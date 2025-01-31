A 10 legjobb építési költségbecslő szoftver 2025-ben

A pontatlan építési becslések a projekt nyereségének 3%-át teszik ki , miközben a jövőbeli projektek nyerési arányát 30%-kal csökkentik.

A hagyományos költségbecslési módszerek pontatlanok lehetnek a megbízhatatlan adatok, az emberi hibák és a felelősség hiánya miatt.

Az építési költségbecslő szoftverek kiküszöbölik a találgatásokat. Modern technológiával vannak ellátva, segítenek a pontos költségek becslésében, a folyamatok egyszerűsítésében és a költséges költségvetési hibák csökkentésében.

Az építési költségbecslő szoftverek gépi tanulást, vizualizációs elemeket és valós idejű adatokat használnak, hogy segítsenek a pontos költségek becslésében az építési projektekhez.

Azonban nincs olyan, hogy egy méret mindenkinek jó.

Ebben a cikkben megvizsgáljuk a legjobb építési költségbecslő eszközöket, bemutatjuk azok legfontosabb jellemzőit, korlátait, árait és termékértékeléseit. ?

Mit kell keresnie az építési költségbecslő szoftverekben?

Az építési projektekhez használt becslő szoftver kiválasztásakor vegye figyelembe az alábbi tényezőket:

Megfizethető ár: Keressen olyan szoftvert, amely illeszkedik a költségvetéséhez. Mivel ez jelentős befektetés, határozza meg, mennyit szeretne a szoftverbe fektetni, és válasszon egy megfizethető eszközt.

Pontosság és hatékonyság: Válasszon egy megbízható szoftvert, amely rendkívül pontos építési költség- és projektkalkulációkat kínál, beleértve a munkaerőt, az anyagokat és egyéb kiadásokat.

Felhasználóbarát felület: Győződjön meg arról, hogy az építési költségbecslő szoftver könnyen kezelhető és érthető. A könnyen használható eszköz csökkenti a betanítási időt és kiküszöböli a külső technikai támogatás szükségességét.

Integráció: Keressen olyan becslő szoftvert, amely zökkenőmentesen integrálható a meglévő alkalmazásokkal és rendszerekkel, beleértve a projektmenedzsment eszközöket és a könyvelési szoftvereket.

Skálázhatóság: Válasszon olyan eszközt, amely vállalkozásával együtt skálázható, hatékonyan kezeli a kiterjedtebb projekteket és a növekvő ügyfélkört.

Bár több ERP építési költségbecslő szoftver is hasznos lehet, a megfelelő szoftver megtalálása nehéz feladatnak bizonyulhat.

Íme a legjobb építési költségbecslő szoftverek listája, amelyekkel felgyorsíthatja a folyamatot. ?

A 10 legjobb építési költségbecslő szoftver 2024-ben

Íme a legjobb becslési szoftverek funkciói, felhasználói értékelései, korlátai és árai.

1. Contractor Foreman

Kép forrása: Contractor Foreman

A Contractor Foreman egy teljes értékű építési menedzsment szoftver. Eszközöket és több mint 35 funkciót kínál, amelyek segítségével egy helyen kezelheti az ajánlatokat, a becsléseket és a személyzetet.

Ez egy megfizethető és felhasználóbarát szoftver építési költségbecslések készítéséhez. Építési költségbecslő szoftvere több mint 75 országban működő vállalkozóknak nyújt szolgáltatásokat.

Használja a becslő szoftvert a weben vagy az iOS és Android alkalmazásokkal – eszközkorlátozás nélkül.

A Contractor Foreman legjobb funkciói

A Kanban és a lista nézetek segítségével teljes áttekintést kaphat projektje előrehaladásáról.

Testreszabhatja a fedőlapokat hivatkozások, részletek és egyéni adatok hozzáadásával.

Használja a kész becslési sablonokat az ajánlatok gyors és hatékony elkészítéséhez.

Hozzáférés valós idejű költségadatbázishoz a legfrissebb anyag- és munkaerőárakkal

Valós idejű értesítéseket kap, amikor a becslések elkészülnek, megnyílnak és rákattintanak.

Integrálja olyan népszerű eszközökkel, mint a Quickbooks, MS Projects, Stripe, Zapier és még sok más.

Vállalkozói művezető korlátozások

Korlátozott lehetőségek a becslések és projektek szervezésére

A mobilalkalmazás funkciói nem annyira intuitívak, mint a weboldalé.

Nincsenek felülvizsgálati nyilvántartások a becslésekhez

Contractor Foreman árak

Ingyenes: 30 nap

Alap: 79 USD/hó

Alapcsomag: 125 USD/hó

Plusz: 166 USD/hó

Pro: 249 USD/hó

Korlátlan: 49 USD/hó

Vállalkozói előmunkások értékelései és véleményei

G2: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (630+ értékelés)

2. Buildertrend

Kép forrása: Buildertrend

A Buildertrend hibamentes, agilis becslési technikákat alkalmaz a pontos költségbecsléshez előre elkészített számítások és képletek segítségével. Leginkább lakóépületek építési ütemtervének elkészítéséhez és az építési költségek becsléséhez alkalmas, ezért népszerű választás az építők, szakvállalkozók és felújítók körében.

A Buildertrend valós idejű költségkövetéssel biztosítja a pontos munkaköltség-számítást. Az automatizált ajánlatok kiküszöbölik a dupla adatbevitelt, így gyorsan és egyszerűen készíthet részletes ajánlatokat ügyfeleinek.

A Buildertrend legjobb funkciói

Válasszon a kész becslési sablonok közül, hogy felgyorsítsa az ajánlattételi folyamatot.

Mérje és számszerűsítse az anyagokat a könnyen használható felmérési funkciók segítségével.

Tárolja az anyag- és munkaerőköltségeket egy személyre szabott költségadatbázisban.

Készítsen professzionális ajánlatokat

Használja a részletes költségbontásokat, a valós idejű költségfigyelést és az erőforrások hatékony kiigazításának lehetőségét.

A Buildertrend korlátai

A felhasználói felület nem túl lenyűgöző, a funkciók és az erőforrások között nehéz eligazodni.

Nincs automatikus mentési lehetőség, és a Wordben és Excelben végzett szerkesztés néha az összes adatot törli.

Buildertrend árak

Ingyenes: Korlátlan

Alap: 19 USD/hó

Növekedés: 39 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Buildertrend értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (150+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1600 értékelés)

3. Stack

Kép forrása: Stack

A Stack egy felhőalapú építési projektmenedzsment szoftver. A becslésektől a lezárásig ez az eszköz minden építési megoldást biztosít, amire szüksége van a becslési folyamat egyszerűsítéséhez.

Ezenkívül a Stack intuitív mérési, becslési és ajánlatkészítő eszközökkel egyszerűsíti a komplex projektek költségeinek becslését. Emellett praktikus automatizálási eszközöket is kínál az ismétlődő feladatok automatizálásához, például adatbázisok frissítéséhez, számoláshoz és számítások elvégzéséhez.

Más rugalmatlan építési költségbecslő eszközökkel összehasonlítva a Stack számos testreszabási lehetőséget kínál, hogy a szoftvert az Ön üzleti igényeihez igazítsa.

További pontok a Stack központi projektközpontjának, amely az összes belső és külső érdekelt fél kezelését, nyomon követését és velük való kommunikációt végzi.

A legjobb funkciók összeállítása

Pontos méréseket kaphat a terület, vonal, ív, dőlésszög, számlálás és térfogat mérésére szolgáló speciális eszközökkel.

Készítsen márkájához illeszkedő ajánlatokat a márka logójával, feltételeivel, hatókörével és egyéb részletekkel.

Használjon előre elkészített vagy egyedi könyvtárakat, hogy könnyedén elkészíthesse a tételek, anyagok és szerelvények számláit.

Készítsen jelentéseket testreszabható adatpontokkal, például tervvel, költségtípussal vagy egyéb címkékkel.

Hozzáférés egy kiterjedt építési sablonkönyvtárhoz, hogy gyorsan elindulhasson

Stack korlátozások

Az egyszer létrehozott elemek és szerelvények nem helyezhetők át új helyre.

A szoftver lassúvá válhat, ha hatalmas adatállományokkal dolgozik.

Stack árazás

Kezdő ár: 2999 USD/év

Grow: 1899 USD/év

Építés: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,5/5 (több mint 1300 értékelés)

4. Clear Estimates

Kép forrása: Clear Estimates

A Clear Estimates egy könnyen használható építési költségbecslő szoftver. Több mint 130 kész költségbecslési sablonnal rendelkezik olyan általános területekhez, mint a konyhák, fürdőszobák, garázsok és mások.

A sablonokat személyre szabhatja úgy, hogy bizonyos részeket hozzáad vagy eltávolít. A Clear Estimates több ezer előre betöltött blokkot kínál, amelyek regionálisan pontos anyag- és munkaerőköltségeket tartalmaznak.

Egyszerűen húzza őket a sablonjába, hogy az ügyfele helyszínéhez igazodó becsléseket készítsen. Az Egyesült Államok több mint 400 különböző területéről kap áradatokat, amelyeket negyedévente frissítenek.

A Clear Estimates legjobb funkciói

Gyors és megbízható támogatás az építési költségbecslés során

Hozzáférés több mint 160 becslési sablonhoz, különböző területek szerint kategorizálva.

Hozzáférés több mint 10 000 tételből álló árkalkulációs adatbázishoz (negyedévente frissítve)

Takarítson meg időt a tartalom összeállításával professzionális ajánlat-sablonok segítségével.

A becslések korlátai

Főként az Egyesült Államok piacára készült.

Nehéz hozzáadni az áfát egy becsléshez.

A Clear Estimates árai

Ingyenes: 30 nap

Standard: 79 USD/hó

Pro: 119 USD/hó

Franchise: 249 USD/hó

Clear Estimates értékelés

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

5. Procore

Kép forrása: Procore

A Procore átfogó eszközkészletet kínál az építés előtti munkafolyamatok, például a tervek, becslések, pályázatok és költségvetések kezelésének egyszerűsítéséhez.

A Stackhez hasonlóan a Procore is megfelelő becslési eszközöket és testreszabási lehetőségeket kínál mennyiségi felmérések, becslések és professzionális ajánlatok elkészítéséhez.

A Procore több mint 1 000 000 projektben segített 150 országban olyan vezető vállalatoknál, mint a Honeywell, a Brookfield Properties és mások.

A Procore legjobb funkciói

Központi irányítópult az építés előtti tevékenységek kezeléséhez

Dolgozzon együtt a projektben érdekelt felekkel 2D-s és 3D-s modellek segítségével valós időben.

Integrálja több mint 500 alkalmazással, hogy úgy dolgozhasson, ahogy szeretne.

Az AI Auto Count segítségével másodpercek alatt készíthet el felmérési szimbólumfelismeréseket.

Mobilra optimalizált felület dedikált iOS és Android alkalmazásokkal

Automatikus költségszámítás anyagok és munkaerő tekintetében

A Procore korlátai

A szoftver használatának elsajátítása meredek tanulási görbét igényel.

Az árak nem alkalmasak magánvállalkozók vagy kis- és középvállalkozások számára.

Procore árak

Egyedi árazás

Procore értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2600 értékelés)

6. Buildsoft

Kép forrása: Buildsoft

A Buildsoft Cubit Estimating platformja lehetővé teszi, hogy a becslést és a felmérést egyetlen zökkenőmentes folyamatba integrálja.

A rugalmas, központosított platform segítségével gyorsan és pontosan készíthet becsléseket. Az intelligens eszközök, mint például a 3D-s vagy BIM-modell ellenőrzések, a munkavégzés elemzése, a dinamikus árlisták és még sok más, egyszerűsítik a becslés készítését.

Az árak adatait sablonlistákként is elmentheti, így pontosan és nyereségesen ellenőrizheti a munkák árait. Hozzon létre sablonmunkákat gyakori szakmákkal és tételekkel, hogy egyszerűsítse a jövőbeli becsléseket.

A Buildsoft legjobb funkciói

Egyetlen nézetben kezelheti az összes építési költségbecslését és projektjét.

Ellenőrizze a becsléseket interaktív 3D-s vagy BIM-modellek segítségével.

Készítsen új becsléseket az árlista sablonok segítségével

Lehetővé teszi a sablon árlisták, munkák és meglévő becslések közötti valós idejű szinkronizálást.

Használja a Job Revision Workflow funkciót a munkák, becslések vagy projektek változásainak hatékony kezeléséhez.

A Buildsoft korlátai

Nincs megfelelő tanulási forrás az új felhasználók számára

A felhasználóknak nehézséget okoz a költségek és árak módosítása.

Buildsoft árak

Standard: 180 USD/hó

Professzionális: 240 USD/hó

Vállalati: 270 USD/hó

Buildsoft értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. PlanSwift

Kép forrása: PlanSwift

A PlanSwift, egy felhőalapú építési költségbecslő szoftver, gyors, kényelmes és papírmentessé teszi az építési költségbecslési folyamatot. Könnyen testreszabható az Ön üzleti igényeinek megfelelően.

A PlanSwift intuitív drag-and-drop felülettel és egy kattintással működő funkciókkal gyakorlatilag bármilyen szakmában használható. Akár kereskedelmi, akár lakóépületekről van szó, a platform célspecifikus eszközöket kínál a pontos költségbecslések elkészítéséhez.

A PlanSwift legjobb funkciói

Használja a területi és lineáris eszközöket a négyzetméter vagy felületek kiszámításához, egyszerű pont-és-kattintásos mérésekkel.

Funkciók Egy kattintással elvégezhető felmérés szabálytalan vagy ívelt felületek méréséhez

Hozzáférés dinamikus költségelőrejelzésekhez, amelyek a munkaerő- vagy anyagköltségek változásával frissülnek.

Helyezze az előre elkészített egyedi szerelvényeket a felmérésére az automatikus számlálás, számítások és becslés érdekében.

A PlanSwift korlátai

Nincs beépített felhőalapú szinkronizálás vagy fájlmegosztás

Néha lassú és akadozik, a renderelési idő hosszú.

PlanSwift árak

Ingyenes: 14 nap

Professzionális: 1749 USD/év

PlanSwift értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (25+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (350+ értékelés)

8. HeavyBid

Kép forrása: HeavyBid

Több mint 50 000 becslő bizalmát élvező HeavyBid a leggyorsabb és legpontosabb becslő szoftverek közé tartozik a polgári építkezések területén. Lehetővé teszi az DOT weboldalakról származó tételek importálását, így csökkentve a becsléssel töltött időt.

A HeavyBid külső felmérési programokat használ, és az adatokat bevitelével készíti el a projektköltség-becsléseket.

A HeavyBid segítségével könnyedén ellenőrizheti a becsléseket ellenőrzőlisták és felülvizsgálati eszközök segítségével, amelyek minden költséget és árat alaposan megvizsgálnak. Ez indokolja, hogy miért ez a 50 legnagyobb ENR nehézépítési vállalkozó közül 44 választotta ezt a szoftvert.

A HeavyBid legjobb funkciói

Csatlakozzon több mint 30 könyvelési rendszerhez, beleértve a Vista, Quickbooks, Sage 300 stb. rendszereket.

Engedélyezze az automatikus szinkronizálást, hogy elkerülje a dupla adatbevitelt a becslési munkafolyamatban.

Hozzon létre testreszabható ajánlatokat

Támogatja az adatok importálását és exportálását a Primavera vagy a Microsoft Project programokból.

Lehetővé teszi, hogy több becslő valós időben együttműködjön a projektekben.

A HeavyBid korlátai

Drága a beszerzése és karbantartása

Korlátozott jelentéskészítési lehetőségek

HeavyBid árak

Egyedi árazás

HeavyBid értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (500+ értékelés)

9. Estimator360

Kép forrása: Estimator360

Az Estimator360 egy robusztus építési költségbecslő és menedzsment szoftver, amely beépített építési számításokkal és szabálykészletekkel rendelkezik, így megkönnyíti a költségbecslést.

Az Estimator360 segítségével részletes anyaglistákat is készíthet, beleértve a munkaerőt, az anyagokat és egyéb alapvető építési költségeket. Ezeket a listákat megoszthatja a beszállítókkal és alvállalkozókkal, miközben egyetlen hiteles forrás marad.

Az Estimator360 legjobb funkciói

Korlátlan számú összeállításokat kínál fejlett építési számításokkal és szabálykészletekkel.

Testreszabhatja és méretezheti az összeállításokat olyan saját fejlesztésű technológiák segítségével, mint a Build Options és az Intelligent Ratios.

Automatizált munkafolyamatokkal rendelkezik, amelyekkel egy kattintással átalakíthatja a becsléseket ajánlatokká.

Válasszon több mint 70 projektsablon közül, vagy hozzon létre saját sablonokat!

Mobil-első platform dedikált alkalmazásokkal iOS és Android felhasználók számára.

Az Estimator360 korlátai

Nehéz integrálni harmadik féltől származó szoftverekkel

Az alkalmazás néha hibásan működik, és újratelepítést igényel.

Estimator360 árak

Egy egyszerű csomag: 369 USD/hó

Estimator360 értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (90+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Sage Estimating

Kép forrása: Sage Estimating

A Sage Estimating segít Önnek abban, hogy pontossággal több ajánlatot nyerjen el, és egyetlen kattintással 2D-s és 3D-s részleteket hívjon elő, ezzel csökkentve a felmérési időt. Ezeket az információkat gyorsan és pontosan átviheti a szoftverbe.

A Sage 100 Contractor, a Sage 300 Construction és a Real Estate szoftverekkel integrálva egyszerűsíti a költségvetések, megrendelések és alvállalkozói szerződések exportálását. A Sage Estimating szoftver használata megoldja az adatok duplikálásának problémáját is.

A Sage Estimating legjobb funkciói

Egyszerűsítse a becslési folyamatot 2D és 3D felmérési eszközökkel.

Maximalizálja a sebességet és a hatékonyságot az automatikus felmérési adatátvitellel

Egyszerűsítse az együttműködést más alkalmazásokkal való könnyű integrációval.

A Sage Estimating korlátai

Nem túl felhasználóbarát, és meg kell tanulni a használatát.

Nem képes specifikációalapú felmérési rendszereket létrehozni

Sage Estimating árak

Ingyenes: 30 nap

Sage Estimating értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,1/5 (70+ értékelés)

Míg ezek az építési eszközök segíthetnek pontos becsléseket készíteni az építési projektekhez, a ClickUp a partnere lehet ezeknek a projekteknek a rendezett kezelésében.

A ClickUp építési projektmenedzsmentje segít a becslőknek, vállalkozóknak és kis- és középvállalkozások tulajdonosainak az építési projektek kezelésében és az azokhoz való együttműködésben, a függőségek nyomon követésében, az ajánlatok kezelésében és még sok másban.

A ClickUp építési projektmenedzsment eszközével könnyedén megtervezheti és végrehajthatja építési projektjeit.

Válasszon több mint 10 nézet és ClickUp építési menedzsment sablon közül, hogy gyorsan kezelhesse projektjeit.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp építési menedzsment sablonja előre elkészített nézetekkel, egyéni állapotokkal, egyéni mezőkkel, dokumentumokkal és még sok mással segít Önnek az összes építési művelet egy helyen történő kezelésében.

A ClickUp emellett korlátlan számú felhasználót és feladatot kínál, mindezt ingyenesen. Szeretne mindenről naprakész lenni? Építsen be valós idejű nyomon követést a működésébe, hogy soha ne maradjon le egy frissítésről sem.

A ClickUp legjobb funkciói

Költségbecslés: Számítsa ki a megrendelések, mennyiségek, anyagok és munkaerő költségeit számításokkal és egyedi képletekkel.

Projektek kezelése: Használja a ClickUp vállalati projektmenedzsmentjét, amely olyan funkciókat tartalmaz, mint az automatizálás és az erőforrás-kezelés.

Időbecslés: Becsülje meg az egyes feladatok elvégzéséhez szükséges időt az időbecslések segítségével.

Feladatok prioritásainak meghatározása: A Feladatfüggőségek funkcióval prioritásokat határozhat meg és sorrendben teljesítheti a feladatokat.

Valós idejű együttműködés: Hozzon létre tudásbázisokat és működjön együtt a csapatokkal valós időben.

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazás (jelenleg) nem nyújt táblázatos nézetet.

A ClickUp árai

Ingyenes: Örökre

Korlátlan csomag: 7 USD/hó

Üzleti terv: 12 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

