Hogyan készítsünk leltárlistát (+sablon)

Amikor vállalkozása végre a kirakatnézőket hűséges vásárlókká változtatja, termékei iránti kereslet megugrik. Leltárkezelőként az Ön feladata, hogy minden zökkenőmentesen működjön, és gondoskodjon a készlet nyomon követéséről, nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, hogy kielégíthesse a növekvő keresletet.

De az igazi kérdés az, hogy hogyan lehet pontosan nyomon követni a készleteket? Honnan tudhatja, hogy mi fog elfogyni, vagy mi kerül többe a raktározás során?

Ebben az útmutatóban részletesen bemutatjuk a leltárlistákat, beleértve azok fogalmát, fontosságát és a különböző típusokat, amelyeket használhat.

Megosztjuk Önnel a tökéletes eszközt és egy leltár-ellenőrzőlista sablont is, amelyekkel felgyorsíthatja a folyamatot, és a leltárkezelés gyerekjáték lesz. Induljunk! 🚀

⏰ 60 másodperces összefoglaló 🏁 A leltárlisták nyomon követik a készletét, beleértve az árucikkeket, a mennyiségeket és az SKU-kat. 🏁 A leltárlapok segítenek a készletek szintjének kezelésében, megelőzve a túlzott készletezést vagy a hiányt. 🏁 A leltárlista elkészítéséhez először mérje fel igényeit, válassza ki a megfelelő eszközt, majd használjon ilyen sablonokat a lista hatékony szervezéséhez és a szerepkörök gyorsabb kezeléséhez. 🏁 A gyorsabb nyomon követés érdekében kövesse tippjeinket és bevált gyakorlatainkat a sablonok testreszabásáról és a konkrét szerepkörök használatáról. 🏁 Használja a ClickUp-ot a készletkezelési folyamat teljes körű racionalizálásához. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a sablonok, az egyéni állapotok, a műszerfal és a táblázatos nézet, figyelemmel kísérheti az aktuális készletszinteket, azonosíthatja a trendeket és optimalizálhatja az erőforrások elosztását.

Mi az a leltárlista?

A leltárlista egy pillanatfelvétel az üzletében található összes árucikkről. Ez egy tételes lista az összes termékéről vagy anyagáról, a nyersanyagoktól a késztermékekig. Segít nyomon követni az összes árucikket, így nem lesz túl sok raktárkészlete, és nem fog kifogyni semmi fontos.

Minden bejegyzés általában tartalmazza az árucikk leírását, a rendelkezésre álló mennyiséget, az árucikk SKU-számát, és néha további részleteket is, például a helyét vagy a beszállító nevét.

Ez a lista kulcsfontosságú a készletszintek kezelésében és annak biztosításában, hogy kielégítse az ügyfelek igényeit anélkül, hogy pénzt veszítene a felesleges készletek miatt.

A leltárlista előnyei

Vessünk egy pillantást arra, hogy a leltárlista milyen módon teheti hatékonyabbá vállalkozását:

👩‍💼 Időben kielégítse az ügyfelek igényeit

Ha az utolsó pillanatban kapkodva rendel anyagokat, akkor üzleteket, kedvezményeket és nyereséget veszít. A készletlista segítségével mindig tudni fogja, mi van raktáron, így stressz nélkül, időben teljesítheti az ügyfelek megrendeléseit. Így előre láthatja a keresletet, és zökkenőmentesen kihasználhatja a készletét.

📈 Adat alapú betekintés

A modern szoftverek használata a készletek kezeléséhez lehetővé teszi, hogy felismerje a vásárlói vásárlási szokásokban megjelenő trendeket, megnézze, mely termékek kelnek el gyorsan és miért, valamint előre jelezze a szezonális keresletet. Ez a valós idejű adatelemzés segít eldönteni, mit és mikor rendeljen.

💸 Jobb költségvetés-tervezés és pénzügyi tervezés

A leltárlisták nyomon követése jelentősen megkönnyíti a költségvetés és a pénzügyi tervezés elkészítését. A költségvetést úgy módosíthatja, hogy javítsa a jövedelmezőséget (miközben elkerüli a készlethiányt vagy a túlzott készletezést), hogy egyszerűen azonosítja, mely termékek teljesítenek jól, és melyek nem.

Leltárlista típusok

Különböző típusú leltárlisták léteznek a különböző igényeknek megfelelően. Nézzük meg a leltárkezelők által leggyakrabban használt három típust 👇

1. Nyersanyagok

A nyersanyag-készletlisták segítségével nyomon követheti a késztermékek előállításához rendelkezésre álló anyagokat. A nyersanyagigény és a rendelkezésre állás teljes átláthatóságával biztosíthatja a gyártósorok zavartalan működését.

2. Folyamatban lévő munkák

A folyamatban lévő leltárlisták nyomon követik a jelenleg feldolgozás alatt álló vagy a gyártásban használt tételeket. Ez a részletes nyilvántartás akkor hasznos, ha az utolsó pillanatban a dolgok nem a tervek szerint alakulnak, és gyorsan ellenőrizni vagy újrarendelni kell az anyagokat.

3. Késztermékek

Ez a legegyszerűbb típusú leltárlista – csupán az eladásra kész összes késztermék nyilvántartása. Rendszeres frissítésével világos képet kaphat arról, hogy mi áll készen a szállításra, ami segít a marketingstratégiák tervezésében és a termékek iránti kereslet megteremtésében.

A hatékony leltárlista összetevői

Készítsen átfogó és hatékony leltárlistát, hogy pontosan nyomon követhesse készleteit.

Íme a legfontosabb elemek, amelyeket egy vállalat leltárlistájának tartalmaznia kell: Terméknevek: Sorolja fel az egyes termékeket név szerint, de nyugodtan használhat rövidebb vagy ismertebb változatokat is, amennyiben mindenki egyértelműen azonosítani tudja a termékeket.

Egyedi leírások: Az azonos kategóriájú termékek (például kabátok) esetében adjon hozzá egy attribútumot, például színt, méretet vagy modellt, hogy könnyebben meg lehessen őket különböztetni. Például: „10-es méretű barna kabát”.

Készletnyilvántartási egység (SKU): Az SKU-k minden termék egyedi alfanumerikus kódjai, például „AKSNA01”. Megkönnyítik az áruk nyomon követését és azonosítását, ezért ügyeljen arra, hogy minden termék saját SKU-val rendelkezzen.

Mennyiségek: Ez a legfontosabb! Kövesse nyomon, hogy hány darabja van minden egyes termékből. A pontos számok segítenek elkerülni a túlzott készletezést vagy a készlethiányt.

Helyek: Ha termékei különböző raktárakban vannak elhelyezve, jegyezze fel, hogy az egyes tételek hol vannak tárolva, legyen az egy adott raktár, polc vagy tárolórekesz. Ezzel sokkal gyorsabbá válik a termékek keresése és előkerítése.

Újrarendelési küszöbértékek: Állítson be minimális készletszintet minden tételhez; így figyelmeztetés kap, amikor újrarendelés szükséges, mielőtt elfogyna a készlet.

Szállító adatai: Tartsa kéznél szállítója elérhetőségi adatait, például nevét, telefonszámát és e-mail címét, hogy gyorsan felvehesse vele a kapcsolatot, amikor megrendelést szeretne leadni.

Lejárati dátum: Ha az áruknak van lejárati dátumuk (például élelmiszerek vagy kozmetikai termékek), akkor ezt az információt is vegye fel a leltárlistájába.

Bár ezek a kötelező elemek, az iparágának megfelelően további elemeket is hozzáadhat, vagy módosíthatja őket.

Olvassa el még: Mi az áruátvételi bizonylat (GRN)?

Leltárlista készítése: lépésről lépésre

1. lépés: Mérje fel igényeit

Mielőtt elkezdené a leltárlista készítését, végezzen egy előzetes értékelést a leltározni kívánt tételekről. Az ABC-módszer segítségével osztályozza a tételeket értékük, keresletük, értékesítési értékük, használati gyakoriságuk stb. alapján.

Itt döntheti el, hogy mennyire részletes lesz a leltárlistája. Felveheti az alapvető adatokat, mint például az SKU, a kategória, a készletszint és a tárolási hely, vagy hozzáadhat olyan részleteket, mint a speciális tárolási igények, a beszállítói adatok és az újratöltés átfutási ideje.

Ezen kezdeti értékelés alapján eldöntheti, melyik eszköz segít optimalizálni a készletgazdálkodási költségeket és hatékonyságot.

Az igényeinek megfelelően többféle módon is készíthet leltárlistát:

Kézi folyamatok : Ha egyszerűen kezdi, akkor támaszkodhat egy kézi leltárlistára. Ez gazdaságos, de időigényes és hibalehetőségekkel jár, különösen akkor, ha több leltárszintet kell nyomon követni.

Microsoft Excel vagy Google Sheets : A Microsoft Excel vagy : A Microsoft Excel vagy a Google Sheets sorokba és oszlopokba rendezi a leltárlistáját , ahol automatikus képleteket állíthat be a számok frissítéséhez, amikor megváltoztatja a készlet mennyiségét. Ez segít csökkenteni a hibákat és egyszerűsíteni a nyomon követést, de ehhez még mindig manuális adatbevitelre van szükség.

Készletkezelő szoftver: A készletkezelő szoftver segítségével kezelheti a készletforgalmat, beállíthatja az újrarendelési pontokat, és akár adatelemzést is végezhet a készletmennyiség nyomon követése és optimalizálása érdekében. A készletkezelő szoftver segítségével kezelheti a készletforgalmat, beállíthatja az újrarendelési pontokat, és akár adatelemzést is végezhet a készletmennyiség nyomon követése és optimalizálása érdekében.

3. lépés: Használjon előre elkészített sablonokat

A fejlett készletkezelő szoftver ingyenes készletsablonokat kínál, amelyekkel minden rendezett marad, a készlet valós időben nyomon követhető, és az egész folyamat automatizálható.

Ezek az előre megtervezett keretrendszerek testreszabhatók az egyedi üzleti igényekhez, és integrálhatók az értékesítési, számviteli és ellátási lánc menedzsment rendszerekkel.

⌛ Időmegtakarítás: Használja a ClickUp készlet sablonját a készlet nyomon követéséhez. Adja hozzá az összes komponenst – például SKU-kat, újrarendelési küszöbértékeket és a teljes készletértékeket –, majd módosítsa az Ön iparágának megfelelően.

Bónusz: 10 ingyenes szállítói lista sablon szerződések kezeléséhez

A ClickUp használata leltárkezeléshez

A ClickUp egy all-in-one platform, amely megkönnyíti a készletkezelést.

Ahelyett, hogy több eszközt kellene használnia különböző feladatokhoz, a ClickUp segítségével mindent egy helyen elvégezhet, a leltárlisták készítésétől a készletek nyomon követéséig.

ClickUp táblázatos nézet

Először is, a ClickUp táblázatos nézetével a készletnyilvántartás sokkal intuitívabbá válik. Gondoljon rá úgy, mint egy készletnyilvántartási táblázatra, de sokkal nagyobb teljesítménnyel.

Ezzel könnyedén létrehozhat, frissíthet és rendszerezhet leltárlistákat, miközben minden összekapcsolva marad.

Rendezze a leltári adatokat táblázatokban a ClickUp táblázatos nézetével.

A ClickUp egyedi feladatállapotai és címkéi segítségével átfogó áttekintést kaphat a készletéről, és kapcsolatokat hozhat létre a készletkezelés egyszerűsítése érdekében.

A leltárlistájának további fejlesztéséhez a következőket teheti:

Testreszabhatja a táblázatot robusztus szűrő- és csoportosítási opciókkal.

Rögzítse az oszlopokat a készletinformációk egyszerű rendezéséhez és lekéréséhez.

Húzza az oszlopokat a kívánt helyre, hogy a készletadatokat az igényeinek megfelelően rendezze.

ClickUp műszerfal

A ClickUp táblázatos nézetével szűrők, rögzített oszlopok és drag-and-drop funkciók segítségével testreszabhatja és rendszerezheti leltárát.

A ClickUp Dashboards 360°-os áttekintést nyújt a készletéről, és lehetővé teszi, hogy megossza az információkat a legfontosabb döntéshozókkal.

A műszerfalak is rendkívül testreszabhatók. Akár a készletforgalmat, a csapat teljesítményét vagy az értékesítést követi nyomon, hozzáadhat táblázatokat, grafikonokat és kártyákat, amelyekkel az adatok könnyen feldolgozhatók és felhasználhatók. De ez még nem minden! A ClickUp Automations segítségével automatizálhatja a rutin feladatokat , például az alacsony készletről szóló riasztásokat és a készletpótlási tevékenységeket.

A ClickUp Dashboards segítségével vizualizálhatja a leltári adatokat és értékes betekintést nyerhet.

Ezenkívül a ClickUp ingyenes leltár- és rendeléskövetési sablonokból álló könyvtára készen használható keretrendszereket kínál a készletek szintjének, a rendelések állapotának, a beszállítóknak, a költségeknek és egyebeknek a nyomon követéséhez.

ClickUp készletkezelési sablon

Például a ClickUp készletkezelési sablonja megkönnyíti a nagy vagy összetett készletek kezelését több helyszínen és értékesítési csatornán keresztül.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon a leltári adatokat, és hozza meg tájékozott döntéseit a ClickUp leltárkezelési sablonjával.

Így használhatja ezt az ingyenes sablont →

Rendezze a készletadatokat, és kövesse nyomon az olyan információkat, mint a készletszintek, a készlet rendelkezésre állása, a készletmozgások és a költségváltozások.

Hozzon létre feladatokat egyéni állapotokkal, például „Készleten”, „Már nem használatos” és „Készleten nincs”, hogy nyomon követhesse a készleten lévő tételeket.

Állítson be ismétlődő feladatokat a ClickUp Automations segítségével, hogy áttekintse a készletáramlást, racionalizálja a napi műveleteket és ellenőrizze a folyamatokat.

A leltárkezelés legjobb gyakorlata

Hogy a lehető legtöbbet hozza ki a leltárlistájából, íme néhány bevált módszer, amelyet érdemes követnie:

1. A készlet rendszeres ellenőrzése és egyeztetése

A leltár nem egyszeri feladat, hanem egy élő dokumentum. A rendszeres ellenőrzések és megfelelőségi vizsgálatok biztosítják, hogy minden leltárkezelési folyamat megfeleljen az iparágra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak.

✅ Rendszeresen ellenőrizze a készletét, és egyeztesse azt a fizikai leltárral. ✅ Dokumentálja az eltéréseket, elemezze az okokat, és tegyen korrekciós intézkedéseket. ✅ Hozzon létre szabványos működési eljárásokat (SOP-kat) a készletgazdálkodás legjobb gyakorlataival kapcsolatban.

2. Stratégiák a pontosság fenntartására és a hibák csökkentésére

A készletgazdálkodás terén a pontosság a legfontosabb. A teljesítményének gyors mérése érdekében számítsa ki a pontossági arányát:

Leltár pontossági arány = Számolt egységek / Nyilvántartott egységek × 100

✅ Használjon készletkezelő szoftvert a folyamatok automatizálásához és a hibák minimalizálásához. ✅ Elemezze a korábbi adatokat és a kereslet-előrejelző eszközöket, hogy pontosan meg tudja jósolni az igényeket. ✅ Szabványosítsa a címkézést, az árucikkek leírását, a mértékegységeket stb., hogy elkerülje a zavart.

3. A technológia kihasználása a valós idejű leltárkezeléshez

A készletkezelő szoftverek jelentősen javíthatják a készlettervezést. Az AI és az automatizálás segítségével ezek az eszközök valós idejű betekintést nyújtanak a készletszintekbe, és biztosítják a zökkenőmentes megrendelések teljesítését túlzott készletezés nélkül.

✅ Kövesse nyomon a készletmozgásokat és csökkentse a kezelési hibákat vonalkód-leolvasó és rádiófrekvenciás azonosító (RFID) rendszerek segítségével. ✅ Használjon projektmenedzsment megoldást a leltári adatok központosításához és az együttműködés javításához. ✅ A GPS és a földrajzi címkézés segítségével valós időben követheti nyomon a szállítmányt a szállítás során.

A leltárlista készítésének gyakori kihívásai

Minden vállalkozásnak megvannak a maga nehézségei a leltárlista elkészítésével kapcsolatban, de egyes kihívások minden iparágban egyetemesnek tűnnek.

Vessünk rá egy pillantást:

1. Adatkezelési problémák

A készletlista kezelése elavult szoftverrel akkor működhet, ha kis készletről vagy egyetlen raktárról van szó.

De ahogy vállalkozása növekszik, több tárolási helyszínen lévő rengeteg leltár kezelése egyre nehezebbé válik. A folyamat gyakran időigényessé válik, és további munkaerőt igényel az adatok összegyűjtése és beviteléhez.

2. Pontatlanságok és redundanciák

A készletlisták kezelése manuális módszerekkel vagy több táblázattal gyakran hibákhoz, redundanciákhoz és eltérésekhez vezet. Ezek a hibák túlzott készletezéshez, pénzügyi terhekhez vagy hibás termék szállításokhoz vezethetnek – olyan problémákhoz, amelyeket egyetlen vállalkozás sem engedhet meg magának.

👀 Tudta? A Netstock tanulmánya szerint a kis- és középvállalkozások közel 80%-a küzd a túlzott készletezéssel, a felesleges készletek pedig a készletük 38%-át teszik ki. Ez rávilágít arra, hogy a rossz készletnyilvántartás és a nem hatékony folyamatok milyen hatással vannak a vállalkozásokra világszerte.

3. Nagyméretű leltárak

A leltárlista-készítéshez használt régebbi rendszerek és táblázatok gyakran integrálódnak a meglévő üzleti eszközökkel, például ERP-rendszerekkel, e-kereskedelmi leltárkezelő szoftverekkel vagy beszerzéskezelő szoftverekkel.

Ez szilókat hoz létre, ami megnehezíti a munkafolyamatok kezelését.

A technológia használatának előnyei a készletgazdálkodásban

A technológia egyszerűsíti a készletkezelési folyamatot, gyorsabbá, okosabbá és zökkenőmentesebbé teszi azt. Íme, hogyan:

1. Automatizálás és hatékonyság a leltárkészítési folyamatokban

A fejlett készletkezelő eszközökkel automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, mint például a készletmennyiség nyomon követése, jelentések készítése és megrendelések létrehozása. Ezáltal csapata több időt fordíthat a stratégiai üzleti tevékenységekre.

2. Valós idejű adatok és elemzések a tájékozott döntéshozatalhoz

A valós idejű nyomon követés lehetővé teszi a készletek szintjének figyelemmel kísérését és a szállítási idő egyszerű kiszámítását. Ez lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy gyorsan reagáljanak a kereslet ingadozásaira, és biztosítsák, hogy az ügyfelek mindig megtalálják, amit keresnek.

👀 Tudta? Egy tanulmány szerint az AI technológiák felhasználása a készletszintek kezelésében 60%-kal csökkenti a súlyos hibák hatását, és 40-50%-kal csökkenti a biztonsági készletet.

3. Költségmegtakarítás és erőforrás-optimalizálás

A költségmegtakarítás természetesen jön, ha automatizálja a munkafolyamatokat leltárkezelő eszközök és logisztikai szoftverek segítségével. Ennek eredményeként kiküszöbölheti a hibákat és csökkentheti a túlzott készletekkel vagy elmaradt értékesítésekkel kapcsolatos költségeket. Az eredmény? Karcsúbb, jövedelmezőbb leltárkezelési folyamat az Ön vállalkozása számára.

4. Nagyobb rugalmasság és skálázhatóság

A felhőalapú leltárkezelő rendszerek lehetővé teszik, hogy gyorsan módosítsa beállításait, legyen szó új modulok hozzáadásáról vagy a különböző helyszíneken található készletmennyiségek kezeléséről. Ezeket a rendszereket úgy alakították ki, hogy segítsék vállalkozása növekedését, így Ön könnyedén versenyképes maradhat.

Egyszerűsítse leltárkezelési folyamatait a ClickUp segítségével

A pontos leltárlisták elkészítése elengedhetetlen a készlethiány és az alulkészletezés megelőzéséhez, a vevői igények kielégítéséhez és a pénzforgalom javításához.

Egy jó leltárlista 360 fokos rálátást nyújt a készletére, ami pontos üzleti döntésekhez és a készletpótlási folyamatok racionalizálásához vezet.

A ClickUp átfogó megoldást kínál a készletkezelés egyszerűsítésére. A széles körű funkciók és ingyenes készletsablonok segítségével nyomon követheti az aktuális készletszinteket, azonosíthatja a trendeket, jobb döntéseket hozhat és optimalizálhatja az erőforrások elosztását.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és vegye kézbe a készletnyilvántartási rendszerét még ma!