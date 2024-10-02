Az íráshoz legalkalmasabb 50 ChatGPT-parancs

Az AI-alapú írás teljesen átalakította a tartalomkészítést – többé nem kell órákon át egy üres lapot bámulni. Akár tapasztalt író, akár szoros határidőket betartó marketinges, akár kreatív blokkkal küzdő személy, az olyan eszközök, mint a ChatGPT, digitális társszerzőkké váltak.
De nem minden olyan rózsás.
Mindannyian átéltük már azokat a frusztráló pillanatokat, amikor az AI valami általánosat produkált, vagy ami még rosszabb, teljesen elvéti a célt. Nem mindenki veszi észre, hogy az AI-alapú írás nem arról szól, hogy a gépet irányítsuk. Arról szól, hogy a gépet úgy irányítsuk, hogy azt adja nekünk, amit akarunk.
Itt jönnek játékba a jól megfogalmazott ChatGPT írási promptok. A megfelelő prompt az AI-t a legjobb írási partnerré változtathatja, míg egy homályos prompt unalmas és ötlettelen tartalmat eredményezhet.
Ebben a cikkben megvizsgáljuk a ChatGPT írási promptok előnyeit, megosztunk néhány ChatGPT-trükköt a jobb eredmények érdekében, és megbeszéljük, hogyan egyszerűsíthetik az AI-alapú eszközök az írási munkafolyamatot.
Mik azok a ChatGPT írási promptok?
Az írási prompt egy konkrét utasítás, amelyet a ChatGPT-nek adsz, hogy az igényeidnek megfelelő tartalmat generáljon.
Például: Ez lehet olyan egyszerű, mint „Írj egy blogbejegyzés bevezetőt az AI-ről az oktatásban”, vagy olyan részletes, mint „Készíts egy meggyőző e-mail kampányt egy termék bevezetéséhez, amely kisvállalkozások tulajdonosait célozza meg. ”
A promptok alapját képezik annak, hogy a ChatGPT koherens, releváns és vonzó tartalmat nyújtson a releváns felhasználási esetek alapján.
Lényegében a promptok az AI eszközzel való kommunikációjának eszközei, amelyekkel a kívánt eredmény felé terelheti azt. A prompt engineering, vagyis a megfelelő ChatGPT promptok készítésének képessége a legfontosabb. Akár kreativitást, technikai pontosságot vagy valami közteset keres, a hatékony ChatGPT promptok készítésének elsajátítása megváltoztathatja az íráshoz való hozzáállását.
Olvassa el még: Prompt Engineering példák, technikák és gyakorlati alkalmazások
A jó AI-utasítások előnyei az írásban
A promptok művészetének elsajátítása elengedhetetlen ahhoz, hogy maximálisan kihasználhassa a ChatGPT előnyeit az írási munkafolyamatában. A promptok minősége közvetlenül befolyásolja az AI-tól kapott válaszok minőségét. Ez azért van, mert a gépi tanulási modell a promptjaiból tanul, és minden alkalommal jobbá válik.
Íme a jó AI-utasítások íráshoz nyújtott legfontosabb előnyei:
- Fokozza a kreativitást: A ChatGPT segíthet ötleteket gyűjteni és olyan kreatív ötleteket generálni, amelyekre talán nem is gondolt volna. Ez különösen hasznos új tartalmak létrehozásában, mivel a legtöbb embernek ugyanazok az ötletei vannak a népszerű közösségi média platformokon.
- Időmegtakarítás: Egy jól felépített ChatGPT prompt segítségével perceken belül információkat kutathat, vázlatokat készíthet, első vázlatokat írhat, sőt akár teljes blogbejegyzéseket is megalkothat.
- Új perspektívákat kínál: szerezzen kreatív ötleteket különböző szögekből vagy nézőpontokból, amelyek javíthatják írása mélységét.
- Segít leküzdeni az írói blokkot: Ha elakad, néhány jól átgondolt ChatGPT-sugallat segíthet újraéleszteni kreativitását és előrevinni írását.
Hogyan lehet a ChatGPT-t írásra ösztönözni?
A hatékony promptok nem csak kérdések feltevéséből állnak, hanem konkrétak, egyértelműek és célzottak is. A megfelelő promptokkal a ChatGPT értékes partnerré válhat az ötletek kidolgozásában, a vázlatok finomításában, új tartalmak létrehozásában és az írói blokk leküzdésében.
Íme néhány fontos pont, amit érdemes megjegyezni:
- Legyen konkrét: Minél részletesebb a ChatGPT-parancs, annál pontosabb lesz a válasz. Például ahelyett, hogy „Írj egy blogbejegyzést az AI-ről az üzleti életben”, próbálja meg a következőket: „Írj egy bevezető blogbejegyzést az AI előnyeiről a kisvállalkozások számára, beszélgető hangnemben és releváns példákkal.”
- Adjon meg kontextust: Minél több kontextust és releváns részletet ad meg, annál jobban meg fogja érteni az AI az Ön igényeit. Például adja meg, hogy ki a célközönsége, vagy milyen hangnemet szeretne elérni.
- Nyitott kérdéseket tegyen fel: ez arra ösztönzi a ChatGPT-t, hogy hosszabb, mélyebb válaszokat generáljon. Ahelyett, hogy azt kérdezné: „Milyen előnyei vannak az AI-nak?”, kérdezze meg: „Hogyan tudja az AI átalakítani a mai technológiai vállalkozásokat? Emellett adjon meg statisztikai adatokat is.”
- Ismételje meg és módosítsa: Ne féljen módosítani a ChatGPT írási utasításait. Ha az első válasz nem az, amit szeretne, finomítsa az utasítást, és próbálja meg újra. Néha egy kis módosítás jelentősen javíthatja az eredményt.
Olvassa el még: Hogyan működik a ChatGPT? Hozza ki a legtöbbet a ChatGPT-ből!
Fontos tudni, hogy a prompt-tervezés még nem egy egzakt tudomány (még nem). Még akkor is, ha tökéletesnek tűnő promptokat ír, a kapott válasz nem feltétlenül lesz az, amire számított.
Az íráshoz legalkalmasabb 50 ChatGPT-parancs
Ideje megnézni néhány ChatGPT-parancsot működés közben. Íme 50 ChatGPT-parancs különböző felhasználási esetekhez:
Blogbejegyzés írás ChatGPT-utasítások
- Írjon blogot az időgazdálkodási stratégiákról a szabadúszók számára.
- Készítsen olyan blogbevezetőt, amely felkelti az érdeklődést a távmunka előnyeiről szóló bejegyzés iránt.
- Készítsen listát az AI projektmenedzsmentben való használatának előnyeiről és hátrányairól.
- Írjon egy [X szó] hosszú következtetést egy bloghoz a projektmenedzsment eszközök előnyeiről.
- Készítsen blogcímet és meta leírást egy blogbejegyzéshez, amely bemutatja a meglévő ügyfeleknek az online vásárlási portál új megjelenését és funkcióit.
Műszaki dokumentáció ChatGPT-utasítások
- Írjon lépésről lépésre útmutatót a [konkrét funkció] konfigurálásához az X vállalat munkaterhelés-nézetében az [X típusú projekt] kezeléséhez.
- Magyarázza el, hogyan integrálható [adja meg az eszközt, pl. Google Naptár vagy Outlook] az X vállalattal, és hogyan lehet megoldani a gyakori integrációs problémákat.
- Készítsen felhasználói útmutatót az [X típusú felhasználók] számára a [specifikus automatizálási funkció] használatával az [X típusú felhasználók] számára a [specifikus feladat] automatizálásához a X vállalatnál.
- Készítsen átfogó útmutatót az időkövetés beállításához és testreszabásához az X vállalat [távoli/hibrid csapatai] számára, hogy biztosítsa [X cél, pl. jobb elszámoltathatóság] elérését.
- Készítsen egy átfogó GYIK részt, amely a felhasználók által a X vállalatnál komplex feladatok elvégzése során leggyakrabban felmerülő 10 problémát tárgyalja, és mindegyikhez világos hibaelhárítási lépéseket is mellékel.
Marketing szövegek ChatGPT-sablonok
- Írjon meggyőző cselekvésre ösztönző szöveget az X vállalat termékoldalán a [X típusú célközönség] számára a [új funkció bevezetése] kapcsán.
- Készítsen egy sor közösségi média bejegyzést, amelyben kiemeli, hogy a X vállalat [konkrét funkciói, pl. automatizált munkafolyamatok] hogyan takarítanak meg [X óra] időt hetente [X típusú szakemberek] számára.
- Hozzon létre egy e-mail tárgyat, amely hangsúlyozza az X vállalat legújabb frissítésében szereplő [konkrét funkció] előnyeit, és vonzóvá teszi azt [X típusú felhasználók, pl. projektmenedzserek] számára.
- Írjon részletes termékleírást az X vállalat [konkrét sablonjához, pl. agilis sprint sablonokhoz], amely [konkrét problémára] összpontosít [szoftverfejlesztők/tervezők] számára.
- Készítsen figyelemfelkeltő címsort az X vállalat hirdetéséhez [az X célközönség számára, pl. marketingcsapatok], amely kiemeli, hogy a [meghatározott eszköz] könnyen integrálható az X vállalattal a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében.
E-mail írás ChatGPT-utasítások
- Írjon egy követő e-mailt az X vállalat [webináriumának/műhelyének] résztvevőinek, ösztönözve őket a [megbeszélt X funkció] kipróbálására, és kedvezményt vagy ingyenes próbaidőt kínálva nekik.
- Írjon meggyőző e-mailt, amelyben népszerűsíti az X vállalat hosszú távú felhasználói számára egy új hűségprogramot, amely [X előnyöket] kínál, például exkluzív sablonokat vagy elsőbbségi ügyfélszolgálatot.
- Készítsen egy barátságos üdvözlő e-mailt az X vállalat hírlevelének új előfizetőinek, amelyben bemutatja nekik az [X funkciót], és tippeket ad a [konkrét feladatok] elvégzéséhez.
- Írjon személyre szabott köszönő e-mailt azoknak a felhasználóknak, akik elvégezték az X vállalat termékbemutatóját, és kínáljon nekik további forrásokat, például [X videó oktatóanyagokat] vagy ingyenes konzultációt.
- Készítsen potenciális partnereket megcélzó tájékoztató e-mailt, amelyben a [konkrét eszköz/platform] és az X vállalat integrációjának előnyeire összpontosít, hogy javítsa az [X üzleti tevékenységeket].
Közösségi média bejegyzések ChatGPT promptok
- Készíts vonzó tweetet az X vállalat [új sablonjainak vagy funkcióinak] megjelenéséről, amelyek segítenek az [X típusú felhasználóknak] a [konkrét folyamat] racionalizálásában.
- Írjon egy Facebook-bejegyzést, amelyben egy korlátozott idejű ajánlatot hirdet azoknak a felhasználóknak, akik regisztrálnak az X vállalatnál, hangsúlyozva annak képességét, hogy [megoldja az X problémát] az [X típusú csapat] számára.
- Készíts Instagram-feliratot az X vállalat által szervezett termelékenységi kihíváshoz, amelyben arra ösztönzi a felhasználókat, hogy osszák meg, hogyan használják a [konkrét funkciót] az [X cél] eléréséhez.
- Írjon egy LinkedIn közösségi média bejegyzést, amely bemutatja egy [konkrét iparág] csapatának valós esettanulmányát, amely a Company X segítségével leküzdötte a [konkrét kihívást, pl. távoli együttműködés] problémát.
- Készítsen egy sor LinkedIn-tippet, amelyek bemutatják, hogy az X vállalat [konkrét funkciója] hogyan növeli a csapat termelékenységét [X%-kal], az [X típusú csapatok] számára szabva.
Történetmesélés ChatGPT-utasítások
- Írjon egy novellát egy [konkrét iparágban] dolgozó projektmenedzserről, aki a X vállalat [konkrét funkcióját] felhasználva ment meg egy kudarcra ítélt projektet.
- Készítsen karakterközpontú narratívát egy távoli csapatról, amely átáll a Company X-re, és ezzel átalakítja együttműködését és teljesítményét, leküzdve a [konkrét kihívást].
- Készítsen egy fiktív esettanulmányt egy [konkrét vállalkozásról], amely [X%-kal] növeli a projekt hatékonyságát, miután bevezette a [konkrét funkciót] az X vállalatnál.
- Írjon motiváló történetet azoknak a munkavállalóknak, akik új projektmenedzsment eszközök, például a Company X használatát tanulják, és mutassa meg, hogyan segít nekik a [konkrét eszköz] a [X kihívás] leküzdésében.
- Írjon egy futurisztikus novellát, amelyben a Company X által működtetett AI-alapú projektmenedzsment lehetővé teszi egy vállalat globális terjeszkedését, miközben megőrzi [X értékeket, pl. agilitás, együttműködés].
Kreatív írási promptok
- Írjon verset arról, hogyan változtatja meg a mindennapi termelékenységet a [konkrét funkció] használata az X vállalatnál, és szőjön bele metaforákat a csapatmunkáról és a hatékonyságról.
- Írjon egy rövid jelenetet, amely bemutatja egy kreatív csapat küzdelmeit [több projekt vagy ügyfél igényének] kezelése során, és hogyan oldják meg azokat a X vállalat [konkrét funkciójának] használatával.
- Írjon levelet egy csapatvezetőnek a főnökéhez, amelyben elmagyarázza, hogy az X vállalat bevezetése hogyan forradalmasította a munkafolyamat [konkrét aspektusát] és javította az [X mutatókat].
- Írjon párbeszédet két kolléga között, akik a [konkrét funkció] legjobb felhasználásáról vitáznak az X vállalatnál a [konkrét munkahelyi kihívás] megoldása érdekében.
- Készítsen kreatív metaforát, amely az X vállalat feladatkezelési funkcióit [egy jól ismert fogalomhoz vagy tárgyhoz] hasonlítja, és bemutatja, hogyan segít ez a csapatnak a szervezettség fenntartásában.
Visszajelzés generálása ChatGPT promptok
- Adjon konstruktív visszajelzést egy [fehér könyv] tervezetről, amely a távoli csapatok együttműködését tárgyalja, és arra összpontosítson, hogy az X vállalat [konkrét funkciója] hogyan emelhető ki jobban.
- Írjon részletes értékelést az X vállalat [konkrét termékfrissítéséről], beleértve azt is, hogy mi működött jól, hol van szükség fejlesztésre, és javaslatokat a következő kiadáshoz.
- Készítsen kiegyensúlyozott listát az X vállalat [konkrét funkciójának, pl. automatizálás] használatának előnyeiről és hátrányairól, kitérve a [X típusú felhasználók, pl. kisvállalkozások tulajdonosai] általános aggályaira.
- Javaslatok kidolgozása egy [konkrét munkafolyamat] javítására a [konkrét automatizálási eszköz] használatával az X vállalatnál, az [X üzleti cél] középpontba állításával.
- Írjon kritikát egy versenytárs projektmenedzsment eszközéről, hangsúlyozva, hogy az X vállalat hogyan teljesít jobban olyan területeken, mint [konkrét előny, pl. integrációs rugalmasság vagy felhasználói élmény].
Kódolás és műszaki írás ChatGPT-utasítások
- Írjon Python szkriptet a [konkrét feladat típus, pl. ügyfél-bevonási feladatok] automatizált létrehozásához az X vállalatnál.
- Készítsen lépésről lépésre útmutatót a [konkrét eszköz, pl. Google Tag Manager] konfigurálásához az X vállalaton belül, hogy nyomon követhesse a felhasználói aktivitást a [konkrét oldalon].
- Írjon részletes API-integrációs útmutatót a [konkrét eszköz] és az X vállalat szinkronizálásához, különös tekintettel a [konkrét iparági felhasználási esetre, pl. adatmigráció vagy csapatmunka].
- Készítsen hibaelhárítási útmutatót azoknak a felhasználóknak, akik problémákat tapasztalnak a [konkrét funkció, pl. feladatkövetés] használatával a X vállalat mobilalkalmazásában, és adjon lépésről lépésre útmutatást a gyakori problémák megoldásához.
- Hozzon létre mintakódot, amely automatizálja a projekt frissítéseit a Company X API-ján keresztül [konkrét művelet, pl. heti jelentések automatikus generálása]
Brainstorming ChatGPT-utasítások
- Javasoljon három egyedi módszert a csapat termelékenységének javítására a [konkrét funkció, pl. időblokkolás] használatával az X vállalatnál [X típusú projekt vagy csapat] esetében.
- Öt kreatív tartalmi ötletet gyűjtsön össze az X vállalat közösségi média kampányához, amelynek középpontjában [egy adott funkció, pl. időkövetés] áll.
- Készítsen listát a X vállalat számára lehetséges sablonötletekről, amelyek [X iparághoz vagy szakmai szerepkörhöz, pl. marketingmenedzserekhez] igazodnak.
- Készítsen brainstorming ülés vázlatot egy [konkrét típusú csapat, pl. szoftverfejlesztő] számára a Company X segítségével, hogy javítsa a [konkrét munkafolyamatot].
- Javasoljon kreatív módszereket az X vállalat marketingjéhez azoknak a kisvállalkozás-tulajdonosoknak, akik [konkrét kihívással, pl. projekttervezéssel vagy időgazdálkodással] küzdenek.
A ChatGPT íráshoz való használatának korlátai
Bár a ChatGPT tagadhatatlanul hatékony eszköz az írók számára, fontos felismerni annak korlátait.
Korlátozott domain szakértelem
A ChatGPT hatalmas mennyiségű adatra van betanítva, de egyik területen sem rendelkezik valódi szakértelemmel. A niche területeken dolgozó írók számára – legyen szó magasan specializált tudományos témákról, műszaki dokumentációról vagy iparág-specifikus ismeretekről – a ChatGPT válasza gyakran nem elégséges.
Hogyan lehet ezt használni: Ennek eredményeként előfordulhat, hogy a ChatGPT-parancsokból generált tartalmat kutatásokkal vagy szakértői véleményekkel kell kiegészíteni a pontosság és a mélység biztosítása érdekében.
Lehetséges pontatlanság
A ChatGPT egyik legnagyobb kihívása, hogy hajlamos hihetőnek tűnő, de ténylegesen helytelen információkat generálni. Az emberi írókkal ellentétben a ChatGPT nem rendelkezik beépített tényellenőrző mechanizmussal. Esetenként elavult statisztikákat, helytelen adatokat, vagy akár kitalált hivatkozásokat is bemutat.
Hogyan kell ezt kezelni: Bármilyen tényeken alapuló írás esetében – különösen, ha a pontosság elengedhetetlen – elengedhetetlen, hogy gondosan ellenőrizze az AI által generált eredményeket, hogy elkerülje a téves információkat a végleges tartalomban.
Általános kimenetek
Bár a ChatGPT kiválóan alkalmas tartalom gyors generálására, ugyanakkor könnyen beleeshet abba a csapdába, hogy általános vagy sablonos válaszokat ad – különösen, ha homályos vagy nyitott végű promptokat kap. Ez azt jelenti, hogy a tartalomnak hiányozhat a mélység, a árnyalatok és a személyiség.
Hogyan lehet ezt használni: Nagyon konkrét és részletes ChatGPT írási promptok készítése elengedhetetlen, ha vonzó, személyre szabott vagy nagy hatással bíró tartalmat szeretne létrehozni.
Az emberi érzelmek és intuíció hiánya
Bár a ChatGPT jól utánozza a beszélgetési hangnemet és koherens válaszokat ad, hiányzik belőle az emberi írók finom érzelmi intelligenciája és intuíciója. Ezért az AI kreatív írási promptjai trükkösek lehetnek.
A ChatGPT nem képes teljes mértékben megérteni bizonyos kifejezések érzelmi árnyalatát vagy kulturális érzékenységét, ami hangnemre érzéketlen vagy nem megfelelő válaszokhoz vezethet.
Hogyan kell ezt kezelni: Az emberi felügyelet elengedhetetlen az érzelmekkel teli írások, a kreatív történetmesélés vagy az olvasók számára vonzó tartalmak esetében.
Küzdelem a komplex vagy kétértelmű promptokkal
A ChatGPT a világosságra épül, ezért ha kétértelmű vagy nagyon összetett promptokat kap, olyan eredményeket hozhat, amelyek zavarosak vagy nem találják el a célt. Ha egy ChatGPT prompt homályos, akkor általában biztonságos, középútnak számító válaszokat ad, amelyek nem feltétlenül egyeznek meg az eredeti szándékkal.
Hogyan lehet ezt megvalósítani: Ez azt jelenti, hogy fontos, hogy pontos és egyértelmű legyen a ChatGPT-parancsok megalkotásakor, hogy az AI megértse a kontextust és a kívánt eredményt.
Az AI-ra való túlzott támaszkodás gátolhatja a kreativitást.
Bár a ChatGPT fantasztikus eszköz ötletek generálásához és az írói blokk leküzdéséhez, kockázata van annak, hogy a kreatív folyamat során túlságosan függővé válunk az AI-tól. Ha kizárólag az AI által generált tartalomra támaszkodunk, az eredetiség hiányához vezethet, mivel gyakran hasonló ötleteket és kifejezéseket használ fel újra.
Hogyan használja ezt: A ChatGPT promptokat a kreativitás fokozására kell használnia, nem pedig a saját hangja és innovációja helyettesítésére.
Ezen korlátozások megértése lehetővé teszi a ChatGPT promptok hatékonyabb használatát, biztosítva, hogy tartalma pontos, vonzó és összhangban álljon céljaival.
ChatGPT alternatívák íráshoz
Ha más eszközöket keres a ChatGPT kiegészítésére, vagy speciálisabb AI-ra van szüksége bizonyos írási feladatokhoz, például Jasper AI, Writesonic vagy Notion AI, akkor több ChatGPT alternatíva is rendelkezésre áll.
Kiemelkedő eszköz a ClickUp Brain, egy csúcstechnológiás AI eszköz, amely integrálódik a ClickUp projektmenedzsment platformjába. Úgy tervezték, hogy segítse a csapatokat az ötletek szervezésében, a brainstormingban és az írási folyamatot támogató munkafolyamatok létrehozásában.
A ClickUp Brain az írás minden szakaszát javítja, az ötletek kidolgozásától a végső szerkesztésig. Ez egyedülálló eszközzé teszi írók és csapatok számára.
Így teheti meg:
1. Hatékony ötletelés és ötletkezelés
A ClickUp Brain kiválóan alkalmas nyers ötletek strukturált, megvalósítható tervekké alakítására. Segít hatékonyan rögzíteni és szervezni a brainstorming üléseket, így biztosítva, hogy egyetlen jó ötlet se vesszen kárba.
Képzelje el, hogy van egy digitális asszisztense, amely nemcsak rögzíti és megérti a feladatokat, hanem kategorizálja és fontossági sorrendbe is rendezi őket, így könnyebb visszakeresni és kidolgozni az ötleteket, amikor a legnagyobb szükség van rájuk.
Íme egy kimenet a ClickUp Brainnek adott promptra:
Utasítás: „Tanulmányozza a meglévő kutatási cikkeket és környezeti adatsorokat. Azonosítsa a klímaváltozással és annak a tengeri élővilágra gyakorolt hatásával kapcsolatos új trendeket és lehetséges ismeretbeli hiányosságokat. Javasoljon új kutatási irányokat, amelyek jelentős áttörésekhez vezethetnek. ”
2. Egyszerűsített munkafolyamat-integráció
Az önálló AI-eszközöktől eltérően a ClickUp Brain a ClickUp projektmenedzsment-ökoszisztémájába van beágyazva. Ez azt jelenti, hogy ahogyan ötleteit kidolgozza, azok automatikusan összehangolódnak a meglévő projektjeivel és feladataival.
Ez a zökkenőmentes integráció biztosítja, hogy írása szervezett legyen. Az írási folyamat minden lépése – a vázlatkészítés, a szerkesztés és a lektorálás – ugyanazon a platformon belül nyomon követhető és kezelhető.
3. Fokozott együttműködés
Az írási projektekkel foglalkozó csapatok számára a ClickUp Brain páratlan együttműködési funkciókat kínál. Lehetővé teszi a csapat tagjai számára, hogy ötletekkel járuljanak hozzá, visszajelzéseket adjanak és valós időben kövessék nyomon a haladást.
A hatékony együttműködés képessége azt jelenti, hogy csapata jól tud együtt dolgozni, és a kollektív ismereteket felhasználva javíthatja tartalmának minőségét.
4. A rutin írási feladatok automatizálása
A ClickUp Brain egyszerűsíti az ismétlődő feladatokat, mint például az összefoglalók, a haladási jelentések és a teendők generálása. Ezeknek a rutin tevékenységeknek a kezelése időt szabadít fel a csapatok számára, hogy az adminisztratív munkák helyett a brainstormingra és az ötletek generálására koncentrálhassanak.
5. Testreszabható munkafolyamatok és sablonok
A ClickUp Brain testreszabható sablonokat és munkafolyamatokat kínál, amelyek különböző írási igényekhez igazodnak. Akár blogbejegyzést ír, marketing szöveget készít, vagy könyvet vázol fel, a munkafolyamatokat az Ön egyedi igényeihez igazíthatja.
Ez a rugalmasság segít biztosítani, hogy írása rugalmas maradjon és igényeinek megfelelően reagáljon. Ez továbbá lehetővé teszi, hogy többet koncentráljon a tartalomkészítésre és kevesebbet a folyamatkezelésre.
Például a ClickUp ChatGPT írási sablonjai úgy lettek kialakítva, hogy egyszerűsítsék az írók, marketingesek és tartalomalkotók kreatív folyamatát.
Ez a több mint 200 írási prompt a legmodernebb természetes nyelvfeldolgozási (NLP) technológiát használja, hogy mély betekintést nyújtson az írásstílusába.
Ezekkel a promptokkal a következőket teheti:
- Könnyedén generáljon ötleteket cikkekhez, blogokhoz és különböző tartalomformákhoz.
- Készítsen vonzó történeteket egyedi perspektívákkal, amelyek magával ragadják a közönségét.
- Gondolkodjon el új témákról és innovatív megközelítésekről, hogy javítsa írásait.
A ClickUp hatékony projektmenedzsment funkcióival gyorsan rendszerezheti ötleteit, javíthatja termelékenységét és biztosíthatja az összes írásbeli projektjének következetességét.
Változtassa meg a tartalomkészítést a ClickUp Brain segítségével
A ChatGPT promptok művészetének elsajátítása nem csak átalakító erejű, hanem minden író számára hatalmas termelékenységi előnyt jelent. A megfelelő promptokkal új ötleteket szülhet, kreatív válságokat leküzdhet és gyorsan kiváló minőségű tartalmakat állíthat elő.
Készen áll az íráskészségének fejlesztésére? Próbálja ki az AI-támogatott írást a 50 ChatGPT-sugallatunk segítségével, és tapasztalja meg, milyen átalakító hatással lehet az AI a kreatív folyamataira.
De miért állna meg ennél? Vigye termelékenységét a következő szintre a ClickUp AI-vezérelt eszközeinek felfedezésével. A brainstorming ülésektől a vázlatok szervezéséig a ClickUp a legjobb megoldást kínálja a munkafolyamat zökkenőmentes és hatékony fenntartásához.
Ne csak a kreativitását növelje – egyszerűsítse az egész írási folyamatot a ClickUp segítségével.