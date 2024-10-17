A 13 legjobb vállalati CRM szoftver 2025-re

Gondolkodott már azon, hogy hány értékesítési lehetőséget veszít el a kommunikációs zavarok miatt? Én magam is tanúja voltam ennek: ha a folyamatok nem következetesek, akkor még a legtehetségesebb csapatok is nehézségekbe ütköznek.

Az üzletek könnyen elveszhetnek a zűrzavarban, a potenciális ügyfelek figyelmen kívül maradhatnak, és gyorsan nőhet a frusztráció.

De van egy jó hír: a megfelelő CRM szoftverrel átalakíthatja értékesítés-menedzsmentjét! Ezek az eszközök átláthatóságot biztosítanak, racionalizálják a kommunikációt és mindenki számára egységes információkat nyújtanak, megkönnyítve ezzel az ügyfélkapcsolatok kezelését.

A rendelkezésre álló lehetőségek hatalmas száma miatt azonban nehéz lehet kiválasztani a csapatának legmegfelelőbb CRM-et. Ebben a blogban bemutatom a 13 leghatékonyabb vállalati CRM-megoldást, amelyet kipróbáltam. Találjuk meg az Ön igényeinek leginkább megfelelőt!

A megfelelő vállalati CRM-megoldás kiválasztása rendkívül fontos, mivel a rossz eszköz negatív hatással lehet a csapatára. Tapasztalataim alapján a következő kulcsfontosságú funkciókra koncentráltam, amelyek elengedhetetlenek a hatékonyság és a következetesség biztosításához.

A következőket érdemes prioritásként kezelnie:

Testreszabhatóság és skálázhatóság: Győződjön meg arról, hogy a megoldás az üzleti növekedésével együtt tud-e fejlődni. Keressen testreszabható mezőket, irányítópultokat, munkafolyamatokat és jelentéseket, hogy a CRM-et az Ön egyedi igényeihez igazítsa.

Elemzés és jelentések: Válasszon olyan eszközöket, amelyek mélyreható betekintést nyújtanak az ügyféladatokba. A CRM-nek előre elkészített, testreszabott jelentéseket és interaktív irányítópultokat kell kínálnia, amelyek AI-elemzésekkel vannak kiegészítve.

Integráció: Válasszon olyan CRM-et, amely zökkenőmentesen integrálható a meglévő technológiai rendszerébe, beleértve a marketingeszközöket, az ERP-rendszereket és a BI-eszközöket. Ez biztosítja, hogy minden adatához egyetlen felületről férhessen hozzá.

Biztonság: Válasszon olyan CRM-et, amely robusztus hozzáférés-vezérléssel és jogosultsági beállításokkal rendelkezik, így Ön kezelheti, hogy ki tekintheti meg az egyes pipeline-adatokat és jelentéseket.

Könnyű használat: Válasszon olyan kódolás nélküli CRM szoftvert, amelyet mind a technika iránt érdeklődő, mind a technika iránt kevésbé érdeklődő alkalmazottak könnyen kezelhetnek. Ez elősegíti a gyors, szervezet-szintű bevezetést, anélkül, hogy kiterjedt képzésre lenne szükség.

Ügyfélszolgálat: Keressen olyan szolgáltatókat, akik 24/5 vagy 24/7 ügyfélszolgálatot nyújtanak, biztosítva a gyors hibaelhárítást és azonnali képzési segítséget, ha szükséges.

📌 Ha CRM-et keres startupok számára, akkor a következőket tartsa szem előtt: Győződjön meg arról, hogy a CRM a felhasználói és adatszükséglet növekedésével együtt tud-e fejlődni 🚀

Találjon rugalmas árazású megoldásokat korlátozott költségvetéshez 💰

Válasszon olyan CRM-eket, amelyek a szükséges funkciókat ésszerű áron biztosítják 💸

A 13 legjobb vállalati CRM szoftver, amelyet érdemes megnézni

Számos lehetőség alapos tesztelése után csapatommal összeállítottunk egy listát azokról a vállalati CRM-megoldásokról, amelyek javítják a kommunikációt, és érdemi betekintést és növekedést eredményeznek.

Íme a legjobb választásaink:

1. ClickUp (A legjobb ügyfélkapcsolatok és projektmenedzsment terén)

Építsd ki és tartsd karban ügyfélkapcsolataidat, személyes feladataidat és még sok mást a ClickUp CRM segítségével

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi eszköz, amely könnyedén sokoldalú vállalati CRM szoftverként is működik. A ClickUp CRM ötvözi a projektmenedzsmentet a CRM funkciókkal, lehetővé téve az ügyfélkapcsolatok és a projektfeladatok egyszerűsítését egyetlen platformról.

A ClickUp segítségével a csapatommal egy testreszabott ügyféladatbázist hoztunk létre, amelyben az ügyfelekkel, üzletekkel és kapcsolatokkal kapcsolatos információkat tároljuk és elemezzük. Saját CRM-et hoztunk létre, amely teljes ellenőrzést biztosít a testreszabás felett, és igényeinkhez igazíthatjuk.

Az egyik kedvenc funkcióm az, hogy a ClickUp CRM központosítja az ügyfelekkel való kapcsolattartást. Lehetővé teszi a zökkenőmentes e-mail integrációt és ösztönzi a csapatok közötti együttműködést az üzletek terén. Egyetlen e-mail központból oszthatom meg a projekt frissítéseit az ügyfelekkel és vonhatom be az új ügyfeleket, ami hatékonyabbá és koherensebbé teszi a munkámat.

Használja a ClickUp Dashboards drill-down funkcióját a feladatok frissítéséhez és az értékesítési folyamat hatékony kezeléséhez

A ClickUp Dashboards egy kiemelkedő funkció, amelynek köszönhetően ez az eszköz az első helyen áll a listámon. Részletes betekintést nyújt az értékesítési folyamatba. Több mint 50 dashboard widget segítségével egyetlen központi helyen láthatja az összes ügyféladatot.

A ClickUp egy gazdag CRM-sablonokból álló könyvtárat is kínál, így egy helyen kezelheti a potenciális ügyfeleket, az ügyfélkapcsolatokat és az értékesítési folyamatokat, anélkül, hogy mindent a nulláról kellene kezdenie.

Töltse le ezt a sablont Kezelje a potenciális ügyfeleket, az ügyfeleket és az értékesítési folyamatot egyetlen platformról a ClickUp CRM sablon segítségével.

A ClickUp CRM sablon egy fantasztikus eszköz, amellyel ügyfeleit, potenciális ügyfeleit és értékesítési folyamatát egy kényelmes helyen kezelheti.

Akár potenciális ügyfeleket követ nyomon, akár ügyfélkapcsolatokat ápol, akár az értékesítés előrehaladását felügyeli, ez a sablon segítségével az egész folyamat során szervezett és hatékony maradhat. Öt különböző nézettel és hét testreszabható státusszal rendelkezik, így az Ön egyedi üzleti igényeihez igazodik.

Így segít Önnek:

Szerezzen értékes betekintést a testreszabható irányítópultok segítségével.

Zökkenőmentesen együttműködhet a csapattagokkal az üzletek és feladatok terén.

Növelje az ügyfelek elkötelezettségét azáltal, hogy az összes kommunikációt egy helyen tárolja.

Kövesse nyomon az előrehaladást és a teljesítményt a jobb döntéshozatal érdekében.

💈 Bónusz: A ClickUp egyszerű CRM-sablonja ideális azok számára, akik most kezdenek el CRM-rendszereket használni. Ez a felhasználóbarát sablon alapvető funkciókat kínál a potenciális ügyfelek nyomon követéséhez, az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez és az értékesítési tevékenységek figyelemmel kíséréséhez.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp kiterjedt funkcióinak megismerése eleinte nyomasztónak tűnhet.

Az AI asszisztens felugró ablakai időnként zavaróak lehetnek.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Salesforce Sales Cloud (a legjobb CRM-testreszabásokhoz és integrációkhoz)

via Salesforce Sales Cloud

A Salesforce Sales Cloud központosítja a potenciális ügyfelek generálását, az ügyféladatokat és az értékesítési lehetőségeket, javítva ezzel a potenciális ügyfelek áramlását és az ügyfélelégedettséget. Tetszik, hogy egyszerűsíti a potenciális ügyfelek felkutatását azáltal, hogy összesíti az összes potenciális ügyfelet és a potenciális partnerekkel való interakciókat egy nézetben.

A személyre szabott jelentéskészítési funkció különösen hasznos a haladás nyomon követéséhez. Összességében a Salesforce egy intuitív és skálázható platform, amely racionalizálja az értékesítési folyamatokat, lehetővé téve a csapatok számára, hogy hatékonyan dolgozzanak céljaik elérése érdekében.

A Salesforce Sales Cloud legjobb funkciói

Kezelje a folyamatokat egységes nézetben a beépített diagramok segítségével.

E-mailek, események és interakciók automatikus rögzítése

Készítsen pontos előrejelzéseket valós időben

Egyszerűsítse a kommunikációt az ügyfelekkel való fontos interakciók automatikus naplózásával.

A Salesforce Sales Cloud korlátai

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy az előrejelzési és lehetőségértékelési funkciók nem mindig működnek megfelelően, ami befolyásolhatja a döntéshozatalt.

A mobilalkalmazásból hiányoznak bizonyos asztali funkciók, ami megnehezíti az adatok frissítését útközben.

Salesforce Sales Cloud árak

Vállalati: 165 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Korlátlan: 330 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Einstein 1 Sales: 500 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Salesforce Sales Cloud értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 22 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 18 000 értékelés)

3. HubSpot Sales Hub (A legjobb üzletkezeléshez)

via HubSpot

A HubSpot Sales Hub egy átfogó értékesítési eszköz, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat az értékesítési folyamatok racionalizálásában és a termelékenység növelésében.

Kiterjedt funkciói ellenére nagyra értékelem, hogy milyen könnyen használható. Az eszköz egyszerűvé teszi az ügyletek kezelését, és lehetővé teszi, hogy lássam, hol tartok az értékesítési folyamatban.

A platform emellett jelentős rugalmasságot kínál számos testreszabási lehetőséggel. Segít a csapatomnak a CRM-adatbázisunkban és tulajdonságainkban szereplő rekordokat igényeinkhez igazítani.

A HubSpot Sales Hub legjobb funkciói

Vizualizálja értékesítési folyamatát egy testreszabható folyamatábrával, amely segít nyomon követni az üzleteket minden szakaszban.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, hogy időt takarítson meg és növelje a hatékonyságot.

Figyelje az e-mailek megnyitását és a kattintásokat, hogy jobban megértse a potenciális ügyfelek elkötelezettségét.

Szerezzen betekintést az értékesítési teljesítménybe robusztus jelentéskészítő eszközökkel, amelyek segítenek az adatokon alapuló döntések meghozatalában.

A HubSpot Sales Hub korlátai

A felhasználók szerint a műszerfal testreszabása kissé körülményes, ami rontja a felhasználói élményt.

HubSpot Sales Hub árak

Professzionális: 100 USD/hó/felhasználó

Vállalati: 150 USD/hó/felhasználó

HubSpot Sales Hub értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 11 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

4. Salesflare (A legjobb CRM-automatizáláshoz és együttműködéshez)

via Salesflare

A Salesflare együttműködésen alapuló CRM-je egyszerű, de rengeteg funkcióval rendelkezik, és hatékony automatizálást biztosít az értékesítési folyamatok hatékony kezeléséhez. Tetszik, hogy az eszköz automatikusan szinkronizálja az e-maileket, a hívásokat és a találkozókat, így az e-mail-sorozat automatizálásának segítségével könnyebben tudok kapcsolatba lépni a potenciális ügyfelekkel és a meglévő ügyfelekkel.

Ez az eszköz lehetővé teszi megosztott sablonok létrehozását, egyedi jelentések generálását és irányítópultok beállítását is. A Salesflare engedélyezési rendszert tartalmaz, amely lehetővé teszi az adatokhoz és a folyamatokhoz való hozzáférés ellenőrzését a fokozott biztonság és adatvédelem érdekében.

A Salesflare legjobb funkciói

Automatizálja az e-mailek szinkronizálását, a hívásokat és a találkozókat a könnyű ügyfélkapcsolatok érdekében.

Készítsen megosztott sablonokat a csapatmunka javítása és a kommunikáció egyszerűsítése érdekében.

Személyre szabott jelentések és irányítópultok létrehozásával mélyebb betekintést nyerhet az értékesítési teljesítménybe.

Használja ki a kapcsolati intelligenciát a szervezeteken belüli csapatkapcsolatok azonosításához.

Ellenőrizze az adatokhoz való hozzáférést egy robusztus jogosultsági rendszerrel, hogy megvédje az érzékeny információkat.

A Salesflare korlátai

Néhány felhasználó szerint az e-mailes munkafolyamatok nem szervezettek, ami megnehezíti a célzott kampányok lebonyolítását.

A platform nem kínál közösségi média nyomon követést, ami azt jelenti, hogy a felhasználóknak további eszközöket kell használniuk a közösségi média aktivitásának figyelemmel kíséréséhez.

Salesflare árak

Növekedés : 29 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Pro: 49 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Salesflare értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 270 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

5. Zoho CRM (A legjobb értékesítési jelentések és elemzésekhez)

via Zoho CRM

A Zoho CRM egy könnyen használható platform, bár sok funkciója eleinte kissé nyomasztó lehet. Tetszenek a különböző szinteken elérhető testreszabási lehetőségek, a moduloktól a folyamatokig és a CRM munkafolyamatokig. Ez lehetővé teszi számomra, hogy nyomon kövessek mindent, ami a potenciális ügyfeleimmel, kapcsolataimmal, ügyfeleimmel, lezárt ügyleteimmel és egyebekkel kapcsolatos.

Tapasztalatom szerint a Zoho CRM jelentéskészítési funkciói lenyűgözőek. Szabványos beépített jelentések és egyedi jelentések állnak rendelkezésre, hogy minden szükséges információt megkapjon. Ezenkívül különféle diagramok is rendelkezésre állnak – oszlop-, vonal- és kördiagramoktól a donut-, hő- és tölcsérdiagramokig. Anomália-érzékelővel is rendelkezik, amely összehasonlítja a tényleges értékesítést a várható trendekkel.

A Zoho CRM legjobb funkciói

Készítsen standard és egyedi jelentéseket különböző diagramopciókkal

Optimalizálja az értékesítési folyamatokat hatékony automatizálási funkciókkal

Hozzáférés a csapatkapcsolatokhoz és az ügyfelekkel való interakciókhoz a jobb együttműködés érdekében.

Használjon olyan AI eszközöket, mint a Zia és a ChatGPT, amelyek intelligens segítséget nyújtanak olyan feladatokban, mint az anomáliák észlelése és az e-mailek megírása.

A Zoho CRM korlátai

Egyes felhasználók úgy találják, hogy a platform túl sok információt jelenít meg a potenciális ügyfelekről, ami megnehezíti a legrelevánsabb adatok kiszűrését.

A szoftver időnként lassul, ami kritikus feladatok végzése közben frusztráló lehet.

Zoho CRM árak

Alapcsomag: 20 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 35 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 50 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 65 USD/hó felhasználónként

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 2600 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 6800 értékelés)

🧠 Ne feledje: A CRM-hez használt AI-eszközök javíthatják értékesítési folyamatait. Ugyanakkor ügyeljen arra, hogy a CRM-be bevitt adatok pontosak és naprakészek legyenek, mivel az AI minőségi adatokra támaszkodik, hogy értelmes betekintést nyújtson. Használja ki a testreszabási lehetőségeket, hogy a CRM-et az Ön üzleti igényeihez és folyamataihoz igazítsa. Ezenkívül folyamatosan értékelje az AI eszköz teljesítményét és hatását az értékesítési folyamatokra, hogy elvégezze a szükséges módosításokat.

6. Freshsales (A legjobb ügyfélkezeléshez)

via Freshsales

A Freshsales túllép a általános megközelítésen, lehetővé téve a CRM testreszabását a B2B igényeinek megfelelően. A pénznemeket, nyelveket és üzleti modulokat az Ön működéséhez igazíthatja, ezzel segítve az ügyfélkezelési stratégiák fejlesztését.

Ami engem lenyűgöz, az a szerszám többcsatornás kampánylehetőségei – akár szöveges üzenet, WhatsApp vagy e-mail formájában –, valamint a felhasználóbarát felülete, amely hatékonyan szervezi a potenciális ügyfeleket, a leadeket és az ügyfeleket egyértelmű értékesítési szakaszokba. Ezenkívül a Freshsales reagáló ügyfélszolgálata miatt ez egy átfogó választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek rugalmasságot és hatékonyságot keresnek értékesítési folyamatuk kezelésében.

A Freshsales legjobb funkciói

Végezzen intelligens értékesítési kampányokat a Freddy AI segítségével, hogy megragadja, minősítse, továbbítsa és nyomon kövesse a potenciális ügyfeleket.

Szerezzen 360 fokos rálátást az ügyfelekre, interakcióikra és preferált csatornáikra.

Használja az AI-alapú betekintést a legjobb potenciális ügyfelek és üzletek kiemeléséhez.

Optimalizálja az ügyfélkapcsolatokat a beépített felhőalapú telefonnal, amely zökkenőmentes alkalmazáson belüli hívásokat tesz lehetővé.

A Freshsales korlátai

Jelentéskészítési és elemzési funkciói nem elég mélyrehatóak és testreszabhatók, így néhány versenytárshoz képest korlátozott betekintést nyújtanak.

Az értékesítési központ ügyfélszolgálata némileg korlátozott, ami hatással lehet azokra a felhasználókra, akik átfogóbb segítségre szorulnak.

Freshsales árak

Növekedés: 11 USD/hó felhasználónként

Előny: 47 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 71 USD/hó felhasználónként

Freshsales értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

7. Pipedrive (A legjobb az értékesítési folyamatok és ügyletek kezeléséhez)

via Pipedrive

A Pipedrive egy testreszabható vállalati CRM-megoldás, amelyet az Ön egyedi üzleti igényeinek kielégítésére terveztek. Lehetővé teszi az értékesítési folyamatok vizualizálását, a potenciális ügyfelek optimalizálását, az üzletek kezelését és az értékesítési folyamatok automatizálását AI-technológia segítségével.

A Pipedrive-ban azt értékelem, hogy egyszerűsíti a munkafolyamatokat azáltal, hogy az összes értékesítési feladatot egy helyen konszolidálja, így még a CRM-rendszerekben kezdők számára is felhasználóbarát. A platform személyre szabott AI-tippeket is kínál a folyamatok javításához.

Ezenkívül a Pipedrive ingyenes értékesítési folyamat sablonokat is biztosít, amelyek segítségével hatékonyan nyomon követheti az üzleteket és előre jelezheti a bevételeket. A valós idejű jelentések és irányítópultok segítségével folyamatosan finomíthatja értékesítési stratégiáját a jobb eredmények érdekében.

A Pipedrive legjobb funkciói

Automatizálja az értékesítési folyamatokat, hogy időt takarítson meg és racionalizálja a munkafolyamatokat, így csapata az üzletek lezárására koncentrálhat.

Vizualizálja értékesítési folyamatát intuitív irányítópultokkal, amelyek világos áttekintést nyújtanak az üzletekről és az előrehaladásról.

Kövesse nyomon a teljesítményt valós idejű jelentésekkel és elemzésekkel, hogy mérje a sikert és optimalizálja értékesítési stratégiáját.

Használja a Kanban táblákat az értékesítési csatorna megtekintéséhez és az értékesítési folyamatok optimalizálásához.

A Pipedrive korlátai

A szoftver más eszközökkel való integrálása megfelelő technikai ismereteket igényel, ami megnehezítheti a technikai háttérrel nem rendelkező felhasználók számára a bevezetést.

Nincs automatikus duplikált bejegyzés-felismerés, és a tervezett jelentéseket manuálisan kell megosztani az érdekelt felekkel.

Pipedrive árak

Essential: 14 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)

Haladó: 34 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)

Professzionális: 49 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)

Teljesítmény: 64 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)

Vállalati: 99 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2000+ értékelés)

8. Creatio (A legjobb kódolás nélküli platform az ügyfélszolgálati munkafolyamatok automatizálásához)

via Creatio

A Creatio egy kódolás nélküli platform, amelyet a CRM és az ügyfélsiker-munkafolyamatok automatizálására terveztek. Intuitív folyamatmegtervezése lehetővé teszi az e-mailek, jóváhagyások és értesítések egyszerű automatizálását.

Ennek a CRM-platformnak az egyik legfontosabb jellemzője a jelentéskészítési és elemzési képessége. Lehetővé teszi a csapatom számára, hogy testreszabható irányítópultokkal interaktív jelentéseket készítsen az ügyfelek tevékenységének nyomon követésére. Emellett zökkenőmentesen integrálódik az üzleti folyamatokba, így egyetlen megbízható információforrást hoz létre.

A Creatio legjobb funkciói

Növelje az ügyfelek elkötelezettségét egy olyan omnichannel marketing rendszerrel, amely racionalizálja az ügyfél utazását.

Kezelje marketingkampányait több csatornán keresztül az omnichannel marketing automatizálási eszközökkel.

Zökkenőmentesen integrálható harmadik féltől származó alkalmazásokkal, hogy egységes képet kapjon az ügyféladatokról és javítsa az üzleti hatékonyságot.

A Creatio korlátai

A mobilalkalmazás funkciói korlátozottak, ami megnehezíti az adatokhoz való hozzáférést útközben.

Az árak nem alkalmasak kis- és középvállalkozások számára.

Creatio árak

Növekedés: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 55 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 85 USD/hó felhasználónként

Creatio értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

9. Oracle CRM On Demand (A legjobb értékesítési automatizáláshoz)

via Oracle CRM On Demand

Az Oracle CRM On Demand hatékonyan kezeli az ügyfélkapcsolatokat azáltal, hogy átfogó hozzáférést biztosít az ügyféladatokhoz és javítja az elkötelezettségi stratégiákat, ami végül erősebb kapcsolatok kialakulásához vezet.

A platform egyszerűsíti a rutin feladatokat és intelligens ajánlásokat kínál a potenciális ügyfelek kezeléséhez, javítva az általános hatékonyságot. Ezenkívül lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy mélyreható elemzéseket használjanak az ügyfelek viselkedésének jobb megértése és az elkötelezettségi stratégiák ennek megfelelő testreszabása érdekében.

Az Oracle CRM On Demand legjobb funkciói

Szerezzen 360 fokos rálátást az ügyfélkapcsolatokra az értékesítés automatizálásának optimalizálása érdekében.

Növelje a mobil hozzáférhetőséget az iOS és Android rendszerekhez készült fejlett alkalmazásokkal, amelyek valós idejű adatszinkronizálást biztosítanak.

Személyre szabott tartalmak és dimenziók hozzáadásával testreszabhatja az értékesítési jelentéseket és irányítópultokat a jobb történeti elemzés érdekében.

Az Oracle CRM On Demand korlátai

Egyes felhasználók megjegyezték, hogy a problémák megoldása lassú lehet a dedikált támogatás hiánya miatt.

Az eszköz nem rendelkezik testreszabási lehetőségekkel, ami megnehezíti az eszköz konkrét igényekhez való igazítását.

Oracle CRM On Demand árak

Egyedi árazás

Oracle CRM On Demand értékelések és vélemények

G2: 3,7/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (30+ értékelés)

10. Zendesk Sell (A legjobb leadkezelés minden méretű vállalkozás számára)

via Zendesk Sell

A Zendesk Sell egy vezető menedzsment szoftver, amely átfogó rálátást biztosít az értékesítési folyamatra. Egyetlen platformon egyesíti az értékesítés és a szolgáltatás területén szükséges alapvető ügyféladatokat, beleértve a potenciális ügyfelek generálását, a kapcsolattartást és az ügyletek kezelését, valamint a tevékenységek nyomon követését.

Ezenkívül a Zendesk Sell automatizálási funkciókat kínál az ismétlődő feladatok racionalizálására, javítva az ügyfélkapcsolatok kezelésének általános hatékonyságát. Segít csapatomnak több csatornán keresztül hozzáférni az ügyfelekkel való interakciókhoz, ami javítja gyors reagálási képességünket és a kommunikáció személyre szabását. Ez az átfogó képet javítja a csapaton belüli együttműködést és jobb ügyfélkapcsolatokhoz vezet.

A Zendesk Sell legjobb funkciói

Mobilalkalmazások segítségével szegmentálja a potenciális ügyfeleket és az üzleteket útközben

Készítsen informatív jelentéseket a teljesítmény és a trendek nyomon követéséhez.

Hozzáférés az ügyfelekkel való interakciókhoz több csatornán keresztül

A Zendesk Sell korlátai

A keresési funkció nem rendelkezik egyéni mezőkkel, ami megnehezíti a konkrét adatok megtalálását.

Egyes felhasználók tartós problémákról és hibákról számoltak be, amelyek negatívan befolyásolják az általános felhasználói élményt.

Zendesk Sell árak

Értékesítési csapat: 25 USD/hó ügynökönként

Értékesítési növekedés: 69 USD/hó ügynökönként

Professzionális értékesítés: 149 USD/hó ügynökönként

Zendesk Sell értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 150 értékelés)

11. ActiveCampaign (A legjobb e-mail marketinghez)

via ActiveCampaign

Az ActiveCampaign egy vállalati CRM szoftver, amelynek célja a potenciális ügyfelek és a kapcsolattartók nyomon követése, automatizálása és kezelése, így Ön az értékesítésre koncentrálhat.

Mint valaki, aki nagyban támaszkodik az e-mail marketingre, nagyra értékelem a vizuális automatizálási eszközt, amely lehetővé teszi számomra, hogy kódolás nélkül hozzak létre e-mail kampányokat és űrlapokat. Emellett a nehéz munkát is elvégzi azáltal, hogy automatizálja az e-mailek és szöveges üzenetek elküldését a potenciális ügyfeleknek, így marketingtevékenységeim sokkal hatékonyabbak lesznek.

Az ActiveCampaign legjobb funkciói

Automatizálja a potenciális ügyfelek pontozását, hogy azok interakciói és viselkedése alapján rangsorolja a legértékesebb potenciális ügyfeleket.

Kövesse nyomon az értékesítési lehetőségeket és automatizálja a rutin feladatokat a hatékonyság növelése érdekében.

Több mint 900 alkalmazással zökkenőmentesen integrálható, így egységes ökoszisztémát hoz létre az ügyféladatok és interakciók kezeléséhez.

Az ActiveCampaign korlátai

A felhasználói felület nehézkesnek tűnhet, ami negatívan befolyásolja az általános felhasználói élményt.

Az ár a korlátozott funkciókhoz és elérhető kapcsolatokhoz képest magasnak tekinthető, ami kis csapatok számára kihívást jelent.

ActiveCampaign árak

Starter: 15 USD/hó

Plusz : 49 USD/hó

Pro: 79 USD/hó

Vállalati: 145 USD/hó

ActiveCampaign értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2400 értékelés)

További információk: A növekedéshez szükséges 10 legjobb ügyfél-siker szoftver

12. LeadSquared (A legjobb értékesítési és marketing automatizáláshoz)

via LeadSquared

A LeadSquared egy robusztus CRM-megoldást kínál, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozásokat ügyfélkapcsolat-kezelésük fejlesztésében. Miután kipróbáltam a LeadSquared vállalati CRM-jét, úgy találtam, hogy felhasználóbarát, és a kiterjedt funkcióihoz képest a telepítés időtartama is elfogadható, körülbelül egy hónap.

Különösen értékelem a 100%-ban automatizált lead scoring funkciót, amely lehetővé teszi a leadek hatékony minősítését és prioritásba sorolását. Az egy kattintással elérhető hívás funkció zökkenőmentesebbé teszi az értékesítési folyamatot. Ezenkívül a gyorsszűrő részleg lehetővé teszi egyéni szűrők létrehozását, a leadek tevékenységének valós idejű frissítése pedig megkönnyíti a gyors válaszadást.

A LeadSquared legjobb funkciói

Végezzen potenciális ügyfelekkel kapcsolatos hívásokat és figyelje a hívások mutatóit az általános értékesítési folyamat optimalizálása érdekében.

Kövesse nyomon a potenciális ügyfelek tevékenységét valós időben, lehetővé téve a megfelelő időben történő visszajelzéseket és a jobb ügyfélkapcsolatokat.

Testreszabhatja a munkafolyamatokat az egyedi üzleti igényeknek megfelelően.

A LeadSquared korlátai

A felhasználók korlátozásokkal szembesülnek a rendelkezésre álló adatszűrők számát illetően, és nem alkalmazhatnak egyszerre több szűrőt, ami megnehezíti a konkrét információk keresését.

Az eszköz időnként több bejelentkezési kísérletet igényel, ami a csúcsforgalmi időszakokban frusztráló lehet.

LeadSquared árak

Egyedi árazás

LeadSquared értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 160 értékelés)

13. SAP Sales Cloud (A legjobb az értékesítési folyamatok racionalizálásához)

via SAP Sales Cloud

Az SAP Sales Cloud átfogó képet nyújt a vállalkozásoknak az ügyfélkapcsolatokról, amelyet AI-alapú ajánlások egészítenek ki. Ez a CRM szoftver egyszerűsíti az értékesítést és az ügyfélkapcsolatok kezelését, lehetővé téve a bevételek növelését és a nyereségesség javítását.

Az SAP Sales Cloud használatával értékesítési csapata jobban összpontosíthat a kapcsolatok építésére és az ügyfelekkel való kapcsolattartásra. A megoldás racionalizálja és automatizálja a legfontosabb értékesítési folyamatokat , miközben intelligens, mesterséges intelligenciával támogatott betekintéssel segíti az értékesítési képviselőket.

Az SAP Sales Cloud legjobb funkciói

Optimalizálja a potenciális ügyfelek kezelését olyan eszközökkel, amelyek hatékonyan rangsorolják és minősítik a potenciális ügyfeleket a magasabb konverziós arány érdekében.

Hozzáférés valós idejű elemzésekhez és jelentésekhez a teljesítmény nyomon követése és az üzleti növekedést elősegítő trendek azonosítása érdekében.

Szerezzen 360 fokos rálátást az ügyfélkapcsolatokra, hogy jobban megértse az ügyfelek igényeit és javítsa az elkötelezettséget.

Az SAP Sales Cloud korlátai

Sok felhasználó jelzi, hogy az SAP Sales Cloud konfigurálása és testreszabása speciális szakértelmet igényel, hogy hatékonyan tudjon megfelelni az egyedi üzleti igényeknek.

A mobilalkalmazásról gyakran jelentik, hogy lassú, ami korlátozza hatékonyságát azoknak a szakembereknek, akik útközben is hozzá kell férniük a CRM-adatokhoz.

SAP Sales Cloud árak

Egyedi árazás

SAP Sales Cloud értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4/5 (19 értékelés)

Optimalizálja az ügyfélkapcsolatokat és növelje az értékesítést a ClickUp segítségével

Hatékony vállalati CRM-megoldás nélkül a magas értékesítési eredmények nem hoznak meg a kívánt eredményeket. A megfelelő CRM egyszerűsítheti a folyamatokat és létrehozhat egy szilárd adatbázist, amely betekintést nyújt az erőfeszítések javításához.

A CRM kiválasztásakor elengedhetetlen, hogy olyan megoldást találjon, amely tökéletesen megfelel az Ön igényeinek. A ClickUp egy all-in-one CRM és projektmenedzsment rendszer, amely minden szükséges funkciót kínál a CRM kezeléséhez és karbantartásához, a testreszabható nézetektől és mezőktől az átfogó irányítópultokig.

Ezenkívül a ClickUp különböző sablonokat is kínál, amelyek egyszerűsítik az ügyfélkapcsolatok kezelését. Így növeli csapata termelékenységét és erősíti az ügyfelekkel való kapcsolatokat.

Készen áll arra, hogy értékesítését új szintre emelje? Regisztráljon most a ClickUp-on!