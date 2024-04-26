Hogyan mondjon fel úgy, hogy ne égesse meg a hidakat?

Képzelje el a következő helyzetet: vonzó ajánlatot kapott álmai vállalatától. Az ajánlat részleteit tartalmazó e-mail égeti a beérkező levelek mappáját. Ha ez egy filmszín lenne, drámaian eldobná az összes papírt, odamenne a főnökéhez, és bejelentené, hogy kilép.

De ez nem egy filmszínhely, hanem a való élet, és a munkából való kilépésnek nem kell drámai módon történnie.

A karrierátmenet kezelése és az, hogy tudd, hogyan mondj fel anélkül, hogy rossz viszonyban maradnál, elengedhetetlen a szakmai hírneved megőrzéséhez. A jó viszonyban való felmondás biztosítja, hogy pozitív ajánlásokat kapj, és professzionalizmust tanúsít.

Ezt az útmutatót azért készítettük, hogy segítsen Önnek méltóságteljesen távozni a munkahelyéről – ez egy útiterv, amelynek segítségével a váltás zökkenőmentes és könnyed lesz.

A munkahely elhagyásakor figyelembe veendő tényezők

Megkapta az álmai vonzó állásajánlatát, vagy éppen a véglegesítés előtt áll. A helyzettől függetlenül, több tényezőt is fontolóra kell vennie, mielőtt felmondana. Íme néhány szempont, amelyet érdemes szem előtt tartani:

Időzítés és felmondási idő

Gondosan mérlegelje a lemondás időzítését. Nem szeretné elrontani a dolgokat egy fontos projekt közepén, amikor tudja, hogy a jelenlegi munkáltatójának nincs más választása. Diszkréten konzultáljon a főnökével, hogy megértse, milyen hatással lesz a távozása a folyamatban lévő projektekre.

Tartsa be a munkaszerződésében vagy a vállalati szabályzatban meghatározott felmondási időt. A munkakörétől és feladatkörétől függően egyes állásoknál két hetes felmondási időt kell betartania, míg másoknál jóval korábban kell értesítenie a munkáltatót, hogy megfelelő helyettest találhassanak.

Tudásátadás és átadás

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp tudásmegosztási ülés napirendjét a problémamentes tudásátadáshoz.

A tudásátadás és a zökkenőmentes átadás a HR legfontosabb céljai a sima átmenet érdekében. Dolgozzon szorosan együtt csapatával, felettesével és a HR-csapattal, hogy ez zavarok és hidak égetése nélkül valósulhasson meg. Hagyjon hátra intézményi tudást, hogy segítsen utódjának és korábbi kollégáinak.

Kezdje el részletes jegyzeteket készíteni az összes fontos folyamatról, kapcsolatról, projektről és egyéb részletről, hogy azok, akik a helyére lépnek, felkészülten és magabiztosan tudjanak munkába állni.

Kiegészítse ezeket az erőforrásokat személyes betekintéssel, bevált gyakorlatokkal, megfigyelésekkel és anekdotákkal, hogy biztosítsa az üzletmenet folytonosságát. Az együttműködésen és szakértelmen alapuló ilyen tudásátadás segít abban, hogy zökkenőmentesen távozzon.

Pénzügyi következmények

Mielőtt kilépne jelenlegi állásából, számolja ki a váltás pénzügyi következményeit. Vegye figyelembe a pénzügyi kötelezettségeket, a közelgő nagyobb kiadásokat, a megtakarításokat és az átmeneti időszakban felmerülő egyéb jövedelemkieséseket, különösen, ha rövid szünetet tervez az új állás megkezdése előtt. Vegye figyelembe a váltással járó közvetett vagy kapcsolódó költségeket, például a költözést, a napi ingázást stb., hogy összehasonlíthassa a pénzügyi növekedést.

Tudd meg, hogy kapsz-e végkielégítést, vagy kifizethetik-e a ki nem vett szabadságodat. Ez az átfogó értékelés segít megőrizni a pénzügyi stabilitást és a megélhetést, amíg új állást nem találsz, és biztos nem leszel abban, hogy hosszú távon is meg tudod tartani.

Juttatások és egyéb előnyök

Töltse le ezt a sablont Olvasd el a ClickUp alkalmazott kézikönyvét, hogy átfogó képet kapj a juttatásokról és előnyökről.

A pénzügyi függetlenséget nem csak a fizetés alapján kell mérni, hanem figyelembe kell venni a jelenlegi munkáltató által nyújtott juttatásokat, előnyöket és támogatásokat is.

Jelentkezzen be a HR szoftver önkiszolgáló portáljára, és tekintse meg az egészségbiztosítás, részvényopciók, nyugdíjtervezés stb. előnyeit. Ismerje meg, hogyan változnának ezek, és hogyan befolyásolnák életmódját, miután elhagyta a szervezetet. A nem anyagi előnyök, mint például a távmunka vagy a fizetett szabadság, szintén olyan szempontok, amelyeket a munkavállalók figyelembe vesznek, amikor mérlegelik a lehetőségeiket.

Jogi kötelezettségek

Ismerd meg a jelenlegi munkád jogi kötelezettségeit. Nézd át a munkaszerződésedet, és keress rá az olyan záradékokra, amelyek a szellemi tulajdonra, a titoktartásra, a versenytilalomra, a bizalmas információk kezelésére és hasonló témákra vonatkoznak.

Olvassa el ezeket, és ügyeljen arra, hogy betartsa őket, hogy elkerülje a jogi következményeket és a jövőbeli foglalkoztatásával kapcsolatos problémákat. Kerülje el a szervezetre vagy annak működésére vonatkozó érzékeny információk közlését, hogy megvédje szakmai hírnevét.

Érzelmi hatások

A munkahely elhagyása érzelmi élmény lehet – mind Ön, mind kollégái számára. Ez még nehezebb, ha szoros kapcsolatban áll kollégáival, vagy több éve ugyanazon az irodában dolgozik. Ismerje el a kilépés érzelmi hatását, és készüljön fel arra, hogy a jelenlegi munkakörében töltött utolsó napjáig érzelmi hullámvasúton fog átmenni.

Lehet, hogy izgatott vagy a munkahelyváltás miatt, nosztalgikus a itt töltött idő miatt, bűntudatot érzel, mert hátrahagyod a kollégáidat, vagy egyszerűen csak megkönnyebbültél, hogy végre megkapod a régóta várt szünetet.

Természetes, hogy az állásváltás során túlterheltséget érez, és ez gyakran azt jelenti, hogy nem tud odafigyelni a mentális egészségére. Ebben az időszakban fordítson különös figyelmet mentális egészségére. Készítsen mentális egészségügyi tervet, hogy aktív lépéseket tegyen jólétének javítása érdekében. Használja a ClickUp mentális egészségügyi cselekvési terv sablonját, hogy személyre szabja fizikai, érzelmi és lelki jólétének stratégiáját.

Töltse le ezt a sablont Kezelje hatékonyan feladatait, és hozzon létre egy hatékony mentális egészségügyi eljárást a ClickUp mentális egészségügyi cselekvési terv sablonjával.

Szükség esetén kérjen támogatást családjától, barátaitól, sőt szakmai kapcsolati hálózataitól is, hogy pozitív hozzáállását megőrizve kezdhesse meg karrierje következő fejezetét.

A távozás utáni kapcsolatok

Távozás után is tartsa fenn a jó kapcsolatot korábbi kollégáival, vezetőivel és feletteseivel. Maradjon velük kapcsolatban olyan platformokon keresztül, mint a LinkedIn. Ápolja szakmai kapcsolatait azzal, hogy társadalmi összejöveteleken, hálózatépítő rendezvényeken és más hivatalos eseményeken felveszi a kapcsolatot korábbi munkatársaival. Ezzel megerősítheti szakmai hálózatát, és kihasználhatja a karrierje során adódó lehetőségeket.

Beilleszkedés az új munkahelyen

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp beilleszkedési sablonjait, hogy naprakész maradjon.

Ha már megvan a következő állásod, és csak arra vársz, hogy elkezdd, akkor fel kell készülnöd az új munkahelyen való beilleszkedésre is. Ismerkedj meg a beilleszkedést segítő szoftverrel, a vállalati irányelvekkel, a munkahelyi kultúrával és az elvárásokkal.

Egyensúlyozza ezeket azzal, hogy rendelkezésre áll az új munkahelyen való beilleszkedéshez. Bármilyen visszaesés vagy késedelem esetén proaktívan kommunikálja a problémákat új munkáltatójával, hogy azok is tisztában legyenek a helyzettel. Ha bevonja őket az új pozícióra való felkészülésbe, azzal felelősségérzetét és elkötelezettségét bizonyítja, miközben pozitív kapcsolatot épít ki.

Hogyan mondjon fel anélkül, hogy rossz viszonyban maradna: tippek a méltóságteljes távozáshoz

Ha rájött, hogy a kilépés a helyes döntés, itt az ideje, hogy megtegye a lépést. Íme néhány tipp, hogyan kerülheti el a hidak felégetését, amikor kilép a munkájából:

Írj professzionális felmondólevelet

Tudod, hogy be kell jelentened, de hogyan tedd ezt? Természetesen egy hivatalos levél írásával!

A professzionális felmondási levél megírásához tapintat szükséges. Közölni szeretnéd a döntésedet, hogy elhagyod a munkahelyedet, miközben háládat fejezed ki az együtt töltött időért.

Győződjön meg arról, hogy a felmondólevelében szerepelnek az olyan fontos részletek, mint a tervezett utolsó munkanap, a felmondás oka és az átmenet zökkenőmentes lebonyolításához nyújtott segítség.

Egy jól megírt felmondási levél biztosítja a szakmai kapcsolatodnak méltó, tiszteletteljes lezárást. Ha az írás nem az erősséged, fontold meg a ClickUp Brain használatát, hogy professzionális finesszel végezd el a feladatot.

🎯Olvassa el még: Ingyenes felmondási levél sablonok Word formátumban

Adjon elegendő felmondási időt

Már érintettük annak fontosságát, hogy elegendő időben jelezd a távozásodat. Tartsd tiszteletben a kötelezettségvállalásaidat, és elegendő időben jelezd távozásodat, még akkor is, ha a munkaszerződés vagy a vállalati politika nem írja elő.

Általában két hét felmondási idő a szokásos. Azonban a pozíciójától, felelősségi körétől, az iparágtól és a folyamatban lévő projektektől függően előfordulhat, hogy ezt meg kell hosszabbítania. Adjon elegendő időt a munkáltatójának, hogy megtervezhesse az utódját, átadja a feladatokat, delegálja a felelősségi köröket és lebonyolítsa az átadási folyamatot, ezzel is bizonyítva professzionalizmusát és figyelmes hozzáállását.

Folytassa a kemény munkát és adjon bele mindent!

Folytassa a kemény munkát és adjon bele mindent az utolsó napig, hogy megőrizze integritását, professzionalizmusát és elkötelezettségét a munkája iránt. Feladatainak és felelősségeinek teljesítése, a határidők betartása és a csapatmunkához való hozzájárulás kedvezően befolyásolja szakmai imázsát. Főnöke vagy felettese értékelni fogja gondoskodását és figyelmes magatartását, és a legtöbb ember inspirálónak fogja találni az Ön által mutatott példát.

Zárja le a függőben maradt ügyeket

Ön és utódja több felhasználóként is regisztrálhatnak a ClickUp-on, hogy biztosítsák a folytonosságot.

Végezze el a kiemelkedő feladatokat vagy projekteket, amelyeket a következő két héten belül be tud fejezni. A ClickUp feladatkezelő funkciója kiválóan alkalmas a függőben lévő munkák szervezésére, a prioritások kijelölésére és a meghatározott határidőre történő elvégzésére.

Ha nem tudja befejezni az összes munkát, legalább rendezett nyilvántartást készíthet a függőben lévő ügyekről, amelyet átadhat a főnökének vagy az utódjának. Akár egy jövőorientált ütemtervet is készíthet az összes folyamatban lévő projektre, hogy a munka zökkenőmentesen folytatódhasson az Ön távollétében is, és ha addig nem áll rendelkezésre utód.

Dokumentálja munkakörének legfontosabb eredményeit

A dokumentáció a tudásátadás és az átadás alapvető eleme. Használjon olyan eszközöket, mint a ClickUp Docs, hogy központi adattárat készítsen az összes kritikus fontosságú dokumentumról, amely tartalmazza a folyamatokat, az eljárásokat és a projektinformációkat. Ossza meg őket csapattársaival, és ösztönözze őket, hogy rendszeresen módosítsák vagy frissítsék őket.

Készítsen egy útmutatót, amelyben felvázolja feladatait, bevált módszereit, a csapat részleteit és egyéb releváns információkat, hogy segítsen, támogassa és felhatalmazza utódját.

Használja a ClickUp Brain segítségével elkészíthető részletes dokumentációt, amely felbecsülhetetlen értékű forrásként szolgál, és távozása után is hozzájárul a szervezet sikeréhez!

Kövesse a változáskezelési tervet

Az olyan funkciók, mint a függőségek átütemezése, segíthetnek a ClickUp használatában a hatások vizualizálásában.

A felmondásod szervezeti változást jelent. A vállalatod valószínűleg rendelkezik változáskezelési tervvel, amely akkor lép hatályba, amikor benyújtod a felmondásodat. Fordulj felettesedhez és a HR-csapathoz, hogy megtudd, hogyan vehetsz aktívan részt a változáskezelésben és hogyan járulhatsz hozzá.

Kövesse az összes megállapított eljárást a lemondás közlése, a feladatok átadása és a szervezetből való kilépés tekintetében. Az ilyen strukturált folyamat betartása következetességet és folytonosságot biztosít a működésben, miközben minimálisra csökkenti a szervezet stabilitását zavaró tényezőket.

Végül, az utolsó munkanapján kérje meg a HR-képviselőjét, hogy törölje a nevét a munkavállalói menedzsment szoftverből, hogy a folyamat teljes legyen.

Ha a vállalatodnak nincs változáskezelési politikája, a ClickUp-on találsz néhány változáskezelési tervet, ellenőrzőlistát és sablont, amelyeket átvehetsz és követhetsz, hogy te is kivegyed a részed a folyamatból.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp Változáskezelési ellenőrzőlista sablonját a vezetési stratégiájának megtervezéséhez.

Fejezze ki háláját

Szánjon időt arra, hogy kifejezze háláját főnökének, kollégáinak, mentorainak, vezetőinek, feletteseinek és csapattársainak azért, hogy emlékezetessé tették az itt töltött időt. Akár tanácsokkal és támogatással segítették Önt, amikor szüksége volt rá, akár ünnepeltek az Ön eredményeit és mérföldköveit, mondja el nekik, hogy hogyan tették barátságosabbá a munkahelyet.

Emlékezz vissza személyes anekdotákra és említsd meg azokat a történeteket, amikor mások ott voltak neked, hogy tudják, milyen hatással voltak az életedre. Fejezd ki háládat a különböző lehetőségekért, gyakorlati tapasztalatokért és ismeretekért, amelyeket a szervezetnél szereztél.

A megbecsülés és a hála kifejezése alázatosságot és jó szándékot jelez – olyan tulajdonságokat, amelyekkel szeretne társulni, amikor távozik.

Legyen őszinte a kilépési interjún

Lehet, hogy távozása előtt részt kell vennie egy kilépési interjún. Javasoljuk, hogy az interjú során legyen teljesen őszinte, hogy kiegyensúlyozott képet adhasson a fejlesztési lehetőségekről. Beszéljen karrierje pozitív aspektusairól, a jelenlegi vállalatnál kapott lehetőségekről és a legfontosabb eredményekről, majd térjen rá a kihívásokra, a lehetséges hiányosságokra, a kiaknázatlan erőforrásokra és a kiaknázatlan potenciálra.

Összpontosítson a szervezet folyamataira, kultúrájára vagy irányelveire, ahelyett, hogy panaszokat vagy személyes ügyeket hozna fel. Nézzen át néhány kilépési interjú sablont, hogy jól felkészüljön az interjúra, és pozitív változásokat hagyjon maga után.

Tartsa fenn a kapcsolatokat

Tartsa a kapcsolatot korábbi főnökével, kollégáival és feletteseivel. Akár networking eseményeken, alkalmi találkozókon, akár a LinkedIn-en keresztül üzeneteket váltva, mutassa meg magát, hogy ne kerüljön ki a látókörből és az emlékezetből.

A szilárd szakmai hálózat kiépítése és fenntartása időt és erőfeszítést igényel. Azonban előnyös lehet, ha olyan lehetőségek kínálkoznak, mint az ajánlások és az együttműködések!

Munkahely elhagyása: mit mondanak az internetes fórumok?

A munkahely elhagyása nem könnyű – és a témával kapcsolatos különböző viták is ezt bizonyítják. Különböző internetes fórumokat, a Reddittől a Quoráig, kerestünk fel, hogy összegyűjtsük a legjobb kilépési módszerekkel kapcsolatos véleményeket. Íme egy rövid áttekintés arról, amit találtunk (a fentiekben már említetteken kívül):

Ne azonosítsd a munkahely elhagyását azzal, hogy feladod magad. Engedd el a bűntudatot, és helyezd előtérbe a képességeid fejlesztését vagy alapvető kompetenciáid csiszolását.

Az élet rövid. Tegye élvezetesebbé azzal, hogy kilép abból a munkából, amelyről már úgyis eldöntötte, hogy kilép.

Tarts nyilvántartást a hivatalos felmondásodról (CC vagy BCC a személyes e-mail címedre) és arról, hogy minden vállalati tulajdonú tárgyat átadtál (készíts fotót a kulcsokról, azonosítókról, eszközökről, bejelentkezési adatokról – mindenről, amit átadsz).

Ne hagyd, hogy a jelenlegi munkahelyed rábeszéljen a maradásra, kivéve, ha olyan ajánlattal állnak elő, amely felülmúlja az új állást, és hajlandóak ezt írásban is megerősíteni.

Mindig először a főnöködnek mondd el, majd a HR-nek, és végül a közeli kollégáidnak.

Az egészséged mindig előbbre való, mint a munkád.

Ne hagyd, hogy a vállalatok bűntudatot keltsenek benned, mert nincs helyettesed, különösen akkor, ha megfelelő időben jelezted távozásodat. Ez a vállalat rossz menedzsmentje, és nem a te felelősséged.

Kerülje el a korábbi szervezet, vezetők vagy kollégák rossz hírét. Soha nem lehet tudni, kivel fog együtt dolgozni a jövőben.

Az utolsó néhány hétben dolgozz ugyanolyan keményen, mint az első néhány hétben.

Ne tiszteld azt a munkát, amely nem tisztel téged!

Ha rossz viszonyban távoztál egy szervezetből, akkor kerülj el a jövőbeli álláspályázatokban az ajánlásuk megosztását.

A legfontosabb, hogy minden forrás egyhangúlag kijelenti: hacsak a munkáltatója nem bánik Önnel rosszul, vagy nem viselkedik etikátlanul vagy gyanúsan, mindig válassza a nemes utat, és távozzon jó viszonyban. Ha nem égeti el a hidakat, az jobb jövőbeli kilátásokat nyithat meg, vagy pufferként szolgálhat, ha valaha is vissza szeretne térni.

Hogyan kezeljük a kihívásokat, miközben úgy távozunk a munkából, hogy ne égessük el a hidakat?

Íme néhány kihívás, amellyel útközben szembesülhet, és hogyan tudja megakadályozni, hogy azok rossz viszonyban való távozáshoz vezessenek:

Érzelmi kötődés

Olyan munkából kilépni, ahol szoros kapcsolatot ápolsz a kollégáiddal, vagy ahol már régóta dolgozol, érzelmileg nehéz feladat. Lehet, hogy kétségeid lesznek a döntéseddel kapcsolatban, és úgy érzed, hogy cserbenhagytad a csapatot.

Ahhoz, hogy ezt a kérdést kezelni tudd, ne feledd, hogy az emberektől függ egy szervezet működése. Akár nagy, akár kicsi, minden iroda tovább tud működni azután is, hogy te elmentél.

Minden alkalmazott pótolható; ami igazán számít, azok a barátok, akiket az út során szerzett. Távozása után is maradhat velük kapcsolatban, és ápolhatja a jelentőségteljes kapcsolatokat.

Harag

Miután közölte távozási szándékát, főnöke vagy felettese (és akár kollégái is) neheztelhetnek Önre. Lehet, hogy azért, mert nagyban támaszkodnak az Ön munkájára, vagy talán személyes kudarcnak tekintik ezt a vezetői képességeik hiányosságaként. Néhányan egyszerűen csak neheztelnek Önre, mert jobb lehetőséget kapott.

Akár így, akár úgy, megelőzheti az ilyen neheztelést, ha világosan és nyíltan közli, miért szeretne távozni. Beszélje meg, hogy a kilépés hogyan javítja kilátásait, vagy miért van szüksége a szünetre.

Tisztázzon minden félreértést, és ismételje meg elkötelezettségét a zökkenőmentes átmenet iránt. Fejezze ki háláját, és ossza meg a közös munka pozitív aspektusait, hogy könnyen elengedjék.

Visszautasítás

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy ellenállásba ütközik a felmondása. Lehet, hogy a főnöke eleinte nem fogadja el a felmondását, vagy ellenajánlatokkal próbál alkudozni Önnel. Ezek a taktikák különösen megterhelőek lehetnek, ha már eleve bizonytalan abban, hogy felmondjon-e.

Ehhez küldjön el egy hivatalos e-mailt vagy felmondólevelet, amelyben jelzi távozási szándékát és a felmondás hatálybalépésének dátumát. Ha már meghozta a döntést, ne menjen bele a részletekbe és ne vitassa meg távozását – maradjon udvarias, de határozott, miközben közli, hogy távozik. Ha úgy dönt, hogy elfogadja az ellenajánlatot, fontos, hogy a megállapodást írásban rögzítsék.

Félelem

A felmondás ijesztő kilátás. Lehet, hogy ideges vagy attól, hogy közöld ezt a döntést, vagy beadd a felmondásodat. Ha ezeket a szorongást kiváltó forgatókönyveket lejátszod, az tovább veszélyeztetheti a pozíciódat, és arra késztethet, hogy eltűnj a jelenlegi munkaadód elől, és soha többé ne menj be dolgozni.

Hogy legyőzze ezt a félelmét, fontolja meg, hogy írásban adja be felmondását. A hivatalos felmondólevél sokkal professzionálisabb, és barátságosabbá teszi távozását.

Zavar

A távozása megzavarhatja a csapat dinamikáját, különösen, ha vezető pozícióban van. Egy ilyen hatás miatt a vállalatok vonakodhatnak elengedni Önt, ami megnehezíti a távozását.

Csökkentse a problémát hatékony tudásátadással. Kövesse a strukturált változáskezelési tervet, és dokumentálja az intézményi tudását, hogy proaktívan segítse az átmenetet. Kínáljon proaktív támogatást, hogy enyhítse a zavarok miatti félelmeket. Ugyanakkor motiválja és nyugtassa meg csapatát, hogy az Ön távollétében is folytassák a munkát.

A búcsúzás nem feltétlenül nehéz a ClickUp segítségével

A tiszteletteljes és professzionális munkaviszony-felbontás egy művészet, amelyet nem nehéz megtanulni vagy végrehajtani, ha rendelkezésre állnak olyan eszközök, mint a ClickUp. A jó viszonyban történő távozáshoz az utolsó napig megbízhatónak kell maradnia, és minden felelősségét teljesítenie kell.

Készítsen feladatlistát a ClickUp-on, és delegálja azokat utódainak a hatékony feladatkezelés érdekében az első naptól kezdve. Hasonlóképpen, a ClickUp Docs egy tudás- és erőforrás-központ.

Használja a Wiki létrehozásához és a dokumentumok rendszerezéséhez, hogy átvehesse az új pozíciót. Használja a ClickUp-ot az együttműködéshez és a kommunikációhoz a főnökével, kollégáival és feletteseivel, hogy az átmenet során folyamatosan kapcsolatban maradjon velük. Végül, alkalmazzon logikus és strukturált változáskezelési tervet, hogy megkönnyítse a munkavállalók távozását.

Összességében a ClickUp segíthet a kilépési folyamat számos aspektusának kezelésében. Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és fedezze fel annak fantasztikus funkcióit!

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1. Hogyan mondjak fel úgy, hogy ne égessem el a hidakat?

A hidak felégetése nélküli lemondáshoz a következő fontos lépéseket kell megtenni:

Nyújtson be hivatalos felmondást, elegendő felmondási idővel (legalább két héttel). Együttműködjön az átmeneti időszakban azáltal, hogy dokumentálja tudását, megosztja tapasztalatait és egyebeket. Maradjon elkötelezett és folytassa az értékteremtést az utolsó napjáig. Vegyen részt kilépési interjún, és ossza meg őszinte és objektív visszajelzéseit. Köszönje meg főnökeinek, munkatársainak és mentorainak, és tartsa velük a kapcsolatot a távozás után is.

2. Hogyan írjak felmondást anélkül, hogy elvágnám a hidakat?

A professzionális felmondást a vezetőnek vagy felettesnek címezik, és általában tartalmazza a felmondási szándékot, valamint az utolsó munkanapot. Kifejezheti háláját a jelenlegi szervezetnél kapott lehetőségekért és tapasztalatokért, és részletesen leírhatja, hogyan tervezi biztosítani a zökkenőmentes átadási folyamatot.

3. Kilépjek a munkámból, mielőtt újat találnék?

Általában tanácsos akkor mondani fel, ha már biztosított magának egy másik állásajánlatot. Biztonsági háló nélkül felmondani pénzügyi kockázattal járhat, és befolyásolhatja a feltételekről való tárgyalási képességét. Ha azonban a jelenlegi munkája drámai módon befolyásolja fizikai vagy mentális jólétét és egészségét, vagy ha 180 fokos fordulatot tervez a karrierjében, akkor felmondhat, mielőtt más állást keresne.