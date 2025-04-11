A 13 legjobb klinikai vizsgálatkezelő szoftver 2025-re

A klinikai vizsgálatok összetettek.

Ezek több szempontot is magukban foglalnak, amelyekre figyelmet kell fordítani – a különböző betegcsoportok toborzásától a vizsgálatok kezelésén, az adatelemzésen, a jelentések készítésén, a logisztika nyomon követésén át egészen másig.

Még ha egyetlen protokollmódosítást is elmulaszt, az eredmény a szabályok be nem tartása, súlyos büntetések és jogi problémák lesznek.

Itt jönnek képbe a klinikai vizsgálatkezelő rendszerek (CTMS), amelyek egy helyen egyesítik az összes szétszórt folyamatot. A CTMS platform biztosítja, hogy minden kritikus folyamat egy helyen legyen, racionalizálva a klinikai vizsgálatokat és a kutatási műveleteket, és segítve Önt a gyorsabb, tájékozott döntések meghozatalában.

Ez a lista tartalmazza a legjobb klinikai vizsgálatkezelő szoftvereket, amelyek célja a klinikai vizsgálatok javítása. Fedezze fel őket, és válassza ki az Ön céljainak leginkább megfelelőt.

A legjobb klinikai vizsgálatkezelő szoftverek áttekintése

Itt található a klinikai vizsgálatok kezelési rendszereinek (CTMS) összehasonlító táblázata:

Eszköz neve Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak ClickUp A vizsgálati dokumentáció, a feladatok nyomon követése és a kutatási munkafolyamatok kezelése Feladatkövetés, dokumentumok közös szerkesztése, automatizálás, irányítópultok, HIPAA-megfelelőség, AI-alapú betekintés Ingyenes, korlátlan: 7 USD/felhasználó/hónap, Üzleti: 12 USD/felhasználó/hónap, Vállalati: egyedi árazás Zelta Klinikai adatkezelés Valós idejű vizsgálati adatok, prediktív utánpótlási elemzések, KPI-alapú irányítópultok Egyedi árazás Florence eBinders Távoli vizsgálatfigyelés és -kezelés eISF, elektronikus aláírások, dokumentumtárolás, távoli felügyelet, beépített szerkesztési ellenőrzések Egyedi árazás Clinion A klinikai műveletek központosítása és automatizálása AI/ML modulok, protokoll automatizálás, IP-készletkezelés, valós idejű láthatóság Egyedi árazás Veeva Vault A klinikai adatok és tartalmak központosítása A vizsgálatok regisztrációjának megosztása, eCOA, központosított vizsgálati kommunikáció Egyedi árazás Medidata Vizsgálatkezelés és adatvizualizáció Automatizált adatátvitel, vizuális elemzés, eTMF és Rave EDC integrációk Egyedi árazás Oracle Siebel A klinikai vizsgálatok működésének figyelemmel kísérése és kezelése Munkafolyamat-automatizálás, személyre szabott portálok, a vizsgálati alanyok látogatásainak automatikus nyomon követése Egyedi árazás MasterControl CTMS Klinikai dokumentáció és minőségirányítás TMF és GCP dokumentumkezelés, helyszínminősítés és -ellenőrzés, klinikai műveletek és minőségirányítás integrálása Egyedi árazás TrialKit Távoli vizsgálatok és decentralizált tanulmányok kezelése EDC, RTSM, AI-alapú elemzés, natív mobilalkalmazás 1350 dollártól kezdődően RealTime CTMS A betegek bevonásának és a klinikai vizsgálatoknak a racionalizálása Betegkövetés, automatizált ütemezés, HIPAA-megfelelőség, fejlett jelentéskészítés Egyedi árazás Edge CTMS Valós idejű klinikai kutatáskezelés Munkafolyamat-készítő, pénzügyi modul, betegtoborzás nyomon követése Egyedi árazás Castor EDC Klinikai vizsgálati adatok rögzítése eCRF-ek, valós idejű vizsgálati betekintés, szerepkörökön alapuló hozzáférés, felmérési funkciók Egyedi árazás Clinical Conductor CTMS A toborzás és a pénzügyi munkafolyamatok optimalizálása Toborzás nyomon követése, pénzügyi menedzsment, központosított vizsgálati információk Egyedi árazás

Mi az a klinikai vizsgálatkezelés?

A klinikai vizsgálatok kezelése magában foglalja a klinikai kutatások tervezését, végrehajtását és nyomon követését annak biztosítása érdekében, hogy azok etikus módon, az ipari szabályozási előírásoknak megfelelően történjenek.

A klinikai vizsgálatok kezelése több szempont összehangolását igényli, például a betegek toborzását, az adatok gyűjtését, az adatokon alapuló döntéshozatalt, a dokumentumkezelést, a költségvetés kezelését, a szabályoknak való megfelelést és a helyszínek és érdekelt felek közötti jelentéstételt. A cél itt a vizsgálat hatékony elvégzése, miközben megőrzik az adatok integritását és a résztvevők biztonságát.

🧠 Tudta? Egy kutatás szerint a sikeres klinikai vizsgálatok elvégzéséhez számos tényező szükséges, többek között a projekttervezés, a zökkenőmentes együttműködés, a kutatók és a résztvevők minimális munkaterhe, a hatékony rendszerek és a vizsgálati résztvevők megfelelő toborzása.

Mit kell keresnie a legjobb CTMS szoftverben?

Akár klinikai vizsgálatok kezelésére szolgáló szoftvert, akár a felhasználáskezelési folyamatok létrehozásához szükséges platformot keres, győződjön meg arról, hogy a szoftver rendelkezik az alábbi funkciókkal:

Betegkezelés : Válasszon olyan platformot, amely automatizálja az ütemezést, szervezi a találkozókat, nyomon követi a regisztrációt és ellenőrzi a szabályok betartását.

Dokumentumkezelés : Vezessen be egy vizsgálatkezelő rendszert, amely segít a dokumentumok és kutatási tanulmányok központi tárolásában és kezelésében. Győződjön meg arról, hogy a rendszer biztonságos tárolást kínál hozzáférési jogosultságokkal és verziókezeléssel.

Jelentések és elemzések : Válasszon olyan szoftvert, amely testreszabható irányítópultot és valós idejű jelentéseket kínál, hogy betekintést nyerhessen a vizsgálati tevékenységekbe, a csapat termelékenységébe és egyéb teljesítménymutatókba.

Szabályozási megfelelés: Válasszon olyan platformot, amely támogatja a szükséges egészségügyi szabványokat, beleértve a HIPAA-t és a SOC 2-t, és biztosítja a szabványok és protokollok teljes körű betartását.

💡Profi tipp: Vegye figyelembe a platform felhasználóbarát jellegét és skálázhatóságát. Győződjön meg arról, hogy a szoftver képes kezelni a növekvő vizsgálati volumeneket és komplexitást. Ez segít kiválasztani azt a szoftvert, amely a kutatás fejlődésével együtt tud lépést tartani.

A legjobb CTMS szoftver

Nézzük meg a legjobb CTMS szoftvereket, azok legfontosabb jellemzőit, árait és korlátait.

1. ClickUp (A legjobb a vizsgálati dokumentáció, a feladatok nyomon követése és a kutatási munkafolyamatok kezeléséhez)

A ClickUp segítségével valós időben együttműködhet a betegek munkafolyamataiban és dokumentációjában

Legyen szó helyszíni, távoli vagy hibrid klinikai vizsgálatokról, ezek rengeteg munkával járnak: helyszíni látogatások, helyszíni monitoring, hatalmas mennyiségű dokumentáció, összetett vizsgálati folyamatok és szigorú szabályozási követelmények, amelyek egymástól elszigetelt munkafolyamatokhoz vezetnek.

Itt jön képbe a ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely gyorsabbá és hatékonyabbá teszi klinikai vizsgálatait.

A ClickUp for Healthcare javíthatja a betegek tapasztalatait automatikus időpontfoglalással, szerződés- és SLA-folyamatokkal, gyorsított nyilvántartási kérésekkel, valamint a betegadatokkal és kutatásokkal kapcsolatos együttműködéssel. Ez egy SOC 2 és HIPAA kompatibilis platform, fejlett felhasználói jogosultságokkal az adatvédelem érdekében.

Automatizálja a találkozókat, kövesse nyomon az ütemterveket és egyensúlyozza a munkaterhelést a ClickUp for Healthcare segítségével

Először is, a ClickUp Tasks egyszerűsíti a klinikai vizsgálatokat. Lehetővé teszi, hogy a komplex vizsgálati munkafolyamatokat kezelhető feladatokká (ellenőrzőlistákkal) szervezze, figyelemmel kísérje a vizsgálati kellékeket, felelősségeket osszon ki, és valós időben kövesse nyomon a klinikai vizsgálat előrehaladását. Emellett megjegyzéseket is hozzárendelhet bizonyos csapattagokhoz, hogy biztosítsa a felelősségvállalást a vizsgálati fázisok során.

A ClickUp Docs segítségével a klinikai dokumentáció egyszerűen kezelhető. Központi adattárként szolgál a szabályozási dokumentumok, kutatási jegyzetek és tanulmányi jelentések tárolásához és kezeléséhez. A klinikai vizsgálati kutatócsoportok könnyedén együttműködhetnek ezeken a dokumentumokon, miközben a verziókezelés is biztosított.

Rendezze jegyzeteket, tanulmányokat, klinikai kutatásokat, és működjön együtt valós időben a ClickUp Docs segítségével

A folyamatok tekintetében a ClickUp Automations segítségével tehermentesítheti magát a rutin klinikai vizsgálati folyamatok, például az engedélyek továbbítása, a vizsgálati emlékeztetők, a feladatok és az adatgyűjtés állapotának megváltoztatása, valamint a nyomonkövetési feladatokra vonatkozó figyelmeztetések terheitől. A ClickUp-ot más CTMS-platformokkal is integrálhatja, hogy trigger-alapú automatizálási szabályokat hozzon létre, és a fájlokat egyetlen, integrált munkaterületen belül kereshetővé tegye.

Automatizálja a feladatkiosztást, a jóváhagyásokat és állítson be riasztásokat a ClickUp Automations segítségével

A ClickUp segít nyomon követni a vizsgálatok ütemtervét és a megfelelőségi ellenőrzőlistákat, valamint áttekintést nyújt a csapat termelékenységi mutatóiról. A testreszabott ClickUp Dashboards segítségével gyorsan hozzáférhet a vizsgálatok alapvető mutatóihoz és részleteihez, anélkül, hogy rengeteg adatot kellene átnéznie.

Ezen funkciók mellett a ClickUp hatalmas sablonkönyvtárával is megkönnyíti a munkáját. Például a ClickUp betegkezelési sablon a következőket segíti:

Hozzon létre egyedi gondozási terveket, és kövesse nyomon az egészségügyi célok elérésének előrehaladását.

Valós időben együttműködhet a vizsgálati csapat tagjaival.

Rendezze egy helyen a kinevezéseket, az orvosi dokumentációkat és az értékelési űrlapokat.

Ingyenes sablon letöltése Szervezze meg a kezelési terveket, a rendeléseket és az orvosi dokumentációt a ClickUp betegkezelési sablon segítségével.

Hasonlóképpen, a ClickUp számos folyamatdokumentációs sablonnal rendelkezik, amelyek segítenek a folyamatok szabványosításában, valamint a következetesség és az átláthatóság biztosításában.

A ClickUp legjobb funkciói

Elemezze a meglévő klinikai adatokat és írjon klinikai kutatási dokumentumokat a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp korlátai

A ClickUp eleinte túlterhelőnek tűnhet, mivel rengeteg funkciót kínál egy helyen.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

A ClickUp egy hatékony eszköz, amelynek segítségével a szervezetünkben minden projektre vonatkozó információk központosíthatók, így a multidiszciplináris és regionális csapatok mindenki számára egyformán elérhetővé válnak, miközben a vállalkozás a fejlődés felé halad.

💡Profi tipp: Ismerje meg, hogyan állíthatja be a ClickUp Dashboardot klinikai vizsgálati projektmenedzsmenthez. 👇

2. Zelta (A legjobb klinikai adatkezeléshez)

via Zelta

A Merative Clinical Development (korábban IBM Clinical Development) által fejlesztett Zelta egy klinikai adatkezelő platform, amely hatékonyabbá teszi a klinikai vizsgálatokat. Testreszabható megközelítésével lehetővé teszi, hogy konkrét vizsgálatokhoz megfelelő funkciókat válasszon ki.

A Zelta segítségével egy helyen nyerhet betekintést a valós idejű vizsgálati adatokba, beleértve a résztvevők elkötelezettségét, a szabályozási előírások betartását és még sok mást. Emellett vizsgálati ellátáskezelési és randomizációs funkciókkal is rendelkezik, amelyek segítenek a résztvevők egyenletes elosztásában és az ellátási logisztika optimalizálásában.

A Zelta legjobb funkciói

Gyűjtse össze a résztvevőktől származó adatokat, beleértve a felméréseket, értékeléseket és naplók a Zelta EDC (elektronikus adatgyűjtés) segítségével.

Jósolja meg a vizsgálati helyszínek készleteit prediktív utánpótlási elemzésekkel

Szerezzen valós idejű betekintést, azonosítsa a trendeket és az akadályokat a KPI-alapú irányítópultok segítségével.

A Zelta korlátai

Nagy klinikai vizsgálatok esetén lelassulhat

Zelta árak

Egyedi árazás

Zelta értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

3. Florence eBinders (A legjobb távoli vizsgálatfigyeléshez és -kezeléshez)

via Florence eBinders

A Florence eBinders az eISF (elektronikus vizsgálati helyszíni fájlok) és a résztvevői iratgyűjtők segítségével támogatja a klinikai kutatást. Olyan funkciókat kínál, mint az elektronikus aláírás és a dokumentumtárolás, amelyek felgyorsítják a vizsgálatok kezelését.

A szoftver előnye a távoli felügyeleti képességeiben rejlik. Ezek a funkciók lehetővé teszik, hogy a helyszíni látogatások gondjai nélkül valós időben figyelemmel kísérje a vizsgálati tevékenységeket, áttekintse a prioritást élvező dokumentumokat és nyomon kövesse a megfelelőséget. Ezenkívül közvetlenül hozzáférhet a résztvevők szerkesztett irataihoz anélkül, hogy duplikált dokumentumokat kellene feltöltenie a szponzor portálokra.

A Florence eBinders legjobb funkciói

Használja a munkafolyamatokat a vizsgálat beállításához és aktiválásához

A jelentések és a műszerfalak segítségével azonosítsa a kockázatokat

Aláírhatja a dokumentumokat, és együttműködhet a tanulmányok és a szappanjegyzetek írásában

A beépített szerkesztési vezérlőkkel csak az engedélyezett felhasználók láthatják a védett egészségügyi információkat (PHI).

A Florence eBinders korlátai

Egyes funkciók zavarosak lehetnek. Időbe telik, mire megértjük a terméket.

Nehéz a aláírásokat a megfelelő helyekre elhelyezni

A keresőfunkció nem találja meg a megfelelő információkat

Florence eBinders árak

Egyedi árazás

Florence eBinders értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 80 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a Florence eBinders valós felhasználói?

Könnyen használható alkalmazás fantasztikus funkciókkal, amelyek egyszerűsítik és megkönnyítik a munkát. Használata azonban még mindig némi bonyodalommal jár, ezért továbbra is tapasztalt technikai szakembernek kell lennie.

4. Clinion (A legjobb a klinikai műveletek központosításához és automatizálásához)

via Clinion

A Clinion eClinical platformja integrálja a vizsgálatkezelést, az EDC-t, az RTSM-et, az eConsent-et, az eProtocol-t, a CSR-automatizálást és az eTMF-et (elektronikus vizsgálati főfájl) a klinikai vizsgálatok racionalizálása érdekében. Az egyik kiemelkedő jellemzője a valós idejű láthatóság, amely lehetővé teszi a vizsgálat minden lépésének nyomon követését – a vizsgálati alanyok toborzásától az adatok rögzítéséig és a folyamat korrekciójáig.

Emellett integrált AI/ML modulokkal is rendelkezik, például AI orvosi kódolással, amelyek felgyorsítják a vizsgálatok ütemezését, és javítják az adatok minőségét és a szabályoknak való megfelelést.

A Clinion legjobb funkciói

Automatizálja a protokollokat és a klinikai vizsgálati jelentéseket a gyorsabb jóváhagyás, a szerzői munkaidő és költségek csökkentése, valamint a szabályozási előírások betartása érdekében.

Kövesse nyomon a készletet – a beérkezéstől a kiadásig és a visszaküldésig az IP készletkezeléssel.

Kövesse nyomon és kezelje a klinikai mérföldköveket, és biztosítsa a protokoll időben történő betartását.

Tekintse meg a pénzügyeket, projekteket, területeket és készleteket jelentések és irányítópultok segítségével.

A Clinion korlátai

A kötegelt adatbetöltés kissé bonyolult lehet.

A nagy adatmennyiségek kezelése lelassíthatja a szoftvert.

A Clinion árai

Egyedi árazás

Clinion értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Veeva Vault (A legjobb klinikai adatok és tartalmak központosításához)

via Veeva Vault

A Veeva Vault egy kísérletkezelő szoftver, amelynek funkciói kielégítik az egészségügyi projektmenedzsment igényeit. Támogatja a valós idejű együttműködést szerkesztési, megjegyzés- és integrált csevegési funkciókkal. Lehetővé teszi a tartalmak és dokumentumok jóváhagyásának nyomon követését, biztosítva a szabályozási megfelelést és a szabványosított munkafolyamatokat.

A platform legfőbb előnye, hogy egyetlen forrásként szolgál a klinikai adatok és dokumentációk számára. Közvetlenül kapcsolódik más Veeva alkalmazásokhoz, elősegítve a valós idejű betekintést, a működési hatékonyságot és a gyors döntéshozatalt.

A Veeva Vault legjobb funkciói

Kezelje a vizsgálati regisztrációk megosztását előre konfigurált regisztrációs szabályok, munkafolyamatok, XML-generálás, benyújtások stb. segítségével a Veeva Disclosures segítségével.

Az eCOA (elektronikus klinikai eredményértékelés) segítségével közvetlenül a vizsgálati betegektől, gondozóktól vagy klinikusoktól gyűjtheti össze a kérdőívekre adott válaszokat.

Központosítsa a vizsgálati kommunikációt, a dokumentumokat, a biztonsági levelek cseréjét és a fizetési információkat a Site Connect segítségével.

A Veeva Vault korlátai

A keresőfunkció gyakran irreleváns eredményeket jelenít meg.

Nem olyan intuitív, mint a versenytársai. Az olyan funkciók, mint a dokumentumok feltöltése az eTMF-be, a munkafolyamat elindítása vagy megtekintése stb. túl sok lépést igényelnek.

Veeva Vault árak

Egyedi árazás

Veeva Vault értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók a valós Veeva Vaultról?

Az általános élmény kielégítő volt, a együttműködési funkciókat nagyon jól tudtam használni, és a feladatok nyomon követése is egyszerű volt. Azonban nem tetszett, hogy nagy adatállományok esetén lassú a teljesítménye, és késleltetési problémák is vannak.

6. Medidata (A legjobb a vizsgálatok kezeléséhez és az adatok vizualizálásához)

via Medidata

A Medidata CTMS egy egyszerű eszköz automatizált munkafolyamatokkal, amely segít a manuális klinikai folyamatok racionalizálásában. A szoftver zökkenőmentes integrációja az eTMF-fel és a Medidata Rave EDC-vel kiküszöböli a manuális adatbevitelt, lehetővé téve a vizsgálatok, kutatások és helyszínek kezelését. Ezenkívül hatékony vizuális elemzéseket kínál a tanulmányok és a vizsgálati folyamatok nyomon követéséhez.

A Medidata legjobb funkciói

Kezelje hatékonyan a klinikai vizsgálatokat az EDC-ből a műszerfalakra, előrejelzésekre és elemzésekre történő automatizált adatátvitellel.

Készítsen grafikonokat és intuitív vizuális elemzéseket a különböző tanulmányokból egyetlen jelentésben vagy irányítópulton.

Optimalizálja a helyszínek közötti együttműködést és kezelje a dokumentumokat a Rave EDC és a Medidata eTMF integrációk segítségével.

A Medidata korlátai

Nincs lehetőség információk tömeges hozzáadására

Könnyű elveszíteni az adatokat, ha azokat nem mentik el, vagy ha több felhasználó dolgozik egyszerre.

A Medidata árai

Egyedi árazás

Medidata értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Medidata valós felhasználói?

Összességében a Medidata meglehetősen könnyen használható, átfogó oktatóvideókkal. A felület nem túl szórakoztató és intuitív, és a kitöltött oldalak mentés után nem lépnek át a következő oldalra, ami időigényesebbé teszi az adatbevitelét. Emellett nem tetszik, hogy az eCRF adatbeviteli oldalának kitöltése után, mentés után, nem lép automatikusan át a következő oldalra, ahol adatokra van szükség, különösen ugyanazon a látogatáson belül.

📮ClickUp Insight: Nemrégiben kiderült, hogy a tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta 1-3 embernek küld üzenetet, hogy megszerezze a szükséges információkat. De mi lenne, ha minden információ dokumentálva és könnyen elérhető lenne? A ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével a kontextusváltás már a múlté. Egyszerűen tegye fel a kérdést a munkaterületéről, és a ClickUp Brain előhívja az információkat a munkaterületéről és/vagy a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokból!

7. Oracle Siebel (A legjobb klinikai vizsgálatok nyomon követésére és kezelésére)

via Oracle Siebel CTMS

Az Oracle Siebel CTMS segít Önnek a klinikai vizsgálatok működésének javításában, a vizsgálatok minőségének fenntartásában és a kutatókkal való kapcsolatok jobb kezelésében.

A platform robusztus eszközökkel rendelkezik, mint például utazási jelentések, dokumentumkezelés, helyszíni fizetések nyomon követése és naptárkezelés, amelyekkel a klinikai vizsgálatok hatékonyabban végezhetők. Emellett fejlett vizsgálati állapot- és kezelési jelentéseket is kínál a döntéshozatal javítása érdekében.

Az Oracle Siebel legjobb funkciói

Javítsa a klinikai vizsgálatok működését valós idejű adatláthatósággal és munkafolyamat-automatizálással.

Hozzáférés személyre szabott portálokhoz, amelyek segítenek a helyszíni koordinátoroknak és a CRA-knak a klinikai vizsgálatok webes kezelésében.

Automatikus nyomon követés a vizsgálati alanyok látogatásainak befejezési állapotáról, kiküszöbölve a manuális hibákat

Az Oracle Siebel korlátai

A rendszer konfigurálása és kezelése képzést igényelhet.

A bevezetés költségei magasak lehetnek, beleértve a szoftverlicencelést, a testreszabást és az integrációkat.

Oracle Siebel árak

Egyedi árazás

Oracle Siebel értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. MasterControl CTMS (A legjobb klinikai dokumentáció és minőségirányításhoz)

via MasterControl CTMS

A MasterControl ötvözi a CTMS és a CQMS (klinikai vizsgálati és minőségirányítási rendszerek) funkcióit, így mindent kezelhet – a betegadatok gyűjtésétől a dokumentációig, a minőségig és a kockázatokig –, javítva ezzel az adatok pontosságát és a klinikai vizsgálatok hatékonyságát.

A szoftver egyszerűsíti az eTMF, a dokumentumok, a tevékenységek, a minőségi események, az auditok, a képzések és a projektek kezelését a klinikai vizsgálat során. Több adatimportálási és -exportálási módszerrel egyszerűsíti az információcserét. Ezenkívül lehetővé teszi az egyes helyszínek információinak összekapcsolását, jelentését és átfogó kutatását, beleértve a vizsgálati képesítéseket és részvételt, az auditok történetét és a monitoring látogatásokat.

A MasterControl CTMS legjobb funkciói

Gyűjtse össze és rendszerezze a TMF (Trial Master File) és GCP (Good Clinical Practices) dokumentumokat a különböző helyszíneken és CRO-kban.

Kezelje a helyszínek minősítését, a monitorozást, a teljesítményt, valamint a beszállítói auditokat és képzéseket a klinikai vizsgálat során.

Integrálja a klinikai műveleteket, a minőségirányítást és a minőségi eseményeket a CRO-k, a beszállítók és a vizsgálati helyszínek között.

A MasterControl CTMS korlátai

Az adatok keresése unalmas feladat lehet.

Meredek tanulási görbe

MasterControl CTMS árak

Egyedi árazás

MasterControl CTMS értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. TrialKit (A legjobb távoli vizsgálatok és decentralizált tanulmányok kezeléséhez)

via TrialKit

A TrialKit egy végpontok közötti klinikai vizsgálatkezelő rendszer erőforrás-kezeléssel, amely egyszerűsíti a vizsgálatok végrehajtását. Lehetővé teszi a valós idejű adatbevitelt és az adatok közvetlen átvitelét az EDC alkalmazásba, gyorsítva ezzel az adatgyűjtést.

A platform automatizálja az elektronikus beleegyezési folyamatokat és a betegek által jelentett eredményeket, segítve Önt a távoli és hibrid klinikai vizsgálatok lebonyolításában. Emellett a TrialKit mesterséges intelligenciával támogatott elemzéseket kínál, amelyek segítenek Önnek megalapozott döntéseket hozni. A platform rendelkezik egy natív mobilalkalmazással, amely lehetővé teszi a kutatók számára, hogy bárhol kezeljék a vizsgálatokat.

A TrialKit legjobb funkciói

Adjon hozzá helyszíneket és kohortokat, módosítsa az adagolási rendeket, igazodjon a szabályozási változásokhoz, és előzze meg a protokolltól való eltéréseket a TrialKit Electronic Data Capture (EDC) segítségével.

Végezzen rugalmas vizsgálati terveket és végezzen pontos randomizálást a betegek között az RTSM (Randomization and Trial Supply Management) erőforrás-kezelési funkciók segítségével.

Egyszerűsítse a klinikai adatkezelés kódolási folyamatát a TrialKit Coder automatikus kódolási funkciójával.

A TrialKit korlátai

A tanulmányok EDC-inek felépítéséhez és tervezéséhez tanulási görbe szükséges.

A műszerfal jelentését egyszerre több helyszín szerint is szűrheti.

A TrialKit árai

1350 dollártól kezdődően

TrialKit értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a TrialKit-ről a valós felhasználók?

A TrialKit megfelel kutatási igényeinknek. A felhasználói felület kiváló, lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén dolgozzanak a platformon. Átfogó tudásbázisuk AI-vel rendelkezik, amely közvetlenül válaszol a kérdéseire. Az ügyfélszolgálat kivételes! Soha nem maradt megválaszolatlan kérdésünk, és 1:1 konzultációs hívásokat is kínálnak, hogy szinte bármiben segítsenek. Ugyanakkor hiányoznak bizonyos funkciók, például a honlap egyszerűbb tervezése, a műszerfal és a honlap jelentéseinek nagyobb rugalmassága, valamint fejlettebb feltételes műveletek.

10. RealTime CTMS (A legjobb a betegek toborzásának és a klinikai vizsgálatok racionalizálásának)

via RealTime CTMS

A RealTime CTMS segít egyszerűsíteni a klinikai vizsgálatokat, a betegek toborzását és a vizsgálatok kezelését. Ütemezési eszközökkel rendelkezik, amelyek automatizálják a vizsgálati célidőkkel és a közelgő eseményekkel kapcsolatos figyelmeztetéseket. Egyszerűsíti a betegek nyomon követését, és fejlett jelentéskészítési funkciókkal rendelkezik, amelyek segítenek nyomon követni a helyszínek teljesítményét, a toborzást, a pénzügyi mutatókat és a személyzet termelékenységét.

A RealTime CTMS egy HIPAA-kompatibilis szoftver, amely olyan funkciókkal, mint az ellenőrzési nyomvonalak és az adatintegritás-ellenőrzések, segít biztosítani, hogy klinikai vizsgálatai megfeleljenek a hatályos szabályozásoknak és etikai normáknak.

A RealTime CTMS legjobb funkciói

Kövesse nyomon és figyelje a CRO-któl érkező új vizsgálati leadeket, és építse ki vizsgálati folyamatát!

Hozzon létre egyedi jelentéseket az iparági trendek azonosításához és betekintést nyerjen a helyszíni tevékenységekbe.

Gyorsítsa fel az ütemezést automatizált vizsgálati célidőkkel és időintervallum-számításokkal.

A RealTime CTMS korlátai

Meredek tanulási görbe

A felhasználói hozzáférés és jogosultságok nem elég részletesek

RealTime CTMS árak

Egyedi árazás

RealTime CTMS értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,9/5 (60+ értékelés)

Mit mondanak a RealTime CTMS-ről a valós felhasználók?

A Real Time-CTMS számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek segítenek a klinikai vizsgálatok kezelésében. Nagyon tetszik a minden felhasználó igényeit kielégítő képzési program is, és az ügyfélszolgálat 5 csillagos értékelést érdemel. Azonban jó lenne, ha lenne lehetőség a vizsgálati látogatások importálására. Ez rengeteg időt takarítana meg, és minimalizálná az adatbevitel során előforduló hibák kockázatát.

11. Edge CTMS (A legjobb valós idejű klinikai kutatáskezeléshez)

via Edge

A legtöbb CTMS-hez hasonlóan az Edge is klinikai vizsgálatok és betegek kezelésére szolgáló szoftverként lett kifejlesztve. A szoftver arra specializálódott, hogy segítse a kutatókat a vizsgálataik nyomon követésében és kezelésében a kezdetektől a végéig. Ezen felül teljes átláthatóságot és ellenőrzést biztosít a betegek toborzása terén.

Az Edge CTMS további hasznos funkciókkal rendelkezik, például pénzügyi modullal és egyedi munkafolyamatokkal. Ezért helyettesítheti a táblázatait, hogy átláthatóbb képet nyújtson a pénzügyi jelentésekről, munkafolyamatokról, betegadatokról, számlákról és egyebekről.

Az EDGE CTMS legjobb funkciói

Rögzítse és kezelje a valós idejű munkafolyamatokat

A testreszabható munkafolyamat-készítővel a munkaterhelést úgy oszthatja el, ahogyan Ön szeretné.

Kövesse nyomon a számlákat és készítsen jelentéseket egy átfogó pénzügyi modul segítségével.

Az EDGE CTMS korlátai

Nincs interaktív jelentéskészítés, ami korlátozhatja a számlák és jelentések szerkesztését, és befolyásolhatja a rekordadatok minőségének optimalizálását.

A kutatási helyszínek nagy adatmennyiségének kezelése nehéz és időigényes lehet.

EDGE CTMS árak

Egyedi árazás

EDGE CTMS értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,9/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak az EDGE CTMS valós felhasználói?

Kiváló rendszer – könnyen használható, másoknak is könnyen megtanítható, jelenleg nem tudnám elvégezni a munkámat nélküle. Nagy rajongója vagyok az EDGE-nek – remek a kialakítása! Azonban a rendszer nagyon rövid idő után kijelentkezik, ha nem történik billentyűleütés/egérmozgás.

12. Castor EDC (A legjobb klinikai vizsgálati adatok rögzítésére)

via Castor EDC

A Castor EDC egy felhőalapú CTMS és adatbeviteli szoftver. Felhasználóbarát adatbázisa kiválóan alkalmas a betegek adatait nyomon követésére. Adatokat vihet be, automatikus lekérdezéseket generálhat, és a különböző szűrőopciók segítségével gyorsan kereshet az adatok között. A platform egy helyen mutatja be a betegek teljes útját, előrehaladásukat és a még elvégzendő feladatokat.

A Castor legfőbb előnye a kifinomult felmérési funkciói. Készíthet esettanulmányi űrlapokat klinikai vizsgálatokhoz és kutatásokhoz, sablonok segítségével különböző felméréseket hozhat létre, webes felméréseket küldhet, a felméréseket csomagokba rendezheti a könnyebb terjesztés érdekében, valamint a felméréseken megjelenő űrlapnavigátor segítségével a résztvevők könnyedén navigálhatnak a szakaszok között.

A Castor EDC legjobb funkciói

Gyűjtse össze és kezelje a vizsgálati adatokat egyetlen központban, ossza meg azokat a vizsgálatkezelő csapattal, és hozzon létre fejlett eCRF-eket (esetjelentési űrlapokat).

Valós idejű betekintést nyerhet a vizsgálati statisztikákba és nyomon követheti az adatok bevitelét.

Használjon szerepkörökön alapuló hozzáférési jogosultságokat a részletes ellenőrzés és az adatvédelem érdekében.

Kapjon e-mail értesítéseket bizonyos eseményekről, például ismétlődő adatbevitelről, vizsgálati eseményekről stb.

A Castor EDC korlátai

Az adatkezelés kihívást jelenthet olyan problémák miatt, mint a késleltetett adatgyűjtés, a dátumok változása különböző időzónákban való munkavégzés esetén stb.

Castor EDC árak

Egyedi árazás

Castor EDC értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Castor EDC valós felhasználói?

A Castor EDC egy felhasználóbarát, könnyen kezelhető eszköz a klinikai vizsgálatokban, amelyet eddig használtam. Rugalmasságot biztosít a használatában. Lehetővé teszi a funkciók módosítását, amelyek hozzáadhatók az új igények kielégítésére. Ugyanakkor központilag vezérelt. Néhány korlátozott résszel kapcsolatban nehéz narrációt biztosítani. Másrészt, egyes napokon lassan működik.

13. Clinical Conductor CTMS (A legjobb a toborzás és a pénzügyi munkafolyamatok optimalizálásához)

via Clinical Conductor CTMS

Az Advarra Clinical Conductor CTMS szoftvere megbízható klinikai vizsgálatkövetési, toborzási, megfelelőségi és pénzügyi funkciókat kínál. Hatalmas adatbázissal rendelkezik, szűrési lehetőségekkel és testreszabható irányítópultokkal, így több ezer beteg kezelésére is alkalmas.

A platform segít nyomon követni a betegek toborzását, részletes jelentéseket készíteni, valamint megbeszéléseket és időpontokat szervezni. A szoftver kiemelkedő jellemzője a betegek ütemezésének funkciója. Egyszerűen csak be kell írnia az egyes vizsgálatokat, be kell állítania az időközöket, regisztrálnia kell a betegeket, és meg kell terveznie az időpontokat.

A Clinical Conductor CTMS legjobb funkciói

Központosítsa a személyzettel, protokollokkal, pénzügyekkel és egyebekkel kapcsolatos információkat a tanulmány- vagy kutatáskezelés segítségével.

Egyszerűsítse a toborzási feladatokat, és valós idejű frissítéseket kapjon a toborzási funkciók segítségével.

Kezdje el kezelni a költségvetéseket, nyomon követni a számlákat és azonosítani a ki nem fizetett összegeket.

A Clinical Conductor CTMS korlátai

A pénzügyi menedzsment funkciók meglehetősen összetettek lehetnek.

A sok oldalt és gombot tartalmazó felület egyes felhasználók számára nehézkesnek tűnhet.

A Clinical Conductor CTMS árai

Egyedi árazás

A Clinical Conductor CTMS értékelései és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a Clinical Conductor CTMS-ről a valós felhasználók?

A Clinical Conductor CTMS kiválóan alkalmas vizsgálatok kezelésére, pénzügyekre, toborzásra és ütemezésre. Miután megismerte a felületet, számos módon megtekintheti az információkat. Egyetlen hátránya, hogy nem kínál elektronikus forrás- vagy dokumentumkezelést. Ha ezt is kínálná, akkor valóban egykomplett megoldás lenne a klinikai vizsgálati helyszínek számára.

Egyszerűsítse a klinikai vizsgálatokat a megfelelő CTMS szoftverrel

Technológia nélkül a klinikai vizsgálatok modernizálása csak távoli álom. Akár dokumentációt szeretne rendszerezni, akár a monitorozást szeretné javítani, akár a folyamatokat szeretné felgyorsítani, szüksége van az ideális CTMS-re.

Listánk a legjobb CTMS-eket tartalmazza, különböző funkciókkal. Csak annyit kell tennie, hogy felméri igényeit, prioritásait és költségvetését, hogy kiválaszthassa a számára legmegfelelőbb platformot. Például, ha prioritása a kutatáskezelés, akkor fontolja meg az Edge CTMS-t, ha pedig távoli vizsgálatokkal foglalkozik, akkor a Florence eBinders-t.

Ha azonban átfogó megoldást keres, amely minden projektmenedzsment szempontot figyelembe vesz a klinikai vizsgálati folyamatok racionalizálása és felgyorsítása érdekében, próbálja ki a ClickUp-ot.

Regisztráljon még ma ingyenesen, és nézze meg a ClickUp működését!