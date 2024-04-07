Notion kontra Evernote – Melyik jegyzetelő eszköz a jobb 2025-ben?

Notion vagy Evernote, melyiket választanád?

Legyen szó találkozók jegyzetéről, emlékeztetőkről vagy egy gyors ramen receptről, amit a kollégád adott neked, a jegyzetek 🗒️ mindennapi életed részét képezik.

A jegyzetelés pedig egyszerű!

Ami nem az, hogy megtalálja a magának leginkább megfelelő kiváló jegyzetelő alkalmazást. 😒

Ne aggódj! Mi segítünk.

Segítünk kiválasztani a megfelelő jegyzetelő alkalmazást, összehasonlítjuk a Notion és az Evernote alkalmazásokat, és bemutatjuk a két alkalmazás kiváló alternatíváját is.

A Notion és az Evernote közötti fő különbség az, hogy az Evernote egy jegyzetelő eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy fájljaikat egy eszközben rendszerezzék, míg a Notion egy all-in-one projektmenedzsment szoftver, amely segít jegyzeteket és munkát egy helyen tárolni.

Ebben a cikkben részletesen bemutatjuk a Notion és az Evernote közötti különbségeket.

Mi az a Notion?

Via Notion

A Notion egy jegyzetelő alkalmazás, meglehetősen egyszerű felhasználói felülettel. Amellett, hogy segít digitális jegyzeteket készíteni, mint egy hagyományos jegyzetelő alkalmazás, egy kicsit projekt- és feladatkezelésre is alkalmas.

A Notion legfontosabb funkciói

Sablonok

Kódblokkok

Táblák

Valós idejű együttműködés

Notion árak

Személyes csomag (ingyenes) : eszközök szinkronizálása, megosztás legfeljebb öt vendéggel és korlátlan számú oldal

Personal pro (4 USD/hó) : korlátlan vendégszám és korlátlan fájlfeltöltés, valamint verziótörténet

Csapat (8 USD/felhasználó/hónap): korlátlan számú csapattag, fejlett jogosultságok és közös munkaterület

Mi az Evernote?

Az Evernote alkalmazás már régóta létezik, és folyamatosan versenyben áll az újabb jegyzetalkalmazásokkal, mint például az Apple Notes és a Google Keep.

Az Evernote nemcsak az egyik legjobb jegyzetelő alkalmazás, hanem most már a feladatkezelés területén is megpróbálkozik.

A tipikus Evernote-felhasználó különböző okokból használja az eszközt, például napi jegyzetek, emlékeztetők vagy akár bullet journalok készítésére.

Az Evernote legfontosabb funkciói

Web Clipper

Szövegkeresés PDF-fájlokban és dokumentumokban

Dokumentumok beolvasása

Hangjegyzetek

Evernote árak

Alap (ingyenes) : gazdag formázási lehetőségek, webes kivágó és két eszköz szinkronizálása

Premium (7,99 USD/hó) : PDF-megjegyzések, offline jegyzetek és : PDF-megjegyzések, offline jegyzetek és egyedi Evernote-sablonok létrehozása

Business (14,99 USD/felhasználó/hónap): csapataktivitás-előzmények, közös terekben való együttműködés és csapatkezelés

Evernote és Notion funkcióinak összehasonlítása

AI-képességek

Notion

A Notion mesterséges intelligenciája a felhasználók termelékenységének és szervezettségének javítását szolgálja. Az egyik legkiemelkedőbb funkciója a gépi tanulási algoritmus, amely képes kivonni és címkézni a képekből és dokumentumokból származó információkat.

Amikor a felhasználó feltölt egy képet vagy dokumentumot, a Notion mesterséges intelligenciája automatikusan azonosítja a fontos információkat, például a dátumokat, neveket és helyszíneket, majd táblázatos formában rendszerezi az adatokat. Ez megkönnyíti a komplex információk kezelését és nyomon követését.

Evernote

Az Evernote AI Note Cleanup funkciója gépi tanulást használ a jegyzetek elemzésére és kategorizálására, hogy azok rendezettebbek és könnyebben megtalálhatók legyenek.

Az Evernote AI Note Cleanup funkciója segít a felhasználóknak a jegyzetek rendszerezésében és a feladatok nyomon követésében.

Tárolás

Notion

A Notion itt kiemelkedő.

Kivéve a csapatcsomagok próbaverzióit, egyik csomagjuk sem tartalmaz tárolási korlátot.

De van egy fájlfeltöltési korlátjuk.

Evernote

Az Evernote alapcsomagja viszont havi 60 MB-os feltöltési korlátot szab.

Ha több tárhelyre van szüksége, akkor rengeteg pénzt kell fizetnie.

Fájlméret

Notion

A Notion ingyenes csomagjában 5 MB-os fájlméret-korlátozás van érvényben. Ez nagyon kevés a piacon elérhető egyéb lehetőségekhez képest.

Ha azonban ennél többre van szüksége, akkor vagy fizetős csomagra kell váltania, vagy törölnie kell elemeket, hogy helyet szabadítson fel. Az egyik lehetőség pénzbe kerül, a másik pedig időpazarlás.

Evernote

Evernote ebben az esetben kissé nagylelkűbb. Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy ingyenesen akár 25 MB méretű jegyzeteket is hozzáadjon.

De ez elég lesz neked?

Ha a jegyzetek csak sima szöveget tartalmaznak, akkor persze.

De a képeket és más multimédiás elemeket is beleértve?

Szoros verseny lesz!

Integrációk

A Notion és az Evernote közötti fő különbség az integrációs képességeikben rejlik. Az Evernote a legtöbb általános eszközzel, például a Gmail-lel integrálható, míg a Notionból hiányoznak a legfontosabb integrációk.

Notion

Az integráció sajnos a Notion legnagyobb gyengesége.

Lehet, hogy integrációihoz a Zapier vagy az Automate szolgáltatásaira kell támaszkodnia, mivel a legtöbb más eszközzel, például a Gmail, a Microsoft Outlook és a Zoom programokkal közvetlen integrációja nincs.

Ez bosszantó lehet, mert rengeteg jobb alternatíva létezik, amelyek nem igényelnek segítséget a kedvenc alkalmazásaidhoz való integráláshoz.

Evernote

Az Evernote integrációs lehetőségek terén messze előrébb jár.

Az Evernote-tal kényelmesen integrálhatja a legnépszerűbb eszközök egy részét, például:

Gmail

Google Drive

Salesforce

Slack

Outlook

Keresési funkció

Notion

A Notionban a gyors keresés funkcióval kereshetsz jegyzeteket. Ehhez be kell írnod a keresett kulcsszavakat.

Ezt követően a saját preferenciáid szerint rendezheted a keresési eredményeket.

A szűrési lehetőségek között szerepelnek:

Létrehozás: hírek elsőként

Létrehozás: a legrégebbi elsőként

Legjobb párosítások

Evernote

Az Evernote keresési funkciója valamivel fejlettebb. Ezzel a termelékenységi alkalmazással számos módon gyorsan megtalálhatja a keresett dolgokat:

Használja a leíró keresést, és írjon be valamit, például „képekkel ellátott jegyzetek” vagy „költségvetéssel ellátott jegyzetek”.

Keresés egy adott jegyzetfüzetben: írja be a notebook:jegyzetfüzet neve parancsot.

Hozzon létre egy mentett keresést a gyors kereséshez, ahelyett, hogy újra és újra használná a keresősávot.

Evernote vagy Notion: melyik a jobb?

A Notion és az Evernote egyaránt kiváló választás jegyzetek, feladatok és projektek kezeléséhez. Mindkettő azonban saját, egyedi funkciókkal rendelkezik, amelyek különböző felhasználói igényeket elégítenek ki.

A Notion kiváló választás azok számára, akik egy testreszabható munkaterületet preferálnak, ahol különböző típusú adatokat egy helyen lehet rendszerezni és kezelni. Ezért kiválóan alkalmas projektmenedzsmentre, jegyzetelésre és akár személyes naplóírásra is. Ezenkívül a Notion sablonjai megkönnyítik a kezdést és a különböző típusú oldalak gyors létrehozását.

Másrészt az Evernote kiváló választás azok számára, akik az egyszerűséget és a könnyű használatot tartják szem előtt. Az Evernote fő célja a jegyzetek és feladatok létrehozása és rendszerezése. Hatékony keresőfunkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kulcsszavak vagy címkék alapján könnyen megtalálják a jegyzeteket. Ez kiválóan alkalmas kutatáshoz és ötletek nyomon követéséhez.

Végül is a Notion és az Evernote közötti döntés személyes preferenciáktól és a végzett munkától függ.

Ha fontosnak tartja a testreszabhatóságot és a rugalmasságot, akkor a Notion lehet a jobb választás. Ha inkább az egyszerűséget és a könnyű használatot részesíti előnyben, akkor az Evernote lehet a jobb választás. Mindkettő remek lehetőség, érdemes mindkettőt kipróbálni, hogy melyik felel meg leginkább az Ön igényeinek.

Notion vs Evernote a Redditen

A Redditre látogattunk el, hogy megnézzük, mit gondolnak az emberek az Evernote és a Notionról. Ha a Redditen rákeresel a „Notion vs Evernote” kifejezésre, sok felhasználó egyetért abban, hogy a Notion szélesebb és hasznosabb funkcióválasztékkal rendelkezik:

„A Notion mindent megtesz, amit az Evernote-tól vártam a jegyzetek szervezését és elrendezését illetően. Emellett sokkal jobb a kollaboráció terén is. Cégem az egész stratégiai tervezéshez használja a központi csapatban.”

Más Reddit-felhasználók megjegyzik, hogy az Evernote a jobb választás, ha digitális irattárat keresel:

„Az Evernote továbbra is a legjobb digitális irattár univerzális archiváláshoz, és helye van a személyes munkafolyamatokban.”

Notion vagy Evernote alternatívára van szüksége? Ismerje meg a ClickUp-ot!

A legjobb alkalmazás az, amely hatékonyan megfelel az Ön vagy szervezetének igényeinek.

Ez az alkalmazás a ClickUp.

A ClickUp a világ egyik legjobban értékelt projektmenedzsment eszköze.

Ez egy projektmenedzsment eszköz, amely sokkal olcsóbb, mint az Evernote, és jobb jegyzetelési funkciókkal rendelkezik, mint a Notion.

Íme néhány olyan főbb funkciója, amelyek biztosan lenyűgözni fogják Önt:

1. ClickUp Notepad

A ClickUp Notepad segítségével tetszőleges számú jegyzetet hozhatsz létre.

Nincs korlátja az ötleteidnek.

A ClickUp Rich Text Editing funkciója lehetővé teszi fejléc, dőlt betű, numerikus lista, kódrészletek és egyéb elemek hozzáadását.

De íme a Notepad legmenőbb funkciói:

Bármelyik jegyzetét átalakíthatja végrehajtható feladattá.

Csak annyit kell tenned, hogy:

Kattints a jegyzetben a + gombra vagy a jegyzet opciókra.

Válassz egy listát a módosítások elvégzéséhez

Jegyzetek átalakítása végrehajtható feladatokká a ClickUp alkalmazásban

Ennyi. A jegyzeted mostantól egy feladat, amin te és a csapatod dolgozhattok!

2. ClickUp Docs

Néha a jegyzetek nem elegendőek.

Ebben az esetben érdemes a ClickUp Docs szolgáltatását választani.

Itt hozhat létre tudásbázist vagy wiki részt. Megoszthatja bárkivel, akivel csak szeretné, akár magán, akár nyilvánosan, egy megosztási link segítségével.

A Protect this page (Oldal védelme) opció bekapcsolásával megvédheti dokumentumait a nem kívánt szerkesztésektől, és kontextust adhat a közönségének.

A dokumentumait akár a Google és más keresőmotorok is indexelhetik.

A Docs-ban tetszőleges számú oldalt hozzáadhat.

Még egy meglévő oldal (szülőoldal) belsejében is létrehozhatsz oldalakat, ha azokat „beágyazod”.

A munka megkönnyítése érdekében a ClickUp lehetővé teszi dokumentumsablonok létrehozását is. Így időt takaríthatsz meg, mert nem kell ugyanazokat a dokumentumokat újra és újra elkészítened.

Ezekkel a formázási funkciókkal pedig biztosíthatod, hogy dokumentumod tökéletes megjelenésű és stílusú legyen:

Dokumentum stílusa: válassza ki a dokumentumát és munkáját legjobban tükröző stílust – tudásalapú stílus, klasszikus stílus vagy blog stílus.

Borítókép: adj hozzá borítóképeket a galériából, az asztalodról, egy linkről vagy az Unsplash könyvtárból.

Alcím: adj hozzá alcímet, hogy a közönséged számára még érthetőbbé tedd a tartalmat.

Ne keressen más jegyzetelő alkalmazásokat, mert a ClickUp is rendelkezik PDF-jegyzetelési funkcióval!

A ClickUp mesterséges intelligenciával működő írási asszisztense egy olyan AI-eszköz, amelyet számos különböző iparágban működő részleg használ a vállalkozások fejlődését elősegítő, vonzó tartalmak létrehozásához. A platform a mesterséges intelligencia erejét használja fel az írási folyamat egyszerűsítésére és javítására, megkönnyítve a csapatok együttműködését és olyan magas színvonalú tartalmak létrehozását, amelyek rezonálnak a célközönséggel.

A ClickUp írási asszisztensével a felhasználók:

Összefoglalja a jegyzeteket másodpercek alatt

Műveletek generálása

Jegyzetek formázása

Engedd szabadjára kreativitásodat, mert a ClickUp Mind Maps funkciójával helyet biztosít ötleteidnek.

A feladatok mód segítségével itt hozhat létre és szervezhet projekteket, feladatokat és koncepciókat. Vagy használja az Üres módot, hogy feladatokhoz kapcsolódás nélkül ötleteljen.

Mind map létrehozása Blank Mode módban

ClickUp: A válasz az Evenote és a Notion közötti vitára

Kétségtelen, hogy a Notion és az Evernote a legismertebb alkalmazások közé tartoznak a hagyományos jegyzetelés terén.

De vannak korlátaik.

Akár az árakról, akár a korlátozott tárhelyről van szó, nehéz döntés.

Amit valójában szükséged van, az egy olyan eszköz, amely az Evernote és a Notion összes funkcióját kínálja, és még többet.

Szerencsére pont itt jön be a ClickUp.

Ez a végső termelékenységi eszköz, amely projektmenedzserként, jegyzetelőként, feladatkövetőként, dokumentumkezelőként, emlékeztető eszközként és még sok másként is használható.

Teljes csomagnak tűnik?

Akkor szerezze be még ma ingyen a ClickUp alkalmazást, és tegye a jegyzetelést egyszerűvé, szórakoztatóvá és értelmesvé.

