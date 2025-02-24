Ingyenes Excel készletnyilvántartási sablonok a hatékony nyomon követéshez

A készletek nyomon követése ijesztő feladat lehet, különösen azoknak a vállalkozásoknak, amelyek több terméket és beszállítót kezelnek. A készletszintek állandó változásai zavart, elszalasztott értékesítési lehetőségeket és pénzügyi veszteségeket okozhatnak.

Rendszeres rendszer nélkül a készletek nyomon követése és a pótolni szükséges termékek felügyelete gyorsan kezelhetetlenné válhat.

A Microsoft Excel ingyenes készletkezelési sablonjaival megoldást kínál erre a problémára. Ezek a sablonok strukturált keretrendszert biztosítanak a termékek nyilvántartásához, a mennyiségek nyomon követéséhez és a beszállítók kezeléséhez. Sokoldalúságuknak köszönhetően kisvállalkozások és nagy raktárak számára egyaránt alkalmasak, és az egyedi igényeknek megfelelően testreszabhatók.

Fedezze fel ezeket a hatékony és felhasználóbarát Excel leltár sablonokat, amelyek segítik a hatékony készletgazdálkodást.

Mi jellemzi a jó Excel készletnyilvántartási sablont?

Az Excel készletnyilvántartási sablon egy előre megtervezett táblázat, amely segít hatékonyan nyomon követni és kezelni a készletszinteket az Excelben.

A legjobb készletkezelési sablonok keresésekor vegye figyelembe az alábbi fontos jellemzőket:

Áttekinthetőség: A sablonnak jól szervezett elrendezéssel, egyértelmű címsorokkal, szakaszokkal és kategóriákkal kell rendelkeznie, hogy a készletadatok könnyen bevitelre és áttekintésre kerülhessenek.

Felhasználóbarát: A sablonnak intuitívnak kell lennie, hogy csapata könnyedén tudjon benne navigálni – függetlenül attól, hogy mennyire jártasak az Excel használatában.

Automatizálás: Beépített képleteket kell támogatnia az összegek kiszámításához, csökkentve ezzel a kézi munkát és minimalizálva a hibákat.

Testreszabhatóság: Egy jó Excel Egy jó Excel készletnyilvántartási sablon lehetővé teszi oszlopok hozzáadását vagy eltávolítását, konkrét kategóriák beépítését, valamint márkaelemek (például logók és színsémák) alkalmazását az üzleti igényeknek megfelelően.

Vizuális ábrázolás: Tartalmaznia kell táblázatokat vagy grafikonokat, amelyek gyors áttekintést nyújtanak a készletszintekről és a trendekről.

Együttműködési funkciók: A sablonnak lehetővé kell tennie, hogy több felhasználó valós időben megtekintse, szerkessze és megossza azt, elősegítve ezzel a hatékony csapatmunkát.

8 Excel készletnyilvántartási sablon a mindennapi kihívásokhoz

Vessünk egy pillantást a hatékony készletgazdálkodáshoz legalkalmasabb nyolc Excel-készlet sablonra:

1. Microsoft készletlista újrarendelés kiemelésével sablon

via Microsoft

A Microsoft által készített, újrarendelési pontokat kiemelő készletlista-sablon egyszerű, de hatékony módszert kínál a készletszintek figyelemmel kísérésére, az újrarendelési pontok nyomon követésére és a szükséges termékek készleten tartásának biztosítására.

Olyan oszlopokkal rendelkezik, mint a készletazonosító, név, leírás, egységár, készletmennyiség és teljes készletérték. A feltételes formázási funkció automatikusan kiemeli az újrarendelésre szoruló tételeket. Ha egy népszerű termék készlete egy meghatározott szint alá csökken, az azonnal jelzésre kerül, így még az elfogyás előtt pótolhatja.

Ideális: Kiskereskedelmi üzletek tulajdonosai számára, akiknek figyelemmel kell kísérniük a készleteket, és gyorsan utánrendelniük kell a gyorsan fogyó termékeket, hogy elkerüljék a készlethiányt.

2. Személyes eszközleltár-sablon a Microsofttól

via Microsoft

A Microsoft személyes eszközkészlet-sablonja egy pillanat alatt áttekinthetővé teszi személyes pénzügyeit – nem kell végtelen táblázatokat böngésznie.

Különböző eszközkategóriákat adhat meg, például 401(k), kötvények, megtakarítások, részvények, vagy akár fizikai eszközök, mint az autója és a háza, valamint azok értékét. A beépített oszlopdiagram az adatait világos vizuális ábrázolássá alakítja, megmutatva, mely eszközkategóriák dominálnak a portfóliójában.

A sablon teljes mértékben testreszabható – a szöveget, a színeket, a képeket és a diagram stílusát az Ön igényeinek megfelelően módosíthatja.

Ideális: Azok számára, akik szeretnék katalogizálni és értékelni eszközeiket, hogy áttekintést kapjanak pénzügyi portfóliójukról.

3. Microsoft raktárkészlet-sablon

via Microsoft

A Microsoft raktárkészlet-sablonjával áttekintheti a raktárában zajló összes folyamatot. A sablon a készletet tételek leírása, raktári egységszámok (SKU) és konkrét tárolóhelyek szerint rendezi.

A legfontosabb funkciók:

A készlet teljes értékének kiszámítása : Azonnal láthatja készlete teljes értékét.

Tárolóhely és szervezés : Ezekkel gyorsan meghatározhatja az áruk tárolási helyét, így a raktár padlója rendezett marad.

Újrarendelési figyelmeztetések : A sablon jelzi az újrarendelésre szoruló tételeket, így nem kell találgatnia, és biztos lehet benne, hogy a legkelendőbb termékek mindig raktáron vannak.

Válogatási lista nyomtatása: A válogatási listát közvetlenül az Excelből nyomtathatja ki. Ez egyértelmű útmutatást ad a csapatának arról, hogy mit válogasson ki és hol találja meg, miközben a megrendeléseket előkészíti.

Ideális: Kiskereskedelmi vagy e-kereskedelmi vállalkozások raktárvezetőinek, akiknek nyomon kell követniük a készleteket a pontos és időbeni megrendelések teljesítése érdekében.

4. Leltár táblázat sablon a Template.net weboldalról

A Template.net készletkezelési táblázatsablonja egy másik eszközkövetési sablon, amely lehetővé teszi a következőket:

Írja be a legfontosabb adatokat, mint például a cég neve, szlogenje, címe és elérhetőségei a fejléc részbe.

Tárolja a fontos információkat, mint például a SKU, a termékleírások, a rendelkezésre álló mennyiségek, az egységárak és a teljes értékek.

Rögzítse az összes készletmozgást – vásárlásokat, értékesítéseket, visszaküldéseket és kiigazításokat –, hogy nyilvántartásai pontosak és naprakészek legyenek.

Kövesse nyomon a készleteket valós időben, és állítson be újrarendelési figyelmeztetéseket, hogy ne fogyjon el a legkelendőbb termékek készlete, és ne halmozódjanak fel a lassan fogyó termékek.

Kövesse nyomon a beszállítói kapcsolatokat, a szállítási határidőket és az árakat, hogy egyszerűsítse az újratöltést.

Ideális: Kisvállalkozások tulajdonosai számára, akik több beszállítóval és termékcsaláddal dolgoznak.

5. Áruraktári sablon a Template.net webhelyről

A bolt készletének kezelése állandó kihívás lehet – a termékek beérkeznek és eladódnak, és mindent nyomon követni nehéz lehet. A Template.net boltkészlet-sablonja azonban mindezeket az információkat kéznél tartja.

Az alábbi funkciókat kínálja:

Valós idejű készletnyilvántartás: A műszerfalon látható a teljes készletmozgás – 225 beérkezett, 150 kikerült és 75 megmaradt tétel –, így egyértelműen láthatja, hogy mikor kell újratölteni a készletet.

Vizuális ábrázolás: A vonaldiagram összehasonlítja az idő során beérkezett és eladott termékeket, kiemelve az olyan trendeket, mint a jól teljesítő férfi pólók vagy a gyengén teljesítő sportcipők. A radar diagram a készletet olyan kategóriákra bontja, mint a ruházat és a cipő.

Megjegyzések szakasz: Használja ezt a területet további információk, például speciális kezelési utasítások vagy értékesítési promóciós megjegyzések megadására.

Ideális: ruházati és cipőkereskedelmi vállalkozások számára, amelyeknek nyomon kell követniük a szezonális készleteket, például a téli kabátokat és a nyári szandálokat, hogy optimalizálják a készletszinteket a vásárlási csúcsidőszakokban.

6. Szállítási és logisztikai készletkezelési táblázat sablon a Template.net webhelyről

A Template.net szállítási és logisztikai készletkezelési táblázatsablonja egyszerre kezeli a különböző logisztikai adatokat:

Termékleírás : Egy pillantással áttekinthető leírás minden termékről.

Alkatrészszám és beszállító : Ezek elengedhetetlenek az újrarendeléshez és a jó kapcsolatok fenntartásához.

Készletszintek : Kövesse nyomon, hogy mi van raktáron, mi érkezik és mi kerül ki, hogy mindig kézben tartsa a készletét.

Újrarendelési pontok: Tudja meg, mikor kell újrarendelni a készletet, hogy elkerülje a hiányt. A rendszer automatikusan kiszámolja Önnek, így nem kell ezzel foglalkoznia.

Ezenkívül, amikor kiválaszt egy tételt, a többi mező automatikusan kitöltésre vagy kiszámításra kerül, ami időt takarít meg és csökkenti a hibák számát.

Ideális: Logisztikai vezetők számára, akiknek nyomon kell követniük a készleteket, hogy elkerüljék a szállítási műveletek zavarait.

7. Készletkezelési sablon a Template.net webhelyről

A Template.net készletkezelési sablonja azonnali áttekintést nyújt a készletek állapotáról.

A sablonok figyelemmel kísérik az egységköltségeket és az árakat, segítve Önt a teljes haszonkulcs megértésében. Emellett minden termékhez hozzáférhet a beszállítói adatokhoz, így a újrarendelés gyors és egyszerű.

Ezenkívül a sablon vizuális ábrázolásokat (táblázatok, oszlopdiagramok és kördiagramok) is tartalmaz a készletéről termékek és kategóriák szerint.

Ideális: Étteremvezetőknek, akiknek elemezniük kell az egyes alapanyagok felhasználási arányát, hogy minimalizálják a pazarlást és biztosítsák a menü rendelkezésre állását.

8. WPS Office raktári fizikai készlet sablon

via WPS Office

A WPS Office raktári fizikai készlet sablonja teljes áttekintést nyújt a raktári készletéről, lehetővé téve a nyersanyagok, a késztermékek és a csomagolások nyomon követését.

A legfontosabb funkciók:

Egyértelmű kategorizálás : Az egész raktárat áttekinthető kategóriákra bontja – nyersanyagok, félkész termékek, késztermékek és fogyóeszközök.

Tényleges és rendszerbeli készlet : Az oszlopok segítségével rögzítheti a készlet mennyiségét, majd összehasonlíthatja azt a rendszerben szereplő adatokkal. Bármilyen többletet (többletkészlet) vagy hiányt (hiányzó tételek) rögzíthet, ami segít a potenciális problémák gyors azonosításában.

Pénzügyi nyomon követés: A sablon nyomon követi, hogy hány tétel van Önnél, és azok értéke. Az egységár és a teljes dollárösszeg mezőkkel könnyen nyomon követheti készlete pénzügyi hatását.

Ideális: Gyártóipari raktárvezetők számára, akiknek hatékony készletkezelés és pontos pénzügyi jelentések érdekében nyomon kell követniük a készleteltéréseket.

Az Excel használatának korlátai a készlet nyomon követésében

Bár az Excel költséghatékony és könnyen hozzáférhető eszköz a készletek kezeléséhez, számos korlátozással jár:

Kézi kezelés : Az Excel kézi adatbevitelt igényel, ami hibákhoz vezethet, különösen nagy adatmennyiségek kezelése esetén.

Együttműködési kihívások : Az Excelben történő egyidejű szerkesztés verziókezelési problémákhoz és adatkonfliktusokhoz vezethet.

Nincs automatizálás komplex folyamatokhoz : Az Excel képes automatizálni az alapvető számításokat, de a fejlettebb készletkezelési folyamatok, mint például a kereslet-előrejelzés vagy az automatikus újrarendelés, nehezen megvalósíthatók.

Integráció hiánya : Az Excel más ERP- vagy CRM-szoftverekkel való integrálása gyakran manuális importálást és exportálást igényel, ami időigényes lehet.

Korlátozott biztonság : Az Excel nem rendelkezik a speciális szoftverek robusztus biztonsági funkcióival, ezért kevésbé ideális érzékeny készletadatok kezelésére.

Vizuális korlátok: Az Excel nem rendelkezik fejlett adatmegjelenítő eszközökkel, például interaktív irányítópultokkal vagy dinamikus grafikonokkal. Ez megnehezíti a trendek nyomon követését, a minták felismerését vagy a készletek teljesítményének mélyebb megértését.

Ennek eredményeként egyre nagyobb szükség van Excel-alternatívákra, hogy jobban megfeleljenek a modern vállalkozások igényeinek.

Alternatívák az Excel készletkezelési sablonokhoz

A komplex ellátási lánccal rendelkező vállalkozások számára a speciális készletkezelő szoftverek hatékonyabbak lehetnek.

Itt jön be a ClickUp.

A testreszabható irányítópultok áttekinthető képet nyújtanak a készletekről, nyomon követik a legfontosabb mutatókat, mint például a forgalom, az újrarendelési pontok és a beszállítói teljesítmény – mindezt egy helyen, az okosabb döntéshozatal érdekében. Ezen felül riasztásokat és emlékeztetőket állíthat be az alacsony készletszintek, az újrarendelési igények vagy a szállítások megrendelése esetén.

Ezenkívül több csapattag is egyszerre hozzáférhet és frissítheti a készletadatokat, így mindenki – a raktári személyzettől a vezetőkig – valós idejű információkkal rendelkezik.

A legjobb rész? A ClickUp hatalmas gyűjteményt kínál előre elkészített készletkezelési sablonokból, amelyekkel azonnal elindulhat, így hatékony készletkezelési szoftverré válik.

Nézzünk meg néhányat közülük!

1. ClickUp készletkezelési sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp készletkezelési sablon segítségével láthatóvá teheti a készletszinteket és a kifizetéseket, így pontosabb előrejelzéseket készíthet és jobban ellenőrizheti a költségvetést.

A ClickUp készletkezelési sablon mindent egy helyen összpontosít – beszállítói kapcsolatok, fizetési állapotok és még sok más –, így nem kell többé végtelenül lapozgatnia a táblázatok, e-mailek és megrendelőlapok között.

A következőket kínálja:

Egyéni nézetek: Többféle nézetet kaphat a készletéről, például a „Szállító nézet” segítségével megtekintheti, hogy melyik szállító mit szállít, vagy az „Inventory View” segítségével részletesen nyomon követheti a jelenlegi készletszinteket.

Egyéni mezők : Kövesse nyomon mindent, az egységáratól az újrarendelési pontokig, így könnyen előre jelezheti a szükségleteket.

Automatizálás: Állítson be egyedi automatizálási szabályokat, hogy emlékeztesse Önt, mikor kell újratölteni a készletet vagy mikor esedékesek a fizetések.

Ha különböző részlegei vannak, például értékesítés, beszerzés és pénzügy, a sablon jól strukturált formátumot kínál a hatékony szervezeti tervezéshez.

Ideális: Több részlegből álló vállalatok üzemeltetési vezetői számára, akiknek központi rendszerre van szükségük a készletnyilvántartás egyszerűsítéséhez.

2. ClickUp készletjelentés-sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp készletjelentés-sablon segítségével gyorsan azonosíthatja a készlethiányokat vagy a készletfeleslegeket.

A ClickUp készletjelentés-sablon segítségével gyorsan pótolhatja a legkelendőbb termékeket, és megszabadulhat a polcokon porosodó, lassan fogyó árucikkektől.

Így segít ez:

A készletek szintje egy pillanat alatt látható: A sablon könnyen olvasható táblázatos formátuma lehetővé teszi, hogy az összes készletadatot áttekintse anélkül, hogy végtelen sorok között kellene keresgélnie.

Könnyű adatbevitel: A kódolás nélküli adatbevitelnek köszönhetően a termékadatok módosítása gyerekjáték – csak kattintson, írja be az adatokat, és kész is!

Elemző eszközök: Felismerje a készletmozgás mintáit, előre lássa a kereslet csúcsait, és módosítsa megrendeléseit.

Ideális: E-kereskedelmi menedzserek számára, akik különböző termékvonalakat kezelnek.

3. ClickUp készletkezelési sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp készletkezelési sablonjával zökkenőmentesen nyomon követheti a termékmennyiségeket és az újrarendeléseket.

A ClickUp készletkezelési sablon egy valós idejű eszköz, amely segítségével nyomon követheti a termékmennyiségeket, az újrarendeléseket, a beszállítókat és akár a költségingadozásokat is – mindezt egy áttekinthető, könnyen kezelhető felületen.

A beépített riasztások és ütemezett felülvizsgálatok segítségével megelőzhető a túlzott vagy elégtelen készletfelhalmozás. A költségváltozások és a készletek alakulásának elemzésével megalapozott döntéseket hozhat az újrarendelés időzítéséről és a beruházásokról.

Használja az Idővonal nézetet, hogy nyomon kövesse a készletváltozásokat az idő múlásával, így biztosítva, hogy felkészült legyen a kereslet megugrására a szezonális csúcsidőszakokban, mint például a Black Friday.

Ideális: Kiskereskedők és készletkezelők számára, akik szeretnék biztosítani, hogy mindenki – az üzemeltetési vezetőtől az értékesítési csapatig – ugyanazt a képet lássa a készletállományról és az újrarendelési igényekről.

4. ClickUp irodai készlet sablon

Töltse le ezt a sablont Egyszerűsítse irodai készletkezelési folyamatát a ClickUp Office Inventory Template segítségével.

A ClickUp irodai készlet sablonja rendszerezi az irodai készleteket – legyen szó laptopokról, snackekről vagy a soha véget nem érő kávékészletről.

A időkövetési funkciók segítségével nyomon követheti a feladatok időtartamát, felismerheti a szűk keresztmetszeteket (például a beszállítói késedelmeket), és módosíthatja a rendelési ütemtervet, akár korábban újrarendeléssel, akár egy megbízhatóbb beszállítóra való áttéréssel.

Használja a Beszélgetés nézetet is, hogy közvetlenül kommunikálhasson a készletekkel kapcsolatos kérdésekről vagy változásokról. Ha késés van egy új megrendelés szállításában, jelölje meg a csapat tagjait, hogy mindenki szinkronban legyen, és senki ne legyen felkészületlen.

Ideális: irodavezetőknek vagy adminisztratív csapatoknak, akik irodai kellékeket kezelnek.

5. ClickUp irodai kellékek készletkezelési sablon

Töltse le ezt a sablont Növelje termelékenységét az irodai kellékek nyomon követésével a ClickUp irodai kellékek készletkezelési sablonjával.

A ClickUp irodai kellékek készletkezelési sablonja áttekintést nyújt az irodájában szükséges összes kellékről.

Tartalmaz egyedi mezőket az irodai megrendelések nyomon követéséhez, például:

Teljes költség : kiszámítja a megrendelés teljes költségét az egységár és a mennyiség alapján.

Osztály : Minden megrendelést egy osztályhoz rendel, hogy könnyebb legyen a költségvetés elkészítése.

Fizetési állapot: Nyomon követi, hogy egy tétel teljes egészében, részben vagy még nem fizetett-e. Például a karácsonyfadíszek ára 40 dollár, de a „Részleges fizetés” jelöléssel tudni fogja, hogy utánajárnia kell a szállítónak.

Ideális: irodavezetők számára, akik nagy mennyiségű beszállítói szerződést, nagykereskedelmi megrendelést vagy ismétlődő ellátási igényeket kezelnek.

6. ClickUp IT készlet sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp IT készlet sablon segítségével teljes ellenőrzést szerezhet technikai készletei felett.

A ClickUp IT készletkezelési sablon egy all-in-one megoldás, amely teljes körű technikai készletkezelést biztosít automatikus emlékeztetőkkal és függőségekkel.

Negyedéves emlékeztetőket állíthat be a licenc rendelkezésre állásának ellenőrzésére, vagy összekapcsolhatja a hardverrendeléseket, így az egyik feladat automatikusan frissül, amikor a másik befejeződik.

Az Összefoglaló nézet gyors áttekintést nyújt a raktárkészletről és a függőben lévő megrendelésekről, míg a Jelenlegi raktárkészlet nézet a raktárban lévő tételek részletes listáját mutatja.

Ideális: IT-vezetők és rendszergazdák számára, akik különböző technológiai eszközöket felügyelnek.

➡️ További információ: A 10 legjobb üzemeltetési menedzsment szoftver

💡Profi tipp: Használja a ClickUp Brain alkalmazást a termékek költségei vagy a beszállítók változásaihoz hasonló adatok automatikus kitöltéséhez, ezzel csökkentve az adatbevitel idejét. Az alkalmazás értesíti a csapat tagjait, ha a készletek szintje megváltozik, vagy ha valamelyik tételre figyelmet kell fordítani. Összefoglalja a megjegyzéseket és visszajelzéseket is, így egyszerűsítve a készletekkel kapcsolatos csapatmegbeszéléseket.

Képletek létrehozása és az adatbevitel egyszerűsítése a ClickUp Brain segítségével

7. ClickUp éttermi készlet sablon

Töltse le ezt a sablont Könnyedén nyomon követheti éttermének készletszintjét és újrarendelheti az árukat a ClickUp éttermi készletkezelési sablon segítségével.

A ClickUp éttermi készletkezelési sablon segít nyomon követni a fontos alapanyagok készletszintjét, csökkenteni a pazarlást és megelőzni a készlethiányt.

Többféle nézetet tartalmaz, többek között:

Heti fogyasztás nézet: Ez az egyes termékek heti felhasználását jeleníti meg – ha étterme hetente 20 font parmezánt használ, akkor a megrendeléseket úgy módosíthatja, hogy ne vásároljon túl sokat vagy túl keveset.

Tételek tárolási nézet: Ez a funkció a konyhában, a kamrában, a hűtőszekrényben és a fagyasztóban található összes tételt rendszerezi azáltal, hogy konkrét tárolási helyeket rendel hozzájuk.

Készlethiány nézet: Nyomon követi mindazt, ami fogytán van vagy teljesen elfogyott, így pontosan tudja, mit kell újrarendelni.

Lejárati dátumok nézet: Ezzel a funkcióval a termékeket lejárati dátum szerint rendezheti, így biztosítva, hogy időben felhasználja őket, és elkerülje a pazarlást.

Ideális: Kis- és közepes méretű éttermek tulajdonosai számára, akik felügyelik a konyha napi működését, és pontos készletkezelő eszközre van szükségük.

8. ClickUp megrendelési és készlet sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp beszerzési megrendelés és készlet sablonjával egyetlen helyről nyomon követheti beszerzési megrendeléseit.

A ClickUp megrendelési és készlet sablonja minden megrendelés nyomon követésére, a készletszintek és a beszállítói adatok kezelésére szolgál.

Használja a sablonokat a készletelemek kategória, termékazonosító vagy beszállító szerint történő rendezéséhez. A legfontosabb beszállítói információkat – elérhetőségeket, árakat és szállítási határidőket – is tárolhatja a munkaterületén. Így láthatja, ki kínálja a legjobb árat és a leggyorsabb szállítást.

Ezenkívül állítson be ismétlődő feladatokat a ClickUp-ban a rendszeres újrarendelésekhez, és használja a ClickUp Reminders funkciót, hogy értesítést kapjon, amikor eljön az ideje a következő megrendelésnek.

Ideális: Vállalkozók számára, akik készletkezelő szoftvert keresnek a megrendelések nyomon követéséhez és az újrarendelés automatizálásához.

➡️ További információ: A 10 legjobb rendeléskezelő szoftver

9. ClickUp egyszerű üzleti készletnyilvántartási sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp egyszerű üzleti készletnyilvántartási sablonjával biztosíthatja a készletadatok naprakészségét és pontosságát.

A ClickUp egyszerű üzleti készletnyilvántartási sablonja az egész készletét áttekinthető, színkóddal ellátott szakaszokba rendezi – például „Készlethiány”, „Kritikus” és „Újrarendelés” –, így soha többé nem veszíti el az eladást alacsony készlet miatt.

15 egyéni mezővel rendelkezik, amelyek minden tétel adatait tárolják:

Készletmennyiség: Megjeleníti, mennyi készlet maradt még.

Rendelési mennyiség: Meghatározza a rendelendő készletmennyiséget, amikor a készlet szintje eléri a kritikus pontot.

Szállítóinformációk: Nyomon követi, melyik szállítótól rendelt, és megadja azok elérhetőségeit.

Újrarendelési szint: Meghatározza az újrarendelési küszöbértéket, és figyelmeztetést küld, ha a készletek alá csökkennek.

Ideális: Kávézó-tulajdonosok számára, akiknek egyszerű rendszerre van szükségük a fontos alapanyagok készletszintjének kezeléséhez.

A ClickUp segítségével zökkenőmentesen kezelheti a készletgazdálkodást

A hatékony készletkezelés biztosítja a készletszintek optimalizálását, a költségek ellenőrzését és a magas ügyfél-elégedettséget.

Bár az Excel több sablont is kínál a készletnyilvántartási folyamat egyszerűsítéséhez, kizárólag a táblázatokra támaszkodni hatékonyságcsökkenéshez és bonyodalmakhoz vezethet, ahogy a készletigénye és az üzleti tevékenysége növekszik.

A ClickUp többet kínál, mint egyszerű nyomon követést. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a valós idejű együttműködés, az automatikus újratöltési riasztások és a fejlett adatmegjelenítő eszközök, könnyedén és pontosan kezelheti készleteit.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és változtassa meg a készletkezelés módját!