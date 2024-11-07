Több mint 25 ChatGPT-utasítás marketingesek számára

A marketing szakembereknek mindig sok dolguk van: kampányokat kell lebonyolítaniuk, tartalmakat kell készíteniük, kapcsolatot kell tartaniuk a közönséggel és lépést kell tartaniuk az adatokkal. Mindezeknek a feladatoknak az egyensúlyba hozása olyan lehet, mint egy folyamatos verseny. Mi lenne, ha lenne egy módszer, amellyel könnyíthetne a terhein és jobb eredményeket érhetne el? A Gen AI segíthet ebben.

Az olyan AI-eszközök, mint a ChatGPT, gyorsan elengedhetetlenné válnak a marketingesek számára. A ChatGPT-t eredetileg alkalmi beszélgetésekhez, kérdések megválaszolásához és egyszerű interakciókhoz tervezték, ma azonban már ötletek kidolgozásában, meggyőző szövegek írásában, stratégiák finomításában és az élen maradásban is segítséget nyújthat.

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően az intelligens asszisztensből teljes értékű tartalomgyártó gépezet lett. Ma már minden marketinges számára elengedhetetlen eszköz.

Vessen egy pillantást a több mint 25, kifejezetten marketingesek számára készített ChatGPT-utasításra. Növelje termelékenységét, ösztönözze kreativitását és egyszerűsítse munkáját.

A ChatGPT parancsok megértése

A ChatGPT promptok olyan felhasználói bevitelek, amelyek az AI kimenetét irányítják. Ezek lehetnek konkrét tartalmi kérések, például „Írj egy e-mailt egy termék bevezetéséhez”, vagy szélesebb körű, kutatásorientált kérdések, például „Melyek a legújabb trendek a közösségi média marketingben?”.

Minél pontosabb a prompt, annál konkrétabb és hatékonyabb lesz a ChatGPT válasza.

A marketingesek számára a ChatGPT hatalmas előnyöket kínál:

Gyorsan generálhat ötleteket, vázlatokat és kutatási eredményeket, így több idő marad a stratégiai feladatokra.

A promptok kipróbálásával a marketingesek új szemszögeket és ötleteket fedezhetnek fel, amelyekre eddig talán nem gondoltak.

Segít biztosítani, hogy üzenetei minden platformon egységesek legyenek, újrafelhasználható promptokat hozva létre hasonló marketingkampányokhoz.

Segítséget nyújthat a trendek, kulcsszavak és ügyfél-visszajelzések elemzésében, alapot biztosítva az adatokon alapuló döntésekhez.

De ne feledje: nem minden prompt egyformán hatékony. Ahhoz, hogy egy marketing prompt jól működjön, a következő jellemzőkkel kell rendelkeznie: 📌Cselekvésorientált nyelv: Az olyan parancsok használata, mint „generate” (generál), „create” (létrehoz) vagy „list” (felsorol), egyértelművé teszi a válasz szándékát és kívánt formátumát. 📌Egyértelműség: A világos és konkrét promptok relevánsabb és pontosabb válaszokat eredményeznek. 📌Rövidség: A promptok fókuszált tartása segít a ChatGPT-nek elkerülni a témától való eltérést, és olyan válaszokat adni, amelyek a lényegre koncentrálnak. 📌Kontextuális részletek: A kontextus megadása, például a célközönség vagy a kampány céljai, növeli a ChatGPT kimenetének relevanciáját.

A legjobb ChatGPT-parancsok marketingesek számára

👉🏼 A Salesforce legutóbbi felmérése szerint a marketingesek 71%-a úgy véli, hogy a generatív mesterséges intelligencia segít megszüntetni a felesleges munkát, és lehetővé teszi számukra, hogy jobban összpontosítsanak a stratégiai feladatokra.

A ChatGPT tökéletes példa arra, hogy az AI hogyan tudja egyszerűsíteni az ismétlődő feladatokat, így Önnek több ideje marad a nagy dolgokra. Az indulás megkönnyítése érdekében itt van egy lista több mint 25 marketinges prompttal, amelyeket felvehet az eszköztárába.

💡Profi tipp: Ahhoz, hogy ezek a promptok hatékonyabbak legyenek, fontolja meg, hogy megosztja-e a ChatGPT-vel marketing- és márkairányelveit, ideális ügyfélprofilját, a kívánt hangnemet és stílust stb. Ez segít a válaszok testreszabásában, hogy azok tükrözzék márkája személyiségét. Legyen azonban óvatos az adatvédelemmel és a biztonsággal kapcsolatban, és ügyeljen arra, hogy ne osszon meg bizalmas információkat!

Tartalomkészítési promptok

Kihívást jelent folyamatosan friss és releváns tartalmakat létrehozni. Ezek a promptok segítenek blogbejegyzések, cikkek és közösségi média tartalmak létrehozásában, lehetővé téve, hogy megőrizze márkájának hangját, miközben kihasználja az AI-alapú tartalommarketing stratégiák előnyeit.

Írjon egy vonzó bevezetőt a PAS szövegírási keretrendszer szerint egy blogbejegyzéshez a [téma] témában, és arról, hogy a vállalkozások hogyan tudnak alkalmazkodni a [trend/kérdés]hez. Használjon érdekes adatokat a legújabb felmérésekből, tanulmányokból vagy hírekből, hogy figyelemfelkeltő bevezetővel kezdje. Soroljon fel 10 tartalommarketing-tippet az [iparág] vállalkozásai számára, hogy 10%-kal javítsák az e-mail marketing nyitási arányát. Vázolja fel a [termék/szolgáltatás] következő három hónapban történő bevezetéséhez szükséges tartalmi naptárat. A tartalmi naptárnak blogbejegyzéseket, e-könyveket, esettanulmányokat és fehérpapírokat kell tartalmaznia, amelyek elosztása a maximális hatást biztosítja. Fókuszáljon a 3:1 arányra az oktatási és az értékesítésorientált tartalmak között.

via Open AI

Közösségi média elkötelezettségre ösztönző promptok

A ChatGPT használatával a közösségi médiában ösztönözheti a beszélgetéseket, reagálhat a trendekre és interakcióba léphet követőivel, hogy hatékonyan erősítse online jelenlétét.

Írjon egy közösségi média bejegyzést egy új [termék/szolgáltatás] bejelentéséhez, kiemelve a [1. előny], [2. előny] és [egyedülálló értékesítési pont] jellemzőket. Zárja a bejegyzést egy CTA-val, amelyben felajánlja a termék kipróbálását 20% kedvezménnyel a következő 7 napban. Készítsen öt X (korábban Twitter) bejegyzést, amelyekben népszerűsíti a [téma] témájú rendezvényünket, és amely a [célközönség] számára vonzó lesz. Javasoljon három érdekes LinkedIn-kérdést, amelyek [célcsoport] körében [iparági téma]ról szóló beszélgetéseket indítanak el. Írjon egy Facebook-bejegyzést, amelyben népszerűsíti új [ebook] könyvünket [téma] témában, és ösztönzi a követőket, hogy töltsék le a könyvet. Adjon nekik egy kis ízelítőt a tartalomból az alábbiak szerint, és tegye azt annyira ellenállhatatlanná, hogy azonnal cselekedjenek: [1. pont], [2. pont], [3. pont]

Ügyfélszolgálati promptok

A hatékony ügyfélszolgálat elengedhetetlen a márkahűség és az ügyfélmegtartás szempontjából. Ezek a promptok segítenek a ChatGPT-nek empatikus, hasznos válaszokat adni a gyakori kérdésekre.

Írjon professzionális választ egy [problémát] tapasztalt ügyfélnek, összpontosítva a probléma megoldására és az ügyfél hűségének megőrzésére. Legyen empatikus és udvarias, és kínáljon megoldásorientált támogatást. Készítsen köszönő sablont azoknak az ügyfeleknek, akik véleményt hagynak, és kínáljon nekik 10% kedvezményt a következő vásárlásukra. Írjon egy chatbot szkriptet, amely válaszol a [terméktípus] gyakran ismételt kérdéseire, beleértve a [1. funkció], [2. funkció] és [irányelv] kérdéseket.

via Open AI

Reklám szövegek

A figyelemfelkeltő hirdetések megírásához kreativitás és éleslátás egyaránt szükséges. Használja ezeket a promptokat, hogy kihasználja az AI előnyeit a reklámozásban, és platformokon átívelő, a kampány céljaihoz igazított, meggyőző tartalmakat hozzon létre.

Írjon egy Google-hirdetést egy [termék/szolgáltatás] számára, amelynek középpontjában az áll, hogy hogyan segít [célközönség] megoldani [probléma]. Legyen rövid, világos és vonzó. Adjon nekem 5 különböző változatot tesztelésre. Készítsen egy Facebook-hirdetést címsorral és szöveggel, amely a [termék] [funkcióját] népszerűsíti a [célközönség] számára. Ügyeljen arra, hogy a hirdetés vonzó bevezetővel kezdődjön és határozott CTA-val rendelkezzen. Írjon LinkedIn-hirdetést egy [téma] témájú webináriumhoz, amelynek középpontjában a [iparág] vezetői számára nyújtott érték áll. Hangsúlyozza a [előadó] személyét, és emelje ki az iparági tapasztalatát és karrierje során elért eredményeit, hogy hitelességet és tekintélyt teremtsen.

via OpenAI

Készítsen promóciós hirdetést a [terméktípus] szezonzáró kiárusításához, hangsúlyozva a [1. előny] és a [2. előny] előnyeit. Írjon figyelemfelkeltő címsort egy olyan retargeting hirdetéshez, amely azoknak a vásárlóknak szól, akik meglátogatták a [termék] árlistáját, de nem vásároltak, és helyezze a hangsúlyt a további érték vagy ösztönző felajánlására. Adjon nekem 3 változatot, amelyek mindegyike egy-egy különböző ösztönzőre összpontosít.

E-mail marketing utasítások

👉🏼 Az e-mail marketing továbbra is az egyik leghatékonyabb marketingcsatorna, amely minden elköltött 1 dollár után 36 dollár ROI-t generál.

Használja ezeket a speciális ChatGPT-parancsokat az AI személyre szabott e-mail kampányokhoz, a hírlevelektől a promóciós tartalmakig, hogy üzenetei kiemelkedjenek a tömegből.

Írjon személyre szabott, szellemes tárgyat és e-mail szöveget egy köszönő e-mailhez, amelyet az ügyfél [termék] vásárlása után küldhet el, és amelyben arra ösztönzi őket, hogy hagyjanak véleményt a [weboldal] oldalon. Készítsen promóciós e-mailt a [termék] időkorlátozott ajánlatához, és keltsen sürgősségérzetet két egyedi cselekvésre ösztönző üzenettel egy A/B teszthez. Készítsen egy nyomon követő e-mailt, hogy újra bevonja azokat az ügyfeleket, akik nem nyitották meg a legutóbbi e-maileket, és kínáljon nekik kedvezményt/exkluzív tartalmat. Írjon egy potenciális ügyfeleknek szóló, érdeklődésüket felkeltő e-mailt azoknak, akik érdeklődést mutattak a [termék] iránt, de még nem vásárolták meg.

via OpenAI

Piackutatási promptok

A piaci trendek előtt járni elengedhetetlen a kampányok sikeréhez. Ezek a promptok lehetővé teszik az AI-alapú kutatásokat és betekintést nyújtanak az iparági trendekbe, a versenytársak elemzésébe és a fogyasztói preferenciákba, hogy irányt mutassanak stratégiájának.

Készítsen egy 10 kérdésből álló kérdőívet, hogy összegyűjtse a vásárlók visszajelzéseit a [termék/szolgáltatás]ról, különös tekintettel az általuk tapasztaltakra.

via OpenAI

Sorolja fel az idei év legfontosabb iparági trendjeit és adjon tippeket arra, hogyan maradhatnak az [iparág] üzleti vezetői az élvonalban. Készítsen versenyképességi elemzést a [termék] és a [versenytárs terméke] összehasonlításáról, részletesen bemutatva az előnyöket, hátrányokat, árakat és értékeléseket.

SEO és kulcsszóelemzés promptok

A keresőmotor-optimalizálás (SEO) alapvető fontosságú az online láthatóság szempontjából, de a kulcsszavak kutatása és elemzése időigényes lehet. Használja ezeket a promptokat kulcsszóötletek generálásához, a tartalom optimalizálásához, valamint annak biztosításához, hogy marketingeszközei keresőbarátak legyenek és összhangban álljanak a jelenlegi SEO-gyakorlatokkal.

Készítsen egy listát a [termék]hez kapcsolódó hosszú farkú kulcsszavakról, amelyek célja a termékoldalra irányuló forgalom növelése. Írjon meta leírást egy [téma]ról szóló blogbejegyzéshez, amely [konkrét közönséget] céloz meg és kattintásokra ösztönöz. Adjon SEO címválasztási lehetőségeket egy [téma] témájú bloghoz [célszemélyzet] számára. Készítsen listát a [termékkel] kapcsolatban gyakran feltett kérdésekről, hogy optimalizálja a GYIK részt és javítsa a keresési láthatóságot.

Valós alkalmazások és példák

A digitális marketinghez kapcsolódó ChatGPT-parancsok bebizonyították, hogy nem csupán divatos szlogenek, hanem egyre inkább kulcsfontosságú eszközökké válnak a kézzelfogható üzleti eredmények elérésében. Most, hogy megtalálta a marketinghez megfelelő AI-parancs sablonokat, nézzük meg, hogyan használják a ChatGPT-t és az AI-t néhány előremutató vállalat.

1. Az Expedia a ChatGPT-t használja az ajánlások személyre szabásához 🔦Az Expedia marketingcsapata a ChatGPT-t használja személyre szabott utazási ajánlások és tartalmak létrehozásához. A csapat emellett a felhasználói viselkedésen alapuló, AI által generált betekintéseket is felhasznál a marketingüzenetek és promóciós anyagok személyre szabásához. 2. A GoodWine a ChatGPT-t használja az ügyfelek preferenciáinak azonosítására 🎨A GoodWine, egy online borforgalmazó, integrálta a ChatGPT-t az ügyfelekkel való interakciók személyre szabásához. A marketingcsapat mesterséges intelligenciát használ az ügyféladatok, többek között a korábbi vásárlások és preferenciák elemzéséhez, hogy személyre szabott borajánlásokat generáljon, amelyeket jól látható helyen jelenít meg a honlapon. Ez jelentősen növelte a konverziós arányokat, mivel személyre szabott élményt nyújt az ügyfeleknek. 3. A Coca-Cola a ChatGPT-t használja hatékony hirdetési szövegek és üzenetek létrehozására 📣Az üdítőital-óriás a Bain & Company tanácsadó céggel együttműködve a ChatGPT-t használja marketingtevékenységeinek fokozására. A vállalat a ChatGPT-t a generatív képalkotó eszközzel, a DALL-E-vel együtt tervezi használni, hogy személyre szabott hirdetési szövegeket, vizuális elemeket és üzeneteket hozzon létre, amelyek hatékonyabban szólítják meg az egyes ügyfeleket.

A ChatGPT marketingben való használatának legjobb gyakorlata

Íme néhány bevált gyakorlat és ChatGPT-tipp, amelyet érdemes szem előtt tartani, amikor az AI-t integrálja marketing munkafolyamataiba:

Legyen konkrét a promptokkal!

Minél részletesebb a prompt, annál jobban megérti a ChatGPT a feladatot. Tehát amikor ChatGPT marketing promptokat fogalmaz meg, adjon meg kontextust, például a célközönséget, a hangnemet, a legfontosabb pontokat és a kívánt eredményt.

Például ahelyett, hogy azt mondaná: „Írjon hirdetést AI eszközökhöz”, próbálja meg ezt: „Írjon Facebook-hirdetést egy új AI termékhez, amely a közösségi média influencereit célozza meg, és a hatékonyságra és az automatizálásra összpontosít.”

Személyre szabott válaszok a márka hangjához

A ChatGPT különböző hangnemekhez és stílusokhoz tud alkalmazkodni, ezért tartalom generálása előtt mindig határozza meg márkája hangját. Adja meg, hogy professzionális, kötetlen, játékos vagy bármilyen más, márkája identitásához illő stílust szeretne.

A ChatGPT-t a márka egyedi személyiségéhez is igazíthatja, ha mintákat vagy leírásokat ad a kívánt hangnemről.

Használja a ChatGPT-t ötleteléshez és ötletek generálásához.

A ChatGPT nem csak a végleges tartalom megírásához használható, hanem brainstorminghoz is rendkívül hasznos lehet.

Kérdezze meg tartalmi ötletekről, e-mail kampányokról, digitális kampánykoncepciókról vagy közösségi média bejegyzésekkel kapcsolatos javaslatokról. Ez inspirálhatja csapatát a kreatív gondolkodásra és az AI által generált ötletek továbbfejlesztésére, hogy azok illeszkedjenek stratégiájához.

Kísérletezzen az A/B teszteléssel

A ChatGPT egyik legnagyobb erőssége, hogy gyorsan többféle tartalmi variációt tud generálni.

Használja ezt a saját előnyére azáltal, hogy A/B teszteket készít mindenre, a céloldaltól a hirdetésekig, az e-mail tárgyakig és a közösségi média feliratokig, hogy megnézze, melyik változatok találnak nagyobb visszhangra a közönségénél. Ez a megközelítés segít optimalizálni a tartalom teljesítményét valós idejű betekintés révén.

Használja a ChatGPT-t versenytársak és piacok elemzéséhez

A ChatGPT-t arra ösztönözheti, hogy a keresési szándék, a versenytársak tevékenységei vagy a piaci trendek alapján generáljon betekintést. Ez segíthet a piaci rések azonosításában vagy a márka pozícionálásának módjaiban.

Segíthet továbbá versenyképes benchmarking kialakításában, amely információval szolgálhat a termékfejlesztő csapatok számára a jövőbeli kiadások funkcióinak azonosításában, valamint az értékesítési csapatok számára a versenytársakkal szemben.

Ahhoz, hogy teljes mértékben kiaknázza a ChatGPT potenciálját marketingstratégiájában, integrálja a megfelelő eszközökkel, például:

ClickUp : Egy hatékony projektmenedzsment platform, amely feladatkezelő és együttműködési eszközöket kombinál a ChatGPT tartalomgeneráló funkciójával a munkafolyamatok, a teljesítmény nyomon követése és a határidők kezelése javítása érdekében (erről hamarosan többet is megtudhat!). Egy hatékony projektmenedzsment platform, amely feladatkezelő és együttműködési eszközöket kombinál a ChatGPT tartalomgeneráló funkciójával a munkafolyamatok, a teljesítmény nyomon követése és a határidők kezelése javítása érdekében (erről hamarosan többet is megtudhat!). Hootsuite a közösségi média platformokhoz: Készítsen bejegyzéseket a ChatGPT segítségével, majd ütemezze, tegye közzé és elemezze az elkötelezettséget a Hootsuite segítségével. Ez a kombináció optimalizálja a közösségi média stratégiákat azáltal, hogy valós idejű betekintést nyújt a közönségbe. SurferSEO a SEO-hoz: A ChatGPT tartalmat hoz létre, míg a SurferSEO biztosítja, hogy az keresésre optimalizált legyen. Ideális blogbejegyzések, meta leírások és weboldalak SEO-hatásának növeléséhez. Mailchimp e-mail marketing kampányokhoz: Használja a ChatGPT-t személyre szabott e-mail tartalmak és tárgymezők készítéséhez, majd automatizálja a kampányokat, kövesse nyomon az elkötelezettséget, és szegmentálja a közönséget a Mailchimp segítségével a hatékony elérhetőség érdekében.

Hogyan támogathatja a ClickUp a marketing kezdeményezéseket?

Használja a ChatGPT-t, de szeretné, ha többet tudna? Próbálja ki a ClickUp hozzáadását marketing munkájához.

Míg a ChatGPT kiváló eszköz a tartalomgeneráláshoz, a ClickUp for Marketing egy all-in-one termelékenységi platformot kínál, amelynek célja, hogy segítse a marketingcsapatokat a brainstormingban, a tervezésben és a kampányok hatékonyabb végrehajtásában.

A ClickUp Brain, az AI asszisztens, teljes mértékben integrálva van a platformba. Ez azt jelenti, hogy valós idejű, kontextusba ágyazott válaszokat adhat minden kérdésére, ahelyett, hogy általános válaszokat adna, amelyek a legjobbak, amit a külső eszközök tudnak nyújtani.

Használja a ClickUp Marketinget, mint all-in-one ChatGPT alternatívát.

Itt mutatja meg a ClickUp Brain előnyeit a ChatGPT-vel szemben: Tökéletesen integrálható más AI marketingeszközökkel és platformokkal is!

A ClickUp Brain közvetlenül integrálja a mesterséges intelligenciát a munkafolyamatokba, lehetővé téve a valós idejű, kontextusérzékeny betekintést.

Ideális együttműködésen alapuló marketingfeladatokhoz – a feladatkezeléstől a teljesítmény nyomon követéséig.

A ChatGPT-vel ellentétben a ClickUp holisztikus, funkciók közötti munkafolyamatokat támogat egyetlen helyen.

Olvassa el, hogy megtudja, mit kínál még a ClickUp az Ön marketing kezdeményezéseinek támogatására.

Automatizálja a marketinggel kapcsolatos ismétlődő feladatokat

A ClickUp egyik leghatékonyabb funkciója a ClickUp Automation. A ClickUp automatizált munkafolyamatai révén a csapatok automatizálhatják a blogbejegyzések, közösségi média frissítések vagy e-mail kampányok létrehozásának és terjesztésének felelősségét.

Használja a ClickUp Automation könyvtár előre elkészített sablonjait bármely feladat vagy művelet automatizálásához.

Több mint 100 előre elkészített automatizálási sablonnal a ClickUp lehetővé teszi a marketingesek számára, hogy automatizálják az olyan tevékenységeket, mint a feladatkiosztás, az állapotfrissítések és akár az e-mail kampányok is. A csapatok kevesebb időt kell fordítsanak olyan elfoglalt munkákra, mint a közösségi média bejegyzések ütemezése vagy a feladatállapotok frissítése, és több időt fordíthatnak a stratégiai tervezésre és a kreativitásra.

Duplázza meg a Gen AI erejét!

A ClickUp Brain, a Clickup mesterséges intelligencia motorja, egy AI Writer for Work nevű írási eszközt tartalmaz. Ezzel az eszközzel a marketingesek könnyedén létrehozhatnak és finomíthatnak mesterséges intelligencia utasításokat, hogy blogbejegyzéseketől e-mail kampányokig mindent elkészíthessenek.

Készítsen gyorsabban kiváló minőségű tartalmakat a ClickUp Brain AI Writer for Work segítségével.

A tartalmat a márkád stílusához igazítja, így a tartalomgenerálás zökkenőmentesebbé és hatékonyabbá válik.

Emellett tudáskezelőként is működik, és gyors hozzáférést biztosít a feladatokhoz, dokumentumokhoz és korábbi projektekhez kapcsolódó releváns információkhoz. Könnyedén gyűjtheti az információkat vagy előhívhatja a korábbi tartalmakat, így minden egy helyen található, és gyorsan elérhető.

Kérdezzen feladatokról, dokumentumokról vagy emberekről, hogy gyors válaszokat kapjon tudásbázisából a ClickUp Brain segítségével.

Vizualizálja a teljesítményt és kövesse nyomon a legfontosabb mutatókat

A marketingesek a ClickUp Dashboards segítségével vizualizálják az adatokat és nyomon követik a projektek, feladatok és csapatok teljesítményét. Ezek a műszerfalak valós idejű betekintést nyújtanak az AI által generált tartalom hatékonyságába.

Akár a blogbejegyzések, e-mail kampányok vagy közösségi média promptokból generált leadek számának nyomon követéséről van szó, a ClickUp irányítópultjai segítségével ezek a mutatók egyetlen nézetben könnyen vizualizálhatók.

A marketingesek gyorsan láthatják, hogy a promptok hogyan ösztönzik a konverziókat, vagy hol szükségesek módosítások az eredmények javítása érdekében.

Kövesse nyomon a prioritást élvező marketingkezdeményezések előrehaladását és konverzióját egyetlen nézetben a ClickUp Dashboards segítségével.

A ClickUp Brain által támogatott AI Insights funkció tovább javítja az adatkövetési képességeit. A marketingesek AI-specifikus kérdéseket tehetnek fel, és azonnali elemzést kaphatnak minden irányítópult releváns adatai alapján.

Ez különösen hasznos több AI által generált kampány teljesítményének egyidejű nyomon követéséhez, mivel így időt takaríthat meg, amelyet egyébként az adatok kézi összegyűjtésére és elemzésére fordítana.

Zökkenőmentesen integrálható más alkalmazásokkal

A ClickUp több mint 1000 eszközzel integrálható, így a marketingcsapatok javíthatják a munkafolyamatokat és egy helyen összekapcsolhatják kedvenc platformjaikat. Akár feladatokat kezel, időt követ nyomon, akár több csapat között együttműködik, ezek az integrációk biztosítják a zökkenőmentes működést.

A Google Drive, a Dropbox és az OneDrive integrációjának köszönhetően a fájlok csatolása és kezelése a feladatokon belül gyerekjáték – nem kell többé az alkalmazások között váltogatni.

A ClickUp és a Google Naptár vagy az Outlook integrálásával biztosíthatja, hogy marketingfeladatai mindig szinkronban legyenek. A Zoom és a GoogleMeet integrációk lehetővé teszik a csapatok számára, hogy közvetlenül a feladatokon belül tartsanak vagy ágyazzanak be találkozókat és felvételeket.

Szinkronizálja Google Naptárát a ClickUp-pal a ClickUp Integrations segítségével.

A ClickUp API lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egyedi igényeikre szabott integrációkat hozzanak létre, így biztosítva, hogy függetlenül attól, hogy milyen technológiai eszközöket használnak, minden zökkenőmentesen működjön együtt. Ezek a hatékony integrációk lehetővé teszik a marketingesek számára, hogy automatizálják munkafolyamataikat, időt takarítsanak meg és az eredmények elérésére koncentráljanak.

Fedezze fel a marketing jövőjét az AI segítségével

Az AI már megkezdte a marketingstratégiák átalakítását, és olyan eszközök, mint a ChatGPT és a ClickUp Brain élen járnak ebben. Az AI integrálásával a marketing munkafolyamatokba nem csak automatizálja a feladatokat, hanem új lehetőségeket is megnyit a kreativitás, az insight és az elkötelezettség terén.

Akár tartalmi stratégiáját finomítja, akár termelékenységét növeli, akár személyre szabással javítja az ügyfélélményt, a marketingesek számára legjobb ChatGPT-utasításaink segítenek a marketingeseknek okosabban és hatékonyabban dolgozni.

A marketing jövője nagyban függ majd azoktól, akik képesek kihasználni az AI erejét.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és nézze meg, hogyan javíthatja a ClickUp AI marketingtevékenységeit!