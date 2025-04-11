Ingyenes kéthetes munkaidő-nyilvántartási sablonok a munkaidő és a bérszámfejtés nyomon követéséhez

Akár szabadúszó, kisvállalkozás tulajdonosa vagy nagyobb csapatot irányít, a fizetési időszak alatt ledolgozott órák nyomon követése biztosítja, hogy mindenki méltányos és pontos fizetést kapjon.

A kéthetente kitöltendő munkaidő-nyilvántartási sablonok praktikus eszközök, amelyek egyszerűsítik ezt a folyamatot, megkönnyítve a munkaidő nyomon követését, a bérszámfejtést és a termelékenység fenntartását. ⌛️

Ez a blog különböző kéthetes munkaidő-nyilvántartási sablonokat mutat be, és megmutatja, hogyan teheti könnyebbé a munkáját, és hogyan válthatja a bérszámfejtési napokat egyszerű feladatokká.

Mik azok a kéthetes munkaidő-nyilvántartási sablonok?

A kéthetes munkaidő-nyilvántartási sablon nyomon követi a munkarendet, beleértve a be- és kijelentkezési időket, a szüneteket, a ledolgozott órákat, a túlórákat, a betegszabadságokat vagy a szabadságokat egy kéthetes időszak alatt.

A kéthetente kitöltendő munkaidő-nyilvántartási alkalmazások vagy sablonok segítenek egyszerűsíteni az idő nyomon követését, zökkenőmentesen feldolgozni a bérszámfejtést és figyelemmel kísérni az egyes alkalmazottak termelékenységét.

Az egyedi igényeknek megfelelően ezek a sablonok tartalmazhatnak olyan mezőket, mint:

Munkavállalói adatok : mezők a név, a munkavállalói azonosító, az osztály és a felettes adatainak megadásához

Fizetési időszak részletei : A két hét kezdő és záró dátuma

Napi bejegyzések : dátumok, hét napjai, be- és kijelentkezési idők, szünetek

Összes óra : Rendszeres óraszám, túlóra és a fizetési időszak összesített óraszáma

Aláírások: Helyek a munkavállalók és a felettesek jóváhagyásához

Ezek a munkaidő-nyilvántartási sablonok segítenek a munkáltatóknak és a munkavállalóknak a ledolgozott órák automatikus kiszámításában, biztosítva a fizetés átláthatóságát és pontosságát.

Mi jellemzi a jó kéthetes munkaidő-nyilvántartási sablont?

A jól megtervezett kéthetes munkaidő-nyilvántartási sablon minden követelménynek megfelel, racionalizálja a folyamatot, csökkenti a hibák számát és megelőzi a bérszámfejtéssel kapcsolatos fejfájásokat.

Íme a kéthetes munkaidő-nyilvántartási sablonokban keresendő legfontosabb szempontok:

Testreszabhatóság és rugalmasság: Válasszon olyan sablont, amely különböző szerepkörökhöz és iparágakhoz alkalmazkodik, és amelyben módosíthatja a be- és kijelentkezési időkre, szünetekre és projektadatokra vonatkozó mezőket.

Világos és áttekinthető elrendezés: Válasszon olyan dizájnt, amely az információkat tiszta, könnyen olvasható formátumban jeleníti meg, csökkentve ezzel a hibák számát és egyszerűsítve a bérszámfejtést.

Jóváhagyási és aláírási mezők: Válasszon olyan megoldásokat, amelyek kijelölt helyet biztosítanak a munkavállalók és a felettesek aláírásához, hogy biztosítsa a pontosságot és a felelősségre vonhatóságot.

Kompatibilitás és hozzáférhetőség: Válasszon egy kéthetes sablont, amely zökkenőmentesen működik az Excel, a Google Sheets és az időkövető eszközökkel, hogy egyszerűsítse a megosztást és az együttműködést.

Automatizált számítások és nyomon követés: Használjon beépített képletekkel rendelkező munkaidő-nyilvántartási sablonokat Használjon beépített képletekkel rendelkező munkaidő-nyilvántartási sablonokat a munkaidő-nyilvántartási emlékeztetők automatikus beállításához és a teljes óraszám, beleértve a túlórákat is, kiszámításához, minimalizálva ezzel a kézi hibákat.

10 kéthetes munkaidő-nyilvántartási sablon

A munkaerő-elemzések kéthetes nyomon követése nem feltétlenül bonyolult. Ez a 10 kéthetes munkaidő-nyilvántartási sablon megkönnyíti a munkavállalók munkaidejének nyomon követését, a bérszámfejtés kezelését és a szervezettség fenntartását.

1. ClickUp Services munkaidő-nyilvántartási sablon

Növelje termelékenységét és kövesse nyomon a szolgáltatási órákat a ClickUp Services Timesheet Template segítségével.

A ClickUp Services Timesheet Template segítségével mostantól könnyen nyomon követheti a szolgáltatási órákat és kezelheti a számlázható órákat. Ez a sablon egy helyen egyesíti a munkaidőt, a fizetési díjakat és a túlórákat, hogy egyszerűsítse az időkövetést a szolgáltató csapatok számára.

Ráadásul a beépített adatmezőkkel a munkaidő, a teljes javadalmazás és a túlórák kiszámításához könnyedén nyomon követheti az alkalmazottak munkaidejét és maximalizálhatja a számlázható órákat. Tökéletes megoldás azoknak a szolgáltató csapatoknak, akik optimalizálni szeretnék a bérszámfejtést és növelni a hatékonyságot.

🌟 Íme, miért fogja imádni

Mérje az erőforrások felhasználását több projektben

Hatékonyan ossza el az erőforrásokat a projektek és szolgáltatások között

Szervezze a feladatokat olyan állapotokkal, mint Jóváhagyva, Figyelmet igényel, Felülvizsgálat alatt és Felülvizsgálatra vár.

Integrálja olyan alkalmazásokkal, mint a Stripe és a PayPal a számlázás és a fizetések kezeléséhez.

📌 Ideális: Szolgáltató csapatok, ügynökségek és szabadúszók számára, akiknek pontos munkaidő-nyomon követésre és számlázáskezelésre van szükségük.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp időkövetési kártyáit a csapat termelékenységének egyszerű nyomon követéséhez, a számlázható és nem számlázható órák megkülönböztetéséhez, valamint az időadatok zökkenőmentes exportálásához a pontos számlázás érdekében. Ezek a testreszabható kártyák tökéletesen integrálódnak a ClickUp irányítópultjába, megkönnyítve az időkövetést és a jelentéstételt.

2. ClickUp ügyvéd munkaidő-nyilvántartási sablon

Kezelje a számlázható órákat és egyszerűsítse az ügyek nyomon követését a ClickUp ügyvédi munkaidő-nyilvántartási sablonjával.

A ClickUp ügyvédi munkaidő-nyilvántartási sablonja egyszerűsíti az időkövetést, a számlázást és az ügyek kezelését a jogi szakemberek számára. Lehetővé teszi az ügyvédek számára, hogy gyorsan rögzítsék a számlázható órákat, nyomon kövessék az ügyek előrehaladását, és ügyfél, ügy szám és szolgáltatás típusa szerint kategorizálják a feladatokat.

Ez a sablon segít a jogi csapatoknak a szervezettség fenntartásában, a munkaterhelés kezelésében és a pontos számlázás biztosításában. Beépített jelentéskészítő funkciói világos képet adnak az egyes ügyekre fordított időről, segítve a vállalkozásokat az erőforrások optimalizálásában és a jövedelmezőség növelésében.

🌟 Íme, miért fogja imádni

Tárolja az ügyekkel kapcsolatos fontos információkat, például az ügyfél nevét, az ügy számát és az ügyvéd aláírását egyéni mezők segítségével.

Használjon egyedi állapotokat, mint például „Teendő”, „Blokkolva”, „Folyamatban”, „Befejezve” és „Felfüggesztve” a feladatok előrehaladásának nyomon követéséhez.

Állítson be határidőket és emlékeztetőket, hogy mindig tisztában legyen a határidőkkel.

Készítsen időjelentéseket az eltöltött idő elemzéséhez és a számlázás pontosságának javításához.

📌 Ideális: ügyvédi irodák és ügyvédek számára, akiknek pontos időkövetésre és ügykezelésre van szükségük.

3. ClickUp kitölthető ütemterv sablon

Vizualizálja a projekt ütemtervét, és tartsa nyomon a feladatokat a ClickUp kitölthető ütemterv sablonjával.

A ClickUp kitölthető ütemterv-sablon segítségével könnyedén elkészítheti és kezelheti a projekt ütemtervét. Lehetővé teszi komplex ütemtervek vizuális ábrázolását, a haladás nyomon követését és a csapat tagjainak összehangolt munkavégzését.

Ez a sablon lehetővé teszi a projektek szervezését, a mérföldkövek meghatározását és az erőforrások hatékony elosztását. Emellett egyszerűsíti a megosztást és az együttműködést, így mindenki ugyanazon az oldalon maradhat az ütemtervekkel és a határidőkkel kapcsolatban.

🌟 Íme, miért fogja imádni

Használjon különböző nézeteket, például Listát, Gantt-diagramot és Naptárat az idővonal megjelenítésének testreszabásához.

A projekt előrehaladtával feladatok hozzáadása vagy eltávolítása

Ossza meg az ütemterveket a csapat tagjaival az együttműködés és a visszajelzések érdekében.

Kövesse nyomon a feladatokat és a mérföldköveket egyértelmű haladási mutatókkal

📌 Ideális: projektmenedzserek, rendezvénytervezők és olyan csapatok számára, akiknek világos és szervezett idővonal-nyomon követésre van szükségük.

Barátos tipp: Teljes ellenőrzést szeretne a számlázható és nem számlázható alkalmazottak munkaideje felett? Próbálja ki a ClickUp Project Time Tracking alkalmazást, és integrálja azt zökkenőmentesen olyan népszerű munkaidő-nyilvántartó eszközökkel, mint a Toggl és a Harvest. Az alkalmazást a következőkre is használhatja: Figyelje a csapat termelékenységét

Állítsa be a becsült időtartamokat

Részletes jelentések készítése

4. ClickUp óránkénti munkaidő-nyilvántartási sablon

Szervezze meg hatékonyan a napját a ClickUp óradíj-nyilvántartási sablonjával!

A ClickUp óradíj-nyilvántartási sablon segít pontosan megszervezni és kezelni a napi feladatokat. Lehetővé teszi konkrét célok meghatározását, a feladatok fontossági sorrendbe állítását és a napi célok elérésének nyomon követését.

Ez a sablon heti naptár alkalmazás nézetet is tartalmaz, amely segít betartani a menetrendet és növelni a termelékenységet. Tökéletes megoldás a nap folyamán felmerülő több prioritás közötti egyensúly megteremtéséhez.

🌟 Íme, miért fogja imádni

Állítson be emlékeztetőket és automatizálja a feladatok frissítését, hogy mindig naprakész legyen.

Használjon egyéni nézeteket a kifizetések, a megbízottak előrehaladása és a heti ütemtervek kezeléséhez.

Feladatok kiosztása a csapat tagjainak és a haladás nyomon követése

A napi célok elérése érdekében szükség szerint módosítsa az ütemterveket.

📌 Ideális: elfoglalt szakemberek, csapatok és egyének számára, akik hatékony órarenddel szeretnék maximalizálni a termelékenységet.

2023 februárjától a kéthetes fizetési időszakok voltak a leggyakoribbak az Egyesült Államokban, ahol a magánvállalkozások 43%-a fizette alkalmazottait kéthetente.

5. ClickUp időgazdálkodási ütemterv sablon

Optimalizálja termelékenységét és tartsa be a határidőket a ClickUp időgazdálkodási ütemterv sablonjával.

A ClickUp időgazdálkodási ütemterv-sablonjával könnyedén kezelheti a feladatokat, reális célokat állíthat fel és optimalizálhatja napi rutinját. A legjobb benne? Segít a projektek szervezésében, a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában és a határidők nyomon követésében, így egyedi állapotok, mezők és nézetek segítségével javítja az időgazdálkodást és a termelékenységet.

A sablon egyértelmű áttekintést nyújt a feladatairól, segítve Önt abban, hogy koncentrált és szervezett maradjon, miközben egyensúlyt teremt a munka, a személyes kötelezettségek és az önmagáról való gondoskodás között, hogy a lehető legtöbbet hozza ki minden napból.

🌟 Íme, miért fogja imádni

Kövesse nyomon az előrehaladást egyedi állapotokkal, például „Befejezett”, „Folyamatban”, „Teendők”.

Figyelje az idő felhasználását és a termelékenységet az integrált időkövetési funkciókkal

Dolgozzon együtt a csapat tagjaival, és tartsa mindenkit naprakészen az ütemtervekkel és a célokkal kapcsolatban.

Használjon egyéni mezőket, például Nap és Tevékenység típusa a jobb szervezés érdekében.

📌 Ideális: szakemberek, csapatok és egyének számára, akik hatékony időgazdálkodással szeretnék növelni termelékenységüket.

6. ClickUp tanácsadói munkaidő-nyilvántartási sablon

Kövesse nyomon a számlázható órákat és kezelje az ügyfélprojekteket a ClickUp tanácsadói munkaidő-nyilvántartási sablonjával.

A ClickUp tanácsadói időkövetési sablon egyszerűsíti a számlázható órák nyomon követését, a projektmenedzsmentet és a tanácsadói termelékenység rögzítését. Pontos számlázást és hatékony időgazdálkodást biztosít az ügyféladatok, az óradíjak és a projektütemények nyomon követésére szolgáló testreszabható szakaszokkal.

Ez a sablon beépített jelentéskészítő eszközökkel rendelkezik, amelyek segítenek a tanácsadóknak maximalizálni a számlázható órákat és optimalizálni a munkafolyamatokat. Emellett értékes betekintést nyújt az időnyilvántartásba és a projektek jövedelmezőségébe, segítve a tanácsadókat a termelékenység javításában és üzleti tevékenységük bővítésében.

🌟 Íme, miért fogja imádni

Figyelje a fizetési határidőket és a fizetési státuszokat

Használjon egyéni mezőket a munkaterhelés szintjének, az óradíjnak és a fizetési részleteknek a megadásához.

Valós időben együttműködhet ügyfeleivel és csapattagjaival

Készítsen jelentéseket a számlázáshoz és az ügyfelek számlázásához

📌 Ideális: szabadúszók és tanácsadó csapatok számára, akik hatékonyan szeretnék nyomon követni a számlázható órákat és kezelni az ügyfélprojekteket.

7. ClickUp személyzeti beosztási sablon

Egyszerűsítse a műszakbeosztást és kezelje a személyzet rendelkezésre állását a ClickUp személyzeti beosztási sablonjával.

Könnyebb módszert keres a munkavállalók kezelésére? Próbálja ki ingyen a ClickUp személyzeti beosztási sablont. Segít nyomon követni a munkaidőt, beosztani a műszakokat és rendszerezni a munkavállalói információkat. Az egyéni állapotok, mezők és nézetek segítségével egy helyen kezelheti a rendelkezésre állást, a szabadságkérelmeket és a munkaterhelés egyensúlyát.

Nincs szükség bonyolult beosztási szoftverre – ez a sablon naptár nézetével könnyedén megtervezheti és módosíthatja a munkavállalók beosztását. Búcsút inthet a beosztási ütközéseknek, és üdvözölheti a zökkenőmentes műszakváltásokat, így csapata mindig összhangban és készen áll a munkára.

🌟 Íme, miért fogja imádni

Használjon egyéni mezőket olyan részletekhez, mint a fizetés, a túlóra és az osztály.

Kövesse nyomon a rendelkezésre állást, a szabadságkérelmeket, a szabadságokat és a munkaidőt

Optimalizálja a termelékenységet egyértelmű szerepkörök kiosztásával és a feladatok nyomon követésével.

Tekintse meg a munkavállalók adatait többféle naptárformátumban, beleértve a heti naptárat, a munkavállalói beosztást és a munkavégzés előrehaladását.

📌 Ideális: HR-vezetők, csapatvezetők és olyan vállalkozások számára, amelyek hatékony személyzeti ütemezést és beosztáskezelést keresnek.

8. ClickUp személyes időgazdálkodási sablon

A ClickUp személyes időgazdálkodási sablonjával prioritásokat állíthat fel és szervezett maradhat.

Akár munkával, akár egyéni célokkal kapcsolatos, a ClickUp személyes időgazdálkodási sablon segít Önnek a csúcson maradni, és olyan rutinokat kialakítani, amelyek hosszú távú sikerhez és egyensúlyhoz vezetnek.

Lehetővé teszi a projektek fontossági sorrendbe állítását és szervezését, valamint a célok elérésének nyomon követését. Ezenkívül az egyéni állapotok, mezők és nézetek segítségével kezelheti az ütemtervét, reális határidőket állíthat be és zökkenőmentesen nyomon követheti a teljesítményét.

🌟 Íme, miért fogja imádni

A feladatok fontossága alapján rangsorolja a feladatokat és szervezze meg a projekteket

Használja ki az egyéni állapotokat, mezőket és nézeteket, hogy mindig kézben tartsa a feladatokat.

Tekintse meg a feladatokat különböző formátumokban, például feladatlista, előrehaladás, határidők, kezdés.

Figyelje a teljesítményt, és szükség szerint módosítsa az ütemterveket a célok elérése érdekében.

📌 Ideális: Azok számára, akik szeretnék növelni a termelékenységüket és hatékonyan kezelni az idejüket.

A Harvard Business Review szerint az amerikai gazdaság évente körülbelül 50 millió órát veszít a munkavállalók munkaidő-nyilvántartási hibái miatt, ami napi szinten körülbelül 7,4 milliárd dollár termelékenységi veszteséget jelent.

9. Kéthetes munkaidő-nyilvántartási sablon a TimeDoctor-tól

a TimeDoctor segítségével

A TimeDoctor kéthetes munkaidő-nyilvántartási sablonja egyszerűsíti a munkavállalók óráinak, jelenlétének és bérszámfejtésének nyomon követését kéthetes ciklusban. Lehetővé teszi a be- és kijelentkezési idők, az ebédszünetek és a túlórák rögzítését, miközben áttekinthető képet ad a teljes ledolgozott órákról.

Ez az ingyenes sablon Google Sheets, Excel, Word és PDF formátumban érhető el, és könnyen testreszabható a különböző igényeknek megfelelően. Egyszerű megoldást kínál a pontos munkaidő-nyomon követéshez, és segít kiküszöbölni a bérszámfejtési hibákat.

🌟 Íme, miért fogja imádni

Kövesse nyomon a munkaidőt, a jelenlétet és a túlórákat egy helyen

Töltse le és testreszabhatja a Google Sheets, Excel, PDF vagy Word formátumban.

A beépített képletek segítségével automatikusan kiszámíthatja a teljes óraszámot.

Egyszerűsítse a bérszámfejtést és biztosítsa a pontos kifizetéseket

📌 Ideális: kisvállalkozások, szabadúszók és csapatok számára, akik egyszerű, de hatékony módot keresnek a munkaidő nyomon követésére és a bérszámfejtés kezelésére.

10. Kéthetes munkaidő-nyilvántartási sablon a Quickbooks-tól

Quickbooks segítségével

A Quickbooks kéthetes munkaidő-nyilvántartási sablonja egyszerűvé és hatékonnyá teszi a munkavállalók munkaidejének, túlóráinak és szabadságnapjainak nyomon követését. A munkaidő-nyilvántartási adatok, például a be- és kijelentkezési idők, a munkakódok és a teljes munkaidő alapján biztosítja a pontos bérszámfejtést.

Ez az ingyenes munkavállalói munkaidő-nyilvántartási sablon több formátumban is elérhető – Excel, Microsoft Word, PDF és Google Sheets –, így rugalmasságot és könnyű használatot biztosít bármilyen méretű vállalkozás számára. Ráadásul javítja a bérszámfejtés pontosságát, miközben időt takarít meg az adminisztratív feladatok elvégzésében.

🌟 Íme, miért fogja imádni

Rögzítse a munka kezdetét és végét, az ebédszüneteket, a túlórákat és a szabadságnapokat.

A kitöltött munkaidő-nyilvántartások aláírásával biztosítsa a pontos bérszámfejtést.

Kezelje a megfelelést a bérszámfejtés kormányzati irányelveinek betartásával.

A beépített képletek segítségével automatikusan kiszámíthatja a teljes ledolgozott időt.

Egyszerűsítse a jóváhagyási folyamatot az alkalmazottak és a vezetők aláírásával

📌 Ideális: Vállalkozások, könyvelők és bérszámfejtők számára, akik pontos munkaidő-nyomon követést és egyszerűsített bérszámfejtést keresnek.

Régen a munkavállalók fizetése általában naponta történt; azonban az 1938-as tisztességes munkaügyi törvény, a minimálbér bevezetése és a szabványosított bérszámfejtési gyakorlatok miatt a fizetési ciklusok hosszabbodni kezdtek.

Egyszerűsítse az időkövetést a ClickUp segítségével

A kéthetes automatizált munkaidő-nyilvántartások egyszerűsítik a munkaidő rögzítését és a bérszámfejtést. Megkönnyítik a nyomon követést, csökkentik a hibák számát és növelik a termelékenységet.

A megfelelő munkaidő-nyilvántartási sablonok kiválasztása segít a projektek szervezettségének fenntartásában, biztosítja a bérszámfejtés pontosságát és növeli a csapat hatékonyságát.

Itt jön jól a ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás. Több mint 1000 sablonnal rendelkezik, és automatizálási funkcióival, valós idejű jelentéseivel és testreszabható nézetével még egy szinttel feljebb lép.

Regisztráljon még ma ingyenesen, és nézze meg, hogyan egyszerűsíti a ClickUp az időkövetést és növeli csapata termelékenységét!