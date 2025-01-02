Bing Copilot és ChatGPT: melyik AI eszköz a legjobb?

Több határidőt kell összehangolnia, és gyors válaszokra vagy kreatív segítségre van szüksége. Mit tesz? Egyszerű: az AI-asszisztenséhez fordul.

Ma a fejlett AI eszközök szerves részét képezik mindennapi rutinunknak, és rendkívül könnyedén oldják meg a kihívásokat.

A munkavállalók 72%-a bízik abban, hogy az AI hozzáadott értéket jelent munkájukhoz, az ügyfélszolgálat automatizálásától az adatelemzésig és a tartalomgenerálásig.

Két közkedvelt eszköz áll az AI-forradalom középpontjában: a Microsoft Copilot (korábban Bing Chat) és a ChatGPT. Mindkét nagy nyelvi modell (LLM) egyedi erősségekkel rendelkezik, de hogyan viszonyulnak egymáshoz?

Ez a cikk alaposan bemutatja a Copilot és a ChatGPT programokat, megvizsgálva azok legfontosabb jellemzőit, előnyeit, hátrányait és árazási modelljeit. A cikk végére megtudhatja, melyik AI eszköz felel meg leginkább az Ön igényeinek.

És maradjon velünk, mert egy meglepetés bónuszajánlattal várjuk!

Mi az a Copilot?

A Copilot (korábban Bing Chat) egy innovatív AI-alapú csevegőrobot, amely integrálva van a Microsoft Bing keresőmotorjába. A Copilot segítségével természetes nyelven tehet fel kérdéseket az interneten, és a program különböző forrásokból származó naprakész információk alapján átfogó válaszokat ad.

Bármit kérdezhet, a „Milyen az időjárás?”-tól a „Összefoglalná ezt a cikket?”-ig, és a rendszer megfelelően válaszol.

via Microsoft

A Copilot funkciói

A Copilot zökkenőmentesen integrálódik a Microsoft Edge böngészőbe, így könnyen hozzáférhet a kontextusfüggő AI-segítséghez. A Copilot oldalsáv olyan funkciókat tartalmaz, mint a Chat, Compose és Insights, amelyek a böngészés hatékonyságának javítását szolgálják.

Csevegés kontextusfüggő beszélgetésekhez

A Chat funkcióval közvetlenül az oldalsávban tehetsz fel kérdéseket, anélkül, hogy lapot kellene váltanod. A Copilot elolvassa az aktuális weboldal tartalmát, és természetes nyelvértelmezési képessége révén kontextusba illeszkedő válaszokat, összefoglalókat vagy egyszerűsített magyarázatokat ad.

via Microsoft

Például egy részletes cikk olvasása közben a Copilot összefoglalhatja a legfontosabb pontokat vagy egyszerűbb nyelven elmagyarázhatja a bonyolult kifejezéseket – ez tökéletes megoldás gyors kutatáshoz vagy a mélyebb megértéshez.

💡Pro tipp: Ha a Copilot nem tudja elemezni egy oldalt vagy összefoglalni a tartalmat, engedélyezze a „Hozzáférés engedélyezése bármely weboldalhoz vagy PDF-hez” opciót a Microsoft Edge beállításaiban, az Oldalsáv > Copilot részben.

via Microsoft

Egyszerűsített tartalomkészítés a Compose segítségével

A Compose funkció kiválóan alkalmas személyre szabott tartalom létrehozására. A hangnem, a formátum (például blogbejegyzések vagy e-mailek) és a hosszúság beállítási lehetőségeivel a Copilot kész kereteket biztosít az íráshoz. Ezek a továbbfejlesztett funkciók különösen hasznosak, ha nem biztos benne, hogyan készítsen hatékony utasításokat – a Copilot strukturált útmutatással megkönnyíti a kezdést.

via Microsoft

A ChatGPT-vel ellentétben, amely nagyon specifikus utasításokat igényel, a Copilot intuitív felülete biztosítja, hogy a tartalom megfeleljen az Ön igényeinek.

Fejlett betekintés a webes tartalmakba

Az Insights (Betekintés) fül részletes elemzéseket kínál a látogatott weboldalról, beleértve kérdéseket és válaszokat, fontos pontokat, kapcsolódó cikkeket és webhelyelemzéseket, például a domain nevet és a forgalmi rangot. Ez a funkció egy egyedülálló kiegészítés, amely a szöveggeneráláson túl értékes kontextust és információkat nyújt.

via Bulb Digital

A Copilot segítségével a böngészés interaktív és produktív élménnyé válik, amely az Ön keresési igényeihez igazodik.

Copilot árak

Ingyenes verzió

Pro csomagok: 9,99 USD/hó áron

Mi az a ChatGPT?

Az OpenAI által fejlesztett ChatGPT egy mesterséges intelligencia asszisztens, amelyet úgy terveztek, hogy egy speciális felületen emberhez hasonló beszélgetéseket folytasson. A fejlett Generative Pre-trained Transformer (GPT) architektúrával működik, és úgy tervezték, hogy kontextusban reagáljon a kérdéseire és utasításaira.

Képzelje el úgy, mint egy éles eszű beszélgetőtársat, aki bármilyen témát képes kezelni – az írásban való segítségnyújtástól és a személyes és szakmai kérdésekkel kapcsolatos tanácsok megosztásától kezdve egészen a világ megértésének javításáig.

via ChatGPT

A ChatGPT funkciói

🧠 Érdekesség: A ChatGPT az egyik leggyorsabban növekvő AI eszköz, amely rekordidő alatt elérte a lenyűgöző 200 millió aktív felhasználót világszerte. Ez a szám meghaladja más népszerű platformok, például a TikTok és az Instagram korai növekedését, amelyek korábban rekordot döntöttek a gyors felhasználói elterjedés terén.

Mi teszi a ChatGPT-t a rajongók kedvencévé, a ingyenes hozzáférésen kívül? Nézzük meg:

Fejlett természetes nyelvfeldolgozás

A ChatGPT híres természetes nyelvfeldolgozási (NLP) képességeiről, amelyek lehetővé teszik számára a kontextus, a humor és akár a szarkazmus megértését is, így az interakciók emberibbnek tűnnek. Különböző szövegforrásokból álló hatalmas adathalmazokon edzett, tokenizálást és beágyazásokat használ a szavak és kifejezések numerikus ábrázolásához, ami árnyalt megértést és generálást tesz lehetővé.

Sokoldalú tartalomkészítés

Akár emberi érzelmekkel teli vers megírásához, hibamentes kódrészletek generálásához, akár magas konverziós arányú marketing szövegek megfogalmazásához van szüksége segítségre, a ChatGPT minden igényét kielégíti. Különböző nyelvekhez, írásstílusokhoz és formátumokhoz alkalmazkodik, így Ön kreatív módon irányíthatja a kimenetet.

via ChatGPT

💡Profi tipp: A ChatGPT válaszai csak annyira jók, amennyire a bevitt parancsok. Használja ezeket az ingyenes AI parancssablonokat a ChatGPT-hez, hogy a legjobb válaszokat kapja.

ChatGPT kódértelmező

A Plus felhasználók számára elérhető ChatGPT kódértelmező lehetővé teszi különböző fájltípusok, például szöveg, kód, adatok és média feltöltését és feldolgozását. Ezenkívül képes adatok elemzésére és vizualizálására, kód futtatására és hibakeresésére, valamint multimédiás fájlok, például képek, hangok és videók szerkesztésére.

via 365datascience

Ez a funkció nagyobb adathalmazok feldolgozásával és a hibák csökkentésével gazdagabb kontextust kínál, mint a szokásos interakciók. Hasznos technikai ismeretekkel rendelkező és kódolási szakértelemmel nem rendelkező felhasználók számára egyaránt, olyan feladatok elvégzéséhez, mint az adatok tisztítása és konvertálása, valamint kódjavaslatok kínálása.

GPT-4o

Az OpenAI legújabb generatív modellje, a GPT-4o nagyobb és optimalizáltabb architektúrával rendelkezik elődeinél, ami lehetővé teszi a komplex lekérdezések és a finom árnyalatú beszélgetések mélyebb megértését. A GPT-4 multimodális bemeneteket is képes kezelni. Dokumentumokat készíthet, komplex matematikai problémákat oldhat meg, sőt képeket is értelmezhet, így sokoldalúan alkalmazható különböző területeken, például az oktatásban, a kódolásban és a tartalomgenerálásban. Továbbfejlesztett finomhangolási képességeinek köszönhetően magasabb minőségű, konkrét felhasználási esetekre szabott eredményeket nyújt, új mércét állítva az AI nyelvi modellek számára.

ChatGPT árak

Ingyenes verzió

Plusz : 20 USD/hó

Csapat : 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Bing Copilot és ChatGPT: funkciók összehasonlítása

Vessünk egy pillantást a Copilot és a ChatGPT részletes összehasonlítására, amelynek középpontjában a legfontosabb funkciók, képességek és árak állnak. Az alábbi táblázat egymás mellé állítva mutatja be a két eszköz képességeit és kínálatát, hogy könnyebben megérthesse azokat:

Funkció Copilot ChatGPT Modell OpenAI GPT-4 (integrálva a Microsoft termékekkel) OpenAI GPT-4 Platform Integrálva a Microsoft termékekkel (Word, Excel stb.) Önálló webhely, API, iOS és Android alkalmazások Internet-hozzáférés Internetes hozzáférés esetén a Bing keresőszolgáltatásra támaszkodik. Webes kereséseket végezhet a Microsoft Bing segítségével (Plus felhasználók számára) Képalkotás A Microsoft eszközökön keresztül érhető el, nem része közvetlenül a Copilotnak. Képek generálása a DALL·E 3 segítségével (csak ChatGPT Plus) Hangfunkciók Csak beszéd-szöveg átalakítás Kezel audio bemenetet/kimenetet (GPT-4o használatával) Beszélgetés megosztása Megoszthatja és együttműködhet a Microsoft eszközökkel Szövegblokkokat másolhat vagy exportálhat, teljes beszélgetésekre mutató linkeket oszthat meg. Használati korlátozások 30 csevegés egy munkamenetben és 300 csevegés naponta 30 csevegés egy munkamenetben, összesen 300 naponta (ingyenes), korlátlanul 50 GPT-4 üzenettel 3 óránként (Plus) Árak Ingyenes; a Microsoft 365 előfizetés része, a Copilot konkrét költsége a csomagtól függően változik. Ingyenes; a ChatGPT Plus havi 20 dollárért elérhető.

1. funkció: Tartalomgenerálás

A ChatGPT kiválóan alkalmas tartalomírásra, és kreatív írás, költészet, történetmesélés mellett professzionális tartalmak, például e-mailek, kódrészletek és szkriptek írására is alkalmas. Lehetővé teszi a kimenet hangnemének, stílusának és formátumának testreszabását, így alkalmazkodik a különböző tartalmi követelményekhez.

via ChatGPT

A Microsoft Copilot inkább az információs tartalom generálására összpontosít, és kutatásorientált feladatokban nyújt segítséget. Hatékonyan összefoglalja a webes tartalmakat, releváns tényadatokat szolgáltat, és olyan szöveget hoz létre, amely szorosan illeszkedik a felhasználó keresési lekérdezéséhez, különösen kutatási és dokumentációs feladatok esetén.

🏆 Győztes: ChatGPT A ChatGPT sokoldalúbb a változatos tartalmak létrehozásában, míg a Bing Copilot pontosabb, információkban gazdag feladatokhoz alkalmasabb.

2. funkció: A válaszok minősége

A ChatGPT beszélgetésszerű, emberhez hasonló válaszokat ad, így kiválóan alkalmas alkalmi kérdésekre, ötletelésre és ötletek generálására. Noha nem mindig hivatkozik forrásokra, a nyelv és a válaszok minősége magas szintű, ami értékes azok számára, akik inkább az interaktívabb élményt preferálják.

A Microsoft Copilot a válaszok egyértelműségét és ténybeli pontosságát tartja szem előtt. A valós idejű webes adatok felhasználásával részletes válaszokat ad forrásokkal együtt, lehetővé téve a felhasználók számára az információk ellenőrzését. Ez a pontosság ideálisvá teszi kutatásokhoz, ahol a pontos és megbízható információ kulcsfontosságú.

via Microsoft

🏆 Győztes: Ez az Ön céljától függ A ChatGPT a jobb választás a természetes, vonzó beszélgetésekhez. A Microsoft Copilot azonban pontosabb és ellenőrizhetőbb információkat nyújt.

3. funkció: Integráció a munkaterületekkel

Tegyük fel, hogy marketingcsapata kutatást végez egy közelgő termékbevezetéshez. Több forrásból gyűjtenek adatokat, elemzik a vásárlói visszajelzéseket, tartalmat hoznak létre, és rendszerezik az eredményeket, hogy azokat megoszthassák az érdekelt felekkel.

Ilyen esetben a megfelelő AI-eszközök integrálása a munkafolyamatba jelentősen javíthatja a hatékonyságot és az együttműködést.

A ChatGPT egyedülálló funkcióival önálló eszközként is elérhető. A Pro csomaggal a felhasználók az OpenAI API-ján keresztül harmadik féltől származó alkalmazásokkal összekapcsolva integrálhatják különböző munkafolyamatokba. Jól működik a termelékenységet növelő eszközökkel, de az integráció beállítást igényel, ami inkább az egyéni testreszabáshoz, mint a kész együttműködéshez alkalmas.

A Microsoft Copilot a Microsoft ökoszisztémájának része, és úgy lett kialakítva, hogy közvetlenül integrálható legyen a Microsoft Office 365 eszközökkel, mint például a Word, az Excel és az Outlook. Ez ideális megoldás azoknak a szakembereknek, akik a Microsoft csomagját használják, mivel a Microsoft Copilot segítségével zökkenőmentesen válthatnak a feladatok között, hogy tartalmat generáljanak, adatokat szervezzenek és kutatásokat végezzenek a megszokott alkalmazásokon belül.

via Microsoft

🏆 Győztes: Microsoft Copilot A Copilot kompatibilitása a Microsoft 365-tel egyszerűsített és hatékony felhasználói élményt kínál azoknak, akik a munkahelyi eszközökkel való mély integrációt keresik. A ChatGPT rugalmasságot kínál, de több időt igényelhet a különböző eszközökkel való integráció beállítása.

4. funkció: Adatbiztonság

A ChatGPT nagy hangsúlyt fektet az adatbiztonságra, különösen a GPT-4 legújabb frissítéseivel.

Az OpenAI jelentős időt fektetett a biztonság és az összehangolás finomításába, biztosítva, hogy a GPT-4 82%-kal kisebb valószínűséggel reagáljon érzékeny tartalomra vonatkozó kérésekre, és 40%-kal nagyobb valószínűséggel nyújtson pontos információkat, mint előző verziója.

A Microsoft Copilot, mint a Microsoft ökoszisztéma része, a Microsoft kiterjedt biztonsági irányelveinek, például a Zero Trust Principlesnek köszönhetően megbízható adatvédelmet biztosít a Bing és Edge platformok felhasználói számára.

🏆 Győztes: Copilot Mindkét eszköz elkötelezett az adatok biztonsága és összehangolása mellett, így a felhasználóknak biztonságosabb AI-élményt kínál. A ChatGPT-vel ellentétben azonban a Copilot titokban tartja az adatait, ami enyhe előnyt jelent ebben a közvetlen összehasonlításban.

Bing Copilot és ChatGPT a Redditen

A ChatGPT és a Copilot közötti vitát a Redditre vittük, hogy betekintést nyerjünk a felhasználók tapasztalataiba ezekkel az AI-csevegőrobotokkal kapcsolatban, kiemelve a legfontosabb különbségeket.

Az egyik felhasználó, Niss_UCL, a következőket emelte ki:

Úgy gondolom, hogy a Copilot nem olyan jó, mint amilyennek lennie kellene; a ChatGPT-nek még mindig vannak hibái, de a hibahatára kisebb.

Úgy gondolom, hogy a Copilot nem olyan jó, mint amilyennek lennie kellene; a ChatGPT-nek még mindig vannak hibái, de a hibahatára kisebb.

Ez a megjegyzés egy általános véleményt tükröz, miszerint bár mindkét eszköznek vannak hibái, a ChatGPT összességében kissé megbízhatóbb élményt nyújthat.

Egy másik Redditor, CK1026, kiemelte a Copilot erősségeit:

A Copilot egyetlen két előnye a ChatGPT-vel szemben, hogy tanul az Ön privát M365-adataiból, és megőrzi az adatok titkosságát.

A Copilot egyetlen két előnye a ChatGPT-vel szemben, hogy tanul az Ön privát M365-adataiból, és megőrzi az adatok titkosságát.

Azok a felhasználók, akik az adatvédelmet és a Microsoft 365-tel való zökkenőmentes integrációt tartják fontosnak, a Copilotot részesítik előnyben.

Egy másik felhasználó semlegesebb nézőpontot képviselt:

A Copilot olyan jó, mint a ChatGPT? Nem. De az adatok bizalmasak? Igen.

A Copilot olyan jó, mint a ChatGPT? Nem. De az adatok bizalmasak? Igen.

Ez a megjegyzés kiegyensúlyozott nézőpontot tükröz, elismerve, hogy bár a Copilot nem rendelkezik ugyanolyan beszélgetési képességekkel, mint a ChatGPT, fontos előnyt kínál a magánélet védelme tekintetében.

Most pedig nézzük meg a legjobb Copilot és ChatGPT alternatívákat.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Bing Copilot és a ChatGPT legjobb alternatíváját!

Mi lenne, ha rendelkezne egy olyan AI-alapú csevegőrobot-tal, amely ötvözi a Copilot élő adatkezelési képességeit a ChatGPT kreatív sokoldalúságával?

Nos, van egy.

Ismerje meg a ClickUp alkalmazást – a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazást –, amely kiváló alternatívája a ChatGPT-nek és a Copilotnak.

Kövesse nyomon a projekt frissítéseit, finomítsa a munkafolyamatokat, és működjön együtt zökkenőmentesen a csapatával – mindezt a ClickUp segítségével.

Túlmutat az AI szöveggeneráláson, robusztus feladatkezelést, tudásmenedzsmentet, több mint 1000 alkalmazással való zökkenőmentes integrációt és fejlett dokumentumkészítő eszközöket kínál – mindezt a termelékenység optimalizálása érdekében.

A ClickUp biztosítja a csapat tagjai és a vezetők számára a projekt eredményeinek és azok előrehaladásának magas szintű átláthatóságát. Emellett mesterséges intelligenciát is felhasznál a projektek minden aspektusához szükséges adminisztrációs szint csökkentésére.

A ClickUp biztosítja a csapat tagjai és a vezetők számára a projekt eredményeinek és azok előrehaladásának magas szintű átláthatóságát. Emellett mesterséges intelligenciát is felhasznál a projektek minden aspektusához szükséges adminisztrációs szint csökkentésére.

Nézzük meg, miért a ClickUp használata a leghatékonyabb mesterséges intelligencia-trükk a gyorsabb munkavégzéshez.

ClickUp első számú előnye: ClickUp Brain

A ClickUp Brain egy hatékony mesterséges intelligencia asszisztens, amelynek célja az egyéni feladatok szervezése és a csapat termelékenységének növelése. A szövegösszefoglalás, a feladatok frissítése, a tudáslekérdezés és a brainstorming intelligens funkcióival a ClickUp Brain segít Önnek és csapatának, hogy okosabban, nem pedig keményebben dolgozzanak.

Válassza az intelligens munkavégzés módját a ClickUp Brain segítségével, az egyetlen AI eszközzel, amire szüksége van a sikerhez.

Akár projekteket, marketingkampányokat vagy HR-tevékenységeket irányít, a ClickUp Brain az Ön végső AI-együttműködési eszközévé válik, amely megkönnyíti a következőket:

Az AI CatchUps (elvesztett beszélgetési szálak) és az AI StandUps (csapatában folyamatban lévő munkák) segítségével azonnali feladatfrissítéseket kaphat.

Hosszú kommentárszálak és viták összefoglalása

Írjon e-maileket, projektismertetőket és tartalmi ötleteket természetes nyelvű utasítások segítségével

Egyszerűen természetes nyelven feltett kérdésekkel szerezzen betekintést a ClickUp munkaterületén található feladatokba, emberekbe és dokumentumokba.

Készítsen automatizált munkafolyamatokat kódolás nélkül (például a feladat státuszának változásakor a feladatot kapó személyek frissítése, vagy a feladat lezárásakor e-mail küldése stb. ) a Brain természetes nyelvű automatizálási eszközével.

Mi a Brain legnagyobb előnye a ChatGPT és a Copilot képességeivel szemben? Mivel a Brain közvetlenül be van ágyazva a ClickUp-ba, egy helyen végezhet brainstormingot, automatizálhatja a feladatokat és kezelheti az összes projektjét.

ClickUp előnye #2: ClickUp Docs

Egyszerűsítse a dokumentumkezelést és a testreszabást a ClickUp Docs segítségével

Legtöbben naponta több dokumentummal dolgozunk. Az információk szétszórt volta miatt nehéz lehet megtalálni, hivatkozni és együttműködni rajtuk.

A ClickUp Docs segítségével minden fontos fájlt egy helyen hozhat létre, szerkeszthet és tárolhat, így mindig rendezett maradhat. Ne csak jegyzeteket készítsen, javaslatokat írjon, vázlatokat és emlékeztetőket készítsen szilóban. A ClickUp Docs segítségével Ön és csapata valós időben együttműködhet – együtt szerkeszthetik a dokumentumokat, megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk, megemlíthetik csapattársaikat a dokumentum megfelelő helyein, és közvetlenül a dokumentum tartalmából rendelhetnek hozzá feladatokat.

A dokumentum bármely részét átalakíthatja végrehajtható ClickUp feladatokká, majd összekapcsolhatja azokat a kapcsolódó projektekkel, így jól szervezett munkaterületet hozhat létre. A ClickUp Docs biztosítja, hogy dokumentumai egy központi helyen összhangban legyenek a projektekkel, feladatokkal és a csapat munkafolyamataival.

ClickUp előnye #3: ClickUp projektmenedzsment eszköze

Legyen mindig egy lépéssel előrébb a projektjeiben a ClickUp hatékony projektmenedzsment funkcióival!

Elárasztják a szétszórt célok és a projekt részletei? Használja a ClickUp projektmenedzsment eszközeit a rend és a tisztaság megteremtéséhez. Míg az AI eszközök, mint a ChatGPT és a Copilot, kiválóan alkalmasak tartalom generálására és beszélgetési segítségnyújtásra, a ClickUp kifejezetten az ötletek megvalósítására lett kifejlesztve, így kiváló választás a termelékenység és az együttműködés terén.

A ClickUp egyetlen platformba integrálja a feladatkezelést, a célkövetést, az időkövetést, a dokumentumkezelést és az AI eszközöket, így nincs szükség több alkalmazásra. Az integrált csevegés, a dokumentumok közös létrehozása, a szálakba rendezett megjegyzések és a csapatok irányítópultjai olyan együttműködési funkciók, amelyek biztosítják, hogy mindenki összhangban maradjon – ezek a funkciók önálló AI eszközökben nem találhatók meg.

A ClickUp teljes mértékben alkalmazkodik csapata igényeihez, és lehetővé teszi egyedi nézetek, sablonok és automatizálások létrehozását, amelyek adott iparágakhoz vagy projekttípusokhoz vannak szabva. Használja a ClickUp-ot a következőkre

Feladatok létrehozásának automatizálása : Gyorsítsa fel a tervezést a feladatok létrehozásának automatizálásával és az alfeladatok egyszerű generálásával a ClickUp Brain segítségével.

Függőségek és prioritások kezelése : A ClickUp feladatprioritásokkal összpontosítson a legfontosabbakra, és gondoskodjon arról, hogy a kritikus feladatok ne akadozzanak a függőségi kapcsolatok miatt.

Nagyobb láthatóság és átláthatóság : Biztosítsa az átláthatóságot és a hatékony együttműködést az integrált csevegőfunkcióval, amely összefogja munkáját és beszélgetéseit (erről később bővebben).

A projektek összehangolása a vállalat egészére vonatkozó célokkal: A ClickUp Goals segítségével lehetővé teszi csapatának, hogy a projekteket zökkenőmentesen összehangolja a vállalat céljaival.

ClickUp előnye #4: ClickUp Chat

Hatékonyan együttműködjön és tartsa fenn a munkahelyi kommunikációt a ClickUp Chat segítségével.

Akár egy projektről konzultál a csapattal, ötleteket gyűjt, kérdéseket tesz fel, vagy a feladatok előrehaladásáról tájékoztat, a ClickUp Chat segítségével a kontextus mindig összekapcsolva marad és könnyen megtalálható.

Íme néhány kiemelkedő funkciója a ClickUp Chatnek, amelyek megakadályozzák az adóváltást és növelik a termelékenységet:

Csapattagok profiljai és ütemezés : Tekintse meg csapattársai prioritásait és ütemezzen megbeszéléseket közvetlenül a Chatben.

Mesterséges intelligencia funkciók : Használja a mesterséges intelligenciát azonnali válaszokhoz, elmulasztott üzenetek pótlásához, üzenetekből feladatok létrehozásához és kapcsolódó feladatok/dokumentumok valós idejű kereséséhez.

Integrált munkamenedzsment : A csevegések összekapcsolódnak : A csevegések összekapcsolódnak a ClickUp listáival, mappáival és tereivel, így zökkenőmentes projektmenedzsmentet és frissítéseket tesznek lehetővé közvetlenül a csevegő felületről.

Csevegési jogosultságok : A csevegések lehetnek nyilvánosak vagy privátak, a beállítások lehetővé teszik a hozzáférés-vezérlést és a magánélet védelmét a csapatkommunikáció során.

Csevegések rögzítése és rendszerezése : rögzítsen fontos csevegéseket a könnyű hozzáférés érdekében, és adjon hozzá leírásokat vagy fejlécet a kontextus és a láthatóság érdekében.

Keresési funkció: Keressen a csevegésekben és azok között, hogy gyorsan megtalálja a releváns beszélgetéseket vagy információkat.

Ez a beállítás hatékony együttműködést és projektmenedzsmentet tesz lehetővé, így az összes kommunikáció és feladatkezelés egy egységes munkaterületen elérhetővé válik.

Optimalizálja AI-élményét a ClickUp segítségével

A mesterséges intelligencia nem helyettesíti az emberi intelligenciát, hanem az emberi kreativitást és találékonyságot erősítő eszköz.

A mesterséges intelligencia nem helyettesíti az emberi intelligenciát, hanem az emberi kreativitást és találékonyságot erősítő eszköz.

Ez a perspektíva egy fontos igazságra világít rá: az AI akkor a leghatékonyabb, ha kiegészíti az emberi zsenialitást, ahelyett, hogy megpróbálná helyettesíteni azt. Az olyan eszközök, mint a Copilot és a ChatGPT, különböző módon testesítik meg ezt az elvet. Például a Copilot kiválóan integrálható az M365-be valós idejű betekintés érdekében, míg a ChatGPT kreatív rugalmasságával és beszélgetési sokoldalúságával tűnik ki.

Ha azonban olyan all-in-one megoldást keres, amely ötvözi az AI erejét a robusztus termelékenységi, projektmenedzsment és automatizálási eszközökkel , akkor a ClickUp a megfelelő választás. A ClickUp zökkenőmentesen integrálja az AI-t a feladatkezelésbe, a csapatmunkába és a munkafolyamatok optimalizálásába, így Ön könnyedén átléphet az ötletelésről a megvalósításra.

Akár tartalmat generál, projekt mérföldköveket követ nyomon, vagy csapatmunkát koordinál, a ClickUp biztosítja, hogy szervezett és produktív maradjon anélkül, hogy eszközök között kellene váltania. Testreszabható projektsablonokkal, fejlett AI funkciókkal és központosított munkafolyamatokkal a ClickUp mindent egy helyen biztosít, amire szüksége van.

