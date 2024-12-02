Ingyenes Google Sheets OKR sablonok a célok nyomon követéséhez

Világos keretrendszer nélkül könnyű elveszíteni a fókuszt.

Az OKR-ek (célok és kulcsfontosságú eredmények) egyértelműséget biztosítanak azáltal, hogy a célokat megvalósítható lépésekre bontják. Nem meglepő, hogy a legtöbb vállalat OKR-eket használ, hogy üzleti tevékenységét a megfelelő irányba összpontosítsa és haladjon.

Az ingyenes, testreszabható OKR sablon Google Sheets segítségével nyomon követheti a mérhető kulcsfontosságú eredményeket, együttműködhet csapatával, és elérheti céljait anélkül, hogy megterhelné a pénztárcáját. Nézzük meg, hogyan egyszerűsíthetik ezek a sablonok a célok nyomon követését.

Mi jellemzi egy jó OKR-sablont?

Mivel a legjobb Google Sheets OKR sablonokat számoljuk vissza, hallgassuk meg egy volt Google-alkalmazott véleményét arról, hogy mit kell tartalmaznia egy jó OKR-nek.

Agata Krzysztofik, a Google volt alkalmazottja elmagyarázza az OKR-módszer mögött álló egyszerű képletet:

OKR = (Cél = „Mi”) + 3 x (Fő eredmények = „Hogyan”)

Röviden: az OKR egy célból (az elérni kívánt „mit”) és három kulcsfontosságú eredményből (a cél felé tett előrehaladás mérésére szolgáló „hogyan”) áll.

A célnak ambiciózusnak, megvalósíthatónak és konkrétnak kell lennie – nincs helye homályos törekvéseknek. Gondoljon rá úgy, mint egy merész célra, amely körül csapata összefoghat.

A kulcsfontosságú eredmények mérhető mérföldkövekre koncentrálnak, amelyek megmutatják, hogyan haladsz a cél felé. Ezek az eredményeket írják le, nem a feladatokat, és időhöz kötöttek, ambiciózusak, de mégis reálisak.

A koncentráció fenntartása érdekében Krzysztofik azt javasolja, hogy a kulcsfontosságú eredményeket háromra korlátozza célonként – ennél több esetén a prioritások szétszóródhatnak.

📌 Például egy marketingcsapat OKR-je így nézhet ki:

Cél: A marketing által minősített potenciális ügyfelek (MQL) számának megduplázása a következő negyedévre Kiemelt eredmény 1: 500 MQL generálása 4 webináriumból a negyedik negyedév végéig Kiemelt eredmény 2: Kilépési szándékot jelző felugró ablakok elindítása a legfontosabb oldalakon az első látogatók számára Kiemelt eredmény 3: 2 potenciális ügyfelek generálására irányuló kampány elindítása a negyedik negyedév közepéig

1. kulcsfontosságú eredmény: 500 MQL generálása 4 webináriumból a negyedik negyedév végéig

Google Sheets OKR sablonok

Akár csapatvezető, projektmenedzser vagy vállalkozás tulajdonosa, a Google Sheets ingyenes OKR-követési sablonjai egyszerűsítik a célok és a legfontosabb eredmények meghatározását és mérhetőségét.

🧠 Tudta? Az OKR története 1954-re nyúlik vissza, amikor Peter Drucker, a modern menedzsment atyja, „The Practice of Management” című könyvében bemutatta a „célok szerinti menedzsment” koncepcióját. Ez az alapvető ötlet fejlődött tovább a ma használt OKR módszerré, amely meghatározza, hogyan állítják fel és követik nyomon a szervezetek a céljaikat.

1. Google Sheets OKR nyomonkövetési sablon a Mooncamp-tól

via Mooncamp

A Mooncamp Google Sheets OKR sablonja intuitív, könnyen használható, és bármilyen méretű vagy iparágú csapat számára alkalmas.

De mielőtt használná a sablont, győződjön meg arról, hogy vállalata és csapata OKR-jei egyértelműen meghatározottak. A jól átgondolt OKR-tervezési folyamat elengedhetetlen a sikeres megvalósításhoz.

Mit tartalmaz ez a sablon?

Tippek az OKR-ek megvalósítás ához

A haladás nyomon követésére szolgáló irányítópult

Külön lapok a szervezeti és csapat OKR-ekhez

Inspiráló OKR-példák

💡 Profi tipp: Az OKR-ek beállításakor törekedjen az egyszerűségre. Tartsa be a 3-5 kulcsfontosságú eredményt célonként, hogy fenntartsa a fókuszt és megakadályozza, hogy csapata túlterheltté váljon. Ne feledje, nem az a lényeg, hogy minden feladatot nyomon kövessen, hanem hogy a leghatásosabb célokat érje el!

A Mooncamp sablonja egy könnyen kezelhető irányítópulttal is rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy valós időben kövesse nyomon a csapatok előrehaladását.

Ráadásul a rendszeres ellenőrzések biztosítják, hogy az OKR-ek a terv szerint haladjanak, és szükség esetén módosításra kerüljenek.

✨ Ideális: csapatvezetők, osztályvezetők és projektmenedzserek számára, akik különböző csapatok és projektek OKR-jeit követik nyomon

2. Google Sheets OKR sablon a Sheetgo-tól

via Shee t go

Hatékony módszert keres az OKR-ek több csapaton átívelő nyomon követésére? A Sheetgo Google Sheets OKR sablonja az egyik legkönnyebben használható ingyenes OKR sablon.

A telepítés után hét előre összekapcsolt Google Sheets fájlt kap: egy fő táblázatot a vállalati OKR-ekhez és hat osztályspecifikus táblázatot, amelyeket a csapatok között oszthat szét.

A legjobb rész? Annyi másolatot készíthet, amennyire szüksége van a többi részleg számára.

A részlegek táblázataiban minden csapat megadhatja céljait és legfontosabb eredményeit, valamint nyomon követheti az előrehaladást, míg a fő táblázat automatikusan összegyűjti az egyes csapatok adatait.

Ez az OKR tervezési sablon táblázatok és irányítópult-diagramok segítségével világos áttekintést nyújt a vezetőknek a vállalat egészére vonatkozó OKR-ekről, így könnyen láthatóvá válik, hogy a csapatok milyen teljesítményt nyújtanak.

Hogyan kezdje el?

Egyszerűen telepítse a sablont a Sheetgo segítségével, kapcsolja össze Google-, Microsoft- vagy Dropbox-fiókjával, és kész is! A részlegek és a vállalat táblázatok közötti kapcsolatok automatikusan létrejönnek. A csapatok ezután belevethetik magukat az OKR-ek beállításába, az előrehaladás nyomon követésébe és annak biztosításába, hogy mindenki összhangban maradjon a közös célokkal.

Szeretne még egy lépéssel tovább menni? Automatizálhatja az adatfolyamatot, így minden frissül anélkül, hogy egy ujját is meg kellene mozdítania.

✨ Ideális: műveleti vezetők, osztályvezetők és felsővezetők számára, akik több csapat és osztály OKR-jait kezelik

Készen áll a célkövetés egyszerűsítésére? Fedezze fel az OKR-ek hatékony kezelésének okosabb módszereit.

3. Google Sheets OKR sablon a How-To-OKR.com webhelyről

via How-To-OKR.com

Nem tudja, mit írjon az OKR-jeibe? Nem Ön az egyetlen – ez az egyik leggyakrabban feltett kérdés az OKR-workshopok során.

A jó hír? Ez a How-To-OKR.com Google Sheets OKR sablonja számos példát tartalmaz különböző részlegekről, amelyek segítenek az indulásban.

Ez a sablon számos OKR-példával szolgál az értékesítési, műveleti, mérnöki, HR, marketing, pénzügyi és támogató csapatok számára. Akár marketinges potenciális ügyfelek számának növelését, akár toborzási hiányosságok pótlását, akár az ügyfél-elégedettség növelését tűzte ki célul, ez a sablon minden igényét kielégíti.

📌Például nézzünk meg egy marketingcélt:

Cél: „Hatalmas sikert aratunk alkalmazásunk v3.0 verziójának bevezetésével.” Fő eredmény 1: 10 000 oldalmegtekintés Fő eredmény 2: 4000 letöltés aktív felhasználókkal Fő eredmény 3: A termék védjegyoltalma

Fő eredmény 1: 10 000 oldalmegtekintés

A sablon HR-es példákat is tartalmaz, például a belső munkavállalói elkötelezettség növelését, valamint mérnöki példákat, például a pontos kiadások biztosítását és a kódminőség javítását.

✨ Ideális: marketingvezetők, HR-vezetők és értékesítési igazgatók számára, akik iparág-specifikus OKR-példákat keresnek csapataik céljainak meghatározásához.

4. Google Sheets OKR sablon a Supermetrics-től

via Supermetrics

Íme egy gyors megoldás az OKR-ek automatizálására és a valós idejű adatok integrálására a Supermetrics Google Sheets OKR sablonjával. Így kezdheti el:

1. lépés: Készítsen másolatot a sablonról a „Fájl” menüpontra kattintva, majd a „Másolat készítése” opciót választva. Ez lesz az Ön fő OKR-fájlja, ahol minden varázslatos dolog történik.

2. lépés: Másolja le a sablon lapjait minden csapat számára, és nevezze át őket. A másolatokkal dolgozva elkerülheti, hogy véletlenül felülírja csapattagjai OKR-jeit (higgye el, hálásak lesznek érte).

3. lépés: Állítsa be a dátumokat. Kattintson duplán a B2 és D2 cellákra, hogy kiválassza a negyedév első és utolsó napját. Ez segít kiszámítani, hány nap van hátra az ambiciózus célok eléréséhez.

4. lépés: Most jön a szórakoztató rész, amikor meghatározza céljait és legfontosabb eredményeit.

📌Például, ha a célja az, hogy „megduplázza az előző negyedév értékesítését”, akkor a legfontosabb eredménye az lehet, hogy „7000 látogatóra növeli a webhely forgalmát”. Írja be ezt az információt a táblázatba, és máris készen áll!

A követés automatizálásához szüksége lesz a Supermetrics kiegészítőre, hogy adatokat szerezzen be olyan forrásokból, mint a Google Analytics. Importálja adatait, határozza meg céljait, azonosítsa elsődleges teljesítménymutatóját, és figyelje OKR-előrehaladását valós időben.

✨ Ideális: adatelemzők, marketingigazgatók és értékesítési vezetők számára, akiknek automatizált OKR-nyomon követésre van szükségük, integrálva a valós idejű adatokkal.

5. Google Sheets OKR sablon a Weekdone-tól

via Weekdone

Szüksége van egy módszerre az OKR-ek nyomon követéséhez és a rendszeres előrehaladási frissítésekhez?

A Weekdone Google Sheets OKR sablonja egyszerűvé teszi az összehangolást és a jelentéstételt.

Excel és Google Sheets formátumban egyaránt elérhető, ideális azoknak a csapatoknak, akik szeretnék nyomon követni céljaikat, miközben szervezetten haladnak előre.

Van még egy további előnye: ez a sablon elősegíti a kollégák közötti együttműködést, így egy helyen adhat visszajelzést, támogatást és akár dicséretet is csapattársainak.

Az egyik kiemelkedő funkció az OKR-összehangolás, amely segít javítani a csapatok és projektek közötti koordinációt.

Ezenkívül a sablon támogatja a projektkövetést és a folyamatos teljesítménymenedzsmentet. Pulzusfelmérések és bejelentkezések segítségével figyelemmel kísérheti az előrehaladást, miközben elősegíti az alkalmazottak jóllétét.

✨ Ideális: HR-vezetők, csapatvezetők és teljesítmény-coachok számára, akik az OKR-eket szeretnék összehangolni és a haladást rendszeres visszajelzésekkel és elkötelezettséggel szeretnék nyomon követni.

A Google Sheets OKR-ekhez való használatának korlátai

Ha már használtad a Google Táblázatokat a célok nyomon követésére, akkor ez a helyzet ismerős lehet: Első pillantásra a Táblázatok használata a célok nyomon követésére praktikus megoldásnak tűnik – írd le mindent, amit el akarsz érni a következő néhány hónapban, és rendszeresen ellenőrizd az előrehaladást.

A Google Sheets azonban hamarosan elhanyagoltá válik.

A csapatok elmerülnek a napi feladataikban, és amikor eljön az idő a haladás felülvizsgálatára, kiderül, hogy a célok fele elmaradt.

Miért? Mert a siker nem az utolsó pillanatban végzett sprintből származik, hanem a folyamatos előrelépésből.

Íme néhány ok, amiért a Google Sheets nem feltétlenül a legjobb eszköz a fegyelmezett célkövetéshez:

1. korlátozás: Nincsenek automatikus emlékeztetők

A Google Sheets nem küld automatikus értesítéseket, hogy emlékeztesse Önt az előrehaladás frissítésére. Rendszeres emlékeztető nélkül könnyű szem elől téveszteni a célokat.

Az ideális OKR-rendszer rendszeres frissítéseket küld, ösztönözve Önt az előrehaladás naplózására, hogy ne kelljen az utolsó pillanatban kapkodnia.

2. korlátozás: Ami nincs a szem előtt, az nincs az ember fejében

Lássuk be: az első brainstorming ülés után a célokat tartalmazó Google Táblázat általában háttérbe szorul.

Az emberek elfelejtik, hogy létezik, vagy ami még rosszabb, néhányan soha nem is tudták, hogy létezik!

A célok láthatóságát és a felelősségeket kijelölő dedikált rendszer mindenki elkötelezettségét és a terv betartását biztosítja.

A Google Sheet cellájába írt megjegyzések utánozhatják a visszajelzéseket, de nem helyettesíthetik a személyre szabott visszajelzéseket.

A csapat tagjai világos, konstruktív visszajelzésekre szorulnak, amelyeket ideális esetben nem mindenki számára látható közös dokumentumban, hanem privát módon kell megosztani velük.

4. korlátozás: Dashboard-problémák

A Google Sheets irányítópultjának funkciói legjobb esetben is nehézkesek. Akármennyire is gondosan strukturálja adatait, a Sheets egyszerűen nem alkalmas a célok előrehaladásának zökkenőmentes vizualizálására.

Ideális esetben olyan eszközre van szükséged, amely testreszabható, mobilbarát irányítópulttal rendelkezik, ami megkönnyíti a nyomon követést.

5. korlátozás: A vezető elveszíti lendületét

Általában van valaki, aki felelős a célok elérésének előmozdításáért.

De a Google Sheetsben, automatikus emlékeztetők és állapotfrissítések nélkül, annak a személynek manuálisan kell ösztönöznie a csapatot – és legyünk őszinték, ez egy olyan feladat, amit senki sem akar.

Az automatizálás révén a vezetőnek több ideje marad a stratégiára koncentrálni, ahelyett, hogy végtelenül sok emlékeztetővel kellene foglalkoznia.

6. korlátozás: A Google Sheets nem hatékony a feladatok kiosztásához

A Google Sheets OKR-ekhez való használatának egyik fő hátránya a feladatok kiosztásának hatékonytalansága.

Nem rendelhet feladatokhoz határidőket vagy mérföldköveket, és nem követheti nyomon a haladást közvetlenül a táblázatban.

Alternatív OKR-sablonok

Mi lehet az alternatívája a Google Sheets használatának az OKR-ekhez? Ismerje meg a ClickUp alkalmazást!

A ClickUp fantasztikus megoldásokat kínál, mint például a ClickUp Goals és az OKR sablonok, amelyekkel a célok nyomon követése gyerekjáték lesz.

Az előre definiált OKR-keretrendszerrel és testreszabható munkaterületekkel az OKR-sablonok úgy lettek kialakítva, hogy csapata gyorsan és hatékonyan elindíthassa az OKR-tervezést.

Vessünk egy közelebbi pillantást néhány ilyen sablonra.

1. ClickUp vállalati OKR- és célsablonja

Töltse le ezt a sablont Állítson fel célokat vállalatának, részlegeinek és csapataiknak a ClickUp Company OKR és célok sablonjával

Nehézséget okoz a vállalat céljainak szervezése?

Strukturált rendszer nélkül a dolgok könnyen összeomolhatnak. Itt jön a ClickUp vállalati OKR- és célsablonja, hogy megmentse a helyzetet.

A ClickUp sablonja úgy lett kialakítva, hogy minden szintű vállalkozás könnyedén létrehozhassa és nyomon követhesse céljait.

Akár kis csapatról, akár nagy szervezetről van szó, ez a teljes mértékben testreszabható munkaterület lehetővé teszi, hogy a vállalat, az osztályok és a csapatok számára olyan célokat tűzzön ki, amelyek összhangban vannak az általános tervekkel.

A többféle nézet közül választhat, így könnyen navigálhat és láthatja, hogyan követik nyomon az előrehaladást az egész táblázatban.

Ezzel a testreszabható sablonnal olyan szervezeti struktúrát hozhat létre, amely tükrözi vállalatának jövőképét és értékeit – mindezt egy helyen. Az előnyök egyértelműek:

A haladás mérhető nyomon követésének módja

A célok könnyebb elérése szabványosított teljesítménymutatókkal

Jobb csapatmorál és motiváció

Jobb kommunikáció a munkatársak között

Röviden: ha biztosra akar menni, hogy mindenki ugyanabba az irányba evez, a ClickUp vállalati OKR- és célsablonja a tökéletes kiindulási pont!

✨ Ideális: vezérigazgatók, osztályvezetők és üzemeltetési vezetők számára, akik vállalati szintű célokat strukturálnak és nyomon követnek

2. ClickUp OKR-sablonja

Töltse le ezt a sablont Hozzon létre egy világos és hatékony OKR-folyamatot az OKR-mappa sablon segítségével

Tudta, hogy a munkavállalók 93%-a szerint a vállalati célok tisztázatlansága megakadályozza őket abban, hogy saját céljaikat a legjobb eredmények elérése érdekében összehangolják?

Itt jön be a ClickUp OKR-sablonja, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a világos célok kitűzésében és a legfontosabb eredmények könnyű nyomon követésében.

Az OKR mappa sablon egy funkciókban gazdag, teljes mértékben testreszabható eszköz.

A sablon tartalmaz egy „tervezési ritmust”, amely segít az OKR-ek kidolgozásában, a célok lebontásában és az előrehaladás nyomon követésében az év során. Az „Úton”, „Veszélyben” és egyéb állapotok segítségével csapata mindig pontosan tudni fogja, hol tart.

Ez a sablon öt különböző nézetet kínál – lista, tábla, naptár és mások –, így kiválaszthatja a stílusához leginkább illő munkafolyamatot.

Tartalmaz egyéni mezőket is a kezdeményezések, csapatok és előrehaladás nyomon követéséhez, így világos, vizuális áttekintést kaphat arról, hogyan alakulnak a céljai.

Készen áll a belevágásra? Pár másodperc alatt létrehozhat egy hatékony rendszert, amellyel rendszerezheti OKR-jeit, összehangolhatja csapatát, és biztosíthatja, hogy céljai mindig elérhetőek legyenek.

✨ Ideális: Csapatvezetők, projektmenedzserek és vezető beosztású munkatársak számára, akik az OKR egyértelmű nyomon követésével biztosítják a csapat összhangját a vállalati célokkal.

💡 Profi tipp: A ClickUp naptár nézetének testreszabása forradalmi változást hoz! Könnyedén válthat napi, heti vagy havi nézetek között, vagy hozhat létre saját nézetet, hogy mindig tisztában legyen a határidőkkel. A kritikus feladatokra szeretne koncentrálni? Használja a fejlett szűrőket a kötelező feladatok kiemeléséhez.

3. ClickUp OKR keretrendszer sablon

Töltse le ezt a sablont Hozzon létre egy magas teljesítményű csapatot az OKR Framework sablon bevezetésével

Henry Ford egyszer azt mondta: „Az összejövetel a kezdet, az együttmaradás a haladás, az együttdolgozás pedig a siker.”

De hogyan lehet biztosítani, hogy mindenki ugyanazon célok elérése érdekében dolgozzon?

A ClickUp OKR keretrendszer sablonja segíthet ebben.

Ez a funkciókban gazdag, teljes mértékben testreszabható sablon úgy lett kialakítva, hogy segítse a csapatokat a világos célok kitűzésében és a legfontosabb eredmények könnyű nyomon követésében.

Akár új terméket dob piacra, marketingkampányt irányít, vagy több projektet kezel, ez az eszköz biztosítja, hogy mindenki összhangban dolgozzon és felelősségteljesen viselkedjen.

A ClickUp sablonjával konkrét SMART célokat hozhat létre, valós időben követheti nyomon az előrehaladást, és ami még fontosabb: felismerheti az esetleges akadályokat.

A sablon egyedi állapotokkal, mezőkkel és nézetekkel rendelkezik, amelyek segítségével mindent egy helyen kezelhet, a magas szintű vállalati céloktól a csapatspecifikus célokig.

Ezzel a keretrendszerrel biztosíthatja, hogy csapata ugyanazokra a prioritásokra koncentráljon, hatékonyan együttműködjön és szisztematikusan mérje az előrehaladást.

✨ Ideális: termékmenedzserek, marketingigazgatók és csapatvezetők számára, akik több projektben kezelik a célokat és nyomon követik a teljesítményt

💡 Profi tipp: Tartsa egy helyen az összes fontos információt, célt és jegyzetet a ClickUp Docs segítségével. Akár célokat ötletel, akár az OKR előrehaladását dokumentálja, létrehozhat olyan együttműködésen alapuló, valós idejű dokumentumokat, amelyekhez mindenki hozzáférhet és frissítheti.

4. ClickUp SMART Goals sablon

Töltse le ezt a sablont Bontsa nagy céljait kezelhető részekre, hogy azokat lépésről lépésre megvalósíthassa

Észrevetted már, hogy céljaid néha inkább homályos álmodozásoknak tűnnek, mint megvalósítható terveknek? Nem vagy egyedül.

Az ambíciók megvalósítása egy szilárd keretrendszerrel kezdődik, és pontosan itt jön be a ClickUp SMART Goals Template.

Ez a sablon az ideális eszköz a célok szervezéséhez és az előrehaladás nyomon követéséhez, amely segít megőrizni a motivációt és a koncentrációt.

Akár személyes teljesítményének javítását, üzleti célok elérését, akár csapata termelékenységének új szintre emelését tűzte ki célul, ez a sablon minden eddiginél zökkenőmentesebbé teszi a folyamatot.

Tegyük fel, hogy az egyik SMART célja a „A harmadik negyedévi értékesítés 20%-os növelése” lehet. A legfontosabb lépések között szerepelhet egy célzott hirdetési kampány indítása, egy webinárium szervezése és a termékoldalak optimalizálása.

A ClickUp SMART Goals Template segítségével minden cél egyértelmű, megvalósítható tervvé válik, amely útitervet nyújt, hogy soha ne tévedjen el.

5. ClickUp SMART cél akcióterv sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp SMART célok cselekvési terv sablonjával biztosíthatja SMART céljainak elérését

A ClickUp SMART célok cselekvési terv sablonja olyan, mint egy személyes útiterv a sikerhez, ellenőrző pontokkal és mérföldkövekkel.

A SMART célok konkrétak, mérhetőek, elérhetőek, reálisak és időszerűek. A ClickUp sablonja mindezeket a feltételeket teljesíti, segítve Önt a célok egyértelmű meghatározásában, azok megvalósítható lépésekre bontásában és a feladatok maximális hatékonyságú szervezésében.

Az egyéni állapotok és mezők funkciók segítségével megszervezheti SMART céljainak megvalósítási tervének minden lépését – a tervezéstől a végrehajtásig.

Ezen felül hat különböző nézet áll rendelkezésére, köztük egy táblázat és egy idővonal.

📌Például: Tegyük fel, hogy a célja az, hogy három hónap alatt 20%-kal növelje a webhely forgalmát. A SMART cselekvési terv sablon segítségével ezt a célt kisebb feladatokra bonthatja, például több blogbejegyzés közzétételére, a SEO optimalizálására és célzott hirdetési kampányok futtatására. Minden feladathoz határidőt állíthat be, nyomon követheti az előrehaladást, és ünnepelhet, ha eléri a 20%-os növekedést.

És ne aggódjon a határidők elmulasztása miatt – a ClickUp emlékeztetőket, időkövetést és előrehaladás-figyelést biztosít Önnek.

✨ Ideális: Célorientált csapatok, stratégiai vezetők és projektmenedzserek számára, akik a SMART célok kitűzésére és elérésére koncentrálnak

6. ClickUp stratégiai marketing OKR sablonja

Töltse le ezt a sablont Készítsen sikeres marketingtervet, amely felvázolja vállalatának céljait

A Sears Holding Company 8,5%-os óránkénti értékesítésnövekedést tapasztalt 18 hónapon belül, miután 20 000 alkalmazottjára bevezette az OKR-eket.

Képzelje el, mit tehet az OKR a marketingstratégiájáért!

A ClickUp stratégiai marketing OKR sablonja segít marketingtevékenységeit új szintre emelni azáltal, hogy világos útitervet nyújt céljainak eléréséhez.

Ez a testreszabható sablon lehetővé teszi, hogy felismerje a piaci lehetőségeket, összehangolja csapata céljait, és megvalósítható terveket készítsen, amelyekkel minden a terv szerint halad.

Az „Tervezett”, „Folyamatban” és „Befejezett” egyéni állapotokkal ez a sablon segít nyomon követni a terv minden egyes lépését. Emellett tartalmaz egyéni mezőket is, amelyekkel a feladatokat csatorna, OKR-típus és negyedév szerint kategorizálhatja, így könnyen láthatja az előrehaladást, és szükség szerint módosíthatja a stratégiákat.

Ráadásul a beépített projektmenedzsment eszközök – költségvetés-nyomon követés, erőforrás-kezelés és feladatfüggőségek – biztosítják, hogy marketingtervei időben és a költségvetés keretein belül maradjanak.

✨ Ideális: marketingvezetők, CMO-k és márkastratégák számára, akik az üzleti célokkal összhangban lévő marketingcélokat dolgoznak ki és követnek nyomon

OKR-koordinálás a siker érdekében Egy ClickUp sablon egy kattintással

Felipe Castro könyve, „The Beginner’s Guide to OKR” (OKR kezdőknek) egyszerűen fogalmaz: „A célok megléte javítja a teljesítményt. Azonban az, hogy órákat töltünk a célok vállalaton belüli lefelé és felfelé történő továbbításával, nem javítja a teljesítményt.”

OKR-ek nélkül világos irány nélkül halad előre, ami nem fair a csapata és az érdekelt felek felé. De az OKR-eknek nem kell bonyolultnak lenniük.

A ClickUp testreszabható OKR-sablonjaival és funkciókban gazdag eszközeivel soha nem volt ilyen egyszerű egyértelmű célokat kitűzni, nyomon követni az előrehaladást és összehangolni a csapatot.

Hozzon létre ingyenes fiókot a ClickUp-on, és kezdje el egyszerűsíteni célkitűzési folyamatát!