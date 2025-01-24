A 11 legjobb építési alkalmazás 2025-re

Az építési projektek sok figyelmet és erőfeszítést igényelnek. A tervrajzok elkészítésétől a költségvetés kezelésén át a projektek határidőre történő átadásáig – minden részletes tervezést és tökéletes kivitelezést igényel.

A jó hír? Szinte mindenhez van megfelelő eszköz! Legyen szó költségek kezeléséről, a biztonsági előírások betartásáról vagy a csapat összehangolt munkájáról, a megfelelő eszközök megkönnyíthetik a munkáját.

Ezért állítottuk össze a 11 legjobb építési alkalmazást, amelyek segítséget nyújtanak az építési projektek minden aspektusában – a tervezésben, a feladatkezelésben, a kommunikációban és még sok másban.

Kezdje el a felfedezést, és találja meg a legmegfelelőbbet!

Mik azok az építési alkalmazások?

Az építési alkalmazások digitális megoldások az építésirányításhoz. Ezek között megtalálhatók az egyszerű dokumentumkezelő eszközöktől a tervezőeszközökig és a robusztus építésirányítási platformokig, amelyek a projekt teljes körű tervezését és kivitelezését kezelik.

Az építési alkalmazások a következőképpen segítenek több projekt kezelésében:

🤖 Rutinfolyamatok automatizálása, például ütemezés, jelentések készítése és feladatok kiosztása

🔄 Valós idejű projektfrissítések és központosított kommunikáció segítségével biztosíthatja, hogy a csapatok, a vállalkozók és az ügyfelek mindig ugyanazon az oldalon álljanak.

📂 Az összes projekthez kapcsolódó dokumentum, például szerződések, engedélyek és tervrajzok tárolása egy helyen, hogy könnyen hozzáférhetőek legyenek.

📊 Csapatok, ütemtervek, erőforrások és eredmények összehangolása a zökkenőmentes végrehajtás érdekében

🧠 Tudta? Az építőipari szakemberek 35%-a hetente több mint 14 órát tölt nem produktív tevékenységekkel, például projektinformációk keresésével, konfliktusok megoldásával, hibák kezelésével és átdolgozással.

Az építési alkalmazások használatának előnyei

Az építési alkalmazások legfontosabb előnyei:

Jobb együttműködés és projektláthatóság

Az építési alkalmazások jelentések és irányítópultok segítségével valós idejű betekintést nyújtanak a projekt előrehaladásába. Az építési projektmenedzserek az alkalmazásukon folyamatosan nyomon követhetik a helyszíni előrehaladást, és figyelemmel kísérhetik a projekt részleteit, például az anyagfelhasználást, a csapat termelékenységét és a munkaterhelést.

🌻 Példa: Ha egy adott csapat túlterhelt, vagy egy területen elmarad a haladás, az alkalmazás áttekinthetőséget biztosít az azonnali kiigazításokhoz.

Továbbfejlesztett erőforrás- és költségkezelés

Hozzáférhet az erőforrás-kezelés legfontosabb funkcióihoz, hogy megtekintse az egyes csapattagok munkaterhelését, és valós időben nyomon követhesse az erőforrásokat és a kiadásokat. Az építési alkalmazások segítségével megtekintheti a projekt során felmerült költségeket, összehasonlíthatja a tervezett és a tényleges költségeket, hogy azonosítsa az eltéréseket és elvégezze a szükséges kiigazításokat.

🌻 Példa: Tegyük fel, hogy a drága gipszkarton-csapat túlórázik, ami megnöveli az összköltségeket. Áttekintheti a munkaterhelés elosztását, és csökkentheti a túlórákat azáltal, hogy a munkát a rendelkezésre álló festőcsapatra ruházza át. Így biztosíthatja az erőforrások optimális elosztását és csökkentheti a költségeket anélkül, hogy a projekt minősége romlana.

Irányított döntéshozatal

Az építési alkalmazások segítségével különböző jelentések és elemzések alapján adatvezérelt döntéseket hozhat. Például elemezheti a korábbi költségeket és munkaerő-trendeket, hogy megtervezhesse a jelenlegi projekteket. Emellett kockázatelemzési jelentéseket is készíthet a kockázatok csökkentése, a projektre gyakorolt hatásuk mérséklése és a szállítási késedelmek elkerülése érdekében.

🌻 Példa: Ha az alkalmazás az időjárási körülményeket kockázati tényezőként jelzi egy kültéri projekt esetében, akkor proaktív módon átütemezheti az olyan feladatokat, mint a betonöntés, hogy elkerülje a késedelmeket és a károkat.

📖 További információ: 6 gyakori építési projekt megvalósítási módszer építészek számára

Mit kell keresni az építési alkalmazásokban?

Akár építőipari vállalkozásként ügyfeleket keres, akár építőipari szakértőként műszaki tervezést vagy költségkezelést keres, mindenhez megtalálja a megfelelő építőipari alkalmazást. Íme egy lista arról, mire kell figyelnie az építőipari alkalmazásoknál:

📌 Projekttervezés és ütemezés: Válasszon olyan alkalmazásokat, amelyek megkönnyítik a projekt ütemtervének meghatározását és nyomon követését, a feladatok fontossági sorrendjének megállapítását, az előrehaladás nyomon követését és a függőségek figyelemmel kísérését.

📌 Erőforrás-kezelés: Keressen olyan platformokat, amelyek valós időben mutatják a munkaterhelést, a rendelkezésre álló anyagokat és a berendezéseket.

📌 Költségvetés és költségkezelés: Válasszon olyan építési szoftvert, amely segít valós időben nyomon követni a projekt költségeit – az anyagoktól a munkaerőig, a helyszín előkészítéséig és a szélesebb körű adminisztratív kiadásokig. Lehetővé kell tennie a költségvetés és a költségek összehasonlítását, hogy időben elvégezhesse a szükséges kiigazításokat.

📌 Dokumentumkezelés: Válasszon egy alkalmazást, amely központosítja az összes projekthez kapcsolódó dokumentumot, például a helyszíni képeket, előírásokat, biztonsági ellenőrzéseket, napi naplókat és tervrajzokat. Lehetővé kell tennie a változások nyomon követését és a legfrissebb dokumentumverziókhoz való hozzáférést.

📌 Helyszíni funkciók: Válasszon olyan eszközöket, amelyek mobil és asztali verzióban egyaránt jól működnek. Az eszköznek offline funkcióval kell rendelkeznie, hogy a helyszíni csapatok internet nélkül is hozzáférhessenek a dokumentumokhoz, frissíthessék az előrehaladást és benyújthassák a jelentéseket.

📌 Minőség-ellenőrzési funkciók: Keressen olyan alkalmazásokat, amelyek segítenek a problémák nyomon követésében, a kockázatok elemzésében, az ellenőrzési ellenőrzőlisták elkészítésében és a minőségi szabványok dokumentálásában. Ez segít proaktívan felismerni és kijavítani a projekt problémáit, valamint megoldani a biztonsági aggályokat.

📌 Munkafolyamat-automatizálás: Válasszon olyan építési alkalmazást, amely lehetővé teszi a rutin feladatok automatizálását és a munkafolyamatok testreszabását. Például automatizálhatja a tervezési jóváhagyási folyamatokat, beállíthat riasztásokat a költségvetési küszöbértékek közeledtével, megváltoztathatja a feladatok állapotát stb.

📖 További információk: Hogyan lehet ügyfeleket találni és megtartani az építőiparban?

A 11 legjobb építési alkalmazás

1. ClickUp (A legjobb építési projektmenedzsmenthez és kommunikációhoz)

A ClickUp segítségével egyetlen helyen tervezheti, nyomon követheti és kezelheti az összes építési projektjét

A nulláról felépíteni egy épületet már eleve elég nehéz feladat. Ha ehhez még hozzáadjuk a félreértéseket, a szétszórt dokumentumokat, a késedelmeket, a határidők elmulasztását és az anyaglopásokat, akkor a feladat még nehezebbé válik.

A megoldás? Egy sokoldalú építési menedzsment alkalmazás, mint például a ClickUp. Segít az ütemtervek kezelésében, a feladatok kiosztásában, a valós idejű előrehaladás nyomon követésében, valamint a projektek vizualizálásában a műszerfalak és az egyéni nézetek segítségével.

A ClickUp for Construction Management mindent központosít, az előzetes értékesítéstől és a koncepció kidolgozásától a projekt lezárásáig. A ClickUp Tasks segítségével együttműködhet a tervek kidolgozásában, projektrajzokat és munkafolyamatokat hozhat létre, valamint terveit megvalósítható feladatokká alakíthatja.

A ClickUp Views segítségével a munkát úgy láthatja el, ahogyan Ön szeretné

Használja ki a ClickUp több mint 15 projektnézetét a tervei összefoglalásához, például a Naptár nézetet a feladatok ütemezéséhez, a Lista nézetet az erőforrások kezeléséhez, a Tábla nézetet a feladatok előrehaladásához és a Gantt-diagramokat az ütemtervekhez.

Így adhat hozzá projektnézeteket a ClickUp-ban 👇

Az építési projektek egyik legfontosabb szempontja a határidőre történő átadás, és a ClickUp időgazdálkodási funkciója segít hatékonyan kezelni az építési ütemtervet. Használja az időkövetést a feladatok időtartamának becsléséhez, az idő ütemezéséhez Gantt-diagramok, naptár, munkaterhelés és ütemterv nézetek segítségével, valamint az órákat munkaidő-nyilvántartással.

A ClickUp Time Management segítségével hatékonyan nyomon követheti, kezelheti és eloszthatja az időt, hogy elkerülje a késedelmeket.

De ez még nem minden! A ClickUp hatalmas építési menedzsment sablonok könyvtárát kínálja, amelyekkel fenntarthatja a csapat koordinációját, nyomon követheti az erőforrásokat, és segítenek a költségvetés betartásában.

Például a ClickUp építési menedzsment sablon segítségével megtervezheti és vizualizálhatja a projekt életciklusát, nyomon követheti az előrehaladást, összehangolhatja az erőforrásokat és biztosíthatja a projekt időbeni megvalósítását. A sablon egyedi állapotokat és mezőket is kínál, így hozzáadhat olyan részleteket, mint a bizalmi szint és az előrehaladás százalékos sávja, és nyomon követheti a feladatok előrehaladását.

Töltse le ezt a sablont Tervezze meg a projekteket, hangolja össze a csapatokat, és kövesse nyomon az A-tól Z-ig mindent a ClickUp építési menedzsment sablonjával.

Íme egy rövid áttekintés a ClickUp funkcióiról, amelyek megkönnyítik a dolgokat.

A ClickUp legjobb funkciói

Valós idejű irányítópultok : Nézze meg a projekt előrehaladását és a csapat termelékenységét valós időben : Nézze meg a projekt előrehaladását és a csapat termelékenységét valós időben a testreszabható ClickUp irányítópultokon.

Gantt-diagramok : Kezelje a prioritási feladatokat, kövesse nyomon a függőségeket és fedezze fel az akadályokat : Kezelje a prioritási feladatokat, kövesse nyomon a függőségeket és fedezze fel az akadályokat a ClickUp Gantt-diagramok segítségével.

Egyéni állapotok : Hozzon létre egyéni címkéket a feladatok előrehaladásának meghatározásához, például „WIP*”, „Befejezve”, „Felfüggesztve”, „Jóváhagyás alatt” stb.

Automatizálás : Automatizálja a munkafolyamatokat, például a tervjóváhagyást, a feladatállapotok módosítását, a napi előrehaladási jelentések készítését és még sok mást : Automatizálja a munkafolyamatokat, például a tervjóváhagyást, a feladatállapotok módosítását, a napi előrehaladási jelentések készítését és még sok mást a ClickUp Automations segítségével.

Valós idejű csevegés : Zökkenőmentesen kommunikálhat, mindenkit tájékoztathat a frissítésekről, és javíthatja az együttműködést : Zökkenőmentesen kommunikálhat, mindenkit tájékoztathat a frissítésekről, és javíthatja az együttműködést a ClickUp Chat segítségével.

Dokumentáció : Dokumentálja a munkaterület biztonsági intézkedéseit, ellenőrzési szabványait, helyszíni utasításait és irányelveit az egész projektcsapat számára : Dokumentálja a munkaterület biztonsági intézkedéseit, ellenőrzési szabványait, helyszíni utasításait és irányelveit az egész projektcsapat számára a ClickUp Docs segítségével.

Sablonok: Készítsen költségvetéseket : Készítsen költségvetéseket építési költségvetési sablonok segítségével, javítsa a munka hatékonyságát, tartson megbeszéléseket és biztosítsa a projektek határidőre történő teljesítését.

A ClickUp korlátai

A funkciók széles skálája új felhasználók számára túlnyomó lehet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, 7 dollár/tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

A ClickUp forradalmasította az ügyfelek munkájának elvégzésével kapcsolatos feladatok kezelését. Szükségem volt egy eszközre a feladatok szervezéséhez, hogy ne kelljen mindent a fejemben tartanom, és az Excel egyszerűen nem volt elég. A ClickUp hatékony és felhasználóbarát megoldásnak bizonyult az én vállalkozásom számára.

A ClickUp forradalmasította az ügyfelek munkájának elvégzésével kapcsolatos feladatok kezelését. Szükségem volt egy eszközre, amellyel rendszerezni tudtam a feladatokat, ahelyett, hogy mindent a fejemben tartottam volna, és az Excel egyszerűen nem volt elég. A ClickUp hatékony és felhasználóbarát megoldásnak bizonyult az én vállalkozásom számára.

2. Fieldwire (A legjobb helyszíni munkamenedzsmenthez)

via Fieldwire

A Fieldwire munkaterület-kezelő szoftvere lehetővé teszi a helyszíni csapatok számára, hogy okostelefonjukon hozzáférjenek képekhez, tervrajzokhoz, feladatokhoz, projektdokumentumokhoz és minden egyébhez.

Lehetővé teszi az építőipari vállalkozások és vállalkozók számára, hogy konkrét helyszínekhez kapcsolódó feladatokat hozzanak létre, a feladatokat fontossági sorrendbe állítsák, és valós időben megosszák az RFI-ket (információkérés). A projekt átadása előtt a testreszabott munkafolyamatokat, ellenőrzési űrlapokat és jelentési funkciókat használhatja az üzembe helyezéshez.

A Fieldwire legjobb funkciói

Adja meg a feladatokat és ellenőrzőlistákat, szerkessze az információkat, és készítsen jelentéseket a mobilalkalmazással.

Kövesse nyomon a feladatok előrehaladását és a termelést képekkel és dátumokkal

Egyszerűsítse a specifikációk böngészését, ossza meg a benyújtandó csomagokat, és kezelje az építési specifikációkat.

A Fieldwire korlátai

A projektek törlése az eszközről bonyolult és több lépést igényel.

Az offline funkciók lassúak. A fájlok feltöltése sokáig tart, ami kihívást jelenthet a helyszíni csapatok számára.

Fieldwire árak

Alapszintű : Ingyenes

Pro : 54 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 74 USD/felhasználó/hónap

Business Plus: 104 USD/felhasználó/hónap

Fieldwire értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (85+ értékelés)

🧠 Tudta? Számos építési menedzsment alkalmazás ma már integrálva van a dróntechnológiával. A drónok valós idejű légi adatokat szolgáltatnak, amelyek szinkronizálódnak ezekkel az alkalmazásokkal, így frissített projekt térképeket hoznak létre, ami órákat takarít meg a kézi ellenőrzésekkel szemben.

3. Procore (A legjobb kockázatkezeléshez)

via Procore

A Procore egy alvállalkozóknak szánt projektmenedzsment szoftver, amely intelligens kockázatkezelést biztosít a projektek során, az előkészítéstől a lezárásig. A prediktív modellezés segítségével előre jelezheti a kockázatokat, rangsorolhatja azokat, és valós idejű riasztásokat küldhet az érdekelt feleknek.

Ez az építési projektmenedzsment eszköz egyszerűsíti a dokumentációt, támogatja az automatizálást és megkönnyíti az adminisztratív feladatokat a távoli csapatok számára. Az eszköz legfontosabb jellemzője a költségvetési becslés funkció, amely automatikusan kiszámítja a munkaerő- és anyagköltségeket.

A Procore legjobb funkciói

Értékelje a potenciális projektkockázatokat gépi tanulási algoritmusok segítségével, és küldjön riasztásokat a csapatok frissítésére.

Rajzoljon jelöléseket, kapcsoljon képeket, fájlokat és feladatokat konkrét rajzokhoz, és hasonlítsa össze a különböző rajzváltozatokat, hogy megalapozott döntéseket hozhasson.

Hozzáférés több mint 100 jelentéshez, valamint személyre szabott és portfólió szintű egyéni jelentések létrehozása

A Procore korlátai

Megtanulása nehéz, használatához technikai ismeretekre van szükség.

A problémák vagy hibák megoldása túl sok csapat támogatását igényli, ami időigényessé teszi a folyamatot.

Procore árak

Egyedi árazás

Procore értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 3200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2700 értékelés)

Mit mondanak a Procore-ról a valós felhasználók?

A Procore egy fantasztikus eszköz, amely hatékonyan egyszerűsíti a dokumentációs és adatbeviteli folyamatokat, és ha egyszer megtanulja a használatát, nagyon egyszerűen kezelhető. A Procore-t minden nap használják a projektünkben, beleértve a tanácsadókat, az alvállalkozókat és az egész vezetői csapatot. Ugyanakkor megtanulása és megértése bonyolult lehet.

A Procore egy fantasztikus eszköz, amely hatékonyan egyszerűsíti a dokumentációs és adatbeviteli folyamatokat, és ha egyszer megtanulja a használatát, nagyon egyszerűen kezelhető. A Procore-t minden nap használják a projektünkben, beleértve a tanácsadókat, az alvállalkozókat és az egész vezetői csapatot. Ugyanakkor megtanulása és megértése bonyolult lehet.

4. AutoCAD (a legjobb 2D építési rajzok szerkesztéséhez)

via AutoCAD

Az AutoCAD egy online DWG (rajzokat jelölő fájlformátum) szerkesztő és DWG-néző, amely lehetővé teszi projektrajzok létrehozását alapvető rajzeszközök és parancsok segítségével. Pontosan létrehozhat 2D-s és 3D-s épületstruktúrákat, tervrajzokat és terveket. A legjobb az, hogy előre beállított, azonnal használható anyagok könyvtárát kínálja, amely segít az indulásban és biztosítja a projekt hatékonyságát.

Az AutoCAD legjobb funkciói

Vizualizálja és tervezze meg projektjeit 2D-ben és 3D-ben hardverintegrációval.

Szerkessze a terveket egy WYSIWYG szerkesztővel (egy eszköz, amely vizualizálja a végső eredményt).

Készítsen animált lépéssorozatokat, felszereléseket és munkacsoportokat az építkezés hatékonysága érdekében.

Az AutoCAD korlátai

Néhány felhasználó szerint nem alkalmas 3D-s tervezési gyakorlatokra.

A licencjei drágák.

AutoCAD árak

Egyedi árazás

AutoCAD értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3000 értékelés)

Mit mondanak az AutoCAD-ről a valós felhasználók?

A program 2D-rajzok készítéséhez hasznos, amelynek célja a vázlatok számítógépen történő pontos megrajzolása – lényegében kézzel történő rajzolás digitális formátumban.

A program 2D-rajzok készítéséhez hasznos, amelynek célja a vázlatok számítógépen történő pontos megrajzolása – lényegében kézzel történő rajzolás digitális formátumban.

5. GasBuddy (a legolcsóbb üzemanyagok kereséséhez)

via GasBuddy

Nem minden építési projektekben használt alkalmazás specializálódott az iparágra. Például a GasBuddy, amelyet eredetileg olcsóbb üzemanyagok keresésére terveztek, az építési csapatoknak is segíthet az üzemanyagköltségek kezelésében.

Az építők és a terepen dolgozók ellenőrizhetik a legközelebbi benzinkutak árait. Emellett olyan prémium funkciókkal is rendelkezik, mint a versenyek, amelyek segítségével ingyenes üzemanyagot nyerhet, jutalmakat válthat be és többet takaríthat meg az üzemanyag-költségeken.

A GasBuddy legjobb funkciói

Tekintse meg az üzemanyagárak alakulását régiónként az üzemanyag-adatbázis segítségével

A üzemanyag-napló segítségével könnyedén nyomon követheti az üzemanyag-vásárlásokat.

Szerezzen be egy all-in-one kalkulátort az üzemanyagköltségek tervezéséhez

A GasBuddy korlátai

Néha helytelen árakat jelenít meg

Néha az alkalmazás távoli benzinkutakat is megjelöl.

GasBuddy árak

Ingyenes

GasBuddy értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡Profi tipp: Használjon ingyenes szén-dioxid-kalkulátorokat az építési projektjeinek környezeti hatásának kiszámításához. Azonosítsa a magas kibocsátású területeket, és dolgozzon ki stratégiákat a szén-dioxid-lábnyom minimalizálására.

6. Buildertrend (A legjobb a helyszíni csapatok irányításához és a projekt ütemezéséhez)

via Buildertrend

Ha építőipari vállalatként szeretné központosítani építési dokumentációját, a Buildertrend segíthet. Ezzel mindenről áttekintést kap – a projektjelentésektől a képekig, az ütemtervekig és a pénzügyi adatokig –, és egyszerűsítheti a projekt műveleteit.

Az alkalmazás építési ütemezője segít a felhasználóknak ütemterveket készíteni, függőségeket kezelni és frissítéseket szinkronizálni az ütemezés egyszerű módosítása érdekében.

A Buildertrend legjobb funkciói

Kezelje az építési pénzügyeket, a megrendeléseket és a módosításokat, a naptárakat és a számlákat egy helyen.

Takarítson meg anyagköltségeket visszatérítésekkel és kedvezményprogramokkal, és kezelje a beszállítói kapcsolatokat.

A Buildertrend korlátai

A szoftver nem rendelkezik automatikus mentési funkcióval, és a fájl mentése után is „nem mentett módosításokat” jelenít meg. Ez a hiba adatvesztéshez vezethet.

Nincs lehetőség több fizetési arány nyomon követésére, ami megnehezíti a szabadúszók kifizetéseinek nyomon követését.

Buildertrend árak

Egyedi árazás

Buildertrend értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1600 értékelés)

Mit mondanak a Buildertrendről a valós felhasználók?

Tetszik, hogy a platformot az én igényeimhez igazíthatom, az űrlapoktól a jelentésekig. Őszintén szólva, néha szeretném, ha még több lehetőség lenne az integrációra a cégem által használt más programokkal.

Tetszik, hogy a platformot az én igényeimhez igazíthatom, az űrlapoktól a jelentésekig. Őszintén szólva, néha szeretném, ha még több lehetőség lenne az integrációra a cégem által használt más programokkal.

7. PlanGrid Build (legalkalmasabb építési tervrajzokhoz)

via Plangrid

A PlanGrid Build by Autodesk Construction Cloud egy építési rajzoló eszköz. Funkciói azonban mostantól az Autodesk Buildben is elérhetők, amely segít az építésmenedzsmentben.

Egyetlen alkalmazásból elérhet mindent, a tervezéstől és a tervrajzok elkészítésétől a projekt előrehaladásának nyomon követéséig, a jelentések készítéséig és a dokumentumkezelésig. Ráadásul a rajzokat valós időben, a csapatával együttműködve szerkesztheti.

A PlanGrid Build legjobb funkciói

Készítsen intelligens rajzokat az építési terveinek vizualizálásához

Költségek ellenőrzése költségvetés- és kiadáskezelő, valamint előrejelző eszközök segítségével

Végezzen AI-alapú kockázatelemzéseket a potenciális problémák felismerése érdekében.

PlanGrid Build korlátozások

Ára magas, ezért kis csapatok számára nem feltétlenül megfelelő.

A szoftver nehezen tölti be a nagy méretű lapcsomagokat, és nem teszi lehetővé a lapok vagy fájlok közötti görgetést.

PlanGrid Build árak

A PlanGrid már nem kapható. Funkciói az Autodesk Build segítségével érhetők el, amelynek ára 145 dollár/hó.

PlanGrid Build értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. LetsBuild (A legjobb helyszíni ellenőrzésekhez és csapatkommunikációhoz)

via LetsBuild

A LetsBuild két terméket kínál:

Aproplan a hibák, minőség-ellenőrzések és biztonsági ellenőrzésekhez, a megfelelőség biztosításához és az átdolgozások csökkentéséhez.

Geniebelt a projekt ütemezéséhez és menedzseléséhez, a haladás nyomon követésének és az erőforrások elosztásának egyszerűsítéséhez, hogy a projektek időben és a költségvetésen belül maradjanak.

Segítségével mobil helyszíni ellenőrzéseket végezhet, azonosíthatja és rögzítheti a problémák típusait, az előrehaladást és a határidőket; csatolhat képeket a részletekhez; szerkesztő módban mérheti a terveket; és átdolgozhatja a rajzokat.

A LetsBuild egyszerűsíti a kommunikációt az építési csapatok, alvállalkozók, beszállítók és más érdekelt felek között. Emellett valós idejű építési helyszíni képeket és naprakész rajzokat biztosít a jelentésekhez, 6 hetes ütemterveket készít, felismeri a késedelmeket és a túlterheléseket, valamint élő Gantt-diagramok segítségével módosítja az ütemterveket.

A LetsBuild legjobb funkciói

Hozzon létre és szinkronizáljon hibajegyzékeket a nap 24 órájában, valós idejű push értesítésekkel.

Rögzítse a helyszíni problémákat, és oldja meg azokat, mielőtt negatív hatással lehetnek az eredményekre.

Készítsen fényképeket és hozzon létre egy kattintással jelentéseket minden problémáról.

A LetsBuild korlátai

Korlátozott jelentési és integrációs lehetőségek

A webalkalmazás összeomolhat nagy adatmennyiségek kezelése közben.

LetsBuild árak

Egyedi árazás

LetsBuild értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (20 értékelés)

Capterra: 4,2/2 (100+ értékelés)

Mit mondanak a LetsBuildről a valós felhasználók?

A platform könnyen használható, különösen azok számára, akik most kezdenek és még nem rendelkeznek teljes körű ismeretekkel a projektmenedzsment terén, de néhány változtatásra szorul, hogy hatékonyabb eszközzé váljon és egyetlen projektmenedzsmentként használható legyen.

A platform könnyen használható, különösen azok számára, akik most kezdenek és még nem rendelkeznek teljes körű ismeretekkel a projektmenedzsment terén, de néhány változtatásra szorul, hogy hatékonyabb eszközzé váljon és egyetlen projektmenedzsmentként használható legyen.

📖 További információk: Hogyan használjuk a Gantt-diagramot az építkezés során?

9. Autodesk Construction Cloud (A legjobb építési projektmenedzsmenthez)

via Autodesk Construction Cloud

Az Autodesk egységes platformot kínál, amelyen egy helyen elérhetők az összes projektadatok – fájlok, fotók, Revit modellek, RFI-k, lapok és jelentések. BIM (épületinformációs modellezés) koordinációt kínál a modellek szerkesztéséhez, a hibák észleléséhez és az átdolgozáshoz. A benyújtási szakasza különösen hasznos a műhelyrajzok megosztásakor.

Az Autodesk projektmenedzsmentje valós idejű betekintést nyújt az építőknek és a vállalkozóknak a projektekbe. Emellett költségkezelési funkciókkal is rendelkezik, amelyek segítenek az építési becslésekben, a költségkockázatok előrejelzésében és a pénzügyi kockázatok csökkentésében.

Az Autodesk Construction Cloud legjobb funkciói

Végezzen valós idejű kockázatelemzést, egyszerűsítse az ajánlattételt és automatizálja a rutin feladatokat az Autodesk AI segítségével.

Kövesse nyomon a terveket és vizualizálja a tervezési változtatásokat a tervezési együttműködési funkciók segítségével.

Használjon sablonokat a biztonsági előírások dokumentálásához és az incidensjelentések elkészítéséhez.

Az Autodesk Construction Cloud korlátai

A Gantt-diagramok nem szinkronizálják az élő frissítéseket.

A projektek beállítása felhasználói jogosultságokkal, logikai kapcsolatokkal stb. időigényes lehet.

Autodesk Construction Cloud árak

Egyedi árazás

Autodesk Construction Cloud értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (3900+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2000 értékelés)

Mit mondanak az Autodesk Construction Cloudról a valós felhasználók?

Összességében nagyon jó; kezdetben voltak kisebb problémák, de az ACC több erőforrást és szerveres támogatást fordított arra, hogy a megszakítások ritkák legyenek, és a felhasználói kérések megfelelően legyenek kezelve.

Összességében nagyon jó; kezdetben voltak kisebb problémák, de az ACC több erőforrást és szerveres támogatást fordított arra, hogy a megszakítások ritkák legyenek, és a felhasználói kérések megfelelően legyenek kezelve.

10. Contractor Foreman (A legjobb a munkák költségeinek kezeléséhez)

via Contractor Foreman

A Contractor Foreman a legjobb a projekt pénzügyeinek kezelésére és a kiadások nyomon követésére. Lehetővé teszi a költségek és a pénzügyi adatok részletes nyomon követését, az egyéni és tömeges felárak becslését, valamint az ajánlatok és a módosítási megrendelések kezelését.

Nyomon követheti munkatársait, elkészítheti az alkalmazottak beosztását és nyilvántarthatja a projekt dokumentációját. Ezen felül a szoftverhez tartozó támogató hálózat javaslatokat kínál az építési menedzsment szoftver optimális kihasználásához.

A Contractor Foreman legjobb funkciói

Készítsen becsléseket, és ossza meg azokat ügyfeleivel valós idejű költségadatbázisok segítségével.

Kövesse nyomon a számlákat, társítsa a számlákat a megrendelésekhez, és állítson ki ügyfélszámlákat.

Készítsen ajánlati csomagokat, küldjön ajánlati meghívókat és ítélje oda az ajánlatokat!

A megrendelések változásainak automatikus frissítése

A vállalkozói művezető korlátai

A becslési funkciók alapvetőek és korlátozottak.

A mobilalkalmazás néha hibásan működik.

Contractor Foreman árak

Alap : 49 USD/hó, éves számlázással

Standard : 99 USD/hó

Plusz : 155 USD/hó

Pro : 212 USD/hó

Korlátlan: 312 USD/hó

Contractor Foreman értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (245+ értékelés)

Capterra: 4,5/6 (több mint 600 értékelés)

Mit mondanak a Contractor Foreman valós felhasználói?

A Contractor Foreman alkalmazásban leginkább a modulok széles skálája tetszik, amelyek rengeteg különböző lehetőséget kínálnak a projektek kezelésében. Azonban a rengeteg funkció miatt az első használatkor kissé nyomasztó lehet a program.

A Contractor Foreman alkalmazásban leginkább a modulok széles skálája tetszik, amelyek rengeteg különböző lehetőséget kínálnak a projektek kezelésében. Azonban a rengeteg funkció miatt az első használatkor kissé nyomasztó lehet a program.

📖 További információk: Ingyenes építési ajánlat sablonok a projekt sikeréhez

11. Raken (A legjobb időkövetéshez és munkatársak irányításához)

via Raken

A Raken kiválóan alkalmas a terepi menedzsmenthez. Valós időben rögzítheti az adatokat, nyomon követheti az órákat és napi előrehaladási jelentéseket készíthet. A csapat tagjai használhatják napi jegyzetek készítésére, képek feltöltésére és naplózás céljára.

A Raken legfőbb előnye a könnyű használat és az a képessége, hogy napi és pillanatfelvételes jelentésekkel nyomon követi az órákat, az anyagokat, a berendezéseket és a termelést. Az időkártyák segítségével központosíthatja az időkövetést, tömegesen rendelhet órákat a munkásokhoz, és útközben jóváhagyhatja az időkártyák benyújtását.

A Raken legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi jelentésszegmenseket fotódokumentációval, jegyzetekkel, hangfelvételekkel és szövegfelvételekkel.

A valós idejű irányítópultok segítségével egy helyen tekintheti meg a biztonsági ellenőrzőlistákat és megfigyeléseket.

Kövesse nyomon a berendezések használatát a költségkódok és a használati órák, valamint az üresjárati idő funkciók segítségével.

Raken korlátozások

Nincs tömeges szerkesztés vagy automatikus kitöltés. Például 50 vagy 100 berendezés esetében ugyanazokat az adatokat kell megadnia.

Nincsenek többválasztós kérdések vagy legördülő menük a felmérésekben

Raken árak

Egyedi árazás

Raken értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 230 értékelés)

Mit mondanak a Rakenről a valós felhasználók?

Imádjuk, hogy testreszabhatjuk a költségkódjainkat és nyomon követhetjük az érvényes bérbesorolásokat. A helyszínen dolgozó munkatársaink értesítést kapnak, ha elkészültek a munkaidő-nyilvántartásaik, és nagyon könnyen be tudják jelentkezni és jóváhagyni azokat. Az egyes projektek galériája nagyon könnyen használható és feltölthető, és a OneDrive integráció is fantasztikus a csapatunk számára. Azonban jó lenne, ha több testreszabható funkció lenne.

Imádjuk, hogy testreszabhatjuk a költségkódjainkat és nyomon követhetjük az érvényes bérbesorolásokat. A helyszínen dolgozó munkatársaink értesítést kapnak, ha elkészültek a munkaidő-nyilvántartásaik, és nagyon könnyen be tudják jelentkezni és jóváhagyni azokat. Az egyes projektek galériája nagyon könnyen használható és feltölthető, és a OneDrive integráció is fantasztikus a csapatunk számára. Azonban jó lenne, ha több testreszabható funkció lenne.

Adja át a projekteket időben a legjobb építési alkalmazással

A legjobb építési alkalmazások listájának összefoglalásaként egy dologban biztosak vagyunk: a megfelelő technológia nélkül nem lehet sikeres építési projektet várni.

Az itt bemutatott alkalmazások mindegyike kiváló nyomonkövetési, ütemezési, pénzügyi menedzsment és együttműködési funkciókkal rendelkezik. Ha azonban sokoldalú megoldást keres, amely építők, építőmunkások és projektmenedzserek számára egyaránt alkalmas, akkor a ClickUp a legjobb választás.

A ClickUp hatékony idővonal-kezelési funkcióival, hatékony együttműködési lehetőségeivel, valós idejű nyomon követési és jelentési funkcióival, fejlett automatizálási funkcióival és hatalmas sablonkönyvtárával tűnik ki. Mindezek a funkciók segítenek abban, hogy építési projektjeit időben és a költségvetést túllépés nélkül zárja le.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és fedezze fel funkcióit még ma!