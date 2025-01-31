A 10 legjobb építési költségbecslő szoftver 2025-ben

A pontatlan építési becslések a projekt nyereségének 3%-át teszik ki , miközben a jövőbeli projektek nyerési arányát 30%-kal csökkentik.
A hagyományos költségbecslési módszerek pontatlanok lehetnek a megbízhatatlan adatok, az emberi hibák és a felelősség hiánya miatt.
Az építési költségbecslő szoftverek kiküszöbölik a találgatásokat. Modern technológiával vannak ellátva, segítenek a pontos költségek becslésében, a folyamatok egyszerűsítésében és a költséges költségvetési hibák csökkentésében.
Az építési költségbecslő szoftverek gépi tanulást, vizualizációs elemeket és valós idejű adatokat használnak, hogy segítsenek a pontos költségek becslésében az építési projektekhez.
Azonban nincs olyan, hogy egy méret mindenkinek jó.
Ebben a cikkben megvizsgáljuk a legjobb építési költségbecslő eszközöket, bemutatjuk azok legfontosabb jellemzőit, korlátait, árait és termékértékeléseit. ?
Mit kell keresnie az építési költségbecslő szoftverekben?
Az építési projektekhez használt becslő szoftver kiválasztásakor vegye figyelembe az alábbi tényezőket:
- Megfizethető ár: Keressen olyan szoftvert, amely illeszkedik a költségvetéséhez. Mivel ez jelentős befektetés, határozza meg, mennyit szeretne a szoftverbe fektetni, és válasszon egy megfizethető eszközt.
- Pontosság és hatékonyság: Válasszon egy megbízható szoftvert, amely rendkívül pontos építési költség- és projektkalkulációkat kínál, beleértve a munkaerőt, az anyagokat és egyéb kiadásokat.
- Felhasználóbarát felület: Győződjön meg arról, hogy az építési költségbecslő szoftver könnyen kezelhető és érthető. A könnyen használható eszköz csökkenti a betanítási időt és kiküszöböli a külső technikai támogatás szükségességét.
- Integráció: Keressen olyan becslő szoftvert, amely zökkenőmentesen integrálható a meglévő alkalmazásokkal és rendszerekkel, beleértve a projektmenedzsment eszközöket és a könyvelési szoftvereket.
- Skálázhatóság: Válasszon olyan eszközt, amely vállalkozásával együtt skálázható, hatékonyan kezeli a kiterjedtebb projekteket és a növekvő ügyfélkört.
Bár több ERP építési költségbecslő szoftver is hasznos lehet, a megfelelő szoftver megtalálása nehéz feladatnak bizonyulhat.
Íme a legjobb építési költségbecslő szoftverek listája, amelyekkel felgyorsíthatja a folyamatot. ?
A 10 legjobb építési költségbecslő szoftver 2024-ben
Íme a legjobb becslési szoftverek funkciói, felhasználói értékelései, korlátai és árai.
1. Contractor Foreman
A Contractor Foreman egy teljes értékű építési menedzsment szoftver. Eszközöket és több mint 35 funkciót kínál, amelyek segítségével egy helyen kezelheti az ajánlatokat, a becsléseket és a személyzetet.
Ez egy megfizethető és felhasználóbarát szoftver építési költségbecslések készítéséhez. Építési költségbecslő szoftvere több mint 75 országban működő vállalkozóknak nyújt szolgáltatásokat.
Használja a becslő szoftvert a weben vagy az iOS és Android alkalmazásokkal – eszközkorlátozás nélkül.
A Contractor Foreman legjobb funkciói
- A Kanban és a lista nézetek segítségével teljes áttekintést kaphat projektje előrehaladásáról.
- Testreszabhatja a fedőlapokat hivatkozások, részletek és egyéni adatok hozzáadásával.
- Használja a kész becslési sablonokat az ajánlatok gyors és hatékony elkészítéséhez.
- Hozzáférés valós idejű költségadatbázishoz a legfrissebb anyag- és munkaerőárakkal
- Valós idejű értesítéseket kap, amikor a becslések elkészülnek, megnyílnak és rákattintanak.
- Integrálja olyan népszerű eszközökkel, mint a Quickbooks, MS Projects, Stripe, Zapier és még sok más.
Vállalkozói művezető korlátozások
- Korlátozott lehetőségek a becslések és projektek szervezésére
- A mobilalkalmazás funkciói nem annyira intuitívak, mint a weboldalé.
- Nincsenek felülvizsgálati nyilvántartások a becslésekhez
Contractor Foreman árak
- Ingyenes: 30 nap
- Alap: 79 USD/hó
- Alapcsomag: 125 USD/hó
- Plusz: 166 USD/hó
- Pro: 249 USD/hó
- Korlátlan: 49 USD/hó
Vállalkozói előmunkások értékelései és véleményei
- G2: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (630+ értékelés)
2. Buildertrend
A Buildertrend hibamentes, agilis becslési technikákat alkalmaz a pontos költségbecsléshez előre elkészített számítások és képletek segítségével. Leginkább lakóépületek építési ütemtervének elkészítéséhez és az építési költségek becsléséhez alkalmas, ezért népszerű választás az építők, szakvállalkozók és felújítók körében.
A Buildertrend valós idejű költségkövetéssel biztosítja a pontos munkaköltség-számítást. Az automatizált ajánlatok kiküszöbölik a dupla adatbevitelt, így gyorsan és egyszerűen készíthet részletes ajánlatokat ügyfeleinek.
A Buildertrend legjobb funkciói
- Válasszon a kész becslési sablonok közül, hogy felgyorsítsa az ajánlattételi folyamatot.
- Mérje és számszerűsítse az anyagokat a könnyen használható felmérési funkciók segítségével.
- Tárolja az anyag- és munkaerőköltségeket egy személyre szabott költségadatbázisban.
- Készítsen professzionális ajánlatokat
- Használja a részletes költségbontásokat, a valós idejű költségfigyelést és az erőforrások hatékony kiigazításának lehetőségét.
A Buildertrend korlátai
- A felhasználói felület nem túl lenyűgöző, a funkciók és az erőforrások között nehéz eligazodni.
- Nincs automatikus mentési lehetőség, és a Wordben és Excelben végzett szerkesztés néha az összes adatot törli.
Buildertrend árak
- Ingyenes: Korlátlan
- Alap: 19 USD/hó
- Növekedés: 39 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
Buildertrend értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (150+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 1600 értékelés)
3. Stack
A Stack egy felhőalapú építési projektmenedzsment szoftver. A becslésektől a lezárásig ez az eszköz minden építési megoldást biztosít, amire szüksége van a becslési folyamat egyszerűsítéséhez.
Ezenkívül a Stack intuitív mérési, becslési és ajánlatkészítő eszközökkel egyszerűsíti a komplex projektek költségeinek becslését. Emellett praktikus automatizálási eszközöket is kínál az ismétlődő feladatok automatizálásához, például adatbázisok frissítéséhez, számoláshoz és számítások elvégzéséhez.
Más rugalmatlan építési költségbecslő eszközökkel összehasonlítva a Stack számos testreszabási lehetőséget kínál, hogy a szoftvert az Ön üzleti igényeihez igazítsa.
További pontok a Stack központi projektközpontjának, amely az összes belső és külső érdekelt fél kezelését, nyomon követését és velük való kommunikációt végzi.
A legjobb funkciók összeállítása
- Pontos méréseket kaphat a terület, vonal, ív, dőlésszög, számlálás és térfogat mérésére szolgáló speciális eszközökkel.
- Készítsen márkájához illeszkedő ajánlatokat a márka logójával, feltételeivel, hatókörével és egyéb részletekkel.
- Használjon előre elkészített vagy egyedi könyvtárakat, hogy könnyedén elkészíthesse a tételek, anyagok és szerelvények számláit.
- Készítsen jelentéseket testreszabható adatpontokkal, például tervvel, költségtípussal vagy egyéb címkékkel.
- Hozzáférés egy kiterjedt építési sablonkönyvtárhoz, hogy gyorsan elindulhasson
Stack korlátozások
- Az egyszer létrehozott elemek és szerelvények nem helyezhetők át új helyre.
- A szoftver lassúvá válhat, ha hatalmas adatállományokkal dolgozik.
Stack árazás
- Kezdő ár: 2999 USD/év
- Grow: 1899 USD/év
- Építés: Egyedi árazás
Értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,5/5 (több mint 1300 értékelés)
4. Clear Estimates
A Clear Estimates egy könnyen használható építési költségbecslő szoftver. Több mint 130 kész költségbecslési sablonnal rendelkezik olyan általános területekhez, mint a konyhák, fürdőszobák, garázsok és mások.
A sablonokat személyre szabhatja úgy, hogy bizonyos részeket hozzáad vagy eltávolít. A Clear Estimates több ezer előre betöltött blokkot kínál, amelyek regionálisan pontos anyag- és munkaerőköltségeket tartalmaznak.
Egyszerűen húzza őket a sablonjába, hogy az ügyfele helyszínéhez igazodó becsléseket készítsen. Az Egyesült Államok több mint 400 különböző területéről kap áradatokat, amelyeket negyedévente frissítenek.
A Clear Estimates legjobb funkciói
- Gyors és megbízható támogatás az építési költségbecslés során
- Hozzáférés több mint 160 becslési sablonhoz, különböző területek szerint kategorizálva.
- Hozzáférés több mint 10 000 tételből álló árkalkulációs adatbázishoz (negyedévente frissítve)
- Takarítson meg időt a tartalom összeállításával professzionális ajánlat-sablonok segítségével.
A becslések korlátai
- Főként az Egyesült Államok piacára készült.
- Nehéz hozzáadni az áfát egy becsléshez.
A Clear Estimates árai
- Ingyenes: 30 nap
- Standard: 79 USD/hó
- Pro: 119 USD/hó
- Franchise: 249 USD/hó
Clear Estimates értékelés
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)
5. Procore
A Procore átfogó eszközkészletet kínál az építés előtti munkafolyamatok, például a tervek, becslések, pályázatok és költségvetések kezelésének egyszerűsítéséhez.
A Stackhez hasonlóan a Procore is megfelelő becslési eszközöket és testreszabási lehetőségeket kínál mennyiségi felmérések, becslések és professzionális ajánlatok elkészítéséhez.
A Procore több mint 1 000 000 projektben segített 150 országban olyan vezető vállalatoknál, mint a Honeywell, a Brookfield Properties és mások.
A Procore legjobb funkciói
- Központi irányítópult az építés előtti tevékenységek kezeléséhez
- Dolgozzon együtt a projektben érdekelt felekkel 2D-s és 3D-s modellek segítségével valós időben.
- Integrálja több mint 500 alkalmazással, hogy úgy dolgozhasson, ahogy szeretne.
- Az AI Auto Count segítségével másodpercek alatt készíthet el felmérési szimbólumfelismeréseket.
- Mobilra optimalizált felület dedikált iOS és Android alkalmazásokkal
- Automatikus költségszámítás anyagok és munkaerő tekintetében
A Procore korlátai
- A szoftver használatának elsajátítása meredek tanulási görbét igényel.
- Az árak nem alkalmasak magánvállalkozók vagy kis- és középvállalkozások számára.
Procore árak
- Egyedi árazás
Procore értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 2600 értékelés)
6. Buildsoft
A Buildsoft Cubit Estimating platformja lehetővé teszi, hogy a becslést és a felmérést egyetlen zökkenőmentes folyamatba integrálja.
A rugalmas, központosított platform segítségével gyorsan és pontosan készíthet becsléseket. Az intelligens eszközök, mint például a 3D-s vagy BIM-modell ellenőrzések, a munkavégzés elemzése, a dinamikus árlisták és még sok más, egyszerűsítik a becslés készítését.
Az árak adatait sablonlistákként is elmentheti, így pontosan és nyereségesen ellenőrizheti a munkák árait. Hozzon létre sablonmunkákat gyakori szakmákkal és tételekkel, hogy egyszerűsítse a jövőbeli becsléseket.
A Buildsoft legjobb funkciói
- Egyetlen nézetben kezelheti az összes építési költségbecslését és projektjét.
- Ellenőrizze a becsléseket interaktív 3D-s vagy BIM-modellek segítségével.
- Készítsen új becsléseket az árlista sablonok segítségével
- Lehetővé teszi a sablon árlisták, munkák és meglévő becslések közötti valós idejű szinkronizálást.
- Használja a Job Revision Workflow funkciót a munkák, becslések vagy projektek változásainak hatékony kezeléséhez.
A Buildsoft korlátai
- Nincs megfelelő tanulási forrás az új felhasználók számára
- A felhasználóknak nehézséget okoz a költségek és árak módosítása.
Buildsoft árak
- Standard: 180 USD/hó
- Professzionális: 240 USD/hó
- Vállalati: 270 USD/hó
Buildsoft értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
7. PlanSwift
A PlanSwift, egy felhőalapú építési költségbecslő szoftver, gyors, kényelmes és papírmentessé teszi az építési költségbecslési folyamatot. Könnyen testreszabható az Ön üzleti igényeinek megfelelően.
A PlanSwift intuitív drag-and-drop felülettel és egy kattintással működő funkciókkal gyakorlatilag bármilyen szakmában használható. Akár kereskedelmi, akár lakóépületekről van szó, a platform célspecifikus eszközöket kínál a pontos költségbecslések elkészítéséhez.
A PlanSwift legjobb funkciói
- Használja a területi és lineáris eszközöket a négyzetméter vagy felületek kiszámításához, egyszerű pont-és-kattintásos mérésekkel.
- Funkciók Egy kattintással elvégezhető felmérés szabálytalan vagy ívelt felületek méréséhez
- Hozzáférés dinamikus költségelőrejelzésekhez, amelyek a munkaerő- vagy anyagköltségek változásával frissülnek.
- Helyezze az előre elkészített egyedi szerelvényeket a felmérésére az automatikus számlálás, számítások és becslés érdekében.
A PlanSwift korlátai
- Nincs beépített felhőalapú szinkronizálás vagy fájlmegosztás
- Néha lassú és akadozik, a renderelési idő hosszú.
PlanSwift árak
- Ingyenes: 14 nap
- Professzionális: 1749 USD/év
PlanSwift értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (25+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (350+ értékelés)
8. HeavyBid
Több mint 50 000 becslő bizalmát élvező HeavyBid a leggyorsabb és legpontosabb becslő szoftverek közé tartozik a polgári építkezések területén. Lehetővé teszi az DOT weboldalakról származó tételek importálását, így csökkentve a becsléssel töltött időt.
A HeavyBid külső felmérési programokat használ, és az adatokat bevitelével készíti el a projektköltség-becsléseket.
A HeavyBid segítségével könnyedén ellenőrizheti a becsléseket ellenőrzőlisták és felülvizsgálati eszközök segítségével, amelyek minden költséget és árat alaposan megvizsgálnak. Ez indokolja, hogy miért ez a 50 legnagyobb ENR nehézépítési vállalkozó közül 44 választotta ezt a szoftvert.
A HeavyBid legjobb funkciói
- Csatlakozzon több mint 30 könyvelési rendszerhez, beleértve a Vista, Quickbooks, Sage 300 stb. rendszereket.
- Engedélyezze az automatikus szinkronizálást, hogy elkerülje a dupla adatbevitelt a becslési munkafolyamatban.
- Hozzon létre testreszabható ajánlatokat
- Támogatja az adatok importálását és exportálását a Primavera vagy a Microsoft Project programokból.
- Lehetővé teszi, hogy több becslő valós időben együttműködjön a projektekben.
A HeavyBid korlátai
- Drága a beszerzése és karbantartása
- Korlátozott jelentéskészítési lehetőségek
HeavyBid árak
- Egyedi árazás
HeavyBid értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (90+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (500+ értékelés)
9. Estimator360
Az Estimator360 egy robusztus építési költségbecslő és menedzsment szoftver, amely beépített építési számításokkal és szabálykészletekkel rendelkezik, így megkönnyíti a költségbecslést.
Az Estimator360 segítségével részletes anyaglistákat is készíthet, beleértve a munkaerőt, az anyagokat és egyéb alapvető építési költségeket. Ezeket a listákat megoszthatja a beszállítókkal és alvállalkozókkal, miközben egyetlen hiteles forrás marad.
Az Estimator360 legjobb funkciói
- Korlátlan számú összeállításokat kínál fejlett építési számításokkal és szabálykészletekkel.
- Testreszabhatja és méretezheti az összeállításokat olyan saját fejlesztésű technológiák segítségével, mint a Build Options és az Intelligent Ratios.
- Automatizált munkafolyamatokkal rendelkezik, amelyekkel egy kattintással átalakíthatja a becsléseket ajánlatokká.
- Válasszon több mint 70 projektsablon közül, vagy hozzon létre saját sablonokat!
- Mobil-első platform dedikált alkalmazásokkal iOS és Android felhasználók számára.
Az Estimator360 korlátai
- Nehéz integrálni harmadik féltől származó szoftverekkel
- Az alkalmazás néha hibásan működik, és újratelepítést igényel.
Estimator360 árak
- Egy egyszerű csomag: 369 USD/hó
Estimator360 értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (90+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
10. Sage Estimating
A Sage Estimating segít Önnek abban, hogy pontossággal több ajánlatot nyerjen el, és egyetlen kattintással 2D-s és 3D-s részleteket hívjon elő, ezzel csökkentve a felmérési időt. Ezeket az információkat gyorsan és pontosan átviheti a szoftverbe.
A Sage 100 Contractor, a Sage 300 Construction és a Real Estate szoftverekkel integrálva egyszerűsíti a költségvetések, megrendelések és alvállalkozói szerződések exportálását. A Sage Estimating szoftver használata megoldja az adatok duplikálásának problémáját is.
A Sage Estimating legjobb funkciói
- Egyszerűsítse a becslési folyamatot 2D és 3D felmérési eszközökkel.
- Maximalizálja a sebességet és a hatékonyságot az automatikus felmérési adatátvitellel
- Egyszerűsítse az együttműködést más alkalmazásokkal való könnyű integrációval.
A Sage Estimating korlátai
- Nem túl felhasználóbarát, és meg kell tanulni a használatát.
- Nem képes specifikációalapú felmérési rendszereket létrehozni
Sage Estimating árak
- Ingyenes: 30 nap
Sage Estimating értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,1/5 (70+ értékelés)
Egyéb építési eszközök
Míg ezek az építési eszközök segíthetnek pontos becsléseket készíteni az építési projektekhez, a ClickUp a partnere lehet ezeknek a projekteknek a rendezett kezelésében.
A ClickUp építési projektmenedzsmentje segít a becslőknek, vállalkozóknak és kis- és középvállalkozások tulajdonosainak az építési projektek kezelésében és az azokhoz való együttműködésben, a függőségek nyomon követésében, az ajánlatok kezelésében és még sok másban.
Válasszon több mint 10 nézet és ClickUp építési menedzsment sablon közül, hogy gyorsan kezelhesse projektjeit.
A ClickUp emellett korlátlan számú felhasználót és feladatot kínál, mindezt ingyenesen. Szeretne mindenről naprakész lenni? Építsen be valós idejű nyomon követést a működésébe, hogy soha ne maradjon le egy frissítésről sem.
A ClickUp legjobb funkciói
- Költségbecslés: Számítsa ki a megrendelések, mennyiségek, anyagok és munkaerő költségeit számításokkal és egyedi képletekkel.
- Projektek kezelése: Használja a ClickUp vállalati projektmenedzsmentjét, amely olyan funkciókat tartalmaz, mint az automatizálás és az erőforrás-kezelés.
- Időbecslés: Becsülje meg az egyes feladatok elvégzéséhez szükséges időt az időbecslések segítségével.
- Feladatok prioritásainak meghatározása: A Feladatfüggőségek funkcióval prioritásokat határozhat meg és sorrendben teljesítheti a feladatokat.
- Valós idejű együttműködés: Hozzon létre tudásbázisokat és működjön együtt a csapatokkal valós időben.
A ClickUp korlátai
- A mobilalkalmazás (jelenleg) nem nyújt táblázatos nézetet.
A ClickUp árai
- Ingyenes: Örökre
- Korlátlan csomag: 7 USD/hó
- Üzleti terv: 12 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)
Használja a ClickUp-ot a jobb építési költségbecslésekhez
Az építési költségbecslő szoftverek elengedhetetlenek ahhoz, hogy több projektet nyerjen, minimalizálja a becslési időt és pontosabbá tegye a becsléseket.
Kerülje el az üzletek elvesztését a lassú, hibalehetőségekkel teli kézi számítások miatt – a megfelelő szoftver gyorsaságot és pontosságot biztosít.
A ClickUp segítségével az építkezés irányítása minden eddiginél zökkenőmentesebbé válik.
Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, hogy kihasználhassa az építési menedzsment sablonok, a korlátlan használat és a zökkenőmentes együttműködés előnyeit.