A 10 legjobb ingyenes Gantt-diagram készítő szoftver 2026-ban

A projektütemtervek készítése régen olyan volt, mintha hiányzó darabokkal kellene kirakni egy kirakóst. Vizuális típus lévén, nehezen boldogultam a tollal és papírral történő tervezéssel – rendetlen volt és nehezen követhető. A táblák kicsit segítettek, de azok inkább brainstormingra szolgáltak, mint a valódi projektütemtervek kezelésére.

A dolgok megváltoztak, amikor elkezdtem használni a Gantt-diagram szoftvert. Hirtelen mindent egy helyen láthattam: a feladatokat, az ütemterveket, a határidőket, a függőségeket. Olyan volt, mintha felkapcsoltam volna a villanyt egy sötét szobában.

Ha valaha is úgy érezte, hogy a projekttervezés túl bonyolult vagy nehézkes, akkor nincs egyedül. Éppen ezért a ClickUp csapata és én kipróbáltunk egy csomó ingyenes Gantt-diagram-készítőt, hogy megtaláljuk azokat, amelyek valóban megkönnyítik a projekttervezést.

Vessünk egy pillantást a legjobb ingyenes Gantt-diagram eszközökre, és találjuk meg azt, amelyik Önnek a leginkább megfelel.

💡 Profi tipp: A legjobb Gantt-diagram nem az, amelyik a legtöbb funkcióval rendelkezik, hanem az, amelyet a csapatod ténylegesen használni fog. Kezdd egyszerűen! Majd bővítsd a programot a projektek növekedésével.

Számos online eszköz és sablon segítségével ingyenesen készíthet Gantt-diagramot. Gyakran használják például a ClickUp, a GanttPRO, a TeamGantt és a Zoho Projects platformokat. Számos projektmenedzsment-eszköz ingyenes verziója is tartalmaz Gantt-funkciókat.

Ha Ön is inkább vizuális típus, mint én, nézze meg ezt a videót, amelyben bemutatjuk ajánlásainkat:

10 ingyenes Gantt-diagram-készítő áttekintése

Eszköz A legjobb funkciók A legjobb Árak* ClickUp – Gantt-diagram nézet drag-and-drop ütemezéssel – Kritikus út és függőségkezelés – Testreszabható feladatállapotok és ütemtervek – Beépített mesterséges intelligencia és több mint 1000 integráció Csapatok és egyének, akik egy mindenre kiterjedő projekt- és Gantt-tervezési megoldást keresnek Örökös ingyenes csomag; testreszabási lehetőségek vállalatok számára. GanttProject – Nyílt forráskódú, szerkeszthető forráskóddal – Egyszerű offline hozzáférés – Alapvonal-követés és költségszámítás – Több fájltípusba történő exportálás Kis csapatok vagy egyéni felhasználók számára, akik ingyenes, nyílt forráskódú Gantt-diagram eszközt keresnek Ingyenes; önkéntes hozzájárulásokat elfogadunk Office Timeline Online – PowerPoint-integráció – Kész sablonok Gantt-diagramokhoz és ütemtervekhez – Egyedi tervezési beállítások – Import/export Excel és Wrike segítségével Szakemberek, akik prezentációkhoz kidolgozott ütemterveket és Gantt-ábrákat készítenek Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 149 dollártól kezdődik évente Online Gantt – Nincs szükség regisztrációra vagy telepítésre – Böngészőalapú hozzáférés – Projekt- és erőforrás-nézetek – Letölthető Gantt-fájlok Bárkinek, akinek gyors, egyszerű módszerre van szüksége Gantt-diagramok online elkészítéséhez Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 5 dollártól kezdődik havonta GanttPRO – Drag-and-drop Gantt-diagram-készítő függőségekkel – Erőforrás- és munkaterhelés-kezelés – Csapatmunka megjegyzésekkel és említésekkel – Több projektnézet Komplex ütemterveket és csapatkapacitást kezelő csapatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 9,99 dollártól kezdődik havonta. ProjectManager – Valós idejű projekt-dashboardok – Gantt-nézet színkódolt feladatokkal és függőségekkel – Központosított projektfájlok és kommunikáció – Élő állapotkövetés Olyan csapatok számára, amelyeknek valós idejű projektáttekintésre és jelentésekre van szükségük A fizetős csomagok ára havi 13 dollártól kezdődik; vállalatok számára egyedi árazás Smartsheet – Táblázatszerű felület Gantt-nézettel – Több projekt portfóliókezelése – Riasztások, automatizálások és fájlmegosztás – Beépített mesterséges intelligencia az automatikus kitöltéshez és a képletekhez Táblázatkezelő programokat használók, akik együttműködési funkciókat igényelnek a Gantt-diagramokhoz Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 9 dollártól kezdődik havonta Toggl Plan – Vizuális tervezés drag-and-drop idővonalakkal – Integrált időkövetés a Toggl Track segítségével – Nyilvános megosztási lehetőségek – Egyszerű erőforrás-ütemezés Freelancerek és kis csapatok, akik időérzékeny projekteket irányítanak Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 9 dollártól kezdődik havonta Instagantt – Gyors Gantt-diagram készítés drag-and-drop funkcióval – Nézetek, többek között Kanban és Workload – Feladat szűrők, hozzárendelések és prioritási címkék – Natív Asana integráció Azok a felhasználók, akik gyors projektvizualizációt szeretnének minimális beállítással A fizetős csomagok ára havi 12 dollártól kezdődik. Hétfő – Testreszabható Gantt-diagramok és irányítópultok – Több mint 30 widget és AI-alapú automatizálás – Többféle nézet: Gantt, Idővonal, Kanban – Integrált feladat- és csapatkezelés Olyan csapatok számára, amelyeknek rugalmas, vizuális Gantt-diagramokra van szükségük a projektmenedzsment eszközök mellett Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 USD/hó/felhasználó

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

A 10 legjobb ingyenes Gantt-diagram készítő szoftver

Most pedig készüljön fel, mert áttekintem mind a tíz ingyenes Gantt-diagram szoftvert, hogy Ön megalapozott döntést hozhasson, melyiket válassza.

1. ClickUp ( A legjobb ingyenes Gantt-diagram készítő szoftver)

Próbálja ki ingyen a Gantt View-t Képzelje el az összes feladat előrehaladását olyan nézetek segítségével, mint a ClickUp Gantt-diagramok

A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, egy teljes értékű projektmenedzsment eszköz, és a lenyűgöző Gantt-diagramok csak egyike a számos funkciójának.

A ClickUp Gantt-diagram funkciója dinamikus idővonalával forradalmasítja a projekttervezést. Lehetővé teszi a feladatok egyszerű ütemezését, az előrehaladás nyomon követését és a határidők kezelését – mindezt egyetlen, intuitív nézetben.

A ClickUp Gantt-diagramjaival egy pillanat alatt áttekintheti az egész projektet. Húzza át a feladatokat az ütemezés módosításához, állítson be függőségeket a szűk keresztmetszetek elkerüléséhez, és rendeljen prioritásokat, hogy csapata a legfontosabb feladatokra koncentrálhasson. Az interaktív idővonal segítségével könnyen azonosíthatja a lehetséges késéseket és valós időben átcsoportosíthatja az erőforrásokat, így projektjei a terv szerint haladnak.

A ClickUp ingyenes csomagja nagylelkű, akár 60 Gantt-diagramot is kínál – ez a legtöbb kis csapat és startup számára több mint elegendő. A növekvő csapatok számára az Unlimited csomag korlátlan számú Gantt-diagramot biztosít, így a ClickUp bármilyen méretű vállalkozás számára skálázható megoldás.

A ClickUp mesterséges intelligenciájú asszisztense, a ClickUp Brain képes egyszerű utasításokból Gantt-diagramokat generálni, optimalizálni a feladatütemterveket, azonosítani a kritikus útvonalakat, valamint automatikusan kezelni az erőforrás-elosztást.

Imádom, hogy egyszerűen kapcsolatokat rajzolhatok a feladatok között (lásd a képet). Meghatározhatom a kritikus útvonalakat és figyelembe vehetem a tartalékidőt is, hogy a projekt zökkenőmentesen haladjon.

Kritikus útvonalak meghatározása a ClickUp Gantt-diagram nézetében

Tetszik, hogy színekkel jelölhetem a feladatokat, így egy pillantásra láthatom, mi van folyamatban, mi sürgős, mik a határidők, kik a felelősök, és minden egyéb apró részletet. A kaszkád nézet a projekt időrendjét mutatja, míg a haladási sávok segítenek a befejezési arányok mérésében.

Ráadásul a ClickUp gazdag Gantt-diagram sablonkönyvtárat kínál különböző felhasználási esetekhez és alkalmazásokhoz. A ClickUp egyszerű Gantt-diagram sablonját használhatja projektmenedzsmenthez és szoftverfejlesztés hez . Használatra kész, teljes mértékben testreszabható, és átfogó képet ad a projektről, megmutatja a függőségeket, és előre jelzi az akadályokat, mielőtt azok felmerülnének.

Szerezzen átfogó képet a projektről, ábrázolja a függőségeket, és kerülje el az akadályokat a ClickUp egyszerű Gantt-diagram sablonjával.

De itt jön az egyik kedvenc részem: az adatok Gantt-diagrammá alakítása csupán néhány kattintással! A ClickUp-ban a Gantt-diagramok egyfajta nézetek. Tehát alapvetően, függetlenül attól, hogy a projekt részletei lista, táblázat vagy akár naptár formájában vannak, néhány kattintással Gantt-diagram nézetre alakíthatja őket. Pillanatok alatt átfogó Gantt-diagramot kap – egy azonnali útitervet a projekt végrehajtásához!

Profi tipp: Ha még kezdő vagy a projektmenedzsment terén, és nem tudsz dönteni a Gantt-diagram és az idővonal nézet között a projektjeidhez, akkor nézd meg a Gantt-diagramot és az idővonal nézetet összehasonlító videónkat!

A ClickUp legjobb funkciói

többféle nézetben – Gantt-diagramok, idővonalak, listák, naptárak, Ábrázolja projektjét– Gantt-diagramok, idővonalak, listák, naptárak, ClickUp Kanban táblák és még sok más

Határozza meg és kapcsolja össze a feladatok közötti függőségeket, és automatikusan ütemezze a feladatokat az egész láncban egyetlen kattintással

Frissítse a feladat állapotát egy egyszerű drag-and-drop funkcióval; emellett a projekt igényeinek megfelelően egyedi feladatállapotokat is meghatározhat

Kezelje projektjét dinamikusan a feladatütemezés, a projektnyomon követés , a szűk keresztmetszetek azonosítása, a határidők kezelése és még sok más funkció segítségével a ClickUp Project Time-Tracking segítségével.

Központosítsa az összes információt egy praktikus hierarchiában a területek, projektek, listák, feladatok és alfeladatok között, és adjon hozzá egyéni mezőket a részletes adatokhoz

Együttműködj a csapatoddal megjegyzések, csevegés, @említések stb. segítségével.

Használjon címkéket és prioritásokat a nagy értékű, nagy hatással bíró vagy sürgős feladatok megkülönböztetésére, és válogassa át őket egyetlen kattintással a ClickUp Task Priorities segítségével.

integrált AI-asszisztens használatával, amellyel automatizálhatja a feladatokat, másodpercek alatt kereshet bármit a ClickUp ökoszisztémáján belül, és még sok minden mást is. Takarítson meg időt és energiát a ClickUp Brain , azhasználatával, amellyel automatizálhatja a feladatokat, másodpercek alatt kereshet bármit a ClickUp ökoszisztémáján belül, és még sok minden mást is.

Kövesse nyomon és ossza meg az előrehaladást a belső és külső érdekelt felekkel a valós időben frissülő, testreszabható a belső és külső érdekelt felekkel a valós időben frissülő, testreszabható ClickUp irányítópultok segítségével

A ClickUp korlátai

A tanulási görbe meredek lehet, mivel a ClickUp egy teljes funkcionalitású projektmenedzsment szoftver

A mobilalkalmazás még fejlesztés alatt áll, és még nem érte el a webes verzió finomságát.

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5,0 (több mint 9400 értékelés)

Capterra: 4,7/5,0 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a ClickUp-ról

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik

A ClickUp egy rendkívül testreszabható munkaterületet kínál, amely segít csapatunknak a feladatok, projektek és határidők kezelésében egy helyen. A nézetek közötti váltás (Lista, Tábla, Gantt stb.) lehetővé teszi, hogy a felhasználói élményt minden csapattag munkamenetéhez igazítsuk. Az automatizálások, az ismétlődő feladatok és az olyan eszközökkel való integrációk, mint a Slack és a Google Drive, különösen hasznosak a szinkronizálás és a hatékonyság fenntartásában.

🎯 Próbálja ki: A Gantt-diagram felállításakor jelölje meg a feladatokat színkódokkal a prioritás vagy az állapot szerint. Ez Önnek (és a csapatának) azonnali áttekintést nyújt a dolgok aktuális állásáról.

2. GanttProject (A legjobb ingyenes, nyílt forráskódú Gantt-diagram szoftver)

a GanttProject segítségével

Szeretem támogatni a nyílt forráskódú megoldásokat, ezért szívesen dolgozom a GanttProjecttel. Ez az ingyenes Gantt-diagram szoftver már több mint két évtizede létezik, és frissített dokumentációjának köszönhetően teljes átláthatóságot biztosít. A szoftver GPL3 licenc alatt terjesztésre kerül, így letöltheti, módosíthatja és továbbterjesztheti a forráskódot. Ez a testreszabhatóság teszi a GanttProjectet költséghatékony befektetéssé a kis- és középvállalkozások számára.

Nekem nagyon tetszik az egyszerű és retro felhasználói felület is, amely leegyszerűsíti a Gantt-diagramok készítését, az erőforrások hozzárendelését és a projektköltségek kiszámítását. Ugyanakkor megértem, hogy ez egyesek számára elriasztó lehet, különösen, ha valami modernebbet és intuitívabbat szeretnének.

A GanttProject legjobb funkciói

Ingyenesen hozzáférhet a szoftvertermékhez, a forráskódhoz és a könyvtárakhoz

Telepítse a felhőbe a GanttProject Cloud segítségével, használat alapú díjszabással

Adjon hozzá feladatokat és mérföldköveket a Gantt-diagramhoz , és határozza meg a függőségeket

Hasonlítsa össze az előrehaladást, és végezzen közvetlen összehasonlítást az alapértékekkel az eltérések feltérképezése érdekében

Olvassa és írja a Microsoft Project fájlokat, és exportálja azokat többféle formátumban

A GanttProject korlátai

Alapvető használatra a legalkalmasabb; komplex elemzéseket nem lehet vele végezni

A felhasználói felület tervezése nehézkes és elavult (nem is csoda, hiszen több mint 20 éves!)

A GanttProject árai

Ingyenes

Önkéntes hozzájárulások 5 dollártól kezdődően

A GanttProject Cloud használatarányos fizetési modellt alkalmaz, egy kreditpont ára 1 euró.

GanttProject értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5,0 (50+ értékelés)

Capterra: 4,2/5,0 (több mint 150 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a GanttProjectről

Egy G2-felhasználó azt mondja

Egyszerű használata megkönnyíti számomra az ütemterv elkészítését és nyomon követését.

🔎 Gyors tipp: A Gantt-nézetek akkor a leghasznosabbak, ha nem túlzsúfoltak. Kezdje egyszerűen: először jelölje meg a legfontosabb mérföldköveket és függőségeket, majd építkezzen tovább onnan.

3. Office Timeline Online (A legjobb ingyenes Gantt-diagram szoftver a Microsoft PowerPoint ökoszisztémához)

az Office Timeline segítségével

Mivel gyakorlatilag a Microsoft termékek használatával nőttem fel, élvezem az Office Timeline Online által nyújtott ismerős környezetet. Ezt a PowerPoint-kiegészítőt használtam gyors idővonalak és Gantt-diagramok elkészítéséhez prezentációkhoz. Ez időt takarított meg nekem, miközben jó vizuális elemeket is generált a projektjeimhez. Azt is felfedeztem, hogy a Microsoft Excel, a Wrike és a Smartsheet programokkal is használható adatállományok importálására és exportálására.

A felhasználói felület meglehetősen egyszerű, és nem tart sokáig megtanulni a kezelését. Ráadásul hozzáférhet egy alapvető Gantt-diagram projekt sablonokból álló könyvtárhoz, hogy elindulhasson. Bár az én alkalmi, egyszeri használatomhoz jól bevált, a csapatomnak problémái voltak komplex projektek kidolgozása közben. Ezért főként alapvető használatra ajánlanám.

Az Office Timeline Online legjobb funkciói

Konvertálja a PowerPointból, Excelből stb. származó adatsorokat és információkat vizuálisan vonzó és esztétikus Gantt-diagramokká és ütemtervekké

Aktiválja a Microsoft PowerPoint kiegészítőjeként a zökkenőmentes integráció és a natív hozzáférés érdekében

Testreszabható tervezési elemek, mint nyilak, vonalak, szimbólumok stb., a személyre szabottabb élmény érdekében

Az Office Timeline Online korlátai

Csak Gantt-diagram készítőként működik, ami korlátozza alkalmazhatóságát a magas ár miatt.

A PowerPoint-kiegészítőből hiányoznak az együttműködési funkciók

A Gantt-diagramok kezelése nehézkessé válik, ha egy projekt nem fér el egyetlen PowerPoint-oldalon.

Az Office Timeline Online árai

Ingyenes

Pro: 149 dolláros egyéves licenc

Pro+: 199 dolláros egyéves licenc

Az Office Timeline Online értékelései és véleményei

G2 : 4,3/5,0 (10+ értékelés)

Capterra: 4,6/5,0 (több mint 30 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók az Office Timeline Online-ról

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik

Hihetetlenül könnyű használni, egyszerűen integrálható a Smartsheet, a Project és néhány más programmal, így az adatimport gyerekjáték.

📅 Workflow Hack: Ahelyett, hogy manuálisan frissítené az ütemterveket, keressen olyan Gantt-eszközöket, amelyek automatikusan módosítják a feladatok dátumait, ha a függőségek változnak. Ez jelentős időmegtakarítást jelent a projektváltozások során.

4. Online Gantt (A legjobb online Gantt-diagram szoftver, amely bárhonnan elérhető a weben keresztül)

az Online Gantt segítségével

Ha böngészőjében szeretne Gantt-diagramokat készíteni regisztráció vagy letöltés nélkül, akkor az Online Gantt kiváló választás. Én már használtam olyan szorult helyzetben, amikor nem volt hozzáférésem más eszközökhöz, és bárhol és bármikor dolgoznom kellett. Ha elégedett vagyok a Gantt-diagramommal, letöltöm .gantt fájlként, hogy importálhassam egy másik eszközre, böngészőbe, vagy akár más kompatibilis Gantt-diagram-eszközbe. Elég zökkenőmentes élmény.

Ezen felül az Online Gantt a Gantt-diagram szoftver felhőalapú változatát is kínálja, amelynek segítségével jelképes áron összekapcsolhatja a távoli csapatokat.

Az online Gantt-diagramok legjobb funkciói

Ábrázolja feladatait a Projekt nézetben és az Erőforrás nézetben

Exportálja Gantt-diagramjait, hogy beágyazhassa őket prezentációkba, jelentésekbe vagy más projektmenedzsment eszközökbe

Élvezze a zökkenőmentes felhasználói élményt az egyszerű felhasználói felületnek köszönhetően

Az online Gantt-diagramok korlátai

Korlátozott letöltési sávszélességet kínál

A testreszabási lehetőségek korlátozottak

A függőségeket nem lehet frissíteni a szerkesztés gomb használata nélkül

Nem lehet különböző színeket rendelni a különböző feladatokhoz

Online Gantt árak

Ingyenes (böngészőalkalmazás)

Online Gantt felhőalapú: 5 USD/hó felhasználónként

Online Gantt-diagramok értékelései és véleményei

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók az Online Ganttról

Egy G2-felhasználó azt mondja

Könnyű hozzáférhetősége, zökkenőmentes működése és problémamentes online hozzáférési lehetőségei révén ez a Gantt-diagram eszköz a legjobb szoftver Gantt-diagramok létrehozásához, telepítés nélkül.

🔁 Őszintén szólva: Ha a csapatod folyamatosan átütemezi a feladatokat vagy nem tartja be a határidőket, talán ideje átgondolni a Gantt-diagram felépítését. Próbálj ki rövidebb szakaszokat és egyértelműbb mérföldköveket – csodákat művel.

5. GanttPRO (A legjobb ingyenes Gantt-diagram szoftver az erőforrások optimalizálásához)

a GanttPRO-n keresztül

A ClickUp-hoz hasonlóan a GanttPRO is egy Gantt-diagram eszközökkel rendelkező projektmenedzsment szoftver. A ClickUp azonban ingyenes csomaggal is rendelkezik, míg a GanttPRO fizetős eszköz. Elég bosszantó lehet, ha Gantt-diagram készítőt szeretne használni személyes célokra (például kutatáshoz), kisvállalkozásához vagy startupjához.

Ezen túlmenően a GanttPRO kiemelkedően alkalmas arra, hogy a projektmenedzserek több erőforrást kezeljenek. Madártávlatból áttekintést nyújt a projektről, így láthatóvá válnak a csapat munkaterhelése, ütemtervei, kapacitása stb. , és optimalizálhatók az erőforrások. Tapasztalatom szerint ez segít megelőzni a csapatok kiégését és fenntartani a jó hangulatot. Ugyanakkor a csapatomnak problémái voltak a személyre szabással, a tervezés rugalmasságával és az elrendezéssel. Tehát, ha olyan megoldást keres, amelyet az Ön igényeihez igazíthat, akkor a GanttPRO valószínűleg nem az Ön számára való.

📮ClickUp Insight: Egy átlagos tudásmunkásnak átlagosan 6 emberrel kell kapcsolatba lépnie a munkája elvégzéséhez. Ez azt jelenti, hogy naponta 6 kulcsfontosságú kapcsolattartóval kell kapcsolatba lépnie, hogy összegyűjtse a szükséges háttérinformációkat, egyeztesse a prioritásokat és előre mozdítsa a projekteket. A kihívás valós: a folyamatos nyomon követés, a verziók közötti zavar és a láthatósági hiányosságok rontják a csapat termelékenységét. Egy olyan központosított platform, mint a ClickUp, a Connected Search és az AI Knowledge Manager segítségével megoldja ezt a problémát azáltal, hogy a kontextust azonnal elérhetővé teszi az Ön számára.

A GanttPRO legjobb funkciói

Készítsen vizuálisan vonzó Gantt-diagramokat feladatai, esedékességi dátumai, határidői, függőségek, felelősök stb. nyomon követéséhez.

Jelenítse meg projektjét rácsos, táblás, listás és portfólió nézetben

Kössük össze a feladatokat a függőségek alapján, hogy rögzítsük a függő feladatok előfutási és késleltetési idejét

Együttműködj távoli csapatokkal valós idejű adatszinkronizálás, fájlmegosztás, megjegyzések és említések, valamint értesítések segítségével

Kezelje az erőforrásokat dinamikusan a tevékenységi naplók, a csapatadatok, a munkaterhelés áttekintése és egyéb funkciók segítségével

A GanttPRO korlátai

A kezdeti tanulási görbe meredek lehet azok számára, akik nem ismerik a fejlett projektmenedzsment eszközöket

A személyre szabási lehetőségek hiánya korlátozza a projektmenedzsment funkciókat

A GanttPRO árai

Basic: 9,99 USD/hó

Pro: 15,99 USD/hó

Üzleti: 24,99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

GanttPRO értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5,0 (490+ értékelés)

Capterra: 4,8/5,0 (több mint 480 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a GanttPRO-ról

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik

A felület rendkívül intuitív, még azok számára is, akiknek nincs előzetes tapasztalatuk a projektmenedzsment eszközökkel.

🧠 Tudtad? A Gantt-diagramok nem csak ütemtervekhez használhatók. Segítségükkel megjelenítheted a toborzási terveket, a tartalmi naptárakat és az ügyfelek bevonási folyamatait is.

6. ProjectManager (A legjobb ingyenes Gantt-diagram szoftver valós idejű betekintéshez)

Ha még nem ismeri a Gantt-diagramokat, azt javaslom, kezdje a ProjectManagerrel. Ez egyike azoknak a projektmenedzsment eszközöknek, amelyek jól kezelik a Gantt-diagramokat. Felhasználóbarát és intuitív irányítópulttal rendelkezik, amely leegyszerűsíti a Gantt-diagramok létrehozását. A Gantt-diagramokban meghatározhatja a függőségeket, áttekintést kaphat a projekt állapotáról, felmérheti a projekt állapotát és a helyes irányt, jelentéseket készíthet, és még sok minden mást.

A ProjectManager azonban nem kínál ingyenes vagy freemium csomagot. Ezért a tőkebefektetés meglehetősen elriasztó azok számára, akik szűkös költségvetéssel dolgoznak.

A ProjectManager legjobb funkciói

Tervezze meg projektjét online interaktív és esztétikus Gantt-diagramokkal

Rendezze el az összes projektjével kapcsolatos adatot egy központi helyen

Tekintse meg a feladatfüggőségeket, a mérföldköveket, a projekt állapotát, a kritikus útvonalat stb. egyetlen platformon

A feladatok ütemezése drag-and-drop művelettel és színkódokkal

Együttműködj a csapatoddal fájlmegosztás, megjegyzések és automatikus értesítések segítségével

A ProjectManager korlátai

A harmadik féltől származó alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal való integráció bonyolult és korlátozott

A jelentéskészítési funkció korlátozott testreszabási lehetőségeket kínál

A ProjectManager árai

Team: 13 USD/hó (éves számlázás)

Üzleti: 24 USD/hó (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

ProjectManager értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5,0 (93 értékelés)

Capterra: 4,1/5,0 (338 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a ProjectManagerről

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik

A kínált funkciók jól átgondoltak, és nem igényelnek jelentős testreszabást.

💡 Profi tipp: Ha függőségeket használ a Gantt-diagramjában, ne felejtse el figyelembe venni a feladatok közötti átfutási időt. Ez a biztonsági tartalék segíthet elkerülni a projekt bonyolultabbá válásakor fellépő, utolsó pillanatban bekövetkező késedelmeket.

7. Smartsheet (A legjobb ingyenes Gantt-diagram szoftver táblázatkezelő funkcióval)

a Smartsheet segítségével

Általában a Smartsheetet használom a projektmenedzsment szoftverek és a táblázatok közötti szakadék áthidalására. A Smartsheet segítségével könnyedén váltani lehet a táblázatok és a Gantt-diagramok között. Importálhatja a táblázatokból a meglévő adatokat, és átalakíthatja azokat vizuális Gantt-diagramokká, színekkel jelölt információkkal, feladatfüggőségekkel, időtartamokkal stb.

Ezzel szemben a Gantt-diagram adatait vissza is exportálhatja táblázatokba a gyors elemzés vagy adatkezelés érdekében. Ez lehetővé teszi, hogy mindkét eszköz – a Gantt-diagramok és a táblázatok – erősségeit kihasználja az adatközpontú projekttervezés és -végrehajtás során.

Az egyetlen kifogásom a Smartsheet-tel kapcsolatban az, hogy az AI-funkció még fejlesztés alatt áll. Tekintve, hogy az AI-asszisztensek ma már nem csupán kiegészítő funkciók, hanem elengedhetetlenek, a Smartsheet kissé későn indult el ezen a téren.

A Smartsheet legjobb funkciói

A Smartsheet AI segítségével automatikusan töltse ki a táblázatkezelő celláit képletekkel vagy szöveggel

Koordinálja a csapat tevékenységét fájlmegosztással, riasztásokkal és értesítésekkel, beszélgetési szálakkal és dokumentum-ellenőrzéssel

Dolgozzon több projekten egyszerre a portfóliókezelési funkciók segítségével, amelyekkel ellenőrizheti a költségvetést, a kockázatokat és az erőforrásokat

Készítsen és kövessen nyomon kritikus útvonalakat a feladatfüggőségek, az erőforrás-elosztás és a munkaterhelés kezelése érdekében

A Smartsheet korlátai

Fájlonként csak egy táblázatot használhat

A sorok és oszlopok közötti adattárolási kapacitás korlátozott

A Smartsheet árai

Ingyenes

Pro: 9 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 32 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

A Smartsheet értékelései és véleményei

G2 : 4,4/5,0 (több mint 15 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5,0 (több mint 3200 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Smartsheetről

Egy G2-felhasználó azt mondja

Tetszik, hogy látható a bejegyzések előzménye, megjegyzéseket, képeket, fájlokat stb. lehet hozzáadni. Ugyanazokat a képleteket használja, mint az Excel

8. Toggl Plan (A legjobb ingyenes Gantt-diagram szoftver időkövetési funkciókkal)

a Toggl Plan segítségével

A Toggl Plan vizuális képet ad a projektjéről, így a belső és külső érdekelt felek is egy hullámhosszon vannak. A Toggl Plan és a Toggl Track kombinációját használtam egyszerű, időkövetési funkciókkal rendelkező Gantt-diagramok készítéséhez. Ez segít a projekt ütemtervének vizualizálásában, az egyes feladatokra fordított idő nyomon követésében, az erőforrások elosztásának optimalizálásában és még sok minden másban.

A korábbi projektekből származó ilyen adatok bevitele szintén segít megbecsülni, hogy a jövőben mennyi időt vesznek igénybe a hasonló projektek, feladatok vagy tevékenységek. Ez az előrelátás javította a határidők, a költségvetések és a kapacitás becslésére vonatkozó képességeimet.

Csak azt kívánom, bárcsak kínálna azt a „valami extrát”, amit a listán szereplő többi Gantt-eszköz. Ez nem igazán panasz, mert elvégzi a feladatát, de mivel bőséges a választék, megengedhetjük magunknak, hogy válogatósak legyünk, nem igaz?

A Toggl Plan legjobb funkciói

Kövesse nyomon csapata időfelhasználását, a kiosztott feladatokat, a feladatok állapotát, az ütemterveket és egyéb fontos részleteket

Hozza össze a különböző csapatokat és érdekelt feleket egy központi helyen, és tartsa kézben a projekt előrehaladását

Ütemezze a feladatokat és az erőforrásokat az ütközések és a versengés minimalizálása érdekében

Készítsen nyilvánosan megosztható, csak olvasható linkeket a külső érdekelt felek számára

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, hogy megszüntesse a kézi és felesleges munkát

A Toggl Plan korlátai

A mobilalkalmazás nem annyira sokoldalú, mint a webalkalmazás (számos eszköz hiányzik belőle)

Korlátozott integráció harmadik féltől származó alkalmazásokkal

Új emberek hozzáadása és feladatok kiosztása több felhasználó számára nagyon körülményes

A Toggl Plan árai

Team: 9 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként

A Toggl Plan értékelései és véleményei

G2 : 4,3/5,0 (több mint 40 értékelés)

Capterra: 4,6/5,0 (több mint 110 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Toggl Planről

Egy G2-felhasználó azt mondja

A Toggl Plan együttműködési funkciói lehetővé teszik, hogy gyorsan bevonjuk az összes tagunkat, így ők is könnyedén hozzáadhatnak feladatokat.

📋 Sablon tipp: Szeretné kihagyni a beállítást? Használjon előre elkészített Gantt-diagram sablont termékbevezetésekhez, kampányokhoz vagy szoftverfejlesztési sprintekhez. Csak adja meg az adatait, és máris indulhat.

9. Instagantt (A legjobb Gantt-diagram szoftver a projekt vizualizálásához)

az Instagantt segítségével

Az Instagantt méltó a nevéhez – ez a Gantt-diagram-készítő eszköz villámgyorsan elkészíti a diagramokat. Ez az én első számú megoldásom a Gantt-diagramok gyors és egyszerű elkészítéséhez. Intuitív és felhasználóbarát felülettel rendelkezik, egyszerű drag-and-drop funkcióval, ami csökkenti az alkalmazás használatával járó kognitív terhelést. Ez, párosulva a gyors reagálóképességgel, lehetővé teszi, hogy néhány perc alatt világos vizuális ábrázolást készítsen a projekttervekről.

Az Instagantt rendelkezik egy AI-asszisztenssel, amely másodpercek alatt képes létrehozni egy teljes Gantt-diagramot – feladatokkal, ütemtervekkel és függőségekkel együtt.

Korlátozott képességei miatt (a teljes értékű projektmenedzsment szoftverekhez képest) elsősorban a tervezési és ötletelési szakaszokban használom. Miután elkészültek az egyszerű Gantt-diagramok, importálom őket más eszközökbe a további finomítás és az együttműködés érdekében. Természetesen, ha nem szeretné ezeket a bonyodalmakat, választhat helyette valami átfogóbb megoldást.

Az Instagantt legjobb funkciói

A projektek megtekintése a Gantt-nézeten kívül – táblázatos, Kanban-tábla, munkaterhelés és projektnézetek

Szervezze meg projektjét és erőforrásait logikusan a Workbooks segítségével

Tartsa kézben a munkáját olyan feladatkezelési funkciók segítségével, mint a feladatok létrehozása, kiosztása, szűrése, rendezése, prioritásainak meghatározása stb.

Kommunikáljon csapatával a beérkező üzenetek, megjegyzések és egyéb funkciók segítségével

Állítsd be a Gantt-diagramjaidat CSV-importtal és natív Asana-integrációval

Az Instagantt korlátai

A zsúfolt felhasználói felület némileg rontja a Gantt-diagram eszköz használhatóságát

Csak munkafüzetenkénti felhasználói hozzáférést támogat

Az Instagantt árai

Instagantt Standalone:

Egyéni csomag: 12 USD/hó

Team Plan: 24 USD/hó

Instagantt Asana:

Egyéni csomag: 12 USD/hó

Team Plan: 24 USD/hó

Instagantt értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5,0 (20+ értékelés)

Capterra: 4,3/5,0 (több mint 430 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók az Instaganttról

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik

Az Instagantt kiváló eszköz olyan részletes Gantt-funkciókhoz, mint az alapvonalak, az alfeladatok megjelenítése/elrejtése, a feladatok közötti időeltolódás megőrzése és a nagyítás.

🧩 Projekt tipp: Távoli csapatokkal dolgozik? Győződjön meg róla, hogy a Gantt-diagramja támogatja a valós idejű együttműködést, így nem veszíti szem elől a haladást az időzónák között.

10. Monday (A legjobb Gantt-diagram szoftver alkalmazásspecifikus testreszabáshoz)

via Monday

A Monday egy ingyenes projektmenedzsment szoftver személyes használatra. Nemcsak projektmenedzsment funkciói tekintetében rendkívül hatékony, de az is lenyűgöző, hogy a Gantt-diagramokat az én egyedi igényeimhez is testre szabhatom.

Lehetővé teszi az oszlopok személyre szabását, így a projekt részleteinek kritikusabb aspektusaira tudok koncentrálni. Ráadásul a Gantt-diagram nézetről átválthatok a munkaterhelés és az erőforrások nézetére is. Ez néha ellensúlyozza a tervezés fáradtságát, vagy rávilágít a projektbe becsúszott hatékonysági hiányosságokra. AI-alapú funkciói, beleértve a Project Analyzer-t és a portfóliók közötti kockázatfelismerést valós időben, a Gantt-diagram és a munkafolyamat-funkciók részeként érhetők el.

A teleszkópos díjak az egyetlen jelentős probléma, amellyel hétfőn szembesültem. A platform nagyon jól skálázódott a növekvő csapatommal, de a költségek gyakorlatilag pillanatok alatt fenntarthatatlan szintre emelkedtek!

A Monday legjobb funkciói

Építsen automatizálást a Monday AI, egy mesterséges intelligenciával működő asszisztens segítségével

Több mint 30 widget segítségével testreszabhatja Gantt-diagramjait, hogy azok a felhasználói élményhez igazodjanak

Építsen be projektmenedzsment funkciókat a Gantt-diagramjaiba

Tekintse meg projektjét a Gantt-diagramokon kívül más módokban is, például listákban, Kanban-táblákon stb.

A projekt sikeréhez igazítsa a célokat és stratégiákat a feladat- és erőforrás-kezeléshez

Hétfői korlátozások

A méretnövekedéssel együtt a költségek is emelkednek

A projektmenedzsment eszköz ingyenes verziójának funkciói korlátozottak

Hétfői árak

3–49 felhasználó számára:

Ingyenes: 0 USD 2 felhasználói helyre

Alap: 12 USD/hónap/felhasználó

Standard: 14 USD/hó/felhasználó

Pro: 24 USD/hónap felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Hétfői értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5,0 (több mint 10 680 értékelés)

Capterra: 4,6/5,0 (több mint 4740 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Monday-ről

Egy G2-felhasználó azt mondja

A Monday.com vizuális irányítópultokat kínál, amelyek világos áttekintést nyújtanak a feladatokról, a határidőkről és az előrehaladásról, így biztosítva, hogy mindenki egy irányba haladjon.

Mire kell figyelni egy Gantt-diagram készítő szoftver kiválasztásakor?

Számos paraméter alapján értékeltük a rendelkezésre álló lehetőségeket, hogy megindokoljuk, miért kerültek fel erre a listára. Tehát, miközben áttekinti őket, tegye fel magának a következő kérdéseket:

Funkciók : Milyen funkciókat vár el a Gantt-diagram szoftvertől? Alapvető funkciókat szeretne, mint például a diagramok drag-and-drop módszerrel történő létrehozása, vagy inkább fejlettebb funkciókat, mint például a kritikus út azonosítása, : Milyen funkciókat vár el a Gantt-diagram szoftvertől? Alapvető funkciókat szeretne, mint például a diagramok drag-and-drop módszerrel történő létrehozása, vagy inkább fejlettebb funkciókat, mint például a kritikus út azonosítása, az erőforrások elosztása vagy a feladatkezelés?

Könnyű használat : Ki fogja használni a Gantt-diagram készítőt? Mennyi képzésre, bevezetésre és támogatásra lesz szükségük?

Integrációk : Integrálható-e a Gantt-diagram szoftver a meglévő technológiai környezetébe?

Kompatibilitás : Kompatibilis-e a Gantt-diagram készítő más eszközökkel, például időkövetővel vagy projektmenedzsment szoftverrel?

Együttműködés : Ön egyedül fogja használni az eszközt, vagy egy (vagy több) csapat fog vele együtt dolgozni? A csapat tagjai egy helyen dolgoznak, vagy távmunkában?

Testreszabás : Szeretné bármilyen módon testreszabni a Gantt-diagramot? Például a prioritások vagy a sürgősség jelzésére?

Költségvetés : Mennyi a költségvetése a Gantt-diagram készítőre? Egyszeri befektetést tervez, vagy előfizetési díjat fog fizetni?

Jelentések : Milyen adatelemzési és jelentéskészítési funkciókat vár el a Gantt-diagramtól? Valós idejű irányítópaneleket szeretne, vagy a csapata rendszeresen statikus jelentéseket készít?

Mobil hozzáférés: Szüksége van arra, hogy útközben is hozzáférhessen az eszközhöz a telefonján?

⚙️ Hatékonyságnövelés: Ossza fel a nagy feladatokat alfeladatokra a Gantt-diagramján. A kisebb részeket könnyebb nyomon követni, könnyebb kiosztani, és sokkal kevésbé nyomasztóak.

Az ingyenes Gantt-diagram-készítők használatának előnyei

Íme néhány ok, amiért a Gantt-diagram-készítők olyan előkelő helyen szerepelnek a nélkülözhetetlen funkcionális eszközök listáján:

Projektvizualizáció : A Gantt-diagram-készítők vizualizálják a : A Gantt-diagram-készítők vizualizálják a projekt ütemtervét és a hozzá tartozó útitervet. Ez teljes képet ad a projektről és annak különböző funkcionális és mozgó elemeiről. Ide tartoznak a projektütemtervek, feladatok, függőségek, prioritások, érdekelt felek stb. A projektmenedzserek rendkívül hasznosnak tartják, hogy minden projektről átfogó képet kaphatnak.

Jobb együttműködés : A Gantt-diagram eszközök nem csak a projektmenedzsereknek szólnak – mindenki számára előnyösek! A csapat tagjai láthatják a kijelölt vagy függőben lévő feladatokat, és azt, hogy azok hogyan befolyásolják a : A Gantt-diagram eszközök nem csak a projektmenedzsereknek szólnak – mindenki számára előnyösek! A csapat tagjai láthatják a kijelölt vagy függőben lévő feladatokat, és azt, hogy azok hogyan befolyásolják a projekt eredményeit . Ez segít a csapatmunka és az együttműködés érzésének kialakításában. Hasonlóképpen, az ügyfelek is követhetik a projekt előrehaladását – és itt tényleg minden érdekelt felet értek. Az így kialakuló közös megértés a munkáról, amely megmutatja, hogy az egyéni hozzájárulások hogyan kapcsolódnak az átfogó célokhoz, összehozza az embereket.

Pontosabb ütemezés : A Gantt-diagram eszközök átfogó képet nyújtanak a projektről, a feladatokról, a mérföldkövekről, az ütemtervről és a munkafolyamatról. Ez segít a projektmenedzsereknek nyomon követni a feladatok közötti függőségeket és a határidőket. Emellett rávilágítanak az eljárási vagy működési hatékonysági hiányosságokra, illetve azokra a kritikus pontokra, amelyek késleltethetik a projektet. Ha megnézi, hogyan illeszkednek egymáshoz ezek az építőelemek, reálisabb és hatékonyabb ütemtervet állíthat össze.

Hatékony erőforrás-kezelés : A Gantt-diagram eszközök segítségével a projektmenedzserek stratégiailag oszthatják el az erőforrásokat. Megmutatják az egyes csapatok vagy egyének munkaterhelését, így biztosíthatja, hogy egyetlen alkalmazott se legyen túlterhelve vagy kihasználatlanul. Tegye ugyanezt olyan erőforrásokkal is, mint a szoftvermegoldások, alkalmazások, eszközök, gépek stb.! Az ilyen proaktív menedzsment segít a legjobbat kihozni az emberekből, a folyamatokból és a technológiából.

Fokozott termelékenység : A Gantt-diagramok segítségével mindenki egyformán látja : A Gantt-diagramok segítségével mindenki egyformán látja a projekt céljait . Ezenkívül segítenek az erőforrás-kezelésben, valamint növelik a munkatársak elkötelezettségét és az általános termelékenységet. Ez egy olyan helyzet, ahol mindenki nyer, tekintve, hogy az elért eredmények tovább motiválják a csapatokat – én ezt pozitív visszacsatolási ciklusnak nevezem, amely folyamatosan hoz eredményeket.

Proaktív kockázatkezelés: A projekt részletes áttekintése lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy azonosítsák a problémákat, néhányat közülük proaktív módon. A potenciális veszélyek ilyen madártávlatból történő áttekintése felkészíti Önt a kockázatok kezelésére és enyhítésére. Ez a megelőző megközelítés elkerüli a későbbi késedelmeket vagy meghibásodásokat, és a projektet a terv szerint tartja.

🚀 Tervezési erő: Adjon hozzá mérföldköveket a Gantt-diagramjához, hogy megünnepelje a kis sikereket és nyomon követhesse a projekt fontosabb pillanatait. Ezzel mindenki motivált és összehangolt marad.

A Gantt-diagramok gyakori felhasználási esetei

Mielőtt összefoglalnánk, szeretnék megosztani néhány gyakorlati alkalmazást és felhasználási esetet a Gantt-diagramokkal kapcsolatban, hogy még világosabb képet kapjon. Íme néhány példa a Gantt-diagramok használatára konkrét felhasználási esetek szerint:

Projektütemezés : Készítsen reális és praktikus ütemtervet a projektjéhez. A Gantt-diagramok vizuális áttekinthetőséget nyújtanak a projekt ütemtervéhez, feladataihoz és függőségeihez, így a határidőkön belül tud eredményeket felmutatni. : Készítsen reális és praktikus ütemtervet a projektjéhez. A Gantt-diagramok vizuális áttekinthetőséget nyújtanak a projekt ütemtervéhez, feladataihoz és függőségeihez, így a határidőkön belül tud eredményeket felmutatni.

Erőforrás-elosztás : Használjon Gantt-diagramokat a csapat és az egyéni munkaterhelés vizualizálásához. Ezzel megelőzhető a kiégés, és segít a projektmenedzsereknek a megfelelő feladatokat vagy erőforrásokat a megfelelő időben a megfelelő embereknek kiosztani. Ne feledje: egy boldog csapat olyan eredményeket hoz, amelyek másokat is boldoggá tesznek

Határidőkezelés : A Gantt-diagramok jól jönnek a haladás nyomon követéséhez az ütemtervhez képest. A határidők vagy mérföldkövek figyelemmel kísérése segít megelőzni a késéseket, és biztosít egy kis mozgásteret, hogy a projekteket visszatereljük a helyes útra. Ha ezt az alkalmazást az erőforrás-elosztással párosítja, akkor aranyat ér : A Gantt-diagramok jól jönnek a haladás nyomon követéséhez az ütemtervhez képest. A határidők vagy mérföldkövek figyelemmel kísérése segít megelőzni a késéseket, és biztosít egy kis mozgásteret, hogy a projekteket visszatereljük a helyes útra. Ha ezt az alkalmazást az erőforrás-elosztással párosítja, akkor aranyat ér

Csapatmunka : A Gantt-diagram, mint közös ütemterv, összehozza az egész csapatot. Az, hogy mindenki ugyanazon az oldalon áll, elősegíti az átláthatóságot, a célzott kommunikációt és a feladatokért való felelősségvállalást. Ez biztosítja, hogy mindenki összhangban legyen és elszámoltatható legyen.

A kritikus út meghatározása: Készítsen Gantt-diagramokat, amelyek felvázolják a kritikus utat. Ha rendelkezésre áll ez a tevékenységek sorozata, amely közvetlenül és jelentősen befolyásolja a projekteket, a csapatok az eredményekre összpontosítva tudnak dolgozni.

Találja meg a csapatának legmegfelelőbb ingyenes Gantt-diagram szoftvert

Akár egyszerű ütemtervet tervez, akár összetett projektfüggőségeket kezel, a megfelelő Gantt-diagram eszköz időt takaríthat meg, csökkentheti a zavart, és biztosíthatja a csapat összehangoltságát. A jó hír? Már nem kell megelégednie nehézkes vagy elavult eszközökkel.

A itt bemutatott lehetőségek közül sok ingyenes, de ha valami többet keres, mint pusztán ütemterveket, akkor egy projektmenedzsment platform lehet a megfelelőbb választás. Összeállítottunk egy listát a legjobb projektmenedzsment eszközökről, amelyek hasznosak lehetnek Önnek.

Ha a Gantt-diagram rugalmasságát és egy all-in-one munkaterület erejét szeretné, érdemes megnéznie a ClickUp-ot. A tervezéstől a végrehajtásig mindent – feladatokat, ütemterveket, dokumentumokat, irányítópultokat és még mesterséges intelligenciát is – egy helyen egyesít.

