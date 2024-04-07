Notion vs Roam kutatás: melyik jegyzetelő eszköz a legjobb?

A Roam kultuszszerű rajongótáborral rendelkezik, az emberek a Twitteren a #RoamCult hashtaggel osztják meg, hogyan használják. A Notion viszont már körülbelül hét éve van a piacon. Ez elég hosszú idő ahhoz, hogy komoly hatást gyakoroljon!

De az új vér nem mindig rossz dolog. Ha tehát dilemmában vagy, hogy Notion vagy Roam mellett dönts, mi segítünk tisztázni a dolgokat.

A mai bejegyzés segít felfedezni a Notion és a Roam közötti különbségeket, funkciókat és a legjobb felhasználási lehetőségeket. Készülj fel, és lássunk neki ennek a párbajnak!

Notion vs. Roam egy pillantásra

A Notion és a Roam egyaránt jegyzetelési eszközök. Ugyanakkor a Notion képességeit projektmenedzsment eszközként, a Roamét pedig feladatkezelő eszközként is kibővítheti.

Íme egy rövid áttekintés a Notion és a Roam közötti főbb különbségekről.

Notion Roam Használati eset Csapatmunka, dokumentáció és projektmenedzsment Ötletek feltárása, személyes tudásmenedzsment, kutatási dokumentáció és feladatkezelés Együttműködés Kiváló Korlátozott Jegyzetelés Szerkezet Strukturálatlan és feltáró jellegű Dokumentáció (wikik és tudásközpontok) Közepes összekapcsolások és tartalomkapcsolatok kétirányú linkekkel Fejlett összekapcsolások és tartalmi kapcsolatok kétirányú linkeléssel Platformtámogatás iOS, Windows, webböngésző, MacOS Android, iOS, Windows, Linux, MacOS Megtekintések Kanban, naptár, galéria, feladatnézet, idővonal elrendezés Ábra áttekintés, Kanban tábla és lista nézet G2 értékelés 4. 6/5 (491 értékelés) Nincs értékelés Árak Ingyenes csomag Personal Pro: 4 USD/hó/felhasználó Professional Pro: 8 USD/hó/felhasználó Enterprise: (egyedi árazás) Professzionális csomag: 15 USD/hó Believer csomag: 500 USD/5 év

Mi az a Notion?

A Notion egy jegyzetelő alkalmazás, amely projektmenedzsment és feladatkezelési funkciókkal is rendelkezik. Tavaly év végén ez a praktikus alkalmazás már 20 millió felhasználóval büszkélkedhetett. Ez 16 millió felhasználóval több, mint 2020-ban. 😲

A Notion funkciói

A Notion a következő funkciókat kínálja:

Jegyzetek

Példa a Notionban készült értekezletjegyzetekre

A Notion jegyzetelési funkciója az egyik fő oka annak, hogy ez az alkalmazás a legtöbb felhasználó kedvence. A Notion segítségével gyors jegyzeteket készíthet, és azokat hierarchiákba rendezheti, hogy könnyebben hozzáférhessenek.

A Notion segítségével leírhat olyan bonyolult dolgokat, mint a csapatértekezletek, vagy olyan egyszerűeket, mint az elolvasandó könyvek listája.

A jegyzetek szerkesztésében a csapattagokkal is együttműködhet. A Notion nagy hangsúlyt fektet az inline megjegyzésekre, amelyekkel megemlítheti az embereket, hogy ők is megtekinthetik a dokumentumot és hozzájárulhatnak ahhoz.

Ha utálja a figyelemelterelő tényezőket jegyzetelés közben, akkor a Notion tökéletes választás. Ez az alkalmazás egy agybarát felületet kínál, amely mentes a zavaró tényezőktől. A szövegszerkesztő egy praktikus drag-and-drop szerkesztő. Így a jegyzeteket kedve szerint strukturálhatja.

Ráadásul a Notion jegyzetekhez képeket, táblázatokat, kódrészleteket és rengeteg egyéb tartalmat is hozzáadhat. Az összes tartalmi blokkot hasznos billentyűparancsokkal adhatja hozzá, amelyekkel a jegyzetelés Ön és csapata számára gyerekjáték lesz!

Bónusz: Jegyzőkönyv-készítő szoftver!

Kétirányú linkelés

A Notion kétirányú linkelési funkciói működés közben

Emelje fel a kezét, ha a több száz dokumentum között való keresgélés a megfelelő információk után nem az Ön ideális definíciója egy jó munkanapnak.

Látod, egyikünk sem szereti ezt.

A Notion kétirányú linkelési képességeivel siet a segítségünkre. De mi is pontosan a kétirányú linkelés?

A kétirányú linkek kétirányú kapcsolatot hoznak létre. Ez azt jelenti, hogy követheted a linket a céljához, és böngészheted az adott oldalra mutató összes linket. Egyszerűen fogalmazva: a kétirányú linkelés lehetővé teszi, hogy kapcsolatot teremts különböző oldalakon és dokumentumokban található információk között.

A Notion kétirányú linkelési funkciójával könnyedén tárolhat és hivatkozhat különböző dokumentumokra és tartalmakra. (Nincs többé több száz dokumentum átlapozása a megfelelő információkért!)

A kétirányú linkelés különösen hasznos wikik és tudásközpontok létrehozásakor.

Wikik

A Notion wikijeinek segítségével csapata emlékei egy helyen találhatók. A wiki-építésben különböző csapattagok vehetnek részt, ami megkönnyíti a releváns információk áramlását a vállalaton belül. Ha ehhez hozzáadjuk a kétirányú linkelést, akkor gyerekjáték lesz egyetlen forrásból származó információkat létrehozni a folyamatokról, irányelvekről stb.

De nem csak a munkáról van szó.

Emellett létrehozhat egy személyes wikit is a tanulás és az önfelfedezés útjára.

Adatbázis-nézetek

Szeretne többféle módon megtekinteni a jegyzeteit?

A Notion ezt az adatbázis-nézetek segítségével teszi lehetővé.

Tartalmát különböző módon tekintheti meg, például naptár elrendezésben, kanban-szerű táblákon, feladatlista nézetben, galéria elrendezésben és idővonal elrendezésben.

Szűrőket is alkalmazhat és rendezhet anélkül, hogy ez hatással lenne másokra a megosztott adatbázisban. Az adatbázis elrendezése mások számára változatlan marad.

De mindez semmissé válik, amikor elmented a szűrőket és a rendezéseket... ezek mostantól mindenkire vonatkoznak.

Bónusz: Hasonlítsd össze a Microsoft OneNote-ot a Notion-nal!

Mi az a Roam?

A Roam a alapítók szavaival élve „egy hálózatos gondolkodáshoz készült jegyzetelő eszköz ”. Ez egyben az egyik legújabb szereplő a jegyzetelő alkalmazások piacán.

De ne hagyd, hogy ez visszatartson. Bár a Roam 2019-ben jött létre, gyorsan kultuszrajongói körre tett szert a Twitteren és más közösségi oldalakon, például a Redditen.

A Roam általában a kutatók, az akadémiai körökben dolgozók, a szoftverfejlesztők és a mérnökök kedvenc kutatáskezelő eszköze. A Roam egy jegyzetelő, tudáskezelő eszköz (életwiki) és feladatkezelő alkalmazás keveréke.

A Roam funkciói

A Roam funkciói nagymértékben a jegyzeteléshez kapcsolódnak. A Roam használatával pontosan a következőket kapja:

Jegyzetek

A Roam jegyzetelési funkcióinak áttekintése

A Roam esetében nincs információs hierarchia. Minden oldal önálló, bár vannak összeköttetések, amelyek egy teljes tudásgráfot alkotnak.

Egyszerűen kezdj egy ponttal, és onnan építsd fel a tartalmat, amely összekapcsolt, de nem egymásra épülő vagy lineáris. A Roam különböző módszereket kínál az ötleteid és tartalmaid bemutatására.

A kanban táblák segítségével vizuális megjelenítést kaphat. Vagy választhatja a szervezettséget, és táblázatokat használhat. Ha jegyzeteket szeretne feladatokká alakítani, akkor azokat jelölőnégyzetekké alakíthatja, amelyeket később bejelölhet.

Végül, a Roam lehetővé teszi, hogy gyorsan jegyzeteket készítsen a billentyűparancsok és integrációk listájával, amely minden oldal alján található.

Kétirányú linkelés

A Roam célja, hogy kapcsolatokat építsen ki a jegyzetek között. Minden alkalommal, amikor egy meglévő témához vagy témakörhöz kapcsolódik, a Roam kétirányú linket hoz létre az aktuális oldal és az említett oldal között.

Ha új témához linkelsz, a Roam automatikusan létrehoz egy új oldalt. Ezután az új oldal összekapcsolódik a linkelés forrásául szolgáló aktuális oldallal.

Az eredmény?

Egy hatalmas hálózat összekapcsolt gondolatokból, ötletekből és tartalmakból.

Oldalsáv

A Roam felülete meglehetősen egyszerű, azonban van egy összecsukható oldalsáv, ahol minden történik. Az oldalsáv a bal oldalon található, és gyors hozzáférést biztosít három fő menühöz:

Napi jegyzetek

Ábra áttekintés

Minden oldal

A Daily Notes oldal az alapértelmezett dátummal ellátott oldal, amelyet a Roamba való bejelentkezés után láthatunk. A fejlécet és a dátumot nem lehet megváltoztatni, így ez inkább egy napi naplóoldalnak tekinthető.

A Daily Notes funkció kiválóan alkalmas félig kidolgozott gondolatok és napi elmélkedések rögzítésére. Miután sikerült teljesen kialakítania ötleteit, mindegyikhez létrehozhat egy külön oldalt.

Az All Pages funkció egyszerre jeleníti meg az összes Roam-oldaladat. Az oldalakat a legújabb címkék, ábécé és témák szerint rendezheted. A Graph Overview funkciónak külön szakasz kell, ezért nézzük meg, mit lehet vele csinálni.

Ábra áttekintés

Mindenki szereti látni, hogy idővel halad előre. És pontosan ezt kínálja a Graph Overview funkció. A Graph Overview egy kétdimenziós grafikon, amely megmutatja, hogyan kapcsolódnak össze az ötleteid.

Minél több tartalom van egy adott témáról, annál nagyobbak lesznek a kapcsolatokat ábrázoló gráfcsomópontok. Minden alkalommal, amikor rákattint egy csomópontra, láthatja ötletei összekapcsolódását és áramlását.

Bár a Graph Overview-nak nincs gyakorlati hasznossága, remek módja annak, hogy lássuk az ötleteink áramlását és az elért haladást.

Bónusz: Hasonlítsd össze a Notiont és a Codát!

Notion vs. Roam funkciók összehasonlítása

A Notion és a Roam sok hasonlóságot mutat, különösen a jegyzetelési funkciók tekintetében. De mivel Ön ide azért jött, hogy minden információt megkapjon, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a pénzéből, nézzük meg, miben különböznek egymástól a funkcióik.

Tárolás

Nem szeretné, ha korlátoznák, mennyi adatot tárolhat egy jegyzetelő alkalmazásban. Íme, hogyan viszonyulnak egymáshoz a Notion és a Roam.

Notion

A Notion megérti ezt. Nincs tárolási korlátjuk, még az ingyenes csomagjaiknál sem. Azonban van egy korlát az egy alkalommal feltölthető adatmennyiségre vonatkozóan.

Az ingyenes verzióban fájlonként maximum 5 MB-ot tölthetsz fel. Ha szeretnéd eltávolítani a fájlfeltöltési korlátozást, akkor fizetős fiókra kell váltanod.

Roam

A Notionhoz hasonlóan a Roam sem korlátozza az létrehozható és tárolható adatok mennyiségét. Tárolási kapacitásodat nem csökkentve annyi jegyzetet és oldalt hozhatsz létre, amennyit csak akarsz.

A Notion-nal ellentétben a Roam nem korlátozza a fájlok feltöltését. Korlátlanul importálhat MB-méretű fájlokat. Ugyanakkor a Roam nem javasolja a nagy méretű fájlok importálását, mivel ez lelassíthatja az alkalmazást vagy akadozást okozhat. Ezt érdemes figyelembe venni.

Jegyzetelés

A felület kritikus fontosságú a jegyzetelés élménye szempontjából. Tehát a Notion és a Roam közötti küzdelemben ki nyer?

Notion

A Notion egy strukturáltabb jegyzetelő alkalmazás. Hierarchikus felépítésű, a jegyzetek halmazokba és blokkokba vannak rendezve. Ha szereted a strukturált felépítést, akkor a Notion jobb választás számodra, mint a Roam.

A Notion szerkezete miatt merevebb. Ez azt jelenti, hogy a változtatások nehezebben kivitelezhetők, mivel a blokkokat át kell rendezni vagy a halmazokat vissza kell vonni.

A Notion előnye, hogy felülete könnyen kezelhető. Elegáns és áttekinthető.

Roam

A Roam azoknak szól, akik értékelik a folyékonyságot és a felfedezést. A Roam jegyzetelési funkciója decentralizált, az oldalak önállóak, de egymással összekapcsolódnak.

Ez a jegyzetelő alkalmazás azoknak ajánlott, akik fontosnak tartják az ötletek feltárását és összekapcsolását.

Ez a rugalmasság lehetővé teszi a gyors és egyszerű változtatásokat is.

Az oldalak önállóak és automatikusan frissülnek, így a változtatások nem olyan frusztrálóak, mint a Notion esetében.

Hátránya, hogy a Roam felhasználói felülete nem biztos, hogy annyira inspiráló.

Lehet, hogy egyeseknek megfelel, de a minimális felület nem rendelkezik a Notion varázsával.

Notion vs. Roam árak

Biztosan nem szeretnéd, hogy a jegyzetelő alkalmazásod tönkretegye a pénztárcádat. A Notion és a Roam közül melyik alkalmazás adja meg a legjobb ár-érték arányt?

Notion

A Notion személyes használatra örökre ingyenes csomagot kínál. Az ingyenes személyes csomaggal korlátlan számú oldalt és blokkot kapsz, akár 5 vendéggel is megoszthatod, és több eszközön is szinkronizálhatod.

A személyes pro csomag havi 4 dollárba kerül, és az ingyenes funkciók mellett korlátlan vendégszámot és 30 napos verziótörténetet kapsz.

A Notion csapatok számára 8 dollárba kerül felhasználónként havonta. Ezzel a csomaggal korlátlan számú csapattagot, közös munkaterületet, API-integrációt és fejlett jogosultságokat kapsz.

Roam

A Roam drágább, mint a Notion. Nincs ingyenes csomagjuk, de 31 napos ingyenes próbaidőszakot kínálnak.

A pro csomag havi 15 dollárba kerül, és API-hozzáférést, korlátlan számú együttműködőt, valamint korlátlan számú nyilvános és privát Roam Graphs-t kínál.

A Believer csomag ára 500 dollár öt évre. Ezzel a csomaggal elsőbbségi ügyfélszolgálati támogatást, közösségi beszélgetéseket a csapattal és elsőbbségi hozzáférést az új funkciókhoz kapsz.

Notion kontra Roam a Redditen

A Redditre látogattunk el, hogy megnézzük, hogyan állnak az emberek a Notion és a Roam vitájához. Ha a Redditen a „Notion vs Roam” kifejezést keresed, a legtöbb felhasználó egyetért abban, hogy ha strukturáltabb jegyzetelési stílust keresel, akkor a Notion remek választás:

„A Notion jobban megfelel a jól strukturált vagy konzisztens és ismételhető feladatokhoz, míg a Roam inkább az alacsony/nulla súrlódású tudásgyűjtéshez és brainstorminghoz alkalmas.”

Notion vs. Roam: melyiket válasszon?

A Notion strukturáltabb megközelítést kínál a dokumentáció és a tudáskezelés terén, míg a Roam a felfedezést és a tudáskapcsolatok kiépítését ösztönzi.

A Notion akkor ideális, ha strukturált tudásmenedzsmentre van szükséged. A Roam az ötleteid feltárására és a személyes tudásmenedzsmented dokumentálására szolgál.

A Notion segítségével hatékonyabban tudsz együttműködni. Beállíthatod a jogosultságokat, és megoszthatod a wikidet vagy a projektmenedzsment-dashboardodat.

Másrészt a Roam nem hatékony együttműködésre lett kialakítva, legalábbis nem nagyobb csapatok számára. Azonban beállíthatod a hozzáférési jogosultságokat, és a jegyzetek adatbázisát privát vagy nyilvánosként is megjelölheted.

Ha megosztasz egyes oldalakat, egy technikai ismeretekkel rendelkező személy megnézheti a többi privát dokumentumodat is, veszélyeztetve ezzel a magánéletedet. Ár szempontjából a Notion kedvezőbb, míg a Roam használata után könnyek szökhetnek a szemedbe, amikor megnézed a hitelkártya-tranzakcióidat.

A Notion és a Roam esetében az a helyzet, hogy nem lehet őket egymással közvetlenül összehasonlítani. Mindkettő különböző felhasználóknak felel meg.

A Notion kiválóan alkalmas együttműködésre, projektmenedzsmentre és folyamatok dokumentálására, míg a Roam a tudáskapcsolatok létrehozásában és a haladás dokumentálásában jeleskedik.

Mi van, ha mindkét eszköz legjobb tulajdonságait szeretné?

ClickUp: jobb alternatíva a Roam és a Notion helyett

A ClickUp inkább a saját varázslatos dzsinnje, amely a jegyzetelés, a dokumentálás, a tudásmenedzsment és a feladatkezelés legjobbjait kínálja, mindezt egy csomagban.

A ClickUp szintén az egyik legjobb és legjobban értékelt projektmenedzsment eszköz.

A ClickUp segítségével jobban szervezheti mind személyes, mind szakmai életét, akár csapatban is. Fedezzük fel, hogyan ad a ClickUp olyan varázslatos képességeket, amelyekkel kevesebb idő és pénz befektetésével többet tud elérni!

Jegyezzen fel mindent a ClickUp segítségével!

A ClickUp jegyzettömb funkciója egyszerű és intuitív.

A ClickUp Notepad az ideális eszköz, ha bármit le szeretnél jegyezni. Rendkívül rugalmas, és korlátlanul hozhatsz létre jegyzeteket. A rich text szerkesztővel gyorsan formázhatod a jegyzeteket a saját igényeid szerint. Időt takaríthatsz meg a teendők létrehozásával, egyszerűen átalakítva a jegyzeteket nyomon követhető feladatokká. Hát nem fantasztikus?

ClickUp Docs a kiváló jegyzetek és tudáskapcsolatokért

Valami rugalmasabbat és jobbat szeretne fontos jegyzeteihez? A ClickUp Docs pontosan ezt kínálja. A ClickUp Docs segítségével átfogó wikiket és tudásbázisokat hozhat létre.

A ClickUp Docs a tudásmegosztás központi csomópontjaként működik.

Akár oldalak egymásba ágyazásával is létrehozhat kölcsönös kapcsolatokat és függőségeket a különböző oldalak és témák között. És mi a legjobb a ClickUp Docs-ban?

Kétirányú linkelési funkcióval rendelkeznek. Igen, mostantól teljesen búcsút inthetsz a több száz dokumentum átkutatásának, hogy megtaláld, amit keresel!

A ClickUp Docs szuperképességet ad Önnek, hogy eldöntse, ki férhet hozzá egy dokumentumhoz és ki nem. Állítsa dokumentumait privátra, és ossza meg azokat néhány kiválasztott személlyel, ha bizalmasan szeretné kezelni az információkat.

Kössd össze feladataidat, dokumentumaidat vagy bármi mást a ClickUp segítségével!

Nem kell attól tartania, hogy valaki beleles a dokumentumokba, amelyekhez nem lenne szabad hozzáférnie. A jogosultságok ellenőrzése szigorú és rugalmas egyben, így nagyobb nyugalmat és maximális adatvédelmet biztosít.

Adj és tagadd meg a hozzáférést, ahogy csak akarod!

Ha pedig szeretnéd az egész világgal megosztani, tedd nyilvánossá a dokumentumaidat, hogy azok a Google és más keresőmotorok által indexelhetők legyenek. A ClickUp Docs-szal a lehetőségek korlátlanok.

Például könnyedén táblázatokat, útiterveket, könyvjelzőket, képeket és mindenféle tartalomtípust beilleszthetsz a dokumentumaidba. Ezután könnyedén megtalálhatod a dokumentumaidat, ha kategóriákba sorolod őket, hogy könnyebben hozzáférhess és keresni tudj bennük.

Időt takaríthat meg a ClickUp Doc sablonokkal

Készítsen saját sablont, vagy használjon egy előre elkészített sablont a ClickUp Sablonközpontjából, majd mentse el, hogy később újra felhasználhassa jövőbeli projektjeihez.

A ClickUp folyamatosan keresi a lehetőségeket, hogy időt takarítson meg Önnek és optimalizálja a munkafolyamatát. A Docs segítségével saját sablonokat hozhat létre úgy, hogy egy meglévő dokumentumot sablonként ment. Ehhez csak annyit kell tennie, hogy rákattint a mentés sablonként gombra, és máris kész a sablon!

Többé nem kell minden alkalommal a nulláról kezdened, amikor valamit dokumentálsz.

Integrációk a munka megkönnyítésére

A munkád elvégzéséhez soha nem kell elhagynod a ClickUp Docs alkalmazást. Például a Google Docs-ot közvetlenül a ClickUp-ból hozhatod létre, ha a Docs-ot integrálod a Google Drive-ba.

De ez még nem minden.

Használja a Slack integrációt a ClickUp feladatok létrehozásához és kezeléséhez anélkül, hogy el kellene hagynia a Slack beszélgetéseket. Vagy ágyazzon be YouTube-videókat a megjegyzésekbe vagy a feladatleírásokba, és nézze meg őket közvetlenül a ClickUp-on.

A ClickUp egy teljesen új világot nyit meg előtted. Több mint 1000 ClickUp integráció, alkalmazás és eszköz áll rendelkezésedre, hogy munkádat gyorsabban és hatékonyabban végezd el.

Ne áldozzon fel egyetlen funkciót sem!

Mind a Notion, mind a Roam rendelkezik néhány ügyes funkcióval. Ugyanakkor nem lehet figyelmen kívül hagyni a korlátait, legyen szó a magas árról, a korlátozott keresési és szűrési funkciókról vagy a tárhelykorlátozásokról. Ezek a korlátozások hiányosságokat okozhatnak a munkafolyamatban.

És itt jön be a ClickUp.

A ClickUp kitölti a hiányosságokat, és mindkét világ legjobbjait kínálja, valamint egy kicsit többet, mint amire számítottál.

A ClickUp-ot projektmenedzsmenthez, feladatkezeléshez, jegyzeteléshez, dokumentáláshoz vagy együttműködési eszközként használhatja. Mint már említettük, ez olyan, mintha saját termelékenységi dzsinje lenne, aki segít elérni a kitűzött céljait!