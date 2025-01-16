Lark és ClickUp: melyik együttműködési eszköz a legjobb?

Táblázatok, e-mailek és dokumentumok. Még mindig ezeket használja a csapat összehangolására? Higgyen nekünk – ezek gyakran a határidők elmulasztásának, a félreértéseknek és a termelékenység zuhanásának okai.

Ideje egy új megközelítésnek, és itt jönnek képbe a modern együttműködési eszközök.

Ezek az eszközök nem csak a kommunikációt egyszerűsítik, hanem mindent központosítanak. Üzenetek, e-mailek, dokumentumok, sőt még a projektkövetés is – mindez egy szervezett központban!

Ebben a blogbejegyzésben összehasonlítjuk a kollaborációs szféra két nagyágyúját, a ClickUp-ot és a Lark-ot. A legfontosabb funkcióktól az integrációkig segítünk Önnek eldönteni, melyik illik legjobban a projektje munkafolyamataiba.

Spoiler figyelmeztetés: Itt találja meg csapata új kedvenc eszközét!

Mi az a ClickUp?

Akár szabadúszó, startup vagy nagyvállalat, a ClickUp megbízható segédje lesz a termelékenységnek. Ez egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely rendszerezi a teendőket, egyszerűsíti a munkafolyamatokat, nyomon követi a határidőket, megkönnyíti a csapatmunkát és még sok minden mást. A ClickUp segítségével minden munkáját elvégezheti anélkül, hogy több eszköz vagy alkalmazás között kellene váltania.

A ClickUp funkciói

A ClickUp számos olyan funkciót kínál, amelyek megváltoztatják a munkamódszereit. Íme egy rövid áttekintés:

1. 1. funkció: ClickUp projektmenedzsment

Tervezze meg minden projektet részletesen, és kövesse nyomon a teendők előrehaladását a ClickUp projektmenedzsment megoldásaival.

Egyszerűsítse a komplex projekteket a ClickUp projektmenedzsment eszközével

Vizualizálja munkáját a kívánt módon listák és Kanban táblák segítségével, vagy válasszon másokat a ClickUp több mint 15 egyéni nézetéből. Ez segít abban, hogy a lényegre koncentráljon, és semmi ne maradjon figyelmen kívül.

Projektadatokat kell rögzítenie? Használja a ClickUp Docs szolgáltatást dokumentumok létrehozásához, és hívja meg az érdekelt feleket és a csapat tagjait az együttműködésre, visszajelzések megadására és feladatok kiosztására. A kritikus információkat egy helyen összpontosíthatja, így mindenki hozzáférhet a fontos adatokhoz.

Tegye lehetővé a közös tartalomkészítést a ClickUp Docs segítségével

Az együttműködés további javítása érdekében a ClickUp Whiteboards segít ötleteket gyűjteni és megvitatni a csapattal egy digitális vásznon. Engedje szabadjára ötleteit – vázolja vagy rajzolja le gondolatait, használjon összekötőket a kapcsolódó fogalmak összekapcsolásához, és alkalmazzon AI-képgenerálást a szöveg vizuális ábrázolásához.

Brainstorming, stratégia kidolgozás vagy munkafolyamatok megtervezése a vizuálisan együttműködő ClickUp Whiteboards segítségével.

💡Profi tipp: Válasszon a ClickUp hatalmas kommunikációs terv sablonokból álló könyvtárából, hogy felgyorsítsa az együttműködést, és minden projekt részleteit egy központi dokumentumban tárolja.

2. 2. funkció: ClickUp feladatok

A ClickUp Tasks segítségével szervezze meg projektje finomabb részleteit és felelősségi köreit. Ez a program túlmutat az alapvető feladatkezelésen, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy feladattípusokat hozzanak létre, prioritási szinteket állítsanak be, és egymástól függő vagy kapcsolódó feladatokat kapcsoljanak össze.

Szervezze meg teendőit és kövesse nyomon azok előrehaladását a ClickUp Tasks segítségével.

A feladatokat több listába is kategorizálhatja a munkafolyamatok optimalizálása érdekében, és azok könnyen alkalmazkodnak a különböző projekttípusokhoz – legyen szó marketingről, HR-ről, pénzügyekről, jogi ügyekről vagy mérnöki munkáról. Minden feladatnál használja a ClickUp egyéni állapotait a haladás nyomon követéséhez, és adjon hozzá egyéni mezőket további információk megadásához, például a megbízottak, a határidők, az akadályok stb.

💡Profi tipp: Maradjon szervezett és végezze el a feladatokat szisztematikusan az előre elkészített feladatlista-sablonok segítségével. Ez segít a nagy projektek koordinálásában és biztosítja, hogy a komplex feladatok határidőre elkészüljenek.

3. 3. funkció: ClickUp együttműködés

Tartsa csapatát összekapcsolva és összehangolva a ClickUp robusztus együttműködési funkcióival.

A beépített ClickUp Chat segítségével gyorsan megoszthatja a friss híreket és valós időben követheti az eseményeket. Így javítja a kommunikációt:

Hívja elő az információkat a munkaterületéről, hogy javasolt válaszokat fogalmazzon meg, amikor egy kollégája kérdést tesz fel Önnek.

Összefoglalja a beszélgetési szálakat, hogy áttekintést kapjon a megbeszélt témákról.

Válogassa ki a megjegyzéseket, és alakítsa őket automatikusan feladatokká a könnyű nyomon követés érdekében.

Kapcsolja össze a feladatokat, dokumentumokat és beszélgetéseket az üzeneteivel a kontextus érdekében.

Egyszerűsítse a csapat együttműködését a ClickUp Chat segítségével

Ezenkívül a ClickUp Meetings segít egyszerűsíteni az értekezleteket. Tervezze meg a napirendet, és készítsen ellenőrző listát az összes megbeszélni kívánt témáról, hogy mindig készen álljon a megbeszélés témái. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a közös jegyzetelés, az időkövetés és az integráció a kedvenc videokonferencia-eszközeivel – amelyek hasznosak a leiratok készítéséhez –, a ClickUp biztosítja, hogy minden értekezlet produktív és eredményes legyen.

4. 4. funkció: ClickUp Clips

A ClickUp Clips segítségével könnyedén elmagyarázhatja a bonyolult fogalmakat. Ezek rövid videoklipek, amelyeket megoszthat a csapatával, így elkerülheti a hosszú megbeszéléseket és a végtelen utasításokat. A rögzített klipek a ClickUp-ba kerülnek mentésre, és letöltheti őket, vagy létrehozhat egy nyilvános linket a felvétel megosztásához.

Videókat rögzíthet, hogy a ClickUp Clips segítségével végigvezesse csapatát a fontos fogalmakon.

Csapattársai kényelmesen megtekinthetik a klipet, így az aszinkron videokommunikáció gyerekjáték lesz.

👀 Tudta? A ClickUp Brain, a ClickUp natív mesterséges intelligenciája segítségével leírhatja klipjeit és hangjegyzeteit. Emellett összefoglalhatja a ClickUp Chatben zajló megbeszéléseket és beszélgetéseket. Írási asszisztensként és ötleteinek sparringpartnerként is funkcionál!

További információ: A 10 legjobb képernyőmegosztó szoftver távoli értekezletekhez

5. 5. funkció: ClickUp naptár nézet

Tartsa be az ütemtervét, végezze el a feladatokat időben, és kezelje az idővonalakat a ClickUp naptárnézettel.

Használja a napi, heti vagy havi nézetet, hogy gyors áttekintést kapjon feladatairól, megbeszéléseiről és közelgő eseményeiről. Húzza át a feladatokat a naptárába, hogy ütemezze a fontos munkákat és módosítsa azok időtartamát. A ClickUp-ban megtekintheti csapata naptárát is, hogy együttműködési feladatokat és megbeszéléseket ütemezzen anélkül, hogy másik naptár eszközre kellene váltania!

Események ütemezése és feladatok tervezése a ClickUp naptár nézet segítségével

💡Profi tipp: Mindig készítsen elő egy napirendet, és ossza meg azt a résztvevőkkel a megbeszélés előtt. Így a résztvevők pontosan tudják, miről fog szó lenni, és proaktívan tehetnek javaslatokat vagy ajánlásokat, ami produktívabb megbeszélésekhez vezet.

A ClickUp árai

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp AI: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

Mi az a Lark?

via Lark

A Lark egy termelékenységi alkalmazás szervezetek számára, amelynek funkciói egyszerűsítik a csapatok közötti kommunikációt, a dokumentumok közös szerkesztését és a feladatok kezelését. Az azonnali üzenetküldés, a videokonferencia és a közös szerkesztés mellett az eszköz lehetővé teszi a naptárak ütemezését és kezelését, munkafolyamatok létrehozását, valamint harmadik féltől származó vállalati rendszerekkel való integrációt.

Ez a projektmenedzsment platform felhőalapú tárolást is kínál fájlok feltöltéséhez, tárolásához és bármilyen eszközről vagy helyről történő eléréséhez.

A Lark funkciói

A Lark számos hatékony funkciót kínál azoknak a csapatoknak, akik egyszerű és koherens eszközt keresnek a kapcsolattartáshoz és a feladatok kezeléséhez. Íme néhány közülük:

1. Funkció #1: Meegle

A projektmenedzsmenthez kifejlesztett eszközkészlet, a Meegle lehetővé teszi a feladatok kezelését, egyedi munkafolyamatok létrehozását és a legfontosabb projektadatok szervezését. Adjon hozzá kontextust minden feladathoz mezők és részletek, például a megbízottak, a határidők és az előrehaladás mutatói segítségével.

A feladatok Kanban táblák vagy fák segítségével kerülnek megjelenítésre (a függőségek és a kapcsolódó feladatok bemutatására), előrehaladásuk pedig Gantt-diagramok és irányítópultok segítségével tekinthető meg.

További információ: Ingyenes projektmenedzsment sablonok

2. 2. funkció: OKR-ek

Tartsa csapatát koncentráltan az OKR-ek és az egyéni célok meghatározásával, hogy mindenki reális és hatékony célok elérése érdekében dolgozzon. A csapat tagjai teljes áttekintést kapnak arról, hogy a többiek min dolgoznak, ami javítja a csapatok közötti együttműködést és a kontextust.

Az OKR-ek frissítései a Lark dokumentumokban történnek, a csapat céljai felé tett előrehaladás nyomon követésére és kezelésére szolgáló irányítópultokkal.

3. 3. funkció: Találkozók és Messenger

A Lark Messenger segítségével valós időben együttműködhet a csapattagokkal. Emojik hozzáadásával kifejezheti hangnemét és csökkentheti a félreértéseket a szöveges kommunikáció során. Az üzeneteket akár automatikusan le is fordíthatja különböző nyelvekre, így könnyebb megérteni a beszélgetéseket.

A hívás közbeni dokumentumok segítségével gyorsan jegyzetelhet és közösen szerkesztheti a dokumentumokat anélkül, hogy el kellene hagynia a videohívás ablakát.

4. 4. funkció: Jegyzőkönyvek

A Lark Minutes segítségével automatikusan létrehozhatja a megbeszélések jegyzőkönyveit, amelyeket megtekinthet, kereshet és közösen szerkeszthet. Hagyjon megjegyzéseket visszajelzésként és emojikat reakcióként, és könnyítse meg a globális csapatok közötti kommunikációt a Lark automatikus fordításával. Ez megkönnyíti az aszinkron felzárkózást, még akkor is, ha lemarad egy megbeszélésről.

5. 5. funkció: Naptárak

A Lark Calendar segítségével könnyedén megtekintheti csapata rendelkezésre állását, és beoszthatja a hívásokat vagy a megbeszéléseket. Hasonlítsa össze csapata naptárait egymás mellett, hogy végtelen oda-vissza levelezés nélkül foglalhasson időpontokat, és hozzon létre külön naptárakat városi gyűlések, termékbemutatók, szerkesztői kiadások és egyebek számára.

A Lark árai

Örökre ingyenes

Pro : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

ClickUp és Lark: funkciók összehasonlítása

Hasonlítsuk össze a Lark és a ClickUp alkalmazásokat, és nézzük meg, hogyan teljesítenek egymáshoz képest. 💪🏻

1. Projektmenedzsment

Ebben az első körben megnézzük, melyik platform a legjobb a projekt- és feladatkezelés terén.

A ClickUp legfontosabb funkciói a projektmenedzsmenthez

Több mint 15 testreszabható nézet, beleértve a Gantt-diagram nézetet az ütemtervek kezeléséhez, a Csapat nézetet az erőforrások kezeléséhez, a Munka terhelés nézetet a sávszélesség vizualizálásához stb.

Feladatkezelés feladat típusokkal, prioritási szintekkel, egyéni mezőkkel és feladatleírásokkal

Űrlapok a projektkérések, változtatások és visszajelzések kezeléséhez

Kanban táblák és listák a feladatok szervezéséhez és rugalmas projektmunkafolyamatok kialakításához

Intuitív irányítópultok a projekt előrehaladásának és a csapat teljesítményének megtekintéséhez

Projektvizualizáció a ClickUp-ban

A ClickUp kiemelkedő jellemzője, hogy többféle módon is megtekintheti és kezelheti munkáját. Válassza ki a munkafolyamatához leginkább illeszkedő perspektívát, hogy javítsa termelékenységét és áttekinthetőbbé tegye projektje különböző aspektusait.

Önnek van:

Időalapú nézetek a feladatok tervezéséhez, a határidők beállításához és az átfedő tevékenységek azonosításához

Erőforrás-kezelési nézetek a csapat munkaterhelésének figyelemmel kíséréséhez

Együttműködési nézetek ötleteléshez és ötletek szervezéséhez

Fejlett nézetek a feladatok rendezéséhez, a szűk keresztmetszetek jelöléséhez és a függőségek kezeléséhez

Válasszon a ClickUp több mint 15 egyéni nézetéből, hogy a munkafolyamatot az igényeinek megfelelően testreszabhassa.

Feladatkezelés a ClickUp-ban

A ClickUp Tasks segítségével a teendőket feladattípus, állapot és határidő szerint kategorizálhatja, valamint komplex, több lépésből álló projektekhez alfeladatokat adhat hozzá, hogy egyszerűbbé tegye a nyomon követést. A feladatok között függőségeket hozhat létre, hogy könnyebb legyen kezelni a projekt ütemtervét.

Az egyes feladatokhoz feladatellenőrző listát készítve tovább javíthatja a felelősségvállalást. Ha pedig több feladatot is módosítania kell, a ClickUp tömeges műveleti eszköztárával egyszerre végezheti el a változtatásokat.

A ClickUp tömeges műveleti eszköztárával egyszerre több feladatot is szerkeszthet.

A Lark legfontosabb funkciói a projektmenedzsmenthez

Határozza meg egyértelműen minden csapattag szerepét és felelősségi körét, hogy egyszerűsítse a funkciók közötti csapatmunkát.

Kanban táblák és fák a feladatok szervezéséhez

Gantt-diagram nézet a projekt ütemtervének és mérföldköveinek vizualizálásához

A projektinformációk rögzítéséhez szükséges részletek és mezők

Projektvizualizáció a Larkban

Szervezze fel feladatait Kanban táblák segítségével, hogy láthassa a feladatok előrehaladását a különböző szakaszokban, így könnyebben nyomon követheti és az aktív feladatokra koncentrálhat.

A feladatok hierarchikus rendezéséhez fa szerkezetet is használhat. Ez egyszerűsíti a feladatok közötti függőségek vizualizálását és áttekinthetőbbé teszi a komplex projekteket.

A Lark Gantt-diagram nézetével megtekintheti a feladatok ütemtervét és a kritikus mérföldköveket is.

Feladatkezelés a Larkban

Hozzon létre feladatokat közvetlenül a dokumentumokból vagy a Lark Messengerből, és rendelje hozzá őket a csapat tagjaihoz. Használja a mezőket a részletes adatok rögzítéséhez, mint például a prioritás, a komplexitás, a fontos linkek, a probléma típusa és egyebek. Katalógusba rendezheti a feladatleírásokat, lépéseket, mellékleteket, megjegyzéseket és módosítási kéréseket az egyéni mezők segítségével.

A ClickUp vagy a Lark jobb a projekt- és feladatkezelés terén?

🏆 Győztes: ClickUp

Több projektmegjelenítési opcióval, fejlett erőforrás-kezeléssel, együttműködési eszközökkel és feladatfüggőség-kezeléssel a ClickUp határozottan előnyben van a Larkkal szemben, ami a projekt- és feladatkezelést illeti. A ClickUp használatával a csapatok mindent egy helyen központosíthatnak, a feladatkiosztástól a haladás nyomon követéséig, biztosítva ezzel a projektek zökkenőmentes lebonyolítását. Ezenkívül kiterjedt integrációi, fejlett jelentéskészítési funkciói és sablonjai egykomponensű megoldást kínálnak bármilyen méretű projekt kezeléséhez.

2. Csapatmunka és kommunikáció

Itt az ideje a ClickUp és a Lark összehasonlításának második fordulójának. Ezúttal azt vizsgáljuk, melyik eszköz alkalmasabb a projektmunkához.

A ClickUp legfontosabb funkciói az együttműködés és a kommunikáció terén

AI-támogatott csevegés valós idejű frissítések megosztásához

ClickUp Whiteboards brainstorminghoz és ötleteléshez

ClickUp Docs az együttműködésen alapuló szerkesztéshez

Együttműködésen alapuló szerkesztés és ötletelés

A ClickUp néhány rendkívül érdekes funkciót kínál a valós idejű együttműködéshez.

A ClickUp Whiteboards segítségével virtuálisan brainstormingolhat a csapatával, függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak. Miután véglegesítette ötleteit, összekapcsolhatja őket más dokumentumokkal, csevegésekkel vagy feladatokkal a munkaterületén, hogy biztosan végrehajtsák őket.

A ClickUp Docs egy másik lehetőség a csapat számára, hogy együttműködjön a projektfrissítések és információk terén. A dokumentumok segítségével hasznos információs forrásokat vagy wikiket hozhat létre, és azokat központilag kezelheti, így csapata bármikor hozzáférhet hozzájuk, amikor szükséges.

💡Profi tipp: Kapcsolja össze a dokumentumokat konkrét feladatokkal, hogy minden releváns információ egy helyen legyen elérhető, így csökkentve a projektmunkák során szükséges oda-vissza kommunikációt.

Csapatkommunikáció

A ClickUp Chat közvetlenül a munkaterületén nyílik meg, így a munkahelyi kommunikációt mindig a feladatokhoz kötheti.

Ezenkívül rendelkezik SyncUps funkcióval, amely megkönnyíti a csapatával való hang- és videohívásokon történő kapcsolattartást! A ClickUp Brain összefoglalja a hívás során megbeszélt összes témát, és még a találkozó jegyzőkönyvéből is kivonja a teendőket, így sokkal könnyebb lesz nyomon követnie a fontos megbeszéléseket.

További információ: A legjobb csapatkommunikációs alkalmazások

A Lark legfontosabb funkciói az együttműködés és a kommunikáció terén

Messenger a csapatokkal való gyors megbeszélések és frissítésekhez

Dokumentumok az együttműködéshez

Wikik a tudásmenedzsmenthez

Közös szerkesztés

A Lark Docs egyszerűsíti a csapatok közötti tartalom-együttműködést. Csatlakozik a csevegéshez, így azonnal értesítést kap, ha valaki megjegyzést fűz a dokumentumához. Formázási elemek, szavazások, diagramok és táblázatok hozzáadásával interaktívabbá teheti dokumentumait.

Csapatkommunikáció

A Lark Messenger támogatja a közvetlen üzenetküldést a csapattagok között. Integrálható e-mailekkel, naptárakkal és feladatokkal, hogy támogassa a fájlmegosztást, a találkozók ütemezését és a feladatok kiosztását. Ezenkívül lehetőséged van üzeneteket küldeni és fogadni anyanyelveden a csevegés automatikus fordítási funkciójának segítségével, így megszüntetve a nyelvi korlátokat.

A ClickUp vagy a Lark jobb eredményeket ér el a csapatok közötti együttműködés javításában?

🏆 Győztes: ClickUp

Bár mindkét platform csapatmunkát támogató funkciókat kínál, a ClickUp olyan funkciókkal, mint a Whiteboards, Docs és Chat, kreatív brainstormingot, közös szerkesztést és AI-alapú kommunikációt integrál egyetlen platformba. Ez teszi a ClickUp-ot kiváló választássá a produktív és cselekvésorientált kommunikációhoz, összehasonlítva a Lark robusztus, de alapvető csevegési funkcióival.

3. AI és munkafolyamat-automatizálás

Ezután megvizsgáljuk, hogyan viszonyulnak egymáshoz a ClickUp és a Lark mesterséges intelligenciája és automatizálása.

A ClickUp legfontosabb funkciói az AI és az automatizálás terén

Több mint 100 előre elkészített automatizálás közül választhat

AI automatizálási eszköz egyedi automatizálási munkafolyamatokhoz

ClickUp Brain a tudásmenedzsmenthez, a projektfrissítésekhez és a másolatok készítéséhez

Automatizálás

A ClickUp segít Önnek a bonyolult feladatokra koncentrálni, miközben automatizálja a rutinmunkákat. Válasszon több mint 100 előre elkészített ClickUp automatizálás közül, hogy egyszerűsítse munkafolyamatait, vagy készítsen sajátot az NLP (természetes nyelvfeldolgozás) automatizálás-készítő segítségével.

Automatizálhatja többféle felhasználási esetet, például feladatok kiosztását, megjegyzések közzétételét, állapotok frissítését és e-mailek küldését. Ez időt takarít meg, csökkenti a hibák számát, és segít csapatainak produktívnak és koncentráltnak maradni.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat a ClickUp Automations segítségével

AI

A ClickUp Brain személyes asszisztensként működik, hogy mindig koncentrált maradhasson és naprakész legyen a feladatokkal kapcsolatban.

Van munkával kapcsolatos kérdése? A Brain a munkaterületéről származó információkat jeleníti meg. Szüksége van a haladásról szóló frissítésekre vagy állapotjelentésekre? A Brain automatikusan összefoglalókat és információkat generál a csevegései, feladata és dokumentumai alapján. Jobb módszert keres az e-mailek megírásához? Kérjen javaslatokat és helyesírás-ellenőrzést a Braintől.

Kattintással készítsen értekezlet-összefoglalókat a ClickUp Brain segítségével.

💡Profi tipp: Egyszerűsítse dokumentumkezelési munkafolyamatát azáltal, hogy automatizálásokat állít be, amelyek értesítik a releváns csapattagokat, amikor egy dokumentumot létrehoznak, frissítenek vagy jóváhagynak. Ez biztosítja az információk zökkenőmentes és megbízható átadását.

A Lark legfontosabb funkciói az AI és az automatizálás terén

Lark Base egyedi munkafolyamatok létrehozásához a feladatok automatizálása érdekében

Base x OpenAI a tartalom nagy léptékű generálásához

Sablonok a folyamatok tervezéséhez és a jóváhagyási folyamatokhoz

Automatizálás

A Base a Lark kódolás nélküli munkafolyamat-automatizáló eszköze, amely alkalmas a rutinmunkák elvégzésére. Optimalizálja a csapat kommunikációját, a feladatkezelést és a tudásmenedzsmentet, hogy javítsa az általános termelékenységet. A Base lehetővé teszi továbbá, hogy adatokat importáljon táblázatokból és űrlapokból, hogy üzleti betekintést nyerjen és megalapozott döntéseket hozzon.

AI

A Lark nem rendelkezik beépített AI funkcióval. Ehelyett integrációt kínál az OpenAI-val. Ezzel a kombinációval különböző AI-parancsok segítségével nagy mennyiségű tartalmat generálhat.

Melyik eszközt válassza a munkafolyamatok automatizálásához?

🏆 Győztes: ClickUp

Kétségtelenül a ClickUp viszi el a pálmát, mivel natív AI-képességeket és testreszabható automatizálást kínál. A Lark viszont nem rendelkezik beépített AI-funkciókkal, és korlátozott automatizálási képességeket kínál. Ez ugyan elegendő az alapvető folyamatok optimalizálásához, de harmadik féltől származó integrációk nélkül nehéz automatizálni a komplex feladatokat.

4. Árak

Az utolsó körben megnézzük, melyik platform nyer az árak tekintetében.

ClickUp árazási tervezetek

Örökre ingyenes: Funkciókban gazdag ingyenes csomag

Korlátlan: 7 USD/tag/hónap

Üzleti: 12 dollár tag/hónap

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUpAI: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

Lark árazási tervezetek

Örökre ingyenes

Pro : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Melyik együttműködési eszköz a legkedvezőbb árú a felhasználók számára?

🏆 Győztes: ClickUp

Mind a ClickUp, mind a Lark versenyképes árazási lehetőségeket kínál a felhasználóknak. A ClickUp azonban a Larkhoz képest már ingyenes csomagjában is kiterjedt funkciókat kínál, mint például korlátlan feladatok, együttműködési dokumentumok, sprint menedzser, valós idejű csevegés és még sok más.

Emellett a ClickUp Unlimited Plan csomagja is remek választás kis csapatok számára, akik kritikus projektmenedzsment funkciókat szeretnének igénybe venni 7 dollár/hó/felhasználó áron, szemben a Lark középkategóriás csomagjával, amelynek ára 12 dollár/hó/felhasználó.

ClickUp és Lark összehasonlítása a Redditen

Ha még mindig a ClickUp és a Lark között vacillál, a Reddit remek hely arra, hogy megtudja, mit gondolnak ezekről az eszközökről a valódi felhasználók.

Kutattunk egy kicsit, és itt van, hogyan írják le a felhasználók a két platformmal kapcsolatos tapasztalataikat.

Egy Redditor a Larkot ajánlja a személyes termelékenység növelésére, különösen integrációs képességei miatt.

Személyes ügyeimhez a larksuite-ot használom. A Lark suite-ot a rendelkezésre álló beágyazások és integrációk száma miatt nagyon ajánlom a termelékenység növelése érdekében.

Személyes ügyeimhez a larksuite-ot használom. A Lark suite-ot a rendelkezésre álló beágyazások és integrációk száma miatt nagyon ajánlom a termelékenység növelése érdekében.

Egy másik Redditor azonban kevésbé intuitívnak tartja a platformot, különösen a naptárak és feladatok kezelése tekintetében.

Az e-mail kliens még sok fejlesztést igényel, például lehetővé kell tenni, hogy elemeket lehessen hozzáadni a naptárhoz vagy a feladatokhoz, vagy akár átmozgatni az e-mailből más alkalmazásokba, ahol másolni kell az elemeket. A biztonság is csak a 12 dolláros fizetős csomagban jó, míg az összes többi 6 dollárnál kezdődik. Az ember azt gondolná, hogy a biztonság a legfontosabb prioritás.

Az e-mail kliens még sok fejlesztést igényel, például lehetővé kell tenni, hogy elemeket lehessen hozzáadni a naptárhoz vagy a feladatokhoz, vagy akár átmozgatni az e-mailből más alkalmazásokba, ahol másolni kell az elemeket. A biztonság is csak a 12 dolláros fizetős csomagban jó, míg az összes többi 6 dollárnál kezdődik. Az ember azt gondolná, hogy a biztonság a legfontosabb prioritás.

Másrészt a ClickUp felhasználói úgy találják, hogy a platform megéri az árát.

Legalább 4 éve használjuk a Clickup-ot, és őszintén szólva ez messze az egyik legjobb projektmenedzsment eszköz. A legjobb választás! Soha nem volt nagy problémám, és az ügyfélszolgálat is segítőkész volt. Fizetett előfizetésem van, és az új verzióval egyre jobb lesz. Összességében az ár és a rengeteg eszköz tekintetében a Clickup minden várakozásomat felülmúlta.

Legalább 4 éve használjuk a Clickup-ot, és őszintén szólva ez messze az egyik legjobb projektmenedzsment eszköz. A legjobb választás! Soha nem volt nagy problémám, és az ügyfélszolgálat is segítőkész volt. Fizetett előfizetésem van, és az új verzióval egyre jobb lesz. Összességében az ár és a rengeteg eszköz tekintetében a Clickup minden várakozásomat felülmúlta.

Egy másik felhasználó pontosan kiemeli, miért szereti a ClickUp-ot.

A ClickUp megéri, mert valódi projektmenedzsment munkafolyamatot kapsz automatizálásokkal, az összes projekt és az előrehaladás áttekintésével. Tetszik a platform videofelvételi funkciója is.

A ClickUp megéri, mert valódi projektmenedzsment munkafolyamatot kapsz automatizálásokkal, az összes projekt és az előrehaladás áttekintésével. Tetszik a platform videofelvételi funkciója is.

Bár a Lark jó integrációs képességekkel rendelkezik, sok felhasználó számára kevésbé intuitív és költségesebb lehet. Emellett a Lark biztonsági funkciói csak a drágább csomagokban érhetők el, ami problémát jelenthet azoknak a kis- és középvállalkozásoknak, amelyek megfizethető, de biztonságos együttműködési eszközt keresnek.

A ClickUp sokoldalú projektmenedzsment funkciói miatt a legtöbb felhasználó dicséretét élvezi. A megbízható ügyfélszolgálattal párosulva a legtöbb felhasználó úgy találja, hogy a platform meghaladja az elvárásaikat.

Melyik együttműködési eszköz a legjobb?

Így hát egymás ellen állítottuk a ClickUp és a Lark alkalmazásokat, és itt van a pillanat, amelyre vártál...

Dobpergés... 🥁

A győztes… a ClickUp!

A ClickUp fejlett AI-automatizálást, testreszabható irányítópultokat és olyan funkciókat kínál, mint a csevegés, a táblagép és a dokumentumok, amelyek egy alkalmazásban teszik lehetővé az együttműködést. Ráadásul a rugalmas árazásnak köszönhetően még többet kap a pénzéért!

Összességében a ClickUp egy sokoldalú eszköz, amely hozzáadott értéket nyújt, zökkenőmentes együttműködést biztosít és jelentősen növeli a termelékenységet.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és fedezze fel, miért ez az egyetlen együttműködési eszköz, amire csapatának valaha szüksége lesz!