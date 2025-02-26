A 17 legjobb értékesítési folyamatkezelő eszköz 2025-ben

A legjobb értékesítők azáltal érnek el sikereket, hogy megértik az ügyfelek érzelmeit, és olyan ajánlatot tesznek nekik, amelyet nem tudnak visszautasítani. Ezt úgy érik el, hogy szoros kapcsolatokat építenek ki, és valóban megértik, mit szeretne az ügyfél.

Képzelje el, hogy ezt a részletes kutatást az egész értékesítési folyamatra elvégzi. Nehéznek tűnik? Itt jönnek képbe a folyamatkezelő szoftverek.

Ezek a hatékony eszközök lehetővé teszik az értékesítési csapatok számára az üzletek nyomon követését, a bevételek előrejelzését, a feladatok automatizálását és értékes betekintést nyújtanak az értékesítési teljesítményükbe.

Ebben a blogban bemutatjuk a 17 legjobb értékesítési folyamatkezelő eszközt, amelyeket kutatások és tesztelések után válogattunk össze.

⏰ 60 másodperces összefoglaló ClickUp: A legjobb értékesítési projektmenedzsmenthez és ügyfélkapcsolatokhoz

Pipedrive: A legjobb értékesítési folyamatok vizualizálásához

Keap: A legjobb all-in-one értékesítési és marketing automatizálási megoldás

Freshsales: A legjobb értékesítési CRM és AI-alapú betekintés

Salesforce CRM: Legalkalmasabb komplex igényű nagyvállalatok számára

HubSpot: A legjobb bejövő értékesítés és marketing összehangoláshoz

Insightly: A legjobb projektmenedzsmenthez és CRM-integrációhoz

ActiveCampaign: A legjobb e-mail marketinghez és értékesítési automatizáláshoz

EngageBay: A legjobb megfizethető, all-in-one értékesítési és marketing eszköz

Copper CRM: A legjobb Google Workspace integrációhoz

Salesmate: A legjobb AI-alapú értékesítési támogatás

Capsule: A legjobb egyszerű és felhasználóbarát CRM-hez

Close: A legjobb értékesítési telefonos és híváskövető eszköz

Zapier: A legjobb az alkalmazások közötti munkafolyamatok automatizálásához

Zendesk Sell: A legjobb ügyfélszolgálati és értékesítési integrációhoz

Streak: A legjobb Gmail és Google Workspace integrációhoz

Salesflare: A legjobb egyszerű és automatizált értékesítési nyomon követéshez

A megfelelő értékesítési folyamatkezelő szoftver kiválasztása döntő jelentőségű lehet értékesítési stratégiája szempontjából. A rengeteg rendelkezésre álló lehetőség közül elengedhetetlen tudni, hogy mely funkciók támogatják legjobban csapata egyedi igényeit és értékesítési folyamatát.

Íme néhány fontos szempont, amelyet érdemes figyelembe venni:

Testreszabási lehetőségek: Győződjön meg arról, hogy az értékesítési folyamatot kezelő eszköz az Ön igényeinek megfelelően testreszabható. Lehetővé kell tennie a folyamat szakaszainak, a munkafolyamatoknak és Győződjön meg arról, hogy az értékesítési folyamatot kezelő eszköz az Ön igényeinek megfelelően testreszabható. Lehetővé kell tennie a folyamat szakaszainak, a munkafolyamatoknak és az értékesítési folyamat mutatóinak az Ön konkrét értékesítési folyamatához való igazítását.

Könnyű használat: Elsőbbséget élvezzenek az intuitív felülettel és minimális tanulási görbével rendelkező platformok, hogy értékesítési képviselői azonnal munkába állhassanak.

Automatizálási funkciók: Az értékesítési automatizálási eszközök időt takarítanak meg és javítják a hatékonyságot azáltal, hogy elvégzik az ismétlődő feladatokat, mint például a nyomon követő e-mailek, a potenciális ügyfelek pontozása, az adatbevitel és egyéb értékesítési tevékenységek.

Integrációs képességek: Győződjön meg arról, hogy az eszköz zökkenőmentesen integrálható a meglévő Győződjön meg arról, hogy az eszköz zökkenőmentesen integrálható a meglévő CRM-munkafolyamatába . Ide tartoznak a ügyfélkapcsolat-kezelő eszközök, a marketingautomatizálási eszközök és a kommunikációs platformok.

Jelentések és elemzések: Válasszon egy erős értékesítési intelligenciával rendelkező eszközt a legfontosabb mutatók nyomon követéséhez, a szűk keresztmetszetek azonosításához, a bevételek előrejelzéséhez és az értékesítési csapat teljesítményének értékeléséhez.

Ügyfélszolgálat: Keressen olyan értékesítési folyamatkezelő eszközöket, amelyek jó értékelésekkel és támogatási funkciókkal rendelkeznek, hogy gyorsan megoldhassa a problémákat és megválaszolhassa a kérdéseket.

Az értékesítési folyamat hatékony kezelése kulcsfontosságú a több üzlet megkötéséhez. A megfelelő eszközök segítenek nyomon követni az előrehaladást, felismerni a szűk keresztmetszeteket és biztosítani a zökkenőmentes működést.

Összeállítottunk egy listát a 17 legjobb értékesítési folyamatkezelő eszközről, amelyekkel optimalizálhatja értékesítési folyamatát és javíthatja értékesítési termelékenységét.

1. ClickUp (A legjobb értékesítési projektmenedzsmenthez és ügyfélkapcsolatokhoz)

A ClickUp egy hatékony platform a projektek és a termelékenység kezeléséhez, amely forradalmasíthatja az egész értékesítési ciklus kezelését.

Központosítja az értékesítési tevékenységeket, lehetővé téve a potenciális ügyfelek kezelését, a munkafolyamatok létrehozását, a betekintés megszerzését és a bevételek előrejelzését – mindezt egyetlen eszközben.

A ClickUp segítségével mindent egy helyen kezelhet, a potenciális ügyfelek nyomon követésétől az ügyfelek bevonásán át az üzletkötésekig.

A ClickUp értékesítési csapatok számára megkönnyíti az értékesítési projektek kezelését. Segít vizualizálni a folyamatot és valós időben nyomon követni a fiókok tevékenységét, így mindig naprakész lehet. Ráadásul a testreszabható munkafolyamatokkal mindent kezelhet, a potenciális ügyfelektől a lezárt értékesítésekig, miközben erős ügyfélkapcsolatokat ápol.

Kezelje teljes értékesítési csatornáját, folyamatait és csapatait a ClickUp Sales platform segítségével

Képzelje el, hogy egyszerre több üzletet és ügyfélkapcsolatot kell kezelnie – kaotikus helyzet, igaz? Itt jön a ClickUp CRM, amely megkönnyíti az értékesítési projektek és kapcsolatok kezelését!

Ezzel az értékesítési csapata több fiókot is kezelhet, és szorosan nyomon követheti az üzleteket, egyetlen eszközzel kezelve az összes ügyfélkapcsolatot és értékesítési adatot. Minden a terv szerint halad, a potenciális ügyfelek ápolásától az üzletek lezárásáig, erősítve a kapcsolatokat és növelve a termelékenységet minden lépésnél.

A ClickUp hatékonyságát a értékesítési csatorna minden tevékenységéhez alkalmas, kiterjedt sablonkönyvtárának köszönheti. Például a ClickUp értékesítési folyamat sablonja készen használható keretrendszert biztosít az egyes folyamatok szakaszainak kezeléséhez és optimalizálásához.

Ez a sablon egyszerűsíti az értékesítési folyamatokat, így értékesítési csapata a legfontosabb feladatra koncentrálhat: az üzletek lezárására és a tartós ügyfélkapcsolatok kiépítésére. Ezenkívül érdemes megfontolni a ClickUp értékesítési terv sablonját, amellyel eredményorientált tervet készíthet SMART célokkal, gyorsabb stratégiákkal és szervezett információkkal, mindezt egy könnyen elérhető helyen.

Egy másik lehetőség a ClickUp CRM sablon, amely segít az egész ügyfélciklus kezelésében. Lehetővé teszi az ügyfélkapcsolatok maximalizálását azáltal, hogy nyomon követi a potenciális ügyfeleket, egy adatbázisban szervezi a kapcsolatokat, és az értékesítési szakaszok szerint rangsorolja a feladatokat.

A ClickUp legjobb funkciói

Testreszabhatja a CRM munkafolyamatokat és irányítópultokat, hogy azok az Ön egyedi értékesítési folyamatához igazodjanak.

A ClickUp Tasks segítségével feladatok hozzárendelése, függőségek kezelése és az értékesítési tevékenységek előrehaladásának egyszerű nyomon követése révén kezelheti teljes értékesítési teljesítményét.

A ClickUp Portfolio segítségével értékes betekintést nyerhet az értékesítési teljesítménybe, részletes információkkal minden ügyfélről és ügyletről az értékesítési folyamatában.

Integrálja a ClickUp-ot más alkalmazásokkal és platformokkal, például CRM szoftverekkel, pipeline szoftverekkel vagy vezető videokonferencia-eszközökkel, mint a Google Meet és a Slack, hogy javítsa az értékesítési termelékenységet.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a kézi adatbevitel és az e-mail sorozatok, a ClickUp Automations segítségével, hogy időt takarítson meg és növelje a hatékonyságot.

A ClickUp korlátai

A fejlett testreszabási lehetőségek és a számos funkció új felhasználók számára tanulási görbét jelenthetnek.

A mobilalkalmazás használata kevésbé intuitív lehet, mint a számítógépes verzióé.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Íme, mit mond Barnie Pretorius, a Jasper Consulting domain adminisztrátora a ClickUp-ról:

Úgy gondolom, hogy ez minden olyan helyzetben hasznos, ahol adatokat kell rendezni és figyelemmel kísérni, az értékesítési képviselőktől a vezetői csapatokig, mindenki megtalálhatja a ClickUp használatának előnyeit.

Úgy gondolom, hogy ez minden olyan helyzetben hasznos, ahol adatokat kell rendezni és figyelemmel kísérni, az értékesítési képviselőktől a vezetői csapatokig, mindenki megtalálhatja a ClickUp használatának előnyeit.

💡 Profi tipp: Szeretné kézben tartani értékesítési folyamatát? Próbálja ki a ClickUp értékesítési nyomkövető sablonját. Kövesse nyomon az egyéni és a csapat teljesítményét valós időben

Adat alapú döntésekkel optimalizálhatja értékesítési folyamatát.

Ismerje meg, hol a leghatékonyabbak az értékesítési erőfeszítések!

2. Pipedrive (a legjobb értékesítési folyamatok vizualizálásához)

via Pipedrive

A Pipedrive egy felhasználóbarát CRM eszköz, amely segít az értékesítési csapatoknak a folyamatok egyszerű kezelésében.

Több üzletet szeretne kötni? Az intuitív drag-and-drop felület segítségével gyorsan létrehozhat egy vizuális folyamatot, nyomon követheti az előrehaladást, áthelyezheti az üzleteket az egyes szakaszokba, és megkezdheti az üzletek lezárását.

Vizuális vonzereje mellett olyan funkciókat is tartalmaz, mint a kapcsolattartás kezelése, e-mail integráció és értékesítési előrejelzés, amelyek az egész értékesítési ciklust támogatják. Ráadásul, mivel a Pipedrive rendelkezik mobilalkalmazással, értékesítési csapata útközben is hozzáférhet az adatokhoz.

A Pipedrive legjobb funkciói

Vizuálisan ábrázolja értékesítési folyamatát egy világos és intuitív drag-and-drop felület segítségével.

A pontos értékesítési előrejelzések és a folyamatkezelés segítségével összpontosítson a legjobb lehetőségekre, és állítsa fel az üzletek fontossági sorrendjét.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például az adatbevitel és az e-mailek sorozatos küldése, hogy időt takarítson meg és növelje a termelékenységet.

A Pipedrive korlátai

Bár vizuálisan vonzó, a felület nem testreszabható, ami korlátozza a komplex értékesítési csatornákban való használatát.

Az AI munkafolyamat-automatizálás csak a magasabb szintű Professional, Power vagy Enterprise csomagokban érhető el.

Pipedrive árak

Alapvető : 24 USD/hó

Haladó : 49 USD/hó

Professzionális: 69 USD/hó

Power : 79 USD/hó

Vállalati: 129 USD/hó

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A legjobb CRM, amit valaha használtam, mindig ajánlom másoknak is. A legtöbb CRM-et technikai szakemberek fejlesztik és hoznak létre, akiknek megvan a maguk elképzelése az értékesítésről. A Pipedrive-ban az tetszik, hogy egyértelműen értékesítők alkották, és a technikai szakemberek az ő igényeiknek megfelelően fejlesztették ki.

A legjobb CRM, amit valaha használtam, mindig ajánlom másoknak is. A legtöbb CRM-et technikai szakemberek fejlesztik és hoznak létre, akiknek megvan a maguk elképzelése az értékesítésről. A Pipedrive-ban az tetszik, hogy egyértelműen értékesítők alkották, és a technikai szakemberek az ő igényeiknek megfelelően fejlesztették ki.

💡 Bónusz tipp: Válasszon olyan értékesítési folyamatkezelő szoftvert, amely segít nyomon követni az értékesítési OKR-eket az optimális teljesítmény érdekében.

3. Keap (A legjobb all-in-one értékesítési és marketing automatizáláshoz)

via Keap

A Keap (korábban Infusionsoft) egy csomagban kínálja az értékesítés és a marketing teljes skáláját. Minden megtalálható benne, amire a kisvállalkozásoknak és a vállalkozóknak szükségük van – e-mail marketing, CRM, értékesítési automatizálás és céloldal-készítők –, nincs felesleges terhelés, csak eredmények!

Kiemelkedő funkciója az e-mail marketing, amely lehetővé teszi személyre szabott kampányok létrehozását közvetlenül a platformról. A Keap zökkenőmentesen integrálható olyan eszközökkel, mint a Zapier, a QuickBooks és a Mailchimp – tökéletes azoknak a vállalkozásoknak, amelyek marketingjüket és értékesítésüket egy platformon szeretnék összehangolni.

A Keap legjobb funkciói

Automatizálja az e-mailes marketingkampányokat, az értékesítési csatornákat és a nyomonkövetési folyamatokat könnyedén.

Kezelje a kapcsolatokat, kövesse nyomon az interakciókat, és szegmentálja a közönségét a viselkedésük és az elkötelezettségük alapján.

Készítsen egyedi céloldalakat és űrlapokat a potenciális ügyfelek megszerzéséhez és az e-mail listájának bővítéséhez.

A platformon belül zökkenőmentesen ütemezhet találkozókat és kezelheti naptárát.

A Keap korlátai

Bár funkciói átfogóak, egyes felhasználóknak az interfész kissé zsúfoltnak és nehezen kezelhetőnek tűnhet.

A nagyobb csapatok számára az árak viszonylag drágák lehetnek, mivel a kapcsolatok és a felhasználók száma növekszik.

Keap árak

299 USD/hó (legfeljebb 2 felhasználó, 1500 névjegy)

Keap értékelések és vélemények

G2: 4. 2/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 1200 értékelés)

4. Freshsales (A legjobb értékesítési CRM és AI-alapú betekintés)

via Freshsales

A Freshworks Freshsales alkalmazása olyan, mint egy mesterséges intelligenciával működő értékesítési segédje, amely megkönnyíti a potenciális ügyfelek kezelését, az ügyfelekkel való kapcsolattartást és az üzletek nyomon követését. Egyszerűsíti az értékesítési folyamatot, így Ön a valódi célra koncentrálhat: az üzletek lezárására!

A Freshsales mesterséges intelligenciával működő asszisztense, a Freddy AI segít az értékesítési képviselőknek a potenciális ügyfelek értékelésében, a trendek felismerésében és a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában a hatékonyság növelése érdekében. Ezenkívül a beépített telefon-, e-mail- és csevegőeszközökkel a Freshsales teljes képet ad az értékesítési folyamatáról.

A Freshsales legjobb funkciói

Használja az AI-alapú betekintést az üzletkötés valószínűségének előrejelzéséhez és a nagy értékű potenciális ügyfelek azonosításához.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például az e-mailek sorozatos küldése, a találkozók ütemezése és az adatok bevitelét az értékesítési automatizálási funkciók segítségével.

A testreszabható irányítópultok segítségével valós időben követheti nyomon az értékesítési tevékenységeket és a folyamat előrehaladását.

A Freshsales korlátai

Az AI funkciók hatékonyak, de pontosságuk a rendelkezésre álló adatok minőségétől és mennyiségétől függ.

Egyes fejlett funkciók, például az egyéni jelentések és a komplex integrációk, meredekebb tanulási görbét igényelhetnek.

Freshsales árak

Növekedés : 9 USD/hó felhasználónként

Pro : 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 59 USD/hó felhasználónként

Freshsales értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A FreshSales kiváló ár-érték arányt kínál, így ideális kisvállalkozások vagy olyan cégek számára, amelyek hatékony CRM-et szeretnének, anélkül, hogy megterhelnék a költségvetésüket. Ez egy nagyon intuitív eszköz, olyan funkciókkal (például e-mail marketing), amelyek megkönnyítik az üzleti tevékenységek kezelését.

A FreshSales kiváló ár-érték arányt kínál, így ideális kisvállalkozások vagy olyan cégek számára, amelyek hatékony CRM-et szeretnének, anélkül, hogy megterhelnék a költségvetésüket. Ez egy nagyon intuitív eszköz, olyan funkciókkal (például e-mail marketing), amelyek megkönnyítik az üzleti tevékenységek kezelését.

💡 Profi tipp: Érdekli az értékesítésben végzett ismétlődő feladatok automatizálása? Olvassa el útmutatónkat az AI értékesítésben való felhasználásáról, hogy finomítsa értékesítési folyamatok kezelését.

5. Salesforce CRM (legalkalmasabb komplex igényű nagyvállalatok számára)

via Salesforce

A Salesforce a világ vezető értékesítési folyamat CRM eszköze, amely minden méretű vállalkozás számára hatékony funkciókat kínál. Azonban igazán nagyvállalatok számára nyújt kiemelkedő előnyöket, amelyek komplex igényeiknek megfelelően automatizálni szeretnék értékesítési és működési folyamataikat.

Hatékony testreszabási és integrációs lehetőségei ideálisak azoknak az értékesítési képviselőknek, akik egy platformon szeretnék egyszerűsíteni a CRM-et és az értékesítési folyamatokat. Ráadásul a Salesforce felhőalapú platformja biztosítja az adatok hozzáférhetőségét bármilyen eszközről, így ideális globális értékesítési csapatok számára.

A Salesforce CRM legjobb funkciói

Számos konfigurációs és integrációs lehetőség segítségével testreszabhatja a platformot egyedi üzleti igényeinek megfelelően.

Számos adatpont és betekintés segítségével 360 fokos rálátást nyerhet ügyfeleire.

Automatizálja az értékesítési folyamatokat, a marketingkampányokat és az ügyfélszolgálati interakciókat.

Használja az Einstein AI-hez hasonló mesterséges intelligencia alapú funkciókat az ügyfelek viselkedésének előrejelzéséhez és az értékesítési eredmények javításához.

A Salesforce CRM korlátai

A funkciók sokasága miatt speciális képzésre lehet szükség a teljes körű kihasználáshoz.

A platform komplexitása túlzott lehet azoknak a kisebb vállalkozásoknak, amelyek egyszerű CRM-re van szükségük.

Salesforce CRM árak

Vállalati: 165 USD/hó felhasználónként

Korlátlan : 330 USD/hó felhasználónként

Einstein 1 Sales: 500 USD/hó felhasználónként

Salesforce CRM értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 23 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 18 000 értékelés)

6. HubSpot (a legjobb bejövő értékesítés és marketing összehangoláshoz)

via Hubspot CRM

A Hubspot egy másik kiváló értékesítési folyamatkezelő szoftver, amely a teljes marketing- és értékesítési projektmenedzsmentet kezeli. Ez a széles körben használt eszköz egy ingyenes CRM-et tartalmaz, amely felhasználóbarát felületéről és hatékony bejövő marketing funkcióiról ismert.

A HubSpot segít az értékesítési csapatoknak nyomon követni a potenciális ügyfeleket, automatizálni a feladatokat és zökkenőmentesen működtetni az értékesítési csatornát. Ráadásul a hatékony elemzési funkcióknak köszönhetően az értékesítési képviselők világos képet kaphatnak a folyamatokról és a teljesítményről.

A HubSpot legjobb funkciói

Egységes platform és megosztott adatok segítségével hangolja össze értékesítési és marketingtevékenységeit.

Vonzza be a potenciális ügyfeleket személyre szabott e-mail kampányokkal, automatizált munkafolyamatokkal és élő csevegéssel.

Számtalan értékesítési folyamat sablon segítségével optimalizálhatja és automatizálhatja értékesítési folyamatok kezelését.

Zárjon üzleteket hatékonyabban olyan értékesítési eszközökkel, mint a kapcsolattartás, az üzletek nyomon követése és a jelentések készítése.

A HubSpot korlátai

Az ingyenes CRM nem rendelkezik munkafolyamat-automatizálással, ezért minden ügyfélkapcsolat esetén manuális adatbevitelt kell végezni.

A legtöbb kulcsfontosságú funkció az inbound marketingre összpontosít, ami nem feltétlenül felel meg azoknak a szervezeteknek, amelyek más értékesítési stratégiát alkalmaznak.

HubSpot árak

Egyéni felhasználók és kis csapatok számára:

Ingyenes eszközök

Sales Hub Starter: 20 USD/hó/felhasználó

Starter Customer Platform: 20 USD/hó/felhasználó

Sales Hub Professional: 100 USD/hó/felhasználó

Vállalkozások és nagyvállalatok számára:

Sales Hub Professional : 100 USD/hó/felhasználó

Sales Hub Enterprise: 150 USD/hó/felhasználó

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4000 értékelés)

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Kiváló eszköz a potenciális ügyfelek és a folyamatok kezeléséhez. Nagyon világos képet kapunk az ügyfelek teljes folyamatáról, és az automatizált e-mailek és sorozatok segítségével könnyedén kezelhetjük az ügyfelekkel való kapcsolattartást.

Kiváló eszköz a potenciális ügyfelek és a folyamatok kezeléséhez. Nagyon világos képet kapunk az ügyfelek teljes folyamatáról, és az automatizált e-mailek és sorozatok segítségével könnyedén kezelhetjük az ügyfelekkel való kapcsolattartást.

7. Insightly (A legjobb projektmenedzsment és CRM integrációhoz)

via Insightly

Az Insightly egy értékesítési folyamatot kezelő CRM, amely túlmutat a hagyományos kapcsolattartáson. Zökkenőmentesen integrálja az értékesítést a projektmenedzsmenttel, így ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek szoros együttműködésre van szükségük az értékesítési, marketing, technológiai és projektcsapatok között.

Költséghatékony és rendkívül könnyen használható, ezért sok növekvő vállalkozás választja, hogy gond nélkül növelje értékesítését.

Az Insightly legjobb funkciói

Integrálja a CRM, az értékesítési folyamatkezelés és a projektmenedzsment funkciókat egyetlen platformon belül.

Kövesse nyomon az üzleteket, kezelje a projekteket, és működjön együtt az értékesítési képviselőkkel zökkenőmentesen.

360 fokos rálátást kap az ügyfélkapcsolatokra és a projekt előrehaladására.

Az Insightly korlátai

Bár projektmenedzsment funkciókat is kínál, ezek nem annyira hatékonyak, mint a ClickUp, Asana vagy Jira eszközök.

Az átfogó értékesítési folyamatkezelő eszköz kis csapatok számára drága lehet.

Insightly árak

Plusz: 99 USD/hó (2000 potenciális ügyfél esetén)

Professzionális : 499 USD/hó (2000 potenciális ügyfél esetén)

Vállalati: 999 USD/hó (2000 potenciális ügyfél esetén)

Insightly értékelések és vélemények

G2: 4. 2/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (több mint 600 értékelés)

8. ActiveCampaign (A legjobb e-mail marketing és értékesítési automatizáláshoz)

az ActiveCampaign segítségével

Értékesítési folyamatkezelő eszközöket keres, amelyekkel fokozhatja az automatizálást és jobban összehangolhatja a marketinget? Próbálja ki az ActiveCampaign alkalmazást, amely integrálja a marketing automatizálást és a CRM funkciókat.

A legjobb rész? Kampánykezelési funkciói lehetővé teszik, hogy személyre szabott, automatizált üzeneteket küldjön kapcsolattartóinak, így időt takaríthat meg, miközben megőrzi a személyes jelleget. Így kezelheti értékesítési folyamatát a potenciális ügyfelek generálása, az üzletek nyomon követése és egyebek érdekében.

Az ActiveCampaign legjobb funkciói

Készítsen kifinomult e-mail marketing kampányokat fejlett szegmentációs és automatizálási funkciókkal.

Automatizálja az értékesítési munkafolyamatokat, beleértve a potenciális ügyfelek pontozását, ápolását és a nyomon követési folyamatokat.

Részletes elemzések és jelentések segítségével mélyreható betekintést nyerhet az ügyfelek viselkedésébe.

Az ActiveCampaign korlátai

Az árak a kapcsolattartók számától függnek, ezért nagy ügyféladatokkal rendelkező szervezetek számára költséges megoldás.

A CRM funkciók funkcionálisak, de hiányozhat belőlük a dedikált CRM szoftverek mélységessége.

ActiveCampaign árak

Starter : 15 USD/hó (legfeljebb 1000 névjegy esetén)

Plus : 49 USD/hó (legfeljebb 1000 névjegy esetén)

Pro : 79 USD/hó (legfeljebb 1000 névjegy esetén)

Vállalati: 145 USD/hó (legfeljebb 1000 névjegy esetén)

ActiveCampaign értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2000+ értékelés)

9. EngageBay (A legjobb megfizethető, all-in-one értékesítési és marketing eszköz)

via EngageBay

Az EngageBay egy megfizethető, all-in-one értékesítési és marketingplatform, amely versenyképes áron kínál széles körű eszközöket. Tartalmaz e-mail marketinget, CRM-et, értékesítési automatizálást, valamint weboldal- és céloldal-készítőket.

Ez az all-in-one megközelítés ideális értékesítési folyamatkezelő szoftverek, potenciális ügyfelek generálására szolgáló szoftverek vagy ügyfélkezelési megoldások számára.

Az EngageBay legjobb funkciói

Kombinálja az e-mail marketinget, a CRM szoftvert, az értékesítési automatizálást és a weboldal-készítőt egyetlen, megfizethető platformon.

Kezelje kapcsolatait, kövesse nyomon az üzleteket, és szerezzen betekintést az ügyfelek viselkedésébe olyan fejlett funkciók segítségével, mint a lead scoring.

Készítsen egyedi céloldalakat és űrlapokat a potenciális ügyfelek megszerzéséhez és az értékesítési folyamat bővítéséhez.

EngageBay korlátai

A platformnak hiányozhatnak a beváltabb CRM- és marketingautomatizálási eszközök funkciói.

Bár megfizethető, a fejlett funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el, ami drágává teszi a terméket.

EngageBay árak

Ingyenes

Alap : 12,99 USD/hó felhasználónként

Növekedés : 49,99 USD/hó felhasználónként

Pro: 79,99 USD/hó felhasználónként

EngageBay értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 800 értékelés)

💡 Profi tipp: Növelni szeretné az értékesítési teljesítményt? Használjon célzott tartalmakat, amelyek tájékoztatják az ügyfeleket az Ön egyedi ajánlatáról. Itt található egy részletes útmutató az értékesítést támogató tartalmak létrehozásáról.

10. Copper CRM (a legjobb Google Workspace integrációhoz)

via Copper CRM

A Copper CRM egy egyszerű és intuitív értékesítési folyamatkezelő eszköz, amelyet kifejezetten a Google Workspace felhasználók számára terveztek. Könnyedén szinkronizálható a Gmail, a Google Naptár és más Google-alkalmazásokkal, így a potenciális ügyfelek kezelése, az üzletek nyomon követése és a csapatmunka is egyszerűvé válik.

A Copper egyszerű, könnyen használható felülete tökéletes választás azoknak az értékesítési csapatoknak, akik a minimalista megközelítést részesítik előnyben. Emellett olyan funkciókkal is rendelkezik, mint a kapcsolattartás, az üzletek nyomon követése és az e-mailek nyomon követése, amelyekkel hatékonyan kezelheti értékesítési folyamatát.

A Copper CRM legjobb funkciói

Zökkenőmentesen integrálható a Gmail, a Google Naptár és más Google Workspace alkalmazásokkal.

Kezelje az üzleteket és a több értékesítési folyamatot olyan kulcsfontosságú funkciókkal, amelyekkel a hívásokat és e-maileket a megszokott Google-környezetben rögzítheti.

Kövesse nyomon az értékesítési teljesítményt testreszabható jelentések, értékesítési előrejelzések és irányítópultok segítségével.

A Copper CRM korlátai

Mivel elsősorban a Google Workspace felhasználók számára készült, más platformokon működő vállalkozások számára kevésbé vonzó lehet.

A mobilalkalmazás nem olyan funkciókban gazdag, mint a számítógépes verzió.

Copper CRM árak

Starter : 12 USD/hó/felhasználó

Alap : 29 USD/hó/felhasználó

Professzionális : 69 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 134 USD/hó/felhasználó

Copper CRM értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 600 értékelés)

11. Salesmate (A legjobb AI-alapú értékesítési támogatás)

via Salesmate

A Salesmate azok közé az értékesítési folyamatkezelő eszközök közé tartozik, amelyek mesterséges intelligenciát használnak, hogy értékesítési csapatoknak értékes betekintést és segítséget nyújtsanak. Megjósolja az üzletek kimenetelét, javaslatokat tesz a következő lépésekre, és még személyre szabott e-maileket is megfogalmaz.

Ezek az automatizált funkciók minden lépésben támogatják az értékesítési képviselőket, segítve a csapatokat a munkafolyamatok racionalizálásában és az ügyfélkapcsolatok építésére való összpontosításban.

A Salesmate legjobb funkciói

Használja az AI-alapú betekintést, hogy segítsen az értékesítési vezetőknek előre jelezni az üzletek kimenetelét, és ajánlani a legjobb következő lépéseket az üzletek lezárásához.

Automatizálja az értékesítési munkafolyamatokat, beleértve az e-mail sorozatokat, a találkozók ütemezését és a közösségi médiában való posztolást.

A testreszabható irányítópultok segítségével valós időben követheti nyomon az értékesítési tevékenységeket és a folyamat előrehaladását.

A Salesmate korlátai

A platform nem feltétlenül alkalmas komplex igényű, több egyedi értékesítési folyamatot működtető nagyvállalatok számára.

Egyes fejlett funkciókhoz magasabb árú csomagra való áttérésre lehet szükség.

Salesmate árak

Alap: 29 USD/hó felhasználónként

Pro : 49 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 79 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Salesmate értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (90+ értékelés)

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A Salesmate platformja nyitott és rugalmas, minden szükséges API-val és Zapier integrációval rendelkezik. Nem tudom eléggé dicsérni ezt a terméket! A felhasználók képzésére való hajlandóság szintén hatalmas plusz. Összességében a Salesmate meghaladta az elvárásaimat, és mindenkinek ajánlom, akinek robusztus CRM-megoldásra van szüksége.

A Salesmate platformja nyitott és rugalmas, minden szükséges API-val és Zapier integrációval rendelkezik. Nem tudom eléggé dicsérni ezt a terméket! A felhasználók képzésére való hajlandóság szintén hatalmas plusz. Összességében a Salesmate meghaladta az elvárásaimat, és mindenkinek ajánlom, akinek robusztus CRM-megoldásra van szüksége.

12. Capsule (A legjobb egyszerű és felhasználóbarát CRM)

via Capsule

A Capsule egy könnyű, de hatékony pipeline szoftver, amelyet kisvállalkozások számára terveztek, hogy egyszerűsítsék értékesítési folyamataikat.

Intuitív felülete és minimalista kialakítása megkönnyíti a tanulást és a használatot, még azok számára is, akik korlátozott technikai tapasztalattal rendelkeznek. Ezenkívül a Capsule alapvető funkciói, mint például a kapcsolattartás, az üzletek nyomon követése és az alapvető jelentések, alkalmassá teszik egyszerűbb értékesítési folyamatokkal rendelkező vállalkozások számára.

A Capsule legjobb funkciói

Kezelje a kapcsolatokat, kövesse nyomon az üzleteket, és rögzítse az ügyfelekkel való interakciókat.

Hozzon létre egyszerű értékesítési folyamatokat, és kövesse nyomon az ügyleteket az értékesítési folyamat során.

Dolgozzon együtt csapattagjaival azáltal, hogy megosztja velük kapcsolatait és az üzletekkel kapcsolatos jegyzeteket.

A kapszula korlátai

Korlátozott skálázhatóság nagyobb, összetett igényű vállalkozások számára

Az alapvető jelentéskészítési funkciók nem ideálisak azoknak a szervezeteknek, amelyeknek nyomon kell követniük a legfontosabb mutatókat vagy teljes körű értékesítési betekintést kell szerezniük.

Capsule árak

Starter : 18 USD/hó felhasználónként

Növekedés : 36 USD/hó felhasználónként

Haladó : 54 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 72 USD/hó felhasználónként

Capsule értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 160 értékelés)

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Olyan könnyű használni, hogy egyszerűen imádjuk. A beállítás csak néhány percet vett igénybe, naponta használom, és tetszenek a projekt-/csatornafunkciók. Nagyon ajánlom a terméket start-upoknak és növekvő vállalkozásoknak. A testreszabási lehetőségek, a keresési funkciók, az emlékeztetők stb. – minden nagyon egyszerű.

Olyan könnyű használni, hogy egyszerűen imádjuk. A beállítás csak néhány percet vett igénybe, naponta használom, és tetszenek a projekt-/csatornafunkciók. Nagyon ajánlom a terméket start-upoknak és növekvő vállalkozásoknak. A testreszabási lehetőségek, a keresési funkciók, az emlékeztetők stb. – minden nagyon egyszerű.

13. Close (A legjobb értékesítési telefonos és híváskövető eszköz)

via Close

A Close az egyik legnépszerűbb értékesítési folyamatkezelő eszköz, amelyet kifejezetten azoknak az értékesítési csapatoknak terveztek, amelyek nagymértékben támaszkodnak a telefonhívásokra. Hatékony értékesítési tárcsázó, híváskövető és hangrögzítő funkciókkal rendelkezik, így ideális megoldás a kimenő értékesítési csapatok számára.

A legjobb benne? Integrálható más értékesítési eszközökkel, és betekintést nyújt a csapat teljesítményébe, segítve az értékesítési képviselőket a folyamat hatékonyabb kezelésében.

A legjobb funkciók

A beépített tárcsázóval közvetlenül a CRM-en belül kezdeményezhet és fogadhat hívásokat.

Kövesse nyomon a híváselőzményeket, rögzítse a hívásokat későbbi felhasználás céljából, és elemezze a hívások teljesítményét.

Automatizálja a kimenő hívásokat a power dialer funkciókkal

Zárási korlátozások

Magasabb árszint más, hasonló funkciókkal rendelkező értékesítési folyamatkezelő eszközökhöz képest.

A platform nem feltétlenül ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nagymértékben támaszkodnak az e-mailekre vagy a bejövő marketingre.

Záró árak

Alap: 29 USD/hó/felhasználó

Startup : 59 USD/hó/felhasználó

Professzionális : 109 USD/hó/felhasználó

Vállalati: 149 USD/hó/felhasználó

Egyedi: Egyedi árazás (10 vagy több értékesítési képviselő esetén)

Zárja be az értékeléseket és véleményeket

G2: 4,7/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (160+ értékelés)

14. Zapier (a legjobb az alkalmazások közötti munkafolyamatok automatizálásához)

via Zapier

A Zapier nem egy tipikus CRM, de kiválóan alkalmas a munkafolyamatok automatizálására és az alkalmazások integrálására. Csatlakozni szeretne a Gmailhez, a Slackhez vagy a ClickUphez? A Zapier segít! Megszünteti a manuális feladatokat, hogy egyszerűsítse értékesítési folyamatait.

A platform kiemelkedik az alkalmazásintegrációk (5000+) kiterjedt könyvtárával. Akár automatikusan szeretné naplózni az e-maileket a CRM-be (Zapier Tables), akár szinkronizálni szeretné a feladatokat a projektmenedzsment eszközök között, a Zapier minden megoldást kínál.

A Zapier legjobb funkciói

Csatlakoztassa CRM-jét több száz más alkalmazáshoz, beleértve az e-mail marketing platformokat, a projektmenedzsment eszközöket és a közösségi média platformokat.

Automatizálja az értékesítési folyamat több feladatát, például a kapcsolatok létrehozását, az üzletek frissítését és az értesítések küldését.

Javítsa az adatok áramlását a különböző alkalmazások között, kiküszöbölve a kézi adatbevitelt és csökkentve a hibák számát.

A Zapier korlátai

A Zapier ugyan hatékony, de az automatizálás fogalmaival nem ismerős felhasználók számára meglehetősen bonyolult lehet a megtanulása.

Ez nem egy folyamatkezelő szoftver, ezért nem ideális olyan szervezetek számára, amelyek értékesítési folyamata egyszerű.

Zapier árak

Ingyenes

Professzionális : 29,99 USD/hó áron

Csapat : 103,50 USD/hó áron

Vállalatok: Egyedi árazás

Zapier értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2900 értékelés)

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A Zapier folyamatosan fejleszt és új funkciókat ad hozzá. A Make, az Afterpieces és a Microsoft Flow programokhoz képest a Zapier általában könnyebben beállítható és több integrációval rendelkezik. Ez az egyik legjobb automatizálási szolgáltatás a piacon.

A Zapier folyamatosan fejleszt és új funkciókat ad hozzá. A Make, az Afterpieces és a Microsoft Flow programokhoz képest a Zapier általában könnyebben beállítható és több integrációval rendelkezik. Ez az egyik legjobb automatizálási szolgáltatás a piacon.

15. Zendesk Sell (A legjobb ügyfélszolgálati és értékesítési integrációhoz)

via Zendesk Sell

A Zendesk Sell egy értékesítési nagyágyú, amely segít a csapatoknak növelni a termelékenységet, kezelni a potenciális ügyfeleket és hatékonyan működtetni a folyamatokat. A potenciális ügyfelek nyomon követésével, a folyamatok kezelésével és a valós idejű elemzésekkel a cél nem a keményebb, hanem az okosabb munka!

Ez az értékesítési folyamatot kezelő szoftver tökéletesen illeszkedik a Zendesk ügyfélszolgálati eszközeihez, így egy zökkenőmentes megoldást kínál az értékesítés és a támogatás számára. Ideális azoknak a csapatoknak, akik össze akarják hangolni az értékesítést és a szolgáltatást.

A Zendesk Sell legjobb funkciói

Zökkenőmentesen integrálható a Zendesk ügyfélszolgálati platformjával az egységes ügyfélnézet érdekében.

Kezelje kapcsolatait, kövesse nyomon üzleteit és rögzítse ügyfelei interakcióit egyetlen platformon belül.

Automatizálja az értékesítési feladatokat, például az adatbevitelt és az e-mail sorozatokat.

A Zendesk Sell korlátai

A platform nem feltétlenül ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nem használják a Zendesk ügyfélszolgálati eszközeit.

A Zendesk integrációja erős, de az alapvető funkciók nem feltétlenül olyan robusztusak, mint egy dedikált értékesítési folyamat-kezelő eszközé.

Zendesk Sell árak

Sell Team : 19 USD/hó ügynökönként

Sell Growth : 55 USD/hó ügynökönként

Sell Professional: 115 USD/hó ügynökönként

Zendesk Sell értékelések és vélemények

G2: 4. 2/5 (480+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (150+ értékelés)

💡 Profi tipp: Mielőtt bevezetne egy folyamatkezelő eszközt, térképezze fel ügyfelei útját, hogy azonosítsa az üzletek és a több szakasz kezeléséhez szükséges legfontosabb funkciókat. Ez segít leszűkíteni a lehetőségeket.

16. Streak (a legjobb Gmail és Google Workspace integrációhoz)

via Streak

A Streak egy könnyű CRM, amely közvetlenül a Gmailbe van beépítve. Tökéletes azoknak az értékesítési csapatoknak, amelyek elsősorban az e-mailes kommunikációra támaszkodnak. A CRM szoftver lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy nyomon kövessék a potenciális ügyfeleket, kezeljék a folyamatokat és automatizálják az e-mailes munkafolyamatokat anélkül, hogy elhagynák a beérkező levelek mappáját.

A Gmail és a Google Workspace integrációja tökéletessé teszi kis csapatok és egyéni vállalkozók számára, akik automatizálni szeretnék az e-maileket és optimalizálni az értékesítési folyamatot.

A Streak legjobb funkciói

Kezelje kapcsolatait, kövesse nyomon üzleteit és rögzítse interakcióit közvetlenül a Gmail beérkező levelek mappájában.

Kövesse nyomon az e-mailek megnyitását és a kattintásokat, hogy betekintést nyerjen az ügyfelek elkötelezettségébe.

Dolgozzon együtt csapattagjaival az értékesítési folyamatok megosztásával és a közös kapcsolattartási adatokhoz való hozzáféréssel.

A Streak korlátai

Korlátozott skálázhatóság nagyobb csapatok vagy vállalkozások számára

Mivel a Streak a Gmailbe épül, funkcionalitása a Gmail felületének korlátai miatt korlátozott.

Streak árak

Pro : 59 USD/hó felhasználónként

Pro+ : 89 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 159 USD/hó felhasználónként

Streak értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (450+ értékelés)

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Kiváló CRM eszköz önfoglalkoztatók és kisvállalkozások számára. Imádom létrehozni az értékesítési folyamatomat, és könnyű létrehozni kivonatokat, amelyekkel előre kitölthetők az e-mail sablonok a különböző típusú potenciális ügyfelek és a különböző szakaszokban lévő potenciális ügyfelek számára. A Streak szó szerint 2-3 órát takarít meg nekem hetente, és a Gmailbe való integrációja nagyon könnyűvé teszi a használatát. Tetszik az is, hogy exportálhatom az értékesítési folyamatomat, így elemezhetem a teljesítményemet.

Kiváló CRM eszköz önfoglalkoztatók és kisvállalkozások számára. Imádom létrehozni az értékesítési folyamatomat, és könnyű létrehozni kivonatokat, amelyekkel előre kitölthetők az e-mail sablonok a különböző típusú potenciális ügyfelek és a különböző szakaszokban lévő potenciális ügyfelek számára. A Streak szó szerint 2-3 órát takarít meg nekem hetente, és a Gmailbe való integrációja nagyon könnyűvé teszi a használatát. Tetszik az is, hogy exportálhatom az értékesítési folyamatomat, így elemezhetem a teljesítményemet.

17. Salesflare (A legjobb egyszerű és automatizált értékesítési nyomon követéshez)

via Salesflare

Az utolsó értékesítési folyamatkezelő szoftver a listán a Salesflare. Ez egy egyszerű, automatizált eszköz, amely nyomon követi a tevékenységeket és segít több üzletet kötni – ráadásul az e-mailekből, telefonokból és naptárakból is összegyűjti az ügyfelekkel való interakciókat, így 360 fokos áttekintést nyújt.

A legfontosabb előnye? Az AI-alapú funkciók segítségével rangsorolhatja a potenciális ügyfeleket, előre jelezheti az üzletkötéseket, és ajánlhatja a legjobb következő lépéseket.

A Salesflare legjobb funkciói

Az AI-alapú betekintés segítségével rangsorolja a potenciális ügyfeleket és azonosítsa a nagy értékű lehetőségeket.

Automatizált jelentések és irányítópultok létrehozása az értékesítési teljesítmény nyomon követéséhez

A Salesflare korlátai

Az AI funkciók nem feltétlenül olyan pontosak vagy fejlettek, mint a csúcsminőségű CRM rendszerekben.

Salesflare árak

Növekedés : 29 USD/hó felhasználónként

Pro : 49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

Salesflare értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (130+ értékelés)

Külön említésre méltóak Zoho CRM: egyesíti a marketinget, az értékesítést és az ügyfélsiker-menedzsmentet egy dinamikus platformon

Monday. com: Lehetővé teszi minden méretű vállalkozás számára, hogy fejlesztő nélkül hozzon létre értékesítési folyamatokat.

Lusha: Az értékesítési csapat teljesítményét növeli a potenciális ügyfelek adatainak gazdagításával, értékesítési intelligenciával és potenciális ügyfelek generálásával.

Nutshell: Az értékesítési folyamatot vizualizálja, hogy nyomon követhesse az üzleteket és azok különböző szakaszait, így könnyebbé téve a nyomon követést.

Sajátítsa el az értékesítési folyamatot a ClickUp segítségével

17 legjobb értékesítési folyamatkezelő eszközt mutattunk be, mindegyiknek megvannak a maga előnyei és sajátosságai. Figyelembe véve az Ön igényeit és költségvetését, válassza ki a legmegfelelőbbet, és nézze, ahogy az értékesítési folyamata (és az eladásai) szárnyalnak!

Ne feledje azonban, hogy a ClickUp egy all-in-one platform, amely egyesíti az értékesítési folyamatok szoftvereiben szükséges összes funkciót további termelékenységet növelő funkciókkal. Ezzel a CRM szoftverrel automatizálhatja a feladatokat, kezelheti a potenciális ügyfeleket, beállíthatja a munkafolyamatokat, és mindent egy rendezett munkaterületen kaphat meg, amire szüksége van.

Készen áll az értékesítési folyamat átalakítására? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és vegye kézbe az értékesítési tevékenységét!