A 10 legjobb projektmenedzsment szoftver alvállalkozók számára 2025-ben

Az építőiparban a sikerhez a hatékony projektmenedzsment nem csupán kívánatos, hanem elengedhetetlen. Akár egyszerűsített munkafolyamatokat kereső vállalkozó, akár jobb együttműködést kereső érdekelt fél, elengedhetetlen a megfelelő projektmenedzsment szoftver megtalálása alvállalkozók számára.

Szerencsére nem kell órákat töltenie az interneten a megoldások keresésével – mi már elvégeztük a kutatómunkát Ön helyett. ⚒️

A piacon elérhető 10 legjobb alvállalkozói projektmenedzsment szoftver listájával pillanatok alatt felkészülhet a következő szintre lépésre.

Mit kell keresnie egy alvállalkozóknak szánt projektmenedzsment szoftverben?

A legjobb alvállalkozói és építési projektmenedzsment szoftver kiválasztásánál a legfontosabb szempont a funkciók és a funkcionalitás fontossági sorrendje.

Íme néhány fontos szempont, amelyet érdemes szem előtt tartani az alvállalkozói szoftverek kiválasztásakor:

Integrációk : A más eszközökkel és platformokkal való zökkenőmentes integráció képessége, hogy minden egyetlen irányítópulton legyen szervezetten.

A projekt előrehaladásának nyomon követése: Testreszabható irányítópultok és a legfontosabb projektmutatók felülnézeti áttekintése, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Dokumentumkezelés : Központi hely a projektdokumentumok eléréséhez és tárolásához, a tervrajzok, engedélyek, szerződések és egyéb releváns fájlok biztonságának fenntartása érdekében.

Számviteli szoftver : A kiadások nyomon követése, a bérszámfejtés és a számlázás funkciók megkönnyítik az alvállalkozók számára a pénzügyek kezelését és a költségvetés nyomon követését.

Együttműködési funkciók: Beépített fórumok, üzenetküldés és kommentelési lehetőségek Beépített fórumok, üzenetküldés és kommentelési lehetőségek a hatékony csapatmunka érdekében.

Automatizálás: Az ismétlődő folyamatok, például a feladatkiosztás és az állapotfrissítések automatizálásával több időt szánhat a speciális vállalkozók munkájának összetett aspektusaira.

Valós idejű frissítések: A valós idejű tevékenységi stream segítségével minden építési projekt és érdekelt fél naprakész információkat kap A valós idejű tevékenységi stream segítségével minden építési projekt és érdekelt fél naprakész információkat kap a projekt ütemtervének , a csapat tevékenységének és a mérföldköveknek a változásairól, így gyorsabb döntéshozatalra van lehetőség.

Akár a projektmenedzsment kiszervezését szeretné javítani, akár mindent házon belül szeretne elvégezni, érdemes kivárni egy olyan funkciókban gazdag platformot, amely minden szükséges feladatot elvégez.

A 10 legjobb projektmenedzsment szoftver alvállalkozók számára

A sikeres alvállalkozói tevékenységhez csúcstechnológiás projektmenedzsment eszközökre van szükség. Ezért állítottuk össze ezt a listát a projektmenedzserek számára legalkalmasabb 10 alvállalkozói szoftverről. Mindegyik szoftver úgy lett kialakítva, hogy fejlett funkciókkal és optimalizált munkafolyamatokkal segítse az alvállalkozókat és az érdekelt feleket. 📈👷

Használja a ClickUp alkalmazást a feladatok és projektek egyszerű kezeléséhez, valamint a csapatával való hatékony együttműködéshez.

Van oka annak, hogy a ClickUp Project Management for teams az első helyet foglalja el az alvállalkozói projektmenedzsment szoftverek között. Ez a felhőalapú eszköz minden szükséges funkcióval rendelkezik az együttműködés javításához és a munkafolyamatok racionalizálásához.

A ClickUp ingyenes projektmenedzsment szoftver megoldásként sokoldalú platformot kínál, amely minden projektfelügyeleti igényét kielégíti.

Ez a feladatkezelő szoftver felhasználóbarát felülettel rendelkezik, amely megkönnyíti a feladatok létrehozását, kiosztását és nyomon követését bármilyen eszközről, bármikor.

Emellett hozzáférhet különböző testreszabható nézetekhez, a részletes projektnaptárak és ütemtervek, valamint a Gantt-diagramok és Kanban-táblák között. A ClickUp nézetek dinamikus perspektívát nyújtanak, amelyre szüksége van a jobb projektmenedzsmenthez.

Használja a ClickUp AI-t, hogy egy gombnyomással automatikusan generáljon feladatfrissítéseket, összefoglalókat és egyebeket.

A ClickUp segítségével könnyedén meghatározhatja és nyomon követheti a projekt céljait, biztosítva, hogy mindenki ugyanazokat a célokat kövesse, és így összetartó munkakörnyezet alakuljon ki. A ClickUp építési iparra szabott mesterséges intelligencia eszközeit is igénybe veheti a hatékonyság növelése és a projekt egyedi kihívásaihoz igazodó intelligens betekintés megszerzése érdekében. 🎯

A ClickUp túlmutat az alapvető belső együttműködésen, és olyan megosztási és engedélyezési beállításokat kínál, amelyek lehetővé teszik a csapat tagjainak, hogy külső érdekelt felekkel is együttműködjenek. Ezenkívül a ClickUp CRM-je megkönnyíti az ügyfélkapcsolatok ápolását és az interakciók nyomon követését a projekt teljes életciklusa alatt.

Ez a rugalmasság elengedhetetlen a projektmenedzsment kiszervezéséhez, mivel lehetővé teszi a csapatok számára, hogy könnyedén együttműködjenek partnereikkel, ügyfeleikkel és alvállalkozóikkal. 🏆🏗️

A ClickUp legjobb funkciói

Testreszabhatja a műszerfalakat, munkafolyamatokat, nézeteket, mezőket, ellenőrzőlistákat és még sok mást, hogy személyre szabott projektmenedzsment élményt nyújtson.

Az építőipari számviteli eszközök és a népszerű pénzügyi platformokkal való integrációk lehetővé teszik a költségvetések figyelemmel kísérését, a kiadások nyomon követését és az erőforrások hatékony kezelését 💰

Kompatibilis a csapat minden tagjával: mobilalkalmazás Android és iOS rendszerekhez, asztali alkalmazás Windows, Mac és Linux rendszerekhez, valamint böngészőbővítmény Chrome, Firefox és Edge böngészőkhöz.

Több mint 1000 kész sablon mindenhez, a munkaidő-nyilvántartástól, a napi jelentésektől és a munkamegbízásoktól a megrendelésekig, az RFI-kig és a módosítási megrendelésekig.

Az időkövetési funkciók megkönnyítik az alvállalkozók kezelését, mivel egyszerűbbé teszik a számlázható órák pontos rögzítését és ellenőrzését ⏱️

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználóknak tanulási görbe lehet, amikor a ClickUp funkcióinak teljes skáláját felfedezik.

A ClickUp AI nem elérhető az ingyenes csomagban.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

2. Archdesk

via Archdesk

Az Archdesk egy átfogó építési projektmenedzsment szoftvermegoldás, amelynek funkciói az építőipari szakemberek igényeire vannak szabva. Használja a munkafolyamatok optimalizálására és automatizálására, valamint az adatok testreszabható irányítópultokon történő megjelenítésére a zökkenőmentesebb működés érdekében.

Az Archdesk legjobb funkciói

Az erőforrás-tervezési funkciók megkönnyítik a berendezések és a munkaerő elosztásának optimalizálását, hogy minden projekt maximális termelékenységet érjen el.

A pénzügyi eszközök megkönnyítik a számlázást, a költségkezelést és a költségvetés nyomon követését egy egyszerűsített platformon, amelyet mindenki megérthet 💡

A robusztus dokumentumkezelési és -irányítási funkciók között megtalálható a verziókezelés, az egyszerű megosztás és a továbbfejlesztett együttműködés, így semmiről sem marad le.

A testreszabható munkafolyamatok megkönnyítik a feladatok konkrét igényekhez való igazítását, így a platform zökkenőmentesen integrálható a meglévő folyamatokba.

Az Archdesk korlátai

Egyes értékelők szerint a felhőalapú adattárolás hiánya megnehezítheti a távoli munkaterületeken található projektinformációk elérését.

Egyes felhasználók integrációs és számlázási problémákról számolnak be.

Archdesk árak

Essentials: 790 USD/hó, éves számlázással

Professzionális: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Archdesk értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)

3. Contractor Foreman

via Contractor Foreman

A Contractor Foreman egy projektmenedzsment szoftver, amely számos funkcióval rendelkezik, amelyek racionalizálják az építési munkálatokat. All-in-one megoldásként lett kifejlesztve azoknak a GC-knek (általános kivitelezőknek), akiknek jobb módszerekre van szükségük a projektek kezeléséhez, a munkák költségeinek felülvizsgálatához és a csapataikkal való kommunikációhoz.

A Contractor Foreman legjobb funkciói

A munkaidő-nyilvántartók és a nyomonkövetési funkciók lehetővé teszik az építőipari munkások számára, hogy munkaidejüket egy egyszerűsített digitális platformon rögzítsék.

A QuickBooks, Zapier és más eszközökkel való integráció révén minden, amire építőipari vállalkozásához szüksége van, egy központi irányítópulton található.

Az alkalmazás lehetővé teszi a terepen dolgozó csapatok számára, hogy bármilyen Android vagy iOS mobil eszközön bejelentkezzenek és megtekintsék a projekt információit, így valós idejű együttműködés valósulhat meg.

A jelentési és elemzési eszközök áttekinthető projektmonitoringot biztosítanak a költségvetés, az erőforrás-elosztás és a teljesítmény terén.

A Contractor Foreman korlátai

Egyes felhasználók a projektsablonok és a benyújtások rugalmasságának hiányáról számolnak be.

Egyes kisvállalkozások számára a csomagok ára elérhetetlennek tűnik a korlátozott felhasználói szám miatt – a Standard csomag három felhasználóra, a Plus csomag nyolc felhasználóra, a Pro csomag pedig 15 felhasználóra korlátozódik.

Contractor Foreman árak

Alapcsomag: 99 USD/hó, negyedéves számlázással

Plusz: 155 USD/hó, negyedévente számlázva

Pro: 212 USD/hó, negyedéves számlázással

Korlátlan: 312 USD/hó, negyedéves számlázással

Contractor Foreman értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (190+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

4. FreshBooks

via FreshBooks

A Freshbooks egy felhőalapú számviteli és pénzügyi platform, amely megkönnyíti a kisvállalkozások számára a költségvetés és a számlázás kezelését. Nincs kifejezetten alvállalkozóknak készült szoftver, de minden megtalálható benne, amire az építőipari cégeknek szükségük van a pénzügyi nyilvántartás és az adminisztratív feladatok racionalizálásához.

A FreshBooks legjobb funkciói

A számlázási funkciók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy professzionális megjelenésű számlákat állítsanak össze, és azokat e-mailben (vagy postai úton) elküldjék ügyfeleiknek 🐌📬

Az automatizálási funkciók lehetővé teszik az ismétlődő számlák beállítását, az automatikus fizetési értesítések létrehozását és a kiadások kategorizálását.

A beépített időkövető eszköz segítségével a felhasználók nyomon követhetik a számlázható órákat, és ennek megfelelően állíthatják ki a számlákat.

Készítsen fényképeket a nyugtáiról a kiadások könnyebb nyomon követése és a költségvetés kezelése érdekében.

A FreshBooks korlátai

A véleményezők szerint egyes bankok blokkolják a platformról érkező elektronikus fizetéseket.

A speciális építésirányítási szoftverek funkcióinak hiánya iparág-specifikus kihívásokat jelenthet.

FreshBooks árak

Lite: 17 USD/hó, negyedéves számlázással

Plusz: 30 USD/hó, negyedévente számlázva

Prémium: 55 USD/hó, negyedéves számlázással

Válasszon: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

FreshBooks értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (670+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4300 értékelés)

5. Buildertrend

via Buildertrend

A Buildertrend egy lakásépítési projektmenedzsment platform felújítók, házépítők, előkészítő csapatok és speciális vállalkozók számára. Használja az értékesítés, a pénzügyek, az erőforrások, az ügyfelek és a munkák kezelésére, hogy kevesebb stresszel több munkát tudjon vállalni. 🧘

Buildertrend legjobb funkciói

A pályázati szoftver optimalizálja a becslések készítésének folyamatát, így több potenciális ügyfelet szerezhet és gyorsabban zárhatja le az üzleteket.

A fejlett értékesítési és CRM eszközök célja, hogy segítsék vállalkozását megbízások elnyerésében, ügyfelei lenyűgözésében és hatókörének bővítésében.

A legmodernebb bevétel-előrejelzés segítségével megalapozottabb döntéseket hozhat, és betekintést nyerhet vállalkozása jövőbeli sikerébe.

A részletes projektütemények megkönnyítik a projekt ütemezésének és a feladatok nyomon követésének racionalizálását.

Buildertrend korlátai

A kisebb szerződésekre összpontosító kisvállalkozások és szervezetek számára a havi díjak fenntarthatatlanok lehetnek.

Egyes felhasználók szerint a szoftver megtanulása nehéz.

Buildertrend árak

Essential: 499 USD/hó

Haladó: 799 USD/hó

Teljes: 1099 USD/hó

Buildertrend értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1600 értékelés)

6. Monday

via Monday

A Monday egy felhőalapú platform, amely projektmenedzsment szoftvert kínál alvállalkozók és más építőipari szakemberek számára. Úgy tervezték, hogy az alvállalkozók számára különböző funkciókat biztosítson, amelyek javítják az együttműködést és racionalizálják a munkafolyamatokat.

A Monday legjobb funkciói

A testreszabható munkafolyamatok lehetővé teszik az alvállalkozók számára, hogy a platformot saját preferenciáikhoz és speciális projektmenedzsment igényeikhez igazítsák.

Színkódolt diagramok, táblák és ütemtervek biztosítják a projektek vizuális nyomon követését és a feladatok jobb átláthatóságát 📈

A központi kommunikációs központ lehetővé teszi a dokumentumok megosztását és a közös projektmenedzsmentet, ami segít abban, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Az integrációk lehetővé teszik az alvállalkozók számára, hogy a projektmenedzsment munkafolyamatokat más iparági eszközökkel összekapcsolják egy kényelmes irányítópulton.

Hétfői korlátozások

A fizetős csomagok minimum három felhasználót tartalmaznak, ami növeli a csomag árát.

Egyes fejlett funkciók csak a drágább csomagokban érhetők el.

Hétfő árak

Örökre ingyenes

Alap: 10 USD/hó felhasználónként

Alapcsomag: 12 USD/hó felhasználónként

Előny: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Hétfői értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9300+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

7. Procore

via Procore

A Procore egy építési menedzsment platform, amely a csapat tagjai közötti együttműködés és kommunikáció elősegítésével növeli a projektek hatékonyságát. Speciálisan erre a célra kifejlesztett funkciókkal rendelkezik, amelyek egyszerűsítik a projekteket az ajánlattételtől a lezárásig, lehetővé téve az árajánlatok, tervek és költségvetések kezelését. 💸

A Procore legjobb funkciói

Az eszközök az építőipar igényeire vannak szabva, és olyan funkciókkal rendelkeznek, mint a menedzsment, a biztonsági modulok és a szerződéskezelés.

A valós idejű kommunikáció lehetővé teszi a projektben érdekelt felek és az alvállalkozók számára, hogy csökkentsék a késedelmeket és növeljék az átláthatóságot.

A biztonsági menedzsment eszközök segítségével nyomon követheti az eseményeket, biztosíthatja a szabályok betartását és biztonsági programokat valósíthat meg.

A változáskezelési funkciók segítségével könnyedén felügyelheti a módosítási megrendeléseket és biztosíthatja a változások nyomon követése során a megfelelőséget.

Procore korlátai

A testreszabási korlátozások zavarhatják a speciális projektmenedzsment munkafolyamatokat.

Egyes felhasználók szerint az árajánlatokban szereplő árak kisvállalkozások számára elérhetetlenek lehetnek.

Procore árak

A Procore árai nem elérhetők nyilvánosan az interneten. A potenciális felhasználóknak a Procore értékesítési csapatához kell fordulniuk, hogy üzleti méretük és szakterületük alapján árajánlatot kapjanak.

Procore értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2600 értékelés)

8. Assignar

via Assignar

Az Assignar alvállalkozói projektmenedzsment szoftver speciális funkciókat kínál építőipari vállalatok számára. Használja a munkások ütemezéséhez, a berendezések nyomon követéséhez, a helyszíni eseményekről szóló valós idejű frissítések megszerzéséhez és a digitális dokumentumok együttműködésorientált platformon történő szervezéséhez.

Az Assignar legjobb funkciói

A robusztus megfelelőség-nyomkövető eszközökkel könnyen biztosítható, hogy az alvállalkozók betartsák az iparági szabványokat és előírásokat.

A hatékony erőforrás-kezelési funkciók lehetővé teszik a személyzet, a berendezések és az anyagok nyomon követését több projektben is 🧰

A központi projektdokumentációs központ lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy valós időben hozzáférjenek a projektdokumentumokhoz és együtt dolgozzanak rajtuk.

A mobil munkaerő-eszközök segítségével az alvállalkozók hatékonyan kezelhetik a terepen dolgozó munkaerőüket valós idejű feladatkiosztással.

Assignar korlátai

Egyes felhasználók szerint a testreszabási lehetőségek korlátai zavarhatják a bonyolult projektkövetelmények teljesítését.

A felhasználók szerint azoknak, akik nem ismerik az alvállalkozók számára kifejlesztett speciális projektmenedzsment szoftvereket, egy kis tanulási folyamaton kell átesniük.

Assignar árak

Az Assignar nem tesz közzé nyilvános árakkal kapcsolatos információkat. A platform havi vagy éves előfizetési díjat, valamint egyszeri bevezetési díjat számít fel. A felhasználóknak az Assignar értékesítési csapatához kell fordulniuk árajánlatért.

Assignar értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)

9. Fonn

via Fonn

A Fonn egy másik, alvállalkozók számára kifejlesztett speciális projektmenedzsment szoftver, amely optimalizálja az építési munkafolyamatokat. Használja az alvállalkozók közötti együttműködés elősegítésére, a feladatkezelés javítására és az ügyfelek elégedettségének növelésére.

A legjobb funkciók

Kifejezetten kereskedelmi fővállalkozók, házépítők, speciális vállalkozók, létesítménygazdálkodók, építészek, fejlesztők és mérnökök számára készült ✨

Egy platform, amely egyesíti a helyszínen kívüli felügyeletet, a helyszíni kommunikációt, a haladás nyomon követését és a rajzok tárolását.

A dokumentumfunkciók lehetővé teszik a rajzok, BIM-fájlok és benyújtási ütemtervek megosztását, felülvizsgálatát és jóváhagyását egy közös munkaterületről.

A munkamegosztási struktúra minden projekt számára útitervet biztosít, hogy csapattagjai mindig ugyanazon az oldalon álljanak.

Fonn korlátozások

Egyes vélemények szerint a Fonn nem rendelkezik néhány olyan fejlett funkcióval, amely a nagyobb projektmenedzsment platformokon elérhető.

A felhasználók szerint a Fonn leginkább kis- és közepes méretű projektekhez alkalmas, amelyek skálázhatósága korlátozott.

Fonn árak

0–5 millió dolláros bevétel: 399–779 dollár/hó

5-10 millió dolláros bevétel: 779-1299 dollár/hónap

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Fonn értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (10+ értékelés)

10. eSUB

via eSUB

Az eSUB egy átfogó alvállalkozói projektmenedzsment szoftvermegoldás, amelynek célja a hatékonyság és az együttműködés javítása. Ez az építőiparban az első olyan platform, amely szabványosítja a projektmenedzsment eljárásokat, hogy megkönnyítse a helyszíni események, az anyagköltségek és a munkaerő-tevékenységek nyomon követését. 🙌

Az eSUB legjobb funkciói

A benyújtásalapú munkafolyamat racionalizálja a dokumentumok, például a módosítási megrendelések és az RFI-k benyújtásának, nyomon követésének és kezelésének folyamatát.

A munkaidő-nyilvántartási rendszer egyszerűsíti a munkaórák nyomon követését és az ütemtervek kezelését, így biztosítva a jobb erőforrás-elosztást.

A költségkövető eszközök segítségével az alvállalkozók nyomon követhetik a kiadásokat, a költségvetéseket és a projektköltségeket, hogy pénzügyeiket rendben tartsák.

A terepi jegyzetek és a napi jelentések mobil eszközökről is létrehozhatók és frissíthetők, így valós idejű kommunikációt tesznek lehetővé.

eSUB korlátai

Néhány felhasználói vélemény szerint szükség van egy jegyrendszerre a problémák nyomon követéséhez.

A vélemények szerint a platformon belüli benyújtások elvégzésének képtelensége akadályozhatja a munkafolyamatokat.

eSUB árak

Alap: 49 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Haladó: 69 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

eSUB értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (60+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Legyen előnyben (és maradjon is ott)

A listán szereplő minden eszköz olyan megoldásokat kínál, amelyek versenyelőnyt biztosítanak Önnek. A legfontosabb, hogy az Ön vállalkozásának megfelelő platformot válassza.

A csapatok és projektek igényeinek alapos mérlegelésével megtalálhatja a legjobb alvállalkozói projektmenedzsment szoftvert, amely elvezeti Önt a sikerhez. ☀️🛣️

Ne várjon tovább, tapasztalja meg a projektmenedzsment szoftverek erejét alvállalkozók számára. Regisztráljon most a ClickUp-ra.