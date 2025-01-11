ChatGPT utasítások a HR hatékonyságának és döntéshozatalának javításához

HR-szakemberként nem csak tele van a tányérja, hanem túlcsordul. Az egyik pillanatban még az utolsó pillanatban történő felvételeket intézi, a következőben pedig már új csapat tagokat vezet be, az elkötelezettséget kezeli és gondoskodik arról, hogy a bérszámfejtés óramű pontossággal működjön.

Bár nem tudjuk egyik napról a másikra csökkenteni a teendőid listáját, de* okosabbá tehetjük azt. Ez a bejegyzés egy segédlet, amely több mint 50 ChatGPT-utasítást tartalmaz a HR számára, és amelynek célja, hogy könnyítsen a terheiden.

A HR-szakemberek számára készült ChatGPT-utasítások lehetőségei végtelenek. Ezzel az olyan ismétlődő feladatok, mint a munkaköri leírások és az SOP-k létrehozása, a HR-folyamatok egyszerűsítése és a munkavállalói kapcsolatok javítása (adatok és hangulatelemzés segítségével) sokkal könnyebbé válnak.

Ha szeretné hatékonyabbá tenni HR-szakembereinek munkáját, olvasson tovább.

A ChatGPT és funkcióinak megértése

Képzelje el a ChatGPT-t úgy, mint egy munkatársat, aki mindig készen áll a segítségre (és soha nem szorul kávészünetre). Az OpenAI által létrehozott program hatalmas tudásbázison alapul, ami profi multitaskerré teszi.

Segítségre van szüksége a kérdések megválaszolásában, a fogalmak egyszerűsítésében, a szabályzatok megfogalmazásában vagy e-mailek írásában? Ez az AI eszköz mindenre megoldást kínál.

A ChatGPT így működik: feldolgozza az Ön bevitelét, és célravezető válaszokat készít. Konkrét utasítások megadásával és további beszélgetésekkel finomíthatja az eredményeket.

Minél pontosabbak az adatok, annál jobb lesz az eredmény.

A ChatGPT felhasználási lehetőségei olyan sokfélék, mint egy svájci zsebkés. A végtelen papírmunkától a toborzás, az új munkavállalók beillesztése és a szabályzatok frissítése között a ChatGPT mindig segítségére áll.

Nézzük meg gyorsan, hogyan:

Természetes nyelvfeldolgozás (NLP): Segít világos, professzionális és személyre szabott dokumentumok, például munkaköri leírások, ajánlatlevelek és felmérések elkészítésében, emberihez hasonló válaszokkal, Segít világos, professzionális és személyre szabott dokumentumok, például munkaköri leírások, ajánlatlevelek és felmérések elkészítésében, emberihez hasonló válaszokkal, értelmes és részletes ChatGPT-utasításokkal

Adatfeldolgozás : Segít strukturált és strukturálatlan adatok értelmezésében, megkönnyítve a munkavállalói elégedettség, a KPI-k és egyéb adatok nyomon követését, hogy intelligens döntéseket lehessen hozni.

Brainstorming: Új koncepciókat generál álláshirdetésekhez, irányelvekhez, képzésekhez, a munkavállalók megtartásához, sőt, akár kilépési interjúk során felmerülő kérdésekhez is.

🌻 Példa: A L’Oréal, amely több mint 80 000 alkalmazottat foglalkoztat és évente 5 millió jelentkezőt fogad, specifikus promptokkal racionalizálta a felvételi folyamatot, hogy finomítsa mesterséges intelligenciáját. A vállalat három kulcsfontosságú, kompetenciákon alapuló kérdést fogalmazott meg, például: „Meséljen egy olyan esetről, amikor kudarcot vallott – mit tanult belőle?”, hogy jobban felmérhesse a jelöltek alkalmasságát. Azáltal, hogy a hagyományos kritériumok helyett a potenciálra összpontosítottak, növelték a hatékonyságot és személyre szabták a folyamatot, ami 82%-os állásajánlati arányt eredményezett az interjúk esetében.

ChatGPT utasítások HR-esek számára

Szeretné, ha a ChatGPT tökéletesen megírná az új munkavállalók toborzására, beillesztésére vagy a szabályzatok tervezetére vonatkozó e-maileket?

Minden a megfelelő promptok kiválasztásával kezdődik. A testreszabott és releváns eredmények elérése érdekében el kell sajátítania a promptok kialakításának művészetét. Ezért itt van egy prompt-könyvtár, amely segít mindenféle HR-feladat elvégzésében és kreativitásának felébresztésében.

Utasítások a toborzáshoz és a felvételhez

1. Készítsen toborzási ütemtervet egy (pozíció) betöltésére. Tartalmazza a munkaköri hirdetés, az előszűrés, az interjúk és az ajánlatlevél fontosabb állomásait.

2. Készítsen részletes munkaköri leírást a (szerepkör) számára a (iparág) területén!

3. Sorolja fel a legjobb platformokat a (szerep) népszerűsítésére a (iparágban), célközönségként a (országokból) származó, hasonló szerepkörben több mint (év tapasztalattal) rendelkező jelölteket megcélozva

4. Készítsen kampányt a LinkedIn, állásportálok és Instagram számára, hogy népszerűsítse a (pozíciót) a (vállalatnál)

5. Tervezzen meg egy elfogulatlan interjúfolyamatot, amely segít hatékony virtuális interjúkat lebonyolítani (pozíció) és (iparág) számára.

💡Profi tipp: Használjon egyszerű értékelőlapot, hogy minden jelöltet ugyanazon készségek alapján értékeljen. Ez biztosítja a tisztességes és célzott értékelést.

6. Készítsen egy 10-15 kérdésből álló előszűrési kérdőívet, amelynek segítségével felmérheti a jelölt készségeit és alkalmasságát a (munkakör) betöltésére, amikor jelentkezik.

7. * Készítsen listát viselkedésalapú interjúkérdésekből, hogy felmérje a (pozícióra) jelentkező jelölt vezetői potenciálját.

8. Készítsen átfogó értékelést a (szerepkör)hez szükséges (készségek) értékeléséhez, beleértve olyan feladatokat, mint (pl. írásbeli minták, kódolási feladatok)

9. Készítsen professzionális e-mail sablont, amellyel meghívhatja a végső fordulóba jutott alkalmas jelölteket

10. Készítsen ajánlatlevelet a kiválasztott jelölt számára, amely tartalmazza a következőket: Csatlakozás dátuma

Szerződés időtartama

Javadalmazás

Előnyök

Próbaidő

Munkaidő

Feladatok

11. Hogyan hangolja össze a munkavállalókat a vállalati kultúrával a toborzási szakaszban?

12. Tekintse át a jelölt önéletrajzát (pozíció) és azonosítsa az eredményeket, erősségeket és hiányosságokat.

Néhány további prompt: ✅ Készítsen listát a 10 leggyakrabban feltett kérdésről, amelyet a jelöltek az első interjú során feltehetnek a vállalatunkkal kapcsolatban. ✅ Hozzon létre hatékony alkalmazotti ajánlóprogramot, hogy ösztönözze a meglévő alkalmazottak által történő minősített ajánlásokat. ✅ Készítsen ellenőrző listát a (iparág/niche) számára legmegfelelőbb független toborzók vagy toborzó ügynökségek értékeléséhez.

ChatGPT-utasítások új munkavállalók betanításához

13. Készítsen egy „1. nap” ellenőrzőlistát, amely olyan feladatokat tartalmaz, mint a munkaállomások beállítása, a rendszerekbe való bejelentkezés és a kulcsfontosságú személyekkel való találkozás

14. Készítsen ellenőrzőlistát a távoli munkavállalók beillesztéséhez, biztosítva, hogy hozzáférésük legyen minden rendszerhez, egyértelmű kommunikációs csatornákhoz és virtuális bemutatkozáshoz a csapataikban.

15. *Írjon egy meleg, barátságos üdvözlő e-mailt (név és beosztás) számára, amely felkelti az érdeklődését az első nap iránt, és bemutatja a csapatnak.

16. Készítsen egy 30-60-90 napos, vonzó beilleszkedési programot az új alkalmazottak számára, amely a következőket tartalmazza: Világos célok minden hónapra

Heti mérföldkövek

Fejlesztendő készségek és ismeretek

Bejelentkezések és visszajelzési ülések

Negyedév végi értékelés

17. Állítson össze egy könnyen olvasható kézikönyvet, amely tartalmazza a vállalati irányelveket, a karrierfejlesztési lehetőségeket, a juttatásokat és a munkahelyi kultúrával kapcsolatos érdekes részleteket.

18. Javasoljon online és offline képzési programokat az új munkavállalók számára a szükséges (készségek) elsajátításához. Próbálja meg a következőket beépíteni: Képzési költségvetés

A képzési programok időtartama

Munkavállalói fejlesztési tevékenységek

Képzési készségek

Juttatási csomag

19. Hozzon létre egy sor automatizált e-mailt az új munkavállalók beillesztési folyamatának részeként, amelyekben információkat találnak a képzési programokról, a vállalati irányelvekről és a gyakran ismételt kérdésekről.

20. Írjon forgatókönyvet egy beilleszkedési videóhoz, amely bemutatja a legfontosabb csapattagokat és áttekintést ad a vállalatról

21. Írjon egy rövid, barátságos szöveget egy vezérigazgató vagy vezető számára, hogy videón üdvözölje az új munkatársat.

22. Készítsen egy gyors, egyszerű felmérést, hogy őszinte visszajelzéseket gyűjtsön az új munkavállalóktól a beilleszkedésükről

További utasítások: ✅ Tervezzen egy szórakoztató jégtörő tevékenységet, amely segít az új alkalmazottaknak megismerni egymást az első héten. ✅ Készítsen egyszerű, könnyen olvasható áttekintést a munkavállalói juttatásokról, beleértve az egészségügyi ellátást, a fizetett szabadságot és egyéb előnyöket. ✅ Javasoljon módszereket a munkavállalók visszajelzéseinek összegyűjtésére a képzés, a kultúra és a folyamatok tekintetében.

ChatGPT-utasítások a munkavállalói elkötelezettség és megtartás érdekében

23. Sorolja fel a csapatépítést és az együttműködést elősegítő munkavállalói elkötelezettségi tevékenységeket

24. Készítsen átfogó felmérést a munkavállalók munkával való elégedettségének mérésére

💡További utasítások: Tisztázza, hogy a felmérésben nyitott vagy zárt kérdések legyenek-e.

25. Készítsen ösztönző programot a (csapat) kiemelkedő teljesítményének jutalmazására!

26. Egyedi sokszínűségi és befogadási kezdeményezések javaslása az elkötelezettség javítása érdekében

💡Beépítendő betekintések: A jelenlegi munkaerő előtt álló kihívások és a fejlesztésre szoruló területek

27. Hogyan lehet olyan vállalati kultúrát teremteni, amely ösztönzi a munka és a magánélet egyensúlyát?

28. A jelenlegi munkahelyi irányelvek hiányosságainak azonosítása és javítási javaslatok megfogalmazása

💡Mit kell tartalmaznia: Csatolja a jelenlegi munkahelyi irányelveit. Ha nincs ilyen, egyszerűen jegyezze le a legfontosabb pontokat.

29. Hozzon létre egy átlátható elismerési programot, hogy ösztönözze a kiemelkedő teljesítményt nyújtó alkalmazottakat

30. Készítsen egy éves naptárat, amely minden hónapra szórakoztató, a munkavállalók elkötelezettségét növelő tevékenységekkel és eseményekkel van tele!

31. Egy nehéz negyedév után mutassunk némi szeretetet a (részleg/csapat) felé! Javasoljon wellness programokat, stresszoldó kezdeményezéseket vagy juttatásokat, hogy segítsen nekik feltöltődni.

32. Osszon meg néhány szórakoztató módszert, amellyel a karrierfejlődést összehangolhatja az egyes alkalmazottak céljaival

Néhány további prompt: ✅ Milyen kreatív, nem pénzügyi módszerekkel lehet elismerni a távoli munkavégzésben dolgozó alkalmazottak eredményeit? ✅ Mely stratégiák a leghatékonyabbak a motivációjukat elvesztett alkalmazottak újraaktiválásához? ✅ Melyek a legfontosabb tényezők, amelyek növelik a munkavállalók lojalitását? Rangsorolja őket!

ChatGPT-utasítások teljesítményértékeléshez és visszajelzéshez

33. Készítsen lépésről lépésre útmutatót a pártatlan teljesítményértékelés elvégzéséhez, valamint egy teljesítménymenedzsment tervet!

34. *Készítsen önértékelési űrlapot a (osztály/csapat) alkalmazottai számára, amelyet a teljesítményértékelési megbeszélés előtt kell kitölteniük.

35. Vázolja fel a teljesítményértékelés struktúráját úgy, hogy az értelmes beszélgetésnek tűnjön – ünnepelje a sikereket, beszéljék meg a fejlődést, és tűzzék ki a jövőbeli célokat (csapat/osztály) számára.

36. Milyen KPI-ket kell használnunk a (csapat/osztály/toborzási folyamat) sikerének méréséhez?

37. Javasoljon képzési programokat a (osztály/csapat) alkalmazottjainak a teljesítmény és a készséghiány elemzésének eredményei alapján. (adatok hozzáadása)

38. Készítsen egy teljesítményértékelési sablont, amelyet kitöltve konstruktív visszajelzést adhat az alkalmazottnak vagy a vezetői fejlesztéshez.

💡Beépítendő információk: A visszajelzés hangneme és a figyelmet érdemlő szempontok, mint például a teljesítmény, a legfontosabb eredmények és a fejlesztendő területek.

39. Ajánljon eszközöket és keretrendszereket a hatékony teljesítményértékelések elvégzéséhez

40. Javasoljon módszereket arra, hogy a teljesítményértékelés kétirányú párbeszéddé váljon

41. Hogyan lehet érzékeny visszajelzést adni az alkalmazottaknak anélkül, hogy demotiválnánk őket?

Néhány további prompt: ✅ Készítsen elgondolkodtató önértékelési kérdéseket, amelyek arra ösztönzik a munkavállalókat, hogy reflektáljanak mind személyes, mind szakmai fejlődésükre. ✅ Milyen nem hagyományos módszerekkel segítheti az alkalmazottakat a teljesítményértékelésre való felkészülésben, például irányított naplóírás vagy szerepjátékok? ✅ Javasoljon mikro-képzési modulokat vagy mobil tanulási forrásokat, amelyek kiegészíthetik a teljesítményértékelések során megosztott visszajelzéseket.

ChatGPT-utasítások irányelvek és dokumentumok létrehozásához

42. Kidolgozzon egy méltányos és versenyképes javadalmazási stratégiát/politikát a kiváló munkavállalók felvétele és megtartása érdekében

43. Készítsen irányelvet a toborzási ügynökségek és az egyéni toborzók számára, amelyet a felvételi folyamat során alkalmazniuk kell.

44. Készítsen átfogó munkahelyi irányelveket a távoli munkavállalók számára

45. Készítsen NDA-sablont a (iparág) alkalmazottai számára a vállalat titkainak integritásának és biztonságának megőrzése érdekében

46. Készítsen egy világos és elfogulatlan irányelvet a munkahelyi konfliktusok kezelésére. A leggyakrabban előforduló konfliktusok a következők: (adja meg a konfliktusokat)

47. Készítsen átfogó szabadságpolitikai irányelveket szervezetünk számára az amerikai szabályozásoknak megfelelően!

48. Milyen irányelveket vezethetünk be, hogy elősegítsük alkalmazottaink jobb munka-magánélet egyensúlyát?

💡Beépítendő információk: Tisztázza a fizetett, fizetés nélküli, szabadság és betegszabadság szempontjait.

49. Készítsen irányelvet a HR-csapatok számára a munkavállalói adatok kezelésére és hozzáférésére vonatkozóan, ügyelve arra, hogy az megfeleljen a munkaügyi törvényeknek

50. Írjon részletes magatartási kódexet (szervezet típusa) számára, amely olyan szempontokra összpontosít, mint a professzionalizmus, a sokszínűség és az inkluzivitás

További utasítások: ✅ Írjon munkahelyi zaklatási irányelvet, amelyben felvázolja az elfogadhatatlan viselkedésformákat, a bejelentési eljárásokat és a következményeket. ✅ Sorolja fel az összes irányelvet, amelyet (iparág, ország) szervezetünk számára létre kell hoznunk. ✅ Készítsen egy világos és informatív dokumentumot, amelyben bemutatja a vállalat munkavállalói támogatási programjának (EAP) részleteit a (munkakör/beosztás) munkavállalói számára.

➡️ További információk: ChatGPT-utasítások a projektmenedzsmenthez

ChatGPT-utasítások HR-elemzéshez és jelentéskészítéshez

51. Készítsen egy listát azokról a mutatókról, amelyekkel mérhető az új munkavállalók beillesztésének sikere

52. Használja az HR-elemzéseket a munkaerő készségeinek hiányosságainak azonosítására és a képzési programok összehangolására.

53. *Elemezze az adatokat a versenyképesség biztosítása érdekében a javadalmazási stratégiánk optimalizálása céljából.

54. Készítsen értékelő űrlapot a képzési és fejlesztési programok hatékonyságának mérésére

55. Határozza meg a munkavállalói fluktuációs arányokat, és javasoljon módszereket azok csökkentésére

💡Beépítendő információk: Adatok a munkavállalókról és a szervezetnél eltöltött időről, valamint utasítások a magasabb fluktuáció okainak azonosítására.

56. Segítsen kiszámítani a (konkrét pozíció) betöltésének költségeit a szervezetünkben

💡Beépítendő információk: Toborzási adatok, beleértve a hirdetési költségeket, a betöltetlen pozíciók költségeit, a képzési és próbaidő költségeit.

57. Elemezze a munkaerő-adatokat, hogy segítsen nekem stratégiai toborzási terveket készíteni a jövőre nézve.

💡Beépítendő információk: A meglévő munkaerő adatai, beleértve a munkaköröket, a betöltött álláshelyek számát és a készséghiányokat.

Néhány további prompt: ✅ Segítsen nyomon követni a toborzási kampányaink megtérülését! ✅ Javasoljon módszereket a prediktív HR-elemzések alkalmazására a jövőbeli tehetségigények és munkaerő-trendek előrejelzéséhez. ✅ Készítsen átfogó HR-jelentést, amely összefoglalja a legfontosabb mutatókat, mint például a fluktuációs arány, a hiányzások és a munkavállalói elkötelezettség.

Ez egy összefoglaló a legfontosabb HR-utasításokról, amelyek segíthetnek a toborzásban, az új munkavállalók beillesztésében, a munkavállalói kapcsolatokban, a teljesítményértékelésben és az elemzésekben.

Ne feledje: a ChatGPT egy beszélgető AI eszköz. Ismételt utasításokkal kell ösztönöznie, hogy HR-kérdéseire fókuszált és releváns megoldásokat kapjon.

Ehelyett vannak olyan ChatGPT alternatívák, amelyek sokkal több funkciót kínálnak a feladatok és a specifikus HR-munkafolyamatok kezeléséhez.

A HR funkció fejlesztése a ClickUp segítségével

A ChatGPT kiválóan alkalmas egyedi HR-feladatok kezelésére, de a teljes HR-folyamat irányítása gyorsan túlterhelővé válhat. Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, az csak tovább növeli a káoszt.

Nemcsak egy AI-asszisztensre van szüksége, hanem egy olyan platformra, amely összeköti az összes elemet.

Itt jön be a ClickUp. Ez egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely robusztus HR-menedzsment csomaggal rendelkezik, amely egyszerűsíti a toborzást, a beilleszkedést és a munkavállalók fejlesztését. Ezenkívül AI funkciókat is integrál, hogy megkönnyítse a munkáját.

A ClickUp segítségével automatizálhatja a munkafolyamatokat, nyomon követheti a feladatokat, és zökkenőmentes élményt teremthet alkalmazottai számára – a toborzástól a képzésig.

A ChatGPT és a ClickUp versenyében az utóbbi nyer integrált megközelítése miatt.

Hozzon létre önműködő HR-feladatokat a ClickUp Brain segítségével.

Kezdjük a ClickUp Brain -nel , amely nem csak tartalom generálására képes. Beilleszkedés, képzés, feladatkezelés? Egyszerűsítse minden szempontot néhány kattintással.

Így teheti meg:

Az új munkavállalók beillesztésének automatizálása: Nincs többé szükség az új munkavállalók feladatait manuálisan beállítani. Hozzon létre személyre szabott munkafolyamatokat minden alkalmazott számára, az üdvözléstől kezdve a kezdeti hetekben elért eredmények nyomon követéséig.

📌Kipróbálandó prompt: Hozzon létre egy beilleszkedési munkafolyamatot egy új marketing menedzser számára, beleértve a dokumentumok megosztását, a kezdeti képzési feladatokat és a csapat bemutatását.

Könnyű képzéskezelés: A képzési ütemtervek, emlékeztetők és tartalomkészítés kaotikus lehet. AI-nk segítségével automatizálhatja a képzési üléseket, emlékeztetőket küldhet, sőt egyedi képzési anyagokat is készíthet.

📌Kipróbálandó prompt: Készítsen 2 hetes képzési tervet az új ügyfélszolgálati munkatársak számára, beleértve a napi feladatokat, erőforrásokat és emlékeztetőket.

Testreszabható sablonok: Konkrét beilleszkedési feladatokra vagy képzési dokumentumokra van szüksége? Ahelyett, hogy újra feltalálná a kereket, egyszerűen adjon utasítást a ClickUp Brainnek, és az azonnal létrehozza, amire szüksége van.

📌Kipróbálandó prompt: Készítsen sablont a munkavállalók teljesítményértékeléséhez, amely tartalmazza az erősségek, a fejlesztendő területek és a megvalósítható célok szakaszait.

Kövesse nyomon és mérje az előrehaladást: Mesterséges intelligenciánk nem csak feladatokat állít be, hanem nyomon is követi azokat! Kövesse nyomon az új munkavállalók betanításának és képzésének előrehaladását anélkül, hogy több alkalmazást kellene megnyitnia. Minden egy helyen található, így könnyebb nyomon követni a határidőket.

📌Kipróbálandó prompt: Kövesse nyomon az új munkatársaim beilleszkedési feladatait, és hetente küldjön nekem összefoglalót az elvégzett és függőben lévő tevékenységekről.

A legjobb rész? Nem kell napjait koordinálással, nyomon követéssel és emlékeztető küldéssel töltenie. A ClickUp AI elvégzi az ismétlődő feladatokat, így Ön a legfontosabb dolgokra koncentrálhat: az alkalmazottaira.

Automatizálja az ismétlődő HR-feladatokat a ClickUp Automations segítségével.

Mindannyian tudjuk, hogy a HR-feladatok milyen időigényesek lehetnek, különösen akkor, ha nap mint nap ugyanazokat a ismétlődő feladatokat kell elvégezni. Szerencsére a ClickUp Automations megkönnyíti az életünket.

Így működik:

Nincs többé manuális nyomon követés: Soha ne maradjon le semmiről az interjúk, határidők és nyomon követések emlékeztetőivel – felejtse el a felejtést!

Gyorsabb jóváhagyások: Szabadságkérelmek vagy szabályzatfrissítések? Automatizálja a jóváhagyásokat, és hagyja ki a oda-vissza levelezést!

Könnyű dokumentumkezelés: automatikusan rendszerezze az alkalmazottak dokumentumait, és hozzon létre olyan triggereket, amelyek értesítik a megfelelő személyt, ha új dokumentumok érkeznek.

Gondtalan feladatkiosztás: Kiosztja és nyomon követi a feladatokat anélkül, hogy megmozdítaná az ujját. Hagyja, hogy a ClickUp döntse el, ki mit kap és mikor.

Ha nem találja meg pontosan azt, amit keres a több mint 100 előre elkészített automatizálás közül, ne aggódjon – elkészítheti a sajátját!

Készítsen testreszabott automatizálásokat HR-feladataihoz a ClickUp Automations segítségével.

Az AI automatizálási eszközzel azonnal létrehozhat automatizált folyamatokat triggerek és műveletek segítségével. Csak mondja el az AI-nek, mit szeretne, és nézze meg, hogyan működik! Ezenkívül a közzététel előtt mindent szerkeszthet, hogy biztosan minden rendben legyen.

Tesztelje 👉 Hozzon létre egy automatizálást, amely üdvözlő üzenetet küld az új alkalmazottaknak, kiosztja nekik az első heti feladataikat, és emlékeztetőket állít be a heti bejelentkezésekhez. Testreszabhatja az időzítést úgy, hogy az üdvözlő e-mail közvetlenül azután kerüljön elküldésre, hogy az új alkalmazottak bekerültek a rendszerbe, és a feladat emlékeztetőket minden hétfőn küldje el.

Hogy még egyszerűbbé tegyük a dolgokat, összeállítottunk egy ChatGPT HR prompt sablont, amely több mint 140 használható promptot tartalmaz.

Töltse le ezt a sablont Automatizálja a HR-munkafolyamatokat a ClickUp ChatPT HR prompt sablonjával.

Így segít:

Kényelmi okokból csoportosítva: Ne kelljen többé végtelen lehetőségek között kutatnia. Az alkalmazotti kézikönyv megírásától a karrierfejlesztési terv elkészítéséig minden feladatnak megvan a saját csoportja.

Kész ötletek: Hagyja ki a brainstormingot. Minden prompt úgy lett kialakítva, hogy kézzelfogható megoldásokat nyújtson, anélkül, hogy találgatnia kellene.

Állandó minőségű eredmények: Nincs többé véletlenszerű eredmény. Ezek a promptok úgy lettek kialakítva, hogy minden alkalommal világos, kifinomult válaszokat adjanak.

Szeretné tudni, hogy ez miért jobb, mint a ChatGPT önálló használata?

Bár a ChatGPT kiválóan generál válaszokat, a promptokat még mindig magának kell kitalálnia és rendszereznie. Ezzel a sablonnal minden előre meg van tervezve – nincs találgatás, nincs oda-vissza levelezés, csak az Ön vállalkozására szabott azonnali eredmények.

➡️ További információk: Ingyenes AI prompt sablonok a ChatGPT-hez

🎙️ Ügyfeleink véleménye: A Miami Egyetem karrierközpontja a ClickUp alkalmazást vezette be HR- és operatív munkafolyamatainak fejlesztése érdekében, és ezzel a következőket érte el: Jobb szervezés : Átláthatóbb folyamatok, ami jobb karrier-tanácsadási szolgáltatásokat eredményez.

A siker receptje: Strukturált megközelítés kidolgozása annak érdekében, hogy az Egyesült Államok vezető karrierközpontjává váljon. „Úton vagyunk afelé, hogy az Egyesült Államok egyik vezető karrierközpontjává váljunk. Ez a mi küldetésünk. A ClickUp elengedhetetlen ahhoz, hogy sikerre vezető tervünk legyen.”Michael Turner, társigazgató, Karrierközösségek, Miami Egyetem

Aggályok és etikai szempontok kezelése

Most végtelen számú prompttal láttuk el Önt, hogy HR-tevékenysége elég erős legyen ahhoz, hogy a „humán erőforrások” kifejezésben újra megjelenjen a „humán” szó. Fontos azonban megérteni, hogy a ChatGPT-nek vannak bizonyos korlátai és etikai szempontjai, amelyeket nem hagyhatunk figyelmen kívül:

Adatvédelem és biztonság az AI HR-ben való használata során

Ha a ChatGPT-t HR-feladatokhoz használja, itt van egy hasznos tipp: ne tegyen érzékeny alkalmazotti információkat a promptokba.

Bár a ChatGPT nem tárol adatokat, mindig célszerű elkerülni a személyes adatok, például a fizetés, a cím vagy az elérhetőségek megosztását.

💡Példa: ha beillesztési dokumentumokat készít, használjon helyőrzőket a valódi nevek helyett, és a végleges dokumentumot biztonságosan mentse el egy GDPR-kompatibilis eszközben, például a ClickUp-ban. Így hatékony maradhat, és megvédheti az alkalmazottak magánéletét.

A ChatGPT segítségével biztosítsa a méltányosságot és csökkentse az elfogultságot

Az AI csak annyira elfogulatlan, mint az adatok, amelyekből tanul, ami azt jelenti, hogy akaratlan elfogultságok is becsúszhatnak.

💡Példa: Tegyük fel, hogy a ChatGPT-t használja a jelöltek szűrésére. Ha nem ellenőrzi, akkor a korábbi adatokban szereplő elfogultságok miatt előfordulhat, hogy bizonyos önéletrajzokat másokhoz képest előnyben részesít. Ezért mindig ellenőrizze és finomítsa az eredményeket, hogy mindenki számára tisztességes és méltányos folyamatot biztosítson.

Túlzott támaszkodás az AI-ra

Az AI az HR területén sok ismétlődő feladatban segíthet, de ez egy sor etikai dilemmával is jár. Ha olyan dolgokban támaszkodik az AI-ra, mint a felvétel vagy az előléptetés, ne feledje, hogy az AI a múltbeli adatokból tanul, amelyek néha rejtett elfogultságokat hordoznak.

💡Példa: A ChatGPT elavult vagy elfogult adatok alapján javasolhat munkakövetelményeket vagy interjúkérdéseket. Bár az AI kiválóan alkalmas a folyamatok egyszerűsítésére, soha nem helyettesítheti az Ön ösztöneit vagy ítélőképességét.

Mindig bízzon az ösztöneiben – az AI ugyan gyors, de az emberi intuíció pótolhatatlan.

Csökkentse HR-munkaterhelését a felére a ClickUp segítségével

Ezzel a ChatGPT prompt könyvtárral minden készen áll az HR-folyamatok egyszerűsítéséhez. Nincs többé szükség a pontos válaszok megszerzéséhez szükséges oda-vissza promptolásra.

Bár ez a promptlista igen kiterjedt, mégis szükség van egy olyan beállításra, mint a ClickUp, hogy a ChatGPT válaszait a toborzás, a képzés, a beilleszkedés és a vállalati irányelvek tekintetében egy helyen rendszerezhesse. Egy olyan eszközre, amely automatizálja a feladatok delegálását, a jóváhagyásokat, a dokumentumokat, a munkafolyamatokat – röviden: mindazt, ami a napja nagy részét kitölti.

Szeretne többet megtudni arról, hogyan csökkentheti ez az HR-terhelését? Regisztráljon még ma ingyenesen!