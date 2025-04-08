A 11 legjobb Productive.io alternatíva 2025-ben

A Productive.io használata olyan érzés lehet, mintha megpróbálná a projektjeit mások sablonjába illeszteni. A meredek tanulási görbe, a korlátozott jelentéskészítési rugalmasság és a lassú ügyfélszolgálat miatt könnyen úgy érezheti, hogy bezárják egy dobozba.
Képzelje el, hogy átáll egy olyan platformra, amely valóban alkalmazkodik a csapata munkamódszereihez – ahol a jelentések testreszabhatók, a felhasználói felület intuitív, és a segítség csak egy kattintásra van. Pontosan ezt kínálják a legjobb Productive.io alternatívák.
Ebben a bejegyzésben bemutatjuk azokat a legjobb eszközöket, amelyek a Productive leggyakoribb problémáit oldják meg, és segítenek visszaszerezni az irányítást a munkafolyamatok felett. Akár önálló szabadúszó, növekvő startup vagy teljes értékű vállalkozás, nézzük meg a legjobb választásokat, mielőtt az ügyfelekkel való kapcsolattartás válságkezeléssé válik.
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Íme egy rövid áttekintés a Productive.io alternatíváiról, amelyeket bemutatunk:
- ClickUp: A legjobb all-in-one projektmenedzsment szoftver
- Monday. com: A legjobb intuitív és vizuális projekttervezéshez
- Asana: A legjobb feladat- és munkafolyamat-kezeléshez
- Zapier: A legjobb munkafolyamat-automatizáláshoz és integrációkhoz
- Jira: A legjobb választás agilis és szoftverfejlesztő csapatok számára
- Wrike: A legjobb vállalati szintű projektmenedzsmenthez
- Teamwork: A legjobb ügyfél- és ügynökségkezeléshez
- Scoro: A legjobb pénzügyi és üzleti menedzsmenthez
- Kantata: A legjobb erőforrás-kezeléshez és előrejelzéshez
- Accelo: A legjobb szolgáltató vállalkozások és automatizálás számára
- Workamajig: A legjobb kreatív ügynökségek számára
Mit kell keresnie a Productive.io alternatíváiban?
A megfelelő Productive.io alternatíva kiválasztása a csapatod egyedi igényeitől függ. Kifejezetten feladatkezelő, pénzügyi nyomonkövető vagy erőforrás-ütemező szoftvert keresel? Íme a figyelembe veendő legfontosabb funkciók:
- Projekt- és feladatkezelés: Keressen olyan eszközöket, amelyekkel könnyedén létrehozhat, kioszthat és nyomon követhet feladatokat. Az olyan funkciók, mint a Kanban táblák, a Gantt-diagramok és az automatizálás segíthetnek a munkafolyamatok egyszerűsítésében és a termelékenység javításában.
- Együttműködési eszközök: Válasszon olyan szoftvert, amely valós idejű csevegéssel, fájlmegosztással és feladatkommentekkel javítja a csapat kommunikációját, így mindenki egy hullámhosszon marad.
- Erőforrás-ütemezés: Optimalizálja a munkaterhelés elosztását olyan funkciók segítségével, mint az erőforrás-elosztás, a kapacitástervezés és a munkaterhelés kiegyensúlyozása, biztosítva ezzel a csapat hatékonyságát.
- Pénzügyi menedzsment: Egyszerűsítse a költségvetés és a számlázás folyamatát a kiadások nyomon követésével, a számlázható órák nyomon követésével és az ügyfelek számlázásával, hogy pénzügyeit kézben tartsa.
- Automatizálás és integrációk: Időt takaríthat meg az ismétlődő feladatok automatizálásával és a CRM eszközökkel, e-mail platformokkal és számviteli szoftverekkel való integrációval, ami zökkenőmentes munkafolyamatot eredményez.
- Jelentések és elemzések: Hozzon adat alapú döntéseket testreszabható irányítópultokkal, időkövetési jelentésekkel és teljesítményelemzésekkel a projektek jobb áttekintése érdekében.
👀 Tudta? A vállalkozások több mint 85%-a aktívan használ projektmenedzsment szoftvert, és a piac értéke várhatóan eléri a 7 milliárd dollárt. Még mindig táblázatokkal és reménnyel kezeli a projekteket? Talán itt az ideje átállni egy okosabb menedzsment eszközre.
1. ClickUp (A legjobb all-in-one projektmenedzsment szoftver)
A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, a Productive.io egyik legjobb alternatívája, amely egy helyen egyesíti a feladat- és projektmenedzsmentet, a csapatmunkát és az erőforrás-tervezést. Ha unod már, hogy különböző, egymástól független eszközök között kell váltogatnod, a ClickUp all-in-one platformja központosítja a projekteket, a tudást, a csevegést és még az AI-támogatást is, így segítve a különböző méretű csapatokat a hatékonyabb munkavégzésben.
A ClickUp projektmenedzsment megoldás középpontjában a ClickUp Tasks áll, amely lehetővé teszi, hogy a komplex projekteket kezelhető, nyomon követhető lépésekre bontsa. A legjobb rész? Más, kevésbé rugalmas projektmenedzsment eszközökkel ellentétben a ClickUp Tasks bármilyen munkafolyamathoz alkalmazkodik.
A ClickUp egyéni mezőivel helyet biztosíthat minden feladat részleteinek – a megbízottaktól és a határidőktől kezdve a költségvetésekig, prioritási szintekig, ügyfélnevekig, sőt, a munkafolyamatához illeszkedő egyéni címkékig. Csatoljon linkeket, dokumentumokat, valamint audio- vagy videoklipeket közvetlenül a feladatokhoz a további kontextus érdekében.
A ClickUp feladatfüggőségei biztosítják, hogy a csapatok tudják, mit kell először elvégezni, míg az egyéni állapotok túlmutatnak a szokásos „Teendő” és „Elvégezve” állapotokon, így a haladás nyomon követése dinamikusabbá válik. A prioritási szinteknek köszönhetően mindenki a legfontosabb feladatokra koncentrálhat.
Természetesen a feladatok kezelése egy dolog, az azokra fordított idő nyomon követése pedig egy másik. Ismerje meg a ClickUp Time Tracking szolgáltatást. Indítsa el és állítsa le az időzítőt bármilyen eszközről, rögzítse az órákat manuálisan, vagy szinkronizálja olyan alkalmazásokkal, mint a Toggl és a Harvest a zökkenőmentes időbejegyzések érdekében. Ráadásul a részletes jelentések lebontják a számlázható órákat, segítve a csapatokat a termelékenység optimalizálásában.
A szétszórt csapatok esetében a valós idejű együttműködés biztosítja, hogy senki ne maradjon ki. A ClickUp együttműködés-érzékelő funkciójával csapata láthatja , amikor a csapattagok módosításokat végeznek a megosztott ClickUp Docs és ClickUp Whiteboards dokumentumokban , míg az automatikus szinkronizálás azonnali frissítéseket biztosít. Nincs többé oda-vissza zavar – csak zökkenőmentes projektfolyamat.
A ClickUp Brain munkaterületén belüli beszélgetésalapú és kontextusfüggő mesterséges intelligencia megkönnyíti a feladatkezelést azáltal, hogy automatizálja a projektmegbeszéléseket és frissítéseket, tevékenységi összefoglalókat készít, és intézkedési pontokat javasol a projektek ütemezett haladásának biztosítására – mindezt másodpercek alatt.
A ClickUp Ask AI funkciójának segítségével a csapatok azonnal megtalálják a legfontosabb információkat, így nem kell időt pazarolni hatalmas mappák és listák átkutatására. Az ismétlődő feladatok kezelése lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a manuális, időigényes munkák helyett a nagy hatással bíró feladatokra koncentráljanak.
Szeretné tovább csökkenteni a monoton, manuális munkát? A ClickUp Automations egyéni feltételek alapján indít el műveleteket, kezelve az ismétlődő frissítéseket, feladatkiosztásokat és értesítéseket. Ez kevesebb kattintást, kevesebb gondot és hatékonyabb projektmunkafolyamatot jelent.
Ha pedig segítségre van szüksége, a ClickUp testreszabható projektmenedzsment sablonjai megkönnyítik a beállítást.
A ClickUp projektmenedzsment sablon segít a csapatoknak komplex projekteket kezelni szilók nélkül, biztosítva az erőforrások egyértelmű elosztását, az ügyfelekkel való kommunikációt és a projekt ütemtervét az első naptól kezdve.
A ClickUp legjobb funkciói
- A ClickUp Docs segítségével könnyedén együttműködhet csapatával, partnereivel és ügyfeleivel. Korlátozza a hozzáférést az érzékeny üzleti adatokhoz a magánélet és a biztonság védelme érdekében.
- Testreszabhatja munkaterületét több mint 15 ClickUp nézettel, például az adatbázisok létrehozásához szolgáló táblázatos nézettel, az ütemtervek nyomon követéséhez szolgáló Gantt-diagram nézettel és a feladatok különböző szakaszaiban elért előrehaladás nyomon követéséhez szolgáló táblás nézettel.
- Használja a ClickUp Forms alkalmazást a kérések, visszajelzések és felmérések hatékony rögzítéséhez.
- Valós időben együttműködhet és ötletelhet a ClickUp Whiteboards segítségével.
- Csatlakozzon több mint 1000 alkalmazáshoz a ClickUp Integrations segítségével, hogy optimalizálja a munkafolyamatokat és központosítsa a legfontosabb projektadatait egy eszközben.
📮 ClickUp Insight: A kontextusváltás csendben rontja csapata termelékenységét. Kutatásaink szerint a munkahelyi zavarok 42%-a a platformok közötti váltásból, az e-mailek kezeléséből és a megbeszélések közötti ugrálásból származik. Mi lenne, ha megszüntethetné ezeket a költséges zavarokat?
A ClickUp egyetlen, egyszerűsített platformon egyesíti a munkafolyamatokat (és a csevegést). Indítsa el és kezelje feladatait csevegés, dokumentumok, táblák és más eszközök segítségével, miközben az AI-alapú funkciók biztosítják a kontextus összekapcsolását, kereshetőségét és kezelhetőségét!
A ClickUp korlátai
- Egyes felhasználók a kiterjedt funkciókészlet miatt tanulási görbéről számolnak be.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?
A ClickUp-ot használjuk minden projekt- és feladatkezelésünkhöz, valamint tudásbázisként. Emellett az OKR-keretrendszerünk figyelemmel kísérésére és frissítésére, valamint számos egyéb felhasználási esetre is alkalmazzuk, beleértve a folyamatábrákat, a szabadságkérelmeket és a munkafolyamatokat. Nagyszerű, hogy mindezt egyetlen termékkel tudjuk megoldani, mivel a dolgok nagyon könnyen összekapcsolhatók.
A ClickUp-ot használjuk minden projekt- és feladatkezelésünkhöz, valamint tudásbázisként. Emellett az OKR-keretrendszerünk figyelemmel kísérésére és frissítésére, valamint számos egyéb felhasználási esetre is alkalmazzuk, beleértve a folyamatábrákat, a szabadságkérelmeket és a munkafolyamatokat. Nagyszerű, hogy mindezt egyetlen termékkel tudjuk megoldani, mivel a dolgok nagyon könnyen összekapcsolhatók.
📖 Olvassa el még: Hogyan használhatja az AI-t a termelékenység növelésére (használati esetek és eszközök)
2. Monday.com (A legjobb intuitív és vizuális projekttervezéshez)
Képzelje el, hogy egy pillanat alatt áttekintheti az egész projektet – rendetlenség és zavar nélkül. A Monday.com intuitív előnyt biztosít a csapatoknak olyan vizuális projektmenedzsment eszközökkel, mint a dinamikus Gantt-diagramok, a Kanban-táblák és a projekt-dashboardok.
Egyszerűsíti a feladatkezelést azáltal, hogy lehetővé teszi a felelősök kijelölését, a prioritások meghatározását és a haladás valós idejű nyomon követését. A beépített automatizálás kiküszöböli az ismétlődő feladatokat, így a projektek folyamatosan haladnak anélkül, hogy állandó kézi frissítésekre lenne szükség.
Monday.com legjobb funkciói
- Integrálja harmadik féltől származó eszközökkel, mint például az Outlook, a Gmail, az Excel, a Google Drive, a Dropbox, a Slack és a Mailchimp.
- Lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy egyszerre adjanak hozzá és szerkesszenek tartalmakat a projektekhez.
- Használja a beágyazott irányítópultok és videók támogatását, hogy az információk egy helyen legyenek rendszerezve.
A Monday.com korlátai
- Az idővonal, a Gantt-diagram és a naptár nézetek csak a Standard és a magasabb szintű csomagokban érhetők el, a Basic csomag felhasználói számára ezek nem elérhetők.
- Az automatizálás, integrációk és alkalmazások prémium funkciók, amelyek magasabb szintű csomagokat igényelnek.
Monday.com árak
- Ingyenes: Örökre ingyenes
- Alap: 12 USD/hó felhasználónként
- Standard: 14 USD/hó felhasználónként
- Pro: 24 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Monday.com értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 12 800 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 5400 értékelés)
Mit mondanak a Monday.com-ról a valódi felhasználók?
Összességében fantasztikus munkát végez. Egy kis időbe telt, mire rájöttünk, hogyan lehet a legjobban elrendezni a tábláinkat, alelemeket és kapcsolatokat. Egyetlen sablont sem használtunk a készletből. A láthatóság, amit biztosít, fantasztikus, és az automatizálásnak köszönhetően egyszerűen nem mulasztunk el határidőket és részleteket.
Összességében fantasztikus munkát végez. Egy kis időbe telt, mire rájöttünk, hogyan lehet a legjobban elrendezni a tábláinkat, alelemeket és kapcsolatokat. Egyetlen sablont sem használtunk a készletből. A láthatóság, amit biztosít, fantasztikus, és az automatizálásnak köszönhetően egyszerűen nem mulasztunk el határidőket és részleteket.
3. Asana (A legjobb feladat- és munkafolyamat-kezeléshez)
Érdekesség: az Asana két Facebook-mérnök által kifejlesztett belső feladatkezelő eszközként indult. Ma már egy olyan munkakezelő platformmá fejlődött, amely lehetővé teszi a feladatok kezelését, a felelősségek delegálását és az előrehaladás nyomon követését.
Az AI-alapú automatizálás, a célok összehangolása és a valós idejű jelentések biztosítják, hogy a csapatok produktívak maradjanak és a legfontosabb feladatokra koncentrálhassanak.
Az Asana legjobb funkciói
- Kapcsolja össze a projekteket a vállalat vagy szervezet céljaival
- Automatizálja az ismétlődő folyamatokat egyszerű automatizálási szabályokkal és beépített sablonokkal.
Az Asana korlátai
- A versenytársakhoz képest korlátozott valós idejű együttműködési funkciók
- Az ingyenes csomagban korlátozások vonatkoznak a csapat méretére és a fejlett jelentésekre.
Asana árak
- Személyes: Ingyenes
- Starter: 13,49 USD/felhasználó havonta
- Haladó: 30,49 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
- Enterprise+: Egyedi árazás
Asana értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 10 800 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 13 300 értékelés)
Mit mondanak az Asana-ról a valódi felhasználók?
Az Asana kiválóan alkalmas a csapat feladatait kezelni, de nagyon hasznos a saját projektjeinek és tevékenységeinek nyomon követéséhez is. Különböző projekteket/táblákat használhat, hogy mindent rendszerezzen, és tisztán lássa, mit kell elvégezni, ki vesz részt benne, és mikor esedékes az egyes feladatok.
Az Asana kiválóan alkalmas a csapat feladatait kezelni, de nagyon hasznos a saját projektjeinek és tevékenységeinek nyomon követéséhez is. Különböző projekteket/táblákat használhat, hogy mindent rendszerezzen, és tisztán lássa, mit kell elvégezni, ki vesz részt benne, és mikor esedékes az egyes feladatok.
💡 Profi tipp: Az egyik legfőbb oka annak, hogy a projektek végtelenül elhúzódnak, az, hogy nem világos, mit is jelent valójában a „kész” kifejezés. A projekt akkor tekinthető befejezettnek, amikor a végeredményt leadják? Amikor az ügyfél jóváhagyja? Amikor élesben működik és eredményeket hoz?
A projekt lezárásakor ne legyenek félreértések, ezért már az elején határozzon meg egyértelmű sikerkritériumokat. Ellenkező esetben végtelenül hosszú átdolgozásokkal és a projekt terjedelmének kiterjedésével kell számolnia, ami felemészti az időkeretet és a költségvetést.
4. Zapier (A legjobb munkafolyamat-automatizáláshoz és integrációkhoz)
Természetesen a Zapier nem egy tipikus projektmenedzsment szoftver. Ugyanakkor ez a legnépszerűbb projektmenedzsment platformokkal dolgozó vállalkozások számára a legalkalmasabb automatizálási platform. Ha szeretné egyszerűsíteni a műveleteket és kiküszöbölni az ismétlődő feladatokat, a Zapier segíthet.
Csatlakoztassa a Zapier-t a projektmenedzsment eszközéhez és több mint 7000 egyéb alkalmazáshoz a munkafolyamatok automatizálása érdekében – kódolás nélkül. Búcsút inthet az unalmas manuális feladatoknak, és üdvözölheti a hatékonyságot. Az AI-alapú betekintésnek köszönhetően a csapatok a magas értékű feladatokra koncentrálhatnak, míg az automatizálás elvégzi a rutinmunkát.
A Zapier legjobb funkciói
- Hozzon létre egyedi munkafolyamatokat, úgynevezett Zaps-okat, a kódolás nélküli automatizálási eszköz segítségével.
- A feladatok automatikus hozzárendelése a megfelelő csapatokhoz egyéni szabályok alapján
- Kezdje gyorsan a használatra kész automatizálási sablonokkal!
A Zapier korlátai
- Nincs beépített feladatkövetés és jelentéskészítés, ezért integrálni kell projektmenedzsment eszközökkel.
- A komplex munkafolyamatok hibaelhárítást igényelhetnek, különösen a nem technikai felhasználók számára.
Zapier árak
- Ingyenes
- Professional: 29,99 USD/hó áron elérhető
- Csapat: 103,50 dollártól/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
Zapier értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 1300 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2900 értékelés)
5. Jira (A legjobb agilis és szoftverfejlesztő csapatok számára)
Olyan technológiai csapatot vezet, amely az Agile módszertanra esküszik? Csapattársai a Jira segítségével otthonosan fogják érezni magukat.
Az Atlassian által fejlesztett Jira komplex projekteket kezelő agilis csapatok számára készült, és hatékony eszközöket kínál a sprinttervezéshez, a problémák nyomon követéséhez és a munkafolyamatok automatizálásához.
Lehetővé teszi a csapatok számára a feladatok lebontását, a függőségek nyomon követését és a teljesítés optimalizálását AI-alapú betekintéssel. A beépített projektjelentésekkel, integrációkkal és nagymértékben testreszabható munkafolyamatokkal a Jira biztosítja a fejlesztői csapatok összehangolt és hatékony munkáját.
A Jira legjobb funkciói
- Használja a fejlett problémakezelési és sprintkövetési funkciókat az Agile és Scrum módszertanok támogatásához.
- Élvezze a valós idejű együttműködést a Figma, Slack, Google Drive és mások integrációival.
- Optimalizálja a csapat teljesítményét átfogó jelentésekkel és betekintéssel.
A Jira korlátai
- A konfigurációval járó beállítások teljes optimalizálásához rendszergazdai szakértelemre lehet szükség.
- Teljesítményproblémák nagy méretű rendszerekben, különösen nagy adatbázisok és nagy volumenű projektek esetén
Jira árak
- Ingyenes: Legfeljebb 10 felhasználó számára
- Standard: 7,53 USD/felhasználó/hónap
- Prémium: 13,53 USD/felhasználó havonta
- Vállalati: Egyedi árazás
Jira értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 6000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 15 000 értékelés)
🧠 Érdekesség: Az Agile Manifesto, amely átalakította a szoftverfejlesztés projektmenedzsmentjét, 2001-ben egy fejlesztői csoport írta és dolgozta ki – egy utahi síközpontban!
6. Wrike (A legjobb vállalati szintű projektmenedzsmenthez)
Nem minden projekt alakul a tervek szerint – kérdezze csak meg a 3M-et! Amikor Spencer Silver tudós egy szupererős ragasztóanyagot akart kifejleszteni, véletlenül egy gyenge ragasztót talált fel. A 3M azonban nem tekintette ezt kudarcnak, hanem új felhasználási területet talált számára, ami az egyik legikonikusabb irodai kellék, a Post-it Notes kialakulásához vezetett.
A kiváló projektmenedzsment nem csak a tervhez való ragaszkodásról szól, hanem arról is, hogy alkalmazkodni tudjunk, ha a dolgok nem a várt módon alakulnak. Itt jön be a képbe a Wrike.
A Wrike segít a csapatoknak rugalmasak maradni vállalati szintű biztonsággal, olyan eszközökkel való integrációval, mint a Slack, a Microsoft, a Google és az Adobe, valamint valós idejű irányítópultokkal, amelyek kiemelik a szűk keresztmetszeteket, mielőtt azok megakadályoznák a haladást.
A Wrike legjobb funkciói
- Váltson Gantt-diagramok, Kanban-táblák, táblázatok és irányítópultok között a projektek nyomon követéséhez.
- Testreszabhatja a műszerfalakat, munkafolyamatokat és sablonokat, hogy azok illeszkedjenek a csapatához.
- Kövesse nyomon a projektek aktuális állását, mérje a teljesítményt és elemezze az adatokat – egyetlen eszközzel.
A Wrike korlátai
- Rendkívül rugalmas, de kezdők számára bonyolult beállítani.
- Az olyan fejlett funkciók, mint az automatizálás és a mesterséges intelligencia, csak a prémium csomagokban érhetők el, ami kisebb csapatok számára költségessé teszi a használatukat.
A Wrike árai
- Ingyenes
- Professzionális: 10 USD/felhasználó havonta
- Üzleti: 25 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
- Pinnacle: Egyedi árazás
Wrike értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 3700 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 2700 értékelés)
7. Teamwork (A legjobb ügyfél- és ügynökségkezeléshez)
A legtöbb projektmenedzsment eszköz belső csapatok számára készült. De mi van, ha egy megbízhatóbb, ügyfelek felé irányuló eszközt szeretne? A Teamwork lehet a megoldás.
Ez egy kifejezetten ügyfélszolgálatra összpontosító vállalkozások számára tervezett projektmenedzsment platform. Egyszerűsíti az ügyfelek bevonását, kezelését és a szolgáltatások nyújtását, így mindenki ugyanazon az oldalon áll. Ügynökségek, IT-szolgáltatók, tanácsadó cégek és mérnöki csapatok egyaránt profitálhatnak a Teamwork valós idejű együttműködési funkcióiból.
A Teamwork legjobb funkciói
- Kövesse nyomon a számlázható órákat valós időben, tartsa szemmel a költségvetést, és biztosítsa a pontos számlázást.
- Hozzáférés előre elkészített projektsablonokhoz weboldal-fejlesztéshez, ügyfél-bevonáshoz és egyebekhez.
- Tekintse meg a csapat rendelkezésre állását, optimalizálja a munkaterhelést, és hatékonyan tervezze meg az erőforrásokat.
A csapatmunka korlátai
- Nem alkalmas olyan csapatok számára, amelyek nem foglalkoznak ügyfélszolgálattal.
- Nincs beépített, robusztus projektdokumentációs eszköz
- Bár az eszköz sok funkcióval rendelkezik, a költségek gyorsan emelkedhetnek a vállalkozások növekedésével.
Csapatmunka árak
- Szállítás: 13,99 USD/felhasználó/hónap
- Grow: 25,99 USD/felhasználó/hónap
- Ár: 69,99 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
Csapatmunka értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 1100 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (900+ értékelés)
Mit mondanak a Teamworkről a valódi felhasználók?
A Teamwork rendkívül intuitív felülettel rendelkezik; nem kellett eltévednem a beállítások tengerében, hogy el tudjak kezdeni a munkát. Képes voltam projekteket létrehozni, feladatokat kiosztani és határidőket beállítani anélkül, hogy úgy éreztem volna, mintha titkos kódot kellene megfejtenem.
A Teamwork rendkívül intuitív felülettel rendelkezik; nem kellett eltévednem a beállítások tengerében, hogy el tudjak kezdeni a munkát. Képes voltam projekteket létrehozni, feladatokat kiosztani és határidőket beállítani anélkül, hogy úgy éreztem volna, mintha titkos kódot kellene megfejtenem.
📖 Olvassa el még: Ingyenes projektkommunikációs terv sablonok: Excel, Word és ClickUp
8. Scoro (A legjobb pénzügyi és üzleti menedzsmenthez)
Képzelje el, hogy több eszközzel küzd, csak azért, hogy tanácsadó cége vagy ügynöksége zökkenőmentesen működjön. A Scoro segítségével a projektmenedzsmentet, a CRM-et, az árajánlatok készítését, a számlázást és a jelentések készítését egyetlen rendszerbe integrálhatja.
A platform segít a csapatoknak a szervezettség fenntartásában, az erőforrások optimalizálásában és valós idejű betekintés megszerzésében anélkül, hogy az alkalmazások között kellene váltaniuk. Emellett intuitív kialakítással és olyan eszközökkel való szilárd integrációval büszkélkedhet, mint a Slack és a Google Naptár, ami hatékonyabbá teszi a napi műveleteket.
📮 ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszközeiket 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha egyetlen platformot használnánk?
A ClickUp, mint a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, egyetlen platformon egyesíti feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen áll az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy a fontos dolgokra koncentráljon, míg az AI elvégzi a többit.
A Scoro legjobb funkciói
- Valós idejű betekintést nyerhet a projekt költségeibe, bevételeibe és jövedelmezőségébe, hogy biztosítsa a pénzügyi sikert.
- Optimalizálja a csapat kapacitását, előzze meg a túlterheltséget, és javítsa az erőforrások kihasználtságát!
A Scoro korlátai
- Kizárólag szolgáltatóipari vállalkozások és kapcsolódó projektek számára készült.
- Inkább a projekt pénzügyei és az üzleti műveletek köré szerveződik, mint a feladat szintű együttműködés köré.
- A legtöbb más projektmenedzsment eszközhöz képest drágább
Scoro árak
- Essential: 28 USD/felhasználó/hónap
- Standard: 42 USD/felhasználó/hónap
- Pro: 71 USD/felhasználó havonta
- Ultimate: Egyedi árazás
Scoro értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 230 értékelés)
👀 Tudta? A „projektmenedzser” kifejezés a második világháború alatt terjedt el, amikor az amerikai hadseregnek szüksége volt egy strukturált módszerre a komplex háborús műveletek felügyeletére. Azóta a projektmenedzsment az iparágakban kritikus fontosságú diszciplínává fejlődött, de nem minden eszköz ugyanarra a célra készült.
9. Kantata (A legjobb erőforrás-kezeléshez és előrejelzéshez)
Az általános célú, széles körű felhasználásra tervezett projektmenedzsment szoftverekkel ellentétben a Kantata kifejezetten azoknak a tanácsadó cégeknek és ügynökségeknek készült, amelyek szorosan figyelemmel akarják kísérni a költségkezelést.
Fejlett projekt-előrejelzést, valós idejű portfólió-állapotkövetést és integrált projekt-elszámolást kínál, segítve a vállalatokat a jövedelmezőség és a hatékonyság optimalizálásában.
Magas szintű stratégiai felügyeletet biztosít a szolgáltatóipari vállalkozások számára.
A Kantata legjobb funkciói
- Kövesse nyomon a munkaidőt, a kiadásokat és a számlázást automatizált megfelelőségi funkciókkal.
- Felmérések segítségével gyűjtsön ügyfél-visszajelzéseket és hasznos információkat
- Könnyen előre jelezheti a projekt alapú erőforrás-igényeket
A Kantata korlátai
- Csak professzionális szolgáltatásokat nyújtó vagy tanácsadó cégek számára alkalmas.
- Inkább pénzügyi nyomon követéshez és erőforrás-tervezéshez alkalmas, mint feladatokhoz és munkafolyamatokhoz.
- Nincs Kanban, Gantt és más rugalmas projektkövetési és vizualizációs lehetőségek
Kantata árak
- Árak: Egyedi árak
Kantata értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 1400 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (több mint 600 értékelés)
Mit mondanak a Kantata-ról a valódi felhasználók?
Nagyszerű eszköz az idő és a projektek elosztásának kezeléséhez. Az adatok kezelése némi tehetséget igényel, de ha a vállalatodnak van erre szakosodott munkatársa, akkor nagyon jól kezelhető.
Nagyszerű eszköz az idő és a projektek elosztásának kezeléséhez. Az adatok kezelése némi tehetséget igényel, de ha a vállalatodnak van erre szakosodott munkatársa, akkor nagyon jól kezelhető.
💡 Profi tipp: A legjobb projektmenedzserek minden projektet tanulási lehetőségként kezelnek. A projekt befejezése után végezzen utólagos értékelést, hogy felmérje, mi sikerült jól és mi nem. Dokumentálja ezeket a megállapításokat, és alkalmazza őket a jövőbeli ügyfélprojektekben. Idővel ezek a kis módosítások finomítják a munkafolyamatot, és minden új projekt zökkenőmentesebbé válik, mint az előző.
10. Accelo (A legjobb szolgáltató vállalkozások és automatizálás számára)
A szolgáltató vállalkozások hatékonyságon alapulnak, de a több eszköz és a manuális munkafolyamatok kezelése szűk keresztmetszeteket okozhat. Az Accelo egyetlen platformon központosítja a projektmenedzsmentet, az értékesítésmenedzsmentet, az időkövetést, a számlázást és a jelentéstételt, csökkentve ezzel a hatékonysági veszteségeket és javítva a felügyeletet.
A munkafolyamatok automatizálásával, a valós idejű nyomon követéssel és az ügyfélportállal a csapatok összehangoltan tudnak dolgozni, racionalizálhatják a műveleteket és minden projektben átlátható képet kaphatnak.
Az Accelo legjobb funkciói
- Automatizálja az ismétlődő feladatokat, indítson el műveleteket, és csökkentse a manuális munkát.
- Kínáljon ügyfeleinek valós idejű projektfrissítéseket egy dedikált ügyfélportálon keresztül.
- Zökkenőmentesen váltson át az értékesítési műveletekről a projekt végrehajtására, és tartsa a csapatokat összhangban az ügyfelek elvárásaival.
Az Accelo korlátai
- Elsősorban szolgáltató vállalkozások és ügynökségek számára
- Nem kínál ingyenes csomagot kis csapatok vagy induló vállalkozások számára.
Accelo árak
- Árak: Egyedi árak
Accelo értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 500 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (170+ értékelés)
11. Workamajig (A legjobb kreatív ügynökségek számára)
A „Mad Men” korszakban az ügynökségek whisky, ösztönös megérzések és rengeteg papírmunka alapján működtek. Ma a kreatív csapatoknak nem csak jó ötletekre van szükségük, hanem struktúrára is. Ezt kínálja a Workamjig.
A Workamajig kifejezetten kreatív ügynökségek számára lett kifejlesztve, és ötvözi a projektmenedzsmentet, a költségvetés-tervezést, az erőforrás-tervezést és az ügyfelekkel való együttműködést.
A feladatok nyomon követésétől a beszállítói árajánlatok kezelésén át a számlázás automatizálásáig minden egyszerűbbé válik, így ügynöksége szervezett, hatékony és nyereséges maradhat.
A Workmajig legjobb funkciói
- Egyszerűsítse a kreatív felülvizsgálatokat a beépített jelölőeszközökkel és jóváhagyási útvonalakkal.
- Használja az ügyfélportált kérések, jóváhagyások és valós idejű kommunikáció céljára.
- Helyezze el hatékonyan az erőforrásokat és automatizálja a feladatok kiosztását, hogy a munkafolyamatok zökkenőmentesen működjenek.
A Workamajig korlátai
- Elsősorban kreatív ügynökségek számára készült, ezért más iparágak számára nem feltétlenül ideális.
- A platform használatának elsajátítása és bevezetése időigényes lehet.
Workamajig árak
- Belső használatra: 41 USD/hó 10 felhasználó számára
- Ügynökség: 41 USD/hó 10 felhasználó számára
- Vállalati: Egyedi árazás
Workamajig értékelések és vélemények
- G2: 3,8/5 (280+ értékelés)
- Capterra: 3,7/5 (320+ értékelés)
Mit mondanak a Workamajigről a valódi felhasználók?
Felhasználóbarát, átfogó szoftver. Imádom a testreszabható jelentéseket és azt, hogy a projektmenedzsment, az időkövetés és a könyvelési funkciók mind összekapcsolódnak egymással.
Felhasználóbarát, átfogó szoftver. Imádom a testreszabható jelentéseket és azt, hogy a projektmenedzsment, az időkövetés és a könyvelési funkciók mind összekapcsolódnak egymással.
ClickUp: A Productive.io alternatívája, amely nem igényel gondolkodást
Egy jó projektmenedzsment eszköznek meg kell könnyítenie a munkáját, nem pedig megnehezítenie az eszköz kezelését. Ha okosan választ, akkor a csapatok összehangoltan dolgozhatnak, eltűnnek az akadályok, és az együttműködés az egész szervezetben könnyedén megy.
Ha a Productive.io korlátozottnak érzi magát, a ClickUp lehet az Ön számára megfelelő, rugalmas megoldás. Rugalmas projektnézetekkel, hatékony automatizálással és a pénzügyi csapatát nem megterhelő árakkal a ClickUp minden szükséges eszközt biztosít ahhoz, hogy a projektek a terv szerint haladjanak és a bevételek bejöjjenek. Nincs többé eszközökkel való ügyeskedés, nincs többé határidőket való elmulasztás – csak egy Önnek megfelelő munkaterület.
A ClickUp-ra átálló csapatok arról számolnak be, hogy legalább három eszközt váltottak ki egy áráért, miközben hetente több mint 3 órát spóroltak meg. Ezt nevezzük mi win-win befektetésnek!
Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és lépjen be a hatékonyság új korszakába.