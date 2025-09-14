Hogyan használhatod a ClickUp AI-t a termelékenység és a hatékonyság növelése érdekében

AI-használati felmérésünk szerint a válaszadók 88%-a használ AI-eszközöket a munkában. Ugyanakkor csak 12% használja ténylegesen a termelékenységi eszközökbe beépített AI-funkciókat.

Miért? Mert ezeknek az önálló AI-eszközöknek hiányzik a kontextus, ami segítene a munkád elvégzésében.

Ez egy klasszikus példa az AI-szétszóródásra: a csapatok több olyan AI-eszközt használnak, amelyek nem osztják meg egymással a kontextust, a memóriát vagy a munkafolyamatokat. Ahelyett, hogy felgyorsítaná a munkát, az AI-szétszóródás széttöredezett eredményeket, ismétlődő felszólításokat és több időt igényel az információk összerakására.

Egyszerűen fogalmazva:❗️El vannak szigetelve a napi feladatokat meghatározó munkafolyamatoktól és adatoktól❗️Ez a szétválasztottság széttagolt felhasználói élményt és korlátozott gyakorlati értéket eredményez

A ClickUp Brain, a ClickUp mesterséges intelligenciájú asszisztense, pontosan ezekre a jól ismert helyzetekre lett kifejlesztve. Átveszi a monoton feladatok elvégzését, így Ön a döntésekre koncentrálhat ahelyett, hogy apró részletekkel foglalkozna.

Szüksége van egy projektösszefoglalóra a múlt heti megbeszélés alapján? Pár másodperc alatt elkészül. Rendezetlen jegyzetek a megbeszélésről? Könnyedén rendszerezhetőek. Halmozódnak a feladatok? Azonnal rangsorolhatók. Mindezt anélkül, hogy új lapot kellene megnyitnia, és újra elmagyaráznia a munkáját!

Szeretnéd megtudni, hogyan használhatod a ClickUp AI-t, hogy a munkanapod ne fárasztó robotmunkának, hanem sikerélménynek tűnjön? Ez a blogbejegyzés mindenre választ ad.

⏰TL;DR: Hogyan növeli a ClickUp AI a termelékenységet és a munkafolyamatok hatékonyságát 1. Mi az a ClickUp AI (ClickUp Brain)?A ClickUp AI egy integrált, kontextustudatos asszisztens, amely a munkaterületén belül működik, és segít gyorsabban írni, automatizálni a feladatokat, valamint azonnali válaszokat kapni anélkül, hogy eszközt kellene váltania. 2. Hogyan javítja a ClickUp AI a napi munkafolyamatok hatékonyságát?Összefoglalja a hosszú dokumentumokat, feladatokat generál, tartalmat vázol fel, lekérdezi a projekt kontextusát és automatizálja az ismétlődő munkákat – ezzel hetente órákat takarít meg a csapatoknak a kézi munkával töltött időből. 3. Melyek a ClickUp AI leghatékonyabb funkciói a mindennapi munkához?Az AI Writing Assistant, az AI Knowledge Manager és az AI Project Manager segít a csapatoknak a tartalom megírásában, az információk azonnali megtalálásában és a projektmenedzsment feladatok automatizálásában. 4. Hogyan segít a ClickUp AI a komplex projektek szervezésében?Feladatokat hoz létre a megjegyzésekből, rangsorolja a munkákat, összefoglalja a beszélgetéseket, azonosítja az akadályokat, és standup-okat vagy jelentéseket generál, így mindig naprakész maradhat a haladásról. 5. Miért érdemes a ClickUp AI-t választani az önálló AI-eszközök helyett?Az önálló eszközökből hiányzik a munkaterületi kontextus. A ClickUp AI megérti a feladataidat, dokumentumaidat, megbeszéléseidet és munkafolyamataidat, és másodpercek alatt releváns, cselekvésre kész betekintést nyújt.

Mi az a ClickUp AI?

A ClickUp AI, más néven ClickUp Brain, egy beépített termelékenységi asszisztens, amelynek célja, hogy gyorsabbá és könnyebbé tegye a munkát – anélkül, hogy különálló AI-eszközökkel kellene bajlódnia . Mivel teljesen integrálva van a ClickUpba, megérti a csapata feladatait, dokumentumait és munkafolyamatait, így valós időben okosabb javaslatokat tud adni Önnek.

Az automatizált összefoglalók és a munkafolyamatok automatizálása révén kevesebb időt kell fordítania a rutinfeladatokra, és többet tud szentelni az igazán fontos dolgoknak. Röviden: a ClickUp AI alkalmazkodik az Ön munkamódszeréhez. Akár marketingtartalmakat készít, ötleteket gyűjt, vagy összetett projekteket foglal össze, a rendszer személyre szabott betekintést nyújt, hogy továbbhaladhasson.

A ClickUp emellett bemutatja a ClickUp Brain MAX-ot, a következő generációs, AI-alapú asztali kiegészítőt, amelynek célja, hogy segítsen okosabban, nem pedig keményebben dolgozni. A ClickUp AI-funkcióinak részeként a Brain Max fejlett keresési, automatizálási és hangvezérléses funkciókat kínál, így elengedhetetlen eszközzé válik mindenki számára, aki növelni szeretné termelékenységét és hatékonyságát.

⭐ ClickUp Brain MAX: A játék megváltoztatója A Brain Max nem csak egy újabb AI-chatbot – ez egy teljesen integrált termelékenységi motor, amelyet a modern munkakörnyezetre terveztek. Akár projekteket irányít, csapatokkal dolgozik együtt, vagy több eszközt használ egyszerre, a Brain Max segít abban, hogy koncentrált és hatékony maradjon, és mindig egy lépéssel előrébb járjon. Íme, mit kapsz: Vállalati AI-keresés: Azonnal kereshet a ClickUp-ban, az interneten és a csatlakoztatott alkalmazásokban, mint például a Google Drive, a Figma, a GitHub és a SharePoint. Találjon feladatokat, dokumentumokat, fájlokat, sőt, a munkaterület mélyén elrejtett konkrét részleteket is – mindezt egy helyről. Azonnal kereshet a ClickUp-ban, az interneten és a csatlakoztatott alkalmazásokban, mint például a Google Drive, a Figma, a GitHub és a SharePoint. Találjon feladatokat, dokumentumokat, fájlokat, sőt, a munkaterület mélyén elrejtett konkrét részleteket is – mindezt egy helyről.

AI-vezérelt műveletek: Használja a természetes nyelvet, hogy megkérje a Brain Maxet dokumentumok összefoglalására, feladatok létrehozására, találkozók ütemezésére, tartalom generálására vagy frissítések közzétételére. Az AI megérti a kontextust, és közvetlenül a ClickUp-on belül tud lépéseket tenni.

Beszéd-szöveggé : Használja a kezeket szabadon hagyó, AI-alapú beszéd-szöveggé funkciót. Diktálja a feladatokat, üzeneteket vagy keresési lekérdezéseket, és a Brain Max leírja és végrehajtja őket – tökéletes megoldás multitaskinghoz vagy ha úton van : Használja a kezeket szabadon hagyó, AI-alapú beszéd-szöveggé funkciót. Diktálja a feladatokat, üzeneteket vagy keresési lekérdezéseket, és a Brain Max leírja és végrehajtja őket – tökéletes megoldás multitaskinghoz vagy ha úton van

Összekapcsolt alkalmazások: Integrálja kedvenc eszközeit, és keressen közöttük anélkül, hogy lapokat kellene váltania. A Brain Max összefogja az összes munkáját egy valóban egységes munkafolyamat érdekében

Többféle AI-modell: Válasszon a vezető AI-modellek közül, mint például a ClickUp Brain, a ChatGPT, a Claude és a Gemini, és válassza ki az Ön igényeinek leginkább megfelelőt

Melyek a ClickUp AI leghatékonyabb funkciói a mindennapi munkában?

A ClickUp AI növeli a termelékenységet az írás egyszerűsítésével, a tudáshoz való hozzáférés javításával és a projektmenedzsment automatizálásával – mindezt közvetlenül a munkaterületén belül. Íme a legfontosabb funkciók áttekintése:

AI írási asszisztens: Tartalmakat – beleértve e-maileket, jegyzeteket, jelentéseket és blogbejegyzéseket – vázol, szerkeszt és formáz, miközben kijavítja a nyelvtani hibákat, módosítja a hangnemet és összefoglalja a hosszú dokumentumokat.

AI Knowledge Manager: Azonnal előhívja a legfontosabb részleteket a feladatokból, dokumentumokból és korábbi megbeszélésekből, így soha nem kell időt pazarolnia arra, hogy szálak, fájlok vagy értekezletek között keresse a kontextust.

AI projektmenedzser: Automatizálja a projektfeladatokat – például alfeladatok létrehozását, frissítések írását, prioritások rendezését és a határidők előrejelzését –, így a munka manuális beavatkozás nélkül is halad tovább.

Használd a ClickUp AI-t, hogy csökkentsd a felesleges munkát, gyorsabban megértsd a kontextust, és átláthatóbban és hatékonyabban kezelhesd a projekteket.

Az AI a ClickUp minden területét támogatja, az egyéni mezőktől az automatizálásig. Ha azonban három legfontosabb funkciót kellene kiválasztanunk, a következőket ajánljuk:

1. Hogyan segít az AI írási asszisztens a gyorsabb munkavégzésben?

Elakadt egy vázlatnál? A ClickUp Brain segít írni, szerkeszteni és lefordítani különböző típusú tartalmakat, például értekezleti jegyzeteket, e-maileket vagy blogbejegyzéseket. Ezenkívül:

Javítsd ki a helyesírási és nyelvtani hibákat, hangold a szöveget, és generálj ötleteket, ha kifogytál belőlük

Hosszú dokumentumok azonnali összefoglalása

Formázza a tartalmat, hogy világos és strukturált maradjon

Táblázatok létrehozása strukturált adatokhoz

Készíts újrafelhasználható AI-sablonokat a projektek közötti következetesség biztosításához

2. Mit csinál a ClickUp AI Knowledge Manager?

A ClickUp Brain olyan, mint egy digitális memóriatár. Gyorsan átvizsgálja a munkaterületét, és előkeresi a megfelelő információkat, például a projekt részleteit, az értekezletek jegyzetét vagy az ügyfelek kéréseit.

Tegyük fel, hogy éppen egy megbeszélésen van:

Kérd meg a ClickUp Brain-t, hogy a lapok közötti váltás nélkül keresse ki a korábbi megbeszélésekből a legfontosabb döntéseket és releváns adatokat

Amikor egy ügyfél frissítést kér, megkérheted a ClickUp Brain-t, hogy gyorsan lekérje a legfrissebb projektállapotot és a legfontosabb mérföldköveket

Használd a ClickUp Brain-t komplex dokumentumok automatikus összefoglalásához

Szerezzen betekintést a feladatokba, a csapat előrehaladásába és még sok másba a ClickUp AI Knowledge Manager segítségével

📮ClickUp Insight: Nemrégiben kiderült, hogy a tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta 1–3 embernek küld üzenetet, hogy megkapja a szükséges háttérinformációkat. De mi lenne, ha minden információ dokumentálva és könnyen elérhető lenne? A ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével a kontextusváltás már a múlté. Egyszerűen tegye fel a kérdést közvetlenül a munkaterületéről, és a ClickUp Brain előhívja az információkat a munkaterületéről és/vagy a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokból!

3. Hogyan automatizálja a munkafolyamatok végrehajtását az AI projektmenedzser?

Inkább egy személyes projektmenedzsert szeretne, aki manuális beavatkozás nélkül tartja mozgásban a projekteket? A ClickUp AI Project Manager forradalmasítja a termelékenységet azáltal, hogy automatizálja a projektmenedzsment feladatokat és egyszerűsíti a munkafolyamatokat. A standupok, feladatfrissítések és alfeladatok generálásától a részletes projekttervek készítéséig és az előrehaladás nyomon követéséig gondoskodik arról, hogy semmi ne maradjon ki.

A következő területeken nyújthat segítséget:

Feladatok kiosztása : Használd ki az AI kiosztási funkcióját az alfeladatok javaslásához és kiosztásához

Feladatok prioritásba rendezése : Használd az AI Prioritize funkciót a feladatok hatékony szervezéséhez és kezeléséhez a prioritási szintek alapján, vagy hogy betekintést nyerj a jobb döntéshozatalhoz

Ütemterv-előrejelzések: Segítség a részletes projekttervek és ütemtervek elkészítésében a rendszer által adott utasítások és a korábbi adatok felhasználásával

Bízza a manuális adatbeviteli feladatokat a ClickUp AI Project Managerre

Hogyan használja a ClickUp AI-t a napi munkafolyamatában?

A ClickUp AI közvetlenül a munkaterületén belül működik, hogy automatizálja a rutin feladatokat, megválaszolja a kérdéseket, összefoglalja a frissítéseket és egyszerűsítse a kommunikációt. A csevegések és dokumentumok feladatokká alakításától a tartalom megírásán és az értekezletek leírásán át az automatizálások létrehozásáig csökkenti a napi manuális munkát. Emellett szerepkör-specifikus betekintést és intelligens ütemezést biztosít AI-alapú naptárán keresztül. Az eredmény: gyorsabb végrehajtás, egyértelműbb prioritások és összpontosítottabb munka – eszközváltás nélkül.

Íme, hogyan segíthet a ClickUp AI-asszisztense abban, hogy munkája hatékonyabbá váljon:

👉🏽 Megjegyzés: A ClickUp AI ingyenesen elérhető, de a funkciók bizonyos korlátozásokkal járnak. A fejlett AI-funkciókhoz válassz fizetős csomagot – havi 7 dollártól.

1. Hol érheted el a ClickUp AI-t a platformon belül?

A ClickUp Brain a platform egészébe integrálva van. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a platform bármely pontjáról hozzáférhetsz az AI-hez. Íme, hogyan:

Eszköztárhoz való hozzáférés : A ClickUp AI ikon mindig az eszköztáron található, készen állva az azonnali segítségnyújtásra

„Kérdezd az AI-t” gomb : elérhető a Feladatok, Dokumentumok, Megjegyzések és Csevegés menüpontokban, így pontosan ott tehetsz fel kérdéseket az AI-nak, ahol szükséged van rá

Lebegő AI-ikon: Ha éppen nem egy feladat vagy dokumentumon dolgozol, keressd meg a jobb alsó sarokban található AI-ikont a gyors hozzáféréshez, anélkül, hogy képernyőt kellene váltanod

⚠️ Nem tudja, mit kérdezzen? A ClickUp AI előre megtervezett utasításokkal rendelkezik, amelyek segítenek a gyors indulásban. Nincs szükség a prompt engineering elsajátítására. Válasszon ki és finomítson egy utasítást, majd hagyja, hogy az AI végezze el a nehezebb munkát.

2. Hogyan hozhat létre és kezelhet feladatokat a ClickUp AI az Ön számára?

A ClickUp Brain azonnal feladatokat generál a dokumentumokból, megjegyzésekből, beérkező üzenetekből, csevegőüzenetekből és akár a táblákról is.

Vigye az egérmutatót bármelyik megjegyzésre vagy üzenetre, és válassza ki a ClickUp AI ikont. Ezután kattintson a Feladat létrehozása AI-val gombra.

A ClickUp Brain a következőket segíti:

✅ Hozza létre a feladatot a megfelelő listában és térben

✅ Írj egy világos, kontextusgazdag címet és leírást

✅ Kapcsolja össze az eredeti kommentfolyammal

AI által generált feladatok létrehozása a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain feladatleírásokat is készít, így a csapatod pontosan tudja, mit kell tennie.

Ráadásul a nagy feladatokat alfeladatokra bontja. Csak nyisd meg a feladatot, és kattints a feladat címe alatt található alfeladatok generálása opcióra. Bármelyik alfeladatot átnevezheted, és a nem kívántakat kijelölésüket törölheted a mellettük található jelölőnégyzetre kattintva.

3. A ClickUp AI képes válaszolni a feladataival és dokumentumaival kapcsolatos kérdésekre?

Ahelyett, hogy végtelen feladatok között kellene turkálnia több projekt, csapat vagy érdekelt fél kezelése közben, a ClickUp Brain lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy a feladatadatok alapján azonnali, valós idejű válaszokat kapjanak.

Ez a tökéletes funkció a sürgős feladatok és a hosszú távú célok közötti egyensúly megteremtéséhez. 🔭

Használd a ClickUp Brain funkciót a feladatok sürgősség és határidő alapján történő rangsorolásához

📌 Példák a parancsokra: Melyek a legsürgetőbb feladatok a projektjeimben?

Melyik határidőkre kell ma összpontosítanom?

Mely feladatok késnek?

Mely feladatok vannak még nyitva és a csapatomhoz rendelve?

4. Hogyan foglalja össze a ClickUp AI a feladatokat, dokumentumokat és szálakat?

A ClickUp Brain segítségével sűrítsd össze a hosszú megbeszéléseket világos, cselekvésre ösztönző betekintésekbe

Hosszú feladatok, végtelen dokumentumok és soha véget nem érő kommentfolyamok miatt nehéz megtalálni a lényeget. A ClickUp Brain azonnal összefoglalja a legfontosabb pontokat, így a legfontosabb frissítéseket kapod meg – görgetés nélkül.

Például megjelenik egy projektfrissítés, és hirtelen több mint 30 hozzászólás jelenik meg, amelyek egy akadályt vitatnak meg. Határidők, döntések és teendők? A kritikus részletek, mint a határidők és a teendők, elvesznek a folyamatban. Ennek orvoslására kattintson az Összefoglalás AI-val gombra, és másodpercek alatt megkapja:

✅ Projekt áttekintés

✅ Fontos döntés meghozatala

✅ Következő lépések

✅ Teendők

A ClickUp Brain-t a következőkre is beállíthatod:

Azonosítsa az akadályokat, a kockázatokat és a prioritásokat : Összegezze feladatait, hogy lássa, mi gátolja az előrehaladást

Készítsen könnyedén összefoglalót a dokumentumokról : az AI összefoglalót készít a dokumentumokról, és azt a dokumentum alcímeként illeszti be, hogy könnyen hivatkozhasson rá

Kövesse nyomon az előrehaladást azonnal : az AI által generált frissítések másodpercek alatt jelzik a feladatok prioritásainak, határidőinek és a csapatmunkának a változásait

Összefoglalja a csevegőüzeneteket vagy a csatornák frissítéseit: Kérje meg az AI-t, hogy tájékoztassa Önt egy adott időszak frissítéseiről

Kérd meg a ClickUp Brain-t, hogy foglalja össze a hosszú csevegési szálakat, és hozza naprakésszé az információkat

📌 Példák a parancsokra: Összefoglald a weboldal átalakításával kapcsolatos legfrissebb fejleményeket.

Összegezze ezt a termékkövetelmény-dokumentumot a legfontosabb döntésekre és teendőkre.

Adj egy gyors áttekintést a sprint előrehaladásáról.

Összegezze, mi változott ebben a feladatban az elmúlt héten.

5. Képes a ClickUp AI e-maileket, jelentéseket és blogbejegyzéseket írni?

Készítsen blogbejegyzéseket, e-maileket és egyebeket a ClickUp Brain segítségével

Bármilyen üzenet megírása időbe telik, és a világosság érdekében történő finomhangolása csak tovább növeli a munkaterhelését.

A ClickUp Brain felgyorsítja ezt a folyamatot azáltal, hogy az Ön igényeinek megfelelően strukturált vázlatokat, összefoglalókat és jelentéseket generál. Finomítsa az AI által generált szöveget, ahelyett, hogy a nulláról kezdené.

Így segít:

E-mailek: Készítsen professzionális e-maileket projektfrissítésekhez, ügyfélkommunikációhoz vagy belső üzenetekhez

Blogbejegyzések: Készíts vázlatokat vagy teljes tervezeteket konkrét adatok alapján

Jelentések: Vonjon le fontos következtetéseket a megbeszélésekből vagy az adatokból, és alakítsa azokat strukturált jelentésekbe

Találkozói jegyzetek: Összegezze a találkozók legfontosabb tanulságait későbbi felhasználás céljából

Szerkesztés és átírás: Kérd meg az AI-t, hogy finomítsa a vázlatot, vagy tegye áttekinthetőbbé felsorolási pontok, alcímek és rövidebb bekezdések segítségével

📌 Példák a parancsokra: Írj egy e-mailt, amelyben tájékoztatod az érintetteket a projekt ütemtervéről.

Összegezze a megbeszélésen elhangzottakat cselekvési pontokba.

Készíts vázlatot egy blogbejegyzéshez a munkahelyi termelékenység javításáról.

Írj világos, professzionális e-maileket a projektfrissítésekhez a ClickUp Brain segítségével

6. Hogyan támogatja a ClickUp AI a fordítást és a lokalizációt?

Optimalizáld a tartalmat minden közönség számára, és tedd zökkenőmentessé a kommunikációt a ClickUp Brain segítségével

Nehéz a globális csapatokkal és ügyfelekkel kommunikálni, ha a tartalmat különböző nyelvekhez és kulturális kontextusokhoz kell igazítani.

A ClickUp Brain az Ön AI-alapú fordítója. Jelenleg 12 nyelvet támogat, többek között az angolt, a franciát, a spanyolt, a németet, a koreait és az arabot.

A következőket teheti:

Egyetlen kattintással több nyelvre fordíthatja az e-maileket és dokumentumokat

A hangnem, a megfogalmazás és a kulturális árnyalatok hozzáigazítása a különböző célközönségekhez

📌 Példák a parancsokra: Fordítsa le ezt az ügyfélfrissítést spanyol nyelvre, formális hangnemben.

Fordítsa le ezt a marketing e-mailt/hirdetési szöveget franciára úgy, hogy megőrizze a beszélgető stílust.

Fordítsa le ezt a termékismertetőt német ügyfelek számára.

7. A ClickUp AI képes leírni az értekezleteket és a hangjegyzeteket?

Írja le a videókat a ClickUp Brain segítségével, hogy könnyen megtalálja a fontos információkat

Éppen megbeszélésen van, útközben hangjegyzeteket készít, vagy hangüzenetet kap egy csapattársától. Később többször is vissza kell hallgatnia a felvételt, hogy megértse a legfontosabb részleteket – ez egy lassú és frusztráló folyamat.

A ClickUp Brain könnyedén leírja a hangfelvételeket, szöveggé alakítva azokat az információk egyszerű áttekintése, szerkesztése és megosztása érdekében.

Az AI-t újra megkérdezheti, hogy pontosan azokat az információkat kapja meg, amelyekre szüksége van. Például kérdezze meg: Tartalmaznak ezek a találkozó jegyzetek bármilyen teendőt számomra vagy a csapatom számára?

🎤 Néhány gyakorlati alkalmazás: Találkozók rögzítése : A megbeszéléseket jegyzetekké és teendőkké alakítja

Brainstorming-ülések : Rögzítse és rendszerezze a beszélt jegyzetekből származó legfontosabb ötleteket

Ügyfél-visszajelzések: alakítsd a szóbeli észrevételeket megvalósítható ajánlásokká

8. Hogyan ad a ClickUp AI szerepkör-specifikus válaszokat?

A különböző érdekelt felek számára releváns frissítések, jelentések és betekintések megtalálása gyakran végtelen adatmennyiség átnézését jelenti.

A ClickUp Brain megkönnyíti ezt a feladatot. Hivatkozik a profilod címére, átvizsgálja a munkaterületi dokumentumokat és a hozzáférhető feladatokat, és csak a legrelevánsabb információkat szűri ki – így pontosan azt kapod, amire szükséged van.

Az AI minden szerepkör esetében a következőket vizsgálja: 🚀 Projektmenedzserek: Feladatok és jelentések, a potenciális szűk keresztmetszetek kiemelésével 👥 Csapatvezetők: Felfüggesztett feladatok és azok felelősei 📊 Vezetők: Világos áttekintés a teljesítendő feladatokról és a határidőkről 💬 Értékesítési csapatok: Jegyek és megjegyzések a gyakori problémák azonosításához 💻 Fejlesztők: Kiemelt feladatok és azok sürgősség szerinti rangsorolása

Készíts szerepkör-specifikus utasításokat a ClickUp Brain AI írójával

9. Képes-e a ClickUp AI egyszerű nyelv használatával automatizálást létrehozni?

Csapatvezetőként az utolsó dolog, amit szeretnél, az az, hogy manuálisan frissítsd a naponta, hetente vagy gyakran felmerülő egyszerű feladatokat.

A ClickUp intuitív AI Builder elvégzi ezt Ön helyett. Írja be egyszerű nyelven, amire szüksége van, és a ClickUp Brain beállítja az automatizálást bármely Space-ben, mappában vagy listában.

Optimalizáld a munkafolyamatokat automatizálási szabályok létrehozásával a ClickUp Brain segítségével

📌 Néhány automatizálási példa : Feladat előrehaladása: Amikor egy feladatot „Befejezett” státuszra állítasz, helyezd át a „Felülvizsgálat” kategóriába, és rendeld hozzá a minőségbiztosításhoz

Projektkövetés: A feladatok 80%-ának elvégzése után automatikusan frissítse a projekt állapotát

Csapatértesítések: Küldj Slack-értesítést, amikor egy magas prioritású feladat kerül hozzáadásra

Feladatok kiosztása: Amikor új marketingkérés érkezik, automatikusan rendelje hozzá a tartalomcsapathoz

⚠️ Ne feledje: Nem minden automatizálás működik tökéletesen az elején. A ClickUp Brain segít tisztázni a lépéseket és finomítani az utasításokat, hogy az automatizálás zökkenőmentesen működjön.

10. Hogyan működnek az AI-alapú értekezletösszefoglalók és a teendők?

Hangrögzítés, leírás és összefoglalás a ClickUp AI Notetaker segítségével

A ClickUp AI jegyzetelője segíthet az értekezletek munkafolyamatainak egyszerűsítésében azáltal, hogy automatikusan leírja és összefoglalja a megbeszéléseket, valamint kivonja a teendőket. Ezzel enyhíti a kézi jegyzetelés terhét, így a résztvevők a beszélgetésre koncentrálhatnak!

Automatizált összefoglalás: Az AI tömör összefoglalót készít a Az AI tömör összefoglalót készít a ClickUp Docs privát dokumentumában tárgyalt legfontosabb pontokról.

Tennivalók: A rendszer azonosítja és kivonja a tennivalókat a jegyzetből, megkönnyítve ezzel a nyomon követést

Integráció a ClickUp Tasks-szel: A teendők és összefoglalók zökkenőmentesen integrálhatók A teendők és összefoglalók zökkenőmentesen integrálhatók a meglévő vagy új ClickUp Tasks-feladatokba és munkafolyamatokba

11. Mit tudnak automatikusan automatizálni a ClickUp AI-ügynökei?

A ClickUp AI-ügynökei úgy lettek kialakítva, hogy önállóan kezeljék a lekérdezéseket és hajtsák végre a csapat tagjainak kéréseit. Ezek az ügynökök önállóságot, reagálóképességet és proaktivitást mutatnak, ami lehetővé teszi számukra, hogy döntéseket hozzanak, alkalmazkodjanak a valós idejű változásokhoz, és kezdeményezzenek konkrét célok elérése érdekében.

⭐ A munkafolyamatok automatizálásának felgyorsítása AI-ügynökökkel A különböző területeken dolgozó csapatok gyakran szembesülnek szűk keresztmetszetekkel a manuális folyamatok, a széttagolt kommunikáció és az ismétlődő feladatok miatt. Az AI-ügynökök ezeket a kihívásokat a munkafolyamatok egyszerűsítésével és a gyorsabb, hatékonyabb működés lehetővé tételével oldják meg. Automatizálja a rutin feladatokat: Az AI-ügynökök elvégzik az ismétlődő műveleteket, mint például az adatbevitel, az állapotfrissítések és a nyomon követés, így a csapata több időt fordíthat a magasabb hozzáadott értékű munkákra

Az értekezletek azonnali leírása és összefoglalása: Gondoskodjon arról, hogy minden döntés és részlet rögzítésre és megosztásra kerüljön, ezzel csökkentve az információk elmulasztásának kockázatát és felgyorsítva a nyomon követést

Feladatok automatikus generálása és kiosztása: A megbeszélések vagy a projektfrissítések alapján az AI-ügynökök automatikusan létrehozhatnak és kioszthatnak feladatokat a projektmenedzsment eszközeiben, minimalizálva ezzel a manuális átadásokat és a késedelmeket

Valós idejű dokumentumkezelés: Az AI-alapú verziókövetés és a változások azonnali összefoglalása révén mindenki naprakész maradhat, így a csapatok zavar és visszalépés nélkül haladhatnak előre

Válaszok és források igény szerint: Az AI-alapú csevegőasszisztensek gyorsan előkereshetik a dokumentumokat, megválaszolhatják a munkafolyamatokkal kapcsolatos kérdéseket, és felszínre hozhatják a releváns információkat – így nem kell többé e-maileket vagy fájlokat átkutatni.

Lehetővé teszi az aszinkron termelékenységet: Az AI-ügynökök a hosszú megbeszéléseket vagy projektfrissítéseket tömör összefoglalókra és megvalósítható következő lépésekre tudják átalakítani, így a különböző időzónákban dolgozó csapattagok könnyen összehangolhatják munkájukat és haladhatnak tovább. A ClickUp Autopilot Agents funkciója minimális manuális beavatkozás mellett biztosítja az információáramlást a munkaterületen belül.

A ClickUp négyféle ügynöktípust kínál:

Auto-Answers Agent (Chat Agent): Egy csevegésalapú asszisztens, amely segít gyorsan megtalálni az információkat azáltal, hogy a ClickUp Chat csapatbeszélgetéseiből származó adatok alapján válaszol a kérdésekre.

Napi/heti jelentéskészítő (List Agent): Automatikusan részletes, testreszabható jelentéseket készít a kiválasztott ClickUp listákból, ezzel időt takarít meg és kiküszöböli a kézi frissítések szükségességét

Team Standup Agent (List Agent): Összehangolja a csapatot azáltal, hogy automatizálja a standup-folyamatot, és a releváns frissítéseket közvetlenül a ClickUp-listáiból vonja le

Egyéni ügynökök (készítsd el a saját autopilot ügynöködet): Lehetővé teszi, hogy személyre szabott munkafolyamatokat és automatizálásokat tervezz, amelyek a csapatod konkrét céljaihoz, folyamataihoz és felhasználási eseteihez igazodnak.

A ClickUp-ban könnyű létrehozni a saját, személyre szabott AI-ügynököt

Megjegyzés: Az ügynökök a cikk közzétételének időpontjában béta verzióban érhetők el.

12. Hogyan automatizálja a ClickUp AI-alapú naptára az ütemezést?

A ClickUp AI-alapú naptára forradalmasítja a napod szervezését az időblokkolás automatizálásával – a zsúfolt napirendedet koncentrált, kezelhető időblokkokká alakítva. Ez az intelligens ütemezési rendszer elemzi a feladataidat, prioritásaidat és rendelkezésre állásodat, hogy személyre szabott napi menetrendet hozzon létre, amely segít a terv betartásában és minimalizálja a zavaró tényezőket. ​

A ClickUp Naptár segítségével időintervallumokat rendelhetsz a legfontosabb feladatokhoz

A következő területeken nyújthat segítséget:

Automatizált feladatütemezés: Az AI értékeli a feladatlistádat, a határidőket és a prioritásokat, hogy automatikusan időintervallumokat osszon ki, biztosítva, hogy a kiemelt fontosságú feladatok kerüljenek elsőként elvégzésre

Dinamikus módosítások: Ha egy megbeszélés túllép a tervezett időn, vagy új feladat merül fel, az AI dinamikusan átrendezi a menetrendjét, megőrizve a koncentrációra szánt időt és elkerülve az ütközéseket

A koncentrációs idő optimalizálása: A rendszer azonosítja a legmagasabb termelékenységű időszakokat, és ennek megfelelően ütemezi a mély koncentrációt igénylő munkameneteket, miközben szüneteket is javasol az energiaszint fenntartása érdekében

Ütemezési ütközések megoldása: Az AI-ügynökök gyorsan kezelik az ütemezési ütközéseket azáltal, hogy alternatív megoldásokat kínálnak, vagy a résztvevőket az időpontok módosítására ösztönzik, így biztosítva a zökkenőmentes naptárkezelést

Integrált értekezletkezelés: A naptár integrálódik olyan eszközökkel, mint a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams, automatikusan hozzáadja a hívás adatait, és szinkronizálja azokat a feladataiddal és dokumentumaiddal

Hogyan vezetheted be a ClickUp AI-t a munkafolyamatodba?

A ClickUp AI munkafolyamatba való integrálása segít csökkenteni a kézi munkát, felgyorsítani a tervezést és biztosítani a projektek zökkenőmentes előrehaladását:

Automatizáld a standup-megbeszéléseket és a frissítéseket: Készíts napi vagy heti csapatstandupokat többféle formátumban (pontozott, rövid vagy hagyományos), hogy mindenki naprakész legyen a státuszmegbeszélések nélkül.

Készítsen projektterveket perceken belül: Készítsen teljes projektterveket – beleértve az ütemtervet, a mérföldköveket, a hatókört és a kockázatokat – az AI által generált vázlatok segítségével, amelyeket azonnal finomíthat.

A tervek automatikus feladatokká alakítása: Jelöld ki a teendőket a Docs-ban, hogy feladatokat hozz létre, leírásokkal, alfeladatokkal, prioritásokkal és közvetlen linkekkel a forrásdokumentumhoz.

Most, hogy már tudja, mire képesek a ClickUp AI eszközök, itt az ideje, hogy integrálja őket a munkaterületébe.

A ClickUp Brain bármilyen munkafolyamathoz alkalmazkodik, függetlenül attól, hogy projekteket irányít, marketingkampányokat vezet vagy mérnöki feladatokat követ nyomon.

Például Jamie egy projektcsapat vezetője, aki több csapaton átívelő projektek tervezéséért és végrehajtásáért felel. A legnagyobb kihívások:

🛑 Lassú projekttervezés: Folyamatos oda-vissza levelezés az ütemtervek és a teljesítendő feladatok véglegesítése érdekében

🛑 Bonyolult feladatkiosztás: A rendelkezésre állás kézi ellenőrzése és a munkaterhelés kiegyensúlyozása

🛑 Időrabló állapotmegbeszélések: A döntések és a teendők elvésznek a hosszú csevegési szálakban

🛑 Káosz a haladás nyomon követésében: A kézi nyomon követés és a végtelen e-mail-láncok bonyolítják a dolgokat

Hogy a feladatok késedelem nélkül haladjanak, a ClickUp Brain segítségét veszi igénybe. Így optimalizálja ez a szolgáltatás a munkafolyamatait:

1. Ötleteljen és írjon projekttervet pár perc alatt

Egy új projekt – egy weboldal átalakítása – elindításához Jamie-nek szüksége van egy strukturált projekttervre, amely tartalmazza az ütemtervet, a teljesítendő feladatokat, a kockázatokat és a mérföldköveket.

Így néz ki a folyamat a ClickUp AI-jével:

Új ClickUp Doc megnyitása

Használja a Write with AI funkciót

Írj be egy részletes utasítást a szövegmezőbe

📌 Példa a parancsra: Készítsen projekttervet egy weboldal átalakításához. Tartalmazza a legfontosabb mérföldköveket, az ütemtervet, a munka terjedelmét és a lehetséges kockázatokat. A tervet úgy állítsa össze, hogy az alkalmas legyen egy marketingcsapat és egy projektmenedzser számára.

Az AI strukturált tervet készít, amely tartalmazza a teljesítendő feladatokat, a határidőket, a függőségeket és a kockázatértékeléseket

Jamie perceken belül áttekinti és finomítja a tervet, ahelyett, hogy órákat töltene vele

Készíts részletes projektterveket a ClickUp Brain segítségével

Jamie be is illeszthet egy korábban használt projekttervet az AI parancssorába, és megkérdezheti: Használd a következő projekttervet sablonként, és finomítsd az új projektünkhöz.

💡 Profi tipp: Miután beillesztette a projekttervet a ClickUp Doc-ba, ossza meg a csapattal, hogy visszajelzést kapjon. Átalakíthatja wikivé is, hogy az a projekt részleteinek, irányelveinek és legfontosabb frissítéseinek elsődleges forrásaként szolgáljon.

2. Feladatok létrehozása és kiosztása a projekttervből

Ezután alakítsd a tervet a csapat számára végrehajtható feladatokká.

A ClickUp Doc-ban Jamie kiemeli a dokumentum legfontosabb teendőit, például: „Készítsen vázlatokat és tervezzen maketteket.” A ClickUp Brain létrehozza a feladatot, és visszakapcsolja a dokumentumhoz, így minden összekapcsolva marad, és olyan részletek is megjelennek, mint az állapot, a felelős személy és a prioritás.

Ezen felül a ClickUp mesterséges intelligenciája gyorsan létrehozza a feladat leírását a legfontosabb részletekkel, amelyet ő átnéz és finomít, mielőtt véglegesítené.

📌 Példa: Készíts részletes feladatleírást a „Vázlatok és makettek készítése” feladathoz. A tervezésnek követnie kell a márkairányelveket, mobilra és asztali gépre egyaránt alkalmasnak kell lennie, és tartalmaznia kell változatokat az A/B teszteléshez.

A ClickUp Brain segítségével másodpercek alatt készíthetsz világos és kontextusba ágyazott feladatleírásokat

A ClickUp Brain segítségével azonnal létrehozhat, szerkeszthet és törölhet alfeladatokat

Jamie projektje gyorsan halad, de tudsz lépést tartani az előrehaladással?

A ClickUp Brain valós idejű állásfoglalásokat és előrehaladási jelentéseket generál, ezzel időt takarít meg és biztosítja, hogy mindenki egy irányba haladjon.

A csapat állásfoglalásainak három formátuma létezik:

Pontozott lista: A befejezett feladatok gyors áttekintése

Rövid: A befejezett feladatok tömör áttekintése

Hagyományos módszer: A haladás, az akadályok és a következő lépések részletes lebontása

📌 Példa: Jamie-nek gyors frissítésre van szüksége a csapata munkájáról. Megnyitja a ClickUp Brain-t, rákattint a Write StandUp gombra, kiválasztja a tervezőcsapat tagjait, és az időtartományt az elmúlt 24 órára állítja be. Az AI az alábbiakban generál egy összefoglalót: 🔢 Pontozott lista formátum: ✅ Befejezve: A honlap vázlatrajzai elkészültek

⏳ Folyamatban: Mobil felhasználói felület tervezése

🛑 Blokkolva: Várjuk az ügyfél visszajelzését 📝 Rövid összefoglaló: A tervezőcsapat elkészítette a honlap vázlatát. A mobil felhasználói felület tervezése még folyamatban van, de az ügyfél visszajelzésére várva késedelmet szenved. Lisa a jóváhagyásra vár, mielőtt továbbhaladna. 📜 Hagyományos formátum: Az elmúlt 24 órában a tervezőcsapat véglegesítette a honlap vázlatát. A mobil felhasználói felület tervezése folyamatban van, de jelenleg leállt, mivel Lisa az ügyfél jóváhagyására vár. Ha holnapig nem érkezik visszajelzés, az hatással lehet az általános ütemtervre. Az ügyfélnek nyomon követő üzenetet küldtünk a frissítésekért.

Automatizáld a napi állásfoglalásokat és csökkentsd a felesleges állapotmegbeszéléseket a ClickUp Brain segítségével

Melyek a legjobb gyakorlatok a ClickUp AI hatékony használatához a munkafolyamatában?

A ClickUp AI hatékony használata egyértelmű utasításokon, következetes folyamatokon és a csapat összehangolásán múlik. Íme a legfontosabb bevált gyakorlatok:

Írj egyértelműbb utasításokat: Adj meg az AI-nek konkrét kontextust – célközönséget, hangnemet és a kívánt eredményt –, hogy minden alkalommal pontos, releváns eredményeket kapj.

Hatékony promptok mentése és újrafelhasználása: Készítsen egy könyvtárat a leghatékonyabb promptokból, hogy csapata gyorsan, következetesen és kiváló minőségű eredményeket tudjon létrehozni.

Finomítsd az eredményt: Tekints az AI-ra iteratív folyamatként – vizsgáld át, kérdezz újra, és csiszold a válaszokat, amíg azok meg nem felelnek a szándékodnak.

Állítsd be a megfelelő hangnemet az egyes célközönségek számára: Irányítsd az AI-t, hogy formális stílusban írjon a vezetőknek, kötetlenebb stílusban a csapatcsevegésekben, vagy magabiztosan az ügyfeleknek.

Képezze ki csapatát az AI használatára: Állapítson meg irányelveket az AI használatára vonatkozóan, és szervezzen belső workshopokat, hogy mindenki hatékonyan tudja alkalmazni.

Használd ezeket a bevált módszereket, hogy gyorsabb, áttekinthetőbb és megbízhatóbb eredményeket érj el a ClickUp AI-val – mindezt külön erőfeszítés nélkül.

A ClickUp AI hatékony eszköz, de csak akkor, ha helyesen használod. Íme néhány gyakorlati stratégia, hogy a legtöbbet hozd ki belőle:

1. Írj jobb utasításokat

A ClickUp Brain (még) nem tud gondolatot olvasni 😉. Minél pontosabbak és egyértelműbbek az utasításai, annál jobb eredményeket kap. Emellett adjon meg részleteket is, például a célközönséget, a formátumot vagy a hangnemet.

❌ Összegezze ezt a jelentést. ✅ Összegezze ezt a jelentést három fő tanulságra a vezérigazgató számára készítendő frissítéshez. Rögzítse azokat a mutatókat, amelyek hatást gyakoroltak.

2. Mentse, ossza meg és használja újra az AI-utasításokat

Ha olyan parancsot talál, amely kiváló eredményeket hoz, mentse el. A ClickUp Brain lehetővé teszi a parancsok mentését a felületén belül. A jól megfogalmazott parancsokból álló könyvtár időt takaríthat meg és biztosíthatja a következetességet.

Mentse el a legjobb parancsait a ClickUp Brain-be

3. Ismételje meg a kimenetet

Az AI által generált tartalom nem mindig tökéletes az első próbálkozáskor. Meg kell kérned az AI-t, hogy finomítsa az eredményt, amíg a válasz megfelel az igényeidnek.

4. A közönséghez igazítsd a hangnemet

A ClickUp Brain képes írási stílusát a különböző közönségekhez igazítani – de csak akkor, ha te irányítod. Hivatalos jelentést vagy informális frissítést szeretnél? Csak állítsd be a hangnemet, és a rendszer elvégzi a feladatot.

Alkalmazási példa Hangnem Utasítás 📊 Vezetői frissítések Professzionális Összegezze ezt a projektfrissítést hivatalos hangnemben, vezetői közönség számára. Legyen tömör, emelje ki a legfontosabb mutatókat, és összpontosítson a stratégiai betekintésekre. 💬 Csapatcsevegések, Slack-frissítések Alkalmi Összegezze ezt a projektfrissítést barátságos és kötetlen hangnemben a csapat számára. Legyen rövid és motiváló. 🎯 Ügyfélkommunikáció Magabiztos, meggyőző Írj egy projektfrissítést az ügyfélnek, ügyelve arra, hogy a hangvétel magabiztos és megnyugtató legyen. Hangsúlyozd az elért eredményeket és a következő lépéseket.

5. Tanítsd meg csapatodnak az AI hatékony használatát

Határozz meg egyértelmű irányelveket arra vonatkozóan, hogy hol érdemes az AI-t használni (pl. jelentések megírása, értekezletek összefoglalása, ötletek kidolgozása), és hol elengedhetetlen az emberi beavatkozás (pl. stratégiai döntéshozatal, kreatív történetmesélés).

Fontolja meg egy AI-workshop szervezését vagy egy gyors útmutató elkészítését, amely példákkal segíti csapatát az indulásban.

Az AI-nek neked kell szolgálnia – és nem fordítva –, és a ClickUp Brain segítségével végre így is van.

Az önálló AI-eszközök ugyan automatizálást kínálnak, de gyakran hiányzik belőlük a munka valódi racionalizálásához szükséges kontextus. Szigetként működnek, így extra erőfeszítést igényelnek a folyamatokba való integrálásuk.

A ClickUp Brain ezt úgy oldja meg, hogy az AI-t közvetlenül beépíti a munkafolyamatába, így az intuitív és zökkenőmentes részévé válik a feladatok, projektek és az együttműködés kezelésének. Az eredmény? Kevesebb időt kell töltenie az eszközök közötti váltogatással, és több időt fordíthat az érdemi munkára.

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések)

A ClickUp AI minden csomagban elérhető, de az ingyenes csomagban korlátozottan használható. A fizetős csomagokban a fejlett funkciók és a magasabb használati korlátok is elérhetővé válnak.

A ClickUp AI a munkaterületén belül működik, és megérti a feladatait, dokumentumait, megjegyzéseit és projektjeit. Az önálló eszközöknél minden alkalommal manuálisan kell megadni a kontextust.

Igen, képes alfeladatokat generálni, összefoglalni az előrehaladást, standup-értekezleteket létrehozni, és automatikusan segíteni a munkák fontossági sorrendjének meghatározásában. Ez csökkenti a kézi frissítések és nyomon követések számát.

Természetesen. A marketing-, operációs, HR-, értékesítési és vezetői csapatok a ClickUp AI-t használják írási, összefoglalási, tervezési és jelentéstételi feladatokhoz.

Igen, a ClickUp AI vállalati szintű biztonsági és adatvédelmi szabványokat követ. A munkaterületed adatait nem használjuk nyilvános AI-modellek betanítására.