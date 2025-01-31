ClickUp blog
A 10 legjobb építési költségbecslő szoftver 2025-ben

Sudarshan Somanathan
2025. január 31.

A pontatlan építési becslések a projekt nyereségének 3%-át teszik ki , miközben a jövőbeli projektek nyerési arányát 30%-kal csökkentik.

A hagyományos költségbecslési módszerek pontatlanok lehetnek a megbízhatatlan adatok, az emberi hibák és a felelősség hiánya miatt.

Az építési költségbecslő szoftverek kiküszöbölik a találgatásokat. Modern technológiával vannak ellátva, segítenek a pontos költségek becslésében, a folyamatok egyszerűsítésében és a költséges költségvetési hibák csökkentésében.

Az építési költségbecslő szoftverek gépi tanulást, vizualizációs elemeket és valós idejű adatokat használnak, hogy segítsenek a pontos költségek becslésében az építési projektekhez.

Azonban nincs olyan, hogy egy méret mindenkinek jó.

Ebben a cikkben megvizsgáljuk a legjobb építési költségbecslő eszközöket, bemutatjuk azok legfontosabb jellemzőit, korlátait, árait és termékértékeléseit. ?

Mit kell keresnie az építési költségbecslő szoftverekben?

Az építési projektekhez használt becslő szoftver kiválasztásakor vegye figyelembe az alábbi tényezőket:

  • Megfizethető ár: Keressen olyan szoftvert, amely illeszkedik a költségvetéséhez. Mivel ez jelentős befektetés, határozza meg, mennyit szeretne a szoftverbe fektetni, és válasszon egy megfizethető eszközt.
  • Pontosság és hatékonyság: Válasszon egy megbízható szoftvert, amely rendkívül pontos építési költség- és projektkalkulációkat kínál, beleértve a munkaerőt, az anyagokat és egyéb kiadásokat.
  • Felhasználóbarát felület: Győződjön meg arról, hogy az építési költségbecslő szoftver könnyen kezelhető és érthető. A könnyen használható eszköz csökkenti a betanítási időt és kiküszöböli a külső technikai támogatás szükségességét.
  • Integráció: Keressen olyan becslő szoftvert, amely zökkenőmentesen integrálható a meglévő alkalmazásokkal és rendszerekkel, beleértve a projektmenedzsment eszközöket és a könyvelési szoftvereket.
  • Skálázhatóság: Válasszon olyan eszközt, amely vállalkozásával együtt skálázható, hatékonyan kezeli a kiterjedtebb projekteket és a növekvő ügyfélkört.

Bár több ERP építési költségbecslő szoftver is hasznos lehet, a megfelelő szoftver megtalálása nehéz feladatnak bizonyulhat.

Íme a legjobb építési költségbecslő szoftverek listája, amelyekkel felgyorsíthatja a folyamatot. ?

A 10 legjobb építési költségbecslő szoftver 2024-ben

Íme a legjobb becslési szoftverek funkciói, felhasználói értékelései, korlátai és árai.

1. Contractor Foreman

Vállalkozó művezető
Kép forrása: Contractor Foreman

A Contractor Foreman egy teljes értékű építési menedzsment szoftver. Eszközöket és több mint 35 funkciót kínál, amelyek segítségével egy helyen kezelheti az ajánlatokat, a becsléseket és a személyzetet.

Ez egy megfizethető és felhasználóbarát szoftver építési költségbecslések készítéséhez. Építési költségbecslő szoftvere több mint 75 országban működő vállalkozóknak nyújt szolgáltatásokat.

Használja a becslő szoftvert a weben vagy az iOS és Android alkalmazásokkal – eszközkorlátozás nélkül.

A Contractor Foreman legjobb funkciói

  • A Kanban és a lista nézetek segítségével teljes áttekintést kaphat projektje előrehaladásáról.
  • Testreszabhatja a fedőlapokat hivatkozások, részletek és egyéni adatok hozzáadásával.
  • Használja a kész becslési sablonokat az ajánlatok gyors és hatékony elkészítéséhez.
  • Hozzáférés valós idejű költségadatbázishoz a legfrissebb anyag- és munkaerőárakkal
  • Valós idejű értesítéseket kap, amikor a becslések elkészülnek, megnyílnak és rákattintanak.
  • Integrálja olyan népszerű eszközökkel, mint a Quickbooks, MS Projects, Stripe, Zapier és még sok más.

Vállalkozói művezető korlátozások

  • Korlátozott lehetőségek a becslések és projektek szervezésére
  • A mobilalkalmazás funkciói nem annyira intuitívak, mint a weboldalé.
  • Nincsenek felülvizsgálati nyilvántartások a becslésekhez

Contractor Foreman árak

  • Ingyenes: 30 nap
  • Alap: 79 USD/hó
  • Alapcsomag: 125 USD/hó
  • Plusz: 166 USD/hó
  • Pro: 249 USD/hó
  • Korlátlan: 49 USD/hó

Vállalkozói előmunkások értékelései és véleményei

  • G2: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (630+ értékelés)

2. Buildertrend

Buildertrend
Kép forrása: Buildertrend

A Buildertrend hibamentes, agilis becslési technikákat alkalmaz a pontos költségbecsléshez előre elkészített számítások és képletek segítségével. Leginkább lakóépületek építési ütemtervének elkészítéséhez és az építési költségek becsléséhez alkalmas, ezért népszerű választás az építők, szakvállalkozók és felújítók körében.

A Buildertrend valós idejű költségkövetéssel biztosítja a pontos munkaköltség-számítást. Az automatizált ajánlatok kiküszöbölik a dupla adatbevitelt, így gyorsan és egyszerűen készíthet részletes ajánlatokat ügyfeleinek.

A Buildertrend legjobb funkciói

  • Válasszon a kész becslési sablonok közül, hogy felgyorsítsa az ajánlattételi folyamatot.
  • Mérje és számszerűsítse az anyagokat a könnyen használható felmérési funkciók segítségével.
  • Tárolja az anyag- és munkaerőköltségeket egy személyre szabott költségadatbázisban.
  • Készítsen professzionális ajánlatokat
  • Használja a részletes költségbontásokat, a valós idejű költségfigyelést és az erőforrások hatékony kiigazításának lehetőségét.

A Buildertrend korlátai

  • A felhasználói felület nem túl lenyűgöző, a funkciók és az erőforrások között nehéz eligazodni.
  • Nincs automatikus mentési lehetőség, és a Wordben és Excelben végzett szerkesztés néha az összes adatot törli.

Buildertrend árak

  • Ingyenes: Korlátlan
  • Alap: 19 USD/hó
  • Növekedés: 39 USD/hó
  • Vállalati: Egyedi árazás

Buildertrend értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (150+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 1600 értékelés)

3. Stack

Stack
Kép forrása: Stack

A Stack egy felhőalapú építési projektmenedzsment szoftver. A becslésektől a lezárásig ez az eszköz minden építési megoldást biztosít, amire szüksége van a becslési folyamat egyszerűsítéséhez.

Ezenkívül a Stack intuitív mérési, becslési és ajánlatkészítő eszközökkel egyszerűsíti a komplex projektek költségeinek becslését. Emellett praktikus automatizálási eszközöket is kínál az ismétlődő feladatok automatizálásához, például adatbázisok frissítéséhez, számoláshoz és számítások elvégzéséhez.

Más rugalmatlan építési költségbecslő eszközökkel összehasonlítva a Stack számos testreszabási lehetőséget kínál, hogy a szoftvert az Ön üzleti igényeihez igazítsa.

További pontok a Stack központi projektközpontjának, amely az összes belső és külső érdekelt fél kezelését, nyomon követését és velük való kommunikációt végzi.

A legjobb funkciók összeállítása

  • Pontos méréseket kaphat a terület, vonal, ív, dőlésszög, számlálás és térfogat mérésére szolgáló speciális eszközökkel.
  • Készítsen márkájához illeszkedő ajánlatokat a márka logójával, feltételeivel, hatókörével és egyéb részletekkel.
  • Használjon előre elkészített vagy egyedi könyvtárakat, hogy könnyedén elkészíthesse a tételek, anyagok és szerelvények számláit.
  • Készítsen jelentéseket testreszabható adatpontokkal, például tervvel, költségtípussal vagy egyéb címkékkel.
  • Hozzáférés egy kiterjedt építési sablonkönyvtárhoz, hogy gyorsan elindulhasson

Stack korlátozások

  • Az egyszer létrehozott elemek és szerelvények nem helyezhetők át új helyre.
  • A szoftver lassúvá válhat, ha hatalmas adatállományokkal dolgozik.

Stack árazás

  • Kezdő ár: 2999 USD/év
  • Grow: 1899 USD/év
  • Építés: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 1300 értékelés)

4. Clear Estimates

Világos becslések
Kép forrása: Clear Estimates

A Clear Estimates egy könnyen használható építési költségbecslő szoftver. Több mint 130 kész költségbecslési sablonnal rendelkezik olyan általános területekhez, mint a konyhák, fürdőszobák, garázsok és mások.

A sablonokat személyre szabhatja úgy, hogy bizonyos részeket hozzáad vagy eltávolít. A Clear Estimates több ezer előre betöltött blokkot kínál, amelyek regionálisan pontos anyag- és munkaerőköltségeket tartalmaznak.

Egyszerűen húzza őket a sablonjába, hogy az ügyfele helyszínéhez igazodó becsléseket készítsen. Az Egyesült Államok több mint 400 különböző területéről kap áradatokat, amelyeket negyedévente frissítenek.

A Clear Estimates legjobb funkciói

  • Gyors és megbízható támogatás az építési költségbecslés során
  • Hozzáférés több mint 160 becslési sablonhoz, különböző területek szerint kategorizálva.
  • Hozzáférés több mint 10 000 tételből álló árkalkulációs adatbázishoz (negyedévente frissítve)
  • Takarítson meg időt a tartalom összeállításával professzionális ajánlat-sablonok segítségével.

A becslések korlátai

  • Főként az Egyesült Államok piacára készült.
  • Nehéz hozzáadni az áfát egy becsléshez.

A Clear Estimates árai

  • Ingyenes: 30 nap
  • Standard: 79 USD/hó
  • Pro: 119 USD/hó
  • Franchise: 249 USD/hó

Clear Estimates értékelés

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

5. Procore

Procore
Kép forrása: Procore

A Procore átfogó eszközkészletet kínál az építés előtti munkafolyamatok, például a tervek, becslések, pályázatok és költségvetések kezelésének egyszerűsítéséhez.

A Stackhez hasonlóan a Procore is megfelelő becslési eszközöket és testreszabási lehetőségeket kínál mennyiségi felmérések, becslések és professzionális ajánlatok elkészítéséhez.

A Procore több mint 1 000 000 projektben segített 150 országban olyan vezető vállalatoknál, mint a Honeywell, a Brookfield Properties és mások.

A Procore legjobb funkciói

  • Központi irányítópult az építés előtti tevékenységek kezeléséhez
  • Dolgozzon együtt a projektben érdekelt felekkel 2D-s és 3D-s modellek segítségével valós időben.
  • Integrálja több mint 500 alkalmazással, hogy úgy dolgozhasson, ahogy szeretne.
  • Az AI Auto Count segítségével másodpercek alatt készíthet el felmérési szimbólumfelismeréseket.
  • Mobilra optimalizált felület dedikált iOS és Android alkalmazásokkal
  • Automatikus költségszámítás anyagok és munkaerő tekintetében

A Procore korlátai

  • A szoftver használatának elsajátítása meredek tanulási görbét igényel.
  • Az árak nem alkalmasak magánvállalkozók vagy kis- és középvállalkozások számára.

Procore árak

  • Egyedi árazás

Procore értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 2600 értékelés)

6. Buildsoft

Buildsoft
Kép forrása: Buildsoft

A Buildsoft Cubit Estimating platformja lehetővé teszi, hogy a becslést és a felmérést egyetlen zökkenőmentes folyamatba integrálja.

A rugalmas, központosított platform segítségével gyorsan és pontosan készíthet becsléseket. Az intelligens eszközök, mint például a 3D-s vagy BIM-modell ellenőrzések, a munkavégzés elemzése, a dinamikus árlisták és még sok más, egyszerűsítik a becslés készítését.

Az árak adatait sablonlistákként is elmentheti, így pontosan és nyereségesen ellenőrizheti a munkák árait. Hozzon létre sablonmunkákat gyakori szakmákkal és tételekkel, hogy egyszerűsítse a jövőbeli becsléseket.

A Buildsoft legjobb funkciói

  • Egyetlen nézetben kezelheti az összes építési költségbecslését és projektjét.
  • Ellenőrizze a becsléseket interaktív 3D-s vagy BIM-modellek segítségével.
  • Készítsen új becsléseket az árlista sablonok segítségével
  • Lehetővé teszi a sablon árlisták, munkák és meglévő becslések közötti valós idejű szinkronizálást.
  • Használja a Job Revision Workflow funkciót a munkák, becslések vagy projektek változásainak hatékony kezeléséhez.

A Buildsoft korlátai

  • Nincs megfelelő tanulási forrás az új felhasználók számára
  • A felhasználóknak nehézséget okoz a költségek és árak módosítása.

Buildsoft árak

  • Standard: 180 USD/hó
  • Professzionális: 240 USD/hó
  • Vállalati: 270 USD/hó

Buildsoft értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

7. PlanSwift

PlanSwift
Kép forrása: PlanSwift

A PlanSwift, egy felhőalapú építési költségbecslő szoftver, gyors, kényelmes és papírmentessé teszi az építési költségbecslési folyamatot. Könnyen testreszabható az Ön üzleti igényeinek megfelelően.

A PlanSwift intuitív drag-and-drop felülettel és egy kattintással működő funkciókkal gyakorlatilag bármilyen szakmában használható. Akár kereskedelmi, akár lakóépületekről van szó, a platform célspecifikus eszközöket kínál a pontos költségbecslések elkészítéséhez.

A PlanSwift legjobb funkciói

  • Használja a területi és lineáris eszközöket a négyzetméter vagy felületek kiszámításához, egyszerű pont-és-kattintásos mérésekkel.
  • Funkciók Egy kattintással elvégezhető felmérés szabálytalan vagy ívelt felületek méréséhez
  • Hozzáférés dinamikus költségelőrejelzésekhez, amelyek a munkaerő- vagy anyagköltségek változásával frissülnek.
  • Helyezze az előre elkészített egyedi szerelvényeket a felmérésére az automatikus számlálás, számítások és becslés érdekében.

A PlanSwift korlátai

  • Nincs beépített felhőalapú szinkronizálás vagy fájlmegosztás
  • Néha lassú és akadozik, a renderelési idő hosszú.

PlanSwift árak

  • Ingyenes: 14 nap
  • Professzionális: 1749 USD/év

PlanSwift értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (25+ értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (350+ értékelés)

8. HeavyBid

HeavyBid
Kép forrása: HeavyBid

Több mint 50 000 becslő bizalmát élvező HeavyBid a leggyorsabb és legpontosabb becslő szoftverek közé tartozik a polgári építkezések területén. Lehetővé teszi az DOT weboldalakról származó tételek importálását, így csökkentve a becsléssel töltött időt.

A HeavyBid külső felmérési programokat használ, és az adatokat bevitelével készíti el a projektköltség-becsléseket.

A HeavyBid segítségével könnyedén ellenőrizheti a becsléseket ellenőrzőlisták és felülvizsgálati eszközök segítségével, amelyek minden költséget és árat alaposan megvizsgálnak. Ez indokolja, hogy miért ez a 50 legnagyobb ENR nehézépítési vállalkozó közül 44 választotta ezt a szoftvert.

A HeavyBid legjobb funkciói

  • Csatlakozzon több mint 30 könyvelési rendszerhez, beleértve a Vista, Quickbooks, Sage 300 stb. rendszereket.
  • Engedélyezze az automatikus szinkronizálást, hogy elkerülje a dupla adatbevitelt a becslési munkafolyamatban.
  • Hozzon létre testreszabható ajánlatokat
  • Támogatja az adatok importálását és exportálását a Primavera vagy a Microsoft Project programokból.
  • Lehetővé teszi, hogy több becslő valós időben együttműködjön a projektekben.

A HeavyBid korlátai

  • Drága a beszerzése és karbantartása
  • Korlátozott jelentéskészítési lehetőségek

HeavyBid árak

  • Egyedi árazás

HeavyBid értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (90+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (500+ értékelés)

9. Estimator360

Estimator360
Kép forrása: Estimator360

Az Estimator360 egy robusztus építési költségbecslő és menedzsment szoftver, amely beépített építési számításokkal és szabálykészletekkel rendelkezik, így megkönnyíti a költségbecslést.

Az Estimator360 segítségével részletes anyaglistákat is készíthet, beleértve a munkaerőt, az anyagokat és egyéb alapvető építési költségeket. Ezeket a listákat megoszthatja a beszállítókkal és alvállalkozókkal, miközben egyetlen hiteles forrás marad.

Az Estimator360 legjobb funkciói

  • Korlátlan számú összeállításokat kínál fejlett építési számításokkal és szabálykészletekkel.
  • Testreszabhatja és méretezheti az összeállításokat olyan saját fejlesztésű technológiák segítségével, mint a Build Options és az Intelligent Ratios.
  • Automatizált munkafolyamatokkal rendelkezik, amelyekkel egy kattintással átalakíthatja a becsléseket ajánlatokká.
  • Válasszon több mint 70 projektsablon közül, vagy hozzon létre saját sablonokat!
  • Mobil-első platform dedikált alkalmazásokkal iOS és Android felhasználók számára.

Az Estimator360 korlátai

  • Nehéz integrálni harmadik féltől származó szoftverekkel
  • Az alkalmazás néha hibásan működik, és újratelepítést igényel.

Estimator360 árak

  • Egy egyszerű csomag: 369 USD/hó

Estimator360 értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (90+ értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

10. Sage Estimating

Sage Estimating
Kép forrása: Sage Estimating

A Sage Estimating segít Önnek abban, hogy pontossággal több ajánlatot nyerjen el, és egyetlen kattintással 2D-s és 3D-s részleteket hívjon elő, ezzel csökkentve a felmérési időt. Ezeket az információkat gyorsan és pontosan átviheti a szoftverbe.

A Sage 100 Contractor, a Sage 300 Construction és a Real Estate szoftverekkel integrálva egyszerűsíti a költségvetések, megrendelések és alvállalkozói szerződések exportálását. A Sage Estimating szoftver használata megoldja az adatok duplikálásának problémáját is.

A Sage Estimating legjobb funkciói

  • Egyszerűsítse a becslési folyamatot 2D és 3D felmérési eszközökkel.
  • Maximalizálja a sebességet és a hatékonyságot az automatikus felmérési adatátvitellel
  • Egyszerűsítse az együttműködést más alkalmazásokkal való könnyű integrációval.

A Sage Estimating korlátai

  • Nem túl felhasználóbarát, és meg kell tanulni a használatát.
  • Nem képes specifikációalapú felmérési rendszereket létrehozni

Sage Estimating árak

  • Ingyenes: 30 nap

Sage Estimating értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: 4,1/5 (70+ értékelés)

Egyéb építési eszközök

Míg ezek az építési eszközök segíthetnek pontos becsléseket készíteni az építési projektekhez, a ClickUp a partnere lehet ezeknek a projekteknek a rendezett kezelésében.

A ClickUp építési projektmenedzsmentje segít a becslőknek, vállalkozóknak és kis- és középvállalkozások tulajdonosainak az építési projektek kezelésében és az azokhoz való együttműködésben, a függőségek nyomon követésében, az ajánlatok kezelésében és még sok másban.

A ClickUp építési projektmenedzsment eszköze
A ClickUp építési projektmenedzsment eszközével könnyedén megtervezheti és végrehajthatja építési projektjeit.

Válasszon több mint 10 nézet és ClickUp építési menedzsment sablon közül, hogy gyorsan kezelhesse projektjeit.

A ClickUp építési menedzsment sablonja előre elkészített nézetekkel, egyéni állapotokkal, egyéni mezőkkel, dokumentumokkal és egyebekkel segít Önnek az összes építési művelet egyetlen helyen történő kezelésében.
Töltse le ezt a sablont
A ClickUp építési menedzsment sablonja előre elkészített nézetekkel, egyéni állapotokkal, egyéni mezőkkel, dokumentumokkal és még sok mással segít Önnek az összes építési művelet egy helyen történő kezelésében.

A ClickUp emellett korlátlan számú felhasználót és feladatot kínál, mindezt ingyenesen. Szeretne mindenről naprakész lenni? Építsen be valós idejű nyomon követést a működésébe, hogy soha ne maradjon le egy frissítésről sem.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Költségbecslés: Számítsa ki a megrendelések, mennyiségek, anyagok és munkaerő költségeit számításokkal és egyedi képletekkel.
  • Projektek kezelése: Használja a ClickUp vállalati projektmenedzsmentjét, amely olyan funkciókat tartalmaz, mint az automatizálás és az erőforrás-kezelés.
  • Időbecslés: Becsülje meg az egyes feladatok elvégzéséhez szükséges időt az időbecslések segítségével.
  • Feladatok prioritásainak meghatározása: A Feladatfüggőségek funkcióval prioritásokat határozhat meg és sorrendben teljesítheti a feladatokat.
  • Valós idejű együttműködés: Hozzon létre tudásbázisokat és működjön együtt a csapatokkal valós időben.

A ClickUp korlátai

  • A mobilalkalmazás (jelenleg) nem nyújt táblázatos nézetet.

A ClickUp árai

  • Ingyenes: Örökre
  • Korlátlan csomag: 7 USD/hó
  • Üzleti terv: 12 USD/hó
  • Vállalati: Egyedi árazás

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

Használja a ClickUp-ot a jobb építési költségbecslésekhez

Az építési költségbecslő szoftverek elengedhetetlenek ahhoz, hogy több projektet nyerjen, minimalizálja a becslési időt és pontosabbá tegye a becsléseket.

Kerülje el az üzletek elvesztését a lassú, hibalehetőségekkel teli kézi számítások miatt – a megfelelő szoftver gyorsaságot és pontosságot biztosít.

A ClickUp segítségével az építkezés irányítása minden eddiginél zökkenőmentesebbé válik.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, hogy kihasználhassa az építési menedzsment sablonok, a korlátlan használat és a zökkenőmentes együttműködés előnyeit.

