Hogyan készítsünk teendőlistát az Excelben (sablonokkal)

Az emberi elme hatalmas erővel bír.
De néha hirtelen üresre válhat!
Például elfelejti felírni a kamrában hiányzó élelmiszereket, vagy a projektben végrehajtandó változtatásokat, amelyeket az ügyfél a nap végére szeretne.
Bár agyunk elég sok dolgot képes elvégezni, néha nem mindig a legjobb megoldás a memóriánkra hagyatkozni a feladatok nyomon követése érdekében.
Ezért lehet hasznos egy Excelben létrehozott teendőlista.
Ez segít felosztani a feladatokat különböző szakaszokra egyetlen táblázatban, amelyet bármikor megtekinthet.
Ebben a cikkben bemutatjuk a teendőlista létrehozásának hat lépését az Excelben, és megbeszélünk egy jobb alternatívát is, amely egyszerűbben képes kezelni a bonyolultabb követelményeket.
Kezdjük!
Mi az a teendőlista az Excelben?
A Microsoft Excel teendőlistája segít táblázatos formában rendszerezni a legfontosabb feladatokat. Sorok és oszlopok segítségével új feladatokat, dátumokat és egyéb megjegyzéseket lehet hozzáadni.
Alapvetően ez lehetővé teszi, hogy az összes teendőjét egyetlen táblázatban gyűjtsön össze.
Akár költözési ellenőrzőlistát, akár projektfeladatlistát készít, az Excelben létrehozott teendőlista egyszerűsítheti a munkafolyamatot és tárolhatja az összes információt.
Bár léteznek más hatékony alkalmazások is a teendőlisták létrehozásához, az emberek az Excel programot használják, mert:
- Ez a Microsoft Office csomag része, amelyet mindenki jól ismer.
- Hatékony feltételes formázási szabályokat és adatellenőrzést kínál elemzésekhez és számításokhoz.
- Számos jelentéskészítő eszközt tartalmaz, például mátrixokat, diagramokat és kimutató táblázatokat, amelyek megkönnyítik az adatok testreszabását.
Az Excelben tennivaló listákat számos tevékenységhez létrehozhat, például projektmenedzsmenthez, ügyfél-bevonáshoz, utazási útvonaltervezéshez, leltározáshoz és rendezvények szervezéséhez.
Akkor ne is húzzuk tovább az időt, tanuljuk meg, hogyan lehet teendőlistát készíteni az Excelben.
6 egyszerű lépés a teendőlista elkészítéséhez az Excelben
Íme egy egyszerű, lépésről lépésre bemutatott útmutató a teendőlista elkészítéséhez az Excelben.
1. lépés: Nyisson meg egy új Excel fájlt
Új fájl megnyitásához kattintson az Excel alkalmazásra, és az Excel Főoldal oldalára kerül. Kattintson duplán a Üres munkafüzetre egy új Excel táblázat megnyitásához.
Ha már egy Excel-táblázatban van, és új fájlt szeretne megnyitni:
- Kattintson a Fájl fülre, amely a backstage nézetbe viszi. Itt dokumentumokat hozhat létre, menthet, megnyithat, kinyomtathat és megoszthat.
- Válassza az Új lehetőséget, majd kattintson az Üres munkafüzet gombra.
Még gyorsabb megoldást keres?
Az Excel megnyitása után nyomja meg a Ctrl+N billentyűkombinációt egy üres munkafüzet létrehozásához.
Az új munkafüzeted már készen áll.
2. lépés: Oszlopfejlécek hozzáadása
Excel teendőlistánkban a következő oszlopfejlécek hozzáadásával szeretnénk nyomon követni a feladatokat és figyelemmel kísérni az előrehaladást: Dátum, Feladat neve, Cél, Állapot és Megjegyzések. Az oszlopfejléceket a táblázat legfelső sorába írhatja be.
Ezek az oszlopfejlécek lehetővé teszik, hogy bárki, aki megtekinti a táblázatot, megértse az abban szereplő információk lényegét.
3. lépés: Adja meg a feladat részleteit
Írja be a feladat részleteit az egyes oszlopok fejlécébe, hogy az információkat a kívánt módon rendszerezhesse.
A teendőlista táblázatunkban összegyűjtöttük az összes releváns információt, amelyet nyomon szeretnénk követni:
- Dátum: megemlíti a konkrét dátumokat
- Feladat neve: tartalmazza a feladatok nevét
- Cél: a teljesíteni kívánt feladatok száma
- Állapot: tükrözi munkánk előrehaladását
A táblázat igazítását úgy is javíthatja, hogy kiválasztja a kívánt cellákat, majd a Főoldal fülön rákattint a középre igazítás ikonjára.
4. lépés: Szűrők alkalmazása
Túl sok teendője van?
Használja az Excel Szűrő opcióját az adott kritériumoknak megfelelő adatok lekéréséhez.
Csak annyit kell tennie, hogy kiválaszt egy cellát az adatok tartományán belül (A1-E11) > Válassza az Adatok menüpontot > majd válassza a Szűrő menüpontot.
Az alábbi képen látható módon minden oszlop fejlécében legördülő listák jelennek meg.
Kattintson a legördülő nyílra az oszlopnál, amelyre szűrőt szeretne alkalmazni.
Az alábbi teendőlista táblázatban látható módon a szűrőt a Status (Állapot) oszlopra szeretnénk alkalmazni, ezért a D1-D11 cellatartományt választottuk ki.
Ezután a megjelenő Szűrő menüben törölje a jelölést a nem megtekinteni kívánt adatok melletti négyzetekből, majd kattintson az OK gombra. A Mindent kijelölés gombra kattintva gyorsan törölheti az összes jelölést.
A teendőlistánkon csak a Nyitott feladatokat szeretnénk megtekinteni, ezért szűrőt alkalmazunk az adatokra.
Miután elmentette ezt az Excel fájlt, a szűrő automatikusan megjelenik, amikor legközelebb megnyitja a fájlt.
5. lépés: Az adatok rendezése
Az Excel Rendezés opciójával gyorsan áttekintheti és jobban megértheti adatait.
A Cél oszlop adatait szeretnénk rendezni, ezért kiválasztjuk a C1-C11 cellatartományt. Kattintson a Adat fülre, és válassza a Rendezés lehetőséget.
Megjelenik egy Rendezés figyelmeztetés párbeszédpanel, amely megkérdezi, hogy Bővíteni szeretné a kijelölést vagy Folytatni szeretné a jelenlegi kijelöléssel. Választhatja az utóbbi opciót, és kattintson a Rendezés gombra.
Megnyílik a Rendezés párbeszédpanel, ahol be kell írnia a következőket:
- Az oszlop, amelyet Rendezés szerint szeretne rendezni
- Cell values you wish to Sort on
- Rend az adatok rendezésének sorrendje szerint
Táblázatunkhoz a Cél oszlopot választottuk, és a sorrendet a legkisebbtől a legnagyobbig tartottuk. *
6. lépés: A teendőlista szerkesztése és testreszabása
A mezőket szerkesztheti, oszlopokat adhat hozzá, színeket és betűtípusokat használhat, hogy a teendőlistáját a saját igényei szerint alakítsa ki.
A táblázatunkhoz hasonlóan kiemeltük a Státusz oszlopot, hogy bárki, aki megtekinti, gyorsan átláthassa a feladat előrehaladását.
És voilá! ✨
Készítettünk egy egyszerű Excel teendőlistát, amely segít nyomon követni az összes feladatát.
Több időt szeretne megtakarítani?
Hozzon létre egy sablont a meglévő munkafüzetéből, hogy megőrizze azokat a formázási beállításokat, amelyeket általában a teendőlisták készítésekor használ.
Vagy bármelyik Excel-sablont használhatja a teendőlista elkészítéséhez, hogy azonnal elkezdhesse a munkát.
10 Excel teendőlista sablon
A sablonok segíthetnek a munkafüzetek egységességének megőrzésében, különösen akkor, ha azok egy adott projekthez vagy ügyfélhez kapcsolódnak. Például egy napi Excel teendőlista sablon javítja a hatékonyságot, és lehetővé teszi a feladatok gyorsabb elvégzését.
Íme néhány Excel teendőlista-sablon, amelyek segíthetnek a hatékonyság javításában és időmegtakarításban:
1. Excel projektmenedzsment feladatlista sablon
Töltse le ezt a projektmenedzsment feladatlista sablont.
2. Excel leltárlista sablon
Töltse le ezeket a leltárlista-sablonokat.
3. Excel teendőlista sablon
Töltse le ezt a teendőlista sablont.
4. Egyszerű Excel teendőlista sablon
Töltse le ezt az egyszerű teendőlista-sablont.
5. Excel számlafizetési ellenőrzőlista sablon
Töltse le ezt a számlafizetési ellenőrzőlista sablont.
6. Excel heti feladatlistás sablon
Töltse le ezt a heti feladat sablont.
7. Excel prioritás szerinti teendőlista sablon
Töltse le ezt a prioritások szerint rendezett teendőlista sablont.
8. Excel házi feladat teendőlista sablon
Töltsd le ezt a házi feladat listát.
9. Excel teendőlista határidős sablonnal
Töltse le ezt a határidős teendőlista sablont.
10. Excel projektfeladat-lista sablon
Töltse le ezt a projektfeladat-lista sablont.
Azonban nem mindig találhat olyan sablont, amely megfelel az Ön egyedi igényeinek.
Ezenkívül az Excelben az adatkezelés hajlamos az emberi hibákra.
Minden alkalommal, amikor a felhasználó információkat másol és beilleszt egy táblázatból egy másikba, nagyobb a kockázata annak, hogy új hibák jelennek meg a következő jelentésekben.
Mielőtt elkötelezed magad az Excel teendőlisták mellett, itt van néhány korlátozás, amit érdemes figyelembe venni.
A teendőlisták 3 fő hátránya az Excelben
Bár széles körben használják, az Excel táblázatok nem mindig a legjobb megoldás a teendőlisták létrehozásához.
Az Excel tennivalólistákhoz való használatának három általános hátránya:
1. A tulajdonjog hiánya
Ha több személy dolgozik ugyanazon a táblázaton, nem lehet megmondani, hogy ki szerkeszti azt.
Előfordulhat, hogy hiába ismétel egy feladatot, ha valaki elfelejti frissíteni a Munkastátusz oszlopot a megosztott teendőlistákban, miután elvégezte a feladatot.
Ezenkívül az emberek könnyen megváltoztathatják a teendőlistákban szereplő feladatok részleteit, értékeit és egyéb bejegyzéseket (szándékosan vagy véletlenül). Nem fogja tudni, kit kell felelőssé tenni a hiba vagy a változásért!
2. Rugalmatlan sablonok
Nem minden online elérhető Excel teendőlista-sablon megbízható. Néhányuk rendkívül nehezen kezelhető vagy testreszabható.
Örökre az interneten fogsz keresgélni, hogy megtaláld a neked megfelelőt.
3. Kézi munka
A teendőlisták készítése az Excelben jelentős mennyiségű kézi munkát igényel.
Elég sok időbe telhet, amíg kitölti a teendőket és létrehoz egy szervezett rendszert.
Ez nekünk nem tetszik, mert rengeteg projektmenedzsment eszközzel rengeteg időt és energiát takaríthat meg a teendők létrehozásával és kezelésével.
Ráadásul a komplexitás az Excel-fájlban található adatok méretének növekedésével együtt növekszik. Természetesen szeretne egy helyettesítő megoldást, amellyel egyszerűsítheti a teendőit, nyomon követheti azokat, és csökkentheti a monoton, manuális munkát.
És őszintén szólva, az Excel nem egy teendőlista-alkalmazás.
A teendők kezeléséhez egy kifejezetten erre a célra tervezett eszközre van szükség.
Mint a ClickUp, az egyik legjobban értékelt termelékenységi és projektmenedzsment szoftver, amely lehetővé teszi a teendők egyszerű létrehozását és kezelését.
Könnyedén készítsen teendőlistákat a ClickUp segítségével
A ClickUp segítségével intelligens teendőlistákat hozhat létre feladataik szervezéséhez.
A határidők hozzáadásától a prioritások beállításáig a ClickUp átfogó funkciói lehetővé teszik, hogy létrehozza és teljesítse az összes teendőjét!
Hogyan?
Egy szó: ellenőrzőlisták!
A ClickUp ellenőrzőlistái tökéletes lehetőséget nyújtanak a feladatok információinak rendszerezésére, így soha nem marad ki a legapróbb részlet sem.
Csak annyit kell tennie, hogy rákattint a Tennivalók mellett található Hozzáadás gombra (ez minden ClickUp-feladatban megtalálható), majd kiválasztja a Ellenőrzőlista lehetőséget. Nevezheti el az ellenőrzőlistáját, és elkezdheti hozzáadni a teendőket. Egyszerű!
A ClickUp ellenőrzőlistáival könnyedén rendszerezheti a feladatokkal kapcsolatos információkat, így soha nem marad le semmiről.
A ClickUp ellenőrzőlistái világos áttekintést nyújtanak a feladatokról. Az alapvető részletek feljegyzése mellett alfeladatokat is létrehozhat, amelyekkel tovább bonthatja a feladatokat.
A könnyű drag-and-drop funkcióval a csekklista elemeit is rendezheti és átrendezheti.
Átszervezheti a ClickUp ellenőrzőlistáját az elemek húzásával és elhelyezésével.
Aggódik, hogy egyes feladatok elmaradnak?
A ClickUp segítségével hozzárendelhet személyeket az egyes feladatokhoz, hogy azok biztosan el legyenek végezve.
Kezelje a csekklistáján szereplő elemeket úgy, hogy azokat magának vagy a csapatnak rendeli hozzá a ClickUp alkalmazásban.
Emellett lehetővé teszi kedvenc ellenőrzőlista-sablonjainak újrafelhasználását is, hogy növelje munkája hatékonyságát.
Sablon kiválasztása:
- Kattintson a Feladat szakasz Hozzáadás gombjára bármelyik feladatnál.
- Kattintson a Checklist gombra a lehetőségek megjelenítéséhez.
- Válasszon egy sablont, majd válassza a Sablon használata lehetőséget.
Használja a ClickUp ellenőrzőlista-sablonjait, hogy hatékonyan végezze el a különböző ismétlődő feladatokat.
Még mindig az Excelnél ragadtál? Semmi baj.
A ClickUp táblázatos nézet segíthet a továbblépésben.
De a táblázatnézetünk nem csupán egy sorokból és oszlopokból álló mátrix.
Az adatok egyértelműen megjelennek, és egyéni mezőket hozhat létre, amelyekbe szinte bármit rögzíthet, a feladat előrehaladásától a fájlcsatolmányokig és több mint 15 egyéb mezőtípusig.
Ezenkívül az Excel és CSV importálási opcióink segítségével könnyedén importálhatja folyamatban lévő projektjeinek adatait a ClickUpba!
De várjon, ez még nem minden!
Íme néhány további ClickUp funkció, amelyekkel pillanatok alatt megfeledkezhetsz az Excelről:
- Feladat hozzárendelése: hozzárendelhet feladatokat egy vagy több személyhez, hogy felgyorsítsa a munkát.
- Egyéni címkék: hatékonyan szervezze meg feladatainak részleteit címkék hozzáadásával
- Feladatok függőségei: segítsen csapattársainak megérteni más feladatokkal kapcsolatos teendőiket a Függőségek beállításával.
- Ismétlődő feladatok: takarítson meg időt és energiát az ismétlődő teendők egyszerűsítésével
- Google Naptár szinkronizálás: könnyedén szinkronizálhatja Google Naptár eseményeit a ClickUp Naptár nézettel. A Google Naptárban végzett bármilyen frissítés automatikusan megjelenik a ClickUp-ban is.
- Intelligens keresés: könnyedén kereshet a Dokumentumokban és más, nemrég létrehozott, frissített vagy bezárt elemek között.
- Egyéni állapotok: jelöld meg a feladatok állapotát, hogy a csapat tudja, a munkafolyamat melyik szakaszában vannak jelenleg.
- Jegyzettömb: gyorsan jegyezze le ötleteit hordozható, digitális jegyzettömbünkkel.
- Beágyazott nézet: rendezze el a képernyőjét, és a feladatok mellé adja hozzá az alkalmazásokat vagy webhelyeket.
- Gantt-diagramok: kövesse nyomon a munka előrehaladását, a feladatok kiosztását és a függőségeket egy egyszerű drag and drop funkcióval (nézze meg ezt az Excel függőségekről szóló útmutatót )
Tartsa kézben a teendőlistáit a ClickUp segítségével
Az Excel megfelelő választás lehet a napi teendők és egyszerű feladatlisták tervezéséhez. Ha azonban több csapattaggal és feladattal dolgozik, az Excel nem biztos, hogy ideális megoldás az Ön igényeinek. Az együttműködés nem egyszerű, túl sok a kézi munka, és nincs csapatfelelősség.
Ezért van szükség egy robusztus teendőlista-eszközre, amely segít a feladatok kezelésében, a határidők nyomon követésében, a munka előrehaladásának követésében és a csapatmunkában.
Szerencsére a ClickUp mindezt és még sok mást is kínál.
Létrehozhat teendőket, emlékeztetőket állíthat be, nyomon követheti a célokat és betekintő jelentéseket tekinthet meg.
Váltson át a ClickUp-ra ingyen, és ne pazarolja többé az agyerejét egyszerű teendőlistákra!