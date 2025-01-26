A legjobb all-in-one CRM szoftverek, amelyeket érdemes kipróbálni

Az ügyfélkapcsolat-kezelés nem könnyű feladat.

Az ügyfélkapcsolatoktól és a potenciális ügyfelektől a marketingkampányokig és az értékesítési folyamatokig mindennek a kezelése hamar túlterhelővé válik, és befolyásolja az üzletkötési képességét.

De van egy jó hír: a megfelelő all-in-one CRM szoftver mindent egy biztonságos helyen központosíthat, így könnyebb lesz minden prioritását szem előtt tartani. 💡

Egy felmérés kimutatta, hogy a CRM-rendszereket használó vállalkozások 86%-kal nagyobb valószínűséggel érik el vagy haladják meg értékesítési céljaikat. 📈 Miért ne lehetne Ön is része ennek a statisztikának?

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a CRM-megoldások világát, kiemelve a legfontosabb funkciókat, és bemutatjuk a tíz legjobb CRM-szoftvert, amelyek egyszerűsítik a munkafolyamatokat és növelik a termelékenységet. Olvasson tovább!

⏰ 60 másodperces összefoglaló A megfelelő CRM megtalálása döntő jelentőségű lehet az ügyfélkapcsolatok, az értékesítés és a marketing tevékenységek kezelésében. A választás megkönnyítése érdekében itt található a legjobb CRM-megoldások rövid áttekintése, kiemelve azok egyedi erősségeit és felhasználási eseteit: ClickUp: A legjobb ügyfélkapcsolatok kezelésére és projektmenedzsmentre

HubSpot: A legjobb ügyfélkezeléshez, értékesítéshez és marketinghez

Salesforce : A legjobb AI-alapú ügyfélkapcsolat-kezeléshez

Zoho CRM: A legjobb biztonságos és megbízható ügyfélkapcsolat-kezeléshez

Pipedrive: A legjobb a potenciális ügyfelek és az értékesítés kezeléséhez

Freshsales : A legjobb AI-alapú értékesítéskezeléshez

Keap: A legjobb automatizált ügyfélkapcsolat-kezeléshez

Insightly: A legjobb modernizált ügyfél- és projektkezeléshez

Monday CRM: A legjobb az értékesítés előtti és utáni tevékenységek kezeléséhez

Nutshell: A legjobb kapcsolatkezeléshez, értékesítési folyamatokhoz és marketingmenedzsmenthez

Mit kell keresnie egy all-in-one CRM-ben?

Az all-in-one CRM-megoldás kiválasztásakor több fontos szempontot is figyelembe kell venni. Ezeket most részletesen is megvizsgáljuk, hogy segítsünk a döntéshozatalban:

Felhasználóbarát felület: Válasszon olyan CRM-et, amely könnyen kezelhető és minimális tanulási görbével rendelkezik, még azoknak a csapattagoknak is, akik nem jártasak a technológiában. Ez biztosítja, hogy mindenki gyorsan elsajátítsa a rendszert, anélkül, hogy kiterjedt képzésre lenne szükség.

Testreszabható: Keressen olyan CRM-et, amely rugalmasságot és testreszabási lehetőségeket kínál. Ez lehetővé teszi az értékesítési folyamatok testreszabását, egyedi adatmezők hozzáadását és olyan automatizált munkafolyamatok tervezését, amelyek megfelelnek az Ön egyedi üzleti igényeinek.

Átfogó funkciók: Válasszon olyan CRM-et, amely számos alapvető funkciót lefed, például ügyféladatok tárolását, potenciális ügyfelek nyomon követését, Válasszon olyan CRM-et, amely számos alapvető funkciót lefed, például ügyféladatok tárolását, potenciális ügyfelek nyomon követését, értékesítési folyamatok kezelését és több platformon történő marketingkampányok indítását.

Elemzés és jelentések: Válasszon olyan CRM-et, amely hatékony elemzési és jelentéskészítő eszközöket kínál. Ezek nyomon követik a legfontosabb mutatókat – például Válasszon olyan CRM-et, amely hatékony elemzési és jelentéskészítő eszközöket kínál. Ezek nyomon követik a legfontosabb mutatókat – például az értékesítési folyamat teljesítményét – és rendszeres jelentéseket készítenek, segítve Önt a trendek felismerésében és az adatokon alapuló stratégiák kidolgozásában a fejlesztés érdekében.

Integrálható és skálázható: Válasszon olyan CRM-et, amely erős integrációs képességekkel rendelkezik, így zökkenőmentesen kapcsolódhat a meglévő munkafolyamat-rendszereihez. Ezenkívül válasszon olyan rendszert, amely az üzleti növekedéssel együtt skálázható, így elkerülhető a rendszer teljes átalakítása a későbbiekben.

A 10 legjobb all-in-one CRM, amelyet érdemes kipróbálni

Íme egy összeállított lista a 10 legjobb all-in-one CRM szoftvermegoldásról, azok kiemelkedő jellemzőivel, korlátaival, áraival és értékeléseivel, hogy megalapozott döntést hozhasson:

1. ClickUp (A legjobb ügyfélkapcsolatok kezelésére és projektmenedzsmentre)

További információk Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket, építsen ügyféladatbázist, kezelje az ügyfélkapcsolatokat és projekteket, és még sok minden mást a ClickUp CRM segítségével.

A ClickUp egy all-in-one platform, amelynek köszönhetően nincs szükség több más eszközre. Egyetlen helyen kínál együttműködési, projektmenedzsment és CRM funkciókat.

A ClickUp CRM segítségével létrehozhatja az ideális ügyféladatbázist, amelyben tárolhatja és elemezheti a kapcsolattartókat, az ügyféladatokat és az üzleti folyamatokhoz kapcsolódó információkat. Ezenkívül központosíthatja az ügyfélkapcsolatokat azáltal, hogy e-mailjeit integrálja a ClickUp-ba. Továbbá egy pillanat alatt áttekintheti az ügyfélkapcsolatokat és az ügyfelek elkötelezettségét, valamint elemezheti az adatokat az ügyfelekről szóló betekintés érdekében.

Ezenkívül a ClickUp Sales segítségével vizualizálhatja az értékesítési folyamatban részt vevő folyamatokat, nyomon követheti a potenciális ügyfeleket és a fiókok tevékenységét, valamint hatékonyan együttműködhet az ügyfelekkel az üzletek megkötésében.

A ClickUp számos testreszabható és könnyen hozzáférhető CRM-sablont is kínál, amelyek segítségével gyorsan alkalmazkodhat a platform az Ön üzleti igényeihez.

Töltse le ezt a sablont Kezelje és erősítse ügyfélkapcsolatait egyszerűen a ClickUp CRM sablon segítségével.

A Clickup CRM-sablonja biztosítja az egész ügyfélciklus egyetlen helyen történő kezeléséhez szükséges keretrendszert. Segít a potenciális ügyfelek, a kapcsolatok, az üzletek és a fiókok kezelésében és prioritásainak meghatározásában a csapattagokkal együtt.

Ezzel a sablonnal központi CRM-adatbázist hozhat létre, nyomon követheti a potenciális ügyfeleket és lehetőségeket, az értékesítési szakaszok szerint rangsorolhatja a feladatokat, valamint az ügyféladatokból nyert betekintést felhasználva mélyebb ügyfélkapcsolatokat építhet ki és elősegítheti az üzleti növekedést.

Így segít Önnek:

Egyszerűsítse a potenciális ügyfelek kezelését, és gondoskodjon arról, hogy egyetlen lehetőség se maradjon ki

Központosítsa a kommunikációt a jobb együttműködés és hatékonyság érdekében

Az üzletek és feladatok fontossági sorrendjét az értékesítési szakasz alapján állítsa fel

Szerezzen hasznos információkat az ügyfélkapcsolatok hatékony ápolásához

Ideális: Értékesítési és marketing csapatok, valamint olyan vállalkozások számára, amelyek potenciális ügyfeleket, kapcsolatokat, üzleteket és fiókokat szeretnének kezelni, valamint erős ügyfélkapcsolatokat szeretnének kiépíteni.

A fent említett sablon mellett a ClickUp más felhasználóbarát és testreszabható sablonokat is kínál, például a ClickUp CRM sablonját és a ClickUp értékesítési CRM sablonját, amelyek segítségével hatékonyan kezelheti ügyfélkapcsolatait és értékesítési folyamatait. Ezek a sablonok átfogó keretrendszert biztosítanak a potenciális ügyfelek nyomon követéséhez, a lehetőségek kezeléséhez és az értékesítési folyamatok szervezéséhez.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp olyan sok funkcióval rendelkezik, hogy eltarthat egy ideig, mire rájön, hogyan tudja azokat a legjobban kihasználni az Ön igényeinek megfelelően.

A ClickUp mesterséges intelligenciával működő eszköze csak a fizetős csomagokban érhető el.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

A ClickUp egy all-in-one megoldás, amely hű marad céljához, és amelynek segítségével üzleti tevékenységünk szinte minden aspektusát kezelni tudjuk. Ide tartoznak olyan dolgok, mint a webdesign projektek, a keresőmotor-optimalizálás ügyfelei, a közösségi média kezelése és két másik társult vállalat üzleti menedzsmentje.

A ClickUp egy all-in-one megoldás, amely hű marad céljához, és amelynek segítségével üzleti tevékenységünk szinte minden aspektusát kezelni tudjuk. Ide tartoznak olyan dolgok, mint a webdesign projektek, a keresőmotor-optimalizálás ügyfelei, a közösségi média kezelése és két másik társult vállalat üzleti menedzsmentje.

2. HubSpot (A legjobb ügyfélkezeléshez, értékesítéshez és marketinghez)

Forrás

A HubSpot az egyik legjobb all-in-one CRM szoftvert kínálja értékesítési csapatok, ügyfélszolgálati csapatok, értékesítési vezetők, marketingesek és vállalkozás tulajdonosok számára.

A HubSpot CRM szoftvere a kapcsolattartáson túlmenően tartalmaz funkciókat az üzletkötés kezeléséhez, e-mailek nyomon követéséhez, feladatok kezeléséhez, találkozók ütemezéséhez, élő csevegésekhez és sok más tevékenységhez.

Ez lehetővé teszi Önnek és csapatának, hogy egy vizuális irányítópulton valós időben kövessék nyomon és elemezzék az egész értékesítési folyamatot. Részletes jelentéseket nyújt az értékesítési tevékenységről és a csapat teljesítményéről, és lehetővé teszi a szűk keresztmetszetek és a növekedési lehetőségek felismerését.

Támogatja a marketing automatizálást is. Lehetővé teszi személyre szabott e-mailes marketingkampányok létrehozását és közzétételét, értesíti csapatát, amikor a potenciális ügyfelek megnyitják az e-maileket, és a megfelelő időben ütemezi a nyomon követést a konverziók ösztönzése érdekében.

A HubSpot legjobb funkciói

Hozzáférés olyan funkciókhoz, mint az AI e-mail író, e-mail sablonkészítő és űrlapkészítő

Ápolja a potenciális ügyfeleket a lead-generáló eszközökkel

Kezelje a céloldalakat és a hirdetéseket a céloldal-készítő és a hirdetéskezelő eszközökkel.

Hozzon létre egy egységes, megosztott beérkező levelek mappát, és biztosítson gyors ügyfélszolgálatot jegyrendszerrel és egyéb ügyfélkezelő eszközökkel.

A HubSpot korlátai

Néhány felhasználó szerint az ára magasabb, mint más eszközöké, ami hátrány lehet kisvállalkozások vagy induló cégek számára. Egyes felhasználóknak tanulási görbe lehet a fejlett eszközök használatával kapcsolatban.

HubSpot árak

Ingyenes

Starter ügyfélplatform: 16 USD/hó felhasználónként

Professzionális ügyfélplatform: 1300 USD/hó 5 felhasználó esetén

Vállalati ügyfélplatform: 4300 USD/hó 7 felhasználó esetén

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 29 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4000 értékelés)

3. Salesforce (A legjobb AI-alapú ügyfélkapcsolat-kezeléshez)

Forrás

A Salesforce egy népszerű, mindenre kiterjedő CRM-platform, amelynek célja az értékesítési, kereskedelmi, marketing és szolgáltatási csapatok összehangolása, miközben biztosítja az ügyfelek elégedettségét.

A Salesforce CRM holisztikus képet nyújt minden értékesítési interakcióról. Segít személyre szabottabb élményt nyújtani az ügyfeleknek, több potenciális ügyfelet vonzani és több üzletet kötni.

Az intelligens mesterséges intelligencia funkciók segítségével hatékony lead-követési terveket készíthet, vonzóbb marketingkampányokat tervezhet és más feladatokban gyorsabban léphet. Végül is ez segít növelni a termelékenységét és növelni a bevételeit.

A Salesforce legjobb funkciói

Személyre szabott e-mailek készítése és az értékesítési folyamatok automatizálása a Sales AI segítségével

Építsen ki egy ügyfélproblémákra és azok megoldására vonatkozó tudásbázist AI ügynökök segítségével, és oldja meg a jelenlegi ügyfelek problémáit kielégítő módon.

Készítsen SEO-barát termékleírásokat, adjon termékajánlásokat, és teremtsen zökkenőmentes vásárlási élményt!

Dinamikus irányítópultok segítségével nyerjen betekintést az ügyfél-elkötelezettségre vonatkozó adatokba.

A Salesforce korlátai

A Salesforce tanulási görbéje meredek, ami megnehezítheti az új felhasználók számára a platformhoz való gyors alkalmazkodást.

Egyes felhasználók szerint a mobilalkalmazás funkciói korlátozottak, ami akadályozhatja a termelékenységet, ha útközben használja.

Salesforce árak

Vállalati: 165 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 330 USD/hó felhasználónként

Einstein 1 Sales: 500 USD/hó felhasználónként

Salesforce értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 80 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 18 000 értékelés)

4. Zoho CRM (A legjobb biztonságos és megbízható ügyfélkapcsolat-kezeléshez)

Forrás

A Zoho CRM egy másik népszerű CRM szoftver, amely intuitív és felhasználóbarát felületet kínál. Zwitch migrációs megoldása zökkenőmentessé teszi a meglévő ügyféladatok átvitelét.

Ezenkívül lehetővé teszi a CRM funkciók testreszabását az Ön egyedi üzleti igényeinek megfelelően. Segítségével folyamatosan nyomon követheti az értékesítési ciklus minden szakaszában zajló eseményeket, a potenciális ügyfelek felkutatásától az üzletkötésig.

A biztonságos és megbízható Zoho CRM titkosítás, IP-korlátozások és kétfaktoros hitelesítés segítségével gondoskodik arról, hogy minden adata biztonságban legyen.

A Zoho CRM legjobb funkciói

Automatizálja a folyamatokat, például az ügyféladatok bevitelét, a nyomon követések ütemezését stb.

Hozzáférés olyan funkciókhoz, mint a Zoho Analytics, Zoho Forms, Zoho Campaigns stb.

Maradjon naprakész, még akkor is, ha úton van, a Zoho mobilalkalmazásával.

Integrálja több mint 300 harmadik féltől származó alkalmazással

A Zoho CRM korlátai

A kezdeti beállítás kissé időigényes lehet, ami késleltetheti a kezdést.

A mobilalkalmazás néha nehézkesnek tűnhet, ami befolyásolhatja a hatékonyságot és az általános felhasználói élményt.

Zoho CRM árak

Standard: 20 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 35 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 50 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 65 USD/hó felhasználónként

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 6000 értékelés)

5. Pipedrive (A legjobb a potenciális ügyfelek és az értékesítés kezeléséhez)

Forrás

A Pipedrive egy felhasználóbarát CRM-rendszer a potenciális ügyfelek és az értékesítés kezeléséhez, amely az összes értékesítési munkafolyamatot egyetlen munkaterületbe integrálja.

A Pipedrive segít Önnek a szervezettség javításában és a potenciális ügyfelek optimalizálásában. Emellett segít nyomon követni az értékesítési folyamatot, és valós idejű teljesítményadatokat nyújt, hogy könnyen azonosíthassa, mi működik és mi nem.

Ezenkívül segít testreszabni és automatizálni az értékesítési folyamatokat, így Ön több időt fordíthat az értékesítésre és az üzletek sikeres lezárására.

A Pipedrive legjobb funkciói

Kövesse nyomon az üzletek értékét, azok sikerességi arányát és a várható lezárási dátumokat.

Szűrje és rendezze az értékesítési folyamatokat csapattagok vagy szakaszok szerint

Figyelje az e-mailek kézbesítési állapotát, megnyitását, átkattintási arányát stb.

Integrálja több mint 500 harmadik féltől származó alkalmazással

A Pipedrive korlátai

A felhasználók egyes integrációk beállítása másoknál bonyolultabbnak találhatják.

A Pipedrive marketingfunkciói más eszközökhöz képest korlátozottak.

Pipedrive árak

Alapvető: 24 USD/hó felhasználónként

Haladó: 44 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 64 USD/hó felhasználónként

Teljesítmény: 79 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 129 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

🌎 Tényellenőrzés: A vállalkozások körülbelül 43%-a jelentette, hogy az all-in-one CRM rendszer használata hetente 5-10 órányi értékes időt takarít meg alkalmazottaiknak, míg 34% szerint ez 1-2 héttel rövidíti az átlagos értékesítési ciklust.

6. Freshsales (A legjobb AI-alapú értékesítéskezeléshez)

Forrás

A Freshsales egy mesterséges intelligenciával működő CRM szoftver, amelyet a Freshworks fejlesztett ki értékesítési csapatok és vállalkozások számára.

A Freddy AI erejével a Freshsales segít értékesítési csapatainak olyan intelligens marketingkampányokat tervezni és indítani, amelyek konkrét felhasználói személyiségekhez vannak igazítva. Ezek a kampányok pedig segítenek potenciális ügyfeleket generálni és megszerzni. Emellett segít csapatának a potenciális ügyfeleket minősíteni és nyomon követni az értékesítési folyamat során.

Ezenkívül a Freshsales segít rendezni az értékesítési csapat látókörét és átszervezni azt, hogy a legfontosabb részletek mindig szem előtt legyenek. Ez lehetővé teszi a csapat számára, hogy jobban megértsék és bevonják a potenciális ügyfeleket és a meglévő ügyfeleket több csatornán keresztül, ami magasabb konverziós arányt eredményez és segít több üzletet kötni.

A Freshsales legjobb funkciói

Tervezze meg értékesítési folyamatát a Kanban táblával

Szerezzen betekintést az értékesítési folyamatokba, és automatizálja az ismétlődő folyamatokat az AI segítségével.

Készítsen személyre szabott e-maileket és javítsa a kommunikációt a Freddy AI által gyűjtött kontextusfüggő információk segítségével.

A magas lead scoring segítségével azonosítsa és rangsorolja a legígéretesebb potenciális ügyfeleket, és növelje nyerési arányát.

A Freshsales korlátai

A Freshsales más eszközökhöz képest kevesebb harmadik féltől származó integrációt kínál.

Az ingyenes verzió korlátozott funkciókat kínál (pl. korlátozott tárhely, hívásrögzítési korlátozások stb.) a fizetős verziókhoz képest.

Freshsales árak

Növekedés: 11 USD/hó felhasználónként

Pro: 47 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 71 USD/hó felhasználónként

Freshsales értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

A Freshworks felmérése szerint azok a vállalkozások, amelyek generatív mesterséges intelligenciával rendelkező CRM-et használnak, 34%-kal nagyobb valószínűséggel javítják és jelentenek kivételes ügyfélszolgálatot, mint azok, amelyek nem használnak ilyet.

7. Keap (A legjobb automatizált ügyfélkapcsolat-kezeléshez)

A Keap az egyik legnépszerűbb, kisvállalkozások számára készült, értékesítési és marketing automatizálási funkciókkal rendelkező, mindent egyben tartalmazó CRM.

A Keap segítségével összegyűjtheti a közösségi médiából, űrlapokból és más helyekről származó kapcsolattartási adatokat, és azokat egy rendezett helyen tárolhatja. A Keap lehetővé teszi, hogy egy felhasználóbarát rendszerben kezelje mind az ügyféladatokat, mind az interakciókat.

A Keap automatizált értékesítési és marketingfunkcióival személyre szabott ügyfélélményt nyújthat. A Keap végső soron segít erős kapcsolatokat építeni az ügyfelekkel, növelni a termék/szolgáltatás értékesítését és bevételt generálni.

A Keap legjobb funkciói

Integrálja számos alkalmazással, többek között a Gmail-lel, a PayPal-lal stb.

Kövesse nyomon a potenciális ügyfelek és a meglévő ügyfelek állapotát a rendszerében

Automatizálja a potenciális ügyfelek nyomon követésének folyamatát

Ismerje meg az ügyfelek vásárlási trendjeit és szokásait

A Keap korlátai

A felhasználók eleinte kissé bonyolultnak találhatják a Keap navigálását.

A kisvállalkozások számára a Keap fizetős csomagja drágának tűnhet.

Keap árak

2 felhasználó esetén 299 USD/hó áron

Keap értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (1000+ értékelés)

➡️ További információ: A 10 legjobb CRM szoftver példa és azok felhasználási esetei a termelékenység növelése érdekében

8. Insightly (A legjobb modernizált ügyfél- és projektkezeléshez)

Forrás

Az Insightly egy modern, all-in-one CRM, amely lehetőségeket, folyamatokat, projektmenedzsmentet és sok más funkciót kínál.

Az Insightly lehetővé teszi a mezők és a projektmenedzsment szakaszok testreszabását az Ön egyedi üzleti igényeinek megfelelően. Emellett segít marketingkampányok lebonyolításában, látogatók vonzásában és a konverziók növelésében.

Ráadásul marketingeszközökkel személyre szabott ügyfélutakat hozhat létre. Segít tovább erősíteni ügyfélkapcsolatait azáltal, hogy gyors és megbízható ügyfélszolgálati élményt biztosít.

Az Insightly legjobb funkciói

Központosítsa és bővítse ügyfélkörét

Használja ki a rugalmas e-mail sablonokat és kommunikáljon hatékonyabban

Integrálja több mint 2000 harmadik féltől származó alkalmazással

Részletes betekintést nyerhet ügyfeleiről és az értékesítési folyamatról.

Az Insightly korlátai

Egyes felhasználók számára a sokféle testreszabási lehetőség túlnyomó lehet.

Az ügyfélszolgálat válaszideje néha lassú lehet.

Insightly árak

CRM Plus: 29 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

Insightly értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4/5 (több mint 600 értékelés)

💡Profi tipp: Gyors módszert keres a személyre szabott ügyfélutak létrehozásához? Használjon ügyfélút sablonokat, hogy az első kapcsolatfelvételtől az értékesítés utáni utánkövetésig az ügyfelek igényeire és kívánságaira szabott élményeket állítson össze, és növelje a konverziót és az ügyfélmegtartást.

9. Monday CRM (A legjobb az értékesítés előtti és utáni tevékenységek kezeléséhez)

Forrás

A Monday CRM egy könnyen használható, rugalmas és testreszabható, mindenre kiterjedő CRM nonprofit szervezetek, kisvállalkozások és nagyvállalatok számára.

A Monday CRM számos funkcióval rendelkezik. Lehetővé teszi az ügyfélfiókok kezelését, az ügyfelekkel való kommunikációt és az ügyfélkapcsolatok nyomon követését, valamint emlékeztetőket állíthat be a közelgő tevékenységekhez.

Ezenkívül lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse az egyes ügyletek állapotát, megértse, hol tartanak az ügyletek, és betekintést nyerjen a várható bevételekbe a felhasználóbarát irányítópultok segítségével.

A Monday CRM legjobb funkciói

Szerezzen potenciális ügyfeleket, és rendelje őket az értékesítési képviselőkhöz

Írjon személyre szabott e-maileket AI segítségével, és küldje el őket potenciális ügyfeleknek

Automatizálja a feladatállapot és az értékesítési szakaszok változását

Hozzáférés számos kész sablonhoz és integráció több mint 200 eszközzel

A Monday CRM korlátai

Egyes felhasználók zavarosnak találhatják a felhasználónkénti árazási struktúrát.

A fejlett funkciókhoz, például az értékesítési előrejelzéshez való hozzáférés a Pro fizetős csomagokkal kezdődik.

Monday CRM árak

Alap: 12 USD/hó felhasználónként

Standard: 17 USD/hó felhasználónként

Pro: 28 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Monday CRM értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

💡Profi tipp: A CRM és a projektmenedzsment kombinálásával szeretné optimalizálni munkafolyamatait? Íme néhány stratégia, amelyet érdemes követnie: Használjon CRM-sablonokat a potenciális ügyfelek nyomon követésének és az értékesítési folyamatok egyszerűsítéséhez 💻

Használja ki az elemzéseket, hogy betekintést nyerjen és optimalizálja az ügyfél-elkötelezettséget 📈

Integrálja CRM-jét más eszközökkel a zökkenőmentes munkafolyamatok érdekében 🔗

Automatizálja a rutin feladatokat, hogy időt takarítson meg és javítsa a termelékenységet ⏳

Forrás

A Nutshell egy népszerű CRM-rendszer, amely számos funkcióval rendelkezik, a kapcsolattartás kezelésétől az értékesítésig és a vállalati marketing automatizálásig.

Lehetővé teszi, hogy a Nutshell Forms segítségével rögzítse az ügyféladatokat, és azokat egy helyen tárolja és rendszerezze. Lehetővé teszi, hogy egyedi értékesítési folyamatokat hozzon létre, és hatékonyan ápolja a potenciális ügyfeleket.

A Nutshell CRM együttműködési eszközöket is kínál, amelyek megkönnyítik a csapatával való együttműködést. Az online találkozóütemezővel megtervezheti és lefoglalhatja a potenciális ügyfelekkel való találkozókat az Önöknek megfelelő időpontban, és előreléphet az értékesítési folyamatban.

A Nutshell legjobb funkciói

Készítsen stratégiákat az ügyfélkezelés javítására AI segítségével

Csatlakozzon több eszközhöz, például a Gmailhez, az Outlookhoz stb.

Készítsen célzott e-mail marketing kampányokat, amelyek felkeltik a címzettek figyelmét!

Hozzáférés robusztus jelentési és elemzési funkciókhoz

A Nutshell korlátai

Előfordulhat, hogy a felhasználóknak egy kis időbe telik, mire megtanulják a Nutshell funkcióinak teljes körű használatát.

A Nutshell más CRM-eszközökhöz képest kevesebb testreszabási lehetőséget kínál, ami korlátozhatja az egyedi üzleti igényekhez vagy munkafolyamatokhoz való alkalmazkodóképességét.

Nutshell árak

Alapcsomag: 19 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 32 USD/hó felhasználónként

Pro: 49 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 67 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 89 USD/hó felhasználónként

Nutshell értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 500 értékelés)

Minden CRM-rendszerre költött dollár után a szervezetek átlagosan 3,10 dollárnyi lenyűgöző megtérülést érnek el! Bár ez a szám az elmúlt évtizedben kissé visszaesett, a CRM bevezetése továbbra is jelentős értéket képvisel. Okos stratégiával és a megfelelő eszközökkel a vállalkozások még nagyobb hozamot érhetnek el, és így előnyt szerezhetnek a mai gyorsan változó, technológia-vezérelt világban. 🚀

Kezelje ügyfélkapcsolatait és növelje bevételeit egyszerűen a ClickUp segítségével

A hatékony ügyfélkapcsolat-kezelés elengedhetetlen az ügyfelek elégedettségének és hűségének megőrzéséhez. A CRM különböző aspektusainak kezelése azonban gyorsan túlterhelővé válhat.

A jó hír? Az olyan eszközök, mint a ClickUp, egyszerűsítik a CRM-et, megkönnyítve a potenciális ügyfelek ápolását, az üzletek nyomon követését és a csapatok közötti együttműködést. A ClickUp intuitív, testreszabható funkcióival központosíthatja munkafolyamatait, és azokra a dolgokra koncentrálhat, amelyek igazán fontosak: az ügyfelekkel való kapcsolatok erősítésére.

Készen áll a kezdésre? Iratkozzon fel a ClickUp ingyenes örökös csomagjára, és próbálja ki az ügyfélkapcsolatok kezelésének okosabb módját.