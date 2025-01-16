ClickUp blog

Lark és ClickUp: melyik együttműködési eszköz a legjobb?

Arya Dinesh
Arya DineshSenior Content Editor
2025. január 16.

Táblázatok, e-mailek és dokumentumok. Még mindig ezeket használja a csapat összehangolására? Higgyen nekünk – ezek gyakran a határidők elmulasztásának, a félreértéseknek és a termelékenység zuhanásának okai.

Ideje egy új megközelítésnek, és itt jönnek képbe a modern együttműködési eszközök.

Ezek az eszközök nem csak a kommunikációt egyszerűsítik, hanem mindent központosítanak. Üzenetek, e-mailek, dokumentumok, sőt még a projektkövetés is – mindez egy szervezett központban!

Ebben a blogbejegyzésben összehasonlítjuk a kollaborációs szféra két nagyágyúját, a ClickUp-ot és a Lark-ot. A legfontosabb funkcióktól az integrációkig segítünk Önnek eldönteni, melyik illik legjobban a projektje munkafolyamataiba.

Spoiler figyelmeztetés: Itt találja meg csapata új kedvenc eszközét!

Mi az a ClickUp?

Akár szabadúszó, startup vagy nagyvállalat, a ClickUp megbízható segédje lesz a termelékenységnek. Ez egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely rendszerezi a teendőket, egyszerűsíti a munkafolyamatokat, nyomon követi a határidőket, megkönnyíti a csapatmunkát és még sok minden mást. A ClickUp segítségével minden munkáját elvégezheti anélkül, hogy több eszköz vagy alkalmazás között kellene váltania.

A ClickUp funkciói

A ClickUp számos olyan funkciót kínál, amelyek megváltoztatják a munkamódszereit. Íme egy rövid áttekintés:

1. 1. funkció: ClickUp projektmenedzsment

Tervezze meg minden projektet részletesen, és kövesse nyomon a teendők előrehaladását a ClickUp projektmenedzsment megoldásaival.

A ClickUp projektmenedzsment szoftvere
Egyszerűsítse a komplex projekteket a ClickUp projektmenedzsment eszközével

Vizualizálja munkáját a kívánt módon listák és Kanban táblák segítségével, vagy válasszon másokat a ClickUp több mint 15 egyéni nézetéből. Ez segít abban, hogy a lényegre koncentráljon, és semmi ne maradjon figyelmen kívül.

Projektadatokat kell rögzítenie? Használja a ClickUp Docs szolgáltatást dokumentumok létrehozásához, és hívja meg az érdekelt feleket és a csapat tagjait az együttműködésre, visszajelzések megadására és feladatok kiosztására. A kritikus információkat egy helyen összpontosíthatja, így mindenki hozzáférhet a fontos adatokhoz.

Együttműködéses élő szerkesztés a ClickUp Docs-ban
Tegye lehetővé a közös tartalomkészítést a ClickUp Docs segítségével

Az együttműködés további javítása érdekében a ClickUp Whiteboards segít ötleteket gyűjteni és megvitatni a csapattal egy digitális vásznon. Engedje szabadjára ötleteit – vázolja vagy rajzolja le gondolatait, használjon összekötőket a kapcsolódó fogalmak összekapcsolásához, és alkalmazzon AI-képgenerálást a szöveg vizuális ábrázolásához.

ClickUp Whitepboards 3.0
Brainstorming, stratégia kidolgozás vagy munkafolyamatok megtervezése a vizuálisan együttműködő ClickUp Whiteboards segítségével.

💡Profi tipp: Válasszon a ClickUp hatalmas kommunikációs terv sablonokból álló könyvtárából, hogy felgyorsítsa az együttműködést, és minden projekt részleteit egy központi dokumentumban tárolja.

2. 2. funkció: ClickUp feladatok

A ClickUp Tasks segítségével szervezze meg projektje finomabb részleteit és felelősségi köreit. Ez a program túlmutat az alapvető feladatkezelésen, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy feladattípusokat hozzanak létre, prioritási szinteket állítsanak be, és egymástól függő vagy kapcsolódó feladatokat kapcsoljanak össze.

ClickUp 3.0 Lista nézet Számítások Összesen
Szervezze meg teendőit és kövesse nyomon azok előrehaladását a ClickUp Tasks segítségével.

A feladatokat több listába is kategorizálhatja a munkafolyamatok optimalizálása érdekében, és azok könnyen alkalmazkodnak a különböző projekttípusokhoz – legyen szó marketingről, HR-ről, pénzügyekről, jogi ügyekről vagy mérnöki munkáról. Minden feladatnál használja a ClickUp egyéni állapotait a haladás nyomon követéséhez, és adjon hozzá egyéni mezőket további információk megadásához, például a megbízottak, a határidők, az akadályok stb.

💡Profi tipp: Maradjon szervezett és végezze el a feladatokat szisztematikusan az előre elkészített feladatlista-sablonok segítségével. Ez segít a nagy projektek koordinálásában és biztosítja, hogy a komplex feladatok határidőre elkészüljenek.

3. 3. funkció: ClickUp együttműködés

Tartsa csapatát összekapcsolva és összehangolva a ClickUp robusztus együttműködési funkcióival.

A beépített ClickUp Chat segítségével gyorsan megoszthatja a friss híreket és valós időben követheti az eseményeket. Így javítja a kommunikációt:

  • Hívja elő az információkat a munkaterületéről, hogy javasolt válaszokat fogalmazzon meg, amikor egy kollégája kérdést tesz fel Önnek.
  • Összefoglalja a beszélgetési szálakat, hogy áttekintést kapjon a megbeszélt témákról.
  • Válogassa ki a megjegyzéseket, és alakítsa őket automatikusan feladatokká a könnyű nyomon követés érdekében.
  • Kapcsolja össze a feladatokat, dokumentumokat és beszélgetéseket az üzeneteivel a kontextus érdekében.
ClickUp Chat
Egyszerűsítse a csapat együttműködését a ClickUp Chat segítségével

Ezenkívül a ClickUp Meetings segít egyszerűsíteni az értekezleteket. Tervezze meg a napirendet, és készítsen ellenőrző listát az összes megbeszélni kívánt témáról, hogy mindig készen álljon a megbeszélés témái. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a közös jegyzetelés, az időkövetés és az integráció a kedvenc videokonferencia-eszközeivel – amelyek hasznosak a leiratok készítéséhez –, a ClickUp biztosítja, hogy minden értekezlet produktív és eredményes legyen.

4. 4. funkció: ClickUp Clips

A ClickUp Clips segítségével könnyedén elmagyarázhatja a bonyolult fogalmakat. Ezek rövid videoklipek, amelyeket megoszthat a csapatával, így elkerülheti a hosszú megbeszéléseket és a végtelen utasításokat. A rögzített klipek a ClickUp-ba kerülnek mentésre, és letöltheti őket, vagy létrehozhat egy nyilvános linket a felvétel megosztásához.

Ossza meg képernyőfelvételeit, hogy pontosan közvetítse üzenetét, anélkül, hogy e-mail láncot kellene indítania vagy személyes találkozót kellene szerveznie a Clip by ClickUp segítségével.
Videókat rögzíthet, hogy a ClickUp Clips segítségével végigvezesse csapatát a fontos fogalmakon.

Csapattársai kényelmesen megtekinthetik a klipet, így az aszinkron videokommunikáció gyerekjáték lesz.

👀 Tudta? A ClickUp Brain, a ClickUp natív mesterséges intelligenciája segítségével leírhatja klipjeit és hangjegyzeteit. Emellett összefoglalhatja a ClickUp Chatben zajló megbeszéléseket és beszélgetéseket. Írási asszisztensként és ötleteinek sparringpartnerként is funkcionál!

További információ: A 10 legjobb képernyőmegosztó szoftver távoli értekezletekhez

5. 5. funkció: ClickUp naptár nézet

Tartsa be az ütemtervét, végezze el a feladatokat időben, és kezelje az idővonalakat a ClickUp naptárnézettel.

Használja a napi, heti vagy havi nézetet, hogy gyors áttekintést kapjon feladatairól, megbeszéléseiről és közelgő eseményeiről. Húzza át a feladatokat a naptárába, hogy ütemezze a fontos munkákat és módosítsa azok időtartamát. A ClickUp-ban megtekintheti csapata naptárát is, hogy együttműködési feladatokat és megbeszéléseket ütemezzen anélkül, hogy másik naptár eszközre kellene váltania!

ClickUp 3.0 Naptár nézet egyszerűsítve
Események ütemezése és feladatok tervezése a ClickUp naptár nézet segítségével

💡Profi tipp: Mindig készítsen elő egy napirendet, és ossza meg azt a résztvevőkkel a megbeszélés előtt. Így a résztvevők pontosan tudják, miről fog szó lenni, és proaktívan tehetnek javaslatokat vagy ajánlásokat, ami produktívabb megbeszélésekhez vezet.

A ClickUp árai

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • ClickUp AI: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

Mi az a Lark?

Lark Dashboard: Lark és ClickUp összehasonlítása
via Lark

A Lark egy termelékenységi alkalmazás szervezetek számára, amelynek funkciói egyszerűsítik a csapatok közötti kommunikációt, a dokumentumok közös szerkesztését és a feladatok kezelését. Az azonnali üzenetküldés, a videokonferencia és a közös szerkesztés mellett az eszköz lehetővé teszi a naptárak ütemezését és kezelését, munkafolyamatok létrehozását, valamint harmadik féltől származó vállalati rendszerekkel való integrációt.

Ez a projektmenedzsment platform felhőalapú tárolást is kínál fájlok feltöltéséhez, tárolásához és bármilyen eszközről vagy helyről történő eléréséhez.

A Lark funkciói

A Lark számos hatékony funkciót kínál azoknak a csapatoknak, akik egyszerű és koherens eszközt keresnek a kapcsolattartáshoz és a feladatok kezeléséhez. Íme néhány közülük:

1. Funkció #1: Meegle

A projektmenedzsmenthez kifejlesztett eszközkészlet, a Meegle lehetővé teszi a feladatok kezelését, egyedi munkafolyamatok létrehozását és a legfontosabb projektadatok szervezését. Adjon hozzá kontextust minden feladathoz mezők és részletek, például a megbízottak, a határidők és az előrehaladás mutatói segítségével.

Lark Meegle: Lark és ClickUp összehasonlítása

A feladatok Kanban táblák vagy fák segítségével kerülnek megjelenítésre (a függőségek és a kapcsolódó feladatok bemutatására), előrehaladásuk pedig Gantt-diagramok és irányítópultok segítségével tekinthető meg.

További információ: Ingyenes projektmenedzsment sablonok

2. 2. funkció: OKR-ek

Tartsa csapatát koncentráltan az OKR-ek és az egyéni célok meghatározásával, hogy mindenki reális és hatékony célok elérése érdekében dolgozzon. A csapat tagjai teljes áttekintést kapnak arról, hogy a többiek min dolgoznak, ami javítja a csapatok közötti együttműködést és a kontextust.

Az OKR-ek frissítései a Lark dokumentumokban történnek, a csapat céljai felé tett előrehaladás nyomon követésére és kezelésére szolgáló irányítópultokkal.

OKR-ek a Larkban: Lark és ClickUp összehasonlítása

3. 3. funkció: Találkozók és Messenger

A Lark Messenger segítségével valós időben együttműködhet a csapattagokkal. Emojik hozzáadásával kifejezheti hangnemét és csökkentheti a félreértéseket a szöveges kommunikáció során. Az üzeneteket akár automatikusan le is fordíthatja különböző nyelvekre, így könnyebb megérteni a beszélgetéseket.

A hívás közbeni dokumentumok segítségével gyorsan jegyzetelhet és közösen szerkesztheti a dokumentumokat anélkül, hogy el kellene hagynia a videohívás ablakát.

Találkozók és Messenger a Larkban: Lark és ClickUp összehasonlítása

4. 4. funkció: Jegyzőkönyvek

A Lark Minutes segítségével automatikusan létrehozhatja a megbeszélések jegyzőkönyveit, amelyeket megtekinthet, kereshet és közösen szerkeszthet. Hagyjon megjegyzéseket visszajelzésként és emojikat reakcióként, és könnyítse meg a globális csapatok közötti kommunikációt a Lark automatikus fordításával. Ez megkönnyíti az aszinkron felzárkózást, még akkor is, ha lemarad egy megbeszélésről.

Percek a Larkban: Lark és ClickUp összehasonlítása

5. 5. funkció: Naptárak

A Lark Calendar segítségével könnyedén megtekintheti csapata rendelkezésre állását, és beoszthatja a hívásokat vagy a megbeszéléseket. Hasonlítsa össze csapata naptárait egymás mellett, hogy végtelen oda-vissza levelezés nélkül foglalhasson időpontokat, és hozzon létre külön naptárakat városi gyűlések, termékbemutatók, szerkesztői kiadások és egyebek számára.

Naptárak a Larkban: Lark és ClickUp összehasonlítása

A Lark árai

  • Örökre ingyenes
  • Pro: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Egyedi árazás

ClickUp és Lark: funkciók összehasonlítása

Hasonlítsuk össze a Lark és a ClickUp alkalmazásokat, és nézzük meg, hogyan teljesítenek egymáshoz képest. 💪🏻

1. Projektmenedzsment

Ebben az első körben megnézzük, melyik platform a legjobb a projekt- és feladatkezelés terén.

A ClickUp legfontosabb funkciói a projektmenedzsmenthez

  • Több mint 15 testreszabható nézet, beleértve a Gantt-diagram nézetet az ütemtervek kezeléséhez, a Csapat nézetet az erőforrások kezeléséhez, a Munka terhelés nézetet a sávszélesség vizualizálásához stb.
  • Feladatkezelés feladat típusokkal, prioritási szintekkel, egyéni mezőkkel és feladatleírásokkal
  • Űrlapok a projektkérések, változtatások és visszajelzések kezeléséhez
  • Kanban táblák és listák a feladatok szervezéséhez és rugalmas projektmunkafolyamatok kialakításához
  • Intuitív irányítópultok a projekt előrehaladásának és a csapat teljesítményének megtekintéséhez

Projektvizualizáció a ClickUp-ban

A ClickUp kiemelkedő jellemzője, hogy többféle módon is megtekintheti és kezelheti munkáját. Válassza ki a munkafolyamatához leginkább illeszkedő perspektívát, hogy javítsa termelékenységét és áttekinthetőbbé tegye projektje különböző aspektusait.

Önnek van:

  • Időalapú nézetek a feladatok tervezéséhez, a határidők beállításához és az átfedő tevékenységek azonosításához
  • Erőforrás-kezelési nézetek a csapat munkaterhelésének figyelemmel kíséréséhez
  • Együttműködési nézetek ötleteléshez és ötletek szervezéséhez
  • Fejlett nézetek a feladatok rendezéséhez, a szűk keresztmetszetek jelöléséhez és a függőségek kezeléséhez
Egyéni nézetek a ClickUp-ban: Lark és ClickUp összehasonlítása
Válasszon a ClickUp több mint 15 egyéni nézetéből, hogy a munkafolyamatot az igényeinek megfelelően testreszabhassa.

Feladatkezelés a ClickUp-ban

A ClickUp Tasks segítségével a teendőket feladattípus, állapot és határidő szerint kategorizálhatja, valamint komplex, több lépésből álló projektekhez alfeladatokat adhat hozzá, hogy egyszerűbbé tegye a nyomon követést. A feladatok között függőségeket hozhat létre, hogy könnyebb legyen kezelni a projekt ütemtervét.

Az egyes feladatokhoz feladatellenőrző listát készítve tovább javíthatja a felelősségvállalást. Ha pedig több feladatot is módosítania kell, a ClickUp tömeges műveleti eszköztárával egyszerre végezheti el a változtatásokat.

A ClickUp tömeges műveleti eszköztára
A ClickUp tömeges műveleti eszköztárával egyszerre több feladatot is szerkeszthet.

A Lark legfontosabb funkciói a projektmenedzsmenthez

  • Határozza meg egyértelműen minden csapattag szerepét és felelősségi körét, hogy egyszerűsítse a funkciók közötti csapatmunkát.
  • Kanban táblák és fák a feladatok szervezéséhez
  • Gantt-diagram nézet a projekt ütemtervének és mérföldköveinek vizualizálásához
  • A projektinformációk rögzítéséhez szükséges részletek és mezők

Projektvizualizáció a Larkban

Szervezze fel feladatait Kanban táblák segítségével, hogy láthassa a feladatok előrehaladását a különböző szakaszokban, így könnyebben nyomon követheti és az aktív feladatokra koncentrálhat.

A feladatok hierarchikus rendezéséhez fa szerkezetet is használhat. Ez egyszerűsíti a feladatok közötti függőségek vizualizálását és áttekinthetőbbé teszi a komplex projekteket.

A Lark Gantt-diagram nézetével megtekintheti a feladatok ütemtervét és a kritikus mérföldköveket is.

Lark Gantt-diagram nézet: Lark és ClickUp összehasonlítása

Feladatkezelés a Larkban

Hozzon létre feladatokat közvetlenül a dokumentumokból vagy a Lark Messengerből, és rendelje hozzá őket a csapat tagjaihoz. Használja a mezőket a részletes adatok rögzítéséhez, mint például a prioritás, a komplexitás, a fontos linkek, a probléma típusa és egyebek. Katalógusba rendezheti a feladatleírásokat, lépéseket, mellékleteket, megjegyzéseket és módosítási kéréseket az egyéni mezők segítségével.

Feladatkezelés a Larkban: Lark és ClickUp összehasonlítása

A ClickUp vagy a Lark jobb a projekt- és feladatkezelés terén?

🏆 Győztes: ClickUp

Több projektmegjelenítési opcióval, fejlett erőforrás-kezeléssel, együttműködési eszközökkel és feladatfüggőség-kezeléssel a ClickUp határozottan előnyben van a Larkkal szemben, ami a projekt- és feladatkezelést illeti. A ClickUp használatával a csapatok mindent egy helyen központosíthatnak, a feladatkiosztástól a haladás nyomon követéséig, biztosítva ezzel a projektek zökkenőmentes lebonyolítását. Ezenkívül kiterjedt integrációi, fejlett jelentéskészítési funkciói és sablonjai egykomponensű megoldást kínálnak bármilyen méretű projekt kezeléséhez.

2. Csapatmunka és kommunikáció

Itt az ideje a ClickUp és a Lark összehasonlításának második fordulójának. Ezúttal azt vizsgáljuk, melyik eszköz alkalmasabb a projektmunkához.

A ClickUp legfontosabb funkciói az együttműködés és a kommunikáció terén

  • AI-támogatott csevegés valós idejű frissítések megosztásához
  • ClickUp Whiteboards brainstorminghoz és ötleteléshez
  • ClickUp Docs az együttműködésen alapuló szerkesztéshez

Együttműködésen alapuló szerkesztés és ötletelés

A ClickUp néhány rendkívül érdekes funkciót kínál a valós idejű együttműködéshez.

A ClickUp Whiteboards segítségével virtuálisan brainstormingolhat a csapatával, függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak. Miután véglegesítette ötleteit, összekapcsolhatja őket más dokumentumokkal, csevegésekkel vagy feladatokkal a munkaterületén, hogy biztosan végrehajtsák őket.

A ClickUp Docs egy másik lehetőség a csapat számára, hogy együttműködjön a projektfrissítések és információk terén. A dokumentumok segítségével hasznos információs forrásokat vagy wikiket hozhat létre, és azokat központilag kezelheti, így csapata bármikor hozzáférhet hozzájuk, amikor szükséges.

💡Profi tipp: Kapcsolja össze a dokumentumokat konkrét feladatokkal, hogy minden releváns információ egy helyen legyen elérhető, így csökkentve a projektmunkák során szükséges oda-vissza kommunikációt.

Csapatkommunikáció

A ClickUp Chat közvetlenül a munkaterületén nyílik meg, így a munkahelyi kommunikációt mindig a feladatokhoz kötheti.

Ezenkívül rendelkezik SyncUps funkcióval, amely megkönnyíti a csapatával való hang- és videohívásokon történő kapcsolattartást! A ClickUp Brain összefoglalja a hívás során megbeszélt összes témát, és még a találkozó jegyzőkönyvéből is kivonja a teendőket, így sokkal könnyebb lesz nyomon követnie a fontos megbeszéléseket.

További információ: A legjobb csapatkommunikációs alkalmazások

A Lark legfontosabb funkciói az együttműködés és a kommunikáció terén

  • Messenger a csapatokkal való gyors megbeszélések és frissítésekhez
  • Dokumentumok az együttműködéshez
  • Wikik a tudásmenedzsmenthez

Közös szerkesztés

A Lark Docs egyszerűsíti a csapatok közötti tartalom-együttműködést. Csatlakozik a csevegéshez, így azonnal értesítést kap, ha valaki megjegyzést fűz a dokumentumához. Formázási elemek, szavazások, diagramok és táblázatok hozzáadásával interaktívabbá teheti dokumentumait.

Csapatkommunikáció

A Lark Messenger támogatja a közvetlen üzenetküldést a csapattagok között. Integrálható e-mailekkel, naptárakkal és feladatokkal, hogy támogassa a fájlmegosztást, a találkozók ütemezését és a feladatok kiosztását. Ezenkívül lehetőséged van üzeneteket küldeni és fogadni anyanyelveden a csevegés automatikus fordítási funkciójának segítségével, így megszüntetve a nyelvi korlátokat.

A ClickUp vagy a Lark jobb eredményeket ér el a csapatok közötti együttműködés javításában?

🏆 Győztes: ClickUp

Bár mindkét platform csapatmunkát támogató funkciókat kínál, a ClickUp olyan funkciókkal, mint a Whiteboards, Docs és Chat, kreatív brainstormingot, közös szerkesztést és AI-alapú kommunikációt integrál egyetlen platformba. Ez teszi a ClickUp-ot kiváló választássá a produktív és cselekvésorientált kommunikációhoz, összehasonlítva a Lark robusztus, de alapvető csevegési funkcióival.

3. AI és munkafolyamat-automatizálás

Ezután megvizsgáljuk, hogyan viszonyulnak egymáshoz a ClickUp és a Lark mesterséges intelligenciája és automatizálása.

A ClickUp legfontosabb funkciói az AI és az automatizálás terén

  • Több mint 100 előre elkészített automatizálás közül választhat
  • AI automatizálási eszköz egyedi automatizálási munkafolyamatokhoz
  • ClickUp Brain a tudásmenedzsmenthez, a projektfrissítésekhez és a másolatok készítéséhez

Automatizálás

A ClickUp segít Önnek a bonyolult feladatokra koncentrálni, miközben automatizálja a rutinmunkákat. Válasszon több mint 100 előre elkészített ClickUp automatizálás közül, hogy egyszerűsítse munkafolyamatait, vagy készítsen sajátot az NLP (természetes nyelvfeldolgozás) automatizálás-készítő segítségével.

Automatizálhatja többféle felhasználási esetet, például feladatok kiosztását, megjegyzések közzétételét, állapotok frissítését és e-mailek küldését. Ez időt takarít meg, csökkenti a hibák számát, és segít csapatainak produktívnak és koncentráltnak maradni.

Automatizálás-készítő a ClickUp-ban
Automatizálja az ismétlődő feladatokat a ClickUp Automations segítségével

AI

A ClickUp Brain személyes asszisztensként működik, hogy mindig koncentrált maradhasson és naprakész legyen a feladatokkal kapcsolatban.

Van munkával kapcsolatos kérdése? A Brain a munkaterületéről származó információkat jeleníti meg. Szüksége van a haladásról szóló frissítésekre vagy állapotjelentésekre? A Brain automatikusan összefoglalókat és információkat generál a csevegései, feladata és dokumentumai alapján. Jobb módszert keres az e-mailek megírásához? Kérjen javaslatokat és helyesírás-ellenőrzést a Braintől.

ClickUp Brain
Kattintással készítsen értekezlet-összefoglalókat a ClickUp Brain segítségével.

💡Profi tipp: Egyszerűsítse dokumentumkezelési munkafolyamatát azáltal, hogy automatizálásokat állít be, amelyek értesítik a releváns csapattagokat, amikor egy dokumentumot létrehoznak, frissítenek vagy jóváhagynak. Ez biztosítja az információk zökkenőmentes és megbízható átadását.

A Lark legfontosabb funkciói az AI és az automatizálás terén

  • Lark Base egyedi munkafolyamatok létrehozásához a feladatok automatizálása érdekében
  • Base x OpenAI a tartalom nagy léptékű generálásához
  • Sablonok a folyamatok tervezéséhez és a jóváhagyási folyamatokhoz

Automatizálás

A Base a Lark kódolás nélküli munkafolyamat-automatizáló eszköze, amely alkalmas a rutinmunkák elvégzésére. Optimalizálja a csapat kommunikációját, a feladatkezelést és a tudásmenedzsmentet, hogy javítsa az általános termelékenységet. A Base lehetővé teszi továbbá, hogy adatokat importáljon táblázatokból és űrlapokból, hogy üzleti betekintést nyerjen és megalapozott döntéseket hozzon.

AI

A Lark nem rendelkezik beépített AI funkcióval. Ehelyett integrációt kínál az OpenAI-val. Ezzel a kombinációval különböző AI-parancsok segítségével nagy mennyiségű tartalmat generálhat.

Melyik eszközt válassza a munkafolyamatok automatizálásához?

🏆 Győztes: ClickUp

Kétségtelenül a ClickUp viszi el a pálmát, mivel natív AI-képességeket és testreszabható automatizálást kínál. A Lark viszont nem rendelkezik beépített AI-funkciókkal, és korlátozott automatizálási képességeket kínál. Ez ugyan elegendő az alapvető folyamatok optimalizálásához, de harmadik féltől származó integrációk nélkül nehéz automatizálni a komplex feladatokat.

4. Árak

Az utolsó körben megnézzük, melyik platform nyer az árak tekintetében.

ClickUp árazási tervezetek

  • Örökre ingyenes: Funkciókban gazdag ingyenes csomag
  • Korlátlan: 7 USD/tag/hónap
  • Üzleti: 12 dollár tag/hónap
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • ClickUpAI: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

Lark árazási tervezetek

  • Örökre ingyenes
  • Pro: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Egyedi árazás

Melyik együttműködési eszköz a legkedvezőbb árú a felhasználók számára?

🏆 Győztes: ClickUp

Mind a ClickUp, mind a Lark versenyképes árazási lehetőségeket kínál a felhasználóknak. A ClickUp azonban a Larkhoz képest már ingyenes csomagjában is kiterjedt funkciókat kínál, mint például korlátlan feladatok, együttműködési dokumentumok, sprint menedzser, valós idejű csevegés és még sok más.

Emellett a ClickUp Unlimited Plan csomagja is remek választás kis csapatok számára, akik kritikus projektmenedzsment funkciókat szeretnének igénybe venni 7 dollár/hó/felhasználó áron, szemben a Lark középkategóriás csomagjával, amelynek ára 12 dollár/hó/felhasználó.

ClickUp és Lark összehasonlítása a Redditen

Ha még mindig a ClickUp és a Lark között vacillál, a Reddit remek hely arra, hogy megtudja, mit gondolnak ezekről az eszközökről a valódi felhasználók.

Kutattunk egy kicsit, és itt van, hogyan írják le a felhasználók a két platformmal kapcsolatos tapasztalataikat.

Egy Redditor a Larkot ajánlja a személyes termelékenység növelésére, különösen integrációs képességei miatt.

Személyes ügyeimhez a larksuite-ot használom. A Lark suite-ot a rendelkezésre álló beágyazások és integrációk száma miatt nagyon ajánlom a termelékenység növelése érdekében.

Személyes ügyeimhez a larksuite-ot használom. A Lark suite-ot a rendelkezésre álló beágyazások és integrációk száma miatt nagyon ajánlom a termelékenység növelése érdekében.

Egy másik Redditor azonban kevésbé intuitívnak tartja a platformot, különösen a naptárak és feladatok kezelése tekintetében.

Az e-mail kliens még sok fejlesztést igényel, például lehetővé kell tenni, hogy elemeket lehessen hozzáadni a naptárhoz vagy a feladatokhoz, vagy akár átmozgatni az e-mailből más alkalmazásokba, ahol másolni kell az elemeket. A biztonság is csak a 12 dolláros fizetős csomagban jó, míg az összes többi 6 dollárnál kezdődik. Az ember azt gondolná, hogy a biztonság a legfontosabb prioritás.

Az e-mail kliens még sok fejlesztést igényel, például lehetővé kell tenni, hogy elemeket lehessen hozzáadni a naptárhoz vagy a feladatokhoz, vagy akár átmozgatni az e-mailből más alkalmazásokba, ahol másolni kell az elemeket. A biztonság is csak a 12 dolláros fizetős csomagban jó, míg az összes többi 6 dollárnál kezdődik. Az ember azt gondolná, hogy a biztonság a legfontosabb prioritás.

Másrészt a ClickUp felhasználói úgy találják, hogy a platform megéri az árát.

Legalább 4 éve használjuk a Clickup-ot, és őszintén szólva ez messze az egyik legjobb projektmenedzsment eszköz. A legjobb választás! Soha nem volt nagy problémám, és az ügyfélszolgálat is segítőkész volt. Fizetett előfizetésem van, és az új verzióval egyre jobb lesz. Összességében az ár és a rengeteg eszköz tekintetében a Clickup minden várakozásomat felülmúlta.

Legalább 4 éve használjuk a Clickup-ot, és őszintén szólva ez messze az egyik legjobb projektmenedzsment eszköz. A legjobb választás! Soha nem volt nagy problémám, és az ügyfélszolgálat is segítőkész volt. Fizetett előfizetésem van, és az új verzióval egyre jobb lesz. Összességében az ár és a rengeteg eszköz tekintetében a Clickup minden várakozásomat felülmúlta.

Egy másik felhasználó pontosan kiemeli, miért szereti a ClickUp-ot.

A ClickUp megéri, mert valódi projektmenedzsment munkafolyamatot kapsz automatizálásokkal, az összes projekt és az előrehaladás áttekintésével. Tetszik a platform videofelvételi funkciója is.

A ClickUp megéri, mert valódi projektmenedzsment munkafolyamatot kapsz automatizálásokkal, az összes projekt és az előrehaladás áttekintésével. Tetszik a platform videofelvételi funkciója is.

Bár a Lark jó integrációs képességekkel rendelkezik, sok felhasználó számára kevésbé intuitív és költségesebb lehet. Emellett a Lark biztonsági funkciói csak a drágább csomagokban érhetők el, ami problémát jelenthet azoknak a kis- és középvállalkozásoknak, amelyek megfizethető, de biztonságos együttműködési eszközt keresnek.

A ClickUp sokoldalú projektmenedzsment funkciói miatt a legtöbb felhasználó dicséretét élvezi. A megbízható ügyfélszolgálattal párosulva a legtöbb felhasználó úgy találja, hogy a platform meghaladja az elvárásaikat.

Melyik együttműködési eszköz a legjobb?

Így hát egymás ellen állítottuk a ClickUp és a Lark alkalmazásokat, és itt van a pillanat, amelyre vártál...

Dobpergés... 🥁

A győztes… a ClickUp!

A ClickUp fejlett AI-automatizálást, testreszabható irányítópultokat és olyan funkciókat kínál, mint a csevegés, a táblagép és a dokumentumok, amelyek egy alkalmazásban teszik lehetővé az együttműködést. Ráadásul a rugalmas árazásnak köszönhetően még többet kap a pénzéért!

Összességében a ClickUp egy sokoldalú eszköz, amely hozzáadott értéket nyújt, zökkenőmentes együttműködést biztosít és jelentősen növeli a termelékenységet.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és fedezze fel, miért ez az egyetlen együttműködési eszköz, amire csapatának valaha szüksége lesz!

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp