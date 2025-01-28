A 10 legjobb építőipari ERP szoftver építőipari vállalatok számára 2025-ben

A 2024-es építőiparban a hatékony menedzsment és integráció elengedhetetlen a projektek sikeréhez.

A szűkülő projektidővonalak és a csökkenő költségvetések miatt ez egyre nehezebb feladat. Éppen ezért az építőipar és a készletgazdálkodás szakemberei folyamatosan keresik a legjobb projekt- és dokumentumkezelő szoftvereket, amelyekkel racionalizálhatják a műveleteket és növelhetik a termelékenységet.

Itt jönnek jól az építőipari ERP szoftverek. Az ERP szoftver egy innovatív megoldás, amely az építőipari vállalkozás minden aspektusát, a projekttől a pénzügyi menedzsmentig, egyetlen zökkenőmentes rendszerbe integrálja.

Ebben a blogban elmélyülünk az ERP fontosságában az építőipari vállalatok számára, bemutatjuk annak legfontosabb előnyeit, és megismertetjük Önnel a modern építőipar számára elengedhetetlen ERP szoftvereket.

Íme a 10 legjobb építőipari ERP szoftver listája a hatékonyabb működés és a valós idejű együttműködés érdekében.

Mit kell keresnie az építőipari ERP szoftverekben?

Az építőipari vállalatok vezetői számára, akik több vállalkozóval együttműködve komplex projekteket felügyelnek, az építőipari ERP olyan, mint egy központi irányítóterem.

Ez egy központi hely, ahonnan minden munkafolyamatát kezelheti, például a projektmenedzsmentet, a pénzügyi menedzsment felügyeletét, a hatékony ellátási lánc menedzsmentet, az anyagokat, valamint a kommunikációt és az együttműködést.

Íme néhány fontos funkció, amelyre érdemes figyelni az építőipari ERP szoftvereknél:

Egyszerűsített projektmenedzsment szoftver : Hatékonyan felügyelheti a projekteket a kezdetektől a befejezésig. Hatékonyan felügyelheti a projekteket a kezdetektől a befejezésig.

Pénzügyi felügyelet : Figyelje az összes pénzügyi szempontot, biztosítva a költségvetés betartását.

Ellátási lánc koordináció : Hatékonyan kezelje az anyagbeszerzést és a szállításokat

Berendezések nyomon követése : Legyen naprakész a berendezések rendelkezésre állásáról és használatáról.

Mobilitási funkciók : Hozzáférés az adatokhoz helyszínen és távolról egyaránt

Valós idejű kommunikáció : Gyors döntéshozatal és koordináció az érdekelt felekkel

Hibák csökkentése : A hibákat és figyelmetlenségeket minimalizáló rendszerek

Továbbfejlesztett együttműködési eszközök: elősegítik a különböző csapatok és vállalkozók közötti csapatmunkát.

A 10 legjobb építőipari ERP szoftver

Ez az év figyelemre méltó ERP szoftvermegoldások megjelenését hozta, amelyek segítenek az építőipari vezetőknek, hogy ilyen dinamikus környezetben is előnyt szerezzenek. Itt bemutatjuk a legjobbakat: a 2024-es év 10 kiemelkedő építőipari ERP szoftverét.

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A ClickUp építőipari projektmenedzsment szoftvere segít az üzleti feladatok elvégzésében! A korlátlan felhasználói szám, a korlátlan feladatok és a korlátlan projektmenedzsment funkcióknak köszönhetően szépen skálázható, így vállalata növekedhet.

A Térkép nézet segítségével nyomon követheti a munkaterületeket, a ClickUp AI segítségével ellenőrizheti és lektorálhatja a dokumentumokat, valamint az összes projektmenedzsment sablonunk segítségével gyorsan elkészítheti az új dokumentumokat.

Ezek a sablonok segítenek felgyorsítani a munkafolyamatot azáltal, hogy automatikusan kiszámítják az adatbevitel során a költségeket, az anyagbecsléseket és a készleteket. Ezután a ClickUp rugalmas CRM funkcióival, amelyek az ügyfélkapcsolatok kezelésére lettek kifejlesztve, zökkenőmentesen válthat a könyvelői szerepkörről az értékesítési szerepkörre.

Szereti a Gantt-diagram szoftvereket? Akkor imádni fogja a ClickUp Gantt-diagram nézetét, amely hatékonyabbá és eredményesebbé teszi az együttműködést, a függőségek nyomon követését és a prioritások meghatározását. Érdemes megnéznie a ClickUp munkaleírás-sablonját is.

A jó vállalati együttműködési eszközök és vállalati projektmenedzsment szoftverek jelentősen javítják a hatékonyságot. A ClickUp Enterprise Plan a világ legjobb vállalati együttműködési eszközeit kínálja.

Ha a legjobb minőségű, korlátlan lehetőségeket kínáló építőipari ERP szoftvert keres, amely segít az építési projektek sikeres kezelésében, akkor a ClickUp a legjobb választás. ?

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp szoftverében minden testreszabható, a projektállapottól a termékkategóriákig.

Adjon hozzá sablonokat az ügyfélkapcsolat-kezelés, az építészeti tervezés, a találkozók jegyzőkönyvei és egyebek beépítéséhez.

Bárhonnan együttműködhet csapatával, vagy offline állapotban is kezelheti projektjeit, ha nincs mobilhálózati lefedettség.

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazás nem rendelkezik táblázatos nézettel (de hamarosan elérhető lesz!).

A projektmenedzsment csomagok túl bonyolultak lehetnek azok számára az építőiparban, akik egy egyszerűbb ERM rendszerhez vannak szokva.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (8566+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3775+ értékelés)

2. SAP Business One Professional

SAP-en keresztül

Az SAP Business One Professional célja, hogy segítse az építőipari vezetők együttműködését, csökkentse a kockázatokat és hatékonyabbá tegye a működést.

Az SAP számos funkcióval segíti a vállalkozásokat és az építőipari cégeket pénzügyeik, működésük és ügyfélkapcsolataik kezelésében. Az építésvezetők nagyra értékelik az SAP képességét, hogy segít nekik javítani a projekttervezést és -végrehajtást, így csökkenthetik a költségeket és növelhetik a haszonkulcsot.

Az összes művelet egy helyen történő központosításával növelheti a csapaton belüli együttműködést és kommunikációt, így mindenki mindig ugyanazon az oldalon áll.

Az építőipari vállalatok vállalatirányítási és pénzügyi menedzsmentjével foglalkozók számára az SAP lehet a megoldás a hatékonyság, a termelékenység és a jövedelmezőség javítására.

SAP Business One Professional legjobb funkciói

Könnyen csatlakozhat a céljához, és élő válaszokat kaphat.

Stabil és megbízható környezetet biztosít az építőipari vállalatok számára.

Az ERP rendszerrel minden építési igény egy helyen kielégíthető.

SAP Business One Professional korlátozások

Egyes felhasználók gyorsabb sebességet szeretnének látni az ERP-rendszerben.

Egyes felhasználók intuitívabb felületet preferálnának.

SAP Business One Professional árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

SAP Business One Szakmai értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (274+ értékelés)

3. Procore

Procore-on keresztül

A Procore építőipari menedzsment szoftver zökkenőmentes hozzáférést biztosít a világ minden táján működő vállalkozások számára. A Procore nem csupán a feladatok kezeléséről szól, hanem az építőipari vállalatok működési módjának átalakítását is célul tűzi ki.

A Procore dinamikus projektmenedzsment eszközei megkülönböztetik más építőipari ERP szoftverektől. Fejlett ütemezési funkciókkal rendelkezik, amelyek képesek kezelni a változó prioritásokkal és előre nem látható változásokkal járó komplex projekteket.

A robusztus számviteli eszközök és hatékony dokumentumkezelési funkcióknak köszönhetően könnyedén szemmel tarthatja költségvetését, miközben végigköveti az összes változást.

Használja a Procore-t az ügyfelekkel és a munkatársakkal való együttműködéshez csevegés és videokonferencia segítségével.

A Procore segítségével az építőipar vezetői egy szövetségesre lelhetnek a műveletek racionalizálásában, a csapatmunka elősegítésében és a termelékenység soha nem látott magasságokba emelésében. ?️

A Procore legjobb funkciói

Kiváló ügyfélszolgálat

Hasznos bevezetés és képzés (így az IT-cégének nem kell foglalkoznia a képzéssel)

A projekt összes elemének naprakész áttekintése és állapota bármikor (pl. készletgazdálkodás, vállalati erőforrás-tervezés, dokumentumkezelés és pénzügyi menedzsment)

A Procore korlátai

A pályázati eszköz fejlesztésre szorul a listán szereplő többi ERP-rendszerhez képest.

A projektek nem szinkronizálhatók manuálisan valós időben

A vállalati szintű információk egy része nem elérhető a mobil verzióban.

Procore árak

Vegye fel velünk a kapcsolatot az egyedi árakért!

Procore értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (2009+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2644+ értékelés)

4. Acumatica

via Acumatica

Az Acumatica egy építőipari ERP szoftver, amely ötvözi a legújabb üzleti intelligenciát a valós világ funkcionalitásával.

Akár a terepen, akár az íróasztal mögött dolgozik, az Acumatica segítségével építési projektjei zökkenőmentesen fogják működni.

Használjon valós idejű, szerepkörökön alapuló irányítópultokat az azonnali adat-hozzáféréshez. Ezután indítsa el az Acumatica fejlett mesterséges intelligenciáját és gépi tanulási képességeit, hogy feldolgozza az összes adatot, és automatizálja a döntéshozatalt az eredmények alapján.

Például vannak modulok a pénzügyekhez, a bérszámfejtéshez, a készletkezeléshez, a projektmenedzsmenthez és még sok máshoz. Mindegyik különböző automatizált munkafolyamatokat és AI-alapú eszközöket kínál.

Az Acumatica hangsúlyt fektet a valós idejű kapcsolattartásra, áthidalva a terepen dolgozók, az irodai alkalmazottak és a távoli csapatok közötti szakadékot. Eközben dokumentumkezelő eszközei gondoskodnak arról, hogy minden mozgó alkatrész teljes kapacitással működjön, anélkül, hogy a papírmunka gondot okozna.

Az Acumatica segítségével a cégek páratlan átláthatóságot és ellenőrzést élvezhetnek. A felhasználók bármikor, bárhol és bármilyen eszközről hozzáférhetnek a fontos projektadatokhoz a felhőn keresztül.

Az Acumatica legjobb funkciói

Bármilyen eszközről elérhető, így bárhonnan dolgozhat.

Jól skálázható, ahogy vállalkozása bármilyen méretűre növekszik.

Kiváló pénzügyi menedzsment

Az Acumatica korlátai

A kulcsfontosságú adatok generálásához jelentős felhasználói inputra van szükség.

Nincsenek alapvető jelentéskészítési funkciók, ezért az információkhoz néha nehéz hozzáférni.

Egyes értékelők szerint a program további fejlesztésre szorul, hogy megfeleljen a mindennapi igényeknek.

Acumatica árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Acumatica értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (819+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (92+ értékelés)

5. Sage

Via Sage

A Sage átfogó megoldást kínál, amely az építőipar igényeire van szabva.

A Sage funkcionalitást és hatékonyságot biztosít az építőipari menedzsment legfontosabb területein. A projektmenedzsment eszközökkel nyomon követheti a projektköltségeket, a határidőket és az erőforrások elosztását.

Az ERP-rendszer ugyanolyan egyszerűen kezeli a számlákat, a kifizetéseket és a költségvetést, mint ahogyan lehetővé teszi a készletek szintjének, az ellátási lánc mozgásainak és az anyagbeszerzésnek a nyomon követését.

A Sage dokumentumkezelő és együttműködési eszközeivel szerződéseit, építészeti rajzait és projektleírásait egy helyen tárolhatja, és biztonságosan, szerepkörök alapján hozzáférést biztosíthat az összes információhoz. Ön és csapata valós időben együttműködhet az összes adaton a csevegési és videohívási funkciók segítségével.

A szoftver fokozott működési hatékonyságot, valós idejű döntéshozatali betekintést, automatizálás révén költségmegtakarítást, egyszerűsített iparági megfelelést és különböző üzleti követelményekhez való alkalmazkodóképességet ígér.

Azok számára, akik az építőiparban a hatékonyságot és az átláthatóságot tartják szem előtt, a Sage Construction szoftver kiváló választás.

A Sage legjobb funkciói

Nagyon testreszabható, ha különböző típusú kódolásról van szó.

A legtöbb embernek jelentős időbe telik a szoftver elsajátítása.

Lenyűgöző valós idejű pénzügyi menedzsment adatok az ERP rendszerben

A Sage korlátai

Korlátozott funkciók a mobilalkalmazásban

Egyes építőipari vállalatok számára drága lehet.

Lehet, hogy szükségtelenül bonyolult, és több időt igényel, mint egyesek szerint szükséges lenne.

Sage árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Sage értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (2581+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (385+ értékelés)

6. Microsoft Dynamics 365 Business Central

a Microsoft Dynamics 365 Business Central segítségével

Lépjen túl a hagyományos üzleti menedzsmenten a Microsoft Dynamics 365 Business Central segítségével. Nemcsak testreszabott megoldásokkal szolgálja ki a különböző szektorokban működő vállalkozásokat, hanem fejlett, mesterséges intelligencián alapuló elemzésekkel is rendelkezik az előrejelzés és a kockázatkezelés területén.

Interaktív irányítópultja megkönnyíti a potenciális ügyfelek kezelésétől a bonyolult projektrészletek felügyeletéig való zökkenőmentes átmenetet.

Ráadásul a beépített megfelelőség-ellenőrző funkciója biztosítja, hogy az iparági szabványok zökkenőmentesen teljesüljenek, védve ezzel az üzleti érdekeket az egyes régiókban.

A Microsoft Dynamics 365 Business Central legjobb funkciói

Könnyen használható, belépő szintű szoftver készletgazdálkodáshoz és üzleti folyamatokhoz

Az MS Office csapata mindig rendelkezésre áll, hogy segítsen a problémák megoldásában.

Az ERP-rendszer széles körű eszközei és funkciói

A Microsoft Dynamics 365 Business Central korlátai

Nem integrálható egyes vállalati rendszerekkel

A véleményezők szerint a mobilalkalmazás hibás és lassú lehet.

Lehet, hogy ez nem egy azonnal használható megoldás a legtöbb építőipari menedzsment vállalat számára.

A Microsoft Dynamics 365 Business Central árai

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Microsoft Dynamics 365 Business Central értékelések és vélemények

G2 : 3,8/5 (553+ értékelés)

Capterra: N/A

7. Oracle Fusion Cloud

Az Oracle Fusion Cloud segítségével új szintre emelheti építési tevékenységeit.

A rendszer középpontjában a Smart Construction Platform áll, amelynek célja a hatékonyság növelése és a projektek jövedelmezőségének fokozása. Felhasználóbarát kialakításának köszönhetően még a legbonyolultabb feladatok is könnyedén elvégezhetők.

Beépített prediktív elemző funkciója valós idejű betekintést nyújt, így mindig egy lépéssel a potenciális kihívások előtt járhat, ami nélkülözhetetlen partnerré teszi a növekvő építőipari vállalatok és cégek számára.

Az Oracle Fusion Cloud legjobb funkciói

Könnyen használható nyomkövetési és helymeghatározási funkciók

Táblázatkezelő programokkal kompatibilis

Robusztus ERP-rendszer, amely jól integrálható más Oracle Fusion termékekkel

Az Oracle Fusion Cloud korlátai

A beállítás időigényes, és kisebb vállalkozások számára, amelyek több projektet is egyszerre kezelnek, nem feltétlenül jó befektetés.

Egyes értékelők szerint lassú és nehézkes.

Nem engedélyezi a módosításokat, ami egyes üzleti folyamatokat akadályozhat.

Oracle Fusion Cloud árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Oracle Fusion Cloud értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (296+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (53+ értékelés)

8. PENTA

via PENTA

Fedezze fel a PENTA átfogó építési megközelítését. Ez az integrált megoldás nem csupán konszolidációt kínál, hanem újragondolja az építési folyamatokat.

A gondos munkaerő-menedzsmenttől a praktikus elemzésekig, a PENTA mindenre kiterjed. És mi van azokkal a pillanatokkal, amikor úton van? Mobil terepi szoftvere biztosítja, hogy bárhol is legyen, kapcsolatban maradjon, tájékozott legyen és döntéseket hozhasson.

A PENTA legjobb funkciói

Néha lassú a legújabb technológiákkal való frissítés

Lehetővé teszi az IT-osztály számára a jelentések egyszerű elkészítését.

Kivételes pénzügyi képességek és funkciók

A PENTA korlátai

Azok számára, akik nem szoktak az ERP technológiát használni, nehézségeket okozhat.

Több értékelő is említi a szoftver integrálásának nehézségeit.

Megtanulása bonyolult, ami megakadályozza a kulcsfontosságú személyeket, például az érdekelt feleket abban, hogy használják.

PENTA árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

PENTA értékelések és vélemények

G2 : 3,5/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (32+ értékelés)

9. Viewpoint

via Viewpoint

Egy olyan korban, amikor a valós idejű együttműködés elengedhetetlen, a Viewpoint kiemelkedik a hatékony építési menedzsment terén. Mi az egyedülálló értékesítési pontja? Egy integrált kommunikációs csomag, amely nemcsak a dokumentumok megosztását teszi lehetővé, hanem a csevegés és a videó segítségével valós idejű interakciókat is elősegít.

Nincs többé késleltetett döntés vagy félreértett utasítás. A Viewpoint segítségével biztosíthatja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, szó szerint és átvitt értelemben is.

A Viewpoint legjobb funkciói

Dokumentumok, rajzok és képek tárolása

Többszintű biztonsági hozzáférés a projekt résztvevői számára

A könyvelési funkciók felhasználóbarátak és kiváló adat-visszaállítási lehetőségeket kínálnak.

Nézőpontbeli korlátok

Néhány hiányzó kulcsfontosságú funkció miatt sok felhasználó frissített funkciókat kér.

Minden felhasználónak saját licencre van szüksége, ami megnehezítheti az együttműködést.

Kevesebb testreszabási lehetőség, mint más opciók esetében

Viewpoint árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vélemények és értékelések

G2 : 4,4/5 (11+ értékelés)

Capterra: 3,9/5 (több mint 400 értékelés)

10. RedTeam

via RedTeam

A magas célokat kitűző vállalkozók számára a RedTeam az a szárnyas társ, amiről nem is tudta, hogy szüksége van rá. Az alapvető építőipari menedzsment funkciókon túl a RedTeam ERP egy olyan ökoszisztéma, amelynek célja a hatékonyság növelése.

Páratlan döntéshozatali eszközöket kínál, amelyek valós idejű adatokon és betekintéseken alapulnak.

Akár tapasztalt kereskedelmi fővállalkozó, akár feltörekvő alvállalkozó, a RedTeam biztosítja, hogy felkészült, hatékony és folyamatosan fejlődő legyen.

A RedTeam legjobb funkciói

Az ügyfélszolgálat, beleértve az IT-t is, következetesen kiváló.

A számlázási folyamatot zökkenőmentessé és teljesen átláthatóvá teszi.

Összevonja a különböző dokumentumokat az építési munkafolyamat minden szakaszához.

A RedTeam korlátai

Nem működik optimálisan iPhone-okon.

Esetenként előfordulnak programhibák és hiányosságok, de ezeket gyorsan orvosolják.

RedTeam árak

RedTeam Go: 450 USD/hó felhasználónként

Ár: 165 USD/hó felhasználónként

RedTeam értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (82+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (109+ értékelés)

A ClickUp az Ön igényeire szabott építőipari szoftver

A megfelelő építőipari ERP szoftver kiválasztása növelheti nyereségét, és segíthet elégedett ügyfelek és munkavállalók megszerzésében.

Szeretne egy szinttel feljebb lépni? Ha szeretné építési menedzsmentjét egy szinttel feljebb emelni, valósítson meg egy szilárd vészhelyzeti tervet, értékelje újra a folyamatok hatékonyságát, és ismerkedjen meg az építőipari AI eszközökkel.

Legyen szó valós idejű kommunikációról, pénzügyi felügyeletről vagy ellátási lánc menedzsmentről, a ClickUp forradalmasítja az építőipari vállalatok működését.

Átállást fontolgat, vagy csak most kezdte? A ClickUp robusztus építőipari menedzsment eszközöket kínál, amelyek az Ön igényeihez igazodnak. Merüljön el még ma a ClickUp világában, és erősítse építőipari vállalkozását első osztályú szoftvermegoldásokkal.