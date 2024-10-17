7 ingyenes ChatGPT-sablon a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez

A határidő közeledik, és Ön egy üres dokumentumot bámul, képtelen egyetlen ötletet is kitalálni. Megnyitja a ChatGPT-t, beír néhány parancsot, és reméli, hogy az varázslatos módon megoldja a problémáját.

De ez nem így van. Végül is, mint minden AI eszköz, ez is csak annyira jó, amennyire az utasítások, amelyeket adsz neki. Itt jöhetnek jól a ChatGPT sablonok, amelyek útmutatást nyújtanak neked és az algoritmusnak.

A sablonok strukturált utasításokat adnak, hogy maximálisan kihasználhassa az eszköz potenciálját, függetlenül attól, hogy egyszerű e-maileket ír, vagy kiterjedt projekteket szervez. A nulláról való utasítások létrehozásának nehézségei már a múlté!

Ebben a cikkben hét ingyenes ChatGPT prompt sablont mutatunk be, amelyek átalakítják a munkafolyamatát. Kezdjük! 💪

Mik azok a ChatGPT-sablonok?

A ChatGPT sablonok előre meghatározott utasítások, amelyek hatékony módszert nyújtanak az OpenAI ChatGPT-jével való interakcióhoz és jobb eredmények eléréséhez. Keretként szolgálnak, amelyek segítségével hatékonyan generálhat célzott vagy releváns válaszokat vagy tartalmakat az eszközből.

Többféle sablon is rendelkezésre áll, amelyek különböző igényeknek felelnek meg. Néhány példa a felhasználási lehetőségekre: tartalomkészítés, ötletelés, szerkesztés, programozás, elemzés és még sok más. Íme néhány igény, amelyet ezek a sablonok kielégítenek:

Tartalomkészítés: Cikkek, közösségi média bejegyzések, e-mailek stb. írásához.

Marketingkampányok stratégiája: Kampányötletek kidolgozása, beleértve a témákat, a célközönséget és az üzenetküldési stratégiákat; valamint a kampánymutatók nyomon követése az adatelemzéshez.

Toborzás és felvétel: Állásleírások, gyakori interjúkérdések és beilleszkedési ellenőrzőlisták készítéséhez

Projektmenedzsment: Projekttervek és ütemtervek készítése, valamint erőforrások elosztása

SEO optimalizálás: Kulcsszavakban gazdag címek és meta leírások írásához

Ezeket a sablonokat akár módosíthatja is, hogy még hatékonyabbá tegye őket.

Mi teszi jóvá egy ChatGPT-sablont?

A ChatGPT hatékonysága, mint minden más eszközé, a felhasználó képességén múlik, hogy hogyan használja. Hogyan működik a ChatGPT? Megfelelő utasításokat kell adnia ahhoz, hogy minőségi eredményt kapjon. A kiváló ChatGPT-sablonokat a praktikum, a rugalmasság és a könnyű használat jellemzi. Nézzük meg egy jó sablon néhány elemét: 👇

Egyértelműség: Egyértelmű utasításokat vagy promptokat kell tartalmaznia, amelyek pontosan meghatározzák a kívánt eredményt, minden félreérthetőség nélkül.

Specifikusság: Egy adott feladatra vagy tartalomtípusra kell összpontosítania, biztosítva, hogy a válaszok relevánsak és célzottak legyenek.

Tömörség: Rövidnek és lényegre törőnek kell lennie, és elegendő részletet tartalmazó új utasításokat kell adnia.

Rugalmasság: Testreszabhatónak kell lennie, ösztönözve Önt arra, hogy a struktúráján belül különböző ötleteket vagy szemszögeket fedezzen fel.

Relevancia: Meg kell felelnie a célközönségnek vagy a célnak, biztosítva, hogy a tartalom rezonáljon a célcsoporttal.

7 ingyenes ChatGPT-sablon

Akár marketingstratégiákat dolgozol ki, projekteket szervezel, vagy új kreatív írási ötleteket keresel, nálunk megtalálod a neked való sablont.

Íme egy lista 7 ingyenes AI prompt sablonról a ChatGPT-hez, amelyek segítségével időt takaríthat meg és profi módon végezheti több feladatot egyszerre.

1. ClickUp ChatGPT promptok marketing sablonhoz

Töltse le ezt a sablont Készíts marketingcímeket, írd le a termék jellemzőit és írj videóforgatókönyveket a ClickUp ChatGPT Prompts for Marketing Template segítségével.

A ClickUp ChatGPT Prompts for Marketing Template (ClickUp ChatGPT marketing sablonok) több mint 600 sablont kínál, amelyek célja a marketing tevékenységek hatékonyságának növelése. Ezzel a gyűjteménnyel kreatív ötleteket és praktikus stratégiákat kaphat mindenhez, a tartalommarketingtől az e-mail kampányokig. Emellett segít a ChatGPT használatában a közösségi médiában is.

A promptok rugalmasak, így bármilyen marketing kihíváshoz megtalálhatja a megfelelőt. Használhatja őket közvetlenül a ClickUp -ban is, hogy szervezett maradjon és kampányai a terv szerint haladjanak.

💡 Példa: „Foglalkozzon a fiatal felnőtteknek a fenntartható divattal kapcsolatos esetleges aggályaival és ellenvetéseivel, és nyugtassa meg őket.”

✨ Ideális: tartalommarketingesek, közösségi média menedzserek és marketingvezetők számára

🧠 Tudta? A szoftverfejlesztés, a marketing és az ügyfélszolgálat az a három terület, ahol a legmagasabb az AI alkalmazásának és befektetésének aránya.

2. ClickUp ChatGPT promptok HR-sablonhoz

Töltse le ezt a sablont Készítsen részletes útmutatókat az alkalmazottak beilleszkedési folyamatáról, vagy akár egy alkalmazotti értékelési rendszert is a ClickUp ChatGPT Prompts for HR Template segítségével.

A ClickUp ChatGPT Prompts for HR Template egy átfogó forrás azoknak a HR-szakembereknek, akik AI-alapú betekintéssel szeretnék javítani gyakorlatukat. Több mint 140, a legfontosabb HR-témákat lefedő prompttal segít olyan ötleteket és stratégiákat kidolgozni, amelyek megfelelnek a szervezet igényeinek.

Ezeket könnyedén testreszabhatja különféle feladatokhoz, például munkaköri leírások írásához vagy munkavállalói elkötelezettséget növelő kezdeményezések tervezéséhez. Így átgondolt módon igazíthatja a promptokat vállalata kultúrájához és céljaihoz.

A sablon a ClickUp Brain alkalmazással is integrálható, így könnyedén brainstormingolhat és közvetlenül az AI segítségével készíthet tartalmakat. Mivel minden egy helyen található, hatékonyabban és együttműködőbb módon kezelheti HR-feladatait és készíthet dokumentumokat.

💡 Példa: „Készítsen olyan munkaköri leírást videószerkesztő pozícióra, amely vonzza a megfelelő képességekkel és tapasztalattal rendelkező, alkalmas jelölteket.”

✨ Ideális: HR-szakemberek, személyzeti és kulturális vezetők, L&D-személyzet

🧠 Tudta? A HR-vezetők 38%-a már kipróbálta vagy bevezette az AI-megoldásokat a szervezeten belüli folyamatok hatékonyságának javítása érdekében.

3. ClickUp ChatGPT promptok mérnöki munkához

Töltse le ezt a sablont A ClickUp segítségével mindent létrehozhat, a programozási nyelvi funkcióktól az algoritmusokig, hogy megoldja a problémákat. ChatGPT promptok mérnöki sablonhoz

A ClickUp ChatGPT Prompts for Engineering Template strukturált módszert kínál a szoftverfejlesztőknek a programozási kihívások megoldásához. Hasznos eszköz a mérnöki feladatokhoz, a problémamegoldás javításához és a projektmenedzsment racionalizálásához.

A több mint 200, különböző mérnöki témákat lefedő prompttal új ötleteket generálhat projektekhez, kódot írhat, lépést tarthat a legújabb trendekkel, és megoldásokat találhat komplex problémákra.

💡 Példa: „Szeretnék kifejleszteni egy rendszert, amely gépi tanulás segítségével képes felismerni az autókat a képeken” vagy „Szeretném, ha megírnád az alkalmazás kódját, hogy gyorsabban és hatékonyabban működjön”.

✨ Ideális: szoftverfejlesztő mérnökök, front-end és back-end szakemberek, műszaki vezetők

4. ClickUp ChatGPT promptok pénzügyekhez

Töltse le ezt a sablont Készítsen utasításokat pénzügyi ismereteinek bővítéséhez a ClickUp ChatGPT Prompts for Finance Template segítségével.

A ClickUp ChatGPT Prompts for Finance Template sablon kiválóan alkalmas a pénzügyi menedzsment egyszerűsítésére. Több mint 150 testreszabott prompt segítségével könnyen érthető módon bonthatja le a bonyolult pénzügyi fogalmakat.

Akár csak most kezd el foglalkozni egy témával, és a ChatGPT-t kutatásra szeretné használni, akár pénzügyi tervet szeretne készíteni hosszú távú céljainak eléréséhez, itt lépésről lépésre végigvezető útmutatásokat talál.

💡 Példa: „Segítségre van szükségem a korai befektetések alapjainak megértéséhez, például a részvények, kötvények és befektetési alapok, valamint azok hosszú távú pénzügyi célok elérésére való felhasználásának megértéséhez.”

✨ Ideális: millenniumi és Z generációs emberek számára, akik személyes pénzügyi tervet szeretnének készíteni és jobban megérteni a pénzügyeiket.

5. ClickUp ChatGPT írási útmutatók

Töltse le ezt a sablont A ClickUp ChatGPT írási sablonok segítenek a szerzőknek életrajzok, blogok és akár könyvek írásában is.

A ClickUp ChatGPT Prompts for Writing Template az írási asszisztensed és társad, több mint 200 prompttal, amelyek különböző tapasztalatokkal rendelkező íróknak nyújtanak segítséget. Kivételes természetes nyelvfeldolgozási (NLP) képességével olyan tartalmat hozhatsz létre, amely illeszkedik a stílusodhoz és a témakörödhöz.

Kreatív ötleteket generál bármilyen témához – cikkektől blogbejegyzésekig és meggyőző írásokig. Segít továbbá javítani az írásstílusát, és testreszabni az egyes promptokat, hogy finomítsa a részleteket, például a dokumentum típusát vagy a közönséget, így a tartalom pontos és vonzó lesz. A ClickUp-pal való integrációja kényelmesen beépíthető a munkafolyamatába.

💡 Példa: „Szeretnék egy vonzó, megfelelő hosszúságú blogot írni, amely vonzza az egészségügyi szakembereket. Fontos, hogy a blog kiemelkedjen a versenytársak közül.” vagy „Olyan technikákat keresek, amelyekkel világos és tömör termékleírásokat tudok írni, hogy a GenZ közönségnek bemutassam a termék jellemzőit”.

✨ Ideális: tartalomírók, marketingmenedzserek, márkamenedzserek

🌟Olvassa el még: 7 ingyenes tartalomírási sablon a gyorsabb tartalomkészítéshez

6. ClickUp ChatGPT utasítások projektmenedzsmenthez

Töltse le ezt a sablont Készítsen projektötleteket vállalatának igényeinek megfelelően a ClickUp ChatGPT Prompts for Project Management Template segítségével.

A ClickUp ChatGPT Prompts for Project Management Template (ClickUp ChatGPT projektmenedzsment sablon) több mint 190 promptot tartalmaz, amelyekkel a projektmenedzsment zökkenőmentesebbé és személyre szabottabbá válik. Segít ötleteket generálni, feladatokat létrehozni és ütemterveket készíteni, mindezt a projektjei igényeinek megfelelően.

A ClickUp Brain integrációjának köszönhetően közvetlenül a platformon hozhat létre tartalmakat. Így minden egy helyen marad, ami gyorsabb és zökkenőmentesebb kezelést tesz lehetővé. Egy másik remek funkció, amely megkülönbözteti ezt a sablont, a ClickUp Custom Views integrációja.

Ez azt jelenti, hogy világosan láthatja az ütemterveket és a feladatok előrehaladását, így mindenki a csapatában ugyanazon az oldalon maradhat.

Összességében ez a sablon testreszabott utasítások, zökkenőmentes AI-integráció és rugalmas vizualizációs lehetőségek hatékony kombinációját kínálja, így kiváló választás a hatékony projektmenedzsmenthez.

💡Példa: „Szükségem van egy projekttervre a weboldal fejlesztéséhez, hogy szervezett maradjak és a terv szerint haladjak” vagy „Stratégiákat keresek a projekt sikeres megvalósításához és a termék újratervezésével kapcsolatos kockázatok minimalizálásához”.

✨ Ideális: projektmenedzserek, osztályvezetők és azok számára, akik szeretnék racionalizálni munkafolyamatukat.

🌟Olvassa el még: A 15 legjobb ChatGPT alternatíva.

7. ClickUp ChatGPT utasítások termékmenedzsmenthez

Töltse le ezt a sablont Ismerje meg az ügyfelek igényeit, és készítsen termékdokumentációt a ClickUp ChatGPT Prompts for Product Management Template sablon segítségével.

A ClickUp ChatGPT Prompts for Product Management Template (ClickUp ChatGPT termékmenedzsment sablon) több mint 130 célzott promptot tartalmaz, amelyek a brainstorming folyamattól a stratégia kidolgozásáig mindenre kiterjednek. Ez egy remek eszköz a termékmenedzserek számára, hogy jobban megértsék az ügyfelek igényeit, és olyan termékeket hozzanak létre, amelyeket mindenki szeretni fog.

Ennek a sablonnak az egyik nagy előnye, hogy a vásárlói visszajelzésekre összpontosít. Olyan utasításokat talál, amelyekkel azonosíthatja a problémás pontokat, és olyan funkciókat fejleszthet, amelyek valóban megoldják a felhasználók problémáit. Ez a felhasználóközpontú tervezésre helyezett hangsúly segít olyan termékeket létrehozni, amelyeket ügyfelei szívesen használnak.

💡Példa promptra: „Ki kell dolgoznom egy útitervet egy bőrápolási termék bevezetéséhez; beleértve a legfontosabb mérföldköveket és a vásárlói visszajelzéseket.” Ez a prompt egy lépésben végigvezeti Önt az ütemterveken, a funkciókon és a vásárlói igényekkel.

✨ Ideális: termékmenedzserek, tervezési menedzserek, termékfejlesztési vezetők, alapítók

Fedezze fel a ChatGPT teljes potenciálját a ClickUp segítségével

Ezzel a hét ingyenes ChatGPT-sablonnal könnyedén növelheti csapata termelékenységét. Segítségükkel időt takaríthat meg az ismétlődő feladatok elvégzésén, új ötleteket generálhat és tartalmakat szervezhet anélkül, hogy túlterheltté válna.

Ha ezeket a sablonokat a ClickUp-pal párosítja, akkor a tökéletes duót kapja a magas hatékonysághoz. Összekapcsolja csapatát egy all-in-one projektmenedzsment platformon, és nyomon követheti projektjeit. És a legjobb rész? Ingyenesek!

Akkor mire vár még? Változtassa meg munkamódszerét még ma!

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!