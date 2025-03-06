A legjobb ingyenes Google Táblázatok készletnyilvántartási sablonok

A Netstock készletgazdálkodási jelentése szerint a kis- és középvállalkozások 80%-a küzd a túlzott készletekkel és a nem megfelelő készlettervezéssel. Ezen kihívások megoldása érdekében sok vállalat most készletgazdálkodási szoftverekbe fektet be.

A technológiába való befektetés azonban költséges lehet. Azok számára, akik nem állnak készen jelentős pénzügyi kötelezettségvállalásra, a Google Sheets készletnyilvántartási sablonjai jó kiindulási pontot jelentenek a készletnyilvántartási folyamatok egyszerűsítéséhez.

Az indulás megkönnyítése érdekében összeállítottunk egy listát a leghatékonyabb Google Sheets készletkezelési sablonokról. Ezek a sablonok úgy lettek kialakítva, hogy drága szoftverek nélkül is optimalizálják a készletkezelést. Bónuszként néhány alternatív sablont is felvettünk a listába, amelyek további funkciókat kínálnak.

Mi jellemzi egy jó Google Táblázatok készletnyilvántartási sablont?

A Google Táblázatok készletkezelési sablonjai lehetővé teszik a készletkategóriák, a készletérték és a készletszintek átfogó nyomon követését. Automatizálhatja a számításokat, hozzáadhat adatellenőrzési szabályokat a helytelen adatbevitel megakadályozása érdekében, és jelentéseket készíthet a készletelemek, megrendelések, értékesítési számlák stb. áttekinthető megjelenítéséhez.

Egy jó Google Táblázatok készletkezelési sablonnak a következőket kell tartalmaznia:

Termékadatok : Részletes termékleírás gyors áttekintéshez, például készlettermékek neve, vonalkód, SKU-szám (a termékekhez rendelt egyedi szám, amelynek segítségével belsőleg nyomon követhető a jelenlegi készletszint), egységár, eladási ár, rendelési idő, minimális rendelési mennyiség és egyebek.

Tiszta elrendezés : Szervezett oszlopok az egyszerű adatbevitel és navigáció érdekében

Automatizált számítások : Beépített képletek a kézi számítások és hibák csökkentésére

Készletnyilvántartás : Készletszint-figyelés az újrarendelési szintek beállításához és a mozgó készletek nyomon követéséhez

Testreszabás és feltételes formázás : Könnyen szerkeszthető mezők az egyedi üzleti igényekhez való igazításhoz, valamint formázás a fontos információk kiemeléséhez a jobb láthatóság érdekében.

Szállítóinformációk : Fülök a beszállítói és készletinformációk egyetlen helyen történő tárolásához

Jelentések: Automatizált jelentéskészítési funkció diagramok segítségével, amely áttekintést nyújt a készletek alakulásáról.

Google Táblázatok készletnyilvántartási sablonjai

A használatra kész Google Táblázatok készletnyilvántartási sablonjai megkönnyítik az életét. Az üzleti igényeinek megfelelően testreszabhatja őket, így időt és energiát takaríthat meg.

Íme a legjobb Google Táblázatok készletkezelési sablonjai, amelyek költséghatékony módszert kínálnak a készlet hatékony kezelésére és szervezésére:

1. Mozgási lista készlet sablon a Coefficient-től

via Coefficient

Könnyű elveszíteni a raktárkészlet nyomon követését, amikor azt egyik raktárból a másikba szállítják. Egy egyszerű raktárkészlet-sablon segít a költöztetés szervezett lebonyolításában, mivel lehetővé teszi a költöztetett raktárkészlet részleteinek nyomon követését, beleértve a csomagolási költségeket, a kiindulási és a célállomást, valamint a szállítás részleteit.

A Coefficient Moving List Inventory Template egy egyszerű nyomonkövetési sablon, amelynek segítségével rögzítheti, hogy melyik tételek mozognak és hová. Oszlopok találhatók benne a tétel számának, leírásának, mennyiségének, állapotának (használt, működőképes, új vagy sértetlen), kiindulási és célállomásainak, valamint további információk megjelölésére.

A sablon használatához kövesse az alábbi lépéseket:

Letöltés > Mezők testreszabása > Leltári adatok bevitel > Mennyiségek automatikus kiszámítása > Az árucikkek trendjeinek elemzése a hatékony stratégiák megtervezéséhez

Mit tehet a Coefficient mozgó készlet sablonjával?

Elemezze az árucikkek trendjeit

A mozgó készletelemek szervezése

Vegye igénybe a képleteket az árucikkek számának összeadásához és a becsült költségek kiszámításához.

Testreszabhatja a mezőket a részletek nyomon követéséhez.

2. Wise készletkezelési sablon

via Wise

A Wise ingyenes Google Sheets készletkezelési sablonja külön lapokat tartalmaz a készletek és a beszállítók listájához. A készletlista lapon nyomon követheti a nyersanyagokat a mennyiség és az ár, az egyes készletelemek értéke, az újrarendelési szintek, az újrarendelési mennyiség és egyéb adatok alapján. Ezenkívül beépített képletet tartalmaz a készlet aktuális értékének kiszámításához.

A szállítói lista mezőket tartalmaz a szállítók nevének, elérhetőségeinek, e-mail címeinek, weboldalainak, termékleírásainak és költségeinek rögzítésére. A sablon tartalmaz egy készletlista-példát is, amely segít megérteni a használatát.

Mit tehet a Wise készletkezelési sablonjával?

Szerezzen áttekinthető képet a készletállományról és a költségekről

Részletes beszállítói listákat és készletnyilvántartásokat vezethet egy helyen.

A teljes készletérték automatikus kiszámítása

Kövesse nyomon az újrarendelési szinteket, hogy elkerülje a készlethiányt.

3. TradeGecko készletkezelési sablon

via TradeGecko

A TradeGecko készletkezelési sablonja külön lapokkal rendelkezik a termékadatok, az értékesítések és a beszerzések rögzítéséhez, valamint a gyors készletinformációkhoz szükséges jelentések létrehozásához.

A „termékek” fülön adja meg az árucikkek nevét, SKU-számát, eredeti készletszintjét, újrarendelési pontját, beszerzési árát, felárát és egyéb adatait. A rendszer automatikusan kiszámítja a „készleten lévő áruk”, a „beérkezésre váró áruk” és a „teljesítésre váró megrendelések” mennyiségét.

A „beszerzések” és „értékesítések” lapok rögzítik a beszerzési és értékesítési megrendelések dátumát, a beszállítókat/ügyfeleket, a készlet esedékességi dátumát/szállítási dátumát, a mennyiséget, a költségeket stb. A legjobb rész? Ezek a lapok a termékek lapból töltik be a releváns információkat, így nem kell kétszer bevinni őket.

A „jelentés” fül minimális erőfeszítéssel készít készletjelentéseket. A legördülő menüből kiválaszthatja a konkrét termékneveket és időkereteket, hogy megtekintse a teljes vásárlást, eladást és egyebeket.

Végül, a sablon rendelkezik egy „exportálás a TradeGecko-ba” fülével, amelynek segítségével a sablon adatait átviheti a TradeGecko-ba, és tovább elemezheti azokat a részletes betekintés érdekében.

Mit tehet a TradeGecko készletkezelési sablonjával?

Automatizálja a számításokat, mint például a teljes értékesítés, a megrendelések, a raktárkészlet stb.

Kövesse nyomon a készleteket minimális manuális erőfeszítéssel

Automatikus beszerzési és értékesítési jelentéseket generálhat a legkelendőbb termékek azonosításához.

4. Kiskereskedelmi készlet Google Táblázatok sablonja a Coupler-től

via Coupler

Kapott már megrendeléseket olyan termékekre, amelyek már nem voltak raktáron, csak azért, mert az online áruháza nem volt frissítve a legújabb információkkal? Ez akkor fordul elő, amikor az e-kereskedelmi készletkezelés nem működik megfelelően.

A Coupler kiskereskedelmi készlet sablonja segít a kiskereskedelmi készletek kezelésében egy átfogó adatbázis létrehozásával. A „készletadatok” fülön minden készletadatot tárolhat. A „napi értékesítés” fülre rendszeresen visszatérhet az értékesítés nyomon követéséhez, a „jelentés” fül pedig a hónap végén a konszolidált értékesítési adatok megtekintésére szolgál.

Mit tehet a Coupler kiskereskedelmi készletkezelési sablonjával?

A termékek végső árának automatikus kiszámítása

Részletes betekintés a napi értékesítésekbe

Adjon hozzá további készlet-/termékadatokat, hogy ne maradjon ki semmi.

Könnyen szűrhető termékadatok

5. Élelmiszer-készlet táblázat sablon a Template. NET-től

A National Restaurant Association szerint 2021-ben és 2022-ben az éttermek 96%-a tapasztalt élelmiszer- és italhiányt. Hasonló problémákkal szembesülhet, ha nincs megfelelő élelmiszer-készlet és rendeléskezelési folyamat.

A Template.NET élelmiszer-készlet sablonja egy egyszerű dokumentum, amely lehetővé teszi az étteremvezetők számára az élelmiszer-készletek szintjének nyomon követését. Egyedi kategóriákat hozhat létre a készletek és az áruk költségeinek szervezéséhez a költségvetés ellenőrzése érdekében. Segít a készletszintek figyelemmel kísérésében is, hogy elkerülje az élelmiszerhiányt.

Mit tehet a Template. NET élelmiszer-készlet sablonjával?

Javítsa az étkezésrendelés, az ellátás és a kapacitástervezés hatékonyságát

Az automatikus frissítésekkel pontosan nyomon követheti a készletállomány állapotát.

Hozzon megalapozott döntéseket a készletinformációkba való betekintéssel

6. Kisvállalkozások készletkezelési sablonja a Template. NET-től

A kisvállalkozások tulajdonosai számára a készletek nyomon követése – a nyersanyagoktól a késztermékekig – nagy kihívást jelent. Általában kevés alkalmazottal kell figyelemmel kísérniük a napi megrendeléseket, értékesítéseket, beszerzéseket, visszaküldéseket, függőben lévő szállításokat és így tovább.

A kisvállalkozások számára készült Google Táblázatok készletkezelési sablonja kiváló eszköz a szétszórt készlet-, költségvetési, beszerzési és értékesítési információk egy helyen történő összegyűjtéséhez. Segít a stratégiai üzleti célok felvázolásában, a mérföldkövek nyomon követésében, az erőforrások elosztásában, a költségvetések optimalizálásában, valamint a készlet- és logisztikai menedzsment hatékony tervezésében.

Mit tehet a Template. NET kisvállalkozások számára készült készletkezelési sablonjával?

Készítsen költségvetéseket a Google Táblázatokban , és jelezze előre a készletigényeket a beépített képletek segítségével.

Kövesse nyomon a készleteket, az értékesítéseket és a beszerzéseket diagramokkal és haladási sávokkal.

💡Profi tipp: Ha kisvállalkozásként tartós beszállítói kapcsolatokat szeretne kiépíteni, akkor a viták elkerülése érdekében vezessen be áruátvételi jegyzeteket.

A Google Táblázatok készletkezelési sablonokhoz való használatának korlátai

Bár a Google Táblázatok sablonjai kiváló kiindulási pontot jelentenek a készletkezeléshez, nem feltétlenül a legjobb megoldás. Íme néhány hátránya a táblázatokban található készletkezelési sablonok használatának:

1. Hibaérzékeny

A Google Táblázatok nem teljesen pontosak, mivel manuális bevitelre van szükségük. Mindig fennáll a lehetősége annak, hogy rossz cikkszámot ad be, vagy egy extra nullát tesz a termék árához. Ráadásul a hibák kockázata megduplázódik, ha sokan dolgoznak egy sablonon.

2. Korlátozott számítási kapacitás

Különböző termékekhez különböző előrejelzési modellek vagy költségvetési megközelítések szükségesek. Tegyük fel, hogy többféle terméktípusa van, amelyek eladási aránya a helyszíntől függően változik, egyes termékeknél szezonális értékesítés tapasztalható, míg mások iránt egész évben egyenletes a kereslet. Ebben az esetben minden termék szegmenshez külön modellre van szükség a hatékony nyomon követéshez. Ilyen bonyolult számításokat nehéz elvégezni a Google Táblázatokban.

A gyors készletgazdálkodási döntéshozatalhoz naprakésznek kell lennie a hirtelen piaci változásokkal, a kereslet növekedésével vagy a frissítések közötti késésekkel kapcsolatban. Sajnos a Google Táblázatok készletkezelési sablonjai nem nyújtanak valós idejű frissítéseket, ami késésekhez és pontatlanságokhoz vezethet a készletgazdálkodásban.

4. Korlátozott együttműködési lehetőségek

A Google Táblázatok készletnyilvántartási sablonjainak használata a csapattal együtt nehéz lehet. A feltöltések, letöltések és e-mail mellékletek folyamatos ciklusa gyorsan frusztrálhatja a csapatot. Ráadásul nem lesz rálátása a csapattagok napi tevékenységeire.

Bónusz: Excel készletnyilvántartási sablonok

Alternatív készletkezelési sablonok

Ha ügyfélköröd növekszik, és nehezen tudod kezelni a készleteket a Google Táblázatok sablonjaival, akkor van egy ideális alternatívánk a Google Táblázatok helyett. 👇

1. Készletkezelési sablon a ClickUp-tól

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Kezelje hatékonyan a növekvő készleteket a ClickUp készletkezelési sablonjával.

A ClickUp készletkezelési sablonja naprakészen tartja Önt a készletekről, a bevételekről és más fontos mutatókról. Használja ezt a sablont a készletek rendelkezésre állásának, mozgásának, költségváltozásainak stb. nyomon követésére. Állítsa be az egyes készletfeladatok kezdő és befejezési dátumát, hogy biztosítsa a megrendelések időbeni teljesítését.

Beállíthat olyan egyedi állapotú feladatokat, mint például „szállítás alatt”, „készleten” és „készleten nincs”, hogy nyomon követhesse készleteinek aktuális állapotát. Ráadásul a ClickUp Automations automatikusan megváltoztatja a készlet állapotát a raktárak és áthelyezések alapján.

2. Irodai készlet sablon a ClickUp-tól

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Legyen naprakész a csapata igényeivel kapcsolatban a ClickUp Office Inventory Template segítségével.

Csapata csak akkor értesíti Önt, amikor elfogy a papír vagy a snack? Akkor a ClickUp irodai készlet sablonja pontosan az, amire szüksége van.

Ez a sablon segít nyomon követni az irodai konyhai kellékeket, növényeket, készletvásárlásokat, felhasználást stb. Feljegyezheti az összes irodai tételt a költségekkel és a készletszintekkel együtt, nyomon követheti a megrendeléseket és a szállításokat, és áttekintheti az irodai készletek teljes értékét. Ez segít a költségvetés elkészítésében és a jövőbeli vásárlások tervezésében.

Emellett valós idejű automatikus értesítéseket is kap, amelyekkel figyelmezteti Önt az alacsony készletről, és nyomon követheti az irodai készlet szállításait.

3. Éttermi készlet sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont A ClickUp éttermi készletkezelési sablonjával hatékonyan nyomon követheti az étterem készleteit, így megelőzheti az élelmiszer-pazarlást és a romlást.

A ClickUp éttermi készletkezelési sablonja minden étteremtulajdonos és -vezető számára készült, akik a romlás elkerülésére és a hulladék csökkentésére törekednek. Ez a sablon segít fenntartani a megfelelő készletszintet és biztosítja a zökkenőmentes rendeléskezelést. Valós időben követheti nyomon az étterem készleteit, optimalizálhatja a tárolást, és gyorsan szervezheti a rendeléseket és a szállításokat.

Használja ezt a sablont, hogy naprakész legyen az élelmiszerköltségekről, maximalizálja a nyereséget, optimalizálja a termékek eltarthatóságát és tárolását, felismerje a potenciális lopásokat vagy élelmiszer-pazarlást, és időben rendeljen új árukat, hogy elkerülje a készlethiányt.

4. Leltár sablon a ClickUp-tól

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Szüntesse meg a szűk keresztmetszeteket és hatékonyan kezelje a készleteket a ClickUp készletkezelési sablonjával.

A ClickUp készletkezelési sablonja úgy lett kialakítva, hogy megoldja a készletkezelők mindennapi kihívásait: a megrendelések, fizetések, beszállítók nyomon követése, a készletek raktárakból való áthelyezése, a hiányzó tételek azonosítása stb.

Ez a készletnyilvántartási sablon lehetővé teszi, hogy több raktárhelyszínen is nyomon kövesse a szállításokat. Valós időben kezelheti a megrendeléseket és a készleteket, elemezheti a készletek alakulását a hatékony értéklánc-elemzés érdekében, valamint szervezheti az erőforrásokat a jobb allokáció és készlettervezés érdekében.

Használja az egyéni mezőket, például a szállító helyét, a megrendelőt, az újrarendelési pontot, a mennyiséget, az egységköltséget stb., hogy mélyebb betekintést nyerjen a készletek alakulásába. A képernyőfelvétel segítségével rögzítheti a készleteket/készletállományokat, hogy később áttekintse és hivatkozhasson rájuk.

5. Leltárjelentés-sablon a ClickUp-tól

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Készítsen átfogó készletjelentéseket pillanatok alatt a ClickUp készletjelentés-sablonjával.

A készletkezelők gyakran találják a jelentéseket egyszerre hasznosnak és frusztrálónak – értékelik, hogy minden információ egy pillanat alatt elérhető, de nem szeretik a jelentések elkészítéséhez szükséges erőfeszítéseket. Ha Ön is így érzi, akkor a ClickUp készletjelentés-sablonja az Ön számára készült.

Szerezze be ezt a sablont, és takarítson meg időt és energiát, amit a teljes leltárjelentések elkészítése igényelne. Segítségével rendezheti a termékkategóriákat, frissítheti az információkat kódolás nélküli adatbevitel segítségével, és vizualizálhatja a készletek szintjét.

Használja ezt a sablont jelentések készítéséhez, amely automatikusan összegyűjti a szükséges információkat különböző forrásokból. Emellett betekintést nyerhet a szállítási lánc menedzsmentjébe, és tájékozott döntéshozatallal javíthatja a rendelési folyamatot.

6. IT-készlet sablon a ClickUp-tól

Szerezze be ezt az ingyenes sablont A ClickUp IT-készlet sablonjával figyelemmel kísérheti és kezelheti az összes hardvert, szoftvert és licencet.

Amikor készletről beszélünk, általában nem az IT-készlet jut először eszünkbe. De mivel a vállalatok egyre többet fektetnek a technológiába, a robusztus IT-készletkezelés iránti igény gyorsan növekszik.

A ClickUp IT-készlet sablonja tökéletes eszköz az IT-eszközök kezeléséhez – a szoftverek és hardverek nyomon követésétől a licencek kezeléséig. Ez a sablon teljes áttekinthetőséget és ellenőrzést biztosít az IT-készlet felett, például a laptopok, nyomtatók, licencek, szerverek, szellemi tulajdon stb. felett, hogy biztosítsa a hatékony költségvetés-tervezést és erőforrás-elosztást.

A sablonban keresési címkéket is használhat a releváns információk gyors megtalálásához. Például hozzáadhat címkéket a karbantartást igénylő hardverek vagy a megújításra szoruló licencek megkereséséhez.

7. Egyszerű üzleti készletnyilvántartási sablon a ClickUp-tól

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Tartsa csapatait naprakészen a legfrissebb készletinformációkkal a ClickUp Simple Business Inventory Register Template segítségével.

A megfelelő készletmennyiség kezelése a megfelelő helyen kihívást jelenthet, különösen, ha több raktárral rendelkezik. A ClickUp egyszerű üzleti készletnyilvántartási sablonja leegyszerűsíti ezt a folyamatot. Egy helyen nyomon követi az összes készletelemet, elemzi a készletszinteket és az árak alakulását, valamint biztosítja a költségvetés és a költségek ellenőrzését.

Emellett a beszerzési folyamatot is segíti, mivel valós idejű betekintést nyújt a készletinformációkba és trendekbe. A sablon egységes formátumot kínál a készletek osztályok közötti karbantartásához, minimális kézi adatbevitel mellett.

A feladatokat aktív, inaktív vagy új termékekként jelölheti meg, hogy rendszerezze a készletét, és több mint 15 egyedi nézet segítségével vizualizálja a készletadatokat.

8. Irodai kellékek készlet sablon a ClickUp-tól

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Kövesse nyomon az irodai igényeket, és gondoskodjon arról, hogy mindenki rendelkezzen elegendő kellékekkel a ClickUp Office Supplies Inventory Template segítségével.

Az irodába beérkező és onnan kikerülő termékek nyomon követése minden pillanatban kihívást jelent, ugyanakkor fontos a költségek megtakarítása, a hatékonyság növelése és a munkavégzés megszakításainak csökkentése szempontjából. A ClickUp irodai kellékek készletkezelési sablonjával könnyedén megtekintheti és kezelheti az összes kelléket egy helyen.

Automatikus értesítést kap, ha a készletek fogynak, így azonnal megrendelhet. A sablon segítségével nyomon követheti, hogy a csapata milyen kellékeket használ, és mikor kell azokat pótolni. Így megelőzheti a pazarlást, megtervezheti a szükségleteket és elkerülheti a felesleges vásárlásokat.

Kezelje jobban készleteit a ClickUp segítségével

A készletkezelés rendkívül fontos – ha egy lépést kihagy, az negatívan hat a végső eredményre. Ezért elengedhetetlen a készletkezelési sablonok használata.

A készletkezelési sablonok minden készletkezeléssel kapcsolatos feladatban segítenek, legyen szó termékek nyomon követéséről, újrarendelésről, beszállítói nyilvántartások vezetéséről, készletek áthelyezéséről vagy egyéb feladatokról. Listánk összes sablonja testreszabható, és hatalmas értéket adhat készletkezelési folyamataidhoz.

A Google Sheets készletkezelési sablonjainak használata azonban bonyolult lehet, ha Ön egy növekvő, bővülni kívánó vállalkozás. Próbálja ki a ClickUp készletkezelési sablonjait a fejlett nyomon követés és jelentéskészítéshez. Ezek a sablonok számos funkcióval rendelkeznek, amelyek segítenek a készletkezelés egyszerűsítésében, és ingyenesek.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, és egyszerűsítse készletkezelési folyamatait!