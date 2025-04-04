Több mint 30 ChatGPT SEO prompt a jobb on-page optimalizálásért

A keresőmotor-optimalizálás (SEO) egy soha véget nem érő próba-hiba folyamat. A megfelelő kulcsszavak megtalálásának és a tartalom optimalizálásának nyomása elsöprő. És amikor azt hiszi, hogy végre sikerült, a Google új frissítéssel lep meg, és hirtelen a keresőmotorok rangsorában zuhanásba kezd.

De mi lenne, ha azt mondanánk, hogy az olyan AI-eszközök, mint a ChatGPT, képesek kezelni és felgyorsítani a SEO-munkafolyamatokat?

A ChatGPT személyes SEO-asszisztensként segít finomhangolni a tartalmat, hogy az a keresőmotorok és a közönség számára is vonzó legyen. Egy felmérés szerint a szakemberek 58%-a használja tartalom generálására és optimalizálására, 20%-a metaadatokra, 15%-a kulcsszó-kutatásra és 8%-a benchmark-elemzésre.

A ChatGPT eredményei azonban csak annyira jók, amennyire az utasításai. Ez az útmutató megmutatja, hogyan készíthet tökéletes ChatGPT SEO promptokat, és több mint 30 példát oszt meg, amelyekkel stratégiáját új szintre emelheti.

Adjon kontextust a jobb eredmények érdekében

Legyen egyértelmű a kimeneti formátummal kapcsolatban

Használja a SEO-adatokat és referenciaanyagokat

Finomítsa és ismételje meg Nézze meg a több mint 30 ChatGPT prompt gyűjteményét, amelyek segítenek a kulcsszó kutatásban, a tartalom létrehozásában, az oldal optimalizálásában és még sok másban. A ChatGPT korlátozott a valós idejű adat-hozzáférés, a kulcsszó-optimalizálás és a keresési szándék pontos megértése terén. A ClickUp Brain felülmúlja a ChatGPT-t, mivel kontextusérzékeny SEO-elemzéseket, valós idejű együttműködést és automatizált SEO-munkafolyamatokat kínál.

Mik azok a ChatGPT SEO-utasítások?

A ChatGPT SEO promptok gondosan megfogalmazott utasítások, amelyeket a ChatGPT-nek adsz meg egy SEO-feladat elvégzéséhez, például kulcsszavak javaslásához, vázlat készítéséhez, képek alternatív szövegének optimalizálásához, SEO-barát blog írásához és egyebekhez.

A ChatGPT kiterjedt képzési adatokat használ ezeknek a promptoknak a feldolgozásához és olyan személyre szabott javaslatok generálásához, amelyek összhangban vannak a keresési szándékával, így időt és energiát takaríthat meg.

Íme, mi teszi jóvá egy SEO-utasítást: Egyértelműség: Világosan fogalmazza meg kérését, például: „Készítsen listát a fogászati iparágban helyi SEO céljára alkalmas, nagy forgalmú, alacsony versenyt jelző kulcsszavakról”.

Fókusz: Egyszerre csak egy kéréssel foglalkozzon. Ahelyett, hogy egyszerre kérne kulcsszó-kutatást és tartalomvázlatot, válassza szét őket két promptra.

Kontextus: Adjon meg releváns részleteket, például a célközönségét, az iparágat, a helyszínt vagy a versenytársakat. Példa: „Javasoljon blogtémákat egy kaliforniai ingatlanwebhely számára, amely első lakásvásárlókat céloz meg”.

Cselekvésre ösztönző: Kérjen kézzelfogható eredményt. Ahelyett, hogy „Adjon SEO-tippeket”, próbálja meg a következőket: „Soroljon fel öt on-page SEO-javítást egy WordPress-bloghoz”.

Hosszúság és mélység: Adja meg, hogy milyen részletes választ szeretne kapni. Például: „Adjon 200 szavas magyarázatot az e-kereskedelmi webhelyek meta leírásainak optimalizálásáról”.

A ChatGPT SEO promptok használatának előnyei

A SEO nem feltétlenül bonyolult, és a ChatGPT promptok ezt garantálják. Íme, hogyan:

💡 Az írói blokk azonnali áttörése: A ChatGPT nyitott végű promptokkal kezeli a SEO- brainstormingot, például: „Melyek a legújabb trendek a fenntartható divat SEO-jában?” ezzel új tartalmi szemszögeket és kulcsszó-lehetőségeket nyit meg.

⚖️ Tartsa konzisztensnek tartalomstílusát: állítsa be egyszer a hangnemet (barátságos és beszélgető vagy formális APA stílus), és a ChatGPT gondoskodik arról, hogy minden darab koherens és a márkához illeszkedő legyen.

🔍 Optimalizálja az on-page SEO-t könnyedén: Használja a promptokat a tartalom finomításához releváns kulcsszavakkal, GYIK-ekkel és LSI kulcsszavakkal a jobb rangsorolás érdekében (kulcsszó-tömés nélkül).

📈 Koncentráljon jobban a stratégiára: a ChatGPT elvégzi a SEO alapmunkát, így Ön a kreativitásra és az elemzésre összpontosíthat. Nem csoda, hogy a marketingesek 71%-a szerint a generatív AI nagyobb eredmények elérésére ad lehetőséget.

Hogyan lehet hatékony ChatGPT SEO promptokat létrehozni?

Akár marketing, értékesítés vagy SEO céljára hoz létre ChatGPT promptokat, adjon az AI-nek egyértelmű, kontextusban gazdag utasításokat. Ha ezt jól csinálja, SEO-barát, jól strukturált tartalmat kap, amely jó helyezést ér el.

Kövesse ezeket a bevált módszereket az eredményorientált SEO-utasítások generálásához 👇

1. Legyen konkrét abban, hogy mit szeretne

A ChatGPT akkor működik a legjobban, ha egyértelmű utasításokat kap. Mielőtt megírná a promptot, határozza meg, milyen SEO-feladathoz van szüksége segítségre.

Kulcsszó ötletekre van szüksége? Kérdezze meg: „Generáljon 10 hosszú farkú kulcsszót [téma] témához, alacsony versennyel és magas keresési szándékkal”.

Blogbejegyzés vázlatot keres? Adja meg: „Készítsen SEO-barát blogvázlatot [téma] témában H1, H2 és H3 címkékkel”.

Szeretne optimalizálni egy bekezdést? Adja meg az utasítást: „Írja át ezt a bekezdést úgy, hogy természetesen tartalmazza a „[célkulcsszó]” kulcsszót, miközben javítja az olvashatóságot”.

2. Adjon kontextust a jobb eredmények érdekében

A kontextus kulcsfontosságú ahhoz, hogy relevánsabb válaszokat kapjon a ChatGPT-től. Gondoljon arra, hogy milyen információk segíthetnek az AI irányításában. Ez magában foglalhatja a következőket:

Kategória Leírás Példák Cél téma vagy kulcsszó Mi a tartalom fő hangsúlya? „Digitális marketing induló vállalkozások számára” vagy „AI-alapú SEO-eszközök” Közönség Kiknek szól ez a tartalom? „Kezdőknek írt” vagy „Kisvállalkozások tulajdonosainak szóló” Cél Mi a célja ennek a tartalomnak? „Oktatás”, „Lehetséges ügyfelek generálása” vagy „Magasabb rangsor a keresőmotorokban” Hangnem vagy stílus Hogyan kellene hangzania? „Használjon meggyőző és adatalapú hangnemet” vagy „Legyen barátságos és beszélgető stílusú”. Szerep Milyen szemszögből kell megközelíteni a tartalmat? „Viselkedj úgy, mint egy SEO-szakértő” vagy „Írj úgy, mint egy digitális marketing tanácsadó”

3. Legyen egyértelmű a kimeneti formátum

A SEO-tartalom gyakran szigorú formázást igényel, például 60 karakter alatti címeket, kulcsszavak elhelyezését a fejlécekben vagy JSON-LD sémát a strukturált adatokhoz. Mondja el a ChatGPT-nek pontosan, milyen formátumot vagy kritériumokat szeretne a válaszban, hogy elkerülje a kétértelműséget és a felesleges szerkesztéseket.

Néhány példa az utasításokra:

Kategória Rossz prompt Jó prompt Tételek száma Adj néhány blogcím-ötletet egy fitneszbloghoz! Adjon öt blogcím-ötletet egy fitneszbloghoz! Karakter- vagy szókorlátok Írjon meta leírást egy e-mail marketinggel foglalkozó bloghoz Írjon egy 155 karakter alatti meta leírást egy e-mail marketingről szóló bloghoz. Kimeneti típus Javasoljon kulcsszavakat a digitális marketinghez Sorolja fel 10 hosszú farkú kulcsszót a digitális marketinghez egy táblázatban, a keresési volumen és a verseny szintjével együtt. Formázási kérés Írjon egy LinkedIn-bejegyzést a tartalommarketingről Írjon egy LinkedIn-bejegyzést a tartalommarketingről. Formázza a következőképpen: Bevezető (első mondat, figyelemfelkeltő) Fő tartalom (2-3 rövid bekezdés betekintéssel vagy tippekkel) CTA (részvételre vagy cselekvésre ösztönzés) Példák Írjon SEO-barát blogvázlatot a „Távoli munkavégzés termelékenysége” témához. Készítsen SEO-barát blogvázlatot a „Távoli munkavégzés termelékenysége” témához. Használjon példákat sikeres távoli munkavégzéssel foglalkozó vállalatokról és a valós világban felmerülő termelékenységi kihívásokról, hogy a vázlat megvalósítható legyen.

4. Használja a SEO-adatokat és referenciaanyagokat

A ChatGPT nem rendelkezik élő keresési adatokkal, ezért nem ismeri a tényleges keresési volumeneket vagy a kulcsszavak nehézségi fokát. De megadhat neki konkrét SEO-adatokat, például:

Kulcsszó-kutatás (keresési volumen, verseny szintje)

Felhasználói szándék (információs, tranzakciós, navigációs)

Versenyzői betekintés (gyakori tartalomszerkezetek, szószám)

Keresőmotorok találati oldalainak (SERP) trendjei (kiemelt részletek, listák, GYIK)

A GPT-4-től kezdve feltölthet dokumentumokat, például márkairányelveket vagy korábbi blogbejegyzéseket, hogy megmutassa az AI-nek a kívánt hangnemet, szerkezetet és formázást. A GPT-4o az interneten is böngészhet, így ha rendelkezik linkekkel tanulmányokhoz, versenytársak blogjaihoz vagy referenciaanyagokhoz, azokat közvetlenül beillesztheti a promptba a nagyobb pontosság érdekében.

⚠️ Megjegyzés: Ezek a funkciók csak a ChatGPT Plus előfizetéssel érhetők el.

5. Finomítsa és ismételje meg

Ne fogadja el a ChatGPT első válaszát véglegesnek. Ha hiányoznak részletek, struktúra vagy kulcsszavak, módosítsa a promptot.

📌 Például, ha a ChatGPT „Hatékony marketingstratégiák kisvállalkozások számára” című vázlatából hiányzik egy fontos rész, például a „költségvetés-tervezés”, akkor egészítse ki egy kiegészítéssel:

✔️ Remek vázlat! Adjon hozzá egy részt a költségvetési szempontokról minden stratégiához.

Más hangnemre vagy nagyobb változatosságra van szüksége? Kérdezze meg:

✔️ Írja át ezt egy beszélgetősebb stílusban.

✔️ Adj még öt példát.

Ismételje meg a folyamatot, amíg a tartalom megközelíti az ideális eredményt.

💡 Profi tipp: A jobb SEO-eredmények érdekében használjon lépésről lépésre haladó promptokat egy nagy kérés helyett. Ez a „gondolati lánc” megközelítés egy széles körű feladatot kisebb lépésekre bont, és a tartalmat fókuszáltan tartja.

📌 Példa: Kulcsszó-kutatáshoz: Prompt 1: Adj nekem 15 hosszú farkú kulcsszót a [téma] témához kapcsolódóan

Prompt 2: Minden kulcsszóhoz javasoljon keresési szándékot (mit kereshet a felhasználó)

3. prompt: Most készítsen vázlatot egy bloghoz, amely a lista első kulcsszavát célozza meg

30 példa a ChatGPT SEO-parancsokra

A kezdéshez itt találsz több mint 30 példát a különböző SEO-feladatokhoz igazított ChatGPT promptokra. Nyugodtan másold, módosítsd és használd őket a munkafolyamatodban.

(A kényelem érdekében különböző kategóriákba csoportosítottuk őket. )

A. Kulcsszó-kutatási promptok

1. Soroljon fel 10 általános kulcsszót a [iparág] számára, amelyek a niche különböző aspektusait fedik le.

via OpenAI

2. Készítsen egy listát a [termék]hez kapcsolódó hosszú farkú kulcsszavakról, hogy több látogatót vonzzon a termék oldalára.

3. Soroljon fel 10, a [fő kulcsszóhoz] kapcsolódó látens szemantikai indexelési (LSI) kulcsszót, amelyek gyakran megjelennek a legnépszerűbb tartalmakban.

4. Csoportosítsa ezeket a kulcsszavakat témakörökbe a keresési szándék és a szemantikai relevancia alapján. [Kulcsszó lista beillesztése]

5. Ajánljon blogbejegyzés-témákat ezekhez a kulcsszócsoportokhoz, a keresési szándékra és a közönség igényeire összpontosítva.

B. Versenyképességi elemzés promptok

6. A blogom [blog link beillesztése] az e-kereskedelmi SEO-ra összpontosít, hasonlóan a [versenytárs webhelyéhez]. Hasonlítsa össze a két blogot, és azonosítsa azokat a témákat és al témákat, amelyeket ők részletesen tárgyaltak, én viszont nem. Javasoljon nagy hatással bíró tartalmi lehetőségeket a hiányosságok pótlására.

7. Az e-kereskedelmi SEO iparágban dolgozom. Keressen olyan kulcsszavakat, ahol [a versenytárs webhelye] megelőzi [a saját webhelyemet]. Azonosítsa a gyenge pontokat, például az alacsony minőségű visszautaló linkeket vagy a gyenge tartalmat, hogy megelőzze őket. [A versenytárs blogoldalának linkje]

C. Tartalomötletek és -készítés promptok

8. Készítsen tartalmi összefoglalót a [téma] témában. Tartalmazza a „szószámot”, „elsődleges kulcsszót”, „meta leírást”, „meta cím javaslatot”, „H1 javaslatokat” és „utasításokat az íróknak”.

9. Írjon egy rövid (maximum 120 szó), SEO-barát bevezetőt egy [téma] bloghoz, természetesen használva a kulcsszót. Készítsen két változatot:

Egyszerű bevezető a cikk témájáról Problémaközpontú bevezetés, amely kiemeli a [téma] által megoldott problémát

10. Vázoljon fel egy átfogó cikket a [téma] témában. Tartalmazza a hat fő szakaszt, rövid pontokkal, hogy mit kell lefedni mindegyikben.

11. Ön szakértője a [iparág] és annak alkalmazásainak. Írjon egy 1500 szavas blogbejegyzést a [téma] témáról az alábbi vázlat alapján. A keresőmotorok optimalizálása érdekében használja a következő kulcsszavakat. [Vázlat és kulcsszólista beillesztése]

12. Írjon egy rövid összefoglalót egy [téma] blogbejegyzéshez. Az összefoglalónak össze kell foglalnia a legfontosabb pontokat, és tartalmaznia kell egy cselekvésre ösztönző felhívást (például kommentelésre vagy hírlevélre való feliratkozásra).

13. Blogbejegyzést írok a [téma] témáról. Javasoljon tíz címet, mindegyik 60 karakter alatt, amelyek tartalmazzák a pontos kulcsszót. A címeknek vonzónak és érdekesnek kell lenniük a közönség számára.

D. On-page SEO promptok

14. Cikket írok a „[téma]” témáról. Mi lenne a legjobb SEO-barát URL-struktúra?

15. Átfogó útmutatót tervezek írni a [téma] témáról. Hogyan kell felépítenem a fejléc címkéimet a SEO szempontjából?

16. Hogyan helyezhetem el stratégiailag a CTA-kat a [mesterkurzus témájában], hogy maximalizáljam a regisztrációk és a részvétel számát?

17. A webhelytérképem alapján javasoljon öt belső linkelési lehetőséget és legfeljebb öt szóból álló lehetséges horgony szövegeket a [téma] blogbejegyzésemhez. [Helyezze be webhelye linkjét]

18. Írjon egy alternatív szöveget (125 karakter alatt) egy [kép leírása] című képhez.

E. Tartalomoptimalizálási promptok

19. Írja át ezt a cikket a SEO legjobb gyakorlataival, beleértve olyan kulcsszavakat, mint [kulcsszavak beillesztése], meta leírások és alcímek. [Cikk linkje beillesztése]

20. Hozzon létre SEO-barát meta címet (max. 60 karakter) és leírást (max. 160 karakter) egy [téma] bloghoz. A jobb keresési láthatóság érdekében helyezze a [kulcsszó] kulcsszót a cím elejére.

21. Összegezze ezt a blogbejegyzést pontok formájában az olvashatóság javítása érdekében. [Blogbejegyzés linkje]

22. Értékelje ennek a blogbejegyzésnek az olvashatóságát. Rövidítse le a hosszú bekezdéseket, használjon felsorolási pontokat, és javítsa a formátumot egy vizuálisan vonzóbb elrendezés érdekében: [Blogbejegyzés linkje]

23. A blogbejegyzésem [téma] 70 karakteres címcímkével rendelkezik. Javasoljon egy átdolgozott, SEO-barát címet, amely megragadja a bejegyzés lényegét és illeszkedik az optimális karakterkorlátba.

24. Ellenőrizze ezt a blogbejegyzést, hogy azonosítsa és kijavítsa az esetleges nyelvtani hibákat, elírásokat és tévedéseket: [Blogbejegyzés linkje]

F. Helyi SEO-utasítások

25. Vizsgálja meg a [város, állam] területén a [üzleti típus] három legfontosabb versenytársának helyi SEO-stratégiáit. Adjon betekintést a kulcsszó-stratégiájukba, a backlink-profiljukba és a Google Business Profile optimalizálásába. [Versenytársak weboldalának linkje]

26. Készítsen tartalommarketing-tervet, hogy javítsa a több helyszínen működő [vállalkozása] helyi SEO-ját [piaci lokalizációja] területén. Tartalmazza a lokalizált blogbejegyzéseket, termék-/szolgáltatásbemutatókat és a helyi influencerekkel kötött partnerségeket.

G. Technikai SEO-utasítások

27. Több termékkategóriával és alkategóriával rendelkező e-kereskedelmi áruházat üzemeltetek. A weboldalam címe: [link beillesztése]. Készítsen érvényes XML-sitemapet az alábbi oldalakhoz: [az összes weboldal linkjének beillesztése]

28. Hozzon létre egy FAQ sémamarkupot a következő kérdésekhez és válaszokhoz a keresési láthatóság javítása érdekében: [Sorolja fel kérdéseit]

29. Egy e-kereskedelmi áruházat üzemeltetek a [webhely neve] oldalon, ahol a termékek több kategóriában is megjelennek. Hogyan adhatok hozzá helyesen kanonikus címkéket?

30. Generáljon hreflang címkéket, hogy biztosítsa a [ország] [nyelv], [ország] [nyelv] és [ország] [nyelv] oldalak megfelelő célzását. Ezeknek a címkéknek helyesen kell megadniuk az egyes oldalak nyelv- és országkombinációit.

31. Elemezze a [webhely URL] feltérképezhetőségét és indexelhetőségét. Azonosítsa a robots.txt, no index címkék vagy kanonikus problémák által blokkolt oldalakat. Adjon ajánlásokat az indexelés javítására és annak biztosítására, hogy a fontos oldalak elérhetők legyenek a keresőmotorok feltérképezői számára.

32. Ellenőrizze a [webhely URL-je] átirányításait és hibás linkjeit. Azonosítsa a 404-es hibákat, a nem megfelelő 301/302 átirányításokat, valamint az átirányítási láncokat vagy hurkokat. Javasoljon optimalizálásokat a zökkenőmentes navigáció és a linkek értékének megőrzése érdekében.

Gyakori hibák, amelyeket el kell kerülni

Bár a ChatGPT remek segítő, néhány hibás lépés többet árthat a SEO-jának, mint amennyit segít.

Íme néhány gyakori buktató, amelyre érdemes figyelni:

❌ Tényadatok vagy élő SEO-mutatók tekintetében a ChatGPT-re támaszkodni

A ChatGPT nem fér hozzá valós idejű adatokhoz, mint például a keresési volumenek, a Google rangsorok vagy az analitikai adatok. Ezért olyan kérdések feltevése, mint „Hány keresés érkezik erre a kulcsszóra?” vagy „Milyen a verseny ezen a lekérdezésen?” olyan javaslatokat eredményezhet, amelyek hihetőnek tűnnek, de a keresési igény nulla.

✅ Ennek elkerüléséhez: Ne tekintsd a ChatGPT-t a SEO-eszközök helyettesítőjeként. Használd minőségi betekintéshez (témák, variációk, megfogalmazások), de a mennyiségi adatokat (keresési volumen, verseny, CTR-ek) ellenőrizd hagyományos kulcsszó-kutatási eszközökkel, mint például a Google Keyword Planner, a Semrush vagy az Ahrefs.

❌ Higgyen el mindent, amit mond (tényellenőrzés nélkül)

A ChatGPT gyakran hallucinál, ami azt jelenti, hogy olyan szöveget állíthat elő, amely hitelesnek tűnik, de valójában pontatlan vagy kitalált. Ide tartoznak a hamis statisztikák, kitalált hivatkozások vagy helytelen magyarázatok.

A SEO esetében a téves információk közzététele rontja a hitelességet és gyengíti a tartalom E-E-A-T-jét (tapasztalat, szakértelem, tekintély, megbízhatóság).

✅ Ennek elkerüléséhez: Mindig ellenőrizze a fontos részleteket. Ha a ChatGPT azt sugallja, hogy „Egy tanulmány szerint a marketingesek 80%-a X-et csinál”, ne fogadja el ezt készpénznek. Kérdezze meg a forrást, vagy még jobb, keressen egy hiteles forrást, hogy megerősítse az információt.

❌ A ChatGPT-nek hagyja, hogy helyettesítse az emberi betekintést és tapasztalatot

Egy másik gyakori hiba az AI-kimenet emberi beavatkozás nélküli, változatlan formában történő felhasználása.

A Google hasznos tartalmi irányelvei az élményt és a szakértelmet helyezik előtérbe. Ha a tartalma úgy hangzik, mint egy általános AI-összefoglaló, amely nem tartalmaz egyedi betekintést, akkor nehéz lehet a rangsorolása.

✅ Ennek elkerüléséhez: Adjon hozzá valós példákat, esettanulmányokat, véleményeket, történeteket és szakértelmet, amelyeket csak Ön (vagy csapata) tud nyújtani. Ez javítja a tartalom minőségét az olvasók számára, és megkülönbözteti más, AI által generált tartalmaktól.

❌ A ChatGPT tudáskorlátozásának és elfogultságának figyelmen kívül hagyása

A ChatGPT tudása korlátozott: a GPT-3. 5 esetében 2021 végéig, egyes GPT-4 verziók esetében pedig 2023-ig terjed. Ha a legújabb SEO-változásokra (például a 2024-es Google algoritmusfrissítésre vagy a legújabb rangsorolási tényezőkre) vonatkozó információkra van szüksége, a ChatGPT elavult tanácsokat adhat.

✅ Ennek elkerüléséhez: A valós idejű trendekhez támaszkodjon olyan eszközökre, mint a Google Trends, a Google Search Console és a legújabb esettanulmányok.

Ellenőrizze az AI által generált SEO-elemzéseket a hivatalos Google-frissítésekkel, iparági blogokkal vagy szakértői beszélgetésekkel.

A ChatGPT SEO korlátai

A ChatGPT gyorsabbá teszi a tartalomkészítést és a SEO-t, de vannak hibái.

Itt vannak a hiányosságai:

Korlátozott keresési szándék megértése: A ChatGPT a kulcsszavak alapján képes kitalálni a szándékot (pl. a „hogyan kell ___” valószínűleg információs célú). Azonban nem tudja, hogy a Google mit jelenít meg az adott keresési kifejezésre. Ha ezt el akarja kerülni, vegye meg a ChatGPT Plus előfizetést, amely tartalmaz egy böngészési funkciót az élő keresési eredményekhez.

Nincs hozzáférése webhelye adataihoz: A ChatGPT nem ismeri vállalkozását, közönségét, konverziós arányait, márka hangjának árnyalatokat vagy ügyfelei problémáit. Például a ChatGPT általános megoldásokat javasolhat egy technikai SEO-problémára, de nem ismeri webhelye CMS-jének sajátosságait, szerverének beállításait vagy a problémák előzményeit.

Kulcsszó-optimalizálási kihívások: A ChatGPT kulcsszóban gazdag tartalmat generálhat, de nem képes azonosítani a trendi vagy versenyképes kulcsszavakat. Emellett a kulcsszavakat természetellenesen is beillesztheti, ami rontja az olvashatóságot. Nem integrálja a kapcsolódó kifejezéseket (LSI kulcsszavakat), ami gyengíti a tartalom relevanciáját.

Tanulási görbe: A ChatGPT hatékony használata nem olyan egyszerű, mint amilyennek látszik. Általános kérdések feltevése ritkán hoz tökéletes eredményeket. Ráadásul próbák és hibák sorozata szükséges a promptok finomításához és hasznos, SEO-barát tartalom előállításához.

Sajátítsa el a ChatGPT korlátait, hogy kiaknázhassa annak teljes potenciálját az intelligensebb, hatékonyabb SEO érdekében. Vagy használhat egy erősebb ChatGPT alternatívát a valós idejű betekintés, a gyorsabb eredmények és a pontosabb kulcsszó-optimalizálás érdekében.

Használja a ClickUp AI-t, mint jobb alternatívát

A ClickUp Brain nem egy átlagos AI-tartalomgenerátor. Ez egy kontextusérzékeny AI, amely a ClickUp-ba, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazásba épült be.

A ChatGPT-vel ellentétben, amely minden prompttal újraindul, a ClickUp Brain a munkaterületén belül működik, és megérti SEO-projekteit, feladatait és dokumentumait, hogy valós idejű, relevánsabb betekintést nyújtson.

Íme, hogyan teljesít jobban a ChatGPT-nél: 🧠 Kontextusérzékeny kimenet: Hivatkozik a korábbi tartalmakra, márkairányelvekre vagy folyamatban lévő kampányokra, hogy az AI által generált, SEO-stratégiájához igazított tartalmakat hozzon létre. 🤝 Valós idejű együttműködés: Mivel a Brain integrálva van a ClickUp Docs-ba, az írók, szerkesztők és SEO-szakértőkből álló csapat együtt brainstormingolhat és tartalmat generálhat egy élő dokumentumban. 🔄 Beépített automatizálás: Automatizálja a SEO munkafolyamatokat azáltal, hogy az AI által generált tartalmakat cselekvéssé alakítja. Ha egy blogbejegyzés visszaesik a ranglistán, a ClickUp létrehoz egy feladatot, hozzárendeli a megfelelő személyhez, és értesíti a csapatot. 🔗 Zökkenőmentes integráció: Integrálható más marketing- és SEO-eszközökkel, így a marketingesek a ClickUp elhagyása nélkül is nyomon követhetik a SEO teljesítményét.

Olvassa el, hogyan illeszkedik a ClickUp Brain a SEO-munkafolyamataiba:

1. Kiváló minőségű SEO-tartalom generálása

A ClickUp Brain segít Önnek keresőmotor-optimalizált blogvázlatok, meta leírások és oldalcímek írásában. Tovább finomíthatja a tartalmat az olvashatóság és a kulcsszavak integrálása érdekében, miközben a hangnemet és a stílust a közönségéhez igazíthatja.

📌 Példa promptokra: Készítsen SEO-optimalizált blogvázlatot a „Hogyan javíthatja webhelye felhasználói élményét” témában. Fókuszáljon olyan kulcsszavakra, mint „UX tervezési tippek”, „webhely navigáció javítása” és „mobilbarát tervezés”.

*Írjon meta leírást egy blogbejegyzéshez a „2025-ös év 10 legjobb SEO-stratégiája” témában. Tartalmazza a „SEO-stratégiák”, „2025-ös SEO-tippek” és „hogyan lehet javítani a SEO-n” kulcsszavakat.

Olvassa el ezt a blogbejegyzést „A rendszeres biztonsági mentések fontossága” címmel, és javasoljon javításokat az olvashatóság és a kulcsszavak integrálása érdekében. Természetesen használjon olyan kulcsszavakat, mint „adatmentés”, „felhőalapú tárolás” és „automatikus biztonsági mentés”. [Blogbejegyzés linkje]

Készítsen blogvázlatokat, versenytárs-elemzéseket, meta leírásokat és még sok mást a ClickUp Brain segítségével.

2. Iparág-specifikus kulcsszavak javaslása

A ClickUp Brain tanul a projektjeiből, tartalmi stratégiájából és iparágából, hogy naprakész, releváns kulcsszó-ötleteket javasoljon, amelyek összhangban állnak üzleti céljaival. Segít felismerni az iparágban kialakuló trendeket, amelyeket versenytársai még nem fedeztek fel, valamint a meglévő tartalmi stratégiájában hiányzó tartalmi rések.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy könnyedén feltárja az AI-vezérelt kulcsszó-lehetőségeket és a tartalmi hiányosságokat.

3. Tartalom optimalizálása valós időben

A ClickUp Brain figyelemmel kíséri a tartalmát, és jelzi azokat a területeket, amelyek frissítésre szorulnak. Ezáltal tartalma mindig friss, releváns és optimalizált marad az új rangsorokhoz. Például a következőket segíti:

Javasoljon kulcsszavak elhelyezését a keresési láthatóság növelése érdekében.

Azonosítsa a kulcsszavak túlzott vagy elégtelen használatát, és természetesen módosítsa azokat.

Egyszerűsítse a bonyolult mondatokat, és javítsa az olvashatóságot

A célközönséghez igazítsa a hangnemet és a stílust

Jelölje meg a megszakadt linkeket vagy a hiányzó átirányításokat

Javítsa az olvashatóságot, jelölje meg a redundanciákat, és foglalja össze a hosszú tartalmakat a ClickUp Brain segítségével.

📮ClickUp Insight: Egy átlagos tudásmunkásnak átlagosan 6 emberrel kell kapcsolatba lépnie a munkája elvégzéséhez. Ez azt jelenti, hogy naponta 6 kulcsfontosságú kapcsolattal kell felvenni a kapcsolatot, hogy összegyűjtsük a szükséges háttérinformációkat, összehangoljuk a prioritásokat és előre mozdítsuk a projekteket. A küzdelem valós: a folyamatos nyomon követés, a verziók közötti zavar és a láthatósági fekete lyukak rontják a csapat termelékenységét. A ClickUphoz hasonló központi platform, amely Connected Search és AI Knowledge Manager funkciókkal rendelkezik, ezt úgy oldja meg, hogy a kontextust azonnal elérhetővé teszi az Ön számára.

A ClickUp marketingprojekt-menedzsment megoldása szintén egyszerűsítheti SEO-tevékenységeit. Ez egy komplett megoldás marketingcsapatok számára, amely sablonokat, automatizálást és együttműködési eszközöket kombinál, hogy a kampányok szervezettek és zökkenőmentesen futnak.

Tegyük fel, hogy SEO-kampányt futtat egy organikus bőrápolási termékeket értékesítő e-kereskedelmi márka számára. Ezzel a csapatmegoldással mindent egy helyen tarthat.

Használja például a ClickUp Docs szolgáltatást ebben a megoldásban. Ez a platformba beépített funkció, amely megkönnyíti a blogbejegyzések, jelentések és SEO-stratégiák létrehozását, szerkesztését és közös kidolgozását.

A ClickUp Docs segítségével zökkenőmentesen hozhat létre és szerkeszthet SEO-val kapcsolatos tartalmakat.

Miután a tartalom él, használja a ClickUp Dashboards alkalmazást a valós idejű teljesítmény figyelemmel kíséréséhez. Widgeteket adhat hozzá a kulcsszavak rangsorának, az organikus forgalomnak és a kilépési arányoknak a nyomon követéséhez, hogy megtudja, mi működik.

Mivel a SEO folyamatos frissítéseket és figyelemmel kísérést igényel, a ClickUp Automations segítségével időt takaríthat meg a triggerek beállításával. Például:

✔️ Optimalizálási feladatot hoz létre, ha egy blogbejegyzés visszaesik a Google rangsorában.

✔️ Értesíti a tartalomcsapatot, ha egy kulcsszó frissítésre szorul.

✔️ Automatikusan hozzárendeli az elérési feladatokat, amikor új backlink lehetőséget észlel.

💡 Profi tipp: A ClickUp SEO-útiterv-sablonokat is kínál, amelyek segítségével lépésről lépésre megtervezheti SEO-stratégiáját, a kulcsszó-kutatás és az oldalon belüli optimalizálás kezdetétől a tartalomkészítésig és a linképítésig.

Vedd kézbe SEO stratégiádat a ClickUp segítségével

A ChatGPT kiválóan alkalmas tartalom gyors generálására, de egy átfogó SEO-stratégia kezelésében nem elégséges.

A ClickUp Brain még tovább megy, mivel közvetlenül integrálódik az egész SEO-munkafolyamatába. Tartalmat hoz létre, nyomon követi a teljesítményt, javításokat javasol, és összehangolja SEO-tevékenységeit céljaival.

Röviden: a legjobbakat kapja mindkét világból: egy csúcsminőségű projektmenedzsment platformot beépített AI asszisztenssel, amely ötleteket gyűjt, ír és szervezi SEO-tartalmát.

Készen áll a SEO-stratégiájának optimalizálására?

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra! 🙌