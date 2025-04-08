A 11 legjobb Productive.io alternatíva 2025-ben

A Productive.io használata olyan érzés lehet, mintha megpróbálná a projektjeit mások sablonjába illeszteni. A meredek tanulási görbe, a korlátozott jelentéskészítési rugalmasság és a lassú ügyfélszolgálat miatt könnyen úgy érezheti, hogy bezárják egy dobozba.

Képzelje el, hogy átáll egy olyan platformra, amely valóban alkalmazkodik a csapata munkamódszereihez – ahol a jelentések testreszabhatók, a felhasználói felület intuitív, és a segítség csak egy kattintásra van. Pontosan ezt kínálják a legjobb Productive.io alternatívák.

Ebben a bejegyzésben bemutatjuk azokat a legjobb eszközöket, amelyek a Productive leggyakoribb problémáit oldják meg, és segítenek visszaszerezni az irányítást a munkafolyamatok felett. Akár önálló szabadúszó, növekvő startup vagy teljes értékű vállalkozás, nézzük meg a legjobb választásokat, mielőtt az ügyfelekkel való kapcsolattartás válságkezeléssé válik.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme egy rövid áttekintés a Productive.io alternatíváiról, amelyeket bemutatunk: ClickUp : A legjobb all-in-one projektmenedzsment szoftver

Monday. com : A legjobb intuitív és vizuális projekttervezéshez

Asana : A legjobb feladat- és munkafolyamat-kezeléshez

Zapier : A legjobb munkafolyamat-automatizáláshoz és integrációkhoz

Jira : A legjobb választás agilis és szoftverfejlesztő csapatok számára

Wrike : A legjobb vállalati szintű projektmenedzsmenthez

Teamwork : A legjobb ügyfél- és ügynökségkezeléshez

Scoro : A legjobb pénzügyi és üzleti menedzsmenthez

Kantata : A legjobb erőforrás-kezeléshez és előrejelzéshez

Accelo : A legjobb szolgáltató vállalkozások és automatizálás számára

Workamajig: A legjobb kreatív ügynökségek számára

Mit kell keresnie a Productive.io alternatíváiban?

A megfelelő Productive.io alternatíva kiválasztása a csapatod egyedi igényeitől függ. Kifejezetten feladatkezelő, pénzügyi nyomonkövető vagy erőforrás-ütemező szoftvert keresel? Íme a figyelembe veendő legfontosabb funkciók:

Projekt- és feladatkezelés : Keressen olyan eszközöket, amelyekkel könnyedén létrehozhat, kioszthat és nyomon követhet feladatokat. Az olyan funkciók, mint a Kanban táblák, a Gantt-diagramok és az automatizálás segíthetnek a munkafolyamatok egyszerűsítésében és a termelékenység javításában.

Együttműködési eszközök : Válasszon olyan szoftvert, amely valós idejű csevegéssel, fájlmegosztással és feladatkommentekkel javítja a csapat kommunikációját, így mindenki egy hullámhosszon marad.

Erőforrás-ütemezés : Optimalizálja a munkaterhelés elosztását olyan funkciók segítségével, mint az erőforrás-elosztás, a kapacitástervezés és a munkaterhelés kiegyensúlyozása, biztosítva ezzel a csapat hatékonyságát.

Pénzügyi menedzsment : Egyszerűsítse a költségvetés és a számlázás folyamatát a kiadások nyomon követésével, a számlázható órák nyomon követésével és az ügyfelek számlázásával, hogy pénzügyeit kézben tartsa.

Automatizálás és integrációk : Időt takaríthat meg az ismétlődő feladatok automatizálásával és a CRM eszközökkel, e-mail platformokkal és számviteli szoftverekkel való integrációval, ami zökkenőmentes munkafolyamatot eredményez.

Jelentések és elemzések: Hozzon adat alapú döntéseket testreszabható irányítópultokkal, időkövetési jelentésekkel és teljesítményelemzésekkel a projektek jobb áttekintése érdekében.

👀 Tudta? A vállalkozások több mint 85%-a aktívan használ projektmenedzsment szoftvert, és a piac értéke várhatóan eléri a 7 milliárd dollárt. Még mindig táblázatokkal és reménnyel kezeli a projekteket? Talán itt az ideje átállni egy okosabb menedzsment eszközre.

1. ClickUp (A legjobb all-in-one projektmenedzsment szoftver)

Kezdje el Kezelje projektjeit, feladatait és dokumentumait egy helyen a ClickUp segítségével.

A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, a Productive.io egyik legjobb alternatívája, amely egy helyen egyesíti a feladat- és projektmenedzsmentet, a csapatmunkát és az erőforrás-tervezést. Ha unod már, hogy különböző, egymástól független eszközök között kell váltogatnod, a ClickUp all-in-one platformja központosítja a projekteket, a tudást, a csevegést és még az AI-támogatást is, így segítve a különböző méretű csapatokat a hatékonyabb munkavégzésben.

Tervezzen, szervezzen és működjön együtt bármely projekten a ClickUp Tasks segítségével!

A ClickUp projektmenedzsment megoldás középpontjában a ClickUp Tasks áll, amely lehetővé teszi, hogy a komplex projekteket kezelhető, nyomon követhető lépésekre bontsa. A legjobb rész? Más, kevésbé rugalmas projektmenedzsment eszközökkel ellentétben a ClickUp Tasks bármilyen munkafolyamathoz alkalmazkodik.

A ClickUp egyéni mezőivel helyet biztosíthat minden feladat részleteinek – a megbízottaktól és a határidőktől kezdve a költségvetésekig, prioritási szintekig, ügyfélnevekig, sőt, a munkafolyamatához illeszkedő egyéni címkékig. Csatoljon linkeket, dokumentumokat, valamint audio- vagy videoklipeket közvetlenül a feladatokhoz a további kontextus érdekében.

A ClickUp feladatfüggőségei biztosítják, hogy a csapatok tudják, mit kell először elvégezni, míg az egyéni állapotok túlmutatnak a szokásos „Teendő” és „Elvégezve” állapotokon, így a haladás nyomon követése dinamikusabbá válik. A prioritási szinteknek köszönhetően mindenki a legfontosabb feladatokra koncentrálhat.

Természetesen a feladatok kezelése egy dolog, az azokra fordított idő nyomon követése pedig egy másik. Ismerje meg a ClickUp Time Tracking szolgáltatást. Indítsa el és állítsa le az időzítőt bármilyen eszközről, rögzítse az órákat manuálisan, vagy szinkronizálja olyan alkalmazásokkal, mint a Toggl és a Harvest a zökkenőmentes időbejegyzések érdekében. Ráadásul a részletes jelentések lebontják a számlázható órákat, segítve a csapatokat a termelékenység optimalizálásában.

A ClickUp időkövető funkciójával bármilyen eszközről manuálisan vagy utólagosan rögzítheti az időt.

A szétszórt csapatok esetében a valós idejű együttműködés biztosítja, hogy senki ne maradjon ki. A ClickUp együttműködés-érzékelő funkciójával csapata láthatja , amikor a csapattagok módosításokat végeznek a megosztott ClickUp Docs és ClickUp Whiteboards dokumentumokban , míg az automatikus szinkronizálás azonnali frissítéseket biztosít. Nincs többé oda-vissza zavar – csak zökkenőmentes projektfolyamat.

A ClickUp valós idejű együttműködési funkciójával láthatja, mikor szerkesztik más felhasználók a dokumentumot.

A ClickUp Brain munkaterületén belüli beszélgetésalapú és kontextusfüggő mesterséges intelligencia megkönnyíti a feladatkezelést azáltal, hogy automatizálja a projektmegbeszéléseket és frissítéseket, tevékenységi összefoglalókat készít, és intézkedési pontokat javasol a projektek ütemezett haladásának biztosítására – mindezt másodpercek alatt.

A ClickUp Ask AI funkciójának segítségével a csapatok azonnal megtalálják a legfontosabb információkat, így nem kell időt pazarolni hatalmas mappák és listák átkutatására. Az ismétlődő feladatok kezelése lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a manuális, időigényes munkák helyett a nagy hatással bíró feladatokra koncentráljanak.

Készítsen tartalmakat, hívjon elő munkaterületi adatokat, és tartsa kézben a munkáját a ClickUp Brain segítségével.

Szeretné tovább csökkenteni a monoton, manuális munkát? A ClickUp Automations egyéni feltételek alapján indít el műveleteket, kezelve az ismétlődő frissítéseket, feladatkiosztásokat és értesítéseket. Ez kevesebb kattintást, kevesebb gondot és hatékonyabb projektmunkafolyamatot jelent.

Legyen produktívabb a ClickUp projektparancsikonjaival és munkafolyamat-automatizálásával!

Ha pedig segítségre van szüksége, a ClickUp testreszabható projektmenedzsment sablonjai megkönnyítik a beállítást.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp projektmenedzsment sablon segítségével zökkenőmentesen vezetheti a projekteket a kezdetektől a befejezésig.

A ClickUp projektmenedzsment sablon segít a csapatoknak komplex projekteket kezelni szilók nélkül, biztosítva az erőforrások egyértelmű elosztását, az ügyfelekkel való kommunikációt és a projekt ütemtervét az első naptól kezdve.

A ClickUp legjobb funkciói

📮 ClickUp Insight: A kontextusváltás csendben rontja csapata termelékenységét. Kutatásaink szerint a munkahelyi zavarok 42%-a a platformok közötti váltásból, az e-mailek kezeléséből és a megbeszélések közötti ugrálásból származik. Mi lenne, ha megszüntethetné ezeket a költséges zavarokat? A ClickUp egyetlen, egyszerűsített platformon egyesíti a munkafolyamatokat (és a csevegést). Indítsa el és kezelje feladatait csevegés, dokumentumok, táblák és más eszközök segítségével, miközben az AI-alapú funkciók biztosítják a kontextus összekapcsolását, kereshetőségét és kezelhetőségét!

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók a kiterjedt funkciókészlet miatt tanulási görbéről számolnak be.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A ClickUp-ot használjuk minden projekt- és feladatkezelésünkhöz, valamint tudásbázisként. Emellett az OKR-keretrendszerünk figyelemmel kísérésére és frissítésére, valamint számos egyéb felhasználási esetre is alkalmazzuk, beleértve a folyamatábrákat, a szabadságkérelmeket és a munkafolyamatokat. Nagyszerű, hogy mindezt egyetlen termékkel tudjuk megoldani, mivel a dolgok nagyon könnyen összekapcsolhatók.

A ClickUp-ot használjuk minden projekt- és feladatkezelésünkhöz, valamint tudásbázisként. Emellett az OKR-keretrendszerünk figyelemmel kísérésére és frissítésére, valamint számos egyéb felhasználási esetre is alkalmazzuk, beleértve a folyamatábrákat, a szabadságkérelmeket és a munkafolyamatokat. Nagyszerű, hogy mindezt egyetlen termékkel tudjuk megoldani, mivel a dolgok nagyon könnyen összekapcsolhatók.

2. Monday.com (A legjobb intuitív és vizuális projekttervezéshez)

Képzelje el, hogy egy pillanat alatt áttekintheti az egész projektet – rendetlenség és zavar nélkül. A Monday.com intuitív előnyt biztosít a csapatoknak olyan vizuális projektmenedzsment eszközökkel, mint a dinamikus Gantt-diagramok, a Kanban-táblák és a projekt-dashboardok.

Egyszerűsíti a feladatkezelést azáltal, hogy lehetővé teszi a felelősök kijelölését, a prioritások meghatározását és a haladás valós idejű nyomon követését. A beépített automatizálás kiküszöböli az ismétlődő feladatokat, így a projektek folyamatosan haladnak anélkül, hogy állandó kézi frissítésekre lenne szükség.

Monday.com legjobb funkciói

Integrálja harmadik féltől származó eszközökkel, mint például az Outlook, a Gmail, az Excel, a Google Drive, a Dropbox, a Slack és a Mailchimp.

Lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy egyszerre adjanak hozzá és szerkesszenek tartalmakat a projektekhez.

Használja a beágyazott irányítópultok és videók támogatását, hogy az információk egy helyen legyenek rendszerezve.

A Monday.com korlátai

Az idővonal, a Gantt-diagram és a naptár nézetek csak a Standard és a magasabb szintű csomagokban érhetők el, a Basic csomag felhasználói számára ezek nem elérhetők.

Az automatizálás, integrációk és alkalmazások prémium funkciók, amelyek magasabb szintű csomagokat igényelnek.

Monday.com árak

Ingyenes: Örökre ingyenes

Alap: 12 USD/hó felhasználónként

Standard: 14 USD/hó felhasználónként

Pro: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 12 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 5400 értékelés)

Mit mondanak a Monday.com-ról a valódi felhasználók?

Összességében fantasztikus munkát végez. Egy kis időbe telt, mire rájöttünk, hogyan lehet a legjobban elrendezni a tábláinkat, alelemeket és kapcsolatokat. Egyetlen sablont sem használtunk a készletből. A láthatóság, amit biztosít, fantasztikus, és az automatizálásnak köszönhetően egyszerűen nem mulasztunk el határidőket és részleteket.

Összességében fantasztikus munkát végez. Egy kis időbe telt, mire rájöttünk, hogyan lehet a legjobban elrendezni a tábláinkat, alelemeket és kapcsolatokat. Egyetlen sablont sem használtunk a készletből. A láthatóság, amit biztosít, fantasztikus, és az automatizálásnak köszönhetően egyszerűen nem mulasztunk el határidőket és részleteket.

3. Asana (A legjobb feladat- és munkafolyamat-kezeléshez)

via Asana

Érdekesség: az Asana két Facebook-mérnök által kifejlesztett belső feladatkezelő eszközként indult. Ma már egy olyan munkakezelő platformmá fejlődött, amely lehetővé teszi a feladatok kezelését, a felelősségek delegálását és az előrehaladás nyomon követését.

Az AI-alapú automatizálás, a célok összehangolása és a valós idejű jelentések biztosítják, hogy a csapatok produktívak maradjanak és a legfontosabb feladatokra koncentrálhassanak.

Az Asana legjobb funkciói

Kapcsolja össze a projekteket a vállalat vagy szervezet céljaival

Automatizálja az ismétlődő folyamatokat egyszerű automatizálási szabályokkal és beépített sablonokkal.

Az Asana korlátai

A versenytársakhoz képest korlátozott valós idejű együttműködési funkciók

Az ingyenes csomagban korlátozások vonatkoznak a csapat méretére és a fejlett jelentésekre.

Asana árak

Személyes: Ingyenes

Starter: 13,49 USD/felhasználó havonta

Haladó: 30,49 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Enterprise+: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 300 értékelés)

Mit mondanak az Asana-ról a valódi felhasználók?

Az Asana kiválóan alkalmas a csapat feladatait kezelni, de nagyon hasznos a saját projektjeinek és tevékenységeinek nyomon követéséhez is. Különböző projekteket/táblákat használhat, hogy mindent rendszerezzen, és tisztán lássa, mit kell elvégezni, ki vesz részt benne, és mikor esedékes az egyes feladatok.

Az Asana kiválóan alkalmas a csapat feladatait kezelni, de nagyon hasznos a saját projektjeinek és tevékenységeinek nyomon követéséhez is. Különböző projekteket/táblákat használhat, hogy mindent rendszerezzen, és tisztán lássa, mit kell elvégezni, ki vesz részt benne, és mikor esedékes az egyes feladatok.

💡 Profi tipp: Az egyik legfőbb oka annak, hogy a projektek végtelenül elhúzódnak, az, hogy nem világos, mit is jelent valójában a „kész” kifejezés. A projekt akkor tekinthető befejezettnek, amikor a végeredményt leadják? Amikor az ügyfél jóváhagyja? Amikor élesben működik és eredményeket hoz? A projekt lezárásakor ne legyenek félreértések, ezért már az elején határozzon meg egyértelmű sikerkritériumokat. Ellenkező esetben végtelenül hosszú átdolgozásokkal és a projekt terjedelmének kiterjedésével kell számolnia, ami felemészti az időkeretet és a költségvetést.

4. Zapier (A legjobb munkafolyamat-automatizáláshoz és integrációkhoz)

a Zapier segítségével

Természetesen a Zapier nem egy tipikus projektmenedzsment szoftver. Ugyanakkor ez a legnépszerűbb projektmenedzsment platformokkal dolgozó vállalkozások számára a legalkalmasabb automatizálási platform. Ha szeretné egyszerűsíteni a műveleteket és kiküszöbölni az ismétlődő feladatokat, a Zapier segíthet.

Csatlakoztassa a Zapier-t a projektmenedzsment eszközéhez és több mint 7000 egyéb alkalmazáshoz a munkafolyamatok automatizálása érdekében – kódolás nélkül. Búcsút inthet az unalmas manuális feladatoknak, és üdvözölheti a hatékonyságot. Az AI-alapú betekintésnek köszönhetően a csapatok a magas értékű feladatokra koncentrálhatnak, míg az automatizálás elvégzi a rutinmunkát.

A Zapier legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi munkafolyamatokat, úgynevezett Zaps-okat, a kódolás nélküli automatizálási eszköz segítségével.

A feladatok automatikus hozzárendelése a megfelelő csapatokhoz egyéni szabályok alapján

Kezdje gyorsan a használatra kész automatizálási sablonokkal!

A Zapier korlátai

Nincs beépített feladatkövetés és jelentéskészítés, ezért integrálni kell projektmenedzsment eszközökkel.

A komplex munkafolyamatok hibaelhárítást igényelhetnek, különösen a nem technikai felhasználók számára.

Zapier árak

Ingyenes

Professional: 29,99 USD/hó áron elérhető

Csapat: 103,50 dollártól/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Zapier értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2900 értékelés)

5. Jira (A legjobb agilis és szoftverfejlesztő csapatok számára)

via Jira

Olyan technológiai csapatot vezet, amely az Agile módszertanra esküszik? Csapattársai a Jira segítségével otthonosan fogják érezni magukat.

Az Atlassian által fejlesztett Jira komplex projekteket kezelő agilis csapatok számára készült, és hatékony eszközöket kínál a sprinttervezéshez, a problémák nyomon követéséhez és a munkafolyamatok automatizálásához.

Lehetővé teszi a csapatok számára a feladatok lebontását, a függőségek nyomon követését és a teljesítés optimalizálását AI-alapú betekintéssel. A beépített projektjelentésekkel, integrációkkal és nagymértékben testreszabható munkafolyamatokkal a Jira biztosítja a fejlesztői csapatok összehangolt és hatékony munkáját.

A Jira legjobb funkciói

Használja a fejlett problémakezelési és sprintkövetési funkciókat az Agile és Scrum módszertanok támogatásához.

Élvezze a valós idejű együttműködést a Figma, Slack, Google Drive és mások integrációival.

Optimalizálja a csapat teljesítményét átfogó jelentésekkel és betekintéssel.

A Jira korlátai

A konfigurációval járó beállítások teljes optimalizálásához rendszergazdai szakértelemre lehet szükség.

Teljesítményproblémák nagy méretű rendszerekben, különösen nagy adatbázisok és nagy volumenű projektek esetén

Jira árak

Ingyenes: Legfeljebb 10 felhasználó számára

Standard: 7,53 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 13,53 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Jira értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 15 000 értékelés)

🧠 Érdekesség: Az Agile Manifesto, amely átalakította a szoftverfejlesztés projektmenedzsmentjét, 2001-ben egy fejlesztői csoport írta és dolgozta ki – egy utahi síközpontban!

6. Wrike (A legjobb vállalati szintű projektmenedzsmenthez)

via Wrike

Nem minden projekt alakul a tervek szerint – kérdezze csak meg a 3M-et! Amikor Spencer Silver tudós egy szupererős ragasztóanyagot akart kifejleszteni, véletlenül egy gyenge ragasztót talált fel. A 3M azonban nem tekintette ezt kudarcnak, hanem új felhasználási területet talált számára, ami az egyik legikonikusabb irodai kellék, a Post-it Notes kialakulásához vezetett.

A kiváló projektmenedzsment nem csak a tervhez való ragaszkodásról szól, hanem arról is, hogy alkalmazkodni tudjunk, ha a dolgok nem a várt módon alakulnak. Itt jön be a képbe a Wrike.

A Wrike segít a csapatoknak rugalmasak maradni vállalati szintű biztonsággal, olyan eszközökkel való integrációval, mint a Slack, a Microsoft, a Google és az Adobe, valamint valós idejű irányítópultokkal, amelyek kiemelik a szűk keresztmetszeteket, mielőtt azok megakadályoznák a haladást.

A Wrike legjobb funkciói

Váltson Gantt-diagramok, Kanban-táblák, táblázatok és irányítópultok között a projektek nyomon követéséhez.

Testreszabhatja a műszerfalakat, munkafolyamatokat és sablonokat, hogy azok illeszkedjenek a csapatához.

Kövesse nyomon a projektek aktuális állását, mérje a teljesítményt és elemezze az adatokat – egyetlen eszközzel.

A Wrike korlátai

Rendkívül rugalmas, de kezdők számára bonyolult beállítani.

Az olyan fejlett funkciók, mint az automatizálás és a mesterséges intelligencia, csak a prémium csomagokban érhetők el, ami kisebb csapatok számára költségessé teszi a használatukat.

A Wrike árai

Ingyenes

Professzionális: 10 USD/felhasználó havonta

Üzleti: 25 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 3700 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2700 értékelés)

7. Teamwork (A legjobb ügyfél- és ügynökségkezeléshez)

via Teamwork

A legtöbb projektmenedzsment eszköz belső csapatok számára készült. De mi van, ha egy megbízhatóbb, ügyfelek felé irányuló eszközt szeretne? A Teamwork lehet a megoldás.

Ez egy kifejezetten ügyfélszolgálatra összpontosító vállalkozások számára tervezett projektmenedzsment platform. Egyszerűsíti az ügyfelek bevonását, kezelését és a szolgáltatások nyújtását, így mindenki ugyanazon az oldalon áll. Ügynökségek, IT-szolgáltatók, tanácsadó cégek és mérnöki csapatok egyaránt profitálhatnak a Teamwork valós idejű együttműködési funkcióiból.

A Teamwork legjobb funkciói

Kövesse nyomon a számlázható órákat valós időben, tartsa szemmel a költségvetést, és biztosítsa a pontos számlázást.

Hozzáférés előre elkészített projektsablonokhoz weboldal-fejlesztéshez, ügyfél-bevonáshoz és egyebekhez.

Tekintse meg a csapat rendelkezésre állását, optimalizálja a munkaterhelést, és hatékonyan tervezze meg az erőforrásokat.

A csapatmunka korlátai

Nem alkalmas olyan csapatok számára, amelyek nem foglalkoznak ügyfélszolgálattal.

Nincs beépített, robusztus projektdokumentációs eszköz

Bár az eszköz sok funkcióval rendelkezik, a költségek gyorsan emelkedhetnek a vállalkozások növekedésével.

Csapatmunka árak

Szállítás: 13,99 USD/felhasználó/hónap

Grow: 25,99 USD/felhasználó/hónap

Ár: 69,99 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Csapatmunka értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (900+ értékelés)

Mit mondanak a Teamworkről a valódi felhasználók?

A Teamwork rendkívül intuitív felülettel rendelkezik; nem kellett eltévednem a beállítások tengerében, hogy el tudjak kezdeni a munkát. Képes voltam projekteket létrehozni, feladatokat kiosztani és határidőket beállítani anélkül, hogy úgy éreztem volna, mintha titkos kódot kellene megfejtenem.

A Teamwork rendkívül intuitív felülettel rendelkezik; nem kellett eltévednem a beállítások tengerében, hogy el tudjak kezdeni a munkát. Képes voltam projekteket létrehozni, feladatokat kiosztani és határidőket beállítani anélkül, hogy úgy éreztem volna, mintha titkos kódot kellene megfejtenem.

8. Scoro (A legjobb pénzügyi és üzleti menedzsmenthez)

via Scoro

Képzelje el, hogy több eszközzel küzd, csak azért, hogy tanácsadó cége vagy ügynöksége zökkenőmentesen működjön. A Scoro segítségével a projektmenedzsmentet, a CRM-et, az árajánlatok készítését, a számlázást és a jelentések készítését egyetlen rendszerbe integrálhatja.

A platform segít a csapatoknak a szervezettség fenntartásában, az erőforrások optimalizálásában és valós idejű betekintés megszerzésében anélkül, hogy az alkalmazások között kellene váltaniuk. Emellett intuitív kialakítással és olyan eszközökkel való szilárd integrációval büszkélkedhet, mint a Slack és a Google Naptár, ami hatékonyabbá teszi a napi műveleteket.

📮 ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszközeiket 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha egyetlen platformot használnánk? A ClickUp, mint a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, egyetlen platformon egyesíti feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen áll az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy a fontos dolgokra koncentráljon, míg az AI elvégzi a többit.

A Scoro legjobb funkciói

Valós idejű betekintést nyerhet a projekt költségeibe, bevételeibe és jövedelmezőségébe, hogy biztosítsa a pénzügyi sikert.

Optimalizálja a csapat kapacitását, előzze meg a túlterheltséget, és javítsa az erőforrások kihasználtságát!

A Scoro korlátai

Kizárólag szolgáltatóipari vállalkozások és kapcsolódó projektek számára készült.

Inkább a projekt pénzügyei és az üzleti műveletek köré szerveződik, mint a feladat szintű együttműködés köré.

A legtöbb más projektmenedzsment eszközhöz képest drágább

Scoro árak

Essential: 28 USD/felhasználó/hónap

Standard: 42 USD/felhasználó/hónap

Pro: 71 USD/felhasználó havonta

Ultimate: Egyedi árazás

Scoro értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 230 értékelés)

👀 Tudta? A „projektmenedzser” kifejezés a második világháború alatt terjedt el, amikor az amerikai hadseregnek szüksége volt egy strukturált módszerre a komplex háborús műveletek felügyeletére. Azóta a projektmenedzsment az iparágakban kritikus fontosságú diszciplínává fejlődött, de nem minden eszköz ugyanarra a célra készült.

9. Kantata (A legjobb erőforrás-kezeléshez és előrejelzéshez)

via Kantata

Az általános célú, széles körű felhasználásra tervezett projektmenedzsment szoftverekkel ellentétben a Kantata kifejezetten azoknak a tanácsadó cégeknek és ügynökségeknek készült, amelyek szorosan figyelemmel akarják kísérni a költségkezelést.

Fejlett projekt-előrejelzést, valós idejű portfólió-állapotkövetést és integrált projekt-elszámolást kínál, segítve a vállalatokat a jövedelmezőség és a hatékonyság optimalizálásában.

Magas szintű stratégiai felügyeletet biztosít a szolgáltatóipari vállalkozások számára.

A Kantata legjobb funkciói

Kövesse nyomon a munkaidőt, a kiadásokat és a számlázást automatizált megfelelőségi funkciókkal.

Felmérések segítségével gyűjtsön ügyfél-visszajelzéseket és hasznos információkat

Könnyen előre jelezheti a projekt alapú erőforrás-igényeket

A Kantata korlátai

Csak professzionális szolgáltatásokat nyújtó vagy tanácsadó cégek számára alkalmas.

Inkább pénzügyi nyomon követéshez és erőforrás-tervezéshez alkalmas, mint feladatokhoz és munkafolyamatokhoz.

Nincs Kanban, Gantt és más rugalmas projektkövetési és vizualizációs lehetőségek

Kantata árak

Árak: Egyedi árak

Kantata értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 600 értékelés)

Mit mondanak a Kantata-ról a valódi felhasználók?

Nagyszerű eszköz az idő és a projektek elosztásának kezeléséhez. Az adatok kezelése némi tehetséget igényel, de ha a vállalatodnak van erre szakosodott munkatársa, akkor nagyon jól kezelhető.

Nagyszerű eszköz az idő és a projektek elosztásának kezeléséhez. Az adatok kezelése némi tehetséget igényel, de ha a vállalatodnak van erre szakosodott munkatársa, akkor nagyon jól kezelhető.

💡 Profi tipp: A legjobb projektmenedzserek minden projektet tanulási lehetőségként kezelnek. A projekt befejezése után végezzen utólagos értékelést, hogy felmérje, mi sikerült jól és mi nem. Dokumentálja ezeket a megállapításokat, és alkalmazza őket a jövőbeli ügyfélprojektekben. Idővel ezek a kis módosítások finomítják a munkafolyamatot, és minden új projekt zökkenőmentesebbé válik, mint az előző.

10. Accelo (A legjobb szolgáltató vállalkozások és automatizálás számára)

via Accelo

A szolgáltató vállalkozások hatékonyságon alapulnak, de a több eszköz és a manuális munkafolyamatok kezelése szűk keresztmetszeteket okozhat. Az Accelo egyetlen platformon központosítja a projektmenedzsmentet, az értékesítésmenedzsmentet, az időkövetést, a számlázást és a jelentéstételt, csökkentve ezzel a hatékonysági veszteségeket és javítva a felügyeletet.

A munkafolyamatok automatizálásával, a valós idejű nyomon követéssel és az ügyfélportállal a csapatok összehangoltan tudnak dolgozni, racionalizálhatják a műveleteket és minden projektben átlátható képet kaphatnak.

Az Accelo legjobb funkciói

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, indítson el műveleteket, és csökkentse a manuális munkát.

Kínáljon ügyfeleinek valós idejű projektfrissítéseket egy dedikált ügyfélportálon keresztül.

Zökkenőmentesen váltson át az értékesítési műveletekről a projekt végrehajtására , és tartsa a csapatokat összhangban az ügyfelek elvárásaival.

Az Accelo korlátai

Elsősorban szolgáltató vállalkozások és ügynökségek számára

Nem kínál ingyenes csomagot kis csapatok vagy induló vállalkozások számára.

Accelo árak

Árak: Egyedi árak

Accelo értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (170+ értékelés)

11. Workamajig (A legjobb kreatív ügynökségek számára)

via Workamajig

A „Mad Men” korszakban az ügynökségek whisky, ösztönös megérzések és rengeteg papírmunka alapján működtek. Ma a kreatív csapatoknak nem csak jó ötletekre van szükségük, hanem struktúrára is. Ezt kínálja a Workamjig.

A Workamajig kifejezetten kreatív ügynökségek számára lett kifejlesztve, és ötvözi a projektmenedzsmentet, a költségvetés-tervezést, az erőforrás-tervezést és az ügyfelekkel való együttműködést.

A feladatok nyomon követésétől a beszállítói árajánlatok kezelésén át a számlázás automatizálásáig minden egyszerűbbé válik, így ügynöksége szervezett, hatékony és nyereséges maradhat.

A Workmajig legjobb funkciói

Egyszerűsítse a kreatív felülvizsgálatokat a beépített jelölőeszközökkel és jóváhagyási útvonalakkal.

Használja az ügyfélportált kérések, jóváhagyások és valós idejű kommunikáció céljára.

Helyezze el hatékonyan az erőforrásokat és automatizálja a feladatok kiosztását, hogy a munkafolyamatok zökkenőmentesen működjenek.

A Workamajig korlátai

Elsősorban kreatív ügynökségek számára készült, ezért más iparágak számára nem feltétlenül ideális.

A platform használatának elsajátítása és bevezetése időigényes lehet.

Workamajig árak

Belső használatra: 41 USD/hó 10 felhasználó számára

Ügynökség: 41 USD/hó 10 felhasználó számára

Vállalati: Egyedi árazás

Workamajig értékelések és vélemények

G2: 3,8/5 (280+ értékelés)

Capterra: 3,7/5 (320+ értékelés)

Mit mondanak a Workamajigről a valódi felhasználók?

Felhasználóbarát, átfogó szoftver. Imádom a testreszabható jelentéseket és azt, hogy a projektmenedzsment, az időkövetés és a könyvelési funkciók mind összekapcsolódnak egymással.

Felhasználóbarát, átfogó szoftver. Imádom a testreszabható jelentéseket és azt, hogy a projektmenedzsment, az időkövetés és a könyvelési funkciók mind összekapcsolódnak egymással.

ClickUp: A Productive.io alternatívája, amely nem igényel gondolkodást

Egy jó projektmenedzsment eszköznek meg kell könnyítenie a munkáját, nem pedig megnehezítenie az eszköz kezelését. Ha okosan választ, akkor a csapatok összehangoltan dolgozhatnak, eltűnnek az akadályok, és az együttműködés az egész szervezetben könnyedén megy.

Ha a Productive.io korlátozottnak érzi magát, a ClickUp lehet az Ön számára megfelelő, rugalmas megoldás. Rugalmas projektnézetekkel, hatékony automatizálással és a pénzügyi csapatát nem megterhelő árakkal a ClickUp minden szükséges eszközt biztosít ahhoz, hogy a projektek a terv szerint haladjanak és a bevételek bejöjjenek. Nincs többé eszközökkel való ügyeskedés, nincs többé határidőket való elmulasztás – csak egy Önnek megfelelő munkaterület.

A ClickUp-ra átálló csapatok arról számolnak be, hogy legalább három eszközt váltottak ki egy áráért, miközben hetente több mint 3 órát spóroltak meg. Ezt nevezzük mi win-win befektetésnek!

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és lépjen be a hatékonyság új korszakába.