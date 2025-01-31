A 10 legjobb projektmenedzsment szoftver alvállalkozók számára 2025-ben

Az építőiparban a sikerhez a hatékony projektmenedzsment nem csupán kívánatos, hanem elengedhetetlen. Akár egyszerűsített munkafolyamatokat kereső vállalkozó, akár jobb együttműködést kereső érdekelt fél, elengedhetetlen a megfelelő projektmenedzsment szoftver megtalálása alvállalkozók számára.
Szerencsére nem kell órákat töltenie az interneten a megoldások keresésével – mi már elvégeztük a kutatómunkát Ön helyett. ⚒️
A piacon elérhető 10 legjobb alvállalkozói projektmenedzsment szoftver listájával pillanatok alatt felkészülhet a következő szintre lépésre.
Mit kell keresnie egy alvállalkozóknak szánt projektmenedzsment szoftverben?
A legjobb alvállalkozói és építési projektmenedzsment szoftver kiválasztásánál a legfontosabb szempont a funkciók és a funkcionalitás fontossági sorrendje.
Íme néhány fontos szempont, amelyet érdemes szem előtt tartani az alvállalkozói szoftverek kiválasztásakor:
- Integrációk: A más eszközökkel és platformokkal való zökkenőmentes integráció képessége, hogy minden egyetlen irányítópulton legyen szervezetten.
- A projekt előrehaladásának nyomon követése: Testreszabható irányítópultok és a legfontosabb projektmutatók felülnézeti áttekintése, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.
- Dokumentumkezelés: Központi hely a projektdokumentumok eléréséhez és tárolásához, a tervrajzok, engedélyek, szerződések és egyéb releváns fájlok biztonságának fenntartása érdekében.
- Számviteli szoftver: A kiadások nyomon követése, a bérszámfejtés és a számlázás funkciók megkönnyítik az alvállalkozók számára a pénzügyek kezelését és a költségvetés nyomon követését.
- Együttműködési funkciók: Beépített fórumok, üzenetküldés és kommentelési lehetőségek a hatékony csapatmunka érdekében.
- Automatizálás: Az ismétlődő folyamatok, például a feladatkiosztás és az állapotfrissítések automatizálásával több időt szánhat a speciális vállalkozók munkájának összetett aspektusaira.
- Valós idejű frissítések: A valós idejű tevékenységi stream segítségével minden építési projekt és érdekelt fél naprakész információkat kap a projekt ütemtervének, a csapat tevékenységének és a mérföldköveknek a változásairól, így gyorsabb döntéshozatalra van lehetőség.
Akár a projektmenedzsment kiszervezését szeretné javítani, akár mindent házon belül szeretne elvégezni, érdemes kivárni egy olyan funkciókban gazdag platformot, amely minden szükséges feladatot elvégez.
A 10 legjobb projektmenedzsment szoftver alvállalkozók számára
A sikeres alvállalkozói tevékenységhez csúcstechnológiás projektmenedzsment eszközökre van szükség. Ezért állítottuk össze ezt a listát a projektmenedzserek számára legalkalmasabb 10 alvállalkozói szoftverről. Mindegyik szoftver úgy lett kialakítva, hogy fejlett funkciókkal és optimalizált munkafolyamatokkal segítse az alvállalkozókat és az érdekelt feleket. 📈👷
1. ClickUp
Van oka annak, hogy a ClickUp Project Management for teams az első helyet foglalja el az alvállalkozói projektmenedzsment szoftverek között. Ez a felhőalapú eszköz minden szükséges funkcióval rendelkezik az együttműködés javításához és a munkafolyamatok racionalizálásához.
A ClickUp ingyenes projektmenedzsment szoftver megoldásként sokoldalú platformot kínál, amely minden projektfelügyeleti igényét kielégíti.
Ez a feladatkezelő szoftver felhasználóbarát felülettel rendelkezik, amely megkönnyíti a feladatok létrehozását, kiosztását és nyomon követését bármilyen eszközről, bármikor.
Emellett hozzáférhet különböző testreszabható nézetekhez, a részletes projektnaptárak és ütemtervek, valamint a Gantt-diagramok és Kanban-táblák között. A ClickUp nézetek dinamikus perspektívát nyújtanak, amelyre szüksége van a jobb projektmenedzsmenthez.
A ClickUp segítségével könnyedén meghatározhatja és nyomon követheti a projekt céljait, biztosítva, hogy mindenki ugyanazokat a célokat kövesse, és így összetartó munkakörnyezet alakuljon ki. A ClickUp építési iparra szabott mesterséges intelligencia eszközeit is igénybe veheti a hatékonyság növelése és a projekt egyedi kihívásaihoz igazodó intelligens betekintés megszerzése érdekében. 🎯
A ClickUp túlmutat az alapvető belső együttműködésen, és olyan megosztási és engedélyezési beállításokat kínál, amelyek lehetővé teszik a csapat tagjainak, hogy külső érdekelt felekkel is együttműködjenek. Ezenkívül a ClickUp CRM-je megkönnyíti az ügyfélkapcsolatok ápolását és az interakciók nyomon követését a projekt teljes életciklusa alatt.
Ez a rugalmasság elengedhetetlen a projektmenedzsment kiszervezéséhez, mivel lehetővé teszi a csapatok számára, hogy könnyedén együttműködjenek partnereikkel, ügyfeleikkel és alvállalkozóikkal. 🏆🏗️
A ClickUp legjobb funkciói
- Testreszabhatja a műszerfalakat, munkafolyamatokat, nézeteket, mezőket, ellenőrzőlistákat és még sok mást, hogy személyre szabott projektmenedzsment élményt nyújtson.
- Az építőipari számviteli eszközök és a népszerű pénzügyi platformokkal való integrációk lehetővé teszik a költségvetések figyelemmel kísérését, a kiadások nyomon követését és az erőforrások hatékony kezelését 💰
- Kompatibilis a csapat minden tagjával: mobilalkalmazás Android és iOS rendszerekhez, asztali alkalmazás Windows, Mac és Linux rendszerekhez, valamint böngészőbővítmény Chrome, Firefox és Edge böngészőkhöz.
- Több mint 1000 kész sablon mindenhez, a munkaidő-nyilvántartástól, a napi jelentésektől és a munkamegbízásoktól a megrendelésekig, az RFI-kig és a módosítási megrendelésekig.
- Az időkövetési funkciók megkönnyítik az alvállalkozók kezelését, mivel egyszerűbbé teszik a számlázható órák pontos rögzítését és ellenőrzését ⏱️
A ClickUp korlátai
- Egyes felhasználóknak tanulási görbe lehet, amikor a ClickUp funkcióinak teljes skáláját felfedezik.
- A ClickUp AI nem elérhető az ingyenes csomagban.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9100+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)
2. Archdesk
Az Archdesk egy átfogó építési projektmenedzsment szoftvermegoldás, amelynek funkciói az építőipari szakemberek igényeire vannak szabva. Használja a munkafolyamatok optimalizálására és automatizálására, valamint az adatok testreszabható irányítópultokon történő megjelenítésére a zökkenőmentesebb működés érdekében.
Az Archdesk legjobb funkciói
- Az erőforrás-tervezési funkciók megkönnyítik a berendezések és a munkaerő elosztásának optimalizálását, hogy minden projekt maximális termelékenységet érjen el.
- A pénzügyi eszközök megkönnyítik a számlázást, a költségkezelést és a költségvetés nyomon követését egy egyszerűsített platformon, amelyet mindenki megérthet 💡
- A robusztus dokumentumkezelési és -irányítási funkciók között megtalálható a verziókezelés, az egyszerű megosztás és a továbbfejlesztett együttműködés, így semmiről sem marad le.
- A testreszabható munkafolyamatok megkönnyítik a feladatok konkrét igényekhez való igazítását, így a platform zökkenőmentesen integrálható a meglévő folyamatokba.
Az Archdesk korlátai
- Egyes értékelők szerint a felhőalapú adattárolás hiánya megnehezítheti a távoli munkaterületeken található projektinformációk elérését.
- Egyes felhasználók integrációs és számlázási problémákról számolnak be.
Archdesk árak
- Essentials: 790 USD/hó, éves számlázással
- Professzionális: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Archdesk értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (20+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)
3. Contractor Foreman
A Contractor Foreman egy projektmenedzsment szoftver, amely számos funkcióval rendelkezik, amelyek racionalizálják az építési munkálatokat. All-in-one megoldásként lett kifejlesztve azoknak a GC-knek (általános kivitelezőknek), akiknek jobb módszerekre van szükségük a projektek kezeléséhez, a munkák költségeinek felülvizsgálatához és a csapataikkal való kommunikációhoz.
A Contractor Foreman legjobb funkciói
- A munkaidő-nyilvántartók és a nyomonkövetési funkciók lehetővé teszik az építőipari munkások számára, hogy munkaidejüket egy egyszerűsített digitális platformon rögzítsék.
- A QuickBooks, Zapier és más eszközökkel való integráció révén minden, amire építőipari vállalkozásához szüksége van, egy központi irányítópulton található.
- Az alkalmazás lehetővé teszi a terepen dolgozó csapatok számára, hogy bármilyen Android vagy iOS mobil eszközön bejelentkezzenek és megtekintsék a projekt információit, így valós idejű együttműködés valósulhat meg.
- A jelentési és elemzési eszközök áttekinthető projektmonitoringot biztosítanak a költségvetés, az erőforrás-elosztás és a teljesítmény terén.
A Contractor Foreman korlátai
- Egyes felhasználók a projektsablonok és a benyújtások rugalmasságának hiányáról számolnak be.
- Egyes kisvállalkozások számára a csomagok ára elérhetetlennek tűnik a korlátozott felhasználói szám miatt – a Standard csomag három felhasználóra, a Plus csomag nyolc felhasználóra, a Pro csomag pedig 15 felhasználóra korlátozódik.
Contractor Foreman árak
- Alapcsomag: 99 USD/hó, negyedéves számlázással
- Plusz: 155 USD/hó, negyedévente számlázva
- Pro: 212 USD/hó, negyedéves számlázással
- Korlátlan: 312 USD/hó, negyedéves számlázással
Contractor Foreman értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (190+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)
4. FreshBooks
A Freshbooks egy felhőalapú számviteli és pénzügyi platform, amely megkönnyíti a kisvállalkozások számára a költségvetés és a számlázás kezelését. Nincs kifejezetten alvállalkozóknak készült szoftver, de minden megtalálható benne, amire az építőipari cégeknek szükségük van a pénzügyi nyilvántartás és az adminisztratív feladatok racionalizálásához.
A FreshBooks legjobb funkciói
- A számlázási funkciók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy professzionális megjelenésű számlákat állítsanak össze, és azokat e-mailben (vagy postai úton) elküldjék ügyfeleiknek 🐌📬
- Az automatizálási funkciók lehetővé teszik az ismétlődő számlák beállítását, az automatikus fizetési értesítések létrehozását és a kiadások kategorizálását.
- A beépített időkövető eszköz segítségével a felhasználók nyomon követhetik a számlázható órákat, és ennek megfelelően állíthatják ki a számlákat.
- Készítsen fényképeket a nyugtáiról a kiadások könnyebb nyomon követése és a költségvetés kezelése érdekében.
A FreshBooks korlátai
- A véleményezők szerint egyes bankok blokkolják a platformról érkező elektronikus fizetéseket.
- A speciális építésirányítási szoftverek funkcióinak hiánya iparág-specifikus kihívásokat jelenthet.
FreshBooks árak
- Lite: 17 USD/hó, negyedéves számlázással
- Plusz: 30 USD/hó, negyedévente számlázva
- Prémium: 55 USD/hó, negyedéves számlázással
- Válasszon: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
FreshBooks értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (670+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 4300 értékelés)
5. Buildertrend
A Buildertrend egy lakásépítési projektmenedzsment platform felújítók, házépítők, előkészítő csapatok és speciális vállalkozók számára. Használja az értékesítés, a pénzügyek, az erőforrások, az ügyfelek és a munkák kezelésére, hogy kevesebb stresszel több munkát tudjon vállalni. 🧘
Buildertrend legjobb funkciói
- A pályázati szoftver optimalizálja a becslések készítésének folyamatát, így több potenciális ügyfelet szerezhet és gyorsabban zárhatja le az üzleteket.
- A fejlett értékesítési és CRM eszközök célja, hogy segítsék vállalkozását megbízások elnyerésében, ügyfelei lenyűgözésében és hatókörének bővítésében.
- A legmodernebb bevétel-előrejelzés segítségével megalapozottabb döntéseket hozhat, és betekintést nyerhet vállalkozása jövőbeli sikerébe.
- A részletes projektütemények megkönnyítik a projekt ütemezésének és a feladatok nyomon követésének racionalizálását.
Buildertrend korlátai
- A kisebb szerződésekre összpontosító kisvállalkozások és szervezetek számára a havi díjak fenntarthatatlanok lehetnek.
- Egyes felhasználók szerint a szoftver megtanulása nehéz.
Buildertrend árak
- Essential: 499 USD/hó
- Haladó: 799 USD/hó
- Teljes: 1099 USD/hó
Buildertrend értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 150 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 1600 értékelés)
6. Monday
A Monday egy felhőalapú platform, amely projektmenedzsment szoftvert kínál alvállalkozók és más építőipari szakemberek számára. Úgy tervezték, hogy az alvállalkozók számára különböző funkciókat biztosítson, amelyek javítják az együttműködést és racionalizálják a munkafolyamatokat.
A Monday legjobb funkciói
- A testreszabható munkafolyamatok lehetővé teszik az alvállalkozók számára, hogy a platformot saját preferenciáikhoz és speciális projektmenedzsment igényeikhez igazítsák.
- Színkódolt diagramok, táblák és ütemtervek biztosítják a projektek vizuális nyomon követését és a feladatok jobb átláthatóságát 📈
- A központi kommunikációs központ lehetővé teszi a dokumentumok megosztását és a közös projektmenedzsmentet, ami segít abban, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.
- Az integrációk lehetővé teszik az alvállalkozók számára, hogy a projektmenedzsment munkafolyamatokat más iparági eszközökkel összekapcsolják egy kényelmes irányítópulton.
Hétfői korlátozások
- A fizetős csomagok minimum három felhasználót tartalmaznak, ami növeli a csomag árát.
- Egyes fejlett funkciók csak a drágább csomagokban érhetők el.
Hétfő árak
- Örökre ingyenes
- Alap: 10 USD/hó felhasználónként
- Alapcsomag: 12 USD/hó felhasználónként
- Előny: 20 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Hétfői értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9300+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)
7. Procore
A Procore egy építési menedzsment platform, amely a csapat tagjai közötti együttműködés és kommunikáció elősegítésével növeli a projektek hatékonyságát. Speciálisan erre a célra kifejlesztett funkciókkal rendelkezik, amelyek egyszerűsítik a projekteket az ajánlattételtől a lezárásig, lehetővé téve az árajánlatok, tervek és költségvetések kezelését. 💸
A Procore legjobb funkciói
- Az eszközök az építőipar igényeire vannak szabva, és olyan funkciókkal rendelkeznek, mint a menedzsment, a biztonsági modulok és a szerződéskezelés.
- A valós idejű kommunikáció lehetővé teszi a projektben érdekelt felek és az alvállalkozók számára, hogy csökkentsék a késedelmeket és növeljék az átláthatóságot.
- A biztonsági menedzsment eszközök segítségével nyomon követheti az eseményeket, biztosíthatja a szabályok betartását és biztonsági programokat valósíthat meg.
- A változáskezelési funkciók segítségével könnyedén felügyelheti a módosítási megrendeléseket és biztosíthatja a változások nyomon követése során a megfelelőséget.
Procore korlátai
- A testreszabási korlátozások zavarhatják a speciális projektmenedzsment munkafolyamatokat.
- Egyes felhasználók szerint az árajánlatokban szereplő árak kisvállalkozások számára elérhetetlenek lehetnek.
Procore árak
A Procore árai nem elérhetők nyilvánosan az interneten. A potenciális felhasználóknak a Procore értékesítési csapatához kell fordulniuk, hogy üzleti méretük és szakterületük alapján árajánlatot kapjanak.
Procore értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 2200 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 2600 értékelés)
8. Assignar
Az Assignar alvállalkozói projektmenedzsment szoftver speciális funkciókat kínál építőipari vállalatok számára. Használja a munkások ütemezéséhez, a berendezések nyomon követéséhez, a helyszíni eseményekről szóló valós idejű frissítések megszerzéséhez és a digitális dokumentumok együttműködésorientált platformon történő szervezéséhez.
Az Assignar legjobb funkciói
- A robusztus megfelelőség-nyomkövető eszközökkel könnyen biztosítható, hogy az alvállalkozók betartsák az iparági szabványokat és előírásokat.
- A hatékony erőforrás-kezelési funkciók lehetővé teszik a személyzet, a berendezések és az anyagok nyomon követését több projektben is 🧰
- A központi projektdokumentációs központ lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy valós időben hozzáférjenek a projektdokumentumokhoz és együtt dolgozzanak rajtuk.
- A mobil munkaerő-eszközök segítségével az alvállalkozók hatékonyan kezelhetik a terepen dolgozó munkaerőüket valós idejű feladatkiosztással.
Assignar korlátai
- Egyes felhasználók szerint a testreszabási lehetőségek korlátai zavarhatják a bonyolult projektkövetelmények teljesítését.
- A felhasználók szerint azoknak, akik nem ismerik az alvállalkozók számára kifejlesztett speciális projektmenedzsment szoftvereket, egy kis tanulási folyamaton kell átesniük.
Assignar árak
Az Assignar nem tesz közzé nyilvános árakkal kapcsolatos információkat. A platform havi vagy éves előfizetési díjat, valamint egyszeri bevezetési díjat számít fel. A felhasználóknak az Assignar értékesítési csapatához kell fordulniuk árajánlatért.
Assignar értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (10+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)
9. Fonn
A Fonn egy másik, alvállalkozók számára kifejlesztett speciális projektmenedzsment szoftver, amely optimalizálja az építési munkafolyamatokat. Használja az alvállalkozók közötti együttműködés elősegítésére, a feladatkezelés javítására és az ügyfelek elégedettségének növelésére.
A legjobb funkciók
- Kifejezetten kereskedelmi fővállalkozók, házépítők, speciális vállalkozók, létesítménygazdálkodók, építészek, fejlesztők és mérnökök számára készült ✨
- Egy platform, amely egyesíti a helyszínen kívüli felügyeletet, a helyszíni kommunikációt, a haladás nyomon követését és a rajzok tárolását.
- A dokumentumfunkciók lehetővé teszik a rajzok, BIM-fájlok és benyújtási ütemtervek megosztását, felülvizsgálatát és jóváhagyását egy közös munkaterületről.
- A munkamegosztási struktúra minden projekt számára útitervet biztosít, hogy csapattagjai mindig ugyanazon az oldalon álljanak.
Fonn korlátozások
- Egyes vélemények szerint a Fonn nem rendelkezik néhány olyan fejlett funkcióval, amely a nagyobb projektmenedzsment platformokon elérhető.
- A felhasználók szerint a Fonn leginkább kis- és közepes méretű projektekhez alkalmas, amelyek skálázhatósága korlátozott.
Fonn árak
- 0–5 millió dolláros bevétel: 399–779 dollár/hó
- 5-10 millió dolláros bevétel: 779-1299 dollár/hónap
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Fonn értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (10+ értékelés)
10. eSUB
Az eSUB egy átfogó alvállalkozói projektmenedzsment szoftvermegoldás, amelynek célja a hatékonyság és az együttműködés javítása. Ez az építőiparban az első olyan platform, amely szabványosítja a projektmenedzsment eljárásokat, hogy megkönnyítse a helyszíni események, az anyagköltségek és a munkaerő-tevékenységek nyomon követését. 🙌
Az eSUB legjobb funkciói
- A benyújtásalapú munkafolyamat racionalizálja a dokumentumok, például a módosítási megrendelések és az RFI-k benyújtásának, nyomon követésének és kezelésének folyamatát.
- A munkaidő-nyilvántartási rendszer egyszerűsíti a munkaórák nyomon követését és az ütemtervek kezelését, így biztosítva a jobb erőforrás-elosztást.
- A költségkövető eszközök segítségével az alvállalkozók nyomon követhetik a kiadásokat, a költségvetéseket és a projektköltségeket, hogy pénzügyeiket rendben tartsák.
- A terepi jegyzetek és a napi jelentések mobil eszközökről is létrehozhatók és frissíthetők, így valós idejű kommunikációt tesznek lehetővé.
eSUB korlátai
- Néhány felhasználói vélemény szerint szükség van egy jegyrendszerre a problémák nyomon követéséhez.
- A vélemények szerint a platformon belüli benyújtások elvégzésének képtelensége akadályozhatja a munkafolyamatokat.
eSUB árak
- Alap: 49 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Haladó: 69 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
eSUB értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (60+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)
Legyen előnyben (és maradjon is ott)
A listán szereplő minden eszköz olyan megoldásokat kínál, amelyek versenyelőnyt biztosítanak Önnek. A legfontosabb, hogy az Ön vállalkozásának megfelelő platformot válassza.
A csapatok és projektek igényeinek alapos mérlegelésével megtalálhatja a legjobb alvállalkozói projektmenedzsment szoftvert, amely elvezeti Önt a sikerhez. ☀️🛣️
Ne várjon tovább, tapasztalja meg a projektmenedzsment szoftverek erejét alvállalkozók számára. Regisztráljon most a ClickUp-ra.