyik ügynökök vannak ügyeletben, és hatékonyan irányíthatja ügyfeleit vagy más hívókat.

A Nextiva legjobb funkciói

NextivaOne: A NextivaONE alkalmazással mobilkészülékét hordozható irodává alakíthatja. Ezzel biztosíthatja, hogy útközben is kapcsolatban maradjon.

Háromirányú hívás: Használja ki a tökéletes funkciót, a háromirányú hívást, és működjön együtt zökkenőmentesen csapattársával vagy partnerével. Ahelyett, hogy két külön hívást kezelne és megismételné az információkat, egyszerűsítse a termelékenységét egy telefonhívással.

Hívás jelenlét: A Hívás jelenlét funkcióval könnyedén figyelemmel kísérheti alkalmazottai vagy kollégái telefonállapotát. Ezzel az állapotjelzővel a ügyfeleket a megfelelő személyhez irányíthatja, ahelyett, hogy egy elfoglalt alkalmazottal beszélnének.

A Nextiva korlátai

A hangposta beállításának intuitívabbnak és egyszerűbbnek kell lennie.

A vezeték nélküli kézi kapcsolatok időnként problémákkal küszködnek

Hozzá kell adni egy beállítást a telefonüzenetek törléséhez.

A telefonos alkalmazások néha hibásak lehetnek.

Nextiva árak

Alapvető: 17,39 USD/felhasználó/hónap

Professzionális: 20,74 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 27,44 USD/felhasználó/hónap

Nextiva értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 2800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (510+ értékelés)

3. GoTo

via GoTo

A GoTo Connect a GoTo válasza a felhőalapú telefonrendszerekre, amelynek elsődleges célja a vállalaton belüli és kívüli kommunikáció és együttműködés egységesítése.

Számtalan asztali telefonmodellel integrálható, így az ügynökök közvetlenül a laptopjukon keresztül érhetik el a hívásokat és más kommunikációs formákat.

A GoTo legjobb funkciói

Asztali telefonok kompatibilitása: Modernizálja call centerét az összes asztali telefonjának GoTo Connect-tel történő integrálásával. A felhőalapú telefonos megoldás több mint 180 asztali telefonmodellel kompatibilis.

Könnyen használható asztali alkalmazások: Maradjon könnyedén naprakész, hívásait közvetlenül a laptopjáról kezelve. Akár telefonál, cseveg vagy SMS-t ír, a webes és asztali alkalmazásokkal ez gyerekjáték.

Hatékony rendszergazdai beállítások: A GoTo Connect rendszergazdai funkcióival könnyedén kezelheti üzleti hívásait. A felhasználóbarát, drag-and-drop funkcióval rendelkező Dial Plan Editor (híváskezelő szerkesztő) kristálytiszta áttekintést nyújt a testreszabott hívásfolyamokról. A GoTo Connect jelentései és irányítópultjai segítségével zökkenőmentesen kezelheti a hívásirányítási ütemterveket, és soha nem látott áttekinthetőséget nyerhet.

A GoTo korlátai

A frissítések bevezetése gyakran időbe telik.

Korlátozott támogatás a bevezetés során

Nincs e-mail szinkronizálás

Az integrációknak intuitívabbnak kell lenniük

GoTo árak

Alap: 27 USD/felhasználó/hónap

Alapcsomag: 32 USD/felhasználó/hónap

GoTo értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (650+ értékelés)

4. RingCentral

via RingCentral

A RingCentral kisvállalkozások támogatására specializálódott, és rendkívül skálázható megoldásokkal biztosít hozzáférést világszínvonalú ügyfélszolgálati modellekhez.

Számos ügyfélszolgálati előnyét kihasználva jó benyomást tehet ügyfeleire. Számos lehetőséget kínál az üzleti telefonszámok kezelése terén.

Emellett egy egységes, mobilbarát alkalmazáson keresztül segít Önnek kapcsolatban maradni ügyfeleivel és csapatával.

A RingCentral legjobb funkciói

Ügyfélszolgálati megoldások: Használja a RingCentral CX fejlesztő moduljait az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz. Állítson be ügyfélüdvözléseket és ügyfélalapú hívásirányítást Használja a RingCentral CX fejlesztő moduljait az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz. Állítson be ügyfélüdvözléseket és ügyfélalapú hívásirányítást a hatékony üzleti-ügyfél kommunikáció elősegítése érdekében.

Üzleti telefonszám opciók: Tartsa meg jelenlegi számát, szerezzen új számot felismerhető körzetszámmal, állítson be országos ingyenes számot, vagy hozzon létre személyre szabott vanity számot vállalkozásának.

Egyetlen alkalmazás: Maradjon kapcsolatban a legfrissebb eseményekkel útközben egy egységes alkalmazással, amely lehetővé teszi, hogy bármilyen eszközön keresztül hozzáférjen minden hívásához, szöveges üzenetéhez és információjához.

A RingCentral korlátai

Korlátozott integrációk

Nincs megfelelő asztali telefonos támogatás

Kényelmetlen felhasználói felület a kiterjesztések kezeléséhez

A szöveges üzenetek beállítása zavaros lehet

RingCentral árak

Alap: 20 USD/felhasználó/hónap

Haladó: 25 USD/felhasználó/hónap

Ultra: 35 USD/felhasználó/hónap

RingCentral értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (750+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (1160+ értékelés)

5. Ooma

via Ooma

Az Ooma egy felhőalapú telefonrendszer, amely egyszerűsíti az üzleti kommunikációt, hogy többet tudjon elvégezni a munkaidő alatt.

Az időmegtakarítás elsődleges mechanizmusa az intelligens virtuális recepciós.

A Multi-Ring és Ring Groups funkciók segítségével több érintett felet is bevonhat a folyamatba. Emellett a továbbfejlesztett hívásblokkoló funkcióval védelmet nyújt és még több időt takarít meg.

Az Ooma legjobb funkciói

Virtuális recepciós: Automatizálja a bejövő hívások kezelését az Ooma intelligens virtuális recepciósával. Terelje át és üzeneteket küldjön a hívóknak, és állítson be több menüt.

Továbbfejlesztett hívásblokkolás: Takarítson meg értékes munkaidőt, és védje meg magát a spam hívásoktól és a csalóktól az Ooma fejlett hívásblokkoló rendszerével.

Csapatszintű kommunikáció: Használja ki az Ooma Multi-Ring és Group Ring funkcióit, amelyek lehetővé teszik, hogy egy hívást több, különböző személyzethez tartozó telefonon is fogadni lehessen.

Az Ooma korlátai

A beállítási folyamat nehezen követhető

Nincs automatikus feltételes beállítás a hívásátirányításhoz

Nincs csapatfax funkciója

Több irodai gyorstárcsázási listával bővíthető

Ooma árak

Alap: Ingyenes

Ooma Office Essentials: 19,95 USD/felhasználó/hónap

Ooma Office Pro: 24,95 USD/felhasználó/hónap

Ooma Office Pro Plus: 29,95 USD/felhasználó/hónap

Ooma értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

6. Zoom

a Zoom segítségével

A Zoom gazdag funkciói, kényelme és könnyű hozzáférhetősége miatt jól ismert név a felhőalapú telefonrendszer-piacon.

Bár a leggyakrabban elvárt VoIP funkciókkal rendelkezik, néhány egyedi tulajdonsággal is büszkélkedhet, amelyek kiemelik a többi közül.

A zajszűrés funkció csendes (szó szerint), de hasznos társ a forgalmas munkaidőben. A Zoom nyomon követi az összes kapcsolattartója tevékenységét, hogy tudni lehessen, elérhetőek-e.

A szövegátírás funkció szintén izgalmas újdonság, amely segít a gyors jegyzetelésben.

A Zoom legjobb funkciói

Zajszűrés: Szüntesse meg a felesleges zavaró tényezőket és akadályokat, és teljes mértékben koncentráljon a hívására!

Jelenlétjelző: Szerezzen értékes információkat Szerezzen értékes információkat legfontosabb ügyfelei és kapcsolattartói ütemtervéről. A jelenlétjelző funkció megmutatja, hogy egy kapcsolattartó elérhető, elfoglalt vagy megbeszélésen van-e, és ha elfoglalt, akkor a „Értesíts, ha elérhető” funkcióval automatikus értesítést kaphat, amint elérhetővé válik.

Hangposta-átírás: Kapjon szöveges átírást hangpostai üzeneteiről, hogy gyorsan átnézhesse azokat, és így javítsa a hallássérült alkalmazottak hozzáférhetőségét.

A Zoom korlátai

Az ingyenes verzióban a hívási idő és a hívási funkciók korlátozottak.

Elavult, jóváhagyott HDMI-rögzítő eszközök

A riasztások vagy értesítések időnként nem jelennek meg

Gyenge ügyfélszolgálat

Zoom árak

Alap: Ingyenes

Pro: 149,90 USD/év/felhasználó

Üzleti: 219,90 USD/év/felhasználó

Business Plus: 269,90 USD/év/felhasználó

Vállalatok: Egyedi árak

Zoom értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (53 870+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (13 710+ értékelés)

7. Grasshopper

via Grasshopper

A Grasshopper egyike azoknak a megbízható, ügyfélközpontú felhőalapú telefonrendszer-szolgáltatóknak, amelyek segítségével professzionálisabban kommunikálhat ügyfeleivel. Válassza szét munkáját és magánéletét egy virtuális telefonszámmal.

Értesítést kap a hívás jellegéről, legyen az üzleti vagy egyéb, így mindkét helyzetben a legjobb formáját hozhatja. A fejlett hívásirányítási funkciók mindig biztosítják, hogy minden telefonhívást fogadjon.

A Grasshopper legjobb funkciói

Virtuális telefonszám: Szerezzen virtuális telefonszámot vállalkozásához, és élvezze a robusztus telefonrendszer funkcióit anélkül, hogy további eszközökre lenne szüksége. Tartsa titokban telefonszámát, és így mindig tudni fogja, ha egy vállalkozás felveszi Önnel a kapcsolatot.

Üzleti hívások fejlesztései: Maradjon naprakész a Grasshopper segítségével, amely értesíti az üzleti hívásokról, és lehetővé teszi, hogy a legjobb hangján mutatkozhasson be. Hozzáférhet személyre szabott üdvözlő üzenetekhez és kiterjesztésekhez, így biztosítva, hogy a hívók a megfelelő osztályhoz vagy alkalmazotthoz kerüljenek.

Fejlett hívásirányítás: Maradjon kapcsolatban asztali vagy mobil alkalmazásokkal, és kezelje üzleti hívásait és szöveges üzeneteit bárhonnan. Kezeljen több hívást egyszerre úgy, hogy azokat egy másik telefonra vagy csapattagra irányítja, így ügyfelei soha nem kapnak foglalt jelzést.

A Grasshopper korlátai

Technikai problémák merülnek fel, amelyek miatt az üzenetek nem kerülnek elküldésre vagy nem érkeznek meg.

Nincs lehetőség több embernek üzenetet küldeni csoportos csevegés létrehozása nélkül.

A több eszköz közötti szinkronizálási képességek kissé hiányosak.

Grasshopper árak

True Solo: 14 USD/hó, éves számlázással

Solo Plus: 28 USD/hó, éves számlázással

Partner: 46 USD/hó, éves számlázással

Kisvállalkozások: 80 USD/hó, éves számlázással

Grasshopper értékelések és vélemények

G2: 4/5 (140+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (330+ értékelés)

8. Vonage

via Vonage

A Vonage egy átfogó üzleti kommunikációs csomag, amely többféle eszközön is elérhető.

A közeg bizonyos szempontból fogyasztóközpontú, mivel rendelkezik egy üzleti beérkező levelek mappával, amely lehetővé teszi, hogy ügyfeleivel azok által preferált platformokon keresztül kommunikáljon. Emellett beágyazott AI virtuális asszisztenssel is rendelkezik, amely segít az ügyfelek elkötelezettségének növelésében.

Bár az alapalkalmazás meglehetősen kompetens, a Vonage App Center számos értékes és releváns integrációval is rendelkezik.

A Vonage legjobb funkciói

AI virtuális asszisztens: A Vonage AI virtuális asszisztens segítségével új digitális munkaerőt hozhat létre, amely kiegészíti emberi csapatát. Azonnali ügyfélkapcsolatokat kezdeményezhet, irányíthatja a beszélgetéseket, hogy megértse az ügyfelek igényeit, és zökkenőmentesen végrehajthatja a szükséges intézkedéseket.

Üzleti beérkező levelek: Lépjen kapcsolatba ügyfeleivel és működjön együtt velük az általuk preferált csatornán, legyen az SMS, MMS vagy Facebook Messenger.

Vonage App Center: Testreszabhatja Vonage Business Communications élményét a Vonage App Center segítségével. Integrálja a legfontosabb CRM- és üzleti alkalmazásokat a VBC platformba, amely asztali számítógépen és mobilon egyaránt zökkenőmentesen elérhető.

A Vonage korlátai

Az ügyfélszolgálaton nem állnak rendelkezésre valódi emberek

Problémás online chat-támogatás

Nincs hívásrögzítési előzmények megjelenítése

A szöveges csevegés nem képes kezelni a képfájlokat.

Vonage árak

Mobil: 19,99 USD havonta vonalonként

Prémium: 29,99 USD havonta vonalonként

Haladó: 39,99 USD havonta vonalonként

Vonage értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 430 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 300 értékelés)

9. Dialpad

via Dialpad

A Dialpad kiterjedt, fejlett funkciókat kínál az üzleti kommunikáció egyszerűsítéséhez és a termelékenység növeléséhez.

A Dialpad segítségével több csatornán keresztül is kapcsolatba léphet ügyfeleivel az omnichannel üzenetküldő funkcióknak köszönhetően. A jelentéskészítési és elemzési funkciói szintén nagyon hatékonyak.

De az AI Voice továbbra is kiemelkedő funkciójuk, a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához szükséges összes funkció mellett.

A Dialpad legjobb funkciói

AI hang: Javítsa kommunikációját a Dialpad üzleti telefonrendszerével, amely olyan alapvető funkciókat kínál, mint a hívásirányítás, a hívásátirányítás, az interaktív hangválasz (IVR) és még sok más a hatékony híváskezelés érdekében.

Omnichannel üzenetküldés: Válassza az omnichannel megközelítést, hogy aktívan előtérbe helyezze az ügyfélelégedettséget, növelje az ügyfélmegtartást, és végső soron erősítse eredményességét. Érje el ügyfeleit a számukra legkedvezőbb platformokon és a legaktívabb óráikban.

Ügyfélszolgálati elemzés: Vizsgálja meg az ügyféladatokat és ismerje meg az ügyfélszolgálat legfontosabb mutatóit. Tartsa folyamatosan szem előtt a csapat teljesítményét, a figyelmen kívül hagyott hívásoktól a megszakított hívásokig, így mindig tisztában lesz a helyzetgel.

A Dialpad korlátai

Nincs testreszabási lehetőség

Az analitikai adatok betöltése túl sokáig tart

Kompatibilitási problémák vannak a vezeték nélküli fülhallgatókkal

A felhasználók panaszkodtak, hogy csúcsidőben lassú lesz.

Dialpad árak

Egyedi árak

Dialpad értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (‎210+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 500 értékelés)

10. GetVoIP

via GetVoIP

A GetVoIP nem egy hagyományos kommunikációs szoftver. Ez egy dedikált VoIP-eszközök online tárháza, amely segít összehasonlítani és kiválasztani az üzleti igényeinek leginkább megfelelőt.

A fejlett QuoteMatch funkcióval azonnali árajánlatokat kaphat a legjobb szolgáltatóktól, a csapat méretétől függően. Ezenkívül az összehasonlító útmutatók segítségével jobb üzleti döntéseket hozhat. Emellett kategóriákba sorolt válogatást is tartalmaz a különböző üzleti és kapcsolódó területek legjobb eszközeiből.

A GetVoIP legjobb funkciói

QuoteMatch: A QuickMatch segítségével adja meg a jelenlegi alkalmazottak számát, és az eszköz automatikusan megadja az Ön vállalatának méretének leginkább megfelelő vezető szolgáltatók árajánlatait.

Összehasonlító útmutatók: Használja az összehasonlító útmutatókban található részletes információkat, hogy megalapozott és költséghatékony döntést hozhasson. Az útmutatók minden megoldás előnyeiről és hátrányairól tájékoztatják Önt.

Kategorizált eszközválasztás: Keresse meg pontosan azt, amit szeretne, a kategóriákra osztott eszközök részben. A kategóriák finom árnyalatokkal rendelkeznek, és olyan bejegyzéseket tartalmaznak, mint üzleti VoIP, call center, egységes kommunikáció, hosztolt PBX, SIP trunking, IVR rendszerek, konferenciák és még sok más.

GetVoIP korlátozások

Ez nem egy VoIP-hez dedikált szoftver, hanem egy platform, amely összehasonlítja a meglévő VoIP-megoldásokat.

Saját eszközöket nem biztosít, csak külső megoldásokra hivatkozik.

GetVoIP árak

N/A

GetVoIP értékelés

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Egy virágzó vállalkozásnak nem csak a legjobb funkciókat kell kiválasztania, hanem olyan megoldást is, amely kiemeli a jelenlegi üzleti tevékenységét, ahogyan azt a ClickUp teszi.

Így segít a ClickUp a kimenő és bejövő hívások kezelésében a csapata és az ügyfelei között.

ClickUp

A ClickUp hasznos és áttekinthető kommunikációs eszközöket kínál, mint például a ClickUp Clip, amely lehetővé teszi, hogy képernyőfelvételek megosztásával pontosan és kontextusban közvetítse üzenetét.

Használja a ClickUp Chat funkciót a csapatkommunikáció központosításához, hogy megoszthassa a frissítéseket, összekapcsolhassa az erőforrásokat és elősegíthesse a zökkenőmentes együttműködést. Használja a ClickUp Comments funkciót, hogy azonnal létrehozzon teendőket, és azokat konkrét csapattagoknak rendelje hozzá.

Vegyen részt a ClickUp megjegyzésekben, és oldja meg azokat, miután a feladatok befejeződtek.

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp dokumentumellenőrzés: A dokumentumellenőrzési funkció segítségével értesítse a csapat tagjait a dokumentumokban végzett vagy szükséges változtatásokról.

ClickUp Clip: Készítsen olyan képernyőfelvételeket, amelyek világosan és kontextusban hatékonyan közvetítik üzenetét. Mentse el ezeket a felvételeket későbbi felhasználás céljából, ossza meg őket könnyedén nyilvános linkeken keresztül, és használja a további funkciókat szükség szerint.

A ClickUp videoklipek funkciójával pillanatok alatt könnyedén közvetítheti üzenetét.

ClickUp Chat: Egyszerűsítse a csapat kommunikációját a különböző eszközök és szétszórt beszélgetések összevonásával. Használja a ClickUp Chat szolgáltatást frissítések megosztására, források összekapcsolására és együttműködésre egy központi platformon.

A ClickUp Chat nézetével könnyedén megoszthatja a frissítéseket, linkeket, reakciókat, és összevonhatja a fontos beszélgetéseket.

Megosztott ClickUp műszerfal: Vizuális ábrázolások segítségével átfogóan mutassa be munkáját a csapatának. A műszerfalak optimális módszert jelentenek a munkaterületen belüli összes tevékenység magas szintű áttekintésének kialakításához. Ossza meg ezeket a műszerfalakat a csapat tagjai között, hogy elősegítse a világos és tömör vizuális kommunikációt.

ClickUp Offline : A platform alapvető funkciói internetkapcsolat nélkül is jól működnek.

ClickUp megjegyzések: Egyszerűsítse munkafolyamatát az Assigned Comments (Kijelölt megjegyzések) funkcióval, amely azonnal létrehozza a teendőket. Rendelje ezeket a feladatokat másoknak vagy magának, így biztosítva a gyors és hatékony kezelést, mivel a megjegyzések gyakran cselekvéshez vezetnek, és a részletek elveszhetnek a folyamat során.

ClickUp e-mail integráció: Javítsa a külső kommunikációt azáltal, hogy az e-mailt használja preferált módszerként a ClickUp munkaterületén kívüli személyekkel való kapcsolattartáshoz. Csökkentse a belső e-mailek iránti függőséget azáltal, hogy aktiválja az e-mailt a ClickUp ClickApp alkalmazásban. Küldjön és fogadjon e-maileket közvetlenül a ClickUp alkalmazáson belül, így nem kell platformok között váltogatnia.

Kezelje ügyféladatait, személyes feladatait és kommunikációját a ClickUp alkalmazásban bármilyen eszközről.

A ClickUp korlátai

Nincs beépített internetes felhőalapú telefonfunkció

Egyes felhasználók szerint az interfészhez egy kis időbe telik megszokni.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Egyedi árak

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Zökkenőmentes kommunikáció VoIP-en keresztül

A kommunikáció egy kegyetlen terület. Fájdalmas pont lehet, ha hagyja, hogy a kommunikációs szilókban félreértések és redundanciák alakuljanak ki. Ezzel szemben a siker katalizátorává válik, ha minőségi kommunikációs rendszerek, például a ClickUp segítségével kihasználja annak erejét.

Ne feledje, hogy a hagyományos telefonok helyett egy felhőalapú telefon szolgáltató választása nem a végső megoldás. Tekintse ezt egy olyan átfogó eszköz bevezetésének lehetőségeként, amely javítja kommunikációs képességeit és 360°-os áttekintést nyújt vállalkozása minden területéről.