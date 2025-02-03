Hogyan írjunk két hetes felmondási levelet [sablonok a cikkben]

Úgy döntött, hogy felmond a jelenlegi munkahelyén? Ez egy vegyes érzelmekkel teli időszak, nem igaz? Lehet, hogy örül a jobb lehetőségnek, de fél attól, hogy elküldje a felmondó e-mailt. Igazán nagy kihívás, hogy a távozása zökkenőmentes és professzionális legyen.

El kell mondania a főnökének, és ezt úgy kell megtennie, hogy tartósan pozitív benyomást hagyjon. Miért? Mert a vállalati kapcsolatait megőrizni kulcsfontosságú, amikor új állásba lép, legyen szó jövőbeli lehetőségekről, referenciákról vagy egyszerűen csak jó karmáról.

De hogyan adhatunk hivatalos felmondást, hogy a váltás mind magunk, mind a vállalat számára zökkenőmentes legyen? Erről fogunk beszélni ebben a bejegyzésben.

Megosztjuk Önnel, hogyan kell megírni egy kéthetes felmondási levelet, valamint néhány praktikus tippet és használatra kész sablonokat és eszközöket, amelyek segítenek a felmondási folyamat zökkenőmentes lebonyolításában.

Tehát, maradjon velünk a végéig!

A két hetes felmondási idő megértése

A két hetes felmondási idő egy hivatalos módja annak, hogy értesítse munkáltatóját a jelenlegi állásából való kilépéséről, így két hetet adva nekik, hogy megtalálják az utódját, és lehetővé téve Önnek, hogy lezárja feladatait és megtervezze a kilépési interjút. Gondoljon rá úgy, mint egy váltóversenyben a staféta átadására – nem azonnal kilép, hanem biztosítja a feladatok zökkenőmentes átadását a következő személynek.

Bár ez jogilag nem kötelező, ez egy általános gyakorlat és szakmai udvariasság, amely segít a vállalatnak felkészülni a távozására, és pozitív hangulatot teremt a búcsúzáskor.

De hogyan írjunk 2 hetes felmondási levelet? Ezt a következő részben tárgyaljuk.

Hogyan írjunk két hetes felmondási levelet

Egy 2022-es felmérés szerint a felnőttek csupán 55%-a ad be két hetes felmondási levelet a munkáltatójának.

Ez azt jelenti, hogy a HR-vezetők napokat töltenek azzal, hogy kezeljék a hirtelen lemondások következményeit.

A felmondás előzetes értesítés nélkül jelentős zűrzavart okozhat a vállalaton belül, és tönkreteheti a kapcsolatokat. Az ilyen helyzetek elkerülése és a hidak megégetése nélkül történő távozás érdekében hivatalosan jelentsd be felmondásodat. Íme a professzionális, két hetes felmondási levél megírásának lépései.

1. Címzze a levelet személyesen a vezetőjének

Kezdje a felmondási levelet a címzett nevével, aki általában a vezetője vagy felettese.

💡 Gyors tipp: A „Tisztelt Uram/Hölgyem” helyett írja azt, hogy „Tisztelt [a címzett neve]”. Ezzel megmutatja, hogy elismeri és értékeli a velük kialakított kapcsolatot, ahelyett, hogy személytelenül viselkedne, és biztosítja, hogy pozitív hangulatban távozzon a vállalattól.

2. Világosan fogalmazza meg lemondását

Ezután térjen közvetlenül a fő témára, a felmondásra. Ne kerülje a témát, és tartsa meg a professzionális hangnemet. Röviden jelezze, hogy két hét múlva felmondja állását, és említsen meg az utolsó munkanapját.

Példa „Ezúton értesítem Önt, hogy lemondok az XYZ Ltd. marketing menedzser pozíciójáról. Utolsó munkanapom [lemondás dátuma] lesz.”

3. Fejezze ki háláját értelmesen

A következő bekezdésben fejezze ki háláját a vállalatnak – említsen meg a lehetőségeket, a csapatokat, akikkel együtt dolgozott, és azokat a tapasztalatokat, amelyek segítették a fejlődését. Ebben a bekezdésben megemlítheti a felmondás okát is, de ez az Ön döntése.

Példa „Nagyon hálás vagyok az XYZ Ltd. által kínált lehetőségekért. Élveztem a tehetséges csapatokkal való együttműködést. Ugyanakkor elfogadtam egy új állásajánlatot, amely elősegíti karrierem fejlődését marketing menedzserként.”

4. Kínáljon segítséget az átmeneti időszakban

A következő lépés az, hogy segítséget ajánljon a zökkenőmentes átmenet érdekében. Tájékoztassa vezetőjét, hogy utolsó munkanapjáig szándékozik ellátni feladatait.

Példa „Elkötelezett vagyok abban, hogy segítsek Önnek az átmenetben. A következő két hétben a projekt befejezésén fogok dolgozni. Kérem, jelezze, ha további segítségre van szüksége az átmeneti időszakban.”

A két hetes felmondási idő utolsó munkanapjának kiszámításához kezdje azzal, hogy 14 naptári napot számoljon a felmondás benyújtásának napjától. Csak ügyeljen arra, hogy ez egy rendes munkanapra essen, ne hétvégére vagy ünnepnapra.

Ha éppen egy nagy projekt közepén tart, fontolja meg, hogy a távozását úgy időzíti, hogy ne okozzon zavart.

6. Írjon professzionális záró mondatot

Végül zárja le hivatalosan a két hetes felmondási levelét. Egy-két mondatban még egyszer megköszönheti a vállalatnak a lehetőségeket és a támogatást, jókívánságait fejezheti ki a csapatnak, és megígérheti, hogy segít az átmeneti időszakban.

Példa „Kérem, ossza meg velem, hogyan segíthetek az átmenet során. Még egyszer köszönöm a lehetőségeket. Sok sikert kívánok a vállalatnak a jövőbeni törekvéseihez.”

💡Profi tipp: A két hetes felmondási levél megírását megkönnyítheti a ClickUp Docs és a ClickUp Brain használata.

ClickUp Docs

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a levél megírásához és szerkesztéséhez egy élő dokumentumban. A ClickUp projektmenedzsment csomagjának ez a dokumentumkezelő funkciója központi helyet biztosít a munka szervezéséhez, és a dokumentumot biztonságban tarthatja a magánélet és a hozzáférés ellenőrzésével.

A Docs beépített sablonjai és gazdag formázási lehetőségei segítenek Önnek egy tiszta, professzionális felmondólevél elkészítésében. Ráadásul, mivel a ClickUp integrálja a feladatkezelést a dokumentumkészítéssel, ugyanazon a platformon könnyedén nyomon követheti az összes kapcsolódó feladatot, például a jelenlegi projektek lezárását, a képzések elvégzését vagy a HR értesítését.

Írja meg két hetes felmondólevelét a ClickUp Docs segítségével

ClickUp Brain

A ClickUp Brain viszont AI segítségével egyszerű utasításokkal segíthet a felmondási levél megírásában. Csak annyit kell tennie, hogy rákattint az AI felugró ablakra a ClickUp munkaterületén belül, vagy beírja az /AI parancsot a ClickUp Doc-ba, és megad egy természetes nyelvű utasítást (lásd az alábbi példát).

A személyre szabott válasz érdekében feltétlenül adja meg az olyan részleteket, mint a vezetője neve, az utolsó munkanap stb. Ezzel létrehoz egy felmondási levelet, amelyet igényei szerint tovább szerkeszthet.

Készítsen hivatalos két hetes felmondási levelet a ClickUp Brain segítségével

Tippek a hatékony kéthetes felmondási levél megírásához

A kedves búcsú megkönnyítheti a kollégákkal és felettesekkel való kapcsolattartást, ami elősegítheti a jóindulat fenntartását a vállalatnál töltött idő után is.

Íme néhány tipp, amely segít abban, hogy jó viszonyban mondjon fel.

Legyen őszinte, de ne durva!

A két hetes felmondási levélben legyen rövid és egyértelmű. Mindazonáltal ügyeljen arra, hogy formális hangnemet használjon, és kerülje a kötetlen beszédet, függetlenül attól, hogy mennyire barátságos a vezetője. Legyen tiszteletteljes és udvarias. A formális hangnem professzionalizmust tükröz, és azt mutatja, hogy tiszteli a munkahelyet, függetlenül a személyes érzéseitől.

Az őszinteség nem jelenti azt, hogy goromba vagy. Fontos, hogy döntésedet egyértelműen fejezd ki, anélkül, hogy felesleges részleteket említenél, amelyek félreértésekhez vagy negatív érzelmekhez vezethetnek.

Maradjon pozitív

Akár két hetes felmondási e-mailt ír, akár személyesen beszélget, az érettség és a pozitív hozzáállás sokat segít. Kerülje el, hogy konkrét személyekről panaszkodjon és vitába keveredjen. Ehelyett köszönje meg vezetőjének a támogatást, útmutatást és tanulási lehetőségeket, amelyek segítenek Önnek a továbblépésben.

Adjon magyarázatot

A kéthetes felmondási levél megírásakor teljesen rendben van, ha nem részletezi a távozásának okát. Azonban előfordulhat, hogy a vezetőjével folytatott beszélgetés során megkérdezik az okát. Fontos, hogy röviden ismertesse a hátteret, anélkül, hogy negatívumokba bocsátkozna vagy érzékeny információkat fedne fel.

Például megemlítheti, hogy új lehetőségeket keres, vagy változást szeretne a karrierje előrehaladásához. Így a hangsúly a szakmai fejlődésén marad, és nem a jelenlegi munkájával kapcsolatos elégedetlenségén.

Minta két hetes felmondási levél sablonok

A két hetes felmondási levél megírásakor normális, ha vegyes érzelmek kavarognak benned. Ideges, zavarban vagy és zavarosak az érzéseid. Ebben a helyzetben nagy erőfeszítésbe kerülhet, hogy gondolatokat világosan papírra vidd.

A felmondási levél sablonok használata segíthet. Nem kell üres lappal szembenéznie, és a semmiből megírnia a felmondási levelét. És nem kell attól sem tartania, hogy költséges hibákat követ el.

Íme néhány sablon, amelyet felhasználhat:

Két hetes felmondási levél sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Clickup Két hetes felmondási levél

A ClickUp két hetes felmondási sablonja egykomponensű megoldás a felmondási levelekhez. Ezzel professzionális, átgondolt felmondási levelet írhat, amely megőrzi a pozitív kapcsolatot a hamarosan volt munkáltatójával. Könnyen testreszabható és egyszerűen használható, ez a sablon arra szolgál, hogy az élet egyik nehéz helyzetét méltóságteljesen kezelje. Búcsúzzon el a munkakörből való távozással járó stressztől és bizonytalanságtól, és fogadja el új lehetőségeit jó viszonyban.

Egyszerű felmondási levél a Canva-tól

via Canva

Az egyszerű felmondási levél egy testreszabható, bordó-szürke színű formális felmondási levél sablon, amely a feladó címével kezdődik, majd a levél szövege következik, beleértve a dátumokat, a címzett nevét és elérhetőségét.

Ez a két hetes felmondási levél sablon elsősorban a lehetőségekért és a tapasztalatokért való hálát fejezi ki. A levél hivatalosan azzal zárul, hogy segítséget kínál az átmeneti időszakban.

Modern felmondási levél minta a Canva-tól

via Canva

A Modern Sample Resignation Letter egy egyszerű, mégis professzionális, két hetes felmondási levél sablon, türkiz és sötétzöld színvilágban. Ez a testreszabható sablon tartalmában hasonló a fenti Canva sablonhoz, de elrendezése és színvilága eltérő. Bárki, aki elegánsan szeretne felmondani, használhatja ezt a sablont, szerkesztheti a dátumokat, neveket és elérhetőségeket, majd elküldheti a vezetőjének.

Marketing két hetes felmondási levél sablon a Templates.net weboldalról

A marketinges két hetes felmondási levél sablon egy azonnal használható sablon minden marketinges pozícióhoz. Akár marketingkoordinátor, akár menedzser, könnyedén testreszabhatja ezt a sablont, hogy megírja a tökéletes két hetes felmondási levelet.

A legjobb az egészben, hogy ezt a felmondási levél sablont Google Docs, Word, PDF és Apple Pages formátumban is letöltheti.

Felmondási levél a Templates.net oldalról

A felmondási levél sablon egy részletes, két hetes felmondási levél a munkaviszony megszüntetéséhez. Ez a testreszabható sablon a feladó és a címzett címével kezdődik, majd a felmondásról tájékoztat. Csak annyit kell tennie, hogy letölti a sablont Word vagy PDF fájlként, és elkezd testreszabni a nevét, az utolsó munkanapját és egyéb részleteket.

További információk: Ha készen áll a felmondásra, de még mindig más állásokra pályázik, nézze meg ezt a tíz ingyenes önéletrajz-sablont a Microsoft Wordhoz.

A kéthetes felmondási levél kézbesítése

Vannak, akik inkább a munkanap végén adják át a két hetes felmondási levelet, mások pedig inkább reggel. Szóval, van-e megfelelő időpont a felmondás elküldésére? Beszéljük meg!

A megfelelő pillanat kiválasztása

Nem ideális megoldás, ha a lemondását egy csapatértekezleten jelenti be, ahol a vezetője éppen egy projekt kudarcáról beszél. Nem helyes, ha ezt véletlenül elszólja egy vízadagoló melletti beszélgetés során, még akkor sem, ha jó viszonyban van a vezetőjével.

Íme néhány példa a „megfelelő pillanatra” a két hetes felmondási levél átadására: A hét elején : Ha hétfőn adja át hivatalos felmondólevelét, akkor vezetőjének egy hete lesz arra, hogy megtervezze távozását, alternatív megoldásokat keressen, megbeszélje : Ha hétfőn adja át hivatalos felmondólevelét, akkor vezetőjének egy hete lesz arra, hogy megtervezze távozását, alternatív megoldásokat keressen, megbeszélje a HR-rel a kilépési interjút stb.

Kritikus projekt lezárása után : Ha egy projekt közben közli távozását, az hatással lehet csapattársaira vagy kollégáira. Ezért, ha lehetséges, csak a projektben vállalt feladatok elvégzése után adja át a felmondási levelet.

Nyugodt időszakban : Kerülje el, hogy a lemondásáról szóló hírt csúcsidőszakban vagy forgalmas időszakban, például projektzárás előtt közölje. Ezzel megelőzheti a zavarokat, és biztosíthatja a dolgok zökkenőmentes lefolyását.

Magánbeszélgetés keretében: Ha jó a kapcsolata a vezetőjével, vagy gyakran tartanak egyéni visszajelzési megbeszéléseket, akkor ilyen beszélgetés keretében tájékoztassa a vezetőjét a felmondásról. Így a hír bizalmas marad, és a vezetőjének is lesz ideje megtervezni a további lépéseket.

Ha azonban a vezetője nem tart gyakori megbeszéléseket, akkor meg kell kérdeznie, hogy mikor érhető el, és meg kell egyeznie egy időpontban, hogy megbeszéljék a felmondását.

Személyes megbeszélés lefolytatása

A személyes beszélgetés a legjobb módja a felmondás bejelentésének. Ezért, amennyire csak lehetséges, találkozzon személyesen a vezetőjével, vagy vegye fel vele a kapcsolatot egy gyors videokonferencia vagy telefonhívás keretében. Készüljön fel arra, hogy kérdéseket kapjon a távozásával kapcsolatban, és kezelje az alternatív megoldásokra vonatkozó javaslatokat.

💡Gyors megjegyzés: Mielőtt aláírná az új munkaszerződést, beszélje meg a helyzetet a vezetőjével. Ez segít felmérni az alternatív lehetőségeket és a legjobb döntést meghozni. Ráadásul így elkerülheti az olyan helyzeteket, amikor már elfogadott állásajánlatot kell visszautasítania.

Feladatainak kezelése a felmondási időszak alatt

Miután elküldte a két hetes felmondási levelet, az olyan, mintha két hétig kötéltáncolna – egyensúlyt kell tartania a feladatok elvégzése és a távozásra való felkészülés között. Egyetlen hibás lépés, például ha nem tájékoztatja a csapatot a fejleményekről, megzavarhatja az egész munkafolyamatot.

Ebben segíthet a ClickUp.

A ClickUp all-in-one termelékenységi eszközével minden feladatot hatékonyan és időben elvégezhet. A ClickUp Tasks például segít megtervezni, megszervezni és fontossági sorrendbe állítani a hátralévő munkát. Feladatokat és teendőlistákat hozhat létre, munkafolyamatokat szervezhet, egyéni állapotokat (pl. „folyamatban” vagy „kész”) és címkéket adhat hozzá, feladatokat rendelhet a csapattagokhoz, feladatokat részletezhet, megjegyzéseket rendelhet @említésekkel, és még sok mást tehet, hogy biztosítsa a csapatának a zökkenőmentes átadást.

Kezelje feladatait hatékonyan a ClickUp Tasks segítségével

A ClickUp segítségével a feladatok ütemtervét is nyomon követheti. A ClickUp Gantt-diagramjai segítenek az ütemtervek vizualizálásában, a határidők fontossági sorrendjének megállapításában, és biztosítják, hogy az utolsó két hétben minden feladatot elvégezzen a vállalatnál. A Gantt-diagramok segítségével áttekintheti a teljes projekt előrehaladását és nyomon követheti a függőségeket, hogy biztosítsa a határidőre történő teljesítést.

Kövesse nyomon a feladatok és projektek ütemtervét a ClickUp Gantt-diagramokkal

Ezenkívül a ClickUp Dashboards segítségével nyomon követheti projektjei teljesítményét, hogy távozása előtt a legjobb minőségű munkát nyújthassa. Ezek a testreszabott irányítópultok kártyák, táblázatok, grafikonok és adatlisták segítségével segítik a csapat munkaterhelésének megtekintését, valamint a személyes termelékenység és a projekt teljesítményének nyomon követését.

Kövesse nyomon a projekt teljesítményét a ClickUp Dashboards segítségével

A ClickUp a valós idejű együttműködést is megkönnyíti. A ClickUp Whiteboards segítségével megtervezheti azokat a folyamatokat, amelyek felgyorsítják a projekt megvalósítását. Hasonlóképpen, a ClickUp Docs segítségével dokumentálhatja az ügyfelek visszajelzéseit, a projekt részleteit, a bevált gyakorlatokat, a referenciaanyagokat stb., és megoszthatja azokat a csapatával, hogy a dolgok az Ön távollétében is haladjanak.

Valós időben együttműködhet a ClickUp Whiteboards segítségével

De ez még nem minden: a ClickUp Chat segítségével egy helyen központosíthatja csapata kommunikációját és beszélgetéseit. Végül is a két hetes felmondási idő alatt az utolsó dolog, amire szüksége van, az, hogy időt és energiát pazaroljon a kontextusváltásra.

A ClickUp Chat segítségével egyetlen kattintással alakíthatja át az üzeneteket feladatokká

Használja a ClickUp Chat funkciót a feladatok és üzenetek összekapcsolásához, hogy ne maradjon le semmiről. Fontos bejelentésekkel és frissítésekkel mindenki naprakész lehet. A Chat funkcióban az AI segítségével javasolt válaszokat kaphat, összefoglalhatja a beszélgetési szálakat, és automatikusan feladatokat hozhat létre a csevegéseiből.

A ClickUp segítségével gyorsabban elvégezheti a függőben lévő feladatokat

A két hetes felmondási levél megírása nem kötelező, de általános gyakorlat. Segít abban, hogy pozitív, professzionális hangnemben váljon el jelenlegi munkáltatójától. A vállalat tájékoztatása a felmondásáról és segítségnyújtás felajánlása az átmeneti időszakban az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy a munkán túl is fenntartsa a kollégáival való kapcsolatait.

A vállalat felmondási politikájának megfelelő zökkenőmentes átmenethez azonban el kell végezni az összes függőben lévő feladatot, és korlátozott időn belül segíteni kell a kritikus projektekben. Ebben segíthet a ClickUp.

A ClickUp számos egyéb funkcióval rendelkezik, amelyek segíthetnek a folyamatban lévő és függőben lévő projektek két héten belüli befejezésében, miközben megfelelnek a minőségi kritériumoknak. Feladatkezelő funkciói lehetővé teszik a feladatok szervezését és prioritásainak meghatározását, így távozása előtt a legfontosabb feladatokra koncentrálhat. A Collaborative Docs segítségével dokumentálhatja az előrehaladást és részletes átadási jegyzeteket készíthet, biztosítva a zökkenőmentes átmenetet annak, aki átveszi a feladatait.

Szeretne többet megtudni?

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra!