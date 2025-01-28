A rendszerek optimalizálásához szükséges 20 legfontosabb teljesítménytesztelő eszköz

Számtalan órát töltöttem teljesítményproblémák elhárításával, megpróbálva kideríteni, mi lassítja a rendszert, vagy miért ütközik hirtelen egy alkalmazás terhelés alatt.

Frusztráló lehet ilyen helyzetben lenni, igaz? De egy dolgot megtanultam: a megfelelő teljesítménytesztelő eszközök használata mindent megváltoztat.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatom a 20 leghatékonyabb teljesítménytesztelő eszközt, amelyekről meggyőződtem, hogy rendkívül hatékonyak.

Akár tapasztalt szakember, akár kezdő, ezek a népszerű teljesítménytesztelő eszközök segítenek azonosítani a szűk keresztmetszeteket, biztosítani az optimális rendszerreakciót és kiváló minőségű felhasználói élményt nyújtani.

Akkor lássunk hozzá! 👇

A megfelelő teljesítménytesztelő eszközök kiválasztásakor néhány fontos tényezőt érdemes figyelembe venni:

Könnyű használat: Keressen olyan eszközt, amely intuitív és felhasználóbarát, még a teljesítménytesztelés terén kezdők számára is. Elsőbbséget élvezzenek az egyszerű felülettel és világos dokumentációval rendelkező eszközök.

Skálázhatóság: Győződjön meg arról, hogy az eszköz képes kezelni a tesztelési környezetet, függetlenül attól, hogy kis webhelyen vagy nagyméretű alkalmazáson dolgozik. Az eszköznek szükség szerint skálázhatónak kell lennie, hogy megfeleljen az Ön igényeinek.

Integrációs képességek: Válasszon olyan eszközt, amely zökkenőmentesen működik együtt a meglévő fejlesztési és tesztelési munkafolyamatokkal, például a folyamatos integráció (CI) és a folyamatos szállítás (CD) folyamatokkal.

Jelentéskészítési funkciók: Válasszon olyan eszközt, amely átfogó, testreszabható jelentéseket készít, lehetővé téve a teszt eredmények elemzését és a szűk keresztmetszetek hatékony azonosítását.

Árak: Mérlegelje a költségeket a költségvetésével, mivel vannak ingyenes és fizetős lehetőségek is. Válasszon olyan eszközt, amely megfelel az igényeinek, anélkül, hogy megterhelné a pénzügyeit.

Elvégeztem a kutatómunkát, és összeállítottam egy listát 20 népszerű terheléses teljesítménytesztelő eszközről, amelyek segítenek a problémák közvetlen megoldásában. Kezdjük!

1. ClickUp (A legjobb integrált projektmenedzsmenthez és teljesítményteszteléshez)

Egyszerűsítse szoftverfejlesztését a ClickUp Software Team Management csomaggal.

Talán tudja, hogy a ClickUp Software Team Management az egyik legnépszerűbb teljesítménykezelő eszköz, de tudta-e, hogy a teljesítménytesztelés terén is hasznos eszköz lehet?

Ez nem csak egy feladatkezelő, hanem egy átfogó platform, amely a szoftverfejlesztés minden aspektusát racionalizálja. A projekttervezéstől és a feladatkezeléstől az együttműködésig és a jelentésekig, a ClickUp mindent könnyedén elvégez. Ez egyben az egyik legjobb agilis tesztelő eszköz is.

Sokoldalú funkcióival és integrációival a ClickUp egyszerűsítheti tesztelési folyamatát és segíthet a teljesítménybeli szűk keresztmetszetek azonosításában. De ez még nem minden. Előre elkészített sablonokat is kínál, amelyekkel gyorsan elindíthatja teljesítménytesztelési munkáját. Fedezzük fel őket együtt!

ClickUp tesztkezelési sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp tesztkezelési sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen Önnek a teljes tesztelési folyamat kezelésében.

A ClickUp tesztkezelési sablon előre megtervezett keretrendszert kínál a teljesítménytesztelési feladatok egyszerűsítéséhez. Rendezni fogja a teszteseteit, nyomon követi az előrehaladást, és biztosítja a tesztelési folyamat zökkenőmentes lefolytatását.

Ez a sablon lehetővé teszi Önnek, hogy:

Tesztesetek központosítása: Tartsa összes tesztesetét egy helyen, hogy azok könnyen hozzáférhetők és kezelhetők legyenek.

Kövesse nyomon az előrehaladást: Figyelje nyomon az egyes tesztesetek előrehaladását testreszabható állapotokkal, mint például „Teendő”, „Folyamatban” és „Sikeres/Nem sikeres”.

Tesztelők kijelölése: A hatékony végrehajtás érdekében rendeljen konkrét teszteseteket a csapat tagjaihoz.

Hatékony együttműködés: Könnyítse meg a tesztelők közötti kommunikációt és együttműködést azáltal, hogy megjegyzéseket fűz és dokumentumokat oszt meg közvetlenül a tesztesetekben.

ClickUp hibajelentési és problémakövetési sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Bug & Issue Tracking Template segítségével hatékonyan nyomon követheti, jelentheti és megoldhatja a hibákat.

A ClickUp Bug & Issue Tracking Template segítségével könnyebb, mint valaha, észrevenni, kezelni és kijavítani a projektekben előforduló hibákat. Összehozza a támogatási, mérnöki és termékfejlesztési csapatokat, így mindenki szinkronban marad a kódhibák felkutatásában.

Ez a sablon központi helyet biztosít az összes hiba és probléma kezeléséhez. Lehetővé teszi a következőket:

Gyűjtse össze az összes csapattag hibajelentéseit egy helyen

Kövesse nyomon az egyes hibák javításának előrehaladását a testreszabható állapotok és a lista szervezése segítségével.

Készítsen átfogó jelentéseket releváns információkkal, például képernyőképekkel, videókkal és prioritási szintekkel, hogy biztosítsa a hatékony megoldást.

Könnyítse meg a hibabejelentők és a fejlesztők közötti kommunikációt a hibabejelentésekben szereplő megjegyzések és említések segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

Egyedi irányítópultok: Hozzon létre Hozzon létre ClickUp irányítópultokat a teljesítményadatok vizualizálásához és a célok elérésének nyomon követéséhez. Ez értékes betekintést nyújthat az alkalmazások teljesítményébe, és segíthet a fejlesztésre szoruló területek azonosításában.

A ClickUp Dashboards segítségével alakítsa adatait hasznosítható információkká.

Egyéni mezők: Adjon hozzá Adjon hozzá ClickUp egyéni mezőket , hogy rögzíthesse a konkrét teljesítménymutatókat, például a válaszidőket, a hibaarányokat és a betöltési időket. Ez lehetővé teszi a tesztelési igényeinek megfelelő kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) nyomon követését és elemzését.

A ClickUp Custom Fields segítségével testreszabhatja teljesítménymutatóit, így rögzítheti azokat a részleteket, amelyek a tesztelési folyamat szempontjából a legfontosabbak.

Feladatok közötti függőségek: Határozza meg Határozza meg a feladatok közötti ClickUp függőségeket , hogy a tesztelési tevékenységek a megfelelő sorrendben történjenek. Például beállíthat egy függőséget úgy, hogy a teljesítményteszt csak a megfelelő funkcionális teszt befejezése után hajtható végre.

A ClickUp Dependencies segítségével biztosíthatja, hogy minden lépés a megfelelő időben történjen.

Időkövetés: Kövesse nyomon az egyes tesztelési tevékenységekre fordított időt, hogy felmérje csapata hatékonyságát Kövesse nyomon az egyes tesztelési tevékenységekre fordított időt, hogy felmérje csapata hatékonyságát a ClickUp Project Time Tracking segítségével. Ez segíthet azonosítani azokat a területeket, ahol javításokra van szükség, és optimalizálni a tesztelési folyamatokat.

A ClickUp Project Time Tracking segítségével áttekintést kaphat csapata termelékenységéről.

Megjegyzések és megbeszélések: Használja Használja a ClickUp Assign megjegyzéseket és megbeszéléseket, hogy együttműködjön csapatával, megossza észrevételeit és megoldja a problémákat. Ez biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, és hogy a tesztelési tevékenységek hatékonyan zajlódjanak.

Javítsa az együttműködést a ClickUp Assign Comments segítségével, hogy a tesztelési tevékenységek zökkenőmentesen folyhassanak.

Feladatok automatizálása: Állítson be triggereket, hogy Állítson be triggereket, hogy a ClickUp Automations segítségével a teljesítményproblémákkal kapcsolatos feladatokat automatikusan a megfelelő csapattagoknak rendelje hozzá, amint azok bejelentésre kerülnek. Ez biztosítja, hogy minden hiba azonnal kezelésre kerüljön.

Egyszerűsítse munkafolyamatát a ClickUp Automations segítségével, amely gyors és hatékony megoldásokat kínál.

A ClickUp korlátai

A komplex teljesítménytesztelési igényekkel rendelkező szervezetek számára egy speciális eszköz lehet a legmegfelelőbb.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. BrowserStack (A legjobb különböző böngészők, operációs rendszerek és eszközök teszteléséhez)

A BrowserStack egy modern minőségbiztosítási tesztelő eszköz. Lenyűgöző funkciókkal rendelkezik, amelyeket kifejezetten teljesítményteszteléshez terveztek, így lehetővé téve webalkalmazásainak sebességének, reagálóképességének és skálázhatóságának mérését és optimalizálását.

A széles körű eszköz- és böngészőlefedettségnek köszönhetően különböző konfigurációkban végezhet tesztelést, hogy azonosítsa a teljesítménybeli szűk keresztmetszeteket és zökkenőmentes felhasználói élményt biztosítson.

A BrowserStack legjobb funkciói

Ellenőrizze alkalmazásának teljesítményét különböző hardver- és szoftverkonfigurációkon.

Végezzen teszteket több eszközön és böngészőn egyszerre, hogy felgyorsítsa a tesztelési ciklust.

Figyelje a KPI-ket, például az oldalbetöltési időket, a válaszidőket és a CPU-használatot, hogy azonosítsa a teljesítmény szűk keresztmetszeteit.

Rögzítse tesztelési munkameneteit a teljesítményproblémák elemzése és a fejlesztésre szoruló területek azonosítása érdekében.

A BrowserStack korlátai

Ez drága lehet, különösen nagy léptékű tesztelési projektek esetében.

Bár a BrowserStack széles körű funkciókat kínál, nem biztos, hogy olyan testreszabható, mint egyes más terhelés- és teljesítménytesztelő eszközök.

BrowserStack árak

Egyedi árazás (az eszköz, a használat és az API-k alapján)

BrowserStack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (350+ értékelés)

3. Apache JMeter (a legjobb webalkalmazások és API-k terheléses teszteléséhez)

Az Apache JMeter egy nyílt forráskódú teljesítménytesztelő eszköz. Széles körben használják webalkalmazások és API-k teljesítményének mérésére nagy terhelés mellett.

A JMeter nagy számú egyidejű felhasználó szimulálásával értékeli, hogy alkalmazása hogyan kezeli a terhelést, és azonosítja a teljesítménybeli szűk keresztmetszeteket. Ez lehetővé teszi, hogy alkalmazása különböző körülmények között is hatékonyan működjön.

Az Apache JMeter legjobb funkciói

Hozzon létre komplex tesztforgatókönyveket és elemezze a teljesítményadatokat, hogy az eszközt az Ön egyedi tesztelési igényeihez igazítsa.

Teszteljen sokféle alkalmazást több protokoll támogatásával, beleértve a HTTP, HTTPS, FTP, JDBC, SOAP és JMS protokollokat.

Szimuláljon nagy számú egyidejű felhasználót a tesztek több gépre történő elosztásával.

Növelje a funkcionalitást különféle bővítményekkel és kiterjesztésekkel, amelyek megkönnyítik az integrációt más eszközökkel és bővítik a tesztelési lehetőségeket.

Az Apache JMeter korlátai

Ez meredek tanulási görbét jelent azoknak a felhasználóknak, akik még nem ismerik a teljesítménytesztelést.

A hatalmas számú egyidejű felhasználó kezelésében mutatkozó korlátai miatt nem alkalmas extrém, nagyszabású teljesítménytesztelési forgatókönyvekhez.

Apache JMeter árak

Örökre ingyenes

Apache JMeter értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

4. PFLB (A legjobb webalkalmazások terhelés- és stresszteszteléséhez)

A PFLB (Performance Functional Load Balancer) egy terheléses tesztelő eszköz, amelynek célja a webalkalmazások teljesítményének mérése nagy terhelés mellett. Különösen hatékony a szűk keresztmetszetek azonosításában és a komplex webes architektúrák teljesítményének optimalizálásában.

A PFLB legjobb funkciói

Figyelje valós időben a KPI-ket, például a válaszidőket, az átviteli sebességet és a hibaarányokat, hogy mindig tisztában legyen alkalmazása teljesítményével.

Ossza el a terhelést több szerver között, hogy biztosítsa az optimális teljesítményt és megelőzze a szűk keresztmetszeteket a tesztelés során.

Használja a fejlett elemzési funkciókat, beleértve a korrelációelemzést és a szűk keresztmetszetek azonosítását, hogy hatékonyan azonosítsa a teljesítményproblémákat.

Könnyedén skálázható, hogy nagy méretű terheléses tesztelési forgatókönyveket is kezelni tudjon, biztosítva alkalmazásának megfelelő teljesítményét változó körülmények között is.

A PFLB korlátai

Korlátozott hozzáférhetőség és rugalmasság az open source alternatívákhoz képest

Drága megoldás, különösen a skálázhatósági tesztelés esetében.

PFLB árak

Örökre ingyenes

Alapcsomag: 50 USD/hó

Pro: 400 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

PFLB értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. SOAPUI (a legjobb SOAP és REST szolgáltatások API teszteléséhez)

A SOAPUI egy népszerű API tesztelő eszköz, amely a SOAP és REST szolgáltatások teljesítményét is képes tesztelni. Felhasználóbarát felülettel és számos funkcióval rendelkezik a teljesítménytesztek létrehozásához és futtatásához.

A SOAPUI legjobb funkciói

Hozzon létre terhelési és stresszteszteket, hogy különböző terhelési feltételek mellett mérje API-jainak teljesítményét.

Használja az adatközpontú tesztelést, hogy ugyanazt a tesztet különböző adatkészletekkel futtassa le, szimulálva a valós használati helyzeteket.

Számos különböző típusú állításhoz férhet hozzá, amelyekkel ellenőrizheti az API-válaszok helyességét és gyorsan azonosíthatja a teljesítménybeli problémákat.

A SOAPUI korlátai

Ehhez egy kis időre van szükség, különösen azoknak a felhasználóknak, akik még nem ismerik az API-tesztelést.

SOAPUI árak

Örökre ingyenes

SOAPUI értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 160 értékelés)

6. LoadView (A legjobb felhőalapú teljesítményteszteléshez)

A LoadView egy felhőalapú teljesítménytesztelő platform, amely lehetővé teszi a valós felhasználói forgalom szimulálását és a webalkalmazások és API-k teljesítményének mérését. Intuitív felülettel és a teljesítménytesztek létrehozásához és végrehajtásához szükséges széles körű funkciókkal rendelkezik.

A LoadView legjobb funkciói

Szimulálja a forgalmat több földrajzi helyről, hogy különböző körülmények között tesztelje alkalmazásának teljesítményét.

Készítsen komplex tesztforgatókönyveket, és reprodukálja a valódi felhasználói viselkedést a dinamikus szkriptelési funkciók segítségével.

Hozzáférés részletes teljesítményelemzésekhez, beleértve a válaszidőket, az átviteli sebességet és a hibaarányokat.

A LoadView korlátai

Korlátozott hozzáférhetőség és rugalmasság az open source alternatívákhoz képest

LoadView árak

Igény szerint: 0 USD/hó

Előfizetés: Starter: 129 USD/hó Professional: 454 USD/hó Advanced: 899 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Kezdő csomag: 129 USD/hó

Professzionális: 454 USD/hó

Haladó: 899 USD/hó

LoadView értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (25+ értékelés)

7. Keysight Eggplant (a legjobb automatizált funkcionális és teljesítményteszteléshez)

A Keysight Eggplant egy funkcionális tesztelő eszköz, amely teljesítménytesztelésre is használható. Különösen alkalmas komplex webalkalmazások és API-k tesztelésére, az automatizálásra helyezve a hangsúlyt.

A Keysight Eggplant legjobb tulajdonságai

Hozzon létre terheléses és stresszteszteket webalkalmazásai és API-jai teljesítményének méréséhez.

Használja az automatizálási funkciókat újrafelhasználható teszt szkriptek létrehozásához és az ismétlődő feladatok automatizálásához, növelve ezzel az általános hatékonyságot.

Használja ki a képalapú tesztelést a dinamikus felületű alkalmazások értékeléséhez, biztosítva a pontos eredményeket.

Integrálja az Eggplantot más eszközökkel, például CI/CD-csatornákkal és felügyeleti rendszerekkel, hogy egyszerűsítse a tesztelést.

A Keysight Eggplant korlátai

A funkciók nem érik el a költségeket

Keysight Eggplant árak

Gyors indítás: 9999 dollár három hónapra

Egyéb csomagok: Egyedi árak

Keysight Eggplant értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (90+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

8. OpenText LoadRunner Cloud (A legjobb felhőalapú teljesítményteszteléshez vállalatok számára)

Az OpenText LoadRunner Cloud egy hatékony, felhőalapú teljesítménytesztelő platform. Számos funkcióval rendelkezik a webalkalmazások és API-k nagy terhelés alatti teljesítményének mérésére.

Az OpenText LoadRunner Cloud kifejezetten nagy léptékű tesztelési forgatókönyvek kezelésére lett kifejlesztve, és megbízható eredményeket biztosít, amelyekre a felhasználók támaszkodhatnak.

Az OpenText LoadRunner Cloud legjobb funkciói

Kezeljen több projektet egyetlen bérlőn belül, hogy megszervezze az erőforrások elosztását és kezelését a különböző teljesítménytesztelési kezdeményezések között.

A teszt futása közben virtuális felhasználókat adhat hozzá, hogy a teszt újraindítása nélkül, valós idejű megfigyelések alapján állítsa be a terhelést, biztosítva ezzel a pontos teljesítményértékelést.

Tartsa be az iparági biztonsági szabványokat, biztosítva a felhasználói adatok védelmét a tesztelési forgatókönyvek során.

Zökkenőmentesen integrálható különböző CI/CD folyamatokba és felügyeleti eszközökbe, többek között a Jenkins, Azure DevOps és New Relic programokba.

Az OpenText LoadRunner Cloud korlátai

A felhasználói felület/felhasználói élmény nem éri el más teljesítménytesztelő eszközök szintjét.

OpenText LoadRunner Cloud árak

Egyedi árazás

OpenText LoadRunner Cloud értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Gatling (A legjobb nagy teljesítményű terheléses teszteléshez, különösen a Scala-val ismerős fejlesztők számára)

A Gatling egy hatékony, nyílt forráskódú eszköz, amelyet kifejezetten nagy teljesítményű terheléses tesztelésre terveztek. Kiválóan alkalmas nagy felhasználói forgalom szimulálására és a webalkalmazásokban és API-kban fellelhető teljesítménybeli szűk keresztmetszetek azonosítására.

Az eszköz Scala-alapú architektúrája és aszinkron I/O képességei miatt ez a legjobb választás azoknak a fejlesztőknek, akik hatékony és skálázható teljesítménytesztelő megoldásokat keresnek.

A Gatling legjobb funkciói

Írjon teljesítményteszteket forráskódként, hogy lehetővé tegye a verziókezelést és a csapat tagjai közötti együttműködést.

Használja ki a Gatling protokollfüggetlen jellegét, hogy támogatni tudja a különböző protokollokat, beleértve a HTTP/HTTPS, WebSockets, MQTT és másokat.

Használja a beépített felvevőt a felhasználók webalkalmazásokkal való interakcióinak rögzítésére, és alakítsa azokat terheléses tesztelő szkriptekké.

A Gatling korlátai

A Scala vagy a teljesítménytesztelés terén kezdő fejlesztőknek nehezebb lehet a tanulási folyamat.

A Gatling grafikus felhasználói felülete nem olyan kiterjedt, mint más teljesítménytesztelő eszközöké.

Gatling árak

Alap: 110,46 dollár

Csapat: 441,85 dollár

Vállalati: Egyedi árazás

Gatling értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (55+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Mabl (A legjobb folyamatos teszteléshez, beleértve a teljesítménytesztelést is)

A Mabl egy felhőalapú, folyamatos tesztelési platform, amely számos tesztelési funkciót kínál, beleértve a teljesítménytesztelést is.

Bár elsősorban funkcionális tesztelési funkcióiról ismert, a mabl webalkalmazások és API-k teljesítményének értékelésére is használható. Kódolásmentes megközelítése révén széles körű felhasználói réteg számára elérhető, beleértve azokat is, akik nem rendelkeznek kiterjedt technikai szakértelemmel.

A mabl legjobb funkciói

Optimalizálja a teszt végrehajtását az intelligens várakozási funkcióval, amely a korábbi alkalmazás teljesítményadatokat felhasználva dinamikusan módosítja az időzítést.

Hozzáférés robusztus API tesztelési funkciókhoz, beleértve a biztonságos környezetek hitelesítő adatainak támogatását és rugalmas tesztbeállításokat, amelyek lehetővé teszik a tesztelés gyors elindítását.

Használja ki a gépi tanulás fejlesztéseit az új tesztelési területek azonosításához, és gondoskodjon arról, hogy a tesztek csak akkor fussanak, amikor az alkalmazások megfelelő állapotban vannak.

A mabl korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek a tesztekhez

Nem támogatja teljes mértékben a hagyományos hurkos szerkezeteket.

mabl árak

Egyedi árazás

mabl értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (35+ értékelés)

Capterra: 4/5 (65+ értékelés)

11. Loadmill (A legjobb felhőalapú teljesítményteszteléshez, valós böngészőteszteléssel és dinamikus szkripteléssel)

A Loadmill egy felhőalapú teljesítménytesztelő platform, amely széles körű funkciókat kínál a webalkalmazások és API-k teljesítményének mérésére nagy terhelés mellett. Különösen alkalmas olyan alkalmazások tesztelésére, amelyek a valós felhasználói viselkedésen alapulnak, például e-kereskedelmi webhelyek és játékplatformok.

A Loadmill legjobb funkciói

Az AI-alapú tesztgenerálás segítségével automatikusan generálhat tesztforgatókönyveket a valós felhasználói viselkedés alapján.

A tesztelési eredmények mélyreható elemzésével nyerhet betekintést, azonosíthatja a kiváltó okokat és javaslatokat tehet a teljesítmény javítására.

Integrálja zökkenőmentesen fejlesztési munkafolyamatába a folyamatos tesztelés érdekében, így a problémák felmerülésekor azok gyorsan azonosíthatók és megoldhatók.

A Loadmill korlátai

Egyes fejlett funkciók használata bonyolult.

Loadmill árak

Csapat: Egyedi árazás

Üzleti: Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Loadmill értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

12. BlazeMeter (A legjobb vállalati szintű teljesítményteszteléshez)

A BlazeMeter egy folyamatos tesztelési platform, amely segít a tesztelő és fejlesztő csapatoknak a webes és mobil alkalmazások terhelési és teljesítménytesztelésének elvégzésében. Lehetővé teszi a felhasználók számára a forgalom replikálását és az alkalmazások teljesítményének hatékony elemzését.

A BlazeMeter legjobb funkciói

Kombinálja a felhőalapú tesztelést a helyszíni infrastruktúrával a BlazeMeter hibrid tesztelési funkcióinak segítségével az optimális teljesítmény és skálázhatóság érdekében.

Használja a fejlett elemzési funkciókat, beleértve a drill-down és a kiváltó okok elemzését, hogy azonosítsa a teljesítményt gátló tényezőket.

Figyelje a KPI-ket valós időben, beleértve a válaszidőket, az átviteli sebességet és a hibaarányokat, hogy mindig tájékozott legyen az alkalmazások teljesítményéről.

A BlazeMeter korlátai

Egyes felhasználók problémákat tapasztalnak a JMX fájlban rögzített műveletek letöltésekor.

BlazeMeter árak

Alap: 149 USD/hó

Pro: 649 USD/hó

Unleashed: Egyedi árazás

AWS: Egyedi árazás

BlazeMeter értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

13. NeoLoad (A legjobb komplex webalkalmazások és API-k teljesítményteszteléséhez)

A NeoLoad egy automatizált teljesítménytesztelő platform, amelyet nagyvállalatok számára fejlesztettek ki webes és mobil alkalmazások teljesítményének értékelésére.

Ez lehetővé teszi a folyamatos teljesítménytesztelést az API-któl a teljes alkalmazásokig, és olyan funkciókat kínál, amelyek támogatják a terheléses tesztelést, a stressztesztelést és a teljesítményfigyelést.

A NeoLoad legjobb funkciói

A NeoLoad fejlett korrelációs motorjával automatikusan kezelheti a dinamikus tartalmakat és a munkameneteket.

Időt és energiát takaríthat meg azáltal, hogy automatikusan generál tesztforgatókönyveket a valós felhasználói viselkedés alapján.

Könnyedén integrálható a népszerű eszközökkel, egyszerűsítve a NeoLoad beépítését a CI/CD folyamatba.

Kezelje könnyedén a nagyszabású tesztelési forgatókönyveket, szimulálva a párhuzamosan használók hatalmas számát, hogy értékelje alkalmazásának teljesítményét.

A NeoLoad korlátai

A nagyszabású tesztelési projektek költségesek lehetnek.

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a NeoLoad Web által generált jelentésekből hiányoznak néhány fontos részlet és mutató.

NeoLoad árak

Egyedi árazás

NeoLoad értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

14. WebLOAD (A legjobb vállalati szintű teljesítményteszteléshez)

A WebLOAD egy terheléses tesztelő eszköz, amelyet a RadView fejlesztett ki a webalkalmazások teljesítményének és skálázhatóságának értékelésére. Lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy szimulálják a valós forgalmat, és értékeljék, hogyan viselkednek rendszereik különböző terhelési körülmények között, így kis- és nagyvállalatok számára egyaránt alkalmas.

A WebLOAD legjobb funkciói

Válasszon a SaaS vagy a helyszíni telepítési lehetőségek közül, hogy az infrastruktúrájának igényeihez igazodjon.

Használja ki az intelligens szkriptelést natív JavaScript-tel a fejlett korreláció, paraméterezés és validálás érdekében.

Határozza meg a teljesítménycélokat, és hagyja, hogy a WebLOAD a virtuális felhasználók számát ezeknek a céloknak megfelelően állítsa be.

Elemezze részletesen a teljesítménymutatókat több mint 80 konfigurálható jelentéssel, beleértve a valós idejű irányítópultokat és a munkamenet-összehasonlításokat a tesztfutás teljesítményének értékeléséhez.

A WebLOAD korlátai

Egyes felhasználók szerint jobb oktatóanyagokra és tudásbázisra lenne szükség.

WebLOAD árak

Starter: Egyedi árazás

Professzionális: Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

WebLOAD értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

15. HeadSpin (A legjobb mobil teljesítményteszteléshez, valódi eszközök teszteléséhez és globális lefedettséghez)

A HeadSpin egy digitális élménytesztelő platform, amely a mobil és webalkalmazások teljesítményének optimalizálására összpontosít. A szervezetek számára átfogó eszközkészletet biztosít, amelynek célja az alkalmazások optimális teljesítményének biztosítása valós idejű tesztelés, monitorozás és elemzés révén.

A HeadSpin legjobb funkciói

Egyszerűsítse a tesztelési folyamatokat automatizált teszt szkriptekkel, amelyek különböző eszközökön futnak, így biztosítva az eredmények konzisztenciáját.

A HeadSpin átfogó teljesítménymutatóival betekintést nyerhet az alkalmazások betöltési idejébe, reagálóképességébe és erőforrás-kihasználtságába.

Rögzítse és játssza le a felhasználói munkameneteket, hogy hatékonyabban elemezze a felhasználói interakciókat és azonosítsa a teljesítményproblémákat.

A HeadSpin korlátai

A felhasználók úgy érzik, hogy hiányzik a tesztesetekhez szükséges jelentési műszerfal.

HeadSpin árak

Egyedi árazás

HeadSpin értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (25+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

16. Locust (A legjobb egyszerű, Python-alapú terheléses teszteléshez)

A Locust egy könnyű, nyílt forráskódú terheléses tesztelő eszköz, amelyet Python nyelven írtak. Könnyen használható és rendkívül skálázható, ezért népszerű választás fejlesztők és minden méretű szervezet számára.

A Locust legjobb tulajdonságai

Írjon és tartson karban teljesítményteszteket közvetlenül Pythonban, így azok rugalmasabbak és könnyebben kezelhetők lesznek, mint az UI-alapú eszközök.

Végezzen nagyszabású, elosztott teszteket több gépen a Locust skálázható kialakításával.

Integrálja tesztjeit más Python könyvtárakkal, hogy a protokollok és rendszerek széles skáláját lefedje.

Kövesse nyomon a mutatókat valós időben, és állítsa be a terhelést a Locust webes felhasználói felületén keresztül.

A Locust korlátai

A Locust grafikus felhasználói felülete viszonylag egyszerű más teljesítménytesztelő eszközökhöz képest.

A tesztforgatókönyvek létrehozásához és testreszabásához Python programozási ismeretek szükségesek.

Locust árak

Örökre ingyenes

Locust értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

17. Tricentis Tosca (A legjobb vállalati szintű tesztautomatizáláshoz és teljesítményteszteléshez)

A Tricentis Tosca egy átfogó teljesítménytesztelő eszköz, amelyet a Tricentis fejlesztett ki. A szoftveralkalmazások végpontok közötti tesztelésének automatizálására tervezték. Az eszköz modellalapú tesztelési megközelítést alkalmaz, amely lehetővé teszi a tesztelők számára, hogy kiterjedt szkriptelés nélkül hozzanak létre és hajtsanak végre teszteket.

A Tricentis Tosca legjobb tulajdonságai

A Tosca kockázatalapú tesztelési megközelítésével rangsorolja a teszteseteket a potenciális teljesítményhatás alapján.

Végezzen teszteket valós adatokkal a Tosca intelligens tesztadat-kezelő rendszerével, növelve az eredmények pontosságát.

Csökkentse a teszt szkriptek létrehozásának és karbantartásának idejét és erőfeszítését a Tosca AI-alapú automatizálási képességeivel.

A Tricentis Tosca korlátai

A fejlett funkciók megtanulása időt igényel

Egyes felhasználók lassúnak találták az eszköz teljesítményét.

Tricentis Tosca árak

Egyedi árazás

Tricentis Tosca értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (70+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

18. LoadNinja (A legjobb valódi böngésző terheléses teszteléshez)

A LoadNinja egy felhőalapú terhelés- és teljesítménytesztelő platform webalkalmazások és webszolgáltatások számára. Lehetővé teszi mind UI-alapú tesztek (amelyek a tesztelt webalkalmazáson végzett felhasználói műveleteket replikálják), mind API-tesztek (amelyek hasonlóan működnek, mint amikor egy kliens API-n keresztül éri el a szervert) létrehozását.

A LoadNinja legjobb funkciói

Futtasson platformfüggetlen terheléses teszteket bármely internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépről, így könnyedén létrehozhat és végrehajthat teszteket.

Készítsen teszteket az integrált böngészőben végzett UI-műveletek rögzítésével és az integrált kérelem-szerkesztővel API-tesztek generálásával, kódolás vagy pluginok telepítése nélkül.

Méretezze terheléses tesztjeit a szimulálandó virtuális felhasználók számának kiválasztásával.

Rögzítse a teszteket népszerű képernyőfelbontásokon, hogy reprodukálja a felhasználói élményt laptopokon, iPadeken és mobiltelefonokon.

LoadNinja korlátozások

A nyújtott értékhez képest drága

Egyes felhasználók funkcionalitási és integrációs problémákkal szembesültek.

LoadNinja árak

On-demand Starter: 301 dollár Pro: 881 dollár Premium: 1133 dollár

Előfizetés Starter: 250 USD/hó Pro: 735 USD/hó Premium: 945 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Kezdő csomag: 301 dollár

Pro: 881 dollár

Prémium: 1133 USD

Kezdő csomag: 250 USD/hó

Pro: 735 USD/hó

Prémium: 945 USD/hó

LoadNinja értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

19. Artillery (A legjobb parancssor alapú terheléses teszteléshez)

Az Artillery egy könnyű, nyílt forráskódú teljesítménytesztelő eszköz, amelyet azoknak a fejlesztőknek terveztek, akik a parancssori felületet részesítik előnyben. Különösen alkalmas egyszerű terheléses tesztelési forgatókönyvekhez, és könnyen integrálható a CI/CD folyamatokba.

Az Artillery legjobb funkciói

Tesztelje hatékonyan a különböző háttérszolgáltatásokat az Artillery széles körű protokolltámogatásával, beleértve a HTTP, WebSocket, Socket. IO és AWS Kinesis protokollokat.

Könnyedén hozhat létre összetett tesztforgatókönyveket több fázissal és feltétellel, szimulálva a különböző felhasználói viselkedéseket és terhelési mintákat a változatos tesztelési igényekhez.

Bővítse a funkcionalitást egyedi szkriptek írásával vagy az npm segédprogram plugineinek felhasználásával, így testreszabott tesztelési forgatókönyveket hozhat létre, amelyek megfelelnek a konkrét projekt követelményeinek.

Tüzérségi korlátozások

Az Artillery nem rendelkezik grafikus felhasználói felülettel, ezért kevésbé felhasználóbarát azok számára, akik a vizuális felületet részesítik előnyben.

Azok számára, akik még nem ismerik a parancssori eszközöket vagy a teljesítménytesztelést, az Artillery használata meglehetősen bonyolult lehet.

Artillery árak

Örökre ingyenes

Artillery értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

20. TestComplete (A legjobb automatizált felhasználói felület teszteléshez több platformon)

A TestComplete egy hatékony megoldás azoknak a csapatoknak, amelyek automatizált teljesítménytesztelést keresnek, és sokoldalú terheléses tesztelő eszközöket kínál az alkalmazások különböző forgalmi szinteken való teljesítményének értékeléséhez.

A TestComplete legjobb funkciói

A felvétel és visszajátszás funkciók segítségével könnyedén rögzítheti az automatizált teszteket, így nincs szükség kódírásra.

Csökkentse a tesztkarbantartás igényét az AI-alapú önjavító funkcióval, amely automatikusan felismeri a felhasználói felület változásait és alternatívákat javasol.

Több mint 500 vezérlőelemet szervezhet és kezelhet hatékonyan egy intelligens objektumtár segítségével, amely skálázható és karbantartható teszteket biztosít.

Egyszerűsítse a tesztkészítést a kulcsszóalapú teszteléssel és a nem technikai felhasználók számára készült drag-and-drop felülettel.

A TestComplete korlátai

Kizárólag Windows platformon működik, így a macOS vagy Linux környezetet használó szervezetek nem tudják használni.

A többszálas feldolgozás korlátozásai, különös tekintettel a naplózásra és a másodlagos szálakból történő billentyűleütések kibocsátására

TestComplete árak

TestComplete alaplicenc

Javítva: 1940 dollár

Úszó: 3875 USD

TestComplete Pro licenc

Javítva: 3015 USD

Úszó: 6029 USD

TestComplete Advanced License: Egyedi árazás

TestComplete értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (90+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Válassza ki a munkafolyamatához legmegfelelőbb teljesítménytesztelő eszközt

Az ideális teljesítménytesztelő eszköz kiválasztásához több tényezőt is gondosan figyelembe kell venni.

Az alkalmazás komplexitása, a konkrét tesztelési célok, a csapat technikai szakértelme és a költségvetés mind jelentős szerepet játszanak. Olyan eszközt kell keresnie, amely zökkenőmentesen integrálható a meglévő eszközei közé, és képes kezelni a tesztelési igényeit nagy léptékben.

Fontolja meg egy olyan sokoldalú platform használatát, mint a ClickUp, hogy egyszerűsítse tesztelési folyamatát és azonosítsa a teljesítményt gátló tényezőket.

Bár elsősorban projektmenedzsmentről ismert, a ClickUp robusztus funkciókat kínál a teljesítményteszteléshez, beleértve a hibakövetést, a projektkövetést és a feladatok automatizálását.

Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot!