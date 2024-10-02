Az íráshoz legalkalmasabb 50 ChatGPT-parancs

Az AI-alapú írás teljesen átalakította a tartalomkészítést – többé nem kell órákon át egy üres lapot bámulni. Akár tapasztalt író, akár szoros határidőket betartó marketinges, akár kreatív blokkkal küzdő személy, az olyan eszközök, mint a ChatGPT, digitális társszerzőkké váltak.

De nem minden olyan rózsás.

Mindannyian átéltük már azokat a frusztráló pillanatokat, amikor az AI valami általánosat produkált, vagy ami még rosszabb, teljesen elvéti a célt. Nem mindenki veszi észre, hogy az AI-alapú írás nem arról szól, hogy a gépet irányítsuk. Arról szól, hogy a gépet úgy irányítsuk, hogy azt adja nekünk, amit akarunk.

Itt jönnek játékba a jól megfogalmazott ChatGPT írási promptok. A megfelelő prompt az AI-t a legjobb írási partnerré változtathatja, míg egy homályos prompt unalmas és ötlettelen tartalmat eredményezhet.

Ebben a cikkben megvizsgáljuk a ChatGPT írási promptok előnyeit, megosztunk néhány ChatGPT-trükköt a jobb eredmények érdekében, és megbeszéljük, hogyan egyszerűsíthetik az AI-alapú eszközök az írási munkafolyamatot.

Mik azok a ChatGPT írási promptok?

Az írási prompt egy konkrét utasítás, amelyet a ChatGPT-nek adsz, hogy az igényeidnek megfelelő tartalmat generáljon.

Például: Ez lehet olyan egyszerű, mint „Írj egy blogbejegyzés bevezetőt az AI-ről az oktatásban”, vagy olyan részletes, mint „Készíts egy meggyőző e-mail kampányt egy termék bevezetéséhez, amely kisvállalkozások tulajdonosait célozza meg. ”

A promptok alapját képezik annak, hogy a ChatGPT koherens, releváns és vonzó tartalmat nyújtson a releváns felhasználási esetek alapján.

Lényegében a promptok az AI eszközzel való kommunikációjának eszközei, amelyekkel a kívánt eredmény felé terelheti azt. A prompt engineering, vagyis a megfelelő ChatGPT promptok készítésének képessége a legfontosabb. Akár kreativitást, technikai pontosságot vagy valami közteset keres, a hatékony ChatGPT promptok készítésének elsajátítása megváltoztathatja az íráshoz való hozzáállását.

Olvassa el még: Prompt Engineering példák, technikák és gyakorlati alkalmazások

A jó AI-utasítások előnyei az írásban

A promptok művészetének elsajátítása elengedhetetlen ahhoz, hogy maximálisan kihasználhassa a ChatGPT előnyeit az írási munkafolyamatában. A promptok minősége közvetlenül befolyásolja az AI-tól kapott válaszok minőségét. Ez azért van, mert a gépi tanulási modell a promptjaiból tanul, és minden alkalommal jobbá válik.

Íme a jó AI-utasítások íráshoz nyújtott legfontosabb előnyei:

Fokozza a kreativitást : A ChatGPT segíthet ötleteket gyűjteni és olyan kreatív ötleteket generálni, amelyekre talán nem is gondolt volna. Ez különösen hasznos új tartalmak létrehozásában, mivel a legtöbb embernek ugyanazok az ötletei vannak a népszerű közösségi média platformokon.

Időmegtakarítás : Egy jól felépített ChatGPT prompt segítségével perceken belül : Egy jól felépített ChatGPT prompt segítségével perceken belül információkat kutathat , vázlatokat készíthet, első vázlatokat írhat, sőt akár teljes blogbejegyzéseket is megalkothat.

Új perspektívákat kínál : szerezzen kreatív ötleteket különböző szögekből vagy nézőpontokból, amelyek javíthatják írása mélységét.

Segít leküzdeni az írói blokkot: Ha elakad, néhány jól átgondolt ChatGPT-sugallat segíthet újraéleszteni kreativitását és előrevinni írását.

Hogyan lehet a ChatGPT-t írásra ösztönözni?

A hatékony promptok nem csak kérdések feltevéséből állnak, hanem konkrétak, egyértelműek és célzottak is. A megfelelő promptokkal a ChatGPT értékes partnerré válhat az ötletek kidolgozásában, a vázlatok finomításában, új tartalmak létrehozásában és az írói blokk leküzdésében.

Íme néhány fontos pont, amit érdemes megjegyezni:

Legyen konkrét : Minél részletesebb a ChatGPT-parancs, annál pontosabb lesz a válasz. Például ahelyett, hogy „Írj egy blogbejegyzést az AI-ről az üzleti életben”, próbálja meg a következőket: „Írj egy bevezető blogbejegyzést az AI előnyeiről a kisvállalkozások számára, beszélgető hangnemben és releváns példákkal.”

Adjon meg kontextust : Minél több kontextust és releváns részletet ad meg, annál jobban meg fogja érteni az AI az Ön igényeit. Például adja meg, hogy ki a célközönsége, vagy milyen hangnemet szeretne elérni.

Nyitott kérdéseket tegyen fel : ez arra ösztönzi a ChatGPT-t, hogy hosszabb, mélyebb válaszokat generáljon. Ahelyett, hogy azt kérdezné: „Milyen előnyei vannak az AI-nak?”, kérdezze meg: „Hogyan tudja az AI átalakítani a mai technológiai vállalkozásokat? Emellett adjon meg statisztikai adatokat is.”

Ismételje meg és módosítsa: Ne féljen módosítani a ChatGPT írási utasításait. Ha az első válasz nem az, amit szeretne, finomítsa az utasítást, és próbálja meg újra. Néha egy kis módosítás jelentősen javíthatja az eredményt.

Fontos tudni, hogy a prompt-tervezés még nem egy egzakt tudomány (még nem). Még akkor is, ha tökéletesnek tűnő promptokat ír, a kapott válasz nem feltétlenül lesz az, amire számított.

Az íráshoz legalkalmasabb 50 ChatGPT-parancs

Ideje megnézni néhány ChatGPT-parancsot működés közben. Íme 50 ChatGPT-parancs különböző felhasználási esetekhez:

Blogbejegyzés írás ChatGPT-utasítások

Írjon blogot az időgazdálkodási stratégiákról a szabadúszók számára. Készítsen olyan blogbevezetőt, amely felkelti az érdeklődést a távmunka előnyeiről szóló bejegyzés iránt. Készítsen listát az AI projektmenedzsmentben való használatának előnyeiről és hátrányairól. Írjon egy [X szó] hosszú következtetést egy bloghoz a projektmenedzsment eszközök előnyeiről. Készítsen blogcímet és meta leírást egy blogbejegyzéshez, amely bemutatja a meglévő ügyfeleknek az online vásárlási portál új megjelenését és funkcióit.

a ChatGPT segítségével

Műszaki dokumentáció ChatGPT-utasítások

Írjon lépésről lépésre útmutatót a [konkrét funkció] konfigurálásához az X vállalat munkaterhelés-nézetében az [X típusú projekt] kezeléséhez. Magyarázza el, hogyan integrálható [adja meg az eszközt, pl. Google Naptár vagy Outlook] az X vállalattal, és hogyan lehet megoldani a gyakori integrációs problémákat. Készítsen felhasználói útmutatót az [X típusú felhasználók] számára a [specifikus automatizálási funkció] használatával az [X típusú felhasználók] számára a [specifikus feladat] automatizálásához a X vállalatnál. Készítsen átfogó útmutatót az időkövetés beállításához és testreszabásához az X vállalat [távoli/hibrid csapatai] számára, hogy biztosítsa [X cél, pl. jobb elszámoltathatóság] elérését. Készítsen egy átfogó GYIK részt, amely a felhasználók által a X vállalatnál komplex feladatok elvégzése során leggyakrabban felmerülő 10 problémát tárgyalja, és mindegyikhez világos hibaelhárítási lépéseket is mellékel.

a ChatGPT segítségével

Marketing szövegek ChatGPT-sablonok

Írjon meggyőző cselekvésre ösztönző szöveget az X vállalat termékoldalán a [X típusú célközönség] számára a [új funkció bevezetése] kapcsán. Készítsen egy sor közösségi média bejegyzést, amelyben kiemeli, hogy a X vállalat [konkrét funkciói, pl. automatizált munkafolyamatok] hogyan takarítanak meg [X óra] időt hetente [X típusú szakemberek] számára. Hozzon létre egy e-mail tárgyat, amely hangsúlyozza az X vállalat legújabb frissítésében szereplő [konkrét funkció] előnyeit, és vonzóvá teszi azt [X típusú felhasználók, pl. projektmenedzserek] számára. Írjon részletes termékleírást az X vállalat [konkrét sablonjához, pl. agilis sprint sablonokhoz], amely [konkrét problémára] összpontosít [szoftverfejlesztők/tervezők] számára. Készítsen figyelemfelkeltő címsort az X vállalat hirdetéséhez [az X célközönség számára, pl. marketingcsapatok], amely kiemeli, hogy a [meghatározott eszköz] könnyen integrálható az X vállalattal a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében.

a ChatGPT segítségével

E-mail írás ChatGPT-utasítások

Írjon egy követő e-mailt az X vállalat [webináriumának/műhelyének] résztvevőinek, ösztönözve őket a [megbeszélt X funkció] kipróbálására, és kedvezményt vagy ingyenes próbaidőt kínálva nekik. Írjon meggyőző e-mailt, amelyben népszerűsíti az X vállalat hosszú távú felhasználói számára egy új hűségprogramot, amely [X előnyöket] kínál, például exkluzív sablonokat vagy elsőbbségi ügyfélszolgálatot. Készítsen egy barátságos üdvözlő e-mailt az X vállalat hírlevelének új előfizetőinek, amelyben bemutatja nekik az [X funkciót], és tippeket ad a [konkrét feladatok] elvégzéséhez. Írjon személyre szabott köszönő e-mailt azoknak a felhasználóknak, akik elvégezték az X vállalat termékbemutatóját, és kínáljon nekik további forrásokat, például [X videó oktatóanyagokat] vagy ingyenes konzultációt. Készítsen potenciális partnereket megcélzó tájékoztató e-mailt, amelyben a [konkrét eszköz/platform] és az X vállalat integrációjának előnyeire összpontosít, hogy javítsa az [X üzleti tevékenységeket].

a ChatGPT segítségével

Közösségi média bejegyzések ChatGPT promptok

Készíts vonzó tweetet az X vállalat [új sablonjainak vagy funkcióinak] megjelenéséről, amelyek segítenek az [X típusú felhasználóknak] a [konkrét folyamat] racionalizálásában. Írjon egy Facebook-bejegyzést, amelyben egy korlátozott idejű ajánlatot hirdet azoknak a felhasználóknak, akik regisztrálnak az X vállalatnál, hangsúlyozva annak képességét, hogy [megoldja az X problémát] az [X típusú csapat] számára. Készíts Instagram-feliratot az X vállalat által szervezett termelékenységi kihíváshoz, amelyben arra ösztönzi a felhasználókat, hogy osszák meg, hogyan használják a [konkrét funkciót] az [X cél] eléréséhez. Írjon egy LinkedIn közösségi média bejegyzést, amely bemutatja egy [konkrét iparág] csapatának valós esettanulmányát, amely a Company X segítségével leküzdötte a [konkrét kihívást, pl. távoli együttműködés] problémát. Készítsen egy sor LinkedIn-tippet, amelyek bemutatják, hogy az X vállalat [konkrét funkciója] hogyan növeli a csapat termelékenységét [X%-kal], az [X típusú csapatok] számára szabva.

a ChatGPT segítségével

Történetmesélés ChatGPT-utasítások

Írjon egy novellát egy [konkrét iparágban] dolgozó projektmenedzserről, aki a X vállalat [konkrét funkcióját] felhasználva ment meg egy kudarcra ítélt projektet. Készítsen karakterközpontú narratívát egy távoli csapatról, amely átáll a Company X-re, és ezzel átalakítja együttműködését és teljesítményét, leküzdve a [konkrét kihívást]. Készítsen egy fiktív esettanulmányt egy [konkrét vállalkozásról], amely [X%-kal] növeli a projekt hatékonyságát, miután bevezette a [konkrét funkciót] az X vállalatnál. Írjon motiváló történetet azoknak a munkavállalóknak, akik új projektmenedzsment eszközök, például a Company X használatát tanulják, és mutassa meg, hogyan segít nekik a [konkrét eszköz] a [X kihívás] leküzdésében. Írjon egy futurisztikus novellát, amelyben a Company X által működtetett AI-alapú projektmenedzsment lehetővé teszi egy vállalat globális terjeszkedését, miközben megőrzi [X értékeket, pl. agilitás, együttműködés].

a ChatGPT segítségével

Kreatív írási promptok

Írjon verset arról, hogyan változtatja meg a mindennapi termelékenységet a [konkrét funkció] használata az X vállalatnál, és szőjön bele metaforákat a csapatmunkáról és a hatékonyságról. Írjon egy rövid jelenetet, amely bemutatja egy kreatív csapat küzdelmeit [több projekt vagy ügyfél igényének] kezelése során, és hogyan oldják meg azokat a X vállalat [konkrét funkciójának] használatával. Írjon levelet egy csapatvezetőnek a főnökéhez, amelyben elmagyarázza, hogy az X vállalat bevezetése hogyan forradalmasította a munkafolyamat [konkrét aspektusát] és javította az [X mutatókat]. Írjon párbeszédet két kolléga között, akik a [konkrét funkció] legjobb felhasználásáról vitáznak az X vállalatnál a [konkrét munkahelyi kihívás] megoldása érdekében. Készítsen kreatív metaforát, amely az X vállalat feladatkezelési funkcióit [egy jól ismert fogalomhoz vagy tárgyhoz] hasonlítja, és bemutatja, hogyan segít ez a csapatnak a szervezettség fenntartásában.

a ChatGPT segítségével

Visszajelzés generálása ChatGPT promptok

Adjon konstruktív visszajelzést egy [fehér könyv] tervezetről, amely a távoli csapatok együttműködését tárgyalja, és arra összpontosítson, hogy az X vállalat [konkrét funkciója] hogyan emelhető ki jobban. Írjon részletes értékelést az X vállalat [konkrét termékfrissítéséről], beleértve azt is, hogy mi működött jól, hol van szükség fejlesztésre, és javaslatokat a következő kiadáshoz. Készítsen kiegyensúlyozott listát az X vállalat [konkrét funkciójának, pl. automatizálás] használatának előnyeiről és hátrányairól, kitérve a [X típusú felhasználók, pl. kisvállalkozások tulajdonosai] általános aggályaira. Javaslatok kidolgozása egy [konkrét munkafolyamat] javítására a [konkrét automatizálási eszköz] használatával az X vállalatnál, az [X üzleti cél] középpontba állításával. Írjon kritikát egy versenytárs projektmenedzsment eszközéről, hangsúlyozva, hogy az X vállalat hogyan teljesít jobban olyan területeken, mint [konkrét előny, pl. integrációs rugalmasság vagy felhasználói élmény].

a ChatGPT segítségével

Kódolás és műszaki írás ChatGPT-utasítások

Írjon Python szkriptet a [konkrét feladat típus, pl. ügyfél-bevonási feladatok] automatizált létrehozásához az X vállalatnál. Készítsen lépésről lépésre útmutatót a [konkrét eszköz, pl. Google Tag Manager] konfigurálásához az X vállalaton belül, hogy nyomon követhesse a felhasználói aktivitást a [konkrét oldalon]. Írjon részletes API-integrációs útmutatót a [konkrét eszköz] és az X vállalat szinkronizálásához, különös tekintettel a [konkrét iparági felhasználási esetre, pl. adatmigráció vagy csapatmunka]. Készítsen hibaelhárítási útmutatót azoknak a felhasználóknak, akik problémákat tapasztalnak a [konkrét funkció, pl. feladatkövetés] használatával a X vállalat mobilalkalmazásában, és adjon lépésről lépésre útmutatást a gyakori problémák megoldásához. Hozzon létre mintakódot, amely automatizálja a projekt frissítéseit a Company X API-ján keresztül [konkrét művelet, pl. heti jelentések automatikus generálása]

a ChatGPT segítségével

Brainstorming ChatGPT-utasítások

Javasoljon három egyedi módszert a csapat termelékenységének javítására a [konkrét funkció, pl. időblokkolás] használatával az X vállalatnál [X típusú projekt vagy csapat] esetében. Öt kreatív tartalmi ötletet gyűjtsön össze az X vállalat közösségi média kampányához, amelynek középpontjában [egy adott funkció, pl. időkövetés] áll. Készítsen listát a X vállalat számára lehetséges sablonötletekről, amelyek [X iparághoz vagy szakmai szerepkörhöz, pl. marketingmenedzserekhez] igazodnak. Készítsen brainstorming ülés vázlatot egy [konkrét típusú csapat, pl. szoftverfejlesztő] számára a Company X segítségével, hogy javítsa a [konkrét munkafolyamatot]. Javasoljon kreatív módszereket az X vállalat marketingjéhez azoknak a kisvállalkozás-tulajdonosoknak, akik [konkrét kihívással, pl. projekttervezéssel vagy időgazdálkodással] küzdenek.

a ChatGPT segítségével

A ChatGPT íráshoz való használatának korlátai

Bár a ChatGPT tagadhatatlanul hatékony eszköz az írók számára, fontos felismerni annak korlátait.

Korlátozott domain szakértelem

A ChatGPT hatalmas mennyiségű adatra van betanítva, de egyik területen sem rendelkezik valódi szakértelemmel. A niche területeken dolgozó írók számára – legyen szó magasan specializált tudományos témákról, műszaki dokumentációról vagy iparág-specifikus ismeretekről – a ChatGPT válasza gyakran nem elégséges.

Hogyan lehet ezt használni: Ennek eredményeként előfordulhat, hogy a ChatGPT-parancsokból generált tartalmat kutatásokkal vagy szakértői véleményekkel kell kiegészíteni a pontosság és a mélység biztosítása érdekében.

Lehetséges pontatlanság

A ChatGPT egyik legnagyobb kihívása, hogy hajlamos hihetőnek tűnő, de ténylegesen helytelen információkat generálni. Az emberi írókkal ellentétben a ChatGPT nem rendelkezik beépített tényellenőrző mechanizmussal. Esetenként elavult statisztikákat, helytelen adatokat, vagy akár kitalált hivatkozásokat is bemutat.

Hogyan kell ezt kezelni: Bármilyen tényeken alapuló írás esetében – különösen, ha a pontosság elengedhetetlen – elengedhetetlen, hogy gondosan ellenőrizze az AI által generált eredményeket, hogy elkerülje a téves információkat a végleges tartalomban.

Általános kimenetek

Bár a ChatGPT kiválóan alkalmas tartalom gyors generálására, ugyanakkor könnyen beleeshet abba a csapdába, hogy általános vagy sablonos válaszokat ad – különösen, ha homályos vagy nyitott végű promptokat kap. Ez azt jelenti, hogy a tartalomnak hiányozhat a mélység, a árnyalatok és a személyiség.

Hogyan lehet ezt használni: Nagyon konkrét és részletes ChatGPT írási promptok készítése elengedhetetlen, ha vonzó, személyre szabott vagy nagy hatással bíró tartalmat szeretne létrehozni.

Az emberi érzelmek és intuíció hiánya

Bár a ChatGPT jól utánozza a beszélgetési hangnemet és koherens válaszokat ad, hiányzik belőle az emberi írók finom érzelmi intelligenciája és intuíciója. Ezért az AI kreatív írási promptjai trükkösek lehetnek.

A ChatGPT nem képes teljes mértékben megérteni bizonyos kifejezések érzelmi árnyalatát vagy kulturális érzékenységét, ami hangnemre érzéketlen vagy nem megfelelő válaszokhoz vezethet.

Hogyan kell ezt kezelni: Az emberi felügyelet elengedhetetlen az érzelmekkel teli írások, a kreatív történetmesélés vagy az olvasók számára vonzó tartalmak esetében.

Küzdelem a komplex vagy kétértelmű promptokkal

A ChatGPT a világosságra épül, ezért ha kétértelmű vagy nagyon összetett promptokat kap, olyan eredményeket hozhat, amelyek zavarosak vagy nem találják el a célt. Ha egy ChatGPT prompt homályos, akkor általában biztonságos, középútnak számító válaszokat ad, amelyek nem feltétlenül egyeznek meg az eredeti szándékkal.

Hogyan lehet ezt megvalósítani: Ez azt jelenti, hogy fontos, hogy pontos és egyértelmű legyen a ChatGPT-parancsok megalkotásakor, hogy az AI megértse a kontextust és a kívánt eredményt.

Az AI-ra való túlzott támaszkodás gátolhatja a kreativitást.

Bár a ChatGPT fantasztikus eszköz ötletek generálásához és az írói blokk leküzdéséhez, kockázata van annak, hogy a kreatív folyamat során túlságosan függővé válunk az AI-tól. Ha kizárólag az AI által generált tartalomra támaszkodunk, az eredetiség hiányához vezethet, mivel gyakran hasonló ötleteket és kifejezéseket használ fel újra.

Hogyan használja ezt: A ChatGPT promptokat a kreativitás fokozására kell használnia, nem pedig a saját hangja és innovációja helyettesítésére.

Ezen korlátozások megértése lehetővé teszi a ChatGPT promptok hatékonyabb használatát, biztosítva, hogy tartalma pontos, vonzó és összhangban álljon céljaival.

ChatGPT alternatívák íráshoz

Ha más eszközöket keres a ChatGPT kiegészítésére, vagy speciálisabb AI-ra van szüksége bizonyos írási feladatokhoz, például Jasper AI, Writesonic vagy Notion AI, akkor több ChatGPT alternatíva is rendelkezésre áll.

Kiemelkedő eszköz a ClickUp Brain, egy csúcstechnológiás AI eszköz, amely integrálódik a ClickUp projektmenedzsment platformjába. Úgy tervezték, hogy segítse a csapatokat az ötletek szervezésében, a brainstormingban és az írási folyamatot támogató munkafolyamatok létrehozásában.

Készítsen blogvázlatokat másodpercek alatt a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Brain az írás minden szakaszát javítja, az ötletek kidolgozásától a végső szerkesztésig. Ez egyedülálló eszközzé teszi írók és csapatok számára.

Így teheti meg:

1. Hatékony ötletelés és ötletkezelés

A ClickUp Brain kiválóan alkalmas nyers ötletek strukturált, megvalósítható tervekké alakítására. Segít hatékonyan rögzíteni és szervezni a brainstorming üléseket, így biztosítva, hogy egyetlen jó ötlet se vesszen kárba.

Képzelje el, hogy van egy digitális asszisztense, amely nemcsak rögzíti és megérti a feladatokat, hanem kategorizálja és fontossági sorrendbe is rendezi őket, így könnyebb visszakeresni és kidolgozni az ötleteket, amikor a legnagyobb szükség van rájuk.

Íme egy kimenet a ClickUp Brainnek adott promptra: Utasítás: „Tanulmányozza a meglévő kutatási cikkeket és környezeti adatsorokat. Azonosítsa a klímaváltozással és annak a tengeri élővilágra gyakorolt hatásával kapcsolatos új trendeket és lehetséges ismeretbeli hiányosságokat. Javasoljon új kutatási irányokat, amelyek jelentős áttörésekhez vezethetnek. ”

A ClickUp Brain kiváló segédeszköz lehet a brainstorminghoz és az ötletek kezeléséhez.

2. Egyszerűsített munkafolyamat-integráció

Az önálló AI-eszközöktől eltérően a ClickUp Brain a ClickUp projektmenedzsment-ökoszisztémájába van beágyazva. Ez azt jelenti, hogy ahogyan ötleteit kidolgozza, azok automatikusan összehangolódnak a meglévő projektjeivel és feladataival.

Ez a zökkenőmentes integráció biztosítja, hogy írása szervezett legyen. Az írási folyamat minden lépése – a vázlatkészítés, a szerkesztés és a lektorálás – ugyanazon a platformon belül nyomon követhető és kezelhető.

​​

A ClickUp integrált felülete biztosítja, hogy írása tükrözze valamennyi jelenlegi kezdeményezésének valóságát és relevanciáját.

3. Fokozott együttműködés

Az írási projektekkel foglalkozó csapatok számára a ClickUp Brain páratlan együttműködési funkciókat kínál. Lehetővé teszi a csapat tagjai számára, hogy ötletekkel járuljanak hozzá, visszajelzéseket adjanak és valós időben kövessék nyomon a haladást.

A hatékony együttműködés képessége azt jelenti, hogy csapata jól tud együtt dolgozni, és a kollektív ismereteket felhasználva javíthatja tartalmának minőségét.

A ClickUp Brain biztosítja, hogy a csapat minden tagja jól összehangolt legyen és tájékozott legyen a közös írási feladatokról.

4. A rutin írási feladatok automatizálása

A ClickUp Brain egyszerűsíti az ismétlődő feladatokat, mint például az összefoglalók, a haladási jelentések és a teendők generálása. Ezeknek a rutin tevékenységeknek a kezelése időt szabadít fel a csapatok számára, hogy az adminisztratív munkák helyett a brainstormingra és az ötletek generálására koncentrálhassanak.

A ClickUp Brain automatizálja az összes rutin írást, így több időd marad a magas színvonalú írási projektekre koncentrálni.

5. Testreszabható munkafolyamatok és sablonok

A ClickUp Brain testreszabható sablonokat és munkafolyamatokat kínál, amelyek különböző írási igényekhez igazodnak. Akár blogbejegyzést ír, marketing szöveget készít, vagy könyvet vázol fel, a munkafolyamatokat az Ön egyedi igényeihez igazíthatja.

Ez a rugalmasság segít biztosítani, hogy írása rugalmas maradjon és igényeinek megfelelően reagáljon. Ez továbbá lehetővé teszi, hogy többet koncentráljon a tartalomkészítésre és kevesebbet a folyamatkezelésre.

Például a ClickUp ChatGPT írási sablonjai úgy lettek kialakítva, hogy egyszerűsítsék az írók, marketingesek és tartalomalkotók kreatív folyamatát.

Töltse le ezt a sablont Tartalom generálása a ClickUp ChatGPT írási sablonjával

Ez a több mint 200 írási prompt a legmodernebb természetes nyelvfeldolgozási (NLP) technológiát használja, hogy mély betekintést nyújtson az írásstílusába.

Ezekkel a promptokkal a következőket teheti:

Könnyedén generáljon ötleteket cikkekhez, blogokhoz és különböző tartalomformákhoz.

Készítsen vonzó történeteket egyedi perspektívákkal, amelyek magával ragadják a közönségét.

Gondolkodjon el új témákról és innovatív megközelítésekről, hogy javítsa írásait.

A ClickUp hatékony projektmenedzsment funkcióival gyorsan rendszerezheti ötleteit, javíthatja termelékenységét és biztosíthatja az összes írásbeli projektjének következetességét.

Változtassa meg a tartalomkészítést a ClickUp Brain segítségével

A ChatGPT promptok művészetének elsajátítása nem csak átalakító erejű, hanem minden író számára hatalmas termelékenységi előnyt jelent. A megfelelő promptokkal új ötleteket szülhet, kreatív válságokat leküzdhet és gyorsan kiváló minőségű tartalmakat állíthat elő.

Készen áll az íráskészségének fejlesztésére? Próbálja ki az AI-támogatott írást a 50 ChatGPT-sugallatunk segítségével, és tapasztalja meg, milyen átalakító hatással lehet az AI a kreatív folyamataira.

De miért állna meg ennél? Vigye termelékenységét a következő szintre a ClickUp AI-vezérelt eszközeinek felfedezésével. A brainstorming ülésektől a vázlatok szervezéséig a ClickUp a legjobb megoldást kínálja a munkafolyamat zökkenőmentes és hatékony fenntartásához.

Ne csak a kreativitását növelje – egyszerűsítse az egész írási folyamatot a ClickUp segítségével.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra!